De Buenas a Primeras (12/12/2018)

Voz 1491 00:49 el miércoles doce de diciembre con cero grados en Aguilar de Campoo Palencia y un día de mucho más frío por delante por culpa de la niebla en el centro del país en el Mediterráneo y en Canarias se van a librar a lucir el sol y también en Cantabria aunque allí alternándose con alguna lluvia que otra y la verdad es que yo no había oído hablar de esto hasta que lo he leído en la web de la Cadena ser hay todavía me cuesta creerlo pero es verdad es tan cierto que es vivos con Google en Internet niños GPS todos los resultados que me aparecen en la primera página todos los resultados menos la noticia de Cadena Ser punto com son anuncios de venta online de estos sistemas o publirreportajes del tipo los mejores diez rastreadores GPS para niños

Voz 1643 01:34 saber por un precio medio de unos treinta euros dónde están tus hijos en todo momento

Voz 5 01:38 creo que nos encontramos ante un dilema por un lado los padres intentan conseguir mecanismos de seguridad hacia sus hijos no pero por otro lado podemos pensar que genera este tipo de dispositivo en los niños no tenemos derecho a crecer sin estar vigilados continuamente

Voz 1643 01:54 a la psicóloga Raquel Huéscar como a muchos otros expertos le genera serias dudas el uso de estos dispositivos

Voz 1491 02:00 hablan de una prolongación tecnológica y anormal añadimos nosotros del cordón umbilical lo también de Correa digital otro concepto igual de de perturbador pero más allá de la terminología el problema es que tipo de padres de hijos pueden salir de ahí

Voz 1643 02:14 cómo puede afectar a unos y a otros ese control esa falta de independencia

Voz 5 02:19 creo que genera cierta sensación de falso seguridad sentir que como padres podemos proteger todo lo que ocurridos afortunadamente esto no sé si por otro lado yo creo que necesitamos estudios a largo plazo que puedan un poco de mostrar o qué ocurre si cambian las relaciones sociales por el uso masivo de estos dispositivos y la socialización a las familias

Voz 1491 02:44 son muchísimas las dudas y las preguntas que que queremos trasladarle a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias a Maika Ávila nuestra compañera de cadena ser punto com nuestra redactora de la web de la Cadena Ser que firma este reportaje sobre los GPS para niños y que ha estado hablando con diferentes expertos como Raquel Huesca no hay día que no lea una noticia o qué no enteré de algo que me haga sentir afortunada por haber crecidos y nuevas tecnologías no tener vídeos en Youtube o Facebook de los que avergonzar avergonzarnos de esos de de la adolescencia sabes o no haber estado controlada yo qué sé por GPS desde que esta es una paranoia seguro que les suena fatal es que suena terrible seguro que los que estáis escuchando pensáis lo mismo Nos lo puedes contar como siempre en el seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o en el novecientos cien ochocientos aunque la encuesta de hoy en arroba de buenas

Voz 1509 03:47 en nuestra cuenta de Twitter eh no Bader

Voz 1491 03:49 esto a lo mejor la de mañana se quizás un tema pero la de hoy no

Voz 1643 03:53 lo que hoy estamos preguntando este miércoles es como escribís como gays las manos cuando escribís con el móvil cuántos dedos Ike dedos utilizáis hay cuatro opciones como siempre arrasan es decente

Voz 1491 04:04 dos por ciento de los votos los que utilizábamos los dos dedos pulgares es lo normal no sé si la mitad rafia del siglo XXI

Voz 1643 04:11 coger el móvil con las dos manos y ahí con los de los Juegos de dos dos

Voz 1491 04:15 eso es rápidamente claro el veinte por ciento

Voz 1643 04:17 si son superdotados de esos que pueden hacerlo con el pulgar de una sola mano

Voz 1437 04:22 increíble yo voy más es como que te da

Voz 6 04:24 ETA esté acabado lienzo hombre dedos eso lo usas cada vez peor

Voz 1643 04:28 por porque las pantallas son más grandes y no llegas a todos los extremos de la pantalla estiras de ahí el dedo pero no llegas ni

Voz 1491 04:33 a mí me imagino en plan como los tenistas con un dedo súper de esa rotura muscular muscular y el otro flaco o

Voz 1643 04:41 correcto porque no ha utilizado nunca en su vida en los

Voz 1491 04:44 pulsos de pulgares hay que tener cuidado con un sorprendente diecisiete por ciento me parece muchísima gente un diecisiete por ciento de los que habéis votado en arroba de buenas utilizáis el dedo índice para es

Voz 6 04:57 si bien el móvil porque me parece

Voz 1643 04:59 todos los respetos eh pero la manera como torpe tonta

Voz 1491 05:02 de absolutamente no blanquinegro no así no escriben los además que no no no me parece muy práctico nada más rápido y mejor su cuota de móvil con la Janos escribir con los dos

Voz 1643 05:16 de buenas a primeras convertido en en clases de cómo inscribirse en el móvil y sólo un uno por ciento son los del dictado esa opción que para mucha gente incluso es desconocido

Voz 1509 05:26 sí pero no para julio de Alicante que ella practica un poco de todo

Voz 7 05:29 para escribir en el móvil utilizo los dos pulgares en la Tablet el pulgar de una mano y lápiz óptico en la otra y cuando estoy un poco tiempo utilizó el modo de Estado pero tienes que pronunciarlo muy bien para que no te pongan otra palabra ya quisiera yo tener la vocalización de David de la Fuente nadie sabe decir Whatsapp whatsapp whatsapp whatsapp tan perfectamente

Voz 1491 05:53 si nadie hace nada cómoda Danny De la Fuente y nadie escribe felicitaciones navideñas a mano de puño y letra como Juliá de Alicante muchas gracias

Voz 1643 06:03 claro que sí un abrazo Andrés Carmelo escribe en Twitter en arroba de buenas utiliza utiliza un lápiz de esos digitales con punta de goma puntualiza que lo coge con los dedos índice y pulgar pero esto de Lapid es un poco

Voz 1491 06:14 pero esto es muy profesional vamos a mí me encanta ver a la gente que lo hace pero no no que lleva a veces ni boli y lo necesito para trabajar imagínate éste tengo que llevar uno para escribir en el móvil o lo pierdo el primer día bueno enano mofas de los nuestros los dos pulgares y asegura

Voz 1509 06:30 a que que para quienes tienen costumbre escribir a máquina eh dice que eso eh común PCs sin pantalla que hacía claqué eh bueno bosque para los que tienen costumbre escribir a máquina es un ejercicio fácil de sustitución eh lo que pasa es que no sea máquinas yo creo que

Voz 1491 06:47 escribía con todos los dedos como en el ordenador

Voz 1509 06:49 no no sólo con los pulgares expertos en la SER

Voz 1643 06:52 cuarta sobre todo en Mecano grafía que había antes era súper rápido pasaban además con la mano Tor para pasar de la fila

Voz 1509 07:00 escribe escribe Nano Move en Twitter que él escribió esos sus primeros relatos con máquina de escribir pero espero que no lo hiciera con los dos dedos pulgares es que aquí no aquí es Ruper aparatoso es que aclara Adena no

Voz 1643 07:13 Gerar también sólo los pulgares igual que Hermann que que se pregunta cómo lo consigue con los gordos que son

Voz 1491 07:19 pues sí arroba Darío jazz nos cuenta que los tuits de arroba de buenas los escribe con el indio es de una sola mano mientras con la otra se come el bocadillo de las dos de la madrugada que en vivía Diego pregunta vale escribir con el índice rastreando el dedo por la pantalla yo lo hago así me funciona Miu bien y apenas tres o faltas de hurto Grecia a Dimas es muy rápido pues no no no nos emociona Diego

Voz 1643 07:44 no funciona bien mimos si yo lo hago con mis dedos índices Icon absolutamente todas las palabras porque mucha gente lo hace mal yo no sé lo que dije muchas veces un abrazo desde Melilla nos mandan y arroba patria patria Marley tira de tecnología con un dedo pulgar

Voz 1880 07:57 y mucho predictivo

Voz 1491 07:59 yo también yo también lo suelo tener activado seis ocho

Voz 1643 08:02 les tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos podéis contarnos cómo escribís vosotros os mensajes en el móvil lo podéis votar en Twitter en arroba de buenas porque la encuesta siga abierta

Voz 1491 08:11 si yo fuera oyente hoy llamaba vamos sin dudar porque tenemos invitado especial tenemos en la producción a Pasqual Donate Borja González está en su sitio donde de de estar en el control Icon Sergio Díaz vamos a la en un rato que lo tenemos ahora mismo en ruta seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos empieza de buenas a primeras

Voz 4 08:57 bueno pues nada que la más grande si algo es la mesa de seguridad de coser

Voz 1880 09:46 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 4 09:58 muy buenas sí que me cada vez le en fin siete de cada nota desvelar Scout

Voz 1491 11:13 aquí pasa un minuto de las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 1880 11:17 sí

Voz 1491 11:22 de buenas a primeras es un programa que normalmente de un día para otro pues no tiene nada que ver ya ha podido comprobar que esto no es Pasión de gavilanes de un día para otro no minuto a minuto uno no es bueno en mira vamos a empezar con la a continuación de dos temas de los que estuvimos hablando ayer el primero es la marcha de todos los argentinos que vinieron a ver la final de la Libertadores en Madrid

Voz 8 11:46 ya hay gente que que los echa de menos yo no echo de menos algo hoy martes no echas de menos a los argentinos queda quedan todavía le queda todavía yo solo

Voz 0978 11:57 pero esta mañana dos que van con la con la bufanda el gesto de la dictó

Voz 8 12:00 el sonrío miles y miles de argentinos que viniera la Libertadores claro porque los de lo bien

Voz 1610 12:08 digo bueno pues amigos para muchos madrileños la estancia de tantos argentinos de golpe pues se ha dejado ha dejado huella Irún a estas personas es Javier Martínez Javier Martínez qué tal buenas

Voz 9 12:17 hola muy buenas tardes qué tal bienvenido bienvenida Ventana eh tú eras ciudadano de Madrid verdad que madrileño de pura cepa almendra tendrá el hueso del hueso de la almendra madrileño de además de los pocos madrileños que tiene siete apellido madrileño sí sí yo soy Rubén Martínez Morcillo Castells garra día Pérez Miura

Voz 8 12:45 ahí están y bueno nos contábamos antes fue la antena Javi que echas mucho de menos

Voz 9 12:55 como Pilar mira muchísimo me siento vacío por dentro que un ciervo disecado

Voz 1643 13:00 yo lo que veo lo que más noto es el silencio eso y la tranquilidad que hay en Gran Vía a esta hora a las cinco menos cuarto de la mañana y el domingo aún bueno era era normal pero ayer martes que todavía quedaba gente del River dando vueltas aunque ya les dio pocas cadetes sí

Voz 1491 13:15 la gente el día uno de enero a las ocho de la tarde siguen por ahí ya no que ya ha empezado el año nuevo de verdad por favor cambia de vida aparte

Voz 1643 13:24 te puedes dormir un poco para empezar el año nuevo un poco descanso sea bueno estoy oyente que llamó a La Ventana les cogió tanto cariño que incluso ya tiene acento porteño

Voz 8 13:33 ha dicho que esta seta un poquito

Voz 10 13:37 aquí

Voz 9 13:41 sí sí

Voz 8 13:43 el argentino

Voz 9 13:45 me cambio por ejemplo en el futuro tenía viste quiero sirio estimula Torrente conmigo el critico que te hace la vida imposible si me aprendía todo pasos conmigo cosa que no te nada que era gente tira como quiere mirar con otros ojos y loco

Voz 11 14:06 estoy muy bien

Voz 9 14:08 espetaba más pega me pagaba más solo estoy pagando más lamentó el sueldo mil nuevas no existe la minas con la mina todo cambia es maravilloso para coge Sur

Voz 10 14:23 a mí yo tengo algún conocido que Saida

Voz 1509 14:26 la Academia ha vuelto cerrando pero bueno

Voz 1491 14:29 venga es que esto es muy de flipa Javier

Voz 1509 14:32 Martínez sin embargo aún tenía que completar un último paso en su Argentinita ción allí sin apodo no eres nadie claro sabes de hecho en el DNI en la declaración de la renta incluso una una casilla para el mote

Voz 1610 14:44 pero vamos al tema que interesa a los siguientes porque no he llamado para que te hiciéramos un favor verdad

Voz 9 14:48 así no es verdad yo ahora me me me argentino total voy a seguir así a toda la vida me van a instalar en la ira la Argentinita ya siendo una pena porque los argentinos siempre tiene una entonces a ver si puede abrir teléfonos vosotros qué tenéis que la gente apodos

Voz 8 15:07 que te proponga apoda bueno sin difícil pero véngame mensajes de voz al al Whatsapp del programa te parece bien intubada si lo que queráis la fórmula gente que siempre es lo mismo nombre apodo puedes no hortaliza un animal no por ejemplo cuando el Palomero Iturriaga por eso se sucediera pues mire yo tenemos

Voz 1610 15:30 lo no tenemos mensaje en el contestador le parece bien que vamos a escuchar más comentando alguno venga

Voz 1643 15:36 venga a ver si te

Voz 1880 15:38 estoy bien este Javier Javier Martínez

Voz 12 15:41 hombre Maika repetitivo hecho giras Javier Martín nombrarle Palate no me repetir

Voz 13 15:51 algún cabreo

Voz 14 15:51 con martinis

Voz 8 15:56 Javi Martínez

Voz 9 15:58 caliente caliente vaya bien otro

Voz 8 16:01 Javier el orondo Martín

Voz 9 16:04 porque se orondo hay que ajustar

Voz 12 16:07 Javier más caliente vamos bien vamos bien

Voz 8 16:12 tiene el pelo el flaco el cabrón Martínez

Voz 10 16:16 no

Voz 1643 16:20 espera es la buena el otro tema que va a tener continuidad es algo más siniestro no sé si recordáis que ayer hablamos de los propietarios de un catering de bodas que fingir en su prueba propia muerte hasta seis veces para no tener que prestar el servicio pero que los jetas se quedaban con con la pasta bueno por encima

Voz 1509 16:35 justicia dijo que es una una estafa

Voz 1643 16:38 ante la justicia algo a veces que que no la entendía

Voz 1491 16:40 increíble pues de los creadores de de esa noticia

Voz 1643 16:43 ya llega esta otra seguramente la cesta navideña más macabra de de todo

Voz 1484 16:47 el sorteo de una cesta de Navidad fúnebre nos la cuenta

Voz 15 16:52 pues sí ese es el titular que encontramos en el Faro de Vigo sorteo de una cesta fúnebre de Navidad la empresa funeraria

Voz 0194 16:58 a Orense ha tenido la idea de cambiar la

Voz 15 17:00 la cesta de mimbre por un cajón de pino y ahora cada vez que pasas por su establecimiento pues puedes ver un ataúd cargado de botellas una televisión una termómetro desde dentro una cafetera y muy Robles jamón bueno para conseguir el contenido de esta de esta fúnebre cesta de Navidad los interesados pueden comprar la rifa por diez euros y la cesta está valorada en mil novecientos noventa

Voz 8 17:20 si los hombres no termino

Voz 15 17:32 esta noticia ha dado a conocer porque el periodista Paco Sarria ha publicado la imagen en Twitter pero ya ha salido el dueño en declaraciones al Faro de Vigo para decir que nadie se ha sentido ofendido por este ataúd hay puesto y que por cierto no se vende el ataúd vale no no va incluido en el en el precio que era una manera original de presentar los productos que el ganador se le entregaran todas las cosas directamente empaquetada

Voz 16 17:54 sí

Voz 1491 17:54 a Berni que los morteros estuvieran mal empaquetados no en el en el féretro las cajas tienen

Voz 6 18:00 buena pinta hermética supongo supongo usadas caliente y puede entrar ni puede salir nada por si acaso yo te digo una cosa detener cesta de Navidad como el féretro vamos a tener aquí en esta Navidad pero ya es mucho pedir a de la Cadena SER pero esto es la directora María y que tiene que ver con quién me tira para arriba tira para arriba

Voz 1491 18:22 de Vigo a la cúpula a la cúpula hay que dirigirse

Voz 6 18:25 la cúpula

Voz 17 18:26 bueno pues vamos

Voz 1491 18:39 otro tema recurrente ya que estamos eh cogiendo las reglas miércoles loco con otro tema del que ya hemos hablado y que además está complicando a medida que pasan los días es el Brexit la salida del Reino Unido de la Unión Europea de hecho Theresa May la primera ministra británica ha tenido que aplazar la votación en la Cámara de los Comunes del acuerdo que del acuerdo alcanzado con Bruselas porque básicamente se lo iban a tumbar

Voz 1643 19:04 sí sí sí ni los suyos Lamas apoyan eh

Voz 1509 19:06 eh aunque en esta huida hacia adelante de Theresa May no está nada claro que que pueda conseguir realmente más

Voz 1643 19:14 apoyos y ayer justo se producía una anécdota que perfectamente podría servir de metáfora de esta situación May Serra Unidacon Merkel se quedaba se quedó atrapada en su coche a unos segundos los aseguradas no podían abrir la puerta y frente la alfombra roja

Voz 1491 19:27 en unos segundos pero que se hicieron eternos

Voz 1643 19:29 los claro y en Twitter que hay gente muy ingeniosa pues ya se podían leer cosas como si no es capaz de salir de su coche como nos va a sacar de la Unión Europea

Voz 1491 19:36 cómo es pero Gerona y sigue liderando un proceso con el que al principio ni siquiera estaba de acuerdo y que ha inspirado la cara B

Voz 1880 19:44 de negativa negativa por parte de su oposición también por parte de los suyos pero ella sigue resiste como si tal cosa en julio de dos mil dieciséis Theresa May se convertía en prime

Voz 1491 19:54 la ministra británica is cuando escuchemos

Voz 1880 19:56 esta vez como decía Brexit es Brexit al copero sea diciendo haremos que sea un éxito lo segundo que necesitamos nuestro país lo tercero es que necesitamos una fuerte visión positiva del futuro de nuestro país no sólo para los privilegiados todos nosotros vamos a darle a la gente más control sobre sus vidas

Voz 0127 20:17 lo dijo la primera vez cuando se convirtió en primera ministra del Reino Unido no ha parado de repetir

Voz 1880 20:22 sí y por eso hemos decidido que sí que se merece una cara B bueno pues Theresa May es Teresa Made in Made nació en es Bourne que esto Inglaterra el uno de octubre de mil novecientos cincuenta y seis así que ahora mismo tiene sesenta y dos años recién cumplidos del líder del Partido Conservador desde julio de dos mil dieciséis Además la ministra del interior desde dos mil diez ningún otro ministro ha mantenido tanto tiempo la misma cartera

Voz 1491 20:47 sí

Voz 1621 20:50 pues estaba el perfil más político más seria de la primera ministra Theresa May

Voz 1491 20:54 de las pocas cosas más que que sabemos de

Voz 1509 20:57 ya pues está por ejemplo es tu su gusto musical

Voz 10 21:02 que coincide tras Viza hombre como hemos bailado y en la redacción montando

Voz 6 21:16 es además el otro día hablábamos de canciones de karaoke Ésta es perfectamente una de ellas mal cantaba nunca nunca me he atrevido con derecho a la música bueno este día fue muy comentado ocurrió el tres de octubre

Voz 1491 21:32 Theresa May entraba el congreso del partido con cerró

Voz 6 21:35 Ador pues así bailando cincuenta

Voz 1621 21:41 Theresa May que que dejó claro aquel día que tiene mucho que aprender por ejemplo de Miquel Iceta en esto de ponerse a bailar en un mitin

Voz 1509 21:48 aunque en lo que nadie le gana al menos hasta ahora es en red

Voz 0194 21:51 insistencia y es que el rasgo principal del carácter de la primera ministra es el aguante

Voz 9 21:56 sí sí sí sí

Voz 0194 21:59 es un momento de este tenaz tozuda

Voz 9 22:01 totalmente sino no se explica

Voz 18 22:04 es que si non que sigue en el cargo

Voz 0194 22:08 aguantando que está aguantando de la nueva Dama de Hierro del conservadurismo británico tú dirías que se considera una discípula de Margaret Thatcher

Voz 18 22:15 mayores que no políticamente no se parece mucho es más pragmática ideológicamente quemar Sasha tiene Blasco y rascó dos biográficos quizás para no político quién fase se parece más Angela Merkel que no que no magros

Voz 0194 22:31 hablábamos au destacamos tú la tenacidad la ambición también lo digo porque por ejemplo se cuenta León haber sido la primera primera ministra sino la segunda primera ministra

Voz 18 22:41 sí sí cuando ella estudiaba en Oxford muy Maggie Thatcher llegó al poder en setenta y cinco y unos treinta nueve ganó selección y se convirtió en la primera primera ministra hay leyes bueno bueno yo quería ser la la primera se tenían visión

Voz 0194 22:59 muy favorable al Brexit no desde el principio ella al principio era más partidaria de quedarse en Europa ha ido evolucionando en estoy evolucionando hasta convertirse en bueno en una dura defensora del Brexit

Voz 9 23:11 qué remedio una tocado otra

Voz 18 23:14 ella tiene que buscaron la postura pragmática de quedarse en algún punto intermedio para intentar unir todas las facciones dentro de su partido y fuera nunca están hombre aumentar y entonces

Voz 1509 23:28 yo siento en es doctor en Ciencia Política de derecho público en la Universidad Autónoma de Barcelona además de con Merkel en las últimas horas también con Donald Tusk presidente del Consejo Europeo y con Juncker presidente de la Comisión

Voz 1643 23:40 está haciendo ahí un una ronda acá

Voz 1491 23:43 esta ventaja para para supo

Voz 1643 23:45 país como pueda así todo antes de una votación que se va a celebrar como muy tarde ha dicho el veintiuno de enero

Voz 1484 23:52 Puig

Voz 4 23:54 me gusta

Voz 1880 24:07 esta canción se titula La Haya Laia lo que está haciendo es llamarle mentiroso de Hizbolá Layos cual a seis paró en las listas de ventas en Amazon en Reino Unido y estuvo en el segundo puesto en iTunes aunque en las radios no se difundía es un tema de una banda británica Josema cantan SCA que hace muchas canciones de contenido político

Voz 1491 24:30 esto no

Voz 1880 24:34 no le gusta cuando ella era diputada vivía con su marido claro en el barrio de Berkshire en Londres que es un barrio de gente de clase así bastante alta del mundo de la cultura allí viven también George Clooney o Jimmy Page Keith Richards el guitarrista de tela

Voz 6 24:49 no venir bien para que escucháramos

Voz 4 24:55 para

Voz 0127 24:56 hay

Voz 1880 24:57 esto es lo que dice este tema de Arctic Monkeys yo no sé si ella los iba para bailaora no produce es fijado en los zapatos que lleva siempre bueno pues esta tarde una despejado pues te tienes que fijar ocupan portadas de periódicos de ellos han hablado en las tertulias de radio de televisión de Reino Unido bueno en general bueno uno son como de animal print otros con la cita con cadenas pasando

Voz 1491 25:19 antes no pasan desapercibidos aquí mirar

Voz 1621 25:28 pues habrá que ver qué zapatos se elige Theresa May

Voz 1491 25:30 yo tampoco me había fijado nunca en los zapatos de la primera ministra británica

Voz 19 25:34 bueno buscas en Google los zapatos Theresa May aparece vamos una ristra de tiene que era una colección impresionante y además como súper coordinado y súper conjuntado todo y en algunas ocasiones incluso como con significados que

Voz 1491 25:45 no no no seguro cuando tienes tanto una prenda la escoge

Voz 6 25:49 con muchísimo cuidado porque llevan ocasión pues habrá que ver a ver qué zapatos elige para

Voz 1621 25:55 día de su despedida heladas amortizada yo creo que está claro que que huele a que se van no sé si ahora ya o más adelante pero está completamente acorralado

Voz 1509 26:05 pues seguramente que acabe así la costa y hoy hemos tenido que reservar unos minutos para el final de los finales de la cara de eh se le ha puesto difícil la costa estará vítores para elegir una canción de despedida aunque creemos que al final ha estado bastante acertada escucha por favor como se dice aquí Manchester

Voz 20 26:31 hora doce

Voz 6 26:37 es Mariela ponen es verdad que es francesa pero aquí canta al amor que perdió en Manchester

Voz 20 26:42 el Liverpool viendo venir

Voz 1491 27:00 cuatro y cincuenta y tres cincuenta y siete en Canarias

Voz 6 27:03 sí

Voz 1880 27:04 de buenas a primeras Geremi tenía dieciséis

Voz 1484 27:07 daños cuando una mañana entró en su clase del colegio sacó una pistola disparó en la cabeza estas la historia

Voz 1880 27:14 motivó la canción que lleva como título

Voz 0084 27:28 en cuanto Eddie Vedder cantante que pel Jam leyó la historia en los periódicos les surgieron varias preguntas y fueron los puntos de partida de este tema polémico y arriesgado que apareció en el exitoso debut de la banda de Seattle la canción habla de desinterés por parte de los padres de las burlas de los con

Voz 1880 27:47 bañeros de la soledad de un adolescente

Voz 0084 27:50 lado el tema estuvo nominado a los Grammy como Mejor Canción de Rock es una de las primeras canciones en retratar el horror

Voz 4 28:28 sí

Voz 1491 28:55 el tema de nuestro programa ayer el acoso escolar traducido a una canción Jeremy de Pearl Jam en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 1 29:51 de primeras

Voz 1437 29:53 con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 21 30:01 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 30:07 Ana corbata un buenos días buenos días los colegios de Estrasburgo van abrir esta mañana a pesar de que a esta hora sigue suelto el hombre que ha matado a tres personas y ha herido de gravedad a otras cinco en un tiroteo junto a un mercadillo de Navidad la Fiscalía lo investiga como un atentado terrorista más de trescientos cincuenta agentes buscan al autor de los disparos Carolina Gómez

Voz 0393 30:27 el hombre que anoche sembró el terror en Estrasburgo sigue huido hasta ahora lo buscan las Fuerzas de élite de antiterrorista hay dos helicópteros siguen desplazándose además efectivos hacia la ciudad francesa en la frontera con Alemania el ministro del Interior ha explicado esta madrugada que disparó en tres puntos distintos de la ciudad matando al menos a tres personas e hiriendo a once seis de ellas de extrema gravedad en su huida se enfrentó hasta tres veces con la policía pero no ha detallado el ministro si está herido como sostienen algunas cadenas de televisión

Voz 22 30:53 si se deja provoco o defecto porque que quieras

Voz 0393 30:58 Stop castaña ha dicho que se trata de un hombre desgraciadamente muy conocido por la policía que haya sido condenado por delitos comunes en Francia y también en Alemania el periódico Le Figaro afirma que la policía intentó detenerlo esta misma mañana por un intento de robo y que se dio a la fuga la prefectura de Estrasburgo ha asegurado que la policía lo tenía fichado por su posible radicalización y el ataque lo está investigando la Fiscalía antiterrorista el Gobierno francés ha elevado al máximo el nivel de alerta a un nivel de urgencia por atentado y ha reforzado el control de las fronteras sí abrirán hoy las universidades y los colegios y también

Voz 0194 31:29 los mercadillos de Navidad aquí en España Pedro Sánchez va a comparecer esta mañana en el Congreso para hablar sobre la situación política de Cataluña sobre cómo va a afrontar el Gobierno la escalada de la tensión de los últimos días por un lado por la dejación de funciones de los Mossos en los incidentes de los CDR el fin de semana por otro por las palabras de Quim Torra apelando a una vía eslovena en Cataluña un proceso recordamos que terminó en una guerra con más de setenta muertos esta noche el presidente catalán ha matizado sus palabras

Voz 23 31:55 hay días como se intenta impulsar honrada de estos días estamos viendo cómo se intenta imponer un relato ficticio de violencia y descontrol pelillo quiero deciros que el proceso hacia la libertad es y será siempre pacífico cívico democrático y no debemos permitir que se imponga un relato inventado para justificar una nueva intervención

Voz 0194 32:13 en Canada ha liberado esta madrugada a la heredera de la compañía china Huawei está en libertad condicional después de haber pagado diez millones de dólares de fianza después de haber entregado sus pasaportes hasta que se resuelva su extradición a Estados Unidos se ha comprometido a vivir en Vancouver y a llevar un GPS en el tobillo corresponsal en Washington Marta del

Voz 1510 32:30 su abogado ha declarado motivos de salud para pedir la libertad bajo fianza ya que la heredera de Jowell sufre hipertensión severa por la que ha sido hospitalizada durante su arresto en Canadá su liberación condicional se produce bajo las presiones del Gobierno chino que amenazó al canadiense con consecuencias severas himen no era liberada precisamente un ex diplomático canadiense analista especializado en Asia ha sido detenido en China unas horas antes de que se conociera la liberación el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusan de fraude a entidades financieras y de violar las sanciones económicas impuestas a Irán mientras la Casa Blanca subraya que este no es un asunto político como asegura Pekín

Voz 0194 33:08 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 24 33:11 a S

Voz 4 33:13 servicios informativos

Voz 1491 33:17 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua siguiendo minuto a minuto esa búsqueda del terrorista Estrasburgo empieza este miércoles en lo informativo vamos a ver qué nos espera en lo meteorológico Jordi Carbó buenos días muy buenos días

Voz 0978 33:48 para hoy es que coja ese ropa de abrigo pero para ir todo el día abrigados porque en muchos puntos de la Península especialmente en todas aquellas Naciones que están cerca de los ríos Guadalquivir eh Guadiana también el Tajo alcanzando toda la Comunidad de Madrid con el Duero las nubes bajas son las nieblas van a persistir todo el día o prácticamente todo el día cuando se vayan durante la tarde serán sustituidas por nubes de manera que poco veremos el sol era el frío más persistente que las últimas jornadas una situación que contratará con la que tendremos en el resto de la península y los archipiélagos en el Cantábrico también en el Mediterráneo horas de sol en el Cantábrico con algunos chubascos pero también ratos de sol y temperaturas en general un poco más bajas que ayer tendremos que esperar a la próxima noche y sobre todo mañana para que la lluvia se extiende ya prácticamente por todo el país

Voz 1643 34:35 lluvia que en principio va ayudar a limpia

Voz 1509 34:37 en un poco el ambiente ahora mismo los niveles de contaminación en buena parte de España siguen disparados en Madrid por ejemplo hoy va a estar aquí vivo el nivel dos que restringe la la circulación prohibe aparcar en en todo el centro a vehículos que no tengan la etiqueta eco o cero eh qué podemos esperar en las próximas horas entonces y hay que esperar a que llueva para que mejore o ya con este cambio esta la temperatura un poquito más fresca la cosa va a ir a mejor

Voz 0978 35:06 hoy es podría hacer exámenes haber Aitor te acuerdas la pregunta

Voz 1491 35:10 sabemos que fría en principio no

Voz 0978 35:13 la mala del frío es hoy espera que Madrid por ejemplo la máxima luego hablaremos de otros puntos también afectados por altas concentraciones ya pero Madrid la pax una máxima penas alcanzarán los siete ocho grados los ayer alcanzaron los catorce antes de ayer los quince era temperatura suficiente como para que se ventilaron poco hoy no hoy poco severa al sol en la temperatura se quedará muy baja y eso hará que las concentraciones de contaminantes en principio vayan a más ya las últimas horas mirando datos de las distintas redes que tenemos repartidas portón el país teníamos a situaciones de aire ya pobre calidad del aire pobre sobretodo al límite con la provincia de Toledo pero en gran parte del área metropolitana la calidad también ya es muy pobre se extiende a otras zonas urbanas como en la ciudad de Valencia también en Huelva en el Cantábrico la situación sigue bastante complicada y las próximas horas pues van a ser las de mayor inverso térmica de todas la semana también en este sentido las más difíciles para respirar el aire sí que la lluvia al final porque no sólo será lluvias sino también viento a partir de mañana tiene que ganar protagonismo primero en el Cantábrico ya la próxima noche el aire se va a ventilar mucho más mañana con el paso de las horas primero en la mitad oeste de la península después se cerca el Mediterráneo al final del día ya haber llovido en prácticamente todo el país no es la mejor solución no porque al final lo que hace la lluvias arrastrar los contaminantes depositarlos en el suelo es casi mejor siempre el viento porque lo transporta lo dispersa mucho más pero bueno para nuestra salud para poder respirar un aire más puro el jueves aunque parezca un mal día va a ser un buen día y mucha tensión también porque hay un fenómeno que se sabe Se conoce que cuando empieza a caer la primera lluvia de de esta niebla puede caer un poquito de lluvia cuando se mezcla con estos contaminantes y con las partículas sólidas así que el asfalto pueda estar mucho más

Voz 1491 36:57 resbaladizo resbaladizo por aquí

Voz 0978 36:59 sí tanto para peatones sobretodo los motoristas son los que suelen sufrir más esta situación muchísima atención

Voz 1491 37:05 en el set muy apurados hoy

Voz 0978 37:08 las frenadas esas secas porque el riesgo Se conoce sino es con la lluvia que puede aparecer o no porque sería una llovizna este esta jornada de esta niebla pero sí que las primeras lluvias que lleguen la próxima madrugada van a provocar este fenómeno

Voz 1643 37:21 pues precaución también en en la en la en la carretera está claro que aquí estamos mal pero los campeones del mundo en aire respirable son los chinos que se están planteando una solución de emergencia

Voz 25 37:32 de hecho

Voz 0978 37:33 traté de hecho China yo creo que bueno está haciendo la evolución que que los países occidentales en general ya hemos hecho no al principio pues eh si vamos muy atrás no la revolución industrial pues no había ningún miramiento a crecer era lo importante con el paso de los decenios pues la contaminación fue ganando protagonismo hasta que cuando se estabilizan un poco las poblaciones y en estos países llega la conciencia no vale hemos generado riqueza pero que tenemos que destinar dinero a mejorar nuestra salud derivada de de una peor condición ambiental no de este de esta economía mejor pues bien China está haciendo el mismo proceso eso y ahora pues de hecho ya sea hace años esto se planteó cuando las Olimpiadas Images bueno es una solución que despierta mucha controversia porque es de esas típicas y soluciones científicas que podríamos solución entre comillas y sabe que hay una técnica que es inyectar un determinado producto yo dudo de plata es el que más se utiliza para hacer como que las botas de agua se formen antes hiciese forman gotas de agua porque cuando hay una nube pueden crecer mucho o pueden crecer poco si crece mucho acaba siendo lluvia pues parece ser que sembrando estas lluvias de este producto químico acelera el crecimiento y eso ayuda a que pueda llover pero sigue presentando muchas incertidumbres no no se sabe si por ejemplo si no se hubiera intervenido igualmente hubiera llovido que es el factor que provoca la yo ya son múltiples de manera que muchos plantean que quizá el hecho de que pueda contaminar más que no beneficiar tendría que ponerse en entredicho no se intentó durante las Olimpiadas se sigue intentando para la contaminación esta idea de arrastrar los contaminantes para que no los respiremos pero no desaparecen y ahora están puestos que esto ya sería largo tendido incluso podíamos hablar de ejemplos en nuestro país sobre provocar lluvia ya para evitar la sequía ahora tienen un plan que implicaría una parte importante del Tíbet zonas que se sabe que llueve y que son decantación de importantes aguas para luego los embalses para luego el consumo de tantos chino como hay en China no pues ahora están muy puestos en estos destinan muchos millones en investigación pero insisto en ciencia todavía hay mucha controversia sobre si realmente esto es efectivo

Voz 1509 39:42 el honoris is sobre si puede tener algún tipo de digamos efectos secundarios consecuencias y a ti te dice la comunidad científica

Voz 0978 39:52 lo primero esto que que es un poco los contaminantes es como la energía Noone ni se crean ese destruye sino que se transforma pasamos detenerla al aire y eso hace que la respiramos a tenerla en el suelo después del suelo pues en el agua la llevaron al agua no la que no sea un experimento también en las Olimpiadas de hecho se analizó después en China lo que hicieron fue restringir mucho la industria también la circulación de coches y a lo largo del tiempo se han hecho estudios desde satélites para ver si eso fue efectivo hilo fue es hacer cuando estudian cómo eran los contaminantes desde satélite en toda la región metropolitana de de Pekín se ve que disminuyó un poco pero cuando se concentra el estudio justo en la capital se ve que ahí fue muchísimo es un poco lo que decíamos los otros días que al final los contaminantes se dispersan pero donde más delimitó la emisión porque al final eso es lo más importante intentar

Voz 1491 40:44 pero actuará de emisión

Voz 0978 40:47 pero eso claro eso choca con con la economía no el finales ese gran campo de batalla poderoso caballero don dinero y aquí al final todos tenemos que hacer un balance la sociedad al final decidimos no para dónde queremos que nuestros gobiernos lleven o si es mejor el crecer en sin sin en una limitación no y casi sin perjuicios o no un poco el crecimiento plantearnos y merecemos vivir en un ambiente más

Voz 1491 41:11 bueno de momento nosotros mañana

Voz 1509 41:13 la jueves lluvia en general y sin trampas

Voz 0978 41:17 sí Joy respirar poco inocuo Rice de los harías respirar mucho más y no será muy saludable los que estáis en Madrid sobretodo Jordi

Voz 1509 41:24 gracias a esta mañana

Voz 0978 41:26 adiós Buendía

Voz 26 41:35 muy feliz a la de Boeing

Voz 1437 41:45 a primeras con Marina Fernández

Voz 26 41:48 al Albizua a la

Voz 27 42:15 eh

Voz 4 42:16 sí

Voz 1491 44:03 quedan minuto para las cinco y cuarto para las cuatro y cuarto en Canarias sabemos que estáis al otro lado pero nos encanta esta a comprobar cuánta vida hay en realidad a estas horas ahí afuera comprobar la cantidad de gente que hay trabajando que estamos trabajando para que el resto el día todo funcione y las personas con horarios normales que las Syed que existen puedan hacer algo tan cotidiano como comprar el pan

Voz 1509 44:39 ya si suena el lugar al que se ha marchado esta mañana Sergio Díez

Voz 1491 44:43 pero le vamos a pedir antes de nada que nos cuenta

Voz 1509 44:46 ante porque ya no está mandada algunas fotos de aquí estamos talibán que nos cuente cómo huele Sergio buenos días

Voz 1484 44:53 buenos días chicos cómo está eso pues huele muy bien huele muy bien por aquí yo cuando ha entrado por la puerta del horno de que aquí se llama el sitio en el que estoy no olía mucho a pan y digo pues será por la hora qué qué pasa aquí viven venía con demasiadas expectativas pero ha sido entrar a la zona de los hornos propiamente dicho donde estaba trabajando ya Pablo el panadero ya ha cambiado muchísimo la cosa huele la verdad que da gusto y eso que todavía está empezando la actividad no pero la verdad es que os os daría mucha envidia daría mucha envidia hasta ahora qué

Voz 1509 45:21 desde luego las fotos son vamos para dejar ahora mismos auriculares y salir corriendo y marcharnos contigo y compara

Voz 1643 45:28 hemos bandeja no mezclen le de bollo

Voz 1484 45:31 increíble que maravilla

Voz 1491 45:33 ay cómo cómo es trabajar en un sitio que huele también te ha contado Pablo algo

Voz 1484 45:38 bueno Pablo y la verdad es que lo veo demasiado centrado para lo bien que supongo que será porque porque está acostumbrado está ya empezando a cargar panes al al horno si si os parece chicos si queréis le digo si tiene un según den para atender

Voz 1491 45:49 pues sí eso hemos hablar con el rato a ver si

Voz 1484 45:51 puede un segundito vamos a dejar al barrio sin pan

Voz 1491 45:55 creemos que los premios que lo mires sí

Voz 1484 45:57 Cascos ya os va a escuchar adverso

Voz 29 46:00 ha parado aquí ha dejado cargados no

Voz 1484 46:02 con el último plan cinco heridos

Voz 1509 46:04 mañana se está haciendo el pan que luego se va a comer las personas esas personas afortunadas que tienen un horario normal Pablo buenos días

Voz 0978 46:13 hola buenos días qué tal cómo estás empezando el día

Voz 1643 46:17 esta tan concentraría contrarreloj porque supongo eso que ya una vez que a que tener todo preparadísimo

Voz 16 46:23 sí la verdad es que sí que tenemos que tener todo bastante medido los tiempos para que bueno para que el pan salga a hora

Voz 6 46:31 la más allá ya tienes preparada o ahora lo haces todo cada día

Voz 16 46:35 y bueno lo hacemos un día para otro ahora no tengo

Voz 30 46:38 las se prepara para entrar al horno entre unas horas eh ex compañeros empezarán a hacer las masas ya para el día siguiente también

Voz 1509 46:45 masón menos y más o menos en entiendo que es difícil de calcular pero cuánto tiempo cuánto tiempo cuánto cariño ese le pone a una buena barra de pan a una buena pieza de pan

Voz 16 46:59 bueno una buena pizza pan con mínimo de siete ocho horas mínimo es lo que debería llevar paneles la jornada laboral

Voz 1491 47:10 aldea una jornada laboral

Voz 16 47:12 moral para la bueno con buenos propia Serrano ética Si bueno para nuestra salud

Voz 1643 47:18 porque además en horno de Buffett elaboración tenéis una elaboración artesanal

Voz 1509 47:21 es ha puesto muy de moda el pan no Pablo

Voz 16 47:24 sí se ha puesto muy de moda hay bueno pues suerte también para nosotros porque también se recupera la calidad pagaría del PAN y si nuestro nuestro proceso es artesanal lo que pasa es que también mezclamos un poco pues las las innovaciones técnicas que nos permiten y bueno pues esto era una mayor calidad que también una mayor calidad de vida al al panadero

Voz 1509 47:46 Pablo tienes una voz jovencísima así que me voy a atrever a preguntarte cuántos años tienes bueno

Voz 16 47:53 pues tengo treinta y nueve años

Voz 1491 47:56 somos un chaval llevas mucho tiempo trabajando de panadero

Voz 16 48:00 pues mira llevo cuatro años cuatro años y pico largos aquí en el horno de ballet y un año previo de formación así que es lo que es lo que llevo llevo poco tiempo para para estar en bueno pagaba la profesión pero bueno tengo

Voz 0978 48:14 gana erosión Dielo

Voz 1509 48:16 horario que qué tal qué tal lo manejan

Voz 16 48:19 bueno por suerte lo lo que te decía antes de las de las innovaciones técnicas buenos y nos permiten un poco eh

Voz 0978 48:26 pues cada vez más no tener que tener unos

Voz 16 48:28 el horario están tan difíciles de entrar

Voz 30 48:30 trabajar a las doce de la noche a la una de la madrugada claro

Voz 16 48:33 bueno pues entró a las cinco y que bueno pues en horario es sobrelleva a qué hora

Voz 1643 48:38 Boris la la panadería el horno de Bobet

Voz 16 48:41 pues la panadería abre a las nueve y media

Voz 1643 48:43 a las nueve y media más o menos cada día cuántos kilos de masa o cuántas barras de pan Soleil sacar está calculado beso de media más o menos a pues pues

Voz 16 48:51 de él

Voz 1484 48:54 unos quinientos creo exactamente

Voz 16 48:57 de unos quinientos quién unos quinientos fuera ahí sí hostil ahí dependería día pero más o menos por ahí sí

Voz 1491 49:01 pero me encanta cómo se documenta nuestro Sergio que que ya sabes casi tanto como palo del pan

Voz 1484 49:07 yo estoy yo estoy encantado porque es que Beatriz nos contó mira que llevan abiertas desde el dos mil trece aunque la cocina que es la parte digamos de donde enseñan también desde el dos mil ocho y que el nombre viene al parecer de la película El festín de que es todo un canto al disfrute del comernos no

Voz 1643 49:20 sí dio información Beatriz la verdad que no sabe

Voz 1484 49:22 bien

Voz 1643 49:23 Pablo ahora de cara a Navidad por ejemplo AFIS también imagínate roscón de reyes

Voz 30 49:28 si hacemos roscón de Reyes la verdad es que es una de nuestras preparaciones este

Voz 16 49:31 ella así o sí Beagle ponen entender

Voz 1491 49:35 a su cariño la verdad es que está

Voz 16 49:37 ya está bien intentamos mejorarlo cada año y bueno

Voz 30 49:41 eso crea siempre se pone las pilas para tratar de sacar el mejor con posibles salidas

Voz 16 49:45 cada año intentamos eso evolucionar y mejorarlo

Voz 1509 49:50 pues Pablo Sergio muchísimas gracias muy no se Sergio tráete algo para que lo podamos probar algo ya que podamos raro todavía falta mucho para que salga algo Pablo

Voz 16 50:00 hola Juan acabo de entrar pero pero

Voz 30 50:03 así se pasa dentro de unas horas ese podrá llevar allí una buena muestra sí

Voz 1491 50:07 venga pues dentro de un ratito lo mandamos otra vez

Voz 1484 50:10 que un pan que lo ve hay comestible también si puedo no

Voz 1491 50:13 bueno hay yo todo lo que he visto en las fotos que has mandado me lo comería alegre que una pin crudo y muchas gracias Pablo

Voz 30 50:20 muchas gracias a los luego cinco números

Voz 1491 50:23 hoy veinticuatro y veinte en Canarias

Voz 10 50:28 esta tan nos ha dejado

Voz 1509 50:31 los centros de empates para los equipos españoles que jugaban para el Atlético de Madrid y el Barça pero con consecuencias muy distintas

Voz 1643 50:37 cero cero ha quedado el Brujas Atlético de Madrid que clasifica a los de Simeone sí pero segundos de grupo por detrás del Dortmund y aunque el Cholo se mostraba satisfecho Manu Carreño decía en El Larguero que la situación no es como para tirar cohetes

Voz 1560 50:51 no faltaba que hubiera que felicitar ahora el Athletic afortunadamente los Atléticos ya están en otro nivel no hay que felicitar al Atlético por ser segundo de grupo y meterse segundo el grupo en un grupo en el que estaba el Dortmund el Dortmund el Brujas y el Mónaco que que ha habido un empate a cero con el Brujas se que el Cholo es Dios en el mundo Atlético ya lo sabemos no lo vamos

Voz 1643 51:10 a repetir más veces y además merecido pero hombre

Voz 1560 51:13 no segundo que es lo que necesitaba al club vital no pues no pasa nada pues mira eh el el Dortmund es mejor que el Atlético de Madrid porque lo de contra Madrid Barça en la Liga no se puede competir Bono no tiene el mismo presupuesto con el Dortmund tampoco bueno está bien el Atlético se clasifica pero el objetivo de todos y además no hay más que escuchar a Rodrigo ya que era ser primeros de grupo en cualquier caso pasan como segundos por primera desde que está el Cholo Simeone y aunque el Cholo muchas veces dice que casi prefiere ser segundo en los años anteriores

Voz 1643 51:40 siempre con Simeone habían sido primeros de grupo estará

Voz 1560 51:43 primera vez que pasan como segundos y cuando se juega mal y no se cumple el objetivo es el primero de grupo que en este grupo el Atlético debía serlo pues tampoco pasa nada

Voz 1509 51:51 el Barça por su parte ha empatado uno a uno con el Tottenham se clasifica como primero de grupo y su rival pasa también a la siguiente fase y Manu Carreño ha querido felicitar precisamente a uno de los españoles que juegan en el equipo inglés a Fernando Llorente

Voz 1643 52:05 de paso le ha preguntado por su futuro atentos e sobretodo en Bilbao

Voz 1560 52:09 acabas contrato esta temporada no sí que vas a hacer

Voz 31 52:13 bueno pues no sé no sé el club el todo tiene eh m a tener un año opcional hay una de una opción unilateral si quiere ellos que si yo es que si es algo es hace mucho en el fútbol inglés si ellos quisieran renovar de un año Terranova ellos podrían pero bueno en principio de momento no hay nada entonces quieres que pase eso bueno pues yo que sea lo que Dios quiera no la verdad es que sí darlo todo lo que me queda aquí de dar dar lo mejor de ahí ya se verá qué es lo que pasa

Voz 1560 52:54 con mi futuro no jarreras jugó creo si no me equivoco este es el sexto o séptimo partido que juega esta temporada parece que séptimo

Voz 31 53:00 sí sí la verdad que bueno pues que no se tener

Voz 1560 53:04 el sentirte importante otra vez incluso titular más minutos

Voz 31 53:07 sí sí sí la verdad es que bueno pues me gustaría la verdad es que es lo que busca cualquier jugador no oí bueno pues en el futuro es lo primero que tendrá en cuenta no sí

Voz 1560 53:22 tienes oportunidad te gustaría volver al Athletic sea cuando sea

Voz 31 53:26 sí si tengo la oportunidad hay hay vienen conmigo pues pues probablemente sí sí no no no a ver quién es el que sucede a a la actual presidente no la verdad es que ahora pues bueno estamos en elecciones Si bueno sobre lo que pasa aquí sea lo mejor para el club no si vienes al Atleti en todo caso nunca sería ahora siempre serían verano no lo sé no lo sé la verdad que debo decir quiero decir habría alguna

Voz 1560 53:59 la posibilidad de que en el mercado de invierno saliera Llorente