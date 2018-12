De Buenas a Primeras (14/12/2018)

Voz 1860 00:00 son las cuatro y media las tres y media en Canarias

Voz 3 00:15 en la Cadena SER de primeros con Mariela Fernández y Aitor Albizua

Voz 1491 00:56 empieza el viernes catorce de diciembre con doce grados en Ibiza y con el temporal sobre las Baleares lluvia y viento muy fuerte de más de cien kilómetros por hora con el paso del tiempo se irá retirando y en general vamos a tener un día frío pero despejado entramos de lleno en la cuenta atrás para la Navidad que lo has para Nochebuena y eso significa que a lo mejor ha empezado también la cuenta atrás para más de un divorcio que debemos catas estas fiestas pero después de la Navidad se registra un repunte de divorcios el segundo más grande del año sólo por detrás del que provocan las vacaciones

Voz 1621 01:37 verano que vienen qué qué buen rollo que hay manera de empezar el viernes pero bueno los datos son los datos aunque estamos en los niveles de divorcios más bajos de los últimos diecisiete años dicen los que saben del tema y que esto no tiene nada que ver con que las parejas duren más que antes para nada

Voz 1491 01:53 no lo que pasa es que directamente nos casamos mucho menos Julia Molinero de la marcha nupcial está pasado de moda y no porque lo de las trompetas ya no se lleve

Voz 7 02:09 que también es que por lo que sea ya no nos gusta

Voz 1491 02:12 hacer el paseíllo con ella de fondo Nos casamos

Voz 7 02:15 los menos hilos que lo hacen mucho más tarde que antes el año pasado la mayoría se casó entre los treinta y dos treinta y cuatro años en el ochenta y siete lo hacían entre los veintitrés y veinticinco años somos más independientes Nos gusta menos el compromiso pensamos más a corto plazo así que a menos si al menos hasta luego ni separados divorciados a los abogados les han quitado un poco de faena porque en diez años de rupturas matrimoniales se han reducido un treinta

Voz 8 02:49 entonces

Voz 1491 02:56 a las cinco y media en Canarias vamos a tratar de entender porque cada vez hay menos matrimonios porque la gente ha dejado de casarse y si esa es la única razón detrás del descenso también de divorcios aussie con esto de la crisis muchos han decidido que bueno que mejor dos cuentas corrientes se una para hacerlo para entender estos datos vamos a contar con la ayuda de la psicóloga Gemma Cánovas it de la abogada que saben algo de esto Delia Rodríguez

Voz 1621 03:23 y ya que estamos morena hablando de esto de los divorcios justo hoy viernes estrena en los cines Mi amor perdido que es la nueva película de Emilio Martínez Lázaro y que protagonizan Michelle Jenner Dani Rovira

Voz 8 03:34 lo he dejado con mi chica muy complicado porque tenemos un gato en como Telmo custodia compartida es que ya no lo mismo porque ahora me saca la suya

Voz 1621 03:45 ya veis una pareja que lo ha dejado en medio está el gato que se llama mi amor

Voz 1491 03:49 me encanta me encanta nombre para el innato pero es una duda eh con los animales cuando alguien se divorcia no a veces está está muy claro el bicho en cuestión está a nombre de uno de los dos pero a veces la mascota es compartida claro claro si esto puede ser un problema una mucha es común

Voz 1621 04:07 muchas veces es que es como un hijo ya aquí Aquino además que en algún acuerdo de estos de de con de divorcios se ha dejado por escrito o las condiciones o quién se queda con con la mascota

Voz 1491 04:17 seguro o no hoy se estrena película esta semana Dani Rovira ha pasado por aquí por la ventana

Voz 1050 04:23 el rodaje complicado porque también hay que tener en cuenta que que un gato en un rodaje no es lo mismo que un perro un gato es bastante más imprevisible imprevisible oye me amor perdido es una una comedia romántica pero lleva la firma de de Emilio Martínez Lázaro

Voz 1860 04:35 el sentido de que sí que te ríes que hay escenas que tal pero tiene por ahí su caquita de profundidad puede ser una pareja

Voz 1050 04:41 que uno por ser monologuista la otra por sede teatro que verdad que son dos jóvenes como bastante creativo vienen de relaciones fallidas y luego están tan tan también en en el comienzo qué tal se plantea muchas cosas miedo

Voz 1621 04:53 es tan tan tan bien que tienen ese miedo a la ruptura pero llega un momento que tienen como unos cuarenta años y que esa paga la la la no nos lo cuente o no pero que luego hay mucho más

Voz 1491 05:03 hay que ir bien bueno lo de divorcio uno lo hemos incluido como opción en la encuesta de la rueda de buenas en Twitter pero podríamos haberlo hecho porque os preguntamos qué osas tibia más de la Navidad ya aclaramos que habrá pregunten positivo para los amantes de la Navidad no os preocupéis pero este viernes estoy restó K O Dia

Voz 1621 05:23 SER haters hay cuatro opciones como siempre lo que menos nos gusta por ejemplo la primera opción los mes navideños sólo el diez por ciento los gays

Voz 1491 05:32 pues yo estuve a punto de votar por por esta amarga segunda segunda opción menos votada y no entendemos que os pasa en el paladar el Maza Pancho

Voz 1621 05:42 sólo el dieciséis por ciento dieciséis coma nos esté escuchando ahora mismo alguna fábrica de mazapán esto estará

Voz 1491 05:49 el tema es no cambiar de producción franca cuando nosotros pero Méndez

Voz 1621 05:54 que sois muchos más los que podíais la fruta del roscón veintisiete por ciento no estamos de acuerdo en la redacción de de buena

Voz 1491 06:03 no para nada de hecho nos planteábamos hoy que si tuviéramos que sufrir una tortura en forma de ingerir sin parar mazapán o fruta de roscón sin duda elegiría hemos morir por fruta de con nunca mazapán

Voz 1621 06:14 nunca nunca que queda la opción más votada con el cuarenta y siete por ciento hombre pues como siempre en el bolsillo el dineral que nos gasta

Voz 1491 06:22 mira que nos duele gastar eh bueno menos a Diego de Zaragoza

Voz 9 06:26 llevó todo con la misma que mucha bola en la boca el mazapán lo siento mucho pero puedo por él y lo de frutas del roscón tiene su encanto se citó a una fruta es rica a mi me gusta es bueno pues en el mejor te te saca una sonrisa no te entretiene te distraen te bastante dinero hay que gastar y subir al cabo pues estamos en una sociedad consumista que tenemos que hacer uso de ella

Voz 1860 06:52 hay cara a cara al duelo en la sección de oyentes de buena sí sí

Voz 1491 06:56 si Diego odia el mazapán disfruta de una buena fruta escarcha Julia no soporta directamente el roscón

Voz 10 07:02 odio ese rosco Juan Carlos

Voz 11 07:05 el relleno sus horripilantes figuras que después están todo el año pareciendo por la casa de sus frutas descartadas ni hablamos bueno lo peor cuando el gracioso de turno le da por levantar toda la tapa a ver dónde está el regalo todavía está

Voz 1491 07:25 por inventar el roscón que traiga un regalo de gente

Voz 1621 07:28 te imaginas una Play Station un móvil dentro del roscón

Voz 1491 07:31 a ver qué tal sí que va tarde pero algo cada vez son gasta como tan deformes las figuritas que no se es lo que esto bueno pero no

Voz 1621 07:38 dos unidos por ejemplo en algunos dulces de estos de Navidad suele meter premios e incluso millonarios igual alguna pastelería que les obra no se le puede Philip par no un roscón de un millón Gaggan en Navidad

Voz 1491 07:51 por ejemplo meter un Vega premio es una campaña de

Voz 1621 07:54 el publicidad vamos al huyendo de una costa

Voz 1491 07:56 me parece más cutre la sorpresa incluso que la fruta

Voz 1860 07:59 Trípoli cada esta total es decepcionantes

Voz 1621 08:03 pero bueno la encuesta siga abierta en Twitter arroba de buenas podéis votar o poder

Voz 1860 08:07 mandarnos un mensaje que es lo que realmente nos gusta más eh

Voz 1491 08:12 sí al seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro o al novecientos cien ochocientos si queréis hablar en directo Sergio diez está ya al otro lado encargándose de la producción y Borja González a los mandos del control empieza el último programa de la semana en pieza de buenas a primeras yo creo que ya basta de Luismi ni un minuto queda para las cinco menos veinte las cuatro menos veinte en Canarias

Voz 12 09:07 ah bueno mucho mejor a cambiarnos eh algo ni si te vas a acordar pues de no

Voz 1491 09:17 el pico Tengo una carta para ti y el programa Isabel Gemio emoción para viernes

Voz 12 09:21 el luego bueno lo heredó Jorge Javier Vázquez Villa bueno no

Voz 1491 09:26 poco más flojo pero la cantidad de sorpresas de amor que se entregaron en este programa bueno incontables y este jueves en La Ventana aprobado algo han intentado hacer la adaptación radiofónica del formato

Voz 8 09:40 a Oracle

Voz 1491 09:43 ah sí

Voz 13 09:46 todo esto esto es una nuestro exactamente qué es lo hago por tiene una nueva sección porque la cabeza se pone el traje de servicio público y Nos comprometemos a trasladar esos mensajes que no te atreves a decir por qué seco

Voz 14 09:59 ardía o por falta de valor a quien tú quieras yo lo hago

Voz 1621 10:03 Ortiz ayer es decir que como en casi todo las radios mucho mejor que la tele en La Ventana le han dado al formato mucho más dinamismo que cuando lo hacía Isabel Gemio así que se va directo al grano aquí aunque la noticia sea mala

Voz 13 10:17 tenemos un mensaje de Luis para su esposa hemos empezado

Voz 1621 10:20 con con Luis vamos a llamar a su esposa

Voz 15 10:22 hasta darle el mensaje que Luis no se atreve a decirle

Voz 13 10:27 María de la inyección Garcés mire llevo de la Cadena SER de parte de su marido Lluís Antúnez García que tiene un mensaje para usted no va a volver a casa eso es dice que pone Bin a diecisiete años de matrimonio porque he encontrado una nueva chispa en su vida en el budismo que se va al Tíbet para buscar una solución espiritual al sufrimiento humano que tiene que alejarse para tener una visión holísticas del conjunto es muy largo mensaje es que los bueno básicamente la idea principal era esta que le tiene un gran aprecio en que los que te llame y se avecina

Voz 1621 11:07 cómico muy dinámico jamás le das la noticia espera saber cómo reaccionan y luego cuelgas aunque luego está el caso de Teodoro que bien podría ser un concejal torpe de la Gul

Voz 13 11:17 tenemos otro mensaje en este caso es de gordo vamos a marcar el teléfono

Voz 15 11:23 me es para todos los eh

Voz 13 11:26 Teodoro de ley mire de llamó de parte de la Cadena SER de parte de un agente anónimo de la Policía Nacional que usted conoce bien ya sabe ya sabe eh dice que la policía está investigando le están haciendo un seguimiento y que le han pinchado el teléfono que no haga llamadas comprometedoras sigue el mensaje que haga usted las maletas y se dirija donde ya sabe usted que él irá a buscar a la hora de siempre para sacarlo del país lo entiende de un policía anónimo que usted conoce bien

Voz 16 12:02 para no no no no no ahora mismo no no

Voz 1194 12:04 a cuántos policías conoce usted era pues debe ser Pedro eso

Voz 12 12:08 no yo creo que eso no

Voz 13 12:11 para mañana directamente un amigo que además le cabe decir que pincha

Voz 12 12:33 lo hago por mí el nuevo programa de la

Voz 1491 12:36 la Cadena SER ha variado me vas a llamar me vas a dar alguna noticia así por loco porte no ya sabes que de nuevo está en ciertas cosas de aquí a la cara a Leire bueno este nuevo programa ha sido tan tan variado que vive incluso

Voz 17 12:53 el mensaje papal

Voz 1491 12:56 sí que luego mensaje que te Marat sería bueno qué papel esto sí que va a levantar ampollas entre los fieles porque el Papa también apuesta claro

Voz 13 13:08 que es la Cadena SER traslada a otro ciudadano marcamos por eso serbios monseñor Guillermo el mismo verano me dijo Tengo un mensaje de parte de Don Jorge Mario Bergoglio sorpresa que quiere Santo Padre pues decirle que usted tenía razón que se acabe el cuento de que Dios no existe que no es más que una mera proyección de sus miedos dice Jorge la pasta dice que le dio un giro con los veinte euros que apostaron por Jito gracias oye pero él no no nos atrevería gracias a Dios Padre bueno pues parece que la Cadena SER para decir lo que nos a través de decir porque nosotros lo hacemos Portillo

Voz 8 13:56 Ortiz

Voz 1491 14:00 fíjate casi las cinco menos cuarto las cuatro menos cuarto en Canarias

Voz 12 14:18 pues ya está por aquí a mayor reto tomador de la letra R de la Cadena de Brian

Voz 1491 14:23 Pérez buenos días buenos días Chico Rita

Voz 1860 14:26 lo rondas Teresa Ferrés no tres Rossi Tresserras como cada viernes y os traigo tres Serres además me empapado de la encuesta de buena hoy de lo que no nos gustan las navidades y yo estoy jocosas que es lo que me gusta que vi en la prensa rosa pues a que menos me gusta es juntarme con con gente de la familia que actualmente que no te suelos juntar de normal y te llevas mal por ejemplo río típicos primos Haniye pero que quede claro que no te vamos a tener que dar pal y que pues a a familias que de normal no te juntas pues sí pero si tú tienes que hasta para que los bonos para los pues un beso para la familias Bright un beso para todos bueno en cualquier caso es decía eso que vengo acorde a la encuesta de buenas y os traigo cosas que han salido en la prensa rosa esta semana temas de la prensa rosa que nos pueden gustar o no para las navidades

Voz 1491 15:16 vale

Voz 1860 15:17 os traigo concretamente ropa la última

Voz 19 15:20 a redactar los christmas navideños riña Family

Voz 1860 15:25 riñón riñas familiares muy

Voz 1491 15:28 vamos Dalla bueno empezamos por ropa al

Voz 1860 15:31 a última bueno pues es que como como en todas las casas hay quién prefiere pasar las Navidades en pijama total con pillaba con pillamos o quién lo hace de punta en blanco

Voz 1491 15:43 ya te interesa de punta en blanco raya claro

Voz 1860 15:45 yo he como bien sabéis no soy de los que recomienda pijamas líderes que va pijama yo a mí siempre me ha sorprendido ver en las redes sociales

Voz 1621 15:55 la Nochevieja sobre todo pero también

Voz 1860 15:57 en la Nochebuena como la gente

Voz 1621 16:00 que se pone traje se ponen de gala

Voz 17 16:02 nosotros no nosotros somos normal para nosotros es un día más en cuanto a la vestimenta Nochebuena Irina también nunca nos hemos puesto de de gala en mi caso nos arreglamos

Voz 1860 16:14 en la Nochevieja un puntito M pero la la Navidad es más normalita bueno en cualquier caso que se va a llevar esta vida que dice la prensa rosa bueno pues más allá del clásico blanco y negro no el típico Black and White tenemos el cuello vuelto que no sé si os gusta o no el cuello bueno elegante cuello vuelto aquí no podemos ponérnoslo porque nos asfixiado por el galo pero a mí me encanta bueno los estampados los estampados en blusas y camisas incluso también en las americanas las americanas también vienen están Padilla si estas americanas que hay ahora como en este jueves las silla de como de tela metálica claro estamos en un año muy de modernos como bien decías Mainar las lentejuelas pues también vienen apostando fuerte el terciopelo incluso en temas del año pasado pero es clásico atemporal que siempre está también vine mucho el leopardo

Voz 1194 17:03 ah bueno me viene bien explica el email de leopardos

Voz 1621 17:06 el animal viene me viene bien si me estoy ahora mismo con un total de del bardo pero a la ropa interior y todo eh

Voz 1860 17:14 yo no estoy muy serio muy tres es muy raro sería muy bueno para quién no le gusten las modernidad después el terciopelo que siempre siempre funciona no se arregla siempre nos arregla un atuendo y bueno pues claro diríamos de tema la segunda m los CRISPR ver aquí M sólo hay una redactar es que has dicho la segunda M I dicho lo segunda eh esto no entornos hora25 eh aquí sólo ayer es redactar los christmas nazi de niña

Voz 1491 17:47 otros un Christmas Christmas

Voz 1860 17:50 sí bueno pues se quiere redactada verdad a mano Christmas cada vez se llevan menos si ese están perdiendo un poco que salga una cosa bonita no

Voz 1621 17:57 han sustituido por una de las cosas que preguntamos en la encuesta por estos nadie

Voz 1860 18:03 sabes típico Whatsapp típico audio coño no pues la verdad es que todavía hay gente que mantienen los christmas no ir puesto algunos de ellos son pues los más mayores nuestros mayores las Abuelas los abuelos por ejemplo pues los más regios las casas reales

Voz 1491 18:16 la dato las casas reales

Voz 1860 18:18 las europea sobre todo yo me he fijado que son un poco las que comentar en la prensa rosa esta semana ya han difundido la mayoría como cada año sus christmas navideños vale bueno pues en la prensa rosa como cada año han hecho un poco la comparativa

Voz 0272 18:30 ahora sí sí

Voz 1860 18:33 musicales a las puertas de los palacios

Voz 0272 18:36 a niños cantores con villancicos

Voz 12 18:40 incluso perdáis paseos en trineo Family pero homófonos de Brian cuál es la la más horrorosa no

Voz 1860 18:48 eh aquí a mí la de los niños cantores me ha parecido un poco

Voz 1491 18:51 cuál es la de los niños Cantores de los Niños Cantores

Voz 1860 18:54 ha sido en el Palacio Real de de Suecia que ha venido ahí con ha venido con con la en la escalinata de Palacio vale pues hay de todo hay gente hay como como hablábamos de la ropa hay gente más tradicional gente más moderna no es Suecia Países Bajos Dinamarca que veníamos escuchando pues son un poco así los más animados y luego ahí quién apuesta por lo clásico o por ejemplo Mónaco pues una felicitación bajo el árbol de Navidad de los Príncipe Biacs Gabriela no acaban de cumplir cuatro añitos y también para clásicos pues a la casa real española que nada de vídeos nada de nada de villancicos foto familiar el intento ir los reyes

Voz 1491 19:35 méritos no no los Reyes eméritos bueno risas

Voz 1860 19:38 esto siempre tienen la suya personal pero la Familia Real el titular digo Flo Felipe Letizia y utiliza una foto de la visita que hicieron a Covadonga se siembre verbal Liga para lo que han que han reciclado reciclado

Voz 1621 19:55 decía que mirar para lo que han creado las monarquías para que hablemos de ellas en la prensa rosa

Voz 1860 19:59 porque total

Voz 17 20:01 pues no se habla de ellas en otra sección por eso por eso

Voz 1860 20:05 pues la prensa rosa la prensa rosa la prensa rosa es mucho de monárquica la verdad y bueno y terminamos con riñas familiares que esto es lo que a mi me gusta aquí estamos escuchando una comidita vamos a la mesa esto es como si tuviéramos en la mesa voy

Voz 1491 20:20 empezar a pelear porque no sé cuántos cubiertos con dos

Voz 1860 20:23 por que estamos sirviendo viene sabía dicho

Voz 1491 20:25 va de fuera hacia dentro lo aprendimos entonces Titanic eso no te fuera

Voz 1860 20:29 sí hacia dentro la ensaladilla la sopa de pescado bueno todo no la época navideña que es muy propicia de riña sobre todo las comidas las cenas Bono así estamos escuchando mucho silencio pero quién puede tener una comida muy silencioso como esta son los cuñados los famosos del Reino Unido que son Megane y Harry Kane Will oye pero una cosa ha habido pelea pelea te pagan las familias no monarquías no no pero oye es donde está la noticia fue vale bares donde está la noticioso Sampe Caúcaso beban y Harry Katie Willy Amaya vídeo separación de poderes vale es que ha pasado como sabéis ellos vivió en el palacio de Kensington unidos las dos parejas bueno pues ha venido la bronca ir a la casa real británica ha intentado disimular un poco lo que ha pasado vale sí que es verdad que se viene hablando mucho durante largos meses desde que se casaron y antes que chocan mucho entre las cuñadas entrenador y Kate chocan desde luego

Voz 1491 21:23 parecen muy distintas parecen muy

Voz 1860 21:25 sí de hecho en muchos aspectos lo son lo son en la ropa en la forma de tratar a la gente bueno se habla incluso pues de eso no de de que Megan trata mal a al servicio en palacio que que se habla incluso de separación de hermanos Bono se habla de muchísimas cosas hay rumorología vale pero a lo que viene a ser la historia real por lo que parece es que se llevan a matar la ellas ir a la casa real británica lo ha querido enfrascarse en una persecución de la prensa

Voz 21 21:55 a a Megan por el embarazo vale entonces eh todo se ha traducido en mudanza va a haber mudanza a Harry

Voz 1860 22:03 ya están preparando la mudanza al castillo de Windsor

Voz 1491 22:07 mejor era lo que querían los cuatro

Voz 1860 22:09 ya que cada pareja su casa y dejarse de historias porque tiene que vivir con tener que aguantar todo el año pues se tiene que hicieron

Voz 1491 22:16 pero usted a un poco de intimidad incluso para las familias reales Aitor también se lo merece

Voz 1860 22:25 bueno como estamos de cosas navideñas vamos a pasar a él concursantes

Voz 3 22:32 con éxito navideño navideño no

Voz 8 22:35 a Roger el despertador el experta no estaba que este escuchando de buenas y siga dormido arriba tú que ahí

Voz 1860 22:43 ya

Voz 8 22:47 bueno a ver qué tal estás eh

Voz 1860 22:49 mana he tengo que decir como primera pista os traigo a una superventas vale bueno pero no será como el del otro día que dijiste que era la persona más importante Rivera era Kiko Rivera no es como Kiko Rivera os traigo

Voz 19 23:04 qué superventas Camela en el ámbito internacional vale Se estima que ha podido vender cerca de doscientos millones de copias musicalmente hablando barbaridad en el mundo vale a lo largo de su carrera musical

Voz 1860 23:18 ah no no sale bien no no pudo actuar lo Madonna bueno pues doscientos millones es una auténtica barbaridad

Voz 1491 23:24 Madonna no tiene algo que ver con un toque de la pelota no puede decir que lleva

Voz 1860 23:32 si os conocéis un poco la vida personal de de los superventas musicales internacionales lleva un par de divorcios a sus espaldas que tampoco es hábito tampoco es nada raro en el mundo de la música de divorcios vamos a hablar hoy

Voz 19 23:44 Cierto pero pues todos atentos pero es siempre la han calificado de simpática Yale

Voz 17 23:51 bueno sí loto crezca simpática Amorós bueno

Voz 19 23:56 en total de vivo en plan no te miro a la cara eh se bueno tercera pista sus canciones son los hits de todo karaoke nos a todos Lady Gaga

Voz 17 24:12 os estáis haciendo los tantas sí

Voz 10 24:14 sí Larrea

Voz 22 24:18 a los da Bebo culto predilecto

Voz 1860 24:21 vídeo seis

Voz 12 24:23 pero esto te va a servir de lección a ver pero primero vamos a escuchar Bremer pero cuando se está haciendo las secciones que Sonae One for Christmas no

Voz 1860 24:43 esto tiene una explicación porque yo que aparte de estar en de buena soy oyente de buena se llegada de escuchar o la for Christmas hablando de los adornos de Navidad con Torija etc entonces pues hay que cambiar un poco de cualquier excusa es buena para escuchar o la crisis más desde ver estabas preparando la sección yo hemos pasado por la redacción cochinillo en la redacción a todos los oyentes detenías el Wikipedia ha abierto el Wikipedia de bueno no os voy a contar alguna cosita de me vaya bueno pues entonces ésta no ha tenido están ha tenido Bali sorpresa va a nada bueno morralla Carey vale nací en Nueva York el veintisiete de marzo del setenta cuarenta y ocho Añaza ha cumplido que no los aparenta para nada cantante compositora pero con todos aparentar totalmente a mí no me parece que los aparentes pero no que sea operado mucho pero sí

Voz 1491 25:37 acuerdo tampoco es mayor pues yo tuve

Voz 1860 25:41 para el musical actriz filantropía filantropía sobretodo después añadiendo cosas vale bueno ha cambiado de estilos muchísimas veces una carrera de más de veinte años llena de altibajos Bono el dato importante que yo él veía El dato el dato es que Mariah Carey bastar en Madrid el diecisiete de diciembre con su gira no ya va a estar en fin Center para todos los fans de Mariah Carey aún hay entradas carísimas pero si alguien quiere ya

Voz 1621 26:07 yo tengo un amigo que lo antiguo compañero de la Cadena SER Day lo allí que que es súper súper súper

Voz 1491 26:13 Juan Bautista ya lo siento nadie Staffan de muralla cómoda ni de la fe

Voz 1860 26:18 me lo han dicho pero si te da Daniel Santiago

Voz 1491 26:21 verlo en este Tour va ir a tres conciertos

Voz 1860 26:25 así en Paris y vendrá a Madrid eso es un reto

Voz 1491 26:27 Danny De la Fuente te está retando Taylor

Voz 1860 26:30 bueno pues para todo el que quiera ver a Mariah Carey el diecisiete de diciembre en los Bicing Center mucho rojo mucho brille brille mucho más oye dónde vas a pasar dura Navidad en alguna casa real pues quería aquí que Yemen que hacerlas pero de tengo una invitación de Casa Real pero aún estamos a tiempo pues nuestro no es otra quiere que llegue al Grupo Prisa que mande la invitación buen fin de Bing de

Voz 19 27:04 tras arrasar con Camagüey with mi el disco con el que debutó Norah Jones y al que dedicamos sofá Sonoro este fin de semana la cantante aseguró una entrevista que no le gustaba su pues me gustaría cantar como Tom afirmaba Norah Jones que subió ese lujo en su segundo álbum donde figura la canción de esta noche Long way home tema que Tom Waits grabó en dos mil uno que cobró nueva vida en la voz de Norah Jones la chica dulce del jazz quería cantar común pianista borracho y con esta canción dio su primer capricho de estrella

Voz 23 27:42 MANES jazz

Voz 2 27:56 era

Voz 23 28:10 a pocos ah

Voz 2 28:29 ya

Voz 1491 28:48 lo way home y Norah Jones Ness sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal y también

Voz 12 28:53 programa de la madrugada del sábado al domingo estafa

Voz 1491 28:56 sonoro que le dedican íntegramente a la cantante

Voz 1280 29:49 de primeras con Marina

Voz 1491 29:52 Hernández hizo Aitor Albizua

Voz 24 30:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1491 30:06 Ana Button buenos días buenos días el Mercado de Navidad

Voz 0127 30:09 de Estrasburgo va a reabrir hoy con el supuesto autor del atentado de hace dos días ya abatido

Voz 25 30:15 eh

Voz 3 30:18 sí sí sí

Voz 1491 30:20 después de un intercambio de disparos con tres agentes

Voz 0127 30:22 el identificaron en el barrio en el que se le perdió la pista la noche del ataque lo explicaba el ministro

Voz 1491 30:27 el interior también ha contado que la policía ha decir

Voz 0127 30:30 han ido a cinco personas de su entorno

Voz 26 30:33 sus votos Joy de Cuba

Voz 1491 30:36 aunque de momento no tienen indicio

Voz 0127 30:38 los dice de que tuviera cómplices el Daesh ha reivindicado esta noche el atentado al presidente de Francia esta noticia ha pillado de viaje en Bruselas allí han estado reunidos los Veintisiete primero con Theresa May y luego ya solas hasta pasada la medianoche para hablar del acuerdo del Brexit dicen que la primera ministra británica está haciendo grandes esfuerzos en Reino Unido pero que como de momento no ven resultados no van a darle las garantías jurídicas que ella pide corresponsal comunitaria Griselda pasa

Voz 9 31:03 tenía en un borrador diciendo que estaban dispuestos a estudiar cualquier garantía de futuro pero justamente esta parte se ha caído del texto final de conclusiones por los Veintisiete temen que nada de lo que puedan darle valdrá para el acuerdo Cuba mella ha dirigido un combate con coraje pero los resultados no se ven con el Reino Unido queremos una relación pacífica para el futuro pero sobre todo queremos que quede claro que no se puede renegociar Jarro de agua fría para la delegación británica a la que ahora le corresponde clarificar dicen los Veintisiete qué es lo que quiere ir realmente si aceptan o no el acuerdo que ella misma negocio

Voz 0127 31:51 aquí en España este viernes hay huelga de los interventores de Renfe se han cancelado ciento cincuenta y cuatro trenes ochenta y cuatro de ellos AVE y Larga Distancia y otros setenta de media distancia Miguel Crespo

Voz 0702 32:03 catorce de huelga según los sindicatos es para denunciar la falta de personal que presenta el colectivo de interventores los paros van a afectar a uno de cada cinco trenes AVE ya casi dos para los de media distancia que se encuentran fuera de los servicios mínimos establecidos por Fomento son del setenta y ocho por ciento para AVE y larga distancia del sesenta y cinco por ciento para los regionales

Voz 1860 32:20 en cuanto a los Cercanías en Madrid de los mínimos en hora punta

Voz 0702 32:23 da son del setenta y ocho por ciento y el resto de la jornada del sesenta y cinco por ciento en Valencia Sevilla y Murcia los mínimos oscilan entre el cincuenta y el setenta y cinco por ciento para conocer los trenes que entran dentro de los servicios mínimos y no han sido cancelados se puede consultar el listado en la sección de avisos de la página web de Renfe

Voz 0127 32:39 más información dentro de media hora y en Cadena Ser punto com

Voz 8 32:45 los informativos

Voz 1491 32:48 de primeras con Marina Fernández y Aitor Albizua eh íbamos a despedir la semana en lo informativo vamos a ver qué nos espera en lo meteorológico Jordi Carbó buenos días muy buenos días

Voz 0978 33:01 eh básicamente ahora mismo sigue activa la borrasca aflora centrada sobre todo en Baleares con marcado oleaje en todo el Mediterráneo muchísima atención a las rachas de viento que están soplando fuertes y lo seguirán haciendo aproximadamente las dos o tres próximas horas en la isla de Mallorca especialmente al norte y sobretodo en Ibiza y Formentera rachas de más de cien kilómetros por hora marcado oleaje con este viento del norte sobretodo al norte de Ibiza y de Mallorca olas que pueden superar con facilidad los cuatro cinco metros que para ser el Mediterráneo es bastantes mucho pero también hay que decir que se acabará debilitando a lo largo de la mañana sobre todo durante la tarde en general no

Voz 1491 33:37 pero una jornada soleada

Voz 0978 33:40 a temperaturas que ahora invitan abrigarse hace frío está hablando en gran parte de el interior en zonas llanas pero durante la tarde al sol el ambiente será algo más agradable aún así tampoco subirá mucho las temperaturas máximas de ir de diez a quince grados ir a destacar que seguirá lloviendo en en provincias como Guipúzcoa o al norte de Navarra lluvia que será persistente y copiosa

Voz 1491 34:01 entonces Jordi por concretar en qué puntos tienen que estar más más pendientes más atentos a ese viento que sopla en las próximas horas

Voz 0978 34:09 eh por acción directa por proximidad en ti

Voz 1860 34:12 todo el arco mediterráneo de la península sobretodo en valía

Voz 0978 34:15 pues es allí donde aproximadamente desde la medianoche está centrada la borrasca suyo impulsa vientos de levante por ejemplo en toda la costa de Cataluña en el litoral de Barcelona y el sur de la Costa Brava marcado oleaje con olas de más de tres cuatro metros también en todo el litoral de Castellón Valencia y sobre todo en Alicante pero es en Mallorca al norte de Mallorca o también en Ibiza y Formentera donde estos vientos van a arreciar más pero insistimos que será durante las próximas dos tres horas poco a poco y seguro que irán cambiando los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología irá variando atención también aunque queda más lejos en la provincia de Almería en todo el Cantábrico aunque ahí está mucho más habituado también marcado viento hasta presión prácticamente finaliza

Voz 1621 34:57 es la jornada bueno pues estaremos pendientes y quieres empezar matizando o ahora a algunas de las informaciones que hemos sido escuchando estos días que apuntaban a que esta borrasca Flora iba a afectar

Voz 21 35:08 que a toda la Península

Voz 0978 35:11 yo esto no es del todo correcto es sobre todo para que no se pierde un poco el el sentido no de de por qué se llega a la hora de nombrar borrascas la idea es siempre la misma proteger homónimo ayudar a proteger personas ir infraestructuras todo lo que se pueda por eso se se decidió que que se dijera el nombre cuando realmente fuera provocar problemas lo que ha pasado las últimas horas creo yo que ha habido una confusión porque como ha estado lloviendo tanto y con tanto viento en gran parte de la península a lo largo del día de ayer pues ese se ha atribuido estos vendavales y esta lluvia o esta nieve a la borrasca Flora ignora el caso porque Flora se empezó a formar hacia las diez once de la noche era una borrasca que se esperaba que se formara en el Mediterráneo era una consecuencia una derivada del frente que provocada tantas cosas en la península pero propiamente la borrasca aflora es la que estamos comentando ahora no hay que está provocando incidencias y que puede provocar algunos desperfectos las próximas horas el matiz más que nada porque eso no para que no se pierda un poco el sentido que tiene el nombrar estas

Voz 1491 36:14 yo siempre he acabado yo de enterarme de porqué

Voz 0978 36:17 por a haber hace años que que se hace en concreto en Alemania en la Universidad de Berlín ahí el año cincuenta y cuatro sino recuerdo mal se nombran borrascas y anticiclones bueno una manera de hacerlo es sí que es cierto que en Estados Unidos y creo que viene sobre todo de ahí todo el mundo lo sabe no los huracanes recibe nombre el porqué pues varios servicios meteorológicos europeos sobre todo en el suroeste de Europa y el oeste de Europa el de Reino Unido por ejemplo pero últimamente desde

Voz 1621 36:47 año pasado el de Francia Portugal

Voz 0978 36:49 en España la Agencia Estatal de Meteorología que decidieron aunar fuerzas para detectar estas borrascas que podían ser peligrosas hice buscó la idea de EEUU de que cuando se nombra un huracán Leire es que la asociación sea rápida no tú vas diciendo machaconamente sabemos cómo funciona esto de los medios no si vas insistiendo en en un fenómeno y le pones un nombre al final se simplifica el mensaje se piensa porque hay la experiencia de que ayuda minimizar un poco sus efectos ya como curiosidad incluso ya sabemos el nombre que tendrá la próxima porque en esto sí que nos hemos copiado Un poquito a Estados Unidos queremos alternando nombres de mujer ideal

Voz 19 37:24 hombre ya el a llamar

Voz 1621 37:26 del Gabriel pero y quién decide los nombres porque por ejemplo Fall Flora Gabrielli no María Dolores José Antonio

Voz 1280 37:32 no

Voz 0978 37:34 o Étienne me tiene fue la on

Voz 1491 37:36 cualquier Marina es curioso porque

Voz 0978 37:38 Tien uno diría que lo puso Meteo France no lo puso el servicio meteorológico portugués nótese contestar la la hace tiempo averiguar qué pasaba en Estados Unidos pero supongo que al final habrá una lista extensa de nombres y bueno de hecho

Voz 1860 37:53 no llegan hasta hasta al

Voz 0978 37:56 diez nombres en las borrascas que están previstas para este periodo que se espera no que sea borrascas hasta la primavera de dos mil dieciocho diez dos mil diecinueve se irán Elena Isaías Julia Kilian y bosques

Voz 1491 38:08 lo hará como de todo tirando de Amigos de Fox

Voz 0978 38:11 puede ser pero me lo apunto como deberes ya buscaré a ver si puedo encontrar a quién decide

Voz 1491 38:15 de todas formas viendo nombres tan tiernos como Flora es difícil asociarla a un peligro inminente

Voz 1860 38:21 en eso estoy completamente de acuerdo Gabriel es como más apocalíptico no estaba bien

Voz 27 38:26 bien con la de mía

Voz 1860 38:28 no no ya dos sería otra cosa hay tormenta ahí está muy bien

Voz 1491 38:39 bueno ya estamos a viernes hay mucha gente seguro que está volviendo a esta hora de la cena de empresa pero quedan muchas por delante queda mucho fin de semana por delante ayer ya tocamos el tema pero ahora que estamos más cerca la previsión siempre es un poquito más más y al detalle cuéntanos Jordi como bien el fin de semana

Voz 0978 38:56 pues en parte mejor que que repasamos un poquito porque hay algunos matices e ir pensando en que muchas personas van a coger el coche volverán posiblemente a zonas alejadas no donde han cenado muchísima muchísima precaución esta noche en todo el interior de la península Madrid en prácticamente toda la Comunidad de Madrid también en Castilla y León Castilla La Mancha Extremadura a las nieblas es el momento para que las nieblas que se forman reduzcan muchísimo la visibilidad en muchos casos entrada la madrugada se reducirá por debajo de los cincuenta metros con otro añadido muchísima atención en carretera también a la posibilidad de que haya hielo ahora mismo por ejemplo en en la autovía del Norte que pasa por Somosierra está ando ya ya ha nevado en las últimas horas de manera que eso Llanos espera demasiado mal tiempo para la próxima noche pero sí muchísima precaución al estado de las carreteras que ya empieza a ser el más propio para estas fechas del tiempo invernal

Voz 1621 39:54 ya antes de despedir de una última cuestión porque tenemos aquí en el equipo a Juan que dice que este fin de semana va Soria a ver el sábado un apasionante Numancia Albacete te pregunta si el partido va a ser a las seis de la tarde te pregunta si chaqueta o plumas

Voz 0978 40:09 Chacarita escrita porque yo creo que el que es deportista nos los compases sí porque diez grados tampoco va a ser demasiado frío no

Voz 1491 40:17 bueno grados parado en un estadio

Voz 12 40:19 hola algo insólito en ningún estadio del Numancia con el que las pipas

Voz 0978 40:25 sí claro pero es que un diciembre normal diría cero grados diez pero uno de Aida pero venga a darnos la razón temperatura de sensación durante el partido de uno dos grados porque la temperatura estará alrededor de los ocho grados

Voz 1860 40:39 y el viento a ratos soplará fuerte objeto

Voz 0978 40:42 lo más venga

Voz 1491 40:44 no Nacha que Tita luego viene el domingo que no puede ni hablar

Voz 0978 40:48 yo lo imaginado fuerte es es deportista no

Voz 1491 40:50 pero vamos de ahí a que éste pueda poner una chaqueta con una sensación térmica de dos grados

Voz 0978 40:55 no llegan chicas del Norte entonces de todas formas

Voz 1491 40:58 eh Juana está pasando ya con sus consultas personalizadas es verdad eso es que que bandas hacemos bien eh

Voz 1621 41:05 a la sección como si fuese una de su móvil

Voz 1491 41:08 perdí muchas gracias y buen fin de semana

Voz 1860 41:10 igualmente

Voz 28 41:35 hola buenistas qué tal muy buenas desde la Fontana de Oro eh yo creo que los peores del mazapán ni el nombre ni el sabor las descubra nada de ese dulce navideño me indica que que sea una buena noticia para nuestro Pollari yo de verdad los eliminaría radicalmente de las Navidades de nuestras vidas Si en la Humanidad yo no

Voz 1491 42:01 abrazo otro abrazo para ti Javier a pesar de que nos den es una odio estando de fiesta mientras no sí sí sí estamos trabajando antes y eso es muy cruel estamos contigo en la cruzada contra el mal bueno recta final para Navidad queremos servir de desahogo que Vallés ya supura veneno para llegar relajados has fiestas os estamos preguntando qué es lo que más o Dj's de estas fechas

Voz 1621 42:25 tenemos cuatro opciones como siempre de menos a más los menús navideños un once por ciento

Voz 1491 42:30 el mazapán lo vota Javier pero sólo votan el dieciséis por ciento de los oyentes a mi esto me preocupa

Voz 1621 42:36 tercera opción la fruta del roscón ésta excarcelada veintisiete por ciento

Voz 1491 42:41 aquí el dineral que gastamos como siempre que ponemos una opción que toca el bolsillo es la opción que va arrasando ahora mismo en de buenas cuarenta y seis por ciento de los votos os duele suele la Navidad en el bolsillo cinco y trece cuatro y trece en Canarias

Voz 12 43:12 han pasado algo más de veinticuatro horas y en el mundo del fútbol

Voz 1491 43:14 sigue pendiente de Isco que dijo exactamente con quién pretendía encararse en el partido frente al CSKA de Moscú uu en El Larguero han hablado de este tema en su debate de los jueves sesenta y uno por ciento de los oyentes creen que la relación entre Isco y el Madrid no tiene arreglo

Voz 19 43:29 es un día muy raro e de los más raros que yo recuerdo

Voz 29 43:32 el Real Madrid porque siguen insistiendo que Isco bueno nosotros dice a la grada no esa esa ese desprecio hacia la grada no es así sino que es al juez de línea el juez de fondo mejor dicho el que no pita la falta corazón de Vinicio ese disco pero da igual al final el público entiende que fue hacia él imágenes para todos los gustos pero se los labios la frase secreto anoche decías aquí en El Larguero la de que queréis y luego hay más cosas no que podemos interpretar como un insulto en cualquier caso Isco no ha querido hacer ningún tipo de referencia en sus redes sociales

Voz 21 44:08 de momento disco no ha dicho nada

Voz 1860 44:10 sí supongo que es el que mejor

Voz 30 44:12 el único el único que de verdad sabe el único que de verdad sabe qué qué pasó en ese momento que la mayoría hemos entendido como un desaire a la afición incluyendo la propia afición

Voz 29 44:21 y qué debería hablar que si si creo que será lo mejor para él dio ayer lo dije me cae muy bien Isco me parece que es un mal magnífico futbolista pero sí ayer el público entiende que es contra él con el que contará que va dirigido decir algo osea es que es así osado por muy cabreado que estés por mucha razón que tengas por mucha puñeta que te haga tu entrenador que será está haciendo que esa es la verdad da igual os al final de la formas también importan en estoico tiene que dar un paso hacia delante

Voz 21 44:49 porque hablará tarde o temprano Hydro explicará y lo aclarará y tirar lo que él crea oportuno

Voz 1860 44:54 dejamos la mímica y la lectura de labios y nos mete

Voz 1621 44:56 hemos un poco en el fútbol de esta misma noche Betis Sevilla y Villarreal se han metido en dieciseisavos de final de la Europa League el Betis ha empatado en Luxemburgo Isaac clasificado en un grupo en el que había equipos históricos como el Milán y el Olympiacos griego Zhu

Voz 1491 45:10 tal ha hablado de lo congelado que

Voz 1621 45:13 estaba el campo en Luxemburgo

Voz 31 45:15 sí bueno la verdad es que no nos hemos centrado en el otro partido no nosotros hemos ido para el partido bonos como de de hecho tus compañeros la las condiciones eran ahora lamentable en el campo parecía una pista de patinaje el bono encerrado muy bien por dentro nos han dado las bandas que que era parte donde estaba la campo muy congelado y no hemos podido circular rápido porque teníamos que que asegurar

Voz 30 45:40 pero bueno lo importante era no encajar que eso también lo habéis hecho

Voz 21 45:43 sí sí es verdad

Voz 30 45:45 es decir jugar no corre por el frío por el campo por cómo estaba el rival tampoco ha puesto en demasiados aprietos no

Voz 31 45:51 no la verdad es que no había nosotros desde el primer momento nos hemos adaptado no porque en el fútbol hay que adaptarse a todas las condiciones no pero como bien sabe la gente que entiende un poco de fútbol estas situaciones son muy complicada no y al final para el fútbol que hace el equipo sale complica mucho no el tema pero lo hemos intentado hemos tenido nuestras ocasiones ello supongo que se alegraban con con empatar es sacar un puntito eh bueno han hecho su trabajo también se defendió eh nosotros pues nos vamos contentos dentro porque acabamos primeros de grupo delante de dos históricos de Europa como él Milani

Voz 1860 46:27 el dos uno de los equipos más lejos

Voz 1491 46:30 los de Europa ha sido incapaz de clasificarse cedo a casa en una competición secundaria no es cosa del equipo parece que todos en Italia están que que no levantan cabeza

Voz 21 46:41 el Milan que partía con aspiraciones de ganar la competición queda fuera de la Europa League interina pones han caído a Europa League de la Champions sólo la lluvia el paso como primera la rama como segunda pero es un grupo contra Viktoria Pilsen y CSKA y en la Europa League el año pasado segunda el Milán se ha quedado fuera pero es que el Atalanta que era el tercer equipo que sabía clasificado no llegan ni a jugar la fase de grupos que bien viven los periodistas deportivos italianos qué calidad de vida aunque no les impidiera sobre todo prefiero lo nuestro llegando hasta la final ganándola la mayoría de los años es que todos a las primeras de cambio las primeras agujas acoge un anti o como se diga

Voz 1621 47:15 el Sevilla también se ha clasificado para la siguiente ronda pero eso no es de lo que más se ha hablado en el partido la comidilla sigue siendo si el club está realmente en venta Roque Mesa dicen no estar muy preocupado con eso

Voz 30 47:26 preocupa particularmente personal El Vestuario del Sevilla le preocupa lo que le preocupa también a la afición o como tú dices Si se va el Sevilla a manos de otro grupo inversor lo importante es centrarse en el fútbol sólo es hora de lo piensa El Vestuario si nosotros ahora mismo

Voz 20 47:40 en ese sentido no podemos controlar nada no hemos no tenemos Ball en ese sentido nosotros simplemente no nos atrae motel eso intentamos hacer lo que es a lo que juegan al fútbol son porque es el Cary

Voz 30 47:53 los que se tienen que que entiende la preocupación de la gente

Voz 20 47:56 bueno como todo no al final esto no dejase en un equipo que que del Sevilla

Voz 1050 48:03 Ello de donde la gente de Sevilla ciento

Voz 20 48:05 identificada bueno

Voz 1491 48:07 hay que entender todas las pero en el momento de la noche lo hemos vivido en ebullición Center donde el jugador del Real Madrid Facundo Campazzo le ha metido al Barça una canasta prácticamente desde su casa tan buena como sincero ha sido el argentino

Voz 21 48:19 eso es ensaya o es la chorrada de estas de impresionante pura Suert de Boí dos en en la temporada pero en las últimas por eso digo pero pero bueno una vez que esa

Voz 32 48:32 yo es una ruleta

Voz 21 48:35 son pura suerte pero bueno gracias a a no sé qué bueno bueno entro dentro

Voz 33 48:45 muchos

Voz 1491 48:45 los que estéis en casa ahora en la

Voz 17 48:48 cama probablemente tengáis la cabeza

Voz 34 48:54 tocada a otra K

Voz 1491 48:56 lo que no es la de vuestra

Voz 1280 48:58 pareja sino la de vuestro vecino o vecina que duerme al otro lado de la pared un fino tabique separa vuestros pensamientos vuestros sueños de los de la persona que está durmiendo casi casi junto a vosotros quizá no sepáis cómo se llama pero si a qué hora se levanta porque hoy es su despertador sus pasos conseguir y al cuarto de baño es probable que también se país Si duerme solo o pasa la noche con alguien qué música le gusta sí

Voz 1491 49:30 de las fiestas la vida tranquila sitio

Voz 1280 49:33 me horarios comunes o es de horas intempestivas vivimos en casas cada vez más pequeñas cada vez más cerca los unos de los otros

Voz 8 49:43 pero parecemos cada vez más lejos

Voz 1491 49:49 muy interesante el planteamiento de mal

Voz 1621 49:51 a Torres esta noche en El Faro que ha girado en torno a los ve

Voz 1491 49:54 en esto sí que no hemos cambiado en absoluto las historias de una escalera o de un patio son atemporales

Voz 35 50:00 no se salga vías por los patios recuerdo recuerdo a la señora Herminia chillando Miño o te pones el gorro te lo pongo yo y te arrancó las orejas cambio el ruido del radar de las canicas del piso de arriba ahora se oye el ruido de la andador de señor Anselmo ya no se oye el crujir del somier de aquel somier de los años de antes con los jadeos de ay Dios mio sigue sigue ahora sólo se oye a la Luisa decir El PP frotar me con el trombos y y bueno luego también está la del tercero B que grita grita a la hora de la cena Paco donde está el mando para que una pobre creamos que es que no vive sola y bueno pues aquí estamos Mara dejando atrás etapas superando unas que vienen

Voz 1621 50:57 ese es el nombre de buenas siempre siempre hay tal cual lo describía Isabel Isa decía ya para los amigos con tanto personaje eso parecía Aquí no hay quién viva o La que se avecina

Voz 36 51:14 eso es útil he calculado que da para tres J

Voz 1491 51:17 la que se vecina que es una caricatura televisiva pero bueno en realidad no está tan lejos de de lo lo confieso puedes tener un vecindario en El Faro ha estado no Nacho Guerreros el actor que interpreta a Koke