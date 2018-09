De Buenas a Primeras (26/09/2018)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:50 el veintiséis de septiembre con veintidós grados en Castellón y calor todavía en prácticamente todo el país máximas rondando los treinta grados y tormentas en el Mediterráneo un miércoles que puede ser clave para evitar que vuelva a pasar esto

Voz 6 01:09 es quedarnos aquí hasta que estime

Voz 1 01:17 esto ocurría en julio la Gran Vía de Barcelona

Voz 1491 01:19 la Castellana de Madrid bloqueadas por miles de taxis protestando reclamando una regulación para el sector de los WC TC para los vehículos de alquiler con conductor o lo que es lo mismo en el caso de España para los Uber hilos y Fay que son las empresas que funciona aquí

Voz 0107 01:34 bueno veintiséis de septiembre así que es está acabando el tiempo para el Gobierno que para acallar esas protestas de julio prometió tener lista para este mes una normativa al respecto una primera fase al menos de la normativa aclarar qué comunidades pensaban asumir la regulación de las WC y cuáles no aumento pues que grotescos digamos no sabemos nada el Gobierno

Voz 0084 01:57 no no ha avanzado nada y tanto los taxistas como

Voz 0107 01:59 ibérica Avi Fay van tomando posiciones ante un posible desenlace que no sea del todo de su agrado que no sea el que esperaban

Voz 1491 02:06 así que los taxistas se reúnen hoy con el portavoz parlamentario del PSOE hilos por su parte van a dar la batalla de la imagen van a trabajar gratis todo el día viajes gratis durante todo este miércoles para ganarse el apoyo de los usuarios Miguel

Voz 1621 02:20 o pues hoy en esa guerra ibérica y ofrecen a partir de las diez de la mañana y hasta las diez de la noche viajes gratis para dar a conocer a los usuarios según dicen experiencia de usar un vehículo de alquiler con conductor será un viaje para cada usuario para cada usuario nuevo registrado pero también para los que ya llevan un tiempo usando el servicio a los taxistas no les ha hecho gracia y en concreto una de las patronales del sector fe de taxi han anunciado que denunciarán la iniciativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dicen que ofreciendo viajes gratis estarían incumpliendo la ley y que se trata de competencia desleal

a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a charlar aquí de buenas a primeras con Eladio Meizoso redactor de Economía que todo lo sabe sobre este conflicto sobre los posibles planes de fomento para estos sectores sectores por los que hoy preguntamos en nuestra encuesta de Twitter en arroba de buenas la mayoría de buenistas que habéis votado la mitad prácticamente no usa ni taxi ni Uber Cave Cádiz hay ni nada por qué decís que no tenéis dinero

Voz 0107 03:21 el treinta y uno por ciento sois Erica Abi Fay el diecisiete por ciento de taxi de toda la vida

Voz 1491 03:26 sí un tres por ciento entendemos que los más millennials alquila Ice coche eléctrico

oye pero todavía no podéis votar en Twitter arroba de buenas

Voz 0107 03:36 contarnos lo que queráis con una nota de voz

Voz 1210 03:38 al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1491 03:43 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o nos llamáis directamente como hizo ayer Daniel desde Toronto al novecientos cien ochocientos

Voz 7 03:52 a ella vive en la Comunidad Valenciana en un pueblo o una ciudad no sé tú me estoy Jaume algo sí como quería ser niño perdido o algo así

Voz 1491 04:01 madre mía nuestro buenos pillas Daniel no no no es seguir Daniel nos pilló y nos pilló pero bien porque luego vino Ángel Cabrera técnico de la Cadena SER a darnos un tirón de orejas porque de al querías del Niño Perdido viene nada menos que Manolo Molés bueno pues me

Voz 0480 04:17 temo que he perdido la educada amistad que tenía con Matías

Voz 1491 04:21 perdona Nos Manolo que no sabemos lo lejos ni nosotros ni Sergio Díez que está en la producción y Borja González Bueno Borja algo sabe que está a los mandos de la técnica

Voz 1621 04:35 esperemos que sepa lo que está haciendo porque sino no son o no

nuestros números de teléfono Whatsapp y teléfono fijo para que nos contéis lo que queráis por ejemplo podéis contarnos cómo se vive en uno de los quince municipios españoles que son Patrimonio de la Humanidad

Voz 0107 04:54 Ávila Cáceres Salamanca Santiago de Compostela Segovia Toledo Córdoba Cuenca Alcalá San Cristóbal de La Laguna Ibiza Mérida Tarragona Baeza

Voz 1 05:05 tú verás cómo se sabe Aitor sus al caballero

Voz 1210 05:07 tenía hayan apunta has alcaldes de algún

Voz 1491 05:10 poco hartos un poco hartos de de ese honor eh porque mantenerlo dicen mantener el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad es muy caro y no reciben suficientes ayudas Julia Molina

Voz 1628 05:21 sólo son quince las privilegiadas la Unesco las ha reconocido por tener bienes con características que las hacen únicas en el mundo y eso deja nuestro país como el tercero el planeta con más bienes patrimoniales sólo por detrás de China e Italia pero mantener este título sale caro el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España denuncia que son muchos los sacrificios que hay que hacer para seguir con esa distinción Ike no reciben ayudas extra el país ha hablado con los quince alcaldes y recalca a problemas comunes que no ocurriría en otros sitios por ejemplo algunos cascos históricos hay que barrer los a mano porque las máquinas limpiadoras no pueden entrar en zona protegida Internet no funciona bien porque no se pueden ver ni los cables nidos repetidores no recauda mucho dinero del IBI porque los propietarios de inmuebles protegidos no lo tienen que pagar en fin hace sólo un par de meses Severino Donate visitaba Toledo nos contaba otro de los problemas que está sufriendo esta ciudad Patrimonio

Voz 6 06:13 la burbuja inmobiliaria inflada por los récords de visitas está cambiando el paisaje no es nuevo el apartamento y el local turístico resultan más rentables pero no hacen barrio

Voz 1210 06:25 eh un vecino sigue siendo campesino esté en régimen de compras con regímenes Gilda

Voz 1491 06:31 dicen que el turismo está convirtiendo esas ciudades en paz parques de atracciones en total según los alcaldes según le han contado el diario El País el hecho de ser patrimonio de la humanidad les obliga a gastar un quince por ciento más que si no lo fuera

Voz 1491 08:38 pues ya casi casi son las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias y queremos dedicar este inicio de programa una a una mujer libre una fe una mujer que ha sido una de las protagonistas de las últimas horas

Voz 1843 08:52 señoras y señores muy buenas noches soy Rosa María Mateo y esto es Informe Semanal

Voz 9 08:59 Juan los buenos días ha visto que tenían Jorge mil novecientos ochenta y nueve parece otra por bien habíais nacido yo si es si no fuera

Voz 1210 09:09 pero no a fuera que hay toros

Voz 1 09:12 qué tengo que hacer un programa agur

Voz 1210 09:16 bueno haga Juanma esta señora que treinta años después es la administradora única de RTVE ya tenido comparecer en el Congreso se veréis que ya no hay tanta ternura

Voz 1843 09:27 yo espero que cuando termine esta presidencia mía provisional que les aseguro que espero que dure el menor tiempo

Voz 6 09:33 o porque me dijeron que iba a durar dos meses

Voz 1843 09:35 creo que esto va para más largo lo cual me me preocupa porque yo era muy feliz antes de venir a enfrentarme con ustedes pero en fin

Voz 1 09:44 me gusta actuaría si muy pum sobre todo me gusta la mía para un rato y el Sevilla

Voz 1210 09:54 sí sí sí pero bueno hay que recordar que esta mujer tiene setenta y seis años hay seis han metido en este fregado ahora bueno un dato para que os hagáis

Voz 1491 10:02 desde llegamos hacia los árabes a la idea de de la historia

Voz 1210 10:04 tiene Rosa María Mateo ganó rondas en el setenta y cuatro mucha

Voz 1 10:08 ahí sí que no habíamos nacido en introdujo el caso

Voz 1210 10:11 es que ha llegado a esta comisión del Congreso y bueno le han dicho que ellas del PSOE y de Podemos

Voz 1843 10:16 creo en la independencia y no toleró que nadie me dé órdenes no lo he tolerado desde que tenía catorce años sea que no lo voy a tolerar ahora como ustedes comprenderán el Partido Socialista no me ha dado ningún argumentario no me ha llamado por teléfono no me ha llamado por teléfono podemos no soy pode emita no soy socialista no soy nada soy una ciudadana que tiene

Voz 6 10:34 las creencias determinados sobretodo

Voz 1843 10:37 Sadam que cree en la libertad de los seres humanos

Voz 1210 10:39 hay que esto ha quedado Adrián mucho tiempo que no escuchábamos una intervención en el Congreso además que rapapolvo les ha metido bueno la pelea continuado e hay una diputada del PP que ha acusado a Rosa María Mateo de querer hacer una purga energético es también tiene gracia Rosa María Mateo se ha desatado acentos estatal más más ahora es como es desencadenada a Javier Santos acusó terminas de corte

Voz 1843 11:05 yo creo que a todos ustedes perdóneme les importa muy poco la televisión pública sólo les importa cuando la pueden controlar hay otra cosa que quisiera decirles cuando yo estaba en casa veía la televisión y les veía ustedes discutir

Voz 0978 11:20 en en sede parlamentaria

Voz 1843 11:22 ya tengo que decirles que me avergonzado a un poco el general es usted peor que nadie señora perdón pero

Voz 0480 11:33 sí

Voz 1210 11:37 al final que le digas a un político que es peor que nadie pues no es lo peor que le puede decir porque hace hace lo dicen entre ellos todos los días del trasvase

Voz 1491 11:43 ante peores que ambas capas

Voz 1210 11:46 pues que han acusado directamente a Rosa María de haber sido puesta a dedazo ahí ha sacado el peor argumento que se le puede sacar a un político del PP que es defender a Bildu

Voz 1843 11:56 como ustedes parece cuando hablan de Bildu o de los catalanes que los están despreciando perdón yo sí perdón yo quisiera decirles que Bildu han sido elegidos no no los conozco no sé quiénes son pero me da igual señoría han sido elegidos por los ciudadanos vascos no pueden ustedes despreciar los como ustedes consideran que los votos que me han concedido de cree distintos grupos parlamentarios no son válidos porque no son lo suyo señorías son igual de válidos que los de todos me han votado unos grupos parlamentarios y obtenido ciento ochenta votos me parece que es una mayoría suficiente para estar en el lugar que ocupa

Voz 1210 12:34 pero bueno no era Villa escuchar a una persona de decir las cosas así si alguien está en con claras con su con sus ideas claras

Voz 1621 12:42 es que no hace falta ser falto de ideas claras sí sí sí

Voz 1210 12:46 por esta mujer yo llevarían una vez a la semana al Congreso claro para que para que ordene no para correr en la escuadra la prima

Voz 1491 12:53 la independencia es es es la de de es la de tener opiniones que a lo mejor no son digamos populares

Voz 1210 13:01 Einstein pero no tener miedo de de expresarlo

Voz 1491 13:03 las porque son un vamos digamos que la verdad

Voz 1210 13:07 claro punto y además que no se quiere ver manchada por el juego

Voz 0107 13:10 político de del resto de partidos

Voz 1491 13:13 sólo quiero añadir que cuando enciendo la tele pública ahora mismo a esos de no es la misma mierda es les recomendaría que hicieran lo mismo que encenderán la tele

Voz 1210 13:23 bueno aplauso paran entonces para Rosamar llama para Amin venga

Voz 10 13:31 eh

Voz 6 13:36 en un mundo inundado de información irrelevante en lugar de dar tantos rodeos por quienes lo dejan a las claras la claridad de Alcover

Voz 1490 13:43 qué tal buenos si uno más claro agua

Voz 2 13:49 viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno síguenos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 11 13:57 cadena SER devuelves a primeras

Voz 1491 14:09 nos queda un poquito para que hablemos con Jordi Carbó pero os podemos hacer un spoiler porque hemos mirado la previsión va a seguir haciendo calor ni rastro de momento del otoño en los termómetros pero si se va notando en algunas cosas en la naturaleza en el cielo en la duración de los días y las noches e incluso algunas personas de todo

Voz 0107 14:28 el tramo más democrático de la radio española han abierto las

Voz 1210 14:31 líneas un oyente les ha abierto los ojos sobre cómo nos puede afectar el otoño

Voz 0801 14:36 tenemos a uno al teléfono que va a respondernos esta pregunta o la Antonio qué tal buenas tardes hola qué tal

Voz 0480 14:44 cómo te llamas

Voz 0801 14:46 era Pachón Pedro Pachón qué tal buenas tardes

Voz 13 14:48 aquel la casa mirando a la soja caer sentó a mi mecedora

Voz 1 14:55 bueno aquí en la soledad

Voz 0801 14:58 diría que eres de los que el otoño pues te deja un poquito Chop verdad

Voz 13 15:01 pero la verdad es que porque todo pregunta porqué Icomos que igualó como el otoño a me afecta

Voz 0801 15:11 disfruta falta mucho no Pedro Pedro Pachón es desde Sigüenza Sigüenza qué horror bueno Pedro siempre tenía que estar al llegar el otoño tú eres una persona así tristón

Voz 13 15:24 que va que va yo en realidad son la alegría de la huerta de verdad CSS fuera de otoño ya hace muy alegre de hecho en verano también lo llamé para un tema que abre este teléfono Sergio en la SER y a otro hecho nuestro tono también era otro sí sí sin darnos cuenta el otoño no destroza el ánimo a todos pienso

Voz 0801 15:45 perdona Pedro Pedro hablar y nosotros siempre estamos mucho menos el mismo tono esto es el todo por la radio estamos contentos Pedro siempre tenemos

Voz 14 15:51 sí es toda la verdad es que no que que así que el mes de junio

Voz 13 15:57 sí todo era diferente a cómo cómo está sonando ahora lo tengo grabado como viejo Asciz

Voz 1 16:04 a sus conversaciones con la Ser las grabas

Voz 13 16:07 tres en julio sí

Voz 1491 16:09 a mí me tiene guasa eso de que un oyente guarde sus conversaciones con con una radio que además eh a su vez guarda toda la emisión aquí Villarejo iba a tener poco trabajo en yo desde luego no no quiero que me graben

Voz 1210 16:21 Villarejo del oyente bueno vamos a escuchar el corte del verano a ver cómo suena

Voz 14 16:28 he llegado huy que estamos amigo

Voz 1 16:32 la música

Voz 14 16:34 es una persona que quiere celebrado el verano con nosotros hemos deseado llama igual que preciosa se cuenta Ana Feijóo porque si el qué tal su de música

Voz 15 17:01 temía

Voz 1491 17:02 a otoñal pero de la Faubert en menudo cambio creo que a nosotros nos lo está notando bueno es verdad que llevamos cuatro semanas de programas Marvin ya somos unos alargados o claro o no somos peor

Voz 1210 17:15 eso eso ya haremos las comprobaciones a ver el año que viene a ver cómo cómo hemos cambiado

Voz 0107 17:20 lo que sí que había mucho es el final de la llamada

Voz 1210 17:22 este señor tiene más fondos sonoros que la SGAE

Voz 16 17:27 oye pues esté está el de junio diez de junio pues pues sí que no me he dado cuenta pero sí efectivamente los pues cambia bastante el tono de la emisión no todo

Voz 13 17:36 pues sí maldita Toño la raza Torras le viene el invierno también se nota mucho en la misión que cambia bastante la la antena de la SER

Voz 14 17:45 qué ingresos también cambiamos el tono y no tienes grabado no lo tengo relación del invierno si la vela tenemos tenemos al teléfono hola buenas tardes una me escucha hola buenas tardes a escuchar aquí escuchar Si compañero cerramos las puertas un poquito hola buenas tardes apunta a la moda me llama ONDE víveres plaza vais a morir

Voz 1 18:19 pues Pedro

Voz 14 18:20 para el invierno en la cinta que pone invierno la perra gorda Belletti se nota mucho el cambio estación en la antena de Nasser no nos habíamos dado cuenta y agradecemos que nos hayas hecho pues nos demos cuenta gracias

Voz 13 18:30 además vamos a lo que puedo saludar

Voz 0801 18:33 por supuesto hombre ya que es saludar a Marte

Voz 13 18:35 ahora bien dicho bien dicho Pedro

Voz 1621 18:38 son los ojos que ponga las yo no me veo con ganas una me voy a esperar años

Voz 1491 18:44 oye que que exageración no en invierno en Sigüenza dando y que fuera que yo roban roba Rumanía miembros del FBI en Finlandia hasta el final

Voz 1210 18:54 ahí sí que hace frío ahí hace frío pero de verdad tras doce

Voz 1491 18:56 yo es que allí nació Papa no es al menos sí

Voz 0107 18:59 como yo no sabía eso bueno pues queda estas y con el cambio de estación se notan los cambios imagina con el cambio de generación Pilar de Francisco es la mujer que más sabe de Youtube de toda la zona euro ha recomendado hoy el canal de forfait que es un habitual de los reportajes callejeros

Voz 0127 19:14 es el youtuber Forjas el Rey de los reportajes en Youtube tiene un millón de suscriptores y esta semana indagado un poco en el desfase generacional usan padres hijo las redes sociales y el móvil de la misma forma o hablamos de universos paralelos

Voz 1491 19:28 sin embargo como sucede comentaba

Voz 0127 19:30 se tiene la imagen de elegante de Hepburn Cary Grant con un cigarrillo pero para nosotros son los pulmones mustio de Padilla no un poco de

Voz 6 19:37 a lo que debían así es del desfase generacional según forfait

Voz 0084 19:42 me tomo en Madrid vamos a hacer una entrevista tanto a padres como hijos sobre desfase generacional lo conocí a vuestra pareja más reciente están

Voz 6 19:49 los bailes

Voz 1621 19:50 la disco la discoteca el cante el baile yo Boris cómo se llama esa chica tan Togo tiré a lista en directo Instagram cuando te Buzai el teléfono

Voz 17 20:00 qué teléfonos móviles fijo de trabajo

Voz 1 20:03 yo conozco bastante bastante veinticuatro siete todo el día todo el rato veinticuatro Juan

Voz 15 20:14 bueno

Voz 6 20:16 Miralles consejos de estas abre ha logrado a mí me parece

Voz 1491 20:20 veinticuatro siete eh lo que estaría bien tener veinticuatro siete es un clon una una doble compromiso para cuando nos apetezca pues yo que este ir a una cita

Voz 0480 20:30 o bueno ni a trabajar con una cita vamos vamos porque queremos no

Voz 1491 20:38 bueno no se ha inventado no lo de los colores pero sí ya tenemos aspiradoras que funcionan solas seguro que faltaba

Voz 0107 20:44 yo estoy en las nuevas tecnologías a veces nos traen inventos maravillosos pero otras nos da herramientas que realmente no aporta nada como los grupos de whatsapp de padres del colegio

Voz 1491 20:54 SAP en general para los tenedores aquellos os acordáis que ya van solos los es para el motor si la terrible era dificilísimo además de manejar

Voz 1210 21:03 yo no sé si funcionaban dos ruedas no no llega aprobar pero en fin yo creo que podemos decir que el máximo ejemplo de esta chatarrería innovadora lo representa la aplicación next door resulta que es una app que te conecta con tus vecinos osea tú toda la vida evitando los en el ascensor y ahora quieren conectar con ellos por el wifi wifi que tienes con contraseña precisamente para que no te lo roben el vecino

Voz 6 21:27 algunas de estas necesitado una escalera correr la voz porque se te ha perdido tu perro por saber cuando se acaban las obras de la calle de tu barrio nuestros vecinos pueden ayudarnos de muchas maneras pero hoy en día muchos no conocen a contar

Voz 17 21:42 bueno nunca han que es totalmente gratis si se trata de intercambiar

Voz 6 21:49 consejos no con tus vecinos según el fundador de la App en Irak el noventa por ciento de los barrios en Estados Unidos ya están en Pekín que el noventa por ciento pero no es la única aplicación que existe muchas más en Gran Canaria surgió una que sea a plaza desde Alemania llega otra que se llama tiene sal la gente le gusta pues para pedir que los recomendar un buen fontanero para contar que sana

Voz 1491 22:10 ayer que han abierto donde se come bien para buscar

Voz 6 22:12 puro esas cosas que normalmente suele piden a los vecinos

Voz 1491 22:17 a los vecinos lo único que me han pedido son explicación explicaciones

Voz 1210 22:22 a miramiento a si no el general una vez me pidieron que a ver si les podía recoger un paquete

Voz 1491 22:27 no les hice el favor claro

Voz 1210 22:30 no lo dejé yo cosas

Voz 1491 22:32 días haberle dado uso a esta aplicación groseras que miran observan por la mirilla para no tener que en cuanto del pero

Voz 0107 22:40 en géneros es una aplicación que es gay

Voz 1 22:43 cómo nos vamos a dar detalle no tener que

Voz 0107 22:46 pagar por contactar con el señor que vive en la puerta de al lado de hecho con el que puedes hablarles desde la ventana de tu cocina bueno el caso es que se supone que la aplicación te va como decía Cruz a salvar la vida cuando

Voz 1210 22:57 o te quedas sin sal pero claro esa es su utilidad sobre el papel luego la realidad es otra

Voz 1 23:03 esa es la teoría de la practica ha puesto que se usa más para quejarse de ruidos de cacas

Voz 6 23:09 Momo conocéis la mente humana tanto es así que lo bonito de la razón por la que queremos hablar de esto es que next door ha generado una cuenta de Twitter que tiene más seguidores que la propia cuenta seguidor se llama ves os door lo mejor de Next Door capturas de pantalla de las cosas que pone la gente

Voz 1210 23:27 conversaciones de gente criticando a su vecino que ese es el tema más allá

Voz 6 23:33 cuento cosas

Voz 17 23:36 es es una especie de museo online de pájaros únicos nuestro introducen cada rareza con mientras en Colorado mientras en fin ex Arizona eh vamos a ver organizan patrullas de vigilancia nocturna foros de cotilleo de disputa ideológica lo que todo había sido una portería pero on line pero es quedarnos venga una vecina anuncia de buena mañana esta mañana a mi marido se ha encontrado un periquito muerto en el jardín si se ha perdido el periquito no lo busque es más no

Voz 1210 24:05 sí pero es si tu periquito se subió a un árbol consiste pero

Voz 17 24:12 otro señor se apunta a la red y proclama me llamo Robert llevo viviendo en el barrio desde mil novecientos noventa y la primera respuesta que recibes una vez conocía un Robert era imbécil seguro que tú también lo era

Voz 0107 24:22 oye que que humor no que que hostilidad en Internet esto puede convertirse en algo peor y mucho más tóxico que Twitter

Voz 1491 24:29 pues sí puede puede empeorar porque una disputa en persona como haber más tarde

Voz 1 24:35 ya que se puede magnificar pero mucho en la

Voz 12 24:37 pero a Cannes

Voz 2 24:42 no sólo llamó un poquito de calidad como la que se tachaba reconciliada proponía ni

Voz 1491 24:52 la convivencia con Concha Maris algo Vicenta las míticas vecinas de Aquí no hay quién viva y bueno se antoja difícil pues imaginábamos si además pudieran darte la chapa por In

Voz 1 25:04 ah pues yo creo que acabarían haciéndolo

Voz 1210 25:07 esto esta gente en Estados Unidos hay más ejemplos dice

Voz 6 25:09 para la señora del Nissan blanco que el viernes por la noche arrojó cuatro bolsas de basura grandes y varias pequeñas en los cupos de nuestra comunidad hemos revisado su basura y encontrado varias facturas hemos registrado sus datos personales y podemos costear los on line para que todos los vean disfruta de las jornadas que tiene por delante recuperando su identidad esto le pasará a cualquiera que arroje basura ilegalmente en nuestra comunidad

Voz 0107 25:31 esto es lo que yo llamo un plan integral por la limpieza de las calles ya puede apuntar Carmena

Voz 1491 25:34 bueno el caso es que al final menos pedir sal y acabó utilizando la la aplicación para pedir e incluso ofrecer casi cualquier cosa

Voz 6 25:45 una pide ayuda porque su impresora no para de imprimir porno y le preocupa sobre todo porque para echar sal en la herida esto gasta muchísima tintas y otra monta un mercadillo con toda la ropa de su ya ex marido con el cartel como él no pudo evitar quitarse los pantalones ahora son tuyos

Voz 1210 26:05 como lo de toda la ropa y todo lo que toca

Voz 6 26:10 su exmarido rencor no

Voz 1210 26:13 tanto pero ojo que después de saber qué utilidad tiene esta red social merece la pena escuchar cómo se anuncian ellos

Voz 6 26:19 el lema de la aplicación es este lo bueno empieza cuando los vecinos hablan entre ellos

Voz 1 26:26 es decir si no a la afirmación de lo bueno ahí

Voz 17 26:30 lo mejor empieza cuando los vecinos juega de Internet para que

Voz 1210 26:34 los demás nos reíamos buenos son aplicaciones todo nuestro modelo de vida en el que vivimos pues una aplicación que conecta a los vecinos en teoría para bien

Voz 18 26:42 lo que nos presten como siempre pero

Voz 1210 26:46 sabéis que el ser humano

Voz 11 26:50 devuelves a primeras

Voz 0084 26:52 cuando el dinero empezó a entrar a raudales en la cuenta bancaria de los Beatles Harrison descubrió algo con lo que no había contado entonces los impuestos déjame que te cuente cómo va a cantar George Harrison es uno para Ci y noventa y nueve para mí porque soy el hombre de los impuestos tax claro la canción una de las primeras composiciones de Harrison apareció un revólver en mil novecientos sesenta y seis y es la primera pieza de los Beatles en los que aparecen nombres propios son los del entonces primer ministro Harold Wilson y el del líder de la oposición Edward Hyde con esta composición George Harrison dio un paso al frente como compositor protestando contra el Gobierno británico contra su afán recaudatorio algo que consideraba injusto ese cabreo Nos descubrió el talento el más joven de los Beatles por los malditos

Voz 12 28:22 la estaría de Tax de los Beatles de George Harrison por Alfonso Cardenal

Voz 21 29:55 Carmen López

Voz 1 29:59 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana Atón buenos días buenos días Castellón Bill

Voz 0127 30:08 lo hacen en la provincia de Granada amaneceres hoy de luto por los últimos crímenes machistas en los tres casos la mujer había pedido ayuda dos de ellas habían denunciado al agresor y la tercera había recurrido al Instituto Andaluz de la Mujer Victoria Moreno el marido de la joven

Voz 1478 30:22 destinada en Bilbao está detenido como presunto autor de los hechos y sobre él pesaba una denuncia previa en esta ciudad mañana a las ocho de la tarde se ha convocado una manifestación de repulsa algo que en Castellón ya se hacía en la tarde de ayer allí y dos pequeñas han sido asesinadas presuntamente a manos de su padre que después se ha suicidado en este caso la madre de las menores también había denunciado amenazas y agresiones el último crimen ocurrido en Maracena en Granada donde una mujer ha sido apuñalada presuntamente por su ex pareja que ya ha sido detenida por la Guardia Civil en Hora Veinticinco la ministra Carmen Calvo ha puesto en valor la necesaria formación de los jueces para luchar contra esa lacra que lleva eleva ya a cuarenta el número de víctimas en lo que va de año treinta y siete mujeres y tres menores

Voz 0127 31:02 Pedro Sánchez ha dicho esta madrugada desde Estados Unidos que está tranquilo con respecto a las grabaciones que se han hecho públicas de la ministra Delgado y que no habrá dice una crisis de Gobierno

Voz 0527 31:11 hay habilita a tu hija

Voz 0127 31:14 tenemos un Gobierno fuerte ha dicho el presidente al tiempo que ha asegurado que no habrá elecciones anticipadas insiste Sánchez en que su intención es agotar la legislatura hasta dos mil veinte más cosas Marruecos ha detenido esta madrugada tres españoles que organizaban la salida de pateras clandestinas hacia España dos de ellos

Voz 1491 31:30 tripulada en la lancha a la que ha disparado la marina más

Voz 0127 31:32 lo que uno de los migrantes ha muerto corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 1595 31:36 las autoridades locales aludieron en un comunicado que se vieron obligadas a disparar contra una lancha de goma rápida con veinte personas migrantes por no cumplir con las advertencias de la Marina Real la embarcación conducida por un español estaba sospechosamente en aguas marroquíes iba a inmigrantes ilegales a bordo de nacionalidad todos marroquí las cuatro personas lesionadas fueron trasladas al Hospital Regional en Castillejo

Voz 1628 31:57 los donde la III marroquí indicó que entre

Voz 1595 31:59 los una mujer sucumbió a sus heridas en el hospital Se trata de una de ni de veintidós años otras dos víctimas también son

Voz 0127 32:06 tal y la cuarta de Alhucemas se encuentra

Voz 1595 32:09 en estado crítico con el brazo amputado ya ha sido trasladada a Rabat

Voz 0127 32:13 en Madrid los servicios de emergencias acaban de trasladar al hospital a un joven de veintiuno años que está muy grave porque ha recibido cinco puñaladas ha ocurrido en el distrito de Villaverde y la policía investiga qué es lo que ha pasado esta noche la actriz británica Judi Dench ha recibido el Premio Donostia el máximo galardón que otorga el certamen que sirve para reconocer la carrera Minerva Marcos con

Voz 6 32:32 una gran ovación o Judy Dench ha recogido el galardón visiblemente emocionada la actriz ha recordado la primera vez que visitó la ciudad de San Sebastián con no hay que tenía quince años

Voz 0978 32:45 Leza o sea es que el

Voz 1843 32:47 eh

Voz 22 32:49 mucha él Highway eh y ha dicho que nunca se hubiera imaginado en ese momento que algún día sería actriz volvería recoger ese premio que ha calificado de increíble de es de ochenta y tres años comenzó su carrera en el teatro a finales de los cincuenta y dio el salto al cine pocos años después la británica cuenta con un Oscar a la mejor actriz secundaria por su papel de Reina Elisabeth en Shakespeare in love

Voz 0127 33:12 de momento es todo más información dentro de una hora en Hoy por hoy y en Cadena Ser punto com

Voz 0527 33:15 cadena SER

Voz 1 33:42 muy buenos días hoy ya baja la temperatura

Voz 0978 33:44 en El País bueno va a bajar donde ayer no lo hizo tanto recordamos máximas todavía de hasta treinta y ocho grados en muchos puntos Extremadura también de Andalucía hoy aquí calor pero apenas se pasará de los treinta en cambio en el resto del país ya no bajarán más las temperaturas pueden subir un poco de manera que el calor será bastante moderado todo el país mucho más homogéneo tantas diferencias por ejemplo hace sólo veinticuatro horas teníamos unos cinco grados en la ciudad de León en Murcia estaban alrededor de los veinticinco hoy suben poco León las mínimas no son tan bajas pero bajará en en Murcia de hecho en el Mediterráneo tormentas mucha precaución durante la mañana sobre todo en Baleares y la Comunidad Valenciana en Madrid el centro de la península algunas lloviznas ahora durante la mañana cuidados y coger el coche os podéis encontrar con alguna niebla pero después acabará haciendo sol como decía calor moderado tormentas una vez más tormenta sólo durante la tarde en puntos de montaña del centro y sur de la isla

Voz 1491 34:37 sólo así que máximas rondando los treinta así en en general eh cuánto tiempo más vamos a seguir así Jordi porque y esto entiendo que estará afectando a todos los niveles también a los cultivos las reservas de agua

Voz 0978 34:52 sí de hecho el miércoles e intentamos reservarlo para hablar un poquito de cómo está la situación en del agua y la verdad es que va a la baja la cosa analizaremos con más detalle pero el conjunto de las reservas de agua de todo el país tanto la Península como los archipiélagos estamos un uno por ciento menos que la semana pasada aparentemente no es mucho pero va bajando ya estamos en el cincuenta y cinco por ciento de hecho nos mantenemos en un cincuenta y cinco por ciento del total que si lo comparamos con el año pasado sigue siendo una diferencia brutal estamos quince puntos por encima estamos más o menos dentro de la media pero sí que es cierto que hay esta tendencia pese a que la reserva de agua vaya bajando mirando los pronósticos pues como habéis visto seguimos anunciando tormentas

Voz 1628 35:34 ninguna una borrasca nada de esas lluvias

Voz 0978 35:37 al final también la gente acaba diciendo cuando para de llover pues de momento no tendremos Stage queja como mínimo hasta que acabe la semana no pasaremos de tormentas a vez la semana que viene pero sería ya a mediados de semana Si podemos salvar ya algunas primeras bajas importantes que sí que puedan dejar letradas destacables que subsanen un poco esta tendencia que están teniendo las reservas de agua en todo el país a la baja a ver si a partir de la semana que viene sí que podemos dar un cambio de tendencia

Voz 0107 36:01 en la zona más necesitada sigue siendo supongo la del sudeste Levante Murcia o creo que zona hace falta más agua

Voz 0978 36:08 sí bueno aparte puntos donde siempre hace falta agua no como es Canarias ya lo ha dicho bien siguen cayendo tormentas pero hay mucho por llenar embalses bastante vacíos sigue siendo en esa zona del país hechos si miramos un poquito así de manera genérica en las principales cuencas nos encontramos que las reservas han ido a la baja de manera bastante pronunciada en todas las cuencas del Cantábrico y de Galicia quizá de los sitios donde más ha bajado la reserva de agua ha sido en la cuenca del Duero y hace mucho que no llueve en muchos puntos ya más de veinte días recordamos que el domingo incluso con un incendio en la zona del Bierzo en cambio el río Guadalquivir también ha bajado pero una manera muy atenuada y eso es lo que nos encontramos en toda la vertiente mediterránea también ha bajado la reserva de agua pero de manera bastante

Voz 1210 36:53 poco significativa en parte tiene que ver esa Store

Voz 0978 36:55 ventas que sí que se están presentando de manera más frecuente que se seguirán presentando primera que sí que es una situación todavía compleja es de los vientos del país que estamos peor pero la tendencia ahí es que no sólo las próximas horas vayan cayendo chubascos sino que también serían los más beneficiados con estos posibles cambios que se avecinan para la semana que viene

Voz 1491 37:13 Jordi nos comentabas ahora durante el boleto mientras estábamos haciendo la la conexión una conversación que has tenido como un agricultor de de tu pueblo de ahí de donde vives sí que me apetece compartir

Voz 0978 37:25 sí de hecho es un poco para introducir sobre todo si os parece correcto de lo que hablaremos mañana bueno vaya hacer una pregunta que llámense la respuesta os gusta la miel no vosotros

Voz 1491 37:33 hay mucho miedo a mí muchísimo

Voz 0978 37:35 ah ya Eto o Armenia monto

Voz 1 37:38 es verdad Naidoo gustando más con los años pues quizás adiós paladar se va acostumbrando

Voz 1210 37:45 puede ser de momento vale no te gustan

Voz 1 37:48 a mí la hora y en ella misma ya

Voz 0978 37:51 tengo en casa Marina ahora mismo tres mieles una de aquí del interior de Barcelona otra de la Alcarria y una de Los Alcores en Sevilla y ya está

Voz 1210 38:00 terrorismo todas pues mira me merecía

Voz 0978 38:03 este este este vecino tuvo han cuando vas por la calle y te dedicas a lo que te dedicas pues la gente te pregunta qué tiempo hará Noya es la pregunta que me han hecho pero yo le he respondido con una pregunta también no que que que porque esa cara de preocupación eso es lo que mañana quería comentar a los más a vosotros porque los apicultores están bastante preocupados ahora es momento importante porque puede haber otras recolección is espera que el romero florezca pero para que eso pase hace falta que llueva hay muchas zonas secas en la península irá su preocupación no si os parece correcto mañana el Ivo que ponga la radio y se lo contaremos también a los colegas que se dedican a esto vamos a hablar un poquito de este mundo de la miel como al final la meteorología también acaba siendo muy determinante para estos anegados trabajadores

Voz 1491 38:45 muy bien ya sabemos de lo importantes que son las abejas también que mucha gente no es consciente de que son fundamentales las abejas Jordi un poquito

Voz 1210 38:53 mañana para que lo apruebe Aitor pero o de la pueden no pero avisa de que era entre los tienes que acercarte un poco

Voz 1491 38:58 yo no tengo miel de la guardo mi madre encastado hoy

Voz 1210 39:02 Jordi pero lo que quería saber es en serio te preguntan mucho te van preguntando oye qué tiempo va a hacer oye tal esto que has dicho y cuando te equivocas por ejemplo tal también te echan la bronca o como si nada la respuesta

Voz 0978 39:13 la segunda pregunta respondo que no porque no aparezco por donde habitualmente ando Álvarez muchos sitios son huertos todos están ahí trabajando

Voz 1 39:21 allí donde te vuelves a pisar además

Voz 0978 39:26 yo creo que me intuyen no vas viendo cómo han levantando las cabezas hito

Voz 1 39:29 dos cuando yo ver a cuánto lloverá están preguntarle ni buenos días ni nada en antena hasta primeras Jordi bueno intento capear

Voz 0978 39:40 final también tengo que decir que después de amenazas de sacrificios por sequías varias y estas cosas acaban viendo que la meteorología actual es bastante certera y lo que pasa es que a veces se confunde que quiero

Voz 1210 39:49 se va con los anuncios de que no va a llover y nosotros no somos culpables de que no llovió

Voz 0978 39:53 sino que sólo transmitimos la información que sacamos de

Voz 1210 39:56 mapas claro claro que no eres un Rey Mago vamos no culpen al mensajero bueno un día te cuento algo de reyes magos se pero muy diversas salas lo dejamos para recibirla hablamos también te también te consultan antes de grabar

Voz 1 40:10 el a trabajar mañana os lo cuento estamos

Voz 1210 40:13 ayer un ordenador goles hasta mañana

Voz 0978 40:16 dios

Voz 23 40:22 ni ni mu

Voz 1490 40:37 me siento da todo Quique

Voz 8 41:24 bien

Voz 12 41:59 para mí un faro es una inspiración

Voz 1843 42:02 absoluta de las soledades yo describiría un faro como una luz que besando dejó claro es un pañuelo de luz que despide al sol que se ha ido por el mar es la luz para los navegantes para orientarles que que hay un peligro inminente soy Mara Torres y descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de las que quedan cinco días un punto de peligro dónde vas a sacar el Faro

Voz 1490 42:28 con Mara Torres que apenas

Voz 1491 42:38 cinco y trece cuatro y trece en Canarias estamos en una de esas semanas con un fútbol prácticamente todos los días de este martes se abierto la sexta jornada de Liga en Primera de los favoritos el Atlético de Madrid ha ganado al Huesca tres a cero parece que se vuelve a reencontrar con su fútbol en Barcelona el Espanyol ha ganado uno a cero al Eibar mientras que en Anoeta la Real Sociedad y el Rayo Vallecano han empatado a dos

Voz 24 43:36 echó viernes cambiado Barbeito es Pallola Éibar cero otro que no vincula

Voz 26 43:54 y ha

Voz 24 43:59 Real Sociedad Rayo está Pera Hall tranquilos por el medio esperando a que se venciese Rudy pienso Diaz uno

Voz 27 44:22 Olga

Voz 28 44:32 Huesca Paco el Rayo Vallecano qué tal el equipo de Huesca

Voz 1621 45:15 hoy a las ocho ya juega mi Atleti contra el Villarreal

Voz 0107 45:19 los cómo será y en baloncesto en el Mundial Femenino que se está disputando en Tenerife la selección española ha perdido contra Bélgica en el último partido de la fase de grupos una derrota que le obliga a jugar esta noche contra Senegal al seleccionador Lucas Mondelo

Voz 0480 45:33 no le ha sentado nada bien pues no sé si darte la enhorabuena o no

Voz 0930 45:37 un nuevo poder darme la porque hemos perdido hoy lo teníamos ya después de remontar y remontar una desafortunada acción de leer

Voz 0480 45:49 el último segundo pues

Voz 0930 45:51 no es que en momentos del cuarto cuarto que consumimos pararlos en ataque pero tuvimos cuatro cinco ataques para igualar con ellas y vamos muy malas decisiones esos cuadros y votantes no entonces bueno el problema es que mañana jugamos una final sin casi descanso y con Senegal y hay que ganarle y el equipo está tocado física hay opcionalmente lógicamente ese ahora esto ya es historia hay que aprender de dólares intentan recuperar al equipo después gana nuestro Canada que es

Voz 1210 46:28 en realidad los dos favoritos ojo

Voz 0930 46:30 en Estados Unidos y ahora mismo no

Voz 1491 46:34 hay que explicar qué es España hubiera ganado habría entrado directamente en cuartos de final y no tendría que jugar los octavos es decir se ahorraría Un partido toda derrota tiene su lado positivo sus a esta España va a evitar jugar contra él Estados Unidos hasta una hipotética final Manu Carreño ha intentado hacérselo ver al seleccionador pero no terminaba de estar muy de acuerdo

Voz 29 46:55 perdóname Lucas pero parece que no se ha preguntado ni cuántas veces pero si es que es bueno evitar a Estados Unidos quiere decir que es malo perder por supuesto que estáis jodida está claro pero que es vamos a decir que es malo evitar hasta luego

Voz 30 47:06 no pero es que yo yo yo

Voz 0930 47:09 entiendo vosotros intentar entendernos a nosotros no vamos de perder y mañana nos jugamos una final que él no lo vemos positivo ahora no es lo que vemos es que si logramos legal estamos fuera nos toca yo creo que el junto con Australia de los dos seguimos fuertes ahora mismo de este Mundial

Voz 0107 47:27 bueno esta noche a las nueve ocho en Canarias España Senegal lo podréis seguir como siempre en Carrusel deportivo donde pues aquí en la SER

Voz 1 47:43 pero porque te ríes por lo que viene ahora no si cinco hoy día

Voz 1210 47:46 dieciocho el cuatro y dieciocho en Canarias hoy sí hoy si tenemos Riis

Voz 1491 47:51 las pleno en La Script pleno en nuestra cara B del festival de Donosti Festival de Cine de San Sebastián allí están María Guerra Pepa Blanes buenos días

Voz 1 47:59 hola buenos días hola qué tal grada

Voz 1463 48:02 más o menos estoy ese estado mejor ustedes Schulte

Voz 1491 48:05 estas asumiendo que hay que deja del Mosley genuino eso nunca

Voz 1 48:11 de este camino no sin mimos no sabe alimentarse como como es

Voz 1491 48:16 verdad bueno qué tal creo que está encantado la película de José Luis Cuerda

Voz 19 48:20 pues la verdad es que sí eh nos hemos reído

Voz 1463 48:22 muchísimo es una película muy divertida que tiene ese humor así casi albaceteño un poco rural e va a veces surrealista a veces muy absurdo que tenían pues es

Voz 1628 48:34 películas más del principio no

Voz 1463 48:36 como total lo ha o la más mítica de todas que es mítico es una cosa que le gusta que diga pero no lo he dicho a los no los de escucha eh vergüenza Juan Arana Amanece que no es poco y la verdad es que la rueda de prensa ha sido totalmente surrealista también

Voz 19 48:51 sí sí es que ese es hoy vamos a comentar hoy que no es la dificultad sino que José Luis Cuerda no ahí hay un tipo de de directores que no les gusta a hacer

Voz 1628 49:04 explicar sus películas no se entoces

Voz 19 49:07 hoy ha sido una de las es súper surrealista hemos acabado

Voz 1463 49:10 o con un grito final de

Voz 19 49:13 Maxi determina si todos gritando taxidermia

Voz 1463 49:15 la que os hagáis una idea sí sí la la pesa la rueda de prensa estaba

Voz 1491 49:20 la vida moderna si bien no se queden damas el programa cuando ellos terminan en nos encontramos con todo tipo de gritos

Voz 1463 49:29 final es fascismo del es uno de los nueve mil referidos pues hay que estaba Carlos Areces Joaquín Reyes Arturo Valls eh bueno dos productores Blanca Suárez eso es claro y el magnate todas las Brown osea en la mesa era como para hacer ponerse serio Jose Luis Cuerda que le preguntabas algo la película es muy política se mete con la vieja izquierda la nueva izquierda la Iglesia va a monarquías ha con todos y entonces la sí

Voz 1 49:53 sentado a mí me han encantado por supuesto lo preguntaba sabes

Voz 1463 49:55 de política y te decía pero tú tienes permitas Dusko

Voz 19 50:00 así lo hemos yo por favor podrías darnos una respuesta para informativos y entonces ha sido un vacile integral yo creo Pepa que le se ha sacado una la respuesta que era bastante coherente

Voz 1463 50:12 por él ha dicho es todo un disparate el hecho mi pregunta o España entes ha hecho no España España a tu pregunta es fantástica me van mal no le falta razón sí sí

Voz 19 50:23 pero lo que tiene Grecia es que sin ninguna impostura porque la verdad es que otros directores que ose ponen antipáticos no dicen no quiero explicar mi película sólo te venden el lo que les han dicho que vendan no

Voz 1 50:35 nos contabas ayer claro pero bueno los directo

Voz 19 50:38 Torres suele ser más y es más fácil para los directores defender su película que para los actores cree a acabo los los actores no han escrito la película no entonces lo que sí que hay es mucho los que dicen no quiero explicar mi película Mi la película debe ser ese debe explicar por sí misma entonces tú dices y entonces para qué estamos aquí porque yo no tengo que rellenar tengo que hablar con esta gente

Voz 6 50:59 de de las sedes de las noches las mañanas

Voz 0107 51:03 los Goya además si algo tiene que aportar también esa charla con el director con los actores es eso en un poco esa cara B oye cuéntame cómo se hizo que viste aquí qué pensaste

Voz 1 51:11 no es que es de lo que hace es con nosotros dejamos contarnos lo que da la gana a encima eso es maravilloso es maravilloso porque además también lo utilizamos un poco como terapia no tiene del día o antes de empezar el claro es un poco de

Voz 19 51:25 terapia de que si Nos asentado

Voz 1 51:28 Muslim al que no llueve nada lo cual tanta maldad levantaban la hace frío hemos sacado hace frío bueno es maravilloso para Pepa por fin ha podido sacar su cazadora Ángela he visto yo más que claro

Voz 1210 51:40 será un poco de fresquito no yo voy con

Voz 1463 51:43 por seis cazador a bases lo que pasa es que sí

Voz 19 51:45 sienta cómodo el como buena levantina que es de de siente resentimiento ante las donostiarras que van con unas sandalias de tacón maravillosas Illes llueve ir porque el otro chirimiri de día pasaban de todo

Voz 1 51:59 que iba tranquilamente y los niños siguen jugando hiló así sigue la vida continúa

Voz 19 52:05 de hecho yo veo que hay muchísimo a marcha de las señoras de las aquí los octogenarios son felices even vinos a mediodía da igual que haga calor o frío

Voz 1 52:15 dos aquí es la ciudad perfecta para José Luis Cuerda Hay

Voz 1463 52:17 la última película en tonta durante es para José Luis Cuerda para Judy Dench que también es octogenaria haya estado hoy aquí

Voz 1491 52:25 verdad que recibía el premio no

Voz 1463 52:28 sí el Premio Donostia a toda su carrera a carrera y ha dicho como es habitual aquí tienen una broma que es que todo todo premiado dice sólo sabe decir Gabón es Kerry Gasco lo he dicho vial

Voz 6 52:40 el gas el riesgo varias japonés que Rick

Voz 1210 52:43 es que es asco es Kerry habéis aprendido algo más aparte de Gabón y es Kerry casco o qué

Voz 1 52:49 eso gays ahí como yo a rezar esto lo dice Aitor todo el rato