De Buenas a Primeras (10/09/2018)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena Ser de primeras con Mariela Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:49 empieza el lunes diez de septiembre con veintitrés gratos en Formentera con tormentas

Voz 6 00:56 tormentas que llevan toda la noche cayendo en Baleares y que van a seguir descargando durante el día en Cataluña la Comunidad Valenciana

Voz 1491 01:02 en a Madrid Extremadura y el este de Castilla y León y que también pueden volver a caer en Castilla La Mancha cuando en Cebolla los sótanos siguen inundados y los vecinos no se han repuesto aún del tremendo susto de este sábado les

Voz 1509 01:16 el Ayuntamiento va a poner en marcha de mismo este lunes una oficio

Voz 1491 01:19 la de información para los afectados por la riada que en cuestión de minutos arrasó con el centro de la localidad toledana llevándose por delante todo lo que encontraba a su paso coches camiones y también Ajuria

Voz 7 01:30 se haga real la rija intenta subir los pies no pude porque yo ya no podía hacer el impulso de subirme a las rejas de trepar hasta que en una embestida

Voz 0470 01:38 admitieron las todos los dos pies al tiras las dos tierras

Voz 7 01:41 ya no hubo forma de sujetar me solté el aguantáis llevó me sumergido ya que se acabó todo

Voz 0032 01:48 afortunadamente no se acabó todo ni para Julia que lo contaba así en la sexta ni para ningún vecino todos están bien están a salvo pero han perdido sus cosas sus pertenencias coches comercios bajos sus garajes como decimos este lunes el Ayuntamiento abre una oficina para recoger los datos de los desperfectos para bueno a partir de ahí mirar ya mirar hacia delante y buscar la forma de ayudar a los vecinos

Voz 1491 02:11 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a intentar aclarar que hay que hacer ante un escenario así ante un escenario como el de cebolla o el de Santamaría de Huerta en Soria donde el río Jalón también lo ha negado todo este domingo que tenemos que hacer si esperemos que no pase pero que tenemos que hacer si las tormentas de estos días se llevan por delante nuestro coche unos inundan el bajo unos inundan el garaje Nos destrozan todo lo que tenemos allí guardado con varias provincias aún en alerta alerta naranja o amarilla por aguaceros que empieza el lunes más lunes del año el primer día de clase en la mayor parte de

Voz 8 02:46 España en Andalucía Aragón Asturias Canarias Castilla La Mancha Castilla y León y la Comunidad Valenciana y en Navarra bien algunas hombre les

Voz 1491 02:56 lo con los deberes a medias sin hacer esperamos que vosotros sí haya hecho los deberes

Voz 9 03:01 hola buenos días Manolo desde ese Villén seis transferencia también incide que la obra porque está en vez de en las mañanas muy muy así que de nada

Voz 10 03:15 pueden hacerlo primeras pues se me ha ocurrido pues de demandar a su mensaje de buenos días y me voy a sentar a desayunar

Voz 0032 03:23 esperemos que hayáis hecho como Manolo y Diego tengáis memorizado nuestros

Voz 11 03:27 teléfonos el seis ocho tres tres dos tres siete

Voz 0032 03:30 cero cuatro repito por si acaso seis

Voz 11 03:33 ocho tres tres dos tres siete

Voz 0032 03:35 cero cuatro aquí nos podéis enviar notas de voz mensajes de audio como Manolo Diego al whatsapp también en novecientos estos cien ochocientos para charlar con nosotros un rato Sergio Díez está ya pendiente de de los dos Borja González tiene todo bajo control en la técnica y también están cómo no las redes vamos poco a poco acumulando seguidores ya somos más de quinientos en Twitter buena poco a poco arroba de buenas en Twitter de buenas a primeras en Facebook por ser el lunes entre los lunes podéis escribirnos con hasta con la etiqueta

Voz 12 04:04 se debe a P vuelta al cole de BA T de buenas a primeras vueltas

Voz 1491 04:10 Coli como cada lunes queremos hacer un hueco aquí así de buenas a primeras a esas noticias que a Roberto Torija le hubiera gustado contar en su hora catorce y Hora veinticinco de fin de semana pero que no ha podido Ike como casi siempre tienen un trasfondo musical Roberto Torío a unos días

Voz 1 04:26 como cada lunes se asoma de buenas a primera Roberto Torija para acercarnos a alguna de esas historias que bueno por la actualidad caen en saco roto el fin de semana viene siempre muy musical la semana pasada nos hablaba de Thalía y hoy quieres hablar de otro cantante Roberto Torija o no

Voz 1827 04:44 hola hola buenos días pues sí vengo hablaros de otro gran artista internacional sin entrar a hacer comparaciones porque cada uno tiene sus preferencias así que Llamas que Thalía bueno hoy a hablar diferente dijo diferente evolución de los que sea uno yo hoy os quiero hablar de Paul Mccartney cómo

Voz 13 05:06 bildu kitsch

Voz 14 05:09 Suárez lo momento cuando ha empezado a salir

Voz 0032 05:13 sí desde abajo en la calle

Voz 14 05:16 palabras tu para blanca de Paul Mccartney dominguero era era todavía

Voz 15 05:39 la nueva ola McCartney viene Paul McCartney que acaba de sacar nuevo disco llevaba cinco años sin canciones nuevas y por eso ha sido noticia este fin de semana y es casi seis años está hecho todo millennials muy digo que está hecho millennials por la canción favorita así por desea pero no tanto que hayan hecho algún arreglo en la cara Gil no

Voz 14 06:06 si te parece indonesio

Voz 1827 06:08 la súper señor así pero bueno a mí ya sabéis que si me sacáis del del perrito me pierdo así que yo aquí no vengo hablaros de música bien yo hoy vengo no vengo hablaros de música digo Bengasi yo vengo informó metafísico

Voz 15 06:30 después de eso Roberto Torija Isabel da Klaus súper intensa en el Sunday Times ha publicado una

Voz 1827 06:40 entrevista muy larga con con Paul McCartney en la que habla de su vida habla de su obra cuenta así pues como aquel que te cuenta que anoche cenó espinacas que una vez vio adiós hoy Legia como Historia para contarle hace una tarde no está nada mal él lo describe dice no describe adiós Prodi describe un poco el el escenario dice Paul McCartney que había una pared inmensa de la que no podía ver la parte de arriba y que él estaba bajo del todo pero tampoco en el caso es que dice que sintió sintió como que veía algo más grande que fue una experiencia brutal maravillosa poderosa y claro ya a lo mejor la gente que nos está escuchando vosotros os estáis preguntando cómo pasó esto qué es lo que hizo para sentir la llamada hombre Bosch

Voz 16 07:30 es un coloca pues eso te iba a decir que básicamente vio adiós después de ponerse

Voz 1 07:33 tímido mamporros no se os queda gente repuntes de adiós

Voz 1827 07:39 creo yo en una cosa una pared inmensa tal

Voz 1491 07:43 pero que lo mejor de la llamada es que Dios edad ese señor que cantaba canciones de Whitney Houston entonces lo que me parece importante

Voz 16 07:50 es verdad que este hombre está la de una pared

Voz 14 07:52 dice que vio algo muy grande bueno pues para era Dios puede ser cualquier no no no se no fumo porros tomó dime también camina que yo no tengo ni idea de lo que es pero me hacía ilusión pensar que es fumo tiene pillado fue un orificio pero serenamente

Voz 1827 08:10 vaya por Dios cualquiera podría decir que eran sólo las drogas dice él que todo fue porque estaba alucinando dice él también pero está convencido de que era día

Voz 0544 08:19 qué sé yo

Voz 1827 08:20 creo que igual la droga e ayude un poquito aconsejen

Voz 1 08:24 seguramente sea mística en cuestión pero bueno si él está convencido

Voz 1827 08:26 pues qué le vamos a decir a él

Voz 15 08:27 que es un artista internacional mi nosotros no va artistas

Voz 1827 08:32 de niños a eso de nunca jamás sobre gente que se toma también otras cositas muchos hubiese Cesc Vic mostró

Voz 17 08:42 es el presidente de Tesla que eh

Voz 1827 08:45 está de vuelta de todo hacemos igual estaban haciéndole una entrevista en un programa de radio que se emite por por Youtube entre pregunta y pregunta pues bueno tu va a tiempos de beberse una botella de whisky de fumar marihuana una botella de whisky y se entera no lo sé

Voz 1 09:00 pero a veces sea Roberto Torija por favor

Voz 14 09:03 les invitamos a alguien de informativo que la entrevista de los votos

Voz 16 09:09 horas y treinta y seis minutos in no he tenido tiempo de verla entera

Voz 1491 09:13 a nosotros digo una comedia de programa

Voz 15 09:15 país Nos caes sólo a medias

Voz 16 09:18 los tres cuartas partes de la Sagrada a partir de las cinco desde Acaip porque yo hagamos entre himen así que nada bueno pero

Voz 17 09:26 eh que ese país que después

Voz 1827 09:28 desde esta escena de del señor es la que ahora no me acuerdo deja se llama bebiendo whisky fumando allí marihuana delante de

Voz 17 09:35 de todo el mundo pues ese mismo día las acciones de su empresa cayeron un nueve por ciento algo más de un punto un nueve por ciento

Voz 1491 09:42 cómo son los accionistas los escolares

Voz 1 09:44 al descalzo pero él podernos intolerante joder está relacionado con las drogas

Voz 0032 09:48 eso es así tú tienes poder o eres una estrella

Voz 1 09:51 probar quieres Dios está relacionado con las drogas

Voz 17 09:55 pues ya sabéis que esto te ven con drogas yo quiero que esta sección sea de servicio público ese es mi objetivo entonces lo que yo quiero terminar el dice que sí

Voz 1827 10:05 llama el Señor de Tesla me lo acaba en Hesse mágicas Fernández dándome el móvil como sin bueno servicio público os digo que te hayan huir diciendo

Voz 17 10:14 los oyentes que si se drogan allá ellos que cuántos años sueña si un tory consejo podríamos llamarles que si se hagan quizás vean adiós pero que también quizás pierdan dinero así que todo hay que tenerlo en cuenta en esta vía

Voz 1 10:28 Joaquín Durán también a la Guardia Civil están no no no esté todas las radios puedes ver a cualquiera puesto no voy a leer el calle que me deja siempre es

Voz 15 10:39 donde no no lo haré al Banna no era mucho hablarás

Voz 1491 11:38 cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias este lunes vamos a hablar muchísimo de Suecia donde los socialdemócratas han ganado las elecciones generales eso sí con el peor resultado de su historia la ultraderecha siguiéndoles los talones como tercera fuerza Julia Molina nos va contra en un rato algunas curiosidades de de Suecia de un país no hay que la cuenta oficial de Twitter van turnando los ciudadanos por sorteo pero queremos hablar ya de un asunto fundamental el país un asunto que aquí en de buenas a primeras Nos preocupa especialmente la comida por cierto que en Suecia el alcohol se vende en tiendas oficiales del Gobierno y en los supermercados de puedo encontrar cerveza eh que casi casi es agua pero vamos a lo importante a la comida al sur nuestro min que el secuestro en mí su rostro una comida típica de Suecia

Voz 0470 12:25 sus claro ya se sabe que tiene tú lo que es lo visto el es una en que creo fermentado asqueroso ya lo has olido Benegas generalizado mutiló probado eh no sé esto estoy de montando para probar te pero has abierto una lata tú es que sí pero no hasta ahora llamarlo he probado después de varios días esquiando un sitio allí muy ha hecho polvo y cansado tiene que ser muy necesita cualquier cosa que me dieron arcadas no fue agradable no haré muy dar cada no es no os ha tiene que ser una cosa muy agresiva para cada pero recuerdo que esto era realmente jodido

Voz 0032 13:04 hombre así de primeras unos quién apetezca mucho ahora mismo aunque bueno es verdad que aquí también tenemos muchos tipos de quesos que también Bueren muy fuerte que huelen fatal y luego pues están muy buenos después de escuchar

Voz 18 13:15 la definición de Broncano vamos con un poco más de contenido con un poco más de informar

Voz 0470 13:19 sí pero esto lo come todos los focos bueno es

Voz 1473 13:23 todos todos no porque fíjate que yo tengo amigos becas que me han dicho que no lo que no la habían probado pero es verdad que para ellos es una delicatessen Bendtner

Voz 0470 13:30 eso me proteínas probó a punta pala si tiene

Voz 1473 13:32 muchas proteínas y también tiene como está primero está hecho un poco en salazón también hay que tener un poco de cuidado con las al porque tiene un regusto salado antes la gente que es hipertensa pues bueno yo pueden saludar a veces lo ocupe el puesto en fuga

Voz 1491 13:45 cómico una nutricionistas lo faltaba el testimonio de un experto de un sueco para completar esta CETI la tertulia ahí en la SER

Voz 1473 13:54 no sabía es ya tenemos de todo

Voz 1491 13:56 tenemos también un sueco el sueco de Hoy por hoy Tom Cal

Voz 18 14:00 no lo vamos a ser el Pacte ha dicho es verdad Etienne nuestra parte cual que es riquísimo el sabor aquí ignorar el olor que es muy rico en el sabor ya había pero es difícil una cosa más es tradicional

Voz 0470 14:15 he estado desde pequeños al Olot claro yo

Voz 18 14:19 eso hay que adaptar un poco hay que a qué viene un poco tiene que venir un poco con lo poco algo empieza como Nino metálicas adulto te gusta es una infancia sabores de infancia

Voz 0032 14:31 bueno para que os hagáis una idea de la dimensión este alimento en Suecia sólo se come al aire libre

Voz 18 14:36 de lo que suelta y los propios suecos

Voz 0032 14:38 suelen ponerse ropa vieja para comer source tomen más que nada porque después hay que tirarla directamente a la basura bueno dice Tom Cruise

Voz 12 14:46 eh en un lugar cerrado el olor podría aguar

Voz 0032 14:48 dar un mes fácilmente ante este panorama pues Javier del Pino hizo lo que hace un director de programa y ofreció varias opciones

Voz 0470 14:57 corriendo que hay dos posibilidades David bueno hay tres Una que lo abramos aquí yo lo tuyo y vamos a perder muchos amigos en esta emisora bueno pero quiero decir que que más importante organizado la radio hay otra posibilidad que es irnos a la terraza de un inalámbrico esperando para vale para que no es fácil o con el resto es Madrid claro la tercera posibilidad

Voz 12 15:18 alguna planta novena

Voz 0470 15:21 es decir en la planta novena no afectaría al sol de la radiodifusión así haría a la vida de los directivos de la que es esto lo que quiero es decir les sería muy malo

Voz 1 15:31 a ver aquí no sabría decir a qué huele pero yo creo que a su rostro min ancha radiactiva no eh no no no no no es que por respeto y Prevención de Riesgos Laborales decidieron irse a la terraza por aun así han quedado unos minutos de radio gloriosos

Voz 0470 15:46 tras muy alejar unos cinco a esos aproximadamente Kosovo cosas no no no no no hablo tu voz esto es muy muy jodido que te vaya a coches cuidado Tom Coixet ahí te salpica eh hay una empresa de no no no no no no no lo está abriendo no está viendo el mundo lo que lleva una pistola y que ha salido corriendo e abre los dotado pero que no se te oye no no no no me puedo acercar lo abre el hombre yo Dios es que esto cómo desactivar una bomba eh si yo lo estoy viviendo como si esto me puedo acercar estuvieron a todo que no se oye

Voz 12 16:17 estaba pero por favor

Voz 0470 16:21 en ha legado en la cara faltaba las primeras impresiones sueco impregnado de unos ocho por Dios bendito es que es un héroe Amazon te ven tome está ahora mismo pringado de desde el líquido dos acerca del demonio es lo que voy a acercar lo pero mira lo que es lo que está salió tras me está entrando una diversidad brutal no tengo que escribir pues las películas y cuando cuando ahí no no no no pude como Huelin la pera que huele describir el olor muy mal pero aquella que se parece gustarle huele mal la verdad yo me adapto yo pensaba que sabe que ha salpicado a la cara es otro de la infancia Julia mucho Pío no habla Javier no no gracias acércate no no Ángela tan valiente que salga alguien cogerle porque salvo maldito a Pérez acerca el pelo oye pero en el manejo de la relata eso pero pero todos los que no me salpique otra vez

Voz 0032 17:29 que no me salpique otra vez por favor para que bronca no diga eso en ya tiene que tomar mal el sureste sin la voz que se escucha de fondo hay preguntando todo el rato Ése es Manuel Burque que estaba en el estudio haciendo guardia bueno al final Broncano ha resuelto su curiosidad muy a su pesar

Voz 19 17:45 claves hecho a pero Vide menisco la lata

Voz 0470 17:49 lo que vendidos no pero yo he dicho que no hacía tandas aquí por favor cómo pues que con lo uno no no no no no lo quiero leer no estoy para retos a qué que huele pero bélico no

Voz 1 18:10 a un vale ya hemos emitido arcadas una cosa menos para celebrar empataron

Voz 20 18:17 a nivel bueno

Voz 0544 18:20 lo bueno en juego

Voz 20 18:23 no

Voz 1491 18:24 no este lunes diez de septiembre se cumplen ciento veinte años de el asesinato de Isabel de Baviera ciento veinte años del asesinato de Sissi Emperatriz

Voz 21 18:33 esto me ha dado el pegado trillizos

Voz 0470 18:36 nada

Voz 21 18:38 si la emperatriz Isabel los muelles de Ginebra

Voz 15 18:41 la mañana del diez de septiembre de mil ochocientos noventa yo había mucha niebla la emperatriz yo camina vamos a orín embarcará íbamos Otunbayeva que cruzaría con Lehman hacia Montroil el muelle con Street el anarquista muy bonito porque ni había planeado asesinar a un aspirante de la casa de Orleans al trono

Voz 0544 19:14 es francés pero su visita Ginebra fue cancelada a última hora y esa mañana leyó en el periódico que la emperatriz Isabel estaba en la ciudad así que decidió cambiar de objetivo para desgracia de Sisi Un final que nada tiene que ver con aquel relato Alvarado lleno de valses y miriñaques de las películas películas que convirtió con en leyenda Rosa la vida de una mujer tremendamente desgraciada muy lejos

Voz 0032 19:37 dos de de la imagen de princesa de cuento de hadas extrovertida y algo traviesa que nos daban a entender las pelis de los cincuenta en Sucedió una noche que es el programa de cine de Antonio Martínez y Elio Castro en la Cadena SER han aprovechado este aniversario pues para profe de Izar en esas diferencias en esas contradicciones entre Isabel de Baviera el personaje en el que la convirtió el cine diferencias entre Isabel sí sí

Voz 22 20:01 la escuela

Voz 15 20:05 en la vida

Voz 0544 20:08 mira se convirtió en emperatriz de Austria al casarse con su primo el emperador Francisco José

Voz 6 20:14 pero Francisco cómo vas a casarte con fines tiene diecisiete años no tiene educación sí si es la emperatriz ideal sí sí es uno

Voz 0286 20:23 Tesoro

Voz 0544 20:23 no permitiré que nadie me lo rebate las películas convirtieron este matrimonio de conveniencia en una de las historias de amor más románticas y empalagosa de la pantalla pero la realidad era bien distinta

Voz 2 20:34 un marido al que hacerlo antes de darme cuenta de que no sabía qué hacer con buscaba una suegra la que conquista antes de darme cuenta de que era una mujer odiosa que me quitaba el derecho han visto hasta que de improviso descubre que la casa que te alberga que es en realidad un valor explico sí

Voz 0544 21:00 al parecer Isabel amaba realmente a Francisco pero los asuntos del imperio le mantenían siempre alejado de su esposa de esta forma Sisi se fue convirtiendo en una mujer neurótica anoréxica tremendamente infeliz

Voz 1491 21:12 desde luego tiene muy poco que ver con la imagen de sí sí que gracias o por culpa de cines en los bien a todos a la cabeza la primera película sobre la emperatriz estrenada en mil novecientos cincuenta y cinco fue un éxito de mercado total casi casi inauguró el merchandising sin para desgracia por cierto de su protagonista de Romy Schneider que no quería seguir interpretando al personaje y no tuvo más remedio que hacerlo Hinault en una ni en dos sino en tres películas más

Voz 0544 21:38 en el cine siempre imaginamos así si con el rostro de Romy Schneider un personaje para el que parecía predestinada ya que su abuela Rosa repetí fue nombrada actriz principal de la corte por el mismísimo emperador Francisco José

Voz 2 21:51 qué te ha parecido Francisco José bastante ácrata fue un hombre extraordinario

Voz 0544 21:57 la primera película Sisi estrenada en mil novecientos cincuenta y cinco fue un éxito mundial con su nombre aparecieron revistas infantiles Cuentos muñecas y colecciones de cromos incluso Caramelos probablemente tan pegajosos como la propia película lo bueno es que es Adigsa sobre la actriz Magna Sneijder interpretaba a la madre de Sisi en el filme Romy era menor de edad tomaba las decisiones por ella cubo segunda película Sissi Emperatriz y una tercera el destino de Sisi hasta que un día Romy Schneider dijo basta la actriz abandonó la tutela de su madre y se marchó a París a seguir con su carrera de actriz donde conocería al gran amor de su vida al en Delon

Voz 24 22:43 eh tú

Voz 0544 22:48 en realidad Romy Schneider no cumplió su palabra allí en mil novecientos setenta y dos Se puso a las órdenes de Luchino Visconti para interpretar de nuevo al personaje en Luis II de Baviera el Rey Loco una película desde luego muy diferente a las anteriores

Voz 2 23:04 lugares y caras nuevas es suficiente para que una curiosa por naturaleza como yo se sienta satisfecho

Voz 1491 23:13 a ver el final ya lo sabemos de diez de septiembre como este de hace ciento veinte años aquí un poco por casualidad un periódico puso a la emperatriz Sissi en el objetivo de la anarquista que acabaría con su vida

Voz 0032 23:26 todos los domingos de cinco a seis de la madrugada Antonio Martínez hielo Elio Castro también madrugaron para acercarnos en la SER a historias como ésta historias de cine

Voz 6 23:38 con dos no tuvo que inventarlo dub esto es una

Voz 2 23:45 dónde está

Voz 6 23:47 desde dando contenido cada me apetece que todos los oyentes de la SER que el baile en unos todos ayudados os cuento que este lunes en La Ventana Carles Francino entrevista

Voz 25 24:28 el verano tengamos vacaciones no se va a la playa Ullán mosso no de la Ciudad Alcampo no enamoramos sonó el verano suele dejar huella en

Voz 1491 24:37 todos nosotros forma y es un hecho de unos cuantos kilitos de más y en septiembre bueno pues muchos de intentamos cómo podemos borrar esa huella

Voz 0032 24:46 bueno se machacan en el gimnasio otros salen a correr o se ponen a abriera pero claro entre tanto novatos se pueden cometer muchas tonterías así desmonta los zumos de Torrox Beatriz Robles que es tecnología de alimentos en SER Consumidor

Voz 0286 24:58 le hemos cara Se ven muchos anuncie quizá más que nunca de un producto que se ha puesto muy de moda que son los tumbos y los batidos Detrick la gente escuchamos muchas veces no lloran lo arreglo estoy no sé cuántos días uno se cuenta además tomando sobre todo este producto eso es saludable

Voz 26 25:13 pues tenemos que decir que no y además el mensaje desde cualquier persona con responsabilidad en el ámbito sanitario tiene que ser ese no es saludable no nos va a ayudar a cambiar de vida mi a tener unos buenos hábitos alimentarios y además no sólo eso sino que es que puede ser peligroso y así lo ha dicho la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

Voz 0286 25:33 por qué puede ser peligroso estos zumos aparentemente tan ofensivos y tan sanos

Voz 26 25:37 claro porque dices bueno están basados en productos vegetales frutas bueno pues lo que nos dicen la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es que le preocupa como riesgo emergente él lo ha calificado así un río Swan emergente primero por la alta concentración en plato el Auxerre plazo es en un escenario que tienen altas concentraciones algunas algunas verduras principalmente si consumimos en cantidades muy por encima de lo que muy por encima de lo que es normal como puede pasar al al consumir estos batidos puede producir unos piedras en el riñón limpia seguís renal y además interés mirando sostiene la absorción de algunos Microsoft clientes como el calcio el hierro el potasio sodio eso con una parte y luego además para la la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria incrementa el consumo de nitratos ir puede ser peligros supone la presencia de patógenos tanto si es casero como industrial porque tenemos que que mantener una cadena en frío que no siempre respetamos

Voz 0286 26:42 no decía Mulet el otro día porque hablabais en un artículo que habéis publicado o que se ha publicado en el que intervenir es que los alimentos no depuran ni de dosifican decía Mulet lo único de tos que conozco un lavado de estómago

Voz 26 26:55 efectivamente la desintoxicación es un procedimiento clínico que para efectuar un facultativo a un centro sanitario para eliminar algún tóxico del organismo desean drogas venenos metales pesados eso es una desintoxicación

Voz 27 27:10 el concepto del de intoxicar como

Voz 26 27:12 eh metabolizar compuestos endógenos exógenos para tener una mejor salud a través de la dieta no tiene ninguna validez que tipo

Voz 0032 27:21 lo decía Beatriz no sólo no son saludables sino que pueden ser peligrosos pues a los oyentes que sepan que en la sala de máquinas de la Cadena SER aquí en Gran Vía XXXII un han puesto pues una especie en una especie de comedor que tenemos nos han puesto una máquina de estas que sólo tiene Singers de este tipo de Health y Foot estos datos ante ex antioxidantes energéticos zumos con con muchas movidas yo eso sí creo que me quedo con un batido de vainilla

Voz 0084 27:51 casi todos los artistas acaban odiando su primer éxito también mina de

Voz 29 28:05 van bebe

Voz 0084 28:09 la pianista grabó en diciembre de mil novecientos cincuenta y seis su primer disco allí estaba este My baby just for ni un tema que la propia Nina consideró la canción más idiota que agravaría nunca

Voz 0470 28:21 fue un éxito enorme que le acompañó toda la vida

Voz 30 28:28 hablan en Vigo el bello en Nepal

Voz 0470 28:36 en aquella sesión Nina cobró tres mil dos

Voz 0084 28:38 daré unos meses después la cantante tuvo que aceptar un trabajo como chica de servicio de una familia blanca de Nueva York los inicios no fueron fáciles para Nina Simón pero esta canción se convirtió en su marca su sello personal

Voz 29 28:53 un príncipe

Voz 1 29:04 my baby

Voz 1491 29:06 la primera canción de Nina Simón la primera canción con historia que nos trae Alfonso Cardenal así de buenas a primeras

Voz 15 29:13 sí

Voz 2 29:46 de buenas a primeras Cadena SER

Voz 32 29:56 para romper

Voz 1909 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana corbata un buenos días buenos días los socialdemócratas han ganado las

Voz 1473 30:09 elecciones generales en Suecia aunque la victoria es amarga porque lo han hecho con el peor resultado de su historia prácticamente empatados con la alianza de centro derecha porque la ultraderecha ha conseguido ser la tercera fuerza más votada se abre ahora un horizonte de negociaciones complicadas para formar gobierno Victoria Moreno lo ha reconocido líder de los socialdemócratas y actual primer ministro Stefan lo Being después de conocerse el empate técnico de entorno a un cuarenta por ciento entre los dos bloques tradicionales a partir de ahora ha dicho se abre un futuro en el que seguirán trabajando con los Verdes el resto de la izquierda para llegar al Gobierno las elecciones han estado marcadas por un ascenso histórico de la ultraderecha que alcanzando más del diecisiete por ciento de los votos y que va a tener mucho que decir en el Parlamento Cámara que se dibuja muy fragmentada la que van a convivir hasta ocho partidos

Voz 0127 30:56 aquí en España los bomberos han tenido que evacuar esta noche a cuarenta turistas que estaban en el monasterio de Santa María de Huerta en Soria la tormenta que ha caído en las últimas horas ha desbordado el río Jalón ISE ha acumulado allí hasta un metro de agua pero no han sido los únicos daños provocados por la lluvia Andrea Villoria la Juve

Voz 1473 31:12 ha negado el casco urbano de esta población soriana arrastrado vehículos ha inundado locales alcanzando hasta un metro de altura el mal tiempo ha afectado también otras poblaciones en Granada del Centro de Extranjeros de Motril ha quedado inundado como también las calles de cebolla en Toledo el desbordamiento del venza ha dejado más de un metro de agua en las calles de cebolla y a los vecinos les toca hoy salir a limpiar los destrozos continúan este lunes las alertas amarillas y naranjas en el este peninsular especialmente en la Comunidad Valenciana y Baleares en Francia

Voz 0127 31:42 de un hombre atacado esta noche a siete personas en plena calle con un cuchillo y con una barra de hierro cuatro de ellos están graves el hombre está detenido y las autoridades descartan por el momento que se trate de un ataque terrorista en Estados Unidos la cadena CBS ha despedido al director ejecutivo acusado de haber abusado sexualmente de una docena de mujeres en los últimos meses y en los deportes el tenista serbio Novak Djokovic es el último es el nuevo campeón de Lluís Open

Voz 0032 32:06 en fin por no mencionó en ninguno

Voz 18 32:08 después de encontrarla

Voz 0127 32:11 esta madrugada se ha impuesto a Del Potro por seis tres siete seis y seis

Voz 1491 32:14 tres con mucha presión como ha dicho luego en rueda de

Voz 0127 32:17 densa y moviendo al al argentino de un lado a otro de la pista seguiremos con información dentro de una hora en Hoy por hoy y en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 0286 32:25 capellanes

Voz 2 32:28 los informativos de esa primeras con Marina Fernández

Voz 1491 32:35 Dora critica así vienen lo nacen lo informativo marcado lo escuchábamos por el tiempo así que vamos a ver cómo de cargadas viene en esas nubes que ya están dejando agua en muchos puntos de España con fuerza sobre todo en el Mediterráneo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:08 tiempo la mayoría de gente pues se va a dar cuenta que todavía estamos en verano porque el sol va a lucir en prácticamente todo el país y gran parte de la jornada con algo decálogos turbante en Atarfe hace fresco ahora mismo Si estáis a punto de salir a la calle pues en gran parte del interior peninsular una chaqueta no está de más pero no nos olvidamos ni mucho menos en las tormentas porque de nuevo van a ser activas muy lo serán hasta el mediodía aproximadamente especialmente en la Comunidad Valenciana sur de Cataluña el este de Castilla La Mancha o en Baleares especialmente en las islas de Ibiza y Formentera de nuevo tormentas con severidad mucha precaución que durante la tarde se extenderán a puntos de montaña cercanos al Mediterráneo de manera más aislada al sur de Madrid Castilla La Mancha incluso algunas se formarán en Extremadura

Voz 0032 33:48 claro es que además venimos de un fin de semana en que hemos visto bastantes tormentas algún caso eh un poco más grave que otro pero te hay alguna manera de que nos podamos a adelantar a estas tormentas que podemos decir

Voz 1491 34:00 a ver qué va a pasar algo como lo que ha pasado en Cebolla

Voz 0978 34:03 eso mira precisar el punto exacto es casi imposible sino es un paro tres de horas antes el equivalente sería al pronóstico de tornados por ejemplo en Estados Unidos

Voz 0055 34:13 claro es decir se pueden anunciar unas condiciones favorito

Voz 0978 34:15 es para el fenómeno pero donde va a pasar y cómo se va a comportar hasta pocos minutos antes no podemos decir algo pero eso sí que tenemos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología hoy nivel naranja y lo que nos dicen estos avisos es que hay que estar alerta sobre todo sentido común no intenta rescatar un coche cuando cuando está cayendo esta agua porque el caudal aumenta cuestión de segundos mucho Se se lo lleva todo por delante o también estará atento porque cuando decimos nosotros tormentas con severidad queremos decir que aparte de estos aguaceros también conllevan rayos evitar estar en el Cambó o en la montaña o también esas fuertes rachas de viento el viento es más difícil de de poderlo capear pero ahí están y si tenemos que escoger puntos pues enfatizamos no todo lo que es el Mediterráneo especialmente en la Comunidad Valenciana hasta el mediodía muchísima atención en esa en esas todas que habitualmente hay estos fenómenos tan severos

Voz 1491 35:03 bueno pues mucha precaución gracias Jordi un abrazo dos

Voz 33 35:58 bien

Voz 10 36:10 buenistas ya ha pasado el fin de semana ya extremos hay que el lunes pero bueno va a ser una semana que seguro seguro seguro nosotros

Voz 1509 36:17 pero hay que perder unas tostadas de pan con huelgas pecho guitarras adobado y un poquito de que su les digo hay que coger fuerzas para desayunar para aguantar podrán vayan a ciegas psicosocial

Voz 1491 36:32 con clásicos de la cometían un clásico esto de saber que desde

Voz 1 36:34 es una Diego de de Zaragoza

Voz 1491 36:37 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es nuestro número de novecientos cien ochocientos nuestro teléfono para entrar en directo como ahora mismo a las cinco y siete las cuatro y siete en Canarias José Carlos José Carlos hola

Voz 16 36:57 qué tal buenos días desde dónde llamas José Carlos qué haces

Voz 1491 37:03 despierto hasta ahora

Voz 27 37:05 pues sí pero no compañero para ir a trabajar a ver si sale el sol

Voz 16 37:10 pero a qué te dedicas a en una planta termosolar una planta termosolar qué es exactamente una planta termosolar

Voz 27 37:18 pues una planta termosolar básicamente es producir ya con un recurso renovable el sol

Voz 1 37:24 ajá pero José Carlos y por qué tienes que levanta temprano para ir a una planta termosolar si le falta un ratito para salir

Voz 27 37:35 sí porque la planta no paran en todo el día aunque no se produce no por la planta esta en funcionamiento en condiciones mínimas de entonces hay que hacer entre todos salía

Voz 16 37:45 sí

Voz 27 37:47 comenta un trabajo tenemos que digerir de entre los a las seis para empezar a preparar el funcionamiento de la planta para enteraron sólo ir calentar aceite producido va por Viena

Voz 16 38:01 y tú por ejemplo cuál es tu función concreta

Voz 27 38:05 o el departamento de operación funciones revisará los espejos lo que refleja el sol contra refleja la radiación solar para calentar un aceite los espejos están exigiendo suele estar enfocados

Voz 16 38:19 os a que estén bien colocados para para que sea lo más eficiente no

Voz 27 38:22 eso es que reflejar toda la radiación solar directa una tubería donde San Felipe térmico que se calienta cerca de cuatrocientos grados pues en el intercambiador se produce se calienta agua se produce la la turbiedad

Voz 1491 38:39 los dos ex contarnos más o menos qué cantidad de de energías no se transforma se produce en esta planta no sé qué podemos hacernos una idea como para iluminar pues qué ciudad o

Voz 16 38:55 algo así

Voz 27 38:57 plantas cada planta genera si cuéntame vamos atesora que de las horas el día de la radiación pedir pues se produce seiscientos setecientos megavatios según la información que tengo no nada unas cincuenta mil viviendas

Voz 16 39:14 muy bien y exactamente dónde va va a algún sitio en concreto eso lo sabes

Voz 27 39:19 la energía la que en la que se producen tú

Voz 16 39:21 anda

Voz 27 39:22 si eso se distribuya hay una red la y una red de de cableado que transportan cargas eléctrica que pertenece a Red Eléctrica Española a destajo se transporta la y donde hay demanda

Voz 16 39:36 oye José Carlos yo voy estamos dime dime

Voz 27 39:40 detrás de ese conduce aquí en Ciudad Real perros vimos está consumiendo fuera de España o cualquier parte de España

Voz 1491 39:46 a lo mejor incluso estamos hablando contigo gracias a esa energía

Voz 16 39:51 eh

Voz 27 39:53 ahora mismo no estamos produciendo pero más tarde cuando Vilanova con la fresquita seguro que sí

Voz 16 39:59 qué rico José Garrote decía que hoy estábamos preguntando por la vuelta al cole tú tienes hijos en edad de vuelta al cole

Voz 27 40:06 tengo un hijo combinadas hace que empieza hoy

Voz 16 40:09 en que empieza hoy y como como creérselo toma

Voz 27 40:13 o muy bien y muy bien

Voz 16 40:16 ya Itu ha vuelto al cole osea vuelves al trabajo o no has tenido vacaciones

Voz 27 40:22 nosotros tenemos unos turnos rotativos de mañana tarde noche íbamos combinando trabajamos siete te días descansamos cinco

Voz 16 40:30 a otros siete de cinco

Voz 27 40:33 trabajamos en otros siete seis cuatro y en verano lo que hacemos es que no se acumulan días para podernos ir diez días de vacaciones pues descansamos entre todos no residentes siempre trabajamos estamos todos los y luego diez

Voz 16 40:48 gana tiempo apuntar bueno siempre ha dado el lugar pero tú qué tal lo lleva a lo que nos importa a José Carlos tú cómo lo llevas

Voz 27 40:57 la obra un poco mejor este tiempo otra

Voz 16 41:00 se sería otra muy mal claro es acostumbrarse no

Voz 27 41:04 sí sí

Voz 1 41:06 tiene eso aquel no trabajar en una planta termosolar y tener que levantarte a estas horas

Voz 27 41:11 claro otro día me toca a tengo que comer a las doce de la mañana hora pasadas las once noche otras veces Se no las ocho porque nadie

Voz 16 41:22 Piqué

Voz 1491 41:23 dijo prefieres porque hay quien prefiere pegarse el buen madrugón y luego tener más horas libres durante el día tocó tú qué prefieres José Carlos

Voz 27 41:33 o quizás Crismal pero si yo muy mal

Voz 1 41:36 no es muy nervioso entonces

Voz 16 41:38 buenas noches personas dicen

Voz 1491 41:40 bueno pero es muy pronto pero psicológicamente no me digas que no ayuda a pensar que es que simplemente es un tremendo Madrugá imparte lo hacemos

Voz 0032 41:48 a motivar unos

Voz 27 41:50 hombre psicológicamente te puedo decir que he estado un año Loja psicológica por todo el tema este

Voz 1 41:55 por por trabajar de a estas horas

Voz 27 41:58 si el trabajador el trabajador que estaba turno no es tal pues no se total total una turba familia

Voz 16 42:04 ya total porque vas cambiando cada día cada semana en la cotidianidad la relación con la familia no

Voz 27 42:11 pero decir Mi vida es mi cuadrante el vivir era mi familia

Voz 1 42:16 claro

Voz 16 42:19 bueno pero ahora ya mejor después de ese año

Voz 27 42:21 sí sí claro que sí

Voz 1 42:23 a lo lleves mejor y nos encanta además acompañar este año en el que está escuchando más animado José Carlos vamos a intentar animar a todas las mañanas que te toque

Voz 16 42:32 sí vale un abrazo muy fuerte que tengas buen nombramos vamos venga

Voz 1491 42:37 un beso muy poder José Carlos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ese es nuestro número de guasa para enviarnos notas de voz novecientos cien ochocientos para escuchar a oyentes como a José Carlos

Voz 0032 42:53 venga ya ha sido un fin de semana extraño en el mundo del deporte siempre que la Liga se detiene para que juegan las selecciones a ese extraño al final pasamos de tener ocho o diez partidos que nos interesan a tener sólo uno el de la selección y esto en qué se traduce pues principalmente en que en la radio os habla mucho más de otros deportes y sobre todo se cuentan cosas muy extrañas

Voz 1491 43:15 en Carrusel Deportivo han preguntado a los oyentes por anécdotas y momentos memorables que tuvieran que ver con el ciclismo con una bicicleta este es Íñigo de Especialistas secundarios hablando una experiencia que bueno una experiencia impresionante

Voz 0470 43:29 año de la tuya otro contando historias cuál es la bicicleta no no era un un accesorio a que te robarle haber para no lastrar me da mucha vergüenza pillaron robando rodando pillaron robando es lamentable dio el delito etarra no está prescrito nada que decir que sería denunciable estaba robando si era totalmente denunciable el tiene perdonó porno de Armero me perdonó dar no darme de hostias mí me perdonó no llamar a la policía que roba este bueno pues estaba robando lo decir esas bicis estaba ahí para eso está la cómo ves yo pensaba que abandonada pero nuestra abandonada no justo el momento que yo decidí después de varios días ir a robarle todo lo que tenía dos complementos aparece dueño sí me dice pero Txiki vida argentino chiquillas si responsabilidad a los cursis que piensa que estaba condenada pichichi bicicletas yo hubiera preferido que tuviera que llamar a la policía que yo hubiera a las dos cosas merecía las dos perecieron y fuerte

Voz 1 44:32 el Madrid no vamos a entrar en lo que en ver si como vueltas España

Voz 1491 44:36 la Cadena SER

Voz 1 44:38 tardaban en salir a la palestra de gran Íñigo Martínez uno de nuestros feria

Voz 1491 44:41 estas favoritas de esta Santa Casa del delito de Íñigo pasamos de la radio pintas y a la artesanal

Voz 0470 44:49 yo tengo un recuerdo dándole vueltas

Voz 0544 44:53 de la Vuelta ciclista al País Vasco de la Vuelta ciclista al País Vasco con Mikel Ramos desde Angel Ramos tenor Aquiles tanto IP R de ahí tantas historias el helicóptero los enlaces todo esto en la Vuelta al País Vasco íbamos Hubei vamos

Voz 0470 45:05 hemos dio un tirón en la moto que no mantra Javier

Voz 0544 45:08 es buena idea El coche Solé nuestra queridísimo hay añorada Teresita Olano

Voz 34 45:12 Seremos de menos cada uno desde los días que que

Voz 0470 45:15 hace algo vinculado al ciclismo muchísimo entonces claro

Voz 0544 45:17 el yo estaba mirando la televisión y a mi espalda estaba Miguel Ramos el compañero tendido que se encargaba de la Vuelta tenía un parón una vara de Abiyán no entonces cuando pedía arrasó la moto para no tener un sucesor antena lo recibía Miguel Ramos por escucha y cuando lo pediría pasó la moto punto

Voz 0470 45:34 daba con alta tecnología cuando pedía paso el coche a dos claro pero a veces a veces me

Voz 0544 45:41 no me pedía pasó la moto me pinchaba yo no lo quería dar paso a insistía

Voz 0470 45:44 para absolutamente como estaba sangrando como un cerdo ya tiene con moratones Xavi claros que está pidiendo paso en fin ha evolucionado aglutinado porque

Voz 0032 45:58 Acciona bueno además de narrar la etapa reina de la Vuelta Ciclista a este tipo de carruseles sin Liga sirven para dar voz a equipos que jamás saldrían en la radio en un fin de semana convencional por ejemplo se han narrado los goles del partido entre Liechtenstein Gibraltar estamos hablando de uno de los peores partidos oficiales que se puede ver en el planeta en cualquier barrio de cualquier pueblo de España se puede ver mejor fútbol que óseo

Voz 14 46:22 pero esto qué quiere decir lo hay en titulares vitalista pero el interés estaba

Voz 15 46:34 sobre todo la pierna derecha segundo palo no pudo hacer nada el portero de giro sea adelantar listas durante la locura en parque Stadium dos mil espectadores escarmiento otra tenista Aynur saltar Artero

Voz 1 46:58 claro claro

Voz 0470 47:00 haremos dieron gente bueno también

Voz 1 47:02 adiós que merecen mucho la pena

Voz 1491 47:05 en París ha jugado la la campeona del mundo la actual campeona del mundo frente a Holanda Francia ha ganado dos aún hoy ha estrenado el título mundial con una victoria de prestigio lo que pasa es que con tanto partido raro Pedro Fullana ha hecho pues

Voz 1 47:20 el lío a la hora de cantar el gol del empate de Holanda

Voz 0470 47:22 mención al

Voz 35 47:25 sí

Voz 36 47:27 el gol Volvo Lolo a Francia

Voz 37 47:31 ahora dando a Moya el conjunto holandés estaba atacando el vehículo de Ronald Koeman tuvo una ocasión clarísima para marcar hace unos segundos

Voz 0032 47:40 es un alto de moral para acabar tenemos una pequeña muestra de la imaginación que pueden llegar a tener algunos oyentes en un fin de semana en el que no hay liga los sábados siempre le pregunta Antoni Daimiel sobre la NBA pero claro hay veces que el abanico de temas Se abre se abre pasa lo que pasa

Voz 0470 47:58 merecido por todo lo alto Alberto Pérez te preguntas has hecho alguna vez un perfecto bueno bueno bueno pero que te crees que es esto hombre bueno a ver está claro que hemos apostado todos yo hasta que no sabe lo que es un perfecto caes en la cuenta cuando ya te dicen lo que es estar más atento al ver yo creo que lo sabido Alberto Pérez eh

Voz 34 48:23 bueno está el perfil y luego también esta hacer Michael Jordan que ya lo peor

Voz 1 48:28 yo de Michael Jordan

Voz 1491 48:30 prefiero no saberlo que es Julia Molina Juan López y lo cuentan en algún momento no quiero que se emitan el programa no

Voz 1 48:36 no no es una sugerencia eh es una

Voz 0470 48:43 yo sino que es un perfecto pero no sé lo que es Michael Jordan

Voz 1491 48:46 ya sabe lo que es una da cinco y diecinueve diecinueve en Canarias aquí en la Cadena SER ya sabes que el tema del mundo de del corazón y de la estas Rosa bueno lo tocamos poco otra cosa es que en un momento dado algún locutor algún director de programa alguna estrellas arranque a contar sus vivencias Ike al otro lado estemos nosotros para rescatarlo y utilizarlo como nos venga en gana este ha sido el caso de Berto Romero que ha ido desglosando como lleva el tema de la paternidad a través de pequeñas cosas que le pasan con sus hijos bueno con el mayor que parece que tiene madera de guionista estábamos

Voz 0286 49:19 ojo mirando y de repente mi hijo mayor Lucas siete años cuántos tienes tres no vale vale pero me acordaba dice me toca si propongo va digo que dice Papa tú has estado alguna vez en el trullo Copa su has estado alguna vez en el trullo este niño está viendo demasiados telediarios claro te lo juro aquí se eh papa tú has estado alguna vez en el trullo y le dijiste no que no voy a decir que quiere que su hijo mío mira Pidal sí sí papá tú has estado alguna vez en el trullo y hasta aquí la anécdota hombre que esto es lo más interesante que te ha pasado me pregunte pero

Voz 18 50:04 yo le dije que más preguntas eso hizo saberlo

Voz 0470 50:08 ya ya ya ya ya sé ya sé que esto es lo que ocurrió

Voz 1827 50:11 va a obtener siete años y manejar el termo

Voz 0032 50:14 el trullo hay deja entrever que en esa cabeza por Romero pasan cosas y la segunda historia de Berto y su verano tuvo lugar en Atenas con su hijo de cinco años atentos a la capacidad de observación del chaval

Voz 0286 50:26 yo estuve en Grecia en Grecia Grecia me a e desde dos mil once en el país de los que se pinta el pelo no aquí no viste ningún canoso eh Atenas fuimos a ver la Acrópolis y mi hijo de cinco años me hizo el chiste clásico involuntario pero me lo hizo llegamos a a la Acrópolis durante el Partenón que está con unas grúas pueblos tan de modelando remodelando una ruina eso tiene que me dijo mi hijo porque venimos a ver esto sea o no lo han acabado que ese comentario de cuña o máximo sí sí sí y me lo hizo mi Hong cuño o mínimo no en este caso sería un cuñado Excal tienes tienes que llevará razón por la Familia apretar la cabeza

Voz 1491 51:21 Arias cosas en este mundo que mezclan muy mal vodka que Coca Cola por ejemplo no pueden ir juntos tenistas franceses y ganar Roland Garros tampoco coso de funcionar y luego ya está el tema de viajar con niños la siguiente historia e tiene estos ingredientes Berto Hyde Park y sus tres hijos le da hasta vergüenza contarlo

Voz 0286 51:43 es que si lo puedo contar estos palo voy a cantar fuimos un fin de semana hace tienen como te has movido esté ahí si se ve como un fin de semana Londres bueno pues en Hyde Park hay un parque de un memorial un parque memoria par de la princesa Diana viajase a Lady Di pues en homenaje hicieron un parque para niños tener un parque para niños bastante chulo y entonces fuimos con con los chavales allí he pasado mañana y entonces caía daba da había mucho sol porque es que realmente ahora en Londres está este verano son muy caluroso Elipando allí porque cambio climático que igual no te lo crees pero va en toda Europa ante da igual que hubo una ola de calor en toda Europa sí al cambio climático les da igual que tu creación de oro frente va chicharras las pelotas independientemente de si crees en era o no entonces hacía mucho sol y digo voy a comprarles crema para el sol y entonces yo me fui y mi mujer se quedó dentro del parque pero se quedó en un sitio que había asombra que por lo que sea los niños sabe que no se dieron cuenta que estaba el caso es que de repente ya se los encontró todos corrían llorando gritando por qué el mayor me había visto irme

Voz 0470 52:58 cogió a los dos y les dijo venid venid que pasa no se abandonado el plan gays