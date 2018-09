De Buenas a Primeras (27/09/2018)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:49 empieza el jueves veintisiete de septiembre con dieciocho grados en Maracena y tormentas en general en retirada y con tiempo fresco hasta ahora aunque las máximas más subidas todos veinticinco y los treinta cuando empiece a calentar

Voz 5 01:02 no

Voz 1491 01:05 dime dónde vives y te diré cuánto tienes que esperar para pasar por el quirófano quieres madrileño vasco o Rioja no pues como mucho de media algo más de un mes y medio quieres manchego canario pues casi seis meses casi medio año de media porque hay pacientes que esperan muchísimo más sobre todo en las Islas Canarias donde desde hace una década están a la cola en atención sanitaria en España Ser Las Palmas Desiré Rodríguez

Voz 1278 01:31 el canario tiene que esperar de media ciento setenta y siete días casi seis meses para pasar por el quirófano en la sanidad pública de las islas un indicador que ha llevado al Archipiélago a situarse durante nueve años entre las comunidades con peores servicios sanitarios del país las demoras más largas se concentra sobre todo en Traumatología donde hay pacientes que llevan años esperando por una intervención una demora a la que dicen estar acostumbrados

Voz 6 01:55 yo también estoy esperando para operarme de la cadera

Voz 7 01:58 hace un año y nada

Voz 6 02:01 hay todavía nada que no puede ser que mucha gente

Voz 1278 02:04 ese muere antes que le llamen está interminable lista de espera es uno de los principales caballos de batalla de cada gobierno entrante para los enfermos las soluciones es clara

Voz 8 02:13 una más personal porque hay poco personal

Voz 0127 02:16 para tanta gente que va a los canarios Espe

Voz 1278 02:18 eran tres veces más para ser intervenidos quirúrgicamente en un hospital público que un madrileño o un vasco claro

Voz 9 02:25 por qué estas diferencias pues dicen los sindicatos dice Comisiones Obreras que es quién ha hecho este estudio que tienen mucho que ver con lo de siempre con la pasta con el dinero la inversión por paciente al año parece estar

Voz 1278 02:36 directamente relacionada con este deseo

Voz 9 02:38 equilibrio en las listas de espera y con la calidad que perciben los pacientes con la calidad de la atención que reciben por

Voz 1491 02:44 que precisamente la que más invierte es Euskadi donde menos tiempo hay que esperar para una operación Euskadi gasta en sanidad cuatrocientos ochenta y ocho euros por persona al año Canarias invierte trescientos cinco es decir ciento ochenta y tres euros menos a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a hablar con Sonia Ballesteros compañera de la sección de Sociedad de estas diferencias de estos desequilibrios ideas

Voz 9 03:11 posibles soluciones y por eso preguntamos hoy en nuestra encuesta en arroba de buenas en Twitter ibas a preguntarse

Voz 1491 03:17 es más de Lugo de además tuvimos un cero coma hablábamos ayer pero al final Juan López que es el que diseñadas encuestas oye pues nos ha puesto sería

Voz 9 03:24 sí de hecho yo creo que es la encuesta más seria que que hacemos hasta el momento porque queremos saber cómo creéis que se pueden corregir estas desigualdades

Voz 1491 03:32 invirtiendo más recursos reclaman de las comunidades que gastan menos en sanidad pues que pongan más dinero devolviendo la como

Voz 9 03:37 potencian Sanidad al Gobierno central recentralización realizando copiando el mole el modelo de Euskadi

Voz 10 03:44 o privatizando los todo a lo loco arroba

Voz 1491 03:48 de buenas en Twitter y como siempre seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ó novecientos cien ochocientos para contarnos lo que os apetezca de momento el cuarenta y uno por ciento de los que habéis votado creéis que para evitar estas desigualdades habría que devolver esas competencias al Gobierno central oye también puedes contarnos si que después vuestras experiencias con la las listas de espera a todo el mundo tiene una no

Voz 1 04:11 como esta oyente de Guadalajara

Voz 11 04:14 frente llevan un año para operación de cadera insiste en que la lista de espera sin preferente es de dos años que imagino que pasará en todos los hospitales lo en muchas comunidades

Voz 9 04:25 pues no en todas no seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ó novecientos cien ochocientos

Voz 12 04:32 soy Nagy allí en la Comunidad Valenciana el traga te puedes tirar seis meses esperando para hacerse una ecografía y el día que te dan la cita está tres horas para que te atienda a no

Voz 1491 04:43 algo hasta luego ya aquí muchas gracias gracias la nota aquí Sergio Díez ya está atento a los teléfonos en la producción y Borja González a dos manos en el control

Voz 13 04:51 para que nos escuchemos

Voz 14 05:59 eh a eh eh

Voz 1491 07:36 cuatro y treinta y ocho tres y treinta tres y treinta y ocho en Canarias

Voz 15 07:44 han pasado corrida de lo corría algún día nueve rape

Voz 1491 07:47 la XXXVIII tres y XXXVIII en Canal

Voz 1 07:50 días y casi casi se va a convertir en una

Voz 1491 07:52 la tradición esto de traer una protagonista lo que llamamos la contraportada del programa de buenas a primeras de quién vamos a hablar hoy Juan López buenos días te Celia Villalobos o me encanta el tema buenos no sé qué ha pasado pero de primeras

Voz 1210 08:08 vamos EPO mañana pasivas ya sabemos que es uno de esos versos sueltos del PP capaz de insinuar que Pablo Casado es extrema derecha capaz de defender el aborto es una mujer que ha sido capaz incluso de pedir a los trabajadores que ahorren dos euritos para complementar la pensión

Voz 1491 08:24 ya estás arregla el problema de las tensión por orden

Voz 1210 08:27 cronológico Celia Villalobos ha salido este miércoles del Congreso de los Diputados ha dicho lo siguiente a los medios segunda intervenir

Voz 1491 08:34 de Bonilla la señora ministra era un plan absolutamente grosera

Voz 16 08:37 pero yo nunca he visto a o ministro dedicarse a hablar con dos compañeras señora las y la grosería Montero Montero bien tras el la señora Bonilla le estaba contestando absolutamente Ny la miramos sino totalmente no prestado ni un segundo de atención entonces es lo que he dicho dice voy a contestar a su segunda parte lo único que he dicho de hombres y nos prestó atención como sabes que era la primera la segundo tercer Sir yo he asistido a una

Voz 1 09:02 intervención Celia Villalobos el de Jávea Celia Villalobos la que ha dado a conocer a todo el mundo y sobre todo a las señoras de este país el Candy más correcto del hockey el este

Voz 1210 09:13 acaso se refería a la ministra Dolores Delgado que bueno conocer que se había puesto a charlar a dos compañeras dejando de prestar un poco de atención a una parlamentaria del PP no hay Ophelia Villalobos esto

Voz 1 09:24 protestando por esto esto Celia Villalobos

Voz 1210 09:27 lo ha dicho por la mañana y luego que ha pasado después por la tarde las estas acaba esto

Voz 17 09:32 es más vale tarde hemos tenido acceso en exclusiva unas fotos en las que se ve como la diputada estaba ocupada donde dedicando su tiempo a ver tiendas online de ropa M Llamazares Congreso cuéntanos

Voz 5 09:47 las está tenido acceso en exclusiva unas fotografías en las que te vas Gemma Gemma salario el Partido Popular él quería Villalobos

Voz 18 09:53 sentada en su escaño durante el pleno de esta mañana mirando diferentes webs de ropa o Laicos relato aborda comprando de la ropa de otoño invierno

Voz 1 10:03 no parece que ya tampoco está prestando mucha presión no no no no porque vamos a ver en el Candy cracks yo no sé qué nivel de

Voz 1491 10:09 concentración tienes que poner pero desde luego para

Voz 1 10:11 comprarte algo claro

Voz 9 10:14 poco se aprovecha Ryanair

Voz 1 10:17 qué bien por fin concentrado cuando compras un billete la clavan por todos lados

Voz 1210 10:22 siempre nos quedará la cosa de pensar bueno ahora hay paz no con su tarjeta débito

Voz 1 10:26 bueno no son nuestros

Voz 19 10:32 pues que es porque bueno tampoco no leer

Voz 9 10:35 no vendría mal digo yo he revisar a fondo Iber que tiene Celia Villalobos en ese de ahí

Voz 1 10:42 cuando ya sabemos dos cero tres cuando Grace control parental del control político me encantaría encontrar parental los poder esa es la parte interesante del tema hay que estar muy atentos a ver qué dice mañana porque la última vez cuando el Gras dijo esto

Voz 1210 11:00 José sonrojo demasiado donde sí estaba cerrada

Voz 16 11:03 no me no había forma humana de cerrar la allí había conseguido mide millones de punto segundo apoye me han destrozado

Voz 1 11:12 ante el hecho mira hasta pero el cambio que al final tuvo que perder los puntos de mayor pillarlas

Voz 1210 11:18 el Usón verde que el sesenta y cinco por ciento de descuento destrozado me habéis destrozado con vosotros sois de los que estáis ahí en la redacción mirando otra pitos son viajes

Voz 9 11:27 pues de vez en cuando si de vez en cuando si alguna vez que tengo un rato libre siempre que no esté haciendo algo importante no

Voz 1 11:36 vosotros sabéis siempre no no sea es que voy a despido por lo llaman este programa

Voz 1491 11:44 voy a despido por programa yo es verdad que ahora no tengo tiempo pero que alguna haberlo hecho tan

Voz 1915 11:49 bien yo doy una recomendación a todos los consumistas debían como

Voz 1210 11:51 yo blog de chollos es un blog fantástico mareos de hecho yo desechó

Voz 1 11:55 de cosas baratas y tal que no valen para nada ninguna pero entiendo que en Google están vamos a sea posicionados pero bien blog de hecho entonces

Voz 1210 12:04 bueno antes de acabar quiero que escuchemos este sonido así igual el podemos crear un poco

Voz 19 12:09 de de hierro al asunto a lo que nuestro Celia Villalobos

Voz 20 12:14 vale adiós

Voz 5 12:17 esto es horroroso nuestro sí es son convocados

Voz 1491 12:20 ni en una escuela es

Voz 1210 12:23 el discurso del estado de la región del presidente madrileño Ángel Garrido exactamente como lo escucho el diputado Ignacio García de Vinuesa ha como las sabes pues porque nuestro compañero Javier Bañuelos lo cazó viendo el tenis en la sanidad de Madrid aquí lo grave y lo problemático es que no lo hizo mientras hablaban sus rivales lo hizo va su jefe

Voz 9 12:44 caigo en la Copa Davis tanto tanto tanto ella estaba dando su jefe mientras que

Voz 1491 12:48 lo peor es que no estás escuchando por la radio

Voz 19 12:51 si hay un tuit de este señor pidiendo perdón si ha pedido perdón perdón pidiendo perdón por la tentación de haber vigilar porque como ya la Copa Davis

Voz 1491 13:00 oye a ver si a ver si mañana tenemos la reacción de Celia Villalobos pues no espera

Voz 9 13:05 que en Twitter ya están diciendo que ha respondido a la sexta actividad así como en un corrillo en el Congreso dice que que ella hace lo que le

Voz 1 13:12 da la gana nada por tres ha sido su respuesta

Voz 9 13:16 así miras y lo están diciendo ya los periodistas de de la Sexta entrañas Ana Pastor que dice Villalobos a La Sexta TV que ella hace lo que le da la gana me parece una respuesta muy Villalobos no respuesta bien algo

Voz 1 13:27 en tan claro como aquel Manolo Manolo

Voz 9 13:30 al chófer del coche mientras no les recogían a las puertas de hombre

Voz 1491 13:34 esperaba algo más no algo más algo más de cien días

Voz 1210 13:38 Blanco esta mañana de que sin duda

Voz 9 13:40 ya veremos cómo pero hay trabajo

Voz 1 13:43 cuál es tu página con el tu página principal

Voz 15 13:48 hay que tienes ahí la primera que es de abre la que te da

Voz 1 13:51 de igual nos íbamos una sorpresa acaba de decir Borja o una pero no lo vamos a repetirlo no no pero poco parrilla bueno Juan fallado o la me encanta

Voz 15 14:00 la me encanta que las cosas esos os las digáis por los auriculares será sanitario iba a los que no

Voz 1491 14:05 no me llega diario es verdad verdad

Voz 21 14:13 estos días hemos escuchado algunas grabaciones inquietante se refiere esa grabación del intento de chantaje la alcaldesa de Torrelodones pero bueno lo que queremos es lo ha sido puesta

Voz 16 14:21 sabes quién es la persona que parece diciendo buenas tardes en mitad de un escandaloso asunto de chantaje y extorsión Juan Miguel muy buenos

Voz 19 14:29 las tardes puede ser que Juan Miguel esté involucrado sin querer en otras grabaciones escandalosas

Voz 22 14:35 te quiero mucho aquí en familia

Voz 9 14:37 no se decir nada

Voz 5 14:40 pues buenísimos

Voz 19 14:44 sí sí sí

Voz 1491 15:04 cinco menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias casi todos los días descubrimos una forma nueva de dividir a España líder en todo es es verdad yo que sé que somos de salchichón chorizo por ejemplo bueno ahora mismo las dos Españas son por un lado la de los que han comido alguna vez con Villarejo por otro lado la de los que no si Villarejo te agravado grabado alguna vez te tienes que asumir que no eres nadie me vas a llegar a ser nadie en la vida bueno ahora mismo esos que sí han comido alguna vez con Villarejo están tirando de ese será para intentar recordar de qué hablaron con él ya se sabe que una era una buena comida con un buen vino unas cañitas bueno pues en ese escenario muchos caen en la tentación de tirarse el rollo y hablar de lo que deben

Voz 9 15:46 de rebajas pero luego están los que nunca han estado con Villarejo esa gente está pues en el lado opuesto está todo el rato deseando que salgan cosas y audios de lo que ya se conoce con en Radio Villarejo en Todo por la radio en La Ventana están muy preocupados con este tema de los audios pero también son conscientes de que el periodismo manda estos audios son muy jugosos así que han hablado con uno de los periodistas ojo que ha tenido acceso alguno de estos audios

Voz 23 16:13 ahora mismo hay muchísimas personas cargaditos de miedo por si Villarejo pudiera publicar alguna cinta comprometedora sobre ellos nos acompaña un periodista buenas tardes una investigación tu nombre es Rodrigo gorro narra dijo Rodrigo pie lo dio pie es periodista de investigación de un medio digital que es lo que acaba

Voz 9 16:30 augurar sino cómo se llama va a perritos calientes

Voz 23 16:33 la investigación Gemma dominio que tenía nuestro jefe de proyecto anterior porque hay poca presupuesta en este nuevo ya es mucha credibilidad no da periodísticamente soy consciente pero mira pensamos con esfuerzo y trabajo al cabo de un tiempo perritos calientes punto com Si perderá ese componente quizás un poco alejado del periodismo parece que sugiere su nombre para pasar a ser una web rigurosa hay de de cabecera bueno empezar fuerte porque vuestra primera publicación como no son grabaciones que tenéis inéditas del comisario Villarejo así tantos tenéis tenemos doce mil horas de mil horas de grabaciones chupa escolar

Voz 5 17:14 pero claro doce mil escolares

Voz 23 17:17 mil una tras otra y que que que que como estaba no comprometedoras y mucho pero hay algún alto cargo que podía ser a una celebrity hay termitas hay termitas pues casi mitad no yo que ser una buena nosotros bastante nueva con el pasado nuestro jefe poco periodismo notando un material un poquito Random de fin Landon de mierda

Voz 1491 17:39 hay que tener en cuenta que el repertorio de Villarejo pues no no deja de ser como el de cualquier artista largo eh bueno Miguel Bosé Chayanne pues también han tenido sus disco menos brillantes oye no pasa nada tienen su valor forman parte como los demás no de su discografías en su producción

Voz 9 17:55 si os parece vamos a conocer cómo son esos esos audios esa banda sonora de Villarejo de baja calidad e cae ha sido filtrada a este nuevo medio de comunista

Voz 23 18:04 nación sí sí son grabaciones que hizo Villarejo No me preguntes cómo a Felipe II a Rosalía de Castro Azorín a los Hermanos Pinzón es que por cierto se confirma por las grabaciones que eran unos marineros pero sí sí sí pero eso ya no interesa hay muchas Quito y luego muchas horas muchas horas de grave de grabaciones de pasajes de la vida cotidiana de Villa de Villarejo de interesante si se pero el comisario grabado a sí misma eh sí sí sí tiene grabados hasta su nacimiento y que tenemos pues te puedes escuchar podemos escuchar alguna cosa es lamentable pero mira muchísimas horas por ejemplo por ejemplo muchísimas ahora del mismo Villarejo durmiendo pongo un extracto

Voz 24 18:51 esto

Voz 23 18:52 tu Villarejo Villarejo atención les sonoras José Villarejo suponía Rehnquist grababa los doce mil cuerpos Orson durmiendo calcula que seis mil que luego muchas grabaciones de Villarejo en su día a día perdona perdona pero no perdona horas insulsa de Villarejo yendo y viniendo de trabajo primeras pongo este extracto Robben

Voz 25 19:14 el mundo

Voz 26 19:16 bueno adiós

Voz 5 19:19 sí responde

Voz 26 19:23 podemos confirmar así

Voz 23 19:24 el que Villarejo que sólo tres al Gobierno luego si lo decía Villarejo en su día a día cosa que no creo que no son intereses

Voz 5 19:34 a Villarejo cariño quiero bajar la basura va no perdona la bajé yo ayer te toca a ti hoy baje la palabra cariño bajara basura Reino Villarejo Villarejo abajo a la más

Voz 23 19:47 sólo hay que ver su mujer cómo tenemos una acción que podría implicar al propio Villarejo que eso es buena ver que tienes pero nada explícito sería como mucho reprobable moralmente hablando es el excomisario haciendo prácticas de flauta en su habitación lo escuchamos

Voz 1210 20:07 sí sí sí

Voz 28 20:12 no he

Voz 1 20:15 el que seguro que tenía que dimitir es el profesor de flauta de del comisario Villarejo que ha de ración Borja lo que ganan los oídos

Voz 29 20:25 lo que le pregunta si conocen pues bueno ayudo a un destino te preguntas precisa hoja o más entonces bueno los precio llega jornadas como locos más utilizamos sí que sabemos sin precio sabemos decir si conocemos el sitio de podemos decir Si cómo está el tiempo nuevo que te preguntan si llueve veo Errani no pues bueno pues sonó aquí decía Mary su

Voz 1491 20:46 Hear Very son mucho mejor esto escuchar Emilio que la flauta de de Villarejo Emilio que hace unas semanas a la sección de Pascual Donate en sus Animales nocturnos pues nos enseñaba cómo se maneja en spanglish cuando va con su taxi por Alicante nos demostró que no es fácil o que como diría Rajoy es Berizzo dificulta todo esto pero que todo es cuestión de ponerse

Voz 9 21:08 sí sí a los millennials les pone cuesta arriba aunque hayan crecido con el Magic English mejor ni hablamos de los que ya hace unos cuantos años que dejaron el colegio hay que asumirlo en España tenemos fama de ser malos en esto de los idiomas aunque nuestros políticos no han ayudado tampoco a quitarnos el sambenito

Voz 30 21:24 hay que admitir Prieto Nothing like que relax sin capos café con leche

Voz 15 21:32 a hasta y desde ahora los dará por lo menos en inglés

Voz 1491 21:36 pues sí manejable bueno ya casi se queda en nada Gabriel por ejemplo es un chico que habla cinco idiomas sabe defenderse en otros tres encima utiliza todo este conocimiento para ayudar a los demás vamos que es una de esas personas que hacen que te den ganas de ir a llorar al baño oí avergonzarse Porrúa inútil trabaja como intérprete para atender

Voz 9 21:57 los extranjeros que llaman al uno uno dos puede coger una llamada tranquilizar al que está al otro lado del teléfono en español inglés francés portugués eslovaco aunque chapurrea también el árabe el chino el ruso vamos eh todos los más facilista como sabéis teme el idioma

Voz 16 22:15 que os hablo en cuando alguien llama hablando pues no se Triviño Quique el que coge el teléfono que es el uno uno dos sí cobro deriva la llamada para sabe que no esté está hablando entre escocés porque es una insisto una llamada de emergencia de alguien en una situación muy apurada como como detecta dice Lidia

Voz 31 22:32 pues está evolucionado el principio porque realmente no nos llaman a nosotros como tales una plataforma entonces el operador con una llamada de alguien otro idioma llama la plataforma entre el código del idioma y asaltar el intérprete al otro lado esto automático entonces al principio de los tiempos esto era ante la duda es que inglés y los de ingresos comíamos de todo bien pero luego ellas fueron identificando afinando el oído da también que casi todos los que vienen a a tu país au con tú vas a otro al menos te preocupas en averiguar cómo se dice tu idioma en ese país el que vas es muy normal que llamen al teléfono eh cojan los creadores teléfono escucha a alemán por ejemplo sólo es eso que me siento ruta y luego también cuando son refugiados como nos llaman directamente de Cruz Roja o de Cáritas o de

Voz 16 23:21 allí dentro a elevar el ya lo saben son

Voz 31 23:24 de qué que están con ellos cara a cara Gabriel

Voz 1491 23:26 además ha creado un hashtag eh almohadilla intérpretes guión telefónicos en el que cuenta algunas llamadas surrealistas que recibe osea que es que además de ser buenísima persona nos divierte a los demás Vedder alguna quiero dar parte la desaparición de mi novio cientos de preguntan denos una descripción contesta pues es muy pues mira esta gracia

Voz 9 23:48 que podría ser tu perfectamente llama a una mujer al uno uno dos en inglés dice que su marido está muerto le preguntan toma alguna pastilla la señora Le responde pues ya no

Voz 1491 24:01 le encanta bueno todo esto como decimos en otro idioma y a mí que me entran sudores fríos cuando me preguntan dónde está una calle os dan no me quiero ni imaginar lo que es entender a una persona que además te llama en un estado total de nervios

Voz 31 24:16 cuando alguien habla rematadamente mal y le duele algo y está gritando tiene que expresar donde le duele lo que ha pasado con el que se ha desmayado no es cosa muchos problemas a veces hay extranjeros que llamar uno dos no saben que pueden hablar en su lengua empieza a hablar en inglés

Voz 9 24:33 en inglés

Voz 31 24:35 es es todo eso es lo que ocurre es a han blogs

Voz 19 24:38 no está aún a esta Put de eso está cambiando a ver si dicen que ya sabes aquí en aquella fue muy

Voz 9 24:51 Gabriel no estaba ya poco entretenido con la gente que llama al uno uno dos se ha dedicado además hacer una especie de censo de inmigrantes en España osea sólo viendo que dio más habla alguien desde dónde llama pues va haciéndose una idea de cómo está creciendo una comunidad extranjera en una determinada zona de España

Voz 16 25:09 tú estás precisamente en una en una plataforma al recibir este tipo de llamada de emergencia donde alguien necesita algo y está o cuando el oro enfadado como menos contabas está Alaya perfecta para observar los puntos de crecimiento y seguidos por ejemplo en el País Vasco en España empieza a haber muchos nepalíes y mongoles verdad si brutal e hay focos de el idioma niña que es de Eritrea en Galicia también en País Vasco es una algunos refugiados por cierto que ese país países en Málaga y en Valencia comunidades donde se habla la han ICO que sanitario teoría en España se habla mucho tú y que es un idioma ese viva de de Senegal tú estás en esa atalaya observando los los focos y los flujos

Voz 31 25:51 a ver en cuanto depende de Devin en las llamadas al servicio era uno novedoso a servicio hospitales fue también también prestamos servicio a la cero dieciséis mujer maltratada dio bueno está todo lo que se avisó al ciudadano pues vas viendo las comunidad examen San formando Simi sí pero no me llegan llamadas de mongol de la comunidades de pueblos del País Vasco puesto de son personas que viven hay que residen Severstal están ya otra vez y Cruz Roja pues entonces son núcleos te refugiados no sean asentado pero están récord acogidos bien pero vas viendo cómo se configura el país ir a mí por ejemplo el idioma

Voz 7 26:24 el georgiano

Voz 31 26:26 comenzó como algo residual necesitando un único intérprete para dar servicio a todos Pescara mismo tenemos cinco para dar servicio sólo a Cruz Roja porque la llegada de refugiados georgianos está siendo muy grande

Voz 3 26:40 devuelves a

Voz 5 26:41 en todos nos equivocamos hacer de esos

Voz 31 26:45 ellos grandes éxitos está alcance de muy pocos en febrero de mil novecientos sesenta Ella Fitzgerald actúa en Berlín concierto más una larga gira que fue grabado para la posteridad y que encumbró a la cantante de Virginia por un error aquella noche la Fitzgerald se lanzó a cantar Mack the night

Voz 23 27:03 es un tema extraído de una ópera alemana que popular

Voz 32 27:06 Cristo Louis Armstrong o Frank Sinatra hiela

Voz 31 27:10 los nervios olvidó la letra al poco de comenzar la canción y su reacción

Voz 32 27:15 fue genial improvisó inventó hice rió firmando una versión maravillosa divertida

Voz 31 27:21 co popular el sello ver

Voz 32 27:23 editó el disco Ella en Berlín al año siguiente la cantante se llevó dos Grammys demostrando que de los peores errores también salen cosas inanidad

Voz 22 27:46 sí

Voz 33 27:58 el BM

Voz 34 28:18 de

Voz 1491 28:23 la historia de un olvido genial de la ACI Gerar en Berlín por Alfonso Cardenal

Voz 22 28:32 sí V ya

Voz 19 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana corbata buenos días buenos días fuentes consultadas

Voz 0127 30:09 por la Cadena SER aseguran que la Justicia estudia acciones legales contra el excomisario

Voz 9 30:13 Parejo al que considera responsable de las filtra

Voz 0127 30:15 la ministra Delgado creen que es un chantaje se plantean proceder contra Moncloa punto com como parte de una organización criminal si se demuestra que el ex comisario está detrás de esa web el presidente del Gobierno ha dicho desde Estados Unidos que descarta la dimisión de la ministra Delgado corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 30:31 si el presidente ha cerrado filas con la ministra de Justicia dice que su Gobierno tiene un mandato claro que es el de limpiar la vida política el de luchar contra la corrupción esté donde esté en puestos

Voz 5 30:40 el Gobierno del Estado no acepta chantajes absolutamente nadie desde luego no nos va a marcar la agenda política corrupto

Voz 1510 30:48 Sánchez dice que este es un Gobierno libre de hipotecas que va a seguir gobernando mientras la oposición ha dicho elige liderar la crispación y hacer su trabajo en base al chantaje de un corrupto

Voz 0127 30:57 los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid han convocado este jueves una

Voz 1 31:01 jornada de huelga para exigir la dimisión del actual reto

Voz 0127 31:03 por Javier Ramos le acusan de no actuar de forma tajante contra los últimos escándalos que han salpicado a la institución Ramos que ha concedido su primera entrada

Voz 1913 31:11 esta a la SER ha dicho que está decidido a depurar responsabilidades Victoria Moreno en la antesala de esa movilización los alumnos explican por qué es importante que les oigan

Voz 36 31:19 por ejemplo cuando salgamos en un futuro con un título en un máster no se le va a dar la suficiente credibilidad o se le va a infravalorar

Voz 37 31:28 no es justo que por ciertos casos que se han dado de máster

Voz 1278 31:31 es comprados nosotros tengamos que pagar eh

Voz 37 31:34 lo que otros han en el rector de la Universidad

Voz 1913 31:36 concedido la entrevista La Ventana donde pide perdón y asegura que se investigará lo ocurrido

Voz 38 31:40 una experiencia por la que me gustaría aquí en aprovechar la ocasión para pedirles perdón el pasado nos nos nos preocupa si les garantizo que vamos a buscar responsabilidades en repasó le también ha negado cualquier

Voz 1913 31:52 cesión política suyo tiene la sensación de que me

Voz 38 31:54 están engañando entenderá que no no daría esta rueda de prensa yo no tengo ninguna obligación en defender a ningún responsable Poli

Voz 1913 32:01 era jornada de huelga de hoy los estudiantes no sólo exige la dimisión del rector sino la limpieza completa de todos los órganos de la universidad el ministro

Voz 0127 32:08 cultura estado en Marruecos para inaugurar un programa cultural elaborado por el Ministerio la embajada y el Instituto Cervantes que va a recorrer doce ciudades marroquíes que pretende acercar los vínculos que unen a los dos países corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 39 32:20 eso veinticuatro horas una tarde y una mañana que lo visitó museos y exposiciones acudió al ensayo de un concierto y cenó con escritores marroquíes que escribe en español principalmente de todos modos vino a Rabat al presentar el programa visas cultura española Marruecos que como el nombre indica extra la representación de ciento veinte actividades en los escenarios de doce ciudades marroquíes no quiso perderse el ensayo del concierto de la Orquesta de Cámara de Siero y el músico Crismal humilde en un proyecto conjunto llamado Madres sinfónico se presenta esta tarde en Rabat como el concierto inaugural de este programa cultural que se extiende durante tres meses con fotografía cine cursos talleres conferencias encuentros y todo lo relacionado con el arte y la escena

Voz 0127 33:01 de momento es todo más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1491 33:20 así con el presidente Pedro Sánchez descartando la dimisión de la ministra Dolores Delgado viene este jueves en lo informativo vamos a ser que nos espera en lo meteorológico en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:31 hola buenos días pues que vayan un poco a bajar a la a la baja las tormentas hasta hace pocas horas en Extremadura hemos tenido algunas tormentas que han descargado con mucha fuerza de nuevo algunos problemas sopor acumulaciones importantes de agua pero nos vamos a tomaron cansó de este fenómeno que este final de verano principio otoño está siendo tan habitual ayer de nuevo en muchos puntos del Mediterráneo problemas por estas tormentas y lo esperamos algunas durante la mañana en el sudeste de la Península pero irán después a la baja también en la costa mediterránea de Andalucía en Galicia algunas lluvias débiles ahora por la mañana pero después durante la tarde no se convertirán en tormentas que tan bien pueden descargar con bastante intensidad en el conjunto del país pues como los últimos días muchas horas de sol cuidado ahora porque hace frío en gran parte del Interior fresco en el resto durante la tarde pues bueno eso que molestan a la chaqueta porque las máximas superarán los veinticinco grados incluso los treinta en el Cantábrico en el País Vasco por ejemplo en los puntos habitualmente más cálidos del sur de la península

Voz 1491 34:28 eh eh eh Jordi has hecho los deberes se hecho vienes a hablar de mi él

Voz 7 34:33 de miel televisiva que los ríos ya

Voz 1 34:37 Aitor juega a favor aunque mira que además ha hecho los deberes aunque no me guste la miel entrever hecho un poco de partido

Voz 1491 34:45 así estas de pasarlo sí claro claro sí tomadas bien no estaría así

Voz 9 34:50 espera que ha hecho los deberes

Voz 1 34:52 hay un refrán te traigo Jordi que es Totti

Voz 9 34:55 te te te gusta poner el que quiera coger Biel que Cate por San Miguel el que quiera coger cera que Cate por las Candelas eh como te quedas que afecta te ha faltado un poquito de entonación

Voz 1491 35:08 como es Jordi Ajenjo cumple cuesta Jordi Nos una palmadita ponernos la medallita

Voz 19 35:13 con alguien que no le gusta la silla

Voz 7 35:17 no yo el ala nada bien

Voz 1 35:20 de hecho iba a hacerte una pregunta tú tú sabes lo que es la cata de la miel la cata de la miel pues no aprobar la miel o no

Voz 0978 35:28 bueno tengo que confesar que hoy atrapado al al vecino que ayer me preguntaba por la lluvia para ver si el hecho de que sí que me hiciera uno de estos másters rápidos que que te dan formación o no pero me ha explicado algunas cosas que yo no sabía claro yo pensaba que lo de la cata es de nada Arda Juan Carlos Prytz yo no digo nada la cata pues Nadal uno imagina que es poner el de un aeropuerto saborear Samuel no pues no es el proceso por el cual el apicultor que es el que se dedica a hacer la miel pues bueno son las abejas no pero el que la recoge pues es el método por el cual sabe

Voz 1491 36:05 todo el tío

Voz 0978 36:07 nosotros el placer no cada uno

Voz 1 36:09 entonces me dije ahí las abejas explotadas

Voz 0978 36:12 de hecho me explicaba cosas habrá vuelva a esto me explicaba cosas muy curiosas como por ejemplo sabéis que ahora hay un problema con con algunos animales que vienen de otros países como como la asiática

Voz 1491 36:23 sí que se come las abejas pues él me he estado cuenta

Voz 0978 36:26 dos situaciones que son realmente peculiares no siempre se ha hablado de las hormigas como defienden sus unido esa viejas comenta que cuando detectan que están estas asiáticas lo que hacen es ponerse en la entrada una hilera larguísima iban dejando pasar a las de su especie cuando se aproxima una de estas que no es propia de la especie se lanzan todas para intimidar la así la alejan un grupo de

Voz 40 36:49 sí sí sí impresionante

Voz 0978 36:52 lo de la cata viene a decir que es el momento en el cual se puede recoger la miel y es cuando los para

Voz 1278 36:57 les han sido tapados uno por uno por CERA

Voz 0978 37:00 mira el momento en que el apicultor sabe que la puede recoger

Voz 1278 37:03 ya que hablamos de miel pues mira

Voz 0978 37:05 yo te voy a replicar con otro dicho que es por San Vicente que os hoy hoy es San Vicente a todos

Voz 1491 37:11 a ver

Voz 0978 37:11 por San Vicente Estelle Romero más fuerte va asociada con esta que tú decías porque se presupone que ahora entre finales de Otón de el verano y principios del otoño el Romero está floreciendo en gran parte de nuestros bosques en su momento por el cual las abejas pues ponen polemizar Neue después fabricar la miel pues bien este amigo me comentaba este vecino me preguntaba qué esperaba lluvia porque no había manera de que florecieron el Romero pues bien sino lo ha hecho no tenemos hoy buenas noticias para los apicultores porque no se esperan lluvias que en las últimas semanas y que han sido así en plan tormentas localizadas pero lluvias que puedan hacer que florezca en gran parte del país el romero quería también para fabricar es también pues nos espera de manera que malas noticias en este sentido pero

Voz 1 37:58 ya me he estado informado informando éxtasis

Voz 0978 38:01 por ir yo no sabía por ejemplo que se pueden hacer varias cosechas a lo largo del año de miel sobre todo aquí en el Mediterráneo como tenemos la suerte de que entre marzo y ahora septiembre octubre muchas plantas todavía tienen flor en estos meses que más o menos van floreciendo pues eso que sí que vamos a sufrir un poquito por la cosecha de la miel que es derivada del Romero ir hay esperanzas por ejemplo con la miel que se cosecha a partir de de de flores de Castaño esta lo ha probado no sé si tú lo has probado alguna vez Marina

Voz 1491 38:31 en Galicia hay sí

Voz 0978 38:32 debe ser se aproxima no también es bueno pues eso que como se esperan lluvias la semana que viene sí que podríamos arreglar un poco la situación algunos castaños y han florecido ya empiezan a sacar su fruto pero bueno a modo de conclusión para todos los que os interesa esta información porque es estáis dedicando esto nos espera

Voz 19 38:49 que donde no haya florecido lo haga porque éste

Voz 0978 38:53 final de semana va a ser seco en la mayor parte del país incluso desaparecen las tormentas y tenemos la vista puesta en la semana que viene que sí que la lluvia podría ganar protagonismo eso sería buenas noticias por ejemplo para próximas cosechas cuando llegue la flor de azahar por ejemplo en Andalucía que también hace muy buenas mieles pero inmediatamente los que espera ese Flor ahora pues malas noticias ya esperar a más entrado el otoño y sobre todo ya al final del invierno

Voz 1491 39:17 o sea que la lluvia que cayó ayer en Madrid y que hizo que bajaran un poquito las temperaturas nada fue un espejismo no

Voz 1 39:22 fue un espejismo bueno hoy cuando salga is habéis cogido buena chaqueta uno hoy si hacía fresquito incluso al venir esta pasada noche a la redacción cuando os hagáis ahora mismo estáis

Voz 0978 39:34 dieciocho diecinueve grados cuando salgas estaréis a unos catorce quince que eso ya sensación incluso de frío Si no vas abrigado con una buena chaqueta esta es un poco la novedad no para los próximos días así más significativas tarde no

Voz 1491 39:47 la acción de frío

Voz 0978 39:49 bueno aquí sí que podemos discutir Hungría tú sabes que tengo un termómetro que que está conectado con el exterior de donde vivo yo ahora mismo estamos a unos nueve grados bueno tiene

Voz 1 39:59 la fiesta ya se va notando

Voz 0978 40:01 de hecho yo creo que a partir de los diez sí que objetivamente todo el mundo acaba teniendo frío por debajo de los diez grados

Voz 19 40:07 hombre catorce quince depende mucho si sopla el viento

Voz 0978 40:09 pues sí que se nota Si alguien está muy delgado pues los rota más bien no lo está tanto ya has comido Un buen cochinillo pues la sensación de frío no existe en ningún momento citó más miel nunca tienes frío Aitor Karanka

Voz 9 40:21 qué bien tendrá que tomar otras maneras también supongo que dependerá

Voz 0978 40:23 o de punto

Voz 9 40:26 en el que del que vengamos no si el día anterior ha hecho mucho calor sí estamos acostumbrados a que haga mucho calor pues de repente que bajen las temperaturas leches pues notamos ese ese fresquito

Voz 0978 40:36 mira ya que os interesa el día hablaremos de de las tablas que hay para calcular la percepción de la temperatura repara

Voz 1 40:43 sí hay muchísimas partimos

Voz 0978 40:46 la base que al final como los médicos no que dicen que no hay enfermedades sino que hay enfermos pues la temperatura igual no hay temperaturas sin hoy percepciones hay personas que notan un valor determinado de temperatura con todas las sensaciones posibles pues lo dejamos

Voz 1 40:59 pendientes del cierta muchas gracias un abrazo

Voz 0978 41:01 venga una verdad una niña Ana adiós

Voz 1491 41:12 a más

Voz 5 41:43 el músico te caso elegido de marinos como siempre

Voz 1491 41:47 cinco hoy doce cuatro doce Darias de esa intensa semana de fútbol hemos vivido dos pequeños milagros en la Champions League femenina los dos equipos españoles que había en liza se han clasificado para octavos de final el Atlético de Madrid ha ganado cero dos al Manchester City y el Barça le ha remontado Albee kazajo ganando tres cero en el Miniestadi

Voz 9 42:07 antes de ir con el Barça y el Real Madrid también hay que recordar que en el Mundial femenino de baloncesto España ha ganado sesenta y tres cuarenta y ocho a Senegal y se va a medir mañana a Canadá ya ahora así en el fútbol derrape guapo en Madrid Barça le han pegado de Slam pegado los dos en Sevilla y Leganés respectivamente el Barça estaba invicto de hecho hasta ayer

Voz 42 42:37 eh

Voz 15 42:47 para el Barça

Voz 5 42:49 el Barça marcó el equipo verde yo soy la puta cambio Silva saca el teatro segundos para el Tarso

Voz 43 43:13 ya

Voz 15 43:50 de motor que bueno

Voz 1491 43:55 por El Larguero ha pasado el portero de Leganés Iván Cuéllar contento por ganar a todo un Barça pero ha habido un detalle que no le ha gustado

Voz 44 44:01 sigue entonces nosotros vamos a verle ganar esos son un equipo

Voz 45 44:04 el humilde pero me gusta que la gente realmente que normalmente está acostumbrado a ganar cuando pierde

Voz 44 44:14 niega que saludar a nuestro equipo a buena cosa que no han hecho a lo mejor del Barcelona ha salvado a nadie no a ninguno de nosotros creo que es un gesto gana en casa

Voz 5 44:25 ha dicho que además tiene toda la razón del mundo

Voz 9 44:30 a saludar hombre el Real Madrid con permiso del Athletic Club se ha llevado el gran revolcón de la jornada los blancos han caído tres cero en Sevilla y cortan de una su gran progresión de juego de las últimas

Voz 21 44:41 no

Voz 43 44:45 no

Voz 46 44:50 no

Voz 43 45:01 era nada darle aquel Real madre ahí empezó el partido en el Pizjuán y sabe ya va Sylvie ya una valla no ya saben ya le está pasando como una apisonadora nos contra otras se te parte el otro cabrón a Barceló hubiera interpela sobre ella nota jugara los astros al defensa del Real Madrid son fue para Bachir y los suyos Sevilla tres

Voz 1 46:02 es

Voz 43 46:04 el Madrid eh

Voz 9 46:07 Javier Herráez ha estado con Marcelo lateral del Real Madrid fue uno de los jugadores que menos acertado ha estado en Nervión el lateral es que no le queda otra admite

Voz 5 46:17 todo mal Marcelo bueno el partido al margen de la lesión la primera parte muy mala del equipo

Voz 21 46:25 ha sido mala yo creo que ese día ha sido superior hay que reconocer hemos hecho las cosas mal hemos intentado al final faltando cinco minutos de la primera parte hemos creado algo pero Arsenal tres goles es difícil de de remontar hemos creído hasta el final pero el fútbol es así y vamos a intentar no cometer los mismos errores

Voz 1491 46:49 en el resto de partidos de la jornada el Athletic Club lo cuantos yo que está compungido ha caído un cero tres contra el Villarreal y el Valencia ha empatado a uno con el Celta

Voz 19 46:57 de Vigo el equipo de Marcelino sigue sin conocer la victoria después de seis jornadas

Voz 5 47:09 menos mal que ahora nos vamos a venir un poco un poco arriba

Voz 1 47:11 pues sí cinco hoy diecisiete cuatro y diecisiete en Canarias despliegue informativo

Voz 1491 47:14 sin precedentes en de buenas a primeras en la Cadena SER para conocer la cara B del Festival de San Sebastián en el cóctel Europa María Guerra buenos días

Voz 1278 47:23 hola qué tal buenos días y hay en él

Voz 1491 47:25 uu en el Good Pepa Blanes buenos

Voz 44 47:28 dos días hola buenos días Xavier

Voz 1278 47:31 qué es el no

Voz 44 47:34 estoy trabajando retratar cuál es la realidad de Donostia estas horas yo eso no es un concierto fiesta sino horas laborables por las que pediré

Voz 1278 47:45 María Guerra tengo contigo cuela esta historia de habla no porque a las nueve y media de la mañana tenemos que estar viendo la última película Isaki Lacuesta entre dos aguas yo espero Pepa

Voz 19 47:56 que tú estés como como

Voz 1 47:59 tres general creo que la paz

Voz 1278 48:02 no quiero decirte que a mí me da exactamente igual yo tengo por religión siete horas eso Abbás ya sé que a estas horas los oyentes que en qué dice bueno vamos a ver

Voz 44 48:14 van a sumar los oyentes que sepan sumar igual no van a dar pero bueno

Voz 1278 48:18 no pero bueno ellos saben los oyentes se ha levantado a estas horas de la madrugada saben que se deberían dormir siete horas yo es lo que intento por tanto no estoy allí pero vamos a ver qué es tiempo lo que pasa es una

Voz 1491 48:30 es una elección Mariano es que no te hayan invitado

Voz 1278 48:33 no sólo haya invitado a Pepa Blanes de Theo por vida hay un maestro en la radio que es Iñaki Gabilondo ya

Voz 1 48:41 con la pelota perdón ya están no no no

Voz 1278 48:45 pero es que había parece una de las mejores lecciones y es que no se debe ir a las fiestas no se deben aceptar invitaciones a jalear que es una cosas súper cutre del Periodismo español que es que nunca ganar la vida

Voz 15 48:59 pues entonces ha empezado ha empezado no empezamos barreras

Voz 9 49:03 sí es equívoca AIDS hay que ir a las fiestas es así sino para que para que trabajo yo en la radio

Voz 44 49:09 sabes todo que el acceso tanto a haber implemente veinte diga aquí nada nada gratis todas las ya te avisan que te dejan entrar normalmente en las fiestas de ponen en una lista y esa lista luego nunca es nunca está María Guerra sí

Voz 1 49:25 Adriana eh

Voz 44 49:27 Vima que no va a haber es María Guerra hijo

Voz 1 49:29 pero si quieres

Voz 44 49:32 desde entonces qué es lo que pasa que te dicen bueno te dejamos entrar pero no la consumición hay que pagarla entonces evidentemente yo con mi sueldo pues no voy a pagar una consumir

Voz 1 49:41 tras darle Marco lujoso

Voz 44 49:44 por su parte claro es un barco hacían esfuerzo entonces se acaban de poner a terminar la proyección de la película de la noche que es quién te cantará Nicolae Carlos vermut con Natalia de Molina por ciento dan todas con esos tacones

Voz 0978 50:00 te rojo

Voz 44 50:03 todos los los y una vez que ellos pasa medidas entonces deja a la entrada al resto de la plebe entonces ahí entramos los periodistas muertos de hambre íbamos ya que esté aquí para beber y comer pues no porque ya sabes que yo soy de aquí no hay

Voz 1 50:17 no hay que tomar las copas las cobran no es para nada el sitio Pepa Blanes Sabero no debería saber

Voz 1278 50:25 este humillado hasta ese extremo porque para ese bocata te lo hoy yo

Voz 1 50:30 el tranquilamente como no te dado María Guerra dinero para salir hombre uno como trío nada la verdad

Voz 1278 50:40 ha Padilla estas yo soy súper contraria a las fiestas y a los canapés porque creo que está totalmente confundido el periodo

Voz 1 50:47 no me encanta María Guerra completamente contraria

Voz 15 50:50 los canapés pero que antes de establecer la conexión aquí es raro

Voz 1278 50:53 todos los pinchos bueno vamos a apelar a las es también José pagado si sí han como decía Machado mi trabajo acudo con mi dinero pago otra además es ganado un en la Kutxa de San Telmo que nos lo ha hecho Aitor que teníamos que ir ahí

Voz 1 51:08 a Aitor esperado con con la crème de la crème del periodismo catalán

Voz 1278 51:13 sí aquí me han tras el proceso amparado nombre no cada uno se paga lo suyo no nos pasemos oral

Voz 9 51:22 has tomado el cochinillo

Voz 19 51:25 no creas que los catalanes no tienen

Voz 1278 51:27 no tienen prejuicios sean los catalanes

Voz 44 51:29 cenar solo para trabajar porque las fiestas de Trobajo tomando notas estoy viendo a ver qué hace cada uno las actrices se llevan bien después de esta película tan Inter

Voz 1 51:38 esta es muy intensa la película es un buen y que en

Voz 1491 51:43 quién más

Voz 44 51:44 y a llorar Natalia de Molina

Voz 1491 51:46 claro pues después de la has visto

Voz 1 51:50 lanzada la película en general me atrae la comparativa

Voz 44 51:55 puede ser la película es una película interesante moderna

Voz 1 52:00 así ayer era

Voz 1491 52:03 el otro día o ayer antes del embargo

Voz 1 52:06 era una basura era pelotones galones y dolor

Voz 44 52:11 la fiesta da poco puedo decir que es una basura

Voz 1 52:15 no vamos a ver la compra que te has paga María Garrido en moderna vamos a ver cara de

Voz 1278 52:22 el cine Rubén tres entrevistas a dos actores y y la verdad es que están contentos porque han pasado las de Caín osea ha sido un parto con dolor sin epidural

Voz 1 52:34 la esta esta película esta película ha sido una película en

Voz 1278 52:37 a que las actrices las han pasado canutas porque a estas intensas en las que el el director ha dicho hay que sufrir y son sufrió muchísimo entonces ya están contentas por haber sobrevivido pero vamos que que que es una que que hay películas que son dolorosas está lo ha sido entonces Pepa cien pues resultado

Voz 1 52:55 no necesitamos mínimos cinco gin tonics para reponer los de la película tan intensa pero cuya

Voz 1278 53:01 no y además tiene que trabajar mañana el saque no me gusta

Voz 1491 53:04 del del uno al diez cuantos gintonic crees que llevan cada una de las protagonistas

Voz 44 53:10 pues el estado poco tiempo porque han venido tarde pero fue que lleven

Voz 22 53:14 me fueran bien viene por aquí

Voz 1 53:17 bien la media es súper golfa me gusta nada es la cara B golfa es como la en la estación Olza María Guerra sale dice sí

Voz 44 53:27 hasta dentro de bien mañana es fiesta de Audi infausta fiesta del Ángel

Voz 1 53:31 oye pero adiós entonces dado vamos a hacer de buenas a primeras pero en Donosti nosotros

Voz 44 53:36 puesto que nunca

Voz 1278 53:39 en plan homenaje nos tendremos que llevar agua vamos a estás dando una imagen totalmente errónea de nuestro trabajo no sé lo que hace a Uria María Guerra con lo ideó estas

Voz 15 53:50 pero oye lo que quería era convencer a la FIA de lo mal que vive

Voz 1278 53:54 no de que trabajamos pero que el gol Feeri oeste de que hay una fiesta de Audi en Pepa yo no sabemos conducir osea que a esa fiesta no podemos dar invitadas sea Pepa tú no puedes ir a Gil