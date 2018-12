De Buenas a Primeras (30/11/2018)

Voz 1 00:00 Media las tres y media en Canarias

Voz 1491 00:47 empieza el viernes treinta de noviembre último día del mes con seis grados en Lugo lluvia en todo el centro del país agua que se va a ir moviendo hacia el Mediterráneo pero que a lo largo del día va a desaparecer para dejar que luzca el sol seguro que lo habéis oído más de una vez sobre todo ahora que los populismos y los extremismos han recreo recobrado fuerza seguro que habéis oído más de una vez eso de que los pueblos que no conocen su historia la están condenados a repetirla una advertencia que ponen los pelos de punta teniendo en cuenta que vivimos en la era de las noticias falsas de revisionismo del negacionismo

Voz 0032 01:24 un estudio de la CNN de la televisión estadounidense arroja este dato que todavía nos parece increíble un tercio de los europeos uno de cada tres europeos

Voz 6 01:34 no ha oído hablar nunca o Up

Voz 0032 01:36 apenas así por encima del Holocausto nazi no sabrían explicar no conocen mínimamente como fue el exterminio de más de seis millones de personas

Voz 1491 01:46 un dato que nos hace preguntarnos qué es está enseñando en las clases de Historia de los colegios de toda Europa por centrado un poco más el tiro en los colegios de nuestro país donde también estamos inmersos en alguna que otra polémica como por ejemplo la unidad didáctica sobre ETA que sí va a aprobar en unos cuantos centros de Euskadi este año para diecinueve colectivos de víctimas justifica de alguna manera la actividad terrorista diluye su responsabilidad

Voz 7 02:08 Julia Molina da igual que haya sido un colegio público privado grande pequeño de especializarse en ciencias o letras en algún momento de tu educación has tenido que estudiar las lecciones de historia seguramente si tienes cincuenta sesenta años lo que estudiase ése parece bastante poco a lo que estudian chaval hoy en día pero es que la historia aunque parece inamovible también evoluciona con los años en Internet es facilísimo encontrar teorías completamente distintas sobre un mismo hecho

Voz 0482 02:34 en el colegio nos enseñaron que descubridor del continente americano fue Cristóbal Colón en mil cuatrocientos noventa y dos pero desde aquellos años de escuela han ido surgiendo muchas hipótesis que echan por tierra nuestras enseñanzas del colegio

Voz 7 02:47 lo curioso es que en los libros ocurre lo mismo así mientras un historiador sostiene que Colón fue el primero en llegar a América otros creen que fueron los vikingos militar chino un monje budista Un príncipe Gales las editoriales tienen libertad para elegir como narran la historia y los colegios libertad para escoger editorial eso sí si alguien encuentra una metedura de pata las autoridades intervienen exigen a los editores que revisen

Voz 1491 03:15 a las cinco y media las cuatro y media en Canarias vamos a hablar con José Miguel Campos Rizzo profesor de Historia y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados de Filosofía y Letras de Madrid vamos a hablar de cómo se escribe la historia más reciente la que todavía bueno levanta cierta polémica de quién decide qué es enseña después de esa historia en los colegios los temas de nuestra encuesta de hoy en arroba de buenas también a pasar a la Historia a una historia que no deja de engordar la historia de los momentos bochornosos protagonizados por nuestros políticos sí porque cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo ha venido Juanma Moreno candidato del PP en Andalucía a pedirle el voto a una vaca

Voz 0032 04:07 es la primera de de nuestros cuatro opciones la que pensáramos que iba a ganar pero no ha quedado segunda muy cerquita con un treinta y dos por ciento de los votos pero vamos a repasar el resto

Voz 1491 04:17 bueno la pregunta es qué imagen de un político español en campaña os ha dado más vergüenza ajena

Voz 0032 04:24 con el trece por ciento de los votos este baile ya casi histórico

Voz 9 04:31 el dejarse ir el dejarse llevar no ha de ser contradictoria con el rigor llegó una campaña es compatible bailar decir verdades como puños

Voz 1640 04:45 el baile de Miquel Iceta en la campaña de las catalanas

Voz 1491 04:48 ha pasado bueno esto con un trece por ciento de los votos es la menos votada con el veintiuno por ciento de los votos de un momento histórico vamos a un momento televisivo Pedras difiera aquí bien parece futuros ruso

Voz 8 05:00 el el Royal aislar a alguien porque en Costa como saben lo que pasa fuera ya es decir esta rollos políticos que viven en días que viven en Somosaguas que vive en el chalé que no saben lo que es coger el transporte públicos da dolores

Voz 1640 05:17 Carlo ahora Jeroen hoy la ganadora

Voz 1491 05:19 este viernes con el treinta y cuatro por ciento de los votos bueno digamos que es como la opción naturista mira lo que nos gusta

Voz 1981 05:26 desnudo aquello fue una encerrona

Voz 0482 05:29 aquello surgió yo no lo sabía el equipo de campaña tuvo esa idea evidentemente todo el mundo le parece buena idea menos a mí bueno mira luego pues funcionó se estudia como campaña de marketing pero desde luego no fue agradable pero hay que reconocer que si fue una buena campaña de marketing se estudia como campaña de

Voz 1491 05:45 he estado dando absolutamente bien hoy vamos a hablar de que se estudia en los pesqueros españoles de la asignatura de Historia pero esto de que la campaña de Ciutat Annecy era la de Ciutadans si en Cataluña de Alves Rivera desnudos estudia en la facultades de más

Voz 1981 06:03 qué te mueve que han tenido más éxito las posteriores porque haya ganado por ejemplo las lecciones anteriores pero que ya no a que ella no

Voz 1491 06:11 da que nos acordamos porque nos gusta

Nos ni con los nuevos de Rivera al desnudo Heras ha nacido un partidazo

Voz 10 06:19 dice Le ocurrió preguntar qué partido a lo que ha respondido que tengo aquí cogido paso página hay Z que nadie me lo critique es que alegra las amarguras de las campañas electorales voto por la vaca fue tan educada que no lidió un buen lengua retazo a Moreno en toda la cara

Voz 1981 06:40 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos

Voz 1491 06:44 la encuesta sigue abierta en arroba de buenas en nuestra cuenta de Twitter así que podéis seguir votando o podéis llamarnos a novecientos cien ochocientos si os apetece charlar con nosotros en directo o seis ocho tres tres dos tres siete pero cuatro se es dejarnos una nota dos Sergio Díaz está en la producción y Borja González en la técnica vamos a despedir la semana vamos ya empezaron el viernes de buenas a primeras

Voz 1491 08:53 sobre todo aquí en de buenas a primeras que nos podemos aprovechar del trabajo de los demás Instituto mandaban hacer algo en grupo ahí había uno que no hacía nada pero se llevaba igualmente el sobresaliente bueno esos somos nosotros esos somos los de de buenas a primeras se nos ha ocurrido cuatro opciones para nuestra encuesta de ellas decíamos que si Rivera desnudo Pablo Iglesias con Ana Rosa Juanma Moreno con el baile de Z pero a Lucía Taboada Se le han ocurrido bastantes más y además bien documentadas eh bueno para la primera Aitor Teo te voy a dejar atrás

Voz 0032 09:27 también a la arrestada claro cómo cómo estoy presidente venga va pues empezamos por Feijóo que en el año dos mil nueve es sembró la semilla de esta preciosa relación que viene que vive ahora mismo el Partido Popular con las vacas

Voz 1322 09:42 en campañas electorales nuestros políticos se encomiendan hasta el votante vacuno porque un político en campaña hace cosas raras traído una recopilación de estos momentos a la par divertidos vergonzantes Moreno Bonilla no fue el primero en tirar de vacas ya lo hizo en el año dos mil nueve Alberto Núñez Feijóo durante la campaña en las campañas autonómicas

Voz 8 10:02 el nombre porque le pone

Voz 1322 10:06 es a las vacas siempre en nombre de mujer le preguntó Feijóo al dueño de la explotación ganadera que sorprendido le respondió pues vamos a ver Alberto porque son vacas

Voz 1491 10:15 claro es que vamos a ver llamará a una vaca a Francisco Javier Pedro Alberto iba a quedar un poco raro pero bueno también es cierto que que el viernes hizo viral un buey de tonelada y media así que puede pasar cualquier cosa susurrar a las vacas está bien Rober reforzó hizo lo propio con los caballos de hace muchos años pero no es nada comparado con el gen musical que tienen algunos políticos de este país Rubén Garrido

Voz 13 10:39 también desde el PP es capaz de hacer estaba

Voz 1322 10:42 a un político en campaña le gusta animales también le gustan las canciones aquí entra por ejemplo el considerado como peor mejor vídeo electoral de la historia es Rubén Garrido del PP alcalde de John en Álava que se pasea por su municipio combata de enfermeros Elviria tiene una calidad de Alcatel Wants aunque fue grabado en el año dos mil quince vamos a escucharlo

Voz 1981 11:00 no

Voz 1640 11:21 bueno yo creo que sí defiende EB

Voz 0032 11:25 si alguien quiere castigarse que busque en Youtube hice lo vea Antero hemos visto las capacidades de de la derecha para sorprender pero hay que decir que la izquierda de este país también tiene muchísima sensibilidad por ejemplo musical no me digáis que que no os acordáis del run run de de Ada Colau

Voz 0096 11:40 han sido ronda de colado hoy el run run

Voz 12 11:49 el en los bares

Voz 14 11:59 y por supuesto en campañas electorales ha habido nada había sospechado rojo como yo la vida

Voz 1491 12:08 ha olvidado pero es un poco como precursor del Velásquez yo soy guapa no tiene uno

Voz 0032 12:13 pues sí es verdad y además aparecía en el videoclip con todas las caras el runrún muy de cerca muy mal enfocados bueno y que aún quedan veinte horas

Voz 1322 12:23 entonces esta noche pueden pasar cosas

Voz 0032 12:26 muy bonitas en Andalucía las armas

Voz 1491 12:28 las vamos a dejar la música vamos a centrarnos en lo que es la la prosa no porque el mitin de toda la vida también salen grandes joyas

Voz 1322 12:35 bueno presupuestan campañas también habido lapsus tenemos por ejemplo a Clara San Damián candidata a la Alcaldía de Zamora por el PP

Voz 15 12:41 como tampoco el Partido Popular ha fallado ha fallado

Voz 13 12:45 en el doble

Voz 0032 12:48 no es puramente de campaña pero es inevitable enlazar el lapsus de Clara San Damián con este ya mítico acuerdo X X X que firmó José Luis Rodríguez Zapatero con Rusia en el año

Voz 16 13:01 dos mil nueve por tanto hemos hecho un acuerdo para estimular para favorecer para follar para apoyar ese turismo

Voz 1491 13:10 no podíamos dejar pasar esta sección sin hablar de él Mariano

Voz 17 13:13 no en este pequeño resume

Voz 1322 13:16 a falta Rajoy en la campaña del año dos mil quince dijo esto

Voz 18 13:19 ahora de lo que se trata es de no volver a cometer los errores que se cometen

Voz 1981 13:23 dieron en el futuro

Voz 1640 13:26 ha superado a golpes

Voz 1322 13:28 la cometer los errores que se cometieron en el futuro se bueno lo buenas que en mayo del año que viene volvemos a tener más campañas electorales

Voz 17 13:36 eso es verdad así

Voz 1981 13:40 la verdad es que es el echa de menos porque nadie como él para dejarnos frases como esta nos Senra todos esta esta melancolía así que para para pasarla un poco vamos con unos titulares del Mundo Today un holograma gigante de Puigdemont aparece en el cielo para acallar las protestas por los recortes mira ese enorme han exclamado los manifestantes catalanes dejando a un lado su propósito inicial para hacer fotos del holograma con sus móviles y compartirlas luego en las redes sociales Susana Díaz pide el voto para ella porque Puigdemont va segundo en los sondeos

Voz 19 14:15 hay que evitar que la independencia de Cataluña llegue también aquí insistía ayer Susana Díaz en un mitin según ella los andaluces deben evitar a toda costa ser gobernados desde Bélgica oyó Opus de Mona hay que elegir dijo la política

Voz 2 14:28 los cerdos Chucho huyen con todo el dinero

Voz 20 14:31 dos cerdos llenos de monedas han desaparecido esta mañana dejando un pufo de varios millones de euros la población infantil es la más afectada pero el Santander ha reconocido que guardaba todos los ahorros

Voz 1981 14:43 los en un cerdo hucha que habría liderado

Voz 20 14:46 el robo Se sospecha que los cerdos se encuentran en una piara fiscal

Voz 8 14:50 a última hora Arman cuéntanos

Voz 1981 14:53 hoy those avisará cuando ya no haya espacio libre para más migas en el teclado hay de la cierta mierda entre las teclas debe darle la vuelta liberar espacio al ordenador gracias Arman ha dicho vamos ahora con algunos titulares breves renuncia al nazismo porque es incapaz de dibujar una esvástica de Podemos porque el círculo si les sale bien las obras de la Sagrada Familia están a ochenta mil piropos de acabar logran contactar con Fidel Castro a través de una hija se arrepienten a las ocho horas de discurso los españoles preguntan cuánto más que gastar para que cesen los putos anuncios de Black Friday la DGT obligará a llevar casco a todos los conductores que sean feos y Manuela Carmena hará que Marte sea peatonal y habrá que quitar los dos únicos coches que hay en el planeta

Voz 1491 15:41 todo bien pero a mí no no se me ha pasado la nostalgia de Rajoy cinco menos cuarto cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 22 15:54 las tres erres con Brian Pérez sí como cada viernes más o menos a esta hora

Voz 1491 16:00 tenemos fuera aquí a mayo

Voz 1640 16:03 por un domador de la letra P raya de buenos días días Valhalla

Voz 1322 16:10 pues muy bien chicos hoy os traigo Tresserras es como cada viernes romántica reina de las nieves

Voz 1491 16:17 Rey polémica a estas tampoco cogida con Pilar Bardem y pero hemos a aceptar porque empiezas por romántica hizo este viernes yo estoy como Román si este romántica

Voz 17 16:30 bueno pues Marisa flipa quién ha puesto romántico bien la prensa rosa no dejó de mencionar esta semana el despliegue que ha supuesto la visita del presidente chino Xi Jinping de EPO is su esposa en viaje oficial de Estado a España

Voz 1640 16:45 está sudada nosotros como niños de la plaza

Voz 1981 16:49 quién es y sólo cuando venga bueno así tenemos en un día libre ni tan mal

Voz 17 16:54 este era el momento de su recibimiento en el Palacio Real con los acordes del himno chino que se llama Marcha de los Voluntarios voluntarios chinos voluntarios chinos esto es un poco como

Voz 1491 17:04 que todo el mundo quiere hacer todo son voluntarios todos quieren

Voz 1981 17:07 voluntarios pasando lista

Voz 17 17:10 bueno en este encuentro más allí de el encuentro de las dos delegaciones pues lo que más ha llamado la atención ha sido el duelo de la de la primera dama China ídem la reina Letizia no bueno la reina Letizia que iba con una brigada Rosa de pelo que a todo el mundo le llamó mucho la atención Icon un vestido de estampado floral muy asiático

Voz 1491 17:27 co que además un guiño un minuto Asia era de

Voz 17 17:31 casos ir a tan sólo noventa y siete euros noventa y seis coma noventa y nueve para ser exactos pero habría comprado con el Black Friday no sé yo creo que alguien sólo habría comprado

Voz 1322 17:41 yo ya no sabía mucho copió tampoco la veo a

Voz 1491 17:43 pero bueno aquí viene el romanticismo

Voz 17 17:46 por qué pues este estilo de vestir tan romántico tan suave tan algodón pues no es algo a lo que nos tengo acostumbrados la reina no bueno en cualquier caso máxima pompa y jabón para recibirles

Voz 20 17:56 Amenábar pompa y jabón y jabón que es compleja

Voz 17 17:59 no es pues el máximo recibimiento llevado al cubo pero expresión bien Brian probablemente yo yo para mí es súper conocida pero no

Voz 1491 18:09 no tiene ninguna R pero te como ciudad

Voz 17 18:11 no yo estoy muy creativo pues se bueno agenda apretadísima Palacio Real Ayuntamiento de Madrid Moncloa Teatro Real también tiene Teatro Real bueno pues es que la primera dama China Pin Lin Yuan no pues era conocida antes en China por ser cantante de música folclórica buena si se me ocurre eso es pues eso mismo fueron las

Voz 1322 18:32 pero en color y la reina y la primera dama

Voz 17 18:34 en Das separada fueron las dos al Teatro Real es encontraron allí con una gran comunidad china esperándole que sorpresa a la salida del teatro no sé si lo podéis escuchar a bueno los gritos sorprendentemente de la comunidad china fueron más a la Reina Letizia que a la propia primera dama

Voz 1491 18:53 ahí jabón acompañado a ver chinos de aquella

Voz 1322 18:56 no son chinos son españoles los chinos fans de Letizia

Voz 1491 18:59 que si bien no Leticia con suaves digo de reina de las nieves la reina de las nieves eso

Voz 17 19:04 para la reina de las nieves es otra

Voz 8 19:08 Rui

Voz 17 19:13 Eva entender este era otra en el tradicional encendido del árbol en el parque del presidente la verdad que obviamente Trump no era la reina de las nieves la reina de las nieves eran mediterránea

Voz 1491 19:25 podría ser que acompañaba tras el Yeti

Voz 17 19:28 sí bueno un poco Yeti Ike iba precisamente común Yeti de ahí la reina de las nieves iba y con zapato blanco de tacón que ella siempre es de tacón iba con abrigado blanco hasta el suelo con vestido blanco y y bueno no llamó tanto la atención como como suele estar acostumbrado en este encendido entonces se reservó otro modelito que ha da un salto a las revistas de la prensa rosa española en el acto que tiene ya el máximo protagonismo que se le encendió las luces de Navidad la decoración navideña

Voz 1322 20:00 de la Casa Blanca a la Casa Blanca

Voz 1981 20:02 por cierto en uno de los partidos principales han puesto como muchos árboles de Navidad tú rojos una sitcom

Voz 23 20:08 complicados porque eh

Voz 0032 20:11 la estética se parece mucho a la serie de televisión tanto de la creada dejan Night exactamente mientras allí así como de blanco súper clásica

Voz 1491 20:19 de todas formas después de encendido la navideño de las luces de Vigo Abel Caballero haciendo el show somos mucho Trump que Melania Melania es muy Melania

Voz 17 20:30 Sala con sus tacones pero bueno de Cuéntame

Voz 1491 20:32 eh qué modelos de puesto de encendido de bueno llevaba

Voz 17 20:35 llevaba un vestido oscuro abrigarse oscuro también llama azul gabardina azul ir grandes tacones que ya lo está con él no se los quita Icon unos guantes rojos así muy llamativos que Goyet habría se habrían puesto el aire acondicionado pues dentro de Puerta Blanca pues no era era para darle para darle el toque navideño no

Voz 1491 20:54 hasta que ha tenido su polémica pero no es la polémica tampoco de la que nos quieres

Voz 17 20:58 habla no la verdad la polémica viene para un programa excesivamente polémico que ya nos tiene acostumbrados a las polémicas de ahí la polémica nos referimos a

Voz 1491 21:09 de polémica que te polémica a otea operación

Voz 17 21:12 informó que ha ultima a última hora pues asaltado a todas las revistas de la prensa rosa por Bono sea llamado de muchas maneras incidente comentario gesto polémico bueno una cosa que no deja de ser natural que fue en mi opinión que fue la visita de

Voz 1491 21:27 tal lo que no me entero de verdad

Voz 17 21:32 la visita de Pablo el novio de María amarilla que estaba nominada siempre les visite algún familiar a los nominados en este caso pues esa visita que esto es lo que pasó

Voz 1981 21:41 es que no sé qué es lo que más ha echado de ella Paulo eh

Voz 8 21:48 su culo

Voz 24 21:50 no no no no perdón venga pregunta quién lo primero que voy a hacer cuando salía de aquí si saliese esta no sé pero tampoco buenos y bueno pues esto es lo que pasara ahí pues la polémica puesto que siempre como

Voz 17 22:05 Nos gusta polemizar a los españoles pues se la polémica ha saltado porque has saltado pues María que siempre ha sido en la Academia una gran defensora de los derechos de la mujer de criticar las conductas machistas y bueno pues o en contraposición a su novio en plató pues diciendo que lo que más echaba de menos de ella era su culo Ikea pues a la salida de del programa pues iba a pasar

Voz 1322 22:25 quedan bueno verás tenemos muy claro si a lo mejor lo que

Voz 1491 22:28 y es que novedad de María no es machista sino que simplemente es pues aquí la redundancia un poco simple coordina

Voz 1322 22:36 Mario pero pero lo del machismo de de vamos a querer tener relaciones con tu novia cuando llevas mucho tiempo sin verla allí estarán abiertas también de una mujer feminista y la libertad de decir pues yo quiero estar con un chico al que le apetezca y ya está

Voz 0032 22:51 los activamente y tenemos que decir que

Voz 17 22:54 todo la mayoría de las revistas están a favor de este chico a favor de Pablo aunque él

Voz 1322 22:58 esto también fue muy lo pues como muy seguro

Voz 17 23:00 un gesto de no un esto de naturalidad dentro de él echarse de menos pues una una partida

Voz 1491 23:06 de la naturalidad a la vulgaridad puede haber un paso pues nada

Voz 1981 23:10 bueno nosotros atrás basado

Voz 1322 23:12 sí y ahí está pero que ya queremos que todo sea machismo y feminismo pues tampoco sí

Voz 17 23:17 es un paso precisamente nos queda para el concurso

Voz 1640 23:22 es que si sito Angulo raro no es que me encanta a todos los

Voz 1981 23:29 desde la sede de la Cope Onda Cero a todos despiertas para está sin poder ser el Morning de de mujeres que sólo en Morning del Morning bueno chicos esta esta semana va vale vale

Voz 13 23:45 tras a una persona famosa que se dedica a la televisión y ex presentador Jaime Cantizano

Voz 1322 23:57 es que son muy pocas pistas a Jaime Botín puede haber muchos son presentar de reality

Voz 17 24:03 es es que a ver el concurso no funciona así

Voz 1322 24:06 porque claro si me preguntáis más venga pues va siguiendo pisó vale sin preguntas no hay democracia Bryant

Voz 13 24:15 ha reconocido que su mayor vicio es el alcohol es español es español hay hay Bertín Osborne

Voz 25 24:25 a eh

Voz 20 24:28 bueno cuantos bueno

Voz 13 24:30 a falta es licenciado en Filología Hispánica

Voz 1491 24:37 voy eso eso es como decirme no en unidades

Voz 17 24:40 Sun Live es decir es licenciado en Filología Hispánica aunque presenta programas de la televisión que no tiene nada que ver con la filología

Voz 1322 24:47 Dani ya lo suponíamos porque no hay programas en la televisión que tengan que ver con la filología no estaría mal pues queda

Voz 1491 24:54 vinos lo está poniendo y Brian pero sí claro hombre

Voz 1322 24:56 contar pero como siempre limitó bien usted pista Beno cree yo creo

Voz 17 25:00 esta va a ser la definitiva hay sino os traigo una pista musical como siempre

Voz 20 25:04 a ver

Voz 17 25:04 presentó un programa que tenía relación con el tomate

Voz 1322 25:08 Jorge Javier Vázquez pero

Voz 1981 25:13 lo habías pensado pero pero no pero no no era así vale vale bueno no no no

Voz 0032 25:18 no no no había pero además como el alcohol en tren

Voz 17 25:21 once de las las opciones Jorge Javier Vázquez y ha reconocido que que que su mayor vicios y que prefiere mucho más beber qué comer no es un enfermo del alcohol maticemos lo no nos vaya no se nos vaya a enfadar bueno os había traído una pista musical que voy a aprovechar para hablarnos un poco el pueblo Javier rápidamente espectáculo estoy ver va pero

Voz 1981 25:44 sí sí sí

Voz 17 25:47 estas un tema que es amistad imperfecta no

Voz 1981 25:52 mira también tienen una escuela de canto que no también si se mira extrañado que bueno bueno

Voz 17 26:04 Javier Vázquez Morales cuarenta y ocho años ya para cuarenta y nueve el próximo año aunque se ha hecho su reto pitos y bueno pues más de quince años pues colándose en las televisiones no el papel

Voz 0032 26:14 las cosas es que ha dejado con su pareja hace hace unos meses y ahora está sufriendo está toda la presión de la soltería y al mismo tiempo de ser una persona famosa entonces hace poco confesaba en una de las revistas en una entrevista que había dejado todas estas redes sociales de ligar el green del Tinder porque la acosaban entonces la gente claro de Abba mucho diciendo

Voz 1981 26:33 hay que es Jorge Javier Vázquez Jorge Javier falta pero nadie iba a casa el acto

Voz 1640 26:39 no pasa como como a María no no veo nada más salir de la casa

Voz 1981 26:45 lo contrario pues bueno chicos os deseo muy buen fin de semana

Voz 1491 26:47 claro que también ese mismo día quiero poder preguntar en el concurso vale cambiamos las normas hasta luego Brian

Voz 0084 27:00 a veces a uno le viene la inspiración las grandes frases de una canción no tiene dónde escribirlas eso les sucedió a Steven Tyler Aerosmith Bonsu

Voz 1640 27:10 estáis

Voz 0084 27:14 en la banda que tenía la música preparadas tabaco

Voz 1981 27:18 esperando la letra de Tyler el cantantes

Voz 0084 27:20 había dejado su cuaderno con la canción terminada en un taxi así que cuando llegó al estudio subió a la azotea del edificio con un Walkman con la melodía cuando la letra surgió de la nada Tyler se dio cuenta que tenía lápiz pero no papel así que escribió parte de la canción en la fachada de la

Voz 1981 27:41 bajó corriendo a por un cuaderno

Voz 0084 27:43 antes de que se borrarse así nació la canción de esta noche uno de los grandes himnos de Aerosmith una pared de un edificio

Voz 12 27:50 bueno

Voz 21 28:09 eh

Voz 1491 28:47 agradecidos por siempre a esta fachada de este edificio de Nueva York que nos ha dado este tema Born This Way de Aerosmith en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:01 Arias

Voz 0127 30:06 Ana corbata un buenos días buenos días hoy termina la campaña electoral en Andalucía hay tres de los cuatro grandes partidos tienen actos en Sevilla los candidatos de PP Adelante Andalucía y Ciudadanos van a estar arropados por sus líderes nacionales Rafa Muñiz

Voz 1981 30:18 Susana Díaz Pablo Iglesias Albert Rivera han reconocido en las últimas horas que las elecciones autonómicas del domingo tendrán dicen una relevancia a nivel nacional

Voz 2 30:27 nosotros estas elecciones vamos con nuestro acento no son la primera vuelta de ninguna elecciones generales pero sí es verdad que son el dique de contención de la derecha para que cuando las elecciones generales choque volvamos a ganar también en nuestro país

Voz 1981 30:39 que Andalucía tiene la llave para que

Voz 28 30:42 los presupuestos salgan adelante mandando

Voz 0482 30:45 estás que muy claro a Madrid resultaba Andalucía va a influir en qué modelo de país queremos yo estoy convencido que los andaluces le van a dar un revés al franquismo le van a decir por ahí no va bien señor Sánchez

Voz 1981 30:56 Pablo Iglesias va a participar esta tarde en el mitin de cierre de campaña junto a Teresa Rodríguez mientras en el PP están muy pendientes de la fragmentación de la derecha Pablo Casado líder nacional que más presente ha estado durante la campaña andaluza ha enviado este mes

Voz 29 31:09 el que a los indecisos es un momento para hacer una reflexión para decirle a aquellos votantes desencantados del Partido Popular que están pensando qué hacer con su voto el don

Voz 20 31:17 tengo que ésta sigue siendo su tanto

Voz 30 31:20 PP como Ciudadanos han apelado al voto útil

Voz 17 31:22 para evitar que la extrema derecha entre en el Parlamento andaluz

Voz 1491 31:25 Pedro Sánchez no va a estar en Andalucía porque este fin de semana participa en la cumbre del G20 en Argentina esta noche ha llegado a Buenos Aires y durante el viaje ha confirmado en Twitter que España para organizar la final de la Copa Libertadores entre Boca River se va a jugar el nueve de diciembre en el Santiago Bernabéu el presidente de la Conmebol ha estado en El Larguero

Voz 0796 31:43 en Madrid encontramos que la neutralidad te garantizaba la conectividad que tiene el aeropuerto de Barajas con Latinoamérica ser una ciudad que tanto de las diez más segura del mundo por todo lo que significa ir a Madrid

Voz 1491 31:58 el Consejo de Ministros de este viernes va a tramitar el anteproyecto de ley que permitirá reformar la Constitución para eliminar los aforamientos de diputados senadores y miembros del Gobierno Inma Carretero

Voz 0806 32:08 el siguiente quiere buscar el consenso sobre la reforma constitucional en esa ronda que va a realizar la semana que viene en la víspera del cuarenta aniversario de la Carta Magna según confirman a la Cadena Ser fuentes socialistas quiere hacer reuniones personales con todos los partidos que estaban previstas en principio para abordar el acuerdo del Brexit pero ahora podrá medir ahí si hay más margen para la limitación de los aforamientos sólo a los casos en los que los delitos se cometen en el ejercicio del cargo que es lo que ha propuesto el Consejo de Estado que es lo que recoge según La Moncloa el anteproyecto que van a aprobar hoy han intentado ser más concretos eso dicen fuentes del Gobierno que en cualquier caso descartan que vayan a incluir una disposición que afecte a las comunidades autónomas es lo que planteó como una opción el máximo órgano consultivo con la intención de no tener que esperar a que se toquen los estatutos autonómicos y que la reforma tenga más impacto el texto definitivo lo va a defender hoy la vice

Voz 1322 32:59 presidenta Carmen Calvo y hoy están de huelga los trabajado

Voz 1491 33:02 tres de Correos es el primero de los tres días de protestas que han convocado porque no han llegado a un acuerdo con la dirección de la empresa pública piden recuperar el poder adquisitivo que han perdido durante los ocho años que han tenido el salario congelado más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1981 33:16 en ese

Voz 8 33:19 los informativos

Voz 1981 33:37 muy buenos días primero de todo Si a esta hora escucháis como está lloviendo no os preocupéis porque en fin

Voz 0978 33:42 la semana no va a ser así el tiempo luego lo detallaremos Leiria es que la lluvia que durante la noche y todavía ahora está cayendo en el centro de la Península desde prácticamente el País Vasco pasando por Madrid hasta Andalucía poco a poco se va desplazando hacia el este en las inmediatas horas afectará sobre todo Aragón después Cataluña pero ya muy debilitada esta precipitación caerá muy poca agua también la Comunidad Valenciana algún chubasco en Baleares detrás pues se irán abriendo claros y es que hoy acabará siendo sol cuidadora porque tenemos muchas nieblas que se están extendiendo reducen bastante la visibilidad especialmente cerca del Duero del Tajo también del Guadiana Guadalquivir pero durante la tarde acabará haciendo sol viento cerca del Mediterráneo en fin de semana como decía una clara mejoría en el conjunto del país

Voz 1491 34:26 todos los viernes Nos gustan pero este es un viernes Sespa decía el porque es el primero de muchos que bueno miles de personas las que pueden van a salir de trabajo van a meter los esquís la Tablada en el coche hice van a ir a la montaña así que Jordi te han puesto deberes Nos hemos luchado con un compañero en la redacción de dejar este recado para ti muy buenas

Voz 31 34:50 pues aquí Alfonso Ojea director de pista blanca que es lo que te quería preguntar era sobre la Val d'Aran sobre concretamente Baqueira Beret que este año inaugura un nuevo pico esquiable ocho picos tiene ya la estación de Lérida pero quería que me comentar

Voz 13 35:05 los quería que nos dijeras cuál va a ser la metodología prevista para esa zona tan específica que es la Val d'Aran

Voz 0470 35:13 no no se anda con chiquitas eh pregunta directa

Voz 1491 35:16 la directa a lo que le interesa

Voz 0978 35:19 además bueno

Voz 0470 35:21 B porque hemos calibrado muchas veces en el mismo

Voz 0978 35:23 programa que hay que tener mucha psicología ayer hablaba no de de la psicología dentro de la meteorología dentro del mundo del esquí ya tiene que ser total porque claro venimos de una situación con nevadas significativas desde finales de octubre hubo entusiasmo quién tenía más ganas pues ya ha ido a Qatar la nieve hay gente que no se espera que se abran las estaciones de esquí de montaña esta situación pues bueno ha ido más o menos aguantando con espesores significativos nada del otro mundo pero a medida que se iban acercando estas fechas más satíricas no en el sentido de que comportan más estrés porque más gente va subir este primer fin de ser éste va a ser el primer fin de semana que prácticamente todas las estaciones que pueden van abrir entre ellas Baqueira pues claro se espera que que haya mucha nieve y la meteorología pues va a su ritmo lo digo porque como ha pasado en los últimos años después acabado bien la temporada pero no podemos dar un mensaje optimista para la Val d'Aran luego ya concretaremos para estas para otras zonas pero exactamente para ahí sí que es de los puntos del país que se espera que nieve hemos mirado para los próximos días para el fin de semana se pueden acumular entre esta jornada de hoy y mañana unos veinte centímetros será viento que del norte que acumulará las nevadas ahí después Valle

Voz 17 36:34 es casi el desierto porque hemos mirado

Voz 0978 36:36 hasta el puente de la semana que viene no se ve una situación de nevadas para esa zona además con un peligro que es lo que más temen en las estaciones de esquí la inversión térmica eh los mismos rápidamente esta mañana en los Pirineos a mil metros dos grados a dos mil quinientos tres cuatro grados esos la inversión térmica es lo que menos les gustan las estaciones porque enferma bastante la calidad de la nieve no pueden fabricar en muchos casos nieve artificial pues bien hoy y mañana en la Vall d'Aran desaparece la inversión térmica va bastante frío después la semana que viene empezaría con inversión térmica para encontrar un final algo positivo no nevadas pero sí que cada vez hay más modelos que nos están indicando que el final de la semana que viene podría iniciarse un descenso de temperaturas más continuado que anularía esta inversión térmica y poco a poco traería temperaturas invernales a la vais darán a prácticamente todas las estaciones de esquí de nuestro país

Voz 1491 37:28 así que mucha precaución para los esquiadores y para los que hagan skate sobre todo a lo largo del día en las últimas horas del día porque como esta inversión térmica esas temperaturas positivas en la nieve se pone blandito y rodillas pueden sufrir verdad Jordi sufren sufren

Voz 0978 37:46 hay que decir que por suerte en estos momentos es cuando menos insolación tenemos estamos en los días más cortos del año se produce un fenómeno que es la sublimación es decir la nieve puede evaporarse es lo que tu decías no que vuelve la nieve pastosa peligrosa pero con estas condiciones de inversión también muchas veces hay poquísimo humedad pasa directamente de hielo a Gas es decir a vapor de agua por eso sí la inversión fuera un poquito más adelante en el calendario sí que serían complicadas las horas centrales de la jornada pero bueno con esta situación más o menos aún no ser la ideal Se podrá capear un poco esta mala calidad algunas horas de la nieve

Voz 1491 38:23 da un poco de envidia Alfonso Ojea así que yo también me voy a descolgar como una petición así concreta venga dime cómo va a estar la constan en la sierra de Cazorla

Voz 0978 38:33 la sierra de Cazorla pero qué vas a hacer detecta lesiones mucha indiscreción

Voz 1491 38:36 pues nada darme paseos por ahí vale

Voz 0978 38:39 vamos a hacer un pronóstico generalizado para esa zona y la verdad es que podrás disfrutar de de de muy buen tiempo porque mañana por ejemplo a primeras horas IVAs muy temprano helada helada en prácticamente toda la sierra no muy significativa pero sí helada la máxima pena alcanzará los diez grados y es que mañana va a ser un día frío a pesar de hacer mucho sol cuando éste es el Sol estará en agosto a la sombra pues no tras el frío el domingo pues mejora un poco el aspecto térmico van a subir las temperaturas durante la tarde al sol incluso ambiente bastante agradable cerca de los quince grados poco viento y el domingo también seguirá luciendo el sol en un día radiante ideal para pasear y disfrutar de su entorno

Voz 1491 39:17 bueno así que me abrigo bien y procuro estar al sol

Voz 0470 39:21 si además se pueda escoger uno

Voz 0978 39:23 buen color Cillo que por estas fechas poca gente lo coge sólo los que van a esquiar en esta zona zonas también el sol pues eso no sacia

Voz 1491 39:29 los más guapos voy a ser la envidia del equipo de de buenas cuando vuelva el domingo por la noche gracias Jordi

Voz 13 39:34 venga que vaya bien buen fin de semana

Voz 32 39:57 vamos

Voz 1491 40:14 hoy lo hemos puesto un poco difícil dice en Twitter que que se niega a responder a nuestra encuesta es que imagen de un político español en campaña electoral os ha dado más vergüenza ajena

Voz 0032 40:27 había muchas opciones muchas posibilidades pero nos teníamos que limitará cuatro nosotros hemos elegido Albert Rivera desnudo que va ganando con el treinta y cuatro por ciento de los Bocos los votos a Juanma Moreno pidiéndole el voto a Pepe ahora mismo

Voz 1981 40:40 hace unos días honran la herido a la laca diciéndole oye tú vas a votar al PP no te votar al PP XXXII por ciento de los votos os acordaréis también Pablo Iglesias con Ana Rosa visitando su casa corriendo haciendo footing por

Voz 0032 40:53 su barrio diciendo bueno que no había que vivir

Voz 1981 40:56 de fuera de la ciudad que había que estar con el pueblo bueno pues es tiene el veintiuno por ciento de los votos y Miquel Iceta bailando rehacer por ciento

Voz 1491 41:04 si a la gente en el fondo le ha gustado sí

Voz 1981 41:06 pues yo creo que es algo tierno también bailo por ejemplo Soraya Sáenz de Santamaría acuérdate

Voz 1491 41:09 a dormir pero sí sí si tenemos un montón de políticos aficionados al baile mira

Voz 1491 41:17 L Pero Iceta se ha quedado ahí con el trece por ciento y parece que lo hemos perdonado ese final de de sus mítines de la anterior campaña catalana tan mal han Dhanga y aseguró estar híper ventilando ante nuestra encuesta no podéis juntas estas cuatro visiones horrorosas en un mismo tuit pero al final dice bueno Iceta bailando la verdad es que me mola porque estaba muy Ruiz risueño no yo le veía pero es que genera buen rollo sí

Voz 0032 41:44 Alia piensa dice Juanma Moreno con la vaca debe estar muy desesperado por los votos para montar esas

Voz 1322 41:49 bueno eso es Pijus Magníficus cree que

Voz 1491 41:52 la más vergonzosas Albert Rivera desnudo como imagen pero piensa como el propio Rivera no que como estrategia de marketing les ha salido escribe fetén hombre es es cierto que en su día

Voz 1981 42:02 tampoco es que tuviese el mucho éxito pero a la larga larga Jun dando muchas campañas electorales eso sí las el resto sin desnudo esa fue la única que tuvo desnudo ahí pues arrasaba ha salido bastante

Voz 1491 42:14 invitamos a todos nuestros políticos a desnudarse

Voz 1640 42:16 a la larga la larga buenas bueno

Voz 1491 42:19 sobre Twitter nos limita muchísimos tonos deja poner cuatro opciones que algunos Nos pedís más

Voz 35 42:26 buenos días soy Antonio de Zaragoza en el momento que yo quiero recordar no es una campaña electoral fue a Aznar hablando con acento tejano que Vergüenza nacional por Dios

Voz 1491 42:37 la guerra es uno de mis momentos decía que Perera heridos estamos trabajando en ello

Voz 36 42:43 hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente

Voz 1981 42:51 lo dicho por favor

Voz 36 42:54 hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente

Voz 1981 43:00 hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ella me totalmente

Voz 1491 43:06 en un comentario también el acento maño de nuestro oyentes

Voz 0032 43:09 sí

Voz 1640 43:10 a qué es exportado eso es maravilloso no se decanta el acento

Voz 1491 43:15 los en hay natural cinco y trece cuatro y trece en Canarias

Voz 0453 43:24 el presidente Gianni Infantino al presidente Alexander se Ferine al presidente Luis Rubiales mi amigo Florentino Pérez la elección de la administración es que este partido se va a disputar con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 1491 43:41 a las veinte y treinta a las veinte y treinta fue no a última hora de del juez saltaba la noticia Alejandro Domínguez presidente del Conmebol confirmaba lo que se venía rumoreando a lo largo de toda la tarde el Santiago Bernabeu va a ser la sede del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores es después de los altercados vividos la semana pasada en Buenos Aires la Confederación ha decidido que lo mejor pues que sería jugar fuera de Argentina directamente ya fuera de de del continente Luis Rubiales presidente de la Federación Española de explica a Manu Carreño cómo ha sido la negociación todo en tiempo récord

Voz 13 44:15 ya es oficial si no

Voz 0796 44:17 de lo cierto es que es un día para estar contento y satisfecho porque nadie te dice nada el fútbol y también con el respaldo de noche volvían no hemos hecho posible que dentro de una situación de quesos

Voz 37 44:30 ha sido todo en las últimas horas porque había se había hablado de Qatar de Abudavi de Miami de Paraguay de un montón de sitios como ha surgido Luis la la opción de la sede de Madrid

Voz 0796 44:41 bueno pues son aproximadamente cuarenta y ocho horas hablando con el presidente desde de comer gol con Alejandro que acabo de escuchar sus sumidos ahora en la rueda de prensa de acaba de va de hemos tratado de de estar con cautela y sobre todo de España en lo que sí sí vamos digamos que hubiera una aprobación por parte de de FIFA ahí de UEFA aquí que que obviamente siempre te invitara dentro el fallo como se ha sido una sede neutral lo que ahora donde ahora se tiene que desarrollar el partido y bueno pues se dan todos los condicionantes y agradecer la confianza y a la vez también con la responsabilidad que depositan en nosotros y que tenemos que adquirir con esta decisión

Voz 0032 45:25 había muchas ofertas sobre la mesa Emiratos Árabes y Miami incluso ofrecían dinero para acoger el partido pero finalmente pues ha decidido jugarlo en España el propio Alejandro Domínguez ha estado en el larguero y argumentaba que Madrid

Voz 13 45:38 reúne todo lo necesario a Alejandro por España por que Madrid

Voz 0796 45:43 bueno porque Madrid encontramos es que este es la neutralidad este garantizada y entendemos además de que la población argentina fuera el territorio argentino es la más grande en la que en España con la conectividad que tiene el aeropuerto de Barajas con Latinoamérica portero en una ciudad que tanto en las diez más segura del mundo por todo lo que significa ir a Madrid que conocemos de la tradición histórica del fútbol español la amistad que une como Conmebol y la Real Federación Española es la Diada se con el cariño y el respeto que ha demostrado Louis Vuitton por eso que él ha hecho para que esto sea posible al mismo tiempo a pedirle perdón y culpa tantísimos

Voz 0470 46:37 con

Voz 0796 46:40 intente

Voz 1491 46:41 el tema del dinero es interesante porque Madrid no no ofrecido pasta pero sí una importante infraestructura para que se juegue el partido pero a ver el dinero que sí que va a estar ahí el dinero de las entradas ya dónde va ir mona Alejandro Domínguez ha querido aclararlo

Voz 0796 46:57 y al mismo tiempo también al aprovechar la oportunidad para decirle que todo lo que se recaude este partido ir para cubrir cortos y luego te lo que sobre ir a un fondo a transferir si no hay trabajo para erradicar la violencia en el fútbol sudamericano todo lo que se recabe y sobre todo Aira IS en este partido es como el número de conversiones

Voz 1491 47:38 bueno han pasado ya treinta años más de treinta años desde que conocimos a Coque Malla al frente de Los Ronaldos pero hacen mucho también que dejó por méritos propios de ser el ex cantante de una banda mítica para ir bueno tomando poco a poco unánime son artística en solitario además que Aprocom

Voz 0032 47:56 poco que todo o casi todo hasta llegar a componer temas mira

Voz 17 48:00 de temas pop como Berlín

Voz 38 48:04 de las fotos que ya no

Voz 0032 48:08 hay otras canciones más conocidas

Voz 16 48:11 más mainstream como este no puedo vivir sin no

Voz 38 48:15 bien no

Voz 1491 48:42 además lo lleva aplicando mucho tiempo y que encaja como en muchos contextos es el tema más conocido de Coque Malla tanto tanto tanto que hasta luego utilizado

Voz 0032 48:53 mitin dedos y que tuvo que grabar un vídeo hay para rebatirla sí decirles que que nada de nada bueno este mes que está a punto de entrar en diciembre Cioran su saca su gira con dos conciertos en la sala Riviera de Madrid todas las entradas están vendidas esta entrevista entonces ya no tenía mucho sentido al menos a nivel promocional pero Toni Garrido le preguntaba por cómo lleva la responsabilidad de de tener tanto éxito yo creo que lo vi

Voz 0429 49:16 lo cómo cómo se vive en la realidad como seguido en los conciertos que es un intercambio ahí te subes al escenario el público es ahí abajo tules las cosas a ellos y ellos te dan cosas aquí en los dos tenemos responsabilidades siempre creo que el público también tiene una responsabilidad cuando han concierto tiene un papel que jugar que si no lo juega el el el la ceremonia no funciona no y por eso yo cuando escribo en redes Itar joder hay muchas gracias habéis estado increíbles lo digo de verdad que hay públicos que entiende

Voz 16 49:51 pero el papel alguna vez ha dicho hoy habéis esta flojos de nada

Voz 0429 49:55 llegó a ese punto porque es una falta de educación no no digo habéis estado habéis estado fatal pero si tú comparas mis poste y tal se nota donde donde yo hay un entusiasmo que el público ha estado increíble donde bueno pues ahora el cimiento por haber asistido

Voz 1491 50:21 oye qué responsabilidad para los conciertos de Coque Malla hay que dar la talla como público la verdad es que es impresionante cuando cuando vas a un buen concierto Corea una canción

Voz 1981 50:36 me imagino estar viviendo desde el escenario nadie tiene que hacer

Voz 38 50:40 fascinado

Voz 1491 50:47 muchos artistas no juegan también con esos coros de del público como si fuera una parte más de del espectáculo que tienen preparada una parte más de de la canción

Voz 16 51:01 el pum pum como maneja porque cuando estás hablando un disco en directo tú eres consciente de que la reacción del público también va va sonar como manejar el público para grabar un disco directo pues es que en este caso of

Voz 0429 51:12 es increíble porque

Voz 16 51:15 el público hizo lo que tenía que hacer hizo lo de necesitamos fue una clase perfecta hay un momento brutal

Voz 0429 51:22 que la gente no se da cuenta de lo importante que fueron ellos mismos no que es el dueto con Iván Ferreiro no cuando a mitad de la canción lo presento la gente empieza a aplaudir no deja de aplaudir durante todo

Voz 1491 51:36 toda la parte instrumental

Voz 38 51:38 qué soltaros genera una energía en todas aparte el sigue ahí hay pruebas de que no es trucado porque en el vídeo se ve gente está de pie

Voz 1491 52:31 bueno el público con sus coros con sus aplausos Iván Ferreiro al que escuchábamos dedicarme mencionaba Coque Malla pero el disco tiene otras colaboraciones también otros acompañantes

Voz 0032 52:41 el como Santi Balmes de Love of Lesbian no

Voz 38 52:49 Dani Martín

Voz 16 52:50 claro debe ser muy especial Neil Hunt

Voz 12 53:01 Chain

Voz 16 53:03 yo de diva en Comédie munición de digo

Voz 0429 53:11 pues bueno brutal brutales como

Voz 38 53:14 el torpedo en la zona como se dice no

Voz 16 53:17 la zona de flotación para que nuestros oyentes entiendan lo que esas artistas tenemos un ejemplo esta es la canción la señal de Coque Malla esta es la canción Avs enfermo iba en Kobe

Voz 12 53:47 no me gusta más la tuya

Voz 16 53:54 menos mal que tienen que tienen buen rollo es también pública madre mía

Voz 1491 53:58 pues sí Toni Garrido ha confesado además que las letras de Koke le han inspirado en momentos algo complicado