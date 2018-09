Contigo dentro (17/09/2018)

Voz 1 00:00 Mundo Deportivo Champions Coutinho el brasileño que el pasado año no pudo jugar es el fichaje blaugrana para lograr el título más deseado y por último el Sport titula en Velilla demuestra que es un crack ya como en la mesa de Messi Cristiano dice mañana Griezmann en el diario

Voz 2 00:12 las almuerzo o la feria blanco hola buenas noches paso del relevo

Voz 3 00:17 me pasa es el relevo que bien porque vamos a hablar de una primera vez ya sabes que lo de las primeras veces

Voz 2 00:23 mejores hacerlo hay una primera vez sí siempre hay una primera vez yo creo que es la primera vez que esta temporada juega el Cádiz el lunes la primera vez Vieira vez siempre sabes mañana estaremos

Voz 4 00:37 abrimos el programa de sexo en la SER Contigo Dentro mañana más Larguero a las once y media de esta mañana a rebufo del Deportivo de Nasser

Voz 7 01:06 no si bien eh

Voz 8 01:41 eres

Voz 10 01:58 en alguna ocasión ya les he comentado que yo no tengo mucho contacto con gente joven debería los se debería para nutrir unos mutuamente para quizás enseñarles yo a ellos algo de lo que aprendemos para que quiso jóvenes ilustraban a mis Aubry como es ahora tener veinte años y estar descubriendo tu propia sexualidad sin embargo tengo la suerte de tener a alguien muy cerca con una hija de veinte años que hoy me ha demostrado hasta qué punto estamos cambiando la hija tú en Holanda ha dejado en España a toda su familia y a una chica que por primera vez estas

Voz 2 02:36 cuando lo que es tener una relación estable no diga

Voz 10 02:40 que es mi novia le ha dicho esta noche a su madre cuando ésta ha contado lo bien que ha sido su hija saliendo todos los armarios familiares con tan que la que creían que era su amiga es también la mujer que la hace muy feliz la conversación me ha parecido tan natural tan magnífica que sólo horas después consciente de cuanto significa quiere decir que las chicas que hace un año presentaban a sus amigos especiales pueden estar esta noche besando a una mujer sin que antes de distorsione cree que hay padres que cuando se enteran simplemente preguntan que cuándo van a poder conocer a esa persona especial sea quién sea es comprobó con estupor los datos del Séptimo Barómetro del sexo elaborado por la empresa de preservativos Control vuelvo a la realidad más absoluta me entero de que más del treinta por ciento de los jóvenes de la edad de la hija de mi amigo usan preservativos sólo ocasionalmente eso es poquísimo me entero de que esto ocurre a pesar de que más del sesenta y tres por ciento de los jóvenes tienes sexo al menos una vez a la semana estante más que muchos de los padres soy consciente de que si hemos avanzado en tolerancia efectiva y entendemos que nuestros hijos tienen su propia orientación sexual deberíamos también enseñarles a tener la mejor sexto

Voz 11 04:09 calidad posible simas

Voz 10 04:11 síntesis por ciento de los jóvenes de nuestro país está dispuesto a aprender cosas nuevas en la cama más nos vale que los enseñemos a investigar sin intentar ninguna suerte

Voz 2 04:23 se avanza más lentamente intolerancia

Voz 10 04:25 Juan tu orientación sexual porque hacerlo con todas las consecuencias porque no enseñar además a tener mucho más sexo pero a ser cada vez más responsables nuestra mejor arma será la educación sexual y algunas venimos colgar

Voz 2 04:46 quería pesada comenzamos Contigo Dentro en Twitter

Voz 8 04:52 pero

Voz 10 05:02 Raúl Ronda José Manuel Romero nos ayudaron con la técnica de este programa Valdo Arévalo o está pendiente de que yo pueda estar deseándole es buena

Voz 0401 05:10 noche sino el Calero cuidará de que tengamos sexo

Voz 10 05:13 en la SER de las dos y media de la madrugada Elia Fernández nuestra productora volvía a ponerle cordura todo

Voz 9 05:35 Thais

Voz 2 05:37 cinco minutos de la madrugada una luna menos si tienen la suerte de estar escuchando desde las islas

Voz 9 05:44 afortunadas tuvo obliga vale

Voz 2 06:37 no hechas con las Fernando buenas noches cómo llevas lo de estas noches caducos más calurosas calurosa yo bien

Voz 0542 06:47 es uno de los días calurosos pero las noches me me van bien

Voz 2 06:50 no es nada pues fenomenal sala depende si duermo sola o acompañada

Voz 0542 06:58 ha de proporcionar como te lo puedo asegurar

Voz 2 07:01 eh

Voz 0401 07:02 Don cuenta que miedo uno SD de SS que me suelen gustar mínimo de uno noventa imagínate locales una noche con un oso

Voz 3 07:12 calor calor calor ejecutan así que reconozco que lo llevó

Voz 0542 07:15 pues yo venía hoy con con mis guiones sabes pero no lo sabemos no los encuentra así que

Voz 0401 07:21 serio de verdad es que bueno ha tenido problemas

Voz 0542 07:23 informáticos el caso es que tú te acuerdas que hace como un año y medio más o menos

Voz 0401 07:28 hace improvisar si es serio compone hemos de decir

Voz 0542 07:31 nunca reconoceremos hasta qué punto que cada vez

Voz 2 07:34 este programas más sin papeles hasta que llegue ya esto

Voz 13 07:38 David lo cual tengo Diego donde señaló cuando porque encima se nadie y menos le decimos que no nos hacemos los guiones exhaustivos

Voz 0542 07:44 Ángela muy elaborado pues como te decía te acuerdas que hace un año y medio vinieron tímidamente hablarnos de un encuentro de gente liberal de una orgía nazi

Voz 2 07:55 así una carrera como una cita era una cita de parejas liberales apunta el agente libre

Voz 0401 08:00 el sí eso de de personas que intercambio de parejas que estaban dispuestas a tener sexo libre

Voz 0542 08:05 hemos si hay alguien casualmente que se interesa por este encuentro que nos van de un correo y nosotros les ponemos en contacto

Voz 0401 08:13 sí bueno pues desde ese día hasta hoy

Voz 0542 08:16 han seguido llegando correos semanalmente interesándose por la cita porque claro escuchan el podcast no saben cuándo

Voz 2 08:22 ha sido el caso es que el tema interesa muchísimo muchísimo siempre siempre cuento una cosa

Voz 0401 08:29 esa nuestro podcast más descargado siempre todas las semanas tiene algo que ver precisamente con orgías con sexo libre con su apertura harén con apertura de parejas es decir estamos modificando realmente nuestras inquietudes en cuenta lo que es una relación

Voz 0542 08:47 efectivamente no sé si de hecho sí pero el interés desde luego curiosidad eso eh se materializa en un encuentro que se va a producir los próximos días diecinueve veinte veintiuno de octubre lo ha organizado el la web gente libre punto com es ya el número veinticuatro vigésimo cuarta Muestra internacional de parejas erales va a ser en Gandía en un hotel exclusivo para este encuentro pueden ser personas solas pueden ir en pareja si se puede encontrar toda la información en su web en agente libre punto com

Voz 0401 09:20 qué bien no que bien que haya la posibilidad de encontrar tan fácilmente y tan accesible la información de la sexualidad que te interesa

Voz 0542 09:31 la cada vez más al alcance de todos me hace gracia porque si Carles Francino los viernes hace su agenda de ocio semanal nosotros hacemos la nuestra

Voz 14 09:41 pues mira

Voz 9 09:58 ah

Voz 2 10:01 feliz tú ha sido muy de sopetón es excelente

Voz 13 10:05 maratones sí que yo te he visto ya presos porque tengo un problema de circulación y claro cualquier golpecitos salen esos moratones y esas piernas con las que termino yo el velo

Voz 2 10:14 es cierto que eran mucha literatura de ruido así claro como si la del sexo deben pensar que comer el sexo con otras fotos de los moratones las Lourdes a las redes sociales dicho sea de paso Cases exhibe ya lo sabes pues el caso

Voz 0542 10:29 es que repasando la agenda de esta semana que viene me encuentro con una cita de un taller que se titula

Voz 3 10:36 septiembre guárdame ahí con me guste y título y donde es pues en Los placeres de Lola en Madrid Grace cuando el viernes veintiuno quién pues manta Rubiera que es ex escritora y explorador ahí está el teléfono buenas noches manta Rubiera

Voz 15 10:55 hola chicas en el instituto

Voz 3 10:58 no me cuentes en qué consiste exactamente el taller de muerden

Voz 15 11:03 bueno está bastante claro por el título lo capaces que mucha gente se queda cojo taller de mordisco

Voz 2 11:11 me a empezar a pegar mordiscos detrás de las Corpas como digo eh

Voz 15 11:16 bueno la corbata un punto bien delicado eh

Voz 2 11:19 le encanta a ella le el mordisco en las tiendas yo cuando cuando

Voz 10 11:22 a alguien que empezaría morderle tapara morderle en las Cortes

Voz 16 11:28 más con este que bueno sí

Voz 15 11:31 este bueno fíjate eso es poco parte el taller porque vamos a a hablar un poco de de qué partes morder como morteros la vamos a hacer un poco práctico

Voz 10 11:45 así que para me imagino que será para hombres y para mujeres

Voz 15 11:48 sí eso es para todo el mundo la única requisito es que tengo un cuerpo

Voz 0542 11:54 que eso sí estar ahí es que lo tienen claro también eh añadirse en la información de la web de Los placeres de Lola que hay que venir con la boca y los dientes bien lavados que parece una tontería hay que tenerlo en cuenta

Voz 15 12:06 claro bueno no notando no vamos a hacer Moro de duras extremas ni nada sino por el gusto de otras personas no siempre agrada que que la persona que te está limpia hoy mes

Voz 0401 12:20 yo quiero seguir una cosa teoría y práctica si teoría práctica

Voz 15 12:24 debería practicarse entre el mito sí

Voz 0401 12:27 señera Moder a morder pero con esa carga erótica que tienen muchas veces los esos mordiscos

Voz 15 12:34 la verdad es que mira yo que lo den todo el mundo sino la manera de las persona alguna vez en su vida ha jugado como bueno

Voz 0401 12:41 yo tengo que reconocer que en vez de Chupeta Tones no pero de mordiscos si la y no que se lo digan a los hombros del patio

Voz 2 12:51 las cine riesgo morder más de la cuenta hay que aprender

Voz 0401 12:58 a ver si no hay cierta

Voz 15 13:01 otro tipo de medidas de seguridad en digamos que el riesgo a que morder para sacar flujo es bajo muy bajo ya que en realidad tú tienes razón al escoger los mordiscos en lugar de los chuletón es porque los hechos son más peligrosos con los visto bueno eso es una de las cosas que explicamos en el taller

Voz 0401 13:25 porque son peligros son los pitones me interesa porque tengo a un moco y mi casa ahora aficionado a los chupetes

Voz 15 13:33 que ya porque resulta que mucho más probable sacar sangre con chupete con mordiscos en los humanos si te está mordiendo un lo humano por supuesto

Voz 0401 13:44 pues vaya hombre mucho tienes que morder para hacer sangre mesura sí sí sí sí sí sí sí

Voz 15 13:51 depende de la zona depende de cómo está la piel si la piel está sana por supuesto no no es eh

Voz 0401 13:58 si alguien es un poquito vampírico vampírica esteta ayer base para él o para ella no

Voz 15 14:08 no porque no vamos a hacer nada con sangre así que ese es otro taller

Voz 0542 14:13 de hecho las indicaciones de la web que desaconseja es la asistencia de vampiros especificados

Voz 0401 14:22 durante me gustaría saber que se puede conseguir una vez que se domina el noble arte del gótico

Voz 15 14:29 hoy bueno mira se me desatando pelo es nada más que hemos adaptado diciendo en los mordiscos son tienen un rango muy amplio de sensaciones entonces el poder jugar con la parte más lúdica la parte más tierna la parte de dominación y hay muchísimas cosas se pueden hacer con los moros disco por eso me gustan tanto

Voz 0401 14:53 es decir que lo que nos pasa es que no hemos aprendido a morder

Voz 16 14:59 Mente

Voz 15 15:00 no no me ha explorado todo lo que se puede hacer aquí aunque el número dos horas y media yo puedo estar Hungría entero cosas se muere

Voz 0401 15:11 pues me hubiera creo que Los placeres de Lola base es una gran cita llena de sensualidad erotismo

Voz 17 15:19 no aprovechando que tú

Voz 0401 15:22 hemos todos boca

Voz 15 15:23 claro y cuerpos y cuerpos

Voz 0401 15:26 muchísimas gracias por contarnos en qué consisten los cánticos

Voz 15 15:31 gracias a bueno un cero con todos

Voz 16 15:35 muchísimas gracias chicas

Voz 0542 15:38 claro claro

Voz 10 15:58 cuando hablamos de la primera vez que sí siempre pensamos en la primera vez de un hombre con una mujer pocas veces nos planteamos que esa primera vez pueda ser entre personas del mismo sexo o al menos no lo hacemos sin no se especifica concretamente premio es tratar el tema de la primera vez con una mujer siendo mujer que la primera vez con nombre siendo un hombre pero esta noche siguiendo las recomendaciones de nuestra siguiente invitada vamos a plantearnos la primera vez con nosotras mismas

Voz 2 16:31 sí pero

Voz 10 16:33 somos como puede ser la primera vez que descubramos el tesoro que tenemos entre las piernas

Voz 2 16:41 buenas noches Almudena AMG Rover con la buenas noches Celia presentado otra vez sí

Voz 18 16:47 ha gustado bastante hábil iba a recoger todas las cosas que me hubiese llamado a que me gusta mucho

Voz 2 16:52 como muy contenta

Voz 19 16:55 en la UCI eres no

Voz 0401 16:57 no todo perfecto muy bien

Voz 19 17:00 porque me gustaría

Voz 0401 17:02 pues sí es tan importante mantener la expectativa sobre la de cosas que podemos hacer con nosotras mismas

Voz 18 17:12 pues pues está bien tener una expectativa es un poco lo confuso el término porque eh eh hay gente que de una expectativa muy alta otra muy baja entonces eso me parece el término ambiguo sí que me interesa la parte en la que somos perpetradas o pene somos penetrar no hace falta que sea por un nombre por primera vez eso ni siquiera hace falta voy a ir un paso más atrás de lo que has dicho eh cómo vivimos la penetración que es aparte me interesa mucho así que la razón por esta por por la que escribí un poco sobre el tema es porque el setenta y cinco por ciento de las mujeres han sufrido dolor en algún momento durante la penetración que puede ser porque tengamos una infección de lactancia de que tienes Bach y mismo cualquier cosa entonces eh hay formas para aliviar eso o para trabajar eso

Voz 0401 18:09 una de ellas es la que vamos a desarrollarlo

Voz 10 18:11 bueno vamos a empezar por algún lado tú

Voz 0401 18:14 propones que yo mi descubra o algo más

Voz 18 18:19 primero que te conozcas a ti misma y que te descubran si tiene mucho sentido pero hay distintos momentos del ciclo de la mujer en la que si recibimos un cuerpo puede ser un pene puede ser hundirlo puede ser un dedo sea lo que sea si lo recibimos de una forma u eh en la forma en la que estamos rechazando si te das cuenta la cantidad de mujeres que sienten estas molestias empiezan a sentir las de repente relacionan sexo con su pareja con ese dolor empieza es como una caja de bombones ITER dan con un palo

Voz 2 18:56 yo que me había

Voz 0401 18:59 te dicen ni se te ocurra

Voz 18 19:02 entonces cada vez que una caja dado Monés yo recibo este duelo ya que el chocolate me pongo fatal entonces viene a ser algo parecido si se que cada vez que voy a ser penetrado voy a tener dolor evidentemente no voy a querer jugar con la otra persona en ese puesto

Voz 0401 19:18 a describió muy bien cómo tiene que ser el ambiente no sea como tengo que que pintar Melo de tal manera que el hecho de de que voy a ser penetrado por mí misma sea una bonita situación

Voz 18 19:34 una fiesta cuenta entonces por donde dice con

Voz 0401 19:36 estaba para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos

Voz 18 19:39 hablando pues mira qué Nos vemos pos de belleza no es decimos bueno pues signos vamos a pintar la cara como se Ambel trabajar las cejas pues hoy vas a trabajar tu vagina entonces me voy a bloquear una hora bloquea de una sabes que alguien nadie te va a molestar puedes quitar saca apaga el teléfono sacarla de la habitación que se le la habitación esté cálida sea cómoda ibas a necesitar un espejo de unos veinte centímetros de diámetro de esto es que puedas ir colocando una lámpara de estas como cuello cisne Alex eso si piensa que a veces pedimos muchas cosas y esto lo puedes apañar con el armario de la puerta hace falta la luz si de repente te pones por la mañana y estas al lado de la Ventana pues también lo es

Voz 0401 20:26 de de cómo tengas una buena cara orientada al sur no se preocupen ustedes que van a poder abrirse de piernas con un espejo hilar muy claro que es una sensación muy agradable es que me casa está orientada

Voz 18 20:41 perfecto a una una toalla para asentarlo sobre ella algo para apoyarnos en la pared ir un poco y aceite de almendras que venden Nos muy baratos señoras por Dios no compren aceites tan caros que si quieren compras los los compren pero pueden ser aceites económicos de almendras de aguacate de ahí un montón de cosas muy importante vamos a sentarnos y bascular la pelvis un poquito hacia adelante es decir

Voz 2 21:11 vamos a mostrar el sexo

Voz 0401 21:14 como si es como como si no enseña hacemos más no metiendo el Cullum poco oí echándonos un poco hacia atrás

Voz 10 21:20 para abrir la gente café pilates lo inglés

Voz 18 21:22 de perfectamente es bascular hacia delante la cadera una vez que tenemos esto de repente se abre ante nosotras nuestra vuelva íbamos a coger un poquito de aceite a ponerlo en las manos y vamos a empezar a a Heather esa Huelva de repente va a ser una cosa maravillosa Celia y es que va a saber cómo cambia de color es decir empiezas a meter sangre en tus genitales empieza esas zonas que quizá eran más rosas claras empiezan a ponerse un poquito más oscuras y empiezas a notar que en las sensaciones

Voz 0401 21:54 EFE

Voz 18 21:57 notas que tu sexo se vuelve esponjoso jugoso aunque no esta es especialmente excitada pero sí empiezan a pasar cosas vas masaje han de separar los labios los labios externos vas a empezar a matar que puedes ir colocando visualmente las cosas te encuentras el clítoris arriba Yves cómo está el capricho así que si señoras no lo tenemos ubicado ahí está el clítoris pueden atar que hay unas sensaciones distintas

Voz 0401 22:24 que cuando tocas el clítoris no sientes en absoluto y lo mismo que cuando estás tocando otros lados

Voz 18 22:31 correcto ocho mil terminaciones

Voz 0401 22:34 nerviosas el único órgano que sirve única y exclusivamente para

Voz 18 22:40 el placer justo entre el clítoris en la vagina está el orificio de la uretra

Voz 0401 22:48 fíjate que yo estoy sexo

Voz 18 22:49 todo lo que llevo trabajando muchísimo tiempo con el tema feria la primera vez que me vi la baje la la vulva en un body seis competidores y encontré que la uretra estaba ahí era como yo pensaba que estaba mucho más arriba

Voz 0401 23:03 yo pensaba que estaba en el clítoris

Voz 18 23:05 durante toda mi infancia

Voz 0401 23:08 pensé que origina vamos puntito a que teníamos que yo no sabía porque al tocarla me electrificada que lo prometo

Voz 18 23:15 no no me lo seguro cuando hablas con niñas les da muchísimo miedo te dicen No quiero tener hijos porque los hijos salen de dónde sale el Peace entonces no tienen ubicado más o menos por dónde está su vulva

Voz 0401 23:27 claro es que tenemos una pésima educación según recuerda que no hay un solo libro académico en el que esté el clítoris Amparo niegan que no nos niegan ya Nos niegan ya ni siquiera tener que explicar en una clase para qué sirve el clítoris o sea que una voz

Voz 18 23:44 abierta bien explicada seguimos más abajo y encontramos el orificio de la vagina entonces con estas manos que tenemos llenas de aceite vamos a ir masaje ando lo vamos a notar inhalando como tú las aparta ese contra la gente que hace ejercicios de poco fije lo entienden muy bien me gustaría diferenciar porque a veces cuando dices a esa contrae la gente presión hacia abajo como si fuera casi estuviera yendo al baño

Voz 0401 24:14 la otra es justo hacia arriba

Voz 18 24:16 retener hacia arriba entonces esa sensación al introducir un dedo se nota como toda la vagina se contrae y ir hacia arriba y es más nos hacen muy poderosa las mujeres que no lo han hecho nunca sienten que su vagina de repente es algo es algo que no imaginaban quieras

Voz 0401 24:35 esto no es un agujero

Voz 18 24:37 realmente es como una ranura

Voz 0401 24:39 eh aquí es cuando empiezo ahí se hace la olla entonces y empieza a confesar que la sensación puede ser que sí

Voz 2 24:51 bueno en la que el mi mitología

Voz 0401 24:53 me gusta mucho el arte japonés en el que entran mucho los animales si en el sexo

Voz 18 25:01 penetre hemos respiremos cuando estamos haciendo la penetración es decir en el momento que introducimos lo sientes cómodo in a las cuando excusa las puedes ir soltando piensa que es momento en el que puedes meter imágenes eróticas piensa que está teniendo un montón de sensaciones que es momento para ti sola y que en el momento en las desconectamos no hace falta que sea la primera vez que vas a ser penetrado al que que es la primera relación sexual piensa que hay muchas veces que nos pasamos un tiempo por lo que sea sin sexo volver a tener una atracción no es nada fácil no y es que de repente si tiene un pene muy grande nunca ha pasado no hay grandes escritos normalmente en las vagina se ajustan puede ser con buen lubricante

Voz 0401 25:54 sea muy difíciles muy difíciles muy difíciles muy difíciles todo un poco a poco por lo que tú me estás contando me has dicho has empezado diciendo que que que me deje ahora para dedicarme la a mí misma crees que uno de los errores que tenemos es no invertir el tiempo necesario

Voz 18 26:14 pues esto es damas jefa dice que entre media o entre veinte minutos y media hora deberíamos tomarnos para calentar las mujeres nuestros genitales estar el punto para tener un orgasmo inminente a

Voz 0401 26:30 muchísimo todo lo que has descrito de vamos a auto penetrar nos pero claro tengo un problema perdí la virginidad hace casi treinta años podría yo hacer todo esto a pesar de que no no mi virginidad ya queda muy lejos

Voz 18 26:45 pues creo que es imprescindible hacerlo y a conectar con tus genitales es imprescindible de hecho es casi enraizado con con nosotras mismas sin darnos con con nuestro entorno a ser conscientes de dónde estás estas veces que que estás en un taller una mujer sede su vulva por primera vez se pone a llorar Celia elige esas que nunca media he visto ahí nunca me había visto así es era son sensación cuando somos perpetradas aquí hablaba con dedos cuando basa con los médicos lo hacen con dilapidador es que son muy caros o con dos mil dos que son caros si tengo que recomendar recomiendo desde ves de silicona médica o los que tiene de acero vestido son pero en cualquier caso tienes que tener consciencia de cuerpo igual que cuando vas a una clase de cualquier cosa dice levantó un brazo tú puedes levantarlo te digo eh aprieta tu vagina debería saber dónde estatua genético

Voz 0401 27:45 sí cómo decirlo claro una de las cosas que más me gustó de leer ese pues que qué nos cuentas en en tu página web es que eres una gran defensora de de los de muy económicos hechos con verduras hortalizas exige bonito momento de la descripción de hágase hundido con un pepino

Voz 18 28:06 do it yourself e con un calabacín o con una como cierta literatura al respecto los mejores del dos se hacen con calabacines o con zanahorias cada uno hay muchas zanahorias puedes ir probando probando tamaños vi pero es interesante porque son cuenta que es mejor que sean orgánicos que peleó es toda la parte en la que te vayas introducir dejes la piel para poder agarrar lo bien no se curra

Voz 0401 28:40 se escurre y también puedo referenciar me parece que solamente la el aspecto visual de ese deal do de esa zanahoria convertida en diluido llame interesado

Voz 2 28:49 los primeros se exageran con vegetales literatura Rodés Almudena MR desde una de las cosas que más me gusta de deber ir de hablar contigo es que cada vez con terminamos esta entrevista he aprendido mucho más muchísimas gracias a Celia muchas gracias

Voz 21 29:34 es Sants alcista

Voz 9 29:44 sí ya está

Voz 2 30:21 Silvia contigo Dentro en cadenaser punto com y en las redes sociales en Twitter arroba Contigo Dentro en Facebook

Voz 23 30:32 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada y luces largas muy camino queda más que la política hablar CDN escuchar respetar la ley

Voz 3 30:46 como nos hemos consentido

Voz 23 30:48 llegar hasta aquí irresponsabilidad tristeza

Voz 2 30:52 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte horas ahí con Pepa Bueno buenos días Pepa Toni Garrido Sporting síguenos también en Hoy por Hoy punto es al sol ha vuelto a salir esta mañana volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga la guinda

Voz 24 31:07 Nasser sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en Twitter Arruza guion bajo en Facebook

Voz 26 31:26 siempre Cheikh en Londres déjame que te cuente yo aquí al guardia mira

Voz 2 31:44 resulta que en una de esas exaltado tu prohibición de no trastear en las redes sociales del programa no vaya a ser que algún alias siempre y te advierto que no te lo que pasa es que tu propia tu propia a cortocircuito mental te ha llevado a el

Voz 10 32:03 bueno no siempre puedo entrar no puedo entrar siempre el caso es que el otro día me encontré con un mensaje que que me dio pensar porque tenía tantas dudas que no sabía por dónde empezar mira yo te y me gustaría hacer una consulta sobre un tema que creo que no habéis tratado en los dos últimos años su al menos yo no lo recuerdo a lo largo de mi vida me ha costado con sicos soy yo el que segregaban más o menos precoz me he encontrado un poco de todo pero yo practicamente jamás lo expulsó Miguel han de esta siempre seco incluso de momentos de máxima excitación salvo por los lubricantes o la saliva nunca pensado que fueron problema al margen del morbo que pueda dar el líquido porque no me ha impedido mantener relaciones sexuales satisfactorias pero a raíz de estar con un chico que expulsaba mucha cantidad desde el primer beso mi asaltado la duda de si realmente tengo un problema no soy consciente

Voz 0401 33:00 de yo en cualquier caso no lo creo

Voz 10 33:02 no creo que sea un problema físico ni mucho menos de excitación puede tener algo que ver también con el hecho de que mi semen es bastante espeso y habría un truco para favorecer su fabricación o expulsión

Voz 0542 33:17 claro que yo no me sorprendo porque cada semana llegan a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com consultas más complejas y sobre todo novedosas que parece que me me dice muchas veces no se les acaban los temas no nosotros no sacaba nunca porque tenemos unos oyentes era Belloso es que comparten con nosotros su vida cada semana

Voz 0401 33:38 entonces no quedaba otra que recurrirá los que saben que deseo siempre eso lo llevas tú a rajatabla y tenemos en el teléfono al doctor Javier Romero responsable de la Unidad de Andrología del Hospital doce de Octubre buenas noches doctor

Voz 16 33:53 hola buenas noches

Voz 0401 33:55 lo siento preguntar algo que seguro que a usted le parecerá que que en fin que en que que la que todavía no sepa lo que es pero que es el precursor

Voz 27 34:05 bueno el Kun de referir a las secreción que se produzca a nivel de The Cure en el momento de la explotación sexual que viene a ser un líquido que se produce fundamentalmente Orlando las de Cooper y se empieza a segregar a una decepción para favorecer en parte como parte de el hombre que todo lo que es el abuso sexual de la relación sexual que que presenta el hombre

Voz 0401 34:39 el hecho de generar poco pre Kun a pesar de estar muy excitado es un problema

Voz 27 34:45 bueno no es ningún problema y además la cantidad de líquido a que se generan no tiene nada que ver con el grado que es citación que que viene desde subir es como decir que una mujer cuando estas citadas se genera muchos más no tiene una relación concreta gente que fue además hay gente que produce menos y no se relaciona con ningún tipo de patología además no es signo de nada es decir que si uno por ejemplo de sesenta sangre en el semen pues puede ser significado en una patología pero el hecho de ser Edgar más o menos de servicio no se resignan y síntoma de ninguna de ninguna enfermedad

Voz 0542 35:25 y es Grammys bueno que el líquido presea es otra cosa

Voz 27 35:29 venga un líquido seminal para efectos de todos nosotros es exactamente lo mismo mira semen lo produce y se produce fundamentalmente en el estático y a nivel he de los testículos de modo que los discípulos Posten es cinco por ciento ve en cinco por ciento de lo que sería el semen que critico por cien todo el semen lo vesícula semifinales y eso es lo que da el líquido seminal es lo que da contenido para que no espermatozoides puedan nadar y tengan nutrientes y tengan un ambiente cálido y bueno hasta que llegan a la baja

Voz 0542 36:06 no

Voz 27 36:07 todo líquido seminal que me estás hablando no tiene nada que ver con el semen lo producen glándulas distintas que son las de Cúper que fundamentalmente lo que hacen es que empiezan a segregar cuando tenemos una estimulación sexual ante un estímulo de tener una relación de cualquier

Voz 0401 36:26 pero fíjese que además nuestro oyente parecía que estaba muy interesado en algún truco para favorece lubricante más

Voz 16 36:35 existe algún truco

Voz 27 36:38 eso hay hay gente que vino me preocupa por si esté agregó mucho mucho se temen pocos semen quiero a los BRIC armas y lo primero es que no hay maneras de hacer que uno produzcan más o menos semen no depende absolutamente ningún factor conocido de los que tenemos aquí luego además son menos y más un varón no va a interferir en nada bueno pues socorrer a veces pues que pueda ser incluso molesto porque defendiendo esa es la cantidad o del total a la edad de jerséis oral pues a veces incluso viene gente eh porque lo que ocurre es que les dificulta en vez de favorecer las relaciones por bueno pues por razones obvias se viene negando que existe una forma de hacerlo y luego el el líder popular más o menos de cantidad de espesor de color como os digo no se relaciona con nada hay gente que me da mucha importancia que fijar muchas que me llamen el muy espeso o es muy amarillo bueno pues ni el color ni el espesor a la mayoría de las veces se relaciona con nada si puede ocurrir que sí hemos tenido algún tipo de patología en la vía seminal se produzca menos semen como consecuencia de una extorsión es decir si uno ha tenido una infección eso sí que operan de niña os es una patología en la próstata total si puede producir el menos pero hablamos de cantidades importantes es decir los debería regular una cantidad de litros y entonces que esté disminuido pero pero yo te digo que eso es una cosa bastante importante y luego además que son una cosa que Soler está advertida la consulta no tú me haces a mí que es la típica persona que produzca más espeso con menos cantidad que puede con menos líquido seminal no es patológico no tienen que preocuparse por ello no hay además ninguna manera ni método de poder modificar

Voz 0542 38:30 doctor vemos una vez más como las comparaciones son odiosas porque él empieza a preocuparse a raíz de que observa que el de su pareja es diferente pero también aquí creo que juega una mala pasada tanto esas comparaciones como el porno que siempre nos tenemos su sombra como referente porque es verdad que se utilizan trucos para acá hay acumulaciones muy vistos has hay muchas veces no se corresponden con la realidad no

Voz 27 38:57 bueno completamente de acuerdo con lo que con lo que ésta es siendo yo creo que que él por no tienen lo quiere utilizar división Fedele esto está fenomenal pero hay que saber lo nuestra viendo a entenderlo no sólo en eso sino también a la hora de una Mejide depende muchas veces en las películas pornográficas los actores pinchan con apostar la antena dentro del pene para tener una agresión con mayores IVEX durante más tiempo para que el escuelas tema sería ocular no es una relación sexual normal igual que los actores porno están elegidos para tener un más vistos en la pantalla que la media ahí y luego la media en España es de trece centímetros que estamos tontería si lo comparamos con bellas depende de otros países y tal yo creo que que el que debe compararse con todo eso que es una distorsión de la realidad no viene a ser más que otra otros problemas como el de las revistas de moda yo quiero estar como la modelo que pesa cincuenta y tantos kilos más yo creo que hay que saber distinguir y separar las dos cosas por supuesto de disfrutar del porno que le gusta y lo haga solo o en pareja o como cada uno quiera disfrutar de todas las formas de sexualidad pero siempre con una cosa que es muy un sentido común y saberlo con uno está bien de lo que está eso totalmente ese momento entendiendo las cosas

Voz 0542 40:19 el sentido común que dicen que es el menos como nosotros

Voz 0401 40:24 pues doctor Javier Romero que sepa que habrá más de un hombre que estará respirando después de haberle escuchado respirando tranquilo de que su anormalidad o que su no normalidad está dentro de esa normalidad también IMIE encantado de enterarme de algo llamado pros tal Antígona dentro del pene para que esos penes se estén que de gusto

Voz 27 40:47 pero bueno me da la Calandina se utiliza muchísima mareos no sólo en nada en ámbitos como el que te digo que es una ptos sacado de contexto cuando tú tienes cuando la pasión que tiene problemas de una película que hacer es cambiar hábitos de vida y buscar cuál es el origen del problema luego ya pastillas vamos a diez tipo viagra para que nos entendamos todos que se llama Rosa cuando eso faltar cuando eso falla se recuerdan las protestas las vidas que pueden ser o tópicas que funcionan peor que las intravenosas las empresas no se ponen con una inyección suena peor que es una pequeña más pequeña aunque las insulina satélites el arma con el pene es citado no consigue una una erección y lo utilizamos mucho en práctica clínica con pacientes que tienen problemas de erección después de operarse de próstata o de vejiga o tal que tienen estilos muy severas y si eso falla pues ya las prótesis de pene que es implantar pequeñita que esas son estupendas nunca fallan es un dispositivo que se implanta muchas en España que es fabulosa que mucha gente desconoce procesos

Voz 0401 41:51 pues doctor Javier Romero que suerte te qué suerte tenemos de de haberlo conocido la mente porque lo vamos a llamar para que no hable de todo lo que me acaba de enumerar incluyendo lo de la explote

Voz 27 42:05 pues yo estoy a vuestra disposición encantado de que Cortés conmigo soy fan más vuestro programa así que nada es colaborar con vosotras y muchas gracias por darme la oportunidad de fácil para

Voz 0401 42:18 pues que sea una relación larga doctor muchísimas gracias por estar con nuestro atrás

Voz 27 42:23 Agnes aseguró muchísimas veces a vosotras hasta luego buenas noches

Voz 28 42:26 eh

Voz 29 42:29 no sé si es que hay de no es más que aquí

Voz 3 42:50 ya sabemos quién era rumana más implicada

Voz 0401 42:53 esto llamado deseo es la testosterona así en resumen decir que además texto esto

Voz 2 42:58 nada más ganas de sexo

Voz 0401 43:01 oye también en las habilidades cognitivas en el desarrollo en el crecimiento está en la formación de los huesos y los músculos también en el estado de ánimo vamos que mejor disfrutar toda esta testosterona este proceso afecta también a los más pequeños hay un momento en el que nuestros hijos explotan hormonalmente a veces ni siquiera es necesario que exploten del todo para que su testosterona literalmente sea efervescente y ABC es sedán sitúa situaciones que a muchas madres y a muchos padres les incomodan Ana Alonso caballo es psicóloga sanitaria especialista en niños y adolescentes muy buenas noches buenas noches mi hijo tiene diez años y sospecho que las hormonas empiezan a hacer acto de presencia es posible Ana simple novia escapar no estamos en eso

Voz 11 43:56 los primeros pasos de la adolescencia de la que ya es no hay vuelta atrás

Voz 0401 44:00 no hay vuelta atrás en mi caso empieza a suceder además algo curioso no nosotros no tenemos especial pudor a la hora de mostrarnos desnudos Se habla con bastante naturalidad el sexo no puede ser menos si soy la que dirige este programa yo vivo con Caballé o con un caballero que muestra sin ningún tipo de reparo ni pudor las ganas que puede tener a veces de mí es decir MT mano de pega pellizcos me dice burradas me está mordiendo la nuca cada vez que puede ir en esa situación ha vivido desde que nació mi vástago de repente empezó a anotar que me dijo empieza a meterme mano qué está pasando en A

Voz 11 44:40 pues que está pasando que de repente tanto cariño y tanta mori tanto afecto que nos vamos en familia la testosterona se junta con eso decimos bueno lo que pasa por donde vamos a es lo mismo es es sexos cariño bueno es el momento en el que empezamos a poner límites

Voz 0542 44:58 sino los hemos puesto antes ya pero pues

Voz 11 45:01 hemos límites entre lo que es cariño y lo que es sexo

Voz 0401 45:04 fíjate que en el parque escuchado todo tipo de pues de comentarios de datos sobre por ejemplo las deposiciones de muchos de los niños con los que juega mi hijo sé perfectamente cómo Kagan muchos de ellos nunca escuchada ninguna otra madre que su hijo le mete mano soy la única

Voz 11 45:27 es completamente tabú has abierto la caja de Pandora es un tabú la sexualidad en los adolescentes ir más hacia una madre no entonces es muy difícil que una madre te cuente qué pasa eso en casa pero realmente pasa pasa frecuentemente es algo totalmente saludable que simplemente tenemos que saber para donde enfocarlo simplemente

Voz 0401 45:51 no tengo ni idea de cómo enfocarlo que hago siento miedo el hecho a la charla creo que no

Voz 11 45:56 pero falta vamos a hablar de respeto sobre todo no el respeto es el momento de empezar a hablar del respeto hacia las mujeres el respeto hacia las hacia todas las personas en general no hacía la es el momento de hablar de intimidad de hijo la sexualidad

Voz 18 46:11 es algo maravilloso pero que debemos

Voz 11 46:14 en la intimidad es algo maravilloso la sexualidad pero es algo que debe ser aceptado por la otra persona yo soy tu madre no quiero no quiero ir más allá del cariño y es el momento también de de enseñarles cosas es el momento de hablar porque son los pasos previos a hacia otras conductas sexuales es el momento de darles información sobre los anticonceptivos es el momento de darles información sobre enfermedades de transmisión sexual es el momento están en el mejor momento

Voz 0401 46:48 porque crees que las madres somos tan reticentes a admitir que esto sucede es decir igual que no tenemos ningún tipo de pudor de verdad o por lo menos que te hablo como madre que se relaciona lo justito también es verdad con con todo tipo de madres pero sí pero aguantó y si tiendo a lo típico de ir a la tele a una amiga que dices oye que ahogo no todas esas cosas pero quién los pasa a la hora de tener que hablar de ponernos a nosotras como objeto sexual que a mí me explota la cabeza me explota la cabeza no te estoy hablando en ningún momento de lo que siempre Nos entendido como el complejo Edipo ni este tipo de cosas no estamos hablando de que pasó por el pasillo y exactamente igual que el padre me toca el culo pasen por el pasillo de repente mi hijo me está tocando el culo en la misma actitud que el padre yo voy a poder coger las riendas de todo esto

Voz 11 47:38 estoy segura es una conducta es una conducta más como como cualquier otra junta con una emoción que es el amor y el cariño juntamos que ha buenos y mi papá Le gusta tiene cariño por mi de Eto'o calcule te pues igual yo también puedo hacerlo entonces eso es lo que hablábamos de límites no yo te quiero mucho te quiero igual pero no quiero esto que es el T

Voz 0401 48:00 esto me imagino que además tendrá su que me has comentado antes tu consecuencia más directa en su relación con el resto de mujeres y niñas es decir podría conseguir también que mi hijo se comporte con con las niñas del colegio no que hay una hay algo que a mí me cuentan con bastante frecuencia en el colegio es eh está gracieta tan extendida de levantarle la falda a las niñas que de repente una mañana empieza uno y entonces van detrás todos a subir las faldas de las niñas si hablamos con nuestros hijos de todo este tipo de situaciones podremos evitar también que se de en situaciones molestas con con las niñas

Voz 11 48:49 toda esta relacionado con lo que nosotros enseñamos en casa al final no deja de ser un ejemplo para lo que ellos van a hacer fuera de casa hay por suerte con diez años once doce todavía están en casa y todo habría somos ejemplo y aunque ellas empiezan a fijar mucho en sus iguales ya pasar mucho tiempo con otros modelos que son pues hoy en día desde youtubers hasta otros personajes de diferentes medios pero sí que es verdad que su país más siguen siendo un ejemplo en casa si ves si el niño ve que su madre pone límite sí que dice hasta dónde se llega hasta donde no eso luego inevitablemente sin tener que sentarle en una mesa hay echarle la lección lo va a replicar igualen en el colegio

Voz 0401 49:31 a veces me da la sensación de que los de que éstos no años que son nativos digitales e lo que se están perdiendo a lo mejor es un poco la parte de los sentimientos no que todo es tener obtener una información rápidamente obtener esa imagen inmediatamente a mí me costaba yo me tenía que borrar todo muchísimo más y Podemos a trago los padres al respecto de este manejar Nos de alguna manera con toda esta tecnología a que muchas veces en mi caso por lo menos está muy alejado la hora de de todo lo que yo pueda saber claro decirle de repente taparle el ordenador se lo puedo captar si ya aprenderá el ya sabrá cómo o de excavarlo es decir mi hijo va muy por delante de mí en todo esto que hago

Voz 11 50:16 nos llevan mucha ventaja

Voz 0401 50:19 desde este salto generacional entre

Voz 11 50:21 padres e hijos no lleva mucha ventaja no no tiene sentido pero es verdad que es están exponiendo chavales muy jóvenes a unas imágenes de una sexualidad mucho más adelantado lo que deberían ver en muchos casos excesiva no digamos que violenta muchas veces que a mí desde luego lo único que creo que que funciona ahora mismo en nuestros casos es acompañarles todo este proceso es decirle oye que has estado viendo has visto estas imágenes que éste parece esto aprovechar películas que podemos ver juntos o aprovechar ver vídeos para intentar meterles el sentido crítico de lo que están viendo

Voz 0401 51:01 la distinguir lo que es bueno lo que es malo lo que lo que está bien lo que está mal lo que es mes diré lo que sea verdad

Voz 11 51:06 pues es lo único hasta ahora que se me ocurre pero capaz a captar poco a poco me gusta eh no no es verdad porque

Voz 0401 51:14 yo lo que sé que me he dado cuenta de que si escapado muchas cosas si me dijo

Voz 11 51:19 aprende aprende a destaparlo todas las va a haber igual entonces siempre es mejor que la ven con un punto de vista crítico a su lado que no que lo vean a ocultas sin poder comentarlo con nosotros

Voz 0401 51:32 no hay manual de instrucciones a la hora de de educar a nuestros hijos muchas veces me da la sensación de que de que efectivamente nuestros hijos son el fiel reflejo de sus padres entonces creo muchas veces cuando vemos a un niño que no está molestando en una terraza de un bar por ejemplo a mí lo único que entran ganas de levantarme de Celia la madre hoy al padre qué tal es un vistazo a este niño

Voz 17 51:56 también todo erróneo sexual también lo logró

Voz 0401 52:02 mimetizaba amo Si o ellos en este caso de Tiffany ellos lo reflejan de lo que ven es su casa

Voz 11 52:10 en algunos casos sí y en otros lo que pecamos es de no querer hablar de estos temas al no hablar los es lo que comentábamos al no hablar los ellos aprenden igualmente la sexualidad está ahí queramos o no queramos sino queremos verla ahí somos padres que no queremos educar no queremos transmitirles ciertas ideas sobre sexualidad porque nos da vergüenza porque nos parece un tabú al final lo que hacemos es que ellos aprendan de otras maneras de otras maneras que no iban a ser las más positivas porque pueden ser a través de vídeos de internet a través de otros bañeros ahí sí que no podemos manejar así que puede ser un reflejo o de nuestra educación o de nuestra falta de educación

Voz 0401 52:47 esa lo vamos a dejar clarito y a nuestros hijos el lema notar tanto la educación o la falta educación no queda otra que atacar hay poner encima de la mesa la educación sexual Ana

Voz 11 53:05 por educación sexual siempre hay por desgracia hemos sufrido unos retrasos grandes en en la educación en España hace unos años yo recuerdo que sí que existía ciertas talleres o cursos o asignaturas que sí que se enfocaba en educación sexual poco a poco han ido saliendo de la escuela y creo que tenemos que empujar para que vuelva a estar en las escuelas aunque no deje de ser una labor que también tengamos que hacer los padres que esto también es otra excusa no no como ya lo dan en la escuela John Le tengo que contar nada no no tu también pero hay cosas que se pueden aprender en la escuela hay que es un buen momento para empezar

Voz 0401 53:45 hasta que remarca es la de la escuela claro porque a veces tu padre

Voz 11 53:51 o tu madre claro son homófobos hay que abrir otros frentes claro no podemos todo dejarlo en manos de los padres sino que hay que abrir otros otros lugares de donde se puede aprender

Voz 0401 54:01 pues Ana Alonso caballo me dejas mucho más tranquila desde que se que el hecho de que mi juego me meta mano voy a poder reconducirlo con la implicación por parte por mi parte evidentemente muchísimas gracias por hablar de uno de los tabús de los que menos se habla que es si soy madre mi hijo me mete mano muchas gracias por haber pasado por Contigo Dentro quedarnos sobre todo de la solución

Voz 11 54:27 gracias Celia Blanco

Voz 30 54:29 todo el mundo no con lo que venden

Voz 3 54:51 no fui yo de las afortunadas que aprendieran desde pequeñas el oro que temía entre las piernas tuve que hacer mayor enseñarme en descubrir cansar de probar una y otra vez hasta dar con la clave hubo que pasar por la inolvidable aventura de mirar detenidamente donde se supone que no me pueda

Voz 30 55:11 eh

Voz 3 55:19 de querer descubrir cómo era aquello que probará tocar todas las teclas que pudieran hacerme reaccionar no tuve yo la suerte de que como a los niños alguien se riera si ya aparecía en escena con los dedos por dentro de mi obra

Voz 6 55:33 por qué

Voz 3 55:41 me hubiera gustado haber sabido desde pequeña que se pellizco de carne iba a ser el centro de mi propio universo que sin tratarlo con mimo sería muy difícil que pudiera terminar plenamente satisfecha hubiera estado bien haberme conocido lo suficiente como para haber experimentado primero ya hacérmelo fue la respuesta para escribir sin que los renglones pudieran torcerse para saber por dónde empezar antes de conminar o perdón terminar ese polvo

Voz 6 56:11 me hubiera sido la y a mí habrá

Voz 3 56:24 encantado Kenny primera penetración hubiera sido con mis me habría ahorrado algún que otro disgusto como haberme creído durante mucho tiempo que cada vez que me empeñara en hacerlo no iba a quedar otra que sufrir un poquito ahora que soy mayor y me empeñado en saber quién soy me gusta mucho más cuando estamos en la cama soy yo la que te dice dónde quiero que me toques don de sueño tener meses que quiere arrasa todo lo que tú con tus dedos ya ha sido repasado previamente por los míos confíe además conocerte en que serás capaz de dominar la técnica poco más quién sabe lo mismo hasta la mejoras ya aprendido que sólo puro lo que tengo entre las piernas ahora ya sólo hace falta que tú sepas calibra al tesoro ya no tengo edad para permitir te Kimi evalúa el título diamante cuesta mucho conseguirlo

Voz 6 57:23 y

Voz 31 57:25 ah

Voz 30 57:33 Bin

Voz 32 57:41 no

Voz 6 57:52 ah ah ah ah en la Ventana a casa