De Buenas a Primeras (19/09/2018)

Voz 1621 00:00 a las tres y media en Canarias

Voz 1 00:07 en la Cadena Ser de primeras

Voz 2 00:13 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:48 empiezo el miércoles diecinueve de septiembre con dieciocho grados en Torrelavega y sin cambios un día más en el tiempo sol tormentas sobre todo en el este en el mediterráneo

Voz 5 01:03 es o no es delito insultar adiós a Alá o a la de ida

Voz 1491 01:07 que se nos pase por la cabeza qué diferencia hay entre un me cago en Dios de esos que a todo el mundo se ha escapado alguna vez en la vida y lo que ha llevado al actor Willy Toledo a declarar ante el juez

Voz 2 01:16 siempre cago en Dios y me quedo con la me sobra mierda pagarme del dogma de este de la cantidad de la virginidad de David De María a veintisiete coma seis

Voz 6 01:24 todo lo que tengo aquí delante todos los días demuestra que lo den

Voz 1491 01:27 al Toni

Voz 2 01:30 cuando pertenecía a los GAL

Voz 1491 01:35 con lo de Pablo Hojas son injurias a la Corona

Voz 2 01:38 cuarta familia con más cocainómanos cuando no lo que gana sencillez fallos homérica mal Ernesto otro sin embargo es libertad de expresión

Voz 1621 01:51 Bones de la perra Familia de punteros criminales mafiosos corruptos con fortuna en paraísos fiscales este miércoles allí de buenas a primeras vamos a intentar aclarar en la medida de lo posible todas las dudas que nos han surgido últimamente sobre qué es que no es libertad de expresión

Voz 1491 02:06 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias nuestro compañero de tribunales Alberto Pozas nos va a decir si podemos sonó insultar al Dios que sea sí

Voz 5 02:14 sin temor a acabar en el banquillo

Voz 1491 02:21 y este miércoles queremos saber qué os ofende a vosotros que ofende más los sentimientos de nuestros

Voz 6 02:27 oyentes y me impresionó ni poco ni mucho está muy no me impresionan nada usted es que no me impresiona el ex presidente Aznar

Voz 1491 02:33 es frío como el hielo pero nuestros oyentes no

Voz 6 02:36 hoy os preguntamos que os molesta más los insultos al Rey amigo de cagarse en Dios pero sí

Voz 7 02:45 yo lo creo el día porque no puedo decirle acabó enterado dejó enterado en entradas

Voz 1621 02:49 es un las Pizzi Val Toni vestido de Lacoste

Voz 8 02:53 para nosotros esto es un Carles Puigdemont si uno personal me pasó el

Voz 0978 02:59 muy triste

Voz 1491 03:02 nos cuente un spoiler ya sabes cómo lo de que Bruce Willis en este sentido en realidad ésta

Voz 9 03:07 sí o que en la última de Juego de Tronos muere

Voz 1491 03:11 vale vale vale vale ya paramos Borja deja de censurar Nos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos Ia roba de buenas en Twitter para contarnos que os molestamos usted que

Voz 5 03:23 su produce melancolía que callarse las cosas es muy malo nos lo guarde

Voz 1621 03:27 contadnos qué os ofende o al final lo que os apetezca

Voz 10 03:32 bueno una receta con los sigue la etarra Argala era para Marine I para Aitor bañaba pervivir logré los escurrir Carlos bien a los en un bol después sería agrega le eche sí bastante parmesano cinco huevo es verdad que no

Voz 1621 03:56 conoce

Voz 10 04:00 si después el va agregando harina de a poquito hasta que quede una masa más o menos uniforme con si íbamos quitando de esa pasta uniforme del logré lo con un tenedor así que queden patitas

Voz 5 04:19 nada al lado

Voz 1621 04:22 Arenas una muy rico pero para eso tiene que trae problemas

Voz 5 04:25 Carlos Agrelo

Voz 10 04:28 dando desde un lado y del otro y así asisten como

Voz 5 04:32 paseando nos traiga unos la Gabriel en el socialismo viaje Gabriel nuestro transportista nuestro tendero eso dice

Voz 1621 04:40 nota de voz que nos ha enviado al seis ocho tres tres dos tres siete siete cero cuatro y también puedes llamar Enterprise en directo en novecientos cien ochocientos

Voz 1491 04:49 ahí está Sergio Díez ya pendiente de todos los todas nuestras

Voz 1621 04:52 G

Voz 11 04:56 frente Antón

Voz 1 05:20 de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 12 05:31 robles

Voz 13 06:31 ya existe claro

Voz 12 06:39 eh

Voz 14 07:34 sí

Voz 1091 07:38 claro

Voz 15 07:40 no

Voz 5 08:13 pues tengo una quinta opción para añadir así de buenas a primeras para encuesta de hoy sobre qué ofender

Voz 1491 08:17 más a nuestros oyentes a esa gente

Voz 5 08:20 que de repente quiere vivir en el siglo X

Voz 1491 08:23 es la gente que eso quiere consumir productos cien por cien naturales que te pone cara como como de que tu casa huele mal sido ofreces un café con leche y no puedes confirmar la procedencia de la

Voz 1621 08:32 de refieres a la gente que compra en la estantería Bío Bío del Carrefour o de cualquier Superman

Voz 1491 08:38 no no los hay Kenny eso los hay muchísimo más radical

Voz 1621 08:41 pues a mí esa estantería causa muchas dudas una unas galletas con chocolate ahí con el cartelito de Bío valen unos dos euros y medio dos metros más allá sin lo de Bío cuentan menos pero cuestan menos de la mitad por no hablar de ya del sabor de las cosas yo creo que nuestro paladar ya se ha acostumbrado a todos esos códigos científicos doscientos treinta y cuatro doscientos treinta y siete todos esos productos cancerígenos las cosas brillo están como Sosas como que no me saben

Voz 1491 09:09 por no hablar de si sirven unos sirven para algo como decía quinta opción nuestra encuesta de cosas que nos ofenden personas anti vacunas antiguo profe no está amantes de la homeopatía personas como esta que ha pasado por estos micrófonos

Voz 18 09:23 un año más vamos a hablar de naturaleza

Voz 0527 09:24 pues porque hemos renovado el contrato laboral

Voz 1091 09:27 otro duelo favorito naturista

Voz 19 09:30 bueno que dice Francino que por los pelos lo hemos renovado pero que si ópera estoy aquí que yo contento eh bien

Voz 2 09:41 de treinta y uno de agosto de Mongolia

Voz 19 09:45 aquí contra la ventana pues no sé creo que había que hacer más mucho mucho delito nada más que cuarenta años no no muchos años mucho

Voz 1163 09:56 bueno yo le ocurrió para tu primer día esta temporada querías hablarnos de un animal que estos días con la vuelta al cole en septiembre pues está está en boca de todos

Voz 19 10:04 el Cachón Piojo no está época lo niño

Voz 0749 10:09 brillan Piojo en el cole yo con otra biólogo

Voz 2 10:12 está bien dicho si yo con otro biólogo si tu primero siempre se estamos desarrollando algo no está mal

Voz 19 10:18 haciendo un servicio para acabar con los Piojo pero por favor de una manera una forma natural sin recurrir a productos químicos

Voz 6 10:24 esa mierda ni ni ni Ania como se llame

Voz 2 10:29 sí para acabar con los piejos de manera natural depredadores naturales verdad

Voz 19 10:33 ahí vamos a la vivienda en la que ellos niños con Piojo y hacemos una suelta de unos diez quince murciélago así como los piojos depredador natural

Voz 1163 10:41 ya pero si la gente no suele querer murciélagos en en casa por lo general con los que con

Voz 19 10:47 por eso lo que hacemos una suelta de unos siete halcones peregrinos que se comando murciélago depredador natural vino es peligroso tener en casa puede serlo por eso tenemos una suelta de de águilas reales para que se coman a balcones peregrinos águilas reales tranquilo que era que no como me vamos con ellas un Jaguar en la casa allí en unas semanas a las ha ventilado el águila eso sí recomendamos a apartarlo objeto de vidrio cerámica o lo que sea porque son bicho no entienden de Lladró ni de figuritas

Voz 20 11:20 no lo bueno es que me esquema roto el no los

Voz 1621 11:23 este biólogo Antonio tiene una sección fija en La Ventana y suele abrir su consultorio en el que los oyentes cuentan sus movida sus problemas en busca de una solución definitiva vamos a escuchar la difícil tesitura que tiene en el Registro Civil un oyente que vive en Parla

Voz 19 11:39 bueno no te llama amor

Voz 20 11:42 eh que yo móvil de Parla ha dicho no es muy buena

Voz 1163 11:49 a Parla Parla hay que hay que vivirla la faena sigue bueno pues bueno Parla una ciudad preciosa en esta época del año por la noche pues los títulos pero normalmente silenció pero últimamente estamos escuchando una cosa que he grabado con el móvil el redacta y es que la escuchemos lo escuchamos y vemos que por la noche bueno yo no soy ya es Cristo ni tampoco es Susana pero a mí esto yo me parecen ballenas

Voz 1704 12:28 muy bien qué te parece el amigo sí sí sí son ballena hay concretamente

Voz 19 12:32 Marta jornada vale por el tono diría que están fabricando

Voz 1163 12:36 pero qué dices aquí

Voz 1704 12:39 sí el registro la ballena seguro de que están encontrando piso en ciudad

Voz 20 12:42 en el extrarradio vale donde la guardería son más baratas y el futuro prometedor para una pareja de You cuarta jóvenes esos trenes tanto tiempo pero pero

Voz 19 12:53 comportarme anime está en sí

Voz 1163 12:56 eso sí yo quiero para ellos

Voz 20 13:00 pues plancton plato registro plancton perros ganas de ganar encima muy grande por la que lo veo nada lo dejamos aquí he venido a Parla que hoy estoy aquí irlo cualquier signo de todos estamos todo adiós adiós

Voz 1621 13:13 todo esto era una consulta que podría ser para nuestro Carlos de dirá o para Rafa Muñiz y ojo que todavía estamos a tiempo de abrir aquí un consultorio de estos

Voz 1491 13:21 con sonidos yo creo que tenemos suficiente con

Voz 5 13:24 con con ellos todos locos Rafa

Voz 1491 13:32 seguro que a todos nos han hecho alguna es la típica pregunta de qué queréis ser de mayor

Voz 1210 13:36 seguro que más de uno aún no lo ha decidido aunque ya tenga

Voz 1621 13:40 cierta seguro que más de uno idea una además

Voz 1491 13:42 has dejado llevar al responder por ciertos prejuicios

Voz 21 13:45 oye María precaria Praza de Finlandia franceses de gimnasia rítmica profesora o estilista que le estoy fuera un chico hace no apuestan a la luz el realojo hasta la historia puede fallecía hay muchos chicos policías nota este chicas porque chico está una cosa a chicas otra

Voz 1621 14:18 esto es parte de un experimento que hizo la Liga española de educación a las niñas daban por descartadas ciertas profesiones porque asumían que ellas no podían

Voz 6 14:27 los menores toman referencias de de

Voz 1491 14:29 que viven de lo que le rodea la OCDE por ejemplo explicaba el año pasado que la feminización del profesorado puede provocar que los niños entiendan que se trata de una profesión que los hombres no ejercen

Voz 1621 14:40 claro que en el caso de las niñas esto es más grave porque en los libros del colegio por ejemplo no aparecen en mujeres inventora mujeres científicas mujeres políticas todos los referentes son masculinos

Voz 1491 14:51 así que un grupo de mujeres se ha propuesto acabar con este sesgo idea haya salido el proyecto inspire Singers que busca precisamente eso inspirar a las niñas de una forma bastante simple llevando los colegios a mujeres profesionales para que expliquen a los escolares en que traba

Voz 22 15:08 yo creo que es una de estas iniciativas que son tan fáciles porque simplemente contarles a las niñas pues tu vida como ha llegado a ser lo lo que ha sido tu como su viste como bajase pues estas cosas que nos ocurren que nos ocurren a todos no que todo el mundo todo el mundo lo puedo hacer yo creo que de dentro de cada mujer hay hay un foco de inspiración y es sacarlo a la luz

Voz 1621 15:29 la abogada Miriam González vino hace unos meses a la SER para explicar el proyecto y ahora la presidenta de la Fundación Marta Pérez Durao ha vuelto para contar la idea que tienen entre manos que es poner a las mujeres en el mapa con un arma que al final todos utilizamos Wikipedia

Voz 13 15:44 la idea no es lo dio un artículo que vimos sobre una investigadora inglesa del Imperial College de Londres Jessica White que se dedicó como vio que no había perfilada investigadora científicas tecnologías en Wikipedia decidió que lleve a subir un perfil al día y entonces es decir

Voz 1491 15:59 durante un año a subir un perfil al día

Voz 13 16:02 leemos este artículo dijimos desde Inger tenemos que apoyar esto porque claro una de las cosa como ha dicho Miriam que que nosotros procuramos que la niñas tengan referentes

Voz 0055 16:10 diferentes que no tienen en los medios en los libros de T

Voz 13 16:12 sexto que no tienen alrededor suya en su vida cotidiana no y entonces eh no paramos de pudimos hablar con ella les dijimos que leí le íbamos a apoyar para que toda esa labor también se vieran la Wikipedia en castellano porque

Voz 6 16:25 Paul es un idioma

Voz 13 16:27 Predrag no sólo para España sino para toda Latinoamérica importante como nosotros también estamos coordinando de aquí todo en inglés de Latinoamérica pues decidimos e no sólo traducir esos perfiles y subirlos sino también encontrar otra mujer de perfil e relevante que merecían estar en la Wikipedia y que no estuvieran y hacer una labor de equipo entre todos estos países Si ciudades de España que se nos están apuntando para que una fecha concreta hacer esta labor

Voz 1491 16:53 bueno esa fecha se ha fijado finalmente el nueve de octubre sea fijado ahí a mediados del del mes que viene portada lo Blaise una mujer

Voz 1621 17:02 de que que seguramente no suene de nada de hecho tampoco a nosotros no sonaba hasta que lo hemos escuchado en Hoy por hoy

Voz 5 17:08 fue la primera persona que que programó lenguaje para

Voz 13 17:11 el senador o sea que tampoco eh es un perfil que ha salido a la luz no hace tanto tiempo sin embargo pues eh es una labor que merece ser reconocida hay queremos celebrar el día que se conmemora a la labor de hadas lo Velez entonces

Voz 6 17:29 todo no sólo el primer algoritmo mil ochocientos cuarenta y tres

Voz 13 17:33 imagínate

Voz 6 17:34 vamos que se adelantó un poquito de los bleus

Voz 13 17:37 pero es que hay muchas mujeres que hacen esto y no se conoce nosotros

Voz 6 17:41 que queremos dar luz a muchos

Voz 13 17:43 miles ingles las presentaciones que hacemos las vamos identificando y las mencionamos como ejemplo de esa falta de de visibilidad no por ejemplo una maestra Ángela Ruiz Robles una maestra de la posguerra española que inventó una cosa que se llama el libro mecánico que es el antecedente de de de Liu y nadie nadie lo lo sabe y es una maestra de la guerra gallega aquí en España esa señora estuvo pagando la patente hasta que murió porque tenía tanta fe en sí porque no

Voz 6 18:14 conocemos su historia yo creo que hay gente que

Voz 13 18:16 que se adelanta a su tiempo no

Voz 1621 18:19 mujeres que se adelantaron a su tiempo y que aunque hubiesen ido acorde a su época pues también habrá

Voz 6 18:24 no civilizadas y al final eso provoca que no

Voz 1491 18:27 hemos sin referentes en las universidades por ejemplo hay más alumnas que alumnos pero en carreras técnicas como informática siguen siendo minoría minoría flagrante las chicas el prole

Voz 13 18:37 más que tenemos en España es muy significativo o un trece por ciento de de de mujeres estudiando por ejemplo la Facultad de informática la imagen del del del informático del del investigador es un señor con corbata mayor blanco eso es un eso es uno de los estereotipos contra los que luchamos no ya esa niña para que sepan que hay oportunidades para ellas entonces estos campos hay que darles referentes y eso es lo que trabajamos porque esto es un proyecto especial y es muy llamativo no pero el día a día la lluvia fina que hacemos en España Engels es llevar a mujeres a colegios para que pueda ser inspiradora como decía ante Mirian de las niñas nosotros teníamos el nuestra campaña una hora al año para la mujer del futuro este año se llama saca la inspiradora que llevas dentro porque entendemos que cualquier mujer tiene algo que alguna niña Le pueda servir en su devenir profesional y vital

Voz 1621 19:30 una tarea para la que además es necesario que se implique en la familia frases del tipo esos de niñas o inculcarles que ciertos juegos son sólo de niños pues al final sólo fomentan los estereotipos en ellos

Voz 5 19:55 pues sí estereotipos cinco menos diez cuadró las diez en Canarias estereotipos como lo de que estos acordes sólo pueden emocionar Desire es un chico una bobada la racha tío

Voz 1491 20:07 pasado este martes después de más de cien días de descanso para España los encargados de abrir fuego han sido Atlético de Madrid y Barcelona dos de los grandes aspirantes hay que recordar que este año la final se juega en el Wanda Metropolitano de Madrid así que aquí no nos vamos a librar ni en el caso de que no la gana un equipo Nuestro a las siete menos cinco un horario bastante

Voz 1621 20:28 extraño parece hora de pediatra más que de fútbol arrancaba el Barça APS PSV Eindhoven lo hacía como siempre con una exhibición de Leo Messi

Voz 23 20:40 el justo a poco hacia atrás Gastón Pereiro primer paran de la Champions que rueda esta temporada el carnavalera lo que ya Messi Messi por el Balón pierna izquierda supera la barrera no ha dado aquí espero delante y la valla quiebro de Belén sigue el francés vale Alonqueo afronta el de la verán de Páez uno sigue colegio dándoles hija tres tamén me en Europa el cosas de Luis Suárez lejos

Voz 1621 22:01 cuatro cero a favor de un Barcelona que ha empezado la temporada como un avión incluso jugadores que el año pasado no funcionaban como them velé este año están a un nivel potente

Voz 5 22:11 a revisar el otro equipo español también jugaba la orilla

Voz 1491 22:14 el Mediterráneo en el Principado de Mónaco allí el Atlético de Madrid

Voz 5 22:18 tuvo un debut menos placentero pero

Voz 1491 22:20 igualmente emocionante

Voz 23 22:35 arriba treinta y dos euros la primera parte evidentemente a pero aunque Athletic y lo hace Torres criba prohibió Costa sólo pero

Voz 25 23:12 la cosa

Voz 26 23:19 no

Voz 23 23:31 podría apelar punto de penalti bueno tique de P

Voz 5 23:50 adrenalina Mónaco uno

Voz 1621 23:52 Atlético de Madrid dos empieza bien el equipo de hecho lo eh no marcó Griezmann que fue uno de los protagonistas del martes porque Sergio Ramos le pegó este tremendo palo cuando un periodista le preguntó si el francés está a la altura de Messi Cristiano

Voz 27 24:07 la ignorancia es muy atrevida no es cierto que cuando escucho hablar a ese chaval pues una dorado mucho lo Totti se buzón de Maldini de Raúl de Xavi jugador de Iniesta de Iker jugadores que han ganado todos están repleto de títulos en su casa de ninguno tiene un galardón como como el balón

Voz 5 24:29 los esta quedado a gusto Ramos ahí fuera

Voz 1491 24:33 yo diría que le tenía un poco de ganas a Griezmann durante el partido en Carrusel eh han estado hablando de este tema la opinión más aplaudido más aplaudida ha sido esta Gustavo López hizo el sentido común

Voz 6 24:45 ha gustado Cuéntame cuanto amén de un argentino mira a mí soy de la opinión de que todos estos temas a mí personalmente me gustaban no calentar muchas veces los partidos el ambiente pero hasta hasta un límite no creo que hay límites que no se pueden superar esa falta respeto son la concibo ni en el fútbol en ningún deporte ni en la vida misma

Voz 0749 25:04 creo soy de la opinión en las cuales hay unos códigos dentro de lo que es el feudo y eso que dice no bueno los códigos desaparecieron en el vestuario sabe desapareció eso código no lo código tienen que permanecer gotas hablando de alguien que puso una foto de que dijo de que si va a o que si ya está en la mesa de Messi de Cristiano y con mucha con mucha altura podéis poder realmente o eliminar todo eso con mucha altura porque se puede decir bueno me parece perfecto está cerca de sentarse pero eso creo que Cristiano Messi están a una altura mejor o pasó esto paso

Voz 19 25:37 que puedo decir no ni por el forro Griezmann a la altura ya estaba ahí hay mucha hay mucha echó esto va preparada la respuesta

Voz 0749 25:44 Kenneth carrerilla está bien pero independientemente de eso creo que los que son capitanes lo que son campeones lo que son estandarte de cualquier club o de cualquier selección

Voz 6 25:55 tiene que ser elegante la Champions League

Voz 1621 25:58 durante el día con dos partidos más para equipos españoles a las nueve en Carrusel podréis seguir el Valencia Manchester United y el Real Madrid Roma son dos partidazos aunque no jueguen Athletic Club de Bilbao

Voz 1491 26:10 sí después de aquí de buenas a primeras resumen de golazo

Voz 5 26:13 por qué nos hace Borja González

Voz 29 26:22 sí

Voz 0749 26:27 vuelves a primeras M6 las malditas guerras han dejado un buen puñado de canciones Gil Jean compuso Ohio tras la matanza de unos estudiantes por parte de la Guardia Nacional en mayo de mil novecientos setenta en la Universidad de Kent durante las protestas estudiantiles por la invasión de Camboya qué década de pronto los guardias comenzaron a disparar recordaba en televisión un estudiante que también resultó herido el músico canadiense escribió la canción tras ver una fotografía en la prensa la fotografía de varios jóvenes heridos y asustados y un balance de cuatro muertos la canción fue grabada en directo poco después no tardó demasiado en llegar a las radios interpretada por esa banda genial que componían Crosby Still nas Jaume el tema se convirtió en un símbolo del movimiento pacifista el viaje de la universidad a la prensa de ahí al rock'n'roll el viaje musical de una matanza que como tantas otras nunca debió ocurrir

Voz 1491 28:12 hoy una foto o una canción la historia de Ohio de Neil Young por Alfonso Cardenal

Voz 2 29:44 de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 5 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias Ana corbatín buenos días qué tal buenos días el PSOE introdujo

Voz 0127 30:09 es una enmienda a una ley de medidas contra la violencia machista que permitirá modificar la ley de estabilidad presupuestaria las consecuencias más inmediatas de S cambios son dos que los socialistas podrán sacar adelante la senda de déficit en el Senado algo que hasta ahora el PP podía vetar porque tenía mayoría en la Cámara Alta tiene mayoría en esa Cámara Ike eliminar ese obstáculo dejará vía libre al Gobierno para que presenten sus presupuestos es lo que ocurrió anoche a última hora en el Congreso hoy hay sesión de control al Gobierno por la mañana y por la tarde comparece allí la ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera va a exponer las medidas que estudian para hacer frente a la subida del precio de la luz de la luz justo hoy que se espera que vuelva a subir es el tercer récord anual este mes cuando septiembre nunca había sido un mes de precios altos Eladio Meizoso

Voz 0527 30:54 el Gobierno ha dicho que se debe a la subida del gas natural del carbón de los derechos de CO2 que les afectan a la exportación a Francia que tiene nuclear disparadas y que el problema está afectando a los demás países europeos pero expertos del sector ponen también el acento en que este año hay en España más agua en los embalses que en dos mil diecisiete sin que esta vez la energía hidroeléctrica contribuya a moderar los precios como solía ya en agosto los responsables de Energía de España y Portugal se reunieron para estudiar medidas para frenar las subidas en este mercado compartido el secretario de Estado español los decía entonces que no se podían esperar milagros a corto plazo pero hace dos semanas administra Teresa Ribera afirmaba que se está trabajando también en medidas a corto plazo que se espera que desvele hoy en el Congreso

Voz 0127 31:39 hoy se reúnen en Austria a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea España va a reclamar un sistema de reparto solidario de migrantes un sistema permanente que evite la tensión actual frente a los desembarcos Griselda Pastor

Voz 0738 31:51 en que entrará también evitar que el despliegue de los diez mil guardacostas que propone Bruselas se convierta en una obligación lo que tenga que aceptar tanto si quiere como sino cualquier país cuando Bruselas decide intervenir es el punto difícil de la propuesta con la que las instituciones desean evitar reabrir las peleas internas sobre la inmigración buscando conseguir una especie de pausa o tiempo muerto imprescindible para Angela Merkel y sus socios de Baviera que en cuatro semanas tienen que volver a medirse contra la ultraderecha en las elecciones regionales de Baviera

Voz 0127 32:29 hoy el diario El Mundo ha publicado esta madrugada que la justicia madrileña no ve impedimentos legales para que el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González recupere su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de la capital Victoria Moreno

Voz 1491 32:40 esas de estar investigado en el caso Lezo el Juzgado número seis de Madrid no aprecia obstáculo para que González se incorpore a su puesto de Técnico de la Administración algo que él mismo ha solicitado después de una excedencia que dura ya veintidós años el diario El Mundo ha tenido acceso al auto judicial con fecha de este lunes responde a una solicitud del Ayuntamiento de Madrid este último necesitaba conocer si González tenía algún tipo de inhabilitación para ejercer la función pública antes de decidir si podía recupera su plaza caza que por cierto pertenece al grupo a nivel treinta la categoría más alta para un funcionario de carrera

Voz 0127 33:11 de momento es todo más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 2 33:17 vicios informativos

Voz 1 33:21 de bienes a primeras con Marina Fernández y hay

Voz 2 33:24 hora

Voz 1491 33:41 pues bien el miércoles en lo informativo vamos a preguntarle como siempre a esta hora Jordi Carbó de podemos esperar del tiempo Jordi buenos días

Voz 0978 33:49 muy buenos días espero que nuestros oyentes no se piensen que cada día estamos poniendo una grabación porque cada día repetimos lo mismo pero es lo que hay va a hacer mucho sol en todo el país fresco ahora sin aún no ha salido a la calle una chaqueta no es además incluso buen jersey en pueblos del interior y de montaña

Voz 1621 34:05 cuidado con algunas nieblas que hay en llanos del interior pero bueno

Voz 0978 34:07 van a desaparecer también habrá lugar para los chubascos ya durante la mañana en distintos puntos del Mediterráneo durante la tarde en la mitad este de la península en puntos de montaña tormentas que como los últimos días pueden ser aparatosas pero nos quedamos con la parte más amable en el conjunto del país la tarde será soleada y con un poquito más de calor aquella

Voz 1491 34:25 así que tiempo sin cambios y esas tormentas Jordi como unos contadas la semana pasada no van a aumentar las reservas de agua o ya si ya están haciendo que que suban un poquito

Voz 0978 34:36 que va que va mira de entrada bajado en el conjunto de todas las reservas que tenemos en nuestro país ha bajado un uno coma uno por ciento lo reiteramos rápidamente no una cosa es una borrasca que deja lluvia en una gran extensión de territorio esto repercute claramente una cuenca hidrográfica donde hay un río todos sus afluentes tormentas imaginemos una tormenta como las que esta semana pasada caían en la ciudad de Sevilla o zonas próximas la cuenca del Guadalquivir es inmensa esa tormenta pues ni cosquillas le hizo a la reserva de agua de manera que en general estamos bien podríamos decir que ni optimistas y pesimistas más bien lo contrario estamos en el cincuenta y cinco coma tres por ciento de reserva total estamos doce puntos por encima del año pasado que fue un desastre estamos más o menos en la media de los últimos cinco diez años oye

Voz 1621 35:23 en los próximos días que

Voz 6 35:25 sí de llovía tenemos va a llover mucho va poco eh

Voz 0978 35:30 parece que somos pesimistas porque la verdad es que no pinta nada bien de él sólo ha habido una cuenca que no sabían que va a llover o que no va a llover Jordi claro

Voz 19 35:40 es el punto de vista yo creo que va que va yo no te vayas

Voz 0978 35:44 yo creo que llegó un momento que a todos los intereses que llueva de manera que es una mala noticia porque ahora sí que la reserva de agua lo empezar a anotar por suerte no hay tanto sol o el sol no tiene tanto poder de evaporación como hace un mes pero bueno somos pesimistas hoy y mañana todavía tendremos situación de tormentas es decir que poco van a beneficiar sí que se puede beneficiar la cuenca del Júcar Segura pero a partir del viernes más allá de algunas lluvias en el Cantábrico se abre un nuevo escenario que ojo apunta que se mantendría hasta finales de mes ausencia de borrascas pero también de estas tormentas que como mínimo no han aportado algo de agua

Voz 1621 36:17 bueno la lluvia es necesaria la lluvia

Voz 0978 36:19 pues no la tendremos

Voz 1491 36:21 vaya pues gracias Jordi venga hasta mañana o el día atado

Voz 17 36:26 a e Indra Wegner a tensa que soy un día ha hecho lo de Piqué tú eras

Voz 1 37:30 de primeras con Marín hacerlo

Voz 17 37:33 le Aitor Albizua sí la Make A un nuevo Fra la Junta

Voz 1491 39:00 la cinco y nueve cuatro en Canarias que os molesta más que ofende vuestros sentimientos que insulten al Rey a la Corona

Voz 6 39:09 la pelota está en el tejado de Pablo Casado enseñar la tesis de fin de máster es decir Viva el Rey Viva el Rey que Kagan en Dios gracias a Dios

Voz 5 39:19 ocho Dalton investido del acoso yo desde balcones a secas

Voz 11 39:24 la Audiencia Nacional entregue las armas y se disuelva

Voz 1621 39:28 la extrema derecha o que os hagan un spoiler éstos de momento lo que más os molestan lo que de verdad nos saca de quicio a más de la mitad de los que habéis votado en la encuesta que tenemos abierta desde esta tarde en Twitter arroba de buenas

Voz 1491 39:43 de cincuenta y cinco por ciento de ofende un buen spoiler que le cuenten cómo termina una peli o lo que pasa en el capítulo de la serie que todavía no ha visto seguido del veintiocho por ciento que no soporta ver aval Toni vestido de la Cos diciendo que es anarquista ir solo al once y al seis por ciento respectivamente nos gusta que se carguen en Dios o que insulten al Rey quiero

Voz 17 40:06 dirá algo muy sencillo sin que tampoco me tenga que hacer el cobro viva

Voz 5 40:13 se iba a quedar un poco solo Pablo Casado sí sincronía

Voz 1621 40:17 que a nadie le molestas prácticamente carezca el Rey niegan Dios

Voz 1491 40:21 es ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es nuestro número de guasa novecientos cien ochocientos nuestro número de teléfono

Voz 35 40:28 buenos días qué tal un saludo quién no se callan dio es porque no cree en el acta el párroco se cada el dio

Voz 5 40:37 ahí está la opinión de de nuestro país

Voz 1621 40:39 los Ramos Rómulo pues también tienen razón no que

Voz 6 40:42 yo creo que es un poco generalizado

Voz 1491 40:44 dependiente de creencias y hacer a Dios

Voz 35 40:48 buenos días Familia ayer me quedé con las ganas de hablar del tema de la semana la idea si los bancos de que nos fiamos menos puesto que todos los bancos y enlazando con el tema de ayer me ofende completamente tener que escuchar a Rodrigo Rato decir mercado amigo es lamentable penoso para bueno me ahorro los los calificativos que le haría así hombre solo

Voz 5 41:18 un saludo Alberto de Valencia opinando sobre la encuesta de ayer la encuesta de hoy aquí nadie se queda con las ganas

Voz 7 41:27 venga mucho ánimo es miércoles pasado mañana tenemos aquí de semana que tenemos el viernes a la vuelta de la esquina oí ir para desayunar y un poquito de señorito no lo hubiese antojos me apetecía pues una tostadas con con salmón ahumado me engancha

Voz 5 41:45 pues bien si es que lo estamos viendo con las ganas nos quedamos nosotros siempre quería conocer en mí una foto de esas dos las que se prepara es verdad que nosotros no vamos a ir a levantar yerros e comprado es verdad estamos aquí sentados hubo un abrazo a Diego Alberto y a rom pero si es un colectivo realmente preocupado por nuestro tema este miércoles por esto de los límites de la libertad de expresión es el de los humoristas hace dos semanas de sabes que un monólogo bastante antiguo de Rober Bodegas sobre los gitanos

Voz 1704 42:26 se hizo viral ya no se pueden hacer chistes de gitanos malos halló trabajado mucho del trabajo de guionista la tele desde hace unos años cada vez que un chiste de gitanos pues llegaba una carta sorprendentemente bien escrita ahí viendo que no hiciese eso más no hizo entonces ya no se hacen ya es muy difícil ver un chiste de gitanos en la tele vale ir me parece bien hemos ellos han pedido que no hagamos chistes ir y lo estamos cumpliendo nosotros hemos pedido que me va acordes a nuestras normas sociales y ellos supongo que necesitan tiempo a él

Voz 1491 42:57 las decenas de amenazas que recibió de gente ofendida el humorista decidió pedir disculpas aunque después de hacerlo de pedir perdón y de seguir recibiendo amenazas de todo tipo Rober Bodegas digamos que retomó suposición original la de que se puede hacer humor de lo que sea y bueno pues escribió en Twitter cosas como sobre lo de la carta sorprendentemente muy bien escrita he de decir que tras leer cientos de mensajes el adverbio resulta más preciso de lo que podría imaginar

Voz 1210 43:22 luego están los de la vida moderna aquí no son de ponerle las

Voz 1621 43:27 en esa nada ni en la libertad de expresión y mucho menos al humor así es como tiene que ser según mi opinión han hablado sobre el gremio de Abogados Cristianos que fueron los que abrieron la vía judicial contra Willy Toledo escuchando a que que Ignatius creo que esto es no saben muy bien dónde se han metido

Voz 0527 43:43 no hablemos de Willy Toledo no es que considero que el tema ya no es Willy Toledo consideró que el tema ya desde hace unos día es los abogados cristiana

Voz 0978 43:54 la que un grupo hay una especie de gremio de Abogados Cristianos

Voz 0527 43:58 es que yo yo pensaba que era una broma yo pensaba que la gente por las redes sociales desea ahí aire los abogados Cristianos con Rin Tin Tin claro no no es que lo busqué y es que ella

Voz 19 44:07 mismo se llama hemos hablado

Voz 0527 44:10 tirano que te en Twitter no

Voz 6 44:13 sí acción tienen Twitter incluso vamos a ver pero esto

Voz 0527 44:16 es un oxímoron no que que conocía me tú pero

Voz 22 44:19 en el mercado

Voz 0527 44:21 el ex comunistas policías anarquista el clásico inteligencia militar claro yo creo sinceramente que hay un tema Said Abogados Cristianos abogados Cristiano tienen como lo llamamos Abbottabad a déjame que luego Facebook el vertedero de odio contra los de Willy Toledo porque eso no es que lo de Willy Toledo fue a través de Facebook no lo olvidemos esto

Voz 0978 44:45 el luego luego luego precioso porque como la clásica la clásica balanza de la justicia pero las las las bandejas están colgadas de una

Voz 0527 44:55 sí es verdad es que es un oxímoron total que mira esto es que si es que es increíble

Voz 1787 45:01 es eso son una cruz de ahora que era una broma

Voz 0527 45:04 M G

Voz 1787 45:07 sí habrá terminó con menos Flow ocurre un tema un término con menos Flow

Voz 0527 45:12 qué abogados Christian que a lo mejor tienen Facebook tiene a lo mejor tiene hasta Tinder fíjate fíjate

Voz 1621 45:19 que me da la impresión de que esta gente va a salir de este entuerto mucho peor de lo que entró porque en la vida moderna han tirado del histórico de Facebook y todo apunta a que los Abogados Cristianos Se van a convertir en un clásico como en colaboradores del programa Cabral

Voz 0527 45:34 de hecho como esa gente tan cristiana y tan abogada e se olvidan tan pronto donde del perdona perdona nuestras ofensas

Voz 6 45:42 al igual que nosotros perdonamos a los que nos ofende eso no lo aplican jamás no no no porque nosotros son cristianos también son abogados claro entonces

Voz 0527 45:50 ah y convengamos también que hay una parte del cristianismo que vive de sentirse ofendida constantemente de hecho estaba leyendo aquí una noticia que que ponen los propios Abogados Cristianos sufrir

Voz 22 46:02 a ver qué dice Martín

Voz 0527 46:05 eh que dice que España es uno de los países donde más ofensas a la religión católico se producen de Europa pero como es medido es posible que han medido eso por el lenguaje popular por las expresiones que hay al pie de la calle Bretón me me cago en dos me dice otra vez España segundo país de Europa con más casos de Cristo ahora que los arcos el primero que Comas como habla flamenco más casos de cristiano fobia ni siquiera blasfemia durante la cual es el primero aquí

Voz 1621 46:36 el Gobierno fobia Feliciano fue lo llama así directamente

Voz 0527 46:38 decidí que no es odio a Ronaldo a haber

Voz 1621 46:42 sí y es el primero en Francia claro es que Francia Francia Nos

Voz 0527 46:46 ya pero Francia tienen la coartada de claro como se denomina el siglo de las luces la ilustración raro como ellos apostaron por el racionalismo en Garma que se caen en Dios generado por por lógica al ámbito

Voz 6 46:58 no venir claro

Voz 19 47:00 espero que tuvo en el paro

Voz 0527 47:03 de la Inquisición no nos esperaban que de repente le esperan al experimento la católica España

Voz 1491 47:08 pero sí claro después de semejante rapapolvo el corolario digna

Voz 1621 47:11 los prometía ser épico casi existe

Voz 0527 47:14 la justicia divina a que te metí casi que mejor ya no va a ser la tuya porque es una persona de carne y hueso está sujeto a la vida claros la vida te va a ser pues encontrarte con un muro permanentemente a errar el que tiene boca se equivoca si ya hasta la justicia divina tu justicia va a ser una puta mierda abogados Christian abogado de Haza Willy Toledo Si ya adiós encarga otra cosa que mucha gente

Voz 0978 47:39 pero todo el mundo sabe que vaya vaya no pero vamos haciendo la bomba

Voz 0527 47:43 demasiado castigo ya tienen esto viene de un error pienso de base de nuestra cultura es pensar que Ley y Justicia es lo mismo que ver nada que la verdad nada que que ve nada que la gente piensa que le bueno para Marbella cosa la justicia de porque la gente sí claro a un nuevo caso culpable se puede librar perfectamente con un buen abogado de sí exacto porque no

Voz 6 48:05 a ver en la vida en la vida moderna la vida moderna es así mi se profundiza que es un error de la cultura occidental vamos con otro error

Voz 1491 48:13 muy extendido en la cultura occidental este martes han cumplido trescientos veinte años del ingreso en la cárcel de la Bastilla de uno de sus prisioneros más famosos el hombre de la máscara de hierro pero en contra de lo que muchos se han creído por culpa de Alejandro Dumas y de las películas no se trataba para nada de un hermano gemelo del Rey Luis

Voz 22 48:31 el dieciocho de septiembre de mil seiscientos noventa y ocho ingresó en la prisión parisina de La Bastilla el hombre de la máscara de hierro dicho así a bocajarro esto parece restar credibilidad a la sección porque suena más a novelón de Alejandro Dumas ya película con mosqueteros que aún acontecido histórico pues no el hombre de la máscara de hierro existió sus recorridos carcelarios están documentados Icesave que murió en la Bastilla cinco años después de llegar pero se desconoce su identidad ni porque lo encerraron lo único seguro es que no se parecía en nada a Leonardo Di Caprio ni era el hermano gemelo de Luis XIV

Voz 1621 49:06 bueno nadie sabe como se llamaba realmente el hombre que estaba bajo la máscara de hierro pero sí se conocen una serie de datos bueno pues que nos ayudan a imaginarlo me parecía un tipo cultivado Il le daban trato preferente quizás por pertenecer a la nobleza o por conocer secretos del Estado en fin que recibía un trato de favor en la cárcel aunque jo ahora que lo pienso es un poco bajón imaginárselo como el Urdangarín o el Bárcenas de aquella época

Voz 22 49:31 son las razones por las que el Rey Sol Luis XIV ordenó el encarcelamiento de ese hombre a quien nadie ha sido capaz de poner nombre son un enigma y probablemente los seguirán siendo coinciden los estudiosos en que máscara de hierro debió de ser un tipo de alto standing y conocedor de secretos de Estado no está claro si la máscara era de hierro de terciopelo ni si la tenía siempre puesta sólo los traslados pero sí se sabe que este hombre tenía modales refinados que su rancho era más exquisito que el de sus colegas presos que tocaba la guitarra y que sólo tenía contacto con el alguacil Voltaire escribió sobre máscara de hierro porque cuando estuvo encerrado en la Bastilla conoció a reclusos que supieron de su existencia luego llegó Alejandro Dumas terminó de liarla porque en su obra el vizconde de Braga Long una de las muchas continuaciones de Los tres mosqueteros introdujo al misterioso personaje como hermano gemelo de Luis XIV

Voz 2 50:38 el caso es que

Voz 1491 50:39 el prisionero murió cuatro años después y con él se llevó cualquier rastro de su misterio

Voz 22 50:44 la identidad a Dumas le vino bien el misterioso tipo para su novela pero todo lo que escribió es pura ficción el hombre de la máscara de hierro murió mil setecientos tres fue enterrado en el cementerio de San Pablo de París con nombre ficticio a quise acabo el hombre pero el mito siguió creciendo personaje fascinando a Francia Luis XV y Luis XVI ordenaron revolver los archivos para averiguar la identidad de aquel individuo pero no hubo forma al hombre de la máscara de hierro literalmente se lo tragó la tierra

Voz 21 51:25 que cinco

Voz 1491 51:29 hoy veintiún minutos cuatro veintiún minutos en Canarias

Voz 5 51:36 y una de las noticias tristes de las últimas horas nos la dejado El Mundo

Voz 1787 51:39 deporte sería Barquín Arza Amena seguramente gran desconocida para casi todos nosotros una chica que prometía muchísimo una de las grandes promesas del golf español y mundial que acababa de ganar este verano este mes de julio el campeonato Europa Mater iba a dar el salto al profesionalismo eh el año que viene en marzo del diecinueve a Estados Unidos una chica de la que todo el mundo bossa destacaba sus cualidades deportivas Suu eh sus estudios bueno jugando en un campo de golf en Reims en estado de Iowa pues un tarado asesino un hijo de eso que a todo seguramente se os ocurra cuando habéis conoció la noticia que al parecer además había comentado algún amigo suyo tenía la intención de violar y asesinar a alguna mujer pues no en una amenaza en balde no era algo que ha cumplido y lo ha cumplido con nuestra eh golfista española que estaba jugando en ese campo y que a la que han encanta

Voz 1621 52:34 allí muerta con veintitrés años mono Celia estaba entrenando como un día cualquiera en uno de los campos en los que se preparaba para representar a la Universidad de Iowa en España esto es muy normal deben buenos deportistas se marchen con becas a Estados Unidos para poder desarrollar sus carreras es decir estudiar a la vez pues poder competir aunque todavía estaba en fase amateur su golf estaba progresando mucho en las últimas temporadas así lo explicaba Nacho Hervás director técnico de la Federación Española en el larguero

Voz 1787 53:03 es una chica que apuntaba muy muy alto no que llevaba un currículum espectacular

Voz 36 53:07 canino ha tenido un currículum había había mejorado progresivamente todos los años no yo tenía un año bache era era una jugadora trabajador una ética de trabajo brutal con una inteligencia una astucia y sobre todo una gran determinación a mí me recordó mucho Jon Rahm no no por el juego no

Voz 1787 53:26 sí en comparaciones pero por lo que representan poco nubosos

Voz 36 53:29 efectivamente porque tenía esa determinación y esas ganas sabías en sus ojos verdes en su forma de trabajar de su forma de hablar en su forma de decir las cosas que verdaderamente ella iba a llegar esa convencida no y eso lo trasmitía no con lo cual pues pues la verdad es que me me me alegro mucho de este verano en el Europeo porque hace un año no lo había visto y ya había conseguido una distancia que le faltaba no indie recuerdo cuando dejé de Elia con este con eso de conseguir ya no tienes que ocho posa que por ello Celia

Voz 1491 54:01 a quién era de Puente San Miguel de Cantabria que es cuna de grandes golfistas paso muchos años de su formación viendo vídeos de Severiano Ballesteros y deseando jugar con figuras como Sergio García el propio Sergio aún recuerda cómo era Celia de pequeña

Voz 37 54:18 eh yo la conocí hace bastantes años y hacía tiempo que no la veía pero pero bueno sabíamos de de cómo de las cosas estado haciendo de bueno y luego una jugadora que era yo me acuerdo además he visto un par de fotos de cuando era ya muy muy pequeñita es probablemente ya tendría en siete ocho años seis siete ocho años ahí yo también era bastante joven los volver así pero pero bien la verdad es que si no es es una pena que bueno pues desde aquí obviamente que no solo mío pero de toda la familia demandados son un abrazo muy fuerte a su familia ahí bueno pues desearles mucha fuerza ahí bueno pues ojalá pueda

Voz 6 55:01 bueno mientras tanto la investigación sigue

Voz 1621 55:03 la abierta el detenido es Colin Daniel Richards en principio parece que actuó solo Marta del Vado corresponsal de la Ser en Estados Unidos ha resumido algunos de los datos que ha dado la policía de Iowa

Voz 38 55:14 yo he oído Wariner of course

Voz 1621 55:17 quiere son chefs con

Voz 0127 55:20 estaba es que comentábamos al principio un testigo que afirmaba que el presunto agresor dijo que le urgía violar y matar a una mujer y por eso las autoridades creen que el móvil del asesinato ha sido la agresión sexual el detenido tenía heridas en la cara por haber forcejeando con la víctima que intentó defenderse la Policía dice que no tiene pruebas de que hubiera una relación previa entre ambos la fiscal cree que se trata de un acto de

Voz 1491 55:46 Palencia aleatorio ya confirma

Voz 0127 55:48 dado que de momento él es el único sospechoso aunque todavía dicen que están recabando

Voz 1704 55:53 formación sobre sobre el caso hablando con poco

Voz 0127 55:55 yo les testigos personal de la universidad así que la investigación sigue abierta del presunto agresor sabemos que acaba de cumplir veintidós años que estaba más que fichado por la policía la prensa local

Voz 5 56:09 de Iowa está contando que

Voz 0127 56:11 es un tipo que ha estado involucrado en casi una treintena de delitos desde que cumplió los dieciocho años según registros judiciales a los que han tenido acceso los delitos van desde infracciones de tráfico consumo de drogas intimidación con arma de fuego allanamiento de morada robos en fin Rijkaard ha estado detenido decenas de veces

Voz 1491 56:29 vulnerado la libertad condicional

Voz 0127 56:32 en múltiples ocasiones este chico con estos antecedentes penales no estudiaba en la universidad pero parece ser que estaba viviendo en una tienda de campaña en un bosque que estará precisamente al lado de ese campo de golf la policía interrogó a otra persona que estuvo con Richards después del crimen dice que llegó a la Casa de este testigo lleno de sangre y de arena Se ducho y metió esa arropan una mochila que el alcohol la policía encontró unas horas más tarde

Voz 1491 56:59 un auténtico mal nacido qué tristeza más grande veintitrés años un abrazo enorme a toda la familia de Celia ahí a toda la familia del golf desde aquí

Voz 1621 57:19 pues académico los vinilos

Voz 2 57:30 pues con mi primer vinilo que era un Single con trece años empecé a arbitrar el primer año trece años y medio y el primer sueldo me lo compré este Single que era tenaz Máis Arona en nueve años en siete años los setenta

Voz 1621 57:47 pero cuando sacaron esto de mil novecientos setenta y nueve

Voz 2 57:51 es mi primer mi primer que lo

Voz 1621 57:54 curioso porque Máis Arona

Voz 2 57:57 existía era una dependienta de una tienda de ropa harán se llamaba bueno máis arrasaron existía en el disco en Get Máis Arona porque el el Single era Arona pero el disco era Get bajaron a la que sale en el en la carátula es ella

Voz 0527 58:16 ella es avisaron si es cuyas

Voz 2 58:18 son la canción porque la canción Izarra antes de hacer de nada que el grupo que se llamaba Persson el riff de la canción ya lo tenía hecho de verlo no sabían dónde meterse Reed y entonces luego cuando ya has visto Rita ha dicho Rincón

Voz 19 58:38 claro que y cuando hacen de nada cuando ya hacen del grupo de nada

Voz 2 58:43 el cantante también guitarrista ayer entra a la tienda y se enamora de ella ella tenía diecisiete años él tenía nueve años más el tenía veintiséis se enamora de ella al final sacaba casando con ella sino cuando la canciones dice oye que

Voz 1621 58:57 en ellas hay espa esta mujer es pasaron

Voz 1491 59:02 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro