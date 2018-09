De Buenas a Primeras (20/09/2018)

Voz 1 00:00 las cuatro y media las tres y media en Canarias en la Cadena Sanz de primeras

Voz 2 00:14 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1509 00:48 empieza el jueves veinte de septiembre con veinticuatro grados en Cartagena y con un calor más

Voz 1491 00:53 calor en prácticamente todo el país

Voz 1509 01:02 y dio una bofetada cuando un Inter

Voz 1491 01:05 esto equivocado desde luego pero un intento por educar a un hijo cuando estamos ante un caso de maltrato hace sólo unos días la Audiencia Provincial de Murcia confirmaba la condena a un hombre que golpeó a su hija la cara por no haber hecho los deberes es en España desde dos mil siete un azote o un bofetón incluso un insulto a los hijos son un delito están tipificados en el Código Penal un código del que ha desaparecido el derecho ocho de los padres a la corrección que sin embargo sí está recogido en el Código Civil el código

Voz 6 01:34 Civil mantiene una obligación de formar educar tiene que dar algún tipo de potestad no digo poder digo de potestad de algún tipo de Facultad de corregir o de moderar a los niños

Voz 0032 01:44 el juez José Antonio Vázquez Taín absolvió en el año pasado a una madre acusada de malos tratos por su hijo de diez años le había dado un bofetón al chaval por negarse a poner la mesa

Voz 1491 01:54 en opinión del magistrado el niño de diez años sufría lo que se conoce como síndrome del emperador vamos que se creía el dueño y señor de su casa de sus padres

Voz 0032 02:02 algo que ocurre en muchas otras casas para Vázquez Taín la legislación ha dejado a los padres sin potestad para corregir a sus hijos y lo mismo que piensa Emilio Calatayud

Voz 7 02:11 los padres podrán en el ejercicio de su potestad corregir razonable y moderadamente a los pero cómo puedo corregir y moderadamente a mi hijo si resulta que me dices no me toques que usted denunció no me mires que tengo anuncio no entro en mí

Voz 0032 02:29 hay muchos magistrados han venido apostando por absolver a los padres en aquellos casos en los que en su opinión el bofetón o el azote tenían un fin exclusivamente correctivo

Voz 1491 02:38 dejando siempre claro por supuesto que aunque no los consideren motivo de condena no son los castigos adecuados Julia Molina

Voz 8 02:45 pues en cada caso el juez ha estudiado la situación del menor y la proporcionalidad del castigo físico la división básicamente está en Chile ha dado un bofetón para educarlos aussie se han cometido malos tratos antes en el Código Penal se recogió un derecho de los padres llamado derecho a la corrección que básicamente autorizó

Voz 9 03:02 los padres aplicarlo de forma moderada

Voz 8 03:04 en Hable con la ley de violencia de género este apartado se suprimió qué pasa entonces ahora bueno hay jueces que siguen dictando sentencia en este sentido en varios casos establecido que el deber de educación de los padres incluye el derecho a corrección es decir que se puede imponer un castigo moderado y razonable para corregir una conducta eso sí en ningún caso se puede convertir en un maltrato físico o psicológico en varias sentencias de hechos especifica que no es el castigo adecuado

Voz 1491 03:32 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a tener aquí de buenas a primeras a María Dolores Lozano abogada y presidenta de la Asociación de Abogados de Familia y Amaya Prado psicóloga Educativa para abordar este asunto el de la bofetada que sigue generando debate vamos a recordar porque una bofetada no debe ser una opción pero a situarla en cualquier caso en la dimensión que le corresponde

Voz 0976 04:02 todo el mundo sabe que cuando alguien le pone un impuesto a OMS acompañada de ese tipo inmediatamente somos los que pagamos impuestos eso está claro pero lo que no está tan claro es que sea igual de rápido lo contrario que decir ahora que se suspende o jóvenes que suspende la aplicación de este impuesto que no está tan claro que eso se vaya a repercutir inmediatamente yo confío en que sí porque la alarma social que se ha creado es tan grande en este caso que como no lo hagan van a tener un problema serio muy serio de Imaz

Voz 1491 04:28 en resumen que la medida que ha puesto el Gobierno sobre la mesa para que la luz no siga subiendo sin control no siga marcando máximos históricos día tras día no está claro que vaya a funcionar

Voz 0032 04:38 lo ha explicado así de claro el experto Jorge Morales se a las empresas les pones un impuesto ellas se lo cargan al consumidor pero si se lo quitas nada te asegura que vayan a quitarle esa penalización a los usuarios así que nada nos garantiza que se vaya notar

Voz 1491 04:53 la factura después repasamos el tramo de Hora Veinticinco en el que han abordado este tema de la luz son las cuatro y treinta y cinco las tres y treinta y cinco en Canarias seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro es nuestro número de whatsapp novecientos cien ochocientos nuestro número de teléfono

Voz 2 05:15 promesas

Voz 1509 05:17 si no las tenía yo todas conmigo pero ahí

Voz 1491 05:20 el árbitro ha venido a trabajar a pesar de que ha vuelto

Voz 10 05:23 yo estaba trabajando pero digamos que a doble pantalla Angela haya llegado la gala y con un ojo por lo menos has venido bueno el evento más áspera

Voz 1491 05:30 del año en la redacción al menos en la redacción de de buenas a primeras eh bueno una redacción que ha decidido que las

Voz 1509 05:36 cuesta en Twitter arroba de buenas sea esta qué pensáis

Voz 10 05:41 era pasar con la segunda temporada de Operación Triunfo con lo va a volver a pitar

Voz 11 05:45 no es que me me gusta me encanta mirar a los aspersores va a ser un auténtico mojón se nota mucho ganamos Eurovisión fijo

Voz 1104 06:00 on prefieres ver

Voz 12 06:02 el chico yo a esto no le llamo desorden yo esto lo llamó mierda

Voz 1509 06:10 bueno de momento parece que los oyentes no sois muy amantes de OT o que la Gala cero no ha dado para mucho no lo sé yo no la he visto la verdad pero vamos que estéis mayoría los que pensáis que esta segunda edición de OT millennials va a ser un mojón pues

Voz 13 06:25 es una mierda pero no pasa nada osea estamos contentos

Voz 1509 06:27 se van entre seis ocho tres tres dos trece

Voz 0032 06:30 siete cero cuatro es nuestro número Whatsapp también novecientos cien ochocientos ya estamos en Twitter arroba de buenas

Voz 1491 06:36 Sergio diez están a producción al otro lado de esos teléfonos y en el control de la técnica a dos

Voz 2 06:41 manos Borja González hoy de está primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua bonito

Voz 14 07:16 siempre huy huy

Voz 1491 08:22 pues casi casi había más oyentes el otro día que querían que volviera la mili que los que a juzgar por la encuesta eh pare

Voz 1509 08:29 hay que estaban deseando que volviera Operación Triunfo mejor quizás una una mili como o tres os hacemos hay un mix Unami de canta

Voz 1491 08:35 sí giras mono como te ya no hay nada que hacer ha vuelto ha empezado de nuevo el programa pero lo de la mili ya lo descartaba aquí en de buenas a primeras nuestra compañera Mariela

Voz 1509 08:43 Savio que nos explicó que en España no hay un prole

Voz 1491 08:45 más de reclutamiento pero aún así lo que sigue

Voz 1509 08:48 no es mucha diferencia entre un militar español y uno yanqui te refieres a lo que ganan al sueldo

Voz 1491 08:53 eh pues no no hablaba de eso específicamente aunque imagino que también habrá bastante diferencia entre ser sargento en Albacete o Cabo en Pearl Harbor pero de lo que está hablando e a lo que quería referirme a la imagen que cada sociedad tiene de de sus militares aquí en España esta conversación sería impensable

Voz 15 09:10 se ha molestado en decirle quién soy porque estoy aquí yo simplemente le utilizan como a todos lo único que seis que fue usted un héroe en Vietnam dio un reportaje en la televisión entonces no saben lo que significa mandará lo mejor de este país en la batalla luego ver su memoria traicionada por su propio punto Gobierno lo que me acabo de entender es cómo puede honrar la memoria de los muertos matando a otros a Stone es un combate es un acto de locura el envío opiniones usted jodido y Kaká

Voz 0032 09:41 mi opinión es usted jodido idiota vaya la roca e la echan uno de cada dos domingos en Antena tres

Voz 1491 09:48 Ello la tragará uno de cada dos domingos pero el caso es que en La Ventana han estrenado nuevas sección sección con veteranos españoles

Voz 0032 09:56 hay que tener en cuenta que EEUU es un país muy rico en cuanto a veteranos porque se meten en guerras cada dos por tres dos o tres años aquí como mucho tenemos a los veteranos de de la isla Perejil

Voz 16 10:07 así que vamos a esperar un poquito de abrimos los teléfonos pero que en la que se pone las gafas cogen el teléfono marcan el número con la única mano que les queda y todo eso pues igual puede tardaron ratico pero vamos a esperar la llamada de estos

Voz 17 10:20 pero mira ahí está los solo

Voz 16 10:25 hola buenas tardes

Voz 18 10:26 no está reclaman su nombre por favor a los Zemin nombre hippies melenudos como Iñaki relata pague te puedes ponerte pendiente es la pelota

Voz 16 10:43 bueno va a ser difícil esta sección a ver usted a su nombre rango por lo menos tampoco da rango militar no

Voz 18 10:50 tras acaso necesita rango de mi época que conflicto armado le luchar

Voz 19 10:55 la guerra de los Ciruelos la guerra de los Ciruelos vale a mí no me suena yo no engreídos ya puede recortar refrescar la memoria a los oyentes

Voz 18 11:03 la guerra como aquel ostrás lindas jarrera sobrepasara la linde de la Casa de España en la quisieron quitar yo empecé

Voz 16 11:14 por eso es la guerra de los sirve lo pueblo frutales no

Voz 19 11:16 ha de la foto perdón

Voz 18 11:20 se llama guerra sirvió para que la guerra acabe cuando la cortamos acta

Voz 19 11:24 bueno bueno bueno bueno bueno cuando acaba la guerra Pierro buenas se a casa la verdad somos

Voz 16 11:34 no encontraba su lugar no cuánto de unos la guerra los Ciruelos tras dos horas y media ya estaba todo cambiado luego no

Voz 18 11:40 más agradecía a cortafuegos Aguere está todos Mail tan UNMIK Glos fue seis Orlov

Voz 0032 11:50 digan lo que digan

Voz 18 11:53 está dispuesto desigual es muy no Tina Boné

Voz 19 11:57 qué has dicho todo lo que entero

Voz 18 12:02 no tiene sentido desplaza pasa fatal si Single Rock el estado en esa guerra

Voz 16 12:10 lo entiendo perfectamente y quería usted lanzaron una especie de peticiones

Voz 19 12:13 pregunta al aire no

Voz 18 12:16 es como si tengo que hacer cola en el supermercado puedo quedarme con todos los mismos datos

Voz 16 12:22 bueno yo creo que como veterano de la guerra de los círculos usted yo creo que usted puede colarse

Voz 19 12:29 que se así

Voz 1491 12:33 creo que aquí no hace falta ser veterano para colarse en la cola del

Voz 1509 12:36 Vermeer zonas de este oyente

Voz 1491 12:38 esta secundarios os parece surrealista y atentos al segundo que llama porque introduce un concepto bastante innovador

Voz 19 12:47 hola buenas tardes donde yo estaba yo pulirlo las

Voz 18 12:52 Segunda Guerra Mundial Botero la II Guerra Mundial de segunda División

Voz 11 12:56 la Segunda Guerra Mundial puntos trece segundos los clientes según la Segunda Guerra Mundial Un dos tres segundos

Voz 18 13:09 dio fue muy famoso sí muchísima inversión dado todo medio de comunicación habló pero coetáneo veinte hubo otra segunda Guerra Mundial menos conocido con menos presupuesto sin los focos de los medios yo ya pues no guerra tribuna decisión Segunda Guerra Mundial

Voz 19 13:26 yo no tenía síntomas contacto a él con tu novia cracks pero había más más honda

Voz 18 13:34 no había estrellita pero es menos vistosa pero era era un ángel de verdad mucho más Katy quieras nos dieron era todo todo a pie menos presupuesto pero muchos no sé por qué pasó desapercibida y eso ya mapa

Voz 11 13:52 para eso para recordar no es como una segunda que bueno Segunda Guerra Mundial de la segunda hombre claro que puede ser una ganar

Voz 18 14:01 hoy se Couric es mucho conmigo

Voz 11 14:05 pues se queda saludo saludo ya está aquí Francisco este homenaje no que hemos querido rendir a a nuestros veteranos yo creo que habrá nuevas entregas

Voz 1995 14:14 se de este sí sí sí sí yo les quiero quiero

Voz 0032 14:17 yo yo creo que tenemos que estar atentos a a todo por la radio porque esta es una sección que puede estar bien quizás no se haya veteranos con insomnio oye si queréis dar vuestra opinión sobre cómo están los militares en España o sobre el Ejército en líneas generales o lo que nos apetezca ya sabéis notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1509 14:40 puede que en Estados Unidos tener un hijo en la Marina sea el sueño de cualquier padre aquí seamos sinceros lo que a todos nos gustaría es que no saliera un chaval futbolista

Voz 1491 14:50 pues nos lo montamos un poco mal no hay más que acercarse en fin de semana cualquier polideportivo municipal libera a las decenas de padres que que allí se es golpe dando voces y hasta insultando entre ellos e insultando al árbitro pues sentimos decepcionaron si desanimados pero los niños que llegan a profesionales normalmente son los que no han sufrido la brasa de sus padres

Voz 0032 15:11 el último caso que conocemos es el de Borja Garcés un chico de Melilla diecinueve años y que el pasado fin de semana marcó con el Atlético de Madrid su primer gol en Primera División su padre lo vivió todo en el bar que regenta en Melilla cómo han sido estos sueldos

Voz 16 15:26 por días

Voz 1104 15:28 es que llevamos perdía tres bien que que que que me leyera hacia un boom porque ya sabemos cómo salir salir meter gol porque ya te puedes imaginar mal establecimiento público yo tengo ya te puedes imaginar cómo se puso usted trabaja lumbar en Melilla

Voz 16 15:47 cómo fue el sábado

Voz 1104 15:48 el sábado fue como siempre la rutina Mervyn no ya empezamos hemos cliente a la una ya estamos invadidos muy seguido invadir de ve tengo tres hijos hijos más uno conmigo está echando una Manilla y entonces me dijo Papá el Borja está calentando que mira cómo estaba que no para a Tocino trabajando trabajando él mismo otra vez mi hijo apague Borja sale diciendo que sale Borja miro madre mía lo que se valía todo todo el mundo de gente que tengo me lo cierto Borja Borja Borja la primera que que cogió salió rozando

Voz 1491 16:21 sí Borjas saltó al campo en el minuto setenta y uno tenía unos veinte por delante fallo la primera ocasión que tuvo pero el segundo balón que tocó lo metió dentro como os podéis imaginar cierto bar en Melilla se volvió loco

Voz 1104 16:34 no me dio han salido a cocina un caos total pero

Voz 16 16:43 a ver si lo entiendo bien no dejó de trabajar mientras estaba jugando su chaval

Voz 1104 16:47 yo estoy trabajando sesenta sesenta personas Navarra yo para Amparo mojito a Tele cinco parando para que me público y entonces yo me tengo un público que ya son muchos años dice año detrás de Navarra ahí pero cuando marcó mi hijo me paré y me quedé bien minuto

Voz 18 17:06 la parado

Voz 20 17:09 estoy llorando el problema que me dio yo

Voz 1104 17:11 hay voz y la gente esto no yo M M tras un poco el mundo porque me acuerdo mucha gente de muchas personas más que la querían como mi padre y proseguía pero ahí está Asturias mola

Voz 1621 17:23 en Historias que que te remueve vende de familias humildes que ven cómo sus

Voz 0032 17:29 jo destaca en este caso en un deporte crece y se tienen que marchar

Voz 1491 17:33 en un poco de la Historia Iniesta también no es verdad que el Se marchó más pequeñito pero bueno son chavales de sitios pequeños os que de repente la vida les da un giro de ciento ochenta grados bueno Manuel

Voz 0032 17:43 eh Garcés Manolete como conocen al padre de Borja ha visto cómo el pequeño de sus cuatro hijos se iba de casa con dieciséis años y lo hacía para jugar en el Atlético de Madrid yo creo que hay padres que estén preparados para eso

Voz 1104 17:57 no ver que se acuerdo aquí con dieciséis años un chaval tímido pero con lo que en el suelo comprarme un tío que hace casi siempre a su madre su padre su hermano fue hermano en la pasión de ello porque hay cada día va a uno tengo tres Crema cada uno a Madrid un ratito con charlando y todo eso porque Borja que él hace falta el afecto familiar hace falta porque se fue se fue muy joven de aquí entonces eso parece que no sólo estamos veneno

Voz 16 18:25 lo normal creo que me han contado que hoy vienen para Madrid para estar con él le ha pedido que les lleven algo de de

Voz 0032 18:31 las a Borja

Voz 1104 18:33 mañana me voy a aquí lo que para abrazarlo oí Isidro PSOE y su madre yo porque verá si se echa de menos cuando el juguetes de la carta que los ha hecho mucho no

Voz 0032 18:44 vete de la casa ya hay una cosa curiosa y es que muchos seguidores del Atlético de Madrid ya están comparando a este chico con Fernando Torres dicen que se parece físicamente y claro a su padre pues no le molesta esta comparación

Voz 16 18:55 Manuel cuando les dicen que Borja es el nuevo niño que recuerda Fernando Torres usted qué piensa

Voz 1104 19:00 fue eso degrada eso hay a Singapur que fue jugador no quería en el partido y Nigeria sí sí ya mi hija me va bien vamos salir los dos junto con el campo engañaba cuando mi hijo eso para mí fue la la alegría más grande del mundo por segundo Borja marcó el tercero y lo primero que hizo cuando entró en el vestuario fue Bojan me mandó la foto de los dos junto que la PGOM coste grande viene va y además que esa luego iguale pone mirarlo hombre yo sé quién es mi hijo hombres que él mismo cuerpos que Fernando Torres landismo Arthur al igual que me hacen

Voz 0032 19:42 ganador al niño

Voz 1104 19:45 el niño en el mundo lo conoce por el niño no estaba pero no todo el mundo ha puesto el niño niño

Voz 1491 19:52 pues vamos a seguir muy de cerca Historia del nuevo niño de Borja ojalá tenga suerte y pronto vuelva a jugar con el prime con el primer equipo del Atlético de Madrid un abrazo a sus padres que no le han dado la turba

Voz 21 20:03 pues él mismo

Voz 8 20:08 min

Voz 21 20:11 ninguno menos

Voz 0032 20:12 Díez cuatro menos diez en Canarias cuántas veces habremos escuchado esta frase en los últimos dos años ese famoso Brexit Minds Brexit de la primera ministra británica ese recordatorio de bueno pues sí hemos votado esto nos comemos esto

Voz 1491 20:25 bueno lo cierto es que por mucho que lo haya repetido no ha conseguido convencer a los dieciséis millones de británicos que votaron en contra de salir de la Unión Europea todavía quedan muchos flecos pendientes a las negociaciones entre Londres y Bruselas así que como en todos los divorcios no sabemos muy bien en qué va a acabar este

Voz 1995 20:41 estos días la Unión Europea está debatiendo precisamente como basar la salida del drago del Brexit

Voz 22 20:46 el Reino Unido vaya a hombre nuestro análisis móvil

Voz 1509 20:52 hoy

Voz 9 20:53 mucho

Voz 0032 20:54 es un buen resumen eh eh un movido T Mobile ir viéndolo venir ya hay muchos que están empezando a movilizarse entre ellos los británicos que viven en un país europeo y bueno que no saben qué va a ser de ellos cuando Reino Unido ya no sea parte de la Unión

Voz 0733 21:08 europea sólo en España hay trescientos mil

Voz 1491 21:11 británicos residiendo bueno pues miles de ellos se han organizado para pedir que se mantengan eh que se conserven los derechos que que han tenido hasta ahora ya han formado una especie de grupo bajo el nombre primen in Spain

Voz 1995 21:22 es lo contrario del sea el Brexit

Voz 22 21:25 vale el mantener sin es mantenerse niños ahora entendemos y Main in Spain

Voz 1995 21:32 es una asociación que ha denunciado la primera ministra Theresa May porque la campaña a favor del Brexit gastó supuestamente más del presupuesto que tenía dicen que me inició las negociaciones sabiendo si los tribunales le dan la razón podrían para el Brexit

Voz 0032 21:46 imaginábamos eh dos años de reuniones malos rollos en Bruselas en Londres llegan nuestros gris Español izados yp paralizan todo este movido

Voz 1491 21:55 a los guiris son capaces de ese de mucho más es el de una las promotoras lleva veinticuatro años viviendo aquí no quiere dejar de ser británica pero tampoco europea

Voz 1995 22:06 usted podría pedir a estas alturas usted ya podría pedir la nacionalidad española vive aquí está perfectamente integrada pero no quiere eso quiere seguir como está ahora mismo verdad

Voz 23 22:15 pues sí yo yo sí podría pedir la nacionalidad española y no tengo problema con eso sólo que por qué tendría que hacer porque hasta ahora yo yo soy europea y quiero ser quiere seguir siendo europea

Voz 1995 22:31 a ustedes viven todo este proceso con con cierta incertidumbre algunos políticos relevantes se han pronunciado a favor de un segundo referéndum no de otras fórmulas para revertir ese precio por ejemplo el alcalde de Londres Sadiq

Voz 1099 22:42 desafortunadamente nuestra posición ahora es la siguiente el Gobierno negocia con dos posibles resultados o bien un mal acuerdo que incluya la posibilidad de que abandonemos la Unión Europea sin saber cómo va a ser nuestra relación con ellas o ningún acuerdo ambas posiciones son muy dañinas tanto para la ciudad de Londres como para todo el país

Voz 1995 22:58 también se ha manifestado el ex primer ministro conservador John Mason

Voz 22 23:02 existen razones para convocar un segundo referéndum sin duda

Voz 1995 23:07 usted qué opina de de todo eso

Voz 23 23:09 pues lo vemos como la mejor manera de de puede parar o como mínimo y como cada vez sale más más hechos sobre como resultado es cuestionable digamos han pasado ya dos años en estos dos años y pico fuese ahora han tenido el debate sobre lo lo los efectos sobre y eso sobre lo que va a pasar después ya llevamos dos años teniendo ese debate que debería de haber pasado antes del evento

Voz 0032 23:50 está claro que que en España también Nos gustaría que pudiesen quedarse como hasta ahora aunque Toni Garrido ha aprovechado la ocasión para lanzar una pullitas a la pobre el eso sí hay que decir que moran pues en el fondo a ver qué decís vosotros pero yo creo que todos lo hemos pensado

Voz 9 24:06 una vez usted hay mucha comunidad en en la costa

Voz 22 24:09 debaten en Valencia en todas

Voz 1995 24:12 la costa catalana en Mallorca inunda comunidad grande de británicos ustedes es Betsy me permite no estén integrados realmente bien en España ustedes viven en su propia España

Voz 23 24:22 pues no sé yo no puedo a yo no puedo hablar por esa gente hay hay de todo como en todas las comunidades hay españoles en Londres que sólo hablan español es que hay de todo y no sé no sé si interesan la las generalidades

Voz 1995 24:36 sino de esto no por la Generalidad sino por entender bien cuál es tú su situación porque entendemos que alguien que está perfectamente integrado que puede seguir disfrutando de de de España en su caso o movimientos parecidos que hay en Francia o en el primer y en distintos países donde europea las comunidades británica asientos para para a seguir en la misma situación de pues sí nos gustaría entender bien de qué forma ustedes aman esta tierra también la quieren de forma que quieren tener la misma situación amando su país seguir disfrutando de situación en este país y entender bien cómo quiere que en núcleos y que lazos nos unen a unos y a otros

Voz 23 25:09 era a mí me cueste a me me cuesta separar las dos cosas llevo aquí veinticuatro años y me siento más en casa aquí en España que en en Gran Bretaña sobre todo ahora mismo

Voz 1995 25:21 preguntarle a quién quieres más a su padre guardián madre

Voz 23 25:23 la es si es que para mí es inseparable mi mi ser mi identidad es que soy europea

Voz 1491 25:30 bueno habrá que ver qué pasa con con ex bético con los trescientos mil británicos que viven aquí en España y que también muchos de ellos quieren sede seguir siendo

Voz 0733 25:39 europeos y que basta también con otros asuntos

Voz 1491 25:41 Ellos que pueden parecer menores pero que a algunos les preocupa

Voz 0733 25:44 mucho igual hay flecos

Voz 9 25:47 sí bueno igual no dijo lo he visto un poco así

Voz 0978 25:51 no lo tiene muy claro porque que porque eso como que implica cuando ellos salgan que se que se ya que si no que yo sí lo tengo muy claro a ver yo es que tengo libras que tengo que cambiar entonces tengo diez libras creceremos un dineral pero en su capital mio y entonces eso como yo puede ir allí cambiarlo cómo va

Voz 9 26:09 la cosa sí sí que sí sí sí lista de tu a la situación

Voz 0978 26:14 días más que alguien está ahogando

Voz 9 26:16 en su propio jardín del que no sale ninguna una capacidad de hablar que puedo estar horas sin decir nada como te crees que construido yo mi carrera

Voz 1491 26:24 pues las libras Don Warrick que nadie se preocupe se pueden cambiar en el banco de tu barrio

Voz 0084 26:30 esas primeras el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y tres Washington un pequeño pueblo cerca del Liverpool dos bombas estallaron al mediodía desatando el pánico

Voz 11 26:44 Chang Chun com aquel

Voz 0084 26:49 las explosiones acabaron con la vida de Jonathan Val Un niño de cuatro años que murió en el acto con la de Tim Parry que falleció días después en el hospital a causa de las heridas ocasionadas por la metralla tintes

Voz 15 27:02 día once años el IRA asumió la autoría del atentado ya está hecha

Voz 0084 27:08 en septiembre de mil novecientos noventa y cuatro llegó a las tiendas zombi el sencillo que adelantó el segundo álbum de estudio de de gris la canción compuesta por dolores horribles dan tuvo un enorme impacto y un tremendo éxito llegando al número uno de las listas de éxito de media Europa aquella canción que indaga en el horror de aquel atentado hoy de aquellas muertes se hace preguntas de difícil respuesta es el mismo tema desde mil novecientos dieciséis dice la canción y en tu cabeza en tu cabeza todavía luchando con sus tanques y sus bombas este tema de declaran Berriz lanzó la carrera de la banda irlandesa nos guió el álbum en el que aparece vendió más de quince millones de copias y recibió varios premios entre ellos el MTV

Voz 2 27:54 a la mejor canción no

Voz 1509 28:44 la historia de zombi de de gran Berriz por Alfonso Cardenal son las cinco las cuatro en Canarias Ana correlato en buenos días buenos días según un informe

Voz 0733 30:08 policial adelantado por la cadena SER hasta quinientos ciudadanos italianos están siendo investigados por colegial se como abogados en distintas universidades de España sin cumplir supuestamente los requisitos una de esas universidades la Rey Juan Carlos que en ese momento

Voz 1491 30:21 tenía como rector a Fernando Suárez que tuvo que dejar el

Voz 0733 30:24 ergo por acusaciones de plagio Aida ABAO si los licenciados con en en España sus estudios en varias universidades entre las que se encontraba la Rey Juan Carlos la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid solicitó en Jun información a esta universidad sobre las colegiación es masivas de abogados italianos dentro de una investigación del Juzgado número cuarenta de la capital según ha confirmado a la SER fuentes policiales y judiciales estiran convalidaciones poco claras de las licenciaturas de Derecho realizadas en la Rey Juan Carlos y otras universidades privadas en esas convalidaciones la policía detecta posibles falsedades documentales para realizarla se habrían incumplido los requisitos legales en dos mil dieciséis ya se presentó una denuncia en la Fiscalía de Madrid sobre un fraude en la homologación de licenciaturas en Derecho a quinientos italianos que en mayo se desplaza con en ocho autobuses desde Atocha hasta la Rey Juan Carlos como si fueran de excursión para hacer un examen y obtener el título así lo relataba la denuncia que elevó el Observatorio contra la corrupción y que fue archivada hoy el diario El País publica que el libro escrito por Pedro Sánchez y Carlos Ocaña en dos mil trece copia párrafos de la conferencia de un diplomático sin entrecomillar ni citar la fuente original desde La Moncloa aseguran que es un error involuntario Victoria Moreno el diario El País lleva a portada esta información publica una imagen de los dos textos para demostrar que hay partes que han copiado literalmente con errata incluida el libro reproduce al parecer párrafos de cinco de las siete páginas de la conferencia de Manuel Cacho el actual embajador en Australia una intervención que tuvo lugar en una mesa redonda de la Universidad Camilo José Cela nueve meses antes de que el libro de Sánchez Ocaña viera la luz el diplomático asegura que no conocía los hechos y que nadie le pidió permiso para reproducir parte de su discurso aunque no ha querido entrar en valoraciones desde Moncloa aseguran que se trata de un error no intencionado que va a corregirse en la próxima edición del libro después del emotivo minuto de silencio en Torrelavega por Celia Barquín esta madrugada a sus compañeros de clase han organizado una vigilia en honor de la deportista española asesinada la fiscal del caso ha concluido que fue un acto aleatorio de violencia corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado

Voz 23 32:15 amigos y compañeros de Celia Barquín han participado esta noche en una vigilia en su Universidad Iowa State donde estudiaba ya entrenaba el director deportivo de la Universidad de mí por la ley

Voz 26 32:25 bueno Colors tunear como hay tú tienes

Voz 1509 32:28 contaba conmocionado

Voz 23 32:30 era un atleta de ciudades como perderá un hijo reconoce que están todos devastados yo el corazón roto de la comunidad de IMS donde vivía Celia se ha volcado en recordarla la Asociación Nacional de Golf ha comunicado su pésame a la familia a su equipo el único acusado por el asesinato de un chico Kellen Richard de veintidós años que tiene problemas mentales adicción a las drogas ya estado decenas de veces detenido por diferentes delitos según ha explicado el sheriff del condado

Voz 0733 32:55 de momento es todo más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0527 32:59 la peines eh

Voz 2 33:01 servicios informativos de bienes a primeras con Mariela Fernández y Aitor Albizua

Voz 1509 33:11 pues así viene en el jueves en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:15 buenos días se se va acercando el fin de semana algunos empiezan a sufrir a ver si podrán hacer actividades sonó con el permiso de esas señoras tormentas se que nos han ido afectando

Voz 1509 33:24 los últimos días pues bueno buenas noticias porque podríamos decir que la recta final de la semana va a estar marcada por una marcha atrás en el calendario es decir que cada vez va a ser más brindar más fiera a por ejemplo estoy a punto de quitarme un Armero raras les oye pues miren el Mediterráneo ahora mismo lo agosto

Voz 0978 33:43 a unos veintiséis grados que es eh super agradable es hoy en el Cantábrico que creo que lo conocéis más veintidós veintitrés que no está mal y además que se va a notar bastante tierra adentro es decir que hoy ya tendremos una buena prueba de lo que va a ser el tiempo a finales de semana es decir mucho sol ahora algunas nieblas mucha precaución si estáis en carretera porque se están haciendo densas ahora mismo algo de fresco pero después el sol lucirá temperaturas parecidas a las de ayer en gran parte del interior peninsular vamos a pasar de los treinta ir mañana mejor dicho hoy por la tarde todavía algunas tormentas en el centro y sur de la península en puntos de Montes

Voz 1509 34:17 daño el viernes y el fin de semana sabes cuál va ser el pronóstico más certero a ver dinos que llega el otoño pero no que llegas otoñal que acabas de decir que de hacer calor calor calor

Voz 0032 34:28 os ayer oficialmente el otoño pero con un poquito de calor

Voz 0978 34:31 no habéis escuchado nunca esa conversación que por ejemplo la fiesta de Todos Santos que muchos sitios se celebra también gastronómica veinte agentes siempre dice yo antes me acuerdo que luego celebraba en manga larga ya seguro que habría escuchado esta frase siempre se dice lo mismo no está ya en octubre el yo recuerdo que cuando era más joven hacía más frío que no que no que octubre suele ser cálida todavía en nuestro país lo que pasa es que lo que tendremos este fin de semana va a ser ya poco habitual no por ejemplo en Madrid máximas de hasta treinta y cinco grados en muchos puntos del sur de la península más de treinta y cinco bueno va a ser más que una despedida del verano porque esto será el domingo una bienvenida al otoño podremos aplicar ese concepto que que tantos está aceptando no

Voz 1509 35:10 pero año no el verano el veleño ni tampoco

Voz 0978 35:12 pues eso que podremos disfrutar de ese tiempo soleado gran parte del fin de semana y con temperaturas bastante altas

Voz 1995 35:18 entonces para

Voz 1491 35:19 cuando podemos esperar que venga el otoño sin traje de baño mira eh

Voz 0978 35:23 una cosa es que nosotros miremos mapas sí más o menos podemos anticipar que es lo que va a pasar hasta cuándo va a durar esta situación

Voz 0032 35:29 pero base la semana de las palabras

Voz 0978 35:32 raras os acordáis el lunes hablamos de que ciencia os acordáis

Voz 1509 35:36 no no no hombre no pero era como la ciencia de los refranes no sí sí más o menos en las vallas de listillo fiesta preguntando es si podemos repetir la palabra orgías

Voz 0978 35:49 el de curso habrá dicho

Voz 1509 35:52 buenos días aproximados

Voz 0978 35:54 éticamente al final del curso habrá examen eh vosotros mismos biología vale hoy la palabra es enología no elogia

Voz 1491 36:02 estas muchas gracias Jordi dale bonita

Voz 0978 36:04 las porque es una parte de la meteorología que de lo que se encargue es un poco de de estudiar esto que estábamos diciendo es decir como la naturaleza nota los cambios meteorológicos la situación del clima y sobre todo la astronómica no es decir cuando las noches van ganando cada vez más tiempo respecto a los días que es lo que va a pasar a partir del domingo una ciencia que por ejemplo mirado estaba pensando que con este tiempo tan bueno que se presenta para el fin de semana aquellos que estéis pensando en organizarlo fantástico para parecer un poquito de esta ciencia ahí me explico aparte de que podemos hacer la observación a ver si sabemos que salen los primeros frutos de otoño como los madrileños las moras ya van a la baja los pájaros os gustan a vosotros

Voz 0032 36:45 o si no

Voz 22 36:48 bueno pues a las cazuelas y así aparece que tenemos mucha presta si es verdad

Voz 1491 36:54 yo siempre tengo hambre nos encantan los pájaros cerramos el programa siempre con algún sonido de la naturaleza que vas Pajaros

Voz 0978 37:03 también me gustan a mí pero vamos a ver una parte más más bucólica más romántica es la observación de los pájaros porque quizá

Voz 1509 37:09 la ornitología que es esto la observación de los pájaros sí

Voz 0978 37:11 es lo que más practica la fonología es decir ahora es un momento en que muchísimas especies se que han pasado el verano en el centro y norte de Europa emprenden su viaje para el sur para África para más allá de el desierto el Sahara por ejemplo le coge cariño nuestro país porque aquí tienen sitios fantásticos para hacer una etapa de transición para hacer un descanso yo recomiendo por ejemplo que signo tres planes es un buen momento para o visitar humedales por ejemplo las marismas del Guadalquivir el delta del Ebro y una de las que Si no lo habéis hecho yo lo recomiendo tengo la experiencia personal ir a la Laguna de de gallo canta en Aragón entre las provincias de Teruel también Zaragoza empieza el espectáculo de verse aproximar al distintas aves como pueden ser las cigüeñas pero aves las suyas ahí es lo que más conoce quién Blas podéis ver a miles pues bien cuando empiezan a llegar empiezan a concentrar es la señal inequívoca de que llega el otoño de manera que eso hacer un poco de filología este fin de semana mirando pajaritos

Voz 0032 38:13 bueno que tenga mucha hambre que haga otras cosas con ellos Jordi ya hace unos días hablábamos por ejemplo que el cambio climático estaba afectando a bar

Voz 1621 38:20 las especies de peces que por ejemplo igual

Voz 0032 38:23 estaban normalmente en el Cantábrico pero ahora estaban más hacia arriba más hacia el norte en el Reino Unido eso también pasa con por ejemplo con las aves que se va notando diferentes cambios o en principio no

Voz 9 38:33 no algunos estudios en las están diciendo

Voz 0978 38:35 que si hablamos estrictamente del calentamiento global que es algo que empíricamente está más que demostrado sigue parece ser que algunas especies están evitando ya hacer estas rutas migratorias no ahorran unos cuantos miles de kilómetros de viaje que no soleada sí que es cierto que se está detectando que algunas cigüeñas pues ya optan por pasar el invierno aquí en la Península en vez de irse a África también por ejemplo ciudades como la misma ciudad de Barcelona muchas especies de pájaros tropicales que antes eran pues esos que teníamos en casa una jaula se escaparon y han creado mucho Icesave que de climas mucho más cálidos pueden aguantar en zonas urbanas donde sí que la temperatura ha subido muchísimo y sobre todo hace menos frío de manera que algunas especies si las aves pues si la respuesta sería eso que prefieren quedarse antes que hacerse esos miles de kilómetros con inviernos menos riguroso parece que están más a gusto

Voz 11 39:24 vale vale pues aquí a mi aportación a la

Voz 1491 39:27 logia cuando veas la agro ya llegar piensa que el otoño se va a aproximar

Voz 22 39:33 qué bonito es buena para todo loca perfecta gracias

Voz 10 39:39 el Manchester simbología en y eso gracias Jordi un abrazo

Voz 1491 39:45 adiós hasta mañana

Voz 12 41:10 buenas a primeras con Marina Fernández la pena eh hablar sobre sobre estamos eh

Voz 1509 42:02 con todo lo que ha tardado en llegar ya se ha pasado de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions el martes tuvimos pleno dos victorias del Atlético y del Barça pero

Voz 1491 42:12 ayer no pudo ser el Real Madrid ganó ganó a la Roma en el Bernabéu pero el vale decía cayó frente al Joventut vamos a empezar por

Voz 0032 42:19 buenas noticias bueno buenas para los madridistas acabando decir en el larguero y que éste del Madrid ha sido uno de los partidos más corales del equipo blanco

Voz 9 42:29 en los últimos veinte años

Voz 0032 42:32 no no no

Voz 28 42:37 el segundo seis venga cogen carrera lo va a hacer acervo con calidad por arriba para ver madre eh

Voz 30 43:17 claro el Bernabéu

Voz 28 43:39 los que harían el Real Madrid tercero el delantero de Julen el tercero lo metió Mariano Rajoy para hacer real

Voz 1509 43:56 Madrid ya es líder de su grupo después de que en el otro partido empatara en el CSKA de Moscú hoy Viktoria Pilsen el partido de hoy va pasará a la historia por el casi golazo de Marco Asensio

Voz 28 44:07 dos años todo punto de tengo la temporada verdura ve con coto porque no sé culto subieron pagas los espectacular del dólar reduzca con Mariano Mariano parecía Ronaldo pero no Cristiano parecía Ronaldo Nazario al final perdió la pelota la templo y la puso en el punto de penalti en una maniobra Alfredo Di Stéfano con una ruleta posible Marco Asensio cuando tenía ya prácticamente la portería para ajusticiar le quitaron la pelotita de la puntera en lo que repito ha podido ser el gol de la temporada

Voz 0032 44:50 bueno peor recuerdo del miércoles diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho van a tener en Valencia todo comenzó muy bien en Mestalla después de que Cristiano Ronaldo fuera expulsado pero frente a diez fue peor que frente a once dos penaltis mandaron a la lona al equipo de Marcelino en su vuelta a la máxima competición europea

Voz 30 45:34 no lo creo que está recibiendo los abucheos

Voz 31 45:40 no

Voz 32 45:46 serio

Voz 28 45:49 Alicia pero sube un estoy a favor de la pena penas que favorece la Juve cartulina amarilla tira piedras

Voz 32 46:03 pero dos minutos Pinto de juego el Valencia

Voz 28 46:09 Herrera Burillo la sentirte probablemente del partido penalti para el Valencia Pedro vamos ahí palos

Voz 31 46:15 estar Parejo tira el penalti Bani AK habría

Voz 28 46:27 un vea el vale

Voz 1509 46:33 el Valencia ha empezado la temporada casi tan mal como la Universidad Juan Carlos I de más de los que no conoce la la

Voz 1491 46:40 victoria en lo que va de curso el entrenador Marcelino cree que el equipo no está preparado todavía

Voz 7 46:45 estoy casi seguro que al final cumpliremos los objetivos reales que el día debe de confirmar esta temporada con respecto a la anterior pero sí que creo que todavía no está preparada para competir de forma reiterada sino un partido por supuesto con equipos de este nivel a ver

Voz 10 47:08 bien bien no pinta la cosa en Valencia pero aún hay tiempo leches la liga es larga así que paciencia que esto siempre pasa en el fútbol

Voz 2 47:19 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 12 47:22 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dicen a las claras

Voz 33 47:27 bueno sí uno más claro agua de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni arriba síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 1491 47:44 primera

Voz 11 47:50 vamos con una mi secciones favoritas más del Ramos que no no voy a hacer promoción mañana mañana

Voz 0978 47:57 mañana recordemos el otro día que mañana hoy escocido mañanas así la intercalados

Voz 11 48:04 dé a la puta calle todo el mundo igual prolonga vamos un poco igual hacemos conocen bien ya digo es mi sentir favoritas porque no mandé a repetir ayer a yerno lunes me confunden me confunde un dato que no era cierto nosotros así que ha llegado

Voz 0032 48:23 mucho mi mi mi mi mi mi mínimos

Voz 22 48:25 el año mi mi mi dio Girona edición cocido y una buena sección mi mi mi mi mi mi

Voz 1491 48:35 así ha empezado la vida moderna hace un rato un inicio que habría firmado el mismísimo Pedro Sánchez que que rectificando después de haber metido la pata en el programa el lunes

Voz 0032 48:44 en rectificar es de sabios lo que pasa es que cuando ya rectifica a diario pasas a ser un sabio que sabe poco como le pasa al ver Rivera

Voz 15 48:53 no

Voz 0032 48:54 no volverá a ocurrir el caso es que que que dejó caer que en España apenas había gente que es atraviese a imitar a Pedro Sánchez obviamente se equivocaba así que ha decidido aprovechar su propio error para crear una oportunidad de negocio

Voz 22 49:08 creo que ha llegado el momento de convocar el concurso el concurso de la nación

Voz 0978 49:13 Pedro Sánchez contestó internacional internas

Voz 22 49:16 a estamos los socialistas concurso por por la fanfarria que conllevan

Voz 2 49:22 primer concurso internacional de imitadores

Voz 34 49:26 Pedro Sánchez

Voz 11 49:35 para todos esos jovencitos confusos que no sabía que dedicar su vida poder mandar vuestros vuestra vuestros audio

Voz 0978 49:42 antes no significa esto no no no eso irónico pero es la primera vez que hagamos una cosa de sus bienes convencional

Voz 11 49:47 totalmente estamos buscando al mejor imitador de Pedro Sánchez emoción que apostaría por qué se va a presentar José Mota disfrazado sólo por ganar el bronca

Voz 9 49:59 dice presentará hago horas soy manchego José Mota disfrazado de Juan Muñoz

Voz 0032 50:05 estos fenómenos del grande de Sort

Voz 1621 50:08 prender nunca habría imaginado que la quinta temporada de la vida moderna arrancase con un con

Voz 0032 50:13 curso de imitadores de Pedro Sánchez y es que además lo heavy es que ya hay candidatos aunque bueno es verdad que que son digamos profesionales del tema y que tenían el teléfono de Quique pero no vamos a dejar de escuchar los de Borja va mal

Voz 22 50:32 el primer efectivamente te va a cambiar el orden perdona vamos a poner primero a Pep Plaza que lleva ya mucho tiempo imitando a Pedro Sánchez y que además ha tenido la deferencia de mandarnos este audio

Voz 30 50:45 este es un mensaje al señor que de la vida moderna quiero decirle que ya tenemos imitadores del presidente del presidente del Gobierno plaza que sale un programa de humor llamado Polonia roce bastante tiempo tiene una voz bastante parecida pero no es tan guapo como yo te está grabado saludo año casi todos los amigos colaboradores especialmente a que de la vida moderna

Voz 9 51:09 pronto bravos aplausos Rafael Plan Bolonia

Voz 11 51:14 ni mil a la letra con un bando

Voz 1491 51:23 Ignatius siempre llevándonos por el lado más oscuro de la comedia bueno no lo hace nada mal de este chico es que Pedro Sánchez tiene una voz así rara no no debe de ser fácil de delimitar es un tono así entre

Voz 22 51:33 a flauta dado el grave vamos

Voz 0032 51:35 vaya eh vamos con el segundo candidato pero es que además por qué

Voz 22 51:38 Oro imitador Federico de Juan con que yo además colaboré hace tiempo en algún programa también me mandó una nota de voz eh pues tanto si también diciéndome esto atención

Voz 0032 51:47 miren como presidente del Gobierno me gustaría decirle aquello todos los compañeros de la vida moderna que lo que no tengo es una tesis sin copiar pero imitadores si tengo eso sí el chiste del folio blanco de Broncano me ha gustado lo encajó con deportividad que ahora si me permiten les dejó porque me está esperando el Falcon para ir a un concierto de The Killers

Voz 11 52:06 aplausos para Federer que también limita a Pedro Sánchez Ana José Mota ponte las pilas desde

Voz 0527 52:16 otras lo busqué no imita no hay ninguna invitación de perder todos los cómicos tienen su límite a Pablo Iglesias lo clava el cabrón a la ministra

Voz 1509 52:27 sí vosotros lo habéis visto pero Mari

Voz 1491 52:30 ya Luisa Carcedo tiene un leve parecido a José Mota a José Mota caracterizado de de señora vamos a abrir el melón de parecidas entre cómicos y políticos lo de la ex ministra Fátima Báñez y Millán Salcedo eh directamente a mí me da miedo es que padecen hermanos separados Llorens

Voz 0032 52:46 eh pues ya tenemos número para el especial de Navidad pues la ministra de Sanidad la ex ministra de Empleo Millán Salcedo José Mota hay todos juntos pero vamos a ir el guión cocida eso hay un hay un tercer candidato Éste es el que más conocemos en la Cadena SER es Raúl Pérez

Voz 22 53:04 tenemos mal porque hablamos de nuestro amigo Raúl Pérez hombre este compañero Movistar y en muchos sitios y además amiguete que eh que le he preguntado directamente le manda o esta mañana Ronaldo oye Raúl es que hablamos de de de los pocos imitadores que hay de Pedro Sánchez lo llevas en el repertorio y me manda esta nota de voz

Voz 1995 53:23 sí vamos a ver soy Pedro Sánchez y producciones en este caso la vida moderna creo que no soy tan tan complicado de evitar yo soy una persona con una voz muy sexy ahí está de hecho fijos que me paro a veces a respirar me a mí mismo porque me gusta me gusta soy una persona que le gusta estar bien consigo misma tengo un trote cochino muy interesante además tengo esta voz de presidente de Gobierno eh que sólo los presidentes de Gobierno tengamos fama no sé si he dicho que soy presidente de Gobierno lo digo soy presidente de Gobierno hoy como presidente del Gobierno además tengo un dejé muy característico es parte de esta voz sexy es que cuando estoy en los mítines siempre me crezco termino hablando como José Luis Moreno es verdad fijados nosotros hemos Partido Popular perdón el Partido Socialista hayan tenido que digo tenemos el encargo la misión

Voz 16 54:21 de muchos ciudadanos españoles de hacer todo lo que nos han prometido ellos son los que verdaderamente esté con los otros

Voz 11 54:29 muchísimas gracias a Raúl también

Voz 1509 54:38 las cinco y veinticinco cuatro y veinticinco en Canarias y hasta ahora no sé si queda alguien que todavía no lo sepa pero ha vuelto Operación Triunfo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos

Voz 0032 54:53 no es nuestra encuesta de hoy en arroba

Voz 1509 54:56 más en Twitter este Operación Triunfo lo va a volver a apretar

Voz 11 55:00 ya

Voz 1509 55:01 pues va a ser un auténtico mojón

Voz 7 55:05 dos chupitos interés te lo comes ni de coña

Voz 12 55:08 vamos a ganar Eurovisión de verdad o prefieres ver a Chicote yo desde luego prefiero ver a Chicote

Voz 11 55:17 pero bueno si hubiera hecho eso corriendo por el sabor

Voz 33 55:23 poco han o hace poco ahora no sabemos

Voz 1491 55:30 lo que piensa de Operación Triunfo ojo os y no piensa nada en absoluto de este tema hace el papel Francisco Francisco Galán buenos días