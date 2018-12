De Buenas a Primeras (05/12/2018)

Voz 1 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

empieza el miércoles cinco de diciembre con veintiún grados en Las Palmas de Gran Canaria hay mucha niebla a esta hora en todo el centro de la península en general va a brillar el sol calentando el ambiente menos en zonas del interior de Cataluña y Aragón coincidiendo más o menos con el verano empezaron a aparecer tímidamente y cuando quisimos darnos cuenta era prácticamente imposible dar un paseo por el centro de ciudades como Madrid Barcelona o Valencia sin tropezar irnos con un patinete eléctrico tras el pues esa fue la misma para nosotros los vecinos ni para los ayuntamientos que se encontraron también de sopetón sin aviso con estos nuevos inquilinos

Voz 1 01:27 así tanto las empresas de patinetes como los usuarios se han estado aprovechando hasta ahora

Voz 6 01:32 en un limbo legal no encajan en la normativa aplicable a los otros vehículos y el vacíos está llenando de la peor forma posible cada uno hace lo que le da la gana

Voz 0032 01:41 ya lo decía Isaías Lafuente en su polémica estuviera por el mes de septiembre y las cosas no han cambiado mucho desde entonces

Voz 1491 01:48 Nuestro podríamos decir que han ido a peor ya tenemos la primera vez

Voz 1915 01:50 estima mortal atropellada por un patinete eléctrico

Voz 1491 01:53 si seguimos encontrando los aparcados en medio de las aceras

Voz 1 01:56 sí cruzados dificultando Nos el paso a los P

Voz 1491 01:58 matones convirtiéndose en auténticas barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad

Voz 0032 02:04 de aquí al lunes en Madrid van a desaparecer del mapa pero sólo temporalmente hasta que cumplan las condiciones que les pide el Ayuntamiento con la

Voz 1491 02:12 nueva normativa en cuanto lo hagan volverán a las calles porque lo cierto es que han venido para quedarse vamos a tener que acostumbrarnos a este nuevo paisaje urbano con coches eléctricos de alquiler patinetes bicis motos también eléctricas de todas las formas de todos los colores y hacer que todo eso pueda convivir con los que ya estábamos aquí cuando llegaron Julia Molina

Voz 1915 02:33 la pregunta ahora es donde vamos a meter todos esos vehículos tenemos muchas más opciones para movernos por la ciudad pero el espacio sigue siendo el mismo uno dominado por los coches en el que la opción B es caminar por una acera más o menos ancha la opción C sólo está al alcance de los que viven en ciertas ciudades se llama carril bici así que a la revolución de la movilidad les sigue otra revolución la de las ciudades en Madrid ya han empezado las reformas más espacio para el peatón más para las bicis más mobiliario urbano y menos coche aunque todavía sin respuesta sobre dónde vamos a aparcar todos los vehículos que va surgiendo otra cuestión será adaptar nuestras ciudades a nuestras nuevas sociedades

Voz 6 03:13 sí pero donde es camiones estaría muerta con concierto hombre hombre

Voz 1915 03:25 porque si se cumplen las previsiones y la población envejece tanto como se espera tendremos que hacer las aceras lo suficientemente anchas como para no obstaculizar el tráfico con los han dado

las bingo y media a las cuatro y media en Canarias vamos a tener en de buenas a primeras a Patxi Lamikiz doctor en Arquitectura y experto en movilidad urbana para tratar de imaginar con su ayuda las ciudades del futuro seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos quedan sólo unas horas para que empiece el puente de la Constitución y de buenas a primeras queríamos participar también el aniversario de la Carta Magna así que no hemos dedicado la encuesta de hoy nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas

Voz 3 04:20 hola qué hay de original

Voz 1491 04:24 saltó la mano en el corazón

Voz 1 04:27 pésimo sabéis cuándo bueno la letra quiera

Voz 1491 04:29 esto Marta Sánchez no nos convencía

Voz 3 04:32 así que hoy nos preguntamos quién os gustaría que depusiera pues letra a Lolo

Voz 1 04:40 hay cuatro opciones como siempre íbamos a ir poco a poco e de menos a más

Voz 8 04:47 me

Voz 9 04:50 eh

Voz 1 04:54 qué

Voz 3 04:57 ella con

Voz 1 04:58 mayúsculas Isabel Pantoja que es sorprendentemente yo no lo explico ha obtenido sólo el ocho por ciento de los apoyos de los que no si con esto

Voz 1491 05:06 manejo de la metáfora que viene

Voz 1 05:09 me tuya Porta apto

Voz 1491 05:11 es Despí

Voz 3 05:21 esas palmos a espaldas

Voz 1491 05:25 la porque el doble de votos segunda opción la mejor de Katy Perry Mare les das un objetivo y pone un montón de adjetivos que termine llenado ya está

Voz 1 05:52 ya sé que el habrán escrito a la canción David

Voz 1491 05:54 es dieciséis por ciento sería un himno de España así

Voz 3 05:57 como de de amor no así pastel los mucho

Voz 1 06:06 tanto es que hasta Juan López es inevitable pero ojo vamos con la tercera opción veintidós por ciento

Voz 10 06:16 a mí es da digo copa tan unos niños no Bibi

Voz 1491 06:29 esto es para para analizarla pero mucho es como un canto no se Alter versión de menores no bueno

Voz 10 06:39 eh

Voz 1491 06:53 ahí está ahí está apretando lo suerte de la mano con el veintidós por ciento de los votos Bertín Osborne el único de los cuatro que os damos como opción que según Javier de Majadahonda merece de verdad escribía el himno de España

Voz 11 07:06 qué tal buenos días pues hombre yo de las cuatro opciones que es dado sencillos Bertín Osborne porque creo que es el único que se lo tomaría en serio y realmente quiero a España entonces a ver si te pasas bien igual de Leticia Sabater estoy pero Dati un himno de verdad España Bertín Osborne

Voz 10 07:29 tu madre bien

Voz 1 07:35 pues ahí está el razonamiento de Javier de Majadahonda oye respetable si Javier

Voz 12 07:40 que bueno ha adelantado un poquito

Voz 1491 07:44 la sorpresa la ganadora de la noche la ganadora de esta encuesta vencedora de hoy en una rueda de buenas ella

Voz 3 07:52 pues bueno

Voz 1 07:58 cuarenta y cuatro por ciento de los votos arrasando Leticia Sabater

Voz 1491 08:03 hay esta

Voz 13 08:04 en el votado metido Savater por vamos me decanto por ella porque ya que fuimos capaces de llevar a Chikilicuatre a Eurovisión ya de perdidos al río esto es capaz de poner cualquier letra propio nuestro echaríamos una risas

Voz 3 08:17 aspiro conspiró inicial de de Diego lo dice todo para nos yo también

Voz 1 08:26 he votado por Leticia Sabater creo que puede ser la mejor letrista que se merece

Voz 1491 08:31 sabes que yo ayer está indecisa cuando estuvimos diseñando la la Encuesta de hoy para arroba de buenas

Voz 1 08:36 sí ya final que he votado al

Voz 13 08:39 muy bien el voto por la Sarah Canijo se sí sí sí alas feliz Marte resultado os coja bien desayunado

Voz 1 08:52 yo creo que yo creo que tenemos que ir terminando ya con esta tortura antes de que perdamos la encuesta siga abierta

Voz 0032 08:59 igual que los teléfonos seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos

sí vamos a parar lo antes de que Juan López siga bailando que es como desconcertante es Juan el que hoy está al otro lado en la producción Borja González en el control empieza ahora si este miércoles de buenas a primeras las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias tenéis que apreciar el esfuerzo que hacemos con este tipo de encuestas vamos con el buen gusto musical que tenemos en este programa mucho mucho más que poner a Leticia Sabater Bertín Osborne Isabel claro que tenemos en cuestión de diez minutos

Voz 1 10:40 es muy doloroso para nosotros sí que tenemos mucho donde elegir pero siempre elegimos a los mejores es siempre

Voz 1491 10:46 nos sacrificamos por vosotros bueno que más empezar el programa con un mar dado contenido humorístico pues todavía no de amor de Del Blanco éste del que todos nos reímos Gijón fija no vamos a hablar de de la estupidez humana que es muy grande y además está tremendamente extendida primero entrando de lleno en el inframundo los grupos de quién no tiene un grupo de Whatsapp por ahí todavía de una excursión a Soria bueno e aún así los peores grupos de Planeta yo creo que son los que se hacen para comprar el regalo de cumpleaños a un compañero de trabajo con el que no has hablado en tu vida y que a lo mejor incluso

Voz 12 11:27 yo te cae mal no hay estás muerto

Voz 1491 11:30 hagas lo que hagas en La Ventana ha estado hablando con gente que tiene grupos aunque no lo creáis aún más absurdos

Voz 1606 11:37 las tacha de tu grupo estás en algún loco

Voz 14 11:41 bueno estoy en muchos pero hay uno que me das un poquito de vergüenza

Voz 15 11:44 sí sí que tenga unas ciento cincuenta personas más que somos dueños de gatitos pero castrados sólo castrado si este es un grupo es un off hombre pueden a mil personas que tenía que era gente gatos a Pilar de Francisco también

Voz 1915 12:02 sin duda

Voz 15 12:03 a las que tenemos el gato castrando si no se dimos por qué no nos sentimos a gusto a gatos no castrado

Voz 0032 12:14 cómo estás incómodas claro tampoco están mal los grupos de antiguos compañeros del colegio con los que llena sin hablar diez o doce años ahí está más incómodo que en la sala de espera del dentista Sancho ha contado en todo por la radio el extraño grupo familiar que tiene con su hermano y sus padres

Voz 15 12:31 el hombro pagasen en el que somos adoradores de satén sacan satén Ejido si el grupo de Whatsapp Samantha familiar animada por la mañana dicho Kevin satén y mi hermano ha dicho crees que Santiago Abascal Herman a de aquí me pague respondido Emma de enviar a la bandera española de satén así veremos de qué palo va el paro acaricio mi padre vamos hacer el amor Cary decía madre que queda otro preservativo desate si mi hermano Gemma abandonado

Voz 6 13:17 europa

Voz 1606 13:19 el muchísimo Sites normal normal Sancha esto no gusta a ningún hijo muchas gracias Sánchez bueno pues esto ya lo de los grupo de Whatsapp esto no es una veta eh que podemos

Voz 6 13:28 quieres pero táctica diseños muy bien

Voz 16 13:32 un no

Voz 1491 13:37 de todas maneras hiciéramos un simil futbolístico que esto también es muy de muy de la SER con esto de las redes sociales y las estupideces Whatsapp sería la Liga pero Youtube sería la Champions League Pilar de Francisco nos ha descubierto hoy a miles de españoles que existe una muñeca llamada Nancy youtuber un producto que amenaza además con ser un superventas en esta campaña Navy

Voz 1915 14:00 ya que es el monotema esta semana bueno España dividida por un lado el auge de la ultraderecha y luego el otro tema la nueva Nancy youtuber ya eso todo el mundo mirándola las cartas de Reyes de Papa Noel quieren pedirse esta muñeca la Bierzo ha podido tocarla en exclusiva Carolina del canal clip set

Voz 17 14:19 tú sabes que hay una muñeca youtuber Nancy un día youtuber tiene bragas tiene bragas de Nancy soy Nancys si quiere ser la mejor youtuber conmigo y mis súper yo te explico cómo empezamos yo creo que es una Nancy ego Blogger sea de las que va a hablar de sus cositas de un perfume que la han mandado hoy estas cosas vamos abrirla vamos a quitar el trípode por qué tenemos entre para poder poner el móvil piel genial el esa publicado en tu perfil ha publicado ojo ha publicado falsamente

Voz 1915 14:51 White menciona Diego blogger sí sí sí puede grabar vídeos con ella estoy lo estoy viendo ahora precioso precioso en Trípoli o lo que es el móvil y deja claro que son vidas imaginarios que son ha dejado chiquillos que no pasa nada pero bueno ya la muñeca más diabólica no más que un espíritu tiene followers plan te mata con su palo selfies

Voz 1491 15:17 ahora dicho que si esta noche

Voz 0032 15:22 mira esto ve Nancy llegó blogger a tu casa explicárselo a cualquier madre o padre Tardán mínimo tres semanas

Voz 1491 15:28 a nuestra a entrar los Reyes Magos

Voz 0032 15:31 además en Youtube también hay gente que hace contenido de servicio público eso no quiere decir que de vergüenza ajena pero al menos es un tema que puede entender todo el mundo de hecho tiene mucho que ver con nuestra encuesta de mañana en de buenas

Voz 1 15:41 Sara Sabatés muestra a España como ha transformado su casa con motivos navideños ya hay que ponerle ya que me

Voz 1915 15:49 bueno realmente ya no lo he sacado eso hay gente lo mantiene todo el año cada uno lo que quiera lo pues esas de perchero tres bolas y asilo cabo de marzo a noviembre perchero he y bueno ya la decoración navideña ya está ya hay miles de tutorial es por si todavía no lo habéis hecho vamos a escuchar el de Saras Sabaté suena así

Voz 18 16:09 citas en este vídeos voy a enseñar con un enconado en la casa para no olvidar el elemento estrella esta lámpara en tarro de cristal de la que

Voz 19 16:17 es muy muy muy orgullosa luego ha puesto está aquí y que me encanta es son abuelita de nieve muñeco de jengibre que me encantan en el baño solamente puesto la demanda de estrellas como lucecitas por todas partes y ahora vamos a ver no es que me encanta este perfume para mi abuela Navidad me huela a comprar como hace dos semanas que hueco en las salas es estrellitas que creo que quedan más luego hecho nada ir de aquí estrellas

Voz 1915 16:42 bueno sencillo cuatro cosita ya tiene la casa

Voz 0084 16:45 ustedes mutilado ha dicho olas hola hola chicos

Voz 6 16:47 lo que pasa es que los chicos no podemos ver este

Voz 1915 16:50 sí Sara Fontela que que queremos de todo hola chicas me he sentido desplazado Iturriaga ofendido e con

Voz 12 16:59 la youtuber no no me esperaba yo que

Voz 1491 17:01 será formar parte de de de de no sé de esta secta que decora su casa para Navidad

Voz 0032 17:12 ya algo importante se lleva gestando en Francia en las últimas semanas hablamos de los chalecos amarillos un movimiento que en principio bueno pues explotó por el cabreo contra la subida de las tasas de los combustibles anunciada por el Gobierno Frank

Voz 1491 17:24 sí que ahora se ha convertido prácticamente en un pulso a las élites al Gobierno en defensa de los más vulnerables de hecho se habla ya de del movimiento indignado no de los indignados franceses

Voz 0032 17:34 hora veinticinco han acercado a este fenómeno

Voz 1667 17:44 todavía hoy resuena el eco de estos disturbios en los que derivó la protesta de los chalecos amarillos el pasado sábado en París una protesta que desbordó a las fuerzas de seguridad convirtiendo los Campos Elíseos en un escenario de guerra el escenario de una revuelta inédita con barricadas incendios y destrozos públicos que afectaron a numerosos comercios ya enclaves simbólicos como el Arco del Triunfo o la tumba del soldado desconocido el balance final fue de más de cuatrocientos detenidos en todo el país ciento treinta y tres heridos incluidos veintitrés policías

Voz 21 18:14 Pablo Morán buenas noches una protesta de los chalecos amarillos se ha convertido ya en la crisis más grave que afronta afrontan panorama desde su llegada al Elíseo en mayo de dos mil diecisiete

Voz 1667 18:24 al menos parte de esos chalecos amarillos Le acusan de traicionar el mal

Voz 6 18:27 el mandato con el que llegó a la presidencia

Voz 10 18:30 la misa sociólogo manifestantes como esta

Voz 1667 18:34 San a Macron de contribuir al empobrecimiento de la clase media a la pérdida de poder adquisitivo la protesta lo cierto es que ha estallado en un momento delicado para Macron cuando Europa le mira como el principal cortafuegos al populismo en el continente y a pocos meses de unas elecciones europeas

Voz 2 18:49 que van a poner a prueba el proyecto comunitario frente no prospere

Voz 12 18:53 como decimos lo que empezó como una respuesta a la subida de de impuestos de los carburantes se ha convertido

Voz 1491 19:00 prestaciones masivas con muchas y muy distintas reivindicaciones Dorothea o Jiménez por ejemplo es un pensionista que vive al norte de París y que ha participado desde el principio en las protestas

Voz 22 19:10 pues yo quedo con se escucha el pueblo eh que no tiene el novecientos cien mil euros quitar una casa seiscientos setecientos cincuenta pondré que te lleva a vivir yenes niño Payá cuela todo lo que hay imposibles me fui mimo que así lo necesario mínimo estancias son mil cien de ahí que trabajan por no me siento yo tengo miedo a que Trabajo novecientos treinta

Voz 0032 19:35 así de una zona rural también ha pasado al centro de las ciudades de ahí la preocupación de los comerciantes del centro de París que contaba en Hora Veinticinco la corresponsal de la SER Carmen B

Voz 0390 19:44 qué ambiente se respira en la ciudad que has podido ver en estas últimas horas pues miran los barros en torno al arco de

Voz 1915 19:50 pero hoy los Campos Elíseos hay sinceramente

Voz 0390 19:52 miedo y muchísima preocupación por el negocio de Navidad que se ha ido a pique los empleados de Decathlon que fue saqueado dicen que no abrirán el súper de la esquina sigue cerrada desde entonces tiene todo los cristales rotos en el Burger las empleadas temen quedarse sin el segundos abajo sábado de trabajo les destrozaron la vidriera en el mercado un frutero se preguntaba si habría que llevar armas para defenderse con lágrimas en los ojos responde la encargada de un pequeño bar que dice que ha perdido cinco semanas ya de ingresos no sabe si podrá pagar las deudas cuando consiga reparar las puertas

Voz 1491 20:26 a medida que la protesta ha ido creciendo que ha ido cogiendo forma El Gobierno francés también ha ido modulando su discurso

Voz 0032 20:31 sí hasta el punto de anunciar ayer el aplazamiento de las medidas que provocaron el movimiento aunque según Pierre Roselyne que fue director adjunto del diario Le Figaro dice que no cree que esto funcione

Voz 1915 20:41 en la subida de las tasas de los carburantes es el catalizador no pero hay mucho descontento por muchas otras cosas y movimientos tan heterogéneo el descontento

Voz 23 20:50 es bastante general tiene causas hasta que se podría decir contradictoria hay mucha gente que considera por ejemplo que los servicios pubs si no son buenos sobre todo en estas zonas alejadas que ya no tienen servicios que sean de transporte de autobuses hemos de correo o de cosas de estas

Voz 1491 21:12 el impacto de la protesta además ha traspasado fronteras si desean reseña

Voz 0032 21:17 pero el tráfico de mercancías en las fronteras por ejemplo

Voz 1667 21:20 en Girona en la yunquera han sufrido tres días de colas kilométricas en la autopista AP siete en la Nacional II sentido Francia ayer lunes fue el peor día con hasta diecinueve kilómetros de retenciones Jorge Acosta es un camionero que quedó atrapado en su ruta hacia Haití

Voz 24 21:34 la del viernes al medio día que estamos aquí bloquea o por el tema de de los chaleco amarillo aquí en Francia pues nada tenemos alojado en los mismos bueno tenemos hotel no tenemos nada nos estamos quedando sin comida nos estamos quedando todo el dinero gastado en hasta cuatro mil

Voz 1667 21:50 camioneros como este se quedaron bloqueados ayer en la frontera según datos de la Generalitat afectando al comercio de la zona escuchen las cifras de Antonio Escudero que es presidenta de la Federación de Hostelería de Girona

Voz 25 22:00 Joan guía sandías en la facturación ha bajado en tres semana la cosa está más o menos normal vienen autobuses cuando más perjudica es el fin de semana porque es cuando actúan estos piquetes

Voz 1 22:11 en global estamos hablando de un descenso de ventas del cincuenta por ciento asegura que no se han registrado problemas también en los últimos días en la frontera de Irún

Voz 1667 22:20 exacto el sábado se llegó a cerrar ese paso fronterizo provocando retenciones de hasta seis kilómetros de vehículos pesados el diputado general de Gipuzkoa Markel Olano de Seba hoy que esa congelación de las tasas anunciada por el Gobierno francés pues apaciguó los ánimos

Voz 26 22:34 las opciones de que una normalización en el tráfico el transporte sobre todo de camiones en la nueva pues yo creo que si se cumpliera esas esa perspectiva esa revisión pues sería una muy buena noticia

Voz 1061 22:56 el pesquero Nuestra Madre de Loreto pide una solución urgente para poder desembarcar después de haber sido abandonado por la Guardia Costera libia con doce migrantes abordó el patrón del barco advierte que el mal tiempo puede convertir la situación caótica y que ponen de vida

Voz 1995 23:09 los responsables este barco lejos de mirar a otro lado y se hicieron cargo de ellos hasta que después de negarse a entregarlos a Libia se negaron dijeron que no que no les entregaban alivia donde no ven ninguna garantía para los migrantes ni para la propia tripulación finalmente pudieron entregarlos en un puerto de Malta el pasado domingo con el compromiso según afirmaba el Gobierno de Malta de nuestro Gobierno que Gobierno español estoy humanitaria esta familia sede porque es casi una tradición familiar empieza a ser una tradición familiar e en el año dos mil seis también con otro barco y hasta en dos ocasiones distintas en dos mil siete salvaron a inmigrantes en circunstancias parecidas en total la familia dura ha salvado la vida ya más de cien personas y estamos hablando de un barco pesquero

Voz 1491 23:55 barco pesquero que ahora mismo maneja Pascual hijo de José Durá que esta vez no iba con su hijo a bordo porque suelen turnarse

Voz 0032 24:03 si los dos han atendido la llamada de Hoy por hoy uno Desde Santa Pola

Voz 1 24:06 en el otro desde alta mar es salvar una vida en el mar

Voz 1995 24:09 no es opcional tienen que hacerlo pero a partir de ahí ustedes han asumido una Siria responsabilidades que no sabemos muy bien si les competen

Voz 0568 24:17 pues nosotros de hacemos lo que hay que hacer eh

Voz 27 24:23 es de cajón rescatar a unas personas de ver la vida en peligro pues el de ayudas no no puedes dejarlo ahí en aguas tienes que tal pues

Voz 1995 24:35 eso eso no nos escucha también Pascual no sabemos muy bien a qué altura está Pascual pero sabemos que está volviendo a puerto donde estás más a menos se a qué altura se encuentra la embarcación

Voz 28 24:47 bueno estaremos a una más de cincuenta millas al sureste suroeste de asientos encuentra semillas

Voz 1995 24:55 al norte de de Lady aproximadamente cómo ha sido esta estos últimos días Pascual

Voz 28 25:00 bueno han sido muy duros la verdad es que ha sido muy duros y cada vez era más insostenible la situación y bueno pues imagina se diez personas más once personas aquí durante diez días pues llega un punto que que se escapa de control de de la embarcación

Voz 1491 25:18 los migrantes siguen ahora en Malta a la espera de ser identificados y de ser trasladados a España pero en un primer momento Pascual tuvo que negociar directamente con el Gobierno que insistía una y otra vez en que el puerto seguro más cercano era el de Libia

Voz 1 25:32 cómo son esas negociaciones como si ese momento

Voz 28 25:34 bueno es duro es duro pensar que que no te dan más opciones no que te dice no esto esto no ahí que haces qué haces no después tienes los responsable de de si hay altercados de aquí de si hay algún herido de si pasa algo después simplemente a la responsabilidad recae sobre mí en Hoy no puedo atender unas órdenes

Voz 23 25:56 que no que van en contra de lo que es

Voz 28 25:58 de mis obligaciones como como patrón

Voz 1995 26:01 pese a no

Voz 29 26:01 la lógica humana que se imponen esta situación haber Recio

Voz 6 26:04 pido críticas suave y recibido opiniones

Voz 1915 26:07 contrarias a lo que estáis haciendo

Voz 28 26:09 no es para todo no lo único que bueno nosotros no no hacemos caso de los contrarios no hay alguien que molesta pues simplemente pues es el el bloqueo de las redes sociales hasta no es simplemente hacer lo que no sale del corazón y de la cabeza hay Astra no no podemos hacer más

Voz 1995 26:27 sí que es frase Nos acabas de dejar Pascual José al final Pascual hace lo que ve en casa ustedes que que se dedican al mar ven en primera línea que es lo que está ocurriendo y como como el Mediterráneo por fin es una gran fosa José

Voz 0568 26:42 pues es lo que hay es lo que pasa vemos lo que hay pero tú qué haces tú si te en carta a una situación de atrás o salga del corazón lo lo que tienes que hacer pero se siga pasando y siguen ahogándose y siguen

Voz 0032 27:04 cuando el Ayuntamiento de Santa Pola en reconocimiento por su labor va a conceder a los trece marineros la insignia de plata de la vía

Voz 6 27:15 que la Historia tiende a repetir

Voz 0084 27:17 se demasiadas veces no sabemos

Voz 1199 27:19 todos nuestra canción de esta noche aquí

Voz 0084 27:22 Arco de Randy Newman es una buena prueba de ello en mil novecientos setenta y cuatro Randy Newman compositor habitual de los éxitos de Pixar escribió Louisiana mil novecientos veintisiete un relato de las inundaciones de aquel año que dejaron sin hogar a setecientas mil personas aquella canción volvió a cobrar vida treinta años después cuando el Katrina volvió a inundar la ciudad de Nueva Orleans entonces la canción de Newman revivió se convirtió en la canción de aquel nuevo desastre el tema de Randy Newman sonó en los maratones televisivos en casi todos los conciertos benéficos y en los discos recopilatorios con el tiempo el Katrina tuvo sus propias canciones pero hasta que fueron escritas este tema que recuerda un desastre de hace noventa años fue la composición que mejor retrató aquella devastación

Voz 30 28:13 no o no

Voz 31 28:30 no

Voz 30 28:33 sí sí

Voz 32 28:39 de

Voz 30 28:45 no eh

Voz 1491 29:09 Randy Newman y el recuerdo del huracán Katrina en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 30 29:42 eh

Voz 33 30:00 son las cinco las

cuatro en Canarias

Voz 0390 30:06 Ana Button buenos días buenos días el próximo mes de enero el Gobierno llevará su proyecto de Presupuestos al Congreso lo anunció anoche Pedro Sánchez que cambia así de estrategia después de los malos resultados electorales en andando

Voz 1722 30:17 como presidente del Gobierno lo que me preocupa es la estabilidad y la gobernabilidad de Andalucía y en ese sentido tengo que decirle que me parece que la mejor opción para Andalucía es el Partido Socialista y que por tanto Susana Díaz tiene mi apoyo para intentar hasta las últimas consecuencias ser presidenta de la Junta Andalucía

Voz 0390 30:33 el respalda con esas palabras a Susana Díaz y sobre las cuentas que pactó con Unidos Podemos Sánchez asegura

Voz 0010 30:39 que el PNV va a apoyarlas pero les siguen faltan

Voz 0390 30:41 dos votos para que salgan adelante así que presiona a los independentistas

Voz 1722 30:45 tendrán que explicarlo a sus ciudadanos tendrán que explicar el que porque no quieren recuperar el subsidio al desempleo de los desempleados de más de cincuenta y dos años porque no quieren recuperar la cotización a la Seguridad Social de las trabajadoras en muchas ocasiones familiares de los dependientes o tendrán también que explicar el por qué no aumentar el presupuesto en ciencia educación o dependencia

Voz 0390 31:06 Damià Calvet el conseller de Territorio catalán le ha respondido esta noche en TV3

Voz 1199 31:09 la situación política casada razón obra

Voz 0390 31:12 le he dicho que en Cataluña hay una situación política que se tiene que resolver y que mientras eso no se solucione no hay nada que hacer haciéndonos chantaje no vamos a hablar con ellos ha dicho Calvet en Estados Unidos dos fiscales han pedido esta madrugada a Donald Trump documentos sobre sus negocios porque sospechan que se está aprovechando de su puesto al frente de la Casa Blanca para obtener beneficios corresponsal en Washington Marta del Vado buenos

Voz 1510 31:33 buenos días estos dos fiscales de Washington y de Maryland interpusieron hace un año una demanda contra Trump acusándole de violar la Constitución al aceptar a través de sus empresas millones de dólares de gobiernos extranjeros como Arabia Saudí Kuwait Bahrein Filipinas China o India este último movimiento va en esa línea los fiscales han mandado citaciones judiciales para registrar hasta trece entidades privadas del presidente de Estados Unidos las citaciones buscan detalles sobre qué gobiernos han pagada la Organización Trump cuanto para que han solicitado materiales de marketing dirigidos a embajadas extranjeras movimientos financieros registros de reservas en el hotel Tram de Washington de los eventos que gobiernos de otros países han celebrado ahí en los últimos dos años las citaciones están dirigidas además a los departamentos de Comercio Defensa Agricultura que han realizado actividades en el hotel de Trump y al Departamento del Tesoro al que la organización Trump donó beneficios de gobiernos extranjeros a principios

Voz 1915 32:29 este año el Departamento de Justicia de momento

Voz 1510 32:31 no ha hecho ningún comentario al respecto

Voz 0390 32:34 España hoy comienza el puente de la Constitución para mucha gente la DGT espera que haya más de seis millones de desplazamientos por todo el país en Madrid el Ayuntamiento activado el protocolo anticontaminación así que desde las seis de la mañana es decir dentro de una hora sólo se va a poder circular por la M treinta por las vías de acceso a la M cuarenta a setenta kilómetros por hora más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 6 32:54 BNS

Voz 10 33:03 todo

Voz 1491 33:20 así viene este miércoles en lo informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0084 33:26 muy buenos días es repetición de la jugada es decir el anticiclón lo tenemos lo suficientemente cerca como para que se repitan los parámetros de ayer ahora mismo nieblas que se van extendiendo

Voz 6 33:35 a los principales llanos del interior sobre todo cerca

Voz 0084 33:38 la de los principales ríos nieblas que pueden reducir la visibilidad en muchos tramos de carretera por debajo de los cien metros de visibilidad mucha precaución IES irán disipando a lo largo de la mañana pero como ayer persistirán muchas horas en el Duero en algunos tramos no se deshará sobretodo en el interior de Cataluña así como al este de Aragón aquí frío todo el día en el resto del país cómo acabará haciendo sol del frío actual pasaremos a un ambiente más agradable durante la tarde máximas de quince veinte grados incluso un poco caluroso en Canarias con viento que llega de África hay un poco de calima máximas de más de veinticinco La excepción otra excepción a esta norma será en Galicia sobre todo en las Rías Altas también en algunos momentos en el Cantábrico las nubes que dejarán chubascos pero acumulando poca agua

Voz 1491 34:20 mañana es festivo nacional empieza el puente todo sigue como lo teníamos previsto buen tiempo

Voz 0084 34:28 sí sí sí es decir el sol para lucir en la mayor parte del país pueden llegar a algunas lluvias al Cantábrico pero básicamente seguir haciendo sol estas nieblas persistentes en muchos puntos del interior en el Mediterráneo se irán acercando algunas nubes a partir de mañana a última hora se va a hacer que ahí bajen un poco las temperaturas pero vaya para ser diciembre a lo largo del puente podremos disfrutar de un ambiente más propio de principios de otoño que no ya de prácticamente el invierno

Voz 1915 34:53 bueno Jordi anticiclón in

Voz 1491 34:55 sesión térmica como sabemos CD cómo estamos aprende

Voz 12 34:58 cuando extraño años de Meteorología así como ya

Voz 1491 35:03 Nos ha explicado más de una vez como inversión térmica e pues contaminación ayer lo lo hablábamos en este caso desafortunadamente la presión se ha cumplido Madrid ha tenido que activar el protocolo por altos niveles de polución cómo ha evolucionado la cosa

Voz 0084 35:19 mira datos de alrededor de la medianoche hay que entender que hay varios picos en esta situación fácil de imaginar cuando los coches salen más cuando se activa la industria es cuando las concentraciones son máximas un poco al mediodía también porque esta actividad se reduce pero sobre todo porque el sol calienta y hace que el aire pueda remover un poco más que su además y por eso se dispersan los contaminantes con más facilidad pero a la que se pone el sol vuelve además también con Hora punta suele coincidir vuelve en la concentración de contaminantes y ahora mismo la situación más complicada a tenemos en Madrid donde en muchos puntos la calidad del aire ya es pobre en en muchos puntos también de Castilla La Mancha empiezan ciudades de Galicia como La Coruña o del Cantábrico en zonas industriales haber también aumentar la zona o el nivel de contaminación un poquito también en el área metropolitana de Barcelona pero la palma se la llevan Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid especialmente el área metropolitana

Voz 0032 36:14 y hablando de de contaminación contaminación en este caso visible que es de lo que va a un poco el nuevo proyecto de la Agencia Espacial Europea y queremos quieres contar hoy

Voz 0084 36:24 vosotros creéis que no escucha a algún artista o pretendiente de artista

Voz 1491 36:28 esperamos que sí supongo que los cierta suelen tener el sueño capturas ordenado no hay algunos

Voz 0032 36:35 eso que crean por la noche es más a lo mejor ahora

Voz 0084 36:37 tenemos a uno en casa escuchando puesto escucharnos subida empieza a cambiar ir quizá escuchándonos esto pues porque no tiene ningún proyecto pues se anima no la verdad es que es una idea es una idea bonita que la ha propuesto la esa que es la Agencia Espacial Europea y de la cual España forma miembro muchos otros países también como Australia Canadá IS podríamos decir el equivalente a la NASA no es ni lo contrario ni la alternativa sino que trabajan ahora mismo todas las agencias espaciales internacionales prácticamente todas trabajan juntas y esa decidido que bueno ya que parece ser que están cambiando a unos paisajes derivado del calentamiento global y que ya dispone de muchas imágenes tomadas desde sus satélites que son varios aquí hemos nombrado a algunos pues propone que aquellos artistas profesionales o que empiecen a meterse en esto del arte un les proponen la idea de que utilizando un poco los recursos que facilita la esa que en su página podéis encontrar muchos recursos imágenes muy actualizadas de altísima resolución pues eso que que la cabeza privilegiada de un artista pues les ayude con este proyecto que se trataría de entrada de un concurso en el cual se presentarán varios proyectos artísticos puede ser un vídeo una animación con esos programas que incluso encontráis gratuitos no y de alta calidad como Bender o una ilustración cualquier de estos formatos pues un boceto insisto no no piden de momento el proyecto finalizado porque el premio del premios bastante interesante haber económicamente unos treinta mil euros a una de las daban no es lo no es lo más significativo es sino que el premio son tres meses estando codo a codo trabajando con ingenieros y también con científicos de la ESA en el Reino Unido ahí es donde se culminaría este proyecto ganador por eso insisto que no es ya presentar el proyecto acabado sino un proyecto que que tendrá que tras

Voz 1915 38:31 buena idea foto eso mismo

Voz 0084 38:33 y ahí está la idea sería ya que el arte pues en tantas facetas de nuestra vida no en política en crisis sociales es la que es capaz de sintetizar dar una visión más clara de las cosas pues ya que estamos con el problema de calentamiento global pues que el arte se una además con este con este premio tan tentador no sobre todo eso de participar codo a codo los supongo que el premio es es numeroso un poco para la manutención no Si semana pasar tres meses ahí pero sin duda

Voz 1915 39:00 yo con treinta mil euros tres meses tiro bastante desahogada

Voz 0084 39:04 sabes que ahora me está cogiendo un poquito de vértigo porque a ver si me he equivocado mirando hizo en tres mil euros pero es que esto creo que animará a los oyentes que estén interesados a que se vayan a la pasen a la página de la

Voz 1915 39:17 sí pero no se engañe eh

Voz 1491 39:19 es lo puede generar mucha frustración Jordi pero también anginas de que hay algún artista ahí como nos lo imaginamos en su estudio bohemio pasando dificultades y que ha visto la posibilidad de solucionar sus problemas económicos y luego va a la una de la ESA hizo en tres mil euros que tampoco viene mal le perdona

Voz 0084 39:38 por qué no son lo mismo que treinta mil bueno eso ha sido una técnica Comunitat de comunicación mía que ha sido despertar con esos treinta mil euros y ahora hay la incertidumbre de si son treinta mil o tres mil disculpas de antemano pero bueno así también entrará en la página de la ESA Gil esa punto int de internacional ya lo veréis en Últimas Noticias lo digo porque mejor espabilar se porque se acaba el plazo el treinta y uno de diciembre el último día del año de hecho al medio día de manera que eso entrar rápido en la página que se despierte esa vocación vuestra

Voz 12 40:09 yo creo que no no voy a participar

Voz 1 40:14 no tengo nada no tengo claro es que en gen artístico yo ahora mismo voy a confirmar en un rato a ver si son tres mil o treinta mil euros como sean treinta mil euros venga de presentas voy a utilizar todo mi tiempo libre sólo para pensaron Un proyecto Jordi Carbó gracias

Voz 1491 40:29 venga que venimos hasta luego

Voz 2 40:52 suciedad tranquila la pluma de papel todo tiene su aquel

Voz 28 41:25 a ver

Voz 2 41:42 reclama mis noches para sí vespertina la mujer a ver

Voz 1491 42:06 de una cosa eh a ver seguro que Javier Krahe habría escrito una letra buenísima para el himno es hay al menos más digna de escuchas justo eso estamos preguntando en la encuesta de hoy en arroba de buenas Krahe no era una de las cuatro opciones Nos gusta ponérnoslo un poquito más difícil

Voz 1 42:22 así que os hemos dado a elegir entre

Voz 1491 42:26 Isabel Pantoja

Voz 34 42:28 pero ya de una puñetera ven

Voz 35 42:29 bueno ya está bien no no no no no no no no

Voz 1915 42:36 no no no no no no no no no que no quieren es que es que Isabel Pantoja sólo tiene el ocho por ciento de los votos

Voz 1 42:44 a pocos convence nuestra segunda opción quince por ciento de los votos David Bustamante

Voz 13 42:50 seis personas de verdad dejarnos vivir tranquilos no es lo hemos de verdad que hemos hecho

Voz 1491 42:56 de haber barbaridad

Voz 1915 42:58 musical a veces perpetrado pero tampoco

Voz 1491 43:01 para que te pongas así David Bustamante que estamos de broma

Voz 6 43:03 la tercera opción vamos a hacerla pero vamos a hacerla de verdad

Voz 1 43:07 de no Bertín que no que no has ganado en contra de lo que pensé

Voz 12 43:11 aún no ha ganado Bertín Osborne y menos

Voz 1491 43:14 mal porque habría que ver una letra escrita por Bertín para el himno de España

Voz 6 43:18 yo tengo una tía monja también en una cuneta a había la pobre monja voy puya también monjas rebotes de la memoria histórica no es para mí

Voz 1915 43:31 mi tía monja como como palabras y monja volcado por qué

Voz 0032 43:37 por qué tía monja bueno total que ha ganado eh

Voz 1915 43:40 con todas las razones del mundo cuarta y última opción Leticia Sabater

Voz 36 43:44 hombre hay que reconocer que la auténtica sello la verdad las cosas como son la auténtica soy yo no no sé qué opinar al público

Voz 3 43:58 y cuatro por ciento de los votos

Voz 17 44:21 no yo veía

Voz 3 44:22 por fin

Voz 1491 44:26 muy bien porqué ya lo ese cero cuatro habéis elegido con el cincuenta cuatro por ciento de los votos que Leticia Sabater le ponga letra al himno como regalo por el cuarenta aniversario de la Constitución

Voz 1199 44:39 pues la letra de Granta de alguien que Khan

Voz 37 44:42 de así algo que

Voz 1199 44:44 que no se entiende tampoco no boda de Leticia Sabater no pero se dado un mítico no yo pondría ahí sin lugar a duda a cañita brava

Voz 1491 44:55 buenos día un abrazo Miguel de Valencia son los han olvidado muchos hablábamos el mejor comentario del miércoles sin duda es el de Pedro Moreno que deja muy claro su voto con la siguiente frase España

Voz 3 45:08 Ana grande con el ojo distraido bueno

Voz 1 45:21 Miguel de Valencia decía cañita brava pero como siempre nos habéis dado otras opciones que más todavía que no estaban en la encuesta

Voz 1210 45:28 hola monstruos buenas noches así reconozco que votado ahora dice a Savater pero eso sí por Malta más letrista ideal sería sin lugar a dudas José Manuel Soto no llegara a su letra en la categoría de chunda chunda porque no tiene profundidad pero yo creo que sería una opción estupenda muchos besos

Voz 28 45:46 España

Voz 1 45:48 si bien bien a este señor José Manuel Soto que puede ser ahora mismo imagen de regeneración perfectamente

Voz 1491 45:56 era una opción que Juan López defendía para la encuesta

Voz 1 45:59 Javier Aroca el tertuliano de Hora Veinticinco aporta la que es la la respuesta más valorada en la que desde luego no caímos cree que la letra del himno debería recaer en la Tuna de la Universidad Rey Juan Carlos y Antonio Carlos ofrecer alternativa de que lo haga Pimpinela escribiendo una canción de amor desamor con respecto a España y Cataluña

Voz 38 46:20 y

Voz 3 46:26 perdona no olvida a veces que somos karaoke como Pimpinela

Voz 1491 46:34 que algo así como BT nos da hizo Andres Carmelo que nos pide disculpas pero que se ha visto obligado a no vota en nuestra encuesta agua si piensa que con las opciones que hemos dado lo mejor también va a seguir tarareando tampoco han votado a Antonio Zaragoza

Voz 39 46:47 ahora sintiendo lo mucho no he votado por ninguno de los cuatro opciones son la cual a cada cual peor yo propondría cambiar el himno de España totalmente por algo distinto yo no cambiaría por el canto a la libertad de mi paisano José Antonio Labordeta

Voz 40 47:03 incauto

Voz 6 47:06 son de aquí

Voz 1 47:08 bueno aclaran

Voz 1491 47:09 bueno eso nos ponemos serios hay otras mejores opciones pero bueno pero sería o no lo cierto es que tanto tú como Juan al pensar en cambiar el himno pero algo totalmente distinto habéis apostado por esto

Voz 2 47:28 es un himno

Voz 1 47:28 no ya de por sí que aquí nadie

Voz 1491 47:30 el gran evento deportivo las Olimpiadas

Voz 1 47:33 ha nacido o imagino al Rey bajando de la vía

Voz 1491 47:35 con el para que por cierto información de servicio no olvidéis que es el ritmo adecuado para hacer un masaje cardíaco

Voz 2 47:49 nadie lo que se llama en la obra de bandera de El cuerpo Garrido echa de menos

Voz 1 48:05 la Arévalo Arévalo canta algún karaoke iban a una fiesta en su casa

Voz 1491 48:10 bueno esto no vales vamos escribo yo el himno de España buenos nos han quedado muchos fuera varias personas de nombres olvidados por el equipo del FIS de de de buenas claro que nada como lo decís de verdad con las elecciones en Andalucía cuando Leonardo da antes Paco Clavel Loquillo Mario Vaquerizo o cañita brava bueno

Voz 6 48:33 no sé si el lunes seguiremos aquí

Voz 1491 48:36 minuto a las seis menos veinte para las cinco menos veinte en Canarias

Voz 3 48:43 que no que son las cinco y veinte

Voz 1491 48:46 las cuatro y veinte en Canarias que alguien le va a dar un ataque ahora pensando que que desde que será móvil lo bueno entramos de lleno en la época futbolística más extraña que vamos a vivir seguramente en el resto de nuestras vidas empieza la cuenta atrás para que el Bernabéu acoja la final de la Copa Libertadores entre Boca y River Manu Carreño dedicado gran parte del programa lo que va a ocurrir Ia como puede ocurrir el embajador argentino en Madrid tiene muy claro con quién va aunque no lo puede decir

Voz 6 49:12 hola don Federico quien cree usted que Dani digamos la verdad yo estoy de aquí no nos oye nadie embajador argentino me tengo que fetén

Voz 1 49:21 desde esta ahora la verdad es la verdad

Voz 6 49:24 soy de boca a ser delito ha dicho Gustavo que cree que abogan arriba puede equipos pues si sí cree que tiene mejor equipo y tengo muchos amigos así que del presidente para de el presidente de la República dejó caer así que mi querida de embajador argentino festejo que sucede esto en la capital del fútbol mundial

Voz 0032 49:46 se espera que en las próximas horas lleguen miles de argentinos a la capital de España el ellos un rato que el refuerzo policial va a ser tal que vienen hasta ochenta efectivos de la Policía que están en Asturias entre los que vienen de Puente los argentinos y los policías menudo finde vamos a pastar en Madrid bromas aparte hay un temor muy grande con la presencia de ultras argentinos en Madrid en el Larguero han hablado con el periodista Pablo Carod especialista en barras bravas lo que ha dicho no es esa mente tranquilizador Pablo quería preguntarte

Voz 1375 50:15 eh aquí se tiene la no sé si equivocadamente no la certeza de que los barra brava no van a venir que prácticamente van a estar allí todos y que los más peligrosos de los aficionados ultras o no van a poder salir porque están fichados aussie entran en España van a ser contra los en la frontera no sé qué noticias tienes tú como experto seguidor de esto tipo de grupos de los barra bravas de cara al partido el domingo en Madrid

Voz 14 50:36 lo que le puedo decir están completamente equivocados

Voz 23 50:39 pero la boca va a estar que la barra de River también va a estar más allá de que creo que contribuyen asegura que son programa del Ministerio de Seguridad de la nación de aquí la República Argentina durante los barra no van a viajar a Ibarra que están allá Aybar Oramas de boca que Tina amistad con la gente el Sevilla arraigo que van a viajar Ibarra River que también para viajar aquel problema es que se iban a buscar directamente a los cabecillas de las barras entonces posiblemente Rafael diseñe hoy Mauro Martín que sólo jefe de Navarra el boca eso no viajen a porque se sabe que lo va estar buscando la policía argentina que va a viajar especialmente para este partido

Voz 15 51:19 nombre después de ahí para abajo viajar

Voz 23 51:21 gente que muchísimo más peligrosa que Rafaeli sino que Mauro Martín incluso van a viajar también los barra brava de River estoy convencido que en Madrid se compraron un problema bastante grande respecto a este partido de hoy la misma gente Kaká no pudo organizar un partido de fútbol la que nosotros mandamos a Chad para que cuiden el Santiago Bernabéu bueno lamentablemente tengo que decirle que están en mano de nadie

Voz 1491 51:45 ganas no dan mucha sede pasea de deporte a Martín por cerca del Bernabéu el domingo esperemos que no pase nada que salga todo bien eso sí los que vengan a destruir Madrid a ver el fútbol con la familia desde Argentina e van a pasar por caja eh haber Aitor la calculadora del móvil portada del papel y boli ya no estamos para esto a estas alturas vamos a ir sumando empezamos por el precio de las entradas

Voz 1375 52:06 no sé el qué no estoy oyendo aquí el que no está yendo en Argentina hoteles entradas

Voz 6 52:12 como es ahora mismo el tema de cara al final del domingo fíjate el tema de las entradas es verdad que hay aficionados que son muy solidarios hay uno que por ejemplo que nos regala dos entradas eso sí la tenemos que pagar mil doscientos euros un detalle las dos entradas que merecen la pena Ortega son sobre todo la vida mil doscientos euros quién no quiere tener un sobre besos dos entradas más dos bufandas quinientos cincuenta euros a eso está llegando la locura además de de lana buena yo no hubiese llegan a lo mejor Bono Jorge son de boca de Kiko o menos veinte pone

Voz 1915 52:39 pues son pongamos que nos quedamos con este pago a quinientos cincuenta entradas doscientos setenta y cinco cada una Messi va a Borja

Voz 1491 52:46 es que eso son como tres euros mí

Voz 1915 52:49 todo el partido joe seguimos con los hoteles que ya sabe

Voz 0032 52:51 plantamos que no están mal tocados tampoco

Voz 6 52:54 el tema de los hoteles también es una locura Manu porque por ejemplo una noche de hotel en Madrid de cualquier época del año te puede salir por alrededor de unos treinta cuarenta euros en un hotel Pradillo por el centro ahora al más baratos son cien euros hice puede llegar hasta mil euros la noche por persona en Madrid y alrededores no sólo en la capital sino alojar de también en localidades como Getafe Fuenlabrada también te puede salvo una habitación tengo hagan avisando en casa pues no sé el nivel de ocupación pero creo que sí pero es prácticamente total si hemos intentado contratar buenos algunos hoteles y nos han dicho que que les quedan muy pocas habitaciones además influye lógicamente la final de la Copa Libertadores y también el puente de diciembre aquí en España el seis y el ocho de diciembre que viene mucha gente aquí a Madrid

Voz 1491 53:36 sí sí la gente bueno a ahorradores cogemos la oferta de la pensión PP por cien euros la noche barato céntrico sin demasiados lujos

Voz 0032 53:43 si le ponemos tres noches llevamos quinientos setenta y cinco euros y ojo que aún nos queda el avión hay que sumarlos