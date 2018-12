De Buenas a Primeras (29/11/2018)

Voz 1 00:00 tres y media las tres y media en Canarias la Cadena SER de buenas a primeras Marina Fernández y Aitor Albizua

empieza el jueves veintinueve de noviembre con tres grados en Plasencia Cáceres si otro día bastante bueno por delante con bastante sol menos en Galicia y Asturias allí va a llover el agua se va a extender también por la tarde al Cantábrico y a Castilla y León y hace sólo unas horas como casi cada día la conversación en la redacción de la sede Seda sobre lo que nos íbamos a comer o a beber para sobrellevar la noche de trabajo cada vez es más difícil acertar porque no hay semana en la que no se demoniza algún producto que es el azúcar y el aceite de palma los frutos secos las bebidas con gas lo cierto es que no tenemos ni idea de lo que nos comemos y así nos va cada vez hay más obesidad y cada vez más enfermedades derivadas del sobrepeso y de la mala alimentación

Voz 5 01:33 así que para frenar esta tendencia ya ayudarnos a saber si un producto es un poco más sano que otro el año que viene de momento sin fecha concreta nos vamos a encontrar en los supermercados con los famosos semáforos nutricionales unas marcas de colores en los productos del rojo al verde que nos van a indicar a grandes rasgos si son más o menos equilibrados en cuanto a la cantidad de calorías azúcares o grasas saturadas que hay en cien gramos del producto que sea

Voz 1491 02:00 esto lo que significa es que este semáforo no sirve si queremos comparar por ejemplo una tableta de chocolate con un yogur sino que nos va a indicar cuál es el más sano entre dos yogures de Mar caso de características diferentes o entre dos tabletas de chocolate dicen los que saben de es lo que el sistema nutrir Score que así se llama es como la democracia el menos malo de los sistemas que conocemos Julia Molina

Voz 6 02:24 la mitad de los españoles ya tiene sobrepeso o la obesidad es una era

Voz 0127 02:27 las grandes epidemias del siglo XXI y se estima que son

Voz 6 02:30 factor de riesgo que del mundo está matando a casi tres millones de personas así que hay prisa por poner en marcha un mecanismo para frenarla lo primero es entender que estamos comprando en el supermercado la idea es que los productos estén identificados por colores en una zona en la que se vea así cuando llegues al súper y de hacer que sea una sorteó el semáforo a ti te alerte con un color rojo en la letra de de que lo que estás comiendo es muy poco saludable quiénes no llevaran etiquetas son los productos frescos pero a esos si debes acercarte verduras frutas huevos los que sin necesidad de una etiqueta identificaríamos con el color beige

Voz 1491 03:08 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a tener en de buenas a primeras a Ascensión Marcos la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición Alimentación y Dietética íbamos a hablar con ella de los puntos fuertes y las debilidades que las tiene eh de este semáforo que Sanidad estudia cómo poner en marcha en España y que y esto es importante va a ser optativo para las empresas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro y lo comentábamos en cuanto pudimos esta encuesta en marcha no no sorprende nada la nostalgia siempre ha sido así que hemos tenido récord de votos hoy en arroba de buenas

Voz 5 03:49 sí en nuestra encuesta en Twitter en la que os preguntamos cuál es vuestra serie de dibujos animados preferida de de estas

Voz 1491 03:57 cuatro eh que sabíamos que nos iba a quedar cortas lo sabíamos pero bueno hemos intentado que abarquen un poco a varias generaciones

Voz 5 04:04 sí en vamos con con la primera opción

Voz 9 04:17 te mato tema

Voz 8 04:19 que la menos votada a la más votada la primera Los Picapiedra con un quince por ciento de los votos sólo monstruos

Voz 10 04:27 de las cuatro opciones Canadá vais por edad Los Picapiedra además yo iba al cole con un sobrino de Pablo Mármol

Voz 11 04:34 sí sí

Voz 12 04:37 sí qué quiere decir pobre Pablo Mármol nos tiene que no lo tiene

Voz 8 04:42 desplegar dulce Pablo era dulce

Voz 12 04:45 sí gracias Paco piedra o que el hilo negro

Voz 5 04:49 bueno no sabemos cuánto es lo negros a cuántos años tiene Luis de

Voz 8 04:53 Madrid lo que sabemos es que tiene mucha

Voz 11 04:55 ciencia muy fácil Mi voto es

Voz 13 04:58 ya él

Voz 11 05:01 me cuesta

Voz 12 05:10 antes de que termine programación tu grito marinos ya daba tú fatal es que hace muy bien una segunda opción que haga yo ya daba dado porque el grito de Heidi te lo has agenciado

Voz 13 05:27 sí

Voz 8 05:29 esto

Voz 12 05:34 todos los años que lleva Heidi en emisión

Voz 1491 05:37 yo no me explico que haya conseguido tan pocos votos a dieciocho por ciento o el agua

Voz 14 05:43 Heidi era muy buena pero me angustia escucharlo siempre gritando haciendo la croqueta montaña abajo ir preguntando el abuelito porque escuchaba sonidos su vida en una nube entre nosotros para mí que fuma marihuana el dibujo animado que más me marcó fue el maravilloso collar de Wilma la corbata azul de Pedro Picapiedra su mítico grito ya va daba dub buenísimo

Voz 8 06:09 sí me ponía triste bueno pero pero a mí

Voz 5 06:14 me pareció una serie muy buena más que tenía en nuestra te tocaba la patata

Voz 1491 06:17 para mí tenía hay un trasfondo un poco tristón vamos ya con la tercera opción segunda más votada

Voz 15 06:28 no

Voz 0159 06:35 bola de Dragón Dragó en euskera Drago Ivo la bola As bolas no Dragon en en Galicia es bueno mi preferida y te quedas con esto mi preferida sin duda de que el sesgo que provocan nuestra encuesta de carros de El Larguero ha relegado a la segunda posición con el treinta y uno por ciento de los

Voz 15 06:54 estos dos

Voz 0159 06:59 a lo mejor es porque claro los votantes no son todos gallegos si tenían que escuchar estas canciones que claro que queda muy atrás comparadas con las que nos ponían en en el Sabadell

Voz 5 07:11 esto se veían todos los sitios pero yo te quiero decir que a mí no me terminó de convencer eh no no nunca nunca ha sido de Dragó Hizbolá de Bola de Dragón

Voz 12 07:20 ha llevado colegio corriendo para llegar no perder

Voz 8 07:24 los capítulos bueno vamos con la ganadora de la noche era de esperar con el XXXVI

Voz 5 07:29 por ciento de los votos por culpa de él

Voz 8 07:32 toses tanto de los oyentes de carros herida del Larguero eso estaba

Voz 1804 07:46 no soy Town Hall de un boli de Oliver y Benji pero no solo cuando era pequeño que yo de vez en cuando que vuelvo a repasar todas las temporadas de de ambas series si es que me encanta me encanta suelen tuviera que quedar con una polio eleven

Voz 8 08:03 esta vez no Javier de Majadahonda yo he ido

Voz 1491 08:07 favorito hasta hoy a Honda siempre

Voz 8 08:09 está de acuerdo con él yo no me he ido a discotecas que han abierto

Voz 5 08:14 sesión de música

Voz 8 08:17 con esta sintonía o la encerrados en Galicia es muy típico que te pones

Voz 1491 08:21 las de Aragón también allí

Voz 8 08:24 te iba tocando la patata con la nostalgia pero bueno

Voz 1491 08:27 hay que reconocer que la cabecera la

Voz 12 08:29 dentro de Oliver y Benji de campeones de sus temas la puerta sigue abierta en en Twitter en nuestra cuenta arroba

Voz 5 08:49 nuestros teléfonos también seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien

Voz 8 08:54 con ochocientos Sergio diez está al otro

Voz 1491 08:56 lado hoy al calorcito de la producción y Borja González en el control empieza este jueves de buena esta primeras

Voz 18 09:16 no

Voz 9 09:35 no

Voz 12 10:23 morado de un psicópata dice la canción seguro ha pasado más de uno seguro que la baja uno cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias

Voz 9 10:34 de los líos para vosotros

Voz 12 10:40 los pero yo ya más de una vez me he preguntado cómo era la vida antes de Rosalía puesta eso durante algunas semanas de noviembre la cantante ha estado

Voz 1491 10:49 todas partes hay gente que incluso Cominos una sopa en su casa asegura haberla visto Red

Voz 1 10:54 dejada en el la imagen de Rosalía trae la tele apagada

Voz 1491 11:00 hemos conocido su música que es muy buena a nosotros nos gusta sus historias de amor sus uñas interminables su chándal

Voz 8 11:06 incluso se ha hecho viral algún día sin saberlo

Voz 1491 11:09 como aquel día que que Almodóvar intentaba llamar su atención sin suerte bueno vamos a conocer ahora hoy todo el humor que se ha hecho alrededor de Rosalía que no es poco

Voz 8 11:19 a última hora Arman cuéntanos Inditex Rosalía entran a trabajar a las cinco de la mañana a las once del día siguiente para poder compaginarlo con su carrera artística Rosalía presidirá el Tribunal Supremo un hombre con siento que dicte sentencia ha dicho la cantante cuéntame traiciona al rigor histórico incorporando a Rosalía en mil novecientos ochenta y cinco

Voz 6 11:45 a Rosalía repitió Imanol Arias durante todo el capítulo la cantante ofreció un recital a medio capítulo rompiendo el universo de la serie por primera vez en quince años pero Televisión Española considera que ha merecido la pena

Voz 5 12:02 titulares de El Mundo Today que han sonado durante este mes de noviembre en La Ventana pero justamente en Todo por la radio han querido ir un poco más allá y hacer un desafío

Voz 19 12:12 hoy nos hemos propuesto un reto un reto periodístico una entrevista reto vale para para este experimento

Voz 13 12:17 prevista sí sí podemos llamarlo así

Voz 19 12:20 para este experimento se presenta voluntario el señor José que es bloguero Culturals eh experto en series

Voz 13 12:28 esto dicho dio José vendarle digamos

Voz 19 12:30 enero José es bloguero cultura experto en series cine música teatro moda literatura cocina viajes nada malo Óscar asumiendo que no no soy nada demasiado disperso conocimiento como decía el maestro a las hoy como el agua de la lata de los que era eso

Voz 1491 12:49 come Nereo José han intentado hacer algo que no se había hecho antes en la radio forzar una entrevista en la que todas las preguntas tuvieran una misma respuesta el supongo que os podéis imaginar por dónde van los tiros el reto es el

Voz 19 13:01 entre realizaron una entrevista donde toda la respuesta serán Rosalía vamos a intentarlo estás listo venéreas Josemi se ve que vamos allá en tu Bloc hablas mucho de poesía sobre todo de la poesía gallega de finales del XIX en especial de quién Rosalía en su poesía el amor el costumbrismo intimismo eran habituales como divulgador de la lírica en la que ves alguna heredera en la actualidad la artista actual llamada Rosalía no

Voz 20 13:35 como cantante vamos a llega donde donde llega la gallega galletas no

Voz 19 13:42 establecer un paralelismo hablando de cantantes desde tu atalaya de bloguero musical cuál sería la artista de más éxito en momento yo diría que Rosalía que tiene un éxito por cierto que visibilizar esta juventud de millennials de de extrarradio no como antropólogo aficionado que eres cuál sería la imagen icónica de estos chavales y chavalas la sin estamos hasta Pedro Almodóvar se ha rendido al Milenio de badén eh porque para su última ha dejado anda que tú como eres de las tendencias de moda que eres por qué tanta chica con Belén la Chan delito vemos floración Rosalía como guardián fresco de cuál sería el personaje cultural del año donde dos mil dieciocho en España allí a Fernando

Voz 21 14:30 Shanghai hasta que De Juana no perdona pero es que no no vamos Dios no no no

Voz 20 14:34 la verdad es que cojones te dije que sí pero qué quieres mostrar

Voz 19 14:44 hemos nadado hasta la orilla te quedan dos más estamos a punto de llegar sólo queda una pregunta sólo queda una pregunta

Voz 5 14:49 hasta la negativa de BNG José a responder la última pregunta de Arman tenía su porque tenía motivos es algo se olía este blogger de moda experto en series música y teatro que no le terminaba de gustar con tal de decir la palabra Rosalía lo que sea

Voz 19 15:03 venga esta pregunta ésta ya estaba esta edad no no no no no no no no es la última última si hablamos de chandal emprendo indicada por su holgura para la práctica deportiva en cambio que un pantalón vaquero ajustado no estoy indica o para hacer deporte

Voz 20 15:23 no joder bingo porque rosaría

Voz 11 15:28 eh

Voz 19 15:32 con lo que has hecho gracias José gracias por tu aplomo y gracias a la Cadena Ser por su paciencia aguantando esto

Voz 11 15:39 es un para

Voz 1491 15:42 no de coges manía la pobre Rosalía que ya no tiene la culpa de que ese nos vaya un poco de las manos

Voz 22 15:57 la

Voz 5 16:00 economía es una de las ciencias sociales que más nos afectan a todos pero

Voz 8 16:03 en ocasiones una de las que más complicado

Voz 5 16:06 las entender de las que menos entendemos sean para mí

Voz 1491 16:08 sí a veces es indescifrable directamente no menos mal que cada miércoles en nos traduce estos números estadísticas previsiones el economista Santiago Niño Becerra

Voz 5 16:20 esta canción Francino lo ha planteado varias cuestiones de actualidad Niño Becerra las explica primer titular Bruselas fija dos mil cincuenta como fecha para el fin de la era de los combustibles fósiles en Europa faltan treinta y dos años esto es posible

Voz 0313 16:34 pensemos en el sector del automóvil en la calefacción de casa en la cocina en todo eso que está relacionado con el combustible fósil treinta y dos años son suficientes para pronosticar el apagón y yo creo que aquí hay dos cosas que son distintas

Voz 1869 16:47 en primer lugar Bir el problema desde la oferta o verlo desde la demanda desde la oferta Volkswagen Renault Nissan tienen capacidad para adaptar sus automóviles sus vehículos a la eléctrica yo creo que si tenéis dos años parece que no intente ellos años investigando con recursos da para mucho habrá algún sector o alguna algún tema que le cueste más pero bueno ahora bien desde la demanda

Voz 20 17:11 ya estamos seguros que en el dos mil cincuenta

Voz 1869 17:15 todo el mundo será capaz de cambiase su cocina su caldera su coche su su su no tengo tan claro no tampoco dio yo tampoco ahora ahora mismo

Voz 5 17:26 a mí me provoca vértigo esta esta fecha este calentar

Voz 1869 17:28 digo porque no lo sé ojalá eh

Voz 13 17:31 pero Vioxx poquito tiempo pero insisto eh

Voz 1869 17:33 es complicado desde el lado de la demanda que desde el lado de la oferta

Voz 1826 17:36 pero que después nos adaptamos a todo treinta días para muchos hace treinta es verdad que de verdad estamos poniendo cintas abierta estamos poniendo discos imagínate lo que ha cambiado que hemos pasado desde el disco al CD al Mini This

Voz 1869 17:48 cierto pero eso es la oferta si si os habéis adaptado a la persona la persona que oye que es la demanda pues bueno puede tener una radio un receptor mejor o peor pero oye me explico sí sí sí sí sí el tema es que en vez de usted oírlo con un receptor lo irá con una alcachofas eh

Voz 13 18:08 dan la oreja caramba a veces son más complicado

Voz 1491 18:12 cuando imaginábamos de futuro no pensábamos en eso verdad en una alcachofa enchufa la oreja bueno hay que decir que esto es una idea de la comisión que además defiende que tendría beneficios económicos se calcula que un dos por ciento del PIB pero ahora claro los países tienen que darle el visto bueno así que todavía tenemos que ver qué pasa

Voz 5 18:32 vamos a seguir con el segundo titular casi anécdota pero también llamativa y que tiene que ver con esto de las propuestas para defender el medio

Voz 0313 18:39 ante una empresa danesa ha vendido más de diez millones de lápices que se pueden plantar a verlo puedes traducir por favor

Voz 1869 18:46 sí a ver esta esta es una idea que ahora explosionado evidentemente pero sobre ese tema hace tiempo que se está Se están trabajando y haciendo haciendo cosa verla la idea es la siguiente es un lápiz un lápiz normal de que se puede hacer punta pide con el que hemos escribir los hay de de color es también etcétera etcétera y con día queda poco que ya no es aprovechable resulta que lo plantas literalmente en tierra aquí creo que haya hasta ocho semillas distintas hasta ocho semillas tiendas con lo cual ese es el ese lápiz ese final de hecho lo que da lugar a una planta al germinar las semillas las semillas que que que lleva dentro y gracias de verdad me parece que es es que en Navidad se lanza en España me parece que nació recuerdo mal

Voz 13 19:39 para Navidades la idea

Voz 1869 19:42 pero también desde Lápice este lleva creo que dos años dando vueltas y aquí a España a un poquito más tarde bueno tiene su gracia eh sí sí

Voz 13 19:51 la fuerza del mensaje

Voz 1869 19:53 sí sobre todo de cara a los niños la actriz Se colores pintan dibujan y tal y luego ya cuando queda poco ya ha hecho punta italiano es que también tiene aprovechable se puede utilizar planteándolo yo creo que es una buena idea sinceramente

Voz 5 20:08 bueno podrían repartir estos lápices por ejemplo en las escuelas aquí que por cierto confirmamos que este lápiz Sí se puede comprar ya en España no sé si en alguna tienda en concreto pero sino en Internet que que hay de todo vamos

Voz 12 20:26 en Internet hay de todo igual que en la SER y cada día tenemos de un montón de entrega

Voz 1491 20:32 listas por estos estudios pasan políticos músicos actores todo que se sientan bueno y aquí donde estamos nosotros para responde a las preguntas de Pepa Bueno de Toni Garrido de Ángels Barceló de Carles Francino de Te quiero mucho

Voz 12 20:48 ante mano Carreño pero bueno cuando esto

Voz 5 20:50 entrevistas de de verdad merecen la pena es cuando el entrevistado sale de aquí de una forma distinta a la que ha entrado con unas declaraciones nuevas con una sensación diferente e incluso con un humor que no era el que tenía cuando entró

Voz 1491 21:03 bueno merece la pena y al menos para no solo otros Flamengo vistas para los oyentes que también lo disfrutan desde su casa o desde donde sea que estén escuchando otra cosa es para el entrevistado

Voz 8 21:14 eso ya que seguro que sí

Voz 1491 21:17 te sale de aquí pensando por

Voz 0055 21:19 qué habré dicho esto que he dicho que no habré estado callado no

Voz 5 21:25 en Hoy por hoy han estado Juan Echanove y Ricardo Gómez actores todo empiezo empieza bien

Voz 8 21:30 pero ha estado a punto

Voz 5 21:33 de acabar en divorcio artístico

Voz 8 21:36 eso que justo hoy estrenan una

Voz 0049 21:38 me obra tenemos formas de encarar la vida y el trabajo que que salvando las distancias generacionales y de trayectoria pero pero si yo creo que por lo menos este proyecto si no era así

Voz 8 21:52 hemos hecho porque sea si yo creo que sí que tenemos cosas en común tenemos aficiones y gustos parecidos sobre todos los gusta charlar Nos gusta discutir los gusta

Voz 1491 22:01 trabajar Juan Echanove Ricardo Gómez imposible que no los conozca esos da prácticamente parte de de de todas las familias de España los dos coincidieron en Cuéntame hacían de tío y sobrino Miguel y Carlitos Alcántara hizo bueno al principio de estar entre ésta parecía que se llevaban muy bien a pesar de los treinta y tres años que que los separan

Voz 5 22:20 pero claro Toni Garrido ha insistido en que esa diferencia generacional tenía que notarse y al fin

Voz 8 22:26 tal

Voz 1 22:29 esto

Voz 1 22:34 tras

Voz 13 22:37 pues no lo sé no lo sé pero hombres de Vivaldi el cargo es esta riendo mucho vale pero el buena cantante detrás de Capello pillo preguntarle varias empresas Ricardo

Voz 20 22:55 tú sabes que es el Trapp tuvo que sonaba más bien a a como una amenaza sabes lo que es esta mierda lo sabes

Voz 1491 23:03 bueno también también ha querido poner a prueba a Ricardo Gómez pero es que después de diecisiete años interpretando a un chaval que nació en los sesenta eh bueno es casi casi como si fuera capaz de viajar en el tiempo que es hundir

Voz 0759 23:16 si no confunda Ice Duke hoy como Le pasamos la guerrilla

Voz 12 23:20 los partidos independentistas no igual el aniversario de la Guiu

Voz 1804 23:25 eh

Voz 0759 23:26 no era eso Mónica un beso desde aquí de que es el que es un drama

Voz 19 23:30 que es una aparato

Voz 0049 23:31 que se introduce creo en la vagina de la mujer que no permite quedarse embarazada no eh qué pasa Juan

Voz 13 23:37 yo no tengo ni idea de digamos mire ese trámite el oficio lógicamente Juan el digo yo yo de mi mujer

Voz 0313 23:47 sí Juan es decir el mundo el gen

Voz 13 23:50 harán lo desconoce dónde está siendo lo que es el fornido junto

Voz 6 23:55 sí pero no habla estudio Ricardo mucho y tenía claro

Voz 13 24:04 la radio por mí un pegamento no el superlujo no no es un juego

Voz 8 24:12 Marina Echanove tiene peor perder que tú los concursos de la radio

Voz 1491 24:16 Die tiene peor perder que lleva chapas

Voz 8 24:18 yo gano todavía puede haber pero bueno

Voz 1491 24:23 tendrá mal perder pero lo cierto es que esta noche estrena una obra que dirige que protagoniza él mismo sí

Voz 5 24:29 se supone que quienes Saura también basta Ricardo pero después de la entrevista en Hoy por hoy no sabemos si sigue teniendo trabajo deseando acabar la función

Voz 13 24:37 diciendo Ricardo si se si ahora resulta que no te gustó la cena que China y éste sí éste que suspender el sí que tiene un problema generacional acabar conmigo no puedo

Voz 1491 24:53 pero que que miedo no como como vallas día dirigir rojo en el Teatro Español de esta noche Echanove

Voz 5 25:00 no pues que va a tener a Ricardo nervioso perdido porque hoy estrena ITA fíjense despide esta noche justo después de que que se baje el telón en el Teatro será la última vez que aparezca en Cuéntame

Voz 0055 25:12 me acaba de pasar un enlace yo lo voy a ver fundamentalmente por solidaridad con mi compañero porque sé que que ese torrente emocional del jueves lo va de alguna manera volcar en el escenario yo quiero estar preparado porque bueno pues hubiera que intervenir

Voz 8 25:31 si alguien del Samur

Voz 13 25:36 va a poner a tocar el cuadro como el como el charco de agua Cuéntame a mí no me lo que es el cuadro eh

Voz 0759 25:41 ha habido un momento que dádivas enfilado que sentimental que emociona

Voz 13 25:47 Pita soy alérgico soy alérgico al elogios hoy el oro no era otra cosa es que tenemos han ella por ETA no ve no vuelven a ser

Voz 5 25:57 hombre en Volver volver igual vuelve aunque aseguró que pide que que lo entró

Voz 13 26:01 esta persona no sé no sé si estás pidiendo digo yo no vuelvo aquí a veces no se entiende Pepa Bueno tío porque no nos han traído porque creo que va a primer sitio madruga pero por qué no yo me levanto a las seis de la mañana me levanto con ella escuchando me he entrevistado a mi amigo

Voz 24 26:26 vale

Voz 1804 26:27 venga vamos estamos todos vieron el contrabajo Relaño y su banjo el ritmo enmarcan pues la batería de Pacojó al Banco Gallego visto

Voz 5 26:39 claro

Voz 8 26:40 pero vientos

Voz 1804 26:43 Kiko Iturralde donde está Axel mira detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte muy bien pues venga una dos sí el Deportivo

Voz 8 27:08 Ben Nasser

Voz 20 27:13 si piensas en un canto feministas de Aretha Franklin la primera canción

Voz 0084 27:17 que te vendrá a la cabeza será esta sin embargo los mejores versos de alta Franklin no son estos que escribió Otis Redding sino los que canta N'Dour Right Woman uno de los temas de su mismo álbum de mil novecientos sesenta y siete donde canta dicen que es un mundo de hombres pero no lo puedes probar en mi mientras tuyos estemos juntos Mostra algo de respeto por mí un año después Aretha Franklin dejó a su marido maltratador

Voz 25 27:59 acaba respeto Jorge si si bien

Voz 12 29:08 dos Woman de Aretha Franklin

Voz 1491 29:11 grito feminista comer en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 25 29:20 pues bien

Voz 27 30:00 cinco las cuatro

Voz 1491 30:01 Canarias Ana corbata un buenos días buenos días el presidente Duque

Voz 0127 30:09 me ha pide a la OTAN que envíen buques de guerra al mar de Azov el mar en el que Rusia apresó tres buques ucranianos el pasado domingo palabras de Petro Poroshenko en una entrevista que publica esta mañana el diario alemán Bild en la que dice Poroshenko que Putin quiere anexionarse también Ucrania y que tienen que estar preparados para lo que pueda pasar Andrea Villoria Poroshenko asegura que pidió una conexión con el presidente Putin después de que Rusia apresar a los buques y al no obtener respuesta recurrió Angela Merkel lo explicaba también hace unas horas en la televisión pública

Voz 1 30:38 yo

Voz 0127 30:40 has decía que Putin quiere ocupar el mar de Azov como hizo anteriormente con Crimea o el este de Ucrania Poroshenko advierte que esta tensión puede derivar en una guerra exige que Rusia libere a los soldados apresados pide a las autoridades que no crean a Putin quién desde Moscú

Voz 5 30:54 incluye fondos PRI Pritzker

Voz 0127 30:57 ha acusado este miércoles a Poroshenko de organizar el conflicto para ganar popularidad de cara a las elecciones de marzo en su país el patrón del pesquero alicantino que la semana pasada recogió a doce inmigrantes en aguas próximas a Libia alerta de que sólo les queda combustible comida para seguir a la deriva en el Mediterráneo cinco o seis días más esta noche en Hora veinticinco ha pedido al Gobierno una solución urgente para ver dónde pueden desembarcar

Voz 28 31:19 los dos están entonces esperábamos

Voz 29 31:21 al máximo no no saben lo que va a pasar de ellos han pasado seis días ya de More que tienen es brutal no dicen que prefieren morir antes de volver a a Libia

Voz 0127 31:31 esta madrugada han llegado al puerto de Motril en Granada los cadáveres de tres migrantes que Salvamento Marítimo ha rescatado en el mar de Alborán junto a otros noventa y tres supervivientes sobre inmigración la última propuesta del Gobierno de Alemania es pagar a los solicitantes de asilo para que se vuelvan a su país corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 31:48 hasta el treinta y uno de diciembre de este año el Ministerio ofrece mil euros por persona para sufragar los gastos de vivienda en el país de origen que se suman a los mil doscientos euros y al asesoramiento gratuito que recibían hasta ahora quienes optaban por comenzar de nuevo en su país de origen a cambio los beneficiarios se comprometen a no volver a solicitar asilo en Alemania la razón de ello es la disminución del número de retornados mientras que el año pasado lo hicieron veintinueve mil refugiados a finales de octubre de dos mil dieciocho sólo había catorce mil cien dispuestos a regresar

Voz 0127 32:19 hay un dato más Comisiones Obreras calcula que con las horas extras no remuneradas que se hacen en España se podría contratar a ciento setenta mil personas a jornada completa Unai Sordo

Voz 30 32:29 interpretamos que está ocurriendo que se están alargando las jornadas a tiempo parcial hasta convertirlas en jornadas a tiempo completo que muchas veces no se pagan afecta al sector de servicios y afectan a las mujeres el sesenta por ciento de las horas extras que hacen mujeres no son retribuidas

Voz 0127 32:45 los sindicatos piden que las empresas lleven un registro de las horas de entrada y de salida de los trabajadores el Gobierno trabaja ya en esa propuesta hay la patronal de momento dice que tienen que estudiarla más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 13 32:57 cadena SER

Voz 1804 33:00 servicios informativos

Voz 1491 33:14 horas extras no remuneradas equivalentes a ciento setenta mil contratos a jornada completa bueno así viene jueves en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:27 muy buenos días y mucho sol es lo que nos espera una jornada más en todo el país pero ya no tanto como los últimos días y es que es hacer con cambio que ya se nota está hora en Galicia también en Asturias la lluvia cada vez cae de manera más intensa se extiende a más puntos de estas dos comunidades no se va a quedar ahí porque sobre todo a partir de mediodía a medida que avance la tarde irán cayendo chubascos en el Cantábrico incluso alguna tormenta en Castilla y León de hecho será un frente que viajará de oeste a este de manera que en provincias como Burgos Soria lloverá más tarde que no en el resto de la comunidad también estas lluvias alcanzarán Extremadura durante la tarde cuando acabe el día ya de noche la lluvia llegará a la Comunidad de Madrid en la misma capital esta noche incluso a ratos lloverá con intensidad en cambio en el Mediterráneo el sur en Canarias Se espera que todavía mucho sol frío ahora temperaturas suben un poco las mínimas respecto ayer pero hace frío durante la tarde máximas que todavía en el Mediterráneo se situarán cerca de los veinte grados por encima en Canarias

Voz 1491 34:30 estamos ya finiquitado noviembre así que entramos de lleno en la temporada de frases tipo ya no nieva como antes menudas nevadas de metro y medio caían en mi época frío esto que hace ahora no es frío nos quieres hablar Jordi de algo que pasó hace ciento catorce años

Voz 0978 34:46 casi nada y mira cuando me aburro empieza a mirar así cosas del pasado y te encuentras con sorpresas no me ha gustado mucho esta presentación porque quién no ha escuchado esta frase no

Voz 13 34:55 todo esto antes todo era más

Voz 0978 34:58 así el titula sería éste no en algunas cosas sí que hay razón eh porque por ejemplo yo yo siempre lo digo cuando cuando la gente dice que antes hacía más frío hay una cosa que es indiscutible que antes protegerse del frío era complicado ahora estamos poco expuestos al frío porque sobretodo llevamos ropas mucho más adecuadas no

Voz 1869 35:16 el frío pero dicho esto la

Voz 0978 35:18 la frase de antes nevaba más en algunos casos sí que se puede decir porque siempre si tiramos atrás en el calendario nos encontramos con nevadas que pueden ser significativas no hemos encontrado esta que es una efeméride del veintinueve de noviembre de mil novecientos cuatro es decir casi nada lamentablemente ya no nos queda ningún testimonio de este hecho por suerte nos quedan los archivos y es curioso porque el Estado así mirando mapas que pasaba esos días porque a veces intentas cuando hay una situación estanca a ver otros años que ha habido algo parecido que se ha dado algo parecido a ver cómo va a evolucionar no pueden buscando buscando resulta que por esas fechas Europa estaba inmersa en una ola de frío bastante significativa con nevadas copiosas como pasa muchas veces con estas situaciones acaban viajando hacia el sur y acaban

Voz 13 36:04 afectando también al Mediterráneo

Voz 0978 36:07 las cuentan eso a ver no es un dato muy preciso no porque tampoco se toman las medidas que se toman ahora mismo pero sí que son fiables y más teniendo presente que que es factible que fuera más fácil que nevará por estas fechas de manera copiosa

Voz 0055 36:21 Justo a principios del siglo pasado pero las crónica

Voz 0978 36:23 hablan de que en algunos parquets de de Madrid de la misma ciudad de Madrid había acumulaciones de metro a metro y medio imagínate esto lo que supo sería un día de nieve así en una ciudad donde el coche es casi la ciudad los problemas que que acarrearía no la felicidad inmensa los niños eso sí pero sin duda una nevada que es de las históricas antes te daban más o menos bueno las históricas siempre son raras históricas que decir que en Madrid caiga un metro y medio insistimos no ha sido hace unas pocas horas ha sido hace ciento catorce años

Voz 1491 36:57 como decías antes no es que antes hiciera más fríos sino que nos costaba más abrigarnos au nos gustaba más estará cubierto ah antes nevaba más y además yo entiendo que se protestaba menos porque aquí cae un metro y medio de nieve en Madrid la que es de puede montar porque bueno diez centímetros y no hemos avisado jazz

Voz 13 37:17 tú eres la revolución yo ya estamos todos hablando de que de que está lloviendo en Madrid ha ido

Voz 5 37:22 en cualquier otro sitio de hecho yo estoy para inaugurar una uno

Voz 0978 37:25 disciplina que es la psico Meterología porque

Voz 13 37:28 da juego eh mira

Voz 0978 37:30 lo que un día fue muy honesto irme hablaba de una nevada que vivió de pequeño que fue fue histórica en la ciudad de Barcelona que era niño no recuerda que que la nieve pues era un volumen impresionante en esa nevada una nevada que hubo en el año sesenta y dos en Barcelona y llegó a acumularse en algunos casos casi un mes lo de nieve y ahora imaginaros no un niño de siete ocho años que ve eso no lo olvida en su vida pero no sólo no lo olvida sino que la perspectiva que él tiene es de muchísima más nieve porque es una cuestión de degradación de alturas no hielo confesaba que que luego cuando ha visto los datos vio que la nevada no fue tanto como él recordaba que para él sería pues como si hubieran caído dos metros Si hubiera hecho dos dos metros de altura Él no es decir que lo cubría

Voz 13 38:12 practicamente todo el cuerpo cubrían los coches uno Jordi que yo esto de las efemérides

Voz 5 38:17 más de por qué te aburre es como como decías porque eres un friki del tiempo nosotros que nos aprovechamos de eso lo sabes porque hay una herramienta muy interesante que hay en la web de la Agencia Estatal de Meteorología que es una especie de buscador de efemérides exactamente esto cómo funciona porque me imagino que alguien tiene que ocuparse de archivar documentar toda toda la información no

Voz 0978 38:37 por suerte las grandes instituciones al final tienen su su departamento de archivo ir eso es es es primordial no en el caso de la meteorología no sólo ya por la curiosidad de estas personas raras que que buscan en el pasado sino para para entender el futuro hay que comprender primero el pasado no es cuando vemos pues cosas que que que no son tan extrañas un poco lo que decíamos ayer que la misma Agencia Estatal de Meteorología decía que lo que está pasando este año en las que sea el cambio climático porque ya se ha dado

Voz 13 39:06 de manera que el cliente

Voz 0978 39:09 temático no puede traer más situaciones así pero se han dado en el pasado ya sólo por eso vale la pena no ir si crees no sé si tendremos ocasión de de colgar en algún punto del enlace

Voz 13 39:18 claro no es fácil de encontrarlo S

Voz 0978 39:21 toda una página al final se van a quedar contentos porque creo que es es la página que cito más veces pero es que realmente hay un esfuerzo como lo pagamos entre todos pues también beneficiarnos entre todos no es es una

Voz 1491 39:32 dado que Si os vais por ejemplo a la página

Voz 0978 39:35 sí pal de la Agencia Estatal de Meteorología CNI al apartado de servicios climáticos es Navarra que hay encima sería fácilmente ir luego en los datos climáticos pues veréis cae un aparte

Voz 13 39:46 dado que pone efemérides y bueno para para

Voz 0978 39:48 a los amantes de la historia es es es una mina es una mina porque podéis buscar cualquier día del año Breisel que ha pasado en ese día del año en años anteriores pero además que podemos irnos a siglos pasados incluso hay datos que que remontan hasta el siglo XV XVI incluso

Voz 1491 40:05 aquellas a las que utilizamos las efemérides en la excepción de un mal día lo tiene cualquiera con Víctor Lloret para animarnos de sabiendo que personaje tuvo un día bastante peor que el nuestro seguro pues tal día como hoy hace unos cuantos años o hace unos pocos años pero desde luego un día nefasto que hace que nuestro sea mejor no te vayas todavía Jordi porque aquí ya no se respeta nada irse ha colado Juan

Voz 13 40:29 lo que dice que quiere hablar quiere hablar de verdad a la que ha puesto deberes ha puesto deberes y contarlo a ver si habéis sido engañados venga me ha puesto a buscar cosas que pasaron el día de vuestros cumpleaños así una cosa una cosa una cosa

Voz 0978 40:47 para no herir sensibilidades ni nada

Voz 13 40:50 no me digas el año no no les vale pero

Voz 1491 40:54 que en nuestro caso todavía no no quiere ningunas lo tenemos el año Jordi vale vale hay que decir acabamos de imaginar ahí muy muy anciano o atravesando la crisis de los de que a quien estamos estamos todavía muy con la edad que tenemos que cándidos que sois

Voz 13 41:13 no hay que decir que el día exacto del

Voz 0313 41:16 compañeros de Marina y Aitor el nacimiento fueron días aburrido pésimos en lo meteorológico no hay nada

Voz 13 41:20 señala normales

Voz 23 41:23 buen tiempo nos pero que sabemos será nublado que Pedro como sabes

Voz 13 41:27 este pero nace coja otra tengo prevista por ejemplo Marina el quince de septiembre de mil setecientos treinta y uno como Franco

Voz 0313 41:40 una violentísima riada del río Segura en Murcia esto ahora mismo es impensable yo creo yate que Llobet

Voz 13 41:46 que aquí se desbordan

Voz 0313 41:48 y en mil novecientos setenta y tres cayó pedrisco de tres centímetros de diámetro en Aranda de Duero mira no sabemos cómo les caería la vendimia aquello pero bueno seguramente vale más cumple de Aitor bueno en nombre de los años antes le haya alguna cosa más porque claro el ocho de enero es un día más prolífico por motivos obvios en mil novecientos noventa y nueve hubo temporal de lluvia viento y nieve en Canarias con rachas de hasta ciento trece kilómetros hora

Voz 1491 42:13 ahí fastidian no los canarios porque tiene cuenta bien

Voz 5 42:16 prácticamente han repetido recientemente y ojo porque

Voz 0313 42:19 igual si te acuerdas por cercanía

Voz 1869 42:21 en dos mil nueve Cayón

Voz 0313 42:23 un una fuerte nevada

Voz 13 42:26 San Sebastián que paralizó la ciudad pues y yo soy de Bilbao

Voz 12 42:30 no me acuerdo ahora en la playa de la abrió y lo recuerdo

Voz 5 42:35 es típica imagen sin acuerdo que recientemente no sabía que era el dos mil nueve pero recientemente sobre los días de mi cumpleaños y cayó un importante pero pero bueno no me acordaba de dónde de Donosti

Voz 13 42:47 pues pero pero una cosa Jordi el día de tu cumpleaños que que pasó a muchas cosas el año que yo no

Voz 0978 42:56 sí es curioso porque se sabe que climática mente fue muy seco fue un año muy duro voy poniendo fechas uno de febrero por cierto una un dato curioso es el mismo día que se hizo por primera vez en esta emisora pero en concreto en Radio Barcelona una crónica del tiempo en España uno de febrero es el día que nací yo

Voz 1869 43:16 en concreto el año mil novecientos

Voz 0978 43:20 cientos de mil novecientos setenta y tres ir pues ves sale que no pasó nada pilló ya ya es suficiente ya

Voz 12 43:28 no él de Juan

Voz 1491 43:31 qué pasaría cuando nació Juan en media absolutamente

Voz 0313 43:34 de nada otro tornado una pero sí en dos mil quince hay dos informaciones de tornados en en Moncada

Voz 1491 43:41 sí y a ver tu cumpleaños acaba de ceros que ha sido un otoño bastante

Voz 13 43:46 seguro que ha llovido sí ha llovido Jordi Carbó interesante esta herramienta de la M os la recomiendo muchas gracias venga mañana un abrazo

Voz 9 44:12 quince

Voz 1 44:18 Fernández Aitona difícil

Voz 12 44:21 está casi casi las cinco y cuarto las cuatro y cuarto en Canarias este jueves os preguntamos cuál es vuestra serie de dibujos animados preferida de entre cuatro opciones la mía he pues bolas Dragón Songo'o OCU Dragon Ball como queráis llamarlo pero nada retuvo de la cuenta de Twitter de carros larguero su efecto ya ha ganado Oliver identidad

Voz 25 44:55 a mí me parte por ves

Voz 33 44:59 Oliver incomoda

Voz 8 45:01 yo

Voz 5 45:06 gracias a Alberto las otras dos opciones que os dábamos son Heidi Los Picapiedra pero estaba claro también eh nos hemos quedado muy pero que muy cortos

Voz 8 45:17 twitter Twitter buenos días imperdonable dejar fuera series españolas si no sé de mucha calidad como la de Campeador y la de Don Quijote de la Mancha

Voz 12 45:28 eso es lo que hay eres vía no lo único

Voz 9 45:35 qué hombre que daría con los que

Voz 8 45:37 aquello era una de las cuatro son series dibujos animados que me haya marcado pero cabe Los Picapiedra Ésta es también

Voz 14 45:46 pero bueno recuerdo también los de minutos de Don Quijote de la Mancha

Voz 1 45:55 los perros y otros no

Voz 5 45:59 muchos clásicos que nos que habían y que ya una vez Twitter sólo deja poner cuatro opciones en las encuestas

Voz 1491 46:04 sólo nos deja a poner cuatro así que también se ha quedado fuera la de Begoña hola

Voz 34 46:10 mira a mí las series de dibujos animados que más me gusta que más me gustó fue los supersónicos pero como no está en vuestras elecciones casi que me decanto por los Picapiedra que me hicieron muy feliz oye Irak yo que soy Begoña de Madrid

Voz 5 46:30 un abrazo Begoña David el gnomo mucha gente nos lo ha comentado en Twitter

Voz 1491 46:35 por ejemplo Germán que también decía la bruja avería Barrio Sésamo David el gnomo escribe yo creo que soy de otra época pero que ayer miramos y Los Picapiedra se emite desde los años sesenta

Voz 5 46:46 en mil novecientos sesenta el primer capítulo en Estados Unidos en Dios no entiende dice

Voz 8 46:50 hay tantas Heidi Oliver y Benji bueno Dragon Ball

Voz 5 46:52 cantaban los micro coches pero destacaría Willy Fog Sherlock Holmes y sobretodo

Voz 13 46:56 érase una vez el hombre la vida y el espacio

Voz 5 46:59 su pasión por el misterio la ciencia el descubrir que evocador recordar todo esto es un poco viejo nota

Voz 1491 47:04 a mí eras una eh eh sobre

Voz 12 47:07 todo en la vida me encantaba

Voz 1491 47:09 como esta otra serie termo

Voz 11 47:17 voy

Voz 8 47:24 también alguna que otra más reciente

Voz 1869 47:26 mi serie animación favorita es el futuro que me parece muy mal que no lo hayáis

Voz 12 47:32 pues mi favorito pues opio me

Voz 1869 47:34 este es vender porque

Voz 35 47:37 herramienta iba caminando a a una herramienta iba minando esta tarde desde el keniano

Voz 12 47:44 venderle genial vender cada vez son más profesionales nuestros oyentes muchos se lo curra en cinco dieciocho cuatro y dieciocho en Canarias nos queda por delante una jornada de la fase

Voz 1491 47:58 a grupos de la Champions y todos los equipos españoles están ya vistos para sentencia a Madrid Barça y Atlético seguirán adelante el Valencia en cambio dirá adiós esta noche han ganado Barça y Atlético lo que pasa es que la victoria del equipo catalán ha dejado más sombras que luces enhorabuena

Voz 1375 48:15 Al Barça pasa como primero de grupo que es lo importante imagino que los culés están satisfechos pero no sé si tan satisfechos como por del resultado están por el juego a mí este Barça hace tiempo que dejó de enamorarme como lo había hecho durante años atrás Luis Enrique desnaturalizado el juego del tiqui taca fue claramente de más a menos Giorgio Valverde lo ha rematado siendo un en sensacional entrenador me pareció entrenador cojonudo un tío con sentido común ojalá hubiera más Ernesto Valverde pero Messi

Voz 32 48:50 sin Messi Messi

Voz 1375 48:53 aquí muy buenos jugadores que les rodea evidentemente que Rakitic plazo futbolista sino está Arturo Vidal esta Artur atrás la que vamos a contar nada no vamos a descubrir lo que Luis Suárez pero no a mí este Barça no me enamora pero enhorabuena no queda ni rastro para mí del tiqui taca pero ni rastro cada vez menos probablemente a lo mejor por este camino consiguen esta temporada la Champions pero sí ya con Luis Enrique en mi opinión se desnaturalizado lo que venía siendo en los últimos años jugó de tiki taka de posesión de toque del Barça con Valverde más aún

Voz 5 49:27 esta preocupación no la tiene sólo Manu Carreño e Ramon Besa cronista del Barça en el país lo dice claramente el partido del Barça ha sido el peor en mucho tiempo

Voz 1785 49:36 con el partido de hoy para mí es el peor que he visto en mucho tiempo porque se produce en el torneo en el que todavía el Barça tenía un cierto respiro ósea recordemos que las actuaciones del Barça contra el Tottenham contra el Inter habían sido especialmente esperanzadoras no como si el Barça hubiera puesto el ojo en la Champions si la Liga la Liga la fuera el llevando pero hoy es que me ha parecido una calamidad una cala

Voz 0978 50:00 la en las

Voz 1785 50:02 es áreas no sea abono especialmente la suya porque la otra llegado en cuenta gotas pero lo peor para mí es es ese desconcierto que es incapaz de ligar o de transmitir confianza emoción y juegos que el Barça le quemen la pelota eso no he visto en mucho tiempo y que luego porque ha ocurrido que eso también es descorazonador no sé porque no estoy en la rueda de prensa pero tal como la transmitida aquí todavía extremas preocupado por la reacción de Valverde que por la actuación de la sensación de que algo pasa como si alguien se había su hubiera asustado y todo el mundo tuviera un susto en el cuerpo sino no me lo explico pero también tiene su cuota contó mi respeto responsabilidad no se puede jugar a fútbol entiendo o el fútbol que aspira al Barça con esta línea de centrocampista

Voz 1491 50:47 en el final del Larguero ha llegado la mejor historia la de Fernando Lafuente un español que vive y juega al fútbol en Irlanda y que este fin de semana han muerto para después resucitar y todo sin saber nada de nada

Voz 23 50:59 hace unos días un equipo de una liga amateur de Irlanda informaba de la muerte de Fernando Nuno la fuente en un accidente de tráfico un futbolista español ya esta hora se quería saludar no es la magia de la radio ni la magia de El Larguero de la Ser pero quería saludar a Fernando Nuno Lafuente que creo que está por ahí hola Fernando en uno hora buena mano qué tal eres tú sí pero yo vivito y coleando

Voz 13 51:28 tú

Voz 23 51:29 edificar a los oyentes de El Larguero que eres Fernando Nuno la fuente no sí bueno no es no sé dónde pero fíjate yo digo jugador que supuestamente está muerto pero bueno pero bueno pero bueno quién te ha dado por muerto Fernando bueno que se tenían que librar de un partido de fútbol IU pues imagino que haría analista excusas noi Mi la brillante idea de alguien puede decir vamos a matar a Fernando que como ya no está aquí que da mudado de ciudad pues a ver no creo que pase nada no no me lo creo que me lo estás contando en serio algo

Voz 9 52:11 tú

Voz 8 52:14 de barco mexicanos sin nada lo harán

Voz 36 52:17 soy artista me dedico más al vídeo hay ahora mismo vivo en Bélgica en Gante gracias a una beca esto y hay por una década de la Fundación

Voz 6 52:28 las que apoyo

Voz 36 52:30 verme en una en unos estudios de posgrado en una escuela que de alguna manera es no es una escuela como lo que conocemos aquí en España es una residencia artística y hay mucha libertad y lo que hago para mí es muy importante mi práctica artística el hecho de de viajar al extranjero y ir este tipo de experiencias fuera de la zona de comporta una

Voz 9 52:54 y ha

Voz 8 52:56 el pasado

Voz 37 52:59 la ex con Bárbara Nos vamos

Voz 1491 53:01 de jueves hasta Gante en vayas donde vayas Marina García buenos días días

Voz 5 53:06 oye un artista audiovisual en Bélgica que viaja por todo el mundo está no pinta nada mal

Voz 20 53:11 pues no pinta nada mal y es una historia que comienza ya con una coincidencia a ver es que hace un año y en La Ventana hablábamos con un señor que se llama Jaime que tiene una fundación de mecenazgo de artistas no si él decía que que para él para encontrar estos artistas si estas estrellas por todo el mundo

Voz 38 53:27 no se fijaban estas cosas tiene que distinguirse de otros artistas tiene que ser un artista que lo veo y digo a ese es algo que no he visto antes eso me llama la atención que nos interesa mucho ahora es el vídeo por que el vídeo es algo que se puede compartir