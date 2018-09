De Buenas a Primeras (18/09/2018)

Voz 1 00:00 a las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 septiembre con dieciocho grados en Logroño con un día de sol y de tormentas sobre todo en el Mediterráneo por delante y esto este sonido no sólo ha tenido un impacto fatal en el bolsillo de miles de personas también en su salud ese sonido que no es otro que el tristemente famoso momento de la salida a Bolsa de Bankia es sólo un ejemplo están las preferentes

Voz 9 01:19 pues hemos salido discutiendo entraba la familia porque estaban que tú eras tonto que ha engañado que no se que había mucha discusiones es psicólogo y ahora estoy pertenecientes psiquiátrico mi mujer el postre falto de lo que era que no son secuelas están quedado ahí de por vida

Voz 0032 01:32 también están las cláusulas suelo o las hipotecas divisa

Voz 1123 01:36 si hace años que lo puedo dormir sin ponerme la televisión porque mi cerebro se pone a dar vueltas constantemente a todo y no me deja dormir aparte yo morado como casi veinte kilos de presión estado muchísimo haciendo con depresión con pastillas

Voz 1491 01:53 las diferentes formas de fraude bancario no sólo dañan la vida al bolsillo de sus víctimas como Antonio Iratxe también dejan tocada para siempre su salud porque aumentan el riesgo de sufrir dolores crónicos jaquecas y enfermedades mentales como ansiedad y depresión

Voz 0032 02:08 ya lo dice la Sociedad Española de ETA

Voz 10 02:11 ideología con un estudio en la mano y con esas cifras lo que quieran estos expertos es que en nuestro país en España se consideran este tipo de fraudes un factor de riesgo para nuestra salud

Voz 9 02:20 ha habido casos fuesen los que por desgracia pues su corazón más resistir

Voz 1491 02:25 ese equipare el haber sido víctima de un engaño bancario pues al tabaquismo el alcoholismo o la falta incluso de acceso al agua potable y que a sus víctimas les preste una atención específica a las cinco y media las cuatro y media en Canarias nuestra compañera Laura Marcos Nos va a explicar los motivos por los que la Sociedad Española de Epidemiología quiere que los fraudes bancarios que preferentes cláusulas suelo hipotecas basura tengan la categoría en España de factores de riesgo para la salud

Voz 5 02:53 yo sólo consideramos su saqueo no eso es el mercado amigo

Voz 10 02:56 euríbor

cuatro y treinta y cinco tres y treinta y cinco En en Canarias

Voz 10 05:44 la tienen parada en círculos fija sabes jockeys una engañifa Aldo el sábado una farsa una fila aún

Voz 0335 05:53 sigue de las inmobiliarias serán pisó valía trescientos noventa y nueve en el salón estaba la ducha trabas por la puerta de casa lo primero que tenía al lavabo al lado la ducha y lo tercero sofá

Voz 1491 06:04 OO de la web de Renfe ID Suu amabilidad Sima asistente virtual Irene ola de qué forma debería llamarte llámanos como quieras pero arreglar de una vez la página un favor

Voz 0032 06:17 dentro hasta ahora los oyentes os fiáis más de la página web de Renfe criaturas bueno que de las inmobiliarias están ahí ahí y con casi la mitad de los votos los bancos esos lugares donde dejamos nuestro dinero son los que menos confianza os merece

Voz 1491 07:10 no vio hoy vamos a hablar de estafas bancarias de los efectos sobre la salud de los fraudes de las preferentes las hipotecas basura justo cuando se han cumplido este pasado sábado diez años de la caída de Lehman Brothers diez años del inicio oficial de la crisis económica un tema que además de copar informativos pues ha servido para allá Nahr metros y metros de celuloide así ha retratado el cine el crack de dos mil ocho

Voz 10 07:36 cuál garete mientras se sucedían millones de dramas personales oído que os han vuelto a la

Voz 3 07:42 si es así

Voz 0229 07:45 ya veis poco a poco el cine fue ajustando cuentas con los codiciosos banqueros y hombres de negocios sin escrúpulos que habían provocado la crisis Se trataba de aportar algo de luz en un tema que siempre resulta farragoso

Voz 14 07:57 valores con garantía hipotecaria te que te prestamos supra entrábamos jeques muy confuso no aburre lo piensan que son tontos bueno eso es lo que pretenden a Wall Street le encanta usar esos términos para que creamos que sólo ellos pueden hacer lo que hacen

Voz 0229 08:11 la película Martin Coll nos situaban en las veinticuatro horas previas a la caída de Lehman Brothers con una empresa a punto de deshacerse de sus bonos basura que se inspiraba bastante en el rescate del grupo Goldman Sachs verlo todo y la gran apuesta que protagonizaron Christian Bale Ryan Gosling Brad Pitt contaba la historia de unos tipos que supieron intuir un par de años antes la crisis inmobiliaria de Estados Unidos se hicieron ricos apostando contra el sistema las tasas de impago han subido del uno al cuatro por ciento

Voz 1491 08:40 las Easyjet Canal ocho llegarán muchas de estas

Voz 15 08:43 triple también van a ir a cero y eso es una oportunidad

Voz 1 08:46 posee que nos ofrece en corto

Voz 10 08:48 ese montón de bonos con un CDS una protección frente al impago también estaba el tema del desempleo

Voz 16 08:54 que desea venir con mejores noticias el hecho es que usted y yo estamos aquí porque ésta va a ser su última semana como empleados de esta empresa

Voz 0229 09:04 el documental también intentó buscar explicaciones con películas como Inside job ganadora de un Oscar en dos mil once o Capitalismo una historia de amor dirigida por Michael Moore el documental Griego de burocracia también corrió como la pólvora por Internet y otras películas europeas como la francesa el capital de Costa Gavras o la belga Dos días una noche mostraba las consecuencias de la crisis en esta última dirigida por los hermanos Dardenne Marion Cotillard era una trabajadora a la que sus jefes proponía no despedirla si convencía a sus compañeros de que renunciase en su paga extra

Voz 17 09:36 quería preguntarte si querrías voten una cosa que conserve mi trabajo los secretos que se obligue a elegir también aquí

Voz 0032 09:47 ya en España han hecho películas para retratar por ejemplo la crisis o la burbuja inmobiliaria el cine se ha centrado sobre todo ellos normal en sus consecuencias historias de parados de larga duración de estadios de la Juventud Sin Futuro o que estaba bueno pues obligada a emigrar hay alguna comedia pero la mayoría son auténticos dramas

Voz 3 10:10 a ver en el paro Familia no tiene prestación

Voz 0978 10:20 nació en que vives estoy sola con niños chico no necesita a alguien que no sepa limpió la oficina Borgo

Voz 0229 10:29 en Techo y comida Natalia de Molina interpretaba a una madre soltera sin recursos y es que en España además de la crisis financiera y la de la deuda se sumó además el estallido de la burbuja inmobiliaria Llegaron entonces los embargos y los desahucios de los bancos

Voz 3 10:43 Sepa que sigamos Papa nos veremos obligados a quedarnos con el peso de Chupa que no que es que voy a pagar usted su hija viven allí si pierden el piso y se quedan en la calle lo pueden garantizar vivienda pero a su hija servicios sociales podría tomar cartas en el asunto

Voz 0229 10:59 lo Cortés en cerca de tu casa nos contaba la desgraciadamente muy común historia de una familia que aún habiendo perdido el piso tenían que seguir pagando al banco su deuda

Voz 3 11:08 no son el primero pero es que el piso ha perdido valor pero cuántos debemos todavía diecisiete mil quinientos veintitrés oros

Voz 0229 11:17 la comedia perdiendo norte abordaba la situación de los jóvenes que tienen que emigrar para encontrar un trabajo

Voz 3 11:22 pocas pinches que más que nosotros somos tu sombra es para para para para que esto es un restaurante que pinte bien científico y la economista eh pues

Voz 1491 11:30 trabajar hubo en España e hombre por algo hay que empezar Merayo antes de entrar en la estudié arquitectura limpia escaleras

Voz 10 11:37 dice cama respetables y Serantes expectativas pero yo no he a hacer el trabajo y los alemanes no tienen acceso

Voz 18 11:42 el acuerdo Rihanna que limpiaba en tu casa lo hacía porque será el soñó toda su vida desde pequeñita no te jode

Voz 1491 11:49 Diez años de el estallido de una crisis que aquí enviado para siempre el mundo en el que vivimos no precisamente para mejor como también han reflejado en muchas películas

Voz 0229 11:58 porque han sido las clases media y trabajadora las que más la han pagado subida de impuestos recortes sociales y una nueva filosofía del mundo laboral que ha acabado imponiéndose

Voz 18 12:07 el hecho es que tienes derecho a cabrear eso sí

Voz 0229 12:10 trabajo ha pasado de ser un derecho a convertirse en un lujo el miedo al desempleo ha fulminado en poco tiempo las conquistas sociales que los trabajadores tardaron más de un siglo logra especialmente sangrante resulta el paro juvenil

Voz 10 12:29 qué opina que es trabajo en una hamburguesería seguro

Voz 0229 12:32 trata sobre eso no hace falta que lo pongas en tu currículum en los mayores de cuarenta y cinco años

Voz 3 12:40 Enrique David con menos posibilidades hay que aceptar lo que me ofrezca

Voz 0229 12:44 las crisis del capitalismo vuelven siempre y los que las pagan son también siempre los mismos

Voz 0032 12:50 tengo tengo pendiente Marina ver alguna de estas pelis las apuntado las iré viendo poco a poco dejamos también pendiente una charla con los compañeros de Sucedió una noche sobre nuestra abre vena un poco friki porque no creo que fuera casualidad el estreno de la serie The Walking Dead en dos mil diez

Voz 1491 13:13 las teorías de la conspiración de Aíto al pueblo a cuatro y cuarenta y tres tres de cuarenta y tres en Canarias vamos a cambiar de tercio a ver si levantamos un poco esos a sorprende me J ocurrieron buenas no es un para cambiar de esto de la crisis me he acordado de Pilar y de Maruja las dos mujeres que nos contará hace unos días que a sus setenta setenta y pico habían decidido volver a la universidad no por la epidemia de titular que ya sabes que afecta a varios de nuestros políticos sino simplemente por el placer de aprender

Voz 19 13:43 lo sacamos las letras que tengo yo te gente que cerró para ambas partes para para los profesores una experiencia no era también para ellos acostumbrados a universitarios que siempre es la película claro fue una de las mejores definiciones de mi vida

Voz 1123 13:57 como ya me había jubilado que iba a hacer yo en otras a todo el día fueron los currículos que tiene poco que han estado yendo

Voz 20 14:03 a hacer cursos a ganada a Finlandia a Suecia a Brasil

Voz 1123 14:08 el coche digo esta gente tan preparada

Voz 1491 14:12 así quiero llegar yo a los setenta

Voz 0032 14:14 bueno ejemplos como estos eh hay muchos eh unos menos conocidos del día a día como Maruja y Pilar por ejemplo pero otros muy conocidos que quieren vivir eternamente en como diría yo en una gran noche

Voz 11 14:28 hoy por hoy una vez a mí

Voz 3 14:57 si no

Voz 18 14:58 eh Rafael no ahorren a ver quién quién no ha dado no lo dado

Voz 0032 15:03 todo con este tema e incluso Rajoy en las bodas de la gente del PP hacia cuatro pasitos p'alante cuatro pasillos para

Voz 1491 15:09 le decían presidente presidente desde el baile vais imposible no bailar cuando suena Mi gran noche bueno Rafael ha cumplido ya setenta y cinco años eh setenta y cinco años pero sobre el escenario es como si tuviera veinticinco con

Voz 1 15:26 la vida cómo va a quedarse en casa encerrado que mucha gente que cree que hay un momento de la vida donde bueno pues hasta aquí ya luchó todo partido dices si la vida no sorprende todos los días sino sabemos nada a mí me queda una tanta cosa que aprender yo estoy dispuesta a aprender todavía de todo lo que has aprendido hasta ahora con qué te quedas tú que has vivido todo yo creo que he tenido como tú acceso a tanto con tantas generaciones que viene de muy lejos además decir que no es una cosa reciente que es fácil tiene entre comillas es fácil tener éxito pero están bien resueltos es muy complicado que todo eso con qué te quedas quedó con el sentido de la responsabilidad que tengo para cuidarme en la manera que me cuido para está siempre a la orden o sea que que salga el público del estadio del teatro del coliseo de lo que desea siendo pero cómo es posible que siga cantando de esta manera y aquí también Oslo

Voz 0032 16:21 Nos lo preguntamos cuál cuál es la pócima la brujería para tener setenta y cinco años Isère capaz de darlo todo

Voz 1491 16:28 sí sí seguir cantando de esa manera y en cualquier sitio ya sean un teatro o frente al pub ICO frente a hordas de millennials el Festival de Sonorama

Voz 11 16:42 es hombre te amo

Voz 18 17:43 pues resulta que que lo bien que está Rafael parece que que tiene truco

Voz 0032 17:48 a lo explicado a Toni Garrido The Atom calen que han tomado nota para seguir sus pasos así que Marina saca libreta y boli

Voz 1491 17:53 estoy lista que también nos va a hacer falta

Voz 10 17:55 que contarnos

Voz 1 17:57 he cuidado de no descuidando B pero eso olvidase es cuidarse no beber no fumar no trasnochar porque el lentes More tal necesidad hacia mucho tiempo que estamos hablando todo viene bien he escuchado la palabra repelente ente colorante de las noches y nada de fumar comer

Voz 1610 18:23 no no no con verlo normal lo normal como lo comía

Voz 1 18:27 la sala normal atraco

Voz 1610 18:30 va

Voz 1 18:32 el cuidarse es una señal de respeto al público

Voz 1491 18:37 el público no tiene porqué aguantar Tous estés

Voz 1 18:42 para mí es una señal de respeto al público yo le debo mucho

Voz 1491 18:47 SER no beber no fumar también ha dicho no trasnochar hoy eso no lo había apuntar yo creo que al final estamos sobre valorando esto de vivir tanto tiempos igual sí que está un poco sobrevalorado pero no no la vas a poner derrotistas que estamos en septiembre mes de los buenos propósitos y época también de buscarse juguetón nuevos para pasar de curso como por ejemplo pues empezar una colección aunque a los dos días la la la ya sabemos que Antón Meana compra cualquier edición del principito en cualquier idioma a la que tenga acceso que Jordi Martí tiene su casa llena de Michael maní de todo tipo de muñecos pero hay quién

Voz 21 19:36 en aficiones un pelín más especiales bueno la ONU ha declarado septiembre como Messi internacional de las colecciones por fascículos ya sabes

Voz 1491 19:43 así es el mes donde sí

Voz 10 19:46 están todas las colecciones

Voz 21 19:47 y queremos acercarnos a a este fenómeno el fenómeno coleccionista esta esta fascinante mezcla de entre cifrado y chalada que que que acumula objetos si eres coleccionista o coleccionista llámanos cuéntanos tu

Voz 10 20:00 no del mundo nació esta afición ya tenemos a sí

Voz 21 20:05 hola buenas buenas tardes qué tal cual es tu nombre Mc Maquiavelo desde donde lo llamas Maquiavelo

Voz 1610 20:14 eh que dio el centro de la ciudad que primero del centro de Girona

Voz 21 20:20 desde el centro de Girona vale cuéntanos habéis empezado les

Voz 1610 20:23 esta sí de los coleccionables son

Voz 22 20:25 con bastante fácil concluya tu propia botijos

Voz 1610 20:29 adiós y bueno sí sí me acuerdo construir tu propio sí sí sí sí sí el botijo algo dijo con el dos

Voz 1491 20:41 sí

Voz 1610 20:42 pero esta te lo más sencillitas de Marimar bastante éxito usted qué fácil no

Voz 22 20:49 soy capaz no empecemos a John de colecciones pero yo no soy una persona constante y me quedo siempre ponen el primer fascículo de ahí no pasó

Voz 21 20:59 pues escucha lo igual lo que te tienes una colección fantástica de primeros fascículos

Voz 22 21:04 pues igual ya ya ya igual pensar solito

Voz 21 21:08 no no creo que haya pensado en ese de verdad que no

Voz 1610 21:11 la verdad es que un hombre

Voz 21 21:16 dos frase cita ya te cada ante

Voz 1610 21:18 que hace muy buena idea batería jamás juerga sí

Voz 0032 21:24 pues no le los ha parecido raro esperará a escuchar a José Mari Cielo otro oyente que ha llamado La Ventana para hablar de una colección que lleva años haciendo es lo que pasa cuando las colecciones bordean la legalidad vengador

Voz 21 21:38 José Mari Cielo no es tu nombre

Voz 22 21:41 escucha que adolecía uno coleccionistas

Voz 21 21:45 colegio nas coleccionista osea que correcciones personas

Voz 22 21:48 persones a cosas pero yo acarrear torera que buscó el fascículo a mí no me llenará necesitaron retó estimulante ir más allá de la simple decoración atacaron Diane se encendía dije pos colecciona con el Jerez

Voz 1 22:02 ah vale vale si Irán como haces eso nada fácil

Voz 22 22:07 bueno pues la feria ahí mercado de segunda mano buscando conocer esta en cuanto

Voz 1610 22:11 es un tango uno que no tengas no fue así que te falta dice esto no tengo este Cooper

Voz 22 22:17 el protocolo habitual pañuelo cloroformo maletero sótano

Voz 21 22:21 tras y cuántos tienes ya

Voz 1610 22:26 oye Juan

Voz 23 22:27 no bajó cuarenta y tres cuarenta y tres

Voz 1491 22:32 hola

Voz 21 22:40 oye sabes que colecciona también seres humanos en sus sótanos a la policía

Voz 1610 22:45 el duramente

Voz 24 22:47 es buen católico experto Polley seguramente le va a gustar cuarteto mencionan candidato con ellas y bueno colabora descuida que ahora mismo te ponemos en contacto gracias amigo él

Voz 0084 22:57 qué ha dicho

Voz 1491 23:01 ah es de diciembre también es un clásico lo de volver al gimnasio o volver da apuntarse al menos o incluso para los más más vagos lo más pasta en el bolsillo bueno pues pasar por el bisturí

Voz 0032 23:14 claro es normal gente rica zona que viene Morenito dos de de su barquito han cogido algo de peso pero bueno no nada

Voz 1491 23:20 Costa todo esto sea un bisturí

Voz 0032 23:23 ahí se convenzan fácil pues esto de esta

Voz 1491 23:25 solamente a partir de de este concepto Luis Piedrahita ha creado una nueva palabra porque en en una operación de este tipo muchas veces queda alguna imperial hay gente que se estiraba cara para parecer más joven estrellas de Hollywood mira cómo se ríe Carlas estrellas dejó de estrellas de Hollywood que van con la tren como pandereta que se les puso una mosca en la frente irse resbala eh blanco con esas mejillas listo las como de piel de glam de hombre siempre como sino toda la cara estuviera tapizado con piel de Chinchón como densa muy Lisa hay muy brillante ir peor de todo son los ojos lógicos pequeños asoma dice porque pasa una cosa tú estiras toda la piel Patras los agujeros Iván Patras el señor queda dentro intentando sumar ese tentando a ver qué se está cociendo ahí fuera y sacar a Lisa Jaro de Ohio los pequeños es normal se han quitado tantos años que se les ha quedado cara de efecto gente ahí yo he visto gente tan estirada que llevaba el vello púbico en el mentón nosotros aquí lo llevaban asolando el problema es que por mucho colágeno bótox o ácido acetilsalicílico que hay partes del cuerpo que se descuelgan aquí en la papada por ejemplo aquí siempre quedan como unos colgados de iguana como unos unos colgantes aquí debajo del brazo aquí quieran eh aquí quedan como unos Brasil tríceps un colgar Joaquín también aquí detrás en las mandíbulas quedan unos bichitos como de hámster eh en en el codo queda como hubo

Voz 1610 25:11 bonito como de piel de pasa

Voz 1491 25:13 hay una palabra que den nombre a esas carnes añejas insumiso al rejuvenecimiento cómo podemos llamar al pellejo colgando pero que no se da por aludido en los tratamientos de belleza tu dirás yo propongo

Voz 0084 25:30 colgar ajeno sino la definición quedaría tal que así

Voz 1491 26:05 oye qué capacidad tiene Piedrahita es que me dan ganas de de envejecer sopa tener mi mi mi propio con garaje mejor es como lo de disfrutar que es pensarlo y querer irme corriendo al baño así que aquí os dejo me voy Apis frotar

Voz 1491 28:12 seis de las desde la canción de amor preferida de Alfonso Cardenal

Voz 11 28:27 para ex

Voz 1699 28:45 esta victoria me llamó Xosé Manuel hace seis años descubrí que era mi madre la habían estafado afortunadamente ya no lo pudo sufrir en vida porque habían muerto cuatro días antes el Banco Popular de había dicho que el dinero que ingresaba como un depósito a plazo fijo pues era eso un depósito a plazo fijo debajo estaba la trampa estafa eran bonos convertibles necesariamente canjeables por acciones del Banco Popular que salía a la calle con un peto pancarta para

Voz 5 29:12 decir a la gente pregúntame qué es lo que

Voz 1699 29:15 lo hizo el Banco Popular a mi difunta madre lo hice en cuatro comunidades autónomas distintas y fue el primero que denunció públicamente la gran estafa del Banco Popular tiempo después ya sabéis que el Santander lo compró por un euro

Voz 1491 29:31 así fue por un euro gracias José Manuel

Voz 0032 29:33 el a partir de las cinco y media hablamos con Laura Marcos es sobre la relación entre los fraudes económicos nuestras

Voz 18 29:39 la luz es A seis ocho tres tres dos tres

Voz 1491 29:41 siete cero cuatro Se nos queréis enviar mensajes de voz como el de José Manuel de Vitoria son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:06 Ana corbata un buenos días buenos días José María Aznar vuelve hoy al Congreso para comparecer ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular también allí en la Cámara baja hoy se debate una moción de Ciudadanos para suprimir los aforamientos de cargos públicos una moción que llega después de la propuesta del Gobierno para acotar los Inma Carretero la propuesta en la que está trabajando el Gobierno

Voz 0806 30:26 no supone suprimir los aforamientos para los políticos es decir para diputados senadores y miembros del Gobierno para todos los supuestos menos para los que están relacionados estrictamente con el ejercicio de su cargo el Ejecutivo está ahora definiendo ese perímetro de hecho todavía no saben si iban a llevar este asunto al próximo Consejo de Ministros

Voz 1491 30:45 al siguiente pero según explican a la cadena

Voz 0806 30:48 SER fuentes gubernamentales mantendrían el aforamiento quiénes sean imputados por haber firmado una decisión del Gobierno hilo perderían aquellos investigados por corrupción o por temas personales como es el caso de las irregularidades del máster de Pablo Casado en Madrid

Voz 0127 31:03 se ha pospuesto el debate sobre el estado de la ciudad que se iba a celebrar hoy porque la alcaldesa de la capital Manuela Carmena ha sufrido una caída en su casa esta noche la pasado en el hospital pero desde su equipo de gobierno confirman que está bien Marta Higueras es la primera teniente de alcalde

Voz 3 31:15 se ha ido a levantarse ha tropezado con los cables del ordenador se ha caído entonces un resultado esa caída es una brecha encima de una ceja es una brecha que no tiene no tiene más trascendencia lo único bueno pues que es un poquito aparatosa el han traído al hospital porque es el protocolo ordinario

Voz 10 31:32 a tener en observación le han cosido

Voz 3 31:35 le han cogido la brecha a observación hasta mañana

Voz 0127 31:37 desde hoy vuelve a subir el precio de la bombona de butano también el precio de la luz Victoria Moreno

Voz 1491 31:42 el precio medio del butano sube casi un cinco

Voz 1509 31:44 siento es decir que a partir de hoy pagaremos setenta céntimos más por cada Amón Bona Un total de catorce con sesenta euros en cuanto al precio de la luz el mes de septiembre va a ser complicado porque sólo las primeras dos semanas ya subido casi un tres y medio por ciento los expertos dicen que la factura va camino de convertirse en la tercera más cara de la historia en concreto y de seguir así los números el recibo de una familia media va a ser de unos ochenta y cuatro euros

Voz 0127 32:07 la serie de Marvel Él acaba de ganar el Emmy a mejor comedia Juego de Tronos el de Mejor Drama Rafa Muñiz

Voz 1772 32:14 sí el drama de HBO es la serie más premiada de la historia en los semi

Voz 18 32:22 lo acaban de celebrar en Los Angeles la mejor comedia ha sido para de Marvel con Astérix Humphries

Voz 3 32:33 cómo es Messi

Voz 18 32:35 cuenta la historia de una mujer de de los años cincuenta en Estados Unidos a que la que le cambia la vida cuando su marido le deja por otra mujer Claire Fox acaba de llevarse el premio a mejor

Voz 1772 32:45 Trip protagonista por la serie The Crown Matthew Rees el de mejor actor protagonista por día América en el Emmy a mejor miniserie ha sido para el asesinato de Gianni Versace donde actuaba Penélope Cruz el la que nos ha llevado ninguna EMI a pesar de que estaba nominada tampoco se lo ha llevado a Antonio Banderas que estaba también nominado

Voz 0127 33:03 por cierto que ya sabemos quién va ser el primer turista que va a volar a la Luna será un multimillonario japonés que no desvelado cuánto ha pagado sí sabemos que tiene una fortuna de dos mil novecientos millones de dólares unos dos mil quinientos millones de euros y que el viaje lo va a hacer dentro de cinco años en dos mil XXIII de momento es todo más información dentro de una hora en Hoy por hoy y en Cadena Ser punto com

Voz 0978 33:48 generales también mucho sol pero ya sabéis también que con este sol de septiembre y estas temperaturas todavía altas hay un fenómeno que no afecta a muchos puntos pero allí donde se presenta pues se hace notar y hablo de las tormentas tormentas que ya tendremos durante la mañana cerca de Mediterráneo incluso con alguna lo pero será a partir de mediodía a medida que avance la tarde cuando estas tormentas en cualquier punto de montaña de todos los sistemas montañosos

Voz 1491 34:14 de la península también en la isla de Mallorca

Voz 0978 34:17 desarrollar las tormentas más activas como

Voz 28 34:19 qué ha pasado los últimos días muchas con aguaceros granizo fue

Voz 0978 34:22 te rachas de viento la parte positiva es que abarcarán muy poca extensión de territorio pero allí donde se presenten parecería que caiga el cielo iban a quedar bastante al margen aparte de Canarias el noroeste de la península por ejemplo Galicia Asturias y en las provincias más al oeste de Castilla y León aquí va a ser difícil que se formen tormentas

Voz 1491 34:41 Jordi vamos a inaugurar sección de consultas a ver si te parece tenemos un amigo oyente Pedro Antonio que es murciano es agricultor en la zona de de Águilas y que nos ha dicho oye cómo va a ir esta semana para trabajar en el huerto va a ser buena va a ser mala qué tal para trabajar la tierra

Voz 0978 35:01 si tiene una huerta encima en Murcia y me ha dicho que en Aguilas no

Voz 1491 35:05 sí esa zona Alto Guadalentín

Voz 0978 35:07 de Lorca pues la verdad es que seguro que es una una sufrida persona porque tiene mérito en esa zona la verdad es que supongo que lo pregunta por si podrá hacer trabajos que ahora los hay muchos aunque no lo parezca y la idea es que después de la tormenta fuerte que tuvieron en Águilas y alrededores el sábado con más de veinticinco litros que seguro que están muy contentos a pesar de que cayó en muy poco rato pues os espera que esta semana la lluvia se presente es más e incluso les recomiendo que las actividades la saga no al centro de la jornada porque todavía van a pasar de los treinta grados con sensación de bochorno ya es decir mejor trabajar lo que tenga que trabajar con las primeras luces o ya al finalizar la tarde que se trabajará muy agusto esta agua que cayó el sábado pues se va ir evaporan do de manera que tampoco se va a encontrar demasiado barro

Voz 0032 35:50 Jordi y ahora mismo época de que eso sea que es está recogiendo Iker que tienen que plantar ahora mismo el mes de septiembre

Voz 0084 35:57 os puedo hacer una pregunta yo también

Voz 0978 36:00 alguna vez ha bajado en un huerto o no sé

Voz 0032 36:03 bueno no no seriamente pero el de Mi abuelo por ejemplo el de Maite

Voz 0978 36:07 muy bien muy bien o sea que habéis probado los sabores fantásticos uno ese tomate y que nunca más encontrarás ese sabor

Voz 0032 36:14 ese sabor original los

Voz 1491 36:17 bueno a ver si te lo de Aitor porque yo no yo no he trabajado mucho Huertolas verdad

Voz 0978 36:24 de tendrás que preparar una ensalada la verdad es que ahora es un momento que después de la intensa actividad que hay durante los meses de julio y agosto que que no se para de recoger no sobre todos los tomates que hablábamos ahora parece que hay un parón o los que trabajáis la huerta sabéis que que no hay parón posible no siempre y alguna actividad posible lo digo porque los que sois más y profanos en el tema ellos introduciendo yo por ejemplo hace sólo un par de años quiero hago todavía estoy aprendiendo ir aprendiendo hasta el último día supongo pero ahora por ejemplo es un buen momento para para plantar apio borrajas guisantes y una cosa que os animo muchas horas de que las plantee un poquito de mi tierra habéis probado alguna vez los calçots vosotros

Voz 1491 37:05 sí sí ríe con un par de veces

Voz 0978 37:08 si la salsa la preparo divinamente

Voz 1491 37:10 así lo digo lo suelto aquí

Voz 0978 37:13 voy a dejar un margen en el huerto para afrontar estos calçots lo digo porque ahora estas estas hortalizas que se plantan para estas fechas bueno como la gente ya no planta nada es bueno porque hay cultivos de invierno que no ocupa mucho espacio irá bien pues porque justo al final del invierno o a principios de la primavera podremos saborear estos fantásticos calçots o muchos otros productos no por ejemplo las acelgas estoy en me gusta tanto pero bueno son

Voz 1491 37:36 ahí había encantas pero sí

Voz 0978 37:39 con mucho condimento no vale vale vale yo soy más de lo que nos da la huerta de lo que sale crudo es decir de tomates todo lo que sí tiene que cocer ya no me gusta tanto hablando justamente de los tomates porque lo que decía no ahora se pueden hacer actividades que no ocupan tanto puede aprovechar para ir preparando ya el resto del terreno es decir es un buen momento para remover la tierra para que se exige hay truquitos por ejemplo porque ahora agotado bastante de nutrientes sobretodo donde teníamos los tomates donde todavía tenemos algunos pimientos que pueden y Salerno se pueden hacer algunos cultivos por ejemplo de legumbres que ayudan a que el nitrógeno Se Se se implante en ese terreno y eso va a ayudar para cuando volvamos a hacer la plantación

Voz 1491 38:17 ha recuperado la antes no existe

Voz 0978 38:20 poquito renovada no resumiendo que hay actividades para que nos va a permitir la meteorología porque se podrá trabajar bien la tierra preparar esos cementerios y lo he dicho y lo que plantea él

Voz 0032 38:32 yo creo que no ha plantado nunca calçots pero vete plan dándonos tú que llega traigo tomates de Guernica o buenos buenos así con unos Pini Anton Costas de Guërna en los quinientos verdes así muy rico

Voz 1491 38:42 ya traer unos Marina que no se unos cimientos de Padrón y unos entre los valores buenos GRE los que Rico Juan López veinte que ponen Gorrín no alargar los la con con cree los es muy típico de mi zona hoy Jordi pues mucho

Voz 0032 38:58 además gracias

Voz 1491 38:59 pues venga que paséis buen día Artur

seis de las desde la canción de amor preferida de Alfonso Cardenal

Voz 23 40:19 los días que talante es dónde estás

Voz 32 40:22 el pasado por lo que yo logro

Voz 1491 40:26 hay que decirlo

Voz 32 40:28 tampoco porque soy Guillermo

Voz 1491 40:31 qué bien alegría y qué haces ahí camina en la carretera no

Voz 32 40:38 sí doy paso pero tu no me iré a dos grandes de se ensanchó

Voz 23 40:51 y cuanto más o menos para llegar a Valladolid

Voz 1491 40:53 veintisiete mayor

Voz 23 40:56 podemos Ángel trabaja siempre por la noche cómo lo llevas cuéntanos

Voz 32 41:07 fue el conductor de cómoda

Voz 0032 41:17 ya hoy Ángel teníamos en Twitter una encuesta que decíamos y a ver quién os parecía menos de fiar las inmobiliarias la página web de Renfe o los bancos tú porque has votado

Voz 32 41:31 yo me pregunto yo si lo de la red grande

Voz 23 41:40 pero por comparación no

Voz 32 41:43 inmobiliarias porque no consideró que el conjunto de Europa

Voz 1491 41:51 sí claro

Voz 32 41:53 yo entonces duro como chicos liposucciones yo no yo no

Voz 23 42:02 kilos bancos casi peor

Voz 32 42:05 yo por ejemplo no lo que voy a juraron consigue sería algo

Voz 1491 42:28 Ángeles que ahora haya hasta respirar tiene comisión Cathy

Voz 32 42:32 no no yo digo una cosa mándame el perdón hay dos horas de la noche

Voz 23 42:46 hay que estar al quite verdad oye Ángel pues que vaya muy bien esta media horita que te queda claro no lo sabemos nos encanta saber que te acompañamos de ruta nocturna vale no es que ya no encontró día venden una arte

Voz 1491 43:07 José Ángel

Voz 1610 43:15 bueno este lunes los amantes del deporte

Voz 0032 43:18 no los amantes del Real Madrid del Barça no los amantes del deporte sólo hablaban de una cosa porque el domingo en Berlín Eli Ud Kipchoge destrozó el récord mundial de maratón este keniano de treinta y tres años tardó dos horas un minuto treinta y nueve segundos en completar los cuarenta y dos kilómetros de la prueba más mítica del mundo del atletismo que no se hace a la idea de lo que esto supone Martín Fiz os lo aclara

Voz 9 43:43 nuestro Martín Fiz que logró el campeonato Europa en Helsinki noventa y cuatro en el Mundial en Goteborg noventa y cinco tiene su mejor marca personal en un maratón de dos horas ocho minutos cinco segundos si no me equivoco en Japón en su en el noventa y siete está por ahí en el Larguero hola Martín Fiz muy buenas hola muy buenas noches que te pare

Voz 1772 44:00 Cela abarca del keniano de dos horas

Voz 9 44:02 en el minuto treinta y nueve segundos

Voz 1123 44:04 el Ejecutivo siempre que la gente que estos días desde el domingo oí y ahí todo el el lunes han estado mejor cuando de que es una marca impresionante pero los este todavía no se da cuenta de lo que ha hecho la gente que que conocemos como José Luis como la gente de la élite sabemos lo que es correr a eso a esos ritmos la gente oye escucha el que hay una una africano que ha hecho que ha ocurrido en dos puntos y otros horas un el veintinueve segundos a una a un promedio de nuestros pueblos ahí dejó eso y suele mucho pero lo que hay que hay que meterles en un campo en un en una pista de atletismo a un parque a las un poco aquí el parque para que eran quinientos metros sólo un minuto a ritmo que he hecho Kipchoge los cuarenta ha sido capaz de que mantener elegimos durante los cuatro kilómetros y ahí es cuando ve que puede romper

Voz 1491 45:01 es que son dos horas a todo lo que da la maquinaria como un robo sin pararse este ritmo Kipchoge a ha bajado tres en más de un minuto y ha vuelto a abrir el debate de si el ser humano es capaz de de hacer esos cuarenta y dos kilómetros en menos de dos horas

Voz 9 45:16 nunca había bajado nadie nos decías de dos horas dos minutos pero la pregunta es Se puede bajar de dos horas

Voz 22 45:22 yo estoy convencido que se puede bajar de dos horas la clave fundamental creo que es la siguiente

Voz 23 45:27 ver la evolución natural del ser humano eh

Voz 22 45:30 muchísimo más lenta que la evolución de la ciencia ahí está la clave en cuatro palabras que son la tecnología la biomecánica la bioquímica y la fisiología Si juntamos a esas cuatro la progresión de esos cuatro cosas y ahí es donde está la clave para que se vaya a bajar no sólo de las dos horas sino también yo diría otros récord aparecen imposible

Voz 0032 45:54 bueno bajar de dos horas en el maratón es una aspiración que tiene el mundo del atletismo entre ceja y ceja de hecho el año pasado se intentó batir en una carrera privada en un circuito de Fórmula uno y fue el propio Kipchoge el que estuvo cerca pero a ver qué reto tiene más mérito correr los cien metros en nueve segundos y cincuenta y ocho centésimas como por ejemplo Usain Bolt o eso del maratón este pique no es nuevo eh es un pique sano pero siempre ha existido entre velocistas atletas de resistencia

Voz 1123 46:25 pues si no somos conscientes a mi me gustaría preguntarte a Josu sí sí lo que ha hecho algunas es comparativo a lo que a lo que hizo en su día usen Ball en la prueba de cien metros

Voz 22 46:37 mira es muy muy parecido desde luego es muy difícil comparar pruebas tan tan diferentes cuál podía ser una guía pues la tabla internacional de la Federación de puntuación de cada una de las pruebas es muy muy parecido a la puntuaciones algo más de mil trescientos puntos un poquito no más la marca del nueve cincuenta y ocho el récord haciendo Usain Bolt pero están muy muy cerquita de por tanto son dos hazañas parejas dos dudosamente conseguidas en

Voz 1491 47:06 lo realmente curioso es que en este tipo de maratones tan enfocados a que ese pueda batir el récord del mundo la propia organización contrata corredores para que impongan un ritmo fuerte Ibon hoy los favoritos pues se puedan hacer grandes marcas y que paso el domingo en Berlín pues que Kipchoge iba demasiado rápido incluso para ellos

Voz 9 47:25 qué importancia tiene lo de las libres que a lo mejor no le damos la importancia los que no somos tan expertos

Voz 0978 47:30 en tono José Luis

Voz 22 47:32 es fundamental es decir un récord en maratón es imposible sin tres liebres para más las libres han de ser atletas de altísimo nivel cuando sito la anterior récord del mundo al paso por el Medio Maratón pasó la liebre a ritmo de récord mundial de medio maratón por tanto ahora mismo el problema está en con entrar liebres que puedan seguir esos ritmos por eso las liebres de esta carrera si iban a ritmo de récord del mundo por debajo del parcial de anterior pero es que no pudieron aguantar todos los kilómetros que les habían pedido ese ritmo esa es una de las claves también para que se pueda

Voz 32 48:06 evidentemente el circuito Berlín eso

Voz 22 48:09 circuito fantástico este año han tenido suerte con el tiempo el año pasado no porque llovía

Voz 1123 48:14 en Valencia por ejemplo a ese avión circuito también

Voz 22 48:17 ideal para poder batió el récord del mundo para eso habría que tener muchísimo dinero para traer a estas superestrellas pero el papel de las liebres en este tipo de carreras es que ellas fantástico y además te digo no son la libre Lass liebres porque tienes tres y lo ideal sería que te llevara al kilómetro treinta ya saben no han podido sentir solo unas al XXV Años

Voz 1772 48:37 tres ya es tres fallaron dos sale fallan dos de las tres dio Reid

Voz 23 48:41 en el tercero Peña ilegal que

Voz 22 48:43 treinta y abandonar el XXV Encuentro

Voz 0032 48:46 dice lo del kilómetro veinticinco como como si fuese un fracaso añades yo creo que ni sumando entre todo el equipo del programa llegamos al quince

Voz 1491 49:01 pues quince precisamente no quince kilómetros quince pero gravámenes más cumplimos este martes de madrugada está así de buenas a primeras ha sido como una Marcos ha pasado rápido no es rápido si ya sabéis que vuestra opinión no importa muchísimo que nos gusta que nos contéis qué pensáis y bueno sino Nos lo contáis pues nos dedicamos a a tratar de averiguarlo buceando en las redes sociales hemos detectado que hay un tramo de la vida moderna que ha triunfado mucho en este inicio de temporada un relato de amistad en estado puro no

Voz 5 49:32 yo vivía en Londres yo conocía Jerry que ya quiero mendigo yo les llega regalar mi almohada y saco de dormir

Voz 0978 49:40 te identificó como del gremio

Voz 5 49:44 Gerry Gerry me hacía me daba dinero para ello irá porque ya no le vendían alcohol y alcohol el me daba dinero y me decía vete a comprar una sidra mis amigos de Gerry Gerry era vagabundo una vez me lo dijo de ese yo estoy es ecología pero luego me di como persona ahora soy alcohólico vivo aquí me venía a buscar al hotel donde yo trabajaba para saludarme hicimos amigo

Voz 0032 50:11 bueno la verdad es que es una historia tierna enternecedora el vagabundo y el emigrante que se tuvo que huir de su país para trabajar en el duro mundo de la hostelería

Voz 1 50:21 ya londinense era un guión eh

Voz 0032 50:24 ya todo para haber salido en un Salvados por ejemplo de Jordi Évole pero claro como ocurre con casi todas las cosas de Ignatius pues la Historia sacaba torciendo a Jerry

Voz 5 50:36 de cogerlo botellas de vino de sidra y su propio pues sí tenían sentido respondía Jerry me pero es como si lo hubiera descubierto él ya Gerry Gerry me decía hoy hoy intentar no dormir demasiado durante el día para luego coger bien el viviendo en la inmundicia absoluto fíjate el truco que tengo y tal vez Palou dormir bien digo a quién le importa Gerry ahora mismo es otras prioridades por dónde empezar a rehacer su vida más que soy de una puta mierda pero viendo el cabrón entonces ese decalaje entre este decalaje es muy

Voz 1491 52:03 dice descojono los consejos para dormir de de Jerry ya tenía una cosa que nosotros no tenemos biorritmos a esta historia de Ignatius sí Gerry padre decía que estaba bueno tocando a su fin pero no tampoco porque todo es susceptible de ensuciar sea aún más en la vida moderna así lo decimos nosotros que compartimos estudio con él

Voz 5 52:27 no olvidemos que te acabas un lo que tienes ahí en homenaje a Gerry a mí me tapa inglés pero ajustado Lapo con lo que con el con el discursos debería poner lo no

Voz 10 52:54 yo yo no me no me había fijado en novela y yo estoy igual no falso sueño eh

Voz 5 53:07 jodido su propia vida cuales diez de la noche a mí no me voy a mí no me pidáis más bueno el espíritu de Jerry me tuve que violaba eh let que me escribe una poesía una vez me escribió si esa risa inexacta volvió el escribía poesía me río así que parezco gilipollas él me escribía eso me me es fue el primero que dijo esa risa de gilipollas a esa risa de INEF no caló en sí sí Mecalux Mecalux era su mejor amigo

Voz 0032 54:06 pero impar de apreciaciones primero estas en el micrófono en que Ignatius eh

Voz 21 54:10 a su lado no creo que eres tú no entiendes pero luego ahí ha habido

Voz 0032 54:17 misas que estaban a mitad de camino entre la tos

Voz 21 54:19 la arcada y el infarto de miocardio apostar cada dos vamos a intentar

Voz 0032 54:24 aislar ese momento en el que Ignatius casi fallece de de risa Borja lo tienes si venga

Voz 1491 54:43 en Canarias se algo seco más que la garganta Ignatius seco de verdad el mundo lo impermeable es el producto del que vamos hablar ahora volvemos a hablar de servilleta

Voz 10 54:54 tras de papel satinado de servilletas estas de usar y tirar

Voz 18 54:58 bueno en un bar y que cuando te quiere limpiar

Voz 1491 55:02 es un poco de brillo exacto que sacan menos con secador de hotel estas cosas esas que yo creo que eso solo españolas no buena nos lo contará exprés que yo sobre las he visto a este país

Voz 10 55:14 pues yo también lo he hecho

Voz 10 55:20 no sé qué no sepa cómo llamarlas yo creo que el adjetivo impermeable es es perfecto no sea de hecho ellos que me las imagino un día que se ponga a Joel mientras toman una cerveza al salir derogar dices me voy a mojar pues nada me hago aquí una especie de impermeable con servilletas no me mojo está garantizado porque cuando te quieres limpiar el del bocata Dunn no no lo absorbe lo repare más exacto extenderá

Voz 0127 55:46 dije rigen las inventó porque seguimos usando responde a esas dudas

Voz 10 55:50 universales Carlos Cano buena no tengo ni idea de Lezama bien si se porque la seguimos usando

Voz 0032 55:58 me gusta la dulzura de Carlos Cano pero qué asco las servilletas yo creo que son la vergüenza del gremio de las servilletas

Voz 1491 56:04 totalmente y en la redada han hablado con un empresario del sector nos lo ha confirmado esta servilleta no tiene precisamente buena fama vale

Voz 0335 56:12 he hablado con Alfonso Durán que es el responsable de García de una empresa que se dedica a los artículos de un solo uso fabricados con papel cartón sólo en esta empresa fabrican más de trescientos tipos de servilletas diferentes tienen veinte mil clientes os sirven a veinte mil bares de toda España y eso sin contar los clientes a los que llegan a través de intermediarios no vamos que el tipo sabe mucho y le pregunté por

Voz 10 56:38 las servilletas impermeables

Voz 35 56:41 está que no sirve para limpiar sino para esparcir la grasa quedó en el camino hace años y ha Sevilla otra ya practicamente no la y creo que en España debe de haber uno o dos fabricando

Voz 1491 56:55 hombre que prácticamente no la he extraído pocos bares

Voz 0335 56:59 a ver es ver es verdad que están yendo menos es es una cosa que ya la ves es un poco ventas no

Voz 0032 57:06 pinta sobre todo el diseño porque que yo recuerde sólo existen de dos maneras distintas una en la que está así como doblada que siempre pone lo de gracias por su visita y luego está la segunda versión que es como una cuadrada siempre lleva otro cuadra adicto dentro de color azul hay cómo abordará

Voz 1491 57:20 no no si las servilletas que no limpian y que no se canjes motivo por el que sobreviven y bueno no podemos imaginar la pena

Voz 0032 57:27 a ellos no las fabrican pero sí

Voz 0335 57:29 B que siga habiendo porque se las piden

Voz 35 57:32 son baratas son muy baratas de nosotros a servilleta más barata que tenemos que sería una servilleta Service que ser coge un dispensador una capa de diez Depor diecisiete creo que lo estamos vendiendo a tres y pico euros todo repercute en el precio de una servilleta te cuesta tres coma tres el algo que tú ha sido bar bar tomado vamos a suponer una tapa

Voz 0335 58:16 qué diez servilletas diez servilletas de estas costarían tres céntimos