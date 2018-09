De Buenas a Primeras (12/09/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser de primeras

miércoles doce de septiembre con veintidós grados en Valencia hay tormentas todavía allí en la Comunidad Valenciana y en el Noreste en Navarra Aragón y Cataluña miércoles doce de septiembre de dos mil dieciocho Illa brecha educativa en España sigue siendo hereditaria

Voz 0032 00:59 más de la mitad de los hijos de personas sin bachillerato o FP tampoco llegan a esos cursos dice el informe sobre el Panorama de la Educación en la OCDE que en España hemos caído en una trampa intergeneracional

Voz 1491 01:11 qué quiere decir esto Adela Molina buenos días hola qué tal

Voz 0011 01:14 buenos días el informe revela cómo la brecha educativa Se mantiene entre generaciones hay un dato que lo deja claro un cincuenta y cinco por ciento de los españoles cuyos padres no tienen el bachillerato tampoco lo consigue esa falta de movilidad educativa por decirlo así se refleja también en el alto porcentaje de adultos jóvenes que no tienen la Secundaria Superior Bachillerato o FP de grado superior son un treinta y cuatro por ciento en España más del doble de la media de la OCDE una cifra más que incide en la falta de titulados medios en nuestro país que es el porcentaje de alumnos que eligen estudiar Formación Profesional aquí son el treinta y seis por ciento frente al cuarenta y ocho por ciento de la Unión Europea el informe Panorama de la Educación incide en que las mujeres siguen siendo mayoría en la educación superior pero eso no está sirviendo para reducir la brecha salarial las tituladas universitarias ganan un veintiséis por ciento menos de media en los países de la organización económica en España un veinte por ciento menos y un último dato el gasto por alumno se ha desplomado durante la crisis en nuestro país ha caído un diez por ciento en la educación no universitaria y un trece por ciento en la universitaria

Voz 1491 02:17 así que brecha educativa hereditaria y brecha de género mujeres tituladas

Voz 0032 02:22 cobran un veintiséis por ciento menos

Voz 1491 02:24 pocas Cortázar investigador de la Universidad del País Vasco y miembro del Proyecto Educativo Atlántida hola buenos días volví Lucas porque si ocurre

Voz 0032 02:32 todo esto narrado con múltiples pero bueno tiene

Voz 5 02:34 que ver con como reestructura el sistema educativo español los problemas de rigidez decir dificultades para atender al alumnado el problema de la repetición que luego éxitos factores que tienen que ver con con cómo va la economía cuando el ciclo económico y la demanda de empleo no cualificado para jóvenes que están entre los dieciséis y los veinte años

Voz 1491 02:55 si como se puede corregir esa brecha

Voz 5 02:58 por un lado sigue haciendo falta reorientar los recursos desde el principio desde edades tempranas desde primaria eh es seguir apostando por poner los recursos donde más falta hacen pero a la vez el dinero no lo va a solucionar todo vi una sistémicas un adelgazar el currículum y orientarla un aprendizaje

Voz 1623 03:19 al más inclusivo

Voz 5 03:21 para apoyo a un nuevo modelo de profesión docente o cambiar en algunas críticas de evaluación entre entre lo que de un sistema educativo que que es de otra época

Voz 1491 03:33 en el currículum que qué bien les habría venido algunas personas ese consejo Lucas Cortázar investigador de la Universidad del País Vasco miembro del Proyecto Educativo Atlántida gracias por el madrugón y buen día

Voz 5 03:43 gracias un agravio

Voz 1491 03:46 en cualquier caso los que se sientan aludidos como este informe que sepan que si les apetece volver a estudiar nunca es tarde ICO nunca queremos decir nunca

Voz 6 03:54 no es la parte más de gente que cero para ambas partes saben que tan que eres una experiencia nueva también para ellos acostumbrados a universitarios que esa película claros sobre las mejores exhibiciones de mi vida

Voz 7 04:08 como ya me había jubilado que iba sello en mitad esas dos días bueno los currículos que tiene poco que han estado yendo

Voz 8 04:15 hacer cursos a ganada afirmó

Voz 1623 04:17 Alvia a Suecia a

Voz 7 04:19 Brasil yo digo esta gente tan preparada sigo de aquí a darnos las

Voz 0032 04:23 el Philippe in Maruja tienen setenta y cinco setenta y un años respectivamente así están disfrutando su vuelta a la universidad a la Universidad Senior en Murcia

Voz 9 04:35 y en la que sí

Voz 10 04:57 no es una

Voz 1491 04:59 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es nuestro guasa podéis contarnos lo que os apetezca Se habéis vuelto a estudiar si no si sois más de chorizo o más de esa decisión

Voz 0032 05:09 yo soy de chorizo esto es en series es más

Voz 1491 05:12 eso erizo o de salchichón es lo que pasa cuando Juan López eh se queda al mando de las redes vamos cuando los demás no no estamos mirando más de mil votos debamos en Twitter e en cincuenta y siete por ciento de los votos van con Aitor Tim chorizo

Voz 11 05:27 va además Sergio Díez ya está pendiente

Voz 1491 05:30 novecientos cien ochocientos no sea es tímidos llamándonos que nos puede pasar como a Sergio hablamos con él la semana pasada y ayer estrenó su propia tertulia de paquetería afinan láser

Voz 12 05:41 hola buenas moto vamos todo

Voz 1623 05:45 sí

Voz 12 05:48 Sergio las presentaciones

Voz 7 05:50 ah bueno vale de nada Pemán plena hola Ana vamos le llegaba de Portugal que Joan Ribó a vuelan a los jurados tema

Voz 12 05:59 hola José veinte te Texas de Luis va siguiente

Voz 7 06:04 bueno hago ahora en Acayro Areola a abrir allí al línea diez Madrid de Navalmoral Nepal él está bien

Voz 13 06:16 es verdad que por la por la bingo ya llegando pronto Navalmoral

Voz 7 06:21 Amargo que compañeros como estudiando adelante hola

Voz 12 06:27 Víctor dicho menuda menuda manera de de estrenar te Víctor

Voz 7 06:33 al igual comentando Emilio bien eran anodina Allen Abrines

Voz 12 06:38 cuando Emilio hola bueno no sé cómo estás mira aquí aguantando a esa gente

Voz 1491 06:45 oye de Clos veis hablando hasta que os

Voz 12 06:47 hemos llamado

Voz 14 06:49 es que estoy algo que a veces es bueno pues eso contando no contarnos cosas que se puedan contar que os apetezca contar

Voz 0032 06:59 Nos en el seis ocho tres tres dos tres siete cero uno o llamando al novecientos cien ochocientos Borja González que está al frente de la técnica os pone así de buenas a primeras en antena

Voz 1491 07:11 ya hablando de técnica información de servicio información útil para para muchos de nuestros oyentes Sergio y compañía Gabriel

Voz 1915 07:18 Berto nuestros transportistas pasar

Voz 1491 07:20 la ITV está vuelto un poco más complicado pero Miguel Crespo Nos cuenta

Voz 0356 07:25 cómo hacerlo en mayo entró en vigor la nueva normativa sobre la inspección técnica de vehículos pero será a partir de esta semana cuando notaremos que la ITV se ha vuelto un poco más exigente y es que ya sabemos que la evolución tecnológica ha traído

Voz 1995 07:38 estas cosas positivas pero en este caso los usuarios pueden pensar que no tantas los puertos sobe de los vehículos los sistemas electrónicos de diagnóstico de abordo ya servían a los talleres mecánicos para detectar averías pues bien ahora los

Voz 0356 07:50 la revisión de la ITV los utilizaran para detectar irregularidades en la emisión de gases y en caso de que los valores superen los que marca la ley defecto grave a pagar una reparación pero que no cunda el pánico

Voz 1995 08:02 las tradicionales pruebas de control de emisiones no se sustituirán iban a cambiar los límites permitidos

Voz 0356 08:07 la mente servirán del ordenador integrado del coche para medir con más exactitud y algún pillo han manipulado el vehículo para pasar la ITV solamente afectara al parque móvil más moderno vehículos ligeros matriculados a partir de dos mil once vehículos pesados vendidos a partir de dos mil quince aunque poco a poco el sistema electrónico del coches era utilizando para medir iluminación airbags control de estabilidad de la tensión en el cinturón tener el coche a punto

Voz 11 08:34 de esa primeras

Voz 15 08:36 cadena SER las youtuber más famosas el momento verde lis que tiene millón y medio de suscriptores en su canal increíble va a entrar en Gran Hermano VIP es una puerta giratoria nueva que se abran los youtubers cero

Voz 1491 08:51 ahora

Voz 15 08:52 se baraja Soraya no sea hay mucha fuerza ahí hay mucho movimiento verde que entra está youtuber ella tiene un canal en en en Youtube que parece un poco un Gran Hermano pero de su familia frontal diez tiene seis hijos hace es contar esa experiencia de tener seis hijos pero sin nominados ni expulsiones de Asuntos social

Voz 0032 09:12 lo que ha dicho seis hijos dieciséis seis hijos seis hijos tiene una de las concursantes que va a entrar a GH VIP lo contaba Pilar de Francisco Verdú bueno de estas familias en las que en este caso la madre ella Steffi tiene una furgoneta en la que yo

Voz 1491 09:28 se va a toda la tropa está aún

Voz 0032 09:31 echando un ojo en las redes y en Instagram por ejemplo tiene casi setecientos mil seguidores más o menos como la ciudad de Sevilla así contaba que había sido seleccionada para acceder a la casa de Gran Hermano VIP el argumentos va a gustar

Voz 16 09:44 no voy a entrar el Gran Hermano lo estoy embarazada no sólo lleva un niña dentro que es el que no de fecundar porque va a estar veinticuatro horas conmigo sino seis niñas que dejó fuera para mí supone Carbon culpabilidad ellos están bien cuidados en las mejores manos se quedaría con su parte no busco la sábana porque estamos en un momento de máximo alcance oscila Girón porque también nos va supondrían os juro os prometo pieza asegura que sí participó en Gran Hermano es por vivir una experiencia allí

Voz 1491 10:15 es la primera vez que una youtuber va a entrar en un reality claro esto genera ciertos problemas de logística más que nada porque dentro de la casa no se va a poder grabar vídeos era ser tenemos la respuesta bueno la tiene Pilar de Francisco como es el es que de todo ello

Voz 15 10:31 el padre con los chiquillos digo yo yo creo ese van a contraprogramar no yerno por un lado podrás ver a la madre en Telecinco y por otro lado a los chiquillos sea el padre en el canal de Youtube estas algo pasa con la Familia Real que no que buena tienes que coger todo el mensaje del Rey o la fiesta de Froilán

Voz 2 10:47 bueno volviendo a verdad

Voz 15 10:49 es difícil dilema de difícil dilema siempre la misa del Gallo con sorianos bueno volviendo a El secreto es la naturalidad con la que habla de sus cosas ya sea en los piojos

Voz 1491 11:01 lejos o pues sus embarazos no esto embarazos no es donó esto abre otro debate no que es el de Si si está bien si ésta no que la gente es su vida y lo muestra de todos el Grávalos niño

Voz 0032 11:14 no se les mostró todo desde que se levantan hasta que se acuesta

Voz 1491 11:16 lo cierto es que lo desconozco yo sólo ver algunos vídeos pero sí sé que otras youtuber muy conocida Ter apoya esto que hace verde Elise eh porque cree que

Voz 15 11:27 la Generación Milenio les la generación de las imágenes quién es partidaria de es otra youtuber TR ya tiene doscientos treinta y cuatro mil suscriptores ir ella reivindica que es parte de lo que identifica su generación esto de culto a las imágenes que todo lo que cuente sea visual de hecho ha hecho un vídeo que se llaman Manifiesto en defensa del millennials

Voz 17 11:47 pero para empezar yo considero que somos la generación de la amor propio somos capaces de reconocer nuestro Estado

Voz 15 11:53 Dios méritos pero no desde la arrogancia sino desde

Voz 17 11:55 la ilusión coges y lo publica instar a poner la foto el cruasán o el dibujo una foto de tus ojazos y dices que son muy importante el redes sociales pues siguiera quién te de la gala a gente que no está cerca de ti físicamente eso es increíble nosotros somos la generación de las imagen es verdad que nosotros como nosotros no somos

Voz 15 12:13 no lo sé no ser claro el Rey lo gatitos de Internet ya está algún día este manifiesto Kroes estudiarán las universidades o al menos de los grupos más ilustrados de guasa

Voz 0032 12:24 bueno y habría que mirar el histórico del programa de GH VIP pero no deben haber entrado muchas embarazadas en la casa más famosa de la tele en Guadalix de la Sierra ella Amber Delibes tiene ciertas rutinas propias de su labor de youtuber de influencer que posiblemente pues no puede hacer tampoco dentro

Voz 18 12:41 el lock cada semana una fotografía de la evolución de la tripita que voy subiendo instaladas la pongo en blanco y medio dos mil troncos descubierto el me encanta ya que cada semana se fue exhibiendo cómo va creciendo y al final de los meses

Voz 13 12:56 sí con con la estar síntomas y sencilla su sueño brutal y que estoy notando también los atascos

Voz 1491 13:07 bueno en Guadalix va a compartir dependencias con gente muy variada como Mónica Hoyos hará mí es Fuster y por supuesto Isabel Pantoja júnior Chábeli ataques como el Real Madrid de este tipo de de de programas no de competiciones y además esta vez va a haber es un un artista el inventor del agro rock

Voz 2 13:25 eh

Voz 1491 13:27 sí pero bueno si yo tuviera que apostar por alguien para elevar el nivel de la casa sería sin duda Ángel Garó a sitios transcripción en el reality hace unos meses una llamada Telecinco

Voz 19 13:39 yo esto lo que quiero que lo sepa toda España dinero dinero para llamar a mi familia a dar su viaje de sufrimiento

Voz 1491 14:00 hace doscientos años verdes no habría tenido problema en la casa de Guadalix porque no teníamos Internet no teníamos tampoco ordenadores ni siquiera nos eh coche pero si hacíamos una cosa exactamente igual que ahora trabajar ocho horas al día si él

Voz 0032 14:14 duelo de jornada laboral que tenemos ahora lleva implantado desde el siglo XIX llegó con la revolución industrial por mucho que bueno pues ya estamos en la revolución digital y ahora haya gente que trabaje ayudada por robots lo cierto es que seguimos echando casi las mismas horas a la oficina

Voz 20 14:30 yo veo gente que trabajen en la misma empresa a lo largo de toda su vida gente que es justo igual que usted fichan para entrar y para salir nunca tienen un momento de felicidad

Voz 1491 14:40 ni un momento de felicidad dice George Clooney en Up in the air hemos mecanizado los trabajos pero eso no ha supuesto que tengamos más tiempo libre para dedicarlo al ocio para conciliar mejor por eso en Reino Unido

Voz 0032 14:51 todos están planteando cambiar el sistema los sindicatos han propuesto que en vez de cinco días a la semana se trabajen cuatro sin echar más horas cada día y ojo porque en España cada vez hay más voces que piden lo mismo de hecho yo me sumo porque

Voz 1491 15:06 según dicen según decimos el modelo de las ocho

Voz 0032 15:09 horas de trabajo ocho de descanso y ocho de tiempo libre está ya un poco desfasado como que no se respeta

Voz 21 15:14 qué haríamos con tres días libres o de verdad quiénes pero te lo cuento yo no va a tener ningún problema de llenar esos días con actividades que me yo sinceramente creo que creo que tiene un sentido y que es factible joder no no no pueden estar tan encorsetado al horario laboral cuando hoy en día hay trabajos que requiere de de muchísimo menos tiempo por el por la eficacia por cómo se llevan a cabo porque mucha gente trabaja desde casa porque no hay horarios tan rígidos tiene muchísimo sentido lo que los sindicatos

Voz 1995 15:45 por lo que no podemos es simplemente sostener un sistema porque trabajamos porque si bueno pues habrá que revisar la tecnología el tiempo que empleamos si el conocimiento de la sociedad ya no es industrial viene de eso no se decisión se toma realmente con la revolución industrial fije

Voz 21 16:06 hablar mañana Nos levantamos si rehaga el programa jueves

Voz 1491 16:09 no debes como que no ideas de esas de es lo que necesita de ideas como el que eh propone Nacho Carretero de programa de Toni Garrido podemos a hacer el programa por ejemplo pues de lunes a sí

Voz 0032 16:20 pero primero tendríamos que encontrar algo para los oyentes en la madrugada del viernes

Voz 1491 16:25 bueno pues no se dejamos Antonio Castelo como los sábados que él pero vamos que si más gente ese uniese a eso nadie tendría que madrugar los viernes Si ya está podríamos dejar pues el hilo musical puesto

Voz 0032 16:38 habría que habría que cambiar las empresas de todo el país y eso aunque violaría pues de momento parece que no es factible o eso ha contado por lo menos en Hoy por hoy el presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles se llama José Luis Casero

Voz 1995 16:52 realmente pagaría mucho el sistema la economía de un país como el nuestro se vería muy afectado así la mayor parte de nosotros empezáramos a trabajar cuatro días en lugar de cinco

Voz 22 17:01 pues balnearia bastantes eh yo creo que Toni no estamos preparados para esta situación que se puede plantear en Reino Unido que hay países como en Holanda que las administraciones públicas a petición del trabajador en ese pueden trabajar cuatro días había experiencias también en países nórdicos en empresas privadas pero nuestro país no es porque sea diferente que hoy yo lo del Spain is different y tenemos que empezar a construir un modelo mucho más sensato y mucho más en relación al decir que nos cuesta ya conciliar la vida personal la vida familia la vida profesional con el modelo que tenemos imagínate con Juan trabajando seis horas es decir que somos un país con una productividad Hora de la media para abajo Europa cuarta economía Europa octavos en productividad tenemos que empezar a a trabajar de forma intensa en el trabajo que más allá del número de horas con esos límites que estábamos tan que antes de ocho horas y dejar de de alargar la jornada laboral y convertir el puesto de trabajo en nuestra vida hombre sentimos con almuerzos de trabajo de dos horas y media yo creo que el modelo tiene que ir a una jornada intensiva que muchas empresas de este país la tienen durante los meses de verano que sus resultados económicos no se ven afectados indudablemente y que podríamos plantearlo como una primera fase antes de otros modelos más avanzados e implantarlo a lo largo de todo el año bueno pues eso

Voz 0032 18:23 una pena pero de momento no estamos preparados pero yo creo que todo es cuestión de tiempo de voluntad política como dicen algunos porque según ha contado casero la gente joven tenemos otra visión del trabajo queremos trabajar lo mínimo lo más rápido posible y así tener más tiempo ley

Voz 1623 18:36 después ocho ocho ocho es decir para ver

Voz 22 18:38 el Sadar para disfrutar para trabajar adaptados en el año dos mil dieciocho los modelos organizativos los mayor socioeconómicos de de sociedades de bienestar europeas pues debería ir evolucionando porque si no quedamos estancados Si tenemos luego pues desfases que que no tiene mucho sentido a las nuevas generaciones empieza a valorar también el tiempo de trabajo

Voz 0032 19:01 salario o pero también eh

Voz 22 19:03 la disponibilidad de tiempo paralizaron trabajo por objetivos being vinculando la productividad y no a calentar la silla decir yo yo soy empresario Vicente Seva a las cinco la tarde yo lo necesito que se hacerle compañía ni necesitó amigos cierto en fin que yo quiero que trabajen de forma intensiva que Swayze bastante flexibles y cada vez más las empresas incluido a las pymes creo que podemos hacerlo porque lo que estamos buscando rentabilidad productividad es decir si tenemos acreditado de gente más satisfecha con salario con horarios es más propio hay gente esclavizadas en situaciones que antes estábamos planteando el siglo XIX industrial pues

Voz 1623 19:42 productivo que decirlo no está contento y acaba buscando otra

Voz 22 19:45 abajo mientras está trabajando para es decir es un planteamiento también importante que tenemos que hacer los empresarios también los trabajadores de de perder esos miedos Rubí complicó su trabajo trabajo intenso

Voz 1623 19:56 vivo cigarrito a media mañana en educación esto Emilio

Voz 1995 20:00 como usted dice José Luis en ocasiones también hay que plantearlo así cuando llega la reducción de jornadas y todos estamos de acuerdo seguro que todos hacemos el ejercicio yo creo que por lo menos abrir un debate queremos queremos plantear cuatro días a la semana serían suficientes para realizar bien nuestra tarea

Voz 0032 20:16 a nosotros también nos gusta este debate abierto esta interesante nosotros ya digo votamos completamente a favor pero vosotros buenistas también podéis comentar no sólo por Whatsapp con una nota de voz os comento el número seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro además que de noche se hace más cuesta arriba os gustaría trabajar su sólo cuatro días a la semana es así pensar

Voz 1491 20:38 entonces los niños pues también a Cole sólo cuatro no digas así que hay que pensarlo vía en siempre antes de opinar que no todo son ventajas pero lo cierto es que tener un día libre más a mí me ayudaría a ser feliz pero feliz feliz de verdad no feliz en plan Mister wonderful o en plan hay que nadie Delaye ha dicho hoy es increíble inigualable es más de lo que crees lo tengas miedo reír nunca podríamos decir que vivimos en una época en la que pro amar lo felices que somos se ha convertido en toda una obsesión y eso a veces puede provocar todo lo contrario que nos sintamos miserables como me siento yo por ejemplo al ver esas fotos de gente feliz en la playa mientras estoy aquí trabajando

Voz 0032 21:21 es que lo de la felicidad tiene tiene sus matices en Dinamarca existe un instituto de la felicidad en el que además de trabajar un español Alejandro cerrado físico y analista de datos es de Albacete concretamente así definía Alejandro la felicidad en A vivir que son dos días

Voz 22 21:37 es difícil dar una definición científica a mí la que más me gusta no es científica e de Borges de esas vetado alguna cosa tiene un imperio en la política misma y para mí esa es la mejor definición no va no tienda on

Voz 1623 21:55 simplemente dice que cuando era feliz está perfectamente que lo que quiere más o menos comicidad

Voz 1210 22:00 pero me son menos Alejandro lo que decía que el senador

Voz 1995 22:03 el cráneo sobre la pornografía no que no sabía definirla pero que las reconocía cuando la de deja en ese último informe mundial de felicidad de la ONU Dinamarca ocupa el tercer puesto España ocupamos el puesto número XXXVI así que explícanos Alejandro que tiene que nadie que no tenga Albacete

Voz 22 22:26 pues ahí ahí en el informe de las Naciones Unidas han se les distinga con esas variables cinco por ciento de la horquilla entre países Ellos son el producto interno bruto la trazabilidad el soporte social la generosidad la corrupción y la sensación de libertad que las últimas cuatro son basadas en encuesta subjetivas de todas formas en institutos lo que hemos visto es que en los países nórdicos si algo hacen bien diferente al resto que redistribuye muy bien la riqueza por ejemplo Finlandia que están en el primer puesto este año y con mucho más bajo que Estados Unidos sin embargo son mucho más felices la razón es que hay mucha menos gente en vibró en la librería de que

Voz 1491 23:16 sí redistribuir la riqueza más hacia mí estoy segura de que también sería mucho buenas deja desde hoy lo de que el dinero no la felicidad puede que sea cierto pero sin él sin él es muy difícil ser Feriz ya lo decían Faemino y Cansado hace aquel tarea

Voz 23 23:32 si no que estaba trabajando conmigo en una empresa yo pido desde ahora Maca aparezca ya aparezca con los en cuarenta millones que se llevaba a pagar Fava o una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero ahorrará la mitad de la puede matar en Apolo y la verdad el dinero para favor vuelve a El Aaiún

Voz 0032 23:56 eso es lo devuelva ahí es que es importante pero parece cada vez menos ya lo de menos ya lo decía la pirámide de más las necesidades básicas cubiertas empiezan a importar más otros factores como el entorno en el que nos movemos lo que tenemos alrededor cómo nos relacionamos con los demás es que eh es un momento en el que este en el que nuestra imagen en redes sociales pues parece importar nos bastante ese postureo y eso nos lleva a estar comparando a unos todo el rato los unos con los otros que presa

Voz 1995 24:26 tú te sientes infeliz si ves que otro tiene mucho más que tú

Voz 22 24:31 claro la comparaciones muy importantes es un tema candente ahora en la en las redes sociales no vemos mucho que que el sueldo que tengas no es lo importante en tu felicidad como te comparas con el resto no aquí por ejemplo vemos que estar desempleado en Dinamarca por ejemplo hace mucho más infeliz a la gente que en países con mucho más el ratio de paro hay que estar en el desempleo en Dinamarca es es te culpas alpinismo en España después de la crisis pues probablemente la gente se quedaba en el paro parecía bueno todos estamos más pero en Dinamarca es como como que te culpa Salvini

Voz 1995 25:09 claro van contra toda autoestima de hecho había un artículo en el New York Times hace poco que decía que los países nórdicos también generan mucha infelicidad porque como tienen las necesidades básicas cubiertas como el trabajo y la salud hay más igualdad social los habitantes se viven viven más frustrados por hallar la felicidad en el éxito laboral por ejemplo no o el reconocimiento

Voz 22 25:31 así el hecho ese informe en salio de desde el punto nosotros podemos eso es una de las cosas que es decir que es algo subjetivo pero según van pasando los años vemos que la misma ley se cumplen

Voz 1995 25:47 tengo

Voz 22 25:48 en este sentido por ejemplo lo que vemos es que en los países más desfavorecidos un aumento de la riqueza hacia aumenta la felicidad pero los países que son más ricos ya un aumento en la que está ya no va más ofensiva

Voz 1623 26:01 las otras cosas y ahora se siento que

Voz 22 26:03 hemos un poco perdidos no sabemos dónde buscarla

Voz 1995 26:06 la acción existe hasta cubrir las necesidades básicas no es así una vez cubiertas comida alojamiento etcétera tener mucho más ya en lo no correlaciona con un aumento de la de la felicidad

Voz 1491 26:20 y claro al hablar de Dinamarca pues surgió el asunto de las altas tasas de de suicidio allí

Voz 1995 26:25 una cosita que quizás sea un pelín pero no mucho porque tiene Alejandro no si sabes te te descubrimos atraviesa a través de tu jefe que tu jefe vino a dar una conferencia en España que que que vimos que nos gustó mucho y entonces cuando buscamos información apareció un chaval de Albacete trabajando con él en la conferencia que Dios sobre felicidad alguien les dijo hoy estáis diciendo que los países nórdicos son los más felices pero también es verdad que tienen más índices de suicidio y su respuesta fue muy interesante porque vino a decir mira esto era antes es una cosa que vimos qué ocurría pero tomamos consciencia implantar una serie de medidas sociales para prevenir esos suicidios de hecho ahora están bajando hablarnos un un poquito de eso porque eso es importante al final es una causa de muerte bastante habitual que es prevenible entonces cómo cómo se logra

Voz 22 27:14 bueno el suicidio es un poco controvertida para medir la felicidad un país no primero el objetivo es que en el ranking de la Organización Mundial de la Salud de dos mil quince Dinamarca estaba en el puesto ciento cinco al año ciento dos entonces está muy que realmente haya mucho mucho suicidio en los países nórdicos eso hay que desechar lo ya no no se suicidan tanto como la gente dice hola así el suicidio es por ejemplo el en Dinamarca un accidente de coche eh sin no había obstáculos en medio se consiguiera un suicidio el otro Juan este es un caso claro de suicidio no se considera porque es que pasquín más social y luego también depende de lo la facilidad que venga la gente desgraciadamente para consumar el suicidio no no es lo mismo Tomás un bote de pastillas que por ejemplo en Finlandia que está en el no en el puesto en el domingo no sabemos que es uno de los países con más armas por habitante de de de de Europa entonces esto razonadamente pone fácil las cosas para quién decide quitarse la vida entonces el suicidio es un poco difícil de medir de considerar como variable que mide la la felicidad

Voz 11 28:24 de winners a primeras cadenas eh

Voz 0084 28:27 Diez son gays hoy son un fue Janis Joplin hubiese sabido que iba a morir aquella noche quizá hubiese elegido otra canción para que fuese la última pero fue esta una canción pidiendo a Dios que les regalamos un coche

Voz 13 28:42 a mí en el seis Iris Bescansa

Voz 24 28:47 toma ya más más Edwards eh no veo

Voz 0084 28:58 Tenis cantó esta canción como juego partió de un poema que le había gustado mucho unos versos de Michael Moore y una noche se puso a improvisar un bar mientras un amigo copiaba las palabras que ya iba diciendo aquella misma noche la cantó en directo por primera vez del tres de octubre de mil novecientos setenta en su última noche grabó por primera vez Mercedes ven cierra su disco póstumo lo último que se oye es su risa

Voz 24 29:24 veinte gusten barra

Voz 13 29:28 sí he estado ahí

Voz 24 29:32 sí sí Messi

Voz 1491 29:36 a un día una canción con Alfonso Cardenal

Voz 26 29:56 el explica

Voz 0084 30:00 con las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0011 30:06 Ana corbata unos días esta mañana va a salir publicado en el BOE el nombramiento de la nueva ministra de Sanidad tal y como adelantó anoche la Cadena Ser va a ocupar el cargo María Luisa Carcedo la hasta ahora alta comisionada para la pobreza infantil Carlos Sevilla

Voz 1995 30:19 el tercero está muy vinculada políticamente al presidente del Gobierno a quien apoyó en las primarias del PSOE de hecho ha formado parte de las dos ejecutivas presididas por Sánchez y en la segunda recibe el encargo de diseñar las propuestas del ingreso mínimo vital la renta básica a los diez acuerdos de país para tejer con colectivos sociales y presentarlos en su programa electoral asturiana de sesenta y cinco años licenciada en Medicina y Cirugía

Voz 1210 30:38 Carcedo ha sido diputada autonómica consejera del Gobierno asturiano y senadora su último trabajo además de su función como alta comisionada para la pobreza infantil

Voz 0032 30:46 si fuera elevará la elaboración de la ley para legal

Voz 1210 30:48 día de gala para la legalización de la eutanasia que el PSOE registró en el Congreso

Voz 0011 30:52 el Gobierno anunció este relevo pocos minutos después de la dimisión de Carmen Montón por las irregularidades de su máster laSexta desveló que copió diecinueve de las cincuenta y dos páginas de su trabajo de fin de máster pero en su comparecencia la ya ex ministra no hizo ninguna mención

Voz 0385 31:06 he sido transparente y honesta

Voz 2 31:09 como es reiterado

Voz 16 31:12 no he cometido ninguna irregularidad

Voz 0011 31:15 cuatro horas antes de la dimisión el presidente del Gobierno decía esto en los pasillos del Sena

Voz 27 31:19 bueno que como presidente de Gobierno es que la

Voz 2 31:21 esto

Voz 0011 31:24 esta noche Pedro Sánchez le ha agradecido en Twitter la gestión que ha hecho del Ministerio de Sanidad en estos cien días ya ha dicho que su decisión de dimitir le honra este asunto va a sobrevolar esta mañana la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso en la que vamos a ver también el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado también allí en el Congreso con los ecos todavía de la multitudinaria manifestación que recorrió ayer las calles de Barcelona para pedir la liberación de los políticos independentistas encarcelado el PDeCAT va a defender en la Cámara Baja una moción que pide al Gobierno que abra un proceso de diálogo que culmine en la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña y fuera de España en Estrasburgo el Parlamento Europeo va a decidir hoy si sanciona a Hungría por su deriva autoritaria el Grupo Popular Europeo está dispuesto mayoritariamente a romper relaciones con el primer ministro húngaro Griselda

Voz 1491 32:13 por qué es algo profundamente que pude abrir

Voz 0738 32:15 la puerta una escisión en esta formación en la que ayer ganaron los partidarios de abrir un expediente al gobierno de Urban por vulneración de los derechos fundamentales europeo

Voz 0084 32:27 by Politics político Ifema el fan

Voz 0738 32:31 he dado libertad de voto pero yo votaría a favor de abrir el expediente por el artículo siete del Tratado ha dicho Manfred Weber el jefe de este grupo político alemán cercano a Merkel y un futuro candidato a presidir la Comisión marcando un giro ante lo que hasta hoy ha sido la relación con Orban giro que llega tras la presencia de neonazis en las manifestaciones de la ultraderecha alemana giro que no esperaban los populares españoles que hasta el momento guardan silencio

Voz 0011 33:02 de momento es todo más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto

Voz 1491 33:05 co

Voz 2 33:09 los informativos

Voz 1491 33:12 te pones a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua así viene el miércoles en la informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó hola

Voz 0978 33:36 los y las pocas novedades respecto ayer es decir el sol lucirá en todo el país casi toda la jornada con temperaturas que incluso van a ser un poco más altas ahora mismo hace fresco pero menos que ayer durante la tarde serán muchas las poblaciones con máximas alrededor de los treinta grados en los puntos habitualmente más cálidos se pasará con facilidad de los treinta pero tampoco faltarán puntuales a su cita de cada tarde las tormentas las más activas esta tarde de nuevo aparatosas mucha precaución

Voz 28 34:02 son pero cada vez menos extensas afectarán

Voz 0978 34:05 al norte de Navarra Aragón Cataluña también en la Comunidad Valenciana estarán activas más o menos hasta la medianoche

Voz 1491 34:11 Jordi con estas tormentas que están cayendo y las que han caído el fin de semana si la semana pasada nos decías que las reservas de agua están en unos niveles fantásticos entendemos que que esta semana ya vamos estamos para tirar cohetes

Voz 0978 34:25 fue muy mal y rectifica arte pero no es así

Voz 1491 34:30 a ver si no pasa nada ha bajado el meteorólogo eres tú contacto no puede rectificar ha bajado la reserva de agua ha bajado

Voz 0978 34:39 Irene una explicación claro si vemos por televisión imágenes hablamos aquí en Radio de de cantidades de agua importantes y luego decimos que no ha aumentado el agua de los embalses parece contrasentido pero no es así ya que mientras denunciamos esto tormentas Hinault una borrasca que llegue por el oeste del país pasé muchas horas entre nosotros lo que pasa o es que sólo en una cuenca hidrográfica va a llover en una parte muy concreta y esto no ayuda a que aumente la reserva tampoco está bajando demasiado ir mirando la página la parte positiva que ya sabéis que siempre me gusta estamos todavía quince puntos por encima de cómo estábamos hace un año en lo que respecta a la reserva total ir estamos en la media de los diez últimos hice espera que la próxima semana más o menos igual de nuevo la mitad este de la península muchas tormentas pero que no ahora no harán aumentar mucho la reserva de agua

Voz 0032 35:27 si estas tormentas son algo aislado de ahora de estos días son un síntoma una especie de adelanto de lo que nos espera para para este próximo

Voz 0978 35:35 bueno pues la verdad es que mira estamos os acordáis que lleve hablábamos de huracanes y la posibilidad que

Voz 1491 35:41 no se a nosotros pues estamos pendientes

Voz 0978 35:43 porque estos fenómenos a veces lo trastoca todo un poco no pasamos de una tendencia otra hay algunos modelos que nos dicen que se puede acercar a finales de semana a Galicia eso haría que la lluvia cayera de manera más copiosa pero a día de hoy y con estos fenómenos es de los momentos en que no se puede hacer un pronóstico a muy largo plazo hay momentos en que sí pero obteniendo estos fenómenos tan poco habituales los pronósticos a largo plazo son muy poco fiables

Voz 1491 36:07 bueno pues bueno Jordi pues para eso tenemos a Dati para controlarlo día a día

Voz 0978 36:11 iremos actualizando aquí bueno y rectifica

Voz 1491 36:14 darnos cuando nos equivoquemos has tomado mal no y ya veremos si te llamamos mañana

Voz 29 36:22 no pero ya está en marcha

Voz 2 36:39 son pues me quedo con el lomo la trío el paraje es jamón de hecho del de toda la vida del lo reconoce como lo abuelo cuando ha tenido tanta es el chorizo

Voz 1491 37:04 cinco y siete cuatro y siete ganaría de todo el mundo hizo menos llevado aunque el primer oyente ha añadido el lomo

Voz 0032 37:12 había que acotar un poco las sanciones nada es que no

Voz 1491 37:14 no se puede hacer una encuesta aquí con todos los embutidos del mundo sino un ganaría el fuet han acordado Nos confesaba después del boleto que también ella es del equipo de chorizo si si es que Pedro por mayoría goleada vamos a preguntarle qué piensa hice allí se come esto también Ricardo desde Colombia qué tal

Voz 7 37:42 hola Marina aras como están gustos olvidarnos estoy del otro lado del Atlántico

Voz 0032 37:46 ya escuchábamos sí pero exactamente en Colombia desde donde nos llamas Ricardo

Voz 13 37:51 lo estoy yo una flor que eso llamado Charlie y eso en qué parte del país está el eso eso en el occidente de Colombia Colombia

Voz 0032 38:01 hoy ahora mismo que ahora es

Voz 13 38:05 acaso los diez de la noche de ocho minutos

Voz 1491 38:08 a muy bien muy buena hora para escucharnos Ricardo tú eres más de chorizo o de salchichón

Voz 13 38:14 yo soy de chorizo ahora digo donde donde se haciendo chorizos deliciosos

Voz 1623 38:21 sí veían allí también sí

Voz 1491 38:23 en Colombia se come muy bien

Voz 1623 38:26 bien

Voz 13 38:28 comer bastante bien el acá en esta zona se llama el eje cafetero acá es donde sale el mejor café que se toman este planeta

Voz 0032 38:37 cierto entonces hay otros municipios

Voz 13 38:39 es que por ejemplo como Santa Rosa de Cabal o llamaría que queda también muy cerca de Manizales donde se hacen los mejores chorizos del país

Voz 1491 38:48 bueno Ricardo y cuéntanos una cosa porque nos encanta que nos escuches pero tenemos curiosidad es que es escuchar la Cadena Ser

Voz 13 38:57 sí varios factores el primero es que yo también trabajo en la radio acá en Colombia no

Voz 1491 39:04 el ex compañero entonces

Voz 13 39:07 sí sí sí trabaja actualmente estoy trabajando en una de los más importantes Gemma RCN pero pues una regional acá en en en la ciudad de Manisales entonces por el mundillo de la radio pues han cuanto antes teníamos que buscar las emisoras en onda corta y ahorita fue exportado por la tecnología pues ahorita contundente ni cuando me empecé a a la que en Colombia se dicen como Omar no sé cómo se quejan España cuando me gustar tanto la rayo puede no a rayos de muchas partes quién contra el cáncer ya de más que forme una orden la comunicación no solamente trabajaba en Radio también he trabajado para agencias de comunicación trabajaré para una española es ya está en Colombia me entonces he termina empapado con la realidad española Hay pues hay que la SER

Voz 5 40:00 la mejor que existe

Voz 13 40:02 entonces es cuando empieza hoy por hoy a las seis de la mañana yo me estoy constante entonces las I el de España las que yo tengo para para dormir en Colombia

Voz 0032 40:13 pues hay que te acuestas ya haciendo tal ayuda de lo de lo que está pasando aquí en España oye qué tipos de de periodismo haces en la radio trabajas en informativos tienes un magacín lo que hace es exactamente

Voz 22 40:23 he

Voz 13 40:24 es acá en Colombia decimos poderes o sea yo he hecho de todo esto en una rosa de oro

Voz 1491 40:31 Nos encanta

Voz 13 40:33 torero de hecho he hecho Noticiero de informaciones que general en cadenas generalistas hecho deportes hecho cultura ahorita esto estoy en producción a ciento de DJ pongo música ha recorrido todos los caminos de la radio afortunadamente

Voz 1491 40:52 muy bien con ustedes

Voz 13 40:55 lo que tengo desventajas que aparte de que me entretienen también hacen que me odioso Resines a mejor

Voz 1491 41:02 qué a toque cosas nos dice bueno bueno

Voz 0032 41:06 no era para menos

Voz 1491 41:08 nos quedamos con lo de todo pero me encanta

Voz 0032 41:11 eso y a ver si llevarla hasta menos consideramos

Voz 1491 41:13 modernos pues sí porque hemos visto de todo un poco de ha otra ir Ricardo nos quedábamos también contó contacto tacto y oye siempre que pase algo ahí al otro lado nos encanta que nos lo cuentes claro sí

Voz 13 41:26 ah hombre pues se tengo la como ustedes pueden escuchar pues tengo el toro y la habilidad para decir las cosas

Voz 12 41:32 con haré

Voz 13 41:35 es que tiene una corresponsalía por el occidentales

Voz 1491 41:38 luego pues eso ya eso ya como comprenderás no depende de la posible atendiendo claro

Voz 0032 41:44 nosotros ya sería el el corresponsal en Manizales

Voz 1491 41:48 si dependiera de nosotros algo así seguramente estarían durmiendo

Voz 13 41:53 y eso sí eso sí pasa eso es lo que lo que tomamos en su turno de trabajo acá en Colombia les llamamos el turno de gallo

Voz 1491 42:01 el turno de gallo bueno

Voz 13 42:04 se levanta en cuando canta soy les hizo no

Voz 1491 42:06 un gallo de hecho nuestra sintonía sonó un gallo ahí cortesía de Borja González

Voz 0032 42:12 exactamente lo que hemos aprendido hitos

Voz 1491 42:14 cosas al menos de Colombia lo de toreros Iker tú no estés ya Magallón oye

Voz 13 42:21 me me permito el dos últimas cositas tenga

Voz 1491 42:23 pero

Voz 13 42:25 el quedó enviaron sólo mi hermana Gloria María que reside en Madrid

Voz 1623 42:29 dicho así si un veces para gloria lo haría

Voz 13 42:34 es colombo española ahí para mi mejor amiga en este plan esto llamada Alejandra Cárdenas escuchando ahora también vacas Mónica

Voz 1491 42:41 que nos está escuchando desde ahí también

Voz 13 42:43 sí sí yo pues vivimos un poco retirados pero estar conectada al dije que pusieron Jorge

Voz 1491 42:49 qué tal bien porque vas a llevar pues son beso también para Alejandra claro pero Gloria María y un beso muy puerto para todos Picardo

Voz 13 42:58 a ver Jamal le dije porque emocionada que las Telecomunicación ya permiten los minutos para chicos

Voz 1623 43:07 la sale mejor cada vez mejor menos mal si no

Voz 1491 43:10 pues Rijkaard un beso muy muy muy fuerte y nos encanta que nos escuchas desde ahí

Voz 13 43:15 a ustedes también hay muchísimas gracias acompañan muy bien mis últimas horas antes de descansar muchas gracias

Voz 1491 43:22 pues que descanse un abrazo Ricardo hasta luego

Voz 13 43:26 chao os que seis ocho

Voz 1491 43:29 es tres dos tres siete cero cuatro es nuestro número de Whatsapp en novecientos cien ochocientos nuestro teléfono para entrar en directo como Ricardo

Voz 0385 43:38 eh

Voz 1491 43:43 cinco hoy catorce minutos cuatro y catorce minutos en Canarias había gente que le tenía mucho miedo a la llegada de Luis Enrique la selección española no vamos a negar que una de las dos Españas tenía esos motivos dijo Gerard Piqué que no les

Voz 30 43:57 estaban los valores del madridismo a ti te gustan los valores desde el madridismo yo como

Voz 31 44:03 soy bastante más radical que Gerard Piqué mejor no me pronuncio

Voz 0032 44:06 bueno muchos decían que eran mal educado un chulo que tenía mala relación con la prensa que su selección iba a ser poco menos un cuartel en plena mili aunque hombre alguna razón para pensarlo había

Voz 31 44:16 venga vamos a la siguiente pregunta mira mis Twitter llevo sin hacer un tuit no sé en hable un mes creo que hecho los tuit y ha sido recluidos tal

Voz 1491 44:24 es desde dos meses después de su llegada al combinado nacional ha ocurrido esto ante Croacia en Elche

Voz 33 44:35 el partido en el Martínez Valero ha puesto la pelota movimiento Croacia ya va tocar Luka Modric Luka Modric era apertura a banda derecha para Vrsaljko Vrsaljko retraso fuera de juego la por el remate para para ser Gasol ha Rodrigo Rodrigo para el cuarto galletera Dolby de Rodrigo al cuarto en la derecha Marco Asensio de ahí arrancaron las dos goles de Marcos en la primera parte se mete dentro del área que buena pelota lo hace para discos cobra al sexto de gays al para este saludo de tal y Luis Enrique coreado por el público del Martínez Valero que ha disfrutado con el segundo partido en la era Luis Enrique de una goleada histórica ante las subcampeona del mundo que desde que marcó el primero en la primera parte Saúl de ha visto absolutamente desarbolada para al final doblar la rodilla en la segunda parte sin pasar prácticamente en el centro del campo ante las

Voz 1491 45:54 el juez de goles España

Voz 33 45:56 ya seis Croacia cero ahí está en error

Voz 1491 46:01 seis cero a la subcampeona del mundo casi nada y todo después de ganar en Wembley a Inglaterra el pasado fin de semana mejor inicio imposible para Luis Enrique que sino cómo es este país seguro que se ha convertido ya en una figura de consenso

Voz 0032 46:15 es Enrique no sé pero otro que ha resurgido de sus cenizas es Saúl el jugador del Atlético de Madrid ha pasado de no jugar ni un minuto en el Mundial hacer un emblema de este nuevo equipo marcando este martes otro golazo el partido además jugaba en Elche en su casa de donde es toda su familia y así desvelaba Manu Carreño un bonito detalle que tuvo el jugador con uno de sus paisanos con Aaron que pasó cuarenta días en coma Ésta es su historia

Voz 28 46:42 nos ha invitado Saúl al partido después de de un episodio que trae que tremendo e el catorce de febrero de dos mil dieciséis cayó desplomado tu hijo cuarenta día

Voz 0032 46:51 los en coma en un episodio de muerte súbita

Voz 28 46:53 eh y afortunadamente sale adelante sigue luchando y hoy está en el estadio viendo a habiendo a a Saúl Un día inolvidable para tu hijo

Voz 34 47:05 a un día un día inolvidable después de toda la de toda la tragedia éxodo por lo que ha tenido que pasar

Voz 1623 47:12 hoy ha sido un día odia espectacular

Voz 34 47:15 Saúl Saúl es que es increíble buenas noches y toda la familia todas a mano son son buenos futbolistas pero son excelentes como persona

Voz 28 47:24 ayer hablábamos con el padre de los Míguez como con el padre de de de los tres futbolistas el padre futbolista también han tenido el detalle de invitar a a tu hijo ya ya ya a la familia

Voz 0032 47:32 por el larguero también ha pasado otro con un gran corazón pero está en el sentido literal Induráin tenía treinta pulsaciones por minuto cuando estaba en activo y sin embargo esta noche nos ha dejado algo ocho of con su confesión me atrevería decir que ha sido una puñalada otra puñalada trapera a todos algo que jamás esperábamos escuchar pero así ha ocurrido

Voz 28 47:53 como nos imaginemos ahora a Induráin cuando hay vuelta o hay duro a Yuri

Voz 0032 47:58 de los que te pegas a la tele también o tampoco

Voz 0097 48:01 bueno me pegaba la tele pero si puedo lo veo en directo eh sigo pues las etapas como todas las etapas más interesantes donde más pelea dan donde más Garray las etapas otras me pongo a verlas pero siempre hay algo medio dormido o no pero es parte yo creo de de ciclismo también no el SATE duermes viendo la vuelta cuando hay etapas así monótonas EM te pones a ver después de comer de tira kilómetro a kilómetro cien kilómetros si sabes que va a llegar al esprín es porque cuando faltan diez kilómetros así Paco

Voz 0032 48:36 el ojo es el estreno no doy

Voz 1491 48:40 crédito que Induráin se echa la siesta viendo la vuelta será sin vergüenza el hombre que no robó las ya está en los años noventa resulta que veinte años después se duerme viendo el deporte que lo llevó a la gloria también te digo a mí Induráin me representa porque cuando éste de vacaciones cuando no lo tengo que hacer el programa no pienso escucharos

Voz 35 49:03 eh

Voz 1491 49:05 y vamos a dedicar los próximos cinco minutos a una a una polémica algunos de los

Voz 0032 49:10 los momentos más tensos que ha vivido la radio

Voz 1491 49:13 eran los últimos meses Juan Carlos Ortega director de la

Voz 0032 49:15 Las Noches de Ortega a veces sufre indisposición es como todos y no puede venir a la radio a hacer el programa el suyo es un caso aislado en la SER por qué su sustituto haciendo honor a la verdad no cumplen con algunos de los requisitos de la radio moderna pero aun así Marco Antonio Aguirre lo puso todo de su parte para sacar adelante un bonito programa sobre Mozart el principio es una maravilla de la radio

Voz 2 49:48 estamos en la que Ortega no pudo hacer el programa pocos en cuanto enfermo va a ser el protagonista venga Álvaro de Ciudad Real

Voz 11 50:18 quizás como lujo han otro Union que sientes tu hijo al escuchar la música nos toque

Voz 19 50:26 que me inflama el pecho

Voz 11 50:28 es como un ensanche no hijo

Voz 19 50:31 como como un ensayo sí