El Larguero (25/12/2017 - Tramo de 01:00 a 01:30)

estoy vive recta final quería decirle a Pablo que hay que poner el villancico de los de toda la vida de Sacramento en Memphis Sacramento trallazos señor

Voz 1201 00:29 recta final digo de este Larguero especial de Nochebuena vivió chopo más excavadas a favor se está notando perdón un poquito más de cava que sepas que hemos tomado acaba también eh yo por bien viento acaba yo lo digo yo que no por nada sino porque no no días prefieres estampado

de de sidra champán a través de Villaviciosa como pronto pero es bueno pues eh

Voz 1201 00:54 de hablando de números uno tuvimos a Rafa Nadal tuvimos a Garbiñe vaya a Crack Garbiñe Muguruza Ladakh

Voz 0458 00:59 vino nos dio su palabra de que vendría al larguero siendo número uno pero luego perdió un partido y era número dos cuando vino al larguero llevábamos revelase a un partido

Voz 4 01:08 pero volverá ser número uno que manda tiene Garbiñe Hopkins es que de verdad te ponen a su lado y dice no no juego porque según saca te te te pues eso es lo lo piensa Artur me pongo yo te merienda meriende

Voz 5 01:19 increíble que que el deporte español pudiera permitirse la coincidencia de Rafa Nadal Garbiñe número uno de mundo y número uno del mundo

Voz 0239 01:26 claro cosa que nunca había pasado la historia pero es que eso no somos conscientes es decir que vivimos en abundancia el deporte español Pau Gasol Rafa Nadal y no damos valor a todas estas cosas guiaron

Voz 1501 01:36 libre y Simon Si si eso lo hemos dicho con Nadal que es que es un tipo que sabe comportarse todas las situaciones es decir que Garbiñe es que derrocha simpatía allá por donde va a ir lo hizo en el estudio de la SER no ganó todos antes incluso de sentarse ante el micrófono bastante muy simple

Voz 0458 01:51 el reclamo mediático publicitario y además una Number One en la pista es verdad que representa muy bien ese boom el deporte femenino en España que venimos hablando ya unos años de Carolina Marín de Mireia Belmonte de Ruth Beitia waterpolo balonmano Isi y ahí está Garbiñe número dos ahora mismo del tenis mundial que además no

Voz 2 02:08 jo flipado a todos cuando pusimos un par de sonidos de de dos pistas de dos partidos de tenis

Voz 6 02:21 de dónde es un gran porvenir

Voz 1201 02:24 porque sabes que Roland Garros Bommel vez dos pelotazos a ver por qué roto esto por otra vez

Voz 7 02:35 no se pone el grito de Serena en porque es escuchar a tierra es un sonido muy particular y luego eso sí demencias un globo hay que tire una cosa extraordinaria si te suena este sonido para la final de Wimbledon cuando para el marisco

Voz 3 02:51 no primando la gente aquí vamos yo lo vivo esto estéis

Voz 7 02:56 pasión yo estoy ahí concentran a pista en mi mundo Cayón claro como lo es que es todo esto yo es que estoy loca

Voz 4 03:05 espectaculares como diferenciaba el quién es quién nos quedamos todos flipado la tierra de Roland Garros de de va de Wimbledon tenían alguna ayudita con el grito de un número no nos dejó privados y Contador que iba decir de Contador

Voz 1501 03:22 uno de los más grandes de la historia que se bajó de la bici sin hacer demasiado ruido Evra que nos hubiera gustado que hubiera sido mejor papel pero no le dio para más adelante Contador es un tipo que cuando Borja Cuadrado Le acerca siempre el micrófono en la meta siempre dice hemos salvado el día que lo importante no y al final salvó el día salvó toda toda la vuelta ya final Ferreiro fue el gran animador

Voz 1201 03:40 la vuelta nombrecito no necesitó ganarla para hacer el nombre propio de la última diciendo nunca un ciclista después de retirarse va anunciando se le ha pedido más que no se retire porque

Voz 3 03:49 la vuelta a la vuelta para para para ganarlas

Voz 1201 03:52 pero sin duda una semana más O2 aparte menos hace

Voz 0239 03:55 José que se retiró un deportista es que

Voz 4 03:57 Llanos con los que tú te crea este tipo Induráin en mi en mi

Voz 1201 04:01 Paz sino a los que has visto desde el inicio es has visto toda su carrera hasta que se retira es verdad joder el muchos más deportistas que periodistas Bordaberry por desgracia sí sí sí nosotros aquí yo habiendo una acumulación el otro Barrot otros hemos visto deportistas imagínate y no

Voz 0239 04:21 lo presta deportivo se atravesar retiran tan en alto como Alberto Contador

Voz 1201 04:26 pero algo Contador supo decir aquí me bajó de la bicicleta bueno Induráin también lo hizo en su momento es ganó su quinto Tour y dijo que me dejéis de líos que no voy a seguir más con la bicicleta Contador aunque todo el mundo le pidió que siguiera adelante ha dicho que estuvo una larga Don Alberto Contador muy buenas hola buenas noches mira vamos a hacer una cosa y nos han propuesto

Voz 4 04:45 es una ley a los miembros del sanedrín de aquí de esta mesa y lo que es la votación te toca aceptar eh

Voz 5 04:52 votos a favor de que Contador no se retire Romero ya dejó ayer Íñigo lotes retira no ganó no

Voz 1201 04:57 el gallego nunca nunca

Voz 3 05:01 Meana nunca Talavera

Voz 1201 05:02 lo tiene prohibido Mario Torrejón no deberías que está prohibido Fullana imposible Dani era obvio mayores sólo tanto yo tampoco Pulido

Voz 5 05:09 timones nacional Jordi Martí adelante

Voz 1201 05:12 manera de ciclos López yo lo que diga él

Voz 3 05:14 vale Alberto te retiras yo creo que el altavoz de la voz de la experiencia lo que bueno yo creo que al final

Voz 0044 05:24 al eh es el momento idóneo no yo siempre había pensado en retirarme al al máximo nivel yo creo que es el momento y el sitio perfecto ha sido una despedida súper bonita con la victoria ayer en El Angliru y yo creo que no no podía ser mejor momento el de una persona inconformista con una persona que cada vez se vuelve a levantar y vuelve a a intentar pese a que haya gente que ya que es imposible conseguir un objetivo hoy a los dos días dar la vuelta a la tortilla de ver que lo que en principio eran unos problemas en convertido en oportunidades yo tenía tres sueños en en cuanto a mi carrera deportiva uno a pasar a profesionales de ganar el Tour corre el Tour y otro de la ganar el Tour y los conseguir pero lo que no sabía que tienen cuarto cuarto era despedirme de la manera que que me he despedido dos con el que más a lo que más tiempo dedica a mi fundación la Fundación Contador que tenemos dos ramas la de ciclismo y luego la rama del ictus que eso va enfermedad que sufrió en el dos mil cuatro has podido dedicar mucho tiempo

Voz 1201 06:21 ahora sí que la verdad es que es una persona que siempre

Voz 0044 06:23 hace una cosa por la lo hago al cien por cien y la bicicleta al agua al cien por cien y ahora que lo que me queda de vida es vivir la voy a vivir cien por cien también en todos los los sentidos tengo un maestro que es Ivan Basso que dejó la bicicleta el año pasado llamada a algunos algunos consejos pero bueno de todas formas no le preguntaré mucho más así lo diré descubriendo día a día

Voz 1201 06:44 qué grande Contador que por cierto he dicho yo no estaba corrigiendo Antón Meana mientras oíamos a Contador que no fueron exactamente que no fueron cinco después de ganar el quinto Tour bajarse de la bici sino que luego un tour que lo lo ganó sólo correo hecho lo llevaron a Pamplona y Pablo Pinto Bjarne Riis no sólo cuanto menos sino que varios otros qué oyendo voces que no están entrando ahora han llamado han llamado y correo estaban diciéndolo porque es al que estén en Nochebuena no creas que está uno no está pierde están con la gaita con la sidra tal pero sí

Voz 4 07:12 a doce en alguno ya pierde Enrique está en la radio eh

Voz 1201 07:17 eran Álvaro Benito que efectivamente que había un Tour más a los tenía que se ayer había un Tour más no que lo ganó sino que lo que algo y os acordáis sabe es uno de los que más me gustó de lo que llevamos de temporada el que hicimos en Valencia en la previa Jordi del Valencia Barça donde si ganaba el Valencia creo que se ponía un punto

Voz 0985 07:37 que además era un larguero merecido porque la trayectoria del Valencia esta temporada hay que aplaudirle aunque al final hay que decir que está ocupando el lugar que en principio le correspondería no lo que ha sido una anomalía son los años anteriores y ahora vuelve por sus fueros

Voz 1201 07:52 cuantas más de Messi fue allí

Voz 0985 07:54 bueno va a ser el último eh el último gol fantasma el de Messi y el del otro día son tres goles fantasmas que no la encontró a Barcelona pero con el bar todos arreglada

Voz 8 08:04 es la regla el ojo al con que no acaba de entenderlo con el va con el VAR

Voz 1201 08:08 ya dijo Evans dijo vamos que no urgían asoma

Voz 5 08:12 la herramienta de Alvar hemos tenido herramienta para verlo de Betis lo de Mestalla y el último en el Camp Nou vamos a ver no sé si va tú crees Marcos que va a aguantar el ritmo al Valencia toda la temporada es difícil es difícil porque tiene catorce quince jugadores de gran nivel pero fíjate lo que le ha pasado con la lesión de Guedes que que lo que está pasando muy mal y es evidente que Madrid tiene tiene que reaccionar el Atlético está más cómodo porque jugar la Europa League la ser difícil pero pero tienen un entrenador como escuchamos en El Larguero aquella noche y ese hombre es capaz de activar a todo a toda una ciudad no es fácil levantada al al Valencia levantar Mestalla como ha hecho Marcelino y lo detuvieron en apenas cuatro meses en una plaza complicada hay hay que decir que en un primer tercio en el que

Voz 1501 08:53 ha jugado mal el Madrid feo ha jugado feo el Barça ha jugado feo el Atlético de Madrid no no ofero el Barça no feo jugó al Barça feo

Voz 1201 09:00 pero la palabra CEO de verdad es feo feo por medio de hecho en Truchas no

Voz 1501 09:07 de los tres a los tres el único que que te deja un detalle Isco o te trece

Voz 1201 09:11 era era el Real Madrid porque lo demás ahí Serrat lo definió estas sobre Gador algo que eso dijo no yo Risto estaba utilizada por rendía

Voz 1501 09:22 Soria reciente del Barça sacrilegio

Voz 1201 09:25 eh es un sacrilegio no porque Serralde pobladores pobre Gador ya lo quisiera yo vamos hablando del varón

Voz 8 09:33 yo no pero feo pero que ya no vale

Voz 1501 09:39 es que Marcos ellos dice encima porque yo iba a decir Nápoles Vinaròs y el que es amoratado llama Le primer tercio que han jugado feo los tres grandes voces que que supone que que tiene que estar ahí arriba valencianos habilitado con partidos realmente Moody's

Voz 3 09:51 pero el mérito del Valencia más allá de luchar por el título que yo creo que no le va a dar para ellos lo que tiene mérito es lo que ha hecho Marcelino que es darle la vuelta como un calcetín a un equipo que hace unos meses estábamos va estaba en una situación complicadísima y ahora está prácticamente hay arriba y luego una con méritos pero lo que fundamentalmente es de Marcelino

Voz 0239 10:12 eso iba a hacer yo también iba ahí Jordi han puesto no sólo al entrenador sino un dirigente que sabe de qué va esto Baros el y luego decía antes ya que os tiraría como lobos decía decía Mario lo de la plaza complicada en lo que yo estoy absolutamente de acuerdo al Valencia en este primer tercio de temporada se ha ganado todos los elogios y ahora hay que ver si aguanta porque cuando empieza a torcerse la curva es una plaza que no suele perdonar y yo creo que el Valencia se ha ganado

Voz 1201 10:35 el crédito en el arranque de temporada estamos hablando Moratalaz lo coge a esto con lo que ha bebido antes de meter en antena avisarle si es una plaza que

Voz 0239 10:41 cuando lo malos resultados le cuesta le cuesta aguantar

Voz 1201 10:44 me entienda yo creo que ha puesto el listón demasiado alto en este inicio ya hubiera firmado antes de inicio temprano veamos Champions trato no lo cogemos hermano menor malestar e chiquitín bueno

Voz 3 10:59 ahí siguen

Voz 5 11:01 oye ni siquiera noche como hoy nos invade el espíritu navideño lo tenéis corazón te lo digo en serio

Voz 1201 11:07 bueno bonito Larguero hicimos ahí en Mestalla con Mateo Alemán

Voz 0458 11:09 con Marcelino con Dani Parejo con Carlos

Voz 1201 11:12 Soler Carlos Soler con el presidente

Voz 0458 11:15 eh con Cañizares con subirá

Voz 4 11:17 se subidas todo el equipo allí de la Ser de Valencia con Morata y tal Larguero en Mestalla o es muy buenas noches aquí estamos en el

Voz 1201 11:26 círculo central ten vídeos estamos dando a los que no nos veáis

Voz 5 11:28 es de ojo Mestalla

Voz 1201 11:31 ya hay quien dice por la calle Marcelino puede el Valencia Liga buenas noches

Voz 9 11:35 cae buenas noches podemos ganar el domingo vamos a intentar como está lo jugadores muy bien muy bien muy animados tremendamente satisfechos y orgullosos deben sentirse de la trayectoria que lleva ante el juego que desarrollan de los resultados que logran así que él estado de ánimo creo que es el ideal para afrontar un partido de ese nivel

Voz 10 12:00 está como nos tienen un balón jugamos ahora once y media de la noche está bajo está o es una alfombra si una Boys puesto para el Barça perfecto nadie para nosotras que intentamos juegan al fútbol también

Voz 1201 12:11 esto hasta Xavi ha dado el visto bueno en este estadio además iluminado precioso que un estadio con el entrenador Marcelino García Toral Icon el hombre que trajo al entrenador que es el director general del club y que son un poco las dos

Voz 10 12:23 los dos almas de este de este de este club Juan Mateo Alemany buenas noches qué tal buenas noches como estamos hombre pues muy bien concentrado estará que quién te diría

Voz 1201 12:31 lo llegaste aquí cuándo volviste a arremangarse para meter

Voz 10 12:34 Stefan en el fútbol que este proyecto iba a empezar así veremos cómo acaba pero no empezó mal no estaba muy contento la verdad eh hemos trabajado muy fuerte muy duro el verano y la verdad es que las cosas están saliendo bien esperamos esa Essen bien pero está saliendo extraordinarias ahí hay que seguir

Voz 1201 12:50 es Marcelino y tú

Voz 10 12:52 pues bueno los conocíamos gordo yo a él y sobre todo conocida de referencias del fútbol pero tuvo la suerte yo tuve la suerte de conocerle el mes de mayo y bueno pues a partir de ahí la cosa fue bastante fluida de bastante rápida

Voz 1201 13:06 el flechazo si no debe

Voz 10 13:09 no no pero pero la verdad es que me gustaban los tres nuevos ortodoxos luego pero realmente sí que hubo una yo por mi parte por lo veo súper inmediatamente una comunión de de ideas de conceptos y de filosofía muy rápida es sorprendente porque la verdad es que hice lo manifesté después porque sino no había concluido con la negociación pero en la primera Reunión muy rápidamente pensé que era para lo que yo tenía en la cabeza para también como yo veo el fútbol el club Pi ir a fondo a partir de a la persona ideal estaba jugar esto eh es decir decía Marcelino no soy soy un lujo hasta ahora ya para hallar aparece graciosamente no fue incluso pero no se al contrario no les oigo no vas no siempre rapidito o corto

Voz 1201 13:56 Tito viene habrá que darle un banderazo antes de empezar

Voz 10 13:59 lo sé lo que hago es ideal

Voz 1201 14:01 lo que haga falta bueno del césped de Mestalla acaban hablando en ese en ese programa que hicimos en Valencia

Voz 0458 14:06 la el veintitrés de noviembre no hace mucho tiempo bueno he dicho que ese larguero me encantó pero

Voz 9 14:12 y una semana después au

Voz 0458 14:15 menos veintisiete de noviembre hicimos El Larguero en la Casa do Brasil ahí estuvimos con Roberto Carlos con Filipe Luis con algún superviviente del chapeau en sí sí señor con el embajador que que vamos

Voz 1201 14:27 esta no quería no quería subir al a la mesa pero si lo quería bajar cometimos y media bajar aceleró pero muy bonito Larguero recordando de este año de del accidente hecha en Julio Baptista que vino Raúl que le trajo noruego

Voz 1501 14:40 muy simpático como ha sido siempre Julio Baptista bonito yo creo que cuando lo pensamos no no no presagió que era tan emotivo pero el verdadero hablar con super

Voz 0458 14:49 yo viviente que mandaron mensajes Filipe Luis que la mandato mensaje Roberto Carlos giro espectacular ahora sí señor pues nada hoy en Nochebuena Navidad nos acordamos también el larguero que hicimos en la Casa do Brasil Alain Rousset en Brasil

Voz 1201 15:02 Lola buenas noches o va a Nueva York

Voz 11 15:04 tras desfilaba como si se acabó un año

Voz 12 15:07 año en el que todo ha estado marcado por el accidente cómo te has sentido cuándo volviste a jugar después de haber sido uno de los seis

Voz 1201 15:13 supervivientes de aquel accidente de avión hablan a como

Voz 13 15:15 todos fueron anuncios más aunque superó expectativas pues muy pocos consiguen es que no no no no es que se disputó escribe fueron no lo algo nuevo con sus dispositivos Un Chi tuvo un lado nada lo empujó a alguien sí a la luz pública era permanencia tu todo todo mucho feliz de hipotecas todo dando muy feliz feliz y la voz de virus que ahora es mi otros pasaron de pues yo sí si consigo otra droga

Voz 12 16:01 eh pues Nadal han aquí tengo a Roberto Carlos un crack de la historia del Real Madrid ahora mismo embajador del club blanco ingenuas Filipe Luis otro crack de la selección brasileña del Atlético de Madrid que demandan un saludo desde aquí desde Madrid Roberto habrás amigo

Voz 13 16:13 y luego Felipe de vista mi eh está poniendo como siempre hago seis hijos el que son a la vez la combinando Price

Voz 4 16:31 es en ruta

Voz 13 16:34 estamos como amigas puedo ir conmigo aquí Fago y otra cosa es que se ha vendido en sabes

Voz 3 16:47 hombre vas y te vas a casar Alan

Voz 13 16:50 luego enseñamos una época a otra Frances ocho

Voz 1201 16:56 buenas noches

Voz 1938 16:58 es el partido benéfico veintiocho el veintiocho el XXVIII con cara de escasa t casa pero lo hice Roberto Carlos de corazón te mando mensaje también Filipe Alan bueno echarla eh español quieren pronuncia hablan español estamos todos en España te has invitado también además de Rivero completado en Madrid con después de París que venga esa aquí vamos a a cenar a conocer la ciudad porque sé que los dos seguramente éramos fan de Roberto Carlos y ahora los repetirlo yo somos fan tuyo la verdad es que no se tomen muy contentos de que estés jugada no entregar Cary aquí

Voz 13 17:36 gratis y hubo Hopper tenga percances en manos de quién lo esa entramos todos somos tu grata pues se hizo se hizo inspiración iraní eh

Voz 1201 17:50 pues nada aunque vaya bien la boda salga bien eh

Voz 1938 17:52 la boda y que empezáis me hubiera la temporada que viene un aplauso para

Voz 4 17:55 Alan Russell uno de los supervivientes del sábado

Voz 14 17:59 sí

Voz 1201 18:28 bueno pues no sacaba este Larguero de Nochebuena pero no queremos olvidarnos de todos los que os estáis oyendo

Voz 0458 18:32 que hoy es Veinticuatro hoy y mañana a veinticinco ó veinticuatro y medio y hoy no hemos dado el número de Bassat Larguero como hacemos todas las noches Si siempre opinar de todo y seguramente con los y con más información pero seguramente muchas veces con más acierto que nosotros nosotros estamos con el micrófono delante vosotros estáis con

Voz 1201 18:50 la radio de apegados allí al larguero y a Carrusel

Voz 0458 18:54 deportivos Ivo estas opiniones escuchan siempre esta noche también recordamos algunas de las que han sonado en este Larguero desde que empezó la temporada muy bien

Voz 17 19:02 hola buenas noches vamos ya ves soy socio de como allí ir partido que ha hecho y la ahí hacía años que no se haya visto algo horroroso fatal

Voz 19 19:20 Maeso o Ronaldo o Messi o cualquiera de estos o el Atlético pero yo me llamo idea de que llamo desde Ferrol que soy seguidor de la Real Sociedad en toda la vida me parece mal que no cuando un equipo como la Real gana cero seis es que para gustos útil importancia me gusta todo se implica es todo es muy bien pero Aupa real reales

Voz 20 19:42 no me sorprende que le en el premio de vez mañana Cristiano al quién mejor que a él que aparece de vez en cuando

Voz 21 19:51 que vengan dado la entrevista a Sergio Ramos y como madridista estamos en muy buenas manos como como el

Voz 1201 20:00 demostraciones como Bin Kim

Voz 22 20:02 pues eh no paramos de hablar del Madrid es la que más adictos por el que pongan también el premio a mejor presidente y estéis otros quince más seguir un monográfico sobre el Madrid

Voz 23 20:15 eso acerca esto de de la camiseta de España menuda chorrada no que hasta que que parezca morada azul verde te gusta o no te gusta

Voz 24 20:24 mi querido comparar Madrid ante un año dos Champions enseguida pero cuando normalito compararlo con el con el Barça que

Voz 2 20:35 me Guardiola

Voz 1201 20:39 me eso sí la Champions se juega

Voz 2 20:42 al final cuando se que no podemos perder

Voz 1201 20:46 por detrás le Orchestra son unos del Athletic

Voz 25 20:49 no soy de Franco madre mía cuanto doliente tiene el Barcelona por un gol no fue otorgado ver tanta ausencia cuando el que pierde un gol válido es un equipo pequeño que se está jugando la vida en la cola

Voz 11 21:06 pero vamos a ver infelices cómo van a poner el bar silo ponen ayer el Madrid no gana yo y el Barça no empata

Voz 26 21:12 Mourinho ha sido el entrenador Gemma prejudicial al Real Madrid con la plantilla que tenía real

Voz 1201 21:17 Madrid en aquel entonces adquiere

Voz 2 21:20 entrenador ganaban más que Muriño pueda muchos mano Mourinho mérito

Voz 27 21:26 tiene dudas el pasillo al Real Madrid me que un equipo hecho a base de cheques de cheque Mary toda la afición del Bedia hay que hacerle el pasillo m cuarenta y cinco ir persona nueve partidos sin ganar

Voz 28 21:36 es normal que Ronaldo el expulsaron cinco partidos le quitaron un penalti que era injusto venga hombre venga venga ya eso es patético lo que hace los árbitros con no madre es mirar ver ayer el Barcelona como galo

Voz 2 21:54 bueno lo que se queja este señor los árbitros el Madrid los yo les de vergüenza y que diga lo que tienes hay que no sé quiénes que Madrid no lo han quitado un partidos desde cuando fue eso es mentira el año pasado le quitaron más de uno y más de dos que elecciones los los oye

Voz 0458 22:07 antes Jordi sí compañía cada

Voz 2 22:09 cada día nosotros nos debemos a ellos les tenemos que tratar con el máximo respeto y responder con la máxima profesionalidad a dos cosas que yo

Voz 0985 22:18 hacen nos dedican su tiempo y su esfuerzo para escucharlos por lo tanto que tengan también como todos vosotros una feliz entrada de año y que tengan sobre todo mucha salud y que siguen fieles a la red

Voz 1201 22:29 hoy también es el ratito

Voz 0239 22:32 lo vas a por ejemplo el jueves al debate es estéril gratuito de echarla bueno el debate podríamos prescindir de velocidad pero el ratito en el que los oyentes nos tiran de las orejas todos ponen

Voz 1201 22:42 Nuestro sitio unos dan cariño para mí son ratito de la semana Chad que run todo el agradecimiento no más claro claro tienen calado a evidentemente barcelonista Romero como gran madridista quieres que que no engañada no no puedes engañar porque es así los conoce muy bien ganamos has

Voz 0239 22:57 siempre tampoco no no no no sitio

Voz 4 22:59 ah últimamente lleva una mala racha seguro que

Voz 0985 23:03 ellos compartirán con nosotros Manu los mejores deseos también para la selección española en este Mundial que tenemos ya prácticamente a la puerta de de la esquina y que sea del Barça al que se del Madrid todos con la pasión y con la iluso

Voz 1201 23:15 no hay no lo gana España que lo han Italia en caso que no vayamos a Italia y además dice Jordi unos que el Barça

Voz 1938 23:22 el hotel kilos eso él tiene razón que que le pides a Romero al

Voz 0239 23:28 dos mil dieciocho mira yo no quiero que eso me enfaden todos esos de los que me estaba acordando

Voz 4 23:33 margen de algo que vamos a coincidir todos espero que todos de que España haga un gran mundial

Voz 0239 23:38 yo creo que esta época tan importante en el mundo del fútbol con dos animales como Leo Messi Cristiano Ronaldo nos debe una final de la Liga de Campeones de las quitó repito que con todo el respeto para el resto de los equipos una una temporada que se terminara luego ya con el Mundial pero que se terminará con una final de Liga de Campeones Real Madrid Barcelona sería del Código se lo merece completar un círculo que yo creo que que está tardando ya

Voz 1576 24:01 mira si no me perdona Talavera al Atlético no le parece bien que salió en libertad que sí que se puede experimentar el Roma y lo que es perder una afín al así contraer no rival tampoco estaría mal

Voz 1201 24:12 qué te ha dicho a perder ese juzgado

Voz 1576 24:15 puede perder bonobos era Atlético de Madrid con ganas de verdad en con muchas ganas de que llegue el día tres en Lleida el partido de Copa que debuté digo Costa que esta como auténtica bestia y ver qué puede dar de sí está Atlético de Madrid esperemos que el tema Mangué un poquito aparcado hasta el verano

Voz 3 24:31 te va a quedar aparcado no queda definitivamente sí pero bueno pero entonces López pero hasta el verano hasta el verano

Voz 1576 24:39 es Sarkozy está Vitolo no sé yo creo que esta Atlético de Madrid pinta bien a llega desde atrás no está siendo mucho

Voz 1501 24:46 el ruido y ojito ver cómo termina la temporada en Liga

Voz 1201 24:49 Antón pues yo le pido un presidente nuevo en la Federación Española de Fútbol que no tengo claro que para dos mil dieciocho luego no salgo yo creo que no va a quedar Ivonne ya que estamos que subo al Sporting digo esto como con el pequeño Pablo que yo me conformo con poco pero cuando pides poco el resto te sorprende con que nos dejen ir al Mundial de Villar dio la cumbre que vayamos al Mundial me vale que le pides a dos mil dieciocho

Voz 9 25:09 mira yo le pido que desaparezcan todas estas imágenes de violencia

Voz 29 25:13 en el fútbol que ha sido un año durísimo en ese sentido y ojalá seamos capaces de distinguir entre la violencia y el deporte y que no se puede mezclar de ni aprovechar el deporte para ser violento no hay ojalá el año que viene pues haya amenas imágenes de en ese sentido no aprovechemos este deporte pues para disfrutarlo y no para para utilizar

Voz 4 25:39 por fin alguien lanzó un mensaje de paz porque no son dos halal ojo

Voz 1201 25:45 mira que somos los primeros luego cuando estamos en la tele imagen tremenda pero ojalá ojalá no las pudo las la política de tampoco aprovecha exactamente ahora ojalá ante la amenaza

Voz 9 25:54 a la violencia es deporte utilizar el deporte como instrumento a mí no me gusta

Voz 1501 25:59 a Mario pues yo quiero acordarme como ha dicho Jordi del Mundial y de la selección española porque hemos disfrutado mucho a sus últimos años en estos últimos precisamente nos han eliminado demasiado pronto y las sensaciones que ha transmitido la la selección de Lopetegui ha sido tan buenas se ha recordado tanto aquel dos mil ocho dos mil diez sé que me gustaría volver a ver a España no te digo que es Juárez sólo gana uno no pero pero por lo menos hay otra vez en semifinales otra vez intentando llegar a la final incluso en la final fíjate hasta que aunque la perdiéramos firmaría volver a la porque porque es una sensación

Voz 0458 26:30 en que que que creo recordar después de de de circos que es que nos hemos pegado dos buenas leches en los dos últimos años vamos a estar ahí Marcos en Barcelona

Voz 5 26:38 no voy a ser original yo pido salud para todos los oyentes para para no está mal no está mal pedir la tampoco era para todos los que estamos bajo el larguero ahí refugiados cada noche y sobre todo no hace falta esperar aquí ya sé que Antonio y a ti te gustaría esa esa final entre Cristiano y Messi Messi Cristiano yo creo que disfrutar de Messi disfrutar de Cristiano hace cada tres días hoy en el Bernabéu mañana en el Camp Nou o en Mestalla donde sea porque estamos asistiendo algo realmente único es decir lo que lo que nos han dado estos dos jugadores no vamos a vivir nunca más Jordi no simplemente me gustaría que todos los que nos escuchan

Voz 0985 27:17 Nos citamos para dentro de un año aquí a la misma hora para celebrar con ellos la Nochebuena Jack y quedamos citado el millón largo de oyentes que tiene el programa para vivir un año entero lleno de pasión y acabar celebrándolo en la Nochebuena del próximo año todos aquí otra vez citados

Voz 0458 27:33 todas las cosas que haber dicho las iba a decir así que me puede decir que suba al Real Valladolid sobretodo que sigamos haciendo este sanedrín cada domingo eh con los que nos escucháis y con y con vosotros así que el domingo que viene bueno veo que viene mañana hay más Larguero lo mismo que viene ahora sanedrín esto no para aquí sigue la radio y sigue La Ser como decimos siempre feliz Navidad gracias por estar ahí siempre

