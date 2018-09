De Buenas a Primeras (14/09/2018)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

empieza el viernes catorce de septiembre empieza el último fin de semana del verano con diecisiete grados en El Escorial calor sol en el norte y tormentas en el centro y el Mediterráneo y esta iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron

Voz 4 01:01 hoy buzón que vamos a poner en marcha el servicio Nacional universal pero todo el mundo debe estar tranquilo lo va a implementar todos los ministerios no sólo el del ejército minis

Voz 1491 01:12 óptimo esta iniciativa ha resucitado un debate que parecía superado en España podría volver la mili

Voz 1353 01:19 sí

Voz 5 01:21 aquí todo listo porque

Voz 6 01:26 en Francia como escuchábamos Macron ha creado el Servicio Nacional universal según el presidente no es una mili pero claro no todo el mundo lo entienda así Carmen Vela

Voz 0390 01:35 en Francia en el verano del dos mil diecinueve los chicos y las chicas de dieciséis años comenzará su servicio nacional universales una promesa del presidente Manjón es un proyecto de sociedad que los jóvenes en una primera etapa un servicio cívico de un mes obligatorio que podría completarse más tarde si lo desean como servicio voluntario más largo Se pretende inculcar el compromiso y el espíritu colectivo dicen probablemente se utilizarán instalaciones militares porque sí

Voz 1353 02:04 las que están disponibles pero el Ejército

Voz 0390 02:07 no tendrá ningún papel dicen el Gobierno

Voz 1491 02:10 Suecia así ha recuperado sin matices el servicio militar obligatorio hoy en Alemania donde no hace nada que Merkel acabó con la mili en el año dos mil once su partido presiona para que la recupere Carmen Viñas

Voz 0391 02:20 el partido de la canciller la CDU abierto el debate al anunciar que se plantea incluir en su programa electoral el servicio militar o civil obligatorio para hombres y para mujeres Secretaria general sin embargo ha matizado hoy dice que sería algo diferente a lo que existía pero a Merkel no le ha gustado mucho porque choca con su idea de profesionalizar y modernizar el Ejército tampoco están por la labor el Partido Socialdemócrata sus socios de gobierno ni el resto del arco parlamentario la idea sólo cuenta con la simpatía del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania

Voz 6 02:50 en el vecino Marruecos el Rey Mohamed VI ha recuperado la mili una década después de retirarla ahora van a hacerla también las mujeres Sonia Moreno

Voz 7 03:00 gobierno quiere dar prioridad a este proyecto ley pero a las puertas del Parlamento de Rabat habrá manifestaciones este domingo ya las protestas se suman otras ciudades con la ser habló Tao y fue uno de los ciudadanos opositores

Voz 8 03:10 tal como está planteado el servicio va a costar un dineral del que país no dispone en la actualidad por lo que el Gobierno tendría dos opciones con recortar en otros servicios del Estado ya depositó bastante precarios endeudarse más lo que crecerá aún más al país

Voz 7 03:23 el proyecto fue aprobado el veinte de agosto en el Consejo de Ministros bajo el beneplácito del monarca que al menos ha reducido el servicio militar de dieciocho meses a un año tendrá un estatus similar al de Soldado de carrera

Voz 1491 03:35 toda esta actividad a nuestro alrededor ha hecho saltar las alarmas en España podría o no podría volver la mili pues todos tranquilos a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias Mariela Rubio periodista de la Cadena Ser que cubre todo lo relacionado con Defensa Nos lo explicar que no que en España no tener hemos ni la necesidad de recuperar el servicio militar obligatorio ni tampoco el dinero

Voz 5 03:57 esto no no que se pierde esto vida tienen un sitio donde dormir dando de comer te enseñan encima te divierte es que son muy que no empapelar

Voz 0836 04:06 es la poco vienes aquí para trabajar en los aquí

Voz 9 04:10 aprenda

Voz 0836 04:14 sí

Voz 10 04:18 me Decker Sinde

Voz 1491 04:22 bueno ya lo escuchábamos en su día a día quién defendía la te dan de comer bien aprende el lo pasa así en el campamento de verano no eso el preguntamos este viernes de buenas a primeras seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos que preferí es que vuelva opción uno láminas

Voz 6 04:42 la opción dos Cárdenas chispas

Voz 12 04:44 el eh cerebral ver que la quisiera Huber que la quisiera y es obvio que tanto éxito porque Jardiel Socorro llegan al tres Los Serrano

Voz 13 04:52 que su Warren dejó sentados a I tu hermana tuvo la profesora siguiente que iba a ser la abuela

Voz 6 04:57 Emma opción José María Aznar

Voz 1491 05:00 cuando los seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos de momento gana bueno en realidad arrasa la vuelta de Los Serrano seguida muy de porque seguida muy de cerca de la vuelta de la mili dice Juan López que es un resultado esperanzador el de esta encuesta habéis votado más de dos mil seguidores eh pues es lo que dice Juan que es muy esperanzador que dice mucho

Voz 1353 05:27 muy bueno a nuestros oyentes

Voz 1491 05:29 qué prefiere hacer la mili antes que volver a ver en la tele a Cárdenas juego antes que volverá a Aznar

Voz 14 05:35 vidente que el que no tiene que tomar ninguna decisión no se equivoca no pero cuando se toman decisiones uno Se puede equivocar

Voz 6 05:42 ya sabes eh eh es difícil amigo por lo menos no ha costado elegir pero hay que elegir que vuelva la mili Los Serrano Cárdenas o Aznar seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro llamáis en directo a novecientos cien ochocientos también nos podéis escribir en Twitter arroba de buenas la gran historia de la mili es que yo me la inventé yo me libere por lo que en aquellos años se llamaba exceso de cupo estaba harto de que todas las reuniones todos mis amigos estuvieron horas y horas contando anécdotas entonces la historia de mi me pasó a ser la irse en Astorga en danza cuentes el capital era von Ramón Jiménez dedicaré sí sí hermano del famoso cirujano a mí el sargento me llamaba vasco hace esto casi hacemos una escabechina porque se nos escapó de las maniobras hasta una playa de Pontevedra tanto estoy en el papel que cuando algún conocido me dice que se Le pido que de recuerdos en el bar de la amarilla que supongo que alguno habrá

Voz 1491 06:41 el bando a atracos de Mary de Basauri que no ha enviado esta nota de voz al Whatsapp le mandamos un saludo desde aquí a la marca del Astorga que seguro que alguno que además de votaran no

Voz 6 06:52 la encuesta también podéis contarnos historias algunas eran reales y otras ficticias Historia

Voz 1353 06:58 este vuestra mili los que hayáis hecho

Voz 1491 08:26 a cuatro y XXXVIII tres y treinta y ocho en Canarias seguro pero seguro seguro que muchos de los que estáis escuchándonos ahora mismo es porque os habéis despertado vamos a decirlo claro con la vejiga a punto de reventar con esa sensación de agonía que tratamos de de acallar en la cama no podemos más y tenemos que levantarnos para ir corriendo al baño hay un montón de situaciones en las que intentamos aguantar las ganas de de hacer pis hasta límites insospechados pero pocas como los festivales de música o las fiestas yo qué sé de barrio en un festival Se estima que un ochenta por ciento de la gente está todo el rato con ganas de hacer Pizzi el castellano es una lengua muy rica siempre nos lo decían los profesores en el colegio pero a veces no es lo suficientemente rica para describir de según qué momentos situaciones en la SER por suerte

Voz 1353 09:15 tenemos a Luis Piedrahita empezamos como uno de los grandes Place

Voz 16 09:19 eres de la humanidad

Voz 1353 09:21 orinar después de llevar mucho tiempo aguantando

Voz 16 09:24 eso es qué pasó ayer a llevas aguantando desde ayer me pasó

Voz 1353 09:31 ese ese placer es estremecedor torrente de gozo calentito comparable al primer beso o el nacimiento del primer hijo yo creo que esa exageración mucho gustito incluso hay quién lo fuerza perversos que teniendo ganas se aguantan aguantan porque la demora tensa la ballesta del placer pero ojo porque luego cuando el chorro sale con fuerza hay gente que ha llegado a partir del váter dicen

Voz 17 09:58 esto no es bueno no lo dicen

Voz 1353 10:01 el previa queda Suria es la expulsión dolorosa de la orina

Voz 18 10:07 pero no hay una palabra que de nombre

Voz 1353 10:09 a la expulsión placentera una palabra que dé nombre al hecho de disfrutar del pis demorado no me refiero al color porque ahí sería también bueno cómo podemos llamar a ese ápice vertiginoso de regocijo que proporciona la cálida placentera suelta del Caudal mil hit Orio retenido felizmente liberado yo propongo Peace frotar disfrutar Kelly la definición quedaría tal que así

Voz 11 10:46 el bis

Voz 8 10:52 deleite en la adicción posterga paladear con gozo la liberación de un pis que venía pos ponían doce más de lo normal placer hacho

Voz 1353 11:05 eso es disfrutar

Voz 1491 11:09 el lo cuenta también que me están entrando unas

Voz 16 11:12 gana pues

Voz 6 11:14 seguimos hablando no no la verdad que tiene un puntito macabro eso de aguantarse aguantarse casi hasta el límite para que luego de más gusto buena parte que no creo que los riñones agradezca un forzar tanto la máquina ya bueno Peace frotar una vez que ya hemos regado la plaza Piedrahita tiene otro palabro para un tipo de persona que está muy muy muy muy de moda en España estamos en pleno debate una vez más sobre los límites del humor y hay una de las facciones que cree que no se puede hacer bromas de algunas

Voz 1353 11:43 cosas sobra decir en qué bando estamos nosotros

Voz 1491 11:46 eh más que nada además que acaba de sonar la vida moderna quedaría feo José Luis Piedrahita también tienen una definición para bueno para de esta gente con poco sentido del humor

Voz 1353 11:56 gente gente que no tolera el humor esto está de moda no es como si tuvieran colon irritable pero en todo el cuerpo gente que en pleno siglo XXI dice que hay algunos determinados temas sobre los que no se puede bromear cuando dicen algunos determinados temas realmente quieren decir sus propios temas

Voz 16 12:20 es curioso que en España

Voz 1353 12:22 la época hace más de cuarenta años en las que no se podía hablar de nada y luego vino una época en la que se podía hablar de todo y ahora estamos en una época en la que parece que se puede hablar de todo pero en realidad no se puede hablar de nada es que por ahí ya habíamos pasado

Voz 16 12:37 el problema es que esto es como tener Sara

Voz 1353 12:39 vio a los cuarenta puede ser peligroso el humor el humor es un arma de construcción masiva por eso hay gente que le tiene mucho miedo y urge una palabra que dé nombre al intolerante a la mofa cómo podemos llamar a ese al que la broma le en broma yo propongo mofa a la definición quedaría tal que así

Voz 11 13:14 eh mozo

Voz 8 13:18 intolerante al humo inversor que se da por aludida en lo más íntimo cuando alguien destaca lo absurdo ridículo de la realidad detractor del humor partidario de humor detractor

Voz 0324 13:34 sois mozo homófobo bueno a una

Voz 6 13:37 a un tercer juego de palabras de Luis posiblemente el que más de actualidad está en plena crisis de las tesis los TCM universitarios la lengua castellana necesita algo más de concreción para llamar a las cosas por su nombre porque hay veces que cuando hace un plagio lo que realmente se quiere hacer es

Voz 1353 13:55 un homenaje que da nombre al homenaje sin citar la fuente cómo podemos llamar al plagio con cariño sí

Voz 6 14:06 escrúpulos una

Voz 1353 14:09 una desconocida que no quiere revelar su nombre propone homenaje yo ordena ir Arnedo ida definición quedaría tal que así

Voz 11 14:22 eso eh

Voz 5 14:30 yo me imaginar

Voz 8 14:35 obras ajenas dando las como propias ensalzar la obra de un artista sin reconocer su autoría esperando que el público no sospeche su existencia

Voz 1353 14:48 y eso es bueno

Voz 1491 14:52 hacerle un homenaje a nuestro Juan que me apunta que hay otra palabra que descubrió este verano que le encanta de fines de momento en el que tienes tanta hambre que te acabas poniendo de de mal humor el término es han Bruce tía yo muy de sufrir hambre cierto soy peligrosa

Voz 20 15:12 a través del pueblo

Voz 1491 15:20 tengo menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias alrededor del mundo de la música hay mucho mito mucha literatura hay podría parecer que para ser un cantante de éxito una estrella del rock el del pop hay que ser un tipo o una tipa atormentados con Abidal loquísimas historias de amor y desamor pero nada más lejos de la realidad en amos y que hay también grandes artistas que han llegado a hacerlo sin dejar de ser personas de lo más norma

Voz 16 15:43 decías que las compones de tal forma que luego te da igual no problemas son son una terapia también es una terapia también la moda

Voz 0836 15:49 de entrada les dentro cuando estoy contento ya no decir yo cuando estoy triste no tengo ganas de irme a trabajar en serio si yo nunca se ha esto que dicen del estado de Melancoli guía Contestí hecho polvo Espando mejor compongo no yo te digo una cosa sé que sea artista les recomendaría que no es totalmente el tormento es gran

Voz 6 16:06 tú y yo cuando estoy cabreado tampoco tengo ganas de venir a trabajar bueno Iván Ferreiro que en unos días publica su nuevo disco un álbum que incluye versiones del grupo Golpes Bajos el grupo que marcó su adolescencia y es raro que un artista haga este tipo de homenajes pero como hemos escuchado en Radio Madrid Iván Ferreiro es un tío bueno pues normal pero pero con sus cosas lo Marina así te digo a qué ciudad se parece Madrid que dirías no sean parece

Voz 1491 16:33 nada Madrid Madrid me parece única única la verdad que sí

Voz 6 16:36 pues escucha Iván Ferreiro pero bueno ya me encantaban así

Voz 0836 16:39 ya me encanta Chueca me encanta me encanta me encanta Madrid una ciudad madrileña pero sin bastante Madrid sois he dicho yo creo que Madrid realmente es una pequeña extensión de digo

Voz 20 16:50 Nos habéis entregado tras no sólo vivir de Vigo

Voz 0836 16:55 pero es terrible se mucho mucho a Madrid Vigo y Madrid se parecían mucho en un montón de cosas no tienen como algo muy parecido en en qué eh pues el tipo de garitos que habían Vigo el tipo de ambiente no ahora ya se parece bastante menos ahora digo se parece más a decir aquí pero pero sí que una época cuando empecé a venir a Madrid que Madrid me recordaba mucho a Vigo no

Voz 1491 17:18 pues también es Vigo eh ayudó también eh es es única y además esto Madrid nunca lo va a tener sex chico

Voz 6 17:26 digo tiene playa hombre claro

Voz 1491 17:29 ventaja te digo una cosa sí que se conduce bastante parecido

Voz 0127 17:34 dos sitios con un poco de prisa

Voz 1491 17:36 por decirlo de alguna manera bueno

Voz 6 17:39 Iván Ferreiro también le han preguntado por su manera de componer el que fue el líder de Los Piratas ha dicho lo que habría dicho pues cualquiera de su trabajo con la práctica sale más fácil nada de ponerse a componer en sitios raros

Voz 0836 17:51 de hecho yo no soy mucho de los que te digo no tengo la idea una canción no existen para mí hasta que me pongo de la no esté en cualquier lugar después de llegar a casa si se durmió en un hotel por ejemplo si he compuesto mucho en hoteles compuesto mucho no pero también es cierto que con los años es como como todos los trabajos al principio tienes que prepararte mucho las cosas para hacer una cosa de un minuto hay últimamente acierto bastante entonces ya cuando me siento para hacer canción ya para terminarlas a mí no me gusta admite

Voz 6 18:24 en muchos apuntes no me gustan a el vigués además esta ahora en un momento claramente buen rollito podríamos decir de hecho que es un buenista de los oyentes del programa y así dice que elige las canciones para cada concierto

Voz 0836 18:37 sobre todo toda la parte de la mala os veré pero es más llevadera la tristeza que la mala hostia la mala hostia es una cosa que sienta fatal a tu cuerpo le sienta fatal no es nada sano y yo tengo pues como muchas canciones como un pequeño puñetazo al acabar a veces no al acabar sino ya la empezando este año por ejemplo quite todas esas porque me di cuenta que que estoy más pacificador que Guerrero pero luego en las demás voy metiendo el sacándolas dependiendo el tiempo que llevo tocando las no tanto de une a la quitamos ponemos otra y luego una alegría cuando volvemos ya sea ligero

Voz 21 19:14 te cansas de las cosas de casa rápido de las cosas sí sí sí

Voz 20 19:19 caso de mi país me canso

Voz 0836 19:23 es muy fácil que ya me cansé pero pero para eso hay que ir haciendo cosas para no cansarse

Voz 6 19:27 Ferreiro también ha hablado de sus redes y es sorprendente porque es un artista que no tiene community manager nadie las lleve los ciento cincuenta mil seguidores que tienen Twitter los gestiona él personalmente y claro pues le dan algunas veces un Asturias descomunales

Voz 0836 19:40 es que Twitter antes era más había cabida el humor no eso es si paso entramos todos de hecho claro que era muy gracioso y tal no ahora pues pues eso me meto todos los días pongo alguna cosa sino vete hace merecedor también lo bueno es que mi Twitter es como mi Twitter mío personal no república independiente de mi Twitter

Voz 1353 19:59 sí me refiero a todo el mundo sabe que es mío que lo escribo yo por cierto no Pombo y todo eso tampoco me vuelvo loco

Voz 22 20:05 pero promocionando me da un poco de Asia y luego me divierto más o menos a veces pero últimamente es más y más coñazo no te tienes anotó Kanouté los con no sé qué verdadero tengo por ejemplo

Voz 0836 20:18 dos o tres dándome la brasa sabes que hay una me está dando la brasa desde que hice el programa de Jordi Évole Salvados era de depresión pues hay una le pareció que estuviera ven enfocado el maldito programa ellas cada semana tengo unas charras del con otro larguísimas hablarse para lamentaba que es una me menciona nada

Voz 1491 20:35 pues aquí estamos muy a favor de que gente conocida y toda la gente hable sin tapujos de algo tan extendido como la ansiedad o la depresión que ya es hora de normalizarlas ID despojarse de prejuicios la ansiedad y la depresión

Voz 12 20:47 si se tratan este superan

Voz 6 20:56 hace dos días retomamos en la prensa un titular que nos llamó bastante la atención

Voz 1491 21:00 es machista el uso del aire acondicionado en la oficina

Voz 1353 21:03 es como mínimo sorprendente lo lleva él

Voz 1762 21:05 país y la verdad es que de buenas a primeras suena a mezclar churras

Voz 6 21:09 con Marina así en a nada así pero en el artículo

Voz 1491 21:11 lo explicaban que qué tal razonamiento cuestión tenía una razón fisiológica que nosotras necesitamos una temperatura algo más alta pero que en la oficina se pone el termostato pensando en lo que necesitan los

Voz 6 21:23 hombre claro pero el tema causa cierta polémica porque no todo el mundo está de acuerdo en que el machismo corra también por los conductos del aire así que aquí en la Ser se ha reabierto el debate y quién mejor para traerlo a colación que las chicas no no las chicas en general son las presentadoras del programa las chicas que son María Guerra Celia Montalbán

Voz 16 21:43 la actriz Cynthia Nixon que aspira a convertirse en la nueva gobernadora de Nueva York denuncia que el uso de aire acondicionado en los centros de trabajo es notoriamente sexista esto dice ella que las mujeres pasan frío porque la temperatura no se ajusta a las no se ajusta a las necesidades de los hombres no en mi caso que puedo crío gen Izar como sólo a toda la redacción a toda mi familia que os parece esto sexismo una tontería una injusticia que las mujeres tengan quiere en verano en tirantes si los hambre

Voz 8 22:12 el dio por establecer prioridades en la lucha por la igualdad creo que hay otra serie de aspectos puntos poco más importantes que la temperatura del deleguen dijera que esas pequeñas pero digo yo que no sea muy importante del ojo que a veces cosas pequeñas de actitudes por supuesto así es hay un hay algo aquí que es un poco con el calor llegó momento cuando no se puede que yo no quita la camisa en público ya ha comenzado que mientras con el frío se puede poner pues es

Voz 16 22:43 es una cosa prestamos del machismo que padece vosotros vosotros lleva los jefes llevan trajes eso básicamente el refranero español dice donde hay patrón no manda marinero si hay patrona pues ella también hombre

Voz 1491 22:55 hoy jefa el lo mío titula El aquí claro

Voz 6 22:58 por eso a mí me dejan venir en pantalón corto que no siempre ha sido así no pasaban

Voz 1491 23:03 no pasaba con anterior patrona por agradar a en alpina el interés esto de ser feminista pero pero bueno esto no ha sido la única polémica de la semana en torno al sexismo hasta esta semana Williams de la tenista gritándole al árbitro de la final del Open que ella no había hecho trampas que tiene una hija la que explica que nunca se deben hacer trampas y que ya no las ha hecho al final acababa acusando al árbitro de machista

Voz 0836 23:35 porque a un hombre nunca lo habría sancionado en su misma situación bueno la escena

Voz 6 23:39 ya ha provocado decenas de artículos de opinión pero faltaba que pase por el filtro de las chicas

Voz 1491 23:45 fue o no fue machista el arbitro diversidad de opiniones

Voz 16 23:49 a las mujeres se los presupone siempre una virtud un saber estar un perfil bajo en las opciones serán amables tú y temporada mucho en un despacho en un partido de tenis gritas lloras pues ya eres una loca y macho Barça estética no me representa nada Serena Williams USA me parece que que ella tiene mal perder ya hay dos cosas que me enfadan una o que diga que es una madre y ella no hace trampas esos una Real chorrada y además forma parte de esta nueva pero esta nueva sacralización de la maternidad que harán las madres resulta que eso era buenísima por ser madre y honrada no sea eso pues es una cosa que que se lleva ahora pero a mí me parece no estoy de acuerdo eso es fruto calentón que ya lleva por por muchas cosas me voy a decirlo en efecto es de mal perder osea que nosotras somos feministas himnos in estamos en desacuerdo que es ilegítimo y vamos a demostrar como dos pero feministas están en desacuerdo a mí lo que me parece ello lo quiero sacar del caso concreto de heredar Arenas como el disparadero para hablar de nuestro derecho es el alfa es la sanción de género porque ya se enfada es la sanción de género a Ana Pastor porque hace preguntas súper desagradable

Voz 1353 25:00 pero la conquista de giro imagino que va para todos es decir de la hablarnos todos no

Voz 16 25:05 entonces que para los medios para la audiencia para cada uno que lo piense en casa y se analice si para Ci el enfado de Serena o el enfado de una mujer si lo miras con los diferentes a lo como es el de un hombre si te parece que ya es una loca que Mc Enroe el Dakar es más armónico Epic no sé si sí claro

Voz 1353 25:26 sí pero no pero sí pero no sé

Voz 16 25:29 esta igual ella es como una histérica pero hemos titulares me vio es cada vez hay menos esto no ha habido muchos artículos de catedráticos que decían que en efecto no se la estas formas pierden la razón que no es la manera yo creo que que a las mujeres no se nos enseña a a defendernos de una manera masculina con la fuerza subiendo la voz y eso es una sanción que luego llevas encima porque eres ambiciosa eso es lo que en muchos había un libro de San verla una súper jefa de de Facebook que decía que habían hecho encuestas tierras de tal manera que las mismas preguntas dirigidas a hombres esos chicos eran grandes líderes para los demás y en cambio sí eran mujeres eran unas mandona las dicha cita claro John sí es como si te vas a casar si vas así por la vida Sivall llorando y enfadan

Voz 1491 26:22 yo desde aquí reivindico en nuestro derecho a enfrentarnos de la manera que nos de la bueno bueno en todo

Voz 6 26:29 los sitios de quieras menos aquí eh que aquí siempre estamos de buena

Voz 1491 26:33 bueno de momento de boinas

Voz 2 26:35 primeras con Marina Fernández

Voz 1353 26:38 Tour Albizua hay millones de canciones sobre

Voz 0084 26:40 en el desamor pero pocas tienen una historia tan divertida como la del primer éxito de haber

Voz 23 26:46 al ir a un magma en donde eh no debes de ir

Voz 24 27:01 hay un seda

Voz 0084 27:09 diecinueve años tenía la cantante inglesa cuando debutó con esta canción cuando pegó un puñetazo a un novio infiel salió corriendo derrumbada e a mear Fire Kraft Franco Zara falsean tengo que dejar el perseguir aceras pensó Adele mientras corría sin rumbo de aquella frase esa

Voz 5 27:28 yo sí sin el tema más importante de su primer disco el que llegó al número uno en Reino Unido aquella en fidelidad un mal trago para del pero la abrió las puertas del éxito

Voz 23 27:43 es

Voz 12 27:56 ah sí

Voz 24 28:03 el diez

Voz 23 28:08 más no

Voz 1491 28:31 sí sin pedirme en su día una canción

Voz 0836 28:34 con Alfonso Cardenal

Voz 23 28:40 me ha sí me siguen eh eh eh a ver

Voz 1353 29:33 sí sí

Voz 25 29:36 sí sí

Voz 1491 29:57 a las cinco las cuatro en Canarias Ana corbata ratón buenos días buenos días en las próximas horas

Voz 0127 30:09 está previsto que sea pública la copia digital de la tesis de Pedro Sánchez el presidente del Gobierno quiere zanjar así las acusaciones de plagio publicadas por varios medios de comunicación sobre este asunto ha opinado esta noche en Hora veinticinco la nueva ministra de Sanidad María Luisa

Voz 1353 30:22 me niego a argumentar

Voz 21 30:24 sobre un asunto que yo creo que no existe es una cortina de humo para tapar otras cuestiones o para que no estén en primera línea otras cuestiones

Voz 0127 30:32 Ciudadanos ha pedido que el presidente de gobierno comparezca en el Congreso el PP se ha sumado a esa petición pero el resto de partidos descartan hacerlo Victoria

Voz 17 30:39 Moreno Albert Rivera ha sido el primero en solicitar que Sánchez dé explicaciones cuanto antes

Voz 0978 30:44 el presidente de gobierno en vez de señalar con el dedo lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él sin esa tesis hay plagios quiénes eran los que estaban en el tribunal

Voz 1353 30:56 el PP inmerso en su propio caso Máster pide al

Voz 17 30:58 si siguiente del Gobierno la misma transparencia dice con la que actuó Casado

Voz 27 31:02 que pedimos es eh que el señor Pedro Sánchez haga el mismo ejercicio de transparencia que hizo en su momento señor casado y explique todos los pormenores de los que ahora se le acusan con las informaciones que hemos conocido en distintos medios

Voz 17 31:17 para Podemos es suficiente con que la tesis se difunda es portavoz en el Congreso

Voz 28 31:21 creo que debe hacerla pública y confiamos en ello en esa medida creo que no creo que no tendría sentido que compareciera si hace pública la la tesis que es lo que creo que tiene que hacer

Voz 16 31:31 innovan asomarse a la petición de comparecencia como tan

Voz 17 31:33 poco lo va a hacer Esquerra Republicana el consejo de mí

Voz 0127 31:36 tres va a tramitar hoy el anteproyecto de ley para revertir los recortes educativos que aplicó el PP incluye entre otras cosas la bajada del ratio de alumnos por aula aunque no va a entrar en vigor hasta el próximo curso lo que finalmente no va al Consejo de Ministros de este viernes el decreto que regulará las competencias del sector del taxi de los sube TC los vehículos de alquiler con conductor el Ministerio de Fomento que va a seguir en contacto con los representantes de los trabajadores en los próximos días espera tenerlo listo para dentro de dos semanas Rafa Bernardo

Voz 6 32:02 las asociaciones de taxistas dicen estar satisfechas

Voz 1762 32:04 tras los últimos contactos con el Gobierno que continuarán la semana que viene con una reunión con el ministro también con las reuniones con el grupo parlamentario del PP que es

Voz 1491 32:12 según fuentes conocedoras de las conversaciones se muestra

Voz 1762 32:15 la receptivo a los argumentos del taxi el calendario de diálogo para los próximos días incluye además una reunión este lunes entre los técnicos de Fomento hilos de los principales ayuntamientos para estudiar la fórmula por la que se decanta el Ejecutivo y apoyan los taxistas la habilitación de autorizaciones autonómicas y municipales que sean necesarias para operar WC además de las actuales licencias estatales aunque el compromiso original de Gobierno haber a tener listo el decreto para hoy ha pedido más tiempo para cerrar bien una norma muy compleja dicen ya transmitido al sector del taxi que se como nuevo límite el último Consejo de Ministros de este mes el día veintiocho ampliación que las asociaciones del taxi aceptan

Voz 0127 32:50 de momento es todo más información dentro de una hora en Hoy por hoy y en Cadena Ser punto com

Voz 0836 32:54 la en

Voz 5 32:57 vicios informativos

Voz 1491 33:06 así vamos a terminar la semana en lo informativo vamos a ver qué nos desvela este viernes en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:12 buenos días buenas noticias a medias para los que estéis pensando en este final de semana para utilizar luego pues al aire libre porque os acordáis que ayer decíamos que las tormentas iban a Álava

Voz 1491 33:24 sí así fue

Voz 0978 33:26 que también estaba prevista en los dieciséis imágenes de ronda por ejemplo o de gran parte de la provincia de Málaga pues bien ayer fueron a la baja ya visteis lo qué pasó hoy van a ir a más es decir pareció en las extensas afectarán más poblaciones y además también mantener un poquito más de de mala leche si me permitís la expresión vamos por partes será nuevamente en Andalucía a medida que avance la jornada también en Murcia muchos puntos de Castilla La Mancha Extremadura incluso al finalizar la jornada en la Comunidad de Madrid en la misma ciudad de Madrid escucharemos truenos veremos rayos pero Kika era poca agua en cambio en puntos de montaña es ahí donde se iban a formar las tormentas sobre todos los que están más cerca del mar y esas tormentas después se desplazan ir cercanas también pueden pues repetirse imágenes como las de hoy es decir tormentas con aguaceros es decir potencial de inundaciones granizo y fuertes rachas de viento de más de cien kilómetros por hora duran poco rato porque en el conjunto del país igual Mente veremos mucho el sol sobre todo en el norte con temperaturas parecidas a las de ayer es decir seguir haciendo más o menos calor durante la tarde ahora sólo un poquito de fresco y el fin de semana la idea es que seguir haciendo mucho sol pero las tormentas cada día que pase afectarán más puntos del país

Voz 1491 34:34 pues de malas noticias entonces para el fin de semana tormentas que no esperaba a medias

Voz 0978 34:41 a medias medias las tormentas al final lo contábamos hace días no si son de Interior duran apenas una hora aunque claro deja huella las que ese informe en la costa y que éstas pueden ser un poquito más persistentes pero me quedaría más con la idea a veces nos cuesta no cuando decimos eh que el tiempo será así cambiante que la gente se quede con la idea de que la lluvia caerá durante poco retó durante muchos momentos podremos disfrutar del sol van a ser muchos más momentos muchas más horas sin lluvia

Voz 1491 35:06 este el último fin de semana del verano no

Voz 0978 35:09 también CSS el verano metodológicamente septiembre ya se considera un mes de otoño pero aussie astronómica mente

Voz 1353 35:16 aún quedan poquito ya para el cambio Jordi estábamos venir

Voz 6 35:18 antes que sobre esta obra tocas en tierra los huracanes Florence Si Helen en la costa este de Estados Unidos que sabemos cómo están evolucionando

Voz 1353 35:27 pues que

Voz 0978 35:27 las menos está cumpliendo lo que se esperaba en lo que respecta Florence se ha debilitado pero eso no quiere decir que no sea o no pueda ser catastrófico es decir que pueda incidir en la población y en las infraestructuras un huracán básicamente trae consigo tres elementos muy peligrosos los fuertes vientos este no va a ser destacado por eso ya fue de categoría cinco pero eso se ha rebajado y otro tema importante es el de la lluvia la acumulación de agua que provocará provoca inundaciones y uno que no es tan conocido es la marejada ciclónica para que surgió una idea es tan baja la presión dentro del huracán que el mar directamente sube de nivel es decir tiene menos atmósfera ejerciendo peso sobre el mar hizo hace que suba de nivel zonas próximas al mar incluso muchas debajo del nivel del mar ahora mismo están sufriendo severas inundaciones serán unas veinticuatro incluso se puede alargar cuarenta y ocho horas afectando esa parte más oriental de Estados Unidos en cambio Helen ha perdido la categoría de huracán pero eso no le quita importancia es una tormenta tropical con vientos que pueden superar los cien kilómetros por hora y finalmente se espera que el sábado por la tarde se acerque bueno más que acercarse pase por encima de las Azores ahí puede generar problemas a nosotros nos va a dejar al margen después de las Azores seguirá directamente hacia

Voz 1353 36:37 blanda bueno pues las noticias y luego buenas noticias una de cambio para darle una estos así nos encanta Jordi bueno

Voz 1491 36:47 pero no nos cuenta este es un buen fin de semana

Voz 1353 36:50 que descanses mucho un abrazo hasta luego

Voz 1491 37:29 cinco y siete cuatro y siete en Canarias seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que preferí es que vuelva la mili Cárdenas Los Serrano o el ex presidente Aznar frente

Voz 0836 37:41 sigo mi camino me lo elijo yo

Voz 30 37:44 voy a seguir haciendo diciendo

Voz 6 37:47 tú Looking creo que mi país

Voz 31 37:49 esta no se preocupe señor Aznar es usted

Voz 1491 37:52 la penúltima opción de los oyentes preferirían hacer la mili o que vuelvan los herrajes he también es cierto que prefieren que vuelva usted a que vuelva a Cárdenas a la televisión

Voz 6 38:03 mismo han votado dos mil cuatrocientas veinticuatro personas con cuarenta y nueve por ciento que vuelvan Los Serrano treinta y cuatro por ciento que vuelva la mili once por ciento que vuelva Aznar y seis por ciento que vuelva Cárdenas Twitter arroba

Voz 1491 38:19 de buenas e seis ocho tres tres

Voz 6 38:21 dos tres siete cero cuatro los llamáis en directo al novecientos cien ochocientos

Voz 32 38:26 pues yo creo que la mili una pérdida de tiempo primero Le rompen la vida los jóvenes después cuando mucha gente formal que allí la mayoría son Arrate ahí al final te vuelven también yo a mis propios compañeros por mal comportamiento

Voz 1353 38:47 el gran gamberro y me amenazaron de muerte

Voz 32 38:50 pues menos mal que bueno pedir una prórroga de primera clase porque ella estaba casado y me la concedieron oí así me dice solamente dos meses de mili

Voz 1491 39:02 historias de la mili de Jose Luis de Baza de Granada

Voz 0324 39:06 buenos días

Voz 33 39:11 primero quería saludarlos olas de él quería comentar sobre el tema de la mili pero pero esto parece que sí que los gobiernos están tomando en serio tanto don pero las cuestiones Train que nosotros que somos digamos tenemos doble nacionalidad hacemos vamos con la mil española o con la mili de Marruecos porque el virus de origen todos esos se que es un dilema

Voz 1491 39:42 buenos días a todo bueno muy bueno

Voz 6 39:45 la española que no no va bien

Voz 1491 39:48 lamente más que un dilema Abdel es un marrón seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1353 40:02 pero buenos días pues yo voto porque vuelvan Los Serrano vale aunque algunos de una persona la pondría también a trabajar ir a la mili vale yo creo que como Los Serrano así volver a ver a los Fiti los Villa y compañía creo que sería estupendo

Voz 1491 40:24 Alberto de Valencia tienen estaría pensando tengo que confesar que a mí me costó mucho decidirme sí a mí también en la encuesta el cárdeno pero es el que va perdiendo yo es que el voto es vale vale

Voz 5 40:44 jugadores excluido ya la semana treinta y siete del año que que me gustaría que volviera pues dispuesto unas cosas entra en mil y los a través de riego casi es mejor que vuelva a subió para proveer os escucha llegábamos a fin de semana

Voz 1491 41:04 luego nos hemos comido las de lo que te has comido tostada diaria del miramos a la sí

Voz 6 41:09 Ana XXXVII del año guardas tostadas habrá comido Diego en todo el año y calcula que le queda tanto

cinco y once cuatro y once en Canarias

Voz 35 41:32 y ya entramos de lleno en el que en principio

Voz 1491 41:35 es el mejor contenido del programa de hoy una historia de deporte pero que no tienen nada que ver con el deporte es más es un relato es más propio de la sección de mía aunque ya sé que esto tampoco

Voz 0127 41:47 no resulta muy seductor bueno eso complica

Voz 1491 41:49 ha de explicar pero vamos a intentarlo nuestros compañeros

Voz 6 41:51 de en Radio Barcelona han destapado que el Barça ha pagado seis millones de euros a uno de sus empleados hasta aquí bien porque si el chicos productivo hoy seis millones es un sueldo que está bien o le porel ya me gustaría a mí pero es que este no es su caso estos seis millones corresponden a una comisión por la venta de Neymar y como estos demasiado surrealista para mí ya me está saliendo humo por las orejas pues mejor escuchamos la explicación que ha dado nuestro compañero Adriá Albets

Voz 0017 42:19 vamos a explicarlo bien Andre Curie exempleado del Barça para controlar el mercado sudamericano y persona de confianza también de los Neymar ya ha cobrado más de seis millones de euros del propio Barça por el traspaso del futbolista al París Saint Germain el año pasado lo hemos contado como dices esta tarde en el que diseñadas en Cataluña André Curie que insisto trabaja para el Barça pactó con Rosell

Voz 1353 42:40 en su día que si el Barça vendía Neymar

Voz 0017 42:42 el cobraría una comisión del tres por ciento el año pasado como todo el mundo sabe el París Anne Germaine le arrebató Neymar al Barça pagando

Voz 1353 42:50 cláusula de doscientos veintidós millones de euros

Voz 0017 42:53 por lo tanto el Barça se ha visto obligado a pagarle seis coma seis millones de euros Andre Kuriles

Voz 1491 42:58 para entendernos que el Barça paga a sus empleados por objetivos pero por objetivos negativos desdecirse de empresa de va bien te pago la empresa lleva mal te pago más el comité de empresa el Barça debe de tener poco trabajo con semejantes condiciones por cierto yo soy culé de toda la vida eh culé de nacimiento lo digo por si alguien de Recursos Humanos del Barça ensalzar

Voz 6 43:20 bueno y si creéis que espera todo esperanza a escuchar la segunda parte

Voz 0017 43:24 lo increíble es que el Barça el año pasado confió en Curie para convencer a Neymar de que no se fuera al Paris Saint Germain es decir confió en una persona que cobraba un tres por ciento de un posible traspaso del brasileño para convencer al jugador de que no se marchara en fin el Barça oficialmente confía

Voz 17 43:43 por más que se firmó este acuerdo pero el club

Voz 0017 43:45 dice que no le ha pagado nada André Curie pero lo que explicamos y contamos en la SER es que si le han pagado estos más de seis millones de euros André Curto

Voz 6 43:55 es lo típico de poner al zorro a cuidar de las gallinas y lo mejor es que este hombre sigue trabajando en el Barça pero vamos al fondo del asunto cómo es posible que el hombre que tiene que convencer a Neymar de que siga en el Barça tiene una cláusula por la que cobra Sí Se marcha la respuesta está casi siempre en esa maldita letra pequeña

Voz 1762 44:14 Nissan Jermaine ficha al jugador pagando la cláusula de cesión doscientos veintidós millones de euros y por tanto el tres por ciento que le corresponde a curioso en estos seis coma seis millones de euros el e intermediario brasileño lo reclama al club el club en un principio no le quiere pagar porque entiende que no ha sido un traspaso sino el pago de una cláusula y que por tanto no hay mar ha ido en contra de la voluntad Loop que el acuerdo el espíritu del acuerdo era Si el Barça quería traspasarlo entonces cobraba pero lo cierto es que en ese documento ponía lo que ponía y el club al final por lo que nos explican a nos explica la van se ve obligado a a hacerle este pago obviamente no a través de una factura donde pone que cobra el tres por ciento por el traspaso de animar pero ya sabes mano que hay diferentes maneras de frenar a un intermediario

Voz 1491 44:57 yeso con con un empleado propios esperemos que

Voz 1762 45:00 darse no tengan que darse de baja de modista Jorge

Voz 1491 45:02 pueden liar una buena para que no recuerde la salida de Neymar del Barça fue un culebrón en toda regla en el que Piqué un vicepresidente varias personas más prácticamente apostaron su bazo a que se quedaba sino recordáis Santi Jiménez ha hecho esta reconstrucción de los hechos

Voz 19 45:20 es es tan surrealista que es difícil de creer todo porque cuando cuando todos los medios estamos poniendo que Neymar se iba que estaba en la gira del Barça famosa de EEUU con la foto de Piqué de que se que todo esto eh la última bala que le quedaba al club después de que Jordi Mestre

Voz 1353 45:39 el vicepresidente deportivo hubiera dicho se quedan los ciento

Voz 19 45:42 por cien quiero recordar si eh llaman Andre Curie que está en Brasil para que coja un avión privado Ibai a Nueva York para intentar frenar lo que ya era irremediable que es que se iba eh Neymar al PSC claro cómo va a llegar a cubrir a convencer a Neymar

Voz 1353 46:01 claro no no no lo haría Thierry lo haría nadie que tuviera ese contrato firmado clara indios

Voz 19 46:06 que cubrir antes Ney y que igual no lo bueno pues yo ya lo he intentado eh

Voz 1353 46:15 la caja cada vez

Voz 6 46:16 que lo pienso seis millones de euros

Voz 1491 46:19 por no hacer absolutamente nada seis para la caja eso nada

Voz 6 46:23 en cualquier caso esto sólo es una cagada más en el desastroso negocio que hizo el Barça con Neymar Hoy por hoy sabemos lo que ha cobrado el club catalán pero ni de lejos nos acercamos a saber lo que ha gastado

Voz 0985 46:34 luego otro cosa mano pues que es un pozo sin fondo que es el despropósito de la ingeniería del fichaje de Neymar que atacó Rosell insisto es un pozo sin fondo

Voz 1353 46:45 con sorpresas continuas

Voz 0985 46:47 probablemente y podemos interpretar que Rosell le dijera a Couric en aquel dos mil trece hoy no te preocupes esto lo acabaremos de pagar ahora lo que nos interesa es arrancar animar por un coste relativamente asequible y que no cante muchos me permites la expresión y resulta que como decimos en Cataluña esto ya más adelante ya lo encontraremos bueno pues resulta que hay un contrato insólito bueno al final uno tampoco ese puede sorprender si se da cuenta de que de los doscientos veintidós millones que Barcelona al final lo que está contabilizado según las memorias son ciento cincuenta de ingresos reales

Voz 1491 47:29 la historia cinco hoy diecisiete cuatro y diecisiete en Canarias está repleta de grandes dioses de pelicula que no pudieron saltar al celuloide por falta de lo de siempre te el cochino dinero también hay historias de mierda es la verdad más que contadas por la gente adecuada se convierten en joyas así que aquí apostamos por prueba suerte por darle voz a la gente que se suelte todo el mundo lo hacemos ya vemos

Voz 6 47:52 si en la vida moderna tienen una sección llamada La familia donde alguien del público explica un momento glorioso de de sus ancestros hace un rato ha estado en la radio Jaime I como la radio no se ve que que Ignatius y Broncano han hecho un trabajo descriptivo

Voz 17 48:10 impecable ya más eh

Voz 1353 48:12 Jaime Jaime allá para nosotros en contra otra Javier cojones si te pasa Jaime Jaime qué pasa quites otros familiar guay bueno yo creo que sí vale vale vas a contar la desde de atrás adelante déjame que te describe a primero porque antes a nuestros oyentes de radio edad entre dieciocho y veinticuatro dieciocho hombres tocaba barbilla muy sexistas a la olvida sexy camisas a Guayana pero como desgastada como y de cómo White Dienteputo Bendito canalla lo más hawaiano que te puedes costear

Voz 1071 48:49 Jaime es partidario de llevar la riñones al cuello

Voz 1491 48:52 no va en la riñonera original riñón

Voz 1353 48:55 pues la etapa independiente hito canalla en el enlace

Voz 1491 48:58 la oreja derecha ellos tape lo clásico

Voz 1353 49:00 los Moreno con poco de flequillo buen pelo es buen pelo contactos actitud de proxeneta un poco se lo piense un poco pim pulsera de cuero en la mano derecha

Voz 17 49:13 no soy pijo pero

Voz 1353 49:16 tiene sus años lo sabía que las familias habían derivado en humillar apoyar no solamente fue historia me quedé la mente después de Bari

Voz 1491 49:27 es de interrupciones este chico ha podido empezar por fin su relato familiar una entrañable historia de posguerra

Voz 1353 49:34 bien pues ya he máximo el padre mi abuela

Voz 17 49:37 de bueno Montalbán que es un pueblo de Aragón montaron hito ahí en la posguerra ha sido para sobrevivir un poco en esa época pues se compró un camión a medias hombre

Voz 1353 49:47 a sobrevivir el primero que esto ocurre hombre antes que un poco de pan y que su camión

Voz 17 49:58 si eso se compró un camión a medias con con su hermano va a hacer negocio al hermano del de lo máximo si eso

Voz 1353 50:04 hasta ahora una historia muy parecida a la de mi familia posible a toda la familias hay bisabuelo bueno antes antes de destacar

Voz 17 50:11 estabilidad pues tenían que pagar el camión en los primeros meses pues ya yo máximo estuvo ahorrando para poder pagar el camión el es su hermano no ahorraba para pagar el camión de tienen que pagar

Voz 1353 50:21 si tuviese el bisabuelo si desde máximos y el otro pueblo de hermano bueno hermano malo

Voz 17 50:28 sí sí sí hizo bueno un día entro hay un máximo de que de que

Voz 6 50:33 lo que estaba pagan de nuestra ahorrando napa para el cambio es iban a arruinar

Voz 17 50:37 sale fue la pinza usted eh

Voz 1353 50:39 el cogió una escopeta uno dentro

Voz 5 50:43 no no no no no no por favor Jaime no

Voz 1353 50:47 pero poco a poco y todo diciendo voy a meter en el pecho

Voz 1491 50:56 poder aquí dejándome la vida

Voz 1353 50:59 gran cambio que oído nunca de lo que tuvo que ser Jesús explicar veis que

Voz 6 51:04 la historia bien podría ser la versión aragonesa de Fargo

Voz 1353 51:07 el bisabuelo de Jaime tenía la escopeta

Voz 17 51:09 visitan recién cargada y lista para descerrajar a su hermano pero algo pasó y entonces la mujer de Gallo Máximo bueno mi abuela que era su hija fan que puso un poco de cordura la Xunta dijo no no antes de que fuera a casa de su hermano nos vamos de aquí sin nada con lo puesto

Voz 1353 51:27 porque antes que que lo maten Nos vamos como que no vamos a Nos vamos a Zaragoza el otro losas la otra parte les vio venir abandonó la propia parte de sí misma la mujer

Voz 17 51:36 ya lo máximo dijo esto sigue mete un tiro

Voz 1353 51:39 la feria buscar está feo también ahorrar Papagayo un tiro todo el pueblo fue el del Casino sino el hermano bueno sí obligado por su mujer y con mi abuela y a la mujer le dijo vas loco loco José Antonio si eso hace conoce José Antonio a la ciudad

Voz 17 51:59 exactamente bueno las cosas

Voz 1353 52:01 José Antonio accedió en vez de matar a su hermano se fuera gran ciudad se fueron a Zaragoza John máximo en la ciudad

Voz 1491 52:07 qué historia más bonita eh que necesario es que tu pareja te equilibren esos momentos de debilidad cuando estás a punto de matar a tu hermano por una camioneta este cuento de Jaime no sólo es bonito porque ese editorial que también porque gracias a que a que no no lo hizo pues sus abuelos se conocieron en Zaragoza el nació acabó ayer en la vida moderna es que es así la vida milagros de la vida

Voz 6 52:37 muy bonita todo lo que dices pero no te falta algo