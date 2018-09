De Buenas a Primeras (04/09/2018)

Voz 0032 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

empieza el martes cuatro de septiembre con diecisiete grados en Avilés y tormentas todavía descargando al este de Aragón y de Cataluña con zonas en alerta amarilla las temperaturas van a ser aún muy veraniegas pero menos extremas que estos días rondando máximas de treinta grados lo que no deja de subir es el precio de los alquileres en provincias como Madrid Barcelona Baleares os Salamanca la subida de este año ha marcado máximos históricos niveles por encima de los que se registraban antes de la crisis

Voz 0032 01:16 en Barcelona por ejemplo alquilar una casa cuesta de media casi un cincuenta por ciento más que hace cinco años es decir que una vivienda por la que nos pedían mil euros en dos mil trece Ahora unos cuesta casi mil quinientos euros de mil a mil quinientos Madrid está muy cerca la subida es de casi un cuarenta por cien más allá

Voz 1491 01:34 el debate de si podemos hablar o no de burbuja del alquiler de si podemos hablar o no de especulación la realidad es que España es el país de la OCDE en el que más porcentaje de nuestra nóminas Se nos va en pagar el alquiler cuatro de cada diez españoles destinamos el cuarenta por ciento de nuestros ingresos a la vivienda es decir que cobramos nuestra nómina y acto seguido le pasamos casi la mitad a nuestros caseros caseros que por cierto una vez cumplidos los tres años de contrato tienen vía libre para subirnos lo que les da

Voz 3 02:04 la gana hoy que la televisión video casero pues yo también lo lo que nosotros damos mil novecientos euros pinos lo quería subir sino de más mil euros sin hacer ningún tipo de reforma en el sexo sí

Voz 0978 02:17 armadas nos dijeron que nos hacían Un

Voz 8 02:20 es que por estar ahí subían de seiscientos veinte a este tema

Voz 3 02:22 los ochenta nada no es una

Voz 0032 02:24 los casos de Francisco Julia en Madrid y Barcelona se han convertido en algo más que habitual el Gobierno ya ha prometido cambios veinte mil casas de alquiler por ejemplo para jóvenes y familias con rentas bajas en ciudades donde se han disparado los precios alargar de tres a cinco años la duración de los contratos y una ayudita fiscal para los caseros para los propietarios que pongan sus casas a precios más asequibles pero los expertos del sector dicen que el problema no está en la vivienda que la vivienda no es cara en España que el problema son los salarios así que nos hemos sido el INE a echar un vistazo a los datos del Instituto Nacional de

Voz 1491 03:01 sí hemos calculado es sólo una aproximación insistimos pero hemos calculado que el salario medio de un trabajador español ronda los mil doscientos euros al mes mil doscientos euros es lo que cuesta lo mismo que cuesta mil doscientos euros de media alquilar un piso de ochenta metros cuadrados en Madrid o en Barcelona a las cinco y media vamos a tener aquí de buenas a primeras a nuestro compañero José Manuel Romero que junto a otro periodista de la Cadena SER junto a Fernando Rodríguez relataron una serie de reportajes con expertos afectados y con todos los datos este problema de de la búsqueda de vivienda en esta caña pero ahora son las cuatro y treinta y cuatro minutos ya a las tres y treinta y cuatro minutos en Canarias y al margen de esas tormentas que siguen cayendo en el este del país no hay nada de qué preocuparse en las carreteras y los profesionales los que estéis en ruta porque ésta es trabajando tampoco tenemos que preocuparnos por ese impuesto al diésel que Pedro Sánchez ha anunciado aquí en Hoy por hoy

Voz 0032 03:57 lo van a pagar si se pone en marcha los particulares pero no los profesionales del transporte

Voz 1995 04:03 el diésel es un combustible altamente contaminante Éste es un Gobierno ecologista pues lógicamente digamos tendrá su traducción la subida de este

Voz 0032 04:11 predicción caso mucha precaución en la carretera en este martes de luto en Asturias por el accidente de autobús de ayer en Avilés cinco muertos y quince heridos cinco de ellos sigan muy graves

Nuestros Sergio Díez nuestro productor ya está al otro lado del seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro de nuestro Whatsapp al que queremos que nos mandáis mensajes de audio queremos escuchar vuestras voces está al otro lado también por supuesto del novecientos cien ochocientos

Voz 0032 05:58 cuatro esa es nuestro número de whatsapp novecientos cien ochocientos nuestro teléfono

es un clásico de lo que aquí en la radio llamamos el inicio de temporada intentará atraer a los protagonistas más jugosos para sacar un poquito de músculo y acobardado a los rivales vivo no está mal que lo diga vamos pero tener al presidente del Gobierno a Pedro Sánchez y al tertuliano más famoso de España en estos micrófonos pues creemos que es insuperable

Voz 1457 06:59 qué tal buenas tardes bueno estar en que

Voz 13 07:01 me ha gustado ser sino hubiera sido periodista

Voz 0032 07:47 la Universidad yo yo cobro setecientos euros

Voz 14 07:49 los setecientos euros sabes por llevar dos grupos no faltó nunca clase no pero tengo la suerte que es verdad que no es un tema no lo digo en plan no felicito

Voz 1491 08:00 claro eso tiene una cara negativa a ser un pluriempleado que ha colmado todas sus eh

Voz 1509 08:05 expectativas profesionales pues tiene sus zonas de sombra descansa poco

Voz 5 08:08 tomar vuelo de dormir poco cuando lo comentaba Olga sentías cuántas horas es dormir poco

Voz 0032 08:13 pues ayer me fui a dormir a las tres y me he levantado a las siete horas pero también es irregular porque hay veces que estoy más horas no si por ejemplo no tengo nada por la mañana el domingo por ejemplo no como despertador el resto ha sido nombrado desde cuatro horas ay pero ante todo lo que es Marhuenda es buena gente y es tan bueno que no oculta le encanta tener amigos muchos amigos aunque sean amigos que piensan que piensen muy diferente incluso estén en la cárcel la bondad de este hombre no tiene límites

Voz 14 08:46 porque creo que la amistad nunca hay que romperla tú puedes discrepar yo lo he dicho que me causa de muchas formas yo tengo un gran afecto y simpatía por Oriol Junqueras siento que estén en la cárcel yo lo cual no significa que justifica lo que hicieron no por tanto tú puedes tener cariño y afecto por alguien y no necesariamente coincidir con Pablo Iglesias que os sorprenderá yo Pablo Irene de este un gran cariño personal no una enorme cariño personal pero oiga Argento no coincidimos con Jorge Stricker que siempre nos despedimos dando besos siempre dices

Voz 0470 09:16 esos besos besos ves

Voz 1491 09:20 qué bien que estuviera hablando con las reglas

Voz 0032 09:23 pues espérate que Quique del Mundo Today le ha hecho una buena pregunta a nivel profesional y tampoco decepciona Paco

Voz 13 09:30 ya que menciona el periódico y La Vanguardia además de la razón cuál sería tu tu diario en el que les por la mañana y una no

Voz 14 09:38 me voy a sorprender yo soy lector del país no entonces a mí el país un periódico que aunque no coincide ideológicamente es decir que no

Voz 0032 09:46 de nunca coincides con ninguno cien por cien no

Voz 14 09:48 es un periódico ellos juro que no lo digo porque sea el mismo grupo que vosotros

Voz 0032 09:53 no hablamos de honor triste no nos vamos no me importa a veces lo critico es que no no tengo ningún problema Juan Luis lo que tengo muchísima

Voz 14 10:00 a veces ni como nos estará viendo sabe que el legado y fuerte a veces nada de las

Voz 1491 10:04 cosas que que más echa en cara a Paco Maruenda es su amistad con con Rajoy algo que para mucha gente la impedido darle darle fuerte como él mismo ha dicho en los peores momentos del PP pero no se esconden no lo esconde porque Paco ante todo es amigo de sus

Voz 1210 10:21 amigos a mi me gustaría volver a Rajoy no en general sino la conversación que los decir eso me gustaría saber si lo sabes si Rajoy sigue con enviando SMS osea ha pasado ya al fin aguarda

Voz 0032 10:32 yo creo que sigue brillando SMS es aún no lo sé yo la verdad es que el ahora ya no

Voz 14 10:37 no no lo he visto desde desde que pasó aquello

Voz 0032 10:40 sé que fue doloroso y que rompió su relación con algunas de las personas que eran amigos desde hace mucho tiempo a mí eso es que me entristece no bueno pues el paso de Maruenda por la ventana no ha dado más de sí podríamos pensar que íbamos a cambiar de tema ya pero no porque el tema Marhuenda ha tenido como un bonus track impasible Un bis en el que cómo no ha vuelto a salir la palabra amigo Paco Marhuenda director de La Razón muy buenas noches muy buenas noches Santiago aunque no

Voz 0142 11:07 te digo Paco que la gente va a pensar que hoy es el día Marhuenda en la SER porque has estado en La Ventana

Voz 0470 11:11 bueno pero no está por la mañana vale todavía te queda una franja horaria

Voz 3 11:17 me lo he pasado muy bien con nuestro como un buen amigo no

Voz 1995 11:28 claro que que me voy de vacaciones en pleno valle vacas pues sí hay mucho trabajo que hacer hay que seguir de cerca el dedica el máximo posible pero desde luego tenemos un equipo de un equipo de gestión que estoy muy contento con ellos nuestro trabajo se basa en competitividad Transparency revolución social habrá cambios habrá ampliación de servicios que funciona todo ello tenemos un año para la línea todo poco a poco vamos a enseñar lo que vamos haciendo mejor que si lo que vamos hace y Dasha

Voz 1491 12:27 crea ni ni se destruye simplemente se transforma y algo así pasa en España con los con Los Ronaldos senos va aún hoy de repente y por sorpresa pues vuelve otro stock hemos escuchado ha sido la puesta en escena de Ronaldo Nazario como nuevo propietario del Real Valladolid Ronaldo el original o fenómeno el Ronaldo bueno más fondo on los ha comprado un equipo en la tierra

Voz 13 12:48 el vino y el lechazo esta historia vamos a tener que seguir muy de cerca

Voz 0032 12:59 aparte de Cristiano Ronaldo y él Ronaldo pucelano

Voz 1491 13:03 quién está Ronaldinho que justamente

Voz 0032 13:05 este lunes ha estado en Barcelona tú sabes que Dios

Voz 1995 13:09 se del mes

Voz 17 13:10 hoy se cumplen quince años de la noche del gazpacho sí sí recuerdo que cuando te entrevisté meteremos motivo gracias

Voz 1491 13:22 Din llega ocho no ha cambiado demasiado en la última década hace quince años le marcó un golazo al Sevilla que aún perdura en la mente de todos los aficionados al fútbol es Se acuerda del gol se acuerda pero no de todo lo que pasó aquella noche que recuerdas de ese partido recuerdas el gol

Voz 1995 13:39 primer gol un momento muy muy especial que hicisteis después del partido no me acuerdo porque el partido a votar

Voz 1995 13:54 a esto sino todas pero creo que fuimos a casa ya no tenía nada porque el partido se acabó muy

Voz 0032 14:00 aquel Barcelona Sevilla Se jugó a media noche supuso la presentación en sociedad bueno pues de un jugador que marcaría una época corta pero fue espectacular Ronaldinho si se acordaba de lo que le dijo al árbitro después de marcar un gol

Voz 5 14:15 lazo en el Bernabéu del día

Voz 1995 14:17 Madrid El cero tres

Voz 17 14:20 no se explicó un día Iturralde González que era el árbitro del partido en la Cadena Ser que cuando marcase el tercero pasaste por su lado le dijiste al árbitro que

Voz 0470 14:30 te ha gustado fiel de alucinar

Voz 1995 14:35 no me gusta varias veces con el momento está feliz siempre este bromea

Voz 13 14:43 el mejor Ronaldinho nunca llegó a coincidir con el mejor Messi más que nada porque llegó un momento en el que a Ronaldinho lo que realmente le gustaba era la

Voz 1491 14:52 anoche de Barcelona así que no sabemos cómo habría sido ese tándem esa toma de manera divertida pero deja entrever cierta melancolía

Voz 17 15:01 porque me imagínate el mejor Ronaldinho con el mejor Messi

Voz 1995 15:04 orgánico e es sólo separada para jugar contra nosotros

Voz 13 15:11 todos los extraterrestres en el último corte que va

Voz 0032 15:13 vamos a poner en se va a notar mucho que es una entrevista grabada por los compañeros de Radio Barcelona Si sois del Madrid lo vais a entender rápido os pedimos disculpas pero es que es algo muy divertida consideráis en Brasil aquí aquí creemos que sí consideráis el en Brasil el mejor chiste del mundo aquel en el que te comparaban con Robinho

Voz 0470 15:39 es de carrera

Voz 18 15:42 lo menos eh

Voz 1995 15:44 porque a mí no me gustan las comparaciones me he reído

Voz 0032 15:48 menos cuarto cuatro menos cuatro en Canarias a saber lo que está haciendo Ronaldinho a estas horas es la historia de Luque de lo que pudo ser y no fue también una historia nostálgica porque un tres de septiembre de dos mil dieciocho volvieron a coincidir dos de los tres Ronan Ronaldos que han triunfado en la historia del fútbol a España

Voz 19 16:05 no

Voz 20 16:06 tú

Voz 1457 16:12 según

Voz 13 16:12 lo que tú también estás hecho un lío

Voz 1491 16:15 no sabe es que a veces en los últimos meses o años han salido unos cinco seis millones de noticias por lo menos sobre los beneficios de la cerveza del vino del café hasta de la crema hace orujo no la cerveza no es buena después de correr una maratón el vino tampoco es la panacea para ese sistema circulatorio los sentimos

Voz 0372 16:37 la gente ahora te gusta tanto Internet entró en Internet di dice por ejemplo algún día diga bueno lo que pasa en el café propia desde el café sea socio menor riesgo de Alzheimer se utiliza para tratar el asma Libia el dolor de cabeza ayuda a reducir la aparición de cálculos biliares evita el estreñimiento propiedades

Voz 13 16:53 desde del vino bueno para reducir

Voz 0372 16:55 el colesterol excelente para nuestra salud cardiaca reduce el riesgo de cáncer combate las infecciones urinarias en la cerveza las personas que consumen cerveza de forma moderada tienen una menor incidencia de enfermedades del corazón que los alcohólicos au abstemio por ejemplo entonces dice bueno detrás de esto hay comités científicos cuerda lo que has escrito hace hace nada en el país

Voz 1234 17:15 bueno pues ha escrito y a los precisamente sobre los vuelos de las noticias que están vinculadas a este tipo de productos ellos sí que me gustaría dejar el el Consejo la advertencia incluso que hace varios moza Faria en uno de los grandes epidemiólogos de de la nutrición de la alimentación vinculada con la salud cuando en dos mil quince escribía en una prestigiosa revista que necesitamos a dejarnos de clasificaciones inútiles basadas en nutrientes buen grupos de nutrientes iba a esto en el pronóstico de sus efectos

Voz 21 17:44 sobre el riesgo de las enfermedades

Voz 1234 17:46 que además de la la científica que puedan plantear crean confusión en los consumidores y oportunidades para la manipulación por parte de la industria

Voz 22 17:54 a me yo diría algo

Voz 1251 17:57 también sabe Juan Revenga ahí es la directora general de Salud la doctora Margaret Chan que dijo que cuando la industria alimentaria participa de alguna de otra manera en la participación de políticas de salud pueden estar seguros de que esas políticas van a perjudicar al consumidor de alguna manera o van a beneficiar a la industria alimentaria de alguna más

Voz 0032 18:14 Jesús Soria en SER Consumidor acompañado por dos nutricionistas destapa los intereses ocultos que podían mover bueno pues algunos médicos e investigadores a recomendar esos ciertos productos eh guiados por los intereses de la industria alimentaria más que por lo que debería ser que es nuestra salud

Voz 1491 18:30 supongo que sabéis la historia de de aquel señor que después de ver a su médico hoy de que les recomendara no tomar nunca más de una copa de vino al día después cada noche les decía a sus amigos que es estaba tomando la copa que le había recetado el médico

Voz 1457 18:44 claro claro

Voz 23 18:46 el solución

Voz 13 18:51 más allá de de esta broma de que cada vez

Voz 0032 18:54 bueno pues ya somos mayorcitos para saber las copas de vino que toma un médico o investigador nunca podrá decir que el alcohol es bueno para la salud este verano podíamos leer en el país que un número creciente de estudios indican que el consumo de alcohol incluso en cantidades moderadas es un factor de riesgo para el desarrollo de varios tipos de cáncer el doctor Rodríguez Sendín lo tiene clarísimo

Voz 21 19:18 bueno progresivamente vivos sino mundo siendo es decir la propaganda para comprar voluntades mejor marketing lo lo lo lo mueve todo no desgraciadamente también en nuestra profesión hay elementos que los no precisamente aconsejables ya hace estas cosas no hacer lo que

Voz 22 19:39 a poner en eh

Voz 21 19:43 en bote la profesión cuando era la suya solamente recomendaciones que no solamente no están ajustadas a la verdad me tienen fundamento científico sino todo lo contrario no jugar con con el alcohol que es alcohol venga por donde venga venga donde venga por cierto lo otras drogas español ha dicho sea de paso no tiene ningún sentido hablar de bondades de cierto tipo de productos para que éste su consumo no tiene sentido es decir es un disparate y además no solamente con todo lógicamente es contrario porque se supone que es un engaño es esté engañando aunque disimuladamente sino que encima además en muchas ocasiones

Voz 1491 20:20 no todo el mundo piensa igual y en algunos momentos el debate científico sobre los hipotéticos beneficios de la cerveza se enciende al nivel del chiringuito The Who

Voz 0372 20:30 quienes ustedes dicen por ejemplo es está en el en el comité científico el centro Información Cerveza y Salud las personas que consumen cerveza de forma moderada tiene una menor incidencia enfermedades del corazón

Voz 21 20:41 porque la barbaridad es una barbaridad de tal calibre debería de estar casi cerrado es decir esto es un disparate son absolutamente bajete absoluta milongas con el ánimo de vender mal no hay ninguna razón para hablar de bondades especiales de ningún productos y no está demostrado sólo alimentos todos los igual éticamente

Voz 21 21:04 fundí Ximo disparate está induciendo a los jóvenes a que efectivamente produzca lo antes posible el consumo de alcohol es a mí me da realmente vergüenza que se tenga en cuenta las experiencias personales que es apunta que se utilizaran como experiencias personales que no lo niego la medicina es así lo puedo admitir pero serán personales nunca para hacer difusión de algo que no se ha demostrado para nada con ninguna prueba de que así sea porque éste genera Lataño esa es la razón

Voz 0032 21:30 tiene Cesáreo SER Consumidor siempre al pie del cañón buscando desmontar fraudes que afectan a los consumidores ya sabéis que podéis escuchar el programa todos los domingos de siete a ocho de la mañana y luego cuando os dé la gana en el podcast en la web de La Ser

Voz 1509 21:44 así que nos podéis contar qué opina es pues de esto del alcohol o de los alquileres o de lo que queráis en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o en el novecientos cien ochocientos

Voz 24 21:58 en el este de entender de dónde es

Voz 1995 23:02 el cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro Kurt Cobain cantante y líder de Nirvana se pegó un tiro en la cabeza

Voz 0032 23:09 exacto ve en la juego Movistar

Voz 25 23:11 te veas a este leonés es el Sofo Covent

Voz 1995 23:25 el líder de Nirvana el chico de veintisiete años al que se había puesto la etiqueta de mesías de la Generación X había grabado tres discos había llevado la música independiente a lo más alto de las listas de éxitos que había cambiado el rumbo de la música de los años noventa

Voz 26 24:40 queda a dárselo poca gente por la calle en una hora

Voz 15 25:18 Nigrán a cambio la música de los noventa decía Alfonso Cardenal y

Voz 1491 25:21 la música en general y para siempre sobre todo con su disco Never Mind un disco que hizo llorar a su madre a la madre de Kurt Cobain cuando lo escuchó por primera vez porque tuvo claro precisamente eso que nada volvería a ser lo mismo

Voz 19 25:37 his own a finales de julio agosto debido por casos Exteriores apareció en el piso de abajo en calzoncillos sin camiseta de descalzo sin pantalones en y nada igual que Don Covain Ésta es otra cosa que me cansé de ver estaba allí con una acción en la mano y le pregunte qué es eso me han llevado tiene dijo el máster de mi nuevo disco puedo ponerlo en el equipo de música le dije si sube el volumen porque yo escucho la música a mucho volumen Le miré y le dije santo cielo Dios mío y casi me puse a llorar yo de felicidad sino de miedo terror le dije esto lo va a cambiar todo ya puedes prepararte porque no estás listo para esto supere Pascua

Voz 11 26:23 eh aquí

Voz 27 26:55 es curioso el momento que la madre tuviese tan claro lo que iba a pasar y como su hijo no estaba preparado a mí esta es del documental la frase que me puso los pelos

Voz 0978 27:02 lo bueno es que también lo vemos subrayamos que la madre va a mí me parece una irresponsable sinceramente dijo al hijo abandonado se lo tuvo que el padre era la que en la banda no que también lo abandonó de hecho mucha de la frustración que tiene inculcó bendecía en ese documental que lo que más he sentirse humillados leve los dibujos de niño pequeño con la guitarra en los vídeos caseros y los dibujos alegres un niño pequeño alegre que termina siendo oscuro como todo tantos adolescentes en su caso las nuevas formas y sobre todo porque de unos padres que abandonan y claro luego la madre se apunta al punto de que su hijo a triunfar pues ya puede hacerlo apoyado en el momento que no necesito

Voz 1995 27:37 este disco cambia el rumbo de la música de los años noventa se convirtió en estrellas mediáticas sobre todo muy mediáticas a unos chicos de veinticinco años que no estaban

Voz 27 27:45 lejos preparados para sobrellevar los sobre todo Kurt Covain

Voz 1491 28:30 no estaban efectivamente preparados cenas grabaron tres álbumes de estudio antes de la muerte de de Kurt Cobain pero su impacto perdura hasta hoy

Voz 30 29:59 pero

Voz 31 30:00 las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana correlato en buenos días buenos días cuatro ONG

Voz 0372 30:09 entregar hoy a la secretaria de Estado de Comercio las firmas que han recogido contra la venta de armamento español a Israel y Arabia Saudí la Cadena SER les está contando que Defensa ha paralizado la venta de cuatrocientas bombas a este país a este último país Arabia Saudí desde Amnistía Internacional que es una de esas cuatro organizaciones creen que este es un primer paso que debe complementarse con otros uno de sus portavoces Alberto Estévez ha pasado esta noche por hora25

Voz 3 30:31 pero tenemos que es un primer paso

Voz 32 30:34 España es usted senda de forma inmediata las fotos frente armas a Sara saudí sobre todo porque este tipo de bombas sea utilizado son vamos a disposición basa esta vía de este tipo que ha utilizado para cometer errores en los últimos tres años

Voz 0372 30:51 en Asturias este martes es día de luto oficial por el accidente de autobús de Avilés en el que han muerto cinco personas once de los quince heridos están ingresados en hospitales investigan las causas de lo ocurrido Minerva mal

Voz 33 31:01 ya se han identificado a las cinco víctimas mortales son tres hombres y

Voz 1457 31:04 las mujeres de entre cincuenta y dos setenta y siete

Voz 33 31:07 año residentes en Asturias de los quince heridos seis de ellos presenta lesiones graves o muy graves El accidente ocurrió cuando un autobús de Alsa que cubriera línea regular de Cudillero Avilés Gijón con veinte personas a bordo se estrelló contra un pilar de cemento de un viaducto en obras de la en la circunvalación de Avilés la Guardia Civil está investigando las causas

Voz 1457 31:27 el suceso aunque según los primeros testimonios

Voz 33 31:29 años el conductor de cuarenta años gravemente herido perdió el control a causa de un desvanecimiento la compañía Alsa ha asegurado que el autobús había pasado la ITV en marzo de este año y una revisión el diecinueve de agosto

Voz 0372 31:42 esta mañana se va a reanudar el primer juicio por vez robados que se celebra en España la Fiscalía pide para el doctor Eduardo Vela trece años de cárcel por el robo de una recién nacida en el año mil novecientos sesenta y nueve es la primera víctima que ha llevado su caso ante la justicia Elena Jiménez

Voz 1509 31:55 los testimonios son claves en la sesión de hoy los

Voz 0372 31:58 de las dos periodistas de la televisión pública francesa que consiguiera

Voz 1509 32:01 con en un reportaje con cámara oculta que el doctor Eduardo Vela contará que había regalado un bebé robado aunque aseguraba que no había cobrado por ello en la primera sesión en junio velas se limitó a negarlo todo mide su firma su firma turno eso no es suyo ya la segunda sesión no asistió porque acudió horas antes al hospital con mareos Eduardo Vela que hoy tiene ochenta y cinco años será ginecólogo en la clínica San Ramón que está considerada el epicentro del entramado de bebés robados entre la década de los sesenta y hasta los años noventa se enfrenta a una petición de la fiscalía de trece años de cárcel por sustracción de menores suposición del parto falsedad documental y detención ilegal

Voz 0372 32:42 de momento es todo más información dentro de una hora en Hoy por hoy

Voz 1509 32:44 en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 1995 32:49 los informativos

Voz 0142 32:54 con Marina Fernández

Voz 1491 33:03 así viene este martes en lo informativo y con tormentas todavía calor todavía en lo meteorológico Jordi Carbó las

Voz 0470 33:12 buenos días estamos a esta hora

Voz 0978 33:14 con tormentas como está pasando las últimas madrugadas en las inmediatas horas todavía pueden afectar un poco al este del país pero poco a poco irán desapareciendo a lo largo de la jornada podremos disfrutar de tiempo soleado calor también ya más soportable de máximas que ayer todavía superaban los treinta y cinco grados pasaremos a unas máximas que van a dar algún lugar un calor como decía más soportable de veinticinco a treinta en la mayor parte del país durante la tarde todavía algunos chubascos tormentosos en puntos de montaña cerca de mediterráneo pero

Voz 1491 33:43 no tan intensos como los de las últimas horas a ver si es verdad porque estando unos últimos coletazos fuertes el calor EE oye Yordi y como acabamos de estrenar septiembre no sé si si podemos saber ya más o menos como va a venir el mes y va a ser más veraniego olla va cambiará más otoñal

Voz 0978 34:00 mira vamos a hacer dos tipos de pronósticos en realidad hay tres el que hacemos habitualmente que es para veinticuatro horas vamos a hacer

Voz 1210 34:08 uno para hasta el día quince aproximadamente

Voz 0978 34:10 este es un pronóstico lazo y luego ya a largo plazo que son los que con plan contempla prácticamente un mes noticias en medio buenas no porque ahora en muchos sitios no desean la lluvia pero sí que todo apunta que hasta mediados de mes en gran parte del país va a ser frecuente la situación que estamos viviendo con menos calor pero con facilidad para que se vayan gestando tormentas no el paso de borrascas oferentes que deje mucha agua en todo el país sino sobre todo en zonas de montaña muchas agrícolas irán cayendo chubascos con riesgo lamentablemente de granizo todo apunta que a partir del día quince esto vendría acompañado de un descenso de temperaturas esto haría que las tormentas no fueran tan severas que resumiendo pinta un mes cálido muy cálido pero cálido y húmedo es decir precipitaciones bastante extensas bueno y el otro

Voz 0032 34:54 ya Jordi hablábamos aquí de del comienzo de la vendimia como las previsiones han bueno pues que sean buenas para este año qué podemos esperar del tiempo para para este sector

Voz 0978 35:04 pues mira es ese momento en que está claro que que no hay una meteorología a gusto de todos no hay un dicho del mes de septiembre que dice que septiembre o seca las fuentes José lleva en los puentes con eso lo digo todo es decir hay años en que es muy lluvioso otros en que secó este como decíamos va a ser lluvioso

Voz 13 35:21 ir a la vendimia

Voz 0032 35:23 es cuando están trabajando no porque entonces el barrio es una mole

Voz 0978 35:26 a a la maquinaria de las personas pero el único riesgo que vemos

Voz 13 35:30 es que en las tormentas que anunciamos para la primera quincena puedan caer granizo no claro

Voz 0978 35:37 está siendo un año de mucho granizo todo apunta que el mes de septiembre la primera quincena lo va a ser es el único riesgo por suerte no suelen ser grandes extensiones es una lotería una mala lotería pero ese es el riesgo más inmediato que vemos lloverá pero también habrá momentos de sol que ayudarán a trabajar bien

Voz 1491 35:51 bueno pues vamos a cruzar los dedos que caiga este granizo donde no haya dejado

Voz 0032 35:54 estaremos exitoso no haya ninguna niña hasta luego

Voz 1491 35:57 di un abrazo buen día igual

hoy estamos muy contentos de una especia Sergio Díez que tiene un juguete y Tomás para pasar a esta hora y media de programa estrenamos redes sociales ya tenemos Twitter nos podéis encontrar en arroba de buena

es lo que queráis también os lo podéis contar en el Twitter o en el whatsapp seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro con vuestras notas de voz y también podéis llamarnos al novecientos cien ochocientos

Voz 1491 38:01 hay controlados hoy tiene ahí atrapada en el teléfono a Almudena Almudena buenos días

Voz 1995 38:09 hola

Voz 1491 38:10 qué tal Almudena cómo estás de dónde llamas

Voz 34 38:15 yo éramos lleva aquí voy a ir a trabajar a diario deben rellenar Campo Valladolid a dos niños Cocu nada

Voz 1491 38:25 Valladolid vas a trabajar no

Voz 34 38:27 yo algo de la fija el campo vallado leí Un viable con más o menos fue más emocional amistad Arévalo indicó él no tengo tardando en vez de sesenta minutos

Voz 1491 38:50 la Almudena eras tú la que nos escribía ayer de verdad y nos contaba que que había tormentas que estás haciendo un montón de rayos entonces en el trayecto hoy qué tal está la también

Voz 34 39:02 de ahí que este inquieta

Voz 1491 39:05 oye qué haces en La Almudena

Voz 34 39:08 hola ola de la familia entraban consiga una panadería estamos buscando intercambio veinte años

Voz 13 39:20 ya siempre tenido curiosidad a qué hora a qué hora empezáis hacer el pan

Voz 34 39:25 bueno un poquito antes ahora una de las dos que le juega con motivo tablero os cambios en otras cosas pero pero vuelvo haciendo dura lo niños niña echen pero yo no miramos también Almudena cuéntanos dónde está

Voz 1491 39:50 tu tu panadería que tengo unos amigos María de Carlos que deben ahí en Ávila oye que no quede

Voz 0032 39:55 que mi hija visitará algo bueno

Voz 34 39:58 día pequeñita esta noche con éxito fíjate nadie de Ávila Juanjo si vemos que jamás no es un lujo un lujo si queremos Joaquín dama ahí sí ahí va

Voz 0032 40:17 entonces siendo todo tan artesanal cuánto tiempo más o menos se tarda en el proceso desde que empiezan a las dos tres de la mañana hacer la masa hasta que ya sale el pan hay caliente con con granadas que te esto

Voz 1491 40:26 no

Voz 34 40:27 Del Amo creo que mantuviera la tienen ocho o la las aquí entrenamos muy desde siempre que se aprecian todavía la elaboración Amano que bueno hoy día esos talla

Voz 1491 40:43 ya desde luego a Madrid muy poca gente ojalá nos ganas de algunos algunos de vuestros Almudena ayer además las contarnos lo de la tormenta creo que nos comentadas que te hizo mucha ilusión escuchar la llamada de Roberto de Roberto Sánchez

Voz 34 41:00 como Jorge el que yo la voy de películas radio Kuerten donde ubicado en las Cortes el día llevarla escuchaba el ante entendamos mucho la volverán juega con dolores por la mañana Amalia daño me estaban no daban también buscamos el mínimo y que haya un programa ahora podemos confundir empresario dejaron

Voz 1491 41:31 no es estamos en cantados de que de que te guste

Voz 0032 41:35 sigue compartiendo cosas con nosotros ya ves nos mandan una foto la de esos planes

Voz 34 41:39 del día de va a hacerse acompañar al viñedo levantaron la persona hoy creo

Voz 1491 41:48 como si nos hacemos mutuamente teclados también aquí estamos solos nos hacéis muchísima compañera Almudena muchas gracias conduce con cuidado y otro día nos llama y nos cuentas qué tal la carreteras y siguen monos siguen esas tormentas y cómo van los panes eso un abrazo Norris en Ávila un abrazo enorme al cinco y el doce cuatro y doce en Canarias ya sabéis estamos durante toda la hora y media del programa esperando

mensajes llamadas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos podéis escribirnos también en Facebook o en Twitter arroba de buenas

Voz 0032 42:32 día aquí no nos pasa porque tenemos oyentes maravillosos como Almudena por ejemplo pero no siempre en la radio sale bien eso de abrir las líneas dar la voz al pueblo a la gente puede pasar a veces que haya problemas de comunicación entre nosotros entre los locutores y los oyentes

Voz 35 42:47 pero ya tenemos al teléfono que quiere vernos a la bienvenida el ese brujo desde Toledo la Home

Voz 36 42:55 sí sí ahora no que si no quieres decir nada más una lujo a Papa en vereda veía no tengo que decir

Voz 35 43:09 no no no para el sonoro no nos sino a ver no tienes nada más que decir si seis eso la verdad es que no los puede déjalo eh tranquilo orujo venga venga hasta luego

Voz 1491 43:28 es que se llaman para dar la bienvenida pues dan la bienvenida no te van a hacer una tesis doctoral entendemos perfectamente a Maruja que ha sido educado educadísimo las que no sabemos si van a ser muy duro no son nuestras enviadas especiales de la sede al Festival de Cine de Venecia con su cara B de me estivales La Script María Guerra Pepa Blanes buenos días

Voz 1457 43:49 hola qué tal buenos días hola buenos días

Voz 13 43:51 hay que queréis habla

Voz 1491 43:54 dar de de una araña

Voz 1457 43:56 exactamente hemos leído un ataque y un contraataque ni

Voz 5 44:01 dura agresión sin esa cada entre nuestros

Voz 1457 44:03 más nosotras tenemos sobre la cama Tato fumar es que no se puede fumar luego ninguna

Voz 0372 44:10 sesión sin respuesta del claro lo está

Voz 1457 44:12 los de mi generación que que el Campillo no pasa nada porque hará allá arañas y luego están los millennials como Pepa Blanes que hemos entrado en la habitación ya hizo una extraña quieren una crisis

Voz 5 44:23 yo era grande y tiene una tela daño enorme pero déjame decir que esto se puede considerar accidente laboral porque el otro día vimos una película aquí es el pues desde el director de Un profeta con Joaquin Phoenix donde un personaje sale metía una dañan la boca se la tragaba claros intoxicada antes perdón a perder Joan

Voz 1457 44:44 de tal a tal amenaza

Voz 5 44:46 hay que hacer algo ser no puede ser más problemas

Voz 1457 44:49 primero puedes ir de denuncia

Voz 0032 44:51 en la escuela al denuncia el festival Joseph Ratzinger ese miedo de estar durmiendo y que de repente se me metiese por la boca un insecto algo así que me has hecho bien en matar ya que creo que las mata

Voz 1457 45:01 Pepa sí creo que exigían nosotras te digo bueno algo ha vaciado todos sur repelentes porque Pepa vive con con unos aparatos llenos de repelentes hay uno que se llama Jungle como La jungla no ya ves como extra Forte jungla

Voz 0470 45:14 es Pepa estamos en Venecia no estábamos

Voz 1457 45:16 no sé en la selva pero para eh

Voz 1491 45:20 la de ozono es una prenda de ropa no lo demás igual estábamos e intentando probar y ya se ha colado no se ha escuchado pero a nosotros es una las ha colado por los agricultores el grito de guerra

Voz 5 45:31 la Pepa Gea la daña pero ahora

Voz 13 45:34 sería un arañas aparte no os vais a contar un poco la fauna no la fauna que que que que que que vive

Voz 1491 45:44 circula que habita que habita el festival de los festivales así que no es libre

Voz 1457 45:49 que no se ha visto una grandísima oportunidad con esta cara B de los festivales que es contar nuestro día a día porque la gente te pregunta cómo es Lady Gaga de hay después hombre yo es que la he visto en una rueda de prensa el hacha quiero decir cerca cerca lo que se dice cerca es como que alguien de política te ya como es Rajoy o como Pedro Sánchez de cerca hombres

Voz 5 46:09 hay una cierta diferencia ya así

Voz 1457 46:12 pero bueno yo ni siquiera se tomarán un bono uno se toman copas pero allá ellos y su conciencia no es que en copas pero que luego nosotras pues tienes un siempre con las estrellas además hay un extra espacio de seguridad pero nuestra vida nuestra cara B es ir todos los días a dos películas osea o o tres películas en las que hay en una sala de cine la que todo el mundo piensa que todos vamos a disfrutar pero los periodistas de cine es gente súper

Voz 5 46:37 al humorada osea no son tan simpáticos como nosotros ni de broma no tenemos suerte con vosotras hombre amado y Lizzy más eso ya no eso ya lo sabíamos

Voz 1491 46:49 no la suerte que sus derivados sabemos paz

Voz 5 46:51 queremos de ejemplos que vamos a ejemplos qué pasa

Voz 1491 46:54 la prótesis miramos ponen la zancadilla nos mandan callar Jos mandaría a vosotras

Voz 1457 47:02 no no hablamos no encallar en Onda dejan

Voz 5 47:05 sale el móvil nosotros hablamos muy bajito pero se queja de nosotros no se pueden quejar mucho claro por ejemplo si te pones de la el otro día estaba yo estaba en la fila de atrás de María Guerra María Guerra estaba delante con el compañero de La Vanguardia entonces yo estaba al lado de un italiano y el compañeros La Vanguardia cada vez que movía la cabeza de Renania por mover la cabeza claro no

Voz 1457 47:26 que tienes los un título tan muy claro en italiano que se el su idioma el inglés abajo entonces claro Si cualquier película tienes tienes que leer la normalmente en inglés entonces el problema está en los cabezones esos un problema con la fauna los calzones al taxi los nórdicos son fatales vale ponerlo

Voz 0032 47:45 los primeros cabezones es nórdicos

Voz 1457 47:47 cómo está que se ponen además en filas sí

Voz 5 47:50 exalto te en consideración y pondré detrás pero ellos no ellos los primeros esas los primeros luego trasladadas a la cola de Europa

Voz 1457 47:58 pasas que vamos a codazos que es la manera la que hay que comportarse en la vida pero luego lo que es es el clima no entonces sale de la película y entonces sí es una película que es un tostón pero súper de autor entonces salen los que tienen la sensación de la entendido

Voz 5 48:13 yo la he entendido pero nosotros no

Voz 1457 48:17 eso es lo llamamos los calle listas los cambios

Voz 37 48:20 dado que Cinema era la revista que fundaron en su momento pues se Truffaut Godard y que todavía sigue existiendo en Francia y en España la versión española se llama caimán de cine entonces ahí

Voz 5 48:33 escriben como los críticos más sesudos que cualquier película no entendible pues les parece maravillosa la fotografía y luego estamos nosotras que es pues la hemos entendido no la hemos entendido esto lo entiende el público no

Voz 13 48:46 claro pero no tener ningún problema en reconocerlo

Voz 1491 48:50 qué habéis entendido lo que habéis entendido Iker en que dicen los caimanes entonces de amanecer

Voz 1457 48:56 bueno a él a el amanecer es una película de un húngaro que se llama las lo Némesis que es el director de Hijo de Saúl que ganó el Oscar hace dos meses si tiene treinta años Marina es es que no tú y es esta mañana he dicho nada de Madaya

Voz 1491 49:12 a día treinta años K

Voz 1457 49:14 yo venía cincuenta dentro es más cerca de los treinta

Voz 5 49:17 de los cincuenta esos ver la Haro nada me cortas

Voz 1491 49:19 en los micrófonos me tuvieron que sacar a rastras del estudio porque yo gritaba no

Voz 1457 49:23 pues Bale tiene XXXIII pero no

Voz 5 49:26 pero eso no es nada arriesgada no es ninguna difamación de verdad como soy bueno bueno estábamos en las

Voz 1457 49:33 es una es que es este mes que es este director húngaro que ayer presentó una una película que se llama Amanecer en la que el va con cámara al hombro siguiendo la nuca de una de una chica joven en Hungría en mil novecientos diez entonces es la sensación de alguien que está en una situación de peligro constante y entonces pues pensábamos pues es una situación de guerra es una película Super angustiosa salíamos con los con el estómago punta dices jo es muy interesante pero no entendido nada pero es un posea te crea la sensación de angustia entonces hoy hemos sido entonces a salieron los carteristas le evitando dos nosotros hoy hemos la la rueda de prensa ahí hemos dicho como relaciona esto con la actualidad con Hungría y entonces era ha dicho el director no me gusta nada explicar las cosas el espectador que entienda lo que tienda entonces sí pues macho es un poco de consideración no

Voz 5 50:25 sí sobre todo porque claro es una película que sí que tiene no es que sea una locura surrealista sino que tiene muchos anclajes en la realidad pero esos anclajes eh pues dice sí sí emperatriz desaparecen de unas cosas que puedes suponer que es como los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial pero claro ni siquiera están bien atados es es una locura porque no sabes al al final quienes esta señora porque corre porque eh todos la persiguiera entonces es una un poco locura nosotras quiso Nos ha ocurrido pues imitarla en vida

Voz 13 50:54 claro se van haciendo nuestra crítica descubre todo

Voz 1457 50:58 pero lo que la sensación que salimos ya hemos dicho hombre es un poco críptica es un poco desconsiderada no lo que decía Ortega que la cortesía del filósofo es que te entiendan los lectores pues esto a mí me parece un poco descortés por su parte entonces salimos de esa película hemos dicho jo que críptica no y entonces los galleguistas sea los elevados unos miraba como diciendo ya están las maestras de escuela

Voz 5 51:20 que no se enteran de yeso con lo llevamos con muchísimo

Voz 1457 51:22 la dignidad porque claro porque hicimos bueno es que una película tiene que que que entenderse pues les pues esperamos que le den un premio por las sensaciones pero no el nada más entonces esa es nuestra situación

Voz 5 51:35 luego están los hámsters que son modernos y modernas espectacularmente vestidos que solo pues aplauden pues estos Jacobs como eh suspira ella bueno estas películas así ha dicho dos palabras que el mortal de monta tendido Hayes hipster hija hay hippies

Voz 1457 51:54 pero odiado Hall es lo que se quiere decir lo que es así pero

Voz 1491 51:58 Blanes High que pues sí

Voz 5 52:00 acción de hablado es que es es algo que es como que ha generado una expectación que todo el mundo sabe que va a morir lavar es como algo muy cool no entonces claro pero por porque hipster Koolhaas Holding pues millennials tengo treinta años

Voz 0032 52:13 Bernat tímido fuera del centro

Voz 1457 52:16 xima PG pizzería de treintañera que que sale imaginado que Wayne no es cómoda muchísimo entonces los a los calle tenistas les desprecia los más las bases

Voz 1491 52:28 eh a partir de ahora aquí caimanes

Voz 5 52:30 si los Hearst es son bandas

Voz 1491 52:32 enfrentadas no como los modelos

Voz 5 52:35 rockeros eh pero de vez en cuando pueden unirse en alguna causa común contra las maestros de escuela probablemente que somos nosotras entonces ahí así es esto es un poco como el Parlamento sea nunca sabes las alianzas para aprobar unos Presupuestos quién perduran claro quién es quién

Voz 1457 52:54 verdura lo necesario que es el que es capaz de de interpretar la realidad

Voz 5 52:59 luego es no no sé si podemos hablar pero luego está Boyero no que es como ya está aquí no aquí no está pero que ya los bases de prensa esos como común Un paso más irá hasta que pueden

Voz 1457 53:08 el ex ediles más fan

Voz 1491 53:11 en sí mismo no nombrarle dice el escrito

Voz 1457 53:13 es el país que no viene ahora a Venecia desde hace cinco años y es verdad que busque bollería

Voz 5 53:19 para que no se insertan ningún club eso también es de

Voz 1457 53:22 eh si hay que conocerlo porque él era muy muy muy natural a la hora de decir me parece una porquería no entonces yo en ese sentido ha hecho un poco al menos la claridad de Boyero pero vamos va yo reivindico muchísimo nuestro nuestro perfil

Voz 1491 53:38 estarás de escuela si osea

Voz 1457 53:40 qué es un periodista que es alguien que interpreta las cosas de una manera accesible para todos eh bueno pues habrá más listos ahora más tontos en la vida pero siempre hay muchos más listos que tú Irving pero vamos que no sin ningún

Voz 0032 53:52 problemas chicas pues al final entre los cabezones nórdicos los calle aristas los justas ni tan mal con la araña en en el hotel

Voz 5 54:00 estamos eh general lavadoras y tampoco bueno oye

Voz 1457 54:02 me encanta más este programa que da un sentido a nuestra nuestra vida

Voz 0032 54:06 de tiros mejor rosados despertamos a estado

Voz 5 54:10 no estamos en pijama mitad de paz está pensando es peor que está pensando en lo que decías

Voz 1491 54:18 Eli de la amanecer vivo y yo creo que

Voz 13 54:20 es cada vez la gente tampoco acaba siendo él mismo Viena se vendió que es lo que queremos

Voz 1491 54:26 los contar pero es decir es esto es esto es esto

Voz 1457 54:28 pero eso no es la vida y no estábamos súper contentas de este de vuestro programa hayamos aprendido a decir que es buenos días a esta hora a plena noche buenos días a la que estén despiertos porque esto es un horror y me falta preguntaros

Voz 0032 54:43 a las ocho de la mañana cuando vais al cine ahora en unas horas huele mal en el cine o hay aire condicionó suficiente como para que el olor humano

Voz 5 54:52 ahí discos de todas las clases Entesa críticos con distintos distintas rutinas de limpieza entonces si ha habido un momentos de tensión saben canta cantar Herritarrok mentira

Voz 0032 55:05 pero rellenos de León mira

Voz 5 55:07 dos de escuela yo defiendo mi gremio vamos siempre impecable

Voz 1457 55:10 pues vamos a ella tal

Voz 5 55:13 hombre discreto

Voz 1491 55:14 la ropa para cambiarse en el bolso