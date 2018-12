De Buenas a Primeras (04/12/2018)

Voz 1491 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

empieza el martes cuatro de diciembre con trece grados en Murcia hay tiempo sin grandes cambios sol lastima a grandes rasgos en casi todo el país y temperaturas un poco más altas me apostaría lo que fuera a que la mayoría de los que estáis escuchando muchísimos habéis dejado de seguir a alguien en las redes sociales últimamente porque comparte contenidos que nos gustan o que no sé con los que nos desde

Voz 1621 01:16 bueno sí que habéis dejado de de seguir va haber silenciado en Facebook a una persona que en el mundo real en el mundo analógico es alguien cercano un amigo incluso pero que en las redes cuelga cuelga artículos o expresa opiniones que os cansan un os molestan así que preferimos dejar de verla aseguró que aquí

Voz 1491 01:33 casi todos los ha pasado hoy esta mañana queremos hablar de si eso es bueno o no es bueno de cómo estamos construyendo en realidad una especie de burbuja de cómo estamos ayudando en realidad a los algoritmos que dominan Facebook Twitter o Google y que nos han provocado una cierta intolerancia cada vez más grande hacia los que piensan diferente una intolerancia insoportable en definitiva hacia lo que no

Voz 1621 01:55 Nos gusta porque los algoritmos no sólo provocan que nos llegan anuncios de lo que supuestamente puede interesarnos comprar por el perfil que se han hecho de nosotros también provocan como una especie de efecto dominó que veamos lo que más les ha gustado a nuestros amigos en redes o que no aparezcan ahí bien destacadas publicaciones que tratan temas sobre los que en realidad ya hemos leído

Voz 1491 02:17 le esto combinado con el rechazo hacia personas que piensan diferente Nos va metiendo poco a poco en un cajón ideológico los algoritmos esos sistemas de inteligencia artificial que hacen que cuando yo busco algo en Google los resultados que me aparecen sean todo lamente distintos a los que de aparecen por ejemplo Aitor o a cualquiera de los que escucháis los algoritmos son como escribía hace unos días Ricardo de Querol sistemas creados para detectar nuestros prejuicio Dios y alimentarlos hasta el empacho lo importante o preocupante es que ya cuatro de cada diez jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro años eligen informarse a través de las redes sociales Julia Amores

Voz 7 02:53 todo lo que vemos en Internet está filtrado hoy sesgado por los algoritmos son esos cálculos que hace Google Facebook con la información que tú les das dices que eres español pues cuando busques una noticia las primeras opciones serán en medios españoles que te gustan los gatos pues en tu muro de Facebook aparecerá misteriosamente decenas de vídeos de gatitos cómo Internet es infinito los algoritmos acotan un poco lo que vemos pero a veces ese filtro Nos mete sin que nosotros queramos en una burbuja volvamos al ejemplo de los gatos te dedicas a darle me gusta a las publicaciones de gatos subes fotos de gatos sigues a páginas de gatos y en poco tiempo cada vez que acceden a Internet todo está lleno de gatos no hay ni rastro de fotos o vídeos de perros así que acabas creyendo que a todo el mundo le encantan los gatos ya nadie le interesan los perros el problema es que es una visión bastante alejada de la realidad porque al que le gustan los perros le está pasando exactamente lo mismo que a ti importando su percepción es la contraria a nadie le interesan los gatos evitar estos filtros es imposible la única opción es conocerlos y engañó

Voz 8 03:54 Carlos vamos que la próxima vez las redes por mucho que te guste los gatos y los perros para despistar

Voz 1491 04:07 hasta qué punto podemos como decía Julia despistar a estos sistemas a estos algoritmos es lo que le vamos a preguntar además de otras cosas Alex Raúl John experto en Vic datan recogida y análisis de datos de la Universidad de Deusto lo haremos como siempre a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro todavía no se nos ha pasado el susto el mal cuerpo de que casi cuatrocientos mil andaluces hayan votado a un partido abiertamente xenófobo así que hemos decidido desviar la atención pensando en otras cosas que también nos deja incómodos de mal humor así como apesadumbrado

Voz 1621 04:59 sí de eso va la encuesta de hoy en arroba de buenas de cosas que te retuercen nos ponen mal cuerpo hemos elegido cuatro opciones como siempre porque Twitter no nos da más espacio pero sabemos que hay muchas cosas así que podéis contarnos qué os revuelve a vosotros el estómago que os puede fastidiar el día en nuestras cuatro opciones honestas

Voz 1491 05:18 que te cancelen Un vuelo que sólo lo han votado el diez por ciento de los oyentes SER que no les ha pasado nunca

Voz 1621 05:24 que si es una faena o que les molesta más por ejemplo que les pongan una multa de tráfico tiene el diecisiete por ciento

Voz 1491 05:31 que los votos a mí una multa me me me me lo recibía todos pero nada nada me deja plena de Nochebuena aunque lo habéis votado el veinte por ciento entre ellos Diego de Zaragoza

Voz 9 05:44 buenos días bueno Ros la cena de Nochebuena pues que quieres que te diga que pese a su mal rato se sienta juntas con los cuñados si yo yo particularmente tengo un par de cuyos que lo regalo

Voz 10 05:53 no no no no no no no no no no lo equívoco no no no

Voz 9 05:56 no no no no pago porque no tengo vengan porque eso nos lleve pagó para que estén en otra casa en otra familia vamos si necesitéis cuñados Aitor he oído que tú no tienes problemas de regalos cuyos todo lo te pago te pagó dinero para que todos lo lleve sin debate los te lo llevó a Podemos

Voz 1491 06:15 iniciaron una negociación aquí sacar tajada de la encuesta ir

Voz 1621 06:18 perdiendo cuñados no no no GT

Voz 1491 06:21 muy bien todos los cuñados a tu cena de Nochebuena

Voz 1621 06:23 pero que lo pasamos genial porque no nos lo hemos pasar muy bien en mi familia pero lo que me sorprende es que hayan votado más gente por reaccionado Nochebuena que por la multa de tráfico cancelaron el vuelo

Voz 1491 06:34 es que yo estoy absolutamente con la doble vara de Nochebuena

Voz 1621 06:37 bueno nos queda la cuarta opción que es la ganadora de hoy en nuestra encuesta de Twitter y es que te roben la cartera

Voz 11 06:43 qué surgido el retraso o cancelación de un vuelo pero me imagino que tiene que ser tan desagradable como aguantar cuñas en la cena de Nochebuena me robaron la cartera hace dos años y eso sí que te dejan mal cuerpo nos dijo nada el vía crucis que te hacen pasar para conseguir de nuevo toda la documentación

Voz 12 07:03 antes de seguir

Voz 1491 07:05 quiero abrir los teléfonos a los cuñados que no se quieren reivindicarse

Voz 1621 07:10 si quieren venirse conmigo a pasar la noche uñas

Voz 1491 07:12 todo fobia evidente nombre gratis no que nos pague que nos pague Diego Armando atónomo

Voz 1621 07:17 en un tanto por ciento eh

Voz 1491 07:20 por tenerla a mi cena no me mandáis a nadie más bueno cuñados del mundo si queréis dejaros o reivindicaron seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos al otro lado tenéis a Sergio Díez que está en la producción con Borja González al lado la técnica ahora sí empieza el martes empieza de buenas a primeras

Voz 4 08:12 de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1491 09:20 son casi casi las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias las vidas de las vidas no las modas pancarta de Dios también era deuda también vienen iban Rodas vienen y van y esperamos que los de que lo de Vox será también una una moda lo que pasa es que se cumpla esta máxima y que podamos dejar de hablar del partido de de ultraderecha que hasta inspirado de alguna manera nos va nuestra encuesta de hoy en arroba de buenas buenos lo que al margen de si está o no está de moda y y lo cierto es que les han votado cuatrocientas mil personas cuatrocientos mil andaluces dentro de de esta moda tan nefasta también hay partes buenas es que somos buenistas pero era verdad

Voz 1621 10:08 a entrar lo bueno es que está haciendo

Voz 1491 10:10 muchísimo humor sobre lo que puede dar de sí la presencia de de este partido en el Parlamento andaluz esto es el Mundo Today Susana Díaz admite ahora que fue un error pedir el voto para la ultraderecha días no lo es

Voz 1981 10:23 Marta pactar con Vox para que no gobierne el PP boxes disuelve después de que alguien les explique que la reconquista ya se hizo en el siglo XV ahora vale vale pues nada estábamos confundidos es que dejamos el colegio en tercero de Hebei no sabíamos todo eso han dicho los autores de chirigotas ya buscan desesperadamente palabras que arrimen con Vox admiten que con Hitler es más fácil Pedro Sánchez celebró con Vox la derrota de Susana Díaz Susana Díaz podrán sentarse a Pedro Sánchez ahora que dejará la Junta la ultraderecha admite que llegara al Gobierno por las urnas es una victoria a medias el Parlamento andaluz tendrá que instalar en la puerta abrevaderos para los caballos de todos los diputados de Vox

Voz 1621 11:06 esto de los caballos se debe a las muchas fotos que vive el líder de Vox Santiago Abascal a lomos de un caballo el caballo es la puesta de Vox por el vehículo libre de emisiones cada uno lo hace a su manera en La Ventana que están siempre ahí a la última ha hecho eco del crecimiento que puede sufrir este sector el equino de los caballos gracias a la llegada de Vox a las instituciones andaluzas

Voz 1786 11:26 bueno estamos aquí comentando con los compañeros que la entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz es la clásica no decía agridulce la agria digamos por la vida en general pero pero dulce por la industria caballar como han apuntado anteriormente los los compañeros de El Mundo Today los diputados de The Boss vamos a vamos a ampliar la noticia compañeros los imputados de Vox han exigido ir a caballo a las sesiones del Parlamento y una ganadería es la suministradora de los caballos me acompaña la propietaria esta ganadería Mari cruz gamada qué tal buenas tardes bellísima zar de Getafe tardes club esto es buenos tiempos para el caballo no suponían pésima buenísima puede caballo no

Voz 1981 12:07 como mínimo la verdad que si el caballo vuelve a ser el símbolo del poder de la conquista Wert para nosotros ver a Santi Abascal galopando a lomos de un corcel no recordaba a todos yo pienso a Alejandro Magno entrando triunfal en Babilonia después de vencer a los persas no

Voz 1786 12:25 sí esto es justo lo que todo el mundo es verdad y es cierto que que los parlamentarios desde a caballo no es todo lo confirmaba

Voz 1981 12:31 ahora se someterá a votación vale vale aunque no creo que haya ningún problema porque la izquierda son muy amiguito de la animales además el caballo es un método detrás es ecológico no contamina no la progre listos me parece además el animal que mejor representa la belleza de Andalucía Easy vota contra eso vota contra la belleza contra Andalucía

Voz 1786 12:58 entrarán a caballo pero hasta donde no hasta las

Voz 1981 13:00 cámara misma hasta la calma no descabalgó harán se quedarán encima de la montura durante toda la sesión y eso que

Voz 0827 13:06 la ineficacia bueno pues que no les hará falta el escaño

Voz 1981 13:09 vale quedará un asiento libre que se podrá donar claro a un español que esté cansado y no tenga dónde sentarse bien español de verdad

Voz 1786 13:18 siento se puede utilizarse Mila

Voz 1491 13:21 G otra pregunta qué es y qué tipo de caballo va a ser el corcel institucional de de los parlamentarios de Vox porque no es lo mismo un caballo andaluz

Voz 15 13:31 de un caballo árabe

Voz 1491 13:34 este último entendemos que no sería muy del agrado de Vox pero oye nunca se sabe

Voz 0527 13:38 eh qué qué tipo de caballos veremos hoy en el Parlamento andaluz

Voz 1981 13:41 no ha del tipo equino básicamente son la mejor eso es lo otro no son caballos única equinos equinos

Voz 1786 13:48 déjeme Mari Cruz una polémica que ha habido porque algunos caballos se han quejado no están de todos contentos con esta iniciativa cabalga dos por por por los miembros de Vox me gustaría que escuchará este caballo que te hemos grabado y hemos traducido

Voz 16 14:00 el que dice tengo cuarenta pavos con sus amigos les gusta montar a pelo sin montura pero ellos ellos tampoco lo llevan nada y la verdad no yo no me gusta notar los testículos del desconocido frotándose contra porros y por favor

Voz 1786 14:23 origen y pudor están descontentos algunos caballos que tiene que decir Cruz

Voz 1981 14:27 no conocemos están ha llegado esta problemática que vamos a tomar medidas poniendo pues no en el lomo del caballo a gente el contacto animales su parte baja porque son hombres y mujeres de verdad

Voz 1621 14:39 vale pero por higiene pondremos

Voz 1981 14:42 de trapío entre medias Remedios

Voz 1786 14:44 Mari Cruz gamada el suministro de caballo de de

Voz 1981 14:48 muchísimas gracias de caballos en plural de caballa déjame añadir que otra propuesta de Vox va a ser sustituir el moderno Whatsapp por la gloriosa mensajería con y vamos a pensar son muy gay halcones y águilas que los mensajeras muy animalista a la izquierda le gustará no que le gusta

Voz 17 15:14 ver si gracias a este periodista no nada

Voz 1491 15:19 bueno es reconfortante en cualquier caso un poco de humor negro aunque la cosa es muy seria pero un poquito de humor negro sobre todo en los tiempos que corren

Voz 4 15:38 letra si a Verona

Voz 1491 15:44 yo estaba bajando la música para que cantara pero no

Voz 1621 15:48 baja de la tuvo en bueno sabes que quieres está poniendo de moda últimamente en los estadios de Estados Unidos en los intermedios de los partidos poner esta canción en un partido de béisbol levantaban los niños pues ponen esta canción y los padres con hijos los levantamientos aparecer en la pantalla enorme simulando la escena de Rafi que Isinbayeva Foc canalla aparecen en grande me parece una una idea pero todo el estadio entonces empiezan a parecer niños

Voz 1491 16:10 y horror esos niños conoce vean de mayores de ahí

Voz 1621 16:13 hombre pero es esto estos americanos son la leche tengo una idea que esto puede ser y ahora de repente con lo dijo vía

Voz 1491 16:20 saques la pero es se ha rehecho a ver si

Voz 1621 16:22 son humanos sabes con humanoides así entonces será poner el Rey lo nunca pasa de moda

Voz 1491 16:29 de nada me han musical que es que lleva más años que

Voz 1621 16:33 pero que esto puede ser una buena idea para nuestra felicitación de Navidad a los oyentes de de buenas sí que hacemos quién levanta que no lo sé

Voz 18 16:46 debería de bacterias yo que soy más gran

Voz 1621 16:48 bueno pues vale pero yo con la bota que tengo cara de Simba poco

Voz 1491 16:58 bueno ella lo decidiremos cuando se acerque un poquito más la Navidad porque en realidad el motivo por el que suena esta canción es este Isaías Lafuente

Voz 19 17:13 ya sabía por la cuestiones

Voz 0827 17:17 el British Film Institut ha anunciado que a partir de ahora no va a financiar películas que tengan como protagonistas a villanos con algún tipo de cicatriz o deformidad facial es su forma de sumarse a una campaña en las redes que bajo la etiqueta yo no soy tu villano pretende combatir estereotipos que pueden estigmatizar a colectivos de personas por su apariencia física

Voz 19 17:37 claro

Voz 0827 17:37 nadie puede poner en duda la noble intención aunque la medida concreta nos hace preguntarnos una vez más si la cosa no se nos está yendo de las manos porque quizás pueda recriminarle algunos directores su escasa imaginación a la hora de dibujar personajes malvados pero no creo que a ninguno de muy York

Voz 1621 17:55 ya es un nuevo episodio de esta cultura por mostrarse siempre defendido por algo no financiar películas y con malos que tengan cicatrices la susceptibilidad a flor de piel oye pobres Car del Rey León que además lo lleva hasta en el no

Voz 1491 18:08 costar seis eh peliculón ahí con Al Pacino dar de Eider Freddy Kruger bueno todo amparado además supuestos estándares de de diversidad y de respeto pues de malentendidos si precisamente hace unos días de escritor Juan Soto Ivars hablara en su columna en el confidencial sobre esta piel fina nunca mejor dicho escribía la sonrisa del Joker porque los parados están arruinando a la izquierda

Voz 20 18:33 es decir estamos gilipollas y creo que sí pero igual tú tienes una aportación un poquito más suculenta la reflexión

Voz 21 18:38 en este tema ya empiezo a estar más por la comedia que poner matiz pero a mí lo que me llama la atención siempre en todas estas iniciativas que inventa siempre controlan lo que hacen los demás este un montón de gente sin el más mínimo talento creativo le dice a los que sí tienen talento creativo que es lo que pueden y lo que no pueden crear lo que me revienta de estas polémicas es precisamente ese enfoque y que a la gente que por ejemplo quiere que en la las personas con una cicatriz en la cara estén estigmatizados para bien pues no se le ocurra hacer un guión y hacer una película donde el bueno sea un poco la cara marcaba de alguna manera yo creo que esto sería mucho más útil y de hecho creo que sí que hay directores que lo hacen por ejemplo la última película de Star Wars las buenos la última saga digamos está protagonizada por una mujer es que es acrobática fuerte valiente etc yo creo que es mucho mejor hacer una película donde una mujer rompa un estereotipo y genere la empatía de los espectadores Si promueva digamos un modelo de de la mujer pues echa p'alante etcétera a decir a los que han hecho una película donde la mujer es una tiernas Flors decide Florenci ya que no tiene la banda financiar eh

Voz 22 19:47 bueno ha dado además la la casualidad que ayer por la tarde en la ventana estaba el cantante Pablo Alborán

Voz 1621 19:52 en el estudio compositor de sus propias letras que reconoce que este es un tema que es una cuestión que es el atraganta un poco mira yo

Voz 19 19:59 el tema es que me perdonen

Voz 1 20:02 porque no es un tema muy largo porque porque

Voz 19 20:06 de todo yo estoy en contra de cualquier letra que denigra partimos de la base también que en la creación no existe creación sino de libertad el arte en general se puede leer se pueda interpretar de una manera poética o literal aislada o puntual no entonces obviamente sí sí yo por ejemplo el otro día escribe una canción que se llama aprieta me las manos si yo te digo aprieta la mano

Voz 1491 20:28 el día claro si yo para mí aprieta las manos

Voz 19 20:31 o te aprieto a las manos para mí está ligado algo bonito obviamente tenemos que ser sensibles a que a lo mejor otra persona interprete que apretarme las manos le puede llevar a un episodio traumático pero la ACB de una libertad no tienen por qué achacar Miami una Un algo que yo no he dicho ni siento ni pienso ni ni defiendo

Voz 0527 20:49 no lo Pablo es que este no así con el ejemplo que ha puesto es decir se llegaría al ridículo de que después de escribir todo esa canción interpretarla la Asociación de Bancos de España criticase

Voz 1786 21:00 esa sensibilidad lo que pasa es que claro está pero pero podría pasarle

Voz 0978 21:05 pero la cosa es que claro

Voz 19 21:08 todo esto todo esta sensibilización y esta yo creo que debe estar arropado protegido por la cultura en general se sea por la culto

Voz 1621 21:17 una por una Isona

Voz 19 21:20 todo osea también hay que ser conscientes de que hay gente que a lo mejor ha tenido un episodio traumático y puede entender que tener una cicatriz en la cara y a lo mejor la tienen la cara Le le pero de pero hay que hay que la cultura nos tiene que arropar a todo para entender que es algo contextual no algo individual

Voz 20 21:37 que tú estés dando vueltas a esto no no no no no como tú lo estás dando con con cuatro y cinco

Voz 1491 21:42 hay dos tres cincuenta y dos en Canarias

Voz 23 21:45 tú ven ven ven penden

Voz 1491 22:02 la semana pasada en noruego Magnus Carlsen a casa con el trofeo de mejor jugador de ajedrez del mundo lo hizo después de ganar al estadounidense Fabiano Caruana aunque aquí en España en los últimos días y resulta que hemos oído hablar mucho más del segundo de Caruana que del primero

Voz 1621 22:18 sí quizás hoy tiene tenga que ver que Caruana se entrenó durante un tiempo aquí en España su familia de hecho decidió mudarse a Madrid para que el niño entonces tenía unos doce años desarrollase su voto

Voz 1491 22:28 es que España bueno pues porque aquí vive uno de los entrenadores más reputados del ajedrez Boris sol ni un maestro ruso que ha formado a los grandes de este deporte y que éste afincó aquí en España ya que es el país además que organiza más Nos internacionales España es un país

Voz 24 22:46 claro que tiene muy buenas precisión se existe becas baste decir que España en el siglo IX fue la puerta de entrada de ajedrez aeoropuerto desde mundo árabe te digo una persona conocida

Voz 19 23:02 eh

Voz 24 23:04 tal serie APA que por cierto fue el fundador del primer Conservatorio en Córdoba con él entró en ajedrez la música del ajedrez entraron con la misma persona sí sí sí y muchas más cosas enseño a los españoles

Voz 25 23:26 no no

Voz 1621 23:32 lo son y se dedica a formar talentos el ficha a niños que prometen los entrena aunque reconoce que para ganar un campeonato de ajedrez hay que tener un don innato para ser campeón del mundo hay que ser cantante

Voz 26 23:45 claro

Voz 24 23:47 qué quiere decir cada actividad G3 entre ellos Si bueno es una parte artística que quién ajedrez tiene que en nata por supuesto partes el calco ideas definición de ajedrez que me gustan más que otros es arte calco ártica Ése es el orden porque la mayoría de mortales

Voz 22 24:14 no vimos la parte artística vimos a dos señores que unas piezas que los mueven haciendo cálculos muy rápidos no entendemos la parte artística del derecho

Voz 24 24:23 eso es digamos como una miedo yo musical como como un estudio de en el estudio de ello es muy importante de coger esta armonía el ritmo entonces en el juego de ajedrez es lo mismo la matorrales es parecida entonces esta armonía interna de introducción de Pi es es es lo que es más misterioso es más interesante en no más íntimos

Voz 1491 24:59 qué forma apasionada de de hablar de un deporte de un deporte que como todos esos requiere preparación mental si nota

Voz 24 25:07 también física es que en lo positivo de la partida de ajedrez es ganar por eso es deporte es deporte tan exigente que muy pocos ahí yo decía Si exagerar que esa que la extensión que tiene jugadores de Heather es super muchísimos deportes con éxitos la derrota en ajedrez duele mucho más que en cualquier otra actividad toman con que en el en el juego está tu propio ego el ajedrez es deporte tan exigente que pierde preparación física muy seria yo sé que Caruana Gitgit mucho a esta faceta Yi

Voz 19 25:52 parte ya algunos costes como yo cuento

Voz 24 25:55 ese trecho esto es necesario ahora relación entre deporte físico deporte de ajedrez es más compleja más compleja yo puedo decir de mi Experience que por ejemplo de entrenadores de fútbol la Unión Soviética me pellizco de jefe de departamento de ajedrez que es el cursos de ajedrez

Voz 1621 26:24 a los jugadores entrenadores entrando

Voz 24 26:27 dos entrenadores es útil para jugadores y no me atrevo

Voz 1621 26:33 ahí lo deja no sabemos si el problema es que no sabrían jugar o qué exactamente el caso es que como decíamos al principio este reputado entrenador es uno de los que formó al subcampeón del mundo en su momento supo reconocer que sería bueno

Voz 1786 26:45 no no por cómo jugaba sino por cómo observaba los de

Voz 24 26:49 asturiano que no tuvo un resultado demasiado brillante me sorprendió analizando partió desde otros jugadores la visión de tablero que el demostrara verá totalmente extraordinario juego si todavía en nivel no correspondía pero la vistió daba esperanzas que puede ser muy fuerte

Voz 19 27:13 música está llena de canciones que alcanzaron electo

Voz 0527 27:15 quitó por casualidad de temas que por cosas del destino acabaron por conquistar el mundo lo que no abundan son las canciones inacabadas que llegasen a lo más alto Sitting ante todo Cop debéis fue el primer tema

Voz 19 27:29 póstumo en llegar al número uno en EEUU meses después de que Otis Redding autor de la canción perdiese la vida en un terrible accidente

Voz 14 27:38 sí sí

Voz 19 27:49 el gran tema de Otis Redding se fraguó has aquel triunfante paso por el festival de Monterrey de mil novecientos sesenta y siete después de una intensa gira Reding se retiró de los escenarios para dar forma al que sería su siguiente trabajo un disco en el que el músico se volcó con la idea de hacer un trabajo mayúsculo Reding nunca llegó a escuchar ese disco ni tendría tiempo tampoco determinarlo el gran tema de su carrera nunca se completó Reding que había comenzado la canción sentado en su casa viendo pasar los barcos no sabía cómo acabar la canción improvisó unos silbidos con la idea determinarlo todo más adelante lo evitó la canción llegó a las tiendas con aquel silbido seriamente

Voz 14 28:37 sin

Voz 27 28:40 huy

Voz 14 28:43 no sí

Voz 1491 29:13 el origen de silbido más famoso de la historia la música Otis Redding inmortal en realidad en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 27 29:21 Joaquín

Voz 2 29:48 de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

son cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:06 Ana corbata buenos días buenos días del Eurogrupo de ministros de Economía y Finanzas sigue a esta hora reunido en Bruselas llevan allí toda la noche más de doce horas desde que empezaron porque los países del norte y los del sur no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo reformar la eurozona corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 30:21 incapaces de llegar a un acuerdo después de muchos meses de reuniones la presidencia del Eurogrupo ha optado por recuperar la poco diplomática técnica del Pacto por cansancio y poco antes de las cuatro ha anunciado el cierre de la sala de prensa confirmado que los ministros iban a seguir dentro del edificio hasta llegar a algún tipo de Acuerdo El problema es difícil porque como en los viejos tiempos de la crisis de Grecia el norte se opone a ningún gesto que permita hablar de ayudas económicas sin reformas un problema especialmente para Francia cuyo ministro tuvo que realizar ayer un viaje de ida y vuelta a París para escuchar a los representantes de las protestas

Voz 0127 31:04 protestas por la subida de impuestos de los carburantes que siguen bloqueando carreteras y autopistas de todo el país incluidas las de la frontera entre Francia y España

Voz 1491 31:12 reunión de este martes entre el primer ministro hilos

Voz 0127 31:15 sesenta antes de los chalecos amarillos está en el aire por la presión de los más radicales y tampoco parece que vaya a ayudar a rebajar la tensión la ronda de consultas del Gobierno con el resto de partidos corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 31:26 la ultraderechista Le Pen el insumiso Mélenchon e incluso la derecha teóricamente moderada piden la dimisión del presidente elegido hace un año y medio con más del sesenta y seis por ciento de los votos sólo los diezmados socialistas con su secretario general Olivier fuego tendieron una tímida mano a más con pidiendo una tregua impositiva para empezar fuego exigió al presidente un cambio de método se ha acabado Júpiter dijo tiene que descender del Olimpo mientras tanto siguen los bloqueos en los depósitos de gasolina y en algunas fronteras como en las españolas Un centenar de liceos de los miles que hay en Francia por razones bien distintas también se ha unido a las protestas y la economía empieza ya seriamente a resentirse

Voz 0127 32:08 aquí en España los que fueron padres en dos mil catorce dos mil quince ya pueden pedir que les devuelvan lo que pagaron de IRPF durante su permiso de paternidad Eladio Meizoso

Voz 20 32:16 la sentencia del Supremo afecta sólo a las

Voz 0527 32:19 Madres del sistema General de la Seguridad Social pero el Gobierno lo ha ampliado los padres y a padres y madres acogidos a las mutuas como los funcionarios de Muface por ejemplo son estos en total unos ochenta mil del millón cien mil personas que según el Ministerio podrán beneficiarse lo pueden solicitar ya los que tuvieron hijos en dos mil catorce dos mil quince y desde enero se ampliará a los de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete con un trámite muy sencillo ha explicado la ministra de Hacienda María Jesús Montes

Voz 2 32:45 pero un formulario online en el que sólo va a ser necesario indicar dos dato el año o los años en los que las persona han recibido esta prestación y el número de cuenta bancaria que sea de su titularidad

Voz 20 33:00 de todo lo demás ha dicho se encargará la propia Agencia Tributaria más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto con cadenas

de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1 33:12 de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1491 33:18 pendientes de Bruselas este martes

Voz 20 33:21 en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo

Voz 1491 33:23 Carbó buenos días muy buenos días nos espera

Voz 20 33:26 un tiempo bastante parecido al de ayer pero con algunas pequeñas variaciones es probable que alguno pues le un poco más contento porque por ejemplo poco se está viendo estos días el sol

Voz 0978 33:36 en Madrid en la capital pero en gran parte de la comunidad en muchas zonas cercanas a muchas poblaciones cercanas a los ríos Duero Tajo es que las nieblas las nubes bajas que están presentes ahora mismo se están extendiendo pues eso en los últimos días no ha posibilitado que se viera demasiado el sol o nada directamente por eso se ha mantenido el frío pero la novedad para hoy es eso que la niebla como mínimo en la Comunidad de Madrid la niebla en las nubes bajas semanas romper durante unas horas a lo largo de la tarde y eso va a dar lugar a temperaturas pues bastante altas y las compramos con las de ayer máximas en Madrid centro por ejemplo de hasta quince grados ayer apenas pasábamos de los ocho no cosa o costará más que se vayan las nieblas cerca de los ríos ahí serán persistentes algunas lluvias débiles en Galicia y en el Cantábrico pero en general en el conjunto del país no se espera una nueva jornada de mucho sol y temperaturas como ayer con máximas alrededor de los veinte grados en el Mediterráneo de los Veinticinco en Canarias donde a partir de hoy te dan un poco de Calima

Voz 1491 34:34 así que nos comentabas Jordi que estamos a punto de caer en eso que ya nos has explicado alguna vez este fenómeno de inversión térmica Ike y entre esos efectos secundarios está uno bastante nocivo que es el del aumento de la contaminación alguna nos lo nos lo habían comentado pero creo que hoy vamos a profundizar en esto no

Voz 0978 34:58 sí porque nunca está mal recordar estas cosas

Voz 1491 35:00 al final es una cuestión de sensibilización

Voz 0978 35:03 como la contaminación al final sí que provoca víctimas pues todos tenemos que ponernos las pilas no en este sentido De hecho la inversión tiene dos maneras de visualizarse una es la niebla la niebla que hemos tenido estos días por ejemplo en Madrid mismo Si Subiza a cualquier punto de Sierra Nevada en cualquier punto un poco elevado pues veréis sol al mar de nubes es decir que ya tenemos esa tapadera que imposibilita que la humedad escape de las capas más bajas retiene el frío y evidentemente a la que una zona industrial o urbana empieza su actividad como ha pasado hoy empieza a emitir pues contaminantes es inevitable eso pues estos contaminantes en una situación normal que la temperaturas comporta normal no con inversión térmica se puede escapar sobre todo al mediodía cuando se alcanza el máximo de temperatura pero durante la noche aumenta es una auténtica tapadera que imposibilita que se vaya está humedad que los contaminantes vaya aumentando su concentración y a la larga pues cuando se aguanta cinco seis días es lo que has empobrecer mucho la calidad del aire en muchas zonas de nuestro país insisto no sólo gana sino también el zonas rurales pero que están cerca de zonas industriales

Voz 1643 36:08 Jordi aunque no nuestro puedas de cierto seguro que formas parte de la CIA de los meteorólogos jóvenes toda la información en este caso de la calidad del aire pero éramos nosotros los oyentes no tenemos tanta suerte como podemos consultar qué herramientas podemos utilizar para para consultar la calidad del aire en la zona en la que vivamos

Voz 0978 36:26 además yo creo que puede ser un ejercicio interesante ya no sólo para saciar la curiosidad que que uno puede tener ahí usaré una recomendación de de dos aplicaciones zen y de una página web de una página para consultarla en el ordenador en casa esta pues va muy bien que si tenéis familia si tienes niños pues que la valla es mira donó que los niños por ejemplo pues vayan viendo cómo va variando cómo va variando según el tiempo que está haciendo y al final bueno yo soy de los que defiende no que cuando los niños aprenden estas cosas en el futuro todos lo agradecemos porque la sensibilización cuanto más temprana mucho y y una de las páginas

Voz 15 37:01 su nombre es

Voz 0978 37:04 lo digo porque podéis poner el buscador sigue la dirección exacta que no es muy larga pero Leiria es buscar

Voz 15 37:09 en el buscador Irina vale AIN

Voz 1491 37:14 como Air IBEX

Voz 15 37:17 le vale punto A

Voz 0978 37:21 punto europa punto eu pero bueno si ponéis en cualquier buscador vuestro favorito

Voz 1491 37:26 no es muy fácil vas de lo más lo que nos digas cómo podemos encontrarlo en Google

Voz 1643 37:30 Index si yo acabo de poner aire Index ya no me aparece European Air Quality Index vale la idea es que

Voz 0978 37:37 mapa europeo bueno todos viajamos muchos viajamos conocemos otras ciudades europeas podemos ver por ejemplo ahora mismo si hacéis un poder seleccionar para España por ejemplo tendréis un mapa de toda la Península Ibérica podéis seleccionar hasta si no recuerdo mal Veinticuatro horas atrás ibais a poder ver la evolución y sobre todo cómo estaban los datos hace sólo una hora es decir son bastante inmediatos

Voz 1621 38:00 a mí me parecía un par de puntos es complicado

Voz 0978 38:02 me parece rojos no ya si en Madrid

Voz 1643 38:05 lo digo aquí que ahora mismo aquí no la localizó pero bueno en principio Madrid típico aparece

Voz 0978 38:10 el Puertollano te debe aparecer también en Ciudad Real ya al sur India hay algunas por ejemplo sorprende mucho y andorrano Andorra El País la población de Teruel es es es una zona de montaña en alta montaña Illa contaminación ahí es impresionante

Voz 19 38:27 zona urbana con mucho tránsito pues bien

Voz 0978 38:29 ahí además el mapa interactivo podéis ver esta visión general y cada punto que ves con un color distinto pues si Clickair encima os van a salir datos de donde está la estación qué medidas está tomando ahora por ejemplo cíclica en cualquiera de ellas Brecht que la contaminación sobre todo es por partículas en suspensión es decir ese hollín que queda lo sabéis bien cuando vas a coger la ropa que ha extendido y queda con ese hollín o en invierno cuando te limpias la nariz ir bueno si miras también se ve no eso es lo que ahora mismo está aumentando también en Oviedo zona industrial en Asturias que es bastante emisora de contaminantes esta insisto sería una manera más genérica luego si queréis algo que os avise de de cómo está la contaminación por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid tiene una página específica para esto que no está a las alertas es el aire de Madrid pone texto en el buscador de aplicaciones ya lo encontraréis ya es más detallado pues para toda el área metropolitana de Madrid insisto sobre todo estos avisos no que que no avisa cuando la situación ya está complicada también para otra gran área urbana no que correspondería a la ciudad de Barcelona hay la aplicación

Voz 15 39:34 aire pum Cat es exactamente lo mismo

Voz 0978 39:37 no con avisos ir siempre con datos muy precisos de cómo está y además muy inmediatos

Voz 1491 39:41 con esta información de dónde la sacan Jordi Costa cómo cómo se mide la la calidad del aire

Voz 0978 39:49 si os fijáis en cualquier ciudad en algunos puntos normalmente porque era una trampa se ha hecho históricamente de poner estas estaciones cerca de zonas verdes donde la contaminación siempre baja como una especie de de con peines de estos de camión que tienen como todo para tejos arriba unánime motro qué es eso que tiene unas cazoletas y se va moviendo

Voz 15 40:10 y normalmente pone o qué

Voz 0978 40:12 sí depende de de de la administración que la esté gestionando no propondrá o el indicativo IES Son estaciones de control que se sitúan y cada vez está obligando más a que se sitúen en zonas calientes en el sentido zonas que la contaminación se sabe que aumenta ahí pues ahí todo de sensores que lo que captan son principalmente los contaminantes más perniciosos para nuestra salud sobretodo las partículas en suspensión que es a la larga quizá de los contaminantes o de un efecto más inmediato no porque su acción directamente obstruye el tema pulmonar de manera que no sólo ya es la contaminación tóxica que esta es más a largo plazo de las partículas en suspensión pues también se mide insisto en estas estaciones que por todas las ciudades de todo el país las series encontrarnos en estas urnas que están llenas de de muchos aparatos

Voz 20 40:57 además de Mula muy alto valor que queremos acercarnos a respirar un poco

Voz 1491 41:01 de aire puro porque en ocasiones tenemos ideas equivocadas por ejemplo en Madrid muchas veces pensamos que con acercarnos a la sierra con subir un poco vamos a respirar un aire de mejor calidad y hay momentos en los que la contaminación la sierra es prácticamente igual o incluso peor que en la zona urbana de de de Madrid capital y en qué sitios de la península por ejemplo Borbones una zona por acotar podríamos respirar un aire mejor Jordi

Voz 0978 41:28 Mera sobre todas las zonas que que hay escape es decir

Voz 20 41:31 por ejemplo en Madrid que pasa que cuando sube la temperatura

Voz 0978 41:33 era el los contaminantes también ascienden y luego los vientos nuevamente del Sur pues eligen como como tú muy bien decías estos contaminantes hasta la sierra no pasa en la mayoría de puntos del país que la circulación suele ser de vientos de sur hacia norte ida hay más contaminantes en muchas zonas plenamente rurales por ese transporte de manera que dicho esto yo diría que zonas costeras que miran hacia el sur son las que será más difícil que la contaminación se retenga también habrá pero como mínimo esta zona de escape que tu decías sería eso puntos costeros donde casi siempre acabas soltando un poco de brisa aunque sea en invierno y más ahora que las temperaturas suben es ahí donde al final el aire secaba ventilando Hinault subir ya muy arriba porque al final los contaminantes tienen un tope no de ascenso con mimo las concentraciones más altas y una cosa que no se nos olvide deporte si es muy sano en estas condiciones coger una de estas aplicaciones y sentido común porque en los momentos de máxima contaminación estaremos haciendo todo lo contrario de ganar salud Si hacemos deporte respirando este aire que insisto cada vez tendrá peor calidad

Voz 1491 42:37 eso tocará hacer deporte en lugares cerrados poquito sí que esta vez sí Jordi muchas gracias hasta mañana venga hasta luego

de primeras con Marina Fernández

Voz 32 43:18 días yo voy tu por la Nochebuena sobre todo por lo que

Voz 19 43:21 sufre los anfitrión

Voz 1621 43:26 claro al grano bienvenido Beni que me ha venido además muy claro porque me ha venido a la imagen cuando nosotros vamos a la casa de mi familiar en la que celebramos la Nochebuena y la Navidad como está en la cocina hay agobiados y lo que tiene que sufrir el anfitrión su casa la Nochebuena es una locura año tras año

Voz 1491 43:45 no es es tres ese todo se nota que es mío propio estando Avia

Voz 1621 43:54 por qué cosas os dejan mal cuerpo la cena de la Nochebuena y la lija en el veinte por ciento de nuestros oyentes

Voz 1491 44:01 el va ganando la verdad

Voz 0827 44:04 con auténtico engorro

Voz 1491 44:05 que te roben la cartera como un cincuenta y dos por ciento tuvimos un montón de oyentes concienciados porque

Voz 20 44:11 sólo al dieciocho por ciento bueno ahí está pero bueno cierto

Voz 1491 44:14 entonces les pone mal cuerpo que les pongan una multa de tráfico y me me estropea al día la verdad eh

Voz 1621 44:21 por ciento que te cancelan un vuelo

nada lo suyo es que no nos pase ninguna de estas cosas la cena de Navidad no hay forma de esquivarle así que mucho ánimo cinco y cuarto cuatro y cuarto en Canarias

Voz 15 44:36 a su edad un rato por primera vez desde el dos mil siete el mejor jugador del mundo no

Voz 20 44:42 es ni Messi ni Cristiano Ronaldo es Luka Modric esta noche ha estado en la SER

Voz 2 44:47 hola Luca enhorabuena eh gracias no te cansa no te cansas de ganar

Voz 33 44:51 me parece que no

Voz 2 44:54 de oye cuál es el trofeo más bonito todos los que has ganado este año

Voz 33 44:57 no cada trofeo es para mí es muy importante y muy bonito he como trofeos colectivos con equipo yo soy siempre más de títulos colectivos pero cuando ganas algo así es te llena

Voz 34 45:17 en con orgullo gay

Voz 33 45:20 y estas muy contento que a otros ha reconocido tu trabajo soy tú

Voz 1621 45:26 tu juego que has hecho este año precisamente por eso le ha preguntado Manu por ser el hombre que logró romper la hegemonía de Messi y Cristiano Ronaldo que tienen cinco cada uno no es cualquier cosa

Voz 2 45:38 pasará a la historia como el jugador que acabó con el dominio de Cristiano y Messi después de una década

Voz 33 45:44 sí es algo algo bonito como todos hablan de cómo Caca era eso es último antes hablar que dio a Quito balón Der de él así con muy contento claros por ganar ganar más que

Voz 1491 46:07 qué que otras cosas la gala del Balón de Oro es es curioso no pasa como en el Oscar no que vemos ahí la cara de los aspirantes de los nominados

Voz 35 46:16 sí bueno supo tu Caruso

Voz 1491 46:19 esa de de decepción cuando nuestro llega claro en la gala del Balón de Oro los que no va a ganar bueno resulta que nunca pueden asistir siempre tienen algo que sin un bautizo una unión de padres del colegio cuenta de vecinos es daño ni Messi ni Cristiano Ronaldo y a lo que decimos han podido asistir sea por lo que sea te hubiera gustado estuviera en la gala

Voz 1621 46:38 Cristiano Pedro como es

Voz 33 46:41 no no no estoy yo aquí para decir sí tenía que venir o no

Voz 2 46:49 pero bueno Cristiano y Messi no que calor los dos únicos los dos ganadores de la última década no te hubiera gustado que han estado ahí

Voz 33 46:55 claro que me gustaría que son todos aquí que que han ganado Balón de Oro pero no están y ya está

Voz 2 47:03 ya está desatada que añadir ellos se lo pierden dedica te manda mensajes a uno cavando mensaje cristiano

Voz 33 47:10 todavía no ha visto móvil

Voz 18 47:18 yo creo que se quedó con ganas de meterse con el Real mal

Voz 1621 47:21 claro porque ha pasado también florentina entonces quería hay lanzar un par de pullitas pero no me

Voz 21 47:28 ah

Voz 1491 47:29 estaba atada con la versión gore de Hora veinticinco que es mucho más divertida

Voz 1621 47:33 ideas claras que te va todo mal

Voz 1491 47:35 en realidad es un nuevo programa de análisis político en la Cadena Ser lo dirige Héctor de Miguel que que

Voz 8 47:42 muy bueno

Voz 1491 47:45 su última víctima han sido las elecciones en Andalucía a empezar

Voz 0827 47:48 la posesión de los resultados del PSOE todo mal para el PSOE el PSOE ha ganado las elecciones pero no va a gobernar todo indica que no va a gobernar la única opción es pactar con el PP cosa o conciudadanos como los últimos tres años bonitas que había no es comprar unos dragones cuarenta años gobernando más que Franco ayer lo Vila los resultados en las elecciones de en Canal Sur la cara era un poema diciéndome cada vez que llevan mucho oye Juan y Medio no nos lo tocáis por favor favor quiero porque

Voz 20 48:17 en cuanto a va a cambiar Canal Sur con y todos estos niños y los viejos que pasa

Voz 0827 48:22 ya yo que solos no Paco Calavera nuestro compañero un comentario que siendo Canal Sur hasta ahora os va a parecer que era la HB comparado con el Canal Sur que se viene ayer no en esta tranquilos el presentador de los toros pero ojo esa cantidad de gente destruyendo papeles hoy a partir de ahora gente vinculada al PSOE se va a tener que pagar ellos las putas y la coca bueno pues casi Pérez

Voz 1621 48:46 pero a que que que a muchos politólogos y tertulianos por lo menos Belgrano Hinault empieza a dar vueltas sobre sobre sí mismo de todo mal también para el PP pero aún peor para Javier Arenas que en su día sacó cincuenta escaños y perdió Juanma Moreno Bonilla aparecía el Rey el domingo sacó veintiséis

Voz 0827 49:02 todo mal para el PP que se siente ganador pero ojo que ha pasado de XXXIII Aventis

Voz 1621 49:07 seis escaños ha perdido votos y si en los tiempos

Voz 0827 49:10 Javier Arenas el gran Javier Arenas llegó a sacar cincuenta si pacta con Ciudadanos y con Vox o con el PSOE puede gobernar pero claro si pacta con vos tendrá que dar explicaciones todo el rato de por qué pacta con la extrema derecha que son los partidos de derechas en Francia lo hicieron pero ojo de todo el mundo lo que dar explicaciones a la derecha se la suda cuidado esto esto no es Francia si fuera Francia los de Vox estarían con chalecos amarillos quemando la mezquita en cualquier caso no vamos a ver a Pablo Casado diciendo que tienen

Voz 17 49:39 de gobernar la lista más votada llamando a gobiernos Frankenstein a nadie todo mal no

Voz 1491 49:45 se va complicando a que que la costa porque de ciudadanos y no es fácil es una lectura negativa de las elecciones andaluzas

Voz 19 49:53 pero él la encuentra ciudad

Voz 0827 49:57 ha pega un subidón de la hostia eh

Voz 1621 49:59 así de nueve a veintiuno escaños pero mal también hay aún así

Voz 0827 50:02 todo mal porque tiene que tomar la decisión o pactar con Vox el PP que yo creo que es lo que quieren sus votantes porque hay mucha gente en Andalucía no nos olvidemos de que quiere que ya echar al PSOE y a la extrema derecha pero quiere echar al PSOE o Ciudadanos o pacta con el PP que yo creo que lo que quiere su base seguir apoyando a Susana como hasta ahora y dentro de poco habrá elecciones generales es el momento de saber si Ciudadanos es de centro izquierda

Voz 17 50:28 de centro derecha o de extremo centro

Voz 1621 50:34 de vamos con Adelante Andalucía Teresa Rodríguez a Quique que tenía material de sobra para un análisis rebosante de ironía porque sumar PSOE más podemos más Izquierda Unida no siempre es una suma

Voz 0827 50:47 para la izquierda que se queda totalmente fuera de juego apostaron por Teresa Rodríguez la ilusión era ganar que ganara Teresa Rodríguez o pactar con el PSOE que obligará suele ser un poco más de izquierda pone una cosa ni la otra pero que ahora sean agarraba el discurso descenderemos que combatir el fascismo muy bien muy épico muy todo muy Ken Loach vale pero no perdamos la referencias cada vez que en España hemos combatido el fascismo hemos perdido

Voz 17 51:12 ahora le cuidaba a la izquierda

Voz 0827 51:15 pues que hay algo que a la izquierda le gusta mucho más que combatir el fascismo batir entre ellos imaginó que hay una guerra civil imaginarla e imaginar esa asamblea de la izquierda

Voz 20 51:26 no son soldados sol soldadesca

Voz 17 51:28 cuidado con comida en el menú del Regimiento un adiós yo me gana cubrirá

Voz 1491 51:35 un análisis muy serio pero no lo había pensado pero es verdad en España siempre que queremos combatir el fanatismo perder no ganaba y me encantó las advertencias

Voz 1621 51:42 cuidado cuidado

Voz 17 51:44 parado del todo mal

Voz 1491 51:47 bueno más que mal mal porque es evidente que las elecciones andaluzas han sido un triunfo para para los miembros de Vox más que un todo mal y hay un alguna paradoja como palpar

Voz 17 52:00 no no no no para Boston