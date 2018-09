Contigo dentro (03/09/2018)

Voz 1 00:00 porque descansado muchísimo desconectado y aunque no estaba muy el estado con vallisoletanos

Voz 0401 02:07 aquí Anas tenía de estar otra vez aquí de verdad aunque son un poco raro aunque suene como lo típico que decimos todo dos cuando volvemos de nuevo después de nuestras vacaciones yo tenía ganas de estar otra vez después del Larguero para que la vida y el sexo sean y siempre en tamén ten mejores Contigo Dentro yo no puedo saber cómo se preparan ustedes para la reincorporación a lo que sea menester que tengan entre manos yo llevo toda la semana nerviosa primero porque tuve que grabar este programas que aún estuviera conmigo que es no ya me mano derecha sino mi salvadora Elia Fernández no había regresado aún de sus vacaciones el miércoles que es el día que grabamos este programa suelen Ibiza para hacer los honores menos mal sin ella es probable que todo hubiera sido mucho más difícil infinitamente más aburrido después de esto estos días últimos es seguido igual de inquieta que esta noche me escondido en uno de esos sitios fijos tan niños los que yo me escondo y me he puesto a pensar en la de cosas que quería decirles para inaugurar esta tarde temporada estoy muy halagada por estar aquí con ustedes me apetece mucho esto de que en cada programa aprenda algo de lo que no tenía ni idea de que eso repercuta directamente en mi cama me gusta claro que no pruebo todo lo que se cuenta en este programa que podría pero sí que me ahorro muchos disgustos desde que encuentra explicación a lo que me ocurre cuando me meto en una cama y procedo quiero seguir aprendiendo en poco más de esto tan rico que nos gusta tanto me gusta el sexo así que estoy encantada de que volvamos a encontrarnos los domingos por la noche porque con el rollito de que vamos a seguir hablando de lo que nuestra potencia en la cama seguro que se me ocurren ideas grandiosas para poner en práctica yo soy más feliz desde que aprendo cada semana un poquito más por pequeño que sea gracias a esos la que diseña planifica Iris fruta a mi propia cama sin que nadie lo haga por mí eso es magnífico esta es nuestra primera noche juntos de esta temporada el verano ha sido grandioso desconectamos Nos olvidamos y ahora ahora unos RIM compramos primo esta noche juntos ojalá sólo sea la primera de muchas más y ojalá esta noche sigan con nosotros hasta las once de la mañana porque a esa hora Toni Garrido a la presentación Jean planes su divertido de lo que va a ser esta temporada que ahora empezamos los del sexo no se porque pero esto lo de imaginarme ese vozarrón haciendo los sonares llame parece una buena idea como hablemos mañana de sexo lo abordamos se lo imaginan a él preguntando sobre las cosas que yo acostumbro dice culpen pero me encantaría que todos y cada uno de los que quieran sean capaces de verbalizar como les apetece hacerlo con suerte de los que escuchamos podemos coger apuntes pues no hay más que decir sólo dejarse llevar y disfrutar en Twitter tengo que dar las gracias a María Jesús Ruiz Tutor que puso toda la parte técnica de este programa Tengo

Voz 7 06:16 darle un beso enorme a Pablo Arévalo porque comenzamos temporada querido volverás a creerte después del Larguero y prometo traer T

Voz 0401 06:26 tu cortados sin azúcar todos los domingos muchas gracias a nuestros compañeros de ser Ibiza puede abrirle las puertas a nuestra compañera nunca suficientemente amada Elia Fernández porque ya saben que ella es la que hace también que toda esta locura maravillosa de sexo sea posible pues yemení adictos que es como corresponde después de un mes en el que hemos estado tumbadas en la playa tocando abrazando nos besando nos pero sin contárselo a nadie mentes solamente contando sino a quién se lo tenía más que contar el caso es que no volvemos a meter en este estudio uno de la Cadena SER todos los domingos después del Larguero acerca del sexo la mejor de nuestras compañías cojan aire propongan un té si lo deciden

Voz 0401 07:54 porque voy a entrar es la luna y treinta y siete minutos de la madrugada una menos me escuchan desde Canarias es ustedes porque este es el primer programa de la temporada y antes de empezar antes de empezar con cualquier cosa yo quiero avisa les desvía ponen antecedentes unos otras grabamos este programa todos los miércoles por la tarde nos reunimos en cadenaser en Gran Vía treinta y dos bis yo ya llevamos todo el día trabajando toda la semana trabajando los temas hemos hablado un montón de veces incurrimos en este estudio pues para proceder sin embargo esta noche la primera de la temporada buenas noches Elia Fernández que no estás aquí

Voz 0542 08:59 no este ahí muy empezaré que

Voz 9 09:02 que yo que me encantaría lote cree serio porque

Voz 0542 09:29 pues mira para que te hagas una idea el cartel de en directo que hay encima de los estudios antes de entrar es como de neón rosa osea que te puedes imaginar yo me siento aquí cómicas

Voz 1 09:39 claro una crisis que es que es que hemos perdido hemos perdido la gracia en el resto de de emisoras la hemos perdido bueno pues pues nada corazón dime que aunque estás aunque todavía el culo siete aposento en la playa

Voz 0401 09:54 me consta de que seguramente tus noches ibicencas están siendo tales como deben ser esas noches ibicencas

Voz 1 10:02 muy has es muy diferente tienes tienes tienes Ibiza Ibiza por los cuatro costados no soy hija yo ahora mismo cosas que contar sexo e Ibiza

Voz 9 10:15 pues a Madrid que tuviese ya en el café

Voz 1 10:18 no así entre nuestro bueno has has podido recabar información ha estado mirando todos cositas has hecho los deberes aunque los haya tenido que hacer en la playa

Voz 0542 10:26 claro y además eh precisamente por eso lo ser revestido de ese lo de internacionalidad que tanto nos gusta eh hecho mis pesquisas y efectivamente la información sexual no ha parado este verano Illa encuentro en todas las partes del mundo pues

Voz 0401 10:41 pues empecemos vamos a hacer ese recorrido Tito

Voz 1 10:44 desde Ibiza desde Madrid ha estado

Voz 0542 10:46 Nos vamos pues me da en esta primera parada nos vamos a la costa de la Bretaña francesa porque allí un delfín ha causado sensación hizo un poco de revuelo en la verdad el delfín en cuestión era una habitual de de las playas del andén la de Bennett se llama el pueblo

Voz 0401 11:03 tienen siete del francés Alain Resnais Lahm

Voz 9 11:06 a veces lo lleva al

Voz 0542 11:09 tal así su frecuencia que tenía un nombre puesto por los bañistas habituales Le llaman zanjar el caso es que zafarse solía acercarse a la costa saber estos típicos del filme simpáticos que nadan con la gente y demás

Voz 1 11:21 bueno hay gente simpática que no se dedica a hacerle todas las barrabasada es que le hacen a los animales en cuanto llegan porque te recuerdo que en Almería seis en Buner debería sacar una un bebé del Fini por su para hacerse los las fotos con él y lo mataron

Voz 0542 11:34 exacto en este caso no no llevaba eso obreros

Voz 9 11:36 me parecen más majo es más mayor además

Voz 0542 11:39 y es muy cariñoso tanto es así que al parecer empezó a mostrar comportamientos sexuales hacia los bañistas

Voz 1 11:46 inapropiados inapreciable insano Edit

Voz 0542 11:48 en concreto me encanta la la descripción de que el de la actitud porque decía que eran actividades de índole abiertamente sexual desde el punto de vista de un mamífero marino calenturienta vale

Voz 9 12:02 la no es el típico mamífero marino calenturienta del que te puedes encontrar en cualquier la OMS en cualquier extradita a la que llegas tú llegas pero que a mí me imagino que tabla de además desde tu esposo tenemos otro mamífero calificó Newcastle hay muchos hay luces el caso es que en los dos

Voz 0542 12:20 fin fines esto ya me ha dado pie para indagar en la naturaleza eh no tienen celos estacional como otros mamíferos ellos una vez que alcanzan la madurez sexual ya puede apetecer es en cualquier momento y eso me gusta es decir

Voz 1 12:36 no es como como por ejemplo la berrea contrastan con dátiles a mí pocas pero Boris se a hablar del déficit de tiempo la edad a mí me han contado lo de la berrea cuarenta millones de veces ese momento en el que los huchas por qué están llamando dos

Voz 9 12:52 efectivamente uniones estos señores las tierras

Voz 1 12:55 esto cuando quieren a partir de que ya ha madurado sexual

Voz 0542 12:58 exacto Val y bueno el tema es que en ningún caso se trató de un comportamiento agresivo el del tal Far pero sí puede llegar a ser peligroso porque con esta actitud pueden tratar de retener al bañista para que les haga

Voz 1 13:13 pero vamos a ver qué hacen exactamente frutos Latehar Andes o te meten lado a te meten el hocico que es lo que hacen quiero

Voz 9 13:18 desde dulces antes seducen te van alrededor y entonces claro no no se llegó a consumar nada decir es menos mal

Voz 1 13:27 bueno normal no saben lo mismo follar con delfines una cosa fantástica

Voz 0542 13:30 claro pero ahí entramos ya en temen temas legales dudosos no porque ya ya no realizaron una vez pero insinuar que lazo filial Se podría concluir así que vamos a verlo

Voz 9 13:40 a ver vamos a ver en nuestro en nuestro descargo hay Le acabo de dar un golpe Agelco yo llevo llevó el típico colgante de estos gigantes y acaba de dar un golpe contra la Mesa de vamos a ver

Voz 0401 13:49 en nuestro en nuestra defensa diremos que para ti para mí los delfines son esos amantes más jóvenes

Voz 10 13:56 como el técnico que ha apartado

Voz 1 13:59 OO rápidamente la mirada en cuanto empezado a hablar en va en el mero hecho de que un gobierno señora mayor tenga sexo con un chico tan joven como él sí querido Nico tú eres un delfín para mí amantes más jóvenes podríamos decir que estamos hablando de eso no

Voz 0542 14:14 podríamos decir porque nosotros tenemos terminología para todo absolutamente animen per en este caso no te digo que leyendo esto como noticia relacionada bien titular que ya me dejó eh helada que era el delfín que se enamoró de es una profesora de inglés la ella deja de leer la semana que viene igual te lo cuenta

Voz 1 14:32 ah el del Pinker me imagino a esa chica mientras el delfín la la intenta seducir pasando alrededor de hierro estrellándose por el lomo

Voz 0542 14:41 investigar hete te digo sobre eco en qué se concretan esos rituales de apareamiento porque la verdad es que a mí también me ha dejado

Voz 1 14:47 tú has te poco a otras tres amantes francesas yo no no yo tampoco pero dicen que los bretón es lo mismo lo apretones es que lo vimos porque bretón bueno probabilidad alguien ha tenido una amante Bretón que nos cuente cómo era ese amante Bretón por favor COI vemos ahí la analogía claro

Voz 0542 15:04 con el delfín Jafar Contigo Dentro

Voz 1 15:06 arroba Cadena Ser punto com

Voz 0542 15:08 bueno yo voy a seguir con el recorrido porque sino me dejó cosas en el tintero que sales que me cuesta mucho trabajo

Voz 1 15:14 si luego no puedes dormir por la noche no pueden

Voz 0542 15:16 en este caso de Francia nos vamos a China porque allí una pareja acude al médico tras cuatro años intentando que ella se quedara embarazada aseguraban que tenían sexo de forma regular pero cuando los médicos exploraron a la mujer descubrieron que era virgen en serio ir ella aseguraba que que sí que practicaban sexo pero que el resultaba doloroso el motivo yo creo que te lo puedes imaginar no pues la pareja llevaba cuatro años practicando sexo anal creyendo que esa era la vía adecuada si cuatro años

Voz 9 15:49 sí sí sentido ves toda la información sexual es muy importante complicado que la información sexual es muy importante pero yo ese tema de uno Kelly desencantado que esa confusión se hubiese dado con su pareja ya te lo digo pues en este caso la falta de documentación

Voz 1 16:03 Kobe jugó a su a favor de él o no no sé no sé con el Noray no es gratuita porque ella decía que hay pobreza años va sufriendo todo eso hay pobrecita entonces Nadal la doctora que les atendió les explico con unos gráficos la forma correcta de hacerlo siguieron sus indicaciones y al poco tiempo se quedó embarazada como

Voz 0542 16:23 deseaban así que mira al muy feliz sí

Voz 1 16:25 sí quiero creer que les recetó lubricante para intentar tener un anal siéndolo si ya no quería a repetiré no se oye tengo que contar un cotilleo cuenta sabes que acabo de ver a Polonia la piedra nuestra Polonia

Voz 0401 16:38 en un programa de televisión hablando de que la pasada no sé que con no sé quién en un rodaje tú sabes algo de esto

Voz 0542 16:45 yo no tengo una idea pero porque yo en la vida privada

Voz 1 16:47 estos extras y meditadas no entro yo sí lo estaba contando ella eh que estaba ahí en un programa de estos de estos de contar borradas y le preguntaremos cómo somos super amigas pues banda el mensajito

Voz 0542 16:59 pues mira por último te traigo una indagación de esas que te gustan con nombrecito curioso

Voz 1 17:04 no no había sopla hoy

Voz 0542 17:07 hablar de la postura que llaman la cucharita que rebota

Voz 1 17:12 la cucharita queréis votar hoy hay veces que no me puedo imaginar ninguna postura sexual en la que una cucharita rebote

Voz 0542 17:18 entonces es lo que da la cucharita de toda la vida sí

Voz 1 17:21 cuando yo duermo de lado y Michiko médico Heim empezamos de darse un poquito en la nuca IU junto con mi hice coloca de tal manera que en mi culo as está encajado en su candidatura

Voz 0542 17:35 eh efectivamente podemos estaría ay ay ay

Voz 0401 17:38 pero decir que el patillas lo sufre bastante con esta postura

Voz 0542 17:42 pues a lo mejor la versión sexual le interesan a esta que hablabas tú es la versión cariñosa sin sin mayor interés las la que rebota es la que la que te voy a contar ahora consiste en tomarse lado abrazados de espaldas el hombre penetra la mujer formando la imagen como dedos echara esa encajadas como decíamos el grado de penetración depende del ángulo formado por el glúteo la pierna de la mujer que puede ir oscilando en función de lo que le apetezca para aumentar la

Voz 1 18:10 sensación además nos dicen que además

Voz 0542 18:13 juntando las piernas Se puede estimular también el clítoris is si queremos ir un paso más allá e también tiene su versión Amal así que nada una idea completa para quien quiera ponerlo en práctica a ver si con esta versión en casa triunfaban poco más lo de la cucharita

Voz 1 18:29 bueno me da la sensación que lo que le pasa al patillas es que es incapaz de tener la cucharita es incapaz sin rebote sin rebote es que hija a esto de tener Bono hubo en casa lo que queda

Voz 11 18:49 un pelín

Voz 13 19:03 creo que una de las ventajas de aprender y preguntar tantísimo sobre sexo es que cada noche aprendo algo nuevo para mejorar mi vida sexual hedor García Cruz

Voz 0401 19:14 luego especializado en sexualidad Sabine

Voz 13 19:16 mucho de esto cositas para mejora nuestra vida sexual en este caso de los caballeros buenas noches doctor García muchísimas gracias por estar ahí gracias a vosotros lo primero que le tengo que decir es que hay que ver lo que mejora unos su propia vida sexual cuando se empiezan tener de cosas que ni siquiera se imaginaba supongo que al final cuando sabes que tienes que hacer que tienes que hacer pues sacas trucos

Voz 0962 19:42 las maneras de mejorar un poquito sí sí sí

Voz 13 19:44 sí esto de ser la del sexo en al porque cada noche aprendo algo nuevo hay que ver qué es indagando oí híper sintiéndote que yo te persigo mucho por las redes sociales y por todo lo que escribes

Voz 1 19:57 es cierto que existen ejercicios que repercuten directamente en la vida sexual de los hombres que los practican

Voz 0962 20:04 sí Lahm la suela la maniobra de que gel que es una maniobra que se utilizaba sobre todo en mujeres preparado y pros posparto para evitar la incontinencia desde hace unos diez años basó menos se viene publicando se viene publicando artículos que demuestran que si lo hacemos los hombres eso mejora nuestra erección aumenta nuestro el control sobre el tiempo que tenemos hasta el orgasmo de manera que es una de las cosas que dicen a los hombres que sufren eyaculación precoz o a los que sencillamente quieren aumentar ah pues Azkena él de esa manera mejorará

Voz 1 20:39 una de sus grandes especialidades precisamente es la disfunción eréctil es la eyaculación precoz ha distinguido que con estos ejercicios de verdad mejora el paciente como para decir oiga Caballero a usted esto incluso mejor

Voz 0962 20:55 el que gel para a colación precoz funciona muy bien para para disfunción eréctil también eh y a día de hoy es el único problema que tienen es que a finales de hoy para mañana es decir hoy empiezas a de heavy mañana no vas a ser Iron Man pero sí que si eres constante va a seguir mejorando tuvieron poder coito el control sobre el momento en el que llegas al orgasmo lo hay otra cosa que él habla con con Fito Florensa que es muy amigo mío y que es entrenador personal le he preguntado aquí algún ejercicio para fortalecer no sé el core la cintura y me decía que sobre todas las planchas hacer planchas para fortalecer todas la cintura hacer leches eh

Voz 1 21:35 a criminales sigue hacer abdominales pero hacerlas

Voz 0962 21:38 invertidas para no caer en la espalda y luego hacer muchas entradilla para reforzar el glúteo fin era algo que que él me comentaba que probablemente del punto de vista digamos físico haría que tuviéramos mejor control sobre nuestra cintura sobre nuestra faja abdominal y eso mejoraría nuestra relación

Voz 1 21:58 le apetece que nos desnudemos hay empecemos a practicar esto es ejercicios IMI los va diciendo detalladamente qué es lo que mejoro perfecto por dónde empiezo el que gel el que gel que es pesado muy sencillo de explicar y también es muy sencillo

Voz 0962 22:14 al hacer a los hombres nos puede dar un poco de cosa algunos pacientes les da la risa cuando se lo cuentas pero básicamente es contraer la musculatura Delano ir aguantar esa contracción durante siete segundos luego relajar repetir eso veinticinco veces por la mañana veinticinco veces por la noche y eso hace que todo el suelo pélvico se fortalezca y por un mecanismo no bien conocido eso mejora la la eyaculación precoz eso se puede hacer también tumbado con las piernas dobladas las rodillas dobladas ir apretando la musculatura Delano y haciendo común y por un abdominal Hypo próximos ir intentando que el ombligo nos toque a la espalda eh o no lo podemos hacer de pie con las manos en las rodillas no no sin que vamos hacia adelante y hacemos lo mismo contra hemos el la musculatura el suelo pélvico lo hacemos con un hiperactivo y eso es cuestión a repetir veinticinco aces por la mañana aguantando la contracción siete veces XXV es por la noche

Voz 1 23:09 tan sencillo como es tan sencillo como eso sí voy a empezar a los caballeros que empiecen hacer esto van a empezar a notar me ha dicho que que es de largo recorrido es decir que no voy a empezar hoy la semana que viene voy a ser folletín de los bosques pero es verdad que voy a empezar a notarlo suya

Voz 0962 23:25 sí es algo que que funciona bien yo siempre

Voz 0962 23:29 pongo ejemplos con el fútbol es decir los futbolistas son muy buenos porque son muy bueno ya eran muy buenos de pequeños pero además porque entrenan mucho y el sexo como cualquier otra actividad se puede entrenar al final si hace sexto practicas pues aumentarse el tiempo de coito y probablemente de un por un mecanismo bien conocido pero la erección también algunos estudios Se demuestra que mejoró por lo tanto mejoran también los síntomas urinarios que no es lo que me preguntas pero al final es algo que parece que va bien para todos

Voz 1 23:57 a mí me interesa que síntomas de que de que enfermedades dolencias

Voz 0962 24:00 para la para los síntomas de la próstata para la incontinencia urinaria tanto de esfuerzo como de urgencia mujeres el el que gel funciona muy bien y por lo tanto es es algo que funciona muy bien para todo tengo

Voz 1 24:14 localizado el bíceps de mi pareja magosto usted sabe perfectamente dónde está IT cinco localizadas tal aduptor que es ese músculo que todos los que juegan al al fútbol lo tienen recortado Illes duele muchísimo cuando intentas después es tirarlo

Voz 1 24:31 a Mursi el músculo que están entrenando estos caballeros desde donde hasta donde va se sitúa se localiza si ve el que está fortalecido

Voz 0962 24:40 no es un músculo sólo es toda la parte toda la musculatura que hay un montón de músculos que que cierra nuestra pelvis por abajo a lo más fácil para reconocer que estamos haciendo bien el que Ángel pero no es exactamente el músculo que queremos no es sólo en Moscú queremos entrenar es haciendo un tacto rectal

Voz 1 25:00 tiene introduciendo el dedo en el ano no tanto

Voz 0962 25:02 si apretamos es decir si la contracción del verano notan lo notamos un estudio significan lo estamos haciendo bien pero lo notaremos como los futbolistas que tienen unas piernas no vamos a notar si hacemos mucho queja el lo vamos a notar

Voz 1 25:15 no hago ya lo vamos a notar

Voz 0962 25:18 de nuestro suelo pelito

Voz 1 25:20 la frecuencia de entrenamiento que me ha dicho vamos a situar los siempre que nuestros oyentes tengan claro me me estaba hablando de todos los días de un ejercicio diario

Voz 0962 25:29 sí o en general se recomienda especialmente después de cirugía para fortalecer el suelo pélvico tratar de acortar hacer desaparecer la incontinencia Se recomienda diariamente al final si te funciona probablemente puedas ir espacial dolor pero sí al principio como hacia la gente con el sexo tiene prisa sino porque no quieres mejorar dentro de quince años que mejoras dentro de quince minutos a y eso yo aconsejo a hacerlo diariamente

Voz 1 25:56 diariamente hasta donde podríamos llegar le pone

Voz 0962 25:59 leer en una exageración doctor no sé si he visto

Voz 1 26:02 una vez lo que son capaces de hacer algunas mujeres orientales con con su agenda que tienen muy entrenado Suu suelo pélvico yo quiero saber un nombre entrenando su suelo pélvico va a poder lanzarme cosas con UPN Haro similar

Voz 0962 26:19 no no no va a poder lanzar de nada pero sí probablemente va con va conocerse mejor va a controlar mejor su ella acusación aguantara más en la cama moralmente se sentirá más asimismo pero no creo que Lance aros a ningún sitio vale

Voz 1 26:34 a por este lado no ganó lo que tienen que ser en una cultura allí en una en una sociedad para darle importancia como le han dado en Oriente a los ejercicios de queje que nosotros hayamos pasado absolutamente del tema hasta ahora

Voz 0962 26:51 es muy curioso que a uno de los de las de las tasas más bajas de incontinencia mujeres en todo el mundo está en el Caribe y la incontinencia mujeres básicamente se basa en la multiplicidad en el Caribe tienen muchos hijos la obesidad en el Caribe son muy obesas a y muy curiosamente eso va completamente en contra de la del sentido común y por qué es eso porque hacen ejercicios de suelo pélvico desde niñas sobre todo para mejorar la performance sexual así se eso es algo muy típico en el en el Caribe yo tengo amigos dominicanos que me que me explican que salvo que a las niñas a partir de cierta les empiezan a explicar cómo hacerlo lo utilizan para mejorar en la cama pero al final el producto no no es buscado pero las mejora muchas otras cosas

Voz 1 27:44 mal por culpa de los prejuicios la de cosas que nos perdemos

Voz 0962 27:49 si al final es algo que no es malo para nada es un ejercicio queme como como te comentaba mejor un montón de cosas

Voz 0401 27:54 nos se pueda hacernos difícil Nos roja

Voz 0962 27:59 sí tenemos incontinencia si tenemos síntomas urinarios mejora la del control sobre el orgasmo sólo que falta mucha como hemos dicho muchas ve falta mucho educación mucha cultura nuestro porque nos da mucha cosa

Voz 1 28:13 o Hypo por seguro que este práctica los artificios de Cage

Voz 0962 28:18 de momento como no me toca por la próstata y ha de momento no tengo ningún problema es que de momento no lo salvo pero sigue si hago hipo

Voz 1 28:25 pero si los precios de respaldo porque porque cree que es bueno hacerlo porque cree que vengan Salado aquí en alguna ocasión Deep opresivo siempre décimos son ejercicios que simple que son muy sencillos se lo que me ha contado que el ombligo llegue llegue llegue a la columna porque creo que es bueno hacer este tipo de ejercicios

Voz 0962 28:45 no sé como prevención pero no es mi campo pero sí que tú un problema lumbar Ari bueno me recomendaron hacerlo tener tratar de tener un un corre lo más en forma posible y es algo fácil de hacer esto lo puede hacer el autobús trabajando así que intento hacerlo pero no lo hago de momento no me hace falta David toquemos madera así que de momento no

Voz 1 29:05 está bien plantear si que hay ejercicios que pueden mejorar nuestra vida sexual nuestra actividad

Voz 0962 29:11 claro yo creo que está bien conocer que existen el día que crees que lo necesitas hacerlo sin pedir ayuda ahí me parece yo creo en la educación es siempre buena hay saber que existen opciones siempre una buena y una de las de las ideas que estoy intentando arrancar es el tema educación sexual los coles muchos de los problemas que nos encontramos sexuales en adultos son porque no tenemos la más mínima somos unos analfabetos en en educación sexual

Voz 1 29:43 pues apunten ahora ese de la educación sexual en los colegios porque también es una de mí de mis grandes fija en todos los necesitamos aprender mucho pero muchísimas gracias y García Cruz pero luego especializado en sexualidad porvenir hablarnos de ejercicios que mejora textuales

Voz 0962 30:00 muchas gracias a vosotros buenas noches

Voz 0542 31:15 cómo va

Voz 19 31:58 pues Celia es y mes de agosto nos ha dejado muchas noticias de índole sexual que no podemos ni debemos pasar por alto en este caso trae una que no es lleva está Estados Unidos porque allí la agencia americana del medicamento la FDA ha dado

Voz 0542 32:12 el visto bueno a una aplicación móvil llamara llamada no

Voz 9 32:15 que hay que irá esto de que se trata eres nadie alza Nacho a él se una aplicación me estás hablando de esto que yo me descargo en la tienda de Apple exactamente en esto de Mis ajustes del teléfono y llevo en mi teléfono y puedo tirar de ello cada

Voz 1 32:32 que quiero efectivamente esa esas mismas

Voz 0542 32:34 pues eh lo como te decía la agencia americana del medicamento aprobado una hilo llaman anticonceptivo digital

Voz 1 32:43 anticonceptivos digital ciberespacio de noventa años de las piernas del en la anticoncepción almejas

Voz 0542 32:51 muchas dudas y por eso está hoy con nuestro tras la doctora Mercedes Herrero que es ginecóloga en Gene cuatro en HM Hospitales está al frente de salud sexual para todos punto es junto con otros profesionales médicos

Voz 0401 33:04 buenas noches buenas noches doctora de exactamente esta aplicación así tal y como la APB explicado Elia de verdad me da la sensación de que yo tengo a mi móvil la posibilidad de no quedarme embarazada

Voz 5 33:18 pero no es así del todo lo cierto es que la aplicación es un calendario cualquier calendario tradicionalmente a las mujeres apuntaban sus reglas marcando con cruces de los calendarios de papel y más o menos podían asumir cuando eran sus días fértiles esto en los años sesenta seamos método Ogino de hecho área se comentaba que había muchos hijos del doctor Ogino puesto que han me tengo que fallaba muchísimo las aplicaciones lo que hacen es recoger eso en formato virtual a veces tienen un algoritmo que lo que hace es dependiendo del ritmo de cada mujer calcula cuándo podrían ser los días fértiles naturaleza y con los lo que añade como novedad es un termómetro la mujer se tiene que tomar la temperatura cada día al inicio de la jornada las mismas condiciones es lo que se llamaba temperatura basal algo que usamos en tiempos en clínica que dejamos de usar porque era muy poco práctico y añade ese dato de la temperatura al dato de la fecha pero tampoco tiene una fiabilidad muy alta

Voz 0401 34:20 Diez lo recomendaría

Voz 5 34:22 cualquier tipo de anticoncepción de este tipo que podría entrar dentro lo que llamamos anticoncepción natural porque no hay fármacos ni hay métodos de barrera la primera condición para que alguien lo pueda utilizar es si el embarazo no les no es inaceptable es decir mira si te quedas embarazada a ti te importaría bueno pues no sino me quedé embarazada mejor pero si me quedo no es un problema pero si realmente lo que queremos es una anticoncepción eficaz hay métodos que son muy muy superiores a este

Voz 1 34:52 en lo demás claro estamos hablando de

Voz 0401 34:54 la de un método que no protege de las enfermedades detrás

Voz 1 34:59 John sexo a al no sea única injustamente lo que te iba diciendo lo que usted ha dicho a los años sesenta un montón de hijos que nacieron por aquel famoso método Ogino esto es la El método Ogino llevado a la máxima potencia no no no no lo han digitalizado al fin y al cabo

Voz 5 35:17 exacto es el método Ogino en el siglo XXI no parece muy aceptable ahora que hay metros infinitamente más eficaces que había por supuesto en los años sesenta tener que hacer un acrónimo de los hijos de naturaleza y Colsa

Voz 1 35:30 por qué cree entonces que que la agencia americana del medicamento le ha dado el visto bueno

Voz 5 35:35 bueno la agencia americana lo que ha comprobado es que en los rangos que ellos comunica funciona realmente sería algo un poquito a lo mejor más eficaz que otros métodos naturales lo que compruebas que realmente cumple lo que dice pero lo que dice es que tiene una fiabilidad pues bastante menor que otros métodos ante

Voz 1 35:55 efectivos usted y yo nos conocemos de las redes sociales

Voz 0401 35:58 eso sí nos hemos visto

Voz 1 36:00 primera vez hay hay una pregunta que siempre y cuando empezamos a hablar de todo es estos métodos anticonceptivos tan novedosos de las aplicaciones de cómo el sexo es ya virtual hasta hasta la enésima potencia usted hasta qué punto cree quiere que las redes sociales están ahí cercando la información sexual a los usuarios porque es un tema de conversación que está siempre presente

Voz 5 36:24 si el problema vamos a las redes sociales son una herramienta del siglo XXI como cualquier herramienta es magnífica pero bien usada el problema de la información que circula por las redes es que no tiene filtro cualquiera pública puede publicar en las redes tenemos ejemplos bastante famosos de celebrity es que tienen mucho

Voz 0401 36:46 que tú de seguidores que se dedican a ser la

Voz 5 36:49 las promotoras de los bulos más extraños que que muy muy para el FROB qué opinas sobre cualquier cosa que saben estéril los baños de vapor en la vagina

Voz 1 36:59 que fue por ejemplo el lo de los baños de vapor

Voz 5 37:01 trabajó como ginecólogo bueno es Leopoldo gestos creo que le leer leerlo si se si yo también posee un pequeño tuit al respecto lo que pasa que yo tengo muy poquito followers y claro no llegó a nada pero esa es un poco la la idea de salud sexual para todos poder aportar a nivel virtual para cualquiera que quiera entrar en la página información veraz con rigor científico pero que se aclara porque yo lo que creo es que la información médica no ha llegado de forma tan masiva porque tampoco los médicos nos hemos preocupado de bajarnos de nuestra palabrería que a veces es incomprensible entonces se pueden decir las cosas de forma sencilla pero con rigor científico yo creo que ahí es donde hay un grupo concretamente en ginecología de médicos con interés en en hacer ese ese trabajo

Voz 0401 37:53 además claro lo que me está diciendo usted es que en salud sexual para todos de lo que vamos a es de algo de lo que apenas sabemos que es precisamente la salud sexual cuando hablamos de sexo siempre pensamos en el porno en las mujeres en cómo vamos a tener ese sexo pero no tenemos ni idea de la salud sexual

Voz 5 38:11 claro la ventaja de de un de un formato como salud sexual para todos es que aquí tenemos un gran problema el problema es el pudor frío hay una frase que digo mucho últimamente más es que en España somos muy modernos según para qué porque cuando hablamos de temas sexuales ya todo el mundo se pone reticente incluso en foros donde nosotros hemos querido ir a a contar nuestro proyecto bueno es que si es sexo a ver qué va a pasar entonces tenemos que estará en la realidad sea adelantado la edad de relaciones sexuales en España ha aumentado el número de parejas claramente sea abierto al mundo pues homo hetero y tenemos que estar en el mundo real y el mundo real hay que contar las cosas tal cual son porque sea difundido más la información de índole puramente vamos es decir sexual técnicas y eso está fenomenal pero creo que todo el mundo debe conocer lo que supone determinadas prácticas y los riesgos que se asumen pide hecho por desgracia las las cifras de de enfermedades de transmisión sexual están aumentando en España porque si hay más sexo pero a lo mejor hay menos sexo seguro señaló

Voz 0542 39:21 mi duda doctora es que eh el otro día a raíz de el debate sobre la legalización del aborto y demás surgieron varias conversaciones en las que distintas usuarias hablaban de hasta qué punto es mucho más frecuente mantener

Voz 1 39:36 sexo sin utilizar métodos anticonceptivos

Voz 0542 39:39 en concreto el preservativo

Voz 1 39:41 jo

Voz 0542 39:42 ignorando las enfermedades de transmisión sexual y me dio la sensación que había una especie de brecha en lo que todo el mundo dice que hace lo que hacen realidad yo no sé hasta qué punto desde vuestra desde vuestra posición y cómo divulgadores ahí un poco que tomar conciencia de eso de que la gente verdaderamente que me

Voz 1 39:59 el timo mente miente con mucha

Voz 0542 40:02 frecuencia con estas cosas así bueno

Voz 5 40:04 hay muy pocos datos objetivos al respecto pero tenemos una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción una sociedad científica que la última encuesta desde hace dos años está a punto de publicarse la el XVIII donde la mitad de las mujeres de menos de veinte años en España no usan método anticonceptivo

Voz 1 40:20 ninguna ningún método anticonceptivo el cual

Voz 0401 40:23 lo cual está disparando los embarazos dándoles este antes preguntado si si porque de eso

Voz 5 40:28 también tenemos datos entonces qué ocurre casi la mitad no usan nada ni una cuarta parte usan el preservativo de ella es la mitad reconocen usarlo mal mal está claro y los embarazos de adolescentes pues por ejemplo en menores de veinte años embarazos en España que hay que sumar partos abortos no han bajado en los últimos veinte

Voz 1 40:50 cuando tendría que ser realmente lo contrario que en nuestra información sexual tendría que que incrementar el hecho de que pudiésemos tener sexo sin otras consecuencias ya fuese por enfermedades no fuese por embarazos no deseados

Voz 5 41:02 así es digamos que la evolución que hemos tenido a nivel tecnológico de difusión de la información pues gracias a los móviles e Internet no se corresponde con la evolución en el conocimiento en salud sexual

Voz 1 41:14 es decir tecnológicamente hemos avanzado mucho eso es imparable pero nuestra educación sexual sigue siendo mínimo mínima es mínima por qué

Voz 5 41:22 eh tan bien tampoco encontramos muy bien dónde recibirla en los colegios hacen algún esfuerzo pero por ejemplo en otro otra publicación que es de la empresa Control el barómetro control que es anual pues sólo uno de cada tres jóvenes españoles han recibido información en sus casas pero entonces eso eso es la pescadilla que se muerde la cola los padres confían no hará todo lo consultan en internet

Voz 9 41:46 en Internet hay de todo no todo es una realidad de Ci L

Voz 5 41:51 a parte de los padres a nosotros nos lo dicen las consultas es que no sabemos dónde buscar información y de hecho el que un grupo de médicos que trabajan haciendo asistencia clínica como nosotros se haya metido a hacer un proyecto como salud sexual es un poco intentando dar respuesta a decir mira esa información es fiable es de acceso libre y sobre todo la pues usar desde tu casa sin solemnidad con intimida porque ese es el gran hándicap de hecho ha habido empresas grandes donde hemos planteado el proyecto en formato Seminario que lo hicimos en televisión y funciona muy bien con los chavales de Fama a bailar y me decían mira es que aquí como nosotros hagamos un seminario como no roben dábamos como de seminario de escuela de padres no sé que no bajan y El Tato porque que que la gente sigue teniendo mucho culo sí

Voz 0401 42:39 qué triste no sé qué triste que todavía no es de que no es de apuro decir que esto es una vida sexual buena sí

Voz 5 42:45 de todo con conocimiento porque yo creo que la libertad trasladar el conocimiento

Voz 1 42:50 yo creo que en los que nos da vergüenza

Voz 0542 42:52 decir que sabemos y nos da vergüenza decir que no sabemos

Voz 1 42:55 sí sí al financiar al final al final pues la vergüenza es lo que dice usted al final lo que nos pasa es que nos quedamos en la que nos quedamos en la ignorancia de tres días de luto sexual para todos hay auténticos profesionales me estaba hablando usted de de la necesidad de que la información que nos llegue sea veraz y sea correcta estamos dando de profesionales de la ginecología de sexo logos quiénes podemos recurrir

Voz 0401 43:18 a la salud sexual para todos realmente podemos recurrir todos de cualquier edad con cualquier duda sí

Voz 5 43:23 sí porque realmente la página está está diseñada con un contenido muy muy prudente es decir intentando que no haya contenidos hirientes ni soeces es difícil este tema porque buscar contenidos con rigor científico y que sean amigables a veces no es sencillo pero bueno hasta ahora lo

Voz 1 43:43 porque una cosa es la escandalera no siempre sí sí

Voz 5 43:46 todo aquello que genere titulares fáciles pues siempre es mejor recibido pero no importa porque además es nosotros estamos recabando información a nivel internacional y hay cosas de mucha calidad la gente es muy generosa y cuelga contenido de mucha calidad

Voz 1 44:00 vamos hace de verdad examen de conciencia

Voz 0401 44:03 cuáles son las las tres pautas sexuales en las que más cree usted que que metemos la pata me ha dicho antes por ejemplo que en la anticoncepción

Voz 5 44:15 bueno nosotros la página la dividimos en al principio en tres epígrafes no una qué es lo que llamamos salud sexual emocional que es uno de los grandes handicaps que tenemos otro que es prevención de embarazo que es el otro y el otro prevención de infecciones esas tres patas son las que hay que trabajar respecto a la salud sexual emocional hay que entender que una sexualidad sana es una sexualidad voluntaria y consciente voluntaria

Voz 1 44:40 consciente que buenas palabras porque pues

Voz 5 44:42 que el el sometimiento será mucho más cuando intervienen drogas alcohol ya leer individuo no puede decidir por sí mismo entonces no podemos entender que una relación con una persona inconsciente es una es una relación saludable

Voz 1 45:00 y ahí hay un vídeo colgado en la página que es de

Voz 5 45:02 Nos americanos que es estupendo que lo explican dos minutos con un ejemplo que se llama el ejemplo de la taza de té pero también contemplamos desde la violencia contra las mujeres y la sumisión química pues hay gente que que escribe sobre lo que sabe pues químicos y además

Voz 1 45:17 está ahí ese sería una de las patas las salud

Voz 5 45:19 Sol emocional la otra pata la prevención del embarazo claro yo me encuentro a nivel clínico que mujeres cultas universitarias que llevan un teléfono de alta gama me siguen diciendo que no eso de la anticoncepción si es que mi novio controla yo les hago hasta la broma idea es controladora

Voz 13 45:37 en controla

Voz 5 45:40 vamos a ver tú mira en tecnología estás en el siglo XXI en anticoncepción estás en Atapuerca claro que ahí hay S

Voz 1 45:47 tras un Iphone último modelo pero no te das cuenta de lo que es el líquido seminal INI lo que son los embarazos deseados

Voz 5 45:52 y luego respecto infecciones también tenemos un gran desconocimiento por qué pues porque a mí me han llegado a decir seminarios de adolescentes te bueno es que como eso del sida ahora ya hay una pastilla que te cura es decir no morirse del SIDA que es una gran noticia no significa que el sida asegura y luego estaban pues infecciones como el virus del papiloma humano que es de amplísima distribución que hay vacuna en España cubierta para las mujeres no para los varones Isabel usted me imagino que en Australia

Voz 1 46:23 en Australia han erradicado dos tipos de cáncer es precisamente porque abonaban tanto a los niños como las niñas

Voz 5 46:28 entonces aquí en España que estamos haciendo los profesionales que sabemos de esto contar que la vacuna también es útil para varones aunque no esté financiada por qué pues porque si no se dice desde otro foro lo tendremos que decir los profesionales que cada uno en su libertad decida entonces yo creo que prevenir de yo siempre digo que en a nivel sexual desde el punto de vista la salud nada que no quieras nada como no quieras siempre con preservativo

Voz 1 46:56 pues con esa recomendación nos quedamos Doctora Mercedes Herrero muchísimas gracias por crear algo tan necesario ir estará al frente de salud sexual para todos punto es muchísima gracias por recordarlo por por lo menos decirnos que ojito con las aplicaciones móviles y que siempre mejor mucho mejor un método anticonceptivo

Voz 5 47:17 muchas gracias a ustedes

Voz 0401 47:42 nunca hasta ahora habíamos hablado tanto de consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales las mujeres cada vez vamos definiendo más y mejor las reglas de lo que sucede en nuestra cama y aún así hay quienes dice no poder saber por sí solos si queremos sexo curiosamente la mayoría de los que dicen esto suelen ser los que menos cuidado tienen a la hora de pedirlo es que una de las excusas más peregrinas pero más extendidas sobre el consentimiento femenino habla de que si una mujer está húmeda es porque tiene ganas de deseo qué canción evidencia que está excitada la unidad determina que quiere que ese hombre penetre entrada de ella buenas noches buen buenas noches Turia

Voz 1 48:32 el responsable del mano leas pum

Voz 0401 48:35 con eso ya ideas tratado este tema aquí opinas de esta relación entre mis humedades y mis ganas de sexo

Voz 0392 48:44 no tienen nada que ver es algo que entendemos que el deseo es algo consciente digamos la ubicación no las citaciones algo fisiológico dice que no podemos controlar es voluntario

Voz 0401 48:55 vamos a la precisamente de eso que es la excitación la física no deseada cuéntanos

Voz 0392 49:00 ah bueno se vence cuando a veces una imagen que sea erótica o no un momento una una como estación un libro o cualquier cosa aunque sin relevancia erótica evidente que nos puede citar vamos excitar digamos que estoy te nuestro cuerpo provocan no pues una ubicación una erección no cualquier otra reacción sin que realmente deseemos en ese momento para poner en práctica Mi en ese momento en el futuro esa es decir yo no decido absolutamente nada en ese sentido no

Voz 0401 49:31 yo no decido si si me quiero estupendo Cachón mama empezó a elucubrar no es que yo haya sobredimensionado el estímulo que he recibido Ny ni siquiera que me lo quiera que lo quiera explotar por lo que no está junta

Voz 0392 49:47 ganaba tenemos que ser conscientes de que va aparte y nosotros vamos otro lado sea sí que podemos controlar ciertos aspectos pero no la totalidad

Voz 0401 49:58 buen crees que puede haber excitación involuntario e involuntaria en un caso de abuso

Voz 0392 50:04 sí ingresa también crea muchos problemas hay también psicológicos a a las víctimas que no lo ve normal entonces piensan que hay hago mala esos cabezazo

Voz 0401 50:13 claro una una mujer que haya sufrido un abuso y que sea consciente de que bueno de que de que al ubicado o incluso de que ha llegado al orgasmo eso es porque se puede llegar al orgasmo incluso

Voz 0392 50:23 claro al final no deja el orgasmo por más que podamos hacer algo involuntario Osasuna sus un suceso que puede ser desencadena desencadenado de pues una situación deseada o no deseada como una violación

Voz 0401 50:41 estamos hablando de que mi cuerpo reacciona ante un estímulo que yo no quiero practicar me convierte en culpable de algo

Voz 0392 50:48 no de ser humano

Voz 0401 50:51 no no se va a detener dos piernas brazos

Voz 9 50:55 un corazón enorme para soportar todo lo que me puedan llegar a D

Voz 1 50:58 decir

Voz 0401 51:00 se estigmatiza mucho a las mujeres por el simple hecho de no poder controlar nuestras humedades

Voz 0392 51:06 yo pienso que sí pero sobre todo por la falta de educación sexual

Voz 0401 51:10 la explotación sexual en general y también le el reto

Voz 0392 51:13 o sea que no respetar que una mujer pueda desear o no desear en función de lo que le apetezca en ese momento estamos mujer hombre diferente al final no podemos siempre al deseo como es que me han me me ha a la puerta toca abrigarse no no te apetece no te apetece

Voz 0401 51:32 podemos seguir diciendo que no espero

Voz 0392 51:34 ahí estamos en cualquier momento

Voz 0401 51:36 este caso aún hay quien no lo entiende bien

Voz 1 51:40 cómo puedo tener clarísimo que mi padre

Voz 0401 51:42 deja si accede a tener sexo conmigo

Voz 0392 51:46 preguntando está mal las situaciones en algo que realmente no sabe si si va a salir por qué quiere saber la Comunidad es muy importante sea verbal que tampoco hay que verbalizar cada cada paso y estás bien y te gusta esto ahora porque resulta algo pesado oí cortar también la la atmósfera pero también se preguntar por supuestamente si tú te encuentras en ese lado de quieres tú que no quiere continuar hacerlo saber

Voz 0401 52:15 me estás hablando que la base de todo esto es una comunicación de la que carecemos

Voz 0392 52:20 sí

Voz 0401 52:22 aquí contundente si cómo podríamos sabe cómo podemos cimentar el hecho de que bueno pues si la generación de mi madre tuvo que tragar lo que no está los escritos nosotras sí sí estamos empezando a decir que no ya decirlo muy fuerte como puede educar yo a mi hijo o si tuviese a mi hija para que no tuviesen los mismos problemas que yo estoy teniendo ahora mismo

Voz 0392 52:50 empezar hablando de abiertamente de educación sexual porque al final un juego muy vital en nuestras vidas osea queramos o no no es un puro exhibicionismo o lo hago porque quiero fue aparte de que somos lo practique hemos sonó la la educación el sentido es imprescindible en el respeto son cosas muy básicas que todos deberíamos tener ya aprendidos de de una base lo también desarrollarlo

Voz 1 53:15 pero Kimi educa porque uno de los problemas que tenemos es que dicen no en el colegio no porque eso los padres los que tienen que decidir si sus hijos van a recibir educación sexual no en casa no porque claro mis padres son homófobos au son muy ultraconservadores sino quieren que el sexo entre nuestras vidas tengo dieciséis

Voz 0401 53:34 este año Si muchas ganas de aprender a quién recurro

Voz 0392 53:37 el eterno debate yo creo que tiene que hacer algo que que venga de de de todos los ámbitos posibles osa tanto la escuela como casa eh también aprendemos de nuestros amistades de de internet lo importante es hacer saber diferenciar entre lo que es correcto y lo que no implica excepto en casa puedes educar de una forma más afectiva más enseñando desde la desde la intimidad de de de que es tu familia pero tiene que haber una formación más allá de de un aspecto de estos son los genitales de los niños si queremos que

Voz 0401 54:13 te aprender a a saber lo que lo que es el deseo sea o no