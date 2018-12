De Buenas a Primeras (11/12/2018)

Voz 1 00:00 las cuatro y media las tres y media en Canarias en la Cadena SER de primeras Marina Fernández y hay duda les

Voz 1491 00:48 empieza el martes once de diciembre con ocho grados en Carballo en A Coruña hay un foco más de frío niebla heladas en el interior hasta ahora pero de nuevo va a lucir el sol en general menos en Galicia donde por la tarde

Voz 1 00:59 hará falta llevar paraguas

Voz 5 01:04 miles de niños si Zabala

Voz 1491 01:07 es duermen todavía hasta ahora apuran las últimas horas de sueño antes de volver a clase en cada clase en todas las clases de todos los colegios de todos los países de la OCDE también en España hay un alumno o una alumna para el que ese acto de volver al colegio o al instituto es un auténtico infierno

Voz 5 01:27 guarra pija que marginada creía

Voz 6 01:32 Jorge inventaba un cumpleaños decían que yo no podía ir porque no había mesas yo dejé de ir a las excursiones porque al final era otra manera más de inmortaliza verme no iba a los cumpleaños cada vez que había que hacer un trabajo no se ponían conmigo Syva alguna excursión eh yo nunca tenía pareja es decir en el autocar iba solo

Voz 1491 01:53 en España cada día a las fuerzas de seguridad registran dos denuncias por acoso escolar por casos como el de Victoria que se inventó ese nombre para contarnos su experiencia en La Ventana de matiz

Voz 6 02:03 nadie me agredía directamente pero sí que puedes Isla se escapó algún objeto medido en la cabeza se escapaba una muleta me me daba bien el ojo siempre era un lo siento no no lo he hecho

Voz 1643 02:18 los expertos directores de centros psicólogos profesores lo tienen claro siempre hay acoso en los colegios siempre ahora lo importante es identificarlo y abordarlo porque tiene solución

Voz 7 02:28 me me insulta da LOC hacia otra persona me lo dice a mí que yo

Voz 3 02:34 la cosa iba daba venían

Voz 8 02:37 decirnos que somos unos frikis que nunca tendremos amigos que no tendremos futuro mira el colegio me ha traducido música tiene

Voz 1643 02:45 solución pero pasa no sólo por la víctima y el agresor por el acosador dicen los finlandeses que han conseguido acabar con ocho de cada diez casos de acoso escolar y que la clave está en los que miran los testigos

Voz 1491 02:56 el pub porque los a bosón es en buena medida están actuando están haciendo un papel ante una audiencia Si no hay nadie que les aplauda

Voz 1 03:04 el abuso pierde sentido

Voz 1491 03:08 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a hablar con Graciela Sánchez de la Fundación Anar de Ayuda a la Infancia de que estamos haciendo en España para luchar contra el acoso escolar recordamos que hay dos denuncias cada día estamos aplicando no lo que ya funciona en otros países como Finlandia seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos ya sabes que aquí en la radio pillar un buen puentes de la pillaba una buenas vacaciones es muy complicado así que para vengar menos de los que ya seis organizando seguro la siguiente escapada nuestra encuesta de hoy en arroba de buenas en Twitter va sobre un aspecto engorroso de viajar viajar en avión

Voz 9 03:59 pues yo por mi trabajo que es en el extranjero me llevo bastantes productos dentro de las maletas cuando pasen los controles tengo que coger como siete ocho bandejas porque entre dos iPad los ordenadores en los cinturones botas cazadoras maleta portátil va a final es un caos y luego encima a veces me hacen pararme para mirarme el control de Antidrogas esto es insoportable

Voz 1643 04:27 yo creo que ya están saltando todas las alarmas en las comisarías por tráfico de productos

Voz 0911 04:32 la de ahí ahí espero Daniel qué esta pasando variedad bueno es el tema de de nuestra encuesta de hoy en arroba de buenas

Voz 1643 04:43 os molesta más de viajar en avión y como siempre os damos cuatro opciones hacer la maleta

Voz 10 04:48 lo que peor llevo es decidir la ropa y los zapatos que quieres llevar que la maleta se cierre sin tener que sentarte encima de ella y que además no sepa sede el peso

Voz 1643 04:57 vamos a totalmente de acuerdo con Julia aunque sólo un diez por ciento de los que habéis votado en Twitter pensáis que es lo más incómodo del avión

Voz 11 05:06 sí cuando te hacen meterla en esta especie como estás

Voz 1491 05:09 a su lado para aulas me parecen probar nada compra

Voz 11 05:12 qué tiene el tamaño exacto que exige la compañía yo he visto a gente hay interés

Voz 0911 05:18 expertos me lo máximo pero muy importantes

Voz 1643 05:20 ese con el dieciocho por ciento segunda opción esperar la maleta ahí en en la cinta

Voz 0127 05:26 sobrevivirá a las avalanchas del resto de pasajeros pendientes de de velará a ver no es que la tuya es una una sagrada más atleta hay una y nada más

Voz 1491 05:34 la que vas a David tercera opción con el veinte porción

Voz 1643 05:37 de los votos el control de seguridad

Voz 1491 05:39 es necesario sabemos que es necesario pero es una auténtica pesadilla

Voz 1643 05:44 sobre todo se nos encontramos también con eh con pasajeros como Daniel

Voz 1491 05:49 luego Daniel nos encanta que nos escuches pero esperamos no encontrarnos nunca contigo en un control de seguridad de la

Voz 1643 05:54 Paul y luego también los los torpes sea porque hay algunos que tardan muchísimo y última opción al cincuenta y dos por ciento de los votos la hemos resumido así

Voz 1491 06:02 las estrecheces no caber en el asiento dando con las rodillas en el de delante uno puede reclamarlo acabar apoyando la cabeza en enero

Voz 11 06:10 hombro del pasajero ha lado en fin lo

Voz 1643 06:12 modos que son los asientos de los aviones y cada vez más

Voz 12 06:16 hola agónicos Lo mejor de los aviones seguro la comida y el espacio de los asientos y una posible trombosis venosa

Voz 0911 06:26 que sus Candín

Voz 1491 06:29 gracias Pablo que no ve ninguna trombos y seis peor

Voz 1772 06:32 llegan en ocho tres tres dos tres siete

Voz 1491 06:34 pero cuatro novecientos cien ochocientos pues contarnos que os molesta más que os da más la lata de viajan en avión sí es una de estas cuatro opciones así es otra cosa como la que le ponen los pelos de punta por ejemplo AENA no muy

Voz 12 06:46 a mí lo que más me molesta de viajar en avión es encontrarme una persona precio al lado de estos que piensan que todos vamos a morir

Voz 1643 06:52 bueno bueno bueno o no eso sí que es incómodo es muy incómodo

Voz 1491 06:55 lo ves que está nervioso que está sufriendo al final

Voz 1643 06:58 termina poniendo nervioso te contagia un poco cerebro termina pasando esa cosa imposible igual puede pasar algo

Voz 1491 07:06 tengo una cosa casi prefiera los temerosos de morir

Voz 1643 07:08 no

Voz 1491 07:09 que a estos que necesitan llegada al aeropuerto con cinco horas de antelación el que piensan todo el rato que eso me olvido de algo que tienen que comprar cinco veces llevan uno llevan el DNI el pasaporte y que encima lo más seguro es que se lo hayan dejado

Voz 1643 07:22 y los que se ponen en la cola justo antes de entrar al avión se ponen la cola ya parece que van Anbar vamos a embarcar todavía quedan quince ó veinte minutos pero se empieza a hacer una cola de hacer la cola tal y están esperando ahí de pie pues veinte minutos aunque el asiento Star

Voz 0911 07:35 Cervantes no hemos hablado de las colas colas para todo olas para todo

Voz 1491 07:40 en fin que hay Milly una opciones pero Twitter sólo nos deja poner cuatro esta es nuestra pequeña venganza contra los que podéis

Voz 11 07:49 viajar Nos encantaría también a nosotros

Voz 1491 07:52 María Llanos gustaría buenos y que les vengan también de nosotros Sergio diez están a producción al otro lado de los teléfonos para quejas y ruegos y Borja González está ya en el control así que hoy lo que hacemos es despegar de buenas a primeras

Voz 14 08:35 a ver lo que aquí

Voz 0911 09:33 cinco menos veinte cuatro menos veinte en Canarias basta abrir prácticamente cualquier periódico cualquier diario digital para encontrasen

Voz 1491 09:44 es muy extraña ante otro día mucho mucho contaba Sergio Díez en el repaso a la prensa que el presidente de Nigeria había ha tenido que negar por activa y por pasiva ser su propio Clos este lunes por la tarde hemos conocido en La Ventana que la cosa se está poniendo muy difícil para la gente que que busca Katerin para su boda no sólo porque es posible que no se lo sirvan sino porque además

Voz 11 10:06 era así como con con mal cuerpo con una sensación rara ha explicado así la noticia

Voz 1743 10:11 todo comienza en dos mil quince una pareja contrata el catering de su boda a una empresa adelanta en el setenta y cinco por ciento de El precio por desgracia el día de la boda recibieron un correo electrónico en el que se les comunicaba que los responsables acababan de morir en un accidente y que no podían servir el catering todos pero que el dinero les sería devuelto después de meses sin recibir noticias de la empresa evolución del dinero la pareja descubrió que la empresa había protagonizado otros episodios similares al menos seis parejas formaban parte de un grupo en Facebook en el que se habían unido con sus mismos argumentos alegando una presunta estafa es decir los dueños de la empresa padre e hijo habían fingido su muerte para no servir el banquete pero

Voz 1643 10:51 eh eh no se puede ser más cara dura

Voz 11 10:54 así pues esta esto es como en la gente que no

Voz 1643 10:57 trabajo le mueren tres o cuatro veces la abuela o el padre o el primo

Voz 0127 11:01 además yo fíjate que no estoy nada supersticiosa pero este tipo de cosas jugar con estas excusas me pone cuerpo fatal

Voz 1643 11:08 y es que al final te pillan lo divertido bueno divertido no mucho pero lo llamativo es que esta pareja denunció y la justicia dice que no que no que ahí no hay ni timo ni estafa

Voz 11 11:18 por supuesto la pareja denunció a la empresa

Voz 1743 11:20 hoy se ha sabido que la Audiencia de Madrid ha sentenciado que el padre y su hijo son mentirosos pero no se considera su acción como está

Voz 15 11:27 por qué no es una estafa bueno

Voz 1743 11:29 se supone que pregunta pregunta hay varias razones que según la sentencia porque el contrato al haber sido verbal es decir no hay nada escrito con lo cual no puede haber más pruebas y también por otro lado se ha justificado que no hay pruebas de que los dueños de la empresa tuviesen pensado quedarse con el dinero en el momento de llevar me acuerdo está destapando el se está destapando el caso muerte humor cosa eh bueno por con el futbolista al presidente de Nigeria el tema es decir la muerte fingida

Voz 15 11:57 oye saber han tenido que presentar el padre al hijo al juicio no daba una excusa algún motivo de muertos

Voz 1743 12:03 ya han presentado el dueño de componer in no quería servir el banquete se decía que no quería terminar el banquete porque a la pareja le debía unos suplementos y que como no le dio buena impresión

Voz 15 12:18 es que decidió se hicieron un paisaje morir anglo

Voz 11 12:21 pero menos mal que Borja González no está abierto el micro Asia a traición porque estabas aquí dando todo tipo de

Voz 1643 12:27 pero sabemos de él es decir Felipe narra

Voz 11 12:30 adiós muy bueno esto era una noticia real que ha ocurrido a esta gente del catering han fingido seis veces su muerte en el mundo de la afición

Voz 1491 12:39 tampoco vamos mal porque el Mundo Today ha centrado parte de su informativo de lunes en la resaca de la final de la Libertadores

Voz 1981 12:46 cientos de madrileños han amanecido hoy con un argentino en su cama los que no han despertado con argentino han pasado la mañana intentando encontrar a su novia Cristina Pardo pide perdón por mostrar en antena las cabezas cercenadas de algunos votantes de Vox la semana que viene cortará también las cabezas de votantes socialistas para compensarlo un ejecutivo de Oscar Mayer se pregunta cuán

Voz 1491 13:09 lo tendrá derecho a un coche salchichas de empresa

Voz 1981 13:11 ahora tampoco le renuevan el teléfono hamburguesa desde los años ochenta Un niño que quiere estar siempre rodeado de animales sueña con trabajar en el Matadero algún día le gustan mucho los animales y el embutido dicen sus padres Dani Rovira protagonizará el Belén de este año se titulará Ocho apellidos hebreo los españoles llevan usando la grifería mono mando sin saber que la temperatura se puede regular girando la palanca hacia los lados hostia diez años pasando frío por tontos dice el Museo del Prado se sigue resistiendo a exhibir el pene gigante que pintó Velázquez en su adolescencia también mantiene ocultas las pinturas negras de la fase anal de Goya Protección Civil recuerda a los españoles que no hay que dejar a papás sólo con el Panettone demasía

Voz 0911 13:57 a dotar de responden las familias

Voz 1981 14:00 el Rey enseña Leonor a poner huevos de españoles para cuando ella ser reina en el colegial Le han hecho cuidar de un español toda una semana intentando no romperlo la Unesco admite que la primera maravilla del mundo es el dinero con pasta puedes comprar todo lo demás razona la entidad

Voz 1643 14:17 Marina tú estás contenta con con tu nombre te gusta

Voz 11 14:20 pero el cual marinas de caso Marina Fernández

Voz 1643 14:23 digna marinas y además tiene historia la cosa no

Voz 11 14:26 oye que me habían puesto a Victoria victoria Marina no victoria secas me querían poner victoria y mi abuela que se llamaba Marina se pidió que me llamara como ya me

Voz 1643 14:35 puesto en tendrían que haber dejado victoria porque aquí creo que tenemos un problema y es que en la Cadena SER estamos contratando marinas por encima de nuestras posibilidades

Voz 11 14:43 ya lo digo yo de hecho en este programa

Voz 1643 14:46 doctora bueno Tutu y también Marina García que hace vayas donde vayas pues aún existe una tercera

Voz 1743 14:51 hablando de todo un poco hoy nuestro héroe de Instagram es precisamente Santiago Abascal el líder de Vox la imagen del día nos la trae Marina González García García García García Peláez pero este efecto echar bueno marino

Voz 0911 15:10 pobre Marilyn a ver es

Voz 11 15:13 que es verdad que ya más de Marina bueno tiene su aquel hay muchas pero no es feo pero claro es que encima no se apellida Fernández García lo más común sea como yo de segundos soy González que podría como media España si eso es uno de los apellidos comunes los carga el día

Voz 1643 15:29 por lo menos Toni Martínez ha aprendido Martínez también ha aprendido la lección y la despedido correctamente aunque con un poco de sorna

Voz 1743 15:36 viendo ladran Sancho señal de que cabalgando muchos gracias Juanín García García quién será bueno

Voz 1491 15:56 Pedro minuto de las cinco menos cuarto en las cuatro menos cuarto en Canarias la mayor parte de de países de la ONU firmaron ayer en Marrakech el Pacto Global por una migración segura ordenada irregular y esto ha servido de inspiración para la cara B de Hora veinticinco

Voz 1643 16:12 porque la palabra migrar migrantes migraciones un término de estos con connotación potentes forma parte de palabras con con un transformó transfondo que a veces utilizando una manera u otra pues políticos las organizaciones o incluso la prensa si antes de hecho decía

Voz 1491 16:26 pre inmigrantes emigrantes ya ahora y solemos hablar

Voz 1643 16:29 hasta completar sabemos concretar todo inmigrante

Voz 1491 16:33 de eso habla el pacto de migrantes y así se ha referido a ellos el presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Voz 17 16:37 los flujos migratorios deben gestionarse adecuadamente para maximizar las oportunidades y reducir los riesgos y en este punto quiero ser clara la inmigración irregular no es el camino

Voz 5 16:47 ves gente migratorios dicen sí sí sí

Voz 1643 16:50 Colsa definición de Migrante el diccionario sí recoge

Voz 5 16:53 termino no sé si en la RAE como adjetivo migrante es el que emigra inmigrar es trasladarse desde el lugar en el que sea habita a otro diferente qué pasa con inmigrar y con emigrar estos verbos hablan de un mismo movimiento pero mirado desde distintos puntos de vista emigrantes quién se va inmigrantes el que llega dos son las perspectivas pero es una misma la realidad todos son migrantes

Voz 1743 17:17 con la evolución de la palabra porque hasta tal punto hay dudas sobre su uso la Fundéu la Fundación del Español Urgente ha hecho una recomendación sobre cómo acusarlo si haber migrar inmigrar emigrar los tres verbos

Voz 5 17:27 vienen del latín vienen de migrar y es lo que estábamos diciendo ahora mismo no haber el prefijo ex se implicó en eh entonces añade el sentido de salir de marcha así que emigrante es el que sale el prefijo in de inmigrantes el de entrar así que el que entra emigrante el que sale inmigrante el que entra emigrante el que va inmigrante el que viene y lo que dice la Fundéu es que migrante es el término más general para referirse a toda aquella persona que abandona un lugar o qué

Voz 1 17:54 llega a otro para establecerse con fuerzas la definición teórica

Voz 1772 18:03 eso de emigrante que tradicionalmente en un origen

Voz 1643 18:05 bueno también cuando se ha hablado de de migraciones por ejemplo de animales animales como las aves migratorias Blas Molina trabaja en la Sociedad Española de Ornitología y así explica estas especies

Voz 18 18:15 ahora que ya sabéis que realiza viajes estacionales o regulares de fundamentalmente debido a la disponibilidad de recursos es decir alimento alimento que les hacen sobrevivirá pues esa se trata no

Voz 5 18:30 la pregunta Ángels es las aves migran desde siempre migran por necesidad en busca de comida como nos dice Blas Molina pero desde cuando miramos nosotros desde cuándo nos movemos Ésta es la respuesta

Voz 19 18:42 hemos sendos pies comenzamos a migrar por la sabana siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte a nuevas tierras lejanas

Voz 1643 18:55 apenas nos pusimos en dos pies comenzamos a migrar por la sabana es decir que somos

Voz 11 19:00 también especies migratorias como como la tasa de escolaridad una especie en viaje dice Jorge Drexler en en esta canción sumamos más voces para entender mejor el concepto

Voz 1491 19:11 to de de migración Mercedes Jiménez ex ante

Voz 11 19:13 Coppola

Voz 20 19:14 tú cómo cómo define al migrante yo creo que efectivamente el migrantes la persona que se mueve lo que creo que falta comprender

Voz 21 19:22 es que es la misma persona la que sale la que llega el emigrante Willy inmigrantes siempre desde un territorio pero cuando se habla de inmigrantes nos centramos en la complejidad de los procesos en la persona en las comunidades

Voz 1643 19:35 en el sujeto la persona que se ve obligada a abandonar su país ir hacia otro como se denomina asimismo

Voz 21 19:42 es muy entretenido por ejemplo yo vivo en Marruecos no entonces las personas que se mueven aquí se las denominadas células denominan Harrak que es el que quema las comunidades subsahariana a muchas de las personas que están aquí en Marruecos el tránsito se denominan a sí mismo aventureros

Voz 1491 19:58 porque muchas veces la migración se queda corta

Voz 21 20:00 ya entonces la aventura va mucho más allá es mucho más digna ahora mismo vivimos en un contexto

Voz 20 20:06 a globalizado donde todo nos movemos es fácil

Voz 21 20:08 en avión es un billete de avión y moverte pero hay una parte de la humanidad que vive en un sur globalizado que está condenada a moverse y cuyo precio es la muerte no entonces cuando hablamos de denigrante estamos demasiado acostumbrados a ver ese espectáculo estamos demasiado acostumbrados a ver el espectáculo de la gente ahogándose que ya casi no nos conmueve entonces yo lo que creo es que tenemos que imponer el discurso de los derechos humanos hacia las personas que están en movimiento

Voz 22 20:38 bien

Voz 1643 20:44 inmigrante canción escrita en mil novecientos cuarenta y nueve interpretada por Juanito Valderrama precisamente en homenaje a los miles y miles de españoles que tuvieron que emigrar tras la Guerra Civil

Voz 1491 20:53 eso sí según datos oficiales en el treinta y nueve cuatrocientos sesenta y cinco mil españoles casi medio millón cruzaron la frontera con Francia muchos regresaron después en la década de los cuarenta pero unas doscientas veinte mil personas que se quedaron en el exilio y en el exilio durante gran parte de la dictadura

Voz 23 21:10 no es sólo una tristeza aunque todo no que viven por caiga

Voz 5 21:22 además de la película El inmigrante que otras películas españolas que hablan de migraciones pues esto que estamos escuchando ahora mismo que pertenece a la banda sonora de Flores de otro mundo de Icíar Bollaín que está canciones soledad es como se titula La canción de la que huyen las tres mujeres una dominicana una cubana y una bilbaina que migran a un pueblo español Santa Eulalia para empezar a compartir su vida con tres hombres de allí pero hay muchas más españolas Vente a Alemania Pepe de Pedro Lazaga con José Sacristán que vuelve a su pueblo de de Alemania hablando de la experiencia allí o Un franco catorce pesetas de Carlos Iglesias una familia española que se tiene que ir a a Suiza que Eneira Suiza y una última también española sería perdiendo el norte de Nacho García Velilla Éstos son dos universitarios en la España de hoy que se van a Alemania porque aquí no encuentran trabajo

Voz 23 22:10 y hasta se librará pero los otros deportistas Bardem que está previsto

Voz 5 22:16 peliculón de hace diez años dirigida por Thomas Mc Carthy el protagonista Richard Jenkins un hombre que tiene que tiene que volver a Nueva York por trabajo y cuando llega a su casa se encuentra unos okupas africanos que te hacen cambiar su vida y que el empieza a vivir de verdad cuando los conocemos y en canciones Bunbury por ejemplo que canta a los que se fueron cuando a España le va bien

Voz 23 22:41 no no

Voz 5 22:52 uno más el de mazo de Manu Chao de hace sólo veinte años primer disco que se llama clandestino

Voz 24 23:00 hola te para hola

Voz 25 23:20 de buenas a primeras Cadena SER el estrés es cinco veces peor que

Voz 1491 23:31 tabaco y el alcohol juntos cinco veces

Voz 0127 23:34 peor y lo dice un inspector de la Seguridad Social que en principio podríamos pensar que

Voz 1491 23:37 no es nuestro amigo en no es nuestro aliado

Voz 11 23:40 Víctor Vidal además es especialista en medicina del te

Voz 1643 23:43 toda esta pasada tarde han hablado de salud mental con el doctor que asegura directamente que estamos en peligro de extinción por el estrés

Voz 26 23:50 hay que diferenciar en ristre este el malo de ustedes que ser bueno ya intentar atajarlo de una manera correcta porque estamos por supuesto con honor graves problemas de salud pública practicamente por toda la gravedad de la enfermedad mental

Voz 15 24:06 cómo se llama en el bueno y el malo de esta película Victor

Voz 26 24:09 y es que el el positivo de este es que tenemos que tener para envía vía para el desempeño nuestras funciones pasar el umbral que el problema es que pactamos rápidamente lo está en relación con este pinta por ciento de enfermedad que no lo está es como el tabaco o otra serie de de Bush activan oncogenes y esos son los que potencian los pies hacen que aparezcan pues enfermedades bueno pues ojo cánceres es como es como el cáncer de colon cáncer de mama que ya se ve esa relación directa con el estrés con la unicidad hubo un estrés crónico es decir que no sólo estamos hablando de problemas de dermatitis mentales sino que ya estamos con el foco de atención en los cánceres en metástasis osea pues personas que tienen cáncer de otro origen por supuesto con con otra incidencia que por estar expresados tienen mayor probabilidad de tener metástasis y agravar su proceso de enfermedad

Voz 23 25:09 eh

Voz 1491 25:11 no asociamos trajo y estrés más de lo que deberíamos una cosa es la tensión lógica no que nos hace estar más más activos que que nos anima a los activa en la oficina y otra muy distinta es que les tres Nos nos afecten cosas tan importantes como el sueño

Voz 15 25:27 el peso la piel o incluso cosas peores porque tenemos asumido con absoluta naturalidad que entre otras cosas se el trabajo por ejemplo tiene que ser una fuente de estrés y casi casi me atrevo decir que está bien visto que sea una fuente de estrés

Voz 26 25:41 porque nos estamos acostumbrando a hablar efectivamente de la normalización se les estrés es decir la población no sabe que ese dispares que hay que diferenciarlo es el que hay que apartarlo de lo que es el positivo en lengua demostréis tres que es el que nos mantiene activos sin causar enfermedad alguien esa desconocimiento que en parte también hay que decir que a muchos bueno pues a muchas empresas ya muchos comerciantes pues igual les interesa que la gente siga expresada porque no olvide que hay una industria farmacéutica detrás

Voz 1491 26:11 ha

Voz 26 26:13 ansiolíticos casi un cuarenta cincuenta por ciento más en los últimos años no olvidemos que en gran parte de de los problemáticas psiquiátricas

Voz 1 26:23 There punto el primer punto de mira

Voz 26 26:26 es el estrés

Voz 15 26:27 es decir que las tres bueno tiene que ver con el punto de motivación sólo con eso

Voz 26 26:31 también de efectivamente el ustedes el el ustedes el positivo es que no produce enfermedad lo malo de esto es como el dolor que cada persona tiene un umbral diferente para hacerse adversario al al estrés malo no entonces es muy difícil poner el punto hasta aquí hasta que otros es un poco complicado

Voz 1667 26:50 podríamos decir que el estrés es el que ha permitido

Voz 27 26:52 que nuestra especie haya sobrevivido a través de los

Voz 1667 26:55 tiempo si el distrito si es el que puede matarnos

Voz 11 26:57 sí

Voz 1 26:58 efectivamente de buenas a primeras

Voz 1667 27:02 el Rif más famoso del rock esconde una historia real hoy contamos la historia de smoking The Water de Deep Purple

Voz 1981 27:19 decidió que agravaría en su sexto álbum de estudio en el Casino de Montreux Suiza por dos razones gustaba la ciudad pagarían menos impuestos ante

Voz 1643 27:28 de comenzar a grabar fueron a ver un concierto de

Voz 1981 27:31 Frank Zappa en el mismo casino y aquello inspiró su mayor éxito cuando un idiota del público encendió una bengala y acabó provocando un incendio que devoró el Casino entero dos días después el bajista Roger Glover despertó en mitad de la noche recordando el fuego ir escribió estas palabras Smoke on the water en el agua que serían la génesis y el Tito

Voz 23 27:55 una canción inmortal del rock surgida pues una extraña serie de coincidencias drama

Voz 0911 29:04 una estupidez un incendio arrasador y una canción eterna Deep Purple Smoke on the water en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 28 29:24 ahora

Voz 29 30:00 zonas cinco cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana Button buenos días buenos días la Generalitat

Voz 0127 30:09 Seat niega que haya dejación de funciones por parte de los Mossos lo niega a pesar de que durante el fin de semana no intervinieron cuando los CDR levantaron las barreras de varias autopistas catalanas para que los coches pasarán gratis Pere Aragonés esta noche

Voz 8 30:22 en el veinticuatro horas aparte de ser consciente eso sí tres cero trasladaremos al Gobierno del Estado que no ha habido dejación alguna de funciones por parte de los Mossos d'Esquadra siempre se actúa con criterios técnico policiales nunca con criterios políticos y evidentemente puede estaremos la oportuna respuesta

Voz 0127 30:39 responde así al vicepresidente catalán a las cartas que el Gobierno les ha mandado advirtiendo de que enviaran policías a Cataluña sino les sino Se garantiza el orden público Carmen Calvo y vicepresidenta Gobierno España daremos respuesta a cumplir

Voz 11 30:52 ya en el marco legal y constitucional

Voz 5 30:56 porque lo de ayer es innata

Voz 11 30:58 sí vale para el Gobierno PP y Ciudadanos piden

Voz 0127 31:01 Pedro Sánchez que aplique el ciento cincuenta y cinco y Unidos Podemos cree que la mano dura no va a funcionar en Cataluña lo dijo anoche Pablo Iglesias en la presentación de un libro en Barcelona un acto que interrumpieron así una decena de ultra con gritos y con saludos fascistas y también con banderas de España sobre ultras el vicepresidente italiano Matteo Salvini ha dicho que la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz es una buena noticia

Voz 1346 31:29 sea un movimiento nuevo que vas cartulina el duopolio socialista popular que amigos

Voz 1643 31:35 es una buena noticia porque en su opinión va a romper

Voz 0127 31:38 duopolio entre populares y socialistas hoy precisamente comienzan las negociaciones de PP y Ciudadanos para gobernar en Andalucía para que salga adelante ese gobierno los votos de Vox van a ser imprescindibles Rafa Muñoz

Voz 1772 31:49 a la reunión van a asistir los candidatos de PP y Ciudadanos por Andalucía además de los secretarios generales de ambos partidos que las últimas horas han hablado sobre quién debería encabezar un posible gobierno de derechas el PP mantiene que tiene que ser su candidato que quedó segundo las selecciones mientras que C's ya no descartan que Moreno Bonilla presida la Junta

Voz 8 32:08 en resultó globos de las selecciones se desprende que Juanma Moreno el que debe liberar

Voz 30 32:13 este cambio conjuntamente con otros partidos nosotros la línea roja que hay es el compromiso con los Santa

Voz 15 32:19 el Partido Socialista

Voz 1558 32:21 parte del nuevo Gobierno de Andalucía para que eso sea así

Voz 1772 32:24 que la derecha saque al PSOE de la Junta necesitan a Vox partido que de momento intentan dejar fuera de la ecuación y mientras las derechas comienzan a negociar Susana Díaz va tantear al resto de partidos que intenten su investidura ya ha pedido la abstención de PP y Ciudadanos para intentar formar gobierno

Voz 1981 32:40 al PSOE en Andalucía no lo va a poner de rodillas a nadie a ganó las elecciones no con la amplitud que queríamos verdad

Voz 1772 32:45 pero la gana una opción la de la abstención hacia el PSOE que no contemplan ni populares ni naranjas más informado

Voz 0127 32:50 dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 1772 32:53 S

Voz 23 32:55 servicios informativos

Voz 1 32:58 de primeras con Marina Fernández Aitor Albizua

Voz 1491 33:18 con Cataluña un día más en el foco de la actualidad bien este martes en informativo vamos a ver qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días muy buenos días lo hemos empezado

Voz 0978 33:27 destacando que mejor disfrutar e casi que saborear el tiempo soleado que nos espera una jornada más porque se va acabando se van cumpliendo observan confirmando los pronósticos que no decían que la segunda mitad de la semana presentaría muchas más nubes incluso algunas lluvias pero de momento el día de hoy martes es sol algunas nieblas ahora mismo en donadas el interior pero desaparecerán rápidamente nada que ver con las nieblas de la semana pasada y hace frío hace más frío que las últimas mañanas está el ando en gran parte de Castilla León también de Castilla La Mancha en la Ibérica en esas zonas es siempre tan frías de donde se cruzan Teruel Zaragoza y Teruel mínimas o actúan les entre los cuatro y cinco grados bajo cero y todavía pueden bajar un poco más frío que cuando salga el sol rápidamente irá desapareciendo esta tarde las temperaturas estuvieron con facilidad pero menos que los Últimas tardes máximas en la mayor parte del país de doce a dieciséis grados en el sudeste de la Península todavía cerca de los veinte esperándolos los en Canarias un cambio esta tarde afectando sólo Galicia llegarán frente

Voz 15 34:29 hace poco activo además viajará rápido pero

Voz 0978 34:31 entre esta tarde y la próxima noche acabar lloviendo en gran parte de Galicia

Voz 11 34:35 en el reverso tenebroso por decirlo de alguna manera del buen tiempo es esa contaminación la mala calidad del aire en España provocada en gran parte por el por el anticiclón y y que nos tiene muy preocupados Jordi como como está ahora mismo el aire que respiran

Voz 0978 34:51 hemos está está mal como esto va por barrios pues hay sitios que realmente esta mal de hecho la medida que se utiliza para esto es hablar de de la calidad del aire no vamos a destacar donde está peor que es en Castilla La Mancha es un poco lo que decíamos el otro día tenemos en la cabeza que zonas urbanas son las más contaminadas y a veces hay áreas rurales o casi rurales con industria importante y por ejemplo en Puertollano muy pobre calidad del aire al igual que en la ciudad de Albacete en Asturias Cantabria en Galicia especialmente en la provincia de A Coruña esos son las más industriales y urbanas caridad pobre del aire un poquito mejor pero vaya calidad pobre

Voz 1491 35:31 yo en Madrid dependiendo de las horas de la jornada

Voz 0978 35:34 va variando pero casi siempre está entre moderada esta calidad y algunos ratos llega a pobre o muy pobre evidentemente la zona centro es la más afectada también ciudades como Valladolid se ven afectadas por esta Malik mala calidad del aire o incluso San Sebastián es decir puntos con mucha gente normalmente no atribuye como llamó mala calidad del aire sí que en estos momentos la calidad es bastante mala

Voz 1643 35:55 y que tiene que pasar con con el tiempo que tiene que pasar del cielo para para que esa calidad del aire mejore

Voz 0978 36:01 confiar en que nos ayude porque lo mejor es no contaminar pero como eso es imposible que cambie a mí tampoco Ike ventila no siempre destacamos hay dos cosas que hacen que que pueda mejorar esta situación una ese la lluvia el otro es el viento y vamos a ver estos pronósticos que os decía al principio sí que se espera que a partir del miércoles ejemplo la lluvia de mañana de Galicia ya puede limpiar bastante el aire en en A Coruña a partir del miércoles en Cantabria también empezaría a mejorar después en el País Vasco pero en Madrid Castilla La Mancha no será hasta el jueves cuando llegue la lluvia incluso algo de viento pueda mejorar bastante esta calidad del aire hasta entonces incluso puede empeorar de manera que sobre todo ya sabes practicar deporte mejor al mediodía que no a primeras horas de la mañana o al final de la jornada que es cuando tenemos las mejores o las mayores concentraciones de contaminantes

Voz 1643 36:52 por ejemplo la temperatura tiene algo que ver os hace más frío más calor afecta a la calidad del aire

Voz 0978 36:58 ayuda ayuda por ejemplo que estos días en Madrid sestean superando los quince grados de máxima hace que el aire se vuelva un poquito más liviano y cuando es más liviano es más fácil que ascienda con este censo se lleva parte de estos contaminantes y los dispersa dispersa es decir que no los aleja mucho ir van a parar a zonas próximas no sobre todo al norte de la comunidad y cuando es mucho más baja la inversión térmica es más contundente la retención es el mejor pero por eso decíamos que lo del deporte mejor practicarlo el mediodía Si vemos que la temperatura sube de los quince grados será mejor que no a primeras horas de la mañana con apenas cuatro cinco grados

Voz 1643 37:33 lamento desde hace frío es mejor o peor para la calidad del aire

Voz 0978 37:36 si hace frío es peor sube la temperatura al mediodía es mejor porque me pesa menos el aire y como se levanta levantan tamil de plazas

Voz 1491 37:44 pero hasta el jueves tenemos boina Madrid tanto la tenemos a tenemos

Voz 0978 37:48 podéis hacer una fotografía porque da miedo

Voz 11 37:51 la la terraza de la Gran Vía cuando cuando desde día porque ahora mismo nos ve pero cuando todavía es de día ve perfectamente que estamos en una capa de de desagüe de aire sucio sufrió marrón casi negro que la verdad es que asusta sí

Voz 15 38:09 nota un poquito que haya menos coche eso con cómo lo vais vosotros

Voz 1643 38:12 claro de repente os de momento yo creo que no no ha pasado suficiente tiempo porque además tampoco hay sanciones de momento entonces yo creo que hay que esperar para para sacar conclusiones

Voz 11 38:22 que se que esa notas que con las aceras más anchas la Gran Vía ya menos estaba más descongestionar el tráfico por lo menos

Voz 0978 38:30 que allá en la Gran Vía

Voz 11 38:32 era mucho pedir porque la gente cómo va mucho a lo suyo al final que te choques igual pero es cierto que hacía falta ganar de nuevo un poco de espacio para para el peatón

Voz 0978 38:43 voy a hacer un comentario de provinciano de las cosas que más me impresionó en Madrid discusiones no de tráfico sino de peatones por preferencias de paso y la gente chocando yo yo me lo miraba pues vivió también hoy bien una ciudad pero miraba como esto está pasando

Voz 1643 38:58 yo creo que el resto de oyentes también que no se escuchan muchas veces de Irán estos están locos

Voz 11 39:03 no sólo en épocas como Navidad tienen que dirigir el tráfico en calles como Preciados de

Voz 1643 39:09 sí de todo eso es ponen calle dicen estas para hacia abajo estas hacia arriba os a controlar los flujos pero bueno

Voz 11 39:17 es seguro que al final se notará en la calidad del aire de del centro de la capital pero queremos hablar hoy de otro aire que de momento es irrespirable

Voz 0978 39:30 este bombero

Voz 1643 39:31 exactamente qué es Jordi es bonito no

Voz 0978 39:34 vosotros que os gusta tanto el sonido poco apocalíptico

Voz 1643 39:37 a mí me

Voz 0978 39:38 sí sí sí está un poco falseado lo cuento

Voz 1491 39:40 claro el sonido

Voz 0978 39:43 estaba emocionada porque le ha dicho una gran verdad no es la primera vez que esa captado un sonido fuera del planeta Tierra en concreto en Marte y esa nave que la estamos siguiendo desde su lanzamiento en Cy es curioso porque han sido no un micrófono que es con lo que uno piensa que se puede captar el sonido no sino ha sido con con dos sensores uno el que toma la presión y otro el el que toma el que va mirar si hay sismos y que categorías tienen estos ismos en el planeta Marte pues en como al final el sonido

Voz 1667 40:14 propaga por ondas cuando tiramos una piedra

Voz 0978 40:17 en un charco de agua se forman esas ondas el sonido también por esos estos dos sensores lo han podido captar el que hemos escuchado en concreto es el captado por el sismógrafos está aumentado ocho porque no sería audible por el oído humano temería que sea asumido y ahí tenemos este sonido peculiar que sí que queda como tétrico queda casi como marciano no me atrevería decir

Voz 11 40:37 o sea que el viento no molesta en Marte no se oye

Voz 1558 40:40 y molestas molesta para que os hagáis una idea el los sabéis

Voz 0978 40:46 los día brillos esos remolinos de viento que se forman en verano muchas zonas cálidas y está plagado de ese fenómeno pero o pero no esos que podemos ver incluso alguien alguna vez se mete dentro sino que tienen la magnitud de los peores toros

Voz 1491 40:59 la dos que tenemos en la Tierra el viento

Voz 0978 41:02 es un gran problema en Marte la ingeniería es lo que se está planteando de cómo cuando se intente ya colonizar cómo se va a capear con el viento porque realmente es un problema

Voz 11 41:11 esto entonces está grabaciones un poquito engañosa

Voz 0978 41:14 sí bueno es el momento de aterrizaje en realidad vientos hay meteorología de hecho lo recuerdo que uno de los sensores a una de las partes importantes de esta nave es es de tecnología española Il lo que vais a estudiar la meteorología y la idea es eso empezar a hacer como nosotros aquí tenemos modelos para pronosticar el viento y nos permiten decir que en Tarragona tendrán más de cien kilómetros por hora y eso pasa pues es uno de los objetivos también de de estos sensores de poco a poco intentar ver cómo el viento que se sabe que puede ser terrible tremendo pero no siempre pues eso intentar hacer meteorología adversa encontremos trabajo dentro de muchos años ahí bueno pues de de planteando días

Voz 1643 41:53 estamos aquí para contarlo

Voz 1491 41:56 estamos contigo desde Marte Peña a lo mejor funciona igual de bien

Voz 11 42:00 la conexión es igual de mal

Voz 1491 42:02 según se mire dependerá del viento Jordi

Voz 11 42:06 pues muchísimas gracias martes hasta mañana

Voz 31 42:17 a mí sí

Voz 23 42:20 nada nada nada

Voz 1 42:49 de primeras con Marina Fernández

Voz 32 43:04 las maletas por otro lado debe ser la única que no viaja pagando con lo que habría que pagar por un vuelo intentes mito toda previsión ahí la mochila de montaña porque flexible para poder sacar la mejor

Voz 1643 43:18 yo hago lo mismo que Sara porque he descubierto que muchas veces las mochilas de montaña entran en las jaulas que hablábamos si hablamos ya parte la puedes meter y puedes engañar porque es que entren es que las encaja con mayor facilidad

Voz 0911 43:31 una maleta rígida y termina encajando yo también soy

Voz 1643 43:33 de de los un poco porque no tengo mucha pasta no sólo pagar ningún extra pues no nos las tenemos que arreglar como Podemos

Voz 0911 43:40 pero realmente queda alguien que pague algún extra otra yo creo que esta gente que tiene muchos dineros de puede no pagar mejor pero no paga pero no

Voz 1491 43:48 el pagar por todo eso eso sería otra opción yo como no tengo Mozilla de montaña lo que hago es dar muchas muchas prendas de ropa enciman flanquean si preguntamos qué es lo que más molesta de viajar en avión

Voz 33 43:58 los días Ros bueno pues lo más incómodo para mí de generación sobre los controles interminables que tres que pasar para poder acceder a hablar Si pasas más tensión que vamos el día de de el nacimiento de tu hijo eso es Abós probador no venga vamos a poner el martes

Voz 34 44:16 a detenciones

Voz 0911 44:19 en un Peña un coño

Voz 1643 44:22 esto directamente el control de seguridad que lo apoyan el veinte por ciento de los que han votado en nuestra encuesta aunque la mayoría la mayoría les molestan las estrecheces

Voz 1491 44:29 sí lo dejo ahí encajado eso es

Voz 1643 44:32 treinta y dos por ciento como una lata de

Voz 1491 44:34 Harinas una lata de sardinas voladora pero una lata de sardinas fin al cabo Un fatal

Voz 0911 44:40 a tal y además eso de que los asientos ya ni siquiera están a no

Voz 1491 44:42 esta grados como un poquito inclinaba hacia adelante seguramente esto no esté demostrado pero la sensación es es como queremos que te Bages cuanto antes pero en fin son caben cuatro opciones de sabéis Twitter son los en el cuatro opciones además de lo del control y las estrecheces para algunos lo peor como para deshacer la maleta o tener que esperar la después en la cinta pero Esther Orera dice que lo peor son los oídos que es verdad que duelen muchas veces Miguel Ángel dice que lo peores aterrizar pero no por el hecho de aterrizar claro que aterrizar siempre es una buena noticia aclara Miguel Ángel en Twitter que lo que le pasa es que le deprisa Jonan mucho los oídos durante el At

Voz 0911 45:21 quizá giras Rubén Darío en jazz dice pues Llodio

Voz 1643 45:24 discutir con tu compañero compañera en la ventanilla y que de buenas a primeras se quede dormida pero las estrecheces tampoco me gustan es no eso a mí también se me molesta

Voz 1491 45:33 es verdad cinco y cuarto cuatro cuarto en Canarias esta noche ha celebrado la gala de los Premios As del deporte y con mucho acento femenino de hecho ahora mismo la web de As abre con una foto de todas las premiada

Voz 11 45:48 con este titular en el nombre de ellas premios para campeonas pioneras algunas de las galardonadas han sido Lidia Valentín Carolina Marín polariza latina la mujer con más medallas olímpicas de la historia en el Larguero han hablado con una mujer que ha sido pionera y heroína pero que en un rato se tiene que despertar para trabajar en un centro con personas mayores Leire Landa superó un cáncer infantil a los ocho años y acabó jugando en el Barça en al Athletic en el Atlético en la selección española hasta que una lesión le obligó dejarlo está su historia en mil novecientos noventa

Voz 1806 46:20 tengo con diecinueve años debutaba en el Barça El Pequeño Buda así llamaban a Iván de la Peña sin bien pues fíjate Iván de la Peña en este debut no nunca imaginaria lo que eh supondría para para una niña de ocho años en aquel entonces que estaba en un hospital de Irún curando se sufriendo un cáncer no aquella niña vio a Iván de la Peña salir

Voz 1772 46:44 con la cabeza rapada ya como estaba con la aquí

Voz 1806 46:47 el juez pues él lleva la cabeza rapada a mí no me importa quitarme el pañuelo no que me

Voz 15 46:51 a ver si ya estás efectivamente

Voz 1806 46:54 más le encantaba el fútbol hizo ilusión siempre había sí

Voz 25 46:58 bueno pues

Voz 15 47:00 esa niña luego a través del balón lo consiguió te levantas mañana a las siete a trabajar

Voz 21 47:05 como todos los días bueno mañana un ratito más

Voz 15 47:07 es decir ya no y a mí me decía hay quince nevó digo aguanta aguanta ahí veinte te dejamos aguantaba no pasa nada

Voz 1772 47:16 cómo se consigue estar en equipos como la Real como el Athletic como el Atlético como el Barça no hay muchas jugadoras que hayan eh

Voz 15 47:22 conseguido eso no

Voz 21 47:24 bueno pues no sé yo empezó a jugar a fútbol y si ha sido mi carrera la verdad es que nunca me he planteado nada Hay así ha venido no no me he puesto nunca ninguna meta Ny ni nada

Voz 15 47:36 esa lesión en el Barça es la que ya te diste cuenta dijiste hasta aquí

Voz 21 47:39 si al final la última lesión hizo que que bueno que me retirara Hay me centrara en en la vida real iría a final de que te digan de un día para otro que que ya no vas a jugar a fútbol que te apartan del equipo que te vas a recuperar pero tú sola nada de un día para otro me apartaron así no se parecía que había no sé que había robado en el club había hecho alguno indisciplina fue duro fue pero la verdad es que lo pasé muy mal pero bueno de esas cosas también se aprende muy bueno

Voz 15 48:09 la parte buena pero al final de tu carrera no ahora ya está todo más regularizado ya se cobra algo más de dinero te te da un poquito de rabia eso

Voz 21 48:18 rabia no me da envidia sana así porque al final veo que con todo lo que hemos vivido nosotras pues las

Voz 15 48:24 las jóvenes vienen ahora que tienen

Voz 21 48:27 en el camino bastante más llano de lo que tuvimos nosotras pero me alegro por ellas y me alegro de haber sido parte de de ese camino que es abierto para las chicas que vienen ahora

Voz 1643 48:36 el deporte femenino viene siendo en los últimos Juegos Olímpicos el principal caladero de medallas para España y precisamente sobre los Juegos Olímpicos ha lanzado Manu Carreño una bomba esta noche Madrid vuelve a la CAM

Voz 15 48:49 por cierto he donde estaremos en dos mil treinta y dos vaya usted a ver usted usted

Voz 25 48:54 pero en dos mil veintidós que el meteorito

Voz 15 48:58 lo español está pensando muy seriamente presentar su candidatura para los Juegos Olímpicos de nuevo es decir Madrid volverá a la carga para intentar los Juegos Olímpicos de dos mil treinta y dos los de Tokio son dos mil veinte ya están adjudicados los de dos mil veinticuatro en París y los de dos mil veintiocho en Los Angeles

Voz 1558 49:12 cuando se adjudique el siguiente

Voz 15 49:16 mientras en dos mil treinta y dos que hay varios candidatos Buenos Aires Indonesia esta por ahí Méjico hay reaparecerá de nuevo Madrid la candidatura el Comité Olímpico Español está barajando seriamente tiene decidido presentar esa candidatura de nuevo de Madrid a los Juegos Olímpicos de dos mil treinta y dos hombre ya tocando eh le han otorgado

Voz 11 49:37 qué pasó en el plano institucional ha sido una noche de mucho barro porque ella es definitivo que el partido Barça Girona no se va a jugar en Miami después de que el club azulgrana haya comunicado que no quiere jugar en Estados Unidos Javier Tebas presidente de la Liga impulsor del partido también ha pasado por El Larguero no desiste del todo para eso han firmado un contrato a quince años

Voz 0906 49:58 no vamos a lo importante es poder jugar un partido fuera de España de nuestra liga y en este caso Estados Unidos no en concreto este partido este partido era importante porque al primero que habíamos puesto todo el esfuerzo tanto los dos clubes como la Liga como la compañía relé relevan en Estados Unidos no pero no no se lo importantes es un acuerdo de quince años es que consigamos cuanto antes y eso lo vamos a hacer

Voz 35 50:19 de hecho se hacen través la y con la Federación antes sí sí