De Buenas a Primeras (13/12/2018)

Voz 1491 00:50 hombre con trece grados en Vigo Pontevedra lluvia a esta hora en buena parte de la Península en toda la mitad oeste por la tarde va a caer también en el Mediterráneo y en general va a soplar con fuerza el viento es un sueño recurrente que yo sigo teniendo seguro que que muchos de vosotros también en realidad es una pesadilla no en mi en múltiples formas de repente me doy cuenta de que me queda una asignatura para terminar la carrera y que no me voy a licenciados o estoy en un examen y no tengo ni idea y pienso que que voy a suspender luego me despierto y me pregunto siempre como puede ser que tan dos años después de haber dejado la universidad me sigan traumatizado estas cosas así que respiró aliviada

Voz 1855 01:33 sobre todo porque si tuviera que volver ahora la carrera nos de cómo iba a pagarla

Voz 0107 01:45 a pesar de las protestas de los estudiantes desde el curso dos mil ocho dos mil nueve Esto es lo que ha estado pasando en todo el país que el precio de las tasas universitarias no ha dejado de subir y a pesar de que hace ya meses que a los políticos se les ya

Voz 0032 01:59 la la boca hablando de recuperación ninguna como

Voz 0107 02:01 unidad autóctono autónoma ninguna aunque gobiernan

Voz 1704 02:04 unos y otros ninguna las ha bajado de España

Voz 1491 02:06 en los países de Europa en los que estudiar una carrera sale más caro lo dicen los propios rectores la Conferencia de Rectores que denuncian además la desigualdad que existe entre unos territorios y otros por ejemplo sólo en la Comunidad Valenciana y en Cataluña los universitarios pagan ahora un noventa y tres por ciento más que hace diez años es decir que estudiar les cuesta prácticamente el doble que hace diez años unos dos mil euros de media cada

Voz 0107 02:31 curso el doble también que la media nacional que es de unos mil cien euros aunque hay cinco países europeos en los que la media es más alta allí son muchos más los estudiantes que se benefician de becas ir bonificaciones muchos más que en España donde siete de cada diez tienen que pagar el importe íntegro de la carrera

Voz 1491 02:49 si esos tres restantes esos tres de cada diez que cobran una beca cobran mucho menos dinero desde la reforma de dos mil trece Roberto Fernández presidente de la CRUE

Voz 4 02:58 nuestro exiguo excluyentes sistema de becas de ayudas sumado a nuestro elevado nivel relativo de precios públicos de matrícula no contribuye a esa igualdad de oportunidades para el progreso social individual por eso nuestra obligación es continuar reclamando su mejor

Voz 1491 03:18 es lo que le han pedido al Gobierno que de momento no ha metido mano

Voz 5 03:21 necesaria reforma de la Universidad Julia Molina después de pasar por una crisis que llegó a dejar a seis millones de personas en el paro se extendió esa falsa creencia de que poco importa o tu formación para conseguir un trabajo

Voz 1375 03:33 eh después de haber estudiado una carrera de dos cursos de posgrado muy esperanzado no no no estoy seguro contratos que tenemos un buen contrato

Voz 6 03:40 dos basura me contrataron como técnico contrataron como graduada en cambio tenía que es empeñar funciones de te graduada sabes

Voz 7 03:49 estudios superiores si es innegable en España todavía tiene

Voz 5 03:51 hemos unas tasas muy altas de paro juvenil ir algunos casos toca a titulados universitarios pero en mucho menor medida de lo que toca al resto de personas haber pasado por la Universidad no te asegura a nada pero te da más posibilidades de estar en una posición social mejor la mitad de los que tienen educación superior tienen rentas medias altas sólo un trece por ciento están en los niveles más

Voz 1491 04:13 ajos pero no es el único factor cuando habla

Voz 5 04:15 dos de desempleo también salen mejor parados porque los titulados tienen entre la mitad y un tercio de paro que el resto de ciudadanos

Voz 8 04:22 no

Voz 1491 04:25 a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a hablar en de buenas a primeras con Adela Molina con la periodista de la Cadena SER que se encarga de cubrir todo lo referente a la educación de cómo ha sufrido la universidad española durante la crisis de los riesgos que entraña esa desigualdad de la que hablábamos de precio entre las comunidades y tener estudios de grado sigue funcionando como ascensor social seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos este miércoles hablábamos de los dispositivos GPS que muchos padres están colocando a sus hijos para tenerlos controlados lo que nos ha servido de excusa para la encuesta de hoy en arroba de buenas la pregunta es a qué le colocaría un GPS para tener Carlo localizado poder encontrarlo o no encontrarlo ya habíamos decidido no incluir la opción de los niños porque no resultaba incómoda pero a Diego de zaragozano

Voz 5 05:23 cómo haces constancia de que desde poderoso GPS a los captadores lo veo dejes ver estaría coloca sólo a los testigos de Jehová para que los sábados o te venga a tocar el acuerdo Aguado Tahar te acabas de levantar Novo que esos también bueno bueno bueno pues bueno yo pondría yo pondría un GPS mis hijos vamos pero eso lo clavar ya pero a fuego su autor una pierna para saber dónde están es que el ser padre con hijos pequeños sí ya que sale en tal

Voz 9 05:50 ya te empiezas dar un poquito de cosilla que se vayan solos

Voz 5 05:54 ese macabro Diego hay atornillados a los niños

Voz 1704 05:56 en abierto aparte nosotros no sabemos ese sufrimiento de momento porque no no nosotros no lo conoces Diego A

Voz 0107 06:02 ha revelado eso sí una de nuestras opciones la de tener controlados por GPS a los captadores de ONGs para poder esquivar los por la calle tiene el veintisiete por ciento de los votos ahora mismo en nuestra encuesta de Twitter pero hay otras tres opciones iba ganando la mía con el treinta y cinco votos treinta e5 GPS para las llaves de casa pero ya

Voz 10 06:25 mi historia con las llaves es surrealista he vaciado bolsos pagado cerrajeros repartido llaves por todas las casas creo que tienen vida propia caminan se esconden cuando Time es porque se ríen de mí he pensado a ponernos GPS yo que me encuentre en las ciudades

Voz 1491 06:43 la vida secreta de las ya desde Julia

Voz 0107 06:45 además de GPS habría que ponerles cámara para hacer una serie con Javi lo habré de las llaves y tercera opción saber en todo momento dónde está tu jefe tu jefa para poder criticar lo con tranquilidad para poder evitarlo claro veintitrés por ciento de los votos

Voz 11 07:01 se pondrían GPS a mi jefe por supuesto la cuestión es que todos llevamos ya un estará todos tenemos un teléfono espabilado que permite que los localizar en cualquier momento así muere la libertad

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 13 07:22 pues yo le digo a mi coche porque alguna vez me pegó un susto porque cuando voy a aparcar todos los días aquí abajo aparcó cada día algún sitio una calle pero siempre suele ser la manzana hay hace poco me pegó un susto que fui al sitio donde creía haber aparcado el coche lo está está la puerta a un hotel me puse súper nerviosa entre le dije chico allí y pero no una avenida grúas a la llevado no sé que la chica no que no llamara grueso aparcado no había pegatina de la ONU a un compañero que te pasa yo nervioso

Voz 1704 07:54 el coche gusto

Voz 13 07:58 y cuando pienso yo llegando aquí fue donde a partir de ayer hoy aparcado en una calle de atrás pues como es habría pasado hubo alguna vez teatro pero sufrió un saludo

Voz 1491 08:11 bueno saludo Bibi no sabes cuánto te entiendo siempre olvido donde aparcado

Voz 1855 08:17 el coche es verdad que no de un día para otro

Voz 1491 08:19 en unas horas como viví de Alicante estará un periodo grave Vivi lo tuyo es grave pero yo de una semana otra olvido absolutamente donde dejado el coche me tengo que pasar por Barrio buscándolo seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro novecientos cien ochocientos no nos hace falta GPS los vemos al otro lado Sergio Díez de está en la producción y Borja González en la técnica queda un minuto para las cinco menos veinte para las cuatro menos veinte en Canarias empieza

Voz 1704 08:45 de buenas a primeras horas catorce con estas sintonía esta trazas

Voz 1855 08:54 sintonía me cuesta creer que nunca hayamos utilizado nada de Hora catorce para de buenas a primeras bueno nada nada no eh que nuestro sonido preferido de estos meses proviene del programa de José Antonio Marcos

Voz 14 09:07 gracias Juan Cruz hablamos todavía de nombre propio la ozono ahora no logra o no a océano que Ono ahora no logra

Voz 1704 09:15 no oceanógrafo estaba hundida bien

Voz 1855 09:21 es imposible que hayas encontrado algo mejor que esto pero algo has encontrado Juan

Voz 16 09:25 si sabéis que ayer fue un día muy movidito en temas políticos

Voz 1704 09:29 de una sesión en el Congreso muy dura todo que sé todo

Voz 16 09:33 a la policía estaba buscando al terrorista Estrasburgo y encima estaba Theresa May jugándose su continuidad en Londres así que había muchos puntos calientes directo nombres de era un progre

Voz 0107 09:42 más intenso muy movidito siempre atroces

Voz 1491 09:44 con programa siempre muy claro intensos todo está pasando

Voz 0107 09:47 las noticias por cerrar diga

Voz 16 09:50 ha sido un tema así va a ser un día muy complicado en la faceta técnica la primera conexión en el Congreso ha sido a eso de las tres menos veinte más o menos y ahí ya se ha empezado a vislumbrar que iba a ser un programa difícil

Voz 9 10:01 sí ha vuelve a recurrir a su discurso de la proporcionalidad todo lo que se haga será con proporcionalidad

Voz 1704 10:07 es preciso recordar

Voz 8 10:10 escuchamos todo lo que se sitúe

Voz 1704 10:12 fuera de la Constitución fuera estaba ahí la pobre Nieves Goicoechea atenta

Voz 16 10:16 directo al corte que tenía que meter ha habido un poco de fase

Voz 1704 10:20 y además está como un poco lejos no

Voz 1855 10:22 es evidente que lo que es una al principio al directo

Voz 1704 10:24 no él era una crónica difícil de hacer con muchos cortes y tal vez algún problema claro yo creo que nadie tenía muy claro cuando iba termina Nieves el primero José Antonio Marcos en este corte de Pedro Sánchez ya se LB ahí cierto

Voz 9 10:38 la inquietud con el PP y con Vox en Cataluña

Voz 17 10:41 apelará la mutación de una España algo

Voz 1704 10:44 ópera en Cataluña apelará la respiración de amago y salir entrar ya que en realidad no es más que una señales al redactor de Jaap de Nieves Goicoechea Haile

Voz 0107 10:58 quiero seguir haciendo a mi forma dos

Voz 1704 11:00 luego como un niño de la noche Reyes gana quienes siguiente corto ya directamente Nos aguantado

Voz 9 11:07 hace sin humildad Icon soberbia en este frente

Voz 1704 11:11 los días el paso más allá del suscrito tenía era palabra llenamos cada uno de los frentes y con soberbia esto esto no no José Antonio Marcos a tener en cuenta esto es dificilísimo de de manejar estos como cuando tu madre te dice si quieren más sopa te siga echando un hay otra vez completamente vendí completamente así que en la despedida Nieves Marcos ha querido asegurar ya esto yo creo que lo podemos llamar suspiro más confirmación mal

Voz 9 11:39 adiós de Ana Pastor presidenta del Congreso que al PP que hoy hemos visto hoy aquí con Pablo Casado gracias nivel bueno hemos escuchado va anterior merece la pena tener en ese momento

Voz 0107 11:49 sado todo lo anterior emplean todo el rato que mostraba aquí escuchándole tiene mucho más que os significa más eh

Voz 16 11:56 pero es que fue esto ha sido como a menos cuarto cinco minutos de conexión en Hora catorce es un poco

Voz 1704 12:02 en el caso de los discurso

Voz 1855 12:05 cinco minutos del tardo practicamente sin que barbaridad hay que tener en cuenta que que hacer un informativas y es muy complicado un Hora catorce no obliga a todos al director al productor a los técnicos a a estar muy concentrados es muy raro pido es difícil que todo salga bien que me que todo salga mal que bien pero te olvides de los coches

Voz 1704 12:25 con sales esos también por doce José Antonio Marcos ha recibido de Begoña Arce corresponsal en Londres la medicina contraria supremacía ve bien la pasado de no dejarle hablar a no contestarle bueno presa

Voz 14 12:37 más como escuchábamos en portada tenido que en el Parlamento una sesión de control un mano a mano nada sencillo con el líder de la oposición laborista cundir el Corrie

Voz 8 12:47 cree Creed Begoña

Voz 1704 12:50 sí sí que ibais Ovetus el el momento no ha sido sí un mano a mano la verdad que mi habitual debo decir que ahí ya duro ya estaba desconcentrado pese a que el pensé que

Voz 1855 13:07 bueno sí me imagino a José Antonio Marcos

Voz 1704 13:11 deseando que vuelva

Voz 1855 13:13 jo hoy con ciento ochenta diputados para tener un poquito más de tranquilidad este repaso sólo lo hemos hecho para enviarle unos ánimos no a ver

Voz 0107 13:21 el de mañana sale un poco su hombre

Voz 1855 13:24 de hacer no hay ningún informativo como el que hace José Antonio Marcos vamos a ver si este logra catorce es un super informativo ahora

Voz 1704 13:32 a veces pues eso hay algún que otro problemilla

Voz 1491 13:48 menudo pero te acabas de marcar con Marcos no que no se pelota que soy fan de Hora catorce soy casi tan fan de Marcos lidera catorce como de esta batería de estos de acordes que parecen de antes de ayer pero que cumplen veinte años se publicaron

Voz 0107 14:03 en el noventa y ocho cuando la gente hablaba en todos los bares del estreno del año de Titanic de la aventura de nuestro primer astronauta hoy convertido en ministro Pedro Duque

Voz 1491 14:13 ya eh aquí en unos lo iba a decir hace veinte años pero bueno en este año en mil novecientos noventa y ocho Los Planetas estrenaban

Voz 1855 14:20 una semana en el motor de un autobús un disco

Voz 1491 14:23 qué cambió sus carreras y que para algunos expertos es uno de los mejores discos en español

Voz 0107 14:28 el siglo XX así que para celebrar estos veinte en Hoy por hoy se han reunido con ellos en el motor de ese

Voz 18 14:34 todo Bus quienes erais vosotros hace veinte años

Voz 19 14:38 bueno programado músico que estaban intentando con la vida hay sabe sacar la cabeza en setenta dedicarnos a esto como un trabajo no con la forma de vida no

Voz 18 14:50 la música de lo que estamos intentan intentar hacer las cosas que me gustaban que era la música fiesta con el reto sabe hacer discos que supusieran una cosa importante para nuestra vida para para nosotros mismos oí eso la la piedra filosofal hacer buena música ahí bueno Veinte años después habéis conseguidos

Voz 19 15:19 sí se ha matado a Néstor veinte años dedicando a este trabajo

Voz 18 15:22 eso que sigue que acá cada disco como un ladrillo va que va poniendo vas qué vas montando esa estructura por decirlo así

Voz 19 15:34 estamos que existe estamos haciendo el que no hemos hecho suyos son los fiel a las ideas que teníamos entonces así la posibilidad de exclusiva esto no entra cazó otro trabajo difícil para amortizar general no dedicarse a trabajo en exclusiva a ser la

Voz 0107 16:01 bueno de hecho desde entonces han sacado nueve discos el último en dos mil diecisiete y ahora se han propuesto hacer una gira para volver a disfrutar de aquellas canciones de aquel disco que tuvo tanta repercusión

Voz 19 16:13 tenía mucho calado social cultural y la gente va creando su propio universo no su propia interpretación del disco también se ha hecho para eso no le como abierto ahora están volviendo a tocarlo puedo

Voz 20 16:28 mí me extraña parece que hacer escrita por otra persona

Voz 19 16:31 la enorme reconozco que también como mío de hace veinte años no con canciones guardada en un cajón que las sacas

Voz 18 16:40 y te pones a tocar la ya hace tiempo que mucha ni te acuerdas de ella acordes minada C volver a es ese punto pues bueno pues implica ahí es óbice J no saben poco de de de respeto y de ídem puede miedo es decir a ver si soy capaz de

Voz 21 16:59 de conseguir es lo que quería conseguir en su momento

Voz 1855 17:05 co

Voz 1491 17:23 bueno que no recuerden en qué pensaban cuando escribieron estas canciones ya casi no tiene importancia porque la verdad es que ya no les pertenece no son canciones que no lo son nuestras y cuentan nuestra historia

Voz 0107 17:33 eso es lo que buscaban los planetas hilo que consiguieron que los fans hicieron suyas las canciones

Voz 18 17:39 el disco ahora es mi el disco desde una aquí lo que se en el vosotros haciéndolos responsables por supuesto que de todo el mérito pero hay un punto donde estas canciones hablan de mí ya no hablan de Tricio

Voz 23 17:55 eso es lo que intentamos cuando sobre cualquiera

Voz 19 17:58 qué música popular no es que hacer música que

Voz 24 18:00 eh

Voz 19 18:02 que la gente pueda apropiarse no que la gente pueda considera como suya no que ven como a estos son entraron nuestra no esa no piensan como nosotros no

Voz 20 18:10 eso es lo que intentamos como artista es que cualquier artista que que intente hacer una obra puede piensa que esa pienso que esa es la máxima finalidad no seguir que la gente sea propio Abellán

Voz 0107 18:23 quien veinte años además de perder un poco la memoria cambian hombre muchas cosas y Los Planetas reconocen que ahora son menos fiesteros pero han ganado pues también otras muchas cosas

Voz 18 18:33 seguridad no a un escenario no nos sentimos la poco más cómodo lo que es el directo y bueno y te quita Hong pues escrito que tenían más joven de

Voz 19 18:45 más violento animar a como una conquista continua clara hoy puede bueno se trata de de no perder el trono nuestro tiene poco Sotelo lo Bayo

Voz 1491 18:59 seguro que no perderán ese trono queda un minuto

Voz 1855 19:01 para las cinco menos diez las cuatro menos diez en Canarias

Voz 0107 19:17 con permiso de de las chicas de La Script de de María hay Pepa esa es una de las canciones que nos transportan al cine en la Cadena SER que hace tan sólo unas horas han anunciado las nominaciones para los Goya del año

Voz 1491 19:28 la gala se va a celebrar en Sevilla el dos de febrero del año que viene ir por la ventana para iluminar con su opinión sobre las elegidas

Voz 0107 19:36 para instruir unos en la crítica cinematográfica para decirnos que él sabe que nosotros no

Voz 1855 19:42 si puedes ha estado crítico Carlos Boyero que oye hoy no tenía el día especialmente negativo ha empezado su habitual de hablando en las nominaciones al Goya principales

Voz 1491 19:54 el de mejor película las nominadas son campeones

Voz 0107 19:56 el Reino todos lo saben Carmen Lola entre dos aguas que es la única que que no traga Boyero

Voz 12 20:04 me gustan todas bueno hay una que regular que es precisamente la de Isaki Lacuesta entre eso tenemos gobiernos no si era o eh

Voz 1704 20:12 tras habla aquí yo lo que sí

Voz 12 20:18 el bien no conecto yo con el con el mundo este señor en esta película dirán que es muy interesante todo lo que hace pero también parece que está alarga disimulé tiene un problema no me entero de lo que habla no sé si es un andaluz con igual si la veo con subtítulos en castellano y me entero lo que dicen pues hubiera tendría más interés pero vamos estable a los críticos les les encanta entre dos aguas a mi me parece que campeones tiene un un riesgo enorme que Le que Fesser lo ha hecho lo ha hecho muy bien

Voz 1704 20:59 es un proceso como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el más interesado no se vieja palabra equipo tampoco siempre he querido hacer una película como campeones

Voz 25 21:10 espero que sigamos así si no

Voz 1491 21:13 pues tenemos que convencer

Voz 25 21:16 ACS para haces segunda parte campeón

Voz 17 21:18 tienes

Voz 12 21:23 ya conectado además con pues con juego de gente no es una película muy fresca y entrañable no el Reino que no ha sido el el éxito que se esperaban

Voz 0107 21:37 la película sobre la corrupción

Voz 17 21:39 eh

Voz 1704 21:42 Acciona el registro ha comenzado a primera hora de la mañana

Voz 12 21:45 la gente está de ayer ideó y tal una película admirablemente dirigida no te provoca vértigo la Camara de de Sorolla oyen Carmen

Voz 1704 21:56 Lola déjalo que estudie que tengo una vida mejor que para pasado trigo even ya tendrá tiempo no te das cuenta de tu hija no afloja no te das cuenta mucho rollo de instituto mucho rollo de libro pero aquí planetario de moda ninguno ocho nominaciones nada menos que asoma Carmen y Lola esta película ya sólo por todo lo que sufrieron

Voz 0107 22:23 el reparto por toda la polémica que hubo a partir de su estreno por la Historia de las dos lesbianas gitanas que enamorar pues ya puesto por por Carmen y Lola

Voz 1491 22:31 no ha visto aún y tengo muchísimas ganas además que como en el caso de campeones la mayoría de del reparto no había actuado Prado

Voz 1704 22:39 de caliente antes sin mirar a dónde están ha sido

Voz 12 22:41 a uno de los descubrimientos más notable la verdad me encanta la la historia de esas dos adolescentes gitanas que es lo que se enamoran y todos lo saben creo que es el el mundo de este director apasionante que Saëns dar sí

Voz 26 23:07 un metro

Voz 12 23:14 y creo que que está contada la angustia el dolor ante el secuestro de una cría de la desconfianza entre la gente la culpabilidad las historias del pasado

Voz 26 23:29 no

Voz 27 23:33 de él

Voz 28 23:38 no no

Voz 0107 23:43 bueno de hecho Penélope Cruz está nominada a mejor actriz protagonista

Voz 1704 23:46 por todos lo saben ellos que es mi niña

Voz 1855 23:49 favorita bueno también son candidatas al premio Susi Sánchez Portland

Voz 1704 23:53 lo el domingo no Janine por quién te cantará y Lola Dueñas por la película Viaje al cuarto

Voz 1491 23:59 de una madre Boyero ha comentado en la venta

Voz 0107 24:01 a las nominaciones masculinas Javier Gutiérrez Antonio de la Torre Javier Bardem José Coronado

Voz 12 24:06 Antonio de la Torre a mí me me encanta en el once

Voz 1704 24:10 con quién ha hablado de los problemas tu puta incontinencia verbal joder

Voz 23 24:14 es que Antonio de la Torre con Javier Gutiérrez están en todas las películas que a mí me gusta mucho por ejemplo Bardem

Voz 12 24:23 en todos lo saben haciendo in

Voz 21 24:25 Paco mi personaje es un hombre que vive en un pueblo ha nacido derecho en la casa

Voz 19 24:31 la donde vive

Voz 12 24:33 la familia

Voz 29 24:36 pero en los papeles

Voz 12 24:38 eh sí completamente contenido un tío tan humano vulnerable tan débil porque en él siempre hay como una una fortaleza Hay una turbiedad así y sin embargo aquí es es alguien simplemente sobre desarmado no completamente frágiles como muy natural muy muy espontáneo están que ya te digo que ha coronado no he visto tu hijo yo tampoco ha visto después antes que nosotros pero pues eso que vamos que ganen todos será muy bien también

Voz 0107 25:18 Boyero como el anuncio de la Lotería que que la suerte les acompañe y aunque no he visto todas las películas bueno pues que ganen todos

Voz 1704 25:24 uno

Voz 1491 25:35 aún así que tú quieres y este viernes estrena Julie de Icíar Bollaín basada en la historia real del bailarín cubano Carlos Acosta de la que hablamos aquí de buena si primero se ha conseguido cinco nominaciones a los premios

Voz 0107 25:48 Acosta fue el primer bailarín negro en interpretar algunos de los papeles más famosos del ballet en compañías como el Houston Ballet o el Royal Ballet de

Voz 1491 25:55 Andrés puesto de alucinante pero que a Boyero no le termina de gustar tan poco tampoco le motiva el tema de de la danza que directamente pues se quedó dormido una de las catedrales Delfín

Voz 23 26:09 me pueden matar Si cuento es como

Voz 12 26:12 quedarme dormido en el en el Bolshoi en ya que que es como el templo de la danza y tal pues con vi vi un par de ellas además El lago de los cisnes y Cascanueces Si y de repente de eso que que se irá con la música pero que no no estoy dotado para para apreciar la el valor ya digo que el para el problema es mío alguien que se duerme en el Bolshoi pues es Messi que fuiste porque que pero no no estoy yo

Voz 1704 26:56 desde luego quedarse dormido en el Bolshoi tiene muchísimo delito

Voz 0107 27:04 las mentiras que desembocaron en la guerra

Voz 0084 27:06 Irak se acabaron trasladando a la música hace unas semanas escuchamos en esta misma atención el disco que ya un dedicó aquella guerra esta semana le toca el turno a Bruce Springsteen primero

Voz 31 27:22 ahora

Voz 0084 27:33 el músico de Nueva Jersey que hizo campaña a favor de John Kerry volvió al estudio en dos mil cinco tras el éxito de The Rising el álbum que dedicó a los atentados del 11S quién debe sandías firmó una de sus canciones más crudas sobre la guerra en esta canción es Kristin retrata con enorme acierto contundencia las dudas sobre aquel conflicto y las mentiras que la habían provocado tengo mi dedo en el gatillo y no sé a quién creer cantaba explícito poniéndose en la piel de aquellos soldados que acabaron en el frente por las mentiras de las armas de destrucción masiva

Voz 31 28:08 aquí el frío hola eh

Voz 1704 28:42 demonios y polvo Devils andas del Boss las mentiras más peligrosas en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 1491 30:07 Ana Button buenos días buenos días Theresa May llega hoy a Bruselas con un obstáculo menos bajo el brazo

Voz 9 30:12 ah sí

Voz 0127 30:16 anoche superó la moción de confianza de los euroescépticos de su partido con doscientos votos a favor y ciento diecisiete en contra un resultado que le va a permitir seguir buscando los apoyos necesarios para que el Parlamento británico respalde el acuerdo del Brexit que han negociado con la Unión Europea hoy se va a reunir con sus todavía socios europeos

Voz 9 30:34 que quede bien claro que entonces sí

Voz 0127 30:38 a los que va a pedir a dicho garantías legales y políticas para este proceso especialmente en lo que se refiere a Irlanda del Norte corresponsal en Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 30:47 con este resultado May puede celebrar en Bruselas la reunión con los Veintisiete como estaba como estaba previsto una reunión que será un ejercicio de solidaridad con la primer ministra británica pero sin capacidad para modificar el texto porque el documento de conclusiones al que hemos tenido acceso dice Lemos textualmente la Unión está preparada para examinar

Voz 1375 31:12 sí puede aportar garantías pero éstas no podrán modificar ni contradecir el acuerdo de retirada

Voz 0127 31:20 en Estados Unidos Donald Trump guarda silencio después de que un tribunal federal haya condenado a su ex abogado Michael Cohen por fraude fiscal por mentir al Congreso sobre sus contactos con el Kremlin por vulnerar la ley de financiación electoral pagó a una modelo de Playboy ya una actriz porno para que no revelaran sus relaciones sexuales contra perjudicara durante la campaña electoral Cohen va a tener que pagar dos millones de dólares y cumplir tres años de cárcel corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 31:45 el ex abogado personal del presidente Le ha implicado directamente diciendo que obedecía sus órdenes que actuaba por lealtad ciega a Donald Trump para encubrir sus trabajos sucios Trump no ha reaccionado de momento a la condena esta semana dijo que esos pagos eran una simple transacción privada pero el juez ha concluido que son delito a este escándalo se les suma otro que puede agravar la situación del presidente los fiscales de Nueva York han asegurado que el equipo de campaña de Trump coordinó con el editor de la revista National Enquirer el pago de ciento cincuenta mil dólares a otra mujer para lo mismo para acallar la lo que demostraría que los pagos ilegales que hizo Cohen no han sido los únicos

Voz 0127 32:25 esta madrugada se ha publicado un estudio que revela que el noventa por ciento de los menús que se sirven en restaurantes de países como Reino Unido o Estados Unidos superan los límites de calorías que recomienda la Organización Mundial de la Salud para llevar una dieta saludable Javi

Voz 0882 32:39 el Gregory en concreto investigadores de la sea de Liverpool analizaron las comidas que sirven veintisiete grandes cadenas del Reino Unido mientras tanto otro equipo midió también las calorías de los menús más frecuentes en ciento dieciséis restaurantes de Estados Unidos Brasil China Finlandia Ghana India y este ha sido el resultado el noventa por ciento de los platos servidos superaban el límite máximo de calorías ir sin contar el postre la bebida como destaca la doctora Susan Rovers directora de esta a investigar

Voz 0107 33:09 sí es un enorme problema porque no

Voz 0882 33:13 la obesidad se ha triplicado en el mundo en las últimas

Voz 0107 33:16 cuatro décadas según advierte también la Organización Mundial de la Salud

Voz 1491 33:36 qué nos espera en cuanto al tiempo Jordi Carbó buenos días buenas

Voz 0978 33:38 días la lluvia cae en estos momentos en la mayor parte de la mitad oeste de la península podríamos decir que trazando una línea recta imaginaria desde Cantabria pasando por Madrid y hasta Cádiz más o menos al oeste de esta línea es donde ya lleva rato lloviendo lo seguirá haciendo hasta el mediodía se irán abriendo claros después de poniente a levanté de manera que por ejemplo en el centro de la Península durante la tarde se irán abriendo claros pero con algunos chubascos todavía y además en toda esta zona en la que se abren ancla Bros el viento ganará protagonismo viento fuerte del norte en el Mediterráneo será la segunda mitad de la jornada y hasta mañana por la mañana cuando la lluvia va a caer incluso con intensidad en los momentos en Cataluña y especial atención en Baleares donde la borrasca se va a centrar justo en su vertical y ahí podría dar lugar a aguaceros lluvia torrencial muchísima tensión con temperaturas que en el Mediterráneo también irán bajando buena noticia para los que tienen la nieve en casi todas las montañas del centro y norte de la península acabará cayendo alrededor de los mil quinientos metros de altura

Voz 1855 34:39 yo vi cómo va a ir evolucionando la cosa porque mañana bueno mañana y el sábado podríamos decir que desde el periodo de mayor concentración decenas de empresas de tango en toda España y yo creo que la gente tiene que saber si hay que llevar paraguas sobre todo para elegir uno de esos que que te da igual si luego no vuelve a casa que es lo más probable

Voz 0978 35:01 yo es que el paraguas directamente lo eliminaría del Vestuario aparte de que siempre se olvida es una hincó un incordio un arropado bien impermeable acaba siendo lo más recomendable pero la verdad es que vamos a tener una pausa que

Voz 33 35:12 que respetará la mayoría de esta escenas que se celebren el día

Voz 0978 35:15 el sábado en la mayor parte del país la única diferencia respecto a los últimos días es que nos tendremos que abrigar un poco más de noche va a ser bastante frío pero no se espera que vuelva la lluvia hasta entrado ya el fin de semana de manera que cenas tranquilas en lo que respecta a meter

Voz 0107 35:28 logia vamos bien vamos a intercambiar la sección del tiempo por la sección de moda

Voz 1704 35:32 eh yo Arruti lo hemos hecho alguna vez en los últimos días

Voz 0107 35:35 además de la lluvia también hablábamos de de la creciente contaminación bueno también de que la lluvia tampoco es del todo la mejor aliada para para hacer disminuir esta contaminación y hoy nos quieres hablar de la lluvia ácida puede dar la estos días qué riesgos Tiana

Voz 0978 35:51 de hecho ayer introducimos un poco este tema no que al final la lluvia no es la solución esencialmente de los contaminantes o traspasar los contaminantes del aire al suelo al suelo también antes a muchos edificios y la lluvia ácida por ejemplo es uno de los principales enemigos de muchas mucha arquitectura histórica incluso esculturas porque literalmente son ácidos lo que acaba cayendo que que corroe muchos de estos materiales que es la lluvia es la combinación de estos contaminantes que a lo largo de estos días se han ido soltando hablamos de ozono pero sobre todo los más problemáticos en este sentido son los óxidos de nitrógeno también el azufre si os acordáis un poco de química cualquiera de estos

Voz 1704 36:33 imponente es que lo su mes con helado

Voz 0978 36:35 va con el H2O te da ejemplo ácido sulfúrico ácido nitroso esto es la luz ya ácida que al final pues estos dos elementos para ser exactos es lo que es más corrosivo en este es el mensaje no que que al final tiene que el quedarnos con la idea que que gestionar la contaminación una vez emitido es muy complicado lo importante es reducir esta emisión hiciera quería comentaros una cosa porque preparando un poco la sección estado consultando a ver qué mecanismos Isabel es uno de los mejores aliados que tenemos en las ciudades y que quizá podríamos tener muchos más que los árboles los árboles eh bueno todo el mundo lo sabe no que sólo que dan beneficios para la salud en primavera los alérgicos seguro que no piensan lo mismo pero bueno al final una buena gestión de la poda las especies más apropiadas para cada sitio pues minimizar estos efectos no pero se han hecho estudios interesantes de de la capacidad de captación de muchos de estos contaminantes por ejemplo la vegetación cita a azufre nitrógeno hablábamos de estos contaminantes como de los más significativos pues bien Se calcula que al final absorben toneladas toneladas de contaminantes en una sola ciudad de manera que pues eso

Voz 1855 37:43 qué daño

Voz 0978 37:45 no no no de hecho al final no todo lo absorben una parte se elimina pero comunismo minimizando es lo que acaba afectando al agua que eso es lo peor no de hecho hay un estudio de la del del del Canal Isabel Segunda que por ejemplo ellos comprobaron cómo aumentaban muchísimo los contaminantes absorbidos por el agua en procesos de lluvia ir habían calculado incluso que una lluvia de hasta una hora es lo más problemático a partir de entonces sí que empieza el mismo la misma agua a diluir ya estos contaminantes pero cuando tenemos estas lluvias por suerte no será el caso de la que está cayendo hoy sólo duró una hora al final acaba siendo lo peor porque casi nada no se dispersa contaminante y acaba quedando en el agua contaminando evidentemente también este elemento

Voz 1855 38:29 Jordi en nombre de lluvia ácida es muy agresivo

Voz 1704 38:32 no es una bien pero en principio para

Voz 1855 38:35 a las personas no mojarse con esta lluvia no tiene ningún tipo de juego porque

Voz 0978 38:40 hablamos de concentración

Voz 1855 38:42 lo muy bajas hemos dicho así

Voz 0978 38:45 el ICO y todo el mundo sabe lo que es este ácido pero claro está lloviendo esto lo diluyan mucho la exposición tendría que ser muy larga la de una piedra por ejemplo de una escultura pues es muy larga es permanente y por eso al final pues acabar estos oficios o esculturas bueno vamos a acabar con un

Voz 1855 39:00 necesidad un poco más agradable porque allí donde no esté cubierto donde no esté lloviendo esta noche va a ser una buena velada para para ver

Voz 33 39:10 estrellas para ver las Gemini idas

Voz 0978 39:13 en ahí para pedir deseos creo que lo hablábamos el viernes un poco aprovechando que era puente y si la gente lo quería ver no sé si Julia al final llegó a haber alguna

Voz 0107 39:22 las estrellas sólo tenemos que preguntar

Voz 0978 39:25 preguntamos sino tiene una segunda oportunidad ir hoy volvemos a este tema porque este esta próxima madrugada cuando se dará alma el máximo se calcula que serán unas cien por hora pero hay momentos en que pueden ser muchísimas cada minuto de manera que vale la pena los consejos son claros se podrá ver en todo el centro y oeste de la península no en el Mediterráneo es ahí donde anunciábamos las lluvias pero en gran parte del interior peninsular se podrá ver muy bien la mejor hora aproximadamente a partir de la medianoche sobre todo hacia las dos de la madrugada la mejor dirección para mirar porque veremos que vienen desde allí hacia el norte la curiosidad Si veis algunas veréis que tienen un tono amarillento que es una de las peculiaridades de las feministas Jordi Álvarez

Voz 1855 40:08 que es de color

Voz 0055 40:09 el estado buscando hoy el yo imagino que como al final los de un cometa eh

Voz 0978 40:16 el material que tienen normalmente un cometa que que es muy simple no un asteroide tiene algunos componentes incluso metálicos no soy de encontrar la información pero eso no lo voy a decir pero por ahí día en la cosa

Voz 1855 40:26 pero es por la composición sí sí la Tempel

Voz 0978 40:28 Tura pero también la composición hace que adquiera un color otro

Voz 0107 40:31 ya has dicho un par de veces lo de pedir deseos en la Agencia Estatal de Meteorología está confirmado que sí que sí lo pedimos Se cumple o no no te estoy preguntando yo no sé el experto

Voz 1855 40:42 pues te digo una cosa la última vez que estrellas fugaces si estaba con una amiga pidió a los tontos debe cumplir desde si a lo tonto a lo tonto bueno pues si tenemos vamos ninguna ninguna base científica pero soñar es gratis Jordi muchas gracias

Voz 1704 40:59 venga hasta mañana

Voz 35 41:28 Mou está ahí

Voz 1491 42:00 yo

Voz 37 42:12 me gustaría que el gato hablara canta

Voz 1491 42:14 la Nau Jean inri en este tema la encuesta de hoy en arroba de buenas la también de oscuros

Voz 1704 42:19 deseos oscuros

Voz 1491 42:22 si alguien gastaría por ejemplo una estrella fugaz en algo de esto preguntábamos

Voz 0107 42:27 a qué os gustaría ponerle GPS que os gustaría tener localizado en todo momento para encontrarlo o para no encontrarte con con ello

Voz 1491 42:34 eso hay cuatro opciones el coche

Voz 1704 42:37 al jefe a los captadores

Voz 0107 42:39 de ONGs si las llaves de casa

Voz 11 42:42 la troncos sin duda GPS para los testigos el fin de semana además los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas aprueban este mensaje

Voz 1491 42:54 bendición también para ti Paco aunque yo no no me entero Diego de Zaragoza también ha puesto sobre la mesa esta opción de los Testigos de Jehová pero a ver aunque los tengas geolocalizado son no te libra de que te timbre y en tu casa a sábado por la mañana

Voz 0107 43:08 claro el timbre lo van a tocar aunque sepas que vienen aunque es verdad que vienen vienen vienen por ejemplo en mi zona en la que vivo en Madrid antes en Bilbao si tocaban más pero ahora no a mí también hace mucho que no vienen a ver mire pues en un artículo The Wall Street Journal dice que perdemos hasta nueve cosas cada día que perdemos también quince minutos cada día buscando estando la entre las cosas pues aparece en el suelo

Voz 1704 43:27 paraguas las llaves claro luego el auto

Voz 0107 43:30 Bush en el avión a los eh

Voz 1704 43:32 pero eso es otra cosa los libros que prestan el

Voz 0107 43:35 lo de una conversación de pareja

Voz 1491 43:37 eh yo creo que la gente se queda a Jonathan Martínez

Voz 0107 43:40 eh la encantado la opción del jefe dice al jefe al jefe exclama en Twitter le ve poco pero cuando aparece

Voz 37 43:45 cuando aparece hoy cuando que pocas ganas de verlo verlo

Voz 1491 43:48 la Magaly Atienza vota la opción impopular que yo también escogería los captadores de ONGs a veces es muy agobiante escribe encontrarlos cada diez metros por muy buena que sea su labor bueno fíjate son buenas personas que hasta ellos mismos se geo localizar Obiang arroba Darío en Yas nos cuenta que me resulta gracias tan encuesta porque durante más de un año se ha dedicado a la captación escribe si lo mejor es ponerles GPS

Voz 0107 44:14 hombre es que algunas veces

Voz 1704 44:16 aún sin corto intenso

Voz 0107 44:19 la ganga propone una opción que estuvo encima de la mesa cuando pensamos pensábamos la encuesta más que a las llaves de casa yo le pondría al móvil porque lo de hacerle una llamada para localizarlo entre si lo tienes con el modo silencio apagado y que la gente que no tiene fijo es verdad tú estás en una casa no tiene fin

Voz 1491 44:35 muy complicado ya en contra del móvil si Sete ha perdido y Gabriel gala Avis pierde tantas cosas que se pondría el mismo el GPS son las cinco y cuarto las cuatro y cuarto en Canarias

Voz 37 44:48 y la mayor goleada que encaja el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en competición europea en toda su historia en toda su historia Peter miden los corear la mayor goleada que encaja el Real Madrid en casa en competición europea

Voz 1704 45:03 en toda su historia clase pata cortos rusos uno tres

Voz 37 45:08 ah si se mueven veinte veinte de marzo y el noventa y uno que va a seguir si estaba Achero Transavia At

Voz 1855 45:14 en la fase de grupos de la Champions y lo ha hecho de forma paradójica el Valencia estaba eliminado ya ha ganado al Manchester Real Madrid está clasificado ya ha perdido cero tres en casa frente al CSKA de de Moscú es la peor derrota en la historia de la Champions en el Bernabéu Manu Carreño habría Larguero sorprendido con lo que ocurrió en Chamartín

Voz 1375 45:33 sorpresa ha estado en el Bernabeu el Madrid ya estaba clasificado primero de grupo pero se ha pagado se ha pegado el batacazo de la temporada en la Liga de Campeones desde que está Solari todo estaba yendo bien con excepción de lo que había pasado en Ipurúa contra el Eibar en Liga pero hoy escuece lo de hoy escuece por el resultado cero tres ante el CSKA de Moscú en el Bernabéu repito a pesar de que el equipo estaba ya clasificado como primero de grupo pero sobretodo

Voz 0055 46:01 la imagen la actitud allí

Voz 1375 46:05 la sensación de que no vale sólo ser primero de grupo sino que el Real Madrid encima en su competición

Voz 1704 46:11 no puede dar esta imagen hoy el Bernabéu

Voz 1375 46:13 la cansado ya terminado el partido así despidiendo al equipo cuando el árbitro pitaba el final del encuentro afonía do P pero los pitos han sonado mucho en un Bernabéu que hoy le ha dicho al Madrid a sino por este camino no lo ha dicho la afición del Real Madrid mira uno

Voz 0032 46:43 más cosas voy a decir yo tampoco quiero que nadie se ofenda cero tampoco entiendo tanta tanta tanta queja casi todas las semanas peor va por ejemplo El Athletic Hinault estamos todo el día pitando cada partido pitando

Voz 1855 46:54 bueno cada vez un poco más eh te estás poniendo cada vez un poco más protestón

Voz 0107 46:58 no con el resto de equipo y hoy como cualquier otra noche pues hemos asistido

Voz 0032 47:03 pido en el Larguero a un nuevo monográfico del Real Madrid porque pese a haber quedado primero de grupo pues con todo lo que se han gastado esta temporada dicen que está siendo muy regular y tampoco ha cambiado tanto con Solari los resultados y poco más

Voz 1375 47:14 el Madrid sigue vivo en la Champions sigue vivo en la Liga sigue vivo en la Copa

Voz 1704 47:18 cosa que es verdad que lo que sí que hemos dicho el principio

Voz 1375 47:21 temporada mucho si yo lo he desde que empezó la temporada es que Lopetegui no iba a hacer milagros Jornada uno Se va a Cristiano bien vendido está en Madrid vender pero no llega nadie porel Lopetegui no iba a hacer milagros que se vaya Cristiano que Bale y Benzema vayan a empezar a marcar goles no parecía que fuera un milagro de los panes y los peces para que hiciera Lopetegui se ha ido Lopetegui ha llegado Solari tampoco ha hecho el milagro porque es imposible porque los milagros no existen yo no creo en los milagros Solari no puede transformar de repente a Benzema y Abel hábil en goleadores que pasa la diferencia de Lopetegui el mando Solari cogido con pinzas todo un poco todo Ana ha ido ganando los seis siete partidos ha perdido en Eibar pero lo gana otros dos o tres eso es lo que es verdad lo que dice Julio va tapando pero en el fondo con Lopetegui cuando perdía Nickon Solari cuando está ganando que la mayoría de los está ganando tienes la sensación de Brun Madrid que te convence no ha ganado también el cambia es que el Madrid Solari ha ido sacando buenos pero ha ganado tomando decisiones eso está

Voz 1855 48:22 no tengo ni idea de quién decía eso de que el fútbol es un estado de ánimo pero pero es verdad no en Madrid está así

Voz 33 48:28 como triste desde que empezó la Liga

Voz 1855 48:31 a Mijatovic está por cierto de acuerdo conmigo bueno en realidad como ya no

Voz 16 48:37 no sé si es la más es decir si las dificultades que estén ir al Real Madrid en la hora de fichar en verano un jugador estrella que podría de un modo suplir la ausencia de

Voz 38 48:51 de Cristiano que en estos últimos años sido el líder de

Voz 16 48:54 equipo con con nuestra típica tremenda o el mundial donde los fútbol pues un incluso a jugar la final así que no sé no sé la razón concreta pero lo único que sé que el de no juega bien no transmite la confianza que que ha transmitir en esos años que la verdad es que no sé cómo cómo termina esta temporada si queda sí ojalá que me equivoque pero el Real Madrid no no transmite

Voz 0107 49:27 no es prácticamente nada el partido ha tenido un protagonista negativo Isco que últimamente jugaba poco y eso quizás haya influido en lo ocurrido en un lance del partido el jugador andaluz se ha encarado con la grada y a partir de ahí le han pitado cada vez que tocaba el balón

Voz 1375 49:42 la impresión que da es que Isco perdió todos los pulsos todos y eso te hace que la situación tenga que cambiar mucho mucho mucho para darle la vuelta ahora mismo a perdió el pulso con el entrenador el vestuario que podría haberse puesto los pesos pesados de su lado hoy haberse mostrado claramente apoyando a Isco no solamente no lo han hecho sino que algunos como Marcelo le han lanzado un par de pullitas bien lanzada ya ha perdido hoy también un poco el no sé si el cariño e del Bernabéu que han dicho buena encima te encarar con nosotros que repito es lo que nos parece estamos equivocados pues mejor que nadie para aclararlo yo he dicho que no hay ninguna imagen que lo demuestre no yo de todas las que he visto no hay ninguna donde lo demuestre a mi me parece que se encara con el público sino es así pues si el primero que lo podrá aclarar que él lo sabe mejor que ninguno de todos nosotros pero me da la ilusión de que perdió todos los pulsos y que en el club no es un jugador que les preocupa que se vaya porque no les preocupa el entrenador no lo ponen los compañeros no sólo no le apoyan públicamente sino que incluso algunos la eh ningunean y encima se encara con el Bernabéu a tiene que cambiar mucho mucho el panorama para que consiga dar la vuelta a esta tortilla que ahora mismo está en el suelo con los huevos estrellados tortilla

Voz 39 51:00 tú

Voz 17 51:03 de barco lejanos invada mi eh

Voz 40 51:10 buenas me llamaban prevé el País Vasco viven en ahora mismo muy acaba de cumplir dos años aquí la Kiko la beca global Cheney y estoy trabajando como profesora de inglés la de casa me acabó hace ya año y medio los primeros seis meses y luego el colegio me contrató como profesora de inglés de bachillerato y aquí sigo

Voz 1491 51:40 pues en nuestro vayas donde vayas de hoy lo acabamos de escuchar Nos vamos al otro lado del charco al Amazonas ecuatoriano de la mano de Anne Gil de Marina García buenos días

Voz 0107 51:50 buenos días qué bien suena que exótico que ganas de de de saber más y además ya un titular de película una vasca en Quito

Voz 1855 51:56 de película que le gusta Aitor a sí

Voz 1704 51:59 ya desde venía a trabajar en ETB en la pública

Voz 1855 52:04 pues efectivamente Anne que tiene veintisiete años