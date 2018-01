Entre Tiempos: Esperando la lluvia (05/11/2017)

Voz 1 00:00 entretiempo aunque hoy nos ha dado

Voz 0142 00:03 un poco de tregua y en algunas zonas hemos tenido que echar mano del paraguas no hay más que mirar al cielo al campo o a las reservas de agua en los embalses para encontrar la razón por la cual vamos a dedicar nuestro programa a la sequía aprovecharemos también para escuchar a algunos los meteorólogos que han pasado por La Ser y recordaremos campañas de publicidad para ahorrar agua contaremos con el testimonio de Carlos Velázquez metió Madrid en Twitter qué ha hecho de su pasión por la meteorología su profesión además como en cada entre tiempos me acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Ana más nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos

Voz 2 00:47 exconcejal

Voz 4 01:18 a ver

Voz 5 01:21 todo el mundo hablaba del incendio forestal crecía en que había sido controlado y se había reproducido en otros lugares el monte llevaba dos días ardiendo una ni se enteró de los detalles por la radio y la televisión los periódicos Traian la noticia en primera página el calor era sofocante aumentaba de día en día las flores sea costaban en los jardines y la hierba amarilla citaba incluso el cielo aparecía litro Humoso bajo los rayos de un sol implacable

Voz 6 01:55 hemos escuchado un fragmento de un libro infantil el tesoro del Molino Viejo en él una niña crías

Voz 1594 02:01 ha conjurado la lluvia para conseguir el gran tesoro que antaño escondió una Álvaro Molinero este texto que leí siendo una cría me quedó muy grabado describe a la perfección la angustia por la falta de agua y los estragos causados por la sequía que incluyen terribles incendios forestales según los da

Voz 0142 02:19 dos de la Agencia Española de Meteorología AEMET el último año hidrológico entre el uno de octubre de dos mil dieciséis y el treinta de septiembre de dos mil diecisiete se ha cerrado con un quince por ciento menos de precipitaciones respecto a la media histórica Carlos Velázquez que como decía al principio es Meteo Madrid en Twitter los explica no obstante que la sequía no es algo raro nuestro clima

Voz 7 02:41 pues realmente España efectivamente está sufriendo un periodo de sequía pero hay que tener en cuenta que la sequía es un factor que ocurre periódicamente en nuestro país de hecho no es nada excepcional tan solo hay que destacar que es la sequía más importante por lo menos de los últimos veinte años pero ya dijimos que el algún modo nuestro clima el clima mediterráneo se caracterizan por eso por periodos en los que las precipitaciones son más abundantes periodos en las que son esas precipitaciones son menos frecuentes y por tanto nos da lugar a este tipo de situaciones como las que estamos atravesando en estos momentos en España

Voz 0142 03:19 pero el que la falta de lluvia sea normal periódicamente no deja de ser alarmante las temperaturas suben las reservas hidráulicas siguen bajando nuestros embalses están al treinta y siete coma cinco por ciento de capacidad casi diecinueve puntos menos que la media de los cinco últimos años Carlos recuerda que la situación ya viene de lejos

Voz 7 03:39 parece que en las últimas semanas la sequía es tremenda en los últimos meses septiembre octubre hablábamos mucho de la sequía pero realmente es que esta sequía viene desde mucho antes llevamos ya bastantes meses arrastrando un déficit de precipitaciones que es especialmente evidente especialmente intenso en el noroeste de la península Galicia en el noroeste de Castilla y León también Asturias esa zona está recibiendo muy pocas precipitaciones y bueno hay que destacar también que muchas cuencas sus cuencas de ríos nuestra en nuestro país se encuentran ahora mismo en estado de emergencia el poco caudal que tiene el Ebro por ejemplo también eso de los ríos que transporta en estos momentos muy poca agua muy poco caudal es una situación que realmente es cuanto menos preocupante para las reservas hídricas de nuestro país

Voz 0142 04:28 qué nos espera para los próximos meses podemos ser optimistas

Voz 7 04:32 las previsiones estacionales que son previsiones que hay que coger muchas veces con pinzas porque son poco fiables nos apunta nos dicen a qué esperamos unos próximos meses en los cuales las precipitaciones rondarían lo normales es decir yo vería en general en términos generales en España

Voz 8 04:52 que lo normal para estas épocas del año

Voz 7 04:55 hay que recordar que venimos arrastrando ya numerosos meses en los cuales las precipitadas

Voz 1 05:00 les han estado por debajo de las

Voz 7 05:02 habituales y por tanto necesitamos que siga lloviendo eso en cuanto a las precipitaciones de cara a los próximos meses ya veremos si sacaban cumpliendo esas previsiones esperemos que sí sí pueden ser un poquito por encima de la media pues por supuesto mucho más agradecidos porque la verdad es que ya hay poblaciones que están sufriendo restricciones

Voz 0142 05:21 pero además de estar pendientes del cielo hoy de las nubes es necesario buscar ya soluciones para el futuro teniendo en cuenta los retos urgentes que plantea el cambio climático a esta situación se ha llegado según los expertos por los ineficientes modelos de gestión del agua por la falta de previsión de cultura de ahorro de un bien tan preciado que ha sido motivo de muchas guerras a lo largo de los años la huella de la sequía es palpable en el campo de norte a sur en nuestro país nuestro compañero Severino Donate hace poco recorrido zonas de Extremadura Castilla León Andalucía y Castilla La Mancha y merece la pena de verdad recuperar alguno de los testimonios que recogió por allí

Voz 9 06:05 pero parece que llevamos cuatro meses sin una gota de agua que tengo parece estar huertos que pues se cansó mueran de asco

Voz 10 06:16 el agua como este año no he visto ninguna cosa que sí hizo y el viejo de los que estamos aquí ahora yo tengo ochenta y nueve que hizo estuve ochenta y tres años cuidando ves pero no yo no vi que más que un año pero yo veo en octubre hice e hice es repuso la cosa se puede sembrar y todo pero este año mira ni sembrar pues la gente que está

Voz 9 06:50 pero yo no sé yo lo que recuerdo que de los días que más ha llovido ha sido hoy no ha calado ni dos centímetros la tierra de bases que de amor seis meses de sequía un hito de un como máximo de un litro Si llega y hoy pues no no ha llovido ni un litro siquiera para mí tan bien ni siquiera para quitar el polvo porque quita el polvo en la hoja de arriba de un poco de los árboles los demás debajo nada estás eco total cada año va va avanzando Marlasca

Voz 0142 07:26 en mil novecientos ochenta y cinco nuestro país también atravesaba una época de escasez de agua a pocos meses de que se hiciera efectiva la entrada de España en la Comunidad Económica Europea preocupados por la situación en el campo el programa Hora Veinticinco habló de la sequía Fermín Bocos daba paso a una crónica desde Pamplona donde Javier Martínez de Zúñiga describía la situación por tierras navarras

Voz 0626 07:50 hablábamos hace unos minutos recibíamos en realidad de los compañeros de Radio Bilbao las noticias que circulaban alrededor de la preocupación provocada por la sequía en toda la cornisa cantábrica problemas en definitiva de falta de agua como son problemas de falta directa de agua los que en estos momentos padecen en Navarra nos lo va a explica Javier Martínez unidades de Pamplona

Voz 11 08:10 buenas noches una parte afectada a toda Navarra el agua no ha hecho su aparición desde el pasado mes de mayo sitúa los embalses prácticamente pasa tira el pantano de Yesa por ejemplo es motivo de espectáculo para los visitantes que con las actuales cuotas de agua pueden presenciar los antiguos pueblos protegidos hasta las zonas pirenaicas amarilla quedan ir dejan constancia de la sequía sin embargo donde las necesidades se han hecho más patentes ha sido en las Bardenas lugar de pasto de abundante ganado ovino al que el Gobierno de Navarra debido abastecer con agua procedente de otras zonas para garantizar su supervivencia y a la vista de las circunstancias el propio Gobierno ha iniciado una rápida intervención vistiendo unos cincuenta millones de pesetas para la realización de varios pequeños embalses de cabecera que permitan la retención de mayor cantidad de agua cuando se produzcan las primeras lluvias pero esta circunstancia no parece todavía próxima las previsiones meteorológicas siguen apuntando a una situación sin cambios que puede llevar a importantes pérdidas en toda la provincia mientras los agricultores y ganaderos amanecen cada día mirando al cielo

Voz 0626 09:13 gracias compañeros de Radio Pamplona problemas en la agricultura hay problemas como acaban ustedes de escuchar también en la negociación comunitaria para insertar nuestro mundo agrícola hay también el industrial en la Europa comunitaria que esa vida para España y también para Portugal dentro ya de dos meses apenas dos meses a partir del uno de enero

Voz 1594 09:31 otro año de sequía fue dos mil cinco era entonces

Voz 0142 09:34 la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona que hacía la siguiente advertencia al comenzar el otoño

Voz 12 09:39 yo desde hace meses el Gobierno de la nación está probando obras de emergencia para esta situación de sequía que evidentemente se toman contemplando que no sea sólo este año el año malo que desgraciadamente no es esa la previsión que tenemos

Voz 13 09:58 este puede ser el inicio de un ciclo de sequía

Voz 12 10:01 los datos a estas alturas muestran que ha sido el año hidrológico más seco desde hace unos sesenta años

Voz 0142 10:08 se hicieron entonces necesarios los consejos para ahorrar agua pudimos escuchar

Voz 1 10:13 esta campaña de radio en vez de Boñar te duches T Iglesias tu coche haciendo con esponja hay bayeta nunca con manguera

Voz 14 10:24 gracias por cuidarle Lagoa y también por comprender que no ya hemos gastado ni una sola gota para grabar este mensaje pronto gota de agua al Ministerio de Medio Ambiente gota a gota se hace el río cargan la lavadora y el lavavajillas al máximo

Voz 1 10:37 no la cite el fregadero ni el inodoro y no permitamos que se pierda agua por culpa de fuga su goteo sin sin gracias por cuidar

Voz 14 10:45 el agua y también por comprender que no ya sólo la cuota para grabar este mensaje dos gota de agua Ministerio de Medio Ambiente acota el río

Voz 13 10:55 de todos con Ana Martínez Concejo

Voz 1594 11:10 los hombres y las mujeres del tiempo nos ayudan al el cielo a saber si debemos salir de casa con paraguas o no si necesitaremos chaqueta o abrigo si podemos celebrar nuestro cumpleaños al aire libre

Voz 0142 11:22 sin pasar un calor sofocante en los años

Voz 1594 11:24 el ochenta La chica del tiempo en la SER era Elena Marquínez que le llueve ni esto tiene pinta de que vaya a llover con fundamento los me enfade hombre no se me enfade la cosa Stasi mañana en la zona del Mediterráneo concretamente en Cataluña y Baleares tendrán algún chubasco aislado y de poca monta y puede que en Galicia algún chubasco de tipo tormentoso también pero con poco justo nada de nada en el resto por mucho que nos pese a la sequía por mucho que toda la cornisa cantábrica sea zona catastrófica y es que este ha sido un verano sin tormentas y un otoño con treinta y tres grados de calor en Bilbao que registraba las máximas con la misma alegría que se diría que esto va a cambiar lo sabemos todos pero tómese lo con toda la precaución que pueda porque de momento no hay ningún motivo para pensar que las tormentas que se deben por el Atlántico los entren de frente puede que al final de esta semana hay alguna tormenta pero no es eso sólo lo que hace falta he difícilmente arreglarán nada hay que contar además con el agobio que produce el viento de Levante en el norte entra con componente sur resultado suben las temperaturas y el aire es mucho más seco justo lo que nos faltaba verdad así están las cosas mañana volveremos muy buenas el suplicio que deben soportar los meteorólogos es que todos les macha que hemos a preguntas sobre la temperatura que va a hacer si va a llover o no va a llover la suerte es que a veces es una profesión vocacional como nos cuenta Carlos Velasco

Voz 15 12:50 esto me viene desde pequeño desde que soy un niño IS la fascinación no por los fenómenos meteorológicos especialmente por las tormentas empezaron dando miedo pero realmente al final han acabado gustando y bueno llegó un momento en el que realmente es afición que tenía el tiempo ya no sólo era disfrutar del mismo sino también investigar buscar un poquito más sobre qué ocurre en una tormenta no como se producen como se predice el tiempo que nos dicen las nubes todos los días entonces a partir de entonces fue una búsqueda de información practicamente incansable fue a estudiar o leer fue acudir a charlas cursos y empaparme un poquito más de esta ciencia que como yo digo siempre condiciona metodológicamente todos los días

Voz 1594 13:37 sin embargo a veces no está pagada tener que aguantar estoicamente nuestros lamentos sino no se cumplen los pronósticos durante veinte años nos dio la información meteorológica desde la radio Florenci Rey íbamos a recordará algo de dos mil tres Entonces

Voz 0142 13:52 es el Ministerio de Fomento la DGT entre otros

Voz 1594 13:54 el organismos alertaron de una ola de frío polar y un temporal de nieve en toda España que aconsejaba medidas extraordinarias al final no fue para tanto y el escritor Juan José Millás en La Ventana se quejó amargamente ante Florenci el mismísimo director general de la Ser que entonces era Daniel Gavela

Voz 13 14:13 los ánimos Lynn France Rey buenas tardes qué tal buenas tardes Florenci Juanjo Millás quiere hablar contigo Florenci buenas tardes cómo estás Juanjo tras empezar el año fatal es otro día nos es que iba a nevar en Madrid además dijiste la hora a las seis de la mañana no no no iba yo en un taxi dijiste mañana por ayer creo a las seis de la mañana nevar en Madrid chillón Juanjo yo no nos hizo lo hicimos todo todo no son de poner nada así va a España

Voz 16 14:54 la tiros inmensa además deciros que hoy la radio pero no lo escucháis eh

Voz 13 14:59 exceso

Voz 16 15:01 ahora es cierto porque dijimos que la la ola de frío iba a empezar por el norte de madrugada pero a la ciudad de Madrid la nieve no iba a llegar antes de antes desde primera hora de la tarde el mediodía oprime a la tarde finalmente y eso es cierto no llegó se quedó como lo cual no luz no anula el temporal es decir que no nieve en Madrid que no nieve en el ombligo del mundo no anula el tiempo

Voz 13 15:23 a Florentino está nevando tampoco en Cataluña no te pases que llama una persona para defender a Florenci Rey empezamos a su que su madre no sabes quién te llama para defender Florence Daniel Gavela esto es también un sistema a sus órdenes

Voz 16 15:44 se llama Daniel Gavela llama El director general de la que nunca jamás ha intervenido en la radio pero tratándose del tiempo me parece que es la cuestión más importante

Voz 13 15:54 en la radio pero Nierga adelante adelante Daniel

Voz 16 15:58 oye en serio en serio Florenci es el yo soy yo soy un hombre de campo y como todos los hombres de campo miró al cielo todos los días y lo que más me importa es cómo empieza donde es cómo cómo va a empezar el tiempo y os puedo garantizar que aunque estoy por el sol en este momento en mi despacho veo la sierra de Madrid cubierta de nieve pero con pero tal como lo anunció Florenci sois unos

Voz 13 16:21 tierra

Voz 16 16:24 es una cosas

Voz 0142 16:26 meteorológica en las sedes de Jacko Petrus al que ahora podemos ver en aquí la tierra de Televisión Española pero hubo una época en la que se encargó de dar el tiempo los fines de semana por ejemplo en el A vivir que son dos días de Fernando Delgado

Voz 17 16:40 el hombre del tiempo nuestro hombre del tiempo nuestro particular es Jacob Petrus buenos días al Ferrando bueno tiempo hace en Santander porque a Santander se traslada ahora el secretario general de los socialistas de momento calmado en el momento que armado Figaro es que como ha cambiado el tiempo en pocas horas porque de ayer pasábamos de lluvias a hoy hasta ahora cielos poco nubosos pero la verdad no hay que fiarse fue hay que fiarse porque otra vez vuelve a complicarse así que esta tarde vuelve a llover Icon

Voz 0142 17:07 el broche al tema de la sequía nos vamos a quedar con las palabras de Octavio Paz el escritor en mil novecientos noventa y dos dejó un mensaje especial para el programa Hoy por hoy hablando de la lluvia de la necesidad del agua

Voz 18 17:20 la lluvia produce sobre todo en la ciudad melancolía en cierta de que el famoso poema un dulcemente sobre la ciudad la tristeza pero las grandes lluvias las lluvias son por ejemplo en la India o los grandes lluvias de la maleta mexicana son lo contrario de lo lluvias orgía que con la gran revolución de la naturaleza pero lo mejor que he sentido frente a las de muchos años de Yucatán en México en la península al Insular de México particularmente seca árida pero en la cual también hay de pronto lluvias fuertes

Voz 1473 18:10 eh

Illa llegan a más que como cada semana se encarga de hablar con nuestros oyentes buena cola Ana

Voz 24 26:13 eso es ahí estoy atenta a las peticiones y sugerencias que nuestros oyentes nos dejan con sus notas de voz en el seiscientos noventa y seis seiscientos veinticinco cero cero uno en sus mensajes en el noventa y uno quinientos treinta y dos ochenta cero cuatro o escribiendo Sasser entre tiempos arroba gmail punto com y que nos cuentas pues hoy me quiero detener en nuestro oyente más fiel trucos es volverán cisco Palacios Sánchez Ana porque además el así se identifica el dice los dos apellidos siempre doy fe damos fe que no ha perdido ni un solo programa uno escucha escucha

Voz 25 26:44 imperfecto esto que hoy uno de octubre ayer sacarlo a Salvador Dalí en exclusiva un tío con amigos famosos es de toda España está claro que la voz de Federico García Lorca esta con su huesos que a mí tampoco me gusta conocer las caras de la gente que oigo siempre la radio se pierde magia por eso la entrañable Alselmo Mancebo me evoca a alguien así Asad perfecto todo lo que ha dicho Bob Esponja si Próxima estación Lucero y una buena selección de mujeres Príncipe de Asturias ir despacito el año ignora en hilillos sino y litos fije y había un concurso de los dos hermanos Bravo Morata en que un oyente decía una cosa misteriosa no los dos hermanos siempre el mismo tiene credibilidad animado inanimado animal de Getafe etcétera siempre adivinaba en ocho diez golpes una maravilla situ Soho bandido Azúcar Moreno la mejor con diferencia en Eurovisión gracias a su técnico Francisco Palacios Sánchez

Voz 26 27:39 claro sí sí sí que ha estado eh atento Francis Collins ha perdido una y creo además que teníamos otra sugerencia en el contestador es la que nos dejaba a Paula

Voz 27 27:50 yo me llamo pautas soy de Madrid había pedido voces y tal y cual de gente pues es cosas de estas dijiste que no estaba la de Miguel Hernández pero si está yo sí la he escuchado yo creo que para

Voz 0142 28:06 habla lo siento se se ha hecho un pequeño lío de nombres la voz de la que no había registro conocido es la de Lorca pero de mí

Voz 24 28:13 el Hernández sí sí que hay voz haya hecho una mezcla ella sí de escritores de todas maneras por si teníamos alguna duda Paula nos explica dónde encontrar voz de Miguel Hernández

Voz 27 28:23 la tenéis en Youtube podréis buscar buscar por voz de Miguel Hernández que hay muchas de oye que está en una arenga a los soldados y todo eso en la Guerra Civil es la única que espero que disponen

Voz 0142 28:43 Paula de agradecemos de corazón muchísimo tu sugerencia pero a los documentalistas es de que vayamos a Youtube para encontrar algún sonido determinado Nos da como sarpullido afortunadamente hoy tenemos el sonido de la voz de Miguel Hernández en nuestra Fonseca y además convenientemente catalogado así que así suena aparatito

Voz 28 29:04 muy bien