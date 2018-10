Contigo dentro (01/10/2018)

Voz 0401 00:00 voy a felicitar yo por los que estamos cómo está ahí pero para mi ha sido un enorme honor estar de los domingos después del Larguero haber recibido estos mensajes de gente que tú conoces muy bien como Mela Chércoles que nos mandó una vez un mensaje desde Australia diciéndonos que nos estaba escuchando desde allí iría recogido toda esa testosterona

yo soy muy amiga de los cambios

Voz 5 02:27 creo que siempre RSE mejorar

Voz 0401 02:29 estoy convencida de que nuestro próximo destino incrementar la intensidad de la información sexual para que fluya mucho más rápida en estos tres años y medio los troncos por la noche después desde El Larguero tenemos sin golosina dado por ejemplo a Mariano el de la taberna ese señor que escucha siempre los últimos comentarios de la jornada deportiva para arrodillarse después escuchando a Miami y enterarse de tanto eso que nunca le contaron esta también Tomás el antiguo vendedor de la ONCE de Las Navas del Marqués en Ávila que como nunca me vio cuando le compraba el cupón por motivos obvios la noche y escucho no daba crédito de que él conociera a la de sexo en la SER también están los que aprovechan el huso horario desde el otro lado del charco se recompone en la farra del sábado con la merienda repleta de sexo de cada domingo buenas tardes para Jonathan desde Argentina no ha faltado ni un solo fin de semana desde que nos en contraste lo mismo que Rosa desde Madrid que siempre está ya además nos lo dicen Twitter o Mike Alicante que hasta es capaz de reconocer nuestros temas musicales nosotros cambiamos de horario pero nadie intenciones los cambios siempre son buenos imaginen si son en asuntos de cama conforme más sabemos más exigente nos ponemos este cambio de horario sólo puede estar motivado porque a partir esta semana que ahora mismo es empieza el sexo la SER tiene que ser aún mejor más variado más diverso y más honesto imaginen en los berenjenales que puedo meterme si voy a una hora aún más golfa va a ser magnífico escucharnos en el podcast cuando apetezca

Voz 7 04:25 ojalá los que se habían acostumbrado a dejarnos entrar en su cama sigan invitándonos

Voz 0401 04:31 ojalá otros muchos se animen a que podamos acompañarlos lo bueno de que supongan de horario canalla es que dan por hecho que gol FES la vida y el sexo son magníficos única y exclusivamente porque los imaginamos tengo dentro en Twitter

Voz 5 04:54 y viven gracias a María Jesús

Voz 0401 05:04 Rodríguez Raúl Roldán por la parte técnica de este programa devoción absoluta y todo mi agradecimiento a Pablo Arévalo por estos cinco minutos extras en los que durante tanto tiempo se quedó en esa pecera al frente de los mandos para que yo pudiera estar en directo gracias Manuel Calero por vigilar que se exhibe en la SER fuera fetén hasta las dos y media de la madrugada Elia Fernández Khedira productora gracias otra vez por poner orden todo lo que emigró

Voz 0401 05:55 tú fue la de veces que me han mandado mensajes diciéndome que se me nota montón que leía quiero decirles que ha sido todo un reto hacer en directo

Voz 10 06:06 todas estas presentaciones pero que lo he pasado

Voz 0401 06:09 dado de verdad como pocas cosas se me pueden brindar me gustan los directos y me gustan los retos me gusta

Voz 7 06:17 aprender me gusta equivocarme me gustas

Voz 0401 06:19 sobre todo que la vida y el sexo fuese con todos ustedes dentro así que pienso seguir la luna la luna hay treinta y seis minutos de la madrugada una luna menos en Canarias sepan que esto es una de las cosas que aquí voy a echar de menos voy a tener que inventarme otra travesura Samos

Voz 0401 07:10 buenas noches Elia Ferrán buenas noches qué problemas tienes con los cascos los micrófonos y las tecnologías uno pero además con

Voz 10 07:18 las tecnologías todas todas todas

Voz 0401 07:20 yo es que realmente soy una mujer de otra de carne Carlos Gutiérrez carne de carne verdad contacto dijo ojo ojo ojo que gracias a este programa gracias a todo lo que estoy aprendiendo Stefano hecho pueblos con dispositivos móviles esa presión

Voz 11 07:42 bueno pero eso tú para lo que has querido siempre es aprendido muy deprisa ha visto osea que es un poco de de la lista

Voz 10 07:50 han no puede traerme a las

Voz 11 07:52 persona amada entonces ahí ya desarreglos en el cómo es lo de la necesidad agudiza el genio así pues ahí está

Voz 10 08:00 sé si es que vamos a explicar a la gente que hemos tenido muchos pues

Voz 7 08:03 más hasta que hemos empezado a grabar este programa porque yo nunca encuentro los auriculares que funcionan o micro está conectado a otro sitio

Voz 0401 08:12 el baile de una conspiración general ya que las realmente la

Voz 10 08:15 ser está contrario o habrá vendes eso es lo que me

Voz 0542 08:18 lo mismo con nos ponen a prueba mi moco cada vez que

Voz 7 08:21 pasa algo así me casa así algo raro como que no sé donde haya

Voz 0542 08:23 algo así son los duendes claramente los en este caso los duendes tampoco dejaban que funcionarán las impresoras misterioso venga cuéntame pues hoy arrancamos nuestro repaso a la actualidad semanal en EEUU porque allí un hombre ha confesado atenta haber mantenido sexo con ciento cincuenta hombres fingiendo ser una mujer para después subir los vídeos a un portal de porno gay ojo Gemma Ryan de neumonía que le vamos a Bryant

Voz 11 08:54 en confianza más conocido

Voz 0542 08:56 tres víctimas como Susan tiene treinta y tres años el el Ángela evitó cerdo ahora al parecer existe una su categoría de porno gay que consiste exactamente en eso en engañar a otros hombres heterosexuales tapándole los ojos haciéndoles creer que es una mujer la que en realidad le esta haciendo sexo oral e el servidor en concreto se llama Strett voy Z es esa plataforma en la que este hombre Brian colgaba esos vídeos esas personas dicen que de los ciento cincuenta hombres que aparecían al menos ochenta no sabían que estaban siendo grabados les engañaban les decía que para mantener sexo con ella tenían que taparse los ojos IRI así es como fraguó todo esto la fiscal de Estados Unidos espera que pueda recibir hasta una pena de diez años de cárcel

Voz 10 09:43 no es que no me extraña que me parece me parece algo horrible me parcial de verdad me parece algo horrible ya sabes tú cuál es mi teoría de las honestidad de es en la en la vida de cualquiera pero esto me parece una la de ves Mena que que se tire los diez años diez años me y sobretodo que nos enteremos bien de que eso es delito una falta de respeto terrible pero también es delito

Voz 0542 10:08 pues sí y además hablabas antes de de tecnologías Ica decir nos vuelve el debate de las muñecas sexuales de los robots es que cada vez está

Voz 7 10:18 jamás eh en semana a dejar las cosas claras cada vez vamos a más esto es imparable pues luz de las nuevas tecnologías

Voz 10 10:24 días en nuestra vida son imparables

Voz 7 10:26 mi yo lo siento por esas personas que se resisten pobre pero pero es que no vamos a poder hacer otra cosa nada más que sumarnos a ellas Chuman

Voz 0542 10:35 a ver qué pasa porque efectivamente con ella surgen nuevos debates nuevas dudas éticas y no son pocas

Voz 7 10:42 de todo que es que hay una cosa que a mí me preocupa mucho

Voz 10 10:46 si terminamos enamorando Nos de máquinas

Voz 0542 10:48 bueno hay una película Agger que delante de esa pues

Voz 10 10:50 lideraron espectacular sí

Voz 0542 10:53 pues en esta ocasión hablamos de estas muñecas porque el debate ha llegado al Parlamento Europeo porque una organización que es la Fundación para la responsabilidad robótica alerta sobre los riesgos éticos del uso de de estos robots dicen que por un lado se alternan se alteran las reglas del consentimiento sexual y en segundo lugar se profundiza en la idea de la mujer como objeto claro eh no opinan igual como es lógico las empresas es que las fabrican que aseguran estas muñecas ayudan a que los deseos y las fantasías sexuales de sus dueños cobren vida ir solucionan también necesidades sociales por eso estaba Fundación que te decía la de la responsabilidad robótica ha enviado una carta pública al Parlamento Europeo que dice estos productos promueve la cultura de la objetiva acción del cuerpo femenino y además el uso de los mismos no ayuda a las personas a desarrollar sus propias habilidades así que nada está

Voz 10 11:48 pero es que realmente si cada vez nos relacionamos más con máquinas lo que no desarrollaremos será ni la empatía nuestras Ávila habilidades comunicativas ni desarrollaremos lo que es la la necesidad

Voz 7 12:02 cenar unos con otros cada vez estaremos más aislados

Voz 0542 12:05 pero a su vez quienes las defienden que tuvimos un caso aquí lo que lo que argumentan en esa misma línea es que precisamente quiénes tienen dificultades para tener esas habilidades sociales de alguna manera la suplen y eso les eliminó una frustración que de otra forma la repercutiría en otra persona en un objeto con lo cual no no se sabe yo creo todavía las consecuencias a medio plazo ya uso de estas muñecas ni si efectivamente se plantea muchas veces el uso terapéutico de las Messi

Voz 10 12:35 caso de las muñecas que son niñas se ha llegado a decir que en ese caso podría podría servir

Voz 0401 12:43 para los procesos de reinserción y rehabilitación de los pederastas

Voz 0542 12:47 también se dice que al revés que lo fomentaría porque da

Voz 11 12:50 es una manera lo hace más real con lo cual bueno

Voz 0401 12:55 no no es que la llegada de la llegada de

Voz 10 12:58 en la vida artificial a nuestras vidas vamos a ver cómo lo vamos encajando a mi felicidad

Voz 7 13:04 muy Paca para todas estas cosas son muy patata pero al mismo tiempo me fascinan porque presupuesto en la más me gustan que todos mis artilugios mecánicos saqueadores Essex

Voz 10 13:14 pero claro estamos hablando de de cosas cada vez más más más perfeccionado

Voz 0542 13:20 las más delicadas también por último como estoy yo internacional los vamos a la República Dominicana porque allí la policía investiga la difusión de un vídeo porno en una pantalla publicitaria a plena luz del día contó del tráfico

Voz 0401 13:33 Viciana

Voz 10 13:35 baja ese tiene que ser un error de algo hay eso sí

Voz 11 13:38 la de un error o no alguien que estaba viendo porno trabajando y imaginas alguien que ha querido boicotea también que la ves tú ves yo es que soy mucho más buena y más yo como confía en la maldad del ser humano cien yo seguir más tanta pues eso indignación y asombro entre los

Voz 0542 13:55 conductores así que nada de momento no se sabe quién ha sido Pereda un vídeo en el que apareció una pareja teniendo sexo como te decía en hora punta por la mañana

Voz 7 14:06 Putín pareja precios creo que pudo esos niños tapándose los ojos bueno pues nada mira hay cosas que pasan Un

Voz 10 14:13 no voy Miranda Tevez el típico día que vas a trabajar que tienes una tasa cazo yo desde luego seguro que me reí iría al ver algo así eso es seguro pues ya está hoy Oye no te vayas no te vayas no te vayas que claro como silencio extra de este programa tendré que ser yo la que te lo digan no que que nos cambian de hora con algo había oído de en los pasillos todo sabe pues no es también de hora querida de este es nuestro último domingo después del Larguero

Voz 7 14:40 gustaba mi las después de la

Voz 10 14:43 Esther Orera esa explotando en la cara

Voz 0401 14:45 hay con todo lo del Larguero y hablar y hablar del Cádiz del Valladolid

Voz 7 14:51 con Manu Carreño bueno pues nos cambian los cambian porque

Voz 10 14:54 que el faro aterriza en la Cadena SER hay va a ser quién ocupe nuestro tramo pero

Voz 7 15:01 eso nos vamos a un sitio puede estar bien puede estar bien de verdad pero sabemos ya cuando no tienen que estar muy atentos tienen que estar muy atentos no empezaremos a dar promoción cuanto cerremos la negociación pero solamente digo que las noches con sexo seguirán siendo las más de toda la semana

Voz 10 15:20 que este cariño este es mi mejor de todas las conmigo clara

Voz 0401 15:42 en unas cuantas ocasiones

Voz 10 15:44 ya hemos hablado de un tema que parece que nos ronda siempre la cabeza ahí es superamos el que sí amante maravilloso y estupendo que nos llega

Voz 11 15:58 pues el paraíso

Voz 10 16:00 ayer desaparecido de nuestras vidas parece que que no tenemos la cabeza lo suficientemente amueblada o que no tenemos las herramientas apropiadas

Voz 11 16:10 sumir que las relaciones empiezan dura

Voz 10 16:14 se acaban así que hemos vuelto a llamar a nuestra experta en olvidemos aquel amante que nos hizo tan feliz que no es otra que Marta Ibáñez psicóloga sexóloga terapeuta de pareja buenas noches

Voz 12 16:28 buenas noches pelea vamos el punto oportuno

Voz 10 16:30 es que no te puedes imaginar la cantidad de gente que nos ha seguido escribiendo contigodentro arroba Cadena

Voz 0401 16:36 a punto com in nuestras redes social

Voz 10 16:38 les gente súper interesada súper dolida porque los han dejado que puede superar el hecho de que te deje esa persona que también te hacía sentir en la cama total

Voz 12 16:51 entre pero yo creo que es lo habitual no que cuando también cuando te dejan también eso como que lo idealizar un poco no

Voz 11 16:57 no no lo en parte también

Voz 12 17:00 es una manera maravilloso la mejor amante del mundo la mejor amante del mundo y luego a lo mejor cuando pasa el tiempo dices

Voz 11 17:05 bueno a lo mejor ya no no me lo comía no

Voz 10 17:11 vamos punto por punto dijiste en una anterior visita que a mí me llamó mucho la atención porque fue muy defensora dijiste eliminar todo rastro pero lo más cerca que puedas tenerlo no puede estar todas esas veces clubes redes sociales apunta el nombre lo que a esa persona estamos hablando de que las redes sociales ya entran tanto nuestra vida como para que sean determinantes a la hora de superar una ruptura

Voz 12 17:39 pero totalmente esa antes de las redes sociales nosotros como podíamos saber que yacía nuestras pareja no sólo si hasta con otra persona es que podemos montar toda una historia con una foto una historia de nuestro ex de fiesta aquella salido ya ha superado ya está con sus amigos quienes es rubia es que montamos unas historias a la cabeza tremenda dado me gusta hay una chica o un chico que le cuenta mucho es que no contamos vamos podemos crear en nuestra cabeza toda el lo que creemos que va a ser su vida después de nosotros entonces es que es una herramienta que tiene un doble filo muy importantes

Voz 10 18:15 porque tú me estás contando en la sensación de que los celos siguen presentes

Voz 12 18:20 no sé si a mucha gente que no es celosa o que se reconoce como no celos durante una relación cuando lo deja con esa persona sic surgen los celos porque bueno siempre está la duda de manejo por otro o por otra o que no lo que yo no le he dado algo que buscan otra persona entonces se te queda ahí la cosa de

Voz 10 18:38 a ver cómo es la siguiente pero el siguiente que que no se parece a mí hay diferencias a la hora de superar ese ese drama de la pérdida de la amante somos diferentes los hombres a las mujeres de la pérdida de la Mateo Mankell el superarlo su de superar mejor los hombres los superaban con nosotras no hay distinción y lo da lo mismo

Voz 12 18:58 los hombres muchísimo peor sí

Voz 10 19:01 más me sorprende lo que me dices interesado que somos nosotras unas me lo dramáticas o algo

Voz 0401 19:07 por es que yo soy muy melodramática pues mira no sé yo

Voz 12 19:09 tengo varias teorías no sé si las mujeres a lo mejor al final logramos procesarlo de otra manera a lo mejor como como el vínculo no sé no sé cómo decirte pero es verdad que que You en la consulta tengo muchísimos más hombres intentando sólo supera rupturas ruptura es que además han pasado ya hace mucho tiempo estricto a lo mejor un año en ignoran superan sobre todo lo que te decía antes ellos tienen mucho más ahí realizarlas

Voz 10 19:38 porque si era por qué crees que es

Voz 12 19:40 pues la verdad es que yo creo que también es son en muchas hombres adoptando un papel un poco paternalista en las relaciones

Voz 13 19:49 entonces eh eh

Voz 12 19:52 tiene la sensación de las realizan de una manera como si fuesen como una especie como de Ángeles

Voz 14 19:57 que como niñas buenísimas monísimo

Voz 12 20:01 Lima así como una manera como digo hay que me da una cosa que las chicas te salen que La Habana cero que que la va a pasar porque es que es muy buena vida es siempre es como siempre no se o todo el mundo me describe la misma mujer no porque es una mujer es espectacular espectacular va por la calle todos los hombres la miran es espectacular espectacular es un bombón y tal y claro ella tiene que ir porque ella quiere estar solo tiene que ir entonces esa misma mujer la que me define

Voz 10 20:30 a ver si os amo

Voz 12 20:31 poco más Bolivia lo que creo están con todas esas pero escribe escribe una mujer

Voz 10 20:36 es decir queremos como una especie de de prototipos no de de la amante bueno hay algo que nos gusta especialmente en la cama que una vez que lo hemos probado nos cuesta tanto obtenerlo tenerlo todo yo creo que la química

Voz 12 20:53 la pasiones al principio eso de aquí te pillo aquí te mato y vamos a hacerlo más que la cantidad ese ese momento hay que te apetezca en cualquier momento y te hagas cosas que pensabas que ibas hace sobre todo eso fíjate que te saca un poco de tu zona de confort lo que tú creías que eras en la cama no

Voz 10 21:11 pero o me lo cuentas me da la sensación de que o está excusas suelen suceder siempre cuando cuando empezamos no que empezamos a empezamos cuando faltan ganas que claro como no voy a tirar a esta persona en este lugar claro donde nunca

Voz 11 21:24 la lo hemos hecho eso de la sensación de que sí

Voz 10 21:27 es un poco también lo que nos ocurre cuando empezamos una relación es más difícil olvidar una relación que está en ese momento álgido que uno

Voz 12 21:36 de largo recorrido totalmente totalmente como ya he contado muchas veces es que en ese primer momento hay un factor fisiológico importante unas hormonas que están por nuestro cuerpo y entonces realmente cuando nos dejan en ese punto nuestro cuerpo sufre algo parecido a un mono es muy par entre hechos

Voz 0401 21:52 el síndrome de abstinencia en mente pero

Voz 12 21:55 vamos que está comprobado que el cuerpo hace algo muy parecido que cuando estaba en un momento de dejar la cocaína sobre todo entonces es que es un es un mono Mona fue lo que tienes superar la ruptura cuando ya llevas más tiempo es otra cosa

Voz 0401 22:10 ya te sabes hasta los defectos nombre

Voz 10 22:12 ver cuales puedes pone en una balanza que sí

Voz 11 22:14 que no claro exactamente es que tú imagínate

Voz 12 22:17 en todo de subido en ahí todo todo pretende que las te cortan es que te dejan

Voz 10 22:23 ya hemos eliminado a ese amante ante de de nuestras redes sociales que tengo que seguir haciendo eh

Voz 12 22:32 bueno de tu redes sociales de tu teléfono eliminar durante un tiempo los contactos de las personas que tengáis en común tienen que hablar de esa persona

Voz 10 22:40 sí es verdad que tendemos a hacerlo si

Voz 12 22:42 al final tiende de una manera muy consciente que bueno oye y fulanito como esta no y siempre tendemos a eso siempre y luego tenemos que procurar no es no pasar por los sitios donde normalmente pasamos con esa persona Si podemos claro lógicamente vamos a evitar la M30 porque no

Voz 10 23:03 no y que si es del curro lo mueves sí sí sí

Voz 0401 23:05 desde el trabajo lo tienes lo tienes también un poco más de Haro y filiales

Voz 12 23:08 cuando en torno a lo principal os os sacarle completamente de tu entorno y luego en en en cuanto a rehacer tu vida sexual o emocionalmente como tú quieras eso cuando a ti te apetezca poquito de poco no o no del de cada cual lo suyo pero que es verdad que muchas veces empuja hasta este fin de semana sales y te Elías con alguien ya estaba bueno espérate que a lo mejor a mí mismo no me apetece ahora apetece sin culpa de nada

Voz 10 23:34 Nos dicen con tanta insistencia como puedo olvidarme de esa persona yo siempre presupongo que la persona que ha puesto en contacto con nosotros por lo menos ha intentado al frente

Voz 12 23:43 ah bueno quiero creer

Voz 10 23:45 Real te te damos eliminar a esa persona con los estamos engañando

Voz 12 23:51 totalmente sí sí sea lo que le cuesta más a la gente es eso borrar las redes sociales Borrell bloquear el teléfono es borrarlo el bloqueo lo bloqueo el teléfono y lo borró sea no quiero saber no quiero ver cómo se actualiza el estado de guasa no quiero saber nada eso eso es lo que más le cuesta porque las personas lo que creen es que a un momento va a volver le bloqueo y ahora me me escribe que quiere volver conmigo los Utah clase lo cojo lo que yo les digo bueno descubrirá que es que si una persona quiere volver contigo ya te buscará

Voz 10 24:16 sí es verdad que que que no nos quedemos enganchados porque no vaya a ser que me manda un mensaje esté ocupada

Voz 12 24:21 claro que hay que que también con jefes eh

Voz 10 24:24 lo dices no nos que tengo que estar en conectada apostillaba mi jefe si te llama tu jefe te iba a volver a llamarle excluida

Voz 12 24:30 no te preocupes que es que dices imagínate nunca es tu ex y es como hay que decirle que si volvemos que lo demanden vas a quedar para empezar es va a mandar siempre que Xibalbá

Voz 11 24:39 no no me contesta bueno pues nada había complicar un poquito más todavía complicar un poquito más imagínate que es

Voz 10 24:48 persona de la que nos hemos desprendido trabaja en nuestro mismo lugar de trabajo es alguien que es responsable de nuestro trabajo si me he enrollado Comando G no de esta emisora nuestra no es verdad cómo manejes el hecho de total una relación con tu propio jefe

Voz 12 25:09 mira es que a ver si así puede si hay esa posibilidad emitía ese trabajo corriendo no caras hacer cuanto sería

Voz 10 25:15 lo más sano psicológicamente buenas que ha hecho

Voz 12 25:17 suponen que está prohibido

Voz 11 25:21 de hecho las empresas normalmente no les recomienda ya pero a veces es cambiar las cosas pasan de verdad

Voz 12 25:28 pero sí sería a lo mejor ésa es si si distante a ver estas cosas la distancia lo de bloquear las redes sociales no son definitivas al mejor dentro de seis meses tú ya estás bien de lo muestras un día a tomar un café oye pues mira todo el mundo te cojo el teléfono de que se tiraban en este momento ruptura es que es vamos que si te puedes

Voz 0401 25:47 sería lo más apropiado no

Voz 12 25:50 España vuelven fenomenal depurado

Voz 10 25:54 me gusta la capa me gusta mucho en la cama también ha hablado de que realizamos precisamente porque estamos empezando X Sala tuvo un pueblo acaba de echar este creemos que nadie nos ha echado un polvo tan bueno como ese es verdad no anualmente pero hay gente que tiene determinadas sexualidad es en las que las cosas se complican sigue tuvo una sexualidad no convencional es muy probable que me resulte más complicado encontrar a otro amante que me satisfaga hasta ese punto ayúdame Marta quiere volver a buscar

Voz 14 26:26 bueno cómo lo encontraste en un primer momento no

Voz 12 26:29 mientras que he puesto en edificios al principio tendrás que no a lo mejor lo que decíamos no que a lo mejor esa o a lo mejor te puede puede buscar otra persona que te saque de esa tengas otra otros de sexualidad convencional o no sé qué no nos están que hemos no probar

Voz 10 26:44 es proclamar que arriesgamos claro pero va

Voz 12 26:46 pero a lo mejor tú conoces a otra persona y tú les llevas a ese tipo de prácticas que esa persona nunca aprobó

Voz 10 26:52 no por experiencia Marta hay alguna morro que no se pueden olvidar jamás

Voz 11 27:00 yo creo que no es que soy haber mejor sepa

Voz 12 27:02 poco romántica

Voz 11 27:04 pero yo creo yo digo amor con con mucho sexo ya sabes este en este programa hablamos de mucho sexo hay algún

Voz 10 27:09 amante al que no puedas olvidar

Voz 2 27:15 alguno dice ahora que lo dice añadió

Voz 12 27:20 lo que no puedo olvidar nada pero sí osea alarmantes que no puedas olvidar pero pero es verdad que todo pasa tú también como persona sexual evoluciones transformó en ese momento ahora mismo dice pues tampoco fue para tanto a lo mejor lo que decíamos lo idealistas no lo mejor vuelves con ese amante de es un polvorín no esto no me lo que ellos salieran

Voz 10 27:43 a ver si vuelves a tener sexo con alguien que hace mucho con quien no tenía sexo ya el que tenías idealizado o idealizada vaya chasco sí porque a lo mejor te has evolucionado Por otro lado

Voz 12 27:57 sí sí a lo mejor ha montado en la cabeza pues a lo mejor ahora mismo pues no es tanto no vamos a lanzar entonces volvemos a lanzar una vez más el mensaje positivo

Voz 0401 28:09 sea hay que hay que probar hay que seguir

Voz 11 28:12 es una mancha como punto de Blanca enseguida una mancha de mora uno ancha de verde con otra Mora se quita o algo así bueno no sé qué cosas esa esa es una buena de decía vamos a ponernos entonces en lo peor vale no doy no no lo consigo lo intento por más que lo intento no lo consigo sigo pensando en esa persona necesito que me ayudes Marta

Voz 12 28:36 necesitas ir a terapia necesita ácida terapia para que a una terapeuta como yo maravillas en como yo te saque de ese de ese agujero

Voz 10 28:47 porque necesitamos a una persona de fuera

Voz 12 28:50 sí necesitamos una persona fuera que lo veo una forma objetiva que nos ayude a salir de ese que es un trauma realmente es una heridita que tenemos ahí y hay que pone alguien de tiene que ponen activista si vemos que en tiempo de seis meses de un año no hemos superado ruptura estamos evitando sitios au estamos evitando recuerdos cada vez que pensamos nos emociona lloramos tal hay que ir a un psicólogo porque es un duelo cuando se muere alguien igual has perdido algo que es como un duelo tiene un proceso pues esperar al mes estar fenomenal pero sé que puedes esperar que la cosa vaya mejoran físico ha mejorado

Voz 0401 29:25 hay que tratarlo común bueno

Voz 10 29:27 hay que enfrentarse a los duelos tenemos mucho miedo no

Voz 12 29:30 exactamente hay que verlo como eso como una pérdida un duelo

Voz 11 29:35 pues Marta Ibáñez me ha alegrado mucho

Voz 15 29:40 bueno

Voz 10 29:42 a olvidar a todas esas personas

Voz 11 29:45 también hicieron sentir en la cama y que estoy dispuesta a todo lo que venga muchísimas gracias por ayudarnos a pasar este duelo muchas gracias

Voz 16 30:04 pero sí sí

Voz 0401 32:26 llevamos ya tres temporadas de programa es reconozco que todo lo relacionado con el bondad el sadomasoquismo me sigue pareciendo perturbado

Voz 10 32:36 por al menos eso sucede porque casi nadie habla de verdad de estos temas el boom

Voz 0401 32:43 da sadomasoquismo el B SM

Voz 10 32:46 ondas dominación sadomasoquismo que es este tipo de sexualidad no convencional sigue siendo muy desconocida buenas noches Francisco David D S M K

Voz 24 32:58 buenas noches ese Meca es esa

Voz 10 33:02 Asociación para la divulgación de las prácticas sexuales no convencionales verdad Francisco

Voz 0401 33:08 pues es normal que a mí todo lo que tiene que ver con el SEM con el sadomasoquismo todavía a pesar de llevar tres temporadas a veces me sorprendan

Voz 24 33:19 es muy normal porque es un mundo muy amplio cubre tantas cosas posibles tanto gustos distintos que que es normal que siempre estoy contando cosas nuevas

Voz 0401 33:27 porque al final cabo estamos dando de sexualidad no convencionales y dentro de lo no convencional claro es que mucha variedad efectivamente entre a cualquier cosa cualquier cosa mira hoy quiero hablar de castidad masculina que te parece

Voz 24 33:41 hemos entrado muy interesante tema me que

Voz 0401 33:43 quien no estoy muy acostumbrada yo en principio es que no estoy muy acostumbrada a que alguien pida castidad masculina se pide muy a menudo

Voz 24 33:51 es común bastante más común que a la inversa que castidad femenina parece que es un fetiche que tiene muchos hombres que que está interesado por la sumisión

Voz 0401 34:01 crees tú me interesa

Voz 10 34:03 dice es que hay más hombres que son casi

Voz 0401 34:06 dos o que practican este tipo de de sexualidad convencional donde está implícita la castidad que mujeres

Voz 24 34:13 tanto dentro de las comunidades y en eventos como incluso en la en la presentación popular la erótica porno y tal es mucho más común ver a ver es una práctica reza por hombres que por mujeres

Voz 10 34:26 en el caso de de de

Voz 0401 34:28 o de la dominación en esta relación de sumisión

Voz 7 34:31 quienes suelen ejercerla hombres son mujeres indistintamente

Voz 24 34:35 yo creo que es más común que la ejerza mujeres hay habló de oídas pero me da la impresión de que es más común que esa mujer dominantes con hombre sumisos y mima

Voz 0401 34:45 sino que si la mujer es la dominante el hombre es el sumiso es que nombre también quiere tener esa figura femenina dominante siempre es el que nos explica que el que marca las pautas siempre es el sumiso sí sí eso estaba claro al final el que tiene la última palabra ahí el que se entre a os dejo

Voz 24 35:02 hacer es el sumiso

Voz 0401 35:04 bueno pues es como se garantiza esa castidad se puede garantizar la castidad de alguien ayer hubo la manera

Voz 24 35:12 hay hay juguetes centro de castidad jaulas para el pene cosa así que en algunos casos se pueden llevar bastante tiempo pero en general realmente es una garantía de de voluntad de saber que esa persona pues no hace trampa son o no se salta eso porque la interesado en en el placer que obtiene o la sensación que tiene por eso

Voz 0401 35:33 es decir que vuelve a ser una práctica que se suele hacer con alguien con quien tengas mucha confianza porque me estás hablando de me has hablado de la confianza me lo has puesto ya en segundo lugar

Voz 24 35:44 sí porque ha oído casos de gente que hecho muy puntualmente incluso con en caso de relaciones puntuales sol pero claro si es una práctica de que te controlen durante un periodo de tiempo pues D2 una persona con la que es una relación no menos veas repetidamente

Voz 0401 35:58 pero existen cinturones de castidad diciéndoles de castidad para mujeres que no podrá tener sexo esa mujer como lo que dice suponen que antiguamente existían que ya nos deja en una vez que no existían tanto tanto que no era tanta verdad lo del cinturón de castidad

Voz 24 36:13 sí lo de los medievales no es verdad es un invento del del XIX pero sí hay varias empresas que fabrica cinturones alguno para llevar son una fiesta un evento una anoche que está enseñado pues ambas como arma

Voz 12 36:26 así pues tiempo cuando hablamos de más cien puede

Voz 0401 36:28 ante tiempo hablamos Francisco en los hechos

Voz 24 36:31 Nino no somos incómodos por decirlo posibilidad de masculinos yo Silva gente que dice que durante meses

Voz 0401 36:38 hablamos de un cepo no para el pene si en una especie de jaula que es lo que hace es explicarnos bien porque yo yo las he visto un par de veces si alguna vez que habéis venido y demás pero en algunas sesiones Verdaguer en alguna sesión vuestra sí he visto alguna no estamos hablando de una especie de de celda por así decirlo donde el pene queda aprisionado

Voz 24 37:02 no efectivamente son los los y mucho más aparatosos pero los que están diseñados para un uso más más más a diario son una especie de si de jaulita o de funda rígida para que el pene no se pueda poner en erección

Voz 0401 37:15 lo que impide exactamente es que el pene se pongan erección

Voz 24 37:19 sí

Voz 0401 37:20 es decir no es no es la típica cosa como para que esté ahí el pene directo pero que el pobrecillo no no encuentre que hacer a pesar de esta de decreto no no no es para que no para que no se levanta bueno vale para que no se levante es es lo que me estás contando yo a lo que imaginó es que lo que produce placer en ese momento es esa sensación de que bueno tú puedes controlar el no empalmar T

Voz 24 37:46 en gente es difícil controlarlo la feria de parte del placer de esto de las acciones de querer y no y no poder hizo todo la sensación blando practicables otro la sensación de de sentirse que entregas a partes y otra persona de la que decide cuándo pueden tener placer cuando no todo esto es una especie de es un placer basó mucho en la entrega en el de debe tener el control y no poder hacer determinadas cosas

Voz 0401 38:11 de que hay otra persona que está dirigiendo tu voluntad no si también de que uno puede entrar a minar a hacer o deshacer nada

Voz 10 38:23 suena contundente no sé si tanto peligroso pero desde luego contundente

Voz 24 38:28 sí parece visto así desde fuera parece una practica un poco a poco extremas es algo muy íntimo hoy parece muy intuitivo el entregar en la otra persona el control de la sexualidad funciones o del orgasmo pero

Voz 0401 38:41 eso es bueno entiendo que esos partes otra activo es el juego si tú siempre habla de que es una cuestión en la que se está jugando

Voz 24 38:49 sí es un juego más

Voz 10 38:52 Se corre algún riesgo es peligroso tener un cepo en el pene

Voz 24 38:56 y no al pueden producirse roce es pequeñas molestias pero sí en uno demasiado tiempo que uno que es demasiado pequeño o algo así no debería el mayor problema de magia irritaciones en la piel los similares sí a mí también al Estado desde los gente que ente alguna duda a lo mejor consultarlo con algún con agua especialista un médico sí se ha hablado de que si uno está demasiado tiempo sin ella claro habló de de años sin producirse problemas pero no

Voz 0401 39:25 eso hemos visto que sólo también a consultarlo con urólogo no bueno que sería la cuestión sería que cuando está el cepo este de por medio se de lo que estamos hablando es de que esa persona se va a excitar no va a poder entrar en erección hice esa misma imposición es lo que les cita si el sentir esas hace mucho antes

Voz 24 39:47 quiero y no del quiero y no puedo claro

Voz 0401 39:50 mis dudas será pero seis cita o no excita

Voz 24 39:52 sí sí sí también se habla mucho de un tema muy recurrentes de sublimar esas citaciones a Ep la cerca pues tener pues entregado a otra persona o en servicio muchos muchos sumiso justa esta práctica hablan de que mientras le mantienen con en castidad pues siente más obedientes trabajan mapas satisfacer a la otra persona

Voz 10 40:13 la sensación de dominación llega entonces también por la la sensación de que esa persona quiere pero no puede ahora me voy a la a la sensación de la de la domina o o de la persona dominante del hombre dominante también

Voz 0401 40:31 excita a la nómina esa sensación si ahí pues una multa

Voz 24 40:34 titulo de de sensaciones con las que puede jugar una pues el pueblo control de plata persona quiere algo y eres tú quien es lo das por otro lado la lo comentaba antes de de sentirla otra persona mientras tan castidad pues se siente más sumisa va a obedecer más es más hemos se cosa por otra vez extraña especie de de egoísmo sano egoísmo pactado de yo tengo placer

Voz 0401 40:57 tú te aguantas sino lo tiene su pueblo canta presentes

Voz 24 40:59 Mar dominante porque imagínese establecerán los Who

Voz 0401 41:02 dos que sea desde una mujer masturbándose cerca de ese hombre que está conduce para citarlo Blabla cada uno ya dejará rienda suelta a su imaginación y ahí no hay nada establecido no claro ahí lo que cada pareja pacte que es el lock todo

Voz 24 41:16 pues es un es una idea que es un foro dedicado estos temas ahora hace un par de años que era poco en el juego de palabras de de octubre en inglés y de de de cerrar de cerradura pues la idea de dejar a los sumisos en castidad durante todo octubre

Voz 10 41:32 está tuitees repleto deja está

Voz 0401 41:34 gente diciendo vamos a empezar con el acto vamos a empezar ya con lo que vas a hacer en tul octavo ver

Voz 10 41:42 siempre

Voz 0401 41:42 tan excitar ya en el momento en el que empiezan a saber que van hacia el doctor

Voz 24 41:46 sí es parte de la de la gracia la expectación el saber que ahora está bien pero dentro de unos días ya no hay Delia

Voz 10 41:53 porque como te garantizo es de que tu pareja no va a tener sexo nuevas que pone algún dispositivo

Voz 24 41:58 sí o eso o ponerle alguno de estos cinturones jaulas

Voz 10 42:03 o fiarte pero son dispositivos que pasen desapercibidos como para que yo me vaya el trabajo sí estuvo jugando a esto con mi pareja y nadie se de cuenta de que llevo un cinturón de castidad

Voz 24 42:15 algunos se son pequeñitos curan sólo el pene sin lo que sería el cinturón en sí es lo mejor un poquito más de bulto bajo la ropa de malos hay los y plásticos para hacer saltar las los controles de acceso y cosas así

Voz 0401 42:28 a para que para que si tienes que coger un avión no no tengan siempre que me estoy imaginando me es favorita escena de mi pareja con uno de estos te pos saltando todas las alarmas ese intentando registrar les

Voz 24 42:41 es muy embarazoso silencio me llamaras

Voz 0401 42:44 hoy en lo que tú crees que va a tener tiró me dices que son dos años pero te puedo asegurar que Twitter está repleto todas las redes sociales todo el mundo habla del octavo vez

Voz 24 42:54 sí la verdad es que no se luego cuánta gente de verdad lo llevará a la práctica pero es verdad caras ahora está hablando mucho sí pero no teme que si conoces

Voz 10 43:01 alguien debe de SM Eka que vaya practicarlo octavo mes durante el mes de octubre en el mes de noviembre me lo vas a presentar

Voz 24 43:06 sí sí es alguien nos consulta o aparece alguno lo practica os lo lo traemos fue

Voz 10 43:12 es ha sido un placer como siempre Francisco a la que te porque es verdad que sabemos poco de él bondad sadomasoquismo de la dominación pero nada como tener a una persona de referencia muchas gracias por ilustrarnos tanto siempre

Voz 24 43:25 gracias a ti tú llenos no

Voz 25 43:27 si en enero eh

Voz 0401 43:31 a cambio bueno yo rehenes

Voz 26 43:34 dos y uno puede Chucho me va

Voz 27 43:45 The New unen que está en su actitud y ha tenido un mes más la excelente de me la hay

Voz 19 43:58 da chef yuca es sens penden yp

Voz 0401 44:03 la temporada pasada

Voz 7 44:03 ya ya casi al final hablamos por primera vez de sexo con una persona con trastorno del espectro autista con TEA iré Eduardo un joven con así que nos hizo partícipe de lo bueno que era tratar estos temas precisamente con ellos con los implicados Eduardo nos contó que tenía pareja que era muy feliz y que será es perder no significaba ni mucho menos al menos en su caso vivir aislado buenas no sí es Eduardo desde ser Murcia buenas noches esta noche no esta solo con nosotras a que no no que va siempre estás estudiaba cómo

Voz 8 44:40 pero pero me pareja Monchi hola coincide buenas noches

Voz 7 44:42 hola buenas noches qué tal pues nada que fíjate yo sigo empeñada en que sigamos hablando de este tema

Voz 11 44:48 me parece bueno a mi me parece genial no sé pues vamos a ver sino ayudar vale bien yo tengo una duda

Voz 7 44:57 así estoy segura de que tú menos vas a poder solucionar

Voz 0401 45:00 va a empezar Conchi tú tenías idea de

Voz 7 45:02 quiere el síndrome de Asperger cuando conociste a Eduardo

Voz 13 45:05 no yo no tenía ni idea la verdad la primera que lo conocí y me lo dijo él me quedé así en blanco o sea no sabía que era al día siguiente por supuesto me puse a informarme sobre lo que era el eje

Voz 7 45:17 entonces Cuéntame puente que es conocéis vosotros

Voz 13 45:21 bueno Nos conocimos por una red social de contagiosa para va de contar de contactos y bueno empezamos a hablar pero sin vernos físicamente allí éramos amigos sea a conoceros exacto sí diosas y han sí

Voz 0401 45:39 bueno a conoceros de lo que Divine se lo que vine a este chico que vivir

Voz 13 45:44 a conocerlo más no más que nada era como una amistad un contando los problema día a día osea pues nació así masón en más o menos

Voz 0401 45:55 con todo esto me di cuenta de que fue Eduardo el que te en el que te lo contó Eduardo quién le particular en tu trato para que tuvieran la necesidad de hablar con Conchi contarle lo que se las cargar el Asperger

Voz 7 46:09 eso significa te querías algo más que

Voz 8 46:11 que contaros vuestros problemas no la verdad que en principio no digamos que no estoy todavía bastante particular en este aspecto ya que nosotros quedamos como como amigos cuando nos vimos por primera vez y bueno pues empezamos a hablar pues ellos empezó a contar cosas mías Si y la verdad es que si no recuerdo mal no recuerdo he Le dije que Asperger así como el que te dice pasa me la sal

Voz 0401 46:43 sí coincide fue un poco así sí sí

Voz 13 46:45 así yo me quede como en blanco como diciendo bueno que me ha dicho sea

Voz 0401 46:49 yo no he entendido muy bien yo no entendí nada pero bueno seguimos hablando tutele contaste cuando con tú lo dices conseguir hice ballet no tengo ni idea de lo que es esto cómo cómo se ponen las cartas encima de la mesa Eduardo como lo hiciste es entonces

Voz 8 47:06 digo con total naturalidad no se me sentía muy cómodo con ella me daba confianza esa confianza

Voz 28 47:12 eh que nadie me hizo sentir que

Voz 8 47:16 eh lo podía contar

Voz 0401 47:18 porque hay algo que Dati Eduardo te incomoda e de

Voz 11 47:23 quisiera esperar que le tengo que dar a conocer a tu pareja que es lo que a ella le puede chirriar

Voz 8 47:29 hombre más que nada pues ciertas manías actitud de después que a veces tiendas pues bastante una persona irritable o incluso llevado a veces insoportable cuando ya se me conoce

Voz 11 47:43 el presidente tiene con la ya cuando ya te permites el lujo soporta

Voz 0401 47:47 la serie si es decir es decir que así sigue no te conozco de mucho lo vamos a poder manejar sin que a mí me distorsione el barman es eso seguro

Voz 11 47:59 Conchi ti te susto lo que te contó

Voz 13 48:01 pues ya digo que en principio no porque no sabía lo que era pero sí osea vamos a ver me asusté del hecho de que como no sabía lo que era porque no sabe hacer bueno malo pero como soy una persona bastante curiosa me gusten vestido a pesar de así que enseguida empecé a formarme por Internet iraní que en el fondo puede no era malo Jero aún sea un síndrome tampoco no es malo y entonces pues ya me quede más tranquila de día a día de hoy pues ido investigando hoy

Voz 0401 48:29 sí es aprendiendo si va aprendiendo

Voz 7 48:31 oye porque Conchi cómo es tu relación con Eduardo cuéntanos qué tiene guardado

Voz 13 48:36 creció en este tanto poder para mí es una persona única vez se lo he dicho desde el primer día que lo conocí pues vitoreado a una persona totalmente diferente a lo que haga conocido único osea y es que esa es la palabra que más le puede describir

Voz 10 48:53 hay que tiene especial que que que tú antes no tenía así que ahora tienes con el Cairo

Voz 13 48:58 en especial pues estaba estaba estaba muy pendiente de mí y es una persona que a pesar de tener parece ser que me ha comprendido y me comprenden mejor que otras personas que he tenido en el pasado en mi vida eh sí la verdad es que no sé muy bien lo que has dicho

Voz 10 49:22 he estado muy bien eh si las definido como

Voz 13 49:25 el unico es que es así es que cuando lo conocí hombre empecé a conocerlo así necesito y eso que se lo dije disco es que les único o sea que no había nunca había conocido una persona como él irá tenga en mente los Asperger parece que no y que no entienden que no tienen empatía Él me comprendía mejor que otras personas de mi pasado sea entonces

Voz 0401 49:49 Eduardo tú crees que el hecho de que tú seas consciente de que tiene es Asperger también te obliga alguna manera ser más tolerante con el resto de las personas porque ya te lo que está destacando ETI que fuiste capaz de comprender cosas que otras personas no eran capaces de comprender de ella

Voz 28 50:10 eh si en esta afecto eh

Voz 8 50:13 voy a recaer mucho el hecho de conocer la condición de uno el síndrome porque bueno mi historia bastante particular yo digamos que mente de por otras personas cuando fui diagnosticado es decir no me enteré por mi primera familia sino que me enteré por terceros entonces consideró de vital importancia el que cualquier persona que tenga no esta condición sino cualquier otra que se la conozca para precisamente esa digamos esas debilidades entre comillas que pueda suplir las porque yo precisamente al conoce ver en qué queda efectos tengo que carencias he tengo he podido darme cuenta de cómo de cómo manejarlas y al igual que me ha pasado con mi pareja con Conchi pues también es decir es decir las y bueno pues comentado será es decirle oye mira que si pasa esto que no de preocupes que es debido a tal o es que yo tengo este tipo de carácter en fin ese tipo de efectos que muy importante conocerse a uno mismo precisamente para esos rasgos superando los conforme

Voz 7 51:26 además conozco del tema sinceramente me da la sensación

Voz 0401 51:29 de que yo personalmente he estado Comas

Voz 7 51:32 es una persona con algún tipo de trastorno neuronal a juzgar por lo que

Voz 0401 51:35 que me contáis vosotros Si cada vez fui aprendiendo más Elisa correas Caballero es neuróloga del Hospital Universitario de Fuenlabrada allí está al teléfono desde Madrid buenas noches Elisa buenas noches soy yo sola la que cree que hay más personas con trastornos neurológicos de las que parece que además como no tenemos ni idea muchos prejuicios

Voz 29 52:01 hombre claro bueno es opio tenemos todas la sensación de que ocurre eso porque vamos personada pt también lo pienso y nos nosotras como tal sino del desarrollo este tipo de este espectro de trastornos Si bueno está muy infranqueable picados han aumentado que desde el dos mil ocho hasta ahora gráficos optaron por cierto la incidencia prevalencia de de trastornos del espectro Tea del espectro del autismo incluyendo las pero que entonces mi sensación es que cada vez se diagnostican ja lo que pasa que como son son trastornos que no tienen datos

Voz 30 52:37 sí sí un fondo

Voz 29 52:39 biológico claro pues lo

Voz 30 52:42 el

Voz 29 52:43 los criterios diagnósticos son muy variables y eso afecta mucho a la hora de recoger la incidencia la prevalencia de de todos en nuestro país en Europa y en un genera

Voz 0401 52:52 pero pero se doctora que la incidencia que he hecho Eduardo de que lo bueno es que yo ya me conozco