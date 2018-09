De Buenas a Primeras (25/09/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:54 más fresco en el norte porque en el centro y en el sur las máximas pueden superar a veinticinco de septiembre los treinta y cinco grados cuarenta millones de euros de facturación treinta toneladas de producto y unos cinco mil empleos directos cinco mil puestos de trabajo son las cifras de récord del cultivo de Mango en España

Voz 7 01:14 si conseguimos que el consumidor sepa que son la fruta de temporada como puede ser la fresa las cerezas la mandarina septiembre octubre manco mucha gente no prueba el manco porque piensa que no le gusta cuando el mango que producimos aquí en España es de muchos famosos que el pago cautiva

Voz 0032 01:34 el majo cautiva a los productores de Mango concentrados en las costas de Granada de Málaga creen que es hemos ante su mejor temporada sólo lamentan como Enrique colillas de la cooperativa malagueña atroz la cooperativa que agrupa a unos dos mil seiscientos agricultores sólo lamentan que los españoles pues no sepamos comerlo sólo se queda aquí uno de cada cuatro mangos que crecen en nuestras costas uno de cada cuatro los demás los otros tres Se van a otros países de Europa Alemania Francia Reino Unido Países Bajos

Voz 1491 02:05 dice Enrique colillas que el problema es que los españoles no asumimos que el mango es una

Voz 1509 02:08 fruta de temporada que para que esté rico hay que comer

Voz 1491 02:11 sólo entre estos días de septiembre y principios de noviembre Ike no es caro eso claro ya es cosa de cada boleta

Voz 7 02:17 yo muchísimos consumidores exigen que sea con su exacta sí es cierto que una vez que la prueban dicen Jorné esto me encanta

Voz 1491 02:25 pues eso mismo queremos saber esta mañana así de buenas a primeras si os gusta el mal

Voz 6 02:28 como siempre cuatro opciones es una fruta maravillosa está sobrevalorada

Voz 1491 03:00 tres por ciento seis más de pera conferencia ahora

Voz 0032 03:02 el veinte por ciento está sobrevalorada seguro que es porque no habéis probado en los bancos de Enrique

Voz 1491 03:18 sólo arroba de buenas o puedes mandarnos una nota de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o llamarnos directamente a novecientos cien ochocientos que Sergio Díez estará otro lado y Borja González a los mandos de la técnica para que os escuchemos

Voz 9 03:31 hola buenos días escucho todas las mañanas me gusta siempre escuchar justo antes de las seis los audio So o los sonidos que ponéis de el campo y tan bueno pues escuchado esta mañana el ladrido de un corzo hubiera a ver si de algún modo podrías enviarme ese esa notas de audio para enseñar a mi amigo que no madruga tanto como yo que sigue de verdad un corzo ladra pero nunca lo ha escuchado y que hicieron

Voz 0032 03:58 ya están esos corzos ladrar emitimos ayer

Voz 1491 04:01 a nosotros también nos encanta terminar con los sonidos que recoge que no se explica cada mañana Carlos de Ita así que ya sabéis a quedaros todos de buenas a primeras hasta las seis las cinco en Canarias decíamos que los agricultores de Mango en España espera una producción

Voz 6 04:18 histórica esta temporada pero hoy vamos a fijarnos en otra cifra récord en España tiene

Voz 0032 04:23 Nos unos doscientos cincuenta mil aforados doscientas cincuenta mil personas que por supuesto por su condición tienen que ser juzgadas por un tribunal distinto al del resto de los ciudadanos la mayoría el noventa por ciento son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado

Voz 10 04:38 pero esos no son los últimamente vienen utilizando los paros

Voz 1491 04:40 a dos políticos como arma arrojadiza es el otro diez por ciento jueces fiscales y sobre todo políticos y miembros de la Casa Real Iker cambia para estas personas ante una causa judicial que mejor para explicar lo que Alberto Pozas Alberto buenos días

Voz 0055 04:54 tal buenos días si eres aforado y tu causa viaja de un juzgado de tu pueblo al Tribunal Supremo en teoría debería cambiar pocas cosas te siguen investigando jueces y la ley que te aplican es la mismas el mismo código penal los aforados ante el Tribunal Supremo se suelen encontrar con una quiniela a veces pero no muchas archivan de primeras las causas que les llegan de otros juzgados con una exposición razonada debajo del brazo este año por el momento eso ha pasado pocas veces los jueces del alto tribunal siempre han optado por abrir causa tomar declaración poner en marcha diligencias después ya archivar por ejemplo Alberto Rodríguez diputado de Unidos Podemos

Voz 11 05:25 no estoy aquí por falsificar másteres no estoy aquí por robar dinero público

Voz 0055 05:30 votado por un altercado con la Policía hace más de una década por prescripción previamente pasó por el Tribunal Supremo le pasó lo mismo al diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones

Voz 0032 05:38 he las aclaraciones sí

Voz 12 05:41 fue toda es oportunas al juez y al fiscal ellos cero que que

Voz 0055 05:44 bueno pues es acusado de fomentar el descontrol en empresas municipales de Alcalá de Guadaíra cuando era alcalde también prescrito la senadora Pilar Barreiro está a la espera de saber si su parte de la trama Púnica también queda archivada en las Supremo tal y como ha pedido la Fiscalía no está claro por tanto Marine I todo lo que va a pasar con Pablo Casado y su master en el Supremo la verdad es que el único antecedente le favorece el Supremo sólo ha tratado un caso similar una alumna de la Universidad de Granada a la que regalaron un sobresaliente sin pasar por clase condenaron tanto al profesor que le puso la nota como la funcionaria que le convenció para hacerlo pero la alumna fue absuelta

Voz 1491 06:16 gracias Pozas pues con estos ejemplos sobre la mesa este martes nos preguntamos hasta qué punto el aforamiento es un privilegio a las cinco y media las cuatro y media en Canarias estamos aquí de buenas a primeras a nuestros compañeros Javier Álvarez de tribunales y Ruiz de política para tratar de averiguarlo

Voz 17 08:42 Diez años ha cumplido este mes este disco que escuchamos la ley nata quién encontrar un poco de nuestros principios hoy vamos a hablar

Voz 1491 08:55 bastante de politica a las cinco y media hora menos en Canarias del lío de los aforados y ahora a las cuatro y treinta y nueve hora menos en Canarias de esa extraña especie que últimamente habita el panorama político español los dimisionarios

Voz 17 09:08 a pase lo que pase para que esta situación no influya le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión

Voz 11 09:15 la ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 18 09:19 pero yo voy a seguir pero yo voy a hacer política toda mi vida es qué es lo que me gusta es que lo elegí podía haber hecho otra cosa

Voz 0032 09:37 estas marchas siempre han sido motivadas por algo nunca por causas naturales en La Ventana los Especialistas secundarios han hablado con políticos que abandonaron la actividad política por motu propio y no por presiones o invitaciones

Voz 21 09:50 nadie hola buenas tardes lo qué tal buenas tardes y buenas Cerro Negro se habla usted palmero usted se dedicó a la política nadie le obligó a abandonar verdad

Voz 6 09:59 no no no fue mi decisión porque yo quise porque usted quiso cuéntanos experiencia por favor

Voz 22 10:04 bueno ya lo que se conoce como un político allá

Voz 22 10:27 era sordomuda si mi padre monstruo marino según hablaron bajo el mar y nací yo la típica esto

Voz 22 10:40 contrario el partido aprovecha mi talento podríamos decir pues para dar mitines de bajo el agua funciona no funciona porque porque la gente tiene que subir a la superficie acogerá cada treinta segundos

Voz 22 10:55 voy vaya a es si es pues muy difícil que cale el mensaje de de nuestro partido los fanáticos total los fervientes el partido que eso es no suben a respirar acaban ahogando de tus ojos

Voz 22 11:14 estrategia hace campaña ya sabes difundir mensajes de radio televisión prensa redes sociales bajo el agua esa es mía

Voz 0032 12:17 sí abyecto José si abyecto José ha sido el segundo oyente en llamar Yeste sí que lo dejó por motivos naturales vamos es que más naturales imposible

Voz 23 12:30 cómo la ha dejado si yo también yo no me esperaba esto no me esperaba desde la usted que dejó la política

Voz 22 12:38 os vais a reír si no yo deja la política por motivos súper naturales la verdad es que no sé cómo decirlo hasta ahora yo deje la política porque tenía que ir al baño

Voz 22 12:53 teníamos una votación importante en el Congreso hay una llamada urgente de la naturaleza en Mi bajo y entre hay dije tengo que ir al baño mis no disco votar ya es otra importante importante aunque me tengo que ir que no que que votar sí al final pues bueno antes ya

Voz 22 13:18 pensé a ver no puedo desarrollar una tímida que coarta verdad mi naturaleza es verdad es que a mí se ciudades fisiológicas eso les digo yo no sé yo la verdad lo que significa una persona debe realizar una labor profesional que les permita y así libertad

Voz 6 13:45 una bonita como inspirar

Voz 0032 14:08 hay historias que sólo imaginas que pasan en las películas pero bueno siempre hay algún loco por el mundo que se atreve a llevar el guión a la vida real

Voz 1491 14:16 hace unos cuantos años Francino recibe en La Ventana una familia un tanto peculiar resulta que marca había decidido dejar su trabajo irse a vivir a un barco hizo pareja Judith pues apuntó a la aventura así que se fueron juntos a dar la vuelta al mundo

Voz 0032 14:27 vamos el año sabático con el que soñamos todos solo que en su caso ha durado ocho años en este tiempo además de recorrer muchos países han tenido un hijo Aleix él es precisamente el motivo de que hayan puesto fin a este viaje

Voz 1491 14:41 estaréis pensando que eso de tener un bebé pues hace un poco más difícil

Voz 10 14:45 la vida no manda nómada pero no el que ha

Voz 1491 14:47 dicho basta ha sido el niño que es de hecho mayor ha cumplido cinco años y les ha dicho a sus padres básicamente que está harto de ir de un lado para otro de no poder hacer amigos

Voz 0032 14:58 sí que ahora está feliz porque está en Tarragona pronto va a empezar el cole en

Voz 0277 15:08 mañana mañana

Voz 6 15:16 casi naturales sociales que te gusta más

Voz 0032 15:27 estamos hablando de un niño que ha pasado toda su vida en el mar así que en realidad es un pequeño Mowgli

Voz 0032 15:36 montarse en un columpio de mayores él se ha enfrentado a otras cosas

Voz 0277 15:44 dañado con un Miura

Voz 6 15:47 concretas venga arriba con tiburones Punta Negra hay que decir que pudo

Voz 0277 16:02 los sabes que olvido me vi hecho una herida al pie infectado y uno bien era muy Estado ha insuflado

Voz 20 16:16 bueno el trópico cualquier pequeña herida pues bueno puedes tener una una infección de iba

Voz 1491 16:25 es preocupados porque los niños pueden coger piojos

Voz 1491 16:29 que parece una vida idílica pero el mar tiene sus complicaciones Si bueno te puedes encontrar con algunos inconvenientes más allá de los tiburones de Punta Negra

Voz 20 16:40 hemos tenido en lo que sería lo tuvimos un volcán sí hay varios volcanes en la zona que están activos

Voz 24 16:53 bueno no la verdad que es un tiburón provengo K

Voz 20 16:57 pero la verdad que los equipos que te puedes esperar más pero si nos agarró una nube tóxica espectacular es ser el cielo se volvió negro en un principio pensábamos que guardaba la tormenta pero cuando empezó a llover era ceniza pura ceniza creo que hoy buscando aire puro la verdad es que es una experiencia desoladora que dólares como este donde no tienes acceso al agua salada hay ahora agua dulce pues bueno quedaron todas las todo el palo negro las velas negras dos dedos de de ceniza negra en el barco todo el barco y luego todo lo que sale el acero hoy los metales pues G sanción una reacción química con el con el azufre y con esto te deja el barbecho un hecho unos zorros

Voz 0032 17:40 Gordon poco cuando hay obras en la calle abres La Ventana hice te queda la casa igual hecha unos zorros

Voz 10 17:49 la erupción del volcán bueno la verdad es que no suena muy fácil lo de pasar tantos años en un barco pero lo que a mí me resulta realmente difícil es pensar en pasar a todos esos barrios enterrado en un barrio eso sí

Voz 10 18:08 no sé como una cena de Navidad pero pero eterna que no que no tiene

Voz 20 18:12 sin cuando se invoca dais dónde ir no hace una vuelta unos región no que ando no nos enfadamos es que es imposible es es que cierra solo

Voz 4 18:22 es si te diría que es más en tierra porque

Voz 20 18:25 estás más relajado los en navegando no no te puedes permitir el lujo de de discutir

Voz 24 18:34 nota

Voz 20 18:35 pero sí que es verdad que hay que hay que optimizar las fuerzas bueno así como el Atlántico lo cruzarnos con amigos y decidimos navegar solos porque en verdad cuando estábamos solos cuando bueno tanto yo como ella tenemos momentos bajos de la misma murió hoy de un poco de presión porque cuando las cosas cuando rompes cosas en una tormenta hay hombres que el barco va menguando su capacidad también tu confianza va menguando entonces algún día ella hasta afloja ahí algún día yo flojo así que lo pero el que está el que está en esos momentos con las pilas fuertes pintadas tuercas cocina ese día Hay ánimos al otro y lo mismo con el otro equipo es un equipo importa

Voz 0032 19:17 oye pues igual a terapia de pareja definitiva es pasar un tiempo en alta mar hay dos posibilidades que acabe en una relación idílica como marque Judith o que uno de los dos tenga que volver nadando a la costa porque no aguanta más dianas a Dámaso

Voz 6 19:36 giro no pues nos enfadamos ya pasó Sevilla

Voz 10 19:42 bueno aún así aunque todo parezca maravilloso e marque Judith también dicen eso que

Voz 1491 19:48 bueno que todos hemos dicho alguna vez no que como en casa en ningún sitio

Voz 20 19:52 al final cuando tú vives en algún lugar donde no es tu casa acabas echando de menos tus raíces sino si la familia puedes darle la hace chavales entonces sí se bueno si hay un animal que volver no vengáis tal espera recuperar la zona de confort no la tranquilidad sobre todo la tranquilidad porque son paraísos pero no estás tranquilo

Voz 0032 20:15 importante para ello hijo que han pasado ocho años allí pero aun así dicen que les ha faltado tiempo para dar la vuelta al mundo en y por suerte aunque al euskera quería volver a casa él planea seguir la estela de sus padres a terminar ese viaje cuando sea mayor cuando

Voz 4 20:32 has mayor basadas dar la vuelta al mundo ibas a llevar a tus papás que ya serán viejito

Voz 4 20:48 no tiene un espíritu aventurero y aunque ahora el apetecía volver cuando seas mayor vas a hacer lo mismo que han hecho

Voz 20 20:54 a veces no te gustaría tener un barquito les

Voz 1491 21:00 al han sido todos con unos sí sí esos eh

Voz 10 21:04 me está preguntando un mayor no puedo llevarle mucho lo contrario nos quedó pero bueno normal no para Aleix que David

Voz 1491 21:13 dos sus sus cinco años en un barco y en playas paradisíacas bueno ir al colegio vivir en una casa en tierra firme

Voz 11 21:26 la empatía es ponerse en el lugar del otro compartir sus sentimientos José Miguel bueno la verdad es que con un montón de emociones en este momento no es bonito el País Vasco la simpatía este afecto hacia una persona que provoca encontrar agradable su presencia

Voz 17 21:44 mañana paseando por el pueblo setecientos estoy lo conozco a esto lo conoce Benjamín mejores de jóvenes Tom

Voz 11 21:49 sí de la suma de la empatía y la simpatía surge la complicidad sonríen

Voz 17 21:57 sonrisa tanto porque recordáis cuando Rodas no recordamos ese momento si a mí me me ilusiona

Voz 11 22:03 los cálculos que hacemos cada tarde en la Ventana con Carles Francino en la SER

Voz 1491 22:51 está que vamos a escuchar ahora las cuatro y cincuenta y tres las tres cincuenta y tres en Canarias no es la historia de un gol cualquiera es la historia de un gol valga la redundancia histórico el que ha marcado en su primer partido en un equipo de fútbol femenino la primera jugadora trans género de España se llama Alba Palacios aunque para dar este paso al principio tuvo que tragar con que en su ficha volviera a escribir un nombre que que no es el suyo que nueve corresponde en su ficha tuvieron que escribir Álvaro Palacios

Voz 7 23:21 la verdad es que yo primero se lo de Montón administración por lo que han hecho por mí porque yo prácticamente nuestra nada fue simplemente me vieron en un en un reportaje del país Si Javier hay que está el director general de Deportes de Madrid habló con con mi club con la rosa si les comento que hay una ley en dos mil tres que yo desconocía y creo que mucha gente transgénero también también desconocen el simplemente hecho de Bono del sentirte mujeres sentirse hombre ahí el contarlo porque tienen que dejar jugar no a raíz de ahí ya ellos se ponen la carne de Madrid está en contacto con la Federación y empiezan todas las trámites dio practicamente es no hacer nada sí bueno me dicen que creía poder jugar lo único pues que me dicen que tendría que os parto la ficha de Álvaro Palacios pues con el nombre para Palacios porque tiene pues bueno me me me lo pienso un poco porque digo pues que qué vergüenza no he tener que jugar creo que ponga la denominación todas las chicas que con Álvaro no

Voz 7 24:13 n lo que pasa es que existe una ley que que te pueden hacer una Liga dentro la Federación entonces gracias ahora ya juego que las instale al Palacio

Voz 0032 24:20 Alba le lo había conseguido tenía su ficha tenía por fin la posibilidad de jugar en su liga en la Liga Femenina pero le quedaban muchas barreras por superar barreras también psicológicas e el miedo por ejemplo a no saber cómo iban a recibir en El Vestuario

Voz 1509 24:35 el apoyo de tu entrenador de David ha sido clave como te acogieron tus compañeras desde el principio como fue ese esa recepción

Voz 7 24:42 bueno la penúltima tenía un poco de miedo de nada porque en casos como el mío oí

Voz 4 24:46 no lo dijiste al principio de verdad digestión

Voz 7 24:49 yo a ver yo yo soy un entrenador con ellas yo yo tenía miedo no y cuando dijo de entrada redes habla con algunas de ellas y que que venga nadie en el primer entrenamiento yo yo no sé yo no comenté nada simplemente me pregunto cómo Alba Palacios pero tenía miedo y luego yo ya ciudadano con ellas poco a poco esto lo comenté porque no quería esconder nada yo siempre es una persona que hubiera por ahí no deja de la verdad es que Bono una familia más sociedad la verdad no tengo palabras para para decir lo que lo que me quieren y yo lo que quiero ya ya

Voz 1491 25:15 en un apoyo fundamental para Alba el de sus compañeras de de Las Rozas Club de fútbol que reconoce Alba que es una privilegiada porque también ha contado prácticamente siempre con el apoyo de su familia de sus compañeros de trabajo

Voz 7 25:27 me quedé un poco sorprendida porque me llamó el director de Recursos Humanos yo creía que hubo variaciones cuando uno recibe

Voz 7 25:35 en algún tipo de problema ahí bueno es tuya verle y la verdad es que me senté me dio la enhorabuena a que te gusta juntos pero la verdad es que bueno pues me dio abone las licitaciones y que me dijo que era muy valiente y y nada que estaba super orgulloso de mí y bueno la verdad es que me quieren impactada no cuando cuando tú esta llamada hilar muy contenta de cómo está la sociedad por lo menos que la Comunidad de Madrid me están tratando súper bien no tienen ningún tipo de problema de momento toco madera porque me está yendo todo muy bien y aquí hizo agradezco de corazón a todas las personas

Voz 1491 26:03 el apoyo de de tu entorno en el apoyo de

Voz 1509 26:05 debe también de tu familias mención antes a tu pareja pero también de tu familia

Voz 7 26:09 sí al principio es bueno poco pero hay que entenderlo es yo siempre digo que que las personas como yo tenemos que también pedir calma porque las personas que están alrededor nuestro también que que ahí tienen que entender lo que nos está pasando entonces al precio por es dura pero luego la verdad es que las familias dame nació fundamento dan Iker que que que es necesario no para personas que estén pasando misma situación que tienen todo el apoyo posible del mundo porque se pasa bastante mal si no entiendes muchas cosas pero pero cuando se quiere Ny te apoyan y te te empujan no es una gozada

Voz 0032 26:39 sí sin pretenderlo Alba se ha convertido en un referente para muchas otras mujeres transgénero que quieren jugar en su liga en la Liga Femenina o de hombres transgénero que reclaman lo mismo estar donde donde tienen que estar un protagonismo que quiere aprovechar para reclamar algunos cambios algunos avances que bueno como nosotros pues consideramos urgentes para las personas transgénero

Voz 7 26:59 para mí por ejemplo el que sea dos años de tratamiento hormonal para que me parece exagerado porque yo ya estuve un año antes de ciclos psiquiatras hay que sumar dos años más y la verdad es que el cante que tienen ya ha sido muy rápido de por lo menos pido sea yo entiendo que que es una cosa que que que que hacerlo con paciencia con tiempo tienes que transición a la gente a correr tiene que tradicional pero por lo menos que sea Can't Feel the común años sólo un año de armonización para que no piden mucho más no pido cosas raras y nada ni que sean instante no el cambio porque yo sé que es sábado que fíjate que diesen a personas transgénero insípido como que tiene que es Paci con cada para que sean las cosas bien pero por lo menos un año o un año armonización para que esto sea

Voz 30 27:38 te va mucho más allá de esas primeras cuando Lady Gaga solamente una chica anónima de diecinueve años

Voz 0084 27:47 fue violada por un hombre veinte años mayor que ella aquello marcó a la cantante que tardó siete años en hablar de ello durante ese tiempo solamente se culpó a sí misma cuando le ofrecieron cantar The Hunting Ground documental que narra las violaciones en los campos universitarios de Estados Unidos Lady Gaga no lo dudó de aquello salió esta canción titulado hasta que te pase a ti

Voz 31 28:40 se ha pienso

Voz 17 29:19 la historia de Happn to You de Lady Gaga por Alfonso Cardenal

Voz 1772 30:09 sentar los Presupuestos Generales este otoño logre o no un nuevo margen de déficit la ministra Dacia

Voz 1621 30:14 Linda María Jesús Montero ha criticado en la SER

Voz 1772 30:17 la decisión de la Mesa del Congreso con mayoría conservadora de impedir que el Gobierno gaste seis mil millones de euros más en las próximas cuenta

Voz 33 30:25 tras entregar el presupuesto digamos que entre en la Cámara finales de noviembre principio de diciembre a partir de ahí son los tiempos parlamentario los que cuentan hoy estaríamos podríamos estar Si todo va bien sino se siguen planteando ningún tipo puede vericuetos por parte del Partido Popular de ciudadano para su tramitación podríamos estar hablando que en el mes de marzo en el mes de abril el presupuesto podría estar aprobado

Voz 1772 30:49 Montero ha defendido además a la ministra Dolores Delgado que ha pedido comparecer en el Congreso para explicar las tres reuniones con el ex comisario Villarejo que negó en un primer momento la titular de Justicia también ha recibido el respaldo del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez que esta noche en Nueva York ha presumido de los avances que en su opinión ha hecho su Gobierno en materia de igualdad

Voz 26 31:09 el Gobierno que yo represento heredó ese grito por la igualdad ese grito feminista por la igualdad que es en realidad el grito del cambio del cambio que se necesita en muchos ámbitos no solamente de la política sino también de la economía de la sociedad

Voz 1772 31:24 la justicia belga tendrá que decidir hoy si acepta o no la demanda de Puigdemont contra el juez Llarena esta vez con España personada como parte corresponsal en Bruselas Griselda Pastor latín

Voz 0738 31:34 mira cita duró apenas minutos porque los abogados sacarlas Puxeu Money sus ex exconsellers aceptaron sin debate aplazar hasta hoy la primera vista de este proceso a petición de la defensa de Llarena saber si demanda base hoy aceptada quieren tres jueces para estudiar la causa es el tema central de la sesión los abogados de Carles Puigdemont creen que será corta y lo cierto es que el ex president que no participó en la primera parte de esta sesión ha convocado una rueda de prensa para las diez y media pero sin ninguna relación con la vista ya que lo que desea es presentar un libro sobre su visión do pluses

Voz 1772 32:14 la Unión Europea va a crear un canal para facilitar negocios con Irán y sortear así la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Teherán

Voz 1772 32:28 lo acaba de anunciar la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini y en deportes Luka Modric ha pasado esta noche por el larguero tras hacerse con el premio a mejor jugador de la temporada

Voz 26 32:39 qué otros sordo agradecer

Voz 34 32:41 por todo el cariño el apoyo que me demuestran día a día pero no es sólo últimos dos tres años pero

Voz 11 32:49 d3 siete han notado desde pero si estoy o qué

Voz 26 32:52 las materias notaba el acto

Voz 11 32:55 cariño de momento es todo más información

Voz 2 33:06 de ONO a primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua pues las Bibiana el martes en el informativo vamos a ver qué nos dice el tiempo Jordi Carbó Jordi Gual

Voz 0978 33:17 hola muy buenos días seguirá haciendo sol en la mayor parte del país todo el día pero a diferencia de ayer las temperaturas no subirán tanto de hecho ya han bajado un poco las mínimas irán prevé cuando empezamos a salir a la calle pues mejor una chaqueta en gran parte de la mitad norte hace fresco incluso frío tenemos ya a partir de dos mil metros las primeras heladas de este otoño como decimos hará mucho sol bajarán las máximas pero todavía habrá puntos del país donde el calor será bastante poco soportable poblaciones cercanas a los ríos Tajo Guadiana Guadalquivir máximas de más de treinta y cinco grados marcadas sensación de bochorno en el Mediterráneo donde además tendremos algunos chubascos ahora en Tarragona después durante la mañana en la Comunidad Valenciana más tarde en Murcia la parte más oriental de Andalucía también algunos chubascos en Albacete o las islas de Mallorca y Menorca pero como decíamos en general sol y menos calor

Voz 6 34:06 Jordi hoy querías proponernos mirará al cielo siempre siempre romántico ahora que todavía habrá que todavía es de noche si miramos al cielo

Voz 1491 34:19 Nos encontramos un un cielo distinto en otoño

Voz 0978 34:23 sí cada momento del año de hecho estos días hablando de de cambio de estación en Riyad estamos hablando de de un aspecto astronómico el más significativo es que a partir de ahora pues las noches cada vez será más largas y no poca cosa cada día tres minutos menos de luz diaria eso quiere decir que en apenas diez días media hora menos veinte días una hora menos de luz seguirán notando y eso es el mejor momento

Voz 0978 34:48 se nota mucho los viernes y los lunes porque te das cuenta después de dos tres días sobre todo cuando estás al límite no de trabajar moverte en esas horas que sale del sol ya empieza a notar evidentemente la repercusión alarga serán las temperaturas cuesta pero acabará bajando la parte positiva es eso que podemos mirar al cielo para aquellos que nos gusta que estoy convencido que a vosotros también y a muchos de nuestros oyentes mirar mucho al cielo no hablaremos tanto de estrellas porque no se alargaría hemos podemos ver las clásicas constelaciones Orión con la estrella Vettel House que los astrónomos están pendientes ese algún día se convertirá en una Schubert Super Nova en una bonita explosión vamos a centrarnos en algo que es más fácil más accesible porque no hace falta instrumental ni alejarse de zonas iluminadas lo que podemos ver todas las tardes justo cuando se esconde el sol mirando hacia el sur de Oeste a Este de derecha verdad podremos ver a la vez cuatro planetas Venus y Júpiter se esconden temprano pero llegan hasta los cuatro juntos los otros dos que ahora mismo se puede observar cuesta verlo claramente pero se puede ver muy bien Saturno fantástico ese planeta rojo con ese color brillante rojizo que se puede ver muy cerquita de las una que estos días pues bueno nos amarga un poco a los que queremos ver más estrellas pero justamente hoy día veinticinco es luna llena para los amantes para los más románticos también otras lunas llenas que tendremos este otoño serán el veinticuatro de octubre y el veintitrés de noviembre

Voz 6 36:12 sólo era consciente de que éste veía a Venus

Voz 0978 36:15 claro es el más obvio no es el lucero del alba hace el que de ese es

Voz 6 36:20 tenemos la primera estrella que Esteve no entre comillas más importante

Voz 6 36:50 a mí lo que me alucina de mirar al cielo y el otro día de Chipiona

Voz 0032 36:52 galería eh superó Wai era era fotografías del cielo de gente ahí como imagen de muy muchos expertos que Sevilla toda la constelación así panorámicos hay gente que que que se dedica realmente a esto no Jordi

Voz 0978 37:04 es gente apasionada estamos hablando de la astro fotografía yo de mayor quiero ser eso porque lo que me falta es vosotros sois gente de paciencia y de estar muchas horas hacia

Voz 0032 37:13 esta actividad eso te iba a decir me daba la sensación que que eran fotos que requerían estar en la misma posición

Voz 0978 37:18 con con una exposición no

Voz 0032 37:21 está con la exposición Imbroda no la idea es un

Voz 0978 37:23 la buena cámara un buen telescopio muchas horas de paciencia de pasar frío porque si estas fotografías que tuberías de nebulosas esas nubes de gas con colores espectaculares galaxias CSI son muchas horas muchas horas de exposición son muchas horas después de elaborar pues con el ordenador fotografías porque al final lo que pasa es que las tres fotografía lo que canta son cosas que nuestro ojo no puede no puede ver no está preparado para verlo por cierto los astro fotógrafos y algunos escucha les invito desde aquí que que si algún día quiere hacer a alguna de estas actividades la meteorología es

Voz 0689 37:56 su gran aliado no les interesa tanto si va a llover o no

Voz 0978 37:59 que si llueve pues evidentemente tiene que descartarlo todo pero ahora mismo la meteorología hace pronósticos muy precisos de cuando el cielo está completamente limpio a veces hay turbulencias en la atmósfera sabéis ese tintineo que hacen las estrellas muchas veces no siempre es igual eso depende de muchos factores cómo se comporta la temperatura o pequeños cambios en la humedad en la alta atmósfera pues bien si queréis hacer una de estas actividades que sepáis que aquí no sólo respondemos agricultores también Si alguno quiere hacer buena fotografía encontrarse con condiciones meteorológicas óptimas será hacemos con mucho gusto el pronóstico

Voz 6 38:30 hay que bien Jordi como es nuestro aquí estamos tiernos románticos olla olla Jordi he ya que estamos hablando de cielo

Voz 10 38:39 en el otoño eh tenemos a un a un eclipse en el calendario que van

Voz 0978 38:46 de los que yo digo de esos baratijas que son los de Luna no que tenemos tantos pero siempre son bonitos de ver nada va a ser un un un una estación aburrida en este sentido pero bueno y sí que tendremos por ejemplo o en las lluvias de estrellas no supongo esas lluvias de meteoros que siempre están asociadas a la aproximación la de un cometa pues bien tendremos las draconianas exactamente lo recordaremos poco antes el día ocho mejor dicho la noche del ocho de octubre justo cuando se esconde el sol es una de estas lluvias de estrellas que a veces han causado sorpresa porque ha sido mucho más intensa de lo esperado

Voz 0978 39:24 como las que vendrán más tarde este estado Perseidas no si las Leónidas tendremos las Perseidas tendremos algunas en otoño que sí son más espectaculares prestas algún año han dado sorpresas lo bueno este año será que serán con Luna Nueva es decir cuando la luna no mueve estará porque no estará

Voz 1491 39:40 muy bien comentó

Voz 0978 39:49 intentaremos también a ver qué condiciones meteorológicas y en qué punto del país ese bar mira si esta semana cree si tenéis tiempo de hacer observaciones en todo el interior peninsular tendremos unas condiciones óptimas por ausencia de nube es porque no habrá tanto tintineo ese que habíamos dicho provocado por las tropas

Voz 1491 40:04 decías a los sabéis los que tenga ese tiempo hoy medios porque de momento para hacer fotos de lo tengo al iPhone ya entonces ni ni hablamos de me gustaría tenía era pequeña el te

Voz 0032 40:15 hemos dicho no va a mí también los Reyes me regalaron un telescopio creo que está en el camarote en el desván de casa

Voz 6 40:23 en Euskadi camarote en Galicia Rocha en el rostro se queda

Voz 17 41:26 aquí de buenas a primeras a las cinco y once las cuatro y once en Canarias ya sabéis que cada día os proponemos una encuesta por daros algo de que hablar pero en realidad lo que nos gusta que nos Contés lo que os apetezca en arroba de buenas en Twitter o en nuestros números de teléfono

Voz 1491 41:41 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o el novecientos cien ochocientos que es a donde nos ha llamado Daniel

Voz 6 41:50 desde el mismísimo Toronto

Voz 6 41:55 a ver si necesitaba de Daniel buenos días supongo que hubo

Voz 1491 41:59 las noches para Haití

Voz 22 42:01 sí bueno H cómo están ustedes no está

Voz 26 42:05 emocionado bueno pero en fin comunicando reconoce poder hablar y decirle que desde acá lo escucho me parece muy interesante programa bueno en total de los programas que tienen y bueno me pareció emocionante poder de ese suelo

Voz 0032 42:19 pues aquí eres un enfermo de la Ser oye pero exactamente qué estás haciendo en Toronto qué haces ahí

Voz 26 42:24 bueno este lector un poquito larga ya llevo acá en Toronto este año desde el dos mil cinco

Voz 6 42:31 sí yo soy Venezuela no

Voz 26 42:42 día gracia este bueno tú sabes en el dos mil la menor o no la situación en Venezuela yo la veía muy mal le dijo a la esposa sabe que vamos a buscar un plan B y Canadá ofrece un plan osea tiene un programa para inmigrantes aplicamos como este trovador calificados

Voz 0055 43:01 si los profesionales

Voz 26 43:03 sí bueno este proceso duró más o menos como unos dos años y medio de dos mil cuatro dos mil cinco No vinimos bueno entonces bueno cómoda bien migrante un poco dura no llega haciendo lo mismo que hacía en tu país claro pero bueno p'alante yo hice muchas cosas soy supervisor de operación con él en la empresa You pide que la empresa competencia de DHL o Fede

Voz 35 43:30 sí sí sí claro que es una empresa de paquetería

Voz 26 43:33 exacto y bueno yo yo trabajo en la áreas de todo lo que sale internacional desde acá de Toronto que son demasiados paquete al diario como cinco mil más un mes Si bastante Si bueno y eso es lo que hago hasta ahora

Voz 10 43:52 porque estás ahí trabajando entonces qué es

Voz 1491 43:55 muchas las escuchas la radio canadiense

Voz 26 44:01 básicamente porque uno no quiere como que desprende eso fue particularmente yo no quiero defenderme del idioma escuchábamos el principio emisoras de Venezuela yo tengo un hermano si bien España ella vive en la Comunidad de Valencia en un pueblo o una ciudadanos se Jaume algo así como la quería el niño perdido o algo así

Voz 6 44:20 mira no nos pillas Daniel no no no lo conocemos vamos a buscarlo

Voz 26 44:28 bueno por ahí cerca de este y bueno día me entró la curiosidad yo dirigió escuchar radio de España a ver qué tal ahí ese día estaban los Especialistas secundarios me pareció muy gracioso

Voz 6 44:40 no vendrán sí

Voz 26 44:52 todo lo que esté anunciaban allí que si la vida peligrosa que ha del gran apagón todos sólo escucho

Voz 10 44:58 a los podcast de Podium podcast que están genial los podcast de ficción

Voz 26 45:04 exacto entonces me parece que hacer una radio espectacular y a la par de que lamentablemente la radio en Venezuela por la situación política se ha leído amén entonces ya como que me daba fastidio en Venezuela la radio de Venezuela hacia el hijo de sastre y bueno me enganché con ahí me gusta fue lo escucho me parece super entretenido

Voz 10 45:25 oye Daniel y Canadá qué tal qué tal los ha acogido como es Canada para cómo es Toronto no para para una pareja de inmigrantes

Voz 26 45:34 mira si quieres yo te digo del uno al diez yo diría humo

Voz 26 45:41 es un gran país de verdad es que aquí confluyen muchísimas este culturas chico no comente de países que en mi vida pensé que eso existía este bueno y por supuesto lo estima que de pronto tus viene que hay que el frío porque las cuatro estaciones yo vengo de un calor once sobres

Voz 26 46:06 si el entreguismo del frío

Voz 26 46:11 no bueno el Príncipe todos estación tiene su farsa bonito no claro el invierno es gente de aquí por supuesto la gente le gusta mucho el aquí al aire libre

Voz 0978 46:26 en el infierno

Voz 26 46:28 el programa para los niños y todo eso yo particularmente no soy amante porque no es lo mismo lidiar con la nieve cuando ésta como de vacaciones y lidiar con la nieve

Voz 10 46:41 ni el calor extremo tampoco nada es lo mismo de vacaciones que cuando uno está trabajando

Voz 0032 46:51 nada que hoy estábamos esto es importante porque hoy estamos haciendo la encuesta es saber si os gustan los mangos allí en Canadá tú come mangos

Voz 26 46:59 no no primero que ya te voy a echar un cuento de esos picos no me gustan los vamos por la sencilla razón en mi casa en Venezuela habían cómo se llama

Voz 26 47:11 estaba en la temporada su se caía ya había la decisión horrible

Voz 26 47:20 mi mamá me decían los sábado de de hice tu trabajo es que lo más fácil era inmenso el tema bueno ponerlos en el repentinamente pasáis los yo por supuesto no no es una fruta sí que me encanta yo sé que es una fruto tropical en este país empezando con mango cuesta muy costoso cuesta creo que como casi dos dólares

Voz 10 47:47 los de pequeño oye Daniel pues no han encantado a hablar contigo

Voz 0032 47:51 es un placer un placer

Voz 26 47:53 igual hayan muy

Voz 1491 47:55 Nos gustaba mucho pensar que no se escuchas desde desde tan lejos desde Toronto

Voz 26 48:00 gracias a ustedes de verdad que hacen un buen Radio y su programa quisiera decirle que la horas tienen una excelente programación me me gustan muchos programa de verdad de Francino es de deportes de El Larguero y bueno yo estoy porque casualmente once y lo escucho

Voz 4 48:39 hola qué tal buenos días sois

Voz 4 48:46 es mi compañera Pepa Blanes y es baja por gastritis

Voz 4 48:52 es que es un poco los que viven de Quino ha pues en el momento que les sacas de casa así nosotros llevamos desde el veintisiete de agosto por ahí comiendo de bar y eso todo el mundo sabe que se te pasa te pasa factura pero Pepa es millennials Dita incómodo ya sabes que a mí mi mantra hilos que como hemos chistorra pues es damos más duros el calor la pobre ha apretado y entonces he dicho nada Pepa esto esto me lo ventiló yo aquí contando las miserias de la cara B que no son para tanto como

Voz 6 49:28 así dependiente como la hubiéramos una pega

Voz 4 49:41 muy cerca vamos a ver yo le he dado la mano pero te voy a decir que solo

Voz 4 49:49 es antipático sea yo diría que es soso sea hoy hoy hemos tenido lo mejor es tímido

Voz 10 49:54 María Guerra no era puede enfrentarse a una María Guerra Facundo

Voz 4 49:58 la verdad es que hemos tenido la entrevista bastante tensa porque él también es lógico sea ellos vienen en modo los los que últimamente ha pasado unos años en los que los los actores no venían no hacían rutas europeas pagándose en cada ciudad iban a Londres o a París y entonces mandaban allí a los periodistas a los famosos Jean Cage ir pero ahora las eh las mellor se han dado cuenta han dicho números ir que es más efectivo

Voz 1491 50:24 cómo quitarlos claro aquí moverlos es

Voz 4 50:27 muy importante que vayan a cada país

Voz 10 50:29 en en en los programas de de la de la mañana