De Buenas a Primeras (06/09/2018)

Voz 7 00:49 empieza el jueves seis de

Voz 1491 00:50 septiembre con veinte grados y lluvia en Girona tiempo cada vez más fresco por las noches pero calor todavía en la previsión para el resto del día también tormentas granizadas algunas cayendo ya en todo el este y en las Baleares

Voz 1 01:04 por motivos electorales

Voz 1491 01:06 directora general de Tráfico María Seguí lo ha dicho así de claro en la SER el Gobierno de Rajoy se resistió a bajar los límites de velocidad La velocidad máxima por miedo a perder votos

Voz 1 01:16 así llega sí

Voz 8 01:18 citar una protesta que desafortunadamente no existe voluntad política para hacerlo por motivos electorales no fueron explícitamente mencionados por supuesto que lo he planteado no sobran Benito sino al resto del ministro

Voz 0032 01:30 por miedo a que generara protestas porque había elecciones a la vista y a pesar de los datos

Voz 8 01:35 estamos hablando ya de más de trescientas cincuenta vidas salvadas Soraya

Voz 0032 01:39 trescientas cincuenta vidas salvadas por año

Voz 1 01:42 no lo hizo el Gobierno de Rajoy con Fernández

Voz 1491 01:44 Díaz en el Ministerio de momento este gobierno el Gobierno de Pedro Sánchez se ha limitado a decir que está estudiando la medida al margen de lo impopular que pueda ser podéis contarnos en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que opina es que os parece la medida al margen insistimos de lo impopular que pueda ser trescientas cincuenta vidas al año parecen un argumento más que suficiente para reducir la velocidad máxima en carreteras secundarias a noventa kilómetros por hora

Voz 1 02:18 León en Villadangos del Páramo los trabajadores de la multinacional Vestas siguen acampados ante la fábrica para protestar por su cierre en plena campaña del Gobierno para la transición energética han para apostar por las energías limpias esta empresa que fabrica palas eólicas para palas para los aerogeneradores ha decidido dejar León dejar en la calle más de quinientas personas

Voz 1491 02:41 era viernes empieza la negociación del ERE de extinción e de esta planta una planta por cierto que ha recibido trece millones de euros en subvenciones trece millones de euros de dinero público pero que se cuidó muy bien de no anunciar su cierre hasta que había pasado el plazo legal que permitía a la Junta de Castilla y León reclamar la devolución de esas ayudas nuestra compañera de Radio León María García nos va a contar a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias cómo se presenta la negociación y el futuro de estos trabajado

Voz 0032 03:10 eres y los que no tienen que preocuparse por su futuro hay viven así tan panchos son los llamados ultra ricos que además ya a pesar de la crisis cada vez son más se han triplicado en la última década

Voz 1491 03:21 son quinientos setenta y nueve privilegiados que casi casi mareas decirlo declaran patrimonios de más de treinta millones de euros Miguel Crespo con ultra ricos no nos

Voz 9 03:33 venimos a los que tienen una mansión un coche de lujo una villa con vistas al mar en la zona más exclusiva de Ibiza y un yate de recreo hablamos de personas que tienen más de un par de cada cosa o que por lo menos se lo pueden permitir que pueden desayunar en Nueva York y acabar con una cena romántica con vistas a la Torre Eiffel en París porque su jet privado está siempre preparado ya a las órdenes ultra ricos Ellos cuyos patrimonios declarados superan los treinta millones de euros según datos de la Agencia Tributaria desde el año dos mil seis su número se ha multiplicado por tres ha pasado de haber unos doscientos contribuyentes a casi seiscientos vamos a hablar de los ultras ricos que habrá que no se sepa ya sabemos que los paraísos fiscales tiran mucho aunque después de la amnistía fiscal aprobada por Hacienda con el ex ministro Cristóbal Montoro al frente en el año dos mil doce son muchas las personas que

Voz 1491 04:18 han regularizado sus bienes en el extranjero

Voz 9 04:20 pero a este selecto grupo otro número que sube es el de personas que declaran entre millón y medio seis millones de euros casi mil contribuyentes ricos más que no ultra ricos no confundamos

Voz 1787 04:30 que estos juegan en otra liga en fin cuantos quisieran

Voz 10 04:39 no a mí me a hacerlo

Voz 1491 05:09 los nuestro número de guasa puedes mandarnos mensajes de voz notas de voz durante todo el programa hoy no tenemos a Sergio al otro lado está un poco pachucho le mandamos un beso a Sergio hoy tenemos la Victoria Moreno a Vicky atendiendo también el novecientos cien ochocientos el teléfono al que nos podéis llamar al que nos llamada ayer Gabriel minero que nos contaba que no es capaz de dormir más de cuatro horas en cualquier otro eh

Voz 11 05:35 es verdad que estamos acostumbrados no hay mano no no no hay manera de dormir más y me da rabia porque bueno hay gente que la veo dormir me dan ganas de patear levanta

Voz 1491 05:46 también en nuestro compañero de informativos de Hoy por hoy Javier Alonso ha llegado esta noche nos ha contado que ha dormido

Voz 12 05:53 once horas

Voz 1 05:56 para Venus

Voz 1491 05:59 ahora mismo de los de decirle vamos a agredir un poco un poco de de tu parte

Voz 1 06:04 el sino quince no tiene vergüenza decía

Voz 0032 06:06 por Gabriel Javier Alonso que por cierto Marina ha querido ejercer su derecho a réplica en el seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 13 06:15 se escucha la Marina hola soy Javier Alonso del Hoy por hoy os dejamos ya porque bueno que resulta que tengo mi Whats App lleno de de gente amigos familiares que me están se están riendo de mí porque resulta que lleva en antena que había dormido doce horas simplemente creo que sí que es verdad que dominó fue horas pero quiero aprovechar para pedir que Marina cuente aquel día que yo tenía que llegar a escribir de Hoy por hoy cuando ya trabajaba en el Hoy por hoy y nunca llegó ella se preguntó por radio tan fresca a las ocho de la mañana cuando el programa lleva dos horas de emisión porta lo Marina por favor

Voz 1 06:50 es sé quién es ese ni ni de qué me habla Borja por favor sobre la música

Voz 1491 07:18 el verano es una época en la que los jefes es que curioso suelen desaparecer de un día para otro de buenas a primeras se van y dejan al segundo al mando de la nave pasa aquí en la radio pasó en la selección de fútbol con Lopetegui también pasa pues en el Gobierno es verdad que Pedro Sánchez no tenían muchos días acumulados en el cargo tampoco se fue se fue mucho pero sí estuvo en Marivent Hidalgo pudo descansar se quedó al frente se quedó a cargo la vicepresidenta Carmen Calvo y claro de rueda de prensa en rueda de prensa pues a veces en el cargo poco a la cara

Voz 14 07:54 tú Carmen Calvo ofrece también el aviso a entrevista un perfil más duro ella razona que el Gobierno español está obligado a dialogar con el Gobierno catalán y lo razona diciendo es que no hay alternativa hice porque sino no votamos el diálogo hallada esta frase Se va creciendo va repitiendo el que prestamos atención a la administración de silencios el crescendo del que pero esto y venir tiene la obligación de agotar todas las vías posibles porque sino la pregunta al hago yo

Voz 15 08:19 sino que

Voz 14 08:22 a la pregunta este último que ya parece que está a punto de agotarse es que no

Voz 0032 08:38 el único detalle bonito de la ponencia de Carmen Calvo hay hay una cosa que hacemos todos los humanos al hablar que es eh

Voz 1 08:44 en ese chasquido de lengua ese suelo hacer cuando

Voz 0032 08:47 los está Bono pues pensativo o cuando se quiere expresar un poco de disconformidad con lo que se pregunta Toni Martínez podemos decir que tiene un máster en este tipo de chasquido

Voz 14 08:58 escuchamos una definición interesante que es que es la política lo dice Carmen Calvo y la política es encontrarte con el otro política puedes encontrarte con el otro cómodo de la Beevor más probando hasta que haces vamos a prestar atención al chasquido de lenguas de la vicepresidenta es un chasquido de lengua que ya hemos estudio donó otros líderes tales como Alves Rivero buen Pedro Sánchez vamos a recordar que el lunes consideramos que el de Albert Rivera supo impaciente de ya está bien así se llama en gramática avanzando al ya está bien de que se puede sustituir por cualquiera de las dos locuciones no ya está bien está pidiendo la escuchamos que defienda sus libertades o que se conformen oiga mire pues aguanta usted es como su nombre se puede Pitt está bien es que no defiendan sus libertades en cambio escuchamos también han de Sánchez que son mucho más comprensivos de estar con el niño que no se come la verdura le dices sigan comedias la Mara incumplirá los parámetros de la OMS alterna es que en Catalunya hace falta mostrar responsabilidad tenemos el de Carmen Calvo que acabamos de escuchar y que asunto de fantasía un poco de Mago de Oz y la política es

Voz 16 10:28 encontrarte con el otro

Voz 18 10:33 eh

Voz 17 10:37 no

Voz 16 10:40 su política es la que hablábamos

Voz 14 10:45 bueno tenemos muchos llevamos dentro

Voz 1 10:51 sí

Voz 1491 10:53 qué crees que que te sugiere

Voz 0032 10:56 eso siendo gallega ya haciéndolo así te diría que tú te has ido suena a indefinición a aun sí pero pero no que no

Voz 1491 11:04 bueno todos llevamos un chasquido dentro ya lo decía Toni y Francino no iba a ser menos por ejemplo hemos

Voz 14 11:10 escuchar ahora vosotros lo califican como sería el de Francia

Voz 19 11:15 no no no dar tanto la lata con los temas es siempre con la bronca político al proceso y todas esas cosas de las que hay que hablar es sin duda pero pero sin pasarnos Fassino así

Voz 14 11:25 no la impaciencia impaciencia sí

Voz 0032 11:28 impaciencia sería otro

Voz 14 11:30 lo veo un poco entre entre me sin impaciencia

Voz 1491 11:38 se habla mucho últimamente de los límites del humor ese ese concepto los límites del humor cuando hay tantas y tantas cosas a las que si sería deseable poner ciertos límites no sé pues se me ocurre por ejemplo los piropos ese género literario extremadamente rancio menos mal que gente que ha empezado ya a reciclarse y ahora se dedican a piropear cosas objetos en lo que desde luego nos parece mejor que costó a las mujeres Agustín que todo buenas

Voz 14 12:05 perder ahora voy a tardar Agustín un operador profesional verdad Agus no profesionalmente yo me dedico a lo que la donación de esperma árboles tiró pues es más Javi va usted Agustín pero que cosa usted jamás a piropear a una mujer o un hombre si yo fuera de trabajos hoy en SER asesoró al no tiene ningún interés por lo humano yo adoro los objeto inanimado animo a dos horas

Voz 20 12:29 por ejemplo está aquí en el estudio de Barcelona hay algo que te atraiga Agustín

Voz 14 12:34 entre ellas que ya quisiera tener la boca más grande a comerte hasta las Pubilla de a para

Voz 21 12:40 a mí no fue migrado este esa pregunta gusta bola fue la entrevista te puede decir con la genial con luego luego no no no te vas a tu casa ahí todo es

Voz 20 12:54 sin a qué se debe la habilidad dilatará mental que tienes para piropear a

Voz 14 12:59 a los malos un don no lo no te lo puedes pegar un igual no igual que que Messi quiero para explicar cómo jugó a fútbol no o cómo hacer la declaración de la renta les sale punto ya ya que sale limpia y tengo entendido que no sólo propios objetos también por eso sí listón para lugares verdad por ejemplo yo ahí hay un cajero automático que quisiera que lo ir amigos padre Dios bonito si cometer como tal cajero automático en Cannes no el clásico cajero que que que te hay que hacer una Pérez de la cabeza desde luego en vez que pasa es que les suelta

Voz 21 13:32 algo bonito no salió algo si algún requiebro

Voz 14 13:36 yo le digo que fuera libreta pan salir Puerto ranura

Voz 21 13:41 yo delicado

Voz 14 13:45 desde otro

Voz 21 13:45 pero bueno es su buque doy por hecho que esta afición tu llegue tienen cuestión rabioso algún problemilla verdad

Voz 14 13:52 que bueno pues sí sin ir más lejos vienen aquí he pasado a pasar una chica muy bonita en la víctima preciosa que yo había visto jamás él nunca se usaba Tito interesaba la he visto pasa que te encanta soltado exaltado ni con días cerveza podría pillar un

Voz 1 14:08 pedal como el tuyo

Voz 14 14:11 dicho Iker un fuera reine para sujetar te puede ceder tras esa voluntad para la bici y la chica pensó que no para ello o no menudo arroz y sobre todo yo no sabía cómo hacerle entender que a mí no me interesaba ya choque lo lo lo que iba a entrar a pierna que la bicicleta

Voz 0032 14:26 bueno como podéis ver todo funciona exactamente igual que con el piropo machista la fórmula es la misma pero en este caso contra cosas no vivas bueno algo es algo hemos avanzado

Voz 22 14:40 después de de

Voz 1491 14:41 estoy de los escritos que dice oye que suenan a Rat y también vamos a ponernos serios un rato porque vamos a hablar de la Guardia Civil sus series yo veo por el retrovisor un coche de la Guardia Civil me tiemblan hasta las orejas y mira que como mucho eh pues puedo llevar unos cuantos de mi madre bueno e en mi último viaje es verdad que podría haberme acusado de contrabando que llevaría el caso es que el martes el ministro del Interior Grande Marlaska tuvo que echar para atrás una norma por la que los miembros de la Guardia Civil no podían llevar o exhibir sus tatuajes Sara vítores explica que es lo que ha cambiado hasta ahora se les exigía no tener

Voz 1880 15:19 tatuajes au taparse los usa cubrirlos donarlos no tenerlas o zonas de la cabeza restauradas y lo que ha hecho el ministro de interior es acabar con esto hombre la decisión del ministro es comprensible por muchas razones por una de ellas porque el mismo lleva en su muñeca derecha un tatuaje visible muchas veces que a estas figuras formas en el suelo con piedra se así el poeta chileno Raúl Zurita que dice Ni pena ni miedo bueno el caso es que las asociaciones de la Guardia Civil habían amenazado con recurrir a la justicia sino se hacía este cambio Juan Fernández es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya hemos hablado con el esta tarde

Voz 23 15:53 valoramos positivamente la intervención de los juego

Voz 24 15:56 los otros flexible a la es

Voz 23 16:00 por otro lado preocuparon también puesto verla en Segunda B compromisos tiene quince ceder porque la propia Guardia Civil pretendían sacar adelante una norma sin el consenso de la Guardia Civil de las asociaciones Extragón

Voz 0032 16:13 no parece razonable que si el jefe lleva tatuajes los demás también puedan eso es como se aquí en La Ser en la redacción aparecen un día Javier del Pino Ángels o Pepa Bueno en bañador y chanclas rápidamente yo creo que la redacción viene con sombrilla pareo y un mojito para beber es que lo más

Voz 25 16:26 progresivo de la norma no era la

Voz 0032 16:29 prohibición en si es que el que llevase a

Voz 25 16:31 Bages tenía un plazo de tres meses para hacerlo desaparecer

Voz 23 16:35 es un cuerpo en ciertos aspectos anacrónico que les cuesta adaptarse a los tiempos modernos fruto de esto es la polémica que se ha desatado una norma que pretendía dar tres meses para eliminar del cuerpo un tatuaje o tener que realizar una declaración jurada de un tatuaje que tú tengas que Guardia Civil tengan en una zona de su cuerpo que no tanto visible

Voz 1491 16:55 anacrónica me parece poco yo diría que la medida es directamente me medieval una declaración jurada de que el tatuaje está en una zona no visible yo no no puedo seguir esto

Voz 0032 17:07 nada pues ni nada pues Sara vítores en su cara B de Hora Veinticinco ha querido mirar esta pero

Voz 0962 17:13 efectiva desde otra perspectiva

Voz 0032 17:16 lo ha hecho con la ayuda de Alfonso Ramos tatuador desde mil novecientos noventa y ocho la Guardia civil

Voz 26 17:23 sí

Voz 27 17:25 miembro del Ejército seguro que también

Voz 11 17:28 el Ejército no bastante poco porque antes lo hacían más ya hoy estoy diga que que menos pero Guardia Civiles y hombres por supuesto

Voz 27 17:36 y futbolistas también seguramente

Voz 28 17:42 tres eh Alfonso que hoy en dos mil dieciocho en algún trabajo en alguna profesión los tatuajes siguen considerándose un estigma

Voz 11 17:48 en muchísimos trabajos dijo no yo creo que en realidad a todos los que estará al público está está obsoleto si tu opinión pues creo que que cualquier tipo de negocio requiere de una imagen entonces bueno pues también supongo que respeto

Voz 1491 18:08 sobre tatuajes Si su lenguaje escrito mucho el sociólogo José Antonio Alarcó ceba para el que este es un fenómeno generacional Ike confirma eso que dicen muchas personas tratadas que lo de pintar rajarse la piel es adictivo que siempre quieres

Voz 1 18:22 más creo que es una cuestión también generacional

Voz 26 18:24 no es decir probablemente no lo sé esa gente tiene más de cincuenta años

Voz 27 18:28 sí pero dijo

Voz 26 18:33 debajo de cuarenta probablemente empecemos a encontrar más personas que que estén tatuada por debajo de la treintena podemos encontrar pues a porcentajes el veinticinco treinta por ciento de personas que se han tatuado y que además el tatuaje tiende a generar una cierta adicción es decir una vez que te da tu has un solo motivo

Voz 0032 18:52 yo creo que tenemos que hacer un censo de tatuajes en el equipo a ver cómo cómo estamos tú llevas algún día

Voz 1491 18:57 limpia Julia Juan tienen pinta

Voz 0032 19:00 ser de colegio católico de pago desde que segrega por sexos así que tampoco termino de verlo esta grave de Hora Veinticinco ha terminado con la gran pregunta la que muchas madres seguro que se están haciendo

Voz 28 19:10 también está de moda hacérselos en lugares que no se ven entonces para que Telva que esas dos intelectuales y no lo vas a lucir

Voz 26 19:17 Jorge igual que la moda igual que la cirugía estética tiene un fuerte componente relacional es decir eh usamos el cuerpo para relacionarnos con los demás para el Mostra

Voz 27 19:29 la vi demostrar lo que somos por eso decía

Voz 26 19:31 lo que el tatuaje de alguna forma genera una cierta identidad colectiva decir esas generaciones más jóvenes lo que hacen es compartir una cierta cultura de de uso del cuerpo asociada al consumo no fórmula diferenciación en el sentido en que me diferencio de la gente que no está tatuada por otro lado se empieza a normalizar yo no soy muy de acuerdo con que con que haya tantas profesiones donde el tatuaje empieza a ser más visto yo creo que es al revés

Voz 18 20:00 cada vez menos profesiones

Voz 26 20:02 es un problema hecho en muchos casos por ejemplo estoy pensé los las nuevas en las redes sociales y en todos los las personas influyentes en ese sentido lo de los futbolistas que no son paradigma de modernidad pero que parecen marcar cierta tendencia a la hora de fijar estereotipos entonces el osea todos en los ocurren los los típicos personajes que muestran permanentemente Un cuerpo también muy moldeado en el que el tatuaje forma parte de ese cuerpo deseado en su cuerpo perfecto no

Voz 1491 20:35 sí tenis tatuajes ha dejado de hablar por habernos hecho uno Si tienes cualquier historia que tenga que ver con esto o con lo que sea si sois yo que sé pues guardias civiles

Voz 1 20:46 queréis opinar no nuestro

Voz 1491 20:48 Apple seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1 20:58 cualquier iniciativa esfuerzo que haga por visibilizar la discriminación que han sufrido y que sufren

Voz 0032 21:04 la de hoy cada día e personas que forman parte del colectivo LGTB es poco hace unos días un niño de nueve años se suicidó en Estados Unidos sufría acoso escolar tras haber dicho a sus compañeros de colegio que era gay en las redes hace

Voz 1491 21:17 les bajo la etiqueta mi cubrir miles de personas están contando su su experiencia las diferentes formas de rechazo que han sufrido a lo largo de su vida en casa en el colegio al trabajo por su orientación os su identidad sexual experiencias como estas

Voz 29 21:33 cuando he pequeña me regalaron una muñeca lo conté en el cole todos empezaron a llamarme Marica en vez de por mi nombre o cuando él

Voz 30 21:40 tú preferido de muchos el recreo se convirtió ni peor pesadilla y el grupo de niñas ni el de los niños querían jugar con

Voz 31 21:47 que siendo Trans al despertar de la operación de cirugía superior estuviese cagado de miedo y lo único que quisiera haber fue ser el rostro de mis padres y que no estuviesen allí porque decidieron que no estaban de acuerdo

Voz 30 21:58 con quién son que la gente se ría de ti por decir que no tienes ni un pene en la vagina que te citen diciendo que sólo hay dos géneros y que debes joder

Voz 9 22:07 arte os imagináis empezar la carrera universitaria hacer muchos amigos los primeros días y que un mes más tarde se enteren Porto Instagram de que eres gay dejen de hablar todos Ésta es mi historia

Voz 1491 22:19 a día de hoy lesbianas transexuales bisexuales mayores jóvenes niños y niñas que soportan en pleno siglo XXI este tipo de de situaciones Rubén Serrano que es la persona que han movido que ha puesto en marcha esta iniciativa aquí en España no se esperaba el impacto que finalmente ha tenido que sigue teniendo

Voz 1787 22:39 no no me esperaba que tuviese esta repercusión no cuando lo empecé hace casi dos semanas hoy como momentáneamente no toda la gente lleva sumándose a estas historias sin parar en tan sólo un día se registraron cuarenta mil Tutti fue como óseas que verdaderamente había muchas ganas de hablar y de contar la violencia que que sufrimos casi a diario

Voz 19 23:02 déjame que te pregunte una cosa no nos nos asunto de matemáticas de porcentajes Pérez de todas las reacciones que que ha recibido cuánto ha habido de denuncias de exposición sincera de de de problemas y cuánto

Voz 1 23:14 lo de cuanto digo digo de mala baba

Voz 1787 23:18 la verdad es que por suerte de mala o muy pocos se atrevían todo ha sido empatía como un yo también yo también no o a mí también en plan de repente no se hizo en las redes como una especie de de asamblea no o de sitio colectivo donde nos encontramos muy seguros para compartido lo que no sucedía hay que bueno que el quizás no compartimos a diario o nunca hemos contado por miedo o no o por temor a afrontarlo por hasta vergüenza que nos produce red conocer que ya no que nos han pegado por la calle sino que nos han dicho maricón o bollera no

Voz 0032 23:52 bueno Rubén es homosexual y al margen del movimiento como tal al margen de haber recopilado muchas historias él mismo cuando era más joven también sufrió una situación de acoso discriminación

Voz 1787 24:02 fue hace un par de años en mi pueblo en Monóvar Alicante iba con con mi madre y de repente pasó un señor eh a nuestro lado y dijo maricón yo me quedé mudo que vaciar no o cómo reaccionar pero verá mi madre sin decir nada no hizo totalmente muda fuego fue muy violento no oí sentí una especie de pero venza hacia mí misma Un plan que está pasando en un plano porque me merezco yo esta reacción violenta yo no he hecho nada que es lo que más te dolió

Voz 32 24:37 la agresión de este hombre que se cruzó contigo y te llamó maricón o el silencio que seguramente no fue un silencio aquiescencia sino un silencio de no saber reaccionar al no saber qué decir no sabe cómo enfrentarte esas agresiones

Voz 1787 24:51 lo que más me dolió fue a sentir vergüenza de amigos

Voz 1 24:55 era como pero qué he hecho yo

Voz 1787 24:58 simplemente tener una pluma o no tenerla o no comportarme como tú que es que me tengo que comportar como un hombre no era como que que que te supone mi diferencia tiene que es lo que te molesta porque me merezco esta vejación pública delante de mí

Voz 14 25:12 Adrián no es creo que eso me pasó

Voz 1787 25:14 no lo sé con diecinueve años pero qué sucede cuando sobrepasa un niño de siete años que alguien Mercedes maricón hoy el chico no sabe lo que has pero ya empieza a interiorizar que hay algo en mí que la gente no

Voz 0962 25:25 hay mucha ocultarlo Boyacá hallarlo

Voz 16 25:40 eh

Voz 1491 25:43 da eres una de las bandas más importantes de los años ochenta duró poco más de una década una década que sigue resonando hoy en día gracias en buena parte a la forma inconfundible de tocar la guitarra de su líder de Mark Knopfler creo chicos

Voz 0084 25:59 qué chica que para entender lo que supuso el debut de Dire Straits hay que entender el momento en el que surcan en el setenta y ocho en Reino Unido un año con discos de The Jam de Elvis Costello de Talking Heads el Some girls de los Rolling Stone es un año después de la eclosión de la segunda oleada el pan con el éxito los Sex Pistols con los primeros discos de de clase A y Fernando aparecen los da es curioso agradar yo creo que funciona muy bien

Voz 33 26:23 contra este alguna vez lo hemos comentado aquí en este espacio de pronto que surge un grupo una banda que hace una cosa distinta a lo que se supone que va a suceder en ese momento y en este caso lo que hace que estamos escuchando trans obstruyen es una vuelta al sonido del sonido del blues una cosa que que sabe que huele a humo a nocturnidad que está evidentemente muy bien interpretada ahí hay una clase magistral cuando lo estábamos viviendo era en unos momentos en los que casi Se el laureado a la posibilidad de grabar un disco sin saber también en este momento

Voz 0084 26:56 de ahí destaca precisamente Mark Knopfler me parece uno de los grandes virtuosos un guitarrista decía Igor Paskual el Príncipe el programa de autor no una guitarra que tú la oyes y ceder estos Mark Knopfler diestros una cualidad comentaba con con ya ve preparando el programa que no tiene mucha gente no pedirá la odies esté sé quiénes es que

Voz 34 27:14 de hecho yo creo que es la la la cualidad más o menos habitual y más valiosa de cualquier instrumentista esa esa facilidad para identificar un sonido con una sola nota no que tenía Viking o que o que tienen Knopfler aunque lo que lo escuchas no necesitas ni siquiera media canción en en una nota dices bueno tú o alguien que suena como Mark Knopfler que es todo un halago claro está

Voz 0084 27:34 disco llega además con el grupo ya maduro no eran para nada chavales Mark Knopfler rondaba ya los treinta años y en su debut de aves se coloca en el top ten de las listas de media Europa quizá en cierta medida había ganas de de algo así por parte del público de buen rock en contraste con ese con ese pan

Voz 34 27:49 claro es que encima era una cosa ahora nos parece muy mainstream pero en el momento era una de una frescura terrible porque si el pan que originalmente era una especie de respuesta no a aquellos temas de veinte minutos de los vestíbulos setenta de repente anda que no tienen problema con los solos de guitarra pero suena cool pero las canciones son maravillosas y cortas entonces tenía todo para para para poder encajar con cualquiera que quisiese escuchar una buena canción

Voz 1 28:15 una buena canción como esta resultan Swing

Voz 0032 28:18 pocos años después ya catapultado a la fama el líder de Dire Straits Knopfler empezó a dedicar parte de su tiempo a otras aventuras como productor y también como compositor de bandas sonoras de películas como esta

Voz 35 28:31 a dedicar por entero Mi vida aprender el arte de la la próxima vez que nos encontremos yo pienso fallar ocho me enfrentaría al hombre con seis dedos y le ahora me llamo Íñigo Montoya Duma Castiel vale vale

Voz 36 28:51 venga armonía que todo se esté hundiendo es de resto de tu tu voz de sea

Voz 1491 29:11 la banda sonora de La princesa prometida este año este dos mil dieciocho de aires tres ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame uno de los honores más grandes que se pueden conocen de conceder a a un grupo su historia la recogido Alfonso Cardenal este verano en un sofá Sonoro que se puede escuchar en Cadena Ser punto com

Voz 10 29:28 sí

Ana Button buenos días buenos días los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur acaban de anunciar que volverán a reunirse del dieciocho al veinte de septiembre será el tercer encuentro de los mandatarios en seis meses

Voz 1509 30:16 enerva a Marcos el encuentro que durará tres días y dos noches tratará entre otros temas de la desnuclearización de la península y el refuerzo de lazos entre las dos Coreas así lo ha anunciado en rueda de prensa el director de la Oficina de Seguridad Nacional de Seúl esta nueva reunión ya que tenía prevista su primera cumbre el pasado abril en ese encuentro el líder norcoreano Kim Jon Un y la Delegación del sur también trataron el complejo proceso de diálogo entre Pyongyang

Voz 1491 30:43 en Washington en Estados Unidos Donald trampa carga

Voz 0127 30:46 esta madrugada contra el New York Times por Twitter también en una reunión en la Casa Blanca

Voz 14 30:51 alguien en el nada

Voz 16 30:53 eres tú Leo Kirch

Voz 0127 30:56 la reunión en la que ha dicho que se siente traicionado y ha calificado al diario de cobarde por haber publicado un artículo anónimo de un alto cargo que revela una supuesta campaña de funcionarios de la Casa Blanca para frenar algunos de los impulsos políticos del presidente corresponsal en Washington Marta

Voz 25 31:10 la fuente dice ser parte de la resistencia de la

Voz 18 31:12 la administración Trump no una resistencia de izquierdas sino una que protege al país y a sus instituciones democráticas de los impulsos perjudiciales mal informados e imprudentes de este presidente al que califica de impetuoso mezquino ineficaz desde el anonimato este funcionario reconoce que dentro del Gabinete han hablado de invocar la vigesimoquinta enmienda de la Constitución que iniciaría un proceso complejo para destituir al presidente pero pero asegura que nadie quiere precipitar una crisis constitucional así que harán lo que puedan dice para dirigir la administración en la dirección correcta hasta que de una forma u otra se acabe

Voz 0127 31:47 aquí en España hoy hay dos ciudades importantes en el Congreso pleno en el que el Gobierno confía en sacar adelante tres decretos entre ellos el que devolvería la sanidad universal también cita en Barcelona Torre Grande Marlaska participan este mediodía en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña después de que el Ministerio del Interior haya anunciado que va a enviar cerca de mil agentes antidisturbios para ayudar a los Mossos a garantizar la seguridad ciudadana desde la Diada y en los deportes Carla Suárez ha caído esta madrugada ante la estadounidense Madison Keys en el partido de cuartos de final del Open la española ha perdido seis cuatro seis tres de momento es todo más información dentro de una hora en Hoy por hoy y en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 1491 32:54 el tiempo de momento es cierto lo que nos decía ayer Jordi Carbó que lleva haciendo falta al menos a estas horas un hacha que Tita Jordi buenos días buenos días se nota ahora

Voz 0978 33:03 quien madruga mucho porque durante la tarde se leve con una chaqueta en la mano y los que no madrugón pues

Voz 0032 33:08 la medida no porque estamos en ese momento

Voz 0978 33:11 año que calabresa ese hace más difícil escoger El vestuario es que pasa eso va refrescando las noches iban alargando pero bueno esta tarde el calor está asegurado en todo el país no muy acusado tampoco en definitiva calor típico de finales de verano y las tormentas no desaparecen van a la baja pero todavía se formarán en cualquier momento del día en el Sistema Central también desde ya mismo tenemos algunas ahora en cualquier momento también de la jornada en el Pirineo gran parte de Aragón Cataluña la Comunidad Valenciana este de Castilla La Mancha Baleares pues tormentas tormentas que como las últimas horas irán acompañadas de severidad granizo incluso de gran tamaño ayer fue tremenda la granizada nuevamente en Teruel también con riesgo de aguaceros y fuertes rachas de viento en el resto del país centro y sur de la península y Canarias mucho sol como decíamos calor modera

Voz 25 33:56 esperemos que esas granizadas respeten el campo

Voz 1491 33:58 pt en las viñas Jordi estamos que cada día que pasa marcamos a máximos históricos máximos anuales del precio de la luz y eso que en principio los embalses están llenos si eso no sé si

Voz 0032 34:13 tú tienes datos de cómo están las reservas de agua ahora mismo en España si hay alguna zona que esté más necesitada que otra

Voz 0978 34:22 la reserva en general está bastante bien los datos lo atestiguan lo de la factura de yo creo que es algo bastante crítico y no se puede entender fácilmente lo del agua que estamos reservada así porque estamos al cincuenta y ocho por ciento de la capacidad total tiene presente que ha sido un primer año una primera mitad del año lluviosa esto se nota en que las reservas son altas pero que hemos pasado en momento el año más complicado porque es cuando menos VV en las principales cuencas y también cuando más agua consumimos con tanto optimismo sobretodo pues bien aun así estamos en el cincuenta y ocho por ciento que suponen dieciséis puntos más que el año pasado que estábamos al cuarenta y dos fue un año desastroso estamos dentro de la media de los últimos cinco y diez Itzik hay una cuenca que a lo largo del año no sea he visto demasiado beneficiada sobre todo las de sudeste de la Península pero hay buenas noticias porque mirando modelos de precipitación desde hoy hasta el próximo jueves en las cuencas del Júcar Segura se pueden acumular más de cien litros por metro cuadrado y esto sería mano de santo

Voz 1491 35:18 bueno pues nos va a venir bien qué suerte gracias Jordi buenas noticias hasta mañana

Voz 38 36:03 vuelves madrugadas de programación agradezco tantísimo porque a estas horas de la madrugada cuando escucho la radio me sorprendió tremendamente un programa no ido no sabía Zidane una cosa pasajera de verano quedó la verdad es que estoy encantada con este con este nuevo programa

Voz 0962 36:23 que me encanta poder conectar con vosotros también una enferma de la SER decir

Voz 38 36:30 una buena y larga trayectoria

Voz 1491 36:33 Begoña de Zaragoza enferma de la Ser Nos encanta nos ha mandado este mensaje de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro queremos escucharos que sino además en Nos duerme Vicky y que hoy sustituye a nuestros Sergio en en la producción también pueden llamarnos al novecientos cien ochocientos como José Carlos cinco hoy siete cuatro y siete en Canarias José Carlos hola

Voz 39 36:57 hola buenas noches de donde Carlos buenos días ya así bueno depende no

Voz 38 37:03 sí claro depende depende de Sanlúcar en Cádiz y que que hace es despierto hasta ahora bueno hizo el técnico de Sanlúcar y sus el pendiente no subido a visto la tarde las siete si flota de cerco el boquerón sardina en los tribunales nuestras costas si en este caso pendiente a ellos volverán ahora en un puerto para para todo el asunto de la de la venta el tejado La Lonja ahí un poco todo a la tuya

Voz 39 37:40 la flota cuántos barcos hay sólo un barco o varios

Voz 38 37:43 nosotros los novias frotarse simplemente barcos de diferentes modalidades ya barcos de arrastre tenemos barcos de cerco en este caso yo estoy hablando concretamente de los de cerco salieron ayer a las siete y ahora vuelve a la mañana

Voz 11 37:59 sí

Voz 38 38:00 los de arrastre van un poco con el tiempo con con el con el horario arrastre han salido a la vida de la madrugada volverá mañana a las nueve de la noche como hora tope tienen una jornada de trabajo de unas dieciséis horas sí bueno cuando llegará a puerto pues tenemos que tener todo preparado en la lonja ahí en el en el muelle de la cofradía no todo preparado para que vengan a Sandra y que está pendiente de todos los asuntos la cálida ahí de de la llene la lonja y de que ver para que el sistema no pare para que todo eso funcionará

Voz 1491 38:38 José Carlos y salen a horas distintas para no molestarse digamos para no interrumpir su unos a otros o porque por el tipo de de pesca es mejor una hora que otra esto por qué se hace

Voz 38 38:49 por el cual el tipo de pesca cada modalidad está sujeta a un horario que echamos nosotros aquí como decía remo cuando modalidades arrastre cerco arte menor inicialmente marisqueros pero a las islas de pequeño cada cada uno tiene un horario establecido como norma eso tiene el tipo de pesca que se hacen porque el fair Cost volaron con luces ahorradoras de Salamanca bazas lo que acuden a la luz Ypf Pelícano con conexiones red de de cuando se acercó no incluye sin hacer de noche en la que cuando él no la de la noche

Voz 39 39:35 que digamos

Voz 38 39:37 yo he vivido muchos desde entonces no estoy solo

Voz 26 39:40 luego durante el día

Voz 38 39:42 sí

Voz 39 39:45 más por José Carlos de perdemos a veces un poquito no sé si es por por uno de como por la postura por cómo no sujetas el teléfono no lo

Voz 1491 39:55 se porque queremos saber qué haces tú cuando llegan esos boquerones sardinas la aquí

Voz 1 40:00 este caso al muelle de Sanlúcar

Voz 38 40:03 pues se planifica todo lo que es la venta de las subastas bueno el pecado se clasifica se clasifica un aloja estamos pendiente pues algún tipo de cohesión sanitaria automoción por parte de algún al periodo de la Junta de que todo vaya bien atender a los barcos prepara la Lonja se prepara por parte de los operario preparan todo el plan demuestre os traemos como una caja para verlo hay un montón de de tareas no para que os a sabiendas se produzca Eloy empezado y desde las nueve la bañera empiezan a un hombre no hasta las dos de la tarde se produzca todo el proceso de la venta que se comercialice

Voz 1491 40:49 has a que no para eso no para es como la radio veinticuatro horas

Voz 38 40:53 porque precisamente durante la mañana

Voz 11 40:55 es la parte del cerco del pelo

Voz 40 40:58 no si luego A5 empezamos a hacer

Voz 38 41:01 mismo pero para la flota de arrastre que en

Voz 41 41:04 entrar sobre las hipotecas encadena que no para oye pues José Carlos larguísimas gracias por por llamarnos hasta ahora y que vaya bien el día de hoy

Voz 1491 41:12 que vaya muy bien José Carlos a ver si llega buena pesca

Voz 39 41:15 exactamente un abrazo muy fuerte para todas ahí en Sanlúcar de Barrameda muy muchas gracias hasta luego seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 41:24 es nuestro número de whatsapp estamos esperando que nos contéis lo que os apetezca con una nota de voz con un mensaje de audio o que nos llamáis si queréis a novecientos cien ochocientos

Voz 1491 41:40 cinco y doce las cuatro y doce en Canarias y todavía se siente en el estudio la presencia del hombre más buscado del verano huele hace sólo un rato huele bien ha pasado por aquí el entrenador del Real Madrid Julen Lopetegui Avenue lo con ganas ha repasado todos los frentes que tiene abiertos y hasta le ha quitado los derechos de autor a Simeone de la que es su frase más célebre

Voz 0084 42:01 si queremos ser un gran equipo con eso grandísimo Horche para eso pues tenemos que es el funcionamiento colectivo como equipo y estamos tratando de que sea si los jóvenes tiene una predisposición fantástica una capacidad fantástica pero todo esto es posible gracias a la calidad de los juristas sino sino no es difícil sino es imposible ser un equipo sin tú no tienes calidad Hay estamos estamos en ello y tenemos lógicamente de bueno es objetivo y esa sí ilusión de de ser un gran equipo en todo los aspectos y de mejorar nuestro rendimiento partido a partido y de tener ese sentimiento colectivo que esa frase es desde el Cholo Jorge a partir de esa frase

Voz 14 42:35 está muy antiguos ya yo soy muy últimamente parece que eso es otra cosa pero el fútbol el partido a partido

Voz 0032 42:41 claro va a venir Simeone a decirle a un vasco que esa frase la inventado el venga hombre bueno Lopetegui también ha hablado del tema si del tema que dividió

Voz 25 42:50 a España en dos otra vez de su llegada al Madrid dice que no se arrepiente de nada

Voz 0962 42:57 cuando firmó por el Madrid imaginabas que eso te iba a costar el puesto de seleccionador

Voz 0084 43:02 no evidentemente no nosotros cuando jugamos la decisión la tomamos convencidos que era la mejor decisión siempre desde la premisa de decir sí al Real Madrid de la mejor decisión para también hacer frente a nuestra responsabilidad que era entrenar a la selección y llevar al equipo lo más lejos posible en el Mundial que era nuestro objetivo estábamos convenció así hacerlo pero eso ya es agua pasada si no fue así que el jefe que algo no nosotros yo estoy convencida estamos convencidos que que hicimos lo que ens en ese momento era más honesto

Voz 1491 43:38 tampoco es que esos primeros meses en el Real Madrid hayan sido una balsa de aceite en este tiempo se ha ido Cristiano Ronaldo ha llegado un gran portero como es Courtois ya ha pedido hasta la extenuación un delantero que finalmente ha llegado en forma de Mariano sobre la portería confirma tener un plan pero se lo guarda para él

Voz 0962 43:55 tienes claro quiénes el portero titular de la Liga

Voz 0084 43:59 yo tengo claro que tengo excelentes soluciones en la portería no sólo Courtois Hay Keylor ni también Kiko Casilla e iremos tomando las decisiones en base a la a la la al sentimiento que tengamos pero tuvimos la que tomemos tenemos claro una cosa que que no hemos tener un problema usted una magnífica solución el campo otra cosa es que el monto decíamos que juegue uno u otro o que pueda jugar ambos determinadas estaciones lo llevamos viviendo eh tenemos una idea en la cabeza que no lo vamos a hacer pública evidentemente lo iremos viendo pero estamos encantados con el rendimiento está rodó

Voz 0962 44:30 portero ni también porque entendemos que tienen la

Voz 0084 44:33 la mentalidad la capacidad para competir en el día a día podrían

Voz 0962 44:38 Carlos II en la Liga

Voz 0084 44:40 yo no cerraría ninguna puerta a nada iremos viendo el futuro que es lo que entendemos que es mejor para el equipo

Voz 0962 44:46 pero algo no tienes pensado que lo no lo vas a decir aquí no tienes pensado un portero para la liga otro para la Champions

Voz 0084 44:51 sí tiene yo tengo una idea en la cabeza pero íbamos viendo hacia hacia dónde nos lleva pues eh porque porque la temporada acaba de arrancar yo quiero dar forma a la idea que tengo pero con la tranquilidad absoluta de que vamos a tener una magnífica solución en el campo siempre

Voz 0032 45:06 ahora llevamos tres jornadas de Liga ya hay jugadores del Madrid que han mutado como no estamos en un programa de deportes lo vamos a decir claramente parece que Bale y Benzema estaban deseando que Cristiano Ronaldo se fuera a su casa el pasado año parecía directamente muebles los dos ya esta temporada la han empezado como aviones Lopetegui explica pues que es cosa de ellos que él no tiene nada que ver en esta metamorfosis

Voz 0962 45:31 Benzema y Bale nuevo papel nueva manera de jugar y hay quien dice joe Julen le ha cambiado a Benzema como ha cambiado Benzema como cambiar cambiado Gareth Bale están preparados los dos para coger la bandera que siempre ha llevado durante esta década casi Cristiano Ronaldo no

Voz 0084 45:46 pero yo yo no he cambiado a nadie en mejores tanto Álvarez como como Caín que de referido a ellos como otros muchos son excelentes y lo han sido durante muchísimos años y lo son y lo seguirán siendo el mérito del rendimiento del futbolista es del futbolista clarísimamente lo que sí te puedo añadir es que lo que me he encontrado con con ellos dos ha ido antes oye interna desde el principio desde el quince de julio eh bueno la las ganas la ilusión a la predisposición que han tenido ha sido fantástica animado como si fueran juveniles y eso es fantástico para mí para su entrenador yo estoy

Voz 0032 46:17 viendo correr a Benzema más que ir mandando

Voz 0084 46:20 pues sí así queremos que siga siendo estamos encantados corran por eso pero a partir de ella el eso de llevar la bandera no bandera yo lo abandera el equipo el equipo lleno de grandes futbolistas y las responsabilidades del equipo en todos los aspectos sí trataremos de que siga siendo así un equipo insisto con la capacidad individual con lo puesto de otra manera el Real Madrid de de de grandísimos jugadores

Voz 1491 46:45 a punto de llegar a las cinco y veinte las cuatro y veinte en Canarias vamos a conectar penúltima conexión entre de buenas a primeras con el Festival de Cine de Venecia ahora que habían aprendido a darnos los buenos días es una pena María Guerra Pepa Blanes la ola

Voz 1 47:01 qué tal buenos días bon Llor no sólo como es molde muy bien muy bien

Voz 25 47:12 hoy queremos hablar de los idiomas de la importancia exactamente del idioma en los en estos festivales internacionales en las que las ruedas de prensa es una escenificación del poder de las lenguas

Voz 1491 47:25 lo que ha pasado eso que hemos

Voz 18 47:28 Pepa Gea han rendido muchísimo tampoco pues una señora que hablaba en inglés en la hecho en España vas

Voz 1491 47:38 él me encantan español no más la dicen

Voz 18 47:40 les grita den inglesa que ante las

Voz 1 47:43 por eso resulta que hoy día de los Jazz

Voz 18 47:45 ya has anunciábamos ayer que hoy había una peli así un poco fuerte cita Carlos Reygadas receptor mexicano de contó a uno por una película por tres horas con sexo cuernos más sexo había interés bueno es una película en la que la gente le tenía muchas ganas él es un poquito es la hemos preguntado primero María Guerra el Goyo lo un señor México esta Mexicano todos en castellano claro tú tienes a un detector que habla tu idioma que la pedí

Voz 25 48:16 Lula está en español

Voz 18 48:18 adiós y encima estás en un festival como Italia que es maravilloso que te permite hablar inglés castellano siempre que quieras puesto preguntas en castellano Taro con Cuarón en la rueda prensa ecuación Cuarón habló todo

Voz 0032 48:29 sí es cierto es nuestro sí es sí

Voz 18 48:31 es toda una sola pregunta de hecho cuando le preguntaban en inglés contestaba en castellano Ina nadie se quejó porque digamos que la pro que era el propio directo

Voz 1491 48:39 por el el que marcaba la línea no pero

Voz 18 48:42 aquí Reygadas ha hecho pues ha mostrado un poco que él había ido buen colegio en México su mujer también de Sadam Hero en inglés ya por iniciativa

Voz 1 48:51 propia entonces claro es pues me para

Voz 18 48:54 muy bien cada uno que haga lo que quiera pero entonces a mí me han rendido por hacer la pregunta en castellano inglés han empezado a abuchear entonces claro es es curioso porque aquí estamos en Italia han llegado a abuchear a decir a gritar de Navas en castellano tal entonces yo he dicho imperialistas inmediato para atrás con baja a usted dentro Debbie de mi juego pero que es curioso lo que decía María Guerra no que esto es un festival donde muchas veces la moderadora de la mesa de eh donde están los las estrellas

Voz 1 49:24 sí ya habla directamente en inglés cuando a lo mejor

Voz 18 49:26 la película no es en inglés a lo mejor donde la películas en francés pues lo lógico es que si la pregunta es el in si la películas en inglés topless en inglés olas explica sólo hablan inglés pues a lo mejor tengas la cortes día de hablarles en su idioma pero si la película es italiana o la películas francesa habla películas española pues en todo caso el y el es el italiano no como como lengua base ya que estamos en el texto

Voz 1491 49:48 sí porque además explicar mejor partiendo de esos bueno pero también

Voz 39 49:53 pero los anglosajón Rosa los nórdicos los alemanes los noruegos los suecos