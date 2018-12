De Buenas a Primeras (07/12/2018)

Voz 1 00:00 a las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 1621 00:48 qué tal cómo estáis aquí empieza el viernes

Voz 1772 00:51 si ya es viernes siete de diciembre la Constitución ya tiene cuarenta años y un día y al puente de diciembre

Voz 1621 00:57 pues ya le queda un día menos aunque de momento sigue el buen tiempo prácticamente en todo el país algunas nubes por el norte que se irán extendiendo por todo el resto del país pero ya de cara al domingo el Madrid está a rebosar de gente de turistas seguro que también lo habéis notado si viviese en alguna ciudad grande pero tenéis que tener en cuenta que este finde aquí en Madrid además del turista se celebra una cita histórica

Voz 8 01:31 si el domingo vamos a poder asistir al partido del siglo

Voz 9 01:36 el qué

Voz 10 01:39 entre

Voz 9 01:40 M M

Voz 1 01:45 un choque sin precedentes en nuestro país el momento más importante en la vida hay muchas argentino una oportunidad para limpiar la

Voz 1621 01:53 imagen de violencia que trajo la pasión Mallén

Voz 1 01:55 tendida del fútbol el domingo se celebran el Berna

Voz 11 01:58 veo el tercer intento de la vuelta de la final de la Copa Libertadores en Madrid empieza a escuchar ya era central

Voz 12 02:04 inopinada el partido pues bueno en Argentina el ocio a todos lados y sonido la oportunidad de venir para acá hay y no la desaprovechó esperemos que salga todo bien y que gane que tire para lento pero que no se liga tanto como en Argentina porque quiero ver ya que se juega bien y eso espero que gane River

Voz 1621 02:34 nosotros también esperemos que que no haya mucha trifulca y que acaban de reformar la gran vía ICO lo bonita que no

Voz 11 02:39 la mejor bueno como de fútbol lo que es de fútbol sabemos poco pues hemos hecho nuestro especial homenaje este encuentro con lo más preciado de nuestro programa pues la encuesta de de buenas a primeras

Voz 8 02:53 no llevas aquí un par de días puesto sintonía

Voz 13 02:58 dime el River va a ver a ver cómo suenan no sé que bueno

Voz 8 03:13 ah bueno aprovechando que van a venir tantos y tantos argentinos pues estamos preguntando en nuestra cuenta de Twitter en arroba de buenas a ver qué prefieres que te traigan

Voz 11 03:23 la Malet si algo típico de allí algo

Voz 1621 03:25 títeres pero no cualquier cosa eh como siempre tenemos cuatro opciones

Voz 11 03:29 vamos a ir de menos a más la primera opción con un quince por ciento de los votos el mate

Voz 14 03:34 el mate no es una vida bueno si esto en líquido y entra por la boca personas una medida en este país nadie toma mate porque tenga se ven una costumbre como rascarse a alguien a tu casa ya primera frases hola y la segunda unos mates

Voz 1621 03:48 pues mate para todos con bien de azúcar pero sobre todo para Vicente de Orihuela

Voz 15 03:52 a mí me gustaría que los argentinos me mandaran el mate por mi reprobó probó quisiera Ebro alto no sé yo sé que una infusión pues dicen que esto me buenas yo he visto muchos correr después de verter es toman mate no sé porque corre peligro que porque está bueno o que viene muy bien al estómago

Voz 1621 04:11 una hora y vende vamos con la segunda opción más votada en nuestra encuesta con el dieciocho por ciento Nos ponemos un poco golosos Los Alfares

Voz 16 04:20 yo me gustaría que nos trajeran sus famosos a veces de verdad que pueden competir con lo nuestro

Voz 12 04:27 hola chicos les pediría a los también argentino es que nos trajeron unos al ricos que son pero aunque no soy muy fan de los dulces pues yo diría también pues que nos traigan un rico un asado que también las hay con un lo voy coordinó para complementar perros que hubiera están muy rico

Voz 1621 04:44 eso ya son palabras mayores en buen churras con la que pueden liar los hinchas del boquete del River con las vacas en el avión un abrazo enorme para Montse para Luis Felipe

Voz 11 04:53 ya sabéis poder podéis mandarnos notas de voz como ellos al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o llamarnos directo al novecientos cien ochocientos estoy Juan López está esperando

Voz 1621 05:03 cuando estoy pensando también que es hora de cambiar el himno a ver si íbamos a tener movida

Voz 13 05:13 no existe es mucho más bonito yo creo yo creo que sí los vamos a la tercera opción de nuestra encuesta es el

Voz 1 05:23 dulce de leche con el XXXII por ciento de los votos guías había había alguien aún más dulzón que yo

Voz 18 05:30 hola agua festones mira metido el dulce de leche y como se que Julia va a pedir los Alfa es pues tengo una idea dejamos Aitor que lidera a algún psicoanalista nosotros no ponemos moradas bueno chicos la semana pasada como un rayo así que os deseo un fin de semana tan especial como vosotros un beso

Voz 1621 05:51 a un beso para ti también Julia de Alicante el Plan E y si efectivamente votado por la cuarta y última opción la que va ganando un buen psicoanalista o chico analista llamémosle como sea

Voz 19 06:01 imagino un consultorio con mi impaciente con algún una patología puntual lo con el poder

Voz 8 06:10 en Argentina hay un psicólogo por cada seiscientos cincuenta habita

Voz 1621 06:13 no no no no cree esto sea está comprobado lo dice el Instituto tú lo estás diga diga Argentina es el país del diván

Voz 11 06:19 es es el triple que la mayoría de los países

Voz 1621 06:22 europeos que pasa allí supongo supongo que alguno de todos estos vendrá a la final y que tendrá que aguantar nuestras penas seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro la encuesta sigue abierta en Twitter pero todo no va a ser Argentina ya sabéis que esto es como un cajón desastre y aquí viene la primera incoherencia de este programa después de hablar de Alpha mejores dulce de leche un buen mate hoy nos toca hablar también de todo el azúcar que nos llevamos a la boca

Voz 11 06:51 esto es nuestra aportación a la sociedad no nos pasamos el día hablando de embutidos de tortilla con los interrogó ya de Delicias argentinas pero recordábamos que todo esto pues sanos a no no es irse va a encargar de recordarnos lo Antonio Rodríguez teles el que puso en marcha la campaña sin azúcar punto

Voz 1621 07:06 sí que son fotos en las que aparecen productos que consumimos al lado del equivalente ente erróneas de azúcar claro por ejemplo sales a tomar algo con los amigos pides una Coca Cola

Voz 11 07:16 pues en un par de tragos te has metido entre pecho y espada

Voz 1621 07:18 casi catorce Terrón es de azúcar más del doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para todo un día para despedirnos de los excesos de azúcar implicaría despedirnos de muchos otros productos de la bollería de chocolate o de las galletas

Voz 13 07:35 aquí Rouco

Voz 11 07:42 monstruo de las galletas de Barrio Sésamo está dejándolo eso sí que no se pasan Salado porque ahí aunque parezca increíble también hay mucho azúcar lo vamos a descubrir a partir de las cinco y media uno con vosotros hasta las eh

Voz 1621 07:53 pues hasta que empiece hoy por hoy con Aimar Bretos Juan López en la producción Borja González en la técnica ya hemos empezado de buenas a primeras

Voz 20 09:12 Sandra Knight

Voz 5 09:25 ah

Voz 1 10:00 son las cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias venga que como os decimos ya siete de dicción

Voz 1621 10:15 ahora sí que ya se puede hablar mal de la Constitución estos como cuando acaba la boda de unos colegas te estás volviendo en el autobús haciendo una especie de tertulia con otros colegas sobre si el cóctel era flojo que si las cocochas estaban un poco frías que si el novio iba hecho un cuadro buen amigo de este jueves Luis Piedrahita lo hacemos todos vamos Luis Piedrahita ha explicado en La Ventana algunas costumbres españolas no siempre buenas que hasta hoy no tienen nombre empezamos con una que le ha propuesto el usuario V de Víctor Lin y que está muy de actualidad tras las lluvias del desencanto

Voz 1353 10:49 las primeras frustraciones las derechas fuerte citas florecen vigorosas

Voz 1 10:56 sin que nadie se

Voz 1353 10:57 los Pere es como un paquete en la puerta que ningún partido político quiere tocar pero que todos quieren abrir a todos les interesa el contenido cómo podemos llamar al hecho de abrir esa urna electoral en la que se esconde la viril y Gallardo soluciones

Voz 1 11:14 a todos los problemas del país

Voz 1353 11:19 cómo podemos llamar a ese abrir esa urna electoral en el que se esconde la extrema diestra española V de edicto Lynn propone un boxing

Voz 1 11:32 a mí la definición quedaría tal que así

Voz 21 11:38 que bien está

Voz 13 11:42 no

Voz 10 11:43 le eh Boxing proliferación de partidos de las derechas fuerte citas en las distintas zonas de España a abrir la caja de Pando eso es

Voz 22 11:59 bueno sí

Voz 11 12:02 esta ahora con algunas definiciones algo más costumbristas se acercan las cenas de Navidad empresa Icon ellas pues el momento idóneo para hacer un ridículo espantoso a causa de los excesos

Voz 1621 12:12 Nos gusta eh oye aquí vamos a hacer zen aunque aquí en de buenas hombre eso eso lo tienes que preguntar a Marina porque la tradición en la láser es que el director del programa han reserven un sitio con estrella Michelin envite al equipo a un menú largo de esos de horas entiendo que sí que sí habrá pero te lo tiene que confirmar ella oye

Voz 11 12:31 creo que sí que existirá pero bueno iremos con cuidado tenemos que intentar que no ocurra esto sitúen monos

Voz 1353 12:36 a ver fiesta de Navidad de empresa cuidado porque España es un país que necesita un puntito etílico para empezar una fiesta y un coma etílico para terminarla

Voz 1621 12:46 de hecho la frase esta noche fiesta

Voz 1353 12:49 de Navidad de la empresa no lleva punto y final lleva Punto y Coma y al día siguiente al día siguiente siempre hay alguien que sea pasado los motivos pueden ir desde el exceso de sinceridad hasta el apareamiento público indebido yo he visto a gente aparearse con floreros y luego ni llamar ni nada nada nada sea cual fuere fuere cual sea cual fuere el motivo al día siguiente a esa persona nadie la trata igual hay una distancia se la mira con cautela

Voz 1621 13:22 que al que se ha desfasado en la fiesta no hay

Voz 1353 13:24 la palabra que dé nombre a la condición de aquel que habiéndose desfasado en la fiesta de Navidad vuelve a la oficina cómo podemos llamar a ese blanco de todas las miradas que llega al trabajo después de haber protagonizado la fiesta de empresa dinamitar yo propongo fiesta a ganar nada si se le trata como fin estado y la definición quedaría tal que así eh

Voz 23 13:55 ya

Voz 13 13:57 a mí ya

Voz 10 14:07 ha estado sujeto que regresa a su oficina tras haber proferido desmanes tropelías en la fiesta de la de la empresa o en cualquier otra fiesta Rey de la fiesta derrocado ante y villano al que nadie se acerca héroe al que todos preguntan a parte eso es un ir y fiesta

Voz 1 14:30 bueno una vez recuperados de las penas

Voz 1621 14:32 edad de la Nochevieja de otros excesos llega el momento de los niños la llegada de los Reyes Magos Julia a ti te gusta el roscón de reyes te de este sueles comer esta fruta excarcelada que viene de en sí el roscón de Reyes claramente no a la fruta escarcha da pero vamos como el noventa y nueve coma nueve por ciento los españoles excepto Sergio Díaz yo yo me lo aparta también si te toca el regalito suele pagar el roscón eh me suelo escaquearme vaya bueno eso es la tercera tradición española de la que habla Piedrahita tampoco está recogido en la Constitución por ejemplo el roscón de reyes

Voz 1353 15:06 esa circunferencia híper calórica ese redondel trazado para el disfrute ese círculo vicioso Conesa crujiente costra de azúcar tumba diabéticos ese delicioso relleno de nata revienta vesícula es bueno alguien levanta la mano diciendo yo quiero uno El Ross con él es delicioso pero la parte más sana que tiene es el agujero es la única parte del roscón que no engorda bastante hasta hace bueno tiene fruta el roscón pero esa no será comenzó la gente la barra agitando como el que se arranca la apostilla de una herida las estrictas esa fe fruta amañada es como como el peaje para poder disfrutar del con si bien arrancarse un apostilla es un placer doloroso también hay un goce agazapado en el hecho de arrancar las frutas del roscón como el que le como el que le arranca las uñas a un enemigo al que interroga cómo podemos llamar al hecho de quitarle la fruta el roscón de Reyes cómo podemos llamar a ese placer ese gozar ese estremecerse de gusto al quitar la fruta del roscón antes de comerlo

Voz 1772 16:18 propongo

Voz 1353 16:20 disfrutar la definición quedaría tal que así

Voz 21 16:28 bueno

Voz 13 16:31 a disfrutar

Voz 10 16:36 sacar la fruta del roscón de Reyes para

Voz 24 16:39 pero lo más apetecible a nuestro gusto

Voz 10 16:42 descartar el último vínculo saludable que conserva un roscón de Reyes cortar la única maroma que mantiene el roscón de Reyes amor amarrado al puerto de lo sano para dejarlo navegar en las aguas del veneno legal fruta yo esto lo practicó muchísimo

Voz 8 17:03 el otro tradición muy españolas la de venir a a Madrid en el puente de diciembre pasear por la Gran Vía ver El Rey León por ejemplo yo no sé si esto

Voz 1621 17:10 daría para un juego de palabras asegura que si se lo tenemos que que consultar no queda nada para que sean las cinco menos diez cuatro menos diez en Canarias

Voz 25 17:17 son las tres erres con Brian Pérez

Voz 1621 17:33 pues los viernes ya de por sí eh no sin también para los que trabajamos entre semana de hecho es son una buena noticia pero es que de buenas a primeras nos gustan mucho Julia Nos encantan los viernes

Voz 1772 17:43 por qué están los viernes los viernes algo más aparte

Voz 1621 17:47 exactamente porque los viernes vienen con Brian Pérez a las tres erres Brian buenos días

Voz 17 17:51 las buenos días chico buenos días pues muy bien de viernes de viernes y con las tres erres de buenas a primeras las tres erres no descansan por la Constitución vosotros pero desde aquí desde aquí le mandamos Un besito a Marina que Nos estará escuchando seguramente no hagas la pelota

Voz 1621 18:07 sección que vamos

Voz 17 18:09 pues os traigo este viernes como tres Serres revuelta repensar rayas tan malo

Voz 1621 18:15 son muy intrigante de Gante

Voz 17 18:18 pero cada una tiene su sentido vamos con Revuelta Revuelta pero la que está muy muy revuelta esta semana todas las revistas se han puesto las pilas con ella es Belén Esteban sí porque es está súper Revuelta es devuelta suele esta revuelta de normal pero en esta revuelta especialmente por dos motivos humo

Voz 8 18:37 mi dinero humo oye esto suena humo

Voz 17 18:40 el humo porque está próxima a su boda con su querido midle su Miguel siempre la cabeza está intentando dejar de fumar en de aquí en está bien entonces si ya de por sí ya tiene malos humos pues es poesía

Voz 1621 18:51 pero esto es no será como que hizo que que se va de retiro y eso lo está una semana de retiro cuando llevas

Voz 17 18:56 igual lleva sin fumar veinte

Voz 1621 18:59 no nos tenga todavía puede recaer a superar

Voz 17 19:01 qué tal ha recaído Alianza editor puede nos apuntamos recaída para próximas es seguro que ya ha superado la primera fase de los quince días que dicen que es la más difícil pero bueno de momento ahí está lo está llevando ahí ahí lo que no sabemos es si los nervios de deja de no estar fumando los va a poder aguantar con el tema del dinero porque el tema del dinero pues por Toño Sanchís Toño Sanchís poner a los los juzgados fallaron a favor de ella le tiene que pagar casi medio millón de euros y bueno pues sin pagar Toño Sanchís entonces qué pasa que ésta sería esta semana se ha sabido que Toño Sanchís ha hecho una reforma en su casa bastante importante casa que tiene embargada para pagar a Belén Esteban Belén Esteban sigue sin cobrar esto decía Belén Esteban

Voz 25 19:45 lo que quiero es cobrar a mi me da igual que su casa tenga más bien yo lo que quiero es cobrar lo que llegan al octubre lo que quiere es el tiempo que pasé yo sé que voy a cobrar pero la tasación no es como la es es un poquito parece de un poquito más que es dinero

Voz 1621 20:02 claro que es dinero y si la justicia ha dicho este Lepanto indemnizar con todo esto

Voz 17 20:06 a ver si no está no está así respondía Belén esta semana a los compañeros de agencias y bueno pues está por ver cómo queda en la con las

Voz 8 20:13 no era

Voz 17 20:16 a pensar repensar repensar donde parece que mucho revuelo desde Belén Esteban y nos separan a repensar es en la Zarzuela los sevillistas de Zarzuela concretamente bueno

Voz 1772 20:26 a última Ohrid SIMA ha llegado a la prensa rosa de esta semana

Voz 17 20:30 el tema de que el estilismo de las Infantas de la Princesa Leonor hija de la Infanta Silva

Voz 1621 20:36 pero ayer por el aniversario de la es una

Voz 17 20:38 cosa que ya nos estamos acostumbrando y es algo que que no cesa por la visita

Voz 1772 20:44 la de los Reyes y la y el resto de la Casa Real

Voz 20 20:47 al Congreso

Voz 17 20:50 bueno esta semana como sabéis han celebrado varios tactos

Voz 0978 20:53 de aniversario de la Constitución el Rey estuvo en el Congreso pues de acompañar a la familia real al completo Reyes reinantes no reinantes eméritos Princesa de Asturias estaban puestos ahí todo con los Express

Voz 1621 21:03 entes cuadrilla no faltaba nadie bueno pues

Voz 0978 21:05 en una semana más la polémica viene con el estilismo de

Voz 17 21:09 las infantas vestidas como si fuese por

Voz 11 21:12 pequeñas no lo que se debate la regla

Voz 17 21:15 estas no se sabe si los padres se niegan a que crezca no no les quieren dejar crecer a la fuerza pero el caso es que las niñas siempre van vestidas iguales y es en este caso iban con vestiditos de rayas las dos con capa las dos con calcetines hasta la rodilla las dos lo comentábamos anti lo comentamos aquí en la redacción de la Ser que parecía que habían sacabas las niñas del colegio pero del colegio de hace cuarenta años de fuerza Constitución sí que es verdad que llevaban algún toque algún toque diferente sí la la Princesa Leonor llevaba en color azul la capa la capa y la y los calcetines que dicen de azul por por Princesa de Asturias que el Engracia es el es el distintivo azul el de Asturias y la Infanta Sofía iba de rojo carmesí que es él el olor del reinado de su padre preconstitucional pero sí que es verdad que calan muy preconstitucionales fiel a su estilo de Yao también al estilo niño entonces pues claro esto es una polémica que no deja de estar en la prensa rosa porque al a a diferencia del resto de casas reinantes pues los herederos los iban mucho más modernos la R

Voz 1621 22:25 qué más me me intriga a más intrigantes la tercer

Voz 17 22:28 la Rajastán lo vais a entender enseguida Rajastán esto de buenas a primeras nos entiende pero si os digo Rajastán Taj Mahal seguro que suena más a ver a ver no suena más India India abre el alero incluyendo pues no íbamos a donde el ahí hasta el rayas tantas Mahal que han salido y se ha ido no hay no sonido ingenioso ya hace unos días Marta Ortega y Carlos Torretta de luna de miel de luna de miel

Voz 1621 22:55 mira que te gusta esta pareja vale bueno es que está

Voz 1 22:58 a esta de moda ya está de moda

Voz 13 23:00 la nobleza una luna de miel silla

Voz 17 23:03 la boda fue por todo lo alto que ya lo comentamos pues bueno el viaje de novios ha sido por todo lo alto por tres vale han ido o sea voy a ser para menos se han ido hasta el imponente palacio real un mail Vara Guan

Voz 1621 23:16 pero es imponente imponen timo bueno

Voz 17 23:18 va a los baños de oro unas unas bañeras abiertas enorme

Voz 1621 23:25 todo esto cómo lo sabes porque han Nacho reportaje han hecho un P

Voz 17 23:27 qué hace de reportaje que han vendido en exclusiva a la revista Hola esta semana

Voz 11 23:32 yo quiero que me extraña es que la pasta que tienen no hayan hospedan el mismísimo Taj Mahal

Voz 17 23:36 yo hubiesen podido eh hubiesen podido sí que es verdad os digo de tamaños más o menos como el Taj Mahal el Palacio el también os digo como curiosidad si es este palacio real el mismo sitio en el que este fin de semana pasado Se casaron PRI Jean Chopra Nick Jonas ha coincidido no no han coincidido porque porque Jonas sí lo hicieron la boda Illa sino cuánto acelera Hyypia y se fueron a la India casarse bueno yo os digo que sí sí sí hicieron también boda hicieron puedo occidental Yvo de hindú por engaño bueno ir a antes de terminar de buenas a primeras pues como siempre nos queda la parte Varela

Voz 11 24:11 hemos a terminar más adelante el programa a Irak sí

Voz 17 24:14 la primera de de antes excavar desastre ser

Voz 27 24:17 que claro yo me creo que yo me creo que con las tres erres

Voz 17 24:19 mina de pero vamos a meter ya la sintonía o no por qué

Voz 1 24:26 venga furia no lo sabes pero despierta a todos los oyentes de todas las emisoras de la SER sólo con esta sintonía te queda un poco de sueño está ahora ya te has despertado

Voz 17 24:39 bueno esta semana a ver cómo lo cómo tenéis me tapó un poquito porque ya veo que no hacerlo

Voz 1621 24:45 bueno que está estaba echando no fue más que nada para ver cuánto te quedaba

Voz 17 24:48 bueno no me queda mucho tranquila y bueno os puedo decir como primera pista que

Voz 0470 24:54 era pero es que a Julián se lo tenemos que esperar a que les que ganan poco a ver yo llevo es allanó

Voz 1621 24:59 a una semana bueno pues esto es como el Zoo loco pero en vez de con los de animales es con famosos y famosas Iribas cultiva vive del mundo en todos lados pero están vivos o muertos o no nos va dando pistas normalmente hemos acertado poco no bueno hay hay esto es esto es frío y no nos dando pistas de toda la farándula nuestros personajes se trataba

Voz 17 25:21 bueno os puedo decir como primera pista que es la persona más famoso del panorama musical español reciente Rosalía

Voz 0470 25:31 dice Ariana Grande

Voz 22 25:33 no sé cómo ha sido la más escuchada

Voz 1621 25:36 más famosa Bustamante

Voz 22 25:39 bueno siguiente Mista

Voz 17 25:41 no es amigo de las cámaras aunque le persiguen desde niño Illes siguen persiguiendo ahora que es DJ Kiko Rivera

Voz 22 25:52 muy bien

Voz 17 25:53 me venga vamos a meter la música

Voz 22 25:56 pero que no puede ser es que

Voz 1 25:58 o sea una de las figuras musicales más importantes de este tipo no es baladí se cree él pero vamos esa pista te paja Kiko Rivera te va a pagar un viaje al Taj Mahal ático arriba que me lo pagas si me está escuchando que me lo vale bueno pero menudos sacrilegio madrileña la patada que da a la industria estamos escuchando Chica loca

Voz 17 26:27 dos mil trece el popular este Chica Loca en colaboración con doctor Bellido y bueno pues Kiko Rivera pues todos los conozco a todos

Voz 1 26:35 lo conocemos no Francisco José Rivera Pantoja

Voz 17 26:38 nueve de febrero se vale hijo de la Pantoja hijo de Francisco Rivera Paquirri vamos te llevan un tiempo

Voz 1621 26:47 ahí chupando del bote de la madre Inter

Voz 1 26:49 dándole vueltas a eso de del del señor de la música en España es la figura más importantes de la música actuando ante hasta luego Serrat llega a Kiko Rivera hasta luego Serrat Un besito hasta luego Julia tengo uno Brian Chico loco mulato chico chicos loco un abrazo muy buen fin de semana en la RCA un abrazo enorme

Voz 22 27:14 de esas primeras hay canciones que tienen un viaje muy largo

Voz 1353 27:18 el clásico de Sam Cooke nació

Voz 0084 27:21 el episodios racistas en al músicos el le negó la entrada a un hotel para blancos en mil novecientos sesenta y dos

Voz 25 27:27 que alcanzó la meta cuando Barack Obama tú no

Voz 13 27:30 versus la canción al ser investido presidente de los Estados

Voz 25 27:41 los dos

Voz 0084 27:44 con la cama el gran tema de Sam Cooke editado en mil novecientos sesenta y tres fue la respuesta del cantante al Blowin in the wind de Bob Dylan tenía miedo a perder a sus seguidores blancos tema sobre el racismo pero la necesidad de hablar sobre ello pudo con todo el cambio llegará que no fue un gran éxito cuando fue publicada acabó convirtiéndose en el himno de la lucha por la conquista de los derechos civiles en el mayor legado de Sam Cooke que murió joven que no pudo ver como medio siglo lo después de cantarla por primera vez el cambio representado por Obama llegó a su país es un camino largo pero el cambio llegará Santoro

Voz 21 28:23 la Sampe no

Voz 1621 28:38 echen a Cannes la canción convertida en himno contra el racismo que hoy en día sigue de actualidad cada día una canción una historia en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 31 28:52 me dejé a Trípoli

Voz 21 29:31 no

Voz 25 29:48 de bueno a primer colector Albizua Julia Molina

Voz 32 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 33 30:06 Rafa Muñoz buenos días buenos días según ha podido saber la Cadena SER la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a estudiar hoy si es posible solicitar la extradición de Carlos García Julia detenido en Brasil

Voz 1772 30:17 por su participación en la matanza de los abogados de Atocha del setenta y siete corresponsal en Río de Janeiro Francho Barón

Voz 27 30:23 saludos la Policía Federal brasileña confirmado que detuvo el miércoles por la noche en el barrio de Barra funda en la megalópolis de San Paulo a Carlos García Julia

Voz 1 30:31 no de los ultraderechistas condenados

Voz 27 30:34 participar en la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en mil novecientos setenta y siete Un equipo de la Policía Nacional que según fuentes diplomáticas españolas colaboraron en la operación ya se encuentra en Brasil para definir una posible extradición del detenido Garcia Julia contaba con una orden de captura internacional y según la Policía Federal brasileña residía en este país en Brasil con una identidad falsa recordemos que el prófugo cumplió catorce años de condena en España de los ciento noventa y tres que recayeron inicialmente por la autoría material del atentado viajó posteriormente a Paraguay con consentimiento de la justicia española allí se dio a la fuga

Voz 1621 31:11 de nuevo fue detenido en Bolivia por narcotráfico

Voz 27 31:14 posteriormente volvió a desaparecer en este país al que las autoridades españolas ya habían solicitado la extradición de García

Voz 1353 31:21 sobre su detención Pedro Sánchez ha dicho esta noche

Voz 1772 31:24 en Twitter que la democracia la justicia siempre vencen a sus enemigos el presidente del Gobierno que viaja este fin de semana Portugal donde va a asistir a la Convención de los socialistas europeos donde se va a designar al próximo candidato de las elecciones europeas enviada especial de Lisboa Griselda Pastor

Voz 0738 31:39 serán para luz socialista unas elecciones especialmente duras porque está en juego su plaza como número dos a nivel europeo algo que pesa pero que no preocupa según la socialista española Iratxe García

Voz 34 31:52 el Congreso además de la proclamación del candidato vamos a debatir las resoluciones políticas que serán la base de nuestro proximo manifiesto electoral lo que es el programa de la socialdemocracia para trabajar en una Europa que realmente haga frente a los desafíos en los textos que Fomento por lo tanto como dijo junto con la proclamación del candidato también de debatir de ideas

Voz 0738 32:18 aclaraciones diré Elche García la Cadena Ser antes de este congreso que hoy los socialistas europeos empiezan en Lisboa

Voz 1621 32:25 esta madrugada la Asamblea General de Naciones Unidas

Voz 1772 32:28 las ha rechazado la propuesta de Estados Unidos para condenar el movimiento palestino Hamás

Voz 35 32:33 eso lo saben que instruía Bear foie solución

Voz 1 32:42 la resolución ha sido denegada al no obtener una más

Voz 1772 32:44 moría de dos tercios el texto criticaba jamás por lanzar cohetes hacia Israel e incitar a la violencia de momento es todo más información dentro de media hora y en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 12 32:57 servicios informativos

Voz 1 33:01 de primeras cola Albizua Julia Molina en menos de treinta minutos conectamos con la redacción de la SER para para ver cómo bien a este viernes sólo informativo pero antes queremos saber qué tiempo va a hacer Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 33:17 buenos días qué tal cómo estáis básicas

Voz 1 33:20 ante el si os fijáis si no varían

Voz 0978 33:22 ha sido el tiempo desde principios de semana bueno en el centro de la península que sigue cada vez hemos podido ver más el sol pero está claro que cuando un anticiclón se asienta pues las cosas las son más fáciles para nosotros porque los pronósticos se cumplen también con más facilidad hay menos cosas a detallar y sobre todo favorecen es situaciones estancas no y por eso nos vamos repitiendo cada día pero es lo que hay sí que veremos a algunas pequeñas variaciones para el fin de semana pero en general de hoy destacamos una mañana más esta ahora una madrugada más las nieblas que se extienden ya hace horas por todo Castilla y León las zonas bajas cerca del Duero sobretodo también en el Ebro hasta Cataluña el interior de Cataluña y en otras zonas del interior también hay nieblas pero no son tan extensas y la mayoría seguirán al poco que ha salido el sol persistió eran un poco también en el Duero y en el Ebro

Voz 0470 34:09 pero no tanto como los últimos días sin generan los espero

Voz 0978 34:12 la jornada más con muchas horas de sol y temperaturas que variarán poco del frío que hace ahora que no es demasiado seguimos con temperaturas muy por encima de lo que sería habitual para estas fechas un ambiente agradable al sol durante la tarde con máximas que todavía pasarán de los quince grados en muchas poblaciones en Madrid hace poco más de fresco por ejemplo también en el Cantábrico donde veníamos algunas nubes pero apenas dejarán algunas gotas

Voz 1621 34:34 que bien seguro que lo están disfrutando todos los oyentes que que están de de puente o que empiezan a partir de hoy el fin de semana Jordi ya de cara para para final de año para estos planes así me medio románticos que nos gusta para para terminar el año creo que vamos a tiempo en los próximos días de contemplar la última gran lluvia de estrellas del año no

Voz 0978 34:53 así es de hecho estamos en las Gemini das desde el cuatro de diciembre que has empezado a

Voz 0470 35:00 ser visible ya durante las noches

Voz 0978 35:03 ir Se espera que vaya subiendo su intensidad es decir las luces que podremos ver circular por el cielo cada noche que pasé serán más el máximo se espera que se le aproximadamente en la madrugada del trece al catorce es decir ya la semana que viene bueno como la semana que viene no será de puentes y la gente no tendrá tanto tiempo para observarlas lo podemos recordar no cuando llegue el día pero la verdad es que este fin de semana más con tanta gente descansando mucho seguro que fuera de zonas de mucha luminosidad es es es un buen momento para observarlas además una de las curiosidades de las gélidas cuando hemos hablado otras lluvias de meteoros hacemos referencia que son normalmente los restos de del paso de un cometa por la órbita de la Tierra y cuando la Tierra pasa por ese punto pues

Voz 11 35:47 es un poco no estos el desperdicio

Voz 0978 35:50 digamos decir del cometa en este caso las Géminis y un de cabeza o un poco de cabeza a los científicos a los astrónomos porque no es derivado de un cometa sino de un asteroide no es habitual pero también pasa a veces es la peculiaridad no eso también hay dudas muchas veces de cuál será la historia será repitiendo pero sí tienen mucho mucho más claro cuando vienen de un cometa que no de un asteroide que al ser un objeto mucho más pequeño pues también son como cuesta

Voz 1353 36:17 ah no de de de ser negra de todo su futuro

Voz 1621 36:20 las condiciones van a ser buenas en los próximos días como para poder verlas sin problema no

Voz 0978 36:24 sí sí sí sí sí le van a principios de la semana que viene notan buenas pero eso es muy probable que a mediados de la semana que viene vuelva el cielo raso en la mayor parte del país is y los queréis ver

Voz 0470 36:36 el si queréis ver estos meteoros a lo largo del fin de semana

Voz 0978 36:39 la idea es alejarse de zonas llanas subí Vara a cualquier montaña montañita incluso porque será la manera de romper la inversión térmica que que parte de hacerse de aumentando los concentrando las concentraciones de contaminantes también hace que la humildad esté muy concentrada por eso nada si estáis a más de ochocientos metros de altura ya lo podréis ver con mucha gente

Voz 11 36:59 es oye Jordi si no estamos a a esa altura o pasa como me pasa a mí siempre que me las pierdo siempre hemos visto que el Observatorio del Teide se ha planteado retransmitidas en directo esto esto cómo va a ser

Voz 0978 37:11 sí de hecho será una emisión también será desde desde Badajoz hay distintos centros donde están especializados en captar un poco este tipo de meteoros que se nos acercan desde el espacio Easy sólo tendrá que entrar en en en la página del Instituto de Canarias del Instituto Astronómico de Canarias ya veréis directamente el enlace ir la retransmisión no será constantes este fin de semana no este fin de semana Julia tienes que que Pernas Agus Carlo pero si te da mucha pereza o tienes otros planes a ti te pasa como a muchos pues la idea es que sería la noche del trece al catorce me ayuda a no sé qué día de la semana es sería la noche del jueves al viernes sería la manera que lo podremos ver desde casa y conectando insisto con la página que es una buena página del Instituto de Astrofísica de Canarias IAC poderse observar en directo

Voz 11 38:03 este fenómeno aunque seguro que merece la pena verlo

Voz 0978 38:05 lo mejor en directo no he visto ninguna nunca no te lo pierdas se hace un hueco este fin de semana porque sí

Voz 1621 38:12 entre maravilla Jordi antes de de despedirte vamos a hacer una una especie de paréntesis para matizar a aclarar una una información de ayer porque estábamos hablando de la calima del Sahara en Twitter un oyente que se llaman Rodolfo la cal nos dice que confundimos rocas con sedimentos esto puede ser

Voz 0978 38:28 el método gracias a Rodolfo la cal por escucharnos eso estar atento lo que decimos lo que esto es otra cosa esta hora es difícil encima tener atención el reto de hablar de ciencia pues pues muchas veces también para nosotros son horas intempestivas nuestra cabeza quizá tampoco está del todo clara yo creo que ayer lo que pasó en rehiletes que hablamos de muchas cosas y en algún momento pudo parecer que mezclaba vamos no pero solo puntualizar una cosa cosas sí que hay un punto en que geología in la climatología se pueden palio climatología para ser más exactos se pueden tocar no yo lo que hacía referencia y quizá haberlo dije demasiado rápido es que los sedimentos que sean descubierto en el océano Atlántico depositados de esta calima que será durante siglos y siglos pues no permite hacer una radiografía de cómo ha sido el clima de hecho es lo que permitió ver que el desierto del Sáhara cuál tiene tres millones de años pero cuando han analizado con más detalle estos sedimentos se ha comprobado que que hay como un unos ciclos son los ciclos que están asociados a la rotación de la Tierra que cambia cada veinte mil años su eje eso y con otros estudios asociados a esto se ha comprobado se produce una modificación de las zonas de lluvias tropicales en África ahora están muy cerca del ecuador pues en estos periodos cada veinte mil años suben cuando pasa eso pues sí que se modifica el clima en el Sahara y en algunas zonas llueve de hecho hay muchos acuíferos también a tantos Oasis que pueden observarse no en pleno desierto pero la idea es que bueno a mi parecer comunismo y que podríamos aquí mezclar estas dos disciplinas que es climatología geología y con estos registros de sedimentos marinos no de rocas que quizá aquí estuvo la confusión sino de sedimentos del océano que nos dan testimonio de que además de manera muy repentina se pasó de una zona que era la lluvia más o menos

Voz 1353 40:14 el fácil a desierto Se calcula que en sólo doscientos años se produjo ese producto S

Voz 1621 40:19 cambio bueno pues ahí está ahí está la aclaración Jordi que es un muy buen fin de semana hasta luego

Voz 0978 40:24 pues venga que la disfrutéis Giannina habrá

Voz 9 40:29 la dieta

Voz 25 40:41 de buen esta primeras con Aitor Albizua Julia Molina

Voz 1353 40:51 ah

Voz 21 40:51 a ver

Voz 1621 41:45 cinco y doce cuatro y doce en Canarias muchos argentinos hinchas del River del Boca ya están en Madrid para la vuelta de la final de la Libertadores que se celebra el domingo en el Bernabéu muchos otros están por llegar ya antes de ir con lo meramente deportivo dejarnos mosqueo recordemos nuestra encuesta de hoy en Twitter

Voz 11 42:01 ya que vienen tantos los estamos preguntando en arroba de buenas qué os gustaría que nos trajeran en la maleta como las madres con los Tàpies

Voz 1 42:08 o como cuando vivimos en extranjero si como siempre tenemos cuatro opciones de menos a más la primera opción es el mate que tiene el quince por ciento de los votos la segunda opción son los Alfa

Voz 11 42:18 Bores con un dieciocho por ciento dulce de leche

Voz 1 42:21 C32 por ciento y un psicoanálisis un treinta y cinco por ciento ganando

Voz 1621 42:27 este nos podéis enviar notas de voz al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o nos llamáis en directo al novecientos cien ochocientos como ha hecho Juan Juan buenos días

Voz 8 42:40 se va bueno buenos

Voz 37 42:43 ya seguro tú lo que tú con quién vas

Voz 38 42:45 ahora colíder de Elisabeth

Voz 1621 42:49 a este este camino

Voz 38 42:51 cuando ya estoy yo estaba la Castellana

Voz 1621 42:55 oye y cuanto a estáis entrando ya Madrid hoy cuántos Valls

Voz 38 42:58 pero claro con la peñas desprendido arrepentido

Voz 1621 43:01 sois de una Penya muy bien cuántos Venice en el en el autobús

Voz 38 43:04 bueno sí que adulto e hice técnico pero niña me duele no

Voz 1621 43:07 Juan vamos a hacer una cosa bien que suena bien el himno de del Rey verbal

Voz 38 43:13 yo entiendo que la derrota venga

Voz 1621 43:19 pero a ver a pueden hacer algo de ruido para que les escuchemos también aquí por la radio

Voz 24 43:23 María

Voz 8 43:33 se escucha escucha la madre oye Juan cuál es el plan para para el fin de semana

Voz 1 43:45 pues con mucha ya estaba metido

Voz 8 43:47 todo ambientado dándolo todo Juan

Voz 1621 43:52 no ha escuchaban

Voz 8 43:54 van España está celebrando la victoria o la derrota cualquier

Voz 38 44:03 qué tal

Voz 1621 44:05 juegan Juan ya estamos escuchando pero a ver me estás me escuchas Tommy

Voz 38 44:08 que si los cielos de

Voz 1621 44:12 ya ya veo es normal oye y si hace una semana te hubiesen preguntado que verías el domingo la final en el Bernabéu te lo habría creído

Voz 38 44:22 pues acá acataría el dando quería abrir una cuenta pero ella se convoca ahí Porriño y que no bien ya

Voz 1621 44:33 claro que sí oye os ha costado mucho conseguir entrada todos mis con entrada

Voz 38 44:37 acá compran lo primero una entrada

Voz 8 44:41 a mí me conoce ya ha salido muy cara con vulgaridad y cuánto te ha costado el boli haber más curioso bueno oye

Voz 1621 44:52 Juan cuál cuál es el plan para para el fin de porque hasta el domingo no es el partido va a disfrutar de Madrid no

Voz 38 44:57 vamos a bañera además sí pero que enganchó de Zaragoza

Voz 1621 45:04 tú eres maño eres argentino donde eres cuánto tiempo llevas en España

Voz 38 45:12 añitos trabajando me acogió muy bien que siempre viviendo de mi equipo

Voz 8 45:22 oye y en Argentina

Voz 38 45:24 o sea que lo está pasando canutas

Voz 8 45:27 hay que vive Argentina alguna vez habías visto un partido entre el Boca River

Voz 38 45:33 háganos epidemia Muse es muy difícil porque no tengo plata ahí venimos porque era más difícil cutis una cantidad de gente que quiere entrar allí me volver a Jolie con chavalería hay todos los acá Madrid este clásico claro

Voz 1621 45:50 bueno si tienes donde tiene exactamente el sitio en el en el Bernabéu con los del River el Boca todos mezclados

Voz 38 45:59 no te gusta cómo somos más amigos y medios

Voz 1621 46:07 claro que sí del buen rollo el deporte oye Juan pues muchísimas gracias por habernos llamado que no si vas escuchando venían a Madrid

Voz 38 46:14 bueno sacar a la estética argentino

Voz 8 46:19 se escucha bien

Voz 1621 46:21 la Juan que nos ha llamado al novecientos cien ochocientos en directo y bueno este es el ambiente que está llegando a Madrid para para la final de la Libertadores con que gana el sí que ganas

Voz 39 46:38 algo

Voz 37 46:40 sí

Voz 0214 46:49 es un juego muy hermoso juego de mucho pasión pero que somos Rosario durante noventa minutos no somos enemigos siempre podemos le hemos pedido nuestros simpatizantes total cordura respetara el que gana dejar quince Teja que gana allí que pierde la tristeza pero el otro día que ambas y seguí trabajando Standard el Ángel y chisme

Voz 1621 47:14 Larguero el presidente de Boca Juniors ha lanzado un mensaje conciliador y de tranquilidad de cara a la final también lo decía ahora Juan del River ya os decimos que es un partido raro porque ninguno de los dos equipos

Voz 0214 47:24 quiero jugar aquí nosotros tampoco es que estemos muy convencidos de que bueno no sé a ver si esto va a ser buena idea

Voz 1621 47:30 el presidente de Boca no oculta que le pareció raro cuando le dijeron donde se iba

Voz 0214 47:34 jugar sorprendido cuando la decisión de la Conmebol fue jugar aquí en Madrid solamente acatamos la decisión y que estamos Madrid pensando que si jugara en una parte de Argentina o de Sudamérica que es lo que usted hubiera preferido no a ver son sentimiento encontrado yo nunca rechazo y todas las veces que ha venido a Madrid ha pasado muy bien y hay un noventa y dos cuando me casé de luna de miel aquí a Madrid

Voz 27 48:01 este di

Voz 0214 48:01 de hecho muchos amigos mucho presidente mucho club en España donde la pasó realmente muy bien son muy buenos guiones pero cuando se habla de una Copa Libertadores uno siempre pensaba que iba a ser primero en nuestro país ni si no se podía jugar en nuestro país en algún lugar de Sudamérica sorprendió la decisión de la Conmebol pero bueno nosotros solamente acatamos esa decisión y aquí estamos en Madrid sábado y la mañana fuimos a entrenar ir preparándonos para el domingo da lo mejor de Boca Juniors tratados llevar esta Copa nuevamente para nuestro club

Voz 11 48:38 la cosa es que la Policía Nacional de Aduanas ya ha tenido que devolver Argentina algún barra brava que intentaba colarse en España los barras bravas son los cabecillas de los ultras de Boca River una lacra que el presidente Ángel Ichi cree que se puede eliminar

Voz 0214 48:51 es imposible acabar con ellos nada es imposible suman un trabajo una decisión política del Gobierno sí que después los presidentes de los clubes tenemos que acompañar pero el de policía lo tiene que es el primero que tiene que poner las reglas juego de claro con leche Si jueces que acompañan esta decisión

Voz 1621 49:11 bueno en la otra punta de la ciudad en otro hotel también rodeados de de lecheras de policía está la comitiva de River Plate el otro finalista Rodolfo donó frío más el presidente del club de la franja roja también cree que es un sin ser

Voz 1353 49:23 digo jugar aquí que ustedes boca estén aquí en Madrid es un fracaso para el fútbol argentino sí

Voz 0214 49:31 yo creo que es una vergüenza es una vergüenza que un partido que es histórico esto como imagínense ustedes jugando la Champions Nairo disparate tenderetes disparate tiene causas las causas a las tiene que en algún qué pasa en todo el mundo lo tenía lo veía en un partido en el Liverpool que genera estas cosas ocurren en el fútbol mundial ya avise las falla de la agente de seguridad esto se debió a que a unos ochocientos metros de River con cesado por la seguridad de la ciudad y confesado por la seguridad nacional fue ellos lo llaman un descuido o un error ustedes quieren que un partido que no se puede jugar en el Real Madrid y el Atlético de Madrid o el Barcelona es lógico que se lo lleve a jugar a París a Londres es una vergüenza para el fútbol argentino la situación del fútbol argentino que pertenece a la Conmebol tendría que haber defendido al fútbol argentino no no puede sacar el clásico más lindo del fútbol argentino de la Argentina eso su esto realmente es algo insólito

Voz 1 50:44 insólito es desde luego eso nadie lo puede negar a donó frío

Voz 11 50:47 la final podríamos decir que la van a jugar tres equipos Boca River y luego la Policía Nacional centenares de agentes de el domingo el Paseo de la Castellana para que todo salga bien para que este partido por fin se pueda jugar iba a acabar de una vez José María Benito portavoz de la Unión Federal de Policía explica en El Larguero

Voz 1353 51:03 sí que lo que preocupa el partidos son los que vienen en solitario hay preocupación José María con lo que se avecina este fin de semana en Madrid

Voz 41 51:10 pues a preocupación evidentemente que la hay lo que preocupa es toda esa gente que pueda venir a este partido y que lógicamente no viaje dentro de estos grupos organizados y que va Marie por su cuenta no sólo de la Argentina ni siquiera de España no sino de países como Italia Alemania o Francia donde bueno pues hay una colonia argentina importante esa es la gente que realmente preocupa porque esta gente no va a estar controlada con con con

Voz 1621 51:33 ah bueno también se ha referido al difícil trabajo que van a tener todos sus compañeros en el aeropuerto de Barajas durante las próximas cuarenta y ocho horas cada vuelo que llegue cada aficionado que aterrice será mirado con lupa para que se cuele para que no se cuele ninguno con antecedentes tan absolutamente control

Voz 11 51:49 todos estos cabecillas de barra brava si ponen un pie en España

Voz 41 51:52 sí están perfectamente controlados de hecho yo creo que la decisión de dice que como bien de interés es la de la de no venido España obedece precisamente a esto el yo creo que era consciente de que se ponen muy previamente iba a ser rechazado en frontera que es la denomina

Voz 34 52:07 que que se les aplica risas va frontera tienen que coger otro avión de vuelta Butarque pero ha preferido y por lo tanto la decisión ha sido la de la novia

Voz 1621 52:18 bueno ya antes hablábamos con Juan del River lo hará saludamos también que ha llamado al novecientos cien ochocientos a Gabriel que nos llama desde Almería Gabriel muy buenos días

Voz 41 52:26 hola muy buenos días qué tal

Voz 1 52:31 si vas a venir aquí a Madrid a ver

Voz 1621 52:34 en la final lo que

Voz 41 52:35 sí ya tenemos todo organizado he vamos a dejando en mayo coches y Combi instó súper alegre contento desesperados ya el domingo llevamos el domingo muy muy temprano ah y no vamos a José Bono y con la además peñas de boca de toda España hay gente que viene de otros países de Europa si bien viene gente venía gente Kuwait viene gente de Francia Suecia toda la energía

Voz 1621 53:02 claro toda la comunidad Argentina que que es enorme te voy a preguntar lo mismo que a Juan si hace una semana te hubiesen dicho que verías la final en Madrid te lo habría creído

Voz 41 53:11 no qué va Si mira la anécdota de que yo estaba trabajando y el mi jefe encargado me trajo en su móvil me dice mira donde juegan la la finalmente no tira no puede ser posible por qué no lo teníamos ninguno de los chicos de la Peña pensar pero bueno después de para nosotros ha sido independientemente de los antecedente de la violencia que los problemas tuvo para nosotros ha sido una alegría inmensa

Voz 1621 53:36 claro que sí hay en esta final cercanos llamabas desde Almería en entiendo que lleva un tiempo ya era argentino llevas aquí un tiempo en