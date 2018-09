De Buenas a Primeras (28/09/2018)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:50 con diecisiete grados en Lorca noches en todo el país un poco más frescas y calor después durante el día íbamos a estar en general todo el fin de semana la Organización Mundial de la Salud la OMS ya considera la falta de vacunación infantil uno de los principales riesgos para la salud de los europeos la falta de vacunación en Europa que no se debe a la falta de vacunas sino a que los progenitores deciden no vacunar a sus hijos poner su salud en riesgo según la OMS poner también en riesgo la del resto de los europeos

Voz 0032 01:24 es una tendencia peligrosa lo de negar evidencias científicas como lo es también ponerse en manos de lo que se conoce como pseudo terapias

Voz 7 01:32 cuáles son las alternativas complementarias holísticas iniciativas naturales que el todo es más hemos escuchado no son sino tienen validez oficial en tres casos no sólo no se ha validado oficialmente sino que se ha descartado que funcione no podemos hablar de peras

Voz 0032 01:47 no podemos hablar de terapias son pseudo terapias

Voz 1491 01:50 como el prefijo indica son una falsedad una estafa que muchos casos además puede llegar a matar

Voz 7 01:56 el peligro no es el producto en sí es la creencia en que el producto nacional sigue la Ford por no que parezca el producto que poder llevar a tomar malas decisiones sobre el momento en el que estás precisamente en un en un estado en el que no fuese carburar

Voz 0032 02:09 Emilio Silva ahí su asociación la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudo científicas han reclamado a Sanidad que haga algo que actúe contra estas prácticas que como explicaba Silva no son mortales en sí pero lo que mata es dejar de ir al médico médicos de verdad como Joaquim Bosch

Voz 8 02:26 sobre pacientes que no tienen por la fiebre y al ver que los doce salía del pecho no está últimos dialogó pero que te cuenta el trato allí fue la la respuesta que no eso es bueno porque decir que tomó está saliendo hacia afuera está observando engañando o de una forma muy destacable

Voz 0032 02:48 poco después esta paciente murió de cáncer de mama

a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a charlar con Laura Marcos compañera de la sección de Sociedad que cubre los relacionado con Sanidad para la Cadena SER vamos a hablar de que dice la ley en España de la práctica de estas terapias estas terapias falsas y de cómo ha respondido hasta ahora la justicia las denuncias de familiares de de víctimas de estos curandero si habéis tenido algún tipo de experiencia con las llamadas seudo Ciencias Nos lo puedes contar como siempre en el novecientos cien ochocientos con una nota de voz en el Whatsapp seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 9 03:27 buenos días con jugadores te queremos un fin de semana ya que se que se deja ver mientras escuchas toda la melodía eh bueno sea primeras dada de pisos que me levantaba su momento de estos ratoncito Pérez por Casas ha llevado una muera de mi hijo el mayor estaba acordando de de Daniel de deberes zona que actualmente reside en Toronto allí en lo que escalará el conocen la tradición de el ratoncito Pérez Daniel jarreros lo dieras venga chicos

Voz 0032 03:53 a ver si nos cuenta Marina Diego de Zaragoza que le ha dejado el ratoncito Pérez a su hijo

Voz 10 03:58 de una de esa muela y tampoco

Voz 0032 04:01 sabemos si conocen al personaje al ratoncito Pérez en Zamora pero no nuestra Zamora Zamora Zamora sino Zamora México

Voz 0978 04:08 hola Marina habla Mario Alberto

Voz 11 04:10 buenas noches aquí desde Zamora Michoacán México buenos días para usted saludos aquí y a todo tu equipo

Voz 12 04:18 recuerda que taquilla

Voz 11 04:20 hay ciudades que fueron fundadas por españoles como lo es Zamora Guadalajara León muchas más conociendo

Voz 0978 04:28 los felicidades éxito en tu programa

Voz 11 04:31 may en todo lo que hayan gracias Mari

Voz 1491 04:33 Alberto un beso enorme para ti Nos encanta que nos escuchas desde un sitio no tan increíble poniendo Zamora Michoacán México

ya sabéis los demás los que seguís ahí calladitos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro ó novecientos cien ochocientos y también podéis votar en nuestra encuesta en arroba de buenas en Twitter

Voz 1491 04:53 encuesta que tiene que ver con nuestra Contra Portada de ayer

Voz 13 04:55 estoy muy enfadada porque los de Candy creando me llamó para darme la gracia de candidatura puede cuál es nuestra manera preferida de perder el tiempo en el trabajo ver ropa online como

Voz 1491 05:06 Villalobos esta semana una serie jugar como Villalobos hace unos años al Candy craso a cualquier videojuego

Voz 0032 05:12 debo mirar precios de vuelos de avión

Voz 1491 05:15 los es mayoría los que perdáis el tiempo intentando volar por dos duros a donde sea el treinta y cinco por ciento

Voz 0032 05:20 seguidos de los que le dais al Candy quieras o a la granja esa de Facebook sois el treinta y uno por ciento y solo el veintidós por ciento sois un poco de los más radicales de los que directamente os ponéis una serie en el trabajo no tenéis ninguna

dime quedado Solís cima con el doce por ciento que cuando perdemos el tiempo de trabajo pues miramos ropa en Internet bueno en los últimos seremos los primeros

Voz 6 06:08 puesto

Voz 1491 06:12 a las cuatro y treinta y seis tres y treinta y seis en Canarias este viernes nuestra protagonista de la contraportada no es una mujer de armas tomar como ayer o antes de ayer con la feria Villalobos au Rosa María Mateo no hoy dices Juan López que nos tres aún señor señor

Voz 14 06:32 es el el protagonista de la semana el hombre grande de toda la semana ha hecho lo contrario que cualquier español es ir sumando pero está la cosa él ha decidido volver es Manuel Valls yo no tengo Masters pues yo no voy a presentar máster porque cuando lo tienes Masters mejor no presentar máster claro viene con la lección muy bien aprendida era muy bien aprendida el problema es que está más que probado que años de lo que es español está en practicas yo creo el el problema como ya digo es que está más que probado que en la Rey Juan Carlos no hace falta haber hecho un máster para tener para tener más efectivamente claro yo si fuese señor Valls iría a secretaria a preguntar por si acaso oye pero hay además Valls el que más ha hecho esto jueves ha estado con Ángels Barceló primera hora25 ha dicho que quiere un equipo independiente que muy moderado que quiere abandonar la política de trincheras también ha hablado de la financiación de su proyecto bueno lo ha intentado

Voz 15 07:30 qué dígame yo soy catalana me tengo que preguntar esto quién paga esto quién financia la candidatura

Voz 16 07:36 sí aire aire de desde de

Voz 14 07:39 detrás de esa pregunta

Voz 10 07:42 G detrás de esta pregunta no hay nada claro una pregunta a ver quién va a pagar todos su candidatura

Voz 14 07:49 claro que detrás de esa pregunta está clarísimo lo que hay en España la financiación de los partidos pues es su problema gordo más esta es más aburrida e un Dana PDF Syed platano claro le ha costado un poquito pero ha terminado explicando algo Italia

Voz 16 08:05 de de aire desde de detrás de esa pregunta

Voz 17 08:09 no no no hombre saber es verdad que usted

Voz 15 08:11 viendo que una candidatura para ponerse a caminar necesita dinero necesita financiación la barullo pregunto quién financia esa candidatura y no tiene un partido político detrás

Voz 18 08:19 pues pues hay una asociación la gente puede ayudar a esa asociación y vamos a ser muy transparentes y muy claros antes de que salgan bien con los partidos que van a apoyar mi candidatura pero será en San primavera

Voz 10 08:34 la era Benítez de muy claros

Voz 14 08:37 pues cuando salgan las flores ya veremos hay que decir que no será la primera vez desde Manuel Valls en unas municipales ya fue alcalde de la ciudad de Frei en en Francia desde que den renuncias no tengo ni papa de francés desde dos mil ocho hasta dos mil catorce es sabéis una cosa no tendrá máster pero lo que sí ha hecho Valls en España ya ha llegado es plagiar

Voz 1491 08:58 aquí se viene viene aprendido sea plagiado

Voz 0978 09:01 bien es asimismo en sus propios discursos electorales estómago

Voz 19 09:04 en definitiva como dárselo yo sí sí hay yo

Voz 14 09:10 es un montón vamos

Voz 19 09:13 yo lo amor al Barça en origen también yo creo

Voz 0032 09:17 o sea que da igual que sea Rudy Barcelona da igual es el amor entre un omiso de valses el mismo un trabajo de los compañeros del Huffington

Voz 14 09:25 el francés en el cual hay frases exactamente iguales en los que sólo cambia a Francia por Barcelona Madrid por Barcelona es gay

Voz 0032 09:33 qué resultado tuvo buenas selecciones

Voz 14 09:35 pues esta es una muy mala noticia bajan los independentistas porque como se repita lo va a apretar el alcalde llegó al alcalde el objeto o pero yo creo que los barceloneses no sé ya veremos bueno de momento ya viene plagiado de cada casa lo han quedado no tenemos que encontrarle el plagio y ha dicho que no no tiene máster ni le interesa que tiene el bachillerato ya estás Municio pues mira bueno veremos nada señores de momento el señor un poquito más bajo

Voz 20 10:07 las señoras no sé si nos gusta más Celia Villalobos procuras tirando Congreso rindiendo a una ministra nos da más vamos por el barrio

Voz 10 10:18 sí lo tiene parangón y no sabremos cuanto barro ahí debajo de Jaber en primavera volverá nos lo cuenta Juan Pardo

Voz 21 10:28 y bueno eh

Voz 0032 10:35 si esto que suena son consultas búsquedas que hemos hecho en los últimos veinte años por Internet parece casado siempre con nosotros pero Google acaba de cumplir

Voz 1491 10:43 sólo veinte años que son pos adolescente pero con la sabiduría de de un abuelo fíjate que hasta Alberto Pozas nuestro redactor de tribunales lo utiliza de vez en cuando la sección semanal que tienen de buenas a primera

Voz 22 10:53 así el Simpa trenza hecha con cualquier material y especialmente con el Abbey

Voz 14 10:59 el segundo claro que esto esto esto no está en la red bueno un simpa Un

Voz 1491 11:04 pero no siempre encuentra lo que busca también es cierto para lo que sí tiene respuesta a Google siempre es para lo que buscamos en general todos

Voz 0032 11:10 sabéis qué es lo que más se ha buscado en la historia de Google seguro que muchos lo habéis hecho escucha

Voz 9 11:16 la palabra más buscada en la historia de Google es

Voz 6 11:19 Facebook y la segunda lo más buscado en Google y la segunda YouTube y la tercera Ubú del moderna es un bucle infinito

Voz 1995 11:32 a Google acudimos para resolver nuestras dudas y pero cuál es la pregunta

Voz 9 11:36 qué más Celia ciudad Google pues ahondando en que la vida moderna es un bucle infinito la pregunta que más le hacemos a Google es cuáles ni p min Internet Protocol la segunda que hora es el reloj se inventó hace cuatrocientos años pero se ha convertido en otro de los muchos objetos a los que huela somos tu vida estamos producto quien no ha sustituido a la corbata pero sí ha sustituido al padre que te enseñaba cómo anudar la toalla atrae como anudar una corbata es la cuarta pregunta que más le hemos hecho a Google en toda su historia

Voz 0032 12:05 a ver lo de la corbata lo entiendo de esto Yola buscado es difícil para los que no la usamos todos los días de boda a boda pues se te olvida pero lo de preguntar la hora

Voz 1491 12:13 pues sí tiene mucho más sentido desde luego eh

Voz 20 12:16 de esas búsquedas y que más te hacen

Voz 1491 12:18 en un año concreto no hay que más o menos coinciden con la conversación

Voz 14 12:22 un del bar ID que estábamos dando el año pasado no se lo digas Catalunya Catalunya Catalunya Catalunya Ártico

Voz 0032 12:34 lo que estuvo el artículo ciento cincuenta y yo creo que este año es la palabra más buscada entonces va a ser dimisión

Voz 1491 12:43 porque además eh muchos acaban de de aprenderla no sé qué hace algunos de ellos no sabían ni cómo se escribía

Voz 1995 12:49 año hace veinte años los temas que nos preocupaban afortunadamente no es que hayamos iría mejor pero afortunadamente quedan siguieran distintos año a año que es lo más visto

Voz 9 12:57 mirad en dos mil uno cuando huele estaba en pañales cuando aún usaba Times New Roman que cuando lo ves te acuerdas eh los nombres más buscados en Google fueron Nostradamus CNN World Trade Center Harry Potter y ántrax a que toda una época te viera a la Cadena Ser conocidos pero lo que más me ha sorprendido es el grupo de música más buscada en dos mil uno Juan eh lo que yo no sé qué dice esto sobre el estado de música en dos mil uno el dos mil dos la cosa cambia el hombre más buscado es Eminem y la mujer más buscada es Shakira era el año en este tema pero en dos mil dos también hay algo muy español que se cuela entre las cosas más buscadas en Google en todo el mundo en el puesto catorce de búsqueda mundial esto

Voz 23 13:50 te voy a decir que tiempos eh

Voz 14 13:52 jugó delante deje todo el mundo bailando lo mismo

Voz 0032 13:55 hemos eh felices entonces no habíamos oído hablar de la crisis ha acabado

Voz 14 14:00 acabamos de estrenar el euro eso todos

Voz 1491 14:03 es cierto pero no te pases que gobernaba Aznar

Voz 0032 14:06 es verdad que hay un vale la película hereje pero ojo ojo en vivimos hasta un romance real y con una periodista

Voz 9 14:14 en dos mil tres lo más buscado es

Voz 23 14:18 integrarme ya dedicarme a Letizia a esta nueva vida con con las responsabilidades obligaciones que conlleva y con el apoyo de Ariño de Los Ángeles

Voz 9 14:29 déjame terminar y que fue histórico ese año también

Voz 1995 14:32 la frase todavía todavía vigente a día de hoy total todavía eh como Letizia Ortiz puedo decir déjame Devine y en cualquier momento tiene razón

Voz 0032 14:39 si todavía tenemos Valdivielso adelantó había tenemos posibilidades de ser monarcas eh sí hombre ahora la moda Laetitia es más lo de lo de ponerte en medio de de una foto

Voz 1491 14:49 a mí lo de déjame terminar me encanta eh Helen déjame terminar quemas que ha conseguido

Voz 14 14:54 Google en veinte años más allá de resolver dudas bueno pues lo que en realidad

Voz 1491 15:00 ya nos gustaría a todos no hacerlo

Voz 14 15:02 se asquerosa mente rico

Voz 24 15:05 eh bueno todavía no no no lo sé

Voz 14 15:08 gracias que pues a la compra de otro buscador de vídeos

Voz 9 15:12 Google compró Youtube en dos mil seis por ciento sesenta y cinco mil millones de euros la plataforma tiene mil novecientos millones de usuarios al mes suben más de cuatrocientas horas de vídeo al minuto

Voz 1995 15:23 así es de esos datos que te que te estaría a la cabeza

Voz 14 15:25 sin cada minuto

Voz 1995 15:27 hay otras cuatrocientas horas de entretenimiento entretenimiento bicho en peyorativo Cain You Tube para hay gente que piensa que es fácil tildar en youtube en fin tarea

Voz 9 15:38 os digo una cosa sabéis cuál es el vídeo más visto en la historia de Youtube que es la

Voz 1995 15:41 debería Bagel el coreano lo es regate ampliaba es de no del de gama está él no es es este

Voz 25 15:50 el entonces el vídeo más visto eres tú alucinado

Voz 9 15:58 pero a ver cómo Bono iba a ser la no se ve que yo yo tampoco sorprende Toni Garrido Borja su qué pena que no tengamos extreme para lleváis como está dándolo todo

Voz 24 16:12 sí es verdad que no es que sea el vídeo musical del año no pero además claro

Voz 1491 16:18 estás aire cañitas estatal pues te porque además hay otra gente que escuchamos que caen YouTube que le da igual el vídeo en sí pero que

Voz 10 16:25 no pone para escuchar temas como este van van van

Voz 1509 17:34 acercándonos a las cinco menos diez cuatro menos diez en Canarias y escuchando esta música que significa que es la hora de la sección en la que además información bueno en realidad no sé si llamarlo información a la que más cosas que no sabía bueno aprendo significa que está aquí Brian Pérez buenos días buenos días

Voz 26 17:51 con esos tres redes de prensa ahorrar energías viernes ya es viernes habían pues con muchas ganas luego ya os contaré porque Rato como yo hice más que y que nos traes hoy haber pues hoy os traigo tres Serres con un repaso en la prensa

Voz 14 18:05 Dolera os traigo Retail alguien de moda os traigo ruptura del protocolo canta y os traigo re

Voz 26 18:12 pedirse como el ajo repentino sabe como él

Voz 10 18:15 ha jugado muy bien y es que a esta hora aquí siempre tengo hambre lo de repetir de cómo es colocado un poco

Voz 14 18:23 hasta ahora no admite pero pero pero seguro que que

Voz 1491 18:26 ya ya lo arregla vamos a retar por la ropita

Voz 10 18:28 esto por la Mola que nunca por la moda vamos por la moda vamos con un sonido que nos va a aclarar un poco el tema del amor

Voz 6 18:39 bueno piensa casado repitas de boda ropita

Voz 26 18:43 repitas de boda y os llevó de boda pues para hablar de moda y es que esta semana en los quioscos lo que más ha destacado ha sido un exclusivo on en la prensa rosa de la boda de Pelayo Díaz y Andie Mac tu radio sabes quiénes son

Voz 24 18:56 en la yo que no tengo ni idea de quién es Illa el otro señor no soy cada ni de recordar su nombre quién anima claro

Voz 26 19:03 bueno a ver Pelayo te refresque un poco la Borja González tampoco tampoco bueno pues hay que ponerse un poco eh Pelayo día estilista

Voz 14 19:11 lo en serlo Cerrillo director

Voz 26 19:14 anteriormente en cambio llame los recordaréis de episodios anteriores como cambia mete CTC ha estado en programas programas

Voz 0032 19:20 nacido porque es el ex del diseñador David Delfín

Voz 24 19:22 sí sí que murió desgraciadamente un cáncer fulminante pobre

Voz 26 19:28 si esta boda que ha pasado y bueno pues lo que ha pasado es que no lo ha ha roto todos los esquemas esta boda ACB y se veían poco venir porque son ellos muy muy así muy de

Voz 10 19:38 no no no no transgresores muy ve postureo impostura si hubiese esa es la palabra

Voz 26 19:45 son tan de postureo que los de sonido de Dolce

Voz 24 19:47 no no no no lo veo mal a también por pagar

Voz 26 19:51 no no no porque pueden sino porque yo creo que se lo han regalado

Voz 14 19:55 yo no lo haría bien en ella

Voz 26 19:57 escuchando en esta exclusiva a Pelayo decía que es el sueño de cualquier amante de la moda que Stefano hito menisco hombre pues Ter te manden los trajes y los zapatos te regalen iba a decir

Voz 24 20:09 a los dos enviados petróleo encontrado sentido creo con corona no

Voz 26 20:14 sí llevaba Corona y un traje así como azul con estampado de flores muy muy llamativo muy llamativo

Voz 24 20:18 y en cuanto salgamos de aquí y me meto en Internet a ver de qué

Voz 1491 20:23 de qué estamos hablando bueno y los invitados que que ahí es donde está tan bueno mucho

Voz 26 20:26 irá aún muchas gran duda mucha mucha miga de los novios mucha actriz Mónica Cruz iba book Marta Torné bueno despliegue despliegan despliegue Ivo no pues esto para una exclusiva pues siempre queda bien a mí

Voz 1491 20:38 encantan las bodas propias y ajenas

Voz 26 20:41 a mí la verdad me encanta muchísimo yo estoy tengo clarísimo que sin no mueve sino me hubiera dedicado al periodismo me he dedicado a la organización de eventos de las bodas si es que los jóvenes bueno pero puedo compaginar no no no es el no puedo compaginar estoy muy agusto aquí con vosotros bueno de rositas que algo más o Bono de ropita algo más y es que como sabéis Pedro Sánchez se ha mostrado Las Américas a la Asamblea de la ONU y otras muchas cosas y a responder a los periodistas que no ha destacado tanto Pedro Sánchez que también sino su mujer

Voz 14 21:13 primera darlas Begoña ha destacado por lo suyo

Voz 26 21:15 lo suyo eso es es que se ha llevado una maleta bastante cargaditos de ropa himno de cualquier ropa de una firma española muy conocida que algo me parece que ya habéis comentado estos días en el programa

Voz 1491 21:27 contados si tú qué opinas parecía

Voz 26 21:30 a la bandera a su izquierda se parecía la de la verdad que yo no soy aquí nadie para criticar a Del Pozo que hace unos vestidos estupendo sí

Voz 20 21:38 no no no sabes si la elección para ese día

Voz 26 21:41 yo sí que es verdad que claro igual ella tampoco sabía que le iban a poner al lado de la bandera

Voz 1491 21:44 bueno sí que es verdad que los colores se pareció mucho y luego

Voz 0032 21:47 hay otro debate la mujer del presidente del Gobierno tiene que llevar un vestido de dos mil euros

Voz 26 21:53 no lo sé a mí me parece que no pero sí que es verdad que al igual que hablamos de la boda de Pelayo pues igual igual a las primeras damas también los

Voz 14 22:02 es decir llegar los vestigios bueno puede ser vamos con las

Voz 10 22:04 segunda R

Voz 14 22:05 bueno vamos con la Segunda es muy esta me encantan y es la ruptura del pero todo esto ha mostrado a mí me divierte bueno

Voz 26 22:11 eh la farándula esta semana muy sorprendida por Un

Voz 14 22:14 gesto muy poco esperado de Mégane Markel de la Duke

Voz 26 22:16 esa de Sussex eh

Voz 14 22:19 a esta isla de la que es de la chica

Voz 20 22:22 la actriz que se ha casado con el hermano pequeño de

Voz 10 22:26 los hijos de dicho ahí has contra contra no encontró el pero bueno la verdad

Voz 20 22:31 es que es que sea estrenaba estrenaba Age

Voz 26 22:35 en solitario esta semana a una exposición a la Royal Academy of Arts este era el momento

Voz 25 22:43 y por los flashes había expectante no bueno

Voz 26 22:46 ha estado todo lleno de periodistas crece porque estrenaba agenda pero tanto flash venía pues al momento en cuestión Megan se bajó del coche oficial saludó a las autoridades que estaban allí que le iban a enseñar la exposición en un momento rapidísimo cerró la puerta del coche oficial antes de que los escoltas llegarán a cerrarle la puerta entonces pues esto para nosotros es claro esto de normalidad y naturalidad y normalidad pues bueno se ha montado un revuelo increíble porque claro cómo puede Ferrari ya la puerta es que pueden perder su empleo al inglés que los ingleses

Voz 14 23:18 supongo que hay protocolos no están como súper encorsetado

Voz 26 23:22 si algo llevan los ingleses el protocolo lo llevan a pies juntillas pues claro esta persona que tendría que cerrar la puerta pues igual ahora está un poco temerosa por qué porque no ha llegado a cerrarle la burla

Voz 0032 23:33 funciona era cerrar puertas y ahora no tiene en puertas que cerrar gorrillas las tierra ya solita pues saber qué va a hacer

Voz 14 23:38 ahí está a favor o en contra de protocolo bueno yo en este caso me parece que no hay los protocolos pero bueno esto es una sandez eso hay que decir que la mayoría de la prensa tanto aquí como fuera

Voz 0978 23:50 no

Voz 14 23:51 la parecido genial yo así que me hagan no digamos que como todo el tema de la Monarquía es es

Voz 20 23:57 sí un un punto de octubre un teatro pero si se pierde esto quiero decir que entiendo las razones también de los British para para

Voz 1491 24:07 a defender que Megane margen no no cerrará

Voz 14 24:10 esta es bueno pero hay protocolos sobre todo con los al final cerrar la puerta de un coche pues tampoco es para que no se cree en piedra ahí acaba recogiendo la capital perro el turrón no bueno y que iban a última R va la última Herri para última R ya está está repite como el ajo la demanda además actualidad acredite como el ajo ir repite

Voz 26 24:32 Isabel Pantoja la tonadillera

Voz 14 24:34 has vamos a hablar de Isabel Pantoja por

Voz 26 24:37 que la verdad es que esta semana hasta hasta en la sopa Isabel Pantoja equipos clave lo que está claro es que no la mía no en tu sopa no pero en las OPA de las televisiones de Telecinco

Voz 14 24:47 también han también de alta la tarifa plana real

Voz 0032 24:49 líneas de Telecinco y las de la Casa de de canto

Voz 14 24:51 de verdad porque Pantoja entraba un teléfono cuántas veces eso es pues bueno pues entró como tres o cuatro veces por teléfono ha pasado dónde estaba yo ha pasado

Voz 0978 24:59 de de rehuir completamente de

Voz 14 25:02 de toda esta de todo hoy Lars esta señora ha estado desaparecida claro dicho Pantoja la mítica frase ésta de gravar más bueno eso antes de entrar en la cárcel fue estos que esto fue hace mucho decirlo también que puede ser una estrategia de limpiar su imagen Mary qué le pasa hasta ahora otra vez porque bueno pues dentro como si no porque Chábeli tan

Voz 26 25:25 su hija está en GH VIP bueno podemos decir estaba porque podemos decir ya está ahora que ayer por la

Voz 14 25:33 si la estancia hace unas horas hace unas horas expulsada bueno la expulsada por la Audiencia ya seguido ya en su casita

Voz 1491 25:41 a un bono en su caseta que no estará nada mal no seguro que estamos

Voz 20 25:44 bueno dormirá ninguna pena habrá habrá dormido no habrá dormido en hotel

Voz 1491 25:49 tal como personajes que también la tengo

Voz 26 25:51 sí bueno pues como también como no es la primera vez no es la primera vez que que está en un reality también que también estuvo en Supervivientes en la edición pasada la verdad es que le gusta mucho la noche no si es verdad que esos pocos saben poco de Or chatín

Voz 1491 26:08 yo creo que tienes el apellido Illa

Voz 26 26:12 podemos decir que la clave La clave hasta o en eso que que hasta en la sopa esta semana

Voz 1491 26:16 oye lo único que me da rabia estas lecciones que normalmente soy yo la que pone deberes y ahora soy idea que me marcho yo teniendo Cobos a gravita en Internet aquí más tenía que busca

Voz 10 26:26 la pela bien quién no

Voz 26 26:29 hasta el Andy Hastert pelando Pelé y Pelayo Andy Andy

Voz 1491 26:34 ese dejas tac de la boda oficial de la boda

Voz 14 26:37 bueno yo estómago que traer una última R que me pero sí sé que normal

Voz 22 26:40 es pero este lograr un acuerdo caballo eh

Voz 14 26:43 más porque somos bondadosos en Gavà y es

Voz 26 26:45 retiro yo decía que estaba muy feliz si yo estoy muy feliz feliz feliz de que los tengo a vosotros por he porque me voy de vacaciones es llegar no

Voz 27 26:56 no no los ciento raya en lo que te puedes

Voz 10 26:58 vais a prohibir las vacaciones del podemos dar

Voz 1491 27:01 canciones para siempre es bueno para enviarles

Voz 10 27:04 pero lo que no mira tenemos casi hora y media de programa por delante y lo bastante bueno en esta hora y media me voy a acercar a al

Voz 26 27:11 los técnicos a ver si me dan algún aparatito para que puedan

Voz 1491 27:14 que no es que no puedes engañar a mí me puedes decir que una noticia de

Voz 14 27:18 el año pasado desde estas si a ti sí pero Aitor

Voz 1491 27:21 lo eh eh yo soy más cotilla

Voz 10 27:24 pues no tengáis miedo no es semana espero que encuentra es la forma de que se viene haciendo eh

Voz 20 27:29 no es un retiro retiro esta sin retorno lo intentaremos con con dos erres Retiro Retiro Rada llamaran décimas gracias hombre esto beso fuerte

Voz 14 27:42 no

Voz 6 27:43 de besar el canto

Voz 14 27:46 Pisano ha vuelto

Voz 0084 27:54 la canción de los partisanos italianos contra el fascismo vuelve a estar de moda por un lado gracias a la televisión y la casa de papel va por otro gracias a Tom Waits que sin dar señales de vida en los últimos dos años ha reaparecido en el disco de su amigo y compañero Marc Ribot cantando para la resistencia canciones contra dan al Trump para la que Waits recupera esta cruda versión una canción centenaria que representa el ideal de insurgencia de resistencia de lucha contra los totalitarismos mucho después de sonar en los campos de batalla allí en las manifestaciones Bella Ciao mantiene su significado cobra una nueva vida

Voz 28 28:35 hola buenos eh

Voz 29 28:46 no

Voz 28 28:54 sí

Voz 6 28:56 claro

Voz 28 29:00 yo

Voz 6 29:03 el velatorio de

Voz 1491 29:04 a Tom Waits para Donald Trump una canción por Alfonso Cardenal

Voz 28 29:17 yo o frío redes

Voz 30 29:58 es que

Voz 16 30:00 las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:06 han acordado Tom buenos días buenos días Pedro Sánchez ha intervenido esta madrugada ante la Asamblea General de Naciones Unidas primera comparecencia en la que el presidente del Gobierno ha defendido la inmigración ordenada ilegal el valor del diálogo para llegar a consensos enviada especial de la SER Marta del Vado buenos días

Voz 31 30:21 buenos días Pedro Sánchez ha reivindicado en la Asamblea General el multilateralismo y la cooperación para afrontar los desafíos actuales destiempo no requiere de mensajes nacionalistas de mensajes excluyentes es el momento de forjar un nuevo liderazgo cooperativo desde la voluntad no sólo de escuchar al otro sino de entender el por qué de sus razones que necesitamos liderazgos capaces de construir consensos

Voz 25 30:46 ahora acuerdos encontrar soluciones aprovecho

Voz 31 30:49 cuando sinergia ha presentado como político feminista aboga por desarrollar una hoja de ruta para erradicar todas las discriminaciones mujer ha subrayado además el compromiso de España en la lucha contra el cambio climático la erradicación de la pobreza sumará al pacto

Voz 1491 31:05 mundial de la migración que se va a adoptar el propio

Voz 31 31:08 como diciembre dando la migración señores señores es segura ordenada irregular es posible beneficiarse de esos aspectos positivos frente a la imagen de países fortalezas de narrativas excluyentes y xenófobas el Gobierno de España en nuestro país reivindica las ideas de solidaridad de humanidad y de respeto el presidente ha pedido que establezca una relación entre la Unión Europea en Gibraltar que pase inevitablemente por España haya defendido una solución justa para el Sáhara Occidental que prevea la libre determinación del pueblo saharaui

Voz 0127 31:41 el Defensor del Pueblo va a investigar el asesinato en Castellón de dos hermanas de tres y seis años a manos de su padre un hombre que según las denuncias que había interpuestas había dicho a la madre ya te puedes ir despidiendo de las niñas me voy a cargar lo que más quieres y te vas a quedar sola Francisco Fernández Marugán ha dicho en Hora Veinticinco que en casos como éstos habría que suspender las visitas a los eh

Voz 32 32:00 José alguna manera si es ahí donde se encuentran estos presuntos asesinos y por lo tanto de alguna forma bueno pues lo mismo que cuando una mujer denuncia un caso de violencia déjeme una comisaría se hace una valoración específica de la situación de la mujer tendríamos que ante el riesgo sin corre el casos cosas

Voz 0127 32:23 en Málaga la Subdelegación del Gobierno ha confirmado que el asesinato de una mujer en Torrox es un crimen machista Marisa Eto'o directora de la Fundación Mujeres ha estado en La Ventana

Voz 1468 32:32 hay que pedir un poquito más de responsabilidades a las instituciones del Estado no solamente al Gobierno no sino también pues a la policía a los juzgados a los mecanismos directamente responsables de haber puesto en marcha un las medidas de protección que no fueron efectivas

Voz 0127 32:45 además esta noche ha entrado en la cárcel el marido de la mujer asesinada el lunes en Bilbao y dos apuntes más de cara al día hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el decreto para transferir a las comunidades autónomas la regulación de las licencias UMTS de las de los vehículos de alquiler con conductor si tienen que volar sepan que Ryanair ha cancelado para hoy sesenta y cuatro vuelos con origen o destino España por la huelga de tripulantes de cabina de momento sólo más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 0032 33:10 en ese

Voz 6 33:19 hola

Voz 24 33:21 pues con setenta y cuatro vuelos cancelados de de Ryanair por esa huelga de tripulantes de cabina viene este viernes

Voz 1491 33:28 pese no informativo del tiempo que podemos decir Jordi Carbó buenos días buenos días en el metro

Voz 0978 33:34 lo lógico podríamos decir que tiempo dolor de cabeza me explico ese tiempo que ya más o menos lo comentábamos tan típico de otoño que ahora Si estáis a punto de salir a la calle si habéis salido ya habéis notado mejor abrigarse e incluso en gran parte del Interior sobre todo en la mitad norte de la península en pueblos de montaña temperaturas en algunos casos por debajo de los cinco grados preste frío o fresco que se nota Ahora durará poco rato a media mañana el sol ya calentado y cómo va a hacer mucho sol durante todo el día esta tarde un poco de calor así se va a mantener durante el fin de semana noches y mañanas frías tardes con calor incluso máximas de más de treinta grados en gran parte del interior de la península como habéis visto no he dicho nada de tormentas y es que aunque parezca mentira van a descansar sólo esperamos hoy algunas entre Zamora León y Asturias y el fin de semana algunas en los Pirineos pero en general tiempo muy soleado el fin de

Voz 22 34:23 para eh

Voz 1491 34:25 eh se va a acabar esto de estar de buenas Jordi John necesito que me digas ya que va a empezar a hacer mal tiempo Osán no mal tiempo

Voz 0809 34:34 poco de Jerez o sea acabó acabó lo nuestro

Voz 0978 34:38 tú lo echas en falta también no es muy ya esos viento

Voz 14 34:41 pues mira

Voz 0978 34:42 el lunes cuando miremos un poquito más allá que miramos los pronósticos estacionales a ver si podemos dar alguna noticia buena pero la verdad es que no estamos en meteorología en lo que se dice una situación de bloqueo que son aburridas tremendamente porque no hay nada que mueva el anticiclón que es está sentando en Europa sí que provoca cosas interesantes en los márgenes pero nosotros nada no somos abrir

Voz 14 35:04 el banco oye yo te aviso el primero

Voz 0978 35:07 temporal que vea Marina Amador con Daniel y aves

Voz 1491 35:09 además de hacer algo una danza de la lluvia que ha sido buena

Voz 26 35:12 tendremos más otoño Invierno para para no cuando te gusta aquello quede

Voz 0032 35:20 me hace gracia porque creo que somos como un poco en el tiempo a ver si estás de acuerdo Jordi somos como inconformistas no si llueve porque llueve si hace calor porque hace calor se al final viene como viene no es una cosa que dependa de momento de nosotros a gran escala luego sí porque hacemos cosas para el cambio climático pero de momento bueno pues que venga pues que venga ya ya ya

Voz 14 35:39 hay o no pero mucho calor no no nos despistemos bueno

Voz 0978 35:44 la evolución de de los que nos dedicamos a hablar de de meteorología yo creo que es eso que tú decías Aitor pronosticar los estados de ánimo de la gente cuando va va a ser este frío cuando viene el frío estoy escuchando

Voz 20 35:56 o que como el anticiclón este que nadie que nadie lo mueve yo Jean

Voz 14 36:00 este tampoco vale vale

Voz 33 36:02 dime no que te decía que creo que hoy nuestra es un concepto nuevo eh que yo por Roma

Voz 0032 36:06 los no conocía Medicaid no

Voz 26 36:10 has dicho Medicare si me dediqué NO ido Medicaid

Voz 0978 36:16 en un poco es que yo he escuchado en varias televisiones

Voz 14 36:20 sí es curioso no esto de cómo los contagiando al final

Voz 0978 36:22 los que comunicamos la manera de decir las cosas

Voz 26 36:25 no y hasta hace poco

Voz 0978 36:27 hemos sin ningún rubor médica a vale

Voz 22 36:30 vale que repite esta mañana no ayer ya escuche que

Voz 0978 36:32 en hablaba de Medicaid bueno yo creo que lo podemos este concepto de hecho hay muchos conceptos meteorológicos

Voz 10 36:38 verdad es que lo de no es más bien que ese digamos médica

Voz 14 36:41 claro os acordáis que me gusta llevarles la contraria no

Voz 26 36:44 no sería Medicare no

Voz 14 36:46 a ver cómo es la conjunción de la palabra

Voz 0978 36:48 te rancio y huracán yo creo que podemos decir Medicare mira vamos a buscar un punto intermedio que parece si decimos que os parece que lo hicimos G no Fonte

Voz 10 36:59 morro Jordi como tú quieras hubieras que no porque si te pones das te vamos a decir que lo que te dé la gana

Voz 0978 37:05 la no es ningún insulto

Voz 14 37:08 vale hace referencia al nombre que le

Voz 0978 37:11 esto a este fenómeno médica en que ahora contaremos rápidamente que es que desde ya mismo hasta mañana a última hora en el Mediterráneo y especialmente en Grecia el servicio meteorológico griego pues ellos no van a ser menos en Estados Unidos ponen nombre a los huracanes pues nosotros le ponemos el nombre de este historiador de la Grecia antigua que no Fonte es contundente en nombre íbamos ya lo serio porque bueno si alguien quiere escucha

Voz 22 37:36 hay gente que en fin de semana viaja bastante

Voz 0978 37:38 que se lo piense si tiene que ir para esa zona de Europa porque se espera que sobre todo en la zona del Peloponeso ir a Atenas Fidel incluso hasta Creta la situación sea prácticamente de un huracán y es que eso es lo que es un medicamento es un huracán pedido podríamos decir que a pequeña escala tiene vientos muy fuertes por ejemplo sostenidos espera que tenga vientos de hasta cien kilómetros por hora pero las rachas de hasta ciento cincuenta kilómetros por hora suya tiene una capacidad destructiva importante hay historial en distintos puntos de Europa que han sido mortíferos estos bueno menos el Medicare de manera que mucha precaución insisto si tienes que viajar para esa zona casi mejor que retrasarlo porque habrá problemas seguro en los aeropuertos y la zona más afectada pues era eso entre el Peloponeso Atica en la isla de Creta

Voz 14 38:23 no yo no tenía precio Estarás nació en Madrid de ojalá pero in

Voz 0978 38:28 me ha faltado una pregunta en nos pregunta Schleck y nos puede pasar esto o que alguna vez nos puede pasar en nuestras costas

Voz 14 38:33 eso no es que últimamente nos has dicho que no no es que me lo preparado el Bierzo parado yo estuve tufillo a que antes de que te Domingo canta entonces Bongo una procura si me a las costas del Mediterráneo a las costas españolas del Mediterráneo

Voz 0978 38:51 llegaría cuando llegase le llamaríamos americana que fue delegar sí que puede llegar de hecho hay un estudio bastante interesante ya un poco antiguo desde el dos mil ocho pero está hecho en la Universidad de las Islas Baleares

Voz 26 39:02 sí lo han hecho ahí es porque ahí se ven bastante bien

Voz 0978 39:04 lo que son llegaron a una conclusión en los últimos veinticinco años eso era en dos mil ocho hubo veinticinco en el Mediterráneo en la costa de la Península Ibérica en la costa donde mediterráneo

Voz 22 39:15 entre siete y ocho balear

Voz 0978 39:17 es seis ir si alguien Desde Mallorca nos está escuchando seguro que iré una cierta edad según

Voz 22 39:22 lo que se acordará una noche del dos de octubre

Voz 0978 39:25 de de mil novecientos ochenta y seis que uno de estos fenómenos Un médica en Maryland afectó a la isla de Mallorca destrozando toda la feria marítima que había montado en ese momento provocando muchos desperfectos no esperemos ningún origen para las próximas horas ningún verifican para las próximas horas aquí cerca nuestro pero las fechas más propensas tendremos que seguirlo el resto del otoño es justo ahora en primavera también en otoño

Voz 1491 39:47 Mona esperemos que no llegue ninguno claro ni Medicaid ni médica

Voz 14 39:51 que sea lo más suave posible

Voz 34 39:54 Peloponeso Grecia sí pero

Voz 14 39:56 a Piqué o el médicas

Voz 0978 40:01 no pero yo tengo otra duda que quiere que quiere es un un temporal duro pero no médica

Voz 20 40:06 no yo lo que quiero es un otoño con sus días da más suave

Voz 1491 40:11 desde temperaturas que no pasan de los veinte veintiún grados una cosa si me pongo a trabajar ha oído al mismo

Voz 14 40:16 por favor el lunes todo a trabajar esas eso antes no puede poner deberes por favor todo el fin de semana a trabajar para que el lunes llegue el otoño meteorológico de alguna sorpresa el lunes venga estupendo Jordi un abrazo un abrazo fuerte el fin de semana en el igualmente hasta luego

Voz 35 40:33 sí o no

Voz 25 41:37 son las cinco y doce las cuatro y doce

Voz 0032 41:40 en áreas vamos con el deporte porque este jueves ha finalizado la sexta jornada de Liga en el Campeonato de Primera

Voz 26 41:46 son los tres partidos que quedaban por jugarse han terminado así a la vez uno Getafe uno Valladolid dos Levante uno Girona cero Betis uno sin embargo del protagonista de La

Voz 1491 41:57 anoche en la Cadena SER ha sido un jugador del Atlético de Madrid porque hace sólo unas horas aquí mismo quien sentado estaba Saúl el ojito derecho de Simeone repasado lo que va de temporada con Manu Carreño hablado

Voz 27 42:10 eso relación con Luis Enrique en la selección en nos ha regalado mano uno de esos momentos entrañables

Voz 1995 42:17 el último acto que tuvo Saúl lo vivimos aquí en el Larguero también con Aaron pero no tu hermano sino Aaron Soler chaval que vivió un episodio de muerte súbita que estuvo en coma que afortunadamente se recupera unos meses después Quique juego no ya Saúl su gran ídolo Isabel lo invitó al fútbol el otro día cuando España jugó en Elche

Voz 36 42:35 yo quería mandar este mensaje esta noche Aaron Soler con una gran sole lagartijas principalmente para mí tanto a la selección con el partido contra conocía también muchísima de dicen que hacías pues todo lo que te esté en mi caso tanto aquí como tutor los aluniceros ni por cómo se han portado conmigo soy yo no fue fantástico pero ha con precisión a sus mejores aún si cabe en faltarían vidas para demostrar de estos tres que es la muerte como bien sabes pero ahora también soy del Atlético gracias aquí porque Luka Modric no de pero para mí Saúl tú eres el de ves como presionan ahora hay siempre por cierto aún queda pendiente es invitación a Juanda me da igual quién juegue mientras puedes tú un abrazo máquina estoy seguro de que estabas de tu año

Voz 25 43:42 es una historia eh bueno al final

Voz 36 43:48 para que veas que colocó hacemos un poquito que Felice puede hacer a un chaval no como aerosoles han marcado la verdad que la demanda de esta me ha sorprendido

Voz 1995 43:58 eso a los otros arrestos los días pero ese niño estaba en el campo no sé si a mí ya estaba claro que ese tiempo es el reportaje justamente cuando vino el eh

Voz 36 44:08 fue él porque quería queríamos dar a conocer su caso para que no vuelva a pasar lo mismo que sobre todo en la Deportiva de Elche hay miles de niños y no hay no hay una ambulancia en la dando de sí hay pasaba una urgencia no no puede no puede actuar rápido como pasó en este caso digo hemos hecho muy poquito muy poquito por el bono para que veas que que la Familia aparte no nosotros sino ellos familia ella es encantadora iraníes son ellos los que no sólo gracias a ella no porque al final pues lo poquito que hemos hecho no llevamos una imagen como que son muy buenos por ayudar muy poquito el motivo hemos salido muy poco era la historia me llegó a través de mi hermano Diego gracias la misma claro nos pusimos en contacto con él hicimos todo lo que tenemos que hacer sólo fuimos a visitarlo intentar ayudarle porque vais a conocer un poco más no hicimos nada más ya lo suficiente para que se diera a conocer el caso para que para que

Voz 0032 45:01 el te conocí Irati aquí de paso fuera el tío Masoliver montó la entrevista íntegra está en la web de la Cadena SER y en el canal de Youtube del Larguero pero queremos que escucháis otro corte de Saúl Ñíguez en un momento dado le han preguntado por el nuevo estadio por el Wanda la diferencia con el Vicente Calderón pues esta ha sido su red

Voz 1995 45:18 hasta se se añora al Calderón de alguna manera todavía eso ya está superado esa página derbi en el Wanda Metropolitano es igual que un derbi en el Calderón

Voz 36 45:24 a perdonar me Si en ese sentido ofendido yo me quedo con eficientes pero bueno lo que he vivido el Vicente Calderón no por ejemplo como os dije afrontando una vez eh el último partido del derbi en Champions que ganamos dos uno y minan eso que vivimos ahí para mí se va a quedar recibida conmigo no creo que viva nada igual aunque gané títulos aunque gane cualquier cosa la sensación de la Unión con con con mi gente sólo lo cambio por lo que me pongan en serio eso que vivía ahí que estaba dilucidando que nos hicieron salir a cambio es decir no hubiera pasado al final igual

Voz 1491 46:10 cinco y dieciséis cuatro y dieciséis en Canarias y por segundo día consecutivo del informativo y sí con precedentes el precedente de ayer pero sin ningún precedente más para la cara B de la escriben de buenas a primeras en Cote de Europa en el Festival de Cine de San Sebas

Voz 21 46:24 han María Guerra buenos día hola qué tal hoy dónde estás Pepa Blanes

Voz 1365 46:29 Puerta del plan bien

Voz 21 46:32 el bata plan que no es el no ayer no

Voz 1365 46:35 el plan es una discoteca que está como en la Concha es darle la cosa y aquí se celebra una fiesta conjunta entre Audi Arde Madrid que es la salida de Paco León del Movi Star Plus Ascensión Movistar Plus eh

Voz 21 46:48 estoy bien los hechos que no relatan al cualquiera no la han invitado que no te han invitado en relación con la han contratado pero no la invitan a las gradas

Voz 1365 46:57 me han invitado a las fiestas y Audi evidentemente tampoco porque no

Voz 10 47:00 tengo carné conducir María ahora no hacemos

Voz 1491 47:03 nada de Pepa Blanes dos noches seguidas

Voz 22 47:05 ya no puedo entender por qué hacemos este espacio con una irresponsable porque imagínate tú la imagen que está dando

Voz 20 47:12 además una una hereje desobedeciendo las enseñanzas de Iñaki Gabilondo

Voz 21 47:17 exactamente media la fiesta de Arde Madrid porque es muy interesante y sobre todo porque estaba Saba

Voz 0032 47:25 los sesenta cuando Iñaki Gabilondo era joven

Voz 22 47:27 Carlos Berzosa adelantó que aquí se levanta muy pronto se el verdor os da un coscorrón a todas pero que el empezaste tu eh

Voz 21 47:35 yo lo que quiero decir es que no es necesario

Voz 22 47:38 al hacer periodismo ir a las fiestas punto número uno porque en las fiestas nada es verdad

Voz 21 47:43 si no es sabio pero como Diane nada Amanece que no es poco es contingente les contigo

Voz 0032 47:49 además no es necesario para hacer periodismo pero sí para

Voz 34 47:52 va a Ari para tantear un poco cómo está el mundillo o no

Voz 1365 47:55 yo sobre todo lo digo para contar cómo ha sido recibida en este velódromo donde se ha presentado arde Madrid

Voz 21 48:01 pues cómo ha sido recibida esta sede que es una comedia en blanco

Voz 1365 48:04 hoy negro y la verdad es que es divertidísima porque es de durante el franquismo

Voz 21 48:08 años sesenta y ya está

Voz 1365 48:11 con Ava Gardner en viviendo en Madrid viviendo la vida loca sexualmente alcohólica mente hablando