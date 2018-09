Contigo dentro (24/09/2018)

Voz 1 00:00 las su cara empiezan a raíz de la semana que viene que dicen los periódicos mañana a Héctor

Rosell deportivos Cadena Ser

las referencias sexuales el las iconografía es ese africanas más o menos las conocemos imágenes del Kamasutra de templos hinduistas Junín Lingus practicados por enormes pulpos que yacen con mujeres de pescadores en la cultura nipona todas estas cosas no es las han ido enseñando a lo que no estamos muy acostumbrados es saber esas referencias sexuales en nuestra arquitectura siempre tan influenciada por la Santa Madre Iglesia sin embargo después de esta charla es probable que estemos más atención a los capiteles de alguna que otra iglesia románica también hay sexo explícito buenas noches Jaime Nuño historiador y director del Centro de Estudios del Románico de la Fundación Santa María la Real muy buenas noches parece que no siempre se quiso fuera de las iglesias todo lo que tuviera que ver con el sexo pero a Iglesias con sexo

Voz 8 04:14 este es mi cometido

Voz 0401 04:16 esto es sexo en la SER déjeme que celebre que hoy también es el día de la visibilidad bisexual y eso siempre es motivo de orgullo poder decir quién eres como a más y que tengan que respetar T A Mesa que en Ames es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida hoy somos los bisexuales y en esto no hay espacio para las oposiciones de ningún tipo Contigo Dentro en Twitter

Voz 6 04:46 ver

Voz 7 04:50 ha dado todas

Voz 0401 05:11 Raúl Roldán volvió ayudarnos con la parte técnica del programa Pablo Arévalo vuelve a estar ahí en la tercera para que yo les de las buenas noches no el cálido acaba de entrar iba a ser el encargado de guardar para que se exhibe en la SER sea una realidad hasta las dos y media les puedo asegurar que Elia Fernández volvía a producir y ordenar un poco todo esto antes de que sonaba así no saben lo que me gusta decir esto que es la luna y treinta y seis minutos de la madrugada hundan un ameno si tienen suerte de escucharnos desde las Islas Afortunadas

Voz 4 06:28 comienza

Voz 10 07:11 buenas noches Elia Fernández buenas noches entramos ya

Voz 0401 07:17 para contar un poquito está haciendo esta semana para ver si de lustroso

Voz 10 07:22 a ver me ella agrava

Voz 11 07:24 si se quiere este cuento lo que tú quieras

Voz 1 07:27 tienes una cara de felicidad que espero que vaya todo bien porque si tienes una sonrisa dibujada pues tiene un poco la verdad así que eso quiere decir que

Voz 11 07:34 todavía tenga optó en la amenaza la muy bien aquí

Voz 1 07:38 no en Alemania que es donde se produce nuestra finger ahora no me lo puedo creer que mañana las cosas es es una maga ya es una una virtuosa del guión y resulta que

Voz 0542 07:49 en Alemania un cirujano ojo al titulares ha sido arrestado por matar a su amante al poner cocaína en su UPN para aquella le practicara sexo oral

Voz 11 08:01 a ver un señor

Voz 0542 08:03 la cocaína en el PMI para que su chica Levada sexo oral su chica no era una amante ocasional te cuento bueno pues su amante mandaban su amante efectividad es ese es el caso ese es el título y lo que pasa es que ella muere de sobredosis parece que ésta era una práctica habitual de este hombre según detalla el Daily Mail que es quien ha destapado la noticia lo que pasa en las anteriores ocasiones no he tenido estas consecuencias no sólo había cargado efectivamente la pareja se conoció en una web de citas que a todos nos vienen a la mente nombres de no sé cuál era pero bueno en este caso la mujer de treinta y ocho años estaba practicando sexo oral con sentido con este médico que era un cirujano por cierto Juan de repente quedó inconsciente en su casa la llevaron al hospital pero murió al poco de llegar sabes lo que pasa en este tema

Voz 0401 09:00 no tengo ni idea de lo que pasa cuando te pones cocaína en el pene es decir que yo no que no me manejaban esos temas entonces claro lo que me resultan poco extraño Si os es decir ella ingirió la cocaína se terminó comiendo sea él había embadurnado tantísimo que le fue una sobredosis tanto que cedió a ella no se la viga que eso ocurre me perdóname perdóname verdad sí sino escucha tiene que ella tiene que cambiar claro pero igual

Voz 0542 09:31 se dio cuenta demasiado tarde lo que sí cuentan es que las anteriores víctimas no siendo conscientes de que había hecho eso habían manifestado después que se habían encontrado mal pero no sabían por qué

Voz 0401 09:42 ah vale Gustavo debe provocar una reacción determinada en las

Voz 0542 09:45 son las que que se tragan efectivamente todas además habían practicado sexo con el de forma voluntaria pero no habían ingerido la cocaína de forma voluntaria Val eso es es bastante si la diferencia el tema es que el sospechoso no está en prisión sino en una unidad de dependencia de drogas dónde está recibiendo tratamiento por adicción entiendo que el el caso es que seguimos a involuntario pero bueno yo creo que debemos investigar un poco sobre el efecto de la cocaína

Voz 0401 10:15 en el pene por favor necesito saber qué pasa con la cocaína cuando te la pones en el pene igual sobre todo la Gestha de cocaína que provoca para que sea utilizada en prácticas sexuales algo al lo que lo que me viene a aparecer es que el hombre tenía cierta predisposición a que sus amantes hubiesen tomado la cocaína por algo en concreto

Voz 0542 10:36 como no sabemos que en esta fase es que claro cuando uno

Voz 1 10:39 no no puede cuando te posibles no te pones no te puedes tener que hacerme un veintiuno a ver si algo saben o algo pues después de este exótico

Voz 0542 10:48 como alemán uf me ha dado un miedo mucho miedo pensar que alguien es capaz de hacer eso de no decirle a su amante por muy ocasional desea que sea un untado

Voz 1 10:59 dice bueno quiero decir

Voz 0542 11:02 en este caso en concreto no pero anda que no conocemos casos de gente a la que en la cama no le avisan de cosa ya

Voz 1 11:10 que lo puesta muchísimo todavía razones

Voz 0542 11:12 tú con la honestidad vives un poco bruja la gente no se parejas

Voz 1 11:17 también yo entonces debería tener suerte también a ir en el sentido de que claro como se ha sido autoritaria pues te habla seis Lebid entrar miedo de dar pavor es que no

Voz 0542 11:25 no se me ocurre a mí el individuo que se le ocurra untar el asunto de cocaína sin avisar gratis porque las bueno tampoco sé cómo servidas tú con quiero no

Voz 1 11:36 no lo favor vamos a cenar más de la mitad que esto vale vale no no estoy me has dado

Voz 0542 11:42 más light más Boris sé una cosa más

Voz 1 11:44 por en la Marina valenciana

Voz 0542 11:47 concretamente unas esculturas metálicas han escandalizado a los paseantes Si tuvieras que realmente las pinturas murales griegas el tipo de figurones que

Voz 1 11:58 si la Scarlatti de que representa pues es

Voz 0542 12:00 las son unas esculturas metálicas de este estilo que se han dispuesto pues a lo largo de paseo a la vista de todo el mundo niños mayores a cualquier hora del día cuál es el problema de tú el arte al alcance de todos pues que estas parejas que representan las figuras están a punto de practicar sexo anal o haciendo una felación o en pleno coito diciéndolo así finamente sabes

Voz 1 12:24 me llega que haya habido gente que no la aparecieron los vecinos están divididos hay quienes consideran

Voz 0542 12:28 creo que es algo natural y los que creen que es demasiado explícito para un público familiar

Voz 12 12:35 hay crear mi opinión

Voz 13 12:38 según ha en fin

Voz 0401 12:41 yo es que llevó al moco al Museo del Prado donde hay sexo explícito en las pinturas sabes una cosa que cuando se muestra no distorsiona tanto y me parece mucho más grave que el sexo explícito cuando la gente cuando tú tienes una imagen de alguien fumando ya nadie le molesta

Voz 0542 12:58 pero eso ya no se puede ya no ya no podría hacerlo bueno

Voz 0401 13:02 pues pues en las series y el a las películas y en todo sigo viendo a gente fumar entonces cambiamos los ciudadanos por pecamos de cigarros por los analistas de España guionistas pues eso que ya no te cuento Navas no bueno y con lo que me gusta ver que estás fuera que pues no no te vas

Voz 1 13:27 allí liada tú tú llevas aparato no si éstos y transparentes que casi no se ven de esto revolucionados los aparatos lo que han evolucionado precisó me lo que llevó todo se porque llevado

Voz 11 13:39 hablar sí con en condenar de que exija siguen en palabras rosa sí

Voz 0542 13:44 ahora llevo este que es con más discreto pero también se nota para grabar me lo quito como ves puede ser una

Voz 1 13:49 Pereda sí claro usted que llevas unos cuantos año dos teniendo sexo con el aparato de porno vio no porque nunca he llevado habrá que son los que más vale que os hay distintos que no se pueden quitar los medios te pueden quitar a elegir si no si te digo el primero lo lleve como desde los nueve años creo que vamos a entrar en esos es ya adulto pues tú te lo puedes quitar puedo quitarme no o no pues saque tenía Getxo para algo te lo quitas o no

Voz 11 14:19 no claro no es fenomenal el tema es que que

Voz 1 14:24 esto da que hablar no te creas hombre que si da que hablar que oye fuera eh que yo he visto a gente que tenía aparato y de esto que es así es como lo comiera y fetichistas de los aparatoso hay mucho claro

Voz 0542 14:37 es el otro día precisamente me encontré con un artículo que hablaba de cómo cuidar tu salud sexual incluso llevando ortodoncia invisible me interesa me interesa muchísimo además enderesar cuando te diga de dónde viene porque viene del doctor iban Málaga que ya estuvo con nosotros hablando de salud dental sexo y hoy está el de les fueron porque no tenemos cerca no no preguntarle buenas no

Voz 0401 15:03 noches Iván

Voz 15 15:06 hola buenas noches y dónde estás pues finales Villar en Río dejan de la playa de Ipanema porque voy a dar un punto dentro de un par de días y le ha organizado para tener una reuniones aquí

Voz 16 15:22 ha escrito

Voz 0401 15:24 todo no das claro es que bueno si es que estar al pie del cañón Si tienes que estar al pie del cañón lo entendemos no entendemos lo entendemos así al doctor qué relación hay entre esos aparatos y las enfermedades de transmisión sexual porque me he quedado un poquito sorprendida los aparatos tienen algo que ver en la salud sexo

Voz 0542 15:46 tal

Voz 15 15:48 bueno no es que tenga que ver los aparatos el sí con la salud sexual sino que es cierto que el hecho de llevar este tipo de ortodoncia favorece que en muchas ocasiones como el simple hecho de llevar el aparato hace que el paciente cierta apretar un poco más los dientes de manera que se cree que ambas esto hace que se Eldin bien mejor todas las bacterias que es la mucosa oral y que pueden provocar enfermedades de transmisión se cuáles son la realidad pues pacientes que llevan como aparatos tienen menos recurrencia ASA es menos frecuente que puedan tener estas bacterias o desarrollar enfermedades de transmisión sexual e incluso trasmitir las esto es estadísticamente demostrado

Voz 0542 16:35 claro yo ya o estaba en el supuesto que hablábamos antes de practicar sexo oral por ejemplo con las fundas puestas si eso incide en la en la probabilidad de transmitir no dieron esas enfermo

Voz 15 16:51 incide incide para Ariel el llevarse

Voz 17 16:54 claro porque te protejan finos

Voz 15 16:57 sobre él efectivamente que cubren los dientes normalmente cuando una persona que tiene los dientes descolocados o porque los tiene en alguna zona ante el temor termal sean rotos han desgastado tiene traumatismos entonces tener sexo oral con los dientes poco rotos un poco es colocarlos pues puede provocar heriditas ya quitas que a medio plazo Si tenemos bueno en la exposición a estas bacterias pues existe entre un tres y un cinco por ciento de poder sufrir esa trasmisión de de de enfermeras sexual con estos aparatos protegemos rozaban el sexo de la persona de manera que evidentemente tenemos menos probabilidad de transmitir esa esa esa infección

Voz 0401 17:41 a mí me abre todo hace una pregunta de si estaba escuchando doctor quiero preguntar a

Voz 12 17:46 a Elia ya que tiene este largo historial de

Voz 0401 17:50 aparatos se puede practicar sexo los aparatos puestos lo acabas

Voz 1 17:54 sí lo quiero y lo cuentes tú

Voz 17 17:58 eso vale siempre se puedes

Voz 15 18:04 creo que incluso yo creo que incluso teniendo en cuenta que las ortodoncia día son Plastic hitos muy filos de un cuarto de libro transgresor no tiene nada que ver con los para que efectivamente la incidencia compra que todo es peor porque claro si te puedes provocar roces ofrecidas cosa que con estas técnicas con mi empieza a la eh pues es poco más suave Jito

Voz 1 18:25 eso tiene que que tiene su riesgo en el sexo oral es sexo oral

Voz 0401 18:31 cuando menos ponerle un poquito de cuidado

Voz 15 18:34 sí con mucho más cuidado de hecho no lo recomiendo porque si con casi total seguridad vas a provocar eh pues a las abrasiones o o a pequeñas heriditas

Voz 0542 18:47 había oído hablar del fetiche de los aparatos de Carles

Voz 15 18:52 sí hay gente a gente muy rara vez contusas cosas muy diferentes y la realidad es que hay gente que le come mucho más que la persona tenga tenga aparatos eso es cierto

Voz 1 19:02 bueno pues sumó dos señoras pero supongo que se provocar exactamente parecerle de los si no sale de Juan Carlos una persona que tengan presión en la lengua aunque solamente sea a priori ya se me ocurre algo que va a hacer diferente al resto de la humanidad por ejemplo antes

Voz 15 19:17 a poner las cosas en la lengua o en otras partes del organismo es porque le gusta jugar no al final es porque es entre un poco más dinámica creo

Voz 0401 19:27 poniéndonos un poquito más serios doctor acudiré a la consulta del dentista sirve para detectar un posible cáncer oral

Voz 15 19:35 hombre por supuesto y el dentista que tiene que diagnosticar un cáncer oral casi siempre en fases previas el Any un otro médico está capacitado para diferenciar lo que es cáncer oral es un desprecio inicial como el dentista la realidad es que estamos formados para eso sí además una prevalencia importante con hoy en día con con él que el tabaco el alcohol inicia estas otras Bono el consumo de de estupefacientes drogas pues es muy frecuente que que exista este tipo de lesiones

Voz 0401 20:12 entonces también nos ayudará a identificar síntomas de cualquier enfermedad de transmisión sexual por lo que me está contando

Voz 15 20:19 sí claro claro para empezar tenemos que entender que la Books la mucosa bucal cosa oral es muy similar por ejemplo a la mucosa vaginal tenemos muchas bacterias que están tanto a un lado como en el otro los tenemos que entender que si no protegemos de alguna manera a la a la hora de hacer sexo oral pues estas bacterias tienen exactamente la misma frecuencia de contagio que hacemos por medio genital o sea que cuando una persona hace sexo oral a temen por ejemplo pues por el simple hecho de tener contacto con este tipo de virus es que la persona infectada pues tiene el mismo riesgo que es aproximadamente un tres cuatro por ciento de comprar este tipo de enfermedades de transmisión sexual lo cual hay que tener mucho cuidado

Voz 1 21:09 no se perdonan

Voz 15 21:11 el presidente corte un momento es que claro estas enfermedades de transmisión sexual muy frecuentemente Rodin síntomas son asintomática de manera que la gente lo sabe que lo tiene

Voz 17 21:22 no importa

Voz 15 21:24 es exactamente igual que con que cuando hacemos un que conocemos sexo tradicional no eh lógicamente no sabemos si la persona que está delante lo tiene o no porque hasta una segunda exposición normalmente no da sintomatología entonces hay que protegerse siempre sobretodo evidentemente si tenemos múltiples parejas o no conocemos a la persona a la que vamos a hacer el sexo oral

Voz 12 21:49 es decir tenemos que incluye que nuestra más

Voz 0401 21:54 salud sexual dentro de nuestra salud bucodental porque van relacionadas tenemos que acudir a nuestros especialistas para también cuidar nuestra salud sexual pero estas de bucodental es porque también nos bananos van a guiar sobre Si sobre qué está pasando también con nuestra salud sexual

Voz 15 22:16 sí sí por supuesto de hecho yo vamos la prevalencia Yoldi clínica casi todos los meses que habíamos diagnóstico entre tres casos de enfermedades sexuales revisor sexual pienso es la boca evidentemente no les culeta es muy curioso papeleo al y clínica y claro yo después la revisión pues le digo a la chica o el chico en cuestión oye deberías hacer que una política porque yo estoy viendo aquí una lección una lesión que puede ser el de un político a una gonorrea o una clamidia que claro por ejemplo la gonorrea lujos muy complicada quitar porque los anti microbiana unos no son demasiado efecto somos pues hay cosas muy importantes pero Celia Elia lo más importante de todo es que incluso con el sexo oral podemos transmitir un cáncer oral puede suceder que una mujer tenga por ejemplo el virus del papiloma humano que está Bojan a los últimos años y que si esto no se tiene en cuenta puede provocar cáncer de faringe que es muy muy frecuente y un seis por ciento de posibilidades

Voz 0401 23:22 que es muchísimo de ahí nuestra incidencia en la vacunación del virus del papiloma humano tanto a niños como a niñas bueno pues doctor un placer Doctor Iván Malagón porque nunca hasta que no entre usted F mi vida fui consciente de lo importante que es mi voz k para mis asuntos de cama hasta ahora solamente pensaba que era pues

Voz 1 23:47 su utilidad pero habrá que empezar

Voz 0401 23:50 la preocuparme sobre mi salud bucodental para saber cómo es mi salud sexual así que

Voz 17 23:57 muchísimas gracias por entrar en vida

Voz 15 23:59 en bueno pues para mí no es al final cabos Profesional estamos para esto no para para contar y para concienciar a la gente tanto vosotros como nosotros estamos haciendo un buen trabajo para que la gente tenga mejor calidad de vida

Voz 0401 24:11 vamos a ello muchísimas gracias doctor Iván Malagón

Voz 17 24:15 bueno súper muy fuerte a los dos buenas noches

Voz 1 24:26 pues dando un paseo por las redes me encontré con un tuit en el que hablaban de una mujer que iba a urgencias porque se había metido un diente de ajo en la vagina

Voz 11 24:35 para curarse en en ficción

Voz 1 24:38 así así que no sólo eso fue a urgencias porque el diente de ajo había desaparecido heridos hay de verdad a ver ella tenía una infección

Voz 0401 24:50 Comas contextuales gases que ya fue a urgencias porque

Voz 11 24:53 había metido un diente de ajo por la vagina me lo había perdido por ahí

Voz 1 24:57 me acuerdo de esos libros que a día de enfermeras que contaban anécdotas inverosímiles sobre lo que veían en el sector hablamos te acuerdas con con un con un enfermero un elemento de Almería te acuerdas especialista en en anécdotas sexuales pero claro esta consulta en concreto me me interesó por el componente vaginal como pues claro imaginar hay alguna base científica en que el juego sea bueno para las infecciones vaginales pues como yo te depara ciencia hace poco he preferido llamar por teléfono a la doctora Mercedes Herrero que es ginecóloga en Gene cuatro en HM Hospitales está al frente de salud sexual para todos punto es buenas noches

Voz 18 25:37 para buenas noches buenas noches Dra

Voz 1 25:40 en una base científica esto de la para las infecciones vaginales

Voz 18 25:44 pues no no mucho la verdad es que bajó contiene productos que hay quien dice que pueden ser contra los hongos antifaz lógicos pero no hay una base científica

Voz 0401 25:56 todo eso puede irritar y puede darte

Voz 17 25:58 los problemas a este punto es frecuente

Voz 1 26:01 encontrarse con salvajadas de estas en urgencias

Voz 18 26:05 bueno tampoco es tan frecuentes depende un poco del medio pero también hay modas

Voz 8 26:09 así que si el porque bueno

Voz 18 26:12 hay que copiar modelos au cosas que le ahora con las redes o que ha visto cosas en películas como tandas de de cosas que te encuentras sobre todo vegetales y demás

Voz 0542 26:25 muy son unos interesantísimo

Voz 0401 26:27 pero qué riesgos se coge

Voz 0542 26:30 al al al hacer algo así como meterse un ajo por la baja porque sentir una infección

Voz 18 26:36 bueno realmente la vagina tiene un beso como todo en el cuerpo está muy bien diseñado y tiene un sistema para mantener su salud de forma espontánea sin que tengamos que hacer nada no hay que lavar la vagina no hay que limpiarla entonces el la infección es el resultado de que hay un desequilibrio en esa en esa flor natural que nosotros llamamos microbiólogo entonces el el meter tu sustancias haya o no infección lo primero que haces desequilibrar eso todas esas bacterias que puede haber saludables y además se pueden se pueden generar heridas y lesiones y eso ya puede tener palabras mayores

Voz 0401 27:18 bueno desde luego nos encontramos con personas como Gwyneth Paltrow que cogían la reina que la reina de

Voz 1 27:27 de de las estafas porque claro es decir es una mujer que ha aconsejado corrígeme Elia que tú estás superpuestas estas cosas

Voz 0401 27:36 mira ahí

Voz 1 27:36 en la que decía de dormir con huevos deja de hasta las ajenas y que había que dormir con con huevos de jade también recoge

Voz 0542 27:43 andaba baños de vapor en la vagina

Voz 1 27:48 para limpiar el útero que yo yo yo quería preguntar Dra

Voz 0542 27:51 es yo que limpiásemos nuestro útero porque ya has claro

Voz 1 27:53 hasta hoy no me produce dice no no yo no limpiando todas

Voz 18 27:58 no la vagina tiene su propia sus propias bacterias para hacer auto limpieza pero es que el útero que está aún más arriba y que está cerrado el cuello del útero tiene una unos moco natural que hace como de sellado que permite por ejemplo el paso espermatozoides de algunas infecciones también pero no son estructuras que haya que limpiar yo me pregunto cómo una mujer de su de su predicamento se presta a ese tipo de

Voz 1 28:33 por bueno porque está ganando mucho dinero pero bueno pues claro es que está ganando muchísimo dinero es tanto una marca de huevos de jade suya como juguetes eróticos por precios que yo no he visto en ninguna de las webs con las que consultamos habitualmente porque hablamos de estimulador es de trescientos y cuatrocientos euros saque entiendo que el bilingüismo

Voz 0401 28:57 esto es una cosa de de que ha visto

Voz 1 28:59 negocio lo que pasa es que es lo que como usted

Voz 0401 29:02 señalaba doctora el problema es cuando

Voz 18 29:06 exacto sabes yo me puedo comprar un huevo

Voz 0401 29:08 hay un huevo de porque me encanta luego deja Day que bonito son los tengo ahí preciosos pero meterme en la vagina creerme que eso va a ser saludable me parece

Voz 17 29:17 claro menos tentar a la suerte de la ignorancia Si bueno

Voz 18 29:23 ya tenía su su cierta explicación al final es que es un material redondeado tiene un peso también tenían mucho poder el cuarzo rosa no sé se de que hacía juego con el color de la mucosa pero pero tiene sentido que puede tener cualquier tipo de peso para entender

Voz 17 29:41 suelo pélvico bola China bolas chinas alumnos toda la vida cuesta trescientos pavos

Voz 18 29:46 no lo que pasa que cuando alguien es un es una celebridad se aprovecha de de la buena intención de las personas viste

Voz 20 29:55 bueno comenta de un algo más no

Voz 18 29:58 ya no es algo una estructura de peso

Voz 20 30:00 eso inerte para ejercitar los músculos

Voz 18 30:03 sino que ya les dan vi Solís tico de aumento de multitud de condiciones que no podemos comprobar

Voz 1 30:11 para mí eso es vergonzoso larva

Voz 0401 30:13 bueno pues doctora Mercedes Reverón menos mal menos mal que por lo menos ya sé que no tengo

Voz 1 30:21 o que limpiar mi útero menos mantenemos vaginal fijas con las experiencias y sobre todo que bueno que bueno no poder decir que que no que no que que no es que como estamos a y que lo mejor no mejor no ve bien al ser consulte de verdad con su ginecólogo no

Voz 18 30:39 sí aquí un poco de también sin medicalizada la vida un poquito de sensatez ya que es decir que que la vida no no tiene que pasar aunque yo sea ginecóloga y me dediqué a la práctica clínica pero no siempre necesitamos al médico lo primero que tenemos que pensar es quién nos está dando ese consejo que nos parece

Voz 17 30:59 eh metiendo un poquito de sentido común

Voz 0401 31:03 ha puesto mucho más sentido común en todos los nuestros

Voz 21 31:06 asuntos de salud sexual doctora muchísima

Voz 1 31:08 gracias por estar con nosotras y sedes salud

Voz 22 31:11 pero gracias Benach

la contigodentro en cadenaser punto com y en las redes sociales Twitter twitter a Contigo Dentro en Facebook seis dentro

Voz 0401 32:58 un par de semanas decidimos arrancar la temporada poniéndonos en forma eran forma sexual y lo hicimos centrándonos en los ejercicios que podían hacer los hombres para poner a tono toda la musculatura implicada en el sexo abdominales incluidos esta semana es nuestro turno porque no sabemos mucho más que los ejercicios de que gel pero parece que hay bastante más por eso está con nosotras esta noche desde Radio Barcelona Marta turrón que es fisio sexóloga frente de su propia página web Marta Torrejón junto con buenas noches Marta

Voz 8 33:36 buenas noches Celia un placer

Voz 0401 33:38 de hecho del dicho al hecho hay un trecho hacemos los ejercicios quejen

Voz 8 33:45 nos hacemos los hacemos mal se habla de que este ejercicio es muy fácil no hay que contraer el ano y la vagina en este caso va a saber que los estás haciendo pero la mayoría de veces cuando veo a un amo Hair que está haciéndolos está apretando muchísimas cosas más que no hacen falta como el abdomen las piernas incluso la cara o las manos es la mandíbula no ese mandíbulas tus de Viera esto es realmente estar activando otra musculatura hace que el que tiene que trabajar el suelo pélvico no es está conectando no de la mejor manera

Voz 0401 34:26 puede que veamos las pérdidas de orina siempre como algo lejano yo te puedo asegurar que cuando tenía quince años no tenía ni la bueno por supuesto yo no iba a tener pérdidas de orina

Voz 24 34:35 sí que sin embargo

Voz 0401 34:38 se tienen así que Cuéntame cómo va beneficiarme realmente hacer los ejercicios que gel para las pérdidas de orina

Voz 11 34:50 para mi vida sexual OK

Voz 8 34:53 el ejercicio es de Quel son muy importantes para poder activar toda la musculatura voluntaria osea para que no se te escape Farah está pérdidas que decimos pero es verdad que la incontinencia urinaria es es diferente por ejemplo la de urgencia que la de esfuerzo también existe incontinencia urinaria

Voz 0401 35:13 MEX

Voz 8 35:14 es bastante complejo el tema de la incontinencia urinaria los Miguel te digo ya que no sirven para todas

Voz 0401 35:22 tenemos que saber exactamente qué es lo que nos pasa

Voz 8 35:25 claro que tampoco va a ser el único ejercicio a hacer esto a ver cómo lo explico fácil el suelo pélvico este grupo de músculos que cubren la pelvis por su parte inferior están cada músculo está formada por diferentes fibras musculares reciben nombres propios todo fibras tipo uno fibras tipo de una son las que se activa las que funcionan mejor delante de ejercicios voluntarios por ejemplo en que el búnker pero el ochenta por ciento de las fibras no son de este tipo en el suelo pélvico son fibras que llamamos postura les quiero eso es de los que yo no voy a poder mano algo la yo no voy a pie

Voz 0401 36:06 permanecer Si hasta cierto

Voz 8 36:08 logrado el otro tanto por ciento de fibras debemos abordarlas de otra forma no sólo con que gel digo esto porque parece que sea el único ejercicio qué podemos hacer y la verdad es que se queda muy limitado tanto para tema patologías como para mejorar nuestra nuestra función sexual nuestra función erótica

Voz 16 36:28 cómo podrías describirme algún otro ejercicio porque es verdad que lo de lo de tiren ustedes que apretar no la vagina meter Dome medias si vale dime otro que yo pueda

Voz 0401 36:44 que no sea el típico que no sea el típico

Voz 8 36:46 la especie pero sí contextualizan tenemos a una mujer que quiere mejorar su suelo pélvico ya sea para prevenir o tratar incontinencia urinaria IU para mejorar su función erótica su sensación sus orgasmos pues que usar un vibrador vulgar la vibración a activa estas otras fibras que te comentaba ahora por ejemplo y esto es un ejercicio buena vi yo soy fan el facil bonito gustoso gustosos estamos Dallas

Voz 0401 37:14 no de que yo en vez que utilice hundido que sea vibrador simplemente por usarlo ya estoy activan una escultura que normalmente no activo sí

Voz 8 37:26 así es la vibración tiene este efecto en el cuerpo es un normalizado por entonces nos va a ayudar porque es un facilitador del orgasmo que esto es a lo segundo a lo que iba siempre hablo de orgasmo terapéutico osea tener orgasmos es lo que más va a estar tú unificando hutu suelo pélvico también la el la vibración decía que es normalizar normalizado de de la musculatura si hay mucha tensión en el suelo pélvico pues nos va a ayudar a relajar la pero igual que si te pones el vibrador en las mandíbulas no para los mástiles eso aquí en los trapecio pues nos va a ayudar a relajar esta musculatura luego activando todas las las fibras los sea el sistema para simpático el sistema de placer a nivel genital la vibración lo ha activa entonces es un facilitador del orgasmo sea que estamos haciendo hay dos en uno

Voz 0401 38:19 termine fíjate hablamos con el doctor Eduard Eduard García que los ejercicios que Hegel y todos los ejercicios que nos describió había que hacerlos una vez al día en en el momento en el que estamos hablando de un tildó con vibrador que ya te digo que me gusta como cuánto me lo recomiendas puedo llegar a tener orgasmos o no tengo que llegar a tener orgasmos

Voz 13 38:43 vale

Voz 8 38:46 recomendamos que lo use es que puedes usar el vibrador bulevar mínimo tres veces por semana pero según el caso si es una mujer que tiene el suelo pélvico muy muy flojito y acaba de dar a luz y además le apetece tenemos que sumar esto puede usarlo cada día

Voz 0401 39:03 y puede usarlo cada día de esta manera tú crees que una vez que tengamos ejército dos nuestros músculos nuestros orgasmos serán mejores

Voz 13 39:12 sí sin duda alguna

Voz 0401 39:16 qué bien oye una duda Marta ahí ejercicios que me vayan a ayudar a ser más flexible a qué nivel bueno pues a nivel de

Voz 25 39:27 que el otro día a recibir

Voz 0401 39:29 no son un mensaje con un físico muy preocupado porque su pene era excesivamente grande decía que si tenía podría proponerle a su pareja cierto entrenamiento para que las relaciones sexuales fuesen mejores sirve también para esto

Voz 8 39:48 ah vale sí sirve para esto porque al final la vagina es es elástica también podemos trabajar esta elasticidad si cuando hablamos del suelo pélvico ahora por ejemplo incluimos los genitales los genitales y se activan sabemos que se está activando el suelo pélvico entonces podemos trabajar lo por ejemplo escondidos o con dilatado eres pero es muy muy importante que antes sintamos como son nuestros genitales

Voz 0401 40:15 los conozcamos que los conozcamos entonces vamos

Voz 8 40:18 los a lo a lo de siempre y es primero mira te con un espejo aprende cómo eres toca con tus dedos la vagina también que puedes descubrir cómo es de rugosa de estrecha o de amplia de móvil Éste es el tema como puede llegar a mover tu vagina esto pues lo vas a hacer con un espejo es muy muy importante usar la visión pero también con tus manos siempre digo que los dedos tenemos ojos externos y esto es un muy buen inicio para poder entrenar esta elasticidad de la vagina

Voz 0401 40:50 hay mujeres que para alcanzar el orgasmo necesitan Arqué haberlas Palha o cómo buscar así la postura sabes nada lo que me refiero que como ya te conoces dices espérate que así no a City pizzas ahí como como a mover tú crees que el los músculos es decir unos bares fuerte también son importantes hay este tipo de musculatura la que siempre como que no le prestamos atención sino estamos en el gimnasio deberíamos empezar a prestarse la cuando hablamos de gimnasio sexual

Voz 8 41:17 sí evidentemente me encanta que me das esta pregunta porque el suelo pélvico está integrado en todo el cuerpo donde empieza el suelo pélvico en la cabeza según nuestra postura vamos a a saber cómo está el suelo pélvico también las lumbares y la espalda son muy importantes porque son facilitadores del orgasmo toda la cadena posterior se activa cuando estamos cerca del orgasmo por eso creamos sí que es como que no lo puedes evitar inglés que te pones entonces claro claro pues entonces va a interesar que toda la musculatura esté equilibrada fuerte elástica a la vez no no suele es fuerte no estamos hablando de ejercicios de que el agresivo es que parece que todo sea para activar es igual de importante que tu cuerpo pueda ser elástico

Voz 0401 42:06 yo móvil que gusto da poner una fisio sexóloga entonces queda muchísimas gracias Marta te rompo por por decirnos cómo tenemos que entrenar es frotar mucho más muchas gracias

Voz 8 42:21 un beso

Voz 0401 42:38 las referencias sexuales el las iconografía es ese africanas más o menos las conocemos imágenes del Kamasutra de templos hinduistas Junín Lingus practicados por enormes pulpos que yacen con mujeres de pescadores en la cultura nipona todas estas cosas no es las han ido enseñando a lo que no estamos muy acostumbrados es saber esas referencias sexuales en nuestra arquitectura siempre tan influenciada por la Santa Madre Iglesia sin embargo después de esta charla es probable que estemos más atención a los capiteles de alguna que otra iglesia románica también hay sexo explícito buenas noches Jaime Nuño historiador y director del Centro de Estudios del Románico de la Fundación Santa María la Real muy buenas noches parece que no siempre se quiso fuera de las iglesias todo lo que tuviera que ver con el sexo pero a Iglesias con sexo

Voz 26 43:37 sí hay bastantes además eh hay referencias muy importantes sobre todo en la zona de Campoo en en Cantabria pero están repartidos por por toda la Península Ibérica hay por toda Europa llama la atención pero se van descubriendo poco a poco pero

Voz 0401 43:54 sí pero tenemos constancia lo sabíamos mosso ha sido poquito a poco que nos hemos ido fijando ya hemos dicho

Voz 11 44:00 fíjate que ya ahí es un pene directo con todas las de la ley bueno en realidad

Voz 26 44:07 se ha conocido desde siempre porque de hecho muchos están mutilados es decir se hizo intencionadamente esa mutilación eh lo que ocurre que cuando los historiadores del arte han empezado a analizarlo lo han hecho con muchísima timidez los primeros estudios que datan de los años cuarenta cincuenta las primeras referencias más estudios ellos mismos decían que les daba muchísimo pudor analizar ese ese tipo de iconografía luego quizás pues nos hemos liberado un poquito más si ha sido fácil no analizarlo

Voz 0401 44:38 hablemos por ejemplo de capiteles coronados por dos ancianos masturbándose formadores falsos impresionantes hay muchas cosas que son más delicadas y en hídricas como parejas besándose o simples en recopilando preferencias referencias que son fuertes

Voz 1 44:55 Mente fuertes

Voz 27 44:56 bueno la verdad es que es cierto modo como un sexo muy doméstico aquí no hay

Voz 1 45:03 culposo haciendo Lingus no como pasa en la mujer se pide la mujer del pescador no me cosa

Voz 26 45:08 arte esas pero es evidente que en todas las culturas así no podía ser menos la la cultura europea el sexo juega un papel muy importante la cuestión el digamos lo que hay que analizar realmente es la perspectiva como porque lo analizan uno Manero analizando de otra están en edificio desde el siglo XII los hay incluso en edificios posteriores sin embargo lo estamos analizando desde la perspectiva del siglo XX siglo XXI que quería hacer esa gente que pretendía porque lo estaba eso hay es lo que a nosotros nos llama la atención y es muy difícil liberarse de nuestros prejuicios ya para acercarnos a esa mundo

Voz 0401 45:44 me está diciendo profesor entonces que lo vemos con nuestros ojos con las referencias sexuales que nosotros tenemos y claro lo que nos cuesta es pensar en qué estarían pensando en la media

Voz 26 45:53 efectivamente ese es el gran debate lo normal es que se piense que es una condena del pecado pero da la impresión he dicho yo así de una manera un poco jocosa no a veces que es como darle a un niño una revista pornográfica para decirles que eso es malo

Voz 0401 46:08 ya entonces bueno

Voz 26 46:11 es verdad que la Iglesia siempre está obsesionada por el por el pecado hay muchas teorías no que incluso pues que es una incitación a la procreación porque se necesitan se necesitan brazos la gente para colonizar que es una especie de demonización

Voz 27 46:28 donde el contrario del mundo musulmán pero bueno yo

Voz 26 46:32 pienso que es algo más habitual más cotidiano de lo que realmente nosotros pensamos ahora vuelvo a decir que nos acercamos con una perspectiva distinta con una serie de prejuicios y es muy difícil entrar en la mentalidad de la gente de la Edad Media cree usted

Voz 0401 46:47 por tanto puesto que me dice que que no solamente en España sino que me dice que por toda Europa están también diseminados todos estos capitales con sexo explícito cree usted que estaban al tanto de es de desde el Vaticano es decir al fin al cabo era el referente eclesiástico y lo sigue siendo en cuanto a toda nuestra a la religión católica de Bielsa en el Vaticano que se está cumpliendo todas estas imágenes oscila de algún modo

Voz 27 47:16 ah bueno el Vaticano en la Edad Media la época románica pintamos muy poco realmente quedaba muy lejos muy apartado no tenía eh

Voz 26 47:25 al mente un gran poder era la referencia necesaria pero el que sí poder llegar a a al al la última parroquia era muy difícil pintaban bastante más los obispados las ordenes religiosas pero es curioso porque una de las teorías es que es una libre interpretación de los canteros claro eso en un la parroquia a pequeña apartada en un lugar

Voz 0401 47:50 tan recóndito podríamos

Voz 26 47:52 entenderlo pero cuando nos lo encontramos en el interior no ya en el exterior que también otra de las teorías es que están en el exterior porque representan el mundo lo cotidiano y el interior es al cielo pero no sea están también en el interior en un lugar como Santillán en del del mar un una de las grandes salvavidas de Castilla en la Edad Media

Voz 27 48:14 que un tocamientos muy llamativo a la altura de la vía

Voz 26 48:18 está a como A dos metros pues parece que que no encaja eso es decir no no yo no creo que sea lo colaron a los propietarios de siempre fue una travesura no no no yo creo realidad que el sexo se tomaba de una manera muchísimo más natural más cotidiana cuando uno le poemas cuentos y de todas las media no solamente es de poca románica el Camas no Los cuentos de Canterbury el incluso las Cantigas de Alfonso X están plagadas de sexo cuando leemos los poemas de Guillermo el trovador duque de Aquitania uno de los personajes políticos más importantes de la época son de un tono subido y brutal no entonces dices bueno quizás a lo que soy yo esta gente estábamos cerca de el mundo greco romano del mundo antiguo que que lo que nosotros creemos que ha sido después cuando sean mutilado ha sido después cuando sean ocultado cuando sean tapado cuando sean picado cuando sean recubierto de de yeso son en alguna ocasión de a mi punto de vista dice bueno y hay que pensar también

Voz 27 49:33 es en en el contexto social e la edad media es de un mundo eh

Voz 26 49:42 digamos muy de emociones las casas son una habitación será la privacidad para el sexo prácticamente no existe

Voz 1 49:51 claro

Voz 26 49:52 entonces hay que imaginarse que alrededor de las grandes catedrales que vemos

Voz 0401 49:57 no Romero este sus grandes monasterios la gente vivían

Voz 26 49:59 cabañas muchos de ellos con un muro en medio a un lado los animales y otro lado las personas no podía ocultarse uno para practicar el el sexo entonces era algo verdaderamente eh cotidiano ya dijo que toda la literatura la

Voz 28 50:15 sí

Voz 26 50:16 el el sexo está muy presente está muy muy vivo para ellos cuando claro cuando vemos una cacería decimos no una escena de la vida cotidiana pero cuando vemos aún

Voz 11 50:25 no pareja hay bien agarrado

Voz 26 50:28 hasta el pecado bueno un podría ser una escena también de la vida cotidiana lo curioso es que no nos ponemos de acuerdo hay teorías y eso es lo grandioso también

Voz 0401 50:36 pero también creo que me que me estaba contando usted y después a posteriori es cuando viene la escandalera o cuando se empiezan a llevar las manos a la cabeza cuando se dan cuenta de que es sexo explícito y entonces se decidió soltarlo mutilar lo cuando bueno a lo mejor es que efectivamente en la Edad Media copular era algo tan sencillo y cotidiano como recoger patatas pues

Voz 26 51:01 a recoger patatas precisamente no porque venían diabetes

Voz 1 51:04 no me dormía difícil pero sería como como cómo sería como co cómo hacer

Voz 8 51:10 ha dado como cualquier cosa con la

Voz 1 51:12 la de hoy con los animales la verdad es que

Voz 27 51:15 eh continuamente Aaiún digan

Voz 26 51:18 Nos una intención por parte de los poderes eclesiásticos de reprimir cualquier tipo de libertad de goce no ser prohibe la muy bueno no se prohiben

Voz 0401 51:28 se considera que la música

Voz 26 51:30 los a que las diversiones escandalosa siempre que vigilar el pecado porque el demonio siempre está atento al mundo está muy polarizado o la vida entre el cielo y el infierno el purgatorio va surgiendo poquito a poco entonces la Iglesia continuamente

Voz 27 51:46 se está luchando contra eso pero

Voz 26 51:51 una de las cosas que tenía con las que tenía que luchar la Iglesia sobre todo era precisamente con con sus propios eclesiásticos porque referencias continuamente de de sacerdotes de monjes que se llevan a mujeres al al convento sacerdote es que viven con mujeres y esa es una obsesión continua de la de la iglesia de de de combatir eso es decir cuando hay una obsesión por eso es que es lo que ocurría hace una forma habitual hay cosas verdaderamente curioso es que ahora nos llaman la atención por ejemplo en el Fuero de Sepúlveda hay un título que se llama del que sea siempre atenta de mujer es decir dice Ruano pero como los Sepúlveda planos que iban

Voz 1 52:38 todo el día tocando entretanto Carlo efectivamente es bueno pero cuando

Voz 27 52:42 se tiene que regular es que era algo digamos considerado pues no sé

Voz 0401 52:47 en hábito cotidiano

Voz 26 52:50 efectivamente el piropo hasta ahora ha estado digamos con sentido y ahora empieza ya a quejarse Gento bueno entonces ya igual acabamos regulando en el que no se pueden decir piropos pero hasta ahora ha sido algo normal es es verdad que siempre se va viendo una evolución el gótico suponía el nacimiento del amor cortés qué puede ser no sé si llamarle un mayor respeto hacia la mujer a eso sería un poco más complicado de analizar porque la Edad Media fue fue muy peculiar pero vemos que por ejemplo en el Renacimiento y el primer Barroco todavía en la pintura hay desnudos muchos desnudos pero a partir del siglo XVIII en el siglo XIX eso desaparece

Voz 0542 53:25 sí

Voz 26 53:25 es decir nos hemos ido volviendo cada vez más moje y gatos que las animadas quizás hasta hasta los años sesenta no contó la revolución que que hubo que otra vez empezamos volver a abrirnos todavía hay un sector muy grande de la sociedad que es bastante para en en ese sentido la mayor parte de las mutilaciones de estos de estos capiteles han ocurrido en el siglo XIX en el siglo XX de hecho todavía hay abuelos en iglesias que que nos dicen que el el cura les les daba una propina si eran capaces de acertar con una piedra uno de los canes y dos altos para mutilar le no entonces eso es una cosa nuestra nosotros claro ahora lo está

Voz 27 54:05 hemos viendo como algo muy llamativo pero bueno en el mundo romano no lo era

Voz 26 54:11 en absoluto porque las pinturas murales de las grandes villas eh siete decoraban con con este tipo de de elementos los cruces de las calles indicaban con grandes palos las entradas a las casas tenían unas campanillas en forma de de falo islas los Candil es de que que suponían las mesitas de noche estaban decorados preferentemente con temas sexuales probablemente es lo que mi opinión esta gente desde la Edad Media el propio románico así lo propio arte lo que hace es imitar el mundo romano estaban mucho más en contacto y eran herederos mucho más directos del mundo clásico de lo que de lo que pensaba

Voz 0401 54:48 pues no Gimeno es usted Consell de que después de estrechar la más de uno hacer la ruta Románico poniendo especial atención

Voz 26 54:56 y hay gente que lo hace y la verdad a todo el mundo lo llama la atención dos sonrojado todo el mundo hace chistes pero bueno es una manera de descubrir la Edad Media como otro cualquiera el asunto es que después de de esas piedras de esas imágenes hay una vida de gente que es también es lo que hay que descubrir

Voz 0401 55:12 pues bienvenida sea todo lo que podemos aprender de la Edad Media hay muchísimas gracias las por contarnos cuánto sexo hay en nuestras iglesias románicas aislado

Voz 11 55:22 el día blanco Contigo Dentro

Voz 4 55:36 ya

Voz 29 55:51 no seré yo mis aficiones deportivas ese regusto mío para aprender todo lo que pudiera reportar

Voz 0401 55:59 me alguna alegría

Voz 29 56:01 sin grandes estridencias siendo con toda la constancia pero

Voz 0401 56:04 es suficiente frecuencia como para ver más

Voz 29 56:07 la mayoría de mis músculos la totalidad de mis extremidades compensando eso que dicen de dices soy un aparato convirtiéndose en una compañera apropiada para que intentemos virguerías esta noche en la Cámara de ballet siendo niño para equilibrar la compostura podrán dar siempre recta para guardar el equilibrio incluso cuando me de vertido de la emoción Valley yoga capoeira hay Pilates para hacer elásticas mes patas largas para poder reanudar las con un lazo al cuello dit

Voz 4 56:46 todos mis amantes

Voz 29 56:52 al menos me vino bien ejercitar no me gustó aprenderá colocarme

Voz 0401 56:58 saber que no es esperarán que pueda subir ambas piernas por encima de sus cabezas para que quién sea me agarre de los tobillos a esa altura proceda ejecución del vale perfecto de dos amantes

Voz 29 57:09 pues encajando se buscando Luna dentro de lo otro los roces que más buscan las sensaciones que se busca poder encaran ambas rodillas en el colchón Arqué dando la espalda sacando Cuno amoldarnos para que entre sí que no encuentras la salida doblar una rodilla arrasar la pierna por delante apoyar todo el peso sobre mi cadera dejan en el hueco abriendo ni para disfrutar de Ci quería vino querer ser elástica para sacarle esta rentabilidad a mi propia K

Voz 4 59:14 es

