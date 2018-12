De Buenas a Primeras (06/12/2018)

Voz 1571 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

esto no para el calendario manda ya es jueves seis de diciembre no se esperan cambios en el tiempo según la previsión va a ser un puente caluroso en el centro y sur del país va a haber nubes eso sí

Voz 5 01:05 hay algo de lluvia por el norte

Voz 1571 01:20 Nos encantaría deciros bueno pues que nos alegramos por todos los que ya estéis disfrutando de estos días de fiesta pero sería mentira somos buenistas estamos como siempre de buen rollo aunque tampoco somos tontos e nos ha tocado pringar como sea duramente a muchos de los que nos están escuchando ahora sí que intentaremos hacer piña entre todos abrazarlos fuerte fuerte fuerte fuerte llevarlo lo mejor posible además que este puente es un puente con mucho movimiento

Voz 6 01:45 hombre y tanto la DGT prevé que se van a producir seis millones de desplazamientos por carretera ayer ya vimos retenciones de hasta dieciséis kilómetros y hoy se espera otra vez mucho tráfico sobre todo en las salidas de las grandes ciudades y en las carreteras que van pues hacia zonas de montaña que es uno de los destinos más habituales de este puente también como no en los alrededores de las zonas comerciales

Voz 1571 02:05 precaución sobretodo en la carretera íbamos ya con lo importante el inicio del programa de hoy de este jueves y lo habéis elegido vosotros

Voz 6 02:12 pensábamos que solo era un bulo algo que realmente no tenía porqué cumplirse pero nuestra encuesta de hoy en Twitter nos lo confirma el sesenta y cuatro por ciento de los españoles vamos a aprovechar y es que la ocasión lo merece vamos a aprovechar el puente para colocar los adornos navideños

Voz 1571 02:41 no no podía haber otra banda sonora para este momento os preguntamos en nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas y que la por cierto la encuesta sigue abierta a ver cuándo empezáis vosotros a decorar la casa habéis arrasado

Voz 7 02:54 estamos desde que tengo uso de razón se cobra la casa de Navidad el día ocho y siguió la tradición desde entonces soy una auténtica friki de la Navidad pongo luces por los árboles de la finca acuerdo bolas de las ramas en fin hasta los vecinos se quedan mirando a la gente que pasa cuando acabo de curarlo todo mi adornado de cada hongo la sonrisa tonta navideña así que al igual que mi tocaya Julia

Voz 8 03:21 en cal viva

Voz 5 03:26 qué bien escuchar a Julia de Alicante Hoyo Juliá pero no cuando te gusta la navidad me encanta esa es la mejor época del año y ojalá tener aquí una botella de cava para amenizar eso remedia que nos queda por delante desde luego me estoy imaginando a Julia con las bolas con el árbol la nieve deben un millón las guirnaldas colores además verde roja de oro de Pla la estrella del árbol el Belén quien lo ponga bueno

Voz 1571 03:49 muchas cosas más pero la verdad es que para estas fechas ya solemos estar bastante presionado se hace unas horas por ejemplo ha empezado a circular ya por ahí el anuncio de navidad de El Corte Inglés

Voz 9 03:59 ahora nada queda un año más ya alguien con otra banda

Voz 5 04:05 hola pastel

Voz 10 04:08 ya está

Voz 6 04:11 de hecho es nuestra segunda opciones de la encuesta porque pensábamos que todos vivíamos al ritmo de lo que dijese el inglés pero hoy ya que sólo ha recibido el siete por ciento

Voz 1571 04:19 en los votos ya no marca nuestras vidas porque este año ojo también es verdad que desde hace semanas ha tenido muchos competidores

Voz 5 04:31 ya se contagiando anunció believer es uno de mis favoritos ahí también está en la lotería de Navidad

Voz 11 04:44 son las seis de la mañana las cinco en Canarias hoy el veintidós de diciembre por fin llegó el día

Voz 6 04:48 el sorteo de Navidad en el El protagonista vive una y otra vez como una especie de día

Voz 1571 04:54 marmota aunque este año ha todos nos ha tocado el corazón Cillo hay un poco el anuncio de rabia

Voz 5 04:58 deja fíjate no te voy a decir pero yo creo que es el único amigo pues una persona muy importante en mi vida no

Voz 1571 05:05 bueno pues que tenemos en nuestros amigos y familiares abandonados muy bonito todo

Voz 6 05:09 sí precioso pero nos estamos olvidando de algo que lave la Navidad a ver pues de los anuncios de colonias

Voz 12 05:24 el cuidado de Rita Sina

Voz 13 05:31 yo soy de las que sostienen cuanto antes sentía dos muchísimo mejor de ellos es progre y dos el momento idóneo es cuando empieza a haber muchos al Dios de Colonia seguidos en la tele es es el momento perfecto no cuando venza el anuncio del Corte Inglés au cuando empiecen a ponerle

Voz 14 05:48 las luces de Navidad en tu ciudad no no cuando empiecen a Bombay

Voz 5 05:52 es arte anuncios den colonias

Voz 6 05:59 muchas gracias Aroa de Alicante por mandarnos tu opinión al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro

Voz 1571 06:04 yo creo que también nos puedes llamar aquí en directo al novecientos cien ochocientos estamos preguntando a ver cuán de empezáis adornar la casa de cara a la Navidad en los quedan por comentar dos opciones

Voz 6 06:13 casi empatados con el catorce por ciento de los votos están los que lo dejan para el final casi casi el veinticuatro por la mañana

Voz 14 06:20 esta práctica del día de decorar la casa te

Voz 1571 06:25 aquí con el quince por ciento de los apoyos los que directamente eh no sabemos si por pereza como escuchábamos ahora o horteras pero

Voz 5 06:33 hay quién no quita en todo el año la decoración de Navidad claro así te ahorras el rollo de ponerla el rollo de quitarla de luces que

Voz 14 06:41 bueno es que ha quedado enlaces amiga todavía pero si estamos en verano ya pero escaso conozcan placas solares como siempre

Voz 1571 06:50 hay que cuenta nada ojo que es diferente colores pues esto ya sería otra cosa mítica escena de de callejeros de las vecinas de Valencia venga va o no va a ser Navidad hasta las seis de la mañana las cinco en Canarias tenemos humor tele deportes hoy también

Voz 5 07:04 viajamos a Roma y a partir de las cinco y media vamos a hablar con Bernardo Pérez Navas experto en derecho laboral porque mucho puente mucha Navidad pero realmente desconectamos el trabajo esos días pues un whatsapp el jefe una llamada

Voz 1571 07:16 no estoy del todo seguro e antes de que termine el año está previsto que que coja formar una ley sobre la desconexión digital de los trabajadores y queremos saber qué supone esto exactamente ahora ya sí Juan López en la producción Borja González en la técnica empieza de buenas a primeras

Voz 15 07:35 eh tío

Voz 10 08:01 las vale

Voz 5 08:56 sólo un minuto para que sean las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias sí que sonara estás solo para para hacer un poco el del desencanto

Voz 1571 09:10 claro que sí hace unas semanas fallecía Stan Lee el creador de decenas de superhéroes de cómic y tenemos la sensación de que al margen de la Navidad como que vivimos en una época en la que prácticamente cada fin de semana se estrena una peli nueva de esta temática es como si estuviéramos necesitados de irnos con este tipo de figuras lo más surrealistas posibles pues mejor este miércoles en La Ventana se ha hablado mucho de súper héroes porque a Robin Hood se le puede considerar super héroe no

Voz 6 09:39 a a va a haber no tiene superpoderes pero tampoco los tiene Batman al final Robin Hood también busca la justicia social iba contra los poderosos yo creo que sí

Voz 1571 09:51 sí yo creo que sí pues esta es la crítica de la nueva película de Robin Hood la han visto los Especialistas secundarios

Voz 16 09:56 vamos ahora con el tercer Strokes Robin Hood Robin drama filosófico que cada Filosofía Moderna revisión no del mito de Robin Hood aquí Robin roba a los ricos para dárselo a los pobres vale a convertirse estos ricos Robin le roba para dárselos antiguo ricos que ahora son pobres a ser ridiculices nuevo Robin les vuelve a robar para dárselo a los pobres que eran ricos antes de ser pobres les mueve a robar y así se pasa toda la puta a él un bucle infernal más gracias a Dios secuela una semana sí semana la premisa promete no si la premisa por promete bastante pero se agota los segundos se hace muy cansino Vera Robin Hood que nada más bueno ideal verlas mientras mira es el móvil

Voz 6 10:51 de Spiderman incluso Súper López se pueden considerar clásicos pero claro en la Cadena SER pues nos gusta mirar a la cantera los superhéroes que está por venir

Voz 17 10:57 sí

Voz 1571 10:59 eso en España no hay muchos no somos potencia en esto hay bastantes más defraudadores fiscales esto es así sin embargo en Todo por la radio han encontrado a uno que tiene un don muy necesario en los tiempos que corren

Voz 19 11:11 España necesita súper héroe espero superhéroes de aquí tranquilos amigos que hay super héroes nacionales quizá no sean conocidos quizá quizá no son famosos no son respetados tampoco pero los tenemos y un nuevo ejemplos este chico que ha venido aquí a La Ventana que hola buenas tardes muy buenas tardes qué tal estás bien vale si ya está

Voz 16 11:29 los en el aire si estamos ves

Voz 19 11:32 como Superman cuando vuela no no lo olvide tu vamos contigo tú te llamas tu nombre es David David pero tu nombre como tú no ves la yo me llamo Chapo Guzmán cierto Caixa chucu de Asturias pues no Lamah porque hace meses que veo en Cantabria pero soy de Asturias vale pues aquí Toledo un superhéroe cuando las circunstancias lo demandan se convierte él

Voz 16 11:58 en Chen ya Chan Nan Chen Chen ya

Voz 5 12:10 el cambiador

Voz 16 12:12 tema que cambia de tema parezco en conversaciones tensas de la luz lanzó Abelardo hay otro tema ya sin las personan no caen en posible discusiones que cual estar teniendo corto otra discusión Bono

Voz 6 12:35 of esté superhéroes maravilloso e imagina tenerlo a mano cuando tu madre te pregunta

Voz 1571 12:40 lo que quede tienes que devolver a me ha pasado y luego no tenía que devolverlo yo he dicho que me está pasando como los calcetines en la lavadora que no sé no sé donde los he metido por la radio es un medio que que está vivo y teniendo en directo a una persona con semejante habilidad lo mínimo que podía nacer los periodistas de la SER era pedirle un ejemplo que exhibiera sus superpoderes trabajo mucho

Voz 16 12:59 en ahora en Navidad en la zona de familiar era una vida de Navidad impides que la sangre llegue al río estoy súper poder bastante guapa requiere que hagamos una demostración porque la gente dice a mí me encantaría mira por ejemplo tú tú yo si este señor mayor soy yo yo estoy solo escuchas

Voz 5 13:21 Oña tú tu flequillo

Voz 16 13:23 Le propone el si le propone un tema que sepa que es espinoso yo ya parecerle por sopesan tú no me mire vale como si yo no tuviera yo de repente ya para soy yo lo propone un tema espinoso

Voz 1610 13:34 vale en Vicuña hola cuñado qué tal cómo estás bueno hablado con con mi mujer y mis pensó que tú y Mi hermana podríais colaboró poquito pagar la residencia al abuelo que tenéis una jeta pero nosotros tuvimos que pagar la reforma de la Casa de Campo una caradura que te cagas actuaron no

Voz 16 13:51 no estaba interesado mucho la conversación pero estaba mirando ha sido padre yo le digo a vosotros os alto ahí sabe que la muralla china se ve desde la luz con esta intervención supone que ha evitado que hostias

Voz 20 14:16 pero oye Aitor qué tal llevas lo de que esto lo de que el Athletic de Bilbao pueda bajara a Segunda División por primera vez en los ciento veinte años de historia mira Julia con este tema

Voz 16 14:27 no me toques los alto ahí sabe que la muralla china se ve desde la Luna

Voz 1571 14:34 sí es que yo no sufro realmente por mi familia que se que con que les deja mal cuerpo

Voz 21 14:41 un llamamiento a toda la fuerza política sino que somos constitucionalista

Voz 22 14:52 el lo demostremos parando la extrema derecha en Andalucía frente a la extrema derecha juegan a discursos extrema derecha al final quién gana es la extrema derecha extrema enfrentamiento esos Pallola Puerto cierres al extremo

Voz 1571 15:10 es curioso eh que sólo los partidos de izquierdas denomina box como extrema derecha PP y Ciudadanos aún aún se resisten y todavía se notan este estudio la presencia de Vox su secretario general al astado en Hora veinticinco

Voz 6 15:21 lo cierto es que cuántas veces habremos escuchado en los últimos días la palabra extrema derecha ultra densa

Voz 1571 15:26 muchísimas tendría que haber un contador para que tengamos el dato concreto aunque no sin razón hemos hablado extrema derecha que por cierto ya en el rato que llevamos van cuatro veces

Voz 6 15:34 sí por eso en la cara B de Sara vítores en hora25 han ido un poco más allá acogen el término lo despedían los retuercen luego cada uno saca sus conclusiones empezamos por el significado

Voz 1880 15:43 que se conoce como extrema derecha bueno pues lo que decíamos que hay diversidad de opiniones respecto al significado exacto de la ideología pero bueno lo que está claro es que es una ideología política que se conoce también como ultraderecha o derecha radical son ideologías radicales extremistas que se caracterizan por defender por encima de todo la identidad nacional son proteccionistas son conservadurismo entendido ese conservadurismo

Voz 5 16:09 como por ejemplo por la aversión a la homosexualidad

Voz 1880 16:11 a la prohibición del aborto la defensa de una férrea disciplina son también anticomunistas xenófobos y lo que hablábamos antes de las diferencias la antigua extrema derecha sí que se conocía porque llevaba simbología neonazi defendía un discurso antisemita o o yo qué sé o iban vestidos como skins por ejemplo pero la nueva extrema derecha ha cambiado su apariencia y eso no es tan fácil identificarla ya el año pasado Angels y esto nos va a servir para desengrasan un momento el grupo el Rey catódico que son Sergio Lozano Heredia grabaron su primer disco que se llama misa electrónica y hay canciones tecno pop con trasfondo social como dicen ellos que así es como cantan a la ultraderecha

Voz 23 16:50 es muy a algún inmigrante sino Weiss guante

Voz 5 17:04 me encanta Aitor esto yo propongo que sea tu tono de llamada a partir de ahora admiran y entre lo del Atlético pero mejor lo pongo para que suene miembros me llaman así hago aguas pero ahora la gente fuera de bromas seguimos con el término

Voz 1571 17:16 ese extrema derecha en Hora Veinticinco estado David B Orly doctor en Historia e investigador de la Universidad del País Vasco

Voz 1733 17:23 ideología ha de tener un partido político de extrema derecha para que lo reconozcamos

Voz 25 17:27 bueno yo creo que uno de los elementos principales que tienen estos grupos es significación del lenguaje no tanto por ejemplo a llamarse nacionalistas ultranacionalistas como por ejemplo identitarios siendo una identidad de carácter excluyente que suele remitir normalmente a unas señas de identidad pre democráticas que anclar en pasan los remotos equipo Imperial digamos que ese nacionalismo esa nación tendría una cierta pureza que estaría amenazada de algún modo por toda una serie de enemigos internos y externos y que requiere de un salvador de la nación que venga frente a la anti España no y una mini pausa con esto de la anti España porque hoy mismo he visto un discurso de Pablo Casado hablando de los enemigos de España haya haciendo una enumeración de esos enemigos internos que presuntamente anidan dentro del país no las loas constantes al Ejército y a la policía también la reacción ante los avances del movimiento feminista y de los derechos ganan los en materia LGTB por otro lado el movimiento independentista catalán en este caso sobre todo o no la híper más salinidad y la defensa de una feminidad subordinada no que ellos defienden como tradicional la xenofobia

Voz 26 18:31 toda esa ristra de

Voz 5 18:33 lindezas y lo decía además David que los debo

Voz 6 18:35 sí compañía no es que no existieran hasta ahora sino que han estado digamos pues latentes esperando acechar y que al final pues son fenómenos que trasciende fronteras porque

Voz 1571 18:43 los casos muy parecidos en Brasil Estados Unidos Turquía Francia India

Voz 6 18:47 no hay veces que se les califica de populistas pero el historiador quiere hacer una diferencia entre unos y otros

Voz 25 18:52 yo haría una diferencia fundamental entre el populismo que se basa en extender derechos y el populismo que se va esa Adén restringir derechos por eslóganes del tipo Los españoles primero derechos sociales para los nacionales etcétera porque no es lo mismo una idea del pueblo digámoslo así expansiva integradora derechos de estemos de acuerdo o no yo no me considero una persona populista para nada y que una idea del pueblo digamos basada en la

Voz 1571 19:15 alusión de un otro no olvida otros mira Julia no sé qué me da que que no va a ser la última vez que hablemos también aquí en de buenas a primeras de extrema derecha o de ultraderecha que en Hora veinticinco también se han interesado por buscarlo estuve la ultraderecha en el mundo de la cultura

Voz 27 19:30 mucho

Voz 1880 19:40 esta creo que era inevitable durante muchos años todos y me incluyo pensamos que los Nicky este grupo eran de extrema derecha por la letra de esta canción que es de mil novecientos noventa y cinco El imperio contraataca es como se llamaba pero Joaquín Nicky el líder lo desmintió dijo que era una letra con doble sentido que el de lo que estaba hablando era de la tortilla de patata de Franco

Voz 28 20:00 sus me piden yo hubiese el

Voz 1880 20:05 vamos con el cine esto es una película del año pasado que sería más en un nuestra casa ese la carrera política de una enfermera de una ciudad francesa que se presenta a las elecciones locales en la lista esta de un partido de extrema derecha como se va dando cuenta de que no está tan convencida de su ideología más fino extremo derecho pues lo que ocho años es pararme en algunos de los que hemos dicho que son los valores de la extrema derecha no entonces son homófobos bueno pues vamos a recomendar otra película francesa esta va horroriza a los más convencidos es la vida del un adolescente con dudas sobre su sexualidad que tiene que enfrentarse al homofobia de su fan Elia y de su entorno también son antiabortistas bueno pues yo que es una película independiente que lo que vendieron mensaje Anta abortista una película de dos mil siete dirigida por Jackson Reitman y una más son partidarios de aplicar una férrea disciplina bueno pues otra película francesa dos mil ocho la clase

Voz 22 21:06 tuvimos la República un libro de la República La República de Platón

Voz 28 21:10 extrema derecha para cerrar como un habrás hecho bueno pues escucha hace esto

Voz 1880 21:14 sí parece increíble pero existen canciones que llevan por título ultraderecha o extrema derecha es que esto es así ellos son los prisioneros son un grupo de rock chileno que nació en el ochenta y tres esta canciones de dos mil tres y es verdad que si pudiéramos escuchar la letra entera dice cosas como la libertad pero para vivir en la miseria para torturar al esclavo para proteger al millonario

Voz 1571 21:54 en dos minutos para las cinco las cuatro en Canarias

Voz 5 22:01 dos no ocho ocho minutos para que sean las cinco uno hace

Voz 1571 22:04 pocos días que se ha estrenado la segunda temporada de vergüenza que es la serie de Movistar Plus protagonizada por Javier Gutiérrez Malena Alterio precisamente Alterio ha estado en Hoy por hoy

Voz 6 22:15 sí ya venido con Álvaro Fernández Armero uno de los dos creadores junto a Juan Cavestany de la comedia que sea vuelto un referente del humor incómodo

Voz 29 22:23 qué es la vergüenza Illa no les cuento la vergüenza ajena sentir en tus carnes algo por lo que está haciendo alguien ver la serie vergüenza es no sabía decirle si es terapia o Expiación o quizá una mezcla de doce de las dos cosas hice yo te pregunto qué desvergüenza es difícil verbalizar realizarlo

Voz 30 22:44 ah sí es difícil pero

Voz 1490 22:46 es fácil también es una historia en realidad es una historia anormal corriente lo que pasa es que los personajes meten la pata tanto y tantas veces

Voz 5 22:55 no yo creo que que todos estamos en esta misma situación pero no lo no lo vemos

Voz 17 23:01 cuesta imaginar si a uno le algunas situaciones que plantea por ejemplo es difícil esa pregunta Alicia Mariela que es la vergüenza

Voz 31 23:08 cuando hablas de vergüenza cuando hablamos de vergüenza concretamente en la serie yo siempre pienso que tiene mucho que ver con una con el pudor al menos en en en el escenario propio la serie sí pero espera pelo

Voz 17 23:20 qué diferencia hay entre la vergüenza del pudor

Voz 31 23:22 digo el pudor personal saque quién quién genera mucha vergüenza ajena quién se mete en unos charcos muy grandes como ellos es porque tienen un sentimiento de pudor mucho más grande mucho más acusado normal

Voz 1571 23:34 bueno para explicar en qué consiste ese sentimiento de vergüenza y en qué se diferencia de la vergüenza ajena en la entrevista sentada aquí en el estudio también ha estado la psicóloga Isabel Serrano

Voz 31 23:44 la vergüenza es un sentimiento social tiene que ver con el hecho de que estamos en en sociedad estamos ante

Voz 5 23:51 nosotros ICO en los otros cinco

Voz 31 23:53 una extrema preocupación por la mirada del otro

Voz 6 23:56 por lo que el otro pueda pensar o pueda decir

Voz 31 23:59 pero nace internamente

Voz 17 24:01 edificación aparte porque sin les queda fuera en esa aspiración la vergüenza ajena que es todo lo contrario

Voz 31 24:07 la vergüenza ajena es la otra parte es decir son las dos caras de la misma manera por una parte está la vergüenza que me hacia mi sentir vergüenza y no me quiero mostrar no me quiero exponer la vergüenza se nutre de secreto

Voz 5 24:18 de hecho superar las significa salir de una madriguera

Voz 31 24:21 tiene que ver muchísimo con la empatía con la sensación de estar demasiado leyendo la mente el otro demasiado en el otro y luego está el otro extremo estará aquellos que tienen la incapacidad total como le pasa al protagonista de la serie mejor dicho los protagonistas de la serie de leer la mente de las normas de estar esto es cerebral osea tiene que ver con los circuitos cerebrales asociados a lo social que es un sentimiento que nos enfrenta primero nosotros mismos es muy muy intenso ya es y además te pone en contacto con una una un algo que tiene que ver con la humillación con el sentimiento de puedo ser humillado puedo ser despreciado puedo ser rechazado algo que los seres humanos como sede social

Voz 1880 25:00 no deseamos bajo ningún concepto

Voz 31 25:02 cuando yo estoy sintiéndome avergonzada me comparo con aquellos que se supone que cumplen los normas cumplen los moldes vale cuando vez a otro sabes que que no está haciendo lo que se espera entonces es cuando surge la vergüenza ajena que por cierto es un vocablo estoy vergüenza ajena que existe en el español en otros idiomas es muy difícil encontrar

Voz 6 25:22 no es que al parecer como apuntaba a Serrano en otros países se refieren a vergüenza ajena como Spanish shame o vergüenza españolas

Voz 1571 25:28 mira tú estés curioso pero bueno

Voz 6 25:31 curiosidades aparte Malena Alterio explicó que si Vergüenza es diferente a otras series de comedia se debe pues entre otras cosas a su particular manera de trabajar con los actores

Voz 1490 25:44 aquí desde el principio se nos marcó desde la dirección también desde la partitura que teníamos que silencios una comedia con silencios era como rarísimo para mí siempre me me habían pedido mucha velocidad mucha velocidad ahí picadillo y tal y de repente Juani Álvaro decía no no no no tú mira le ya está mira le la verdad que al principio era incómodo y digo pero sólo Lemir hoy tú mira le y lo que vaya surgiendo en realidad es es un acierto porque la incomodidad se transmite genial porque es el el espectador el que dice porqué no hace nada porque no nos vamos de esta escena vamos a pasar a otra

Voz 5 26:26 no si lo si bien en España

Voz 1490 26:28 es muy cómodo comodísimo

Voz 31 26:34 es una de las consignas que teníamos su seguimos teniendo es que tanto los los personajes como por ejemplo la figuración no reaccionara gestual mente ante nada sino que se limitaron a observar cómo con cara de palo lo que estaba pasando por pues eso es lo que decía en la que

Voz 5 26:52 intuíamos que que se podría empezar a acumula

Voz 31 26:55 las caras caras caballo al final no cuentas nada al final no te transmite a la tensión te la da la no reacción eso es lo que te pone

Voz 1490 27:03 en mayor o menor medida todos hemos pasado por ahí y quién diga lo contrario miente no sea quiero decir a lo mejor no en extremos tan tan tan grandes como Jesús y Nuria eh pero pero es que hemos pasado por y entonces en ese punto de identificación yo creo que la gente se reconoce dice que bueno

Voz 1571 27:25 pero que reconocer que de momento tampoco paso mucha vergüenza ajena estando contigo con Marina pidió disculpas porque vosotros conmigo lo tendréis que pasar un poco peor

Voz 5 27:32 pues a ver si Juan se animan

Voz 6 27:35 la tercera temporada pues hacen que sus protagonistas presenten juntos de buenas a primeras horas

Voz 28 27:40 de hay canciones grandes éxitos que surgen

Voz 1571 27:44 las situaciones más absurdas

Voz 28 27:46 Keith David Porter compusieron uno de sus mayores éxitos abrir porter estaban componiendo en el sello

Voz 0084 28:02 Stax cuando el primero decidió ir al baño mientras porten estaba en el servicio dio con un ritmo infeccioso pidió a gritos a su compañero que volviese corriendo a la mesa Aisa desde

Voz 1880 28:15 no gritó a su compañero espera

Voz 0084 28:17 estoy de camino on han Coming aporten esa frase le hizo gracia Se acabó convirtiendo en la letra de su ritmo una canción que acabó registrando el dúo formado por Sam and Dave lo llevó a lo más alto de las listas de éxito para negros convirtiendo el grito de

Voz 1610 28:35 es un tema Mortal nunca hacerse pis vivo

Voz 1571 28:53 pues ya veis estáis meando pides un poco tiempo tu colega y te sale un exitazo la historia de Hall donan Coming contada en el sofá Sonoro por Alfonso Cardenal

Voz 1 29:50 con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 31 30:06 Ana

Voz 1571 30:07 Button buenos días buenos días Gobierno y PSOE apuestan por

Voz 31 30:10 súper domingo de elecciones en mayo en el que coincidan generales municipales autonómicas y europeas y los presupuestos que quieren presentar en enero en el Congreso fracasan es una opción que no gusta a los presidentes autonómicos porque dicen que quieren un debate propio

Voz 0806 30:24 Carretero se llegará a escenarios y las cuentas no prosperan algo que por ahora el Gobierno sigue sin descartar María Jesús Montero ex ministra de Hacienda

Voz 16 30:32 yo siempre insisto en que esto presupuesto

Voz 34 30:35 son muy buenos para Cataluña aporta más de dos mil millones de euros y parece contradictorio que una Comunidad Autónoma pida más recursos y sin embargo el vehículo que los conduce no cuente con su apoyo

Voz 0806 30:47 sigue empujando el Ejecutivo lo que sí dejan claro en La Moncloa es que no van a entrar dicen en el mareo de los independentistas rechazan por tanto mezclar la negociación presupuestaria con temas relacionados con el pluses

Voz 31 30:59 el Gobierno no lo quiere mezclar pero los independentistas si Ferran Bel del PDK no cierra la puerta a una propuesta de presupuestos razonables según sus palabras mientras que Gabriel Rufián de Esquerra sigue vinculando la decisión a lo que ocurra con los políticos encarcelados de forma preventiva desde el mismo

Voz 35 31:13 no rotundo que hace dos meses si hay una solución política para Cataluña una propuesta sobre la cual entendamos que es razonable poder negociar podríamos negociar el presupuesto no

Voz 36 31:25 dado nada no hay partidas presupuestarias

Voz 29 31:28 suficientes para pagar la dignidad de nuestros compañeros

Voz 5 31:31 el secretario general de Vox ha pasado esto

Voz 0978 31:33 noche por Hora Veinticinco y ha acusado al Estado sin pruebas de ocultar de ocultar datos de hombres asesinados por mujeres

Voz 37 31:40 Javier Ortega pide abolir la abolir la ley contra el avión

Voz 0978 31:43 decía machista tacha a las feministas de fémina CIS pone en duda los datos sobre asesinatos a mujeres a manos de sus parejas en España

Voz 17 31:51 los datos de los hombres que muere a manos de las mujeres no se facilita que no se contabilizan piensa usted insiste contabiliza pero no sé si ocultan porque no interesa demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres

Voz 0978 32:03 precisamente con Vox no descarta negociar en Andalucía Un Gobierno PP y Ciudadanos esta noche los dos partidos han iniciado las primeras conversaciones y se han emplazado a una reunión la semana que viene María Jesús Gómez algunos cargos populares

Voz 1461 32:15 en que la dirección nacional de su partido debería callar no hablar de Andalucía porque ciertos comentarios pueden perjudicar las negociaciones temen que alguien envenena la situación Iber así cómo se alejan sus posibilidades de presidir la Junta por eso piden no interferir como ocurrió por ejemplo ayer cuando Teodoro García Egea le preguntaron por el cierre de Canal Sur respondió diciendo que él antes que una televisión pública prefería tener endoscopios son los hospitales sus palabras no hicieron gracia ni a lo suyo sobre todo porque un día antes

Voz 6 32:41 Moreno haya zanjado ese debate al comentar que someter

Voz 1461 32:44 manos a barajaba tampoco lo de dar consejerías a Vox cuando ni ellos han mostrado interés por entrar en el Gobierno total que en el PP hay quién piensa que algunos desde dentro pueden estar incluso boicoteando las opciones de su formación porque como recuerda Ana Moreno ya lo daban por muerto el estaban montando una gestora no llevan bien que ahora se pueda convertir en un varón con gran poder territorial

Voz 0978 33:04 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1 33:12 de esa primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 1571 33:20 pues ya veis jueves que seguimos con esa incertidumbre que genera el Gobierno sobre cuándo va a convocar unas eventuales elecciones todo dependerá de los presupuestos que en principio según la última versión van a presentar en enero veremos lo que ocurre nosotros mientras tanto miramos al cielo a ver cómo viene el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:36 muy buenos días cómo estamos de hecho vamos es decir el tiempo para hoy vamos a actualizar sólo lo que sí pero para el puente porque respecto a lo que hemos dicho al número de esta semana en no esperamos grandes variaciones básicamente se mantiene de entrada la situación meteorológica de inversión térmica pero si bien estos últimos días no se preocupada porque aumentarían los contaminantes las concentraciones de contaminantes en áreas urbanas industriales el hecho de que muchas fábricas paren sobretodo menos gente circulen carretera va a hacer que si bien la meteorología no mejora con unimos sí que nosotros no vamos a lanzar hablando en plata tanta mierda las Laura en ese sentido va a ser positivo pero en cambio no será positiva la inversión térmica lo que respecta como decíamos también hace días a las estaciones de esquí temperaturas altas todavía en cotas medias y altas más frío en los valles irán las nieblas muchas durante ahora hay hasta media mañana pocas pero persistentes esta tarde en el Duero y el Ebro aquí con frío todo el día algunas nubes también en puntos costeros sin más consecuencias sólo algunas lluvias débiles en el cantábrico temperaturas sin grandes cambios esta situación promete aguantar hasta prácticamente que saca de la semana también en Canarias siguen los vientos del este con un poco de calor máximas de más de veinticinco grados

Voz 1571 34:48 Bilbao más de veinticinco grados aunque la el panorama en la península no pinta mal seguro que hay muchísima gente que ha ido a buscar esos veinticinco grados a Canarias unos pocos rayos de sol en pleno diciembre que bien bueno no sé si les va a gustar resto que no vas a contar tu ahora no quieres hablar del fenómeno un fenómeno habitual hay en Canarias

Voz 17 35:06 qué es la calima pero exactamente qué qué es esto cómo afecta

Voz 0978 35:10 si alguien espera que nos pongamos a cantar Julia hay Torelló el Calima de Luna no va a ser así no

Voz 5 35:15 pleno bueno podíamos Cantares yo no me nace de una mala si no no la has ni en playback no no no no no no yo tampoco eh así que mejor no

Voz 0978 35:27 hemos como la calima es recurrente cuando volvamos a tener un episodio de calima ya sacaremos esto no guardo me lo guardo pues la calima de hecho es un fenómeno lo vamos a centrar en Canarias pero es un fenómeno que se da en cualquier parte del mundo el la idea es que partículas en suspensión ya sea por incendios forestales ya sea por la sal que se evapora constante ante del mar ir también que es el caso que nos atañe por tormentas de arena y esa es la calima de Canarias es cuando se asientan vientos del Este que allí tienen origen en África vientos que suelen soplar fuertes justo sobre el desierto y empiezan a arrastrar gran parte de de harina que está normalmente sobre el continente empieza a verse desplazada hacia el Atlántico ICCAT como Canarias está en justo en medio de de camino de esta de esta ruta podríamos decir de la Elena al que viaja hacia el oeste pues nos encontramos con episodios que este no es muy significativo porque bueno sí que se ve que se reduce un poco la visibilidad el cielo toma un un color así como más ocre pero han habido episodios que bueno muchos canarios no podían contar no los episodios más bestias para decirlo claro

Voz 6 36:35 incluso cerrando todo ventanas puerto

Voz 0978 36:37 estas en la arena te llega entrar ir realmente un dolor de cabeza no pero bueno este fenómeno que tendremos estos días no será tan espectacular no deja de ser incluso habito

Voz 6 36:48 al este fenómeno del que hablas Jordi se puede dar en cualquier época del año porque es está produciendo también en invierno

Voz 0978 36:54 sí que se puede dar casi en cualquier época del año quizá en verano es cuando menos pero ahora la explicación está en un poco también en el tiempo que tenemos en la península el anticiclón de las Azores ese que nos han contado de toda la vida que es el gran amigo nuestro y que nos condiciona tanto nuestro clima pues es el responsable también de que tengan o no tengan Calima o de que sean más o menos intensa suposición pues por ejemplo vamos a imaginarnos un anticiclón siempre hace que el viento gire en el mismo sentido que las agujas de un reloj Si ahora mismo está muy cerca de la península lo que está pasando es que en la península nos envía vientos del norte no demasiado fuertes por eso no llega frío estos vientos del norte van bajando hasta el norte de África hasta el desierto del Sáhara después cierran el círculo no he dicho que es circulación como las agujas del reloj pues cuando llegan a Canarias por eso llegan del Este con este con esta arena no pero un dato curioso que quizá más de uno les sorprenderá si os digo que que no hace mucho el Sáhara era era un un una zona húmeda con con árboles incluso extremadamente lluviosa oscura igual que padece

Voz 17 38:01 bueno no sorprende pero dices no hace mucho da

Voz 0978 38:06 y lo relacionó con lo de la calima porque de hecho se estudia mucho la historia del desierto del Sáhara a partir de los depósitos de esta arena que una vez ha pasado Canarias llega un momento en que precipita in hay grandes depósitos en el fondo del océano Atlántico pensar que cada año se calcula que se emiten entre doscientas y trescientas toneladas de este de esta arena del Sáhara que eh reparte por todo el mundo IS en el Atlántico donde se deposita pues bien se han hecho estudios que ha sacado de estos sedimentos en bastante profundidad se ha comprobado que ha habido momentos en que esta emisión ha sido muy baja después ha comparado con otros estudios mira uno muy contundente uno alguno de vosotros os ha estado alguna vez en Egipto en las pirámides

Voz 26 38:46 ojalá pero aún no no no no tenemos

Voz 6 38:49 la suerte pues cuando vaya es que lo hará seguro

Voz 0978 38:51 se fijaros en las rocas en las piedras que están hechas a millones no para formar estas pirámides están repletas de fósiles es decir junto si juntamos estos estudios que nos analizan los depósitos en el Sahara en el en el fondo del Atlántico se ve que no siempre ha habido misión de arena hice mira estos fósiles que están presentes en en las piedras de las pirámides pero fósiles de ballenas también que se encuentra en en muchos puntos de del desierto del Sáhara pues eso se ha llegado a la conclusión de que es un desierto que es muy desierto pero no siempre se calcula que cada veinte mil años coincidiendo con cambios en la rotación de la Tierra pues se puede volver húmedo o puede volverse más seco de manera que

Voz 6 39:33 es desierto pero no siempre ha sido desierto

Voz 0978 39:36 no hace demasiado tiempo que podemos encontrar una

Voz 5 39:38 más unas Conchita por ahí no en las pilas

Voz 0978 39:41 sí sí me está todo repleto es decir son rocas que que son completamente repletas de estos fósiles realmente sorprende porque está en medio del desierto de hecho haciendo una búsqueda en en cualquier buscador ya lo si buscáis piedras fósiles pirámides de Egipto sorprenderá muchísimo porque no es un fósil es muchísimos fósiles en cada piedra

Voz 1571 40:01 bueno pues mira qué interesante cuando tengamos la oportunidad de ir lo lo comprobaremos te mandaremos también una foto Jordi que tengas y muy buen juego

Voz 5 40:08 pues venga hasta mañana un abrazo

Voz 12 40:13 yo a que has You de buena esta primeras con Aitor Albizua Julia Molina cabos voy yo acá no cinco

Voz 1571 41:15 a once cuatro y once en Canarias ojalá pudierais ver cómo está bailando Julia Molina esta canción de duda Elipa hoy nos estamos preguntando en nuestra encuesta en Twitter en arroba de buena saber cuándo empezáis a decorar la casa de cara a la Navidad

Voz 6 41:28 seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro notas de voz bueno la verdad es que en mi caso por ejemplo aquí en casa con mis padres no sólo en la casa

Voz 1571 41:37 pero bueno escaño en Londres la verdad

Voz 6 41:39 que es muy curioso porque de verdad que lo donde sector que el corteinglés pues adoptan avisando que está llegando la vida

Voz 38 41:45 a finales de de octubre acaba Halloween infunde vida yo como cómo vamos a relajar no concretaba diciembre aquí tiene villancico película navideña hay decoraciones para rato que no me siento con este espíritu navideño como si está todo muy bonito

Voz 22 41:59 pero no sé si en noviembre se me encanta febrero oye pero en noviembre sabes claro

Voz 1571 42:09 Heredia Tamarite que está en Londres seguro que cuando vuelva a casa

Voz 5 42:12 dale llega ese espíritu navideño ojo que estaba pensó

Voz 1571 42:15 cuando que Maite realmente tienes razón seguro que ha deslumbrado con con todo esto

Voz 39 42:20 hay tú y Alcoy to live Shane

Voz 5 42:25 aquí no

Voz 39 42:28 yo Queen Deloitte Luis de envíos si ver in vivo decía Minsky Taylor

Voz 6 42:36 pues he ganado cero inaugurando

Voz 5 42:39 las navidades pero navidades Tok Tok Tok Tok

Voz 1610 42:44 van a ser las Natividad

Voz 6 42:55 pues el sesenta y cuatro por ciento de los votos los oyentes de de buenas a primeras vais a pasar el puente colocando las luces las bolas los

Voz 5 43:02 es que yo Sansón seis de cada diez oyentes que dicen que sí que sí que sí que cuenta que es de cada diez españoles claro claro podemos extrapolar que el hoy día como todos pero seis de cada diez que dicen que sí que utilizan este puente

Voz 1571 43:16 para decorar su casa con todos los adornos navideños el dieciséis por ciento dice decís que lo dejáis todo el año el trece por ciento apurar hasta el veinticuatro incluso por la tarde antes ya de que llegue la gente para para cenar a casa y aunque hay algunos que creen que esto de la Navidad lo han inventado las tiendas los datos porque nos ceñimos a los datos dicen que sólo el siete por ciento Monteys el árbol y toda la parafernalia navideña cuando abre la veda el corteinglés

Voz 6 43:50 pero lo hagáis cuando lo hagáis está claro que no se país ninguno es una cosa que no pasa de moda los youtubers les da les da está por hacer vídeo tutorial es sobre el tema

Voz 22 43:58 no sé yo yo Joy como podéis ver hemos salido a la calle para que para comprar nuestro está darnos duele

Voz 12 44:05 mira vivió les voy a dar ideas para decorar una vez está ahí un árbol de Navidad

Voz 22 44:10 con cualquier estilo en cuanto al cole

Voz 1571 44:15 mira lo peor de Twitter es que de Youtube de estos youtubers es que ves un vídeo de estos ya por los cookies por los algoritmos que hablábamos en otro día

Voz 5 44:23 te aparecen estos dos lo entonces tengo ya toda la

Voz 1571 44:26 de pantallas la primera pantalla de de Youtube llena de vídeos sobre cómo decorar mi casa dice Beatriz de La Muela de Vejer que allí se pone el árbol de Navidad el ocho de diciembre oye mira está bien ya esta hecha Se cumple cumplen con nuestras estadísticas y además en Twitter y esta encuesta también ha dado para mucho hombre

Voz 6 44:43 claro mira arroba pepitas ponen cuando las vacaciones del cole lo pone el seis todo recogido un año no me acordé de Papá Noel de La Ventana Hydro hasta final de enero

Voz 1490 44:55 bueno hasta cómo era este dicho

Voz 1571 44:57 Tom Pascua son por ejemplo dice Antonio Carlos arroba Ortiz y Padul que dice os habéis confundido no es El Corte Inglés que enmarca la campaña los auténticos expertos en la Navidad son los chinos en cuyas tiendas comienzan a venderse los adornos en agosto como dejes las compras para el puente sólo encuentras el desierto bueno y las luces con sonido con sonido de todos los colores que párpado

Voz 5 45:16 dan más rápido manitas rato espíritu navideño bum bum bum alucinante claro luego tenemos

Voz 6 45:22 Nos ha arroba Carlos Pereira Ji que dice cuando

Voz 5 45:24 digo mencionara a Mariah Carey de noviembre por lo menos

Voz 1571 45:28 menos bueno de hecho decías que la canción que hemos puesto al principio

Voz 5 45:31 hola igual Pro Tour más es la más era la más escuchada está en el top de las más escuchadas desde noviembre pero es que lleva veinticuatro años siéndolo es increíble es alucinante

Voz 1571 45:41 notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro si alguien piensa que con tanto alargar las Navidades y las luces los regalos ese no

Voz 6 45:53 está yendo un poco la olla claro los que insisten en que es todo cosa del consumismo que estamos perdiendo pues los valores de lo que era esta fiesta

Voz 25 46:01 ya estamos en la fiesta el consumismo habitualmente todo el año una suele dar mucho mimo a lo mejor estaría bien aunque aunque seas ateo no recuperar un poquito el mensaje del que nació en esas fechas que es como

Voz 5 46:14 bueno no es tan importante lo material

Voz 25 46:17 eh vamos a un poquito más a lo a lo esencial a los sentimientos al estar juntos quizás podría ser una fiesta de diez días que no tenga nada que ver con lo religioso pero sí de desintoxicarse de esta rueda de consumismo en la que estamos metidos durante todo el año

Voz 1571 46:33 una cosa es Diego es si Dani Mateo se pone tan intenso es que la cosa

Voz 1610 46:37 ya está pero muy muy muy mal pero claro

Voz 1571 46:40 es que es imposible resistirse te llenan las calles de luces para que salgas a la calle si te quedas en casa te bombardean lo decíamos con los anuncios justo antes te plantan el Black Friday el Cyber manda

Voz 5 46:49 si el uno de enero las rebajas vamos que

Voz 6 46:52 sales de la Navidad con la cuenta bancaria en un estado decentes

Voz 5 46:54 en números rojos te dan un puesto directo la dirección financiera del banco más cercano pero bueno como lo más probable es que esto no pase en Hoy por hoy Sergio García Soriano psicólogo clínico ha explicado que todo es culpa de la publicidad forma de tocarnos la patata con sus anuncios generalmente siempre apelan a la emoción porque saben que eso va a producir un movimiento en nuestras compras y por lo tanto en la economía en este caso lo que sucede es que al llegar las navidades pues si se han vuelto dentro de algo que tienen que ver con lo familia que tiene que ver con estar juntos y de esa manera pues a través de mensajes blancos de mensajes aparentemente bonitos pues aprovechan después para

Voz 17 47:32 vender el hable con mi madre sino que Valle que a comprar

Voz 5 47:37 vaya bueno son los dos fines también saber a tu madre porque en el fondo es yo te voy a decir una verdad que tú piensas que yo pienso entonces aprovecho para que como te digo está verdad soy del bueno y después Tobía aconsejar ir a Ikea

Voz 40 47:54 no hay un grandes porque

Voz 6 47:56 es que no no te vas a librar ya sabes que hoy en demoras a primeras tenemos que hablar de la crisis que está sufriendo el Athletic de Bilbao además es que en el Larguero han hablado del tema

Voz 1571 48:05 vamos a hacer una cosa yo me voy del estudio cuando pasemos ya a otro tema vuelvo

Voz 6 48:10 pero espérate un momento es que esto te va subir la moral Javier Clemente ha estado con Manu Carreño cree que bueno el asunto tiene solución

Voz 41 48:16 el equipo se tranquilice que coja Holanda Iker Holden que les den buenos resultados pero bueno también hay que contar con que los demás juegan no igual lo hacemos lo mejor mucho mejor que igual tampoco podemos ganar pero es un equipo con con carácter con personalidad ay con fuerza el Athletic tiene fuerza aunque sean chavales jóvenes y creo en el equipo en si la entidad tiene fuerza y el y el pueblo tienen fuerza irá el pueblo es muy importante dentro del grupo del equipo no

Voz 5 48:51 eso sobretodo hicieron dice Clemente y habrá que fiarse pero vamos fatal

Voz 6 48:57 sí sí pero bueno también ha hablado del modelo del club del hecho de jugar sólo con gente de la tierra Clemente tiene claro que el Athletic nunca se ha nunca bajado a Segunda

Voz 5 49:05 Cangas y que en cambio todos los años baja

Voz 6 49:08 con equipos que tienen jugadores extranjeros todo

Voz 41 49:10 los los años baja tres y el Atleti no ha bajado nunca nunca juega con extranjeros

Voz 5 49:15 es él es él es todo tras el extranjero

Voz 41 49:18 Nos otra gente de fuera no te dices que no vas a todos los que bajan tiene extranjeros claro pero todos los equipos intentan hacer el mejor equipo posible por ejemplo en la Betty el Atleti ahora Javier tiene muchos millones en la caja porque ha vendido un montón pero no los puede utilizar porque no ficha jugadores que estén en el mercado sino son más pero es quién es que nosotros vamos a ver es que yo creo que no es un problema de comprar un jugador que es el que nos va a salvar no si no es eso yo creo que porque es un jugador no va a variar mucho el equipo al igual algo alguna pequeña que puedas tener pero si nosotros nos mantenemos en primera división por propia identidad propio juego propio concepto de equipo

Voz 1571 49:57 bueno pues se acabó lo de hablar del Athletic ya hablaremos de mi equipo Contador cuando vaya bien hoy que no está Marina mando yo ya estaba ayer escuchábamos a Jorge Carroza Bet a advertir de que en la final de la Libertadores habría lío bueno pues hace un rato Oscar Ruggeri ex jugador de Boca River se ha encargado de contradecir esa teoría los que vengan dice Se van a portar bien

Voz 17 50:20 crees que tenemos un problema en Madrid o que es un poco esa

Voz 1571 50:22 tras si decimos eso

Voz 42 50:25 el problema porque mira en los argentinos tenemos algo que no no aportamos más cuando vamos a la cancha no estamos mal pero cuando salimos del país te dicen hay que cumplir en la rotonda hay que dejar pasar a los peatones tienen que pasa primero bueno ahí cumplimos afuera cumplimos todas las reglas con corresponde pues no vamos bien porque tenemos miedo acá es como que superamos los límites si nos vamos de es entonces ese es el gran problema de educación de Cultura Educación un montón de cosas que vamos a ver si no podemos corregir pero bueno esto es muy triste lo capta lo que ha pasado que se llama la Copa Libertadores de América se juega en Europa no