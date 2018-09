De Buenas a Primeras (13/09/2018)

Voz 1491 00:00 día las tres y media en Canarias

Voz 1 00:02 en fin

Voz 2 00:07 en la Cadena Ser de primeras

Voz 3 00:14 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:31 sí

Voz 5 00:48 empieza el jueves

Voz 1491 00:49 trece de septiembre con veinte grados en Bilbao y sin muchos cambios en el tiempo alguna tormenta en Baleares Murcia o Alicante los sol en general en todo el país y un poco más de calor uno de cada cuatro españoles es gordo obeso pero claro es que más de la mitad el sesenta por ciento seis de cada diez confiesan que por no hacer ni siquiera caminan lo evitan por todos los medios es sedentarismo la inactividad física se ha convertido en uno de los grandes riesgos para la salud en países desarrollados

Voz 0032 01:17 mil cuatrocientos millones de personas mil cuatrocientos millones van ahora mismo camino de sufrir si no se pone remedio día

Voz 0127 01:25 tres demencia cáncer de mama

Voz 6 01:27 OO de colon obesidad por supuesto hipertensión o un infarto y todo por no hacer ejercicio

Voz 7 01:33 hay una pastilla que es muy barata que es muy eficaces las más eficaces que hay es una asociación de ejercicio físico más dieta saludable esto ocurra cantidad de procesos pedí un montón de ellos

Voz 0032 01:45 lo dice José Luis Palma vicepresidente de la Fundación Española del Corazón una dieta saludable y un poco de ejercicio pueden salvarnos de estos riesgos

Voz 1491 01:53 no hace falta matarse en el gimnasio con dos horas y media de ejercicio moderado a la semana dos horas y media es más que suficiente hiciese ejercicio del de sudar pero bien la camiseta con una hora y cuarto la semana vamos servidos el sedentarismo afecta más

Voz 0032 02:06 a países ricos que pobres más a las mujeres que a los hombres los datos son de la Organización Mundial de la Salud que lanza una alerta los gobiernos tienen que poner en marcha a sus ciudadanos sino quieren tener un montón de enfermos en los próximos años

Voz 1491 02:20 algunos ya lo están haciendo no hay que irse muy lejos en Narón A Coruña amarilla en Ferreiro ya la conocen como la alcaldesa que has que ha conseguido poner al pueblo andar poner a su pueblo a dieta

Voz 8 02:32 los médicos está muy muy por la labor niños ha sido con los que se enseñen a comer a The Sun aunque nutrición que tenemos deficiente también la inactividad física entonces promover un poco todos en conjunto desde el Ayuntamiento también ofreciendo estaba rutas alternativas de caminatas para gente que no hace deporte habitualmente retoman los caminos escolares seguros para que los niños vayan caminando también alcohólicos

Voz 0032 02:55 muy llevan casi ocho meses con la iniciativa cien mil motivos de peso el objetivo es que los vecinos adelgace en en conjunto pues eso cien mil kilos en dos años sondas que la sinergia paradita

Voz 1491 03:06 antes sí participan todos de momento los que se han apuntado ya han perdido más

Voz 9 03:10 unos dos kilos al mes

Voz 1491 03:13 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a tener aquí de buenas a primeras a nuestra compañera Laura Marcos que cubre los temas de de Sanidad en la SER para tratar de entender por qué nos hemos vuelto tan vagos tan sedentarios para hablar de la que la OMS considera la epidemia del siglo XXI

Voz 10 03:28 es decir no fe cristiana para para compra bolsa la gaita y no me pite

Voz 11 03:33 yo

Voz 13 03:51 lo mismo eso

Voz 1491 04:18 la encuesta de hoy no creemos que pueda tener un resultado muy fiable nos preguntamos dónde mentir es más si en el currículum en casa vuestras familias en la declaración de la renta todo un clásico también o en Tinder o lo que es lo mismo ligando cuando intenta conquistar a alguien pues de momento sois mayoría los bueno

Voz 0032 04:34 en otro leeros ese es nuestro hashtag los buenistas trileros que digamos adornada es la realidad para quedar bien con esos posibles

Voz 1491 04:43 sí el treinta y cinco por ciento de casi setecientos votos seguido muy de cerca de un treinta y dos por ciento que le miente a la familia

Voz 14 04:52 el bueno de ha eh Miguel en ruta Cop paquetería Fina no

Voz 1510 04:58 eh yo más que pagar cuatro

Voz 14 05:00 días yo pediría no trabajar media jornada doce horas todas las noches saludos buenas noches

Voz 1491 05:08 buenas noches Miguel puedes comentar nos como el transportista como Miguel cualquier tema que toquemos en el programa podéis contarnos como Diego de Zaragoza

Voz 10 05:16 qué vais a desayunar buenos días madrugadores hoy para el desayuno en una unas tostaditas con con una base y un poquito de que eso ya sabéis estos para coger fuerzas para aguantar toda la el trabajo

Voz 0032 05:30 bueno ya sabes notas de voz seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o no puedes llamar en directo al novecientos cien ochocientos

Voz 1491 05:45 Nuestros políticos ya lo sabemos últimamente donde más nos la intentan colar es en sus currículums aquí bueno desde siempre en la declaración de la renta pero también se las dan de listos no siempre con mucha fortuna eso le ha pasado en su primer cara a cara en el Congreso como líder de la oposición a Pablo Casado no podía hablar del máster de la ex ministra montón que bastante tiene con lo suyo así que optó por Cataluña tiró de cita ya se sabe que las citas las carga el diablo Julia Molina

Voz 1509 06:12 todo ha querido hacer algo muy loable elevar el nivel en el Congreso de los Diputados probablemente en la cafetería la facultad si es que la pisó le habrían hecho la ola por esa referencia histórica

Voz 10 06:21 señor Casado adelante toma recuerda lo que les decía Maura Cambó usted pretende ser Bismarck en Madrid

Voz 1509 06:27 Bolívar en Cataluña pero claro cuando hablas en el Congreso corres un riesgo que todo el mundo mida lo que hablas y es que en Twitter hay mucho listo que enseguida se ha lanzado a recordar que la frase no es de Antonio Maura sino del presidente de la Segunda República Niceto Alcalá Zamora eso sí esto de meter la pata no es único de casa dado Kang desde luego es un referente no recomendar la lectura de un filósofo está muy bien pero claro lo mínimo es que sepas de qué hablas yo la verdad es que no leído a Cano en concreto siempre puedes tirarte a la piscina y mostrar te tan seguro

Voz 10 06:58 si tuviesen que recomendara un libro de filosofía cuál me recomendaría

Voz 3 07:01 tratándose de sí sin lugar a dudas la ética de la razón pura sin lugar a dudas nuestra

Voz 1509 07:06 la metedura de pata que todo el mundo captó porque casi nunca escribió la ética de la razón pura suponemos que Iglesias hablaba en realidad de la Crítica de la razón pura consejos vendo

Voz 3 07:16 sabe cuál es el problema que se nota que usted no ha leído jamás

Voz 1509 07:20 que para mí no tengo pero mejor no nos metemos en refranes que también tienen lo suyo corazón

Voz 17 07:26 no bebe ni uno corazón desde sienten porque no ve o Ojos que no ven corazón que no

Voz 1509 07:32 B en fin lo que sí vieron los ojos los corazones o lo que sea fue un tuit de Cristina Cifuentes con una foto digna de Fred

Voz 0127 07:38 Luis punto com en la que mencionaba a Podemos

Voz 1509 07:41 los Churchill dos puntos los fascistas del futuro se llamarán asimismo antifascistas

Voz 6 07:47 fin de las muy ante el mensaje pero desde luego

Voz 1509 07:49 no de echar Sir Fin de la cita soy una de las

Voz 0137 07:52 el ascenso de Fin de la cita Sáenz de Santamaría Fin de la cita

Voz 0032 07:56 qué peligroso es presumir de que tienes conocimientos cuando no los tienes eh eso siempre súper peligroso vosotros va que mentirijillas habéis contado en vuestra vida cuando sabes colado por ejemplo como Pablo Casado habéis pasado mucha vergüenza notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro en hoy en directo el novecientos cien ochocientos

Voz 1510 08:17 el Boeing hasta primeras

Voz 2 08:19 con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1491 08:28 cuatro y XXXVIII tres y treinta y ocho en Canarias luego lo vamos a preguntar a Jordi Carbó cómo está evolucionando el huracán Florence que se acerca a la costa este de Estados Unidos pero con esa excusa queremos hablar de otros nubarrones de los nubarrones que tienen los políticos estadounidenses los nuestros puede que se cuelen con las citas pero las cabezas al otro lado del Atlántico están muchísimo pero

Voz 0032 08:50 como decías en unas horas va a llegar Florence a la costa este If Donald Trump bueno pues ha puesto el traje de estadista y ha decidido tranquilizar a la población que este mensaje está lleno de tecnicismos

Voz 1510 09:04 bueno en las últimas horas el presidente Donald Trump ha estado recibiendo información de los expertos de la Agencia Federal de emergencias del Centro Nacional de Huracanes los servicios de seguridad alertan de los fuertes vientos y de inundaciones que van a afectar a más de veinte millones de personas sólo todo esto han explicado al presidente el presidente es el explicaba a los ciudadanos con esta elocuencia tan trampilla vamos a escucharlo

Voz 18 09:29 han visto nada como este huracán en los últimos veinticinco treinta años quizá nunca antes

Voz 19 09:36 son verles veinte y ancho en de inmueble

Voz 18 09:39 es tremendamente grande tremendamente humana

Voz 1510 09:42 todo tremendas cantidades de agua después de esta tremenda explicación aparece del gobernador de Carolina del Norte

Voz 0137 09:50 luego el y privando que está tormenta es

Voz 1491 09:54 estas declaraciones están por lo menos al nivel de cuando Rajoy negó el cambio climático porque se lo había dicho su primo Borja dime que las tienes por ahí controladas que que es que he hecho

Voz 0032 10:04 Brian mucho a Rajoy lo tienes

Voz 1491 10:07 dale de un primo mis

Voz 20 10:10 eh que es catedrático

Voz 10 10:12 co de Física en la Universidad de Sevilla y entonces preguntados sobre este asunto dijo oiga he traído aquí seguirá con su catadura de los más importantes científicos del mundo será Vera Universidad Rey Juan Carlos I ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla alguien puede decir lo que va pasaron el mundo dentro de trescientos años no lo sé es decir no lo sé es un asunto al que hay que estar muy atentos la rinde tampoco lo podemos convertir en el gran

Voz 0032 10:50 Emma mundial volviendo a Trump porqué tela con Rajoy más que ante un genio de la climatología estamos ante un hombre con poca capacidad de memorizar o directamente un auténtico insensato porque espera que la gestión de Florence sea una gestión tan buena como la de Puerto Rico

Voz 19 11:08 en provecho al tren pues Florence alguien te pones

Voz 21 11:11 la sexta

Voz 1491 11:14 hay quien dice que esa respuesta fue

Voz 18 11:16 es un éxito increíble recordamos igual alguien debería recordar al presidente que el huracán María dejó a la isla sin agua potable sin electricidad durante meses a causa de eso murieron casi tres mil personas tres

Voz 1491 11:30 hay personas hay que recordar que Trump además apareció por la isla de Puerto Rico días después e hice pues a tirar rollos de papel higiénico a la gente como si estuviera lanzando triples en la NBA da la impresión de que bueno este señor no no está muy al tanto de lo que es un huracán la gente guarda comida

Voz 0978 11:46 casa Tutto guardas comida por si acaso

Voz 1510 11:49 yo he hecho acopio eh no

Voz 3 11:52 esto

Voz 18 11:56 pelo recoge vivan lata aquí de agua potable porque también aquí cuando hay inundaciones de repente pues se estropean el sistemas de agua porque esto de que estamos en

Voz 1491 12:12 la capital del país más desarrollado del planeta es un poco piloto

Voz 0032 12:16 bueno ese es el presidente de Estados Unidos pero sí vamos bajando poco a poco en el escalafón nos encontramos con senadores con una capacidad de comparar cosas realmente

Voz 1491 12:25 envidiable ya me gustaría muy por encima

Voz 0032 12:28 de lo que pasa aquí que siempre se compara todo con Venezuela o Irán escucha atentos

Voz 1510 12:33 uno de los senadores que se juega su asiento es Ted Cruz de Texas donde el demócrata Beto O'Rourke

Voz 0137 12:40 se está acercando las encuestas hace unos días

Voz 1510 12:43 Cruz advirtió en un mitin de que los demócratas quieren convertir Texas en un estado liberal en algo tan terrible como California o de todos los demócratas copan las quieren llenar Texas de Tóful o de silicona de pelos teñidos

Voz 22 13:00 te vamos a escucharlo es que yo soy

Voz 3 13:05 quiere que seamos como buche

Voz 22 13:08 de correo Leiva fue Ruth

Voz 1510 13:10 llenar de nuevo álbum

Voz 1491 13:13 esto nos del Icon hay pelos teñidos y eso que todos los que hemos escuchado hasta ahora son servidores públicos

Voz 6 13:19 esto supone que son las que tienen que defender los derechos de los

Voz 1491 13:22 Ciudadanos si nos metemos en el sector privado ya nos encontramos historias que rozan la

Voz 6 13:27 cura nos cuenta otra cosa también muy autóctona

Voz 1510 13:30 a a un ejecutivo de productos farmacéuticos propietario de perdón Pharma a quién se le acusa de fomentar la crisis de opiáceos en Estados Unidos

Voz 1491 13:39 dos por comercializar un analgésico adictivo

Voz 1510 13:41 llamado óxido con continúa ha recibido ahora una patente para crear un medicamento que desintoxicarse a los adictos de opiáceos favor así que este señor Richards a Claire primero se ha lucrado creando uno de los analgésicos que ha promovido el consumo legal de opiáceos derivados ahora se va a hacer de oro con un tratamiento contra la mayor epidemia de la historia de Estados Unidos que provoca casi unos doscientos muertos al día por sobredosis

Voz 0032 14:06 ETA no crear dudas disipar dudas

Voz 3 14:08 el Reino menor llevar razonables

Voz 0032 14:11 esto es como si Amancio Ortega Amancio Ortega además de dueño de Inditex fuera el jefe mafioso de de los manteros algún día me Marina tenemos que hablar con Marta del Vado de este de este producto que está acabando con la vida de de miles de personas cada año

Voz 1491 14:24 seguro que nos está escuchando al otro lado del chat

Voz 23 14:27 Paco que apunte Marta del Val

Voz 1995 14:34 dijo que ahora mismo se separa en dos

Voz 7 14:38 uno por un lado están los que

Voz 1995 14:40 en qué significa este sonido

Voz 6 14:46 los que no saben no hábiles a ETA confiesa

Voz 1491 14:48 eh tú sabes lo que es desde sonido pues

Voz 6 14:51 me quieres sonar se que es de una aplicación ya

Voz 25 14:54 pero bueno ahora ya ya ya ya

Voz 1491 14:58 es desde de la aplicación de ligó Teo TIM

Voz 23 15:01 de Boer no yo tampoco lo sabía m lo han contado cuando soleás gustado a alguien

Voz 1491 15:06 una aplicación Tinder de teléfono móvil en la que algunos aspiran a encontrar eh

Voz 1995 15:13 por qué no decimos la verdad para para tener sexo duro busca el amor busca algo más

Voz 1491 15:21 cómodo monos y Toni Garrido lo reconocen hoy por hoy nosotros no nos vamos a poner cursis es verdad a Tinder ceda a lo que se va aunque

Voz 25 15:28 hay alguien que le ha dado otra

Voz 0032 15:31 ah y además de de esta se ha propuesto coser España

Voz 6 15:34 hay que reconocer las heridas es verdad esta es una sociedad herida sanar

Voz 0032 15:39 qué mejor forma de hacerlo que a través de una aplicación que bueno al fin y al cabo

Voz 6 15:43 se une a las personas Alba Carreres es periodista

Voz 1995 15:46 de de diario vais y tuvo una idea que no sé muy bien cuáles eran las circunstancias pero tenso que las diferencias irreconciliables a lo mejor en el terreno del amor no eran tan irreconciliables se apuntó a Tinder lo sabemos ya estaba empezó a tratar de ligar con independentistas catalanes utilizando exclusivamente frases de Inés Arrimadas Alba carreras muy buenos días

Voz 7 16:14 hola buenos días qué tal lo he explicado más a menos y no

Voz 26 16:18 sí sí a un poco es eso no en vais tratamos las tareas desde todo punto de vista la cara de de Las Norias y cómo se aproximaba el dos de septiembre con la situación actual lo más quitan las y los otros ponen pues prácticamente pensamos que Ziama buena idea de utilizar tras en esta Arrimadas porque sin esa Arrimadas había conseguido ligar con una vez que no podía yo en este caso eh lo tenían más complicado porque ustedes veraces Viteral eso ya que había de declaraciones tanto no era de que ella había visto a su has francés que ya había esto

Voz 1491 16:55 no no sabemos ya en las frases que ya le había hecho a su pareja desde luego a Inés Arrimadas le funcionó lo de conquistar a Downing de P bueno la verdad es que hay que tener imaginación el que te responde tiene que estar

Voz 9 17:07 un poco desesperado o un poco chalada para acabar colándose deportivo con frases de mitin es muy difícil ligar con frases como esta

Voz 7 17:16 o esto es una auténtica aberración

Voz 1995 17:20 alguien te dice me gustan las de treinta y tú coges una frase que en su día dijo Inés Arrimadas que dice

Voz 6 17:27 con treinta y cuatro tengo más experiencia la empresa privada que muchos a lo que el interlocutor contestaba me pone oír esto haber fácil fácil no es pero podría ser peor imagínate quieres descubrir mini constitución hola qué tal te hablo porque me ha parecido muy guapo

Voz 10 17:45 además el presidente del Gobierno ha hecho unas reglas de esa niña

Voz 1491 17:49 oye y a mí me me ha gustado igual podemos quedar creo sinceramente

Voz 10 17:54 qué se puede construir

Voz 1510 17:57 quizás podríamos tener algo más serio creo que sería muy negativo

Voz 1491 18:03 no está claro que ligar con frases de políticos es complicado lo mejor es que hizo el experimento acabó ligando y claro el de paso también algo que es muy común entre esa gente está

Voz 6 18:14 gente que está Tinder cuantos intentaron ligar contigo

Voz 26 18:18 pues la verdad es que obstante es ligar bastantes Cortina dijo que era novata en este sentido e hicimos este trabajo de campo en primera persona como solemos hacer en el país irreal el experimento social pues salió bastante bien porque han me compañeros de trabajo

Voz 7 18:35 soy todo lo que me dieran Super Light que es que le encantas no leyes lo el sonido hemos puesto pero a tope de pavor

Voz 0032 18:43 mientras de incógnito a ver si encuentras un rollito ir acabas encontrando a los compañeros de trabajo a tus ex en fin esto es un clásico y los que ya te digo Marina Melo cuentan mis amigos

Voz 1491 18:55 no que en Tinder a veces también pasan cosas sorprendentes y no no resistió no no no nos referimos a recibir por sorpresa una foto un poco subida de tono no a veces entras buscando una cosa que al final encuentras

Voz 26 19:06 a ver a los poquitos meses de divorciar mes sí recién divorciado pues uno nuevo buscaba el amor

Voz 7 19:15 precisamente el compañero

Voz 26 19:19 me me contó que existe a esto yo creía que me estaba gastando una broma al después no sabía que existía eso parecía como me lo ponía como muy fácil y lo tuve dos días tuve la aplicación

Voz 7 19:31 dos días dos días conoció esta la que ahora esta mujer a a la que es ahora mi mujer sí perdóname vamos a hacerlo gráficamente antítesis de Santander de repente te casas

Voz 26 19:47 tres años después me casaba pues no me tu caso tiempo cien bien en mi caso viene mi caso alguien me me parecía todo una broma Si no

Voz 7 19:57 no no no lo era no lo era además me

Voz 26 20:00 me me conocía o sea no me conocía pero sabía por hubo un familiar suyo que vivía cerca de donde yo me acababa de entrar y cuando ha empezado adscribirme pues me empezó a decir sí sé dónde vives vives aquí trabajas donde idea ya está a mi amigo una ya no bastó una broma allí es el que me está hablando era como todo muy la varios años mayor que yo una chica guapísima rubia de ojos azules Si yo ganada expresó un Basilea pero no no no no no

Voz 1491 20:33 a ver esto sólo un poco perturbador que encuentres da bien por Internet y te diga que sabe hasta dónde

Voz 6 20:38 pero bueno este oyente Ignacio tuvo un final feliz su mujer también una mujer

Voz 3 20:45 con Mariano devuelve Nos la felicidad lo que uno sí

Voz 1194 20:51 a partir de ahora también es mi objetivo no sé si eso es conseguir

Voz 0032 20:55 mira Mariano no sabemos a cuantas ha hecho felices pero está claro que Tinder a más de una idea unos sí seguro

Voz 3 21:00 no

Voz 1491 21:10 Ibagaza viajar ahora a las cuatro y cincuenta y uno tres cincuenta y uno en Canarias a Brasil para hablar de la Amazonas del pulmón del planeta en riesgo por la deforestación la tala de árboles no ha dejado de aumentar desde dos mil quince llevan más de ochocientas mil hectáreas destruidas y el periodista David Vert

Voz 0032 21:28 España a un grupo de madereros machete en mano botellas de gasolina para las sierras buscan los árboles que les puedan dar más dinero

Voz 27 21:36 cuántos árboles tiran más o menos al mes especial entonces usted al mes cuánto le puede quedar un mes entre cuatro sobre dos mil quinientos reales muchos setecientos en trescientos euros diera la usted para ahorrar algo para mantener en condiciones

Voz 28 21:54 después de más de una hora caminando por la selva encontramos lo que antónimos

Voz 1626 21:59 cada una se iba el Rey

Voz 28 22:01 los árboles amazónicos no es el más preciado viendo con sus casi cincuenta metros tiene madera de sobran el pueblo maya veneraba La Ceiba porque el creía que sus ramas sobrepasaban el cielo pero ahora este árbol de trescientos años se va a sacrifican aún mucho más mundano entre los apenas doscientos euros que ganarán estos madereros Moreno

Voz 0032 22:25 el proceso de tala es muy tradicional dos hombres con sus sierras mecánicas que cortan procedan el corto el tronco ir poco a poco van sacando los trozos al río

Voz 1491 22:34 son madereros que que prácticamente son esclavos sacan lo justo para mantener a sus familias y es el modo de vida de muchos de los habitantes de esta zona fronteriza entre Brasil y Perú mucha de la tala de hecho cruza ilegalmente la frontera por el río ya Bari

Voz 29 22:48 sunís Ander está en madera que viene de Brasil es posible saber si viene con documento no bien bien cuando la madera cruza la frontera ya no hay ningún problema el Amazonas todo el mundo entiende que es el pulmón del mundo vital por cómo cree que le van a criminal

Voz 16 23:20 por es tan bueno para mí es vivir recurso de vida con eso yo trabajo con eso doy Travolta Duncan café mi propia conciencia dices no saques madera no ha pero no tenemos otra salida

Voz 1491 23:47 si esa aberración que es la de arrasar con el Amazonas esconde intereses Miguel Ángel Soto responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace

Voz 30 23:54 cuando históricamente de la deforestación en la Amazonía ha sido producida por la expansión agrícola básicamente el cultivo de soja y la ganadería que por ejemplo setenta y cinco por ciento de la superficie desforestada destinada a pasto para ganado nos también la exploración y explotación petrolífera es un problema muy importante en Ecuador es uno de los grandes problemas para la invasión de ferreterías indígenas incluso en espacios protegidos ocurre también en Bolivia en Perú en la expansión de la palma Palma aceite también es precisamente en países como Colombia también en algunas regiones el cultivo de coca supone elementos de extracción

Voz 0032 24:29 vamos a seguir el recorrido de este libro de coordenadas íbamos a acompañar ahora los agentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente el IVA que persigue esta tala ilegal de árboles intenta frenar la deforestación

Voz 29 24:41 los agentes deriva más acaban de recibir las coordenadas de un asciende aquí que está siendo talado ilegalmente

Voz 3 24:48 que aquí estamos este terreno en el que estamos ha sido desforestada como se ve hay actividad agropecuaria tampoco hay rastro de los responsables

Voz 10 24:59 agentes deciden hablar con el dueño de la vivienda Virgina en busca de alguna amistad

Voz 28 25:04 quiere decir Estado esa Hacienda que está allí no sé no lo conozco no saben su nombre algún dato que nos pueda dar pero no sabe el nombre o el apellido de esa persona no el nombre no los si no me equivoco trabaja en pero esto es muy difícil muy difícil

Voz 3 25:21 generalmente nos encontramos con gente muy impresionada para decir quién es el dueño o decirlos ahí sólo llevan un mes trabajando todo todo para dificultar nuestro trabajo de fiscalización

Voz 1509 25:32 dificultades que sobrepasan lo legal

Voz 1491 25:34 de los novecientos ocho activistas medioambientales e asesinados en la última década casi quinientos murieron en Brasil así que luchar contra la tala eh es una actividad de alto riesgo

Voz 0032 26:01 deforestación en el Amazonas es el segundo episodio del libro de coordenadas es un programa de la SER Idi Max podéis escuchar el reportaje completo en la web de la Cadena SER

Voz 1510 26:10 muy buenos días amigo o segunda parte del encuentro yo acá estoy cenando única porque son las nueve y media de la noche que tengan un buen día yo pronto la cama

Voz 1491 26:26 pues buen provecho hay precisamente desde Perú desde Trapote en la selva peruana

Voz 0032 26:32 que aproveche y que tenga muy buena faena seis

Voz 1491 26:34 ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es nuestro número de guasa para que nos mande es notas de audio desde donde estéis desde donde estéis desde el otro lado del charco pues desde el otro lado del charco de

Voz 1510 26:44 buenas a primeras

Voz 32 26:46 cadena SER de los sesenta Fueron años agitados en Estados Unidos años marcados por la canción protesta muchas canción

Voz 3 26:54 hablaban de la guerra de Vietnam

Voz 0084 27:02 son muchas reflejaban el sentir de aquí de América negra que marchaba esos días reclamando sus derechos civiles

Voz 3 27:09 no

Voz 0084 27:16 entre esta categoría de canciones políticas se coló un tema que nada tenía que ver con

Voz 32 27:21 la política durante las protestas raciales

Voz 0084 27:23 de Detroit los manifestantes cantaban algo diferente cantaban bailamos en las calles el éxito de Martha Reeves and the banderas que muchos años después harían a dúo en un genial dúo David Bowie y Mick Jagger aquella canción divertida y sin pretensiones se convirtió en un himno de la lucha por la conquista de los derechos

Voz 13 27:55 depende

Voz 1491 28:16 en algún día una canción de Sin in the street de Marta de banderas con Alfonso Cardenal

Voz 3 29:44 hoy está primeros Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 11 29:51 a ver

Voz 33 29:55 el

Voz 0137 29:58 no

Voz 9 30:00 las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana Button buenos días buenos días el Congreso

Voz 0127 30:08 por hoy salvo sorpresas la exhumación de los restos de Franco todos los grupos han dicho que van a apoyar la iniciativa del Gobierno salvo PP y Ciudadanos que van abstener Mar Ruiz

Voz 1441 30:17 populares en naranjas creen que exhumar a Franco no es una urgencia ni una prioridad reabre heridas del pasado y reprochan además al Gobierno la fórmula del decreto ley el PP de Pablo Casado repetirá si la postura que tuvo el año pasado en una proposición no de ley en el Congreso mientras que Ciudadanos ha girado del apoyo de entonces a la abstención de Ahora el resto de grupos que apoyaron la moción de censura van a votar a favor de una medida que ven necesaria hay que debería haberse producido mucho antes dicen los partidos catalanes confirma su apoyo tras lograr el compromiso del Gobierno de que el decreto se va a tramitar como proyecto de ley para abordar una reforma más amplia de la ley de Memoria Histórica incorporando por ejemplo la nulidad de las sentencias del franquismo

Voz 0127 30:56 hasta el Congreso van a llegar también los másteres del Instituto de derecho público en el que cursaron sus estudios Cristina Cifuentes Carmen Montón Pablo Casado Unidos Podemos va a registrar hoy una petición para que se cree una comisión de investigación e Izquierda Unida

Voz 1491 31:09 ha pedido que comparezcan el actual rector de la risa

Voz 0127 31:11 Carlos y su predecesor Carlos Sevilla el partido del B

Voz 34 31:14 esto Garzón ha solicitado sus comparecencias en la Comisión de Ciencia y universidades del Congreso para que den explicaciones sobre cómo se gestionaban los cursos de posgrado en el centro el objetivo es que aclaren cómo fueron posibles las irregularidades en el Instituto de Derecho Público donde cursaron sus másters Cifuentes Montón y Casado los tres pasaron por el Instituto siendo rector Pedro José González Trevijano que en dos mil trece dejó el cargo para ser nombrado juez del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno del Partido Popular a su comparecencia y la de la actual rector se suman la comisión de investigación que Unidos Podemos pedirá hoy en el Congreso y la que Ciudadanos ha solicitado en la Asamblea de Madrid que también apoya el partido de Iglesias

Voz 0127 31:49 el PDeCAT ha retirado la moción que había presentado en el Congreso y que había consensuado con el PSOE para instar al Gobierno a abrir un proceso de diálogo con Cataluña dentro de la legislación vigente un matiz importante que introdujeron los socialistas y que ha hecho que Esquerra

Voz 1276 32:01 la no la apoye Victoria Moreno desde el PDeCAT aseguran que la dirección es la correcta pero que el Gobierno no se toma en serio el diálogo en Cataluña Carles Campuzano es su portavoz parlamentario

Voz 35 32:11 tiene valor político va en la dirección a nuestro entender correcta pero estamos lejos de poder atisbar soluciones a este conflicto

Voz 1276 32:21 en cambio de postura que admiten llega después de que el PSOE haya votaba en el Senado una moción que impide el referéndum precisamente después de la intervención del PSC

Voz 21 32:30 no puede haber diálogo sin respetar la legalidad es por eso que a su moción le añadimos al final

Voz 35 32:36 la enmienda que dice en el marco del ordenamiento jurídico vigente

Voz 1276 32:41 Esquerra Republicana ha decidido no apoyar el texto porque según dice lo que ofrece no es lo acordado de momento es todo más información dentro de una hora en Hoy por hoy y en Cadena Ser punto com

Voz 3 32:53 los informativos

Voz 2 32:56 de Bulnes a primeras con Marina Fernández y Aitor Adrián

Voz 1491 32:59 aún así viene el jueves en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días nos espera tranquilidad

Voz 0978 33:09 a los que estos días están sufriendo las tormentas y también en los que los pronósticos un poco estos fenómenos porque realmente hacer al precisar dónde se informó en estas tormentas es tarea muy complicada pero bueno y una especie de cansó tormentas tendremos igualmente por ejemplo en Baleares en cualquier momento de la jornada durante la tarde en el interior de Andalucía Murcia o también Alicante poderse fuertes pero afectarán pocas poblaciones en general mucho sol un poco más de calor que ayer durante la tarde hicisteis planificando ya el fin de semana no me preocuparía demasiado sí que iban a ir a más las tormentas pero serán esas tormentas que duran poco rato también tendremos muchos momentos de sol más calor

Voz 1491 33:46 así que buen tiempo en general y buen tiempo para los meteorólogos

Voz 6 33:48 los descansó un poco más a descansar

Voz 1491 33:52 la hablábamos Jordi de una cierta pérdida de turistas en en zonas de la costa de de España porque hay

Voz 9 34:01 eso un tiempo mejor y más caluroso de lo habitual en zonas habitualmente frías de de Europa esto escena una explicación

Voz 0978 34:11 mire a una explicación fácil sería que parece que todo está loco si me permites la Europa la verdad es que nos encontramos con varias anomalías ahora mismo y algunas que pueden repercutir en pocas horas de manera clara por ejemplo la temperatura en el Atlántico cerca de la costa este Estados Unidos

Voz 1509 34:26 está a siete grados por encima de la media de lo que sí

Voz 0978 34:29 lo habitual pero es que el agua hasta mucho más caliente de lo habitual en gran parte del Atlántico sólo en la zona central no esto cuando pasa se conoce como un determinado patrón es lo que se llama el patrón Trípoli

Voz 1509 34:41 para explicarle otra manera es tan compleja para nosotros

Voz 0978 34:43 los más fuera que al final establecemos con una especie de de ciclos habéis oído hablar seguro que de fenómeno de El Niño no

Voz 1491 34:49 sí sí

Voz 0978 34:50 pues bien ese es uno pero luego hay muchos más este el patrón de Trípoli lo que nos viene a decir es que se configura una situación con estas temperaturas del mar que hace que por ejemplo el anticiclón de las Azores no esté en su punto habitual por eso las borrascas pueden visitar de manera más frecuente nuestro entorno por eso años como hoy está pasando que yo más de lo habitual el pero es que coincide que cuando pasa eso en gran parte del norte de Europa las temperaturas son superiores a la media estos días van a tener incluso algunos recoge muchos puntos de Europa o también se especula con la posibilidad y es lo que decía con esas temperaturas tan altas en el en la costa este de Estados Unidos que si se acerca un huracán como lo va a hacer con esa temperatura en alta pues el potencial destructivo pueda ser

Voz 0032 35:30 mayor ya que comentas Jordi lo del huracán se espera de Floren sea un huracán potente va a ser tan violento como como parece

Voz 0978 35:38 lo va a ser ya veremos si al final por su intensidad que la va a tener se espera todavía categoría cinco en su momento máximo recordamos más de doscientos cincuenta kilómetros por hora pero su parte más destructiva puede venir por la persistencia es decir muchas veces estos huracanes entran en la costa y rápidamente se iban hacia el interior éste no éste va a estar más de un días recorriendo la costa este de Estados Unidos de norte a sur esto es que lo que puede provocar muchas acumulaciones acumulación muy importante de agua esos vientos sostenidos durante muchas horas por eso se teme tanto los efectos este huracán Dimas son menos

Voz 0032 36:11 qué Perry que previsión hay cuando está previsto que llegue a la a la costa

Voz 0978 36:15 pues verá mañana esta hora casi que lo podremos retransmitir en directo porque va a ser a partir de mañana a medianoche aproximadamente cuando empezar a tocar ya directamente algunos puntos costeros y lo que decía bien bien una jornada entera se va a estar manifestando por toda esa zona de Estados Unidos

Voz 9 36:30 ya hay sitios totalmente vacíos han evacuado a más de un millón de personas no

Voz 0978 36:36 minado porque también hay cierta discusión si los modelos sólo están afinando a la perfección no yo soy de los que piensa que mejor prevención mejor pero de esos históricos Katrina Mick Se sabe que tienen una capacidad destructiva muy grande a la gente le puede molestar puede ser un incordio pero al final es una medida para mí bastante necesaria

Voz 1491 36:55 desde luego pues gracias Jordi un abrazo hasta

Voz 1995 36:58 mañana no

Voz 36 37:09 a la eh

Voz 1510 37:17 on

Voz 1995 37:19 el derbi free

Voz 1491 37:30 quince años hace ya que murió Johny Cash aunque aquí en de buenas a primeras no necesitamos excusas para escucharlo cinco y ocho cuatro y ocho en Canarias donde mentiras más en el currículo en casa a vuestros padres parejas familia en la declaración de la red venta o cuando intenta desligar como entiendes

Voz 0032 37:48 ha ganado Tinder sigue ganando de os recordamos que el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es nuestro número de whatsapp en novecientos cien ochocientos nuestro teléfono para entrar en directo Sergio Díez en la producción y Borja González en el control se van a encargar de que os escuchemos como por ejemplo a Ignasi Ignasi muy buenos días

Voz 7 38:12 hola buenos días qué tal jamás

Voz 37 38:15 y no ahora mismo en ruta Camino Bajo Aragón Teruel a recoger

Voz 9 38:21 a vas recoger setas y desde dónde

Voz 37 38:25 sí hemos traído desde planes un pueblo pequeño cerca de Alcoy provincias en el norte de Alicante

Voz 9 38:32 ajá sí cuántos kilómetros son entonces eso

Voz 37 38:36 tenemos sobre unos doscientos y pico no

Voz 7 38:40 las dos horas y media no

Voz 37 38:44 hemos salido a las cuatro del pueblo

Voz 38 38:46 eramos llega parando

Voz 37 38:49 verle para rigor con el café y la copa esperamos llegar

Voz 9 38:53 bien está lo montan la Copa para el que no conduce

Voz 37 38:57 a qué conduce no

Voz 0470 39:00 a lo mejor sí pero Ignasi

Voz 9 39:02 es una buena tirada esa

Voz 37 39:05 sí hombre es buen paseo pero vale la pena porque luego te metes por la Sierra de Teruel por Gúdar Javalambre te se desconectaron el Olimpia todo

Voz 9 39:20 esa copa el café y la copa también

Voz 7 39:23 sí eso también me Ignasi S pocas pesetas entonces ahora

Voz 37 39:29 sí a las épocas de setas por ahí por Teruel porque el frío oye antes entonces sale sobre esta época ahí sobre noviembre suele parar porque ya hace mucho frío y luego pues a partir de octubre noviembre empieza la poca por nuestra razón

Voz 6 39:44 sus buscáis algunas está en concreto o hay de todo

Voz 37 39:48 buscamos lo tienen

Voz 7 39:51 otros nombres lo vamos a todos

Voz 37 39:54 sí sí es el más rico porque es muy apreciado en nuestra zona que se allí se llama es catas tan valenciano es escasa que el TC no quiere decir cuando lo cortas

Voz 7 40:06 entonces no vale color rojo muy particular facetas

Voz 9 40:12 Ignasi con quién con quién vas que hablando en plural todo el rato

Voz 37 40:16 sí hoy con un compañero ella que está aquí a mi lado que no lo buena que ayer aprobó el trofeo eso carrera íbamos a de una manera peculiar enhorabuena

Voz 21 40:27 lo he pero no habrá plagió otras obras

Voz 6 40:30 bajo el tercer aunque no

Voz 37 40:33 esa es la Politécnica valenciano se cifra igual que la Juan Carlos ocho grados

Voz 1509 40:37 pero hemos Politécnica ya deprimen

Voz 1491 40:40 la sólo por ser Politécnica a mí me da la sensación de que es más difícil no

Voz 37 40:45 qué sé yo estoy detrás si a ver si me cogen la Juan Carlos también pero no Nocedo

Voz 1491 40:51 Nos leyó te merece la pena Ignasi el ir y cuéntanos una cosa esto lo hace siempre porque es tradición setas os las coméis olas vendéis ayer luego otra vez a casa

Voz 37 41:05 la gente es tradición en estas épocas para terminar el verano pues bueno nos subimos depende año porque llevamos tres a cuatro años que temporadas muy malas entonces pues Nos pues lo medio kilo cualquiera que podamos coger muerto quedamos pero luego seguir las pocas buena que la campaña el buena como este año cuando bajamos pues paramos en venció Valencia podemos vende unos cuantos vinos al viaje gratis también

Voz 1491 41:34 claro no no te iba a preguntar más o menos eso es el viaje que te que que osa o Rice no

Voz 9 41:40 sí claro saque ricos tampoco os vais a hacer

Voz 7 41:43 no no nos podemos dejar a otro

Voz 37 41:46 a esto Ignasi yo me acuerdo de

Voz 0032 41:48 sí de hecho en mi familia alrededor gente que va a por setas y tienen como rincones secretos vosotros conocéis alguno así no nos diga pero tenéis algún sitio donde sepáis que

Voz 1491 41:59 esa Tirofijo eso han crecido seguro las setas

Voz 37 42:01 sí sí ya tenemos nuestros todos los años pero soy madre mía sólo la gente mayor esos secretos de Estado

Voz 6 42:09 bueno ahora no nosotros no nosotros

Voz 0032 42:11 mira hemos tenido hasta broncas porque un tío en concreto nos decía dónde iba a por setas eso sí las disfrutábamos eh las comíamos en casa de la abuela

Voz 1491 42:19 pues no claro claro pero pero le decíamos

Voz 0032 42:22 pero donde porque a mí me gustaba Time por por curiosidad

Voz 1276 42:24 buenos no nos decía nada

Voz 37 42:27 no que va no no se puede pero hay ir cuando coges por nuestra zona que es un pueblo pequeño fondo coges las setas hay que pasearse por todos los bares del pueblo para suele Ari para enseñar que tú tienes cesta a claro

Voz 6 42:44 pues qué bien te bien que apetecible

Voz 9 42:47 sí

Voz 1491 42:47 ese ahora dar un paseo corporal

Voz 9 42:50 ahí puede Bajo Aragón oye por ahí no hay jabalíes no hay animales

Voz 37 42:58 hombre alguno Jabaliya en toda España pero si alguno pues sobre todo águilas

Voz 9 43:05 no no sabes llevado nunca un susto

Voz 37 43:09 hombre a veces te equivocas y te puedes meter en una granja y a en una finca vamos todos a alguna historia pero pero está bien no ha miedo

Voz 25 43:26 en oye pues que tengáis suerte que coges muchísimas setas a ver si devolver es hoy mismo vivía en plano

Voz 7 43:33 si se bien por planes manda no es una semana al Whatsapp vale al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Si la publicamos también en Twitter claro

Voz 1491 43:43 debemos ser nosotros que nosotros también queremos presumir de oyente

Voz 37 43:48 la primera exenta que cogemos

Voz 25 43:50 a Berto Pena Ignasi suerte que vaya un abrazo para quien abandona su colega con abrazo eso

Voz 2 43:59 de Bursa primeras Valladolid Fall a Pucela

Voz 3 44:05 bienvenidos al larguero estamos aquí en el teatro Calderón en la sala Miguel Delibes

Voz 16 44:10 estoy emocionado te lo digo de verdad

Voz 21 44:13 el gol me quedo aquí unos cuantos días más hola Dani Garrido directora de impuestos verdad que me iba a decir fíjate el tiempo que estuvimos juntos en en Carrusel

Voz 1491 44:18 día empezadas la noche Larguero desde Valladolid un programa lleno de pasión ID costumbrismo Manu Carreño ha vuelto a casa para hacer un programa con su gente con el equipo al que ha seguido toda la vida el Real Valladolid que ascendió a Primera el año pasado como un gran final de temporada Ike este año boom saltaba la bomba Ronaldo Nazario Ronaldo el original el gordito para entendernos compraba el club todo después de una larga travesía por el desierto que hay algo que pasó hace tiempo

Voz 21 44:46 la pasada que luego se ha culminado con la guinda de Ronaldo pero ya antes de que llegara Ronaldo aquí ha pasado algo en esta ciudad se ha llenado el estadio el equipo Chun final de temporada cojo en ante con perdón a en el playoff al Sporting a al Numancia se ha quedado en Zorrilla pequeño para ver al Real Valladolid eso ha ocurrido antes de que llegara de que se anunciara lo de Ronaldo que ha sido la guinda al pastel Ronaldo ya

Voz 0978 45:08 con el trabajo hecho digamos le queda mucho por hacer no pero el trabajo se lo ha encontrado Ronaldo es decir todo esto es de antes y ha sido en muy poco tiempo sido una explosión no hemos visto recibimiento al equipo en los partidos ante Osasuna o ante el Sporting ante el Numancia que no se habían vivido nunca sea la gente ha sido una especie de de fiebre porque yo creo que la gente viene de pasarlo mal no se ha pasado muy mal hizo casi ha habido a lo mejor aficionados que estaban ya no tiramos la toalla ya no sé cuándo vamos a volver a Primera División igual digamos siete ocho diez años en Segunda y de repente exención de esa chispa dices ojo que que que que empezamos a estar ahí no

Voz 0032 45:45 bueno los años de crisis económica también han afectado a su manera al fútbol hemos visto como empresas árabes chinas venezolanas y mexicanas han ido comprando equipos históricos de de toda Europa sin embargo hasta ahora no había ocurrido que una estrella del fútbol comprase un equipo hice lanzarse a la aventura de gestionarlo Carlos Suárez ha explicado los motivos que le llevaron a venderse lo precisamente a Arona

Voz 21 46:07 cuando llega el verano empieza la temporada llega esta noticia Ronaldo Nazario da Lima compra el Real Valladolid Le vendes el Real Valladolid ya a Ronaldo porque a Ronaldo

Voz 39 46:19 bueno porque creo que las opciones que podría haber Meneses podía ser un proyecto continuista no porque porque huele a verde porque está en este mundo porque sabe de fútbol porque lo plantea no no está pensando en en un tema de inversión incluso como tanto se ha dado hoy en en en Inglaterra hay cómo estaban dando en España sino que él quiere hacer una continuidad yo siempre había tenido la ilusión y lo he dicho muchas veces sin verano ido pues vuestros compañeros aquí que yo siempre he pensado por que este club una vez pasada pues el tramo duro del desierto de de acabar con con nuestra deuda tenido muchísimas posibilidades porque como ha dicho Oscar es una es una ciudad tremenda que tiene unas posibilidades fenomenales que está la de Madrid que tiene muchísimas ventajas Renault

Voz 1491 47:06 no deja de ser de Ronaldo seguramente sea uno de los tres o cuatro mejores delanteros de la historia pero también eh fue uno de los mejores en eso de ir de de discoteca una cosa no quitará otra Valladolid es una ciudad con muy buena oferta de ocio echando de vino ni hablamos de estes un aspecto que Antoni Daimiel también vallisoletano ilustre le preocupa

Voz 21 47:28 bueno llegue quedamos un abrazo e todo el público que está aquí en el teatro Calderón cuanto goles para Valladolid cuando vienés sigue en Madrid el sábado por la mañana pero a Valladolid porque yo estoy Espe

Voz 1510 47:40 tanto con esa confluencia astral que puede haber coinciden Ronaldo y Benji

Voz 21 47:48 agresión la presión para el concejal de Festejos eh

Voz 3 47:52 el tren y no pueden hacer humor drama bueno venga yo os hemos Pruna

Voz 0032 48:01 pero el costumbrismo y un poco de chismorreo nos gusta el salsero aquí lo tenemos Manu Carreño ha terminado contando una de estas batallitas propias de las personas que no desconectan del trabajo Hamás pero Hamás es jamás ni siquiera tres horas antes de casarse

Voz 21 48:18 del baloncesto que hemos tenido en esta ciudad Daimiel con Bob bueno que selección de jugadores habido este pues ha venido en el tren recordando verdad buenos jugadores de diferentes épocas tenemos dudas de si alguno decían practico correcto jugó cinco también pero eso abonen tuvo Sabonis harto Mayer bueno Oscars Luis Becerra entrevisté El día que me casaba que cuenta lo venga ya que cuenta la obra o lo cuento novela lograr yo me casaba el sábado real eh Real seis de mayo en noventa y seis y yo estaba detrás de la entrevistados Carles mi pues con estas entrevistas Kiefer a ver si lo tenemos la pusieron Seymour y me dijo sólo puede ser el sábado seis de mayo dijo usted el día que dirige yo dije el día que me caso dije ya sea me da lo mismo yo te hubiera entrevistáramos que han recibido de y a mi familia me dijo Tú eres sea que me planté a las doce de la mañana entrevista Óscar mi Becerra y luego me fui al altar a las dos de la tarde lo más importante es que Óscar sabía que tú te casamiento Oiza adrede para que tuvieron tiempo reflexión Óscar Mike era era un lujo tenerle como tantos y graduado dejemos tener aquí

Voz 23 49:20 Ignasi aún no que todavía está en ruta pero Iñaki acaba de mandar

Voz 1491 49:25 algunos la foto digo unas setas desde Lesaka oponente una pinta de morirse a ver cómo aguantamos son las cinco y veinte cuatro y veinte en Canarias a ver cómo aguantamos ahora hasta que termine el programa lo queremos

Voz 0032 49:40 pero queremos saber a ver que son sí son chicos y a ver qué tipo es que nos diga Iñaki

Voz 1491 49:44 yo en serio no les daría

Voz 23 49:46 a ningún asco me da igual cómo se llame

Voz 1491 49:50 los programas de radio hoy de televisión que Duran varias temporadas su entender una característica común que es que van evolucionando el primer programa el último no se parecen en nada no sé si os acordáis de la serie compañeros cuando alguien decidió que que bueno que había que cambiar a todos los actores una idea por cierto bastante nefasta de la vida moderna también está en constante cambio primero hicieron edición sea si mi hija y esta noche han hecho su particular edición de Saber vivir

Voz 23 50:19 han empezado comentando una noticia de una conductora algo veterana

Voz 0470 50:23 Koke por la la locución que tú creas al acabar la noticia pero lo vas a entender cuál es a la cola en otras palabras una mujer de setenta y cinco años punto ya Jos Bravo

Voz 3 50:41 el técnico Juan refleja ahí

Voz 0470 50:43 en el coqueto es un lince joder el cerebro hotelera celebres increíble bueno mojar es y cinco años confunde el acelerador coger el freno empotra su coche contra la escuela de danza de Vitoria ojo dice una conductora de setenta y cinco años y su acompañante de ochenta y dos se llevaron un setenta y cinco ochenta y dos estufas tu Furious

Voz 1194 51:08 maquillar

Voz 0470 51:11 ambos resultaron heridos en un accidente de tráfico que se registró en la confluencia de la calle León con la plaza de la Vascongadas en Vitoria ojo plaza Vascongadas igual era un acto de protesta callejera contra el Estado por llamar igual era el con lo que queda del comando Vizcaya lo que lo que notan ni muertos ni en la cárceles detalla