De Buenas a Primeras (21/09/2018)

en la Cadena Ser de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:50 veintiuno de septiembre con diecinueve grados en Torrelodones y tiempo un día más sin cambios nos espera un fin de semana todavía muy veraniego sigue mereciendo la pena tener coche en una gran ciudad pagar el seguro el impuesto de circulación el aparcamiento la gasolina las posibles multas pagar el propio precio

Voz 0570 01:15 noche más cuando tenemos a nuestro alcance metro taxi autobús bicicletas ahora también coches motos ya está patinetes de alquiler

Voz 7 01:24 todo tipo

Voz 1491 01:25 qué alternativas cada vez en más ciudades en Madrid a la selva cuéntanos en Madrid para evitar un enfado

Voz 1600 01:30 en el atasco de todos los días en la M treinta o en el colapso de la casa

Voz 8 01:33 qué llana hay muchas opciones las de toda la vida

Voz 1600 01:38 el metro el Cercanías los autobuses que van a ser Cio si las mejores en unos meses para ir al centro de la ciudad porque a partir de noviembre entra en vigor Madrid Central a partir de entonces sólo los residentes y los vehículos eléctricos podrán entrar en el centro de la capital también están las bicicletas las del Ayuntamiento y las de empresas privadas y luego está la avalancha de vehículos compartidos Cannes empezado a funcionar en Madrid lo que conocemos como Catherine o motos Schering cada vez hay más por las calles hay coches el Cartoon Go City motos son las dos más conocidas pero hay tres más de hecho Madrid es una de las ciudades europeas con más motos compartidas y el último que ha aterrizado el patinete que ahora mismo está en un limbo legal está volviendo loco al Ayuntamiento de todas formas esto está sobre todo pensado para moverse por el centro de la ciudad porque la mayoría no llegan a las afuera

Voz 0570 02:24 es una oferta muy similar a la de en Barcelona donde además se puede ir andando que siempre es una opción Monica Peinado buenos días

Voz 1860 02:31 qué tal cómo estáis no tener coche en Barcelona la

Voz 1600 02:33 verdad es que no es ni mucho menos un problema tienes muchas opciones para moverte puedes ir andando en metro en Cercanías en ferrocarriles en autobús o utilizando el servicio de bicicletas son motos de alquiler además también te puedes mover en patinete o en algún vehículo de movilidad personal similar además y puntualmente quieres un coche porque te quieres ir fin de semana o porque tienes que ir a un lugar sin un buen servicio de transporte público pues también tienes opciones las empresas tradicionales de alquiler de vehículos o el kart Schering el coche compartido estos vehículos están repartidos en distintos puntos de la ciudad tú con una aplicación móvil puedes ver en qué lugar exacto están aparcados escoger el que te quede más cerca ir reservarlo a través del móvil puedes alquilarlo por horas Oporto

Voz 1491 03:19 ellas lo que necesites y Sevilla ya se conoce como un paraíso para los ciclistas cada vez más sevillanos van en bici a todas partes Enrique corneado

Voz 0570 03:26 en Sevilla la alternativa al transporte privado más utilizada en los últimos años está siendo la bicicleta ya sea a través del Servicio Municipal de alquiler o con bicicleta propia y es que Sevilla cuenta con más de ciento

Voz 0127 03:37 sesenta kilómetros de carril bici además

Voz 0570 03:40 una ordenanza para que la convivencia entre ciclistas y peatones sea la adecuada además últimamente también están empezando a circular los tan famosos patinetes eléctricos también ayuda a la orografía prácticamente plana de la capital andaluza además del metro aunque sólo tenemos una línea el tranvía que ahora se proyecta su ampliación hasta la estación de trenes de Santa Justa las líneas exprés del autobús urbano para acercar así dos barrios más alejados al casco histórico con poquitas paradas y lo más reciente la gratuidad en líneas de bus para menores de entre tres y once años lo que reduce mucho el uso del coche para por ejemplo llevarlos y recogerlos del cole

Voz 1491 04:19 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a tener aquí de buenas a primeras a Raúl Romo Jaro director de la web de motor de PRISA Noticias calculadora en mano para responder al eterno debate es rentable o no tener un coche en propiedad las alternativas ya igual de cómodas accesibles y económicas una hora intentamos responder pues los gays votaron a encuesta lo tenía clarísimo sin haber escuchado todavía Raúl Romo Jaro el cuarenta y uno

Voz 1860 04:54 por ciento pensáis que sí que os merece la pena tener coche pero la segunda opción más votada es justo la contraria el coche es una ruinas lo qué pensáis el XXXIV por ciento el trece por ciento más de de mochila y que es como llaman a la moto los de la vida moderna o de bicicleta el doce por ciento de metro o autobús

Voz 1491 05:12 mis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos Sergio Díez está tras los teléfonos y Borja González al control

Voz 0570 05:20 dijo que todavía podéis votar en Twitter arroba de buenas y hay caminos contáis locas apetezca

Voz 9 05:26 buenos días familia luego prefiero ver a Chicote

Voz 1291 05:30 sí

Voz 9 05:32 sí parece que muchos de su programa estén preparados que todos los ante teatrillo pero sólo con ver las caras que ponen como se ponen con la gente bueno es para partirse de risa

Voz 0570 05:43 Alberto de de Valencia que nos a esta nota de voz ayer no nos dio tiempo a escucharle hoy queríamos saludarla

Voz 1491 05:49 Alberto no le gusta Operación Triunfo y Ángel de Madrid tampoco

Voz 10 05:53 poco se ha es decir porque no me gusta llegué del gallito estoy aquí te he HP fíjate qué

Voz 1860 06:07 en el mundo

Voz 10 06:09 a esto lo llamo miedo

eso la espada de está primeras con Marina Fernández y Aitor a

Voz 1491 07:27 a las cuatro y treinta y siete tres y treinta y siete en Canarias estamos a punto de terminar una semana que no ha sido fácil para el presidente Pedro Sánchez cuando parecía que tenía controlado lo de la tesis pues resulta que el país ha encontrado

Voz 1291 07:39 el libro párrafos enteros copiados

Voz 1491 07:41 Cards un despiste según el presidente aun así casi casi prefiero ser Pedro Sánchez que Donald Trump que cada día tiene más frentes abiertos y que además resulta que tiene un pene con un enorme parecido a un famoso personaje de Super Mario Bros todo esto según la ex actriz porno estornude Daniel

Voz 0570 07:59 Donald Trump además de esto el PN también tiene movida con China cada día es una pelea nueva por ver quién pone los aranceles más caros una pelea bueno que en todo caso la empezó el eh mientras tanto los demás atendemos en directo pues al espectáculo de cómo se cargan el capitalismo con todo esto a Trump será metida entre ceja y ceja elegir a un juez amigo suyo para un puesto en el Tribunal Supremo un amigo digamos que cojea por la misma pata que Trump

Voz 11 08:28 Marta buenas tardes hola hola buenas tardes

Voz 1291 08:31 pues muy bien aquí siguiendo al presidente Donald Trump que esta semana se la pasado defendiendo al juez Brett Kavanaugh ya sabéis

Voz 1860 08:39 sí que es el candidato que ha propuesto para

Voz 1291 08:41 a esa plaza vitalicia en el Tribunal Supremo Kavanaugh va a comparecer ante el Comité de Justicia del Senado otra vez pero ahora después de que una mujer denunciara públicamente que fue acosada sexualmente por este señor a ella que es una mujer sin ningún cargo público la han pedido que testifique también ante el Senado primero con cámaras ahora no está claro cómo va a ser eso final Mente en fin que Trump siente que tenga que estar pasando por esto él el juez no la denunciante

Voz 3 09:09 a su hizo en nuestro suicidio deseosos ver la hizo un de de

Voz 1291 09:17 que este hombre no se merece estar pasando por esta situación porque la presunta agresión ocurrió hace treinta años y Tram cree que es una maniobra de los demócratas para obstruir su administración y claro Trump no lo entiende porqué sale a la luz de esto ahora igual no lo entiende igual que no entiende a las diecinueve mujeres que le han denunciado a él por Abu

Voz 1860 09:40 esos cometidos desde los años ochenta hasta

Voz 1291 09:42 esta década no estoy muy puesto en políticas

Voz 0570 09:45 no pero tampoco sé cómo será la oposición allí pero hay buena carnaza para meterle mano a Donald Trump

Voz 1860 09:50 sí bueno ya hemos acabado con la droga dura

Voz 1491 09:52 vamos ahora con la droga blanda pondrá música Borja

Voz 1291 09:59 no

Voz 8 10:02 en Estados Unidos la marihuana

Voz 0570 10:04 dando tanta presencia que una de las mayores empresas del mundo está pensando en meterse en el sector

Voz 1291 10:10 yo quería contar hoy una noticia que hemos conocido esta semana y que puede tener consecuencias a nivel mundial y es que Coca Cola está estudiando si entrar en el mercado de las bebidas con cannabis

Voz 1860 10:22 perdón con cannabis así

Voz 8 10:24 en la empresa Na'vi con dos se besaron la expresa en un comunicado

Voz 1291 10:33 está en conversaciones con un productor canadiense de marihuana para sacar al mercado bebidas con Feve de que es un componente de la marihuana no psicoactivos para incluirlo en sus bebidas todavía no he tomado ninguna decisión pero las acciones de la empresa canadiense se dispararon casi un veinte veintena monumental

Voz 11 10:51 ya se conoce la de

Voz 8 10:53 no

Voz 1291 10:54 pero en realidad en EEUU ya se han empezado a comercializar este tipo de bebidas no es la primera gran empresa que lo hace un ejemplo el grupo que fabrica la cerveza Corona anunció el pasado mes de agosto una inversión de cuatro mil millones de dólares para empezar a vender este tipo de bebidas con cannabis cuando hacen

Voz 1491 11:13 eh con cuatro mil millones de dólares de pueden comprar bastantes por buenos dos universos uno de esos países que ha legalizado a medias esta droga en un total de nueve estados está legalizado el uso recreativo el cannabis mientras que el uso terapéutico es libre en treinta de los cincuenta estados en más de la mitad

Voz 1860 11:32 eh aquí es la regularización a medias claro porque lo

Voz 1291 11:38 como digo la puedes consumir pero no la puedes comprar y esto provoca muchas zonas grises por ejemplo es legal que un particular mayor de edad veintiún años cultiven su casa hasta seis plantas lleve encima dos onzas que son como unos sesenta gramos

Voz 8 11:52 pero pero está prohibido más tan rápido

Voz 1291 11:56 a la legal sesenta gramos que puede llevar sesenta gramos ir puedes regalar la mitad a otro a otra persona de mayor de edad pero está prohibido fumar en lugares pobres

Voz 1460 12:07 claro Washington cuando

Voz 1291 12:09 vengáis haberme lo vais a comprobar es una ciudad en la que vas caminando y frecuentemente huele a marihuana por todos lados al menos en mi barrio que a ver tampoco

Voz 8 12:18 dónde los adelante

Voz 1291 12:21 el es leer no es el de los Obama pero estamos en estado grave mal tampoco es raro que vaya a una fiesta que la gente esté fumando aunque no lo pueden promocionar públicamente entonces qué pasa que hay eventos que se crean en redes sociales en los que no dicen ni lugar ni día y si tú quieres ir si te interesa pues tienes que contactar en privado con los organizadores que te invitan a su evento privado digan

Voz 1860 12:44 sí aunque sea en una sala o en una disco

Voz 1291 12:47 en Estados Unidos país maravilloso

Voz 0570 12:49 ese lugar en el que puedes estar de ilegal sin visado pero trabajando y con tu seguro médico privado siempre que pajes no hay problema pues con la marihuana pasa un poco así no está muy clara la regulación pero mientras nos podamos hacer ricos pues p'alante

Voz 1291 13:04 la industria legal de la marihuana está creciendo enormemente en los estados en los que está permitida sólo el año pasado obtuvo nueve mil millones de dólares en ventas que para que os hagáis una idea es el equivalente a lo que vende anualmente una conocida marca de pañales en Estados Unidos los analistas estiman que esas ganancias campanas superar los veinte mil millones de dólares dentro de tres años claro la industria incluye cultivadores fabricantes minorista distribuidores laboratorios por que la marihuana ya no es sólo marihuana se venden también productos procesados desde aceites a jabones bebidas dulces repostería gominolas en fin

Voz 8 13:41 todo esto ha creando un par de años

Voz 0570 13:46 cien mil puestos de trabajo en un par de años digo yo que así se crean tantos puestos de trabajo casi seguro que puedes

Voz 13 13:52 dejar de vender armas a Arabia Saudí igual Pedro Sánchez Le interés algo así no note

Voz 1491 13:57 adelante es Aitor que Marta del Vado ha hablado con el Rey con sable de narcóticos de la policía de Washington hay hay que esperar al final de la película

Voz 3 14:04 el que no fue sobre todo

Voz 1291 14:09 tienes gente que te venden la calle dice dice el teniente incluso más que antes de que es el legalizar el consumen dos mil dieciséis y tienes tiendas en las que se venden por ejemplo camisetas gorras tazas a cuarenta y cinco cincuenta dólares de regalo entre comillas una onza de marihuana

Voz 0570 14:24 resumiendo que sigue siendo más fácil conseguir la marihuana de forma ilegal es que al final lo mejor es siempre ir al sistema clásico

Voz 14 14:35 a la altura de embriones a veces

Voz 1491 14:40 y aunque es son las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias se nos ha colado en el estudio Brian Pérez diciendo que viene con la revista de prensa y la revista de prensa la hacen en un rato Julia Molina y Juan López Brian buenos días

Voz 15 14:53 buenos días cómo estás muy bien y vosotros como que Revista de prensa que es Revista de prensa pero no de cualquier prensa ni de qué quieres hablar a ver si conociendo claro me conocéis y sabéis perfectamente que vengo a hablar de una prensa muy particular que es la prensa rosa como vamos a llamar a la sección a ver pues yo ya charlando con vosotros aquí días previos yo la intención extranjeros cada día tres temas con erres entonces yo creo que las tres

Voz 8 15:19 pues no tiene un sinónimo muy rosa pero bueno si el Rey Rosa

Voz 1860 15:27 no Ryan Pérez la prensa rosa

Voz 13 15:31 muy bueno y que tres de res tenemos bueno pues hoy I got tres erres que son Rivera

Voz 16 15:36 Rosa Albert Rivera no él vino Ribera el vino Ribera tan poco

Voz 13 15:42 la denominación María a ministras Rivera os voy a hablar de Rivera con v de la familia Rivera a mal yo creo por las caras yo creo que Marina ya les pillado otra vez entonces la familia arriba

Voz 16 15:55 da concretamente de una persona que es tan a Rivera Cayetana Rivera os suena me encanta el nombre Cayetana pero te tan abreviación Tana tan a Rivera ese como de de prensa rosa verdad

Voz 1491 16:07 no sé no Amy Tan soltar me suena como a gitana

Voz 1860 16:12 lo siento no puedo ganar Rivera es hija de Eugenia Martínez de Irujo no

Voz 13 16:16 la única airadamente la anterior Duquesa de Alba Francisco Rivera de El Torero

Voz 1291 16:24 ole ole ole ole

Voz 13 16:26 Ana los bordes de milagro

Voz 1291 16:28 a Ghana por qué tan es no

Voz 13 16:31 decía en todas las portadas porque es noticia pues por su puesta de largo que es una puesta de largo pues pues bueno una puesta de largo es cuando en la jet alguien cumple dieciocho años pues claro han hecho una fiesta por todo lo alto un vals con su padre invitados como Victoria Federica por ejemplo la sobrina del Rey algo más siguen poco el dato que no puedo facturar faltar que es la actuación de su tío el DJ Kiko Rivera que ese sí que esto no es de Kiko Rivera no se arreglará ponga

Voz 8 17:05 en sus sesiones en los más Chunta en plan Tana más grana esto es para dar pasó pues así

Voz 13 17:13 el accidente R es que hablamos de ropa siguiente ramos de ropa de ropita heavy porque hablamos de ropa pues porque como en toda buena revista de la farándula no puede faltar la sección de moda aquí estoy mucho más puesta le llevaba siete Notas siete nota llega llega el otoño llega con el otoño pues el temido o el llamado cambio de ropa en el armario vosotros habéis cambiado ya no ya no según nos va a decir Jordi a a hacer calor entonces otoño oficialmente sí pero en la práctica una mierda yo prefiero la ropa de invierno e eso sí a mí también me gusta más bueno cambiado el armario no las revistas ya van apuntando al frío al otoño el invierno y vengo a traer los algunas tendencias que van a ser la caña eh venga vale por ejemplo la sobre camisas va a estar de moda ponerse más más capas que una cebolla os encima de camiseta Camí

Voz 1860 18:01 estoy encima de la camisa otra sí sí sí sí sí

Voz 13 18:04 vale las capas Se van a llevar muchísimo otra las deportivas blancas o las es ni Kers dio ya estrenado el calzado blancas el calzado blanco en pleno invierno osea ese contraste se va a llevar muchísimo aunque también vienen vuelve el botín

Voz 1491 18:17 Banco el botín blanco mucho tiempo Ana eso sí que es que durante mucho tiempo ha considerado así yo estoy entre esas personas que consideran que León botín blanco es el horror de los horrores pero hay un montón de marcas que lo están vamos eh

Voz 13 18:31 han Coming en todo y ahora que hablabas de Botines también el botín militar así medio cortito a mitad de pista de Vie también de varios colores va a venir Eaton quedaros una mala noticia

Voz 1860 18:41 en no sería aquí no nos gustan las que pensaba que había dentro del armario y es que vamos a tener de la armarios no queremos no no no todos venimos de decir adiós a un clásico del armario que es el pantalón vaquero azul andando pues nada

Voz 13 18:58 sí sí sí sí sí es un clásico pero este invierno nada de vaqueros azules no el vaquero por excelencia este verano os este verano madre mía este ingente a este Meroño porque todavía hace mucho calor va a ser el vaquero Gris gris momento de si no tenéis Vaquero gris a ir corrían a Paul corriendo a la tienda de la tienda ya sabía que eras monárquico pero esta música así tan tan dan como imperial lo estoy es bueno pues esto viene al hilo de la

Voz 1860 19:26 ratificación y es que la monarquía británica pues con todo

Voz 17 19:29 su pompa que son muy pomposos ellos pues ha pasado esta semana por los

Voz 13 19:33 es más si no es la única es la juicio mira no es la única el tema tribunales con las monarquías esta amor muy muy a la orden del día y es que han pasado por los tribunales por una denuncia de un topless que hizo Kate Middleton antes de nada más y nada menos que seis años cuando era todavía no dieta de de príncipe Guillermo híper ya dinero no por haberle hecho la foto Bono pedía una auténtica paz millón y medio de euros de euros

Voz 18 20:04 una publicación francesa que

Voz 13 20:06 en el ex sacó en portada pues como como vino al mundo es quien la trajo porque si aquí eso es pedía quería eso aunque el tema ha quedado ratificado por bastante menos han sido cien mil euros en concepto de compensación cuarenta y cinco mil a los directivos de la revista diez mil a los fotógrafos esto fue en una piscina Ivo no exagero

Voz 1860 20:29 a mí me sale a cuenta de que estaba pensando que yo quiero que me saquen en bolas su sea cuando vaya este el próximo verano o algún fin de semana algún sí desde luego flotar a ver si desde luego

Voz 1491 20:41 con este fin de semana ya nos ha contado que gastaba en Granada sí avisa

Voz 13 20:44 no albergan ganado te van a pagar cien mil euros pues la foto ojalá ojalá pues ya dejó de trabajar bueno pues está enfadado muchísimo por allí porque claro son seis años de proceso

Voz 19 20:55 inicial hice daño él mismo príncipe Guillermo eh

Voz 13 21:01 la carta en la que dice que es todo este proceso le ha recordado muchísimo a su madre a Lady Di y si sabes quiénes son hoy Ladies eh bueno eh porque es Lady Di pues como sabéis era muy perseguida

Voz 17 21:11 con los paparazzi bueno estos son los temas un poco más destacados en las revistas estas

Voz 13 21:15 bueno bien Bryan Vera ropa y ratifique y eso es hay muchísimo más pero ya quedará para la próxima semana se más

Voz 1491 21:23 la semana que viene buscaremos por Ronaldo

Voz 13 21:26 ya

Voz 8 21:27 gracias fin de semana no es igualmente

Voz 13 21:45 bueno ahora que lo pienso mejor que mejor que no me pillen en bañador

Voz 1860 21:49 este fin de semana que con esto de trabajar de noche hace complicado lo de lo de ir al gimnasio estás estupenda yo que me cambiaran al horario de Hora catorce yo estoy seguro que encontraría cualquier excusa para no ir al gimnasio también es verdad pero por eso mismo nosotros somos hacer bueno pues otro tipo de ejercicio

Voz 20 22:04 el arte de de pensar que que parece mentira pero es todo todo un arte es como ir a gimnasia también chasis bastó los días una horita aunque sea tres veces a la semana periódicas una oro pensar lo vinculo goce de una musculatura en el cerebro que a distorsionar esa es la ofendió al arrasar tengan sentido de artesanía decírselo

Voz 0570 22:21 puede consigue el ejercicio de pensar que

Voz 1491 22:24 ojo también sirve para ligar y con ese loable objetivo el de ilustrarnos para nuestras conversaciones de barra de bar o de Tinder el equipo de Toni Garrido ha ido a Córdoba porque a Córdoba Aitor quién nació en Córdoba

Voz 16 22:35 a ver yo creo que esto es lo estudió en la ikastola Séneca

Voz 1860 22:41 pues sí me enseñan bien en la isla

Voz 1491 22:43 esto la has diques ya que estaban en Córdoba bueno pues han aprovechado para preguntar a un experto que conoce muy bien a Séneca para preguntarle a José Carlos Ruiz lo que siempre hemos querido saber del filósofo y que los profesores no se atrevieron a contarnos

Voz 20 22:57 escénica hubiera tenido Instagram o Twitter como el obispo Demetrio por ejemplo yo estoy segura que si Forqué tanto ahí instarán como tuitear no era otra la depende del uso que se le pero Séneca era un hombre de su tiempo como hombre de su tiempo maneja harías y hoy en día levantara la cabeza probablemente los instrumentos que tiene a mano para proclamar la filosofía estoica y espero que sí club cuestión de qué es esto

Voz 21 23:21 has de adaptarse a los tiempos no además yo creo que en su pensamiento corrígeme si no tengo son había la teoría así el a construir una evolución tarda mucho el declive viene muy rápido

Voz 20 23:31 no sí pero una vez que se construye claro y que lo hace a través de él tenía una herencia aristotélica del término medio no es ese término medio en la construcción porque para la estoy con una de Viana fundamental era la educación tardará mucho tiempo en proceder en tener un proceso educativo ha sentado pero una vez que se conseguía era muy fácil de agradece de equilibrio

Voz 0570 23:51 vamos que que Séneca podría adaptarse perfectamente a nuestros tiempos ya que hay quiero decir pues que igual igual hay cosas que no han cambiado tanto desde el siglo IV antes de Cristo

Voz 20 24:01 a día de hoy todavía escénicas alguien vigente debe debe ser vigente Zeneca está a la orden del día más en los tiempos que corren no una desorientación mucho caso debida a la velocidad a la que todo va Séneca hoy en día es quizá si me apuran más importante que en tiempos de Roma publica es el máximo exponente del estoico es uno de los máximos exponentes electro hicimos lo que pasa que no tiene que jugó en el Barça a perdón perdón perdón vale que es difícil definir el estoicismo en estos días parece que parece sencillo pero no lo es como tú eres un especialista para que todos los demás sepamos qué es eso que representaba Séneca aplicados a nuestros días yo digo que una lista de gente tú me dice sí podrían estar dentro del estoicismo de los estoicos no va a ver si compra en sólo una pequeña a la que tenemos encima es tanto el invitado los dos todo lo que digan no va a parecer bien por Pablo Casado no es estrenos y no el presidente Sánchez va a ser que tampoco tampoco Aznar si quieres resumió en en la lista políticos no sólo no va a ser complicado encontrar Julio Iglesias salirnos un poco del Este se ha ido más al hedonismo finísimo Luis Enrique Enrique igual un poquito podíamos clavar los cinco igual podía meter a aquello del sufrimiento ya vamos centrando la conversación que tiene que tiene en común máxima expresión de estoicismo con Luis Enrique yo creo que el el auto contención en algunos casos cuando a esa a España antes de esa reaccionaba no lo veía tan auto contenido pero ahora me parece que tiene un auto contención muy interesante

Voz 8 25:45 cínica como seleccionador como quiera eso lo han Monty Python sólo tenemos que preguntar a ver

Voz 0570 25:51 que me he puesto a buscar esto del estoicismo para para refrescar la memoria básicamente es utilizar la razón no dejarse llevar por las pasiones

Voz 1491 26:01 sí dicen que quiere escepticismo fue la primera guía de autoayuda de la historia aunque ahora no se lleva mucho eso de utilizar a la razón

Voz 0570 26:09 pues no la verdad es que no pero sí rascado vamos a alguien se puede llegar a encontrarse

Voz 20 26:15 de todos los políticos actuales tres días cuando hemos estado podemos encontró a uno que sí podría representar los valores de Séneca lo hemos encontrado el ex presidente de Uruguay

Voz 1121 26:26 dicen que siempre siente pobre no yo no soy presidente por lesión lo que quiere más lo que no le cansa nada es y son pobre porque se mete en una carrera infinita va el tiempo la vida ni nada

Voz 22 26:41 G

Voz 1121 26:44 la austeridad como camino yo no sea miento liviano de equipaje para tener tiempo pasé lo que a mi me gusta

Voz 20 26:52 y este es un buen ejemplo de político estoy con nuestros días se llevó a declaraciones que tiene Pepe Mujica van por esta línea no yo utilizo segundo ejemplo de otro político que me parece más significativo incluso son Mandela como esto lo auténtico y de hecho en el son manda tras reconocer el cobraría escénica y le daba esa libertad interior que no Le podía cercenar ningún ansia de vivir da ejemplo cuando sale de una actitud la clemencia cuando sale y ha nombrado presidente es clemente con los que lo habían condenado para mí es otro ejemplo de estoicismo contemporáneo Viteral vamos

Voz 23 27:34 eh

Voz 0084 27:44 hay canciones que tiene más vidas que un gato sin darnos un tema que habla de la muerte la soledad apareció en un disco de Bonnie Prince Billy en mil novecientos noventa y nueve

Voz 25 27:55 el diu

Voz 0084 27:57 pueril

Voz 24 28:00 eh

Voz 0084 28:02 aquella canción emocionó a Johnny Cash estaba conectando con el público del siglo XXI con una serie de discos de versiones que se lanzaron con varios premios Grammy entre temas de U2 Tom Petty o los Beatles ecologista versión de Bonnie Prince Billy que incluso canta con el hombre de

Voz 22 28:18 el no venir a ver a la selección

Voz 8 28:27 con quince años después y al otro lado del Atlántico Turner

Voz 0084 28:33 volvió a cobrar vida entre las canciones flamenca

Voz 8 28:36 desde el primer disco de Rosalía

Voz 0084 28:38 comenzó a tocar esta canción junto a su productor Ike acabó eligiendo la como cierre de Los Ángeles su aplaudido disco de debut Un viaje el de esta canción que ha pasado de un disco indie el de una estrella que regresa del de otra que no

Voz 26 28:56 le

Voz 1291 29:01 no

Voz 26 29:02 es muy tu

Voz 24 29:10 sí sí eh eh

Voz 26 29:20 sí

Voz 1491 29:25 una canción y más vidas que un gato la historia de ahí carnes por Alfonso

Voz 26 29:29 Cardenal

Voz 27 29:32 es muy humano

Voz 1291 29:35 esto

Voz 28 29:37 eh

Voz 30 29:54 entonces eh

Voz 0084 29:56 no

Voz 30 29:58 toca

Voz 0127 30:06 Ana corbata aún buenos días buenos días el Consejo de Ministros de este viernes va a estudiar la propuesta del Gobierno para acotar los aforamientos políticos a través de una reforma de la Constitución un tema que abordaron anoche Felipe González y José María Aznar los dos presidentes que más tiempo han estado en La Moncloa en un acto organizado por la Cadena Ser el país

Voz 22 30:26 debate reformista

Voz 0084 30:28 lo menor aforamiento no aforamiento

Voz 22 30:30 o sea mayor

Voz 0084 30:33 nuevo desafío las suecas propuestos

Voz 31 30:36 escucho de reformar las únicas propuestas son propuestas absolutamente rupturistas Osuna propuestas absolutamente enloquecidas de definir que la Constitución cabe todo

Voz 0127 30:45 el ministro de Asuntos Exteriores acaba de pronunciar una conferencia en Nueva York y ha dicho que resolver con éxito la división que hay en la sociedad catalana podría llevar veinte años Josep Borrell cree que la única solución pasa por votar un nuevo Estatut palabras del ministro pocas horas después de que en Barcelona

Voz 32 31:00 a ello creado calla su si sus Judith SIP un indie

Voz 0127 31:06 entidades independentistas caldear en el ambiente con una concentración para conmemorar la manifestación que se produjo hace justo un año frente al departamento de Economía de la Generalitat unas quince mil personas según la Guardia Urbana se han manifestado para exigir la liberación de los políticos encarcelados de forma preventiva y un apunte más según avanza el diario Ara Esquerra va a confirmar hoy a Ernest Maragall el actual conseller como su candidato a la alcaldía de Barcelona en Estados Unidos la policía de Siracusa acaba de informar de un tiroteo en el que hay al menos cinco víctimas mortales hasta siete personas han recibido disparos según cuentan los agentes entre ellos un niño Rafa Muñiz

Voz 1772 31:41 si el sindicato de la Policía de la ciudad neoyorquina asegura que entre las víctimas mortales hay al menos un menor aunque el cuerpo de la Policía todavía no ha confirmado ese extremo sí hablan de un tiroteo masivo según los medios locales los vecinos han escuchado más de diez disparos es el segundo gran tiroteo que vive Estados Unidos en apenas veinticuatro horas ayer una mujer abría fuego a las afueras de unos grandes almacenes en Maryland matando a tres personas e hiriendo de gravedad a otras tres

Voz 0127 32:07 pues de momento es todo más información dentro de una hora en Hoy por hoy y en Cadena Ser punto com

Voz 8 32:12 la peines

Voz 20 32:14 vicios informativos

Voz 1491 32:38 pendientes de ese tiroteo en Siracusa en Estados Unidos así viene este viernes en lo informativo con el fin de semana a la vuelta de la esquina hoy más que nunca queremos saber qué tiempo nos espera Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 32:51 muy buenos días de titular podríamos decir que vamos a ir un poco atrás en el calendario el segundo titular sería verano verano con mayúsculas saberlo veréis cuando anunciamos las temperaturas máximas que esperamos para el fin de semana ahora como las últimas mañanas hacia un poco de fresco pero la verdad es que para ser las fichas que son tampoco hay que abrigarse demasiado y más teniendo presente que ya a media mañana el sol va a calentar el ambiente en todo el país y esta tarde las temperaturas máximas alrededor de los treinta grados en la mayor parte de poblaciones pasando ya con facilidad de los treinta en gran parte del interior peninsular sólo una excepción este dominio del sol nubes al norte de Galicia y en Asturias algunas lluvias sobretodo a partir de media mañana poca cosa igualmente a ratos de sol durante la tarde algunas tormentas pero poco significativas en el Pirineo más oriental también en las montañas más orientales

Voz 1860 33:38 de Andalucía y lo que decía el fin de semana

Voz 0978 33:41 prepararnos porque va a hacer calor mucho calor las noches todavía ambiente agradable pero con el sol que va a lucir durante prácticamente todo el tiempo atención porque esperamos máximas el domingo en el interior de la península

Voz 18 33:52 de treinta y cuatro a treinta y ocho grados

Voz 1491 33:55 Jordi así que de ese otoño que supuestamente entra el domingo hablamos no vamos a tener

Voz 0978 34:02 habitualmente ayer lo decía no que va sabes

Voz 0570 34:04 sobre el papel sí pero en la práctica Ana

Voz 0978 34:08 pocos pronósticos certeros vais a ver como el que diría ahora tres cincuenta y cuatro de la madrugada del domingo hora oficial cambio de estación y el resto que voy a decir ya no será tan preciso no porque la astronomía sí que es muy precisa la meteorología pues ya lo veis porque el otoño al final llega cuando le apetece muchos años hasta bien entrado el mes de octubre incluso en noviembre pues no nos espera que de que no de hecho mirando mapas así a largo plazo el lunes ya lo explicaremos con más detalle pero todo lo que queda de mes se va a comportar así el tiempo no se ve ninguna borrasca que sí que podrá dar más sensación de otoño ni para los principios del mes de octubre

Voz 0570 34:44 hoy Jordi estos últimos días hemos ido acumulando aquí varios correos electrónicos de de oyentes un par de ellos el primero es de Nuria de de Tarancón que este fin de semana dice que se va a Galicia a una boda que tiene que puede esperar a zona de Cambados chaquetilla

Voz 16 35:02 o no va a hacer falta albariño seguro eso también siempre siempre ayuda

Voz 0978 35:07 Marín aseguró que no es podría explicar mucho mejor lo bueno que se puede esperar de población no podrán Cambados en manos da igual el tiempo tú niebla eso

Voz 1491 35:18 eh por la mañana igual no

Voz 0978 35:20 en la hembra es en sí

Voz 1491 35:23 pero en septiembre de repente te sorprende en la zona de Rías Baixas y te encuentras con unos días espectaculares

Voz 0978 35:29 nosotros intentamos avanzarnos a esto que has dicho que sorprende con mapas que no detallan muchísimo el viento que va a hacer prácticamente nos dicen a cada kilómetro que viento va a hacer y cómo lo que esperamos es viento del norte del norte

Voz 1860 35:41 en el ahí pues llega un poco

Voz 0978 35:44 por eso no esperamos nieblas con mucho lo que has dicho Aitor vas ganando puntos como meteorólogo tiene a primeras horas de la mañana puede haber algunas pero en general se espera un buen tiempo las nubes que decimos hoy para el norte de Galicia iban a afectar y se va a nublar un poco con alguna llovizna pero gran parte de sábado y el domingo muchas horas de sol fresquito al empezar la mañana cerca de los diez grados durante las tardes se acercarán a los treinta en los momentos de sol si apetece darse un bañito hay que ser valiente con Ivo para mí diecinueve grados ahora mismo el agua

Voz 1491 36:12 venga vamos con otro Jorge te va a estar en Menorca tiene una una competición una prueba deportiva dice que el domingo por la mañana una prueba deportiva en el mar

Voz 16 36:24 y es que este puede esperar Jordi

Voz 0978 36:28 primero que no no tendrá la impresión que se iban a llevar los que se mete en semis

Voz 1860 36:32 a esto seguro al Cantábrico ahora mismo

Voz 0978 36:34 la temperatura del agua está alrededor de los veintiséis grados el domingo sí que quizá porque deduzco sino lo detalla más que va a ser algo relacionado con la navegación y que el viento le interesara que tenga cuidado porque si empieza muy temprano a dar un poco de viento del norte afectando sobre todo a la parte norte de la isla la tramontana que es el viento casi eterno no va a ser muy fuerte pero bueno sí que puede generar alguna corriente yo las alrededor el medio metro de altura que no es nada pero bueno cuando uno está navegando se nota un poco este viento si día disipando a lo largo de la mañana va a ser mucho sol la temperatura fuera del agua cerca de los treinta grados durante la tarde cuando acabe la competición como atendrá calor un chapuzón XXV

Voz 11 37:16 el agua es un lujo es que no refería

Voz 1491 37:18 K Jordi lo que hacemos

Voz 16 37:20 nueve de las Rías Baixas alertó Estepa

Voz 0978 37:23 Agnes en casa en la bañera

Voz 16 37:25 no la verdad es que no no tengo ni bañera

Voz 0978 37:27 vale entonces no puedo porque no tenía poniendo el agua de la bañera a unos veintidós

Voz 1460 37:32 pero en verano cuando fueron me baño

Voz 1491 37:34 todo lo que quiero en el Atlántico y en la Rías Baixas que está

Voz 0978 37:38 veo que no nos pondremos de acuerdo mínimo veinticinco grados

Voz 0570 37:41 hoy Jordi Jagger de nuevo aquí aprovecho en una hora y media voy para Granada qué tiempo va a hacer en esa zona el fin de ETA

Voz 0978 37:48 Ana venga a dar envidia no nos vamos a un sitio muy feo hombre pasea a visitar a unos amigos pero nos hace tiempo no muy pleno muy bueno mira esta tarde podéis cuando os acerquéis veréis algunos nubarrones las montañas porque habrá una tormenta pero el fin de semana se presenta cálido si conoces la ciudad ya sabes que una chaqueta tienes que llevarlo porque por la noche a los quince grados hace fresco en Granada pero durante las tardes máximas tanto el sábado como el domingo de XXXIII treinta y cuatro grados calor asegurado

Voz 1860 38:18 ah perfecto que envidia eso

Voz 13 38:20 por la noche ya me quedo lleva aquí con los veintitrés veinticuatro de Madrid bueno también el domingo vienes tú yo me quedo en casa veremos ganando gracias Jordi un abrazo en fin de semana un abrazo

Voz 1491 39:49 las cinco y diez cuatro y diez en Canarias crees que os sale rentable tener coche todavía con todas las alternativas que hay en la mayoría de las ciudades

Voz 0570 39:58 el cuarenta y uno por ciento pensáis que sí que es rentable pero es que en la segunda opción más votada es justo la contraria el coche es una ruina es lo que pensáis el treinta y cuatro por ciento

Voz 1491 40:10 digo a el trece por ciento que sois más de de moto de bicicleta

Voz 0570 40:14 el doce por ciento restante que prefería el metro o el autobús no os lo podéis contar lo que queráis al seis ocho

Voz 1491 40:21 tres tres dos tres siete cero cuatro en el novecientos cien ochocientos

Voz 33 40:25 buenos días buenos Ross ya es firme sea tenemos aquí el fin de semana ya podemos empezar a disfrutar de el calor del verano sacaba empieza el otoño vendrá el frío vendrá tormentas vendrán más lluvias vendrán todos vendrán de todo poco pero bueno mientras tanto vamos a disfrutar de fin de semana

Voz 8 40:41 qué bien eh Diego declaraba animada Diego

Voz 1491 40:45 sí que es los fines de semana hay todos los días con las tostadas que se hace de que es la de hoy Diego

Voz 8 40:51 puestos todas las de pan con aceite pues un poquito de que otros días todo bonito salmón el otro día ahí está los viernes luego luego desayunó pues frutales trabajo supongo como el cerebro y el fin de semana Chris claro de entre para son un buen bocadillo es hoy un poquito de longaniza pues te llevas un bocadillo que se chistorra no entonces era el desayuno enlaces más suave para para evitar el estar con el estómago pesara toda la mañana pero más suave los muchachos Diego longaniza el CIS Torra te gana

Voz 1491 41:51 bueno ya hemos estrenado la Champions nos queda varada la Europa League en la que tenemos tres equipos españoles el Sevilla ha sido el primero jugaría goleado cinco a uno al Standard de Lieja un rato más tarde su vecino Betis ha empatado a cero en Atenas con el Olympiacos que no es mal resultado tampoco por su parte el Villarreal ha empatado a dos frente al Rangers escocés

Voz 0570 42:10 pero el momento del miércoles en el Larguero ha sido sobre todo volver a escuchar a Luis Moya el mítico copiloto de Carlos Sainz que el martes fue operado con éxito de cuatro aneurisma en la cabeza parece que está incluso mejor que

Voz 10 42:25 antes había muy común Rey Henry perfecto porque fue uno ganadora además yo tenía cuatro tres cuartos muy pequeños una zona complicada pero al final de ya metidos en faena dijeron decidieron operar el cuarto que me dieron una alegría tremenda porque Igor llevaron a acaba siempre es algo incómodo después de reventar en el momento lo que sea aunque parecía que no tenía mucho riesgo pero bueno me operaron echó también por lo tanto yo no tengo ninguno no operaron los cuatro décimas más me han dicho han quedado perfectos sí que pudo hacer vida normal ya la próxima semana que pueda hacer que quieras

Voz 11 42:59 cuánto duró la operación

Voz 10 43:01 cuatro horas un poco más de cuatro horas

Voz 11 43:03 no se sabe muy además

Voz 10 43:05 el martes por la mañana de nueve a una es una y cuarto en acoso si yo hoy es jueves hincar soy perfectamente

Voz 0570 43:13 se sabe si después de la oración comprobó si hablas más rape

Voz 11 43:15 todo más lento que antes bueno

Voz 10 43:18 nadie de Hospital la primera persona con la que ve porque en marzo lleva un poco habrá mujeres mucha gente pues afortunadamente aún hablar con ellos bueno a través de Marta método monotonía y contestar de mensaje pero bueno hospital llamé a Carlos hijo y por mis hijos emotividad limpia dice Carlos Luis no sigue ya no se va a ir a más porque sigue igual de rápido que a la cabeza no te has pensado

Voz 1491 43:46 tengo que confesar que después de Alar del primer concurso internacional de imitadores de Pedro Sánchez creía haberlo oído todo pero no un poquito antes de venirme al estudio encendido la radio y ha recordado que la vida moderna

Voz 1463 43:58 siempre puede ir un poco más allá y ya sabes que que

Voz 1491 44:01 que al empezar el programa siempre hace unas acción llamada la promoción en la que anuncia los ou de la vida moderna o largo de del país bueno pues hace son Rato ha pasado esto

Voz 11 44:11 bien voy con la Promoció sentido del humor y estará en Málaga en el Teatro Cervantes ya están agotadas las entradas recordemos el espectáculo Santiago Segura José Mota como es Pérez Pérez Pérez Lorente Tino Fernández donar el primero es que ese promociona aquí algo que no somos nosotros luego a echar el Zaragoza once de octubre en el que ella recibió también estarán agotados pero ahí funciona la venta el ocho de diciembre está ahí estamos haciéndole en Roquetas de Mar donde los Fernández y José hasta el quince de diciembre en Valencia nuestra ciudad fetiche dice del Palau de la Sarsa ahí también son tres más pequeña que que yo he matado luego en Pamplona el doce de enero en el baluarte Logroño el diecinueve de enero y el dos de febrero en Valladolid dieciséis de febrero Granada eh eh sí sí nosotros sólo tenemos a tan hasta diciembre por lo menos tres anunciado piensos tienen ya fíjate de porque está haciendo esto pero quién quiere promocionar a los rivales alemán porque gracias a la competencia gracioso que más el otro día lo es bien el hormiguero yo también Florentino no sé si queriendo sin querer sino que es un nombre al que apreciamos que confluye contó un chiste si no lo he visto esto no tengo claro que fue justo el de una menos en Canarias y se ha muerto mi abuela en Tenerife pues una menos en Canarias que la casualidad que era lo habría salido aquí cada día

Voz 0570 45:39 joe que igual Florentino Fernández tiene que dimitir o dar explicaciones en el Ministerio aquí en la SER hacemos periodismo del bueno eso y que el audio de la vida moderna lo tenemos a mano sólo hay que buscar el momento exacto esto es del trece de septiembre

Voz 0978 45:54 la vida moderna es que ese temor a tu tía de Tenerife decir una menos en Canarias

Voz 1491 46:00 Merced está poniendo muy difícil la cosa Florentino Fernández que plagiar aún tuitero que a su vez mando exista la vida moderna esta frío pero mejor que hablen los propios plagiados que esa complicado la cosa nuevos

Voz 11 46:12 el promoción nuestra flipando muchísimo porque tienen hasta noviembre del año que viene porque si es una promoción de otro espectáculo creíble sentido del humor Florentino Fernández tres ases del humor pero que sí pero porqué se veía quemada no porque vamos a ayudarle la verdad que vamos a ayudarle veces más famosa que nosotros sin la ayuda pues son gente mayor pero sí son igual los tres cómico más famosos de España de verdad sí sí sí pero por qué porque porque

Voz 22 46:38 eh eh para la risa

Voz 11 46:40 tenemos a nuestro vamos a ir a verles hombre podemos ir a verle Dios cuando empiece a ver a ver aflojas Segura y Mota si es que no no ver lo tengo recuerdos y no veo Madrid no igual nos desplazamos buena pues mira once octubre Zaragoza menores de verdad de verdad que

Voz 0570 46:57 van a ir a ver el espectáculo de Motta Flo Santiago

Voz 11 46:59 Segura Jueves once de octubre es que hay dos funciones seis y media yo yo desde la sala que son dos mil y pico eh cuidado no tanto no tanto de un mil mil la Mostra mil cuatrocientos estamos utilizando el espacio de la radio para además en tiempo real a otro para eso yo yo sí que estoy dándole ya el único que le debo disculpas ciento veintiocho euros eh obra de veintiocho de hostias como hay pelas eh a lo único que le debo disculpas a Santiago Segura porque le conozco en persona los otros dos tengo duda de que existan de verdad cuando yo les conozca en persona ya les pediré disculpas también para la primera para la primera actuación quedan veinticuatro entradas que saca una de esas una bomba saca tres tres tres tres Los tres pues perfil mire mire mire dónde estamos en una esquina separados o no podemos también junto al para gritar eso claras de hablar comprando eh esto está pasando de Adif estamos problemas Azimi de hoy se está basando en retransmitir como compramos en tiempo real entradas para el show es el número de José Mota yo yo lo hubiera dicho en voz alta el número de mi tarjeta ya todavía tampoco es también datos de la tarjeta e acepto las condiciones generales de Zaragoza Cultural acepto una política política de privacidad de sabemos lo acepto las funciones general de Ibercaja a toda la política de esto es una publicidad más grande e bien una cosa no entradas ya enseguida seguirán como generadora Jonathan con ochenta y cuatro pavos para al bolsillo de Santiago Segura hay vamos esto seguro en pensar y que no tenga esto está ha surgido toda la verdad hace octubre ya saca esta tema y esto es lo que yo tengo libreros aquí ya digo bien analizando el drama desde el mismo programa para mí esto para ya no hay vuelta atrás ya están pagadas precio total ochenta expropiados pero no me refiero que el programa de hoy desestimaron Times crudo preste esa símil de hoy ya llevan Isaac así mi analizando según explica congelar pescaba ante este PGO está congelado este no cumplen y las directivas de la Unión Europea ausente este programa te pueden matar de verdad

Voz 1860 49:13 te puede matar pero de verdad cinco diecinueve cuatro y diecinueve en Canarias y ha llegado por fin que todos estábamos esperando el regreso de la cara B de La Script desde el Festival de San Sebastián María Guerra Pepa Blanes buenos hola qué tal buenos días como ésta es qué tal el viaje pues nada muy bien estupendo como siempre viraje esto es que no sé qué os pasa los millennials con los viajes que ha de AGE Madrid Donosti cinco pues entre ellos estupendamente

Voz 1491 49:43 María Guerra que a ella acostumbrada a ir en carromato

Voz 1860 49:46 pero más no parece bueno vamos a ver hay un gran tren hay un tren

Voz 18 49:52 que que se llamaba el Shangai que es

Voz 1860 49:55 Irún espera de hablamos no es todavía exista de Irún a Vigo sí a doce horas entonces en verano bueno no hay necesidad hoy para no acorte pues claro para en todos los pueblos por eso el tren vertebra el AVE no estoy segura que hay muchísimos oyentes que desconocen el Shanghai yp de hecho todos los veranos

Voz 18 50:17 madre coge un el el el Shanghai en Osorno la provincia de Palencia hasta Vigo ocho horas después que siempre pensamos que que vaya

Voz 1860 50:25 ah pues Hamada

Voz 18 50:28 qué quiere decir que eso pasa todavía lo

Voz 1860 50:30 el escape un tren de cinco horas le parece mal

Voz 1463 50:33 no hombre no pero porque yo tenía que trabajar no había ni claro ni en Facebook ni nada bien venir