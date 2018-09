De Buenas a Primeras (07/09/2018)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena Ser de primeras

Voz 2 00:16 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:50 empieza el viernes siete de septiembre con dieciocho grados en Mérida y sin grandes cambios en el tiempo noches más frescas y tormentas extendiéndose por toda la península en mediara le preguntamos a Jordi Carbó como viene el tiempo para este fin de semana en eh Extremadura celebra su día celebra como cada ocho de septiembre pues su identidad sus tradiciones aún que hay una de la que los extremeños están bastante hartos una tradición que dicen se remonta al siglo XIX sus trenes averías retrasos velocidades de treinta kilómetros por hora dibujan el panorama de la peor infraestructura de Renfe según ha reconocido la propia compañía todo un clásico en tierras extremeñas al nivel de la torta del Casar

Voz 0032 01:31 coincidiendo con el Día de Extremadura mañana hay convocada una nueva manifestación aquí en Madrid para reclamar unos trenes dignos para esa comunidad queríamos hablar de este tema con nuestro compañero de SER Extremadura Antonio Alcántara nos hemos encontrado ya es casualidad con que él mismo nos puede hacer una crónica en primera persona de cómo funcionan los trenes que van en este caso de Mérida a Cáceres

Voz 1491 01:55 Antonio buenos días cuéntanos qué te ha pasado

Voz 0106 01:58 bañera pues hemos ido a sacar el billete a la taquilla de Renfe Éramos unas veinte personas que no han dicho que nada que no había Trade una vez más ya estamos acostumbrados a viajar muchas veces en taxi hoy ha tocado un microbús además se da la paradoja que bueno que la empresa de autobús llegan Morcillo así que oí a los usuarios como decía mi padre enviado la foto a los usuario del tren en opinión hablado morcilla Morcillo dos cosas

Voz 0032 02:29 allí con la morcilla hayan Morcillo Antonio a qué hora ha llegado al final a Cáceres

Voz 0106 02:34 a llegar a las diez Si bueno he llegado a las diez menos diez porque se da también la circunstancia de que por carretera se tarda bastante menos que en tren por carretera son unos setenta kilómetros dice tarda cuarenta cuarenta y cinco minutos el tren tarda una hora porque bueno es un tren con vías del siglo XIX hay un tramo de Mérida Al Hussein que no es exagerar verla en de te pasa con la bici es una cosa que bueno no tomamos a broma pero la verdad que es totalmente indigna a quiénes estimado en es digno mi Extreme porque muchas veces tenemos que ir en autobús

Voz 1491 03:13 vamos a ver Antonio entonces es más rápido a la estación y que no haya tren iOS tengan que poner un minibús que coger el tren que tenías previsto sí la verdad es que un poco sí

Voz 0106 03:23 bueno mucho el bien no me queda más remedio que coger el coche o en fin si tengo alguna rueda de prensa temprano y tal que no quiera arriesgarme a perder la voy en coche pero también uno se cansa un poco del vehículo y a veces prefiere lo que parece que nos encontramos con esta aventura que es un poco como George de la Jungla no sabes lo que te vas a encontrar no incluso ya bromeaba antes de coger el el tren o el no tren mejor dicho

Voz 1491 03:51 el eco con una compañía

Voz 0106 03:53 de Consol decía bueno a ver qué te encuentras hoy suerte suerte en el escaparate al final efectivamente no hemos cogido el tren ha tocado microbús

Voz 1491 04:02 el microbús Morcillo pues nada Antonio que al menos de los digas dando contamos humor un abrazo muchas gracias por esta crónica sobre el terreno

Voz 6 04:22 el agujero me provocaba eso que yo mejor dada la boca

Voz 2 04:26 por la nariz y el ojo

Voz 0032 04:28 mal mal nos parece poco para definir la situación de algunos afectados como este por el cierre de las clínicas de identidad se quedaron como escuchamos a medias a pesar de que habían pagado totalmente a sus tratamientos

Voz 1491 04:41 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias nuestro compañero de tribunales Miguel Ángel Campos nos va a recordar todo este caso de de fraude que ya investiga la Audiencia Nacional nos da explicar cómo puede acabar todo qué soluciones puede haber para los cientos de miles de afectados

Voz 7 04:54 ya este viernes siete de septiembre en David justo tiene una mala noticia para los amantes de los videojuegos españoles la Playstation dos ha muerto tras más de dieciocho años entre nosotros después de ofrecer miles de horas diversión y otras tantas de enfados generados por partidas perdidas Sony ha decidido dejar de ofrecer

Voz 8 05:14 servicio técnico para la consola más vendida de la historia a pesar de que la compañía dejó de vender la consola en marzo de dos mil trece Sony ha mantenido el servicio técnico hasta ahora por esa misma razón los poseedores de una Playstation dos dañada tendrán que acudir a terceras empresas para reparar su unidad no obstante y ante la falta de piezas de recambio Sony no garantiza que vengan a verlo por lo tanto esta consola que vendió ciento cincuenta y siete millones de copias en todo el mundo pasa a ser una reliquia del pasado sobre la que probablemente hablaremos a nuestros nietos en definitiva situadas de los que jugaban Dexter GTA San Andreas fuego pero cinco te rogamos sudoración en nombre de esta videoconsola que después de tantos años de diversión no ha tenido que decir adiós

Voz 2 05:54 de buenas a primeras cadenas eh

Voz 9 05:57 no eh

Voz 7 06:20 somos Jesús Vico y Romo estamos animo volviendo de visitarle Gran Cañón aquí son las ocho y trece de la tarde los vamos escuchando por aquí Pollard sesenta y seis un fuerte abrazo

Voz 10 06:30 luego la buenos días me llamo forma hay senderistas ya es un ganarlo porque me he levantado sobre todo esto la ratio y goza de su directo y me parece Seprona vamos fresco yo esperaba una repetición pues la pareció super curioso Sobrini constata pues EuroRAP

Voz 1491 06:45 si queréis decirnos cosas bonitas como Jesús Vico y Romo como Juanma que además ayer estaba de cumpleaños o porque no se cree es decirnos cosas no tan bonitas lo que os apetezca está de vuelta recuperado de su gripe otoñal nuestro productor Sergio Díez para atender nuestro guasa

Voz 0032 07:02 las oiga además también está a los mandos de las redes en las que poco a poco vamos sumando seguidores arroba de buenas en Twitter de buenas a primeras en Facebook

Voz 1491 07:11 en el Whatsapp seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que os parece poco mandarnos una nota de voz al Whatsapp pues puede llamarnos a novecientos cien ochocientos de buenas a primeras Borja González que está ahí a los mandos de la técnica os pincha el teléfono ellos escuchamos en antena

Voz 9 07:32 eh

Voz 1491 07:52 oye pues ha sido dicho y hecho cuatro ocho tres y treinta y ocho en Canarias y al otro lado tenemos Antonio Antonio buenos días

Voz 12 08:00 qué tal soy entrar en Madrid

Voz 1855 08:03 a Llanos David han dicho Antonio eh viajes despierto hasta ahora Antonio

Voz 0841 08:08 a eso de Madrid aquí estoy pues estoy de la Cámara Alta cuando se enteró de Madrid se estoy delante de la catedral morena Leonardo y Vinci Simao si hay acabamos de probar Granero

Voz 1855 08:22 todo porque a estas horas

Voz 0841 08:24 yo he vivido si encima de Benzema delante de la de Almudena hito real aquí es algo que da vida a hacer mi monólogo ir mañana a estas horas estaré con mi programa en la SER o el genio aquí a meter tuvo sea una sí es hora de Madrid Antonio Castelo de madres

Voz 12 08:47 me dio mañana estrena pibe Talanta oyéndonos si es mucho la franja horaria eh creo que sí mierda de eso se trata o no

Voz 0841 08:59 cuatro y media de la madrugada o como lo llama la hacer ahora el Prime Time

Voz 12 09:03 no yo creo que es lo mejor dicho yo creo que

Voz 1855 09:05 es la única nueva te la novedad de la temporada que es la madre de la radio

Voz 0841 09:10 básicamente sin no tiene sesenta años Tomás lo haces a las cuatro y media nuestra gente tienes que tener más hablar

Voz 12 09:19 hora de que de que Byron nuevo programa entonces

Voz 0841 09:22 pues programas de comedia sobre comería y sobre no ya veremos

Voz 1491 09:29 venga tales de animales Castelo no quedó decepción

Voz 0841 09:32 no no pero lo siento sobre comedia habrá chicha Racing chistes de todo tipo

Voz 1855 09:38 hay gente

Voz 0841 09:40 sí bueno el único tipo que hay en el humor como el amor no tiene límite Isi Disi sobre monologuistas y sobre monólogos y bueno nosotros hacemos como cada quince días unos unas acciones de de Standard y lo grabamos de de monólogos los subimos a nuestro gran Le yo tuve que se llamaba fin de Calanda y lo llevan haciendo un año Easy de hecho somos ahora mismo los únicos desde que comer y centrar y el club de la comedia dejaron de grabar sólo nosotros vamos a cómicos y es la primera vez que se graban texto sí sin esta revisados antes por una dirección la enseñanza ustedes los cómicos lo hacen a su gol

Voz 1855 10:16 que no veremos a revisarlos nosotros porque somos muy muy muy muy cuidadosas con nuestra franja horaria

Voz 0841 10:23 poder revisarlo todo va a decepcionar el panorama

Voz 12 10:26 si ganamos menos si no lo siento

Voz 1855 10:30 más oye vetas Landa por qué

Voz 0841 10:33 pues no traje me ocurrió es Juan Eslava universitaria donde los presidentes de Estados Unidos de de de una universidad o la gente que se convierte en alguien

Voz 12 10:43 queda eso sí para hacer qué

Voz 0841 10:47 la comedia en España pueden ser justamente lo contrario hiló Duato curiosa a mí ya me tiraron de esta franja ahí de ha vuelto estuve dos años haciendo un e instalando ganar exacto soy la única persona que ha vuelto dos veces a la misma franja a la misma al año siguiente cenó con él

Voz 1855 11:10 como por ejemplo que no ha habido ahí

Voz 12 11:13 el caso es que verdad cadenas sería han vuelto sí sí vale vale oro pues Castelo entrar en esa lista te Bach además que hasta

Voz 1491 11:21 ha tocado esta esta franja está

Voz 1855 11:24 está horaria Jaime

Voz 0841 11:26 no no podía reportar hasta el minuto saque los hágalo

Voz 1855 11:31 no crees que vas a hablar

Voz 13 11:33 no

Voz 0841 11:35 menos menos que yo te digo eso era muy parecido al tiempo que incluso poco peor con lo cual no tiene ningún sentido y lo mejor que podía dar cuando entienda esto

Voz 1491 11:46 oye Castelo pues nada suerte allí

Voz 1855 11:49 eso te vamos a escuchar aquí mucho cuidado con lo que haces con nuestros oyentes Animos ningún juicio llevábamos una semana aquí cuidando los mimando los para que vengas tú a joder a otro no

Voz 0841 12:00 no son tan pocos que no importa lo que hagamos pero ahí estaremos enfrente de la catedral Almudena donde vengo siempre arrestar siempre que estrenó un programa cierto es una cosa seguro que nadie de la SER los sentimientos religioso

Voz 1491 12:14 no no no no no los vas a

Voz 14 12:17 ya no nos las agredir pero no es años

Voz 0841 12:19 no sí sí claro que sí todo el rato de hecho la mayor parte de luego el va sobre todo de religión pero por riqueza dio nombre sus contradicciones de eso va la comedia de que él no porque yo sea católico a revés sobre todo suelo meterme con De hecho tengo ahora un bloque bastante grande sobre el obispo de San Sebastián que dijo hace poco que no les gusta nada Star Wars la última porque queman

Voz 12 12:43 lo Yeray son cosas así que pasar en la vida ir las cosas oye pues nada mucho cuidado con la bici nada otro Anthony de Madrid

Voz 0841 12:53 ves a los dos eh muchas no te nuestro programa lo vais a rezar y si no te Times yo estiran volvería a los al año

Voz 1855 13:00 sí reveló tales que te amplíen atinada ya sabes Manuel Gandarias

Voz 0841 13:04 pero recupera a los del fue muy malo

Voz 1855 13:07 a mí pero esto es lo Castelo

Voz 2 13:15 repulsa primeras cadenas ese nuevo que esté interesado en trabajar con un equipo como Luis interesarnos Ereaga para el equipo tampoco

Voz 1491 13:25 la película campeones la cinta elegida por la Academia para hacer las Américas e intentar pelear por el Oscar para los que no la hayáis visto no lo vamos a destripar pero sí vamos a contar que es una película que tiene mucho que ver con la integración pero también con los egos así se ha enterado de la decisión Javier Gutiérrez el protagonista

Voz 1995 13:44 te hemos sacado un rodaje para darte la enhorabuena campeones es la película seleccionada por España para representar este país en los Oscar

Voz 0470 13:51 mí me van a echar del rodaje porque es una buena noticia es palabra todo el equipo para escuchar a la película ganadora nos hemos vuelto locos sale de ahí estamos casi Loché vieja aquí en el rodaje dispersos desconcentra espero que primero además que en pueblos

Voz 1995 14:10 que esa película por lo que Clarita por por sólido que ese argumento por lo que implica porque fue un éxito de taquilla porque por primera vez tenemos una película que va muy bien en la taquilla que va por todo enhorabuena

Voz 0470 14:22 mira sinceramente yo creo que lo teníamos en contra a pesar del exitazo y que es una película como dice Javier está ahí sino la rueda de prensa hay más allá de su valor cinematográfico hay un valor educacional hay hay una cosa que trasciende lo que es el el el cine no

Voz 0032 14:37 la zona últimamente llevamos siempre una película que casi nadie conoce igual nos estábamos pasando de indies y también ha pasado por Hoy por hoy Javier Fesser el director de la película no para de sorprenderse de lo que está dando de sí su trabajo

Voz 1995 14:51 Javier que bueno que una película como campeones por lo que es con lo que representa por lo por lo que añade el valor que tiene éxito de la taquilla que bueno que nos represente a mi me gusta mucho que esa película tuya no representa el monto amigo

Voz 2 15:03 muchas gracias Toni agradezco mucho es cómo estás

Voz 0032 15:08 habrá gente habrá hay hay ahora mismo ahora mismo

Voz 2 15:10 estoy viendo las estoy imaginando las caras de tantas personas están felices por por por por las cosas que está consiguiendo esta película

Voz 15 15:19 me siento como un común

Voz 0189 15:21 padre e celebrando la alegría

Voz 1981 15:24 de sus hijos no se de una cosa que hemos hecho juntos pero hay algo en esta película que va más allá de lo de lo profesional y de lo técnico quizás todas las películas lo tienen pero ésta tenía un una una carga humana especial y ha sido una historia diferente en todos los sentidos

Voz 0032 15:40 yo entre Toni Garrido y Javier Fesser no sí

Voz 1491 15:43 sí pero tienes tu tiene su aquél la cosa resulta que Javier Fesser ya estuvo nominado a un Óscar por el cortometraje vintage y la gran idea en dos mil siete por aquel entonces a Toni Garrido buenos eleva un poco de las manos lo de las apuestas así que ahora once

Voz 12 15:58 después puede pagarlo caro oye estoy deseando hablar contigo el primero porque quiero saber lo que te vas a comprometer ahora mismo si tenemos la suerte pero sabemos ya

Voz 1995 16:09 a ver hace muchos años este señor que tenemos al teléfono al que no sé muy bien porque es que hemos tenido que llamar yo tuvimos una apuesta si ganaba estuvo nominado por un Goya por un corto perdón a un Oscar tuve la mala idea de leyes y ganas y el Oscar yo iré en pelotas de la Cadena SER a la Puerta del Sol

Voz 0032 16:28 no ganaste

Voz 12 16:29 ya pero igual que la vida nos da a ti a mí una segunda oportunidad Toni piénsalo bien vale

Voz 1995 16:35 en estos momentos perdona Javier Gutiérrez perdona sigas para el rodaje pero esto es muy importante que por cierto bienes podéis felicitaron entre vosotros si queréis

Voz 1375 16:42 Navy han visto arrestos sin lo vi a dónde se puede llegar eh

Voz 0470 16:48 pero te digo una cosa Javier y yo también voy en pelotas desde la Cadena SER a la Puerta del Sol con Sony de la mano de los dos no sé si uno delante otros de tras otra vez

Voz 12 16:59 pero me comprometo en yo voy detrás dolor vale mucho pero yo prometo bañar me pelotas

Voz 1995 17:06 Ibiza el verano que viene dale caña fíjense ustedes como la mente cada uno lo primero que se ha acordado es de aquella puesta en pelotas

Voz 0841 17:13 a estar apuntan la agenda noticia de apertura en veinticuatro

Voz 7 17:19 de febrero de dos mil diecinueve Toni Garrido y Javier Gutiérrez detenidos en la calle Preciados de Madrid cuando se

Voz 0841 17:31 paseaban en pelotas por la puerta de la FNAC

Voz 1491 17:38 de momento en el que ni es de había olvidado quería haberse olvidado de la puesta pero nada en la desde idas han repetido había tenido que hacer una declaración jurada

Voz 1995 17:47 Javier Gutiérrez vamos a Hal que continuó con el rodaje lo hemos saca el rodaje para para charlar con él y compartir esta alegría Javier Gutiérrez eres un grande amigo

Voz 0470 17:54 muchísimas gracias gracias estoy siempre contigo son casi todo buenas noticias y espero que ganemos y podamos estudio de la Cadena Ser la puerta

Voz 1995 18:03 Irlanda y luego ya está ya yo que voy a decir ya no puedo decir nada va así

Voz 12 18:08 la película campeones dejarlo claro

Voz 1995 18:10 que quede limpio quitamos que quede limpio registrado Si la película campeones gana el Oscar a la mejor película de habla no inglesa lo he dicho correctamente Javier Gutiérrez actor al teléfono

Voz 12 18:23 estás ahí sí sí sigo aquí

Voz 15 18:26 Toni Garrido coronado locutor de radio iraní

Voz 12 18:29 pelotas de la cadena se han soy él

Voz 1995 18:33 madroño que hay en la Puerta del Sol oye José

Voz 12 18:35 en unas José una uno de nuestros actores seguro que se apunta también joven seguro un desfile verás tú Javier

Voz 0032 18:43 Gutiérrez bajándose una aplicación de estas piratas que hay para whatsapp programando un mensaje diario para Toni Garrido Illa pone algo así como recuerda lo de ir en pelotas a son b6

Voz 2 18:57 ahora los viernes tres gramos doble ración de canto después de El Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega como está ajeno a las cuatro y media de la mañana el estreno esta temporada de Felipe Talanta lo llame para que fuese muy difícil de encontrar la de Landa con Antonio Castelo el donarlo síguenos también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com My blog Cadena Ser

Voz 1855 19:33 cinco menos diez cuatro menos diez en Canarias el próximo

Voz 1491 19:36 DS celebra la Diada en Cataluña y un año de después de que el Parlament aprobara ignorando toda la legislación vigente las leyes de desconexión independentistas por un lado contrarios a la independencia

Voz 16 19:48 por otro no todos claro sólo algunos

Voz 1491 19:50 bueno pues han llevado su enfrentamiento una particular batalla por poner y quitar lazos amarillos nuestra compañera Sonia Ballesteros ha estado sobre el terreno y ha hecho una radiografía bastante real de lo que está ocurriendo huesos que los ponen son ciudadanos

Voz 1913 20:03 que pertenecen a los C D R los Comités de Defensa de la República muy numerosos están en casi todas las poblaciones son unos trescientos nacieron hace un año con el objetivo de participar en el referéndum del uno de octubre de movilizar a la gente para que participara

Voz 0189 20:20 papeles ese movilizar a los ciudadanos cuentan

Voz 1913 20:22 más con el paraguas de muchas instituciones de partido

Voz 0189 20:26 políticos que los Keaton

Voz 1913 20:28 luego los que los quitan pertenecen a los G B R grupos de defensa resistencia parece un chiste no sé es una realidad grupos de defensa

Voz 0189 20:38 hay resistencia son muchos menos unos veinte

Voz 1913 20:40 es grupos en toda Cataluña con capacidad para movilizar a una treintena de personas cada uno empezaron a actuar en el mes de abril como respuesta a lo que ellos consideran una ocupación ilegal de la vía pública con los lazos amarillos

Voz 17 20:53 además por si algún despistado que los lazos amarillos reivindican la libertad de los políticos que están presos los dirigentes independentistas que llevan ya muchos meses en la cárcel el perfil de los que salen a la calle gente joven de mediana edad

Voz 1913 21:06 pues mira lo que llama la atención es que el perfiles muy similar en las dos partes se movilizan tanto hombres como mujeres inmunidad sobre todos los mayores de cincuenta y sesenta años parece lógico porque estos pues la mayoría de ellos ya no tiene niños pequeños algunos están prejubilados tienen más tiempo libre y las provisiones y estatus social pues muy variados en uno y otro lado vamos que son

Voz 0032 21:24 en grupos con una manera actuar muy parecida y que simplemente tienen un punto de vista diferente sobre el futuro de Cataluña lo que sí nos cuenta Sonia es que su forma de actuar con los lazos es radicalmente distinto

Voz 1913 21:37 de ahí nos encontramos con el día y la noche Hinault como una expresión lingüística sino como una realidad los que ponen lazos lo hacen de día ellos hombre mediodía acompañó a su Policía Municipal todos con la familia y todo cervecita mosquitos y fija jugado con familia dos cantando bailando los que los quitan nos contaba Roberto lo hacen de noche nosotros saldremos de aquí a las doce de a se como unos desgraciados rezando podremos ver a nadie y luego encima nos dice

Voz 1995 22:04 te tapa así etapas

Voz 1913 22:06 es es vergonzante y luego encontramos que estando ideológicamente en las antípodas acaban coincidiendo a la hora de calificar lo que hacen los otros

Voz 1491 22:14 los las palabras dictadores y fascistas

Voz 1913 22:16 habituales para hablar de los demás de los del otro bando sobre lo que eso no libertad de expresión Carmen del GDR de Moncada argumenta por qué quitar lazos no es libertad

Voz 18 22:28 no no no no que encarna su libertad de expresión porque ellos y cuelgan otras cosas yo no son los voy a quitar porque creo en la libertad de expresión ellos fue la cuarta en la enorme Ellos que cuelguen lo que quiera que hagan murales que no con símbolos de Franco Voltaire y nacistas pero sigue pidiendo pues la unidad de España lo que ellos crean pero yo no a los voy a quitar yo si me lo quitan a mí por lo tanto libertad para quitar lazos unas libertades

Voz 1913 22:57 es Roberto desde el otro lado desde acciones resistencia de Ciudadanos por España argumenta por qué poner lazos no es libertad de expresión y la libertad de expresión en muy bien los dicho expresión expresión que significa significa ha apalabrado yo puedo explicar lo que yo quiero pero de eso a invadir el espacio público como a mí me de la gana sin dar opción a los otros pongan otra cosa no sé hasta allí no llego pero yo creo que eso no es libertad de expresión

Voz 1491 23:21 muy en eso se ponen de acuerdo Sonia también les ha preguntado si tiene algún interés en acercar posturas

Voz 1913 23:28 el tema de fondo la razones ideológicas que les mueven hoy a poner y quitar lazos y mañana pueden ser otra cosa están ahí son inamovibles los defensores de la República catalana no dé marcha atrás

Voz 19 23:39 fui a la manifestación aquella en contra de la sentencia del Estatut y al el independentista convencido porque porque me di cuenta que el Estado español no me iba a satisfacer desde el punto de vista de izquierda y de punto de vista económico desde el punto de vista de democracia me preguntan cinco

Voz 18 23:57 o sea el doble de dinero renuncia a DJ no al autonomismo y ya no lo queremos eso es pasado

Voz 1913 24:03 los defensores de la unidad de España al hecho de que estos señores en el lazo en el lazo nombre cambie uno los cerdos que hay detrás de todo esto yo me voy a quedar igual lo único que pasa es que entonces y ahora me conformo con sacar lazos icono arrancar sus esteladas con perdón nuestra sus trapos con arrancar sus trapos quitarles esas pancartas el donde nos anuncian a todos que tienen unos políticos presos pues realmente haré otra cosa más dignos hijos

Voz 0032 24:31 hombre joven posturas irreconciliables el reportaje completo de Sonia Ballesteros sobre el jaleo que hay montado con los lazos que por cierto es bastante sintomático de la situación actual está en la web de La Ventana y en los podcast de la Cadena SER

Voz 20 24:47 yo

Voz 1491 25:02 se ve que eres uno de los grandes nombres del jazz de todos los tiempos el trompetista que despuntó en los años cincuenta y que tenía fama de ser un nombre además atractivo un joven que parecía reivindicaron lugar entre grandes del jazz como Miles Davis o John Coltrane de hecho Charlie Parker dijo de él que Baker se los iba a comer a todos

Voz 0032 25:21 sí Pfaff quizá fue una eterna promesa que no terminó de ser ese genio que podía haber sido pero sí concedió un sonido y un estilo muy personal como a otros grandes de la música una vida intensa in mezclada con las drogas lo quemaron prematura

Voz 0084 25:37 entre Baker fue uno de los grandes nombres del jazz el protagonista de una historia salvaje que conoció lo más hondo de varios pozos que pasó por la cárcel que destrozó varias vidas averías mujer Desi amigos pero también el autor del intérprete de alguno de los grandes temas del jazz

Voz 21 25:54 no creo que tampoco el malditismo como como como eje de esa fascinación que nos que nos causa a veces tenga nada atractivo pero es verdad que era un yonqui y bueno pues era un yonqui era un tipo que si no tenía pues decida pues buscar la vida para

Voz 0084 26:08 para tener una de las cosas que esa situación no provocó es que partirá los dientes un hecho que marcaría bastantes tu su forma de tocar y los años que le siguiera

Voz 15 26:18 de hecho el libro a todos los días a comprar droga en un hotel sin filmó sonido a subir al segundo piso por la escalera un día fui miré hacia arriba y me encontré con un tipo que ya había visto en el apartamento de Mi camello tuve la sensación de que iba a intentar a saltarme así que puse mi mano en el bolsillo como si tuviera una pistola seguir subiendo la escalera y al retrocedió pero al día siguiente me estaba esperando con cinco jóvenes negros uno de ellos sea Gelco a preguntarme la hora y me golpeó por sorpresa caí en la calle pero me levanté y peleamos vinieran los otros yo intente correr no peleamos de nuevo volvía a correr

Voz 0084 27:11 este músico que tenía todo para convertirse en uno de los nombres más grandes del jazz pero al que las drogas acabaron destruyendo su legado a pesar de todo incluye centenares de piezas de los más diferentes estilos arropados por el calor de su trompeta Chet Baker tenía cincuenta y ocho años cuando cayó de aquella ventana en el centro de Amsterdan parecía un hombre mucho mayor lejos quedaban los días en los que era comparado con James Dean por su físico era difícil sus demonios han devorado a sus discos lo cual nos duele mucho pero era justo porque Baker dramas aparte fue músico especial

Voz 20 27:49 vino

Voz 1491 27:52 desde luego que fue espetó

Voz 0911 27:53 tal como éste lo mio por Livni que en español sería Amadeo déjame vosotros no nos dejes que queda mucho programa por delante

Voz 22 28:00 a este jamás he cantado en alemán

Voz 23 28:18 hola buenos días chicos pues dado que los seres humanos concretamente los españoles somos muy reacios a los cambios en un primer momento es muy reacio porque bueno me esperaba la repetición del Larguero pero bueno pero pasados unos días invita al visto que el cambio ha sido mejor programas también en directo entrevistas muy jugosas muy narró la enhorabuena seguida así poco a poco nada sumando seguidores que aquí tenéis uno Alberto desde Valencia salud

Voz 1491 28:54 con saludo Alberto en el seis tres tres dos tres siete cero cuatro a donde nos ha escrito también como cada mañana qué haríamos sin él nuestro panadero Rómulo saludando dándonos desde Málaga

Voz 22 29:06 ah

Voz 2 29:41 ah de poemas a primeras Cadena SER

Voz 26 29:55 no

Voz 1855 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana en buenos días buenos días Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han acordado una batería de medidas de cara a los presupuestos que tiene que presentar el Gobierno en otoño coinciden en bajar el IVA a los productos de primera necesidad y en rebajar las cuotas a los autónomos pero los avances son han modestos en cuanto al impuesto a la banca a las sociedades o a las transacciones Mariela

Voz 1450 30:24 Rubio ese sigue siendo el escollo principal así respondía Iglesias preguntado por si renuncia a su impuesto a la banca

Voz 2 30:31 nosotros no renunciamos a una propuesta además

Voz 27 30:33 que el Partido Socialista compartía con nosotros pero no es menos cierto que el impuesto de sociedades afecta también a a los van insisto creo que hay buena sintonía pero no quiero anunciar intenciones prefiero anunciar acuerdos como son acuerdos que implican una cierta complejidad técnica porque son acuerdos de Presupuestos Generales en esto prefiero esperar

Voz 0189 30:57 el Gobierno y Podemos acordaban también revertir

Voz 1450 30:59 los recortes en educación suben por tanto

Voz 0189 31:02 las becas bajan las tasas

Voz 1450 31:05 medidas que entrarán en vigor según decía Pablo Iglesias en el mes de su

Voz 0189 31:08 siempre también acuerdos en materia de memoria

Voz 1450 31:11 histórica se retirará la medalla a Billy el Niño y se creará un museo de la memoria

Voz 0127 31:15 del presupuesto español va a hablar hoy la ministra de Economía en Viena donde se reúne con sus homólogos de la eurozona tiene la difícil tarea de presentar los pactos que se han hecho en Moncloa como algo viable corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 31:26 la ministra dice su entorno confía en convencer de que es factible cumplir los objetivos aumentando ingresos irá distribuyendo gastos ya previstos un discurso para el que ahora mismo hay que decirlo cuenta con el apoyo implícito del equipo europeo aunque aumentar las pensiones ha sido siguen previsto desde Bruselas un tema conflictivo sobre el que esperamos hoy se pueda pronunciar o el comisario Ello Moscovici comisario de Asuntos Económicos aunque la Comisión insiste en que no quiere entrar en los detalles hasta recibir del Gobierno el borrador oficial de presupuestos

Voz 0127 32:05 en Brasil ya está fuera de peligro el candidato ultraderechista a la presidencia del país ya árbol soprano a esta madrugada han tenido que operarlo de urgencia después de que un hombre le haya apuñalado al terminar un acto electoral Minerva Marco

Voz 1628 32:17 el equipo médico ha reconocido que el candidato llegó al centro muy grave y con riesgo de muerte pero que ya se encuentran mejor después de ser intervenido en una rueda de prensa el doctor Luis Enrique

Voz 2 32:28 es más ricas tu pura energía

Voz 0189 32:32 ha explicado que el corte le ha producido una hemorragia

Voz 1628 32:35 daños en mayo órganos el ultraderechista tendrá que permanecer como mínimo una semana hospitalizado aunque luego podrá continuar con su agenda de campaña puesto en Haro fue apuñalado en plena calle después de un acto esto electoral por un hombre de cuarenta años que ya ha sido detenido

Voz 0127 32:49 en Ecuador acaba de producirse un terremoto de magnitud seis con tres de momento no hay datos sobre las consecuencias que ha tenido vamos a seguir con la información dentro de una hora en Hoy por hoy y en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 2 33:01 los servicios informativos de Boyne esta primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 33:26 así en el viernes en lo informativo vamos a ver que nuestros pero el resto día hay también en fin de semana en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:34 las buenos días pues así de manera genérica es decir que podremos disfrutar de muchas horas de sol incluso de algo de calor durante la tarde ir las noches pues aquellos que nos gusta el calor nocturno pues va a refrescar esta es la manera bonita de vender el tiempo de hoy el fin de semana pero la realidad

Voz 1491 33:50 Jordi a quien le gusta el calor nocturno

Voz 0978 33:54 bueno claro es que no sé qué responder

Voz 1995 33:56 siempre está bien que refrescar un poco no

Voz 1855 33:58 hablamos para todos también para los que

Voz 1491 34:01 eh para los que les gusta el calor nocturno

Voz 0978 34:04 iba a los que les gusta a las tormentas los amantes que los hay muchos de fotografiarla es pues también tendrá en momentos de hecho tendrá en muchos momentos la idea es que a medida que avance el bien Messi sobre todo el fin de semana van a ir a más y prácticamente en toda la península en distintos momentos del fin de semana tendremos chubascos pero insisto en positivo el pronosticó la mayor parte del tiempo no lloverá también hará mucho sol

Voz 1491 34:25 Jordi hoy queríamos preguntarte por un término que estos días nos estamos encontrando un montón en la prensa e eh asociado a la meteorología el término Dana Ikea a nosotros en fin solo nos remite a a aquella aquella que ganó Eurovisión hace unos danés no tememos que esto de Dana

Voz 0978 34:46 la grande grande como nos ayudó a la pedagogía en el mundo de la meteorología porque el concepto se basa en que sube todos los años ochenta Se hablaba de la gota fría IED era como sinónimo de problemas no de inundaciones pero llegó un momento que quizá no se transmitía el mensaje que se quería dar optó por dar un término un poco más el científico entre comillas no lo son más que las siglas de depresión aislada niveles altos es decir una borrasca que facilita que se formen tormentas de estas que estamos anunciando que pueden crear algunos problemas

Voz 1491 35:15 las camas glamurosa

Voz 0032 35:17 bastante de cara al fin de semana decías que va a haber algún chubasco pienso sobre todo en las actividades al aire libre hay algún sitio donde tengamos que estar atentos que nos pueda fastidiar el tiempo

Voz 0978 35:29 mira casi que empezaría por el contrario tontería donde no habrá demasiados problemas en el Cantábrico aunque parezca mentira ahí es donde se pueda disfrutar más del sol incluso de buenas temperaturas en algunos momentos también en Canarias pero las tormentas hoy de momento solo centradas en el Mediterráneo pero a lo largo del fin de semana se irán extendiendo a muchos puntos del centro y sur de la península alcanzarán también Madrid indica hay que estar atento sobre todo en puntos costeros porque estos fenómenos que estamos viendo estos días esas mangas marinas no ese tornado que hablábamos el otro día o es es fuertes vendavales o agua que cae el cantidades inmensas en pocos minutos provocando inundaciones van a ser bastante frecuente sobre todo en puntos de montaña que miran hacia el medita

Voz 1855 36:06 Canio siempre al revés en el Cantábrico eh

Voz 1450 36:09 últimamente la verdad es que sí y en este sentido y ellos contentos

Voz 1491 36:12 que lo disfruten Jordi muchas gracias buen fin de semana

Voz 0978 36:16 que descanse es un abrazo

Voz 2 36:34 Facebook de pueden hasta primeras Twitter arropa de buenas whatsapp seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 18 37:16 cuarenta días ya es viernes ya por fin tenemos el fin de semana quilla lo podemos empezar a disfrutar a tope así que de la de pueden hacer primeros pues movido pues desde mandaron un mensaje de buenos días y me voy a sentar a desayunar

Voz 2 37:32 y además sabemos lo que está desayunando porque nos han enviado una foto con la tostada es Diego Barranco de de Zaragoza

Voz 1491 37:39 además enviándonos a su foto de la tostada dándonos envidia ayer deje eso hoy de anchoas Diego te lo perdonamos por qué no mandas notas

Voz 2 37:47 de voz para alegrarnos la maña

Voz 1491 37:56 cinco y ocho cuatro y ocho en Canarias notas de voz que nos llegan al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ese es nuestro número de de Whats App novecientos cien ochocientos es nuestro teléfono directo para entrar en directo como Sergio Sergio hola

Voz 27 38:14 hola qué tal Sergio

Voz 1491 38:16 ya más

Voz 27 38:20 cada en Badajoz

Voz 0032 38:23 por lo que escuchamos estas conduciendo no estás en carretera

Voz 27 38:27 no sé por qué que hace es que antes despierta

Voz 1491 38:30 hasta ahora ir conduciendo

Voz 28 38:33 mucha gente quería problemas rampa que te semana que se reparta de bien

Voz 0032 38:39 repartidores aquí cuando pedimos algo alguna tienda online ponemos veinticuatro horas tú eres el que se encarga que por la noche por la mañana ya Stacey que en nuestra ciudad

Voz 28 38:49 el oro de los mucho que estamos aquí por lo tanto se

Voz 27 38:52 oye qué tal el tiempo ahora por ahí probará hace te penal nuevo pero antes

Voz 1491 39:00 oye pues justo estábamos hablando y como mañana sábado es día de Extremadura estábamos hablando poquito el tema de de los trenes tú coges muchos trenes por ahí como a eso

Voz 28 39:12 ganamos aquí bien ya que hay más que una cuenta pero no yo no soy usuario de todavía

Voz 1491 39:20 tú en tu furgoneta o en tu furgoneta

Voz 0032 39:24 qué vas camión furgoneta

Voz 27 39:26 la nada de tren de que podía estar aquí

Voz 1491 39:33 siempre trabajas de noche

Voz 27 39:36 y la ruta

Voz 0032 39:37 suele ser la misma o vas cambiando

Voz 28 39:40 siempre máxima tenga derecho a la hija la caminan

Voz 27 39:45 que te lo sabes pero vamos de memoria

Voz 1491 39:51 cuántas horas son son esos seres

Voz 0911 39:54 yo

Voz 0470 39:56 es el mismo hombre duro

Voz 28 40:01 yo era bastante buena pero en bueno compañero vamos tenga hay en España lo algo bueno no abona ampare brutos no aguantando en la cara

Voz 0032 40:15 claro decías compañeros conoces a más gente que este currando así de de repartidor a esta hora también

Voz 28 40:21 se le mucho liderando la cuarta encono Montilla mala rayos viene de aquí

Voz 27 40:29 oye pues cualquier te llama de atrás aquí te a las JONS Partido de una manera malas

Voz 0911 40:39 no vamos la semana que viene hacemos una llamada queremos a dónde estáis viendo todos los repartidores de la zona

Voz 28 40:47 cuando queráis e hijo como aquí no van bañeras de Madrid le no era que mira a la cara a Ahmidan con vamos

Voz 1855 40:56 tú sabes que en la radio que da todo registrado tenemos unas compañeras de documentación que lo guardan todo esto es una promesa aquí y ahora Sergio la semana que viene

Voz 28 41:05 es el multi llamada Sergio hola según algunos han acompañado a mí Elio Omar Bongo en mayo cuando hay demanda bueno encantado amigo

Voz 1855 41:17 por qué tienes alguna hora prevista de llegada hoy

Voz 28 41:22 pues era el Nobel es la eh

Voz 29 41:26 no

Voz 27 41:31 y luego coges dejas todo y te vuelves

Voz 28 41:34 si encargo para un vale vale vale

Voz 0911 41:37 muy bien a las seis y media te podemos acompañar a estas seis y luego bueno a las empieza hoy

Voz 1491 41:42 oro y que también te enteras un poco de las noticias de lo que está

Voz 0911 41:44 pasando pasando y así un día tras otro

Voz 1855 41:50 oye Sergio pues queda dicho eh

Voz 28 41:53 cuando era viendo a quién

Voz 1855 41:55 la semana que viene hacemos multi hacemos multi llamada con Emilio con Marcos con tu compañero portugués oye Sergio ir tú cómo llevas lo de dormir a deshora

Voz 28 42:08 los perros de era de día ya estáis nada de opinan lo hacen

Voz 0032 42:16 que acostumbrarse al final sueles trabajar de noche sólo entre semana o también el fin de semana libras

Voz 28 42:23 el balcón trasladan la semana puede morir

Voz 0911 42:27 o sea que estás de viernes como nosotros

Voz 28 42:31 una cobaya

Voz 27 42:32 a ti te queda todavía no está totalmente repartes bien la noche del viernes al sábado no se te haga larga

Voz 0106 42:44 el día de hoy ni la noche de mañana allí

Voz 0032 42:46 muchísimas gracias por por llamarnos Sergio y queda pendiente lo de la muletilla

Voz 0911 42:50 pues la la semana que viene estamos esperando que nos llames y escuchados a todos a tease Sergio a Emilio a Marcos a todos en antena

Voz 27 43:01 Javi tan bueno no vamos a poder hacerlo

Voz 28 43:04 pero no eh eh

Voz 0911 43:08 nos quedamos con tu número íbamos aquí queda dicho multi llamadas la semana que viene con todos los repartidores

Voz 28 43:15 cuando uno ha contado no gravísimo

Voz 0911 43:20 eso es también un abrazo para todos Sergio que conduzcan cuidado que vaya bien y ánimo mañana tantos con tu viernes hasta hasta la semana que viene

Voz 27 43:32 tres ocho tres tres

Voz 1491 43:34 dos tres siete cero cuatro nuestro número de whatsapp novecientos cien ochocientos nuestro número de teléfono al que ha llamado Sergio ya que nos podéis llamar siempre que queráis a mí hay veces que deporte pasa a un segundo tercer cuarto plano yo qué sé lo que ocurre en la sala de prensa en la que se supone que se va a hablar de de deporte pues se convierte en el tema del día eso ha pasado este jueves uno de esos momentos que si es periodista y lo vives en directo no sabes qué hacer ni cómo actuar son cuarenta segundos en los que la tensión no cabe en un tráiler de mercancías

Voz 1375 44:11 el episodio del día la mañana tranquila el entrenamiento rutinario uno más preparando el viaje a Wembley para jugar contra los ingleses hasta que de pronto aparece Isco en la sala de prensa nuestro compañero del país Diego Torres le hace una pregunta e Isco Alarcón responde así al país quería preguntarte por por esto mismo cuando se meten los rivales atrás tú como sientes que hace más daño al rival recibiendo en entre líneas o bajando el centro del campo a recibir el bono

Voz 0704 44:46 manera anti no te voy a contratar porque al final diga yo lo que diga tú vas a poner lo que lo que quieras en tu sanción de del periódico así que te voy a dejar que siga esa línea en la que la que estás escribiendo oí que bueno que que intente molestar lo menos posible a la selección porque porque al final esto es de todos nosotros estamos en el Camp

Voz 0978 45:12 no pero necesitamos ayuda de fuera

Voz 0704 45:14 estamos a gente que que no esté pegando palos continuamente porque al final pues no ayuda

Voz 0032 45:21 qué te parece contesto yo Marina gracias por la pregunta Manu me parece bueno pues que habría tenido más clase si lo hubiera dicho en privado oye eh que no me gusta lo que escribes tema zanjado aunque esté en su derecho de no contestar lo que ha hecho es engorro INAR un poco eh

Voz 1491 45:36 bien el problema es que de este mismo tema hay una precuela y fue además justo en el Larguero el pasado mes de junio Isco entonces eso sí parecían poco más dialogante

Voz 1375 45:48 yo creo que discos equivoca Isco

Voz 2 45:51 no sé si estás escuchando Larguero pero te acuerdas en el Mundial

Voz 1375 45:55 cuando tuvimos una entrevista contigo que luego vamos a recordar y hablábamos de esto nosotros

Voz 30 46:01 jugamos en el campo pero tenéis que intenta ayudarnos también no el desestabilizar no no crear polémica porque nosotros leemos nosotros sentimos cualquier tipo de de Duda que se crea hacia nosotros hacia cualquier compañero oí obviamente nosotros tenemos que estar unidos entre nosotros y si algún día pues tenemos que decir algo pues también igual que otra que ustedes cuando nosotros jugaba mal no criticada cuando nosotros opinamos en cierto tipo de comportamiento que no nos gusta pues con lo diremos también

Voz 1375 46:29 ahora himnos decía sería bueno que tuviéramos un debate a veces los jugadores y los periodistas porque nosotros también tenemos derecho a opinar

Voz 2 46:36 por supuesto yo te dije por supuesto

Voz 1375 46:39 cuando quieras cuando queráis hablemos de no nosotros no tenemos la avala la verdad ni la posesión de la

Voz 0032 46:44 verdad siempre ni ni de lo que decimos va a misa

Voz 1375 46:47 a nosotros nos equivocamos pero cómo nos vamos a equivocar yo me equivoco aquí cada noche haciendo El Larguero faltaría más pero creo que no es buen camino el de responder solo al periodista que escribe lo que te gusta porque yo creo que Diego Torres compañero del país no ha faltado al respeto en ninguna línea en ni una sola palabra al futbolista de la selección española y del Real Madrid pues está con él o no te puede gustar lo que diga lo que escriba o no

Voz 0032 47:17 faltaría más que yo tengo razón en todos

Voz 1375 47:19 lo que digo porque esté aquí con un micrófono amarillo de la cada noche

Voz 0032 47:22 pues no el periodista el jugador al final es un poco como el que ponen los lazos y los quita que hemos hablado antes es complicado que se pongan de acuerdo así que lo mejor es que se pronuncie a alguien que ha estado en ambas situaciones la de jugador la de comentarista

Voz 0084 47:37 yo de reconocer el gallego ante Romer algunos de estos decirle eso ha hecho y psicópatas que no fui capaz estás enfurecido y además es enfurecidos y sabes que miente con algún fin con algún fin de favorecer a otro jugador se les amigo suyo el de favorecer a un entrenador o un entrenador porque es enemigo suyo etcétera etcétera en algún momento yo sinceramente no es apetecido a mucha gente es decir lo que ha hecho Isco pero luego lo hemos analizado con con frialdad vigor dicha pues no merece la pena

Voz 1491 48:12 sí sí ha llegado el día agregaron a las cinco y Bale entre las cuatro y veinte en Canarias la última conexión pues igual de cine de Venecia última conexión con María Guerra y Pepa Blanes hola chicas

Voz 1855 48:24 la ONU hola qué tal buenos días de verdad son gays como el pobre de mí o de Carlos Arias lamentando no se esto no es el pobre de mí seguiremos sabemos una sección no lo Ovejero María ha traído más cabe kleenex para yo estoy desolada

Voz 0189 48:43 bueno pero que seguiremos Barinas no nos quieras asesinar pronto

Voz 1855 48:48 además yo tengo que decir que como Castelo también soy alguien que ha vuelto a la SER después de una temporada más y vamos a explicar los detalles porque no es ya si ella es la vía de de

Voz 1491 49:01 más de un ejemplo en el que tampoco bastante

Voz 1855 49:05 qué tal cómo ha ido

Voz 0189 49:07 pues bien la verdad es que ha sido un día raro porque bueno Seve y se barruntaba atormenta no porque ese tema en esta reivindicación feminista está muy bien en plan de bueno al que deja que las tías de Aaron poquita de Times

Voz 1855 49:21 a la alfombra roja o una algún detallito

Voz 0189 49:26 exactamente entonces ha habido en este festival de veintiuna películas una dirigida por una directora australiana como una clase llama el el ruiseñor es una película sobre una convoy dicta irlandesa en la Australia del siglo XIX de una de una mujer que es violada y a toda su familia la asesinan delante de ella entonces si ya se une a un aborigen para buscar venganza entre una película que es digamos que narrativa mente convencional pero es una película potente en términos de lo que el hombre blanco ha hecho ha con el colonialismo

Voz 1855 49:57 la leche al colonialismo británico en Australia y una leche al machismo y a las violaciones en la guerra pero también es a la violencia contra la comunidad aborigen no sé que es muy interesante la unidad que lo tiene todo para para que en leches por todos los la lista de de una una reacción total eso

Voz 0189 50:15 una directora como muy de si Chess porque entonces en vez de hacer como que una violación en la que no pasaba nada Seat pues hay hay sangre hay machetazos entonces cuando había El Viso Dios de venganza una parte del de la de la sala de prensa aplaudía como si fuera un auditorio así como muy vivo y entonces digamos que el el sector más masculino eh

Voz 1855 50:38 día cuando los ingleses ganado elevado

Voz 0189 50:40 es estaban un poco como diciendo esta película que es muy convencional no la queremos aquí y entonces hubo un periodista que de una empresa muy joven hay que decir un chico de diecinueve años que dijo

Voz 1855 50:51 jo Bután albergó ya Merco Oña puta

Voz 0189 50:54 en seguidita nosotros solamente escuchamos veremos ya pero sí que había bronca en el cine

Voz 0032 50:59 Birulés mojó le han quitado la acreditar

Voz 0189 51:01 son pero es verdad que salimos del pase había una sensación de joyas también las tías sea ya está bien que quieren quieren igualdad real quieren que les demos el premio hombre no lo que quieren es contar historias de todo exactamente claro había IU cabreo entonces digamos como que en el claro la lanzó el discurso es muy masculino eh y entonces había habido pues mucha tensión que luego se ha manifestado en la rueda de prensa en todo ha sido un día interesante el que ha habido broncas por los pasos