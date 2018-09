Contigo dentro (10/09/2018)

Voz 0838 00:00 San Marino y abajo Luis Enrique como hemos cambiado Luis Enrique renueva la ilusión por la roja en el diario Sport ha por la nueva perla brasileña Lucas Paquita el centrocampista lidera con Arthur la nueva generación del fútbol brasileño un fichaje para el Barça futurible y además en El Mundo Deportivo debate lateral el Barça estudias fichar a un lateral izquierdo para doblar la posición de Jordi Alba

Voz 1758 00:45 es la ampliable es lamentable después del Paleolítico eso de lo que es bueno e así ha sido el domingo en esto del deporte el domingo y la hora y media que objeto de lunes lote carrusel nos vamos a descansar pero mañana viene Manu Carreño os espero en larguero de categoría a partir de las ocho supuesto ha sido un placer pasar el fin de juntos en la radio que descansa o no lo que elige a es que viniendo los que viene la antena de la SER

Voz 6 01:34 uno ha estado un han llegado a nueve a vosotros no

Voz 0401 02:22 estuve en India hace muchos años muchísimos en India el paso de todo mucho bueno lo que más algún episodio muy doloroso de sexo tuve mis grabaciones las que quise y las que no las buenas y las peores bien niñas casadas con hombres que podrían ser sus padres vi golpear a transexuales en la calle comprobé el desprecio humillación y agresión de mujeres y hombres de los que simplemente se sospechaba que fueran homosexuales dijeron los que llevaban más años en el subcontinente asiático mejor no preguntar por lo que les pasaba los que corroboraba han una orientación sexual que no fuera la heterosexualidad sí había sido siempre entonces apareció un miembro de la familia real el Príncipe mantendrá sin going quién salió del armario en el año dos mil seis y ofreció su propio palacio como refugio para la comunidad LGTB lo que provocó que en el año dos mil nueve la jurisdicción de Nueva Delhi levantara la mano en cuanto a las penas por delitos de homosexualidad Elena antes ciudades todavía hay cierta permisividad pero no así en las zonas rurales que copan más del setenta por ciento del territorio nacional esta semana por unanimidad la Corte Suprema ha despenalizado la homosexualidad algo que se persiguen setenta y cinco países que en trece Se condena hasta con la pena de muerte Un ejemplo es Malasia donde dos mujeres han sido azotadas por ser lesbianas y mucho más cerca el jugador de la Premier inglesa el español Héctor Bellerive ha denunciado los insultos y vejaciones que recibe sólo por llevar el pelo largo algo que como ya hemos dicho justo antes de empezar es absolutamente lamentable así si volvemos otra vez a India de Indias sólo podemos alegrarnos

Voz 7 04:26 es decir felicidades india

Voz 0401 04:30 felicidades por reventar vuestros propios estereotipos porque esa es la única manera de avanzar social política y colectivamente

Voz 7 04:41 felicidades por sumar

Voz 0542 04:43 en vez de restar Contigo Dentro en Twitter arroba Contigo Dentro

Voz 9 05:00 pero a los saquen así el botillo Charo eso Astrud dólares paso no solo vete a tope

Voz 10 05:31 te relaciona ir ya ha vuelto Elia Fernández a los estudios de la Cadena SER por Keith ya ha llegado aquí

Voz 0542 05:41 la escena quitara el moreno de cuando te hables de Ibiza que se ahí como ley

Voz 1 05:44 Jos no sabes qué color te estas para quedarte mordiscos en las curvas cada el tiempo bueno también ahora podría estar pegando temor en las corridas todo el rato bienvenida Elia Fernández muchas gracias igualmente a me gusta verte aquí a mi vera a mí también eh pues nada pues vamos a ello en los paseos pero yo necesitaba un poco

Voz 10 06:03 yo me limito y Rodin y que y que no te haya quedado otra

Voz 1 06:09 que hacerte una foto conmigo para inaugurar la temporada

Voz 0542 06:12 eso ya hablaremos porque ahí hay términos legales que bueno si no que creo que mi imagen pertenece a este programa

Voz 0401 06:21 totalmente que lo sepas además tener en cuenta una cosa no sé si no se si sabe es la camiseta con la que me presente en en la presentación de El presente en la presentación que fónico todo que repetitivo no sé si viste las fotos de la presentación de la nueva temporada de la Cadena SER virus fotos vi vi

Voz 0542 06:38 las fotos viste camiseta no

Voz 0401 06:41 el pesquero una contigo

Voz 4 06:43 dentro del recinto

Voz 0401 06:45 pues vamos a Splitter vamos a explicar un poco cómo era la bonita camiseta que llevaba la directora del programa de sexo de la Cadena SER procede que es lo que he visto yo vi uno

Voz 0542 06:55 la camiseta en la que aparecía una mujer cuyo rostro no se podía distinguir bien tapada tapado ese rostro de hecho por la ropa interior que estaba fijada en los tacones en un estratégico primer plano

Voz 0401 07:12 un estratégico primer plano de una mujer con las piernas abiertas entre sus bragas estaban estiradas el cayó a dárselos dará bragas no lo nueve ves bragas no dice Steve con eso tapaba su cara pues yo creencia era quién era esa mujer quién si era esa mujer que ha sido capaz de presentarse con una camiseta si no más bien quién ha sido esa mujer que ha sido capaz de dejarse fotografiar para que su imagen vaya por todos sitios camisetas incluidas quiero estás obligada esta temporada a hacerte una fotografía de esa índole venir con una camiseta más o menos parecida que yo pueda sacarte una foto es no sacamos tocara sacamos solamente tus tetas porque claro él una camiseta eso se quedan tus tetas eh poquito de suerte empezamos a comer cerezas las camisetas sino forrar bueno oral mí han pedido ya alguna de esas no sé quién sería la que estaba cerrada colas claro es que con el nuevo

Voz 0542 08:03 supuso un éxito estos de de

Voz 0401 08:05 de repente nunca nunca nunca dejaré nunca dejarte bien vienes con noticias

Voz 0542 08:11 no con ideas desde nuestro salto a la fama y además vamos a seguir trabajando normal no vaya a ser que no está digamos que hacer ricas la semana que viene con el merchandising y nos tengamos que ir tú imagínate las riendas del mercado

Voz 0401 08:23 Daisy conocer estas noticias

Voz 0542 08:25 te trae como proceda en primer lugar nos vamos a Italia porque hayan abierto otro local para albergar un burdel de muñecas de Silicon acuerdas que ya abrieron uno

Voz 0401 08:36 sí en Barcelona ordenada es verdad que tuvimos a que tuvimos en este programa la al periodista que sea sin filtro que se infiltró te acuerdas

Voz 0542 08:46 pues ese mismo saberlo otro han abierto otro aquí este en concreto se ha quedado sin plazas hasta finales de octubre tiene reservas hasta enero ya todo esto en menos de veinticuatro horas desde que se supo que ex

Voz 0401 08:58 para tirarse a las muñecas para tirarse a las míticas en vamos a ver en todo esto tiene que haber siempre un componente estoy convencida de curiosidad de gente que en fin que es capaz de gastarse la pasta solamente por ver en persona todo esto porque te has

Voz 0542 09:11 un ratito el tema es que como en el anterior caso todo lo que tiene que ver con este burdel se reviste de un halo de misterio la ubicación es secretas allá Se sabe que está en Turín pero no se sabe dónde

Voz 11 09:26 hasta una hora antes

Voz 0542 09:28 no perdón un día antes de acudir a la cita cuando las reservas por internet

Voz 0401 09:34 pero porque es ilegal pregunto porque esto es ilegal o yo creo que él las

Voz 0542 09:38 el legales en torno a este tema eh existen el eh no sé si es por la calidad o por discreción el caso es que tú a hacer su reserva por Internet hasta el de antes no conocerles

Voz 1 09:49 fíjate is all Salvini que ese señor que está

Voz 0401 09:52 diciendo tantísimas cosas el primer ministro italiano que está diciendo tantísimas cosas en contra de que la gente entre en su país hay está echando a patadas a los refugiados y está con con esas esos discursos xenófobos racistas Si absolutamente Illes qué opina sobre esto de los burdeles de muñecas no han dicho absolutamente nada porque él suele hablar de absolutamente todo

Voz 0542 10:17 de que yo sepa no se ha pronunciado pero vamos que estaré atenta te diré que en este caso son siete muñecas con aspecto de mujer y una que tiene aspecto de hombre que son el anterior todavía no había entrado en el de Barcelona también han incluido un hombre en suelen colar la proporción sigue siendo muy descompensada pero bueno ya cuentan con ese con ese público el coste es de ochenta euros media hora cien euros una hora ciento ochenta las dos horas que no sé yo que es dos horas con la muñeca tampoco pero te informo que ha habido avances con respecto a las primeras que conocimos porque en este caso por ejemplo eh tienen simuladores de latidos del corazón que aumentan a medida que aumenta la supuesta excitación

Voz 0401 11:06 para el jueves les ahí con ellas que vayas notando vallas Vaccaro que vayas notando que se está poniendo

Voz 0542 11:12 también se sonrojan se les dilatan las pupilas claro la experiencia es mucho más real

Voz 0401 11:19 así que que bueno en fin no me voy a meter yo en las rarezas sexuales de nadie pero no se sabe sabe acuérdate cuando estuvimos hablando de eso

Voz 0356 11:28 ah

Voz 0401 11:28 es una en tuvieron que retirar algunas de las muñecas de las palizas que les habían dado los

Voz 0542 11:35 clientes en concreto el reportaje del que hablamos hablaban de una muñeca la que tuvieron que quitará de del uso porque estaba con el brazo descoyuntar dado tenía golpes bueno es tanto

Voz 0401 11:47 bueno vamos a seguir un poco pendientes con este tema porque a mí el tema es es es evidente que los muñecos los robots los androides empiezan a ocupar nuestro espacio incluso nuestro espacio en la cama

Voz 0542 12:00 iré hecho bueno hay quien habla de su posible uso terapéutico yo creo que es muy controvertido que tenemos que evolucionan

Voz 0401 12:09 seguir informando sobre todo tú y yo creo que no tenemos mucha idea de todo este tema en concreto y lo mejor que podemos hacer es escuchar abrir mucho los ojos

Voz 0542 12:19 claro claro sea alguien las aprobado Illes apetece contar los la experiencia franja

Voz 0401 12:24 Javier Cases Taurus

Voz 0542 12:26 que nuestro cuento te acuerdas que hace unos meses hablamos de aplicaciones para ligar verdad

Voz 0401 12:31 no es un tema fue siempre claro aplicaciones para ligar y me gusta hablamos de

Voz 0542 12:36 la importancia de las fotos de cómo el tipo de fotos determinaba la forma en la que otras personas se ponían en contacto contigo y el caso es que esos usuarios cada día son más que el caso que Tinder que es ahora mismo la plataforma reina en estos contactos ha ido poco a poco revelando cuáles son sus criterios que marcan si esas interacciones son más o menos exitosas y en este caso ha dado a conocer un dato que yo me parece muy interesante que es cuáles son las profesiones que más éxito han tenido en el año dos mil diez

Voz 0401 13:12 cuéntame en el caso

Voz 0542 13:14 las mujeres de las voy a hacer como siempre que me gusta a mí de chamanes

Voz 0401 13:20 sea en el equipo en el tercer puesto están lavas esto

Voz 0542 13:23 de antes a que me parece que me

Voz 0401 13:26 cuerda sospechosamente a los rankings de porno pero es verdad en agilidad en el segundo lentamente voy a hacer una cosa eh yo era estudiante cuando tenía veintitrés años y estaba en la universidad claro si si si fallaba hombres claro vale poco

Voz 1 13:40 a la que generalmente a la efervescencia secos vale vale vale

Voz 0542 13:46 en la segunda también coincide con esos rankings de búsquedas del porno que es enfermera

Voz 0401 13:53 enfermera tienen claro es que lo mismo que te disfrazar con ese disfraz que te compras por ahí a que te venga te armera en su sitio con su sabiduría de sus hombre yo lo entiendo perfectamente exactamente igual que a muchísimas mujeres sea muchísimos hombres no se excitan los uniformes

Voz 0542 14:15 por ejemplo la vaca que dicen

Voz 0401 14:17 toda la bata menos pero ese momento

Voz 12 14:19 a fuerzas de seguridad del Estado lo siento de hoy bombas

Voz 4 14:22 el te cuando empiezo a tocar aquí rezo me vendo aquí la mano en el pecho como asimilables impagable radiodifusión vamos a tener que empezará a grabar en sí se notará

Voz 0401 14:36 para ellos la es verdad que es que pasar desaparece

Voz 4 14:38 evidentemente no lo digo para para que éste sepa todo lo que ocurre actualmente en tu pecho

Voz 0542 14:43 es el primer puesto nunca lo diría

Voz 0401 14:48 mira te voy a decir una barbaridad enterrado horas no vaya diseñadora gráfica sí

Voz 0542 14:55 las que más ligan por Tinder diseñadoras malo pues me

Voz 0401 14:57 encanta me encanto porque no conozco demasiadas diseñadoras gráficas pero sí es verdad las dos o tres que conozco es resultan súper seductoras

Voz 0542 15:08 pues mira periodistas no el ránking son diez

Voz 0401 15:11 profesión no estamos sin ningún remedio ya sabes para para lo que es bueno para coger entender ponen el periodista ya sabes que tiene desafiarlo menos y accidentes

Voz 0542 15:22 vamos a dos hombres porque en el número tres otro cliché erótico el azafata de vuelo azafatas de vuelo en su puesto los arquitectos

Voz 0401 15:38 ya me extraños no diga mucho siempre si además eres lo que pasa que piensan de otra manera no podía estar en otra manera piensan como las matemáticas las han vivido de otra manera Mi amigos arquitectos que estar en mi vida me gustan mucho pues me el primer

Voz 13 15:51 pues todo lo tiene el director creativo ahí

Voz 0401 15:55 que no sé exactamente qué es lo que hace un director creativo más allá de que me imagino que se debe debe tener una creatividad supina

Voz 0542 16:01 yo conozco la dirección creativa de publicidad por ejemplo a vale

Voz 0401 16:06 es uno de esos alguno de esos que conocen la dirección creativa de publicidad bueno pues no la verdad visto para que veas también esto es una aplicación puesto natural hacer esto son estadísticas ir con la verdad con la verdad por delante fíjate lo que te dijo que creo que también tiene mucho que ver que sean estas profesiones las que lideran el ranking de de apetecible en una aplicación en la que se liga porque me da la sensación de que no es apetece pone bastante originalidad en nuestra vida cuando buscamos a gente con esas profesiones estar director creativo tiene que ser agotador siempre tiene que pues el el cosas mucho mejor más creativas que las que se te ocurre Dati

Voz 0542 16:49 este rollo de romper con la monotonía toda la gala

Voz 0401 16:53 bueno más presentar algún director creativo vale no

Voz 0542 16:55 tengo aquí en agenda por último tengo y con otro Rankin porque tú no paras de mandarme cosas todo el rato estuviesen todas las entonces de repente en una de esas noticias que me hiciste llegar yo siempre intento ir un poco más

Voz 0401 17:10 ya no sacarle punta enlaces hasta los hasta el doce hasta los hasta los guiones que me tengo que preparar yo Djokovic sabes que tengo nada Memoria de pez yo me tengo preparar un guión sobre cualquier tema y como ya te lo he contado a ti todo coges ya directamente me mandas como el resumen de te acuerdas hablo yo te acuerdas aquello que no hay que hablar

Voz 0542 17:27 en realidad estas una manipuladora profesional

Voz 0401 17:31 es mi madre mi madre y millennials

Voz 0542 17:34 el caso es que esta semana me mandas esté en el ranking de búsquedas en X hamster que sí

Voz 0401 17:40 en los You Tube

Voz 0542 17:42 más con más usuarios del mundo hay resulta que en este ranking

Voz 0401 17:49 habla de cuáles son los términos más buscados por países es decir por forma es decir que si yo estoy en España hay hay una cosa que me apetezca ya sea el premio España el término más buscado en porno

Voz 13 18:03 osea no van las mamás

Voz 0401 18:06 tenemos tengan en este portal las madres solas Loma

Voz 13 18:09 qué gusto el caso es que alguien me llamó la atención a mí es el de Japón ahí Japón se me encontré con el término que a mí me específica van que son los disfraces

Voz 0542 18:22 y digo yo que son los disfraces de que Grume que son pues como yo de esto no tengo ni idea pero Luis Rodríguez que está al frente de japonés como punto com

Voz 0401 18:34 siete en Twitter el mismo que he visto

Voz 0542 18:36 acá está al teléfono esta noche buenas noches Luis

Voz 0401 18:38 ETA

Voz 14 18:39 buenas noches peleas

Voz 13 18:42 esto que tanto en Japón para ver pero

Voz 14 18:46 no es una cosa

Voz 15 18:50 bueno muy muy fetichista acuerdo es que ya hemos hablado alguna

Voz 16 18:56 es aquí no de los cepillos japoneses no y sobre todo de que allí hay para todos los gustos no al final esto el que Bureau mi ex eh vestirse con la apariencia de un personaje de anime no tú utilizas una máscara que cubre la cabeza por completo entonces respecto al personaje y luego te vistes el resto del cuerpo no pues con las ropas de ese mismo de sí mismo personaje entonces claro tú imagínate no el fetiche que es pensar que estás teniendo sexo con tu personaje favorito de un manga aún me concreto es lo Krohn

Voz 0542 19:35 con seis uno con o con alguien de Bola de Dragón es que mientras tú hablabas le mostrada ella una búsqueda en Google Imágenes con varios ejemplos será te contesta es porque no da

Voz 4 19:48 se lo di Credito saber es que no no de crédito vamos a ver voy de partes de este hecho tampoco pues tú eres el que conoce Japón

Voz 17 19:57 voy a ver si si voy a ver si soy capaz de de esquí

Voz 0401 20:00 vivirlo estoy viendo a una mujer que por supuesto no sé cómo es ella porque lo que tiene efectivamente es una máscara con lo cual se ha convertido en una muñeca de anime que para qué el que no sepa que lo que es el anime es el dibujo animado japonés pero estoy hablando de que esto viendo a Candy Candy

Voz 1 20:20 como la que has oído hablar poco sea estoy viendo

Voz 16 20:25 esto es tremendo porque es como el paso más allá de las muñecas no por así decirlo no porque estar muñecas que son perfectas no que no se quejan no que tienen la sonrisa perfecto a los ojos grandes

Voz 4 20:36 esas las que el escollo el vidrioso los ojos para llorar cuando los niños no les hacían caso son Candy Candy que yo me he criado con Candy Candy

Voz 16 20:44 poder pues imagínate ahora cómo te va a cambiar la pretensión de Candy Candy

Voz 4 20:48 hombre si le están fallando algunos básicamente no que es el término más buscado

Voz 0401 20:55 se sientan delante del ordenador y en vez de ver pues a Candy Candy sufrir porque no me acuerdo conservaba el de Candy Candy pregunta igual delgadez sufrir porque si tu siglos no la no la ama de repente Mena su Candy Candy

Voz 16 21:10 básicamente es que el sexo es perfecto desde ese punto de vista no va a morro de fetiche que sienten por esos personaje de animé no es darles un punto de de realismo pero además totalmente eh dejando de lado la persona que está debajo no porque luego la persona que está debajo pues tendrá un cuarto de una manera o de otra pero es que me da igual no porque al final eso los rasgos faciales no las expresiones de placer de lo que sea están totalmente tapadas no entonces eso es para mí es súper extraño no aunque digas que soy un escritor conoce de Japón porque al final que es como un sexo supera anónimo más de lo normal en conoces super impersonal Sisi si no sé a mí me resultan poco se les va la pintores todo pero bueno

Voz 0401 22:02 bueno no

Voz 13 22:03 a mí me parece no sé yo no estoy acostumbrada a tener sexo

Voz 18 22:09 sólo con los muñecos

Voz 0401 22:11 de Ossa no con los dibujos animados ir es verdad que siempre he dicho que que algunas historias así de de la ni me que a mí me os pueden llegar

Voz 13 22:19 citar el lema acaba de enseñar a una muñeca de dibujo animado hace una felación a un hombre de verdad

Voz 0542 22:26 no es que lo peor es que es una felación a hundirlo es que es todo delirante pero encima Luis hay varios tipos de que no

Voz 16 22:35 bueno es que que Grumir la palabra japoneses no significara vienés de dos juntar dos palabras no una es vestir y la otra es como muñecos de peluche no entonces se tradicionalmente el que Bruni sea en sentido amplio sería llevar pues como los monos estos de animales eso de Picasso y uno de estos que tienen orejas y que te cubren el cuerpo por completo diques en algunos barrios sobre todo la capital no en Tokio pues más eh que estamos estar más a la moda que siempre van un poco por delante en este sentido como suya o Jara You Cuno pues te puedes encontrar algún agente vestidas si no es lo que de tal en estos sitios no este equipo del que hablamos Ekin chulería el anime Gago que es KO es de cara en japonés no tope sería cara de anime no pero lo que pasa que al final en el mundillo toda la gente que ya de este Rumí lo llama sólo tiburón y

Voz 0356 23:32 claro

Voz 13 23:34 si esto es lo que buscan más para ver en Internet la pregunta ya te la puedes estar imaginando pero realmente hay gente que se disfraza de esto para tener sexo

Voz 0401 23:46 pero esto es una perversión solamente de el de los portales de los portales de porno o realmente igual que hay citas para tener una sexualidad es no convencionales determinadas

Voz 16 24:00 es

Voz 0401 24:02 sus en Japón

Voz 16 24:04 de origen una vez que lo que son además no con este tema del sexo son super buenos desde un punto de vista comercial no es en si saben que existe un tipo de perversión fetiche o lo que sea va a haber alguien que te monte un club donde puedas hacer eso no ya en ese sentido prácticamente casi todas las perversiones que alguien pueda tener las puede llevar a cabo en algún sitio de Japón no es eso es lo lo lo bueno no sin tener además que hacer nada ilegal

Voz 0401 24:35 claro no dudo mucho que sea ilegal que yo me disfrace de Candy Candy para echar un polvo otra cosa es que

Voz 4 24:41 sí a mi alrededor de grandes aquí tampoco es ilegal aquí no poder

Voz 16 24:47 yo me refería a casos como lo ve que te metan mano en el transporte público no que evidentemente está mal pero hay sitios que simula no pues eso

Voz 15 24:58 la buena clases de trenes no

Voz 0401 25:01 es que a mí me pone muy cachondo a que me metan mano en lugares públicos dígame en qué línea de metro vamos poder proceder

Voz 4 25:10 qué dices locales que recrean esos vagones de metro para hablar antes de citar en una Ali

Voz 0401 25:15 día de metro

Voz 16 25:16 no no no lo recrean pues tuvo el pues tienes chicas que trabajan allí no y que entonces hacen como que se vuelven así como muy lo que me estás haciendo no como sin muy callado como lo que les gusta a veces hay ellos no pueden meterle mano

Voz 0542 25:32 pero hay que hay figurantes usuarios del metro

Voz 4 25:34 medio claro Gran Cruz y hará cásting se buscan se buscan chicas para hacer de figurantes de de metro para que dejarse meter mano me encanta

Voz 16 25:43 los sitios que simulan clases no donde la profesora pues puede ser dura suelo digo no siempre ahí ya te digo que que hay de todo lo que pasa que es todo el Grumir curioso no porque en el mundo la subcultura esta del anime y demás nos en Japón hay muchas convenciones donde la gente va y se disfraza no el Kospi le iremos IS pues es uno de los mercados donde estos más boyante pero en el que Uruguay por las hasta donde yo tenía entendido no era tan mainstream no entonces por eso me ha sorprendido también no que

Voz 20 26:16 ahora yo he llegado a estar el primero en el

Voz 4 26:19 no porque una cosa es siempre un paso para de la persona

Voz 0401 26:22 pues este es que es que es decir una cosa es que en tu propia sexualidad Recre es esta perversión no llamemos la Augusto sexual

Voz 18 26:30 como como que eran otra cosa

Voz 13 26:33 qué te excite simplemente verlo sea sentarme en un ordenador y verlo

Voz 16 26:39 bueno en Japón piensa también que hay muchos cómic tasa amateur

Voz 4 26:43 ya os personajes

Voz 16 26:45 me conocidos o incluso dibujos que representan a actores no o a personalidades japonesas famosas pero que tienen una componente sexual no les gusta dar ese giro sexual a cosas que que conocen entonces es que esto es ir un paso más allá no es decir me gusta este personaje a lo mejor me con Prado algún eh manga no o algún anime que algún amateur no ha hecho que tiene una componente sexual con este personaje pero ya voy otro paso ya es que ve un vídeo donde alguien disfrazado o no con la máscara de la cara de estoy personaje pues está haciendo esto que es ese ese paso nato

Voz 4 27:24 vale entrecomillas

Voz 0401 27:26 bueno pues bueno pues oye una cosita más que hemos aprendido que qué sucede en Japón que tiene que ver con el sexo y oye pues si a estos señores yo a estas ya estas señoras porque el porno afortunadamente lo hemos los señores y las señoras les gusta ver este tipo de de P

Voz 13 27:43 Nicolás pues ya está judoka empezado este verano con el manga o la tengo

Voz 0401 27:48 lo que decir que me está gustando mucho así que

Voz 4 27:52 si aprendes mucho del tema demanda que además muchísimas veces porque hay veces he tenido que aprender a leerlos por ahí empezamos dormidos

Voz 16 28:01 es al revés

Voz 0401 28:04 sí es verdad en por lo menos en los tres que yo llevo leídos siempre hay un componente sexual

Voz 16 28:10 sí eso siempre sea incluso los que no lo son siempre hay alguien que muestra un poquito más de Carner en lo que a lo mejor él requiere la Historia no se para ahí

Voz 0401 28:21 niñas con citas con tendrá gritas con blandito siempre hay un resumen

Voz 15 28:27 falda Eminem viento también hace un año

Voz 0401 28:31 cree que de repente está rodeado de

Voz 17 28:33 KAS es es es es ese mismo siempre tienen grandes

Voz 16 28:37 después

Voz 4 28:38 todas todas fíjate que las japonesas no mucho todas las ese proceso

Voz 16 28:42 exacto eso fíjate eh no sé yo hasta qué punto tendrá mucho recorrido porque claro si las cosas no son muy al y tú puedes ponerte la cara no pero necesitas que el cuerpo también mantenga un poco la ilusión de que es como el que está dibujado y el que tú conoces no no sé yo

Voz 0401 29:00 pues nada vamos a seguir aquí recurriendo cada vez que tengamos la más mínima duda sobre Japón y tengo que reconocer que en esta ocasión lo de que éste fuese el primer ránking de visitas a un portal de de porno

Voz 0542 29:18 hay quien Urumqi me ha dejado un poco impresionado Silvia Contigo Dentro en cadenaser punto com de las redes sociales en Twitter arroba Contigo Dentro en Facebook

Voz 22 29:43 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada y luces largas

Voz 0542 29:49 pues no queda más que la paz

Voz 22 29:51 lítica hablar CDN escuchar respetar la ley y cambiar la moda como nos hemos consentido llegar hasta que irresponsabilidad qué tristeza

Voz 0542 30:03 de las seis de la mañana doce y veinte con Pepa Bueno buenos días Pepa Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es el sol ha vuelto a salir esta mañana y volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga la vida

Voz 0542 30:20 a las redes sociales en Twitter arroba guion bajo en Facebook pues seguimos con las

Voz 24 30:43 consultas que nos hacen llegar los oyentes como sabes siempre a través de Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com y a través del Facebook y en este caso unos dicen hay que estar psicológicamente preparados para hacer tríos orgías sesiones debe de SM

Voz 0401 30:59 ole

Voz 10 31:00 el maravilloso la maravillosa duda de mí

Voz 0401 31:04 con lo me tengo que preparar para esto que eso lo hemos dicho muchas veces tampoco hay que dejar

Voz 0542 31:09 lo todo al azar en este caso como sabe ser recurrir a la voz de la del conocimiento que es Ignasi Puig Rodas que es psicólogo sexólogo y está especializado en seco es no convencionales y no convencionales está al teléfono esta noche buenas noches sin así

Voz 25 31:25 buenas noches buenas noches Elia bueno

Voz 1 31:27 las noches cómo tengo que tener la cabeza bien amueblada para lanzarme a la maravillosa piscina del sexo no convencional

Voz 25 31:36 la respuesta es depende

Voz 1 31:41 pues claro Gallego

Voz 4 31:44 el gallego cualquiera diría que eres catalán gallego o Cuéntame cómo

Voz 25 31:47 seguro que me raíces el digo él depende porque por ejemplo haciendo una comparativa

Voz 20 31:53 lo que estar psicológicamente preparado para comer

Voz 25 31:56 mucho de lado yo sí

Voz 0401 32:00 está muy bien que haya contestado yo sí porque efectivamente Elia día tiene auténticos prejuicios hacia el consumo de calorías por encima de unos parámetros que al fin al cabo no dejan de ser prejuzga

Voz 10 32:12 sido pues cada uno de cada uno

Voz 4 32:16 que tenemos que hacer Ignasi justamente

Voz 20 32:19 pues que no está como dices tú de Si ya pueden los una persona que para ella comerse en cucurucho claro es una cosa que le va a repercutir emocionalmente algo pues muy ve enfrentarse a unos miedos a unas dudas a unas pelos a son las inseguridades pues evidentemente y que tiene que estar preparada pero si alguna de nuestros oyentes de nuestros oyentes dice yo puedo participar aquí que no repercute emocionalmente nada pues entonces no les falta más preparación que para ir a la ladrillo mucho ahora bien si ante esa situación es posible que nuestras inseguridades respecto a nuestro competencia sexual respecto a lo bien afianzada que está nuestra relación afectiva en el caso de que tengamos una pareja estable respecto a si físicamente somos deseables no deseables todo eso puede salir a la luz de la antes de una sesión de sexo grupal sesión bcm tío o cualquier otra actividad no convencional entonces lo mejor es prepararse como una buena manera es pues haciendo una especie de proyección futura de que es posible que pase es posible que esto me afecte así es posible que a ir en base a esa proyección futura ir pudiendo ver qué partes de nuestra entidad pueden verse afectados por esa actividad

Voz 0401 33:32 me ha dado esa sensación un poco así que a los llevas a dos extremos así como para que podamos paralizarlo uno es enmiendas de todo el rato de las dudas que tengamos sobre nosotros mismos las dudas como pareja las dudas como su persona sexual pero también es de lo que habla Si dejas muy claro es la necesidad de ser honesto de no engañarnos nos engañamos mucho cuando una sexualidad nos llama la atención no tendemos a a ser condescendientes

Voz 20 34:10 la verdad es que hay personas que sí que lo hacen muy justamente en ese punto esa especie de dualidad entre el somos como críos y Boa esto lo quiero esto puede ser muy guay este pueblo es muy chulo pero luego viene la la otra voz escrita que tenemos en el otro hombro haciendo cuidado puede ser peligroso cuidado que hay unos prejuicios morales cuidado que no has pensado en deseo por vivir esta experiencia tan novedosa tal vez en ser el nirvana del sexo hace que queramos acallar esa otra voces que no es decir que nosotros mismos nos metemos en estas actividades engañando a nosotros mismas y entonces qué pasa que los metemos edad leña emocional

Voz 0401 34:48 además has dicho que no es que no sea llevado también al al extremo de lo peor que es lo peor que nos puede pasar sin no hacemos todo este aprendizaje previo

Voz 20 34:57 lo peor que nos puede pasar es que movilice hemos ideas recuerdos expectativas ideas que no sean emocionalmente dolorosas cada imagínate que resulta lo que he hecho antes el tema de la competencia sexual que es una cosa pero como a muchísimas personas resulta que yo me metieron sexo grupal tengo la idea de mi de que estaba genial y de repente veo que las otras personas hacen equilibrios en la gama inimaginables que para el sexo que Soleil mientras

Voz 5 35:22 yo no hago de la postura del perrito claro sí o sí

Voz 20 35:25 hasta ahora veo creía que era un gran amante ya resulta cadáveres me pongo en duda es posible con los miedos que ya hace mucho tiempo que tenía haya callados

Voz 14 35:34 si esos miedos salen

Voz 20 35:36 es posible que no vayan a afectar no sólo en la posibilidad que me meta en otra orgía alguna otro trío sino simplemente el sexo que tenga con mi pareja dado con vibración

Voz 0542 35:44 desde dos a dos personas del del día a día

Voz 20 35:47 es decir de ostras Si ese día no pude que me dice mi que esta persona aunque estemos en privado me va a decir good tema lo haces no quiero repetir Contigo entonces es un pequeño germen para que no salga no tienes aspiraciones

Voz 0542 35:58 oye Ignasi está preparación previa Tous recomiendas hacerla más a solas o o hablarlo con la pareja con la que vas a llevar a cabo esas practicas

Voz 0401 36:08 sí

Voz 20 36:09 a ver el hecho de poder hablarlo con la persona con las cuales vayas a estar creo que es un gran que sobre todo porque es una manera de coger confianza con esa persona por ejemplo en el caso de ese viernes sino nosotros vamos a poner siempre bcm con nuestra pareja de toda la vida pero si lo estamos hablando Le puedes expresar esa persona con la cual tenemos confianza de oye pues que sepas que quiero llevar a cabo una cosa que para la muchísimo de hacer pero siempre me ha generado estos miedos imaginen estos rechazos es posible que me sienta mal es posible que tenga dudas la otra persona Espando vertida de cómo es posible que yo me sienta pues si nosotros somos incapaces en este momento de levantar la mano decir alto me salgo de aquí porque esto no me está sentando bien pues esa persona que está un poco vigilante por nosotros en los puedan venir momento salirse de los oye que estás bien

Voz 4 36:56 y entonces esa mano es decir de oye pues

Voz 20 36:58 sí continuemos o no mira sabes que que no no no yo no puedo con esto no me esperaba que

Voz 5 37:04 por así mejor paraguas

Voz 1 37:07 aprendes hemos desde el principio hablar clarito en el que estamos

Voz 0401 37:14 Ignasi Puig Roda es muchísimas gracias por ayudarnos

Voz 1 37:16 vamos a plantearnos siquiera la posibilidad de que

Voz 0401 37:19 la sexualidad no convencional Room

Voz 1 37:21 Paz en nuestras vidas un abrazo reconozco que me quedé un poco de piedra cuando nos llegó a Contigo Dentro una duda cuyo nombre desconocía por completo sólo si son da Hewitt detrás pensé por favor que venga el doctor Eduard García Cruz a explicarme algo de esto porque no sé de qué me están hablando pero reclaman información en un programa sobre sexo buenas noches de Héctor García acuden buenas noches tenían tal todo lo que puede entender lo que es un son baje uretra su propio nombre lo explica pero mi puede explicar usted exactamente en qué consiste un son sondeo Agirre tras pues son baje eso

Voz 0356 38:23 qué hacemos normalmente los urólogos los enfermeros y enfermeras su rol juegos para ponemos un catéter dentro del pene o de la uretra femenina hasta la vejiga para vaciar la orina algunas veces yo he visto algunas veces lo operado algún paciente urgencias que se había metido un cable por el pene sí sí se daba descargas con una pila de petaca el cables en rollo entró la vejiga en fin porque parece ser que eso es algo que les bueno pues les gusta una buena es clara

Voz 0401 38:55 debe DSM de bondad sadomasoquismo extrema

Voz 0356 38:58 muy peligro vamos muy peligroso

Voz 22 39:00 a Vietto un pero para que puede servir

Voz 0401 39:03 el contagio retrasó algo más que para lo que me ha dicho para vaciar la vejiga cuando no se puede orinar

Voz 0356 39:09 pues supongo que igual no sé si no lo he probado nunca nuestra mis padres pero igual da igual gusta desde luego

Voz 0401 39:18 es peligroso es algo que es peligroso me gusta me gusta lo que me dice porque bueno en este este oyente Carlos nos ha mandado un mensaje muy educado en el que decía que estaba muy interesado en saber más sobre él se especificaba que sobre todo quería saber los riesgos del bañamos allá Carlos

Voz 0356 39:43 a ver Riesgo es básicamente veo dos uno es que cualquier manipulación del conducto a la orina está asociado con infecciones por lo tanto se puede se puede producir eso cuanto más traumático sea sonda más grande de la sonda pues entiendo también que cuanto menos expertos al la persona que sonda pues más problemas puede haber y la segunda es que eh para este tipo de prácticas entiendo que no utilizan sondas de silicona sino que se utiliza no pero nosotros lo que según se llaman peniques que es una un trasto médico de los que cuando lo ves te dan escalofríos porque es un no se debe ser un palmo más o menos unos veinte veinticinco centímetros de acero de unos dos centímetros de diámetro es decir es algo en fin que da un poco de cosa verlo los utilizamos para dilatar el conducto cuando existen estenosis prestado que en fin si me lo tuviera que hacer no me lo haría a la gran mayoría de los no me no dejaría me lo hicieran esto tiene Serafín que sean muy muy experto porque se puede hacer mucho daño se puede romper el conducto de la orina se puede romper la uretra

Voz 26 40:55 y eso es un hurto

Voz 0356 40:58 Cirio muy muy grande

Voz 0401 41:00 hay muchas más explicaciones al respecto me daba mucho más datos de porque podría estar interesado nosotros hemos deducido que tendría que ser una práctica debe de SM por todo lo que hemos intentado descubrir al respecto y el hecho de que haga tantísimo hincapié en en en en estar interesado los riesgos que pudiese tener es que evidentemente hay mucho

Voz 0356 41:23 nos han riesgo es es

Voz 26 41:27 es un procedimiento que tiene tiene mucho

Voz 0356 41:30 los riesgos incluso cuando se practica por parte de personal entrenado

Voz 0401 41:34 o sea me está diciendo que incluso si vas a un médico y es un es un especialista el que lo hace puede haber problemas

Voz 0356 41:39 yo amo a siempre en plan de guasa les digo a los pacientes que yo soy el Messi de las sondas eh porque la verdad es que son dos muy bien otras cosas no las hago muy bien pero son darse yo creo que son dos muy bien a pesar de eso cada x días abstengo algún disgusto desde luego alguien que le pones una sonda no depende del fundador pero tiene riesgo de infección es decir es algo que no es es como SIVE entrevistas a un artificiero de la pregunta es como montar tu granada de mano casera o sea es algo que es muy peligroso guión no me lo haría fuera de una vez que esto se hace en entornos

Voz 1 42:10 estéril guantes estériles son dos estéril

Voz 0356 42:15 en fin antibiótico lubricante entonces entiendo que cuando le vas quitando cuando deja de ser óptimo y no es estéril la son dones Esteve la persona que es te lo hacen no sabe pues Lorenzo una riesgo porque eso son son grandes

Voz 0401 42:31 hemos va buscando papeletas para tener una desgracia

Voz 0356 42:34 no es una algo muy común porque no no es una práctica muy común entiendo pero de vez en cuando se ve en urgencias antes

Voz 0401 42:42 ha comentado una situación en urgencias un poquito delicada detuvo lo es la explicarnos lo que es que no me ha quedado muy claro

Voz 0356 42:49 pues eso puso un cable por el pene

Voz 0401 42:51 por dentro de la uretra por dentro de la urbe otro

Voz 0356 42:54 llegó al AVE llegó a la vejiga y entonces se daba descargas con una pila de petaca pero el problema es que sean sean sean rompió el cable dentro de la vejiga entonces al tratar de sacarlo a tratar de sacarlo no salió

Voz 0401 43:07 cómo se solucionaron eso pues en los sale por abajo

Voz 0356 43:10 sacarlo por arriba entonces hicimos una pequeña el aparato ahí sacamos el el cable si se texto hace noventa años no pero hace mucho tiempo pero vaya si es que se hace así no hay otra manera de sacarlo

Voz 1 43:22 y las consecuencias piden resido derriben es imagino hombre ganas una cirugía con es Tessio un ingreso

Voz 0356 43:29 a ver es algo que no estamos hablando

Voz 10 43:31 de tontería tanto de Mel les doy un poquito de de

Voz 0356 43:34 yo doy ya esa no es una tirita un poco de yo no hice slots aunque vaya todo bien

Voz 1 43:41 existe riesgo de y la infección urinaria son infames

Voz 0356 43:43 son potencialmente grave a mí me pareció algo muy muy muy muy peligroso no recomendaría a nadie así como hay veces que hay oyentes pacientes que preguntan por cosas que bueno salen de la normalidad pero entiendes que con cierto sentido común y una cierta Mehdi se pueden hacer yo creo que el calibra dure Toral buf me da me pone los pelos de punta

Voz 0401 44:07 dicho situación estéril si te estéril material el material quirúrgico absolutamente estéril un profesional al frente nuestra química pero las sesiones de B D S M normales

Voz 12 44:21 al masoquismo normalmente no tenemos tanta suerte de tener todos esos esos elementos no pues unos tenso en su hospital sabe usted si hay algún tipo de sesiones de este tipo que yo sepa que yo sepa no que yo sepa pero desde luego

Voz 0356 44:34 hay que hacerlo así cuando está muy demostrado que en cuanto le vas quitando un óptimos el riesgo aumenta mucho el calibrado uretra al como tú decías algo que a pesar de que curó los somos muchos pero no todo el mundo tiene lo todo el mundo es experto en uretra que es una parte muy muy particular y muy muy delicada de la anatomía ideología yo es lo que te comentaba yo no dejaría que cual quirúrgico me lo hiciera yo iría buscara a los que se que saben mucho de uretra entonces digo los aplicando eso al calibrado en una situación lúdica me daría me daría miedo pues Carlos no vas de me parece mal no parece mala idea

Voz 1 45:15 sí

Voz 0401 45:16 muchísimas gracias a Cruz por por hablarnos de un tema tan complicado tan difícil y sobre todo tan desconocido pero que es de lo que se trata de que aprendamos más

Voz 0356 45:25 muchas gracias Celia muchas gracias

Voz 1 45:36 entre los días trece dieciséis de septiembre se celebran Bilbao la octava edición de nauseas el gran evento de divulgación ciencia escepticismo mucho humor porque así es como tenemos que aprender las cosas para que no sea tren de verdad bien por supuesto no va a faltar el sexo un año más entre sus conferencias cuentan con la de nuestra querida Laura Morán que es como ella dice psicóloga provocación sexóloga por convicción y esta noche está en Radio Bilbao buenas noches como es usted doña Laura Morán pues muy contenta a estar aquí contigo otra vez yo muy contenta con que de nuevo vuelve a subirá es escenario de náuticas has visto

Voz 5 46:23 el educador las tenemos el año pasado

Voz 0401 46:26 desmontarse el concepto de preliminares este año

Voz 1 46:30 neocon que vas a atacar has visto el título no pues te lo cuenta se titula

Voz 5 46:35 ya está ya está

Voz 1 46:38 así que sabes de qué va no perpetuamente de que va pero hablamos por ejemplo de ella por ejemplo

Voz 0356 46:49 se bonito momento en el que

Voz 0401 46:51 así que menos nos hemos encontrado con eh

Voz 1 46:54 eh vamos a analizar el concepto

Voz 0401 46:57 porque ella colección precoz Laura

Voz 5 47:01 porque bueno ya sabes que además de montar me gusta desmontar hay me he propuesto desmontar mitos y la eyaculación precoz y nos han vendido algo que no es exactamente como nos lo han contado

Voz 0401 47:14 sí como detalles

Voz 5 47:17 vamos a ver si te cuento poco X sino lo que sí es verdad la ante la cuenta otra vez será ver el vídeo Kieslowski J

Voz 0401 47:26 que tienen aún Cases que es pues tenemos todos los vídeos

Voz 5 47:29 sí hay senos ve signos de ahí tropiece pues a ver definiciones de ella colación precoz pues tantas como gente que se pone a definir eh yo como psicóloga pues tengo la del DSM por ejemplo no que te habla de un patrón eyaculación recurrente que sucede antes de un minuto después de la penetración es leve moderada o grave según cuánto tardes en ese minuto no entonces sí un minuto si lo hace es entre cero y quince segundos después de la penetración tienes eyaculación precoz grave

Voz 1 48:01 una putada exactamente

Voz 5 48:04 es un problemón a trece segundos es que claro está

Voz 0401 48:06 de Pando si si no yo no he tenido la mala suerte

Voz 5 48:09 tanto no pasaba no seguro que no pero lo cual no quiere decir nada porque si lo tienes tienes soprano

Voz 0401 48:15 más grande tienes que hacer algo claro claro

Voz 5 48:18 vamos que no lo regulan eh a kilos que se reunen a escribir estos manuales tipo tocho que tienen todo con parámetros

Voz 0401 48:26 bien barcos tal tu Ka la pregunta

Voz 5 48:28 obvia que a mí me sale sientes cuánto tiempo hace falta

Voz 0356 48:32 muy buena pregunta muy buena pregunta por qué tenemos que romper con con con la idea que tenemos de ella acumulación precoz porque crees que sería sano reventar Nos la

Voz 5 48:43 porque yo creo que nos llevamos a la cama demasiados mitos pero de todo tipo la mujer es lenta para horas más a la mujer no le gusta tanto el sexo como al hombre el hombre tiene que estar en poder aún mucho tiempo y el tamaño tiene que ser grande sea creo que al final Nos llevamos tantas condiciones a la cama de con unos llevamos a otras áreas pues que que en una palabra ahora se puede no tengan joroba

Voz 1 49:06 que no joroba en plazas de Felipe rutinarias verdad que no dejó de sido súper ferina silente vale aparte fisiológica en todo esto

Voz 5 49:18 puede haber eh hay efectos secundarios de tratamientos por ejemplo en las mujeres cada vez estamos masa lección nadas para cuidar nuestro suelo pélvico lo sé que los ejercicios que gélida más y en cambio a los hombres pues en este sentido todavía su metro sexualidad no ha llegado a eso no entonces si puede haber una parte te fisiológica pero claro yo en consulta lo que me encuentro es pertinente Chagall que es quizá más chavales jóvenes que dicen que ya vienen auto diagnosticados no de acumulación precoz porque duran pues siete minutos por ejemplo no

Voz 1 49:50 claro tú les aplaude les dices claro campeón que hiciera a otros quisieran claro

Voz 5 49:56 entonces o a otro dice que diez y es poco otros de dice que es un hoy está contento es claro precoz que precoz sean cuánto tiempo se haga preguntas cuánto tiempo hace falta que un nombre esté en plan Decker para que ella pueda permitirse y acumular

Voz 22 50:12 y que sea un éxito

Voz 5 50:15 que además es algo que pasa principalmente en parejas heterosexuales

Voz 1 50:18 así sí allá no

Voz 5 50:21 claro que tienen mucho significado tú sabes que yo también lo del coito centrismo intentado desmontar lo vas

Voz 1 50:26 sí sí sí sí entonces al final

Voz 5 50:29 el gira todo un poco por ahí

Voz 0401 50:31 sí es un error pensar que las relaciones sexuales tienen que ajustarse a unos parámetros sí

Voz 5 50:37 si no si estamos Lutero por las tallas estamos luchando con el aspecto físico en que no hay que tener una talla para resultará atractivo etc etc etcétera ya sólo falta que nos llevemos el crono el Excel y los centímetros a la cama

Voz 1 50:49 claro

Voz 0401 50:50 porque hasta qué punto si eso que consideramos normal la relación normal el tipo normal el tamaño

Voz 27 50:57 mal hasta qué punto eso

Voz 0356 51:00 Nos presiona hasta hasta hacerlo

Voz 5 51:03 curas por ejemplo las chicas normalmente me encuentro más chicas que no se sienten seguras de su aspecto y los chicos el tema de la duración ya te digo con el crono recuerdo un paciente de dieciocho años que ese auto diagnóstico y no me lo creo que dura seis minutos y dices bueno pues precoz según en qué qué esperas que tiene que pasar

Voz 4 51:24 es lo que me estás contando un poco es que a veces el trabajo que tienes que hacer es convencerle que de lo que le está pasando tampoco es tan dramático

Voz 5 51:31 efectivamente yo creo que la mayor parte del trabajo un sexólogo es psicoeducativa

Voz 1 51:36 muy buena reflexión

Voz 0401 51:38 estamos hablando de que tienes que educar sexo afectivamente

Voz 5 51:43 es decir el tema la sede de los afectos también es importante no esto de que se puede tener sexo sin amor por supuesto sin amor sí sin emociones ya no lo tengo tan claro

Voz 22 51:54 por qué emociones hay muchas entonces claro

Voz 1 51:59 mucha educación pendiente oye Lugosi es

Voz 0401 52:01 el Tour por ahí contó cositas en Sevilla hablando también de sexo en ciencia down dos mil dieciocho efectivamente ir allí vas a hablar de sexualidad humana desmontando el chiringuito

Voz 5 52:15 sí sí

Voz 0401 52:16 desmontando mitos tus sigue montando todo lo que hemos aprendido todos siguen insistiendo que tenemos que aprender más y a más de uno y a más de una leva explotar la cabeza

Voz 5 52:25 sí ya lo veo de hecho los preliminares el año pasado ya pasó de dar más explicaciones después de la charla que durante

Voz 0401 52:33 karate porque con esto te va a pasar lo mismo desmontando de chiringuito que Chiringuito estás dispuesta a desmontar

Voz 5 52:40 pues ahí común y han dado media hora