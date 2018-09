De Buenas a Primeras (03/09/2018)

Voz 1491 00:00 las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:02 no en la Cadena Ser de primeras

Voz 2 00:14 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 6 00:48 empieza el lunes tres de septiembre

Voz 1491 00:50 sí siete grados en León y con muchos puntos del centro de la península también Madrid pasados por agua oliendo a lluvia por las tormentas de las últimas horas de las últimas horas que van a seguir descargando a lo largo del día empieza septiembre empieza un nuevo curso y con él el que puede ser el principio del fin del cambio de hora del cambio de horario en verano y en India

Voz 0032 01:10 son las tres las dos en Canarias esta madrugada ha comenzado el horario de verano en Europa a las dos hemos adelantado los relojes lado

Voz 1491 01:16 que hasta ahora hora menos aquí en España no era más que abono para gazapos material de alto riesgo para confusiones radiofónicas y un tema del que en fin nos olvida vamos durante meses hasta que teníamos encima la obligación de mover el reloj pues resulta que se ha convertido ahora en toda una cuestión europea

Voz 0978 01:31 los blancos no tiene ningún sentido

Voz 1827 01:34 me preguntará a la gente que piensa sobre un tema luego Si no te conviene lo que han dicho no seguirlo los ciudadanos quieren eso y eso es lo que haremos momento el Pro

Voz 0032 01:43 Ximo mes de octubre vamos a seguir como hasta ahora por mucho que diga Juncker vamos a volver al horario de invierno pero el debate ya está abierto los europeos han hablado están hartos estamos hartos de cambiar de horario y a las cinco y media en poco más de una hora vamos a repasar con Almudena López sino nuestra compañera de informativos los pros y los contras de fijar la hora que países apuesta en por mantener el horario de verano cuáles prefieren el horario de invierno y el otro debate que se ha puesto sobre la mesa Marina que el Gobierno ha puesto sobre la mesa a raíz de esto del cambio de horario

Voz 1491 02:13 la posibilidad de volver a nuestro huso horario natural a la hora que actualmente tienen en Reino Unido o en Portugal la posibilidad de que en toda España y aquí está el lío de que en toda España sea la hora que ahora mismo es en Canarias hoy ocho de la mañana siete John canarios

Voz 7 02:31 nueve y ocho de la mañana ocho y ocho en Canarias

Voz 8 02:35 el ocho de la tarde a las ocho de la tarde cinco ganarle a la Roma en Cannes

Voz 1827 02:38 hola Roses lo una en Bilbao una envía

Voz 7 02:40 son las cuatro las cinco funciones al margen

Voz 1491 02:43 las islas la idea no les ha gustado nada tampoco que advierten de que si retrasa vamos los relojes una hora ellos harán lo mismo que no tiene ninguna intención de compartir ora con la península que quieren conservar el una hora menos en Canarias

Voz 0032 02:55 sí sea la hora que sea allí donde nos estáis escuchando queremos saber qué estáis al otro lado que no estamos solos

Voz 9 03:01 seis ocho tres tres dos tres sí

Voz 0032 03:04 siete cero cuatro Hess nuestro número de whatsapp queremos saber cómo suena vuestra voz que nos manda mensajes de audio notas de voz al whatsapp os escuchamos escucharos directamente y charlar con vosotros un ratillo en el novecientos cien ochocientos así de buenas a

Voz 1491 03:19 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro número de guasa novecientos cien ochocientos nuestro teléfono que ya está atendiendo nuestro productor Sergio diez bajo la atenta mirada de Borja González de nuestro técnico que de buenas a primeras os pincha en antena para que os escuchen

Voz 0032 03:34 ni la operación retorno ha terminado hace unas horas con tranquilidad en las carreteras en los próximos días la DGT va a hacer su habitual balance de fin de verano de momento las cifras provisionales no son halagüeñas apuntan a que vamos a despedir estos meses con más muertos en carretera que el verano pasado mucha precaución

Voz 1491 03:52 siempre al volante los que estéis en en ruta en este momento porque además parece que queda mucho trabajo por hacer hasta que los coches se conduzcan solos uno de los prototipos del vehículo autónomo que está desarrollando Apple ha tenido un accidente en California y hemos decidido hablar con su conductor con el robo de Apple con Siri para que nos cuente qué ha pasado Siri cómo ha sido la cosa

Voz 10 04:11 hemos tenido un accidente pero no ha sido con nuestra culpa pero el coche estaba esperando pacientemente para incorporarse a la carretera pero un humano en los por detrás con su coche

Voz 1491 04:21 eh no ha sido por nuestra culpa mucha tecnología puntera pero las excusas decenas de siempre y por donde circulaba Siri cuando

Voz 0032 04:28 nos cogieron cuando os toparon como dices tú por detrás

Voz 10 04:31 la extra coche iba muy lento a dos kilómetros por hora pero el humano circulaba a veinticinco kilómetros por hora por suerte todos estamos bien espero que el seguro del humano en los paguen los arreglos porque yo no quiere ir con el coche lleno de arañazos

Voz 0032 04:44 pues va a ser verdad que el problema somos los humanos la empresa guay Mo que se encarga de varios coches de este tipo coches autónomos ha reconocido que han tenido XXXIII accidentes aunque según sus informes XXXII fueron por culpa de los humanos

Voz 10 04:57 el problema al parecer es que su manos en estáis preparados para que una máquina conduzca siguiendo todas las normas de tráfico un informe dice que somos demasiado cautelosos y prudentes

Voz 1491 05:07 pues menos mal que las están probando en California y no aquí en Madrid que en Vigo pues muchas gracias Ciri cuidado en la carretera hasta luego

Voz 10 05:15 espero que media mismas a menudo me gusta esto de salir en la radio seguro que cortan ahí el asistente de Google se mueren de envidia lo irme

Voz 1491 05:23 según lo haces un abrazo hasta luego cuatro y treinta y seis trece XXXVI de momento en Canarias empezamos la semana con los ecos del inicio del curso político que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez por cierto va a estrenar aquí en La Ser en una entrevista con Pepa Bueno a las nueve de la mañana curso político que estrenamos con la cobertura durante todo el fin de semana de los compañeros de informativos de la Cadena SER con Roberto Torija el frente Roberto buenos días

Voz 1827 06:34 qué tal buenos días prestan gran del mundo

Voz 1491 06:36 todas las cosas que pasan y tan limitado el tiempo que hay historias que nos quedan en el tintero ir Roberto quiere contarnos algunas

Voz 1827 06:43 pero en concreto una que no sé si es la historia del fin de semana o la historia del año directamente sin exagerar nada yo no sé si os acordáis de quienes Talía Nos acordamos claro tú sí pero es posible que haya algún oyente

Voz 1491 06:58 puede que alguna despistado que no por si acaso

Voz 1827 07:01 ah sí

Voz 0159 07:15 ya no queda nadie ni en la Cámara dado no todos los que todo el mundo sabe ya espabilado y el resto están trabajando pero bailando pues resulta

Voz 2 07:23 que este verano Thalía hubo un día

Voz 0159 07:28 mucha alegría

Voz 1827 07:30 arrasó con lo bueno arrasó con la vida y esto no lo digo yo Aitor Albizua lo dicen algunas personas que tienen mucha malicia mal queman las aquí dicen que arrasó sobretodo con el minibar que tenía en casa

Voz 1463 07:43 si esto último es verdad

Voz 1827 07:45 ya sabéis que no es muy recomendable tomar una copa tener del móvil cerca es muchísimo menos grabarse un vídeo y subirlo las redes dan ahí Sánchez está ahí me hoy quién de la escuchábamos la vía

Voz 11 08:03 como si escucha yo estoy feliz feliz y tengo

Voz 1827 08:14 el Lillo se hizo viral en cuestión de dos minutos Aitor Albizua ya lo conocía porque su nombre del mundo la gente empezó a subir algunos ellos imitando la bailando el tiki tiki tiki pusieron nombre al bailecito en cuestión y ella lejos de venir abajo pues todo lo contrario en cualquier libro de estos de autoayuda yo creo que va a terminar saliendo esta historia

Voz 9 08:38 saldrán concretó con esta canción

Voz 12 08:46 estoy feliz feliz

Voz 0159 08:58 hay todavía digo una cosa

Voz 0032 09:01 hasta el cielo visto en vídeos de Instagram en las redes sociales esta canción sea bailado estos fines semana Jean discotecas

Voz 1827 09:07 supuesto yo he estado trabajando todo el fin de semana pero tengo fuentes por el mundo y te digo que no ha habido una sola fiesta en España en la que no haya sonado este es este tema doce es un tema

Voz 0032 09:16 quien Youtube lleva más de un millón seiscientas mil visitas

Voz 1827 09:19 yo el vídeo la pena que me da es que nos ha pillado eh a finales de verano porque será llegamos a escuchar un par de meses antes Aitana jugador ni lo malo ni nada se podían echar a temblar porque Thalía iba a ser la la líder indiscutible como decía al principio y si estuviese despacito dos punto cero mucho mérito de tiene por cierto sacar rendimiento toda creativo y económico ya de paso on Ángel

Voz 0159 09:42 a ratos era ya perdón

Voz 12 09:59 yo estoy feliz

Voz 0159 10:04 bueno felices de tener aquí a Roberto Torija yo con nosotros escuchado a K

Voz 1491 10:11 estar felices escondernos de retraso

Voz 0159 10:14 viviendo y nadie puede haber visto mi cara Ence estos dos hablando de Thalía es todo un mérito no nosotros ha conseguido colar me la historia de Thalía porque no como su informativo podría cambiar Pablo Casado o ya era de uno de los dos y no conviene te escuchamos y me pasaré lista iré

Voz 1827 10:34 juntando haberse mandan una es más rigor

Voz 0159 10:37 pues estoy el lunes te esperamos sin falta en esa primera es un beso a esto

Voz 6 10:43 sí

Voz 0159 10:51 yo tendría un problema sino no obedeciera al Parlament de Cataluña como presidente de la Sanitas

Voz 13 10:56 Nuestra rechazo será frontal

Voz 6 10:59 una subida de impuestos como la izquierda más radical

Voz 13 11:01 tal está proponiendo para todos los españoles

Voz 0159 11:03 y un Gobierno que es incapaz de reconocer que tiene

Voz 0931 11:06 convocar elecciones

Voz 6 11:07 señor Sánchez les salen las cuentas a partir de las nueve de la mañana

Voz 0032 11:14 ocho en Canarias Pepa Bueno entrevista el presidente del Gobierno en el inicio del curso político y radiofónico este

Voz 6 11:20 lunes comenzamos temporada en Hoy por Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1827 11:45 m cuatro y cuarenta

Voz 1491 11:48 dos tres y cuarenta y dos en Canarias quince por ciento credos con el dato que es importante quince por ciento es el porcentaje exacto de trabajadores españoles que este lunes empiezan sus vacaciones aproximadamente tres millones de personas que durante este mes de septiembre van a llenar las redes sociales de esas fotos de

Voz 1827 12:06 aquí sufriendo tan mal que

Voz 1491 12:09 hablando claro eh nos dan un poco de asco al resto de los mortales

Voz 0032 12:14 de que no ir a trabajar porque no puede porque está de baja por enfermedad en dos mil diecisiete cada trabajador español estuvo de media casi cuarenta y dos días de baja laboral tres más que en dos mil dieciséis aunque no es lo habitual dentro del mundo de las bajas siempre hay un espacio para el fraude ya que os vamos a hacer un pequeño tutorial de lo que no

Voz 0978 12:33 hay que hacer si estáis rebaja vamos

Voz 0032 12:35 buenos ejemplos bastantes flagrantes vamos a Kenneth

Voz 1827 12:38 por por un repartidor de bombonas de butano que estaba de baja por lumbalgia escoliosis creo que nos va a sorprender lo que en lo que no se fuentes ahora

Voz 0931 12:46 sí lo que sucede es que le pillaron después cortando el césped de su jardín cargando sacos de hierba conduciendo una moto cargando bolsas llenas herramienta ya está jugando al fútbol con sus hijos la sentencia lo describe con todo lujo de detalles habla de que levantaba los brazos que corría se giraba regate Ava el trabajador es verdad que había tenido problemas antes de salud pero después de un tiempo de baja le llegaron a la empresa rumores de que él no estaba siguiendo las indicaciones del médico iré pusieron un detector

Voz 1827 13:12 para comprobarlo qué paso con este trabajador porque más más adelante vamos a profundizar en todo esto pero que yo tenía entendido que estando de baja no te pueden despedir no sé si es así

Voz 0931 13:21 sí esta es una creencia bastante extendida pero sin embargo es errónea es decir si se puede despedir a un empleado estando de baja lo que no puede despedirse lo es por la baja en sí antes es verdad que existían más limitaciones pero ahora la situación es Max más flexible a favor de la empresa por ejemplo durante la baja pueden despedir de por las mismas razones que despiden a cualquier trabajador en activo es decir un despido disciplinario porque descubren que cuando estabas en activo hiciste algo

Voz 1628 13:45 ya que iba contra la empresa no o las mismas causa

Voz 0931 13:48 las de despido objetivo no por razones económicas razones organizativas

Voz 0032 13:51 el segundo caso que ha explicado Pedro del Rosal en A Vivir es si cabe aún más grave atentos al tratamiento que hacía este trabajador para salir de su cuadro de ansiedad

Voz 1827 14:01 ocurrió en Valencia también donde el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la empresa porque consideraba que la actuación del empleado no era compatible con con la baja médica que tenían que tenían concedida

Voz 0931 14:12 sí estaba de baja por un supuesto cuadro de ansiedad por eso lo de su puesto después de cinco meses sin ir a trabajar la empresa decidió ponerle un detective que le hizo un seguimiento durante cuatro días consecutivos es decir sólo lo espía por así decirlo cuatro días el resultado el seguimos pero es que en tres de ellos fue visto en un bar tomándose entre cinco y doce tercios de cerveza al cuarto se tomó tres tercios doce cuba libres que es el término que utiliza los jueces dice el tribunal que un consumo tan excesivo de alcohol es totalmente contraindicado para un cuadro de ansiedad tantos están dedicando como sino entonces con dijo que o bien estaba perjudicando su Roque aparecían o bien pudiendo hacerlo no había querido volver a trabajar

Voz 7 14:52 a este trabajador también lo despidieron efectivamente

Voz 1491 14:55 lo de contraindicado me parece un eufemismo que maravilló doce cuba libres lo raro es que el detective no tuviera que llevarlo Al-Kassar después de semejante turca Borrell ser ejemplo ya no es sólo de mal conducta también es de un exhibicionismo innecesario mucho cuidado con las redes sociales

Voz 0931 15:12 hay un ejemplo que que sucedió en Cantabria en dos mil quince en el que el Tribunal Superior de Justicia confirma el despido de un empleado de

Voz 1628 15:18 camarero que estando debajo por ansiedad

Voz 0931 15:20 que con el ex a TIM recetados se dedica a subir a su muro de Facebook una veintena de publicaciones con fotos estando de fiesta bebiendo copas a decir el término

Voz 1827 15:28 jueces cabía hizo mucha gracia que dice estaba participando

Voz 0931 15:31 muchos saraos las fotos salía a él con copas con chupitos de fiesta con los amigos por ejemplo treinta y uno diciembre has tac Pre Nochevieja

Voz 1827 15:40 es una forma de acabar el otro día

Voz 0931 15:43 pedida amigo otro incluso disfrazado de policía y en otra disfrazado de pato

Voz 7 15:48 es decir participó incluso la grabación nunca

Voz 0931 15:50 cortometraje y todo eso lo fue subiendo o él o sus amigos a al muro de Facebook en este caso es el propio trabajador el que le ha contado al mundo lo que está haciendo mientras está de baja entonces por supuesto el tribunal válida que la empresa útil

Voz 1827 16:02 el dice esas imágenes porque eran públicas no

Voz 0931 16:05 no se mete digamos en una cuenta privada sino que las podía acceder cualquiera que entrará Facebook dice que es una prueba válida para despedir disciplinaria

Voz 1827 16:13 en lo que debe decidir qué beber alcohol

Voz 0032 16:15 hacia el mente contra indicado Si se toman ansiolíticos

Voz 1827 16:18 no mezclen demasiado bien lo peor de este tipo

Voz 0032 16:21 por ejemplo es que hay mucha gente que desprecia a este tipo de enfermedades pues por ver gente así que está de baja y luego hacen la misma vida que llevaría Ronaldinho o cualquier otro bueno el cuarto caso es seguramente el más llamativo y es que estando de baja también hay que tener cuidado con qué opiniones se vierten en redes sociales

Voz 0931 16:38 qué hay otro caso que sufrió en Palma hace unos meses en el que un juzgado dio la razón a una empresa de una tienda de ropa que había despedido a un a un trabajador porque había subido fotos bastante desagradables y con comentarios chistoso es muy fuera de lugar sobre mofándose de víctimas de unos bombardeos en la guerra de Siria en el perfil del trabajador ponía donde trabajaba y la compañía empezó a recibir mensajes que decían oye tenéis

Voz 0978 17:00 la este tío trabajando aquí la ILE criticaba que

Voz 0931 17:03 indicaba al acompaña por tener un trabajador que hacía ese tipo de chistes no entonces en este caso un juzgado de Palma da la razón a la empresa dice que ese trabajador atrás agredido la buena fe perjudicado su empresa entonces con valida el despido es decir no sólo ya hablamos de lo que tú haces en tus horas de trabajo o lo que haces ocultando que no deberías estar Bahai latín escogida sino que hablamos incluso de cosas totalmente extra laborales pero que de alguna manera pueden revertir contra la empresa

Voz 1491 17:33 dos plazos que están a punto de de extinguirse con el final del verano son las tardes de piscina las noches de cine al aire libre tienen los días contados no están para bromas y quizás por eso en el cine terraza a España en Santiago de la Ribera en Murcia pues no se amilanaron cuando se dieron cuenta de que habían perdido el cartel de la película que tenían pensado proyectar el cartel de durase Word el Reino caído del director español Juan Antonio Bayona lo perdieron así que decidieron dibujar lo ellos mismos a mano porque lo importante era que todo el mundo se enterara de que iban a poner la película el resultado no podemos enseñarlo porque esto es la radio pero digamos que sí podríamos traducir ese cartel la banda sonora pues sería algo así

Voz 0032 18:17 incluso fuera de todas formas lo mejor es que sino lo habéis visto Busquets en la web de La Ventana porque seguro que sol Thais alguna carcajada al verlo después de que un usuario subiera una fotografía del cartel a Twitter la gente pues lo compartió más de seis mil novecientas veces en apenas dos días Soria llegó a oídos de Universal distribuidora de la película y el propio Bayona accedió a enviar al cine de verano de Murcia un póster original firmado

Voz 1826 18:43 qué qué pensaste cuando cuando te enteraste de la de la noticia Bayona cuándo viste el cartel que cierto ha tenido tal repercusión que ahora mismo pones by mira que ha hecho cosas Bayona ahora mismo en Google pones Bayona y lo primero que salen arriba son dos o tres imágenes de medios de comunicación que se hacen eco de la noticia con la fotografía del cartel tú qué pensaste Guix no sé qué sentiste cuando viste ese cartel pintado así de manera tan Haifa Nueva York

Voz 16 19:09 bueno ha sido toda una sensación a mí me llega a claro a través de Twitter porque cree que hubiera ya como seis mil Rey Twitter geografía si esta muchísima gracias a mí me encantan los fines de verano y los Finnair era muchas veces tienes que sufrir a veces se olvida

Voz 17 19:25 confiamos más imaginación pero claro de ahí ya al Foster parecía que realmente eso

Voz 18 19:32 es algo muy que ha tenido muy gracioso aquel hombre

Voz 1491 19:41 Enrique Leante trabajador de cine de verano terraza España es el autor de la particular obra de arte in no es el primer póster que perpetra así que prometemos estar muy atentos a futuros extremo

Voz 1827 19:53 a ver en una cosa tenemos

Voz 18 19:56 cartelera y algunas veces pues se lo escribí algún póster o se están a perder

Voz 1826 20:01 porque aquí paso qué pasó exactamente que nos había llegado a la distribuidora

Voz 18 20:06 no me dijo mi compañero normalmente tenemos ocho ocho póster de cada película y me dijo que que me falta un póster que no lo encuentro buscando el caso es que sea viva se tenía que ir en ese momento a colocar las carteleras para que aman al día siguiente es la programación de esa noche para que la gente cuando baje la playa pues sepamos

Voz 7 20:26 el programa

Voz 18 20:28 y entonces cogí que lo esto otra pese cogió el rotulador o un póster por la parte de atrás así lo veinte eliminó tiene se lo Eloy

Voz 17 20:36 sea ha colocado al día siguiente pues pasó pasó un minuto y medio y tú

Voz 1826 20:43 se hace es haberes por ejemplo buscas una imagen en internet del cartel original más a los recrea So o cómo lo haces

Voz 18 20:50 sí bueno pues normalmente pongo el título oí a intento siempre hacer algún dibujito pues un referente vale

Voz 17 20:56 película

Voz 18 20:57 buenas cotice ver la voz dibujó ex bueno

Voz 0032 21:01 una buena excusa para acercarse de nuevo la película de Bayona la quinta ya en la saga de Parque Jurásico y que a muchos de nosotros nos impacto de pequeños hizo que por unos meses todos quisiéramos ser paleontólogo o algún bueno quizá si miramos con una mirada infantil ponemos un poco de imaginación conseguiríamos dar algo de vida a ese póster de Enrique que al fin y al cabo no de eso se trata jugar de ser niños va un poco el cine y más aún en estos cines

Voz 1210 21:26 de verano

Voz 1827 21:34 seguro que muchos pensáis que la vida del comentarista deportivo

Voz 1491 21:38 es es fácil que es una bicoca pero no muchos tienen que prepararse para hablar de temas de lo más variados como por ejemplo de cocina como Axel Torres y Antoni Daimiel

Voz 1827 21:48 qué te gusta más para acompañar la pasta atún rojo Garnett ha costado mucho pasta con atún redes bastante fácil

Voz 7 21:56 basta con atún se infla Axel Torres el carrusel a un porrón de preguntas dicho he dicho que alguna sobreviva a bien pero queremos que se puede preguntar por algún problema que ensalzaba un poquito

Voz 9 22:09 minutos después ocurre esto Daimiel prefiere teorizar

Voz 1827 22:14 el repiten pregunta con Daimiel Anthony pasta con carne picada atún joder pasta con es muy buena pregunta basta con que las asusta si acompaña salsa del martes

Voz 0978 22:30 sería entonces acepta la carne picada es una pasta más seca pues por supuesto atún

Voz 1491 22:36 el amor por el costumbrismo de los oyentes es ilimitado si ya entran en un terreno personal que roza la intimidad aún Asia es el Torres es un nombre bastante nostálgico ya estás emociona

Voz 7 22:47 si preguntan Axel Fernando con cuántos años independencias te dedicas a veces

Voz 2 22:53 sí hicimos

Voz 0159 22:56 muy muy tarde a allí

Voz 7 22:59 no no febrero de dos mil diez estaba a punto de cumplir veintisiete y la siguiente pregunta es

Voz 1491 23:07 antes

Voz 7 23:08 de que para darle de haber hecho sería ría sacarlo en general no me arrepiento de estar ahí está el caso si voy diré de mis hijos mis padres pero vamos a ver tenía también una libertad extrema mi casa y me gusta mucho de hecho tampoco ha sido Mick Jagger no mucho no estar en Sabadell cuando no estoy en Sabadell a mí

Voz 0032 23:34 imagino ya Axel Torres criado como un salvaje en Sabadell con libertad extrema como dice hay dentro de Carrusel hay una sección en la que Antoni Daimiel será hacen preguntas muy difíciles no porque sean demasiado técnica sino porque tiene que elegir entre opciones pésimas empezamos por algo que pensamos muchos es aburrida la Fórmula uno

Voz 7 23:54 dime tres cosas que te interesa menos que la Fórmula uno esto Ponseti si por por eso por ese orden los programas de cocina

Voz 2 24:07 de la tele también Carlo muy bueno y los programas de cotilleos

Voz 0159 24:15 la realidad es que no me interesa la vida de la gente novela

Voz 7 24:19 tele porque las tres últimas son cojonudo

Voz 1827 24:23 ya a Dani Garrido de que lo que se venía no era aún

Voz 0032 24:26 es sencillo la segunda duda va sobre higiene personal

Voz 7 24:29 qué prefieres Daimiel que todo el mundo todo alrededor huela fatal siempre siempre siempre o que tuvo en las fatal siempre hombre la la primera yo sé lidiar con malos olores tú te jode con con el odio de la es ver

Voz 1491 24:47 que el olfato es uno de los sentidos que más fácilmente se adapta al medio pero eso muchas veces Nos acostumbramos a estar en lugares buenos los que huele un poco fuerte nuestro redactor Juan López e pensaba en el ejemplo de un cine con el ambiente pues un poco cargado pero no hay que irse tan lejos que en este estudio hay gente trabajando el paso al cero ver pero vamos con otra pregunta sobre higiene en EE el caso dental que están estas escatológica

Voz 7 25:11 pues que sería para las disciplinas noche noche yo tengo mucha fe en Antonio venga que prefiere Daimiel

Voz 8 25:18 tener un pub luego enorme toda la vida y no poder quitarte lo o tener ganas de estornudar Hinault poder toda la vida estornudar

Voz 7 25:24 la nota el pan luego este hombre no se quede fuera muy duro es más decoroso lo segundo más decorosa ahora resulta que de es un caballero

Voz 0032 25:36 pero el pasarse la vida ganas de estornudar debe ser un agonía insoportable y la última pregunta ya forma parte del orden vecinal y seguro que a muchos oyentes os ha pasado no lo podéis contar ya sabéis en Ecuador

Voz 9 25:48 si queréis seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 7 25:53 qué prefieres Anthony que tu vecino de arriba hacia bailaor de flamenco Yishai en casa durante toda la semana recortes o que sea el típico que hace obras sólo sábados domingos

Voz 2 26:10 por la mañana bueno lo lo segundo lo he vivido muy

Voz 7 26:15 pero lo primero el bailaor bailarín no hay AVE daría yo le daría palmas Joaquín Cortés que te pego un aplauso para Daniel polémica mañana saldrán los periódicos vino bien como siempre

Voz 1 26:38 ya

Voz 19 26:43 aquí

Voz 1491 27:29 su nombre ya era toda una declaración de intenciones y eso hizo Queen la banda de Freddie Mercury reinar en la música hasta ser el grupo de rock más grande de los años ochenta y uno de los más grandes de la historia

Voz 0032 27:41 esta madrugada nos dejamos llevar por la recomendación de Alfonso Cardenal y su sofá Sonoro y nos acercamos un poco más

Voz 0159 27:47 aquí viene sin duda una de las bandas más

Voz 0931 27:49 exitosa más importantes también de todos los tiempos una banda que surgió a mediados de los años setenta equipara a mediados de la década siguiente eran el grupo más importante del mundo la banda que dictaba las normas a lo largo de veinte años Queen se comió el mundo entre mil novecientos setenta y tres y mil novecientos setenta y uno la banda inglesa editó catorce álbumes de estudio pero más allá de sus discos Queen consiguió algo que sólo los más grandes han logrado pulir

Voz 1827 28:18 una colección una amplia colección

Voz 0931 28:20 canciones eternas canciones que se cantan cuando gana tu equipo cuando te deja tu pareja cuando te vas a comer el mundo la fuerza de Quinn es tan grande que veintisiete años después de la muerte de su cantante su música sigue teniendo una magia contagiosa

Voz 0032 28:44 tanto que contagiosa mítica Quantum Break Free pero sólo unos segundos vamos a escuchar la favorita de Cardenal también la vais a conocer Ander profesor Junta David Bowie

Voz 23 29:43 no

Voz 24 29:48 de está

Voz 1827 29:49 primeras con Marina Fernández y Aitor

Voz 1491 29:52 visual

Voz 6 30:05 servicios informativos

Voz 0127 30:10 son las cinco las cuatro en Canarias en lo que va de año trescientos dieciocho migrantes han muerto o han desaparecido en el Mediterráneo cuando intentaban llegar a España es casi el triple que en el mismo periodo del año pasado

Voz 1628 30:21 son datos que ha publicado esta madrugada ACNUR

Voz 0127 30:23 once de Naciones Unidas para los refugiados Víctor amor

Voz 1628 30:25 no buenos días buenos días lo ha hecho en el informe travesías peligrosas que analiza la llegada de inmigrantes y refugiados a Europa

Voz 1491 30:31 las tres rutas marítimas principales España

Voz 1628 30:34 Grecia e Italia su publicación además coincide con el tercer aniversario de la muerte del pequeño Aylan el niño sirio cuyo cuerpo apareció en una playa turca en los primeros siete meses del año trescientas dieciocho personas han muerto en el mar a intentar alcanzar nuestras costas dato que prácticamente multiplica por tres el del mismo periodo del año pasado el número total de inmigrantes que llegaron a España en ese plazo fue de veintisiete mil seiscientas lo que representa un incremento de más del doble con respecto a dos mil diecisiete la gran mayoría de estas personas casi veinticuatro mil lo hicieron por la vía marítima

Voz 0127 31:03 en Brasil los bomberos trabajan a esta hora para sofocar el incendio que ha quemado por completo el Museo Nacional de Río de Janeiro museo creado hace doscientos años las autoridades han confirmado que no hay heridos porque cuando se inició el fuego el centro ya había cerrado sus puertas al público Rafa

Voz 1827 31:17 el fuego ha quemado más de veinte millones de piezas

Voz 1826 31:20 es que datan de la época imperial brasileña incluyendo el fósil humano más antiguo de Brasil momias minerales y la mayor colección egipcia de Latinoamérica museo

Voz 1827 31:31 tú tú tú

Voz 1826 31:32 se investigan las causas del fuego que se ha propagado muy rápido por las cuatro plantas del edificio los encargados del museo aseguran que se trata de una pérdida incalculable

Voz 0127 31:40 aquí en España esta medianoche terminado la operación retorno de agosto y lo ha hecho sin apenas incidencias en las carreteras sólo algunas retenciones a la entrada de las grandes ciudades según los datos provisionales de la DGT en las últimas horas no ha habido accidentes mortales aunque el mes de agosto ha sido peor que el del año pasado Minerva Marcos

Voz 1628 31:56 los datos todavía son provisionales pero todo apunta a que en agosto han perdido la vida en las carreteras ciento veintitrés personas aún queda por saber el cómputo final aunque por el momento hay diecinueve muertes más que en el mismo periodo de dos mil diecisiete a esta hora ya terminado la operación retorno con más de cuatro millones de desplazamientos ahora queda por hacer balance de todo el verano y según las cifras provisionales ha sido peor que el del año pasado ya que en julio también hubo más víctimas mortales que en el mismo mes de dos mil diecisiete De momento hoy en lo que llevamos de año setecientas ochenta y seis personas han perdido la vida en las carreteras españolas

Voz 1491 32:30 la policía ha alertado esta noche de que busca a un preso

Voz 0127 32:33 eso que huyó de la cárcel de Ourense hace tres semanas durante un permiso penitenciario de fin de semana está condenado por asesinar a su mujer y a sus dos hijos Andrea Villoria buenos días buenos días cerrando a Iglesias de sesenta y tres años fue condenado a veinticinco años de cárcel para cenar en el noventa y seis a su familia en Las Palmas actualmente

Voz 1491 32:50 sólo le quedaban tres años por cumplir según las

Voz 0127 32:52 delegación del Gobierno de Ourense el preso natural de Pontevedra disponía del tercer grado en régimen abierto lo que le permitía salir todos los fines de semana la Guardia Civil y la Policía Nacional lo buscan desde su fuga el pasado once de ahí

Voz 6 33:05 Boston de momento es todo más información a partir de las seis

Voz 0127 33:08 hoy por hoy con Pepa Bueno y en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 25 33:11 cadena SER

Voz 6 33:14 servicios informativos de Boyne está primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 33:25 pues a día estrenamos la semana el lunes en lo informativo en cuanto al tiempo de momento bochorno y torneo

Voz 0978 33:32 estas Jordi Carbó buenos días buenos días venga que empezamos una semana que el calor Beira menos ayer todavía hasta cuarenta y un grados en distintos puntos de la provincia de Córdoba por ejemplo pero bueno que el calor vaya menos no quiere decir que no vaya a hacer calor de hecho lo que va a ganar protagonismo a lo largo de esta semana es la sensación de bochorno Se calor más propio del Mediterráneo más pegajoso y que muchas veces no deja descansar por ejemplo durante las noches tanto me da que es lo que provoca este bochorno también dado lo va a dar lugar a tormentas de hecho tenemos a esta hora en el centro de la península chubascos no dejan mucha agua si algunos rayos Isère a medida que avance la tarde cuando estas tormentas ganarán más actividad especialmente en Castilla y León Perú mucha tensión una jornada más cerca del Mediterráneo tenemos distintos avisos por riesgo de aguaceros en Cataluña Aragón Comunidad Valenciana al este de Castilla La Mancha y en Baleares aquí lluvia torrencial y algunas rachas muy fuertes de viento oye

Voz 1491 34:26 sí es uno de los temas de del fin de semana y además vamos a ampliarlo en un a Tito vamos a intentar aclarar dudas sobre lo del cambio de horario oye queríamos saber si si esto de cambiar el horario o dejarlo fijo quedarnos como de verano quedarnos de con el de invierno esto puede afectarnos de alguna manera a nivel de esa situación

Voz 0032 34:46 el y otra cosa importante cambiarían mucho nuestros hábitos en función de ISIS elige un horario el de verano os elige también al limbo

Voz 1210 34:53 bueno

Voz 0978 34:54 pues sí sí que se va a notar a ver si lo podemos explicar de manera clara vamos a empezar con el ex canario de que nos quedamos con el horario actual dos horas respecto el horario solar el horario de verano esto evidentemente cuando más repercusión tendría sería en pleno invierno cogemos como referencia el veintiuno de diciembre It dos variables dos variables meteorológicas la radiación solar y la temperatura obviamente la radiación solar se va a notar porque imaginemos es ahora en que la mayoría entramos a trabajar o a los centros de estudio suele ser alrededor de las ocho pues viene la mayor parte del país el sólo saldría hasta las nueve o diez de la mañana de manera que de entrada pues al no ver la claridad del comienza el día pues eso ya se notaría pero

Voz 1491 35:37 iríamos a trabajar con más frío

Voz 0978 35:39 ahí es donde aparentemente hay una paradoja porque curiosamente la temperatura la mínima más baja de todo el día será justo cuando está saliendo el sol un poquito antes para ser exactos de manera que en la percepción sería quizá de más oscuridad más frío pero no la temperatura todavía podría bajar a lo largo de una o dos horas más de manera que ganaríamos un poquito de menos frío no al empezar la jornada en contrapartida si se mantiene este horario las tardes de invierno serían un poco menos frías porque también el sol es contaría más tarde el segundo escenario que cambiemos al horario de invierno repercusión creo que sería también incluso bastante significativa durante las noches de verano esas noches que tanto nos cuesta conciliar el sueño porque la temperatura tarde y tarda en bajar este cambio provocará ya que oscurecía era por ejemplo el veintiuno de junio

Voz 1491 36:27 sí en principio más largo oscurecer

Voz 0978 36:30 día entre las ocho y las nueve en la mayor parte del país teniendo presente que la temperatura empieza a bajar sobre todo a partir de las doce pues eso ganaríamos un poquito más de horas de fresco especialmente en el interior de la península ya que esto en el Mediterráneo por ejemplo no es válido ya que hay el bochorno no permite que la temperatura baje en toda la noche

Voz 1491 36:48 Jordi acabas de convencerme ya ya tengo decidido que soy pero horario de invierno

Voz 0032 36:52 yo soy programas de verano que tengo

Voz 1827 36:55 ahora bien

Voz 1491 36:55 así otro horario de invierno que en verano se haga de noche un poquito antes y refresque antes que el objetivo en la vida

Voz 0032 37:03 los a dos notaremos todos los colores y claro porque a mí esa claridad también de que que dura esa sensación es un poco más largo me da me da una alegría vamos Jordi a ver si nos ponemos de acuerdo un abrazo Jordi

Voz 7 37:16 buenas buenos días si das Sergio Díez

Voz 1491 37:28 disco desde Murcia dice que no tiene ningún sentido seguir en la hora que en su día fijó Franco que deberíamos asumir el mismo huso horario que Reino Unido y Manuela de Madrid como Aitor y como Jordi Carbó pues prefiere el horario de verano

Voz 0032 37:43 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o ya sabéis novecientos cien ochocientos

Voz 1491 37:49 cinco y ocho cuatro y ocho en Canarias al otro lado hoy tenemos a Roberto Roberto buenos días

Voz 1827 37:54 buenos días qué tal cómo estáis de dónde más pues

Voz 26 37:57 aquí en Madrid ni de buenas a primeras estaba cuesta

Voz 17 38:00 por la radio o no están repitiendo Larguero entonces yo lo que quiero saber es el capitán del barco si había ido había la policía había podido encontrar el móvil había rastreado el móvil del capitán del barco

Voz 1827 38:14 que ejerce de capitán de Doblas

Voz 17 38:16 la historia está de encuentran un cadáver en la en el camarote del capitán

Voz 1827 38:21 el otro robo el cable está seguro de que querías hablar con la Cadena Ser

Voz 17 38:26 sí sí la la Cadena Ser a esta hora la escuchaba siempre y antes de que repitieran el larguero y entonces no éramos una historia que era de un capitán

Voz 1827 38:36 va al camarote había una vale que está retomando los detectives

Voz 27 38:45 es es como como decíamos ayer hace décadas

Voz 1491 38:48 Nos llama Roberto llamo

Voz 27 38:50 los dos mil doce no Roberto es que yo no

Voz 1827 38:53 si Dios y ocho acabamos de empezar hoy empezamos la temporada dos mil dieciocho pues mira que yo soy una cabezadita habitualmente esos pisto tanto rato hoy Roberto pero tú no estás de vacaciones en dos mil doce ahora mismo yo

Voz 17 39:13 constipado penalicen a la radio hacer desde amanece nos vamos a ningún pues ya les aquí un poco a ver la papeleta esta gente escucha la radio escuchándolos en la historia de la puerta del camarote de los detectives

Voz 1827 39:27 arengando desde estamos

Voz 1491 39:30 la paz claro cómo terminaba

Voz 17 39:32 no me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente y es que el director musical del espectáculo el crucero se había hecho pasar la noche antes en Palermo por el dinero por el capitán del barco había conquistado a una chica que había hecho pasar porque ya entonces las chicas efectivo como polizón en el barco y fue a buscar al capitán

Voz 1827 39:54 sí se metió a oscuras en el camarote

Voz 17 39:57 el capitán que era un mujeriego sabía que había que dar nunca

Voz 0978 40:00 la rabia cuál era

Voz 17 40:02 te hizo un juego sexual con ella en el que pasa a Don la Ali desde lo que era juego a perversión que acabó con la vida de

Voz 1827 40:11 la muerte yo era tan tan tan Alternatives Marina pero tenemos aclara

Voz 0032 40:18 los oyentes quieren la Real

Voz 1491 40:20 Roberto Sánchez yo creo que a esta hora cualquier oyente de la madrugada de las que declare si seguimos que esta voz con Roberto Sánchez que por fui se va de vacaciones

Voz 17 40:31 dio Aitor que yo llamaba porque os deseo toda la suerte del todo Farah no soy quien para dar consejos pero sólo una cosa por la tradición quietud cuánto tiempo haciendo ahí están similar al vuestro primero que sepáis que tenía sabía mejor patrimonio porque los oyentes esta ahora son fieles estupendos os escucha nos querrán a si Irán con vosotros donde leerse veis Si segundo que ordenó Peace vuestra vida ir

Voz 1827 41:02 máis un poquito por eso está dieciocho tantos y tan difícil como llegar a ser similares así amanece

Voz 17 41:11 qué vais a tener muchas muchísimos muchísima suerte no nos entraba por eso mejora obedeció a ver cuánto porque vosotros tenéis un Fusté mucho talento ocho hicieran eso es suerte

Voz 1491 41:23 ahí que bien que Roberto novia mejor llamado a lo mejor no

Voz 1827 41:27 qué te vas de Di ha sido tenerte tenerte este ratito con nosotros sigo Firpo con vuestro permiso mismo vuelve al dos mil dieciocho por favor que te necesitamos aquí este año enseguida un abrazo Roberto gracias a Dios

Voz 9 41:50 después de este momento ya sabéis si queréis llamarnos contarnos algo acompañarnos estamos en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro seis h3 tres dos tres siete cero cuatro ahí estamos escuchando vuestras notas de voz en el guasa del Pro

Voz 1491 42:05 dama is Sergio Díez nos atiende en novecientos

Voz 9 42:08 cien ochocientos

Voz 1463 42:15 también va vas darte el fútbol

Voz 1491 42:17 se ha vuelto algo hermético para los medios de comunicación los jugadores da menos entrevistas hay entrenadores que directamente no hablan con la prensa y si lo hacen unos y otros muchas veces es para todo cualquier tema menos el fútbol aunque siempre hay excepciones como Quique Setién con ganas de marcha todavía después del derbi sevillano en el que el Betis ganó en Sevilla uno

Voz 0978 42:37 pero si es falta no pero sí es falta es segunda mal

Voz 1757 42:40 ella es el no pude se pone delante si pones el agente del jugador es falta esa jeta o si sacar rápido cara lo que pasa después ya ya no tiene sentido ya no se no se juzga no

Voz 1210 42:54 lo que argumentan los sevillistas es que suelta el brazo Paul que ahí podría haber si eso

Voz 1757 42:58 ya te digo es que su es falta nada se sea pitado antes falta no pues el penalti no la primera acción es la de la que interrumpe no luego vienen

Voz 0032 43:06 exterior o la jugada polémica del partido ha sido un lance entre el sevillista Roque Mesa y el portero del Betis Pau López han tenido un encontronazo tan extraño que casi nadie sabe a estas horas quién le ha hecho falta a quién ni siquiera nuestro árbitro viendo varias repeticiones se atrevía a asegurar que había pasado la realidad es que fue el sevillista el que acabó siendo expulsado

Voz 0978 43:26 todo es que empieza la jugada como la veo Joe desde la explico cómo la veo yo cuando empieza el Pau a cuando inicia la carrera Pau Roca también inicia la carrera pero en el sentido de querer interferir en un en sacar el portero ir luego dos metros antes justo Pau cambia la dirección aquí el el lanza el brazo Coke es es que es la la jugada La jugada que nadie sabe

Voz 1827 43:53 no hay Barking

Voz 0978 43:56 en esta jugó eso sí eso sí si es falta esa muestra claros siempre eso no hay que discutirlo

Voz 1491 44:01 el Barça es son hay que discutirlo tampoco es el líder de la Liga después de golear ocho dos al Huesca y entre tanto gol entre tanto tanto un jugador ha llamado nuestra atención un jugador del que seguro vamos a hablar mucho esta semana que no hay Liga

Voz 1375 44:14 Barça le ha metido ocho al Huesca y eso que empezó adelantándose el Huesca en el Camp Nou con un buen partido de Jordi Alba que yo a esta hora de la noche sigo sin entender cómo no está en la selección española convocado por Luis Enrique Salvo cuenten las cuentas personales que es posible y por eso Luis Enrique lo haya tachado lo cual me parecería tristísimo a lo mejor no a lo mejor en la próxima lista de convocar Luis Enrique llama Jordi Alba pero no me huele bien esto porque si es por estado de forma o Jordi Alba ha demostrado que tiene que estar en la selección española lleva siendo muchos años el titular Hinault e hemos visto ninguno que no esté para ir a la selección excepto Luis Enrique con quién ya tuvo sus más y eso es menos en el Barça

Voz 1491 44:59 cinco y cuarto a cuatro y cuarto en Canarias ya no podemos esperar más para saber cómo les ha ido el fin de semana las Sgt Pepper's a nuestras enviadas especiales las enviadas especiales de la Cadena Ser al Festival de Cine de Venecia María Guerra Pepa Blanes buenos días

Voz 1463 45:14 hola buenos días qué tal buenos días buenos días

Voz 1827 45:18 tras María Guerra en decir buenos días y le ha costado buenas noches buenos días

Voz 29 45:28 qué tal muy bien vosotras cómo ha ido pues ha llovido que es lo que es una cosa que estábamos preocupados porque en nuestra cara B del festival que contamos en que grava que yo tengo que lidiar con el problema de que Pepa es del Levante entonces cada vez que llueve es como si empezara una guerra

Voz 1463 45:46 yo estoy acostumbrada que llueve llueve como aquí se crean charcos a mansalva entonces las soluciones no se sale de casa

Voz 0032 45:54 lesiones de acostumbrada aquella lluvia de tener que acercarse mira yo también soy pasar en Madrid cuando llueve parece como que separa el IFA la ciudad pero qué pasa si un paraguas

Voz 1463 46:04 a medio Alicante Madrid y no sabemos

Voz 29 46:06 es Aitor iba a que son vascos irá llegado reconocía este les parece que esto es una chorrada entonces yo me he traído un chubasquero y unos unas botas y entonces yo me tiró a los charcos y entonces no pasa nada pero entonces tengo que estar todo el rato

Voz 1463 46:20 se va llevo en mi mochila pues unas unos cafeterías de repuesto un pantalón de repuesto entonces claro en los controles de seguridad arropa inscritos pero señor adonde

Voz 31 46:29 sí desconfíe de doble personalidad dentro de una manera de sale de otra

Voz 1463 46:34 bueno y nos han preguntado si llevamos algún cuchillo dicho

Voz 1491 46:38 no sólo para cortar ciruelas oye estarán los oyentes preocupadísimo por vuestra dieta

Voz 1463 46:45 bueno hay tranquilidad que la Los desayunos son muy tristes pero la escena era nosotros vamos

Voz 31 46:50 abajo rural mejorando claro no bueno no va no nos levantamos son ahora normal de los trabajadores que sea así te da mañana a las ocho salimos algo que me encanta como yacente María en horarios de trabajo no porque hablar ya

Voz 29 47:03 claro que la rutina es súper importante para estar bien de la cabeza entonces nosotros hombre yo me levanto con una cierta dosis es un orden en sí mismo yo te muy caótica pero entiendo que tiene entonces yo me levantaba siete a las ocho me voy a sean poco pensando que tenemos que ir por ejemplo a esta mañana tenemos que ir a ver una nueva versión de Van Gogh en la que hace Julian Schnabel con Miranda fue que yo digo y por qué por qué para qué osea es verdad que tú has pero seguro que a estas horas hay gente que está diciendo es que yo ya estoy trabajando señora pues tiene usted razón no es lo peor ida a las ocho de la mañana al cine pero claro yo a estas me Medhat entonces Pepa que es como de estas vegetarianas militantes entonces se toma

Voz 31 47:45 por tierra la fruta verdad hay algo de no que no sea militante Pepa eso hemos superado el ue el muslo algo tan módico

Voz 1827 47:54 Tina

Voz 29 47:57 sí con agua se la gigante que cosas cuanto saben tenaz y entonces bueno un tal entonces está

Voz 31 48:02 hemos mejor el desayuno está en los levantamos antes de que monten el desayuno eso es muy triste queridos amigos es que las que gastamos despierta hasta un respeto un respeto pero Amalia dentro de eso nos apetece ganar haberla peli de mañana bueno de ahora dentro de unas horas au pues tú que crees Bari no no me refiero de del hecho de tener que ir a verlas de uno de la película en sí lo digo para hablar también un poco

Voz 1827 48:26 el cine no vamos a mí no me no la de la de mañana no porque es una pereza pero por ejemplo

Voz 29 48:33 ayer domingo hubo una película The Jackson que era un western con Joaquim Phoenix que la verdad es que estuvo súper divertido y eso eso la verdad es que es un chute por la mañana ir de luego a salir a las once de la mañana porque tú entras a las ocho y media esa esa diez y media después de de aparecido allí en las praderas del oeste pues es maravilloso sea es un chute de hiper realidad que que yo reconozco que a mí eso me gusta pero hombre la de mañana es que Van Gogh es un tío muy triste es cierto y dentro de turismo pero ayer por ejemplo tuvimos un día maravilloso porque pudimos hacer o estuvimos con quince con la prensa española aquí que somos como quince periodistas haciendo una entrevista colectiva o sea una rueda de presa a eh Pepe Mujica que es el presidente