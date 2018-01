Entre Tiempos: ¡Tengo una idea! (12/11/2017)

Voz 0142 00:00 entre tiempos cada día pasan por nuestras manos objetos algún día estuvieron sólo en la mente de alguien que con ingenio y perseverancia nos facilitó la vida al hacerlos realidad el pasado nueve de noviembre se celebró el Día Internacional del inventor y con esa excusa vamos a hablar de inventos el inventores además como en cada entre tiempos me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Ana más nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos Ana Martínez Concejo

durante años en el colegio nos hicieron aprender listas de inventores que con el

Voz 0142 01:10 tiempo hemos olvidado sin embargo otros se han quedado para siempre en nuestra memoria Newton Leonardo da Vinci Edison Franklin Volta Morse o Graham Bell del que podemos escuchar su voz en esta grabación de abril de mil ochocientos ochenta y cinco hoy mi voz dice el científico escocés nueve años después de hacer la primera llamada de teléfono Bell grabó su voz en un frágil disco de cartón cubierto de cera durante ciento treinta y ocho años este valioso material permaneció en los archivos del Museo Nacional de Historia estadounidense en Washington hasta que en dos mil trece los avances en la conversión digital permitió un equipo científico extraer ese sonido y confirmar que se trataba efectivamente de la única grabación conocida de Bell ya que estamos en la radio también Marconi es de los inventores que no podemos olvidar de este ingeniero italiano tenemos su voz en la inauguración de la estación de Radio Vaticana en mil novecientos treinta y uno

Voz 6 02:20 en relación con las relaciones Cuba Caler transmisión que está bastante exime a Soler

Voz 0142 02:28 en este fragmento de su discurso Marconi afirma que ya desde sus primeros experimentos tuvo la fuerte intuición y la visión clara de que las retransmisiones Radio Tele gráficas serían posibles a través de grandes distancias y no le falló la intuición damos un gran salto en el tiempo y nos situamos en dos mil ocho Entonces el escritor José Luis Sampedro presentaba en La Ventana el libro la ciencia en la vida que había escrito junto al cardiólogo Valentín Fuster hablando de lo divino y de lo humano la conversación derivó en el ingenio de los chinos para esto de los inventos

Voz 7 03:06 que los chinos tenían la tendrían la imprenta pero les pareció una cosa Bulgaria ordinaria porque eran nuevos bloques de madera con los que se imprimía pero ellos pensaban que la caligrafía china de la cual hay bastantes estilos diferentes es una obra de arte por sí sola y desde luego estimaba mucho más la caligrafía la pólvora los mismo la pólvora la usaban para fiestas para festejos y fuegos artificiales iban a echar pero hombre a la guerra con pólvora

Voz 7 03:37 algo no la brújula no les hace falta para nada porque los chinos no tenían ningún interés en conocer al resto del mundo todavía en el siglo XVIII ocurrió lo siguiente ya en el siglo XVIII el Rey de Inglaterra envió una embajada China para enviar mandando regalos al emperador diciéndole que el le ofrecía la amistad y su colaboración inglés lo que quisiera y el emperador contexto dando las gracias prisión no que no quería nada porque Dios no necesitaban nada de nadie

Voz 0142 04:09 si preguntamos a quienes nos rodean cuál creen que es el mejor el invento de la historia tenemos respuestas para todos los gustos el ibuprofeno el mp3 la luz eléctrica la cama internet la epidural la imprenta las lentillas y cómo no el mobbing que ha cambiado nuestras vidas en muchos aspectos en los últimos años Martin Cooper es el ingeniero electrónico e inventor estadounidense considerado el padre del teléfono móvil recuperamos su testimonio en el programa La realidad definitiva una colaboración entre la serie Weiss que en verano de dos mil quince habló de aquel primer teléfono móvil

Voz 8 04:44 los hoy Martin Cooper el joven puede llamar desde el teléfono móvil luego mis compañeros y yo trajimos el mundo el primer teléfono móvil con este teléfono tienen miles de piezas desde antes de la invención del circuito integrado a gran escala el chip Enzo muy teníamos que que la pieza por ser Horse que ha vuelto a nosotros había un ingeniero por si algo fallaba Keystone celebró era muy poco fiable pues lo hago en poco tiempo e insisten en que creíamos y seguimos creyendo que la libertad es poder arreglan en cualquier parte animó debíamos demostrar que era posible crear un teléfono personal portátil como otras fui la mejor manera era fabricando uno Eso fue lo que nos llevó a crear el primer teléfono móvil estábamos ya a los ahí estábamos las calles de Nueva York el tres de abril de mil novecientos setenta y tres le acompañaba a un periodista que tenía que impresionar Al Qaeda sí que podría llamar a Joel Engel mi homólogo en el y merma en no fue así que cogí el teléfono y que su número ofertas sorprendentemente contestó MEX le dije hola Hola el soy Martin Cooper Martí responde anclado yo te estoy llamando desde un teléfono móviles unos de verdad un teléfono de manera portátil en silencio al otro lado de la línea Acerinox presupuso que estaría haciendo recombinan los dientes pero fui educado en ese terminamos la que fue la primera llamada hecha desde un teléfono móvil en público me sentí muy aliviado al ver que la llamada funcionaba funcionó nunca pensé que fuera un momento histórico

Voz 0142 06:35 y no todo está inventado por supuesto desde la Asociación del club de inventores españoles cuya web es inventos e inventores punto com no recuerdan que desde enero en este dos mil diecisiete se han presentado por el momento un total de tres mil inventos en la Oficina Española de Patentes y Marcas lo que es asignatura pendiente son las inventó horas aunque cada vez son más mujeres las que se animan a intentar durante dos mil dieciséis tan sólo cerca de un veintiuno por ciento de las patentes de invención fueron presentadas por mujeres otro dato a diferencia de lo que muchos piensan son los inventores particulares los titulares de aproximadamente el cuarenta y cinco por ciento de las innovaciones que se presentan en el registro superando a las de universidades y compañías con grandes equipos destinados a I más D por suena entre tiempos hemos querido hablar con Manuel con John que a priori no se definen como inventores

Voz 11 07:35 dentro como tal no yo creo con el inventó es algo mucho más mucho más allá no es simplemente una idea que hemos visto una ella con futuro esperamos que para el primer trimestre del año que viene estrella la carta con él es muy difícil nosotros en contacto con el club de inventores que es la gente que que no sea asesorado un poquito sobre estos temas pues te dan pistas dan cosas pero la verdad que sí es difícil el el empezar con ello desde que se te ocurre la idea hasta que la registradas eso tiempo de dinero es

Voz 12 08:06 en estos momentos en yo más bien no sé cómo suena de técnico no creo que es más solucionados no es más detectar un problema una solución con con un elemento más o menos novedoso diferente pero sobre todo que solución a un problema de detectado en uno en el uso o en el hábito al final en las personas no

Voz 0142 08:31 Manuel Lucas Nos ha presentado su invento para preservar la intimidad de nuestro teléfono móvil notable

Voz 10 08:37 yo estoy dentro se trata de una carcasa para muy que lo tiene una peculiaridad lo que hemos hecho ha sido añadir una pestaña para poder tapar el objetivo de la cámara últimamente se escucha mucho la noticias que somos atacados por y demás los que realmente podría inhabilitar lo que es la Cámara a través de Internet con lo cual lo que hacemos con la pestaña de evitar que es que puedan no está claro las cámaras

Voz 10 09:08 pues en mi caso la verdad que era algo que llevaban mucho tiempo dándole vueltas porque era algo que debería que estaban los lo portátiles no que la gente tapaba los portátiles pero yo no lo veía ponen un lado en los móviles vimos que era necesario nos pusimos en contacto con una casa de patentes dijo que no estaba registra la idea y decidimos registrarla

Voz 0142 09:28 John Santa Coma tiene varios inventos pero no somos fijado en dos de ellos el primero muy útil para no tener esa maraña de cables y aparatos que necesitamos para estar conectados a Internet

Voz 12 09:39 la sopa es bueno como el nombre lo dice es un soporte auto portan que suena muy rimbombante nombre y no es más que es un soporte que hubo una placa donde coloca líder pues el el router el módem el elemento de comunicaciones que tiene que estar siempre encendido y es bueno que tienen que estar siempre encendido para dar servicio y lo tenemos en casa hay siempre está promedios el suelo encima de una estantería encima una mesa está por ahí no hay entonces ahí bueno básicamente lo lo que es un es el hecho de necesitar estar que el cien por cien del tiempo encendido para dar servicio con quitarlo del medio y organizar el cableado

Voz 0142 10:25 a él se le ha ocurrido también la idea de un electrodoméstico para el cuidado del calzado

Voz 12 10:30 cuidamos todo tenemos armarios tenemos lavadora tenemos secadora tenemos a vajillas pero no tenemos ningún elemento que que que cuide de una manera integral el el calzado yo creo que es uno de los olvidados no y al final es la vía de entrada de de bacterias de su ciudad casi no en nones entorno doméstico donde en teoría estamos seguros lo que plantea lo que planteaste en este electrodoméstico es el cuidado cuidado integral desinfección de la suela cuidado de del exterior del zapatos pillado Tuni demás luego voy el de acción digamos y después pues almacenan no de tal manera que bueno se les saca más partido puse cuida mejor ya señor si cuidamos mejor el caso buenos cuidamos mejor nosotros

Voz 0142 11:23 a John le hemos preguntado también cómo surgió la idea de estos ingenios

Voz 12 11:27 creo que por ese afán de crear cosas nuevas soluciones nuevas a problemas existentes a nuevos problemas hay mucho por hacer mucho por intentar pero yo creo que es ese planteamiento de bueno estar atento a qué es lo que está pasando en el entorno y aportaron granito de arena es esta puede ser una solución que luego además yo creo que tiene sentido en la medida en la que de de esa labor de de creación de de novedad de de lanzamiento de nuevas soluciones con suerte contrabajo lógicamente mucho trabajo y con con con los agentes adecuados como Psicosis es que un equipo poner en marcha el Senado una empresa que lleve adelante el proyecto

Voz 0142 12:17 las efemérides apuntan a este dos mil diecisiete como el año del bicentenario de la bicicleta aunque hay discrepancias con este cumpleaños nosotros para no meternos en líos So en sesudas discusiones hemos traído a entre tiempos el nombre de Mariano Catalán que con seguridad es el precursor de la bicicleta en España para hablar de él hemos llamado Ángel Giner del Club Ciclista el pedal aragonés que de inicio nos va a situar en la figura de catalán con el que la historia no ha hecho justicia porque pocos saben que la cuna de la bicicleta en nuestro país está en Huesca

Voz 14 12:51 María nunca estaban es el introductor de la bicicleta en España Mallorca catalán es un error oscense que en mil ochocientos sesenta y siete recibe el encargo de construir una bicicleta bajo un bajo una demanda muy curiosa que ocurre que Joaquín Costa el político aragonés padre del regionales del regeneracionismo es enviado por la Diputación de Huesca a París a la Exposición Universal en plan de observador en calidad de observador allí Joaquín Costa y a la máquina de Pierre nicho que es en realidad la primera bicicleta que se construyó aplicándose en los pedales a una Adriana que llegó a subrayar para la reparación cuando va cuando acude a la Exposición Universal y el había trabajado dijo en un papel de fumar de este aparato lo manda a sus amigos de la tertulia la gente notables del Casino oscense tía allí ven lo que Hostalet manda dice bueno pues este aparato quizás el único que podría hacer algo con el que reproducirlo podría ser Mariano Catalán que junto con sus hermanos Hosseini comer después tenían la la Herrería más importante más solvente que insistía en Huesca

Voz 0142 14:16 cómo sigue la historia hasta llegar a esa primera de bicicleta que por cierto era un arma tos T de madera de más de treinta kilos que se probó por primera vez con nocturnidad a salvo de miradas indiscretas

Voz 14 14:28 qué gana Mariano Catalán el dibujo éste se apresura en el invierno de mil ochocientos sesenta y siete estamos hablando que se cumplen ahora ahora cumplirá las ciento cincuenta años a construir una aquella bicicleta aquel aparato más que aquí en secreto lo va perfilando sobre todo con madera y en una en una noche de invierno acude con su criado a la plaza de toros de Huesca la antigua plaza de toros bueno llevo a esta este aparato allí esconden hoy esta noche iremos a aprobarlo así sucede van ya se venga empujan marineros catalana ha subrayado el empuja ese suelo no en aquello no funcionaba venga otra vez más y después de mucho insistir cuando creía que lo estaba empujando el el criado pues resulta que ya iba autónomo ya funcionaba por su propia cuenta no es no se puede decir que fueron las primeras pedaladas que se dieron en España en la plaza de toros de Huesca a cargo de Mariano Catalán

Voz 0142 15:29 una marcha ciclista recuerda anualmente la figura de Mariano catalán también se rinde homenaje una vez al año aquella proeza de mil ochocientos sesenta y ocho cuando Catalá logró ir en bici de Huesca a Zaragoza

Voz 14 15:41 después este hace dos años también estamos realizando una cosa muy bonita que es la pionera no refiriéndose a Madero catalanes sino a la excursión que no a la pionera es una es una marcha que es para bicicletas clásicas digamos que nos acercamos en la medida de lo posible a lo que ellos hicieron con bicicletas antiguas de más de cuarenta años si nos vestimos también poco con con trajes de la época pero evidentemente no de aquella época porque para llegar al a mil ochocientos y pico pues no no a ver si ahí está marchas de estas clásicas sale a las tres de la mañana de Huesca llega a Zaragoza en fin es una convocatoria pues un poco restringida no vamos mucho vamos cuarenta cincuenta andará más pero sacuden de toda España es una bueno pues una convocatoria muy bonitas hace nocturnas de con bicicletas clásicas se llega a Santa Engracia en Zaragoza como llegaron ellos y en definitiva reivindicamos la figura de de este hombre

Voz 0142 16:43 mecenas y concursos son también palabras vinculadas a la creación y los inventos el dinero para poder hacer realidad una idea es fundamental aprovechando que lo de la publicidad Nos gusta mucho entre tiempos vamos a cerrar hoy este bloque con el anuncio de un concurso de inventores que emitía Mohsen Laser allá por el año mil novecientos ochenta y cinco un concurso de ámbito europeo además que patrocinaba thrillers

Voz 15 17:08 los que sabéis al premio Holanda aguarda vuestros trabajos aplicados a ellos el premio Holanda concurso europeo Phillies para jóvenes científicos e inventores ahora con más premios que nunca solicitan las bases en Palencia divisó

Voz 1473 17:28 ya está por aquí María Romero la María la nave

Voz 0142 17:31 cuéntanos qué lista musical te invento

Voz 16 17:34 dado hoy pues mira hoy me he roto la cabeza del estado buscando una manera de sorprender a nuestros oyentes y creo que lo he conseguido de reinventado esta sección que estará recogida nuestro Spotify claro pero bueno cuál es esa reinvención pues que en vez de una canción de cada artista hoy iban a sobrar

Voz 3 17:50 que incluso tres ven

Voz 0142 17:53 tampoco es una gran innovación está bien pero quiero decir que hoy hemos hablado en el programa de cosas un tanto mejor

Voz 1473 17:59 pues sí ya lo sé lo que pasa es que no sabe cómo dar paso a dos artistas de los que hoy vamos a hablar y es que ellos sí que se han reinventado musicalmente hablando empezamos con todo plástico tos relacionamos a los billetes con el falsete de Barry Gibbs pero no siempre fue así hasta mil novecientos setenta y cuatro no adquirieron ese sonido disco en los sesenta los Bee Gees apostaban más por una música al estilo Beatles que según cuentan en la revista Rolling Stone norteamericana jugaba con la psicodelia y el folk rock y Esther Cher Faye Dunaway reeditada en mil novecientos sesenta y siete es buena muestra de ello

Voz 0142 18:56 menudo cambio de registro Ramos ya te digo pero el siguiente cantante y su melena tampoco se quedan atrás

Voz 18 19:04 no no

Voz 1473 19:08 este Rey de las baladas tuvo unos comienzos bastante diferentes a lo que ahora mismo estamos escuchando sé y es que Michael Bolton ese Michael Bolton comenzó en el mundo de la música

Voz 19 19:18 casi en un rockero melenudo junto a su mandarlas Jack bueno muy rockero pero el tema ya demuestra su sensible hería que canta que que no puede vivir

Voz 1473 19:37 estamos pero se dio cuenta de que el rock no le daba ni un duro y casi en la ruina decidió que oye que también podía expresar sus sentimientos llevándose más dinerito publicitando su música además que no es el único que abandonó los caminos del rock con su disco David que en mi se convirtieron en toda una revelación del rock alternativo en España en mil novecientos noventa y siete pero casi una década más tarde los madrileños Dover dieron un giro bastante radical a su sonido repasaron a la electrónica los dejaron con la boca abierta

Voz 0142 20:19 no podemos negar que innovadores fueron que en su penúltimo álbum apostaron hasta por los sonidos étnicos

Voz 1473 20:25 es que el éxito tampoco es motivo de estancamiento a quién se la jugó en un momento de relativa fama sale bien

Voz 21 20:32 que venga lo haré

Voz 1473 20:40 a mí me encantaba esta faceta más de cantautora Shakira poco a poco fue cambiando su estilo comentó potenciando un poquito su lado más rock comenzó a experimentar también con el inglés del pop cada vez tuvo más presencia y al final se los encerrado en una jaula para revelarse como la diva del pop sí sí aunque yo a veces se ha perdido el hilo de lo que Cannes

Voz 0142 21:13 Weiss que dominó entendía

Voz 22 21:19 normativa pero Kevin

Voz 1473 21:23 son muchos los cantantes que abandonan el estilo original con el que comenzaron para lanzarse de lleno al sonido más popular a lo mainstream malo que triunfa para giro de ciento ochenta grados en de Katie Perry Katie Perry comenzó su andadura musical alabando las bondades del señor y asegurando que Dios prevalecerá por encima de todas las cosas una película pero quién le diría ella que se convertiría en una de las reinas del pop cantando que picaron ahí moderna ella había besado una década adquieren aunque para reina del pop Pascual la cantante

Voz 0142 22:08 con la que cierra en la sección y eso que comenzó

Voz 1473 22:11 la música country

Voz 22 22:13 mayoría fans sí

Voz 1473 22:19 pero poco a poco fue derivando al pop y terminó aceptando lo con los brazos abiertos en su nuevo disco que por cierto lanzó este pasado viernes experimenta de nuevo con su música más oscura más electrónica lo que está generando opiniones encontradas maten pero no nosotros dejamos que sean ustedes quiénes decidan si les gusta o no esta nueva faceta

Voz 23 22:48 la de pelo soy yo yo he sido lo Hidum me me ve ha sido pero yo tengo mi triunfo coche muchos Name pero tenía entró yo me llevo ocho coches Mimi

Voz 25 24:54 no no he hecho

Voz 0142 25:06 ya llegan a más con las peticiones que los oyentes nos dejan cada semana hola Ana que hola

Voz 1473 25:12 eso es aquí estoy atenta a las peticiones que no

Voz 0142 25:14 los oyentes nos dejan con sus notas de voz

Voz 26 25:37 bueno a ver hace hace poquito me enteraba ocasión cumpleaños de Maradona y a mi padre el encantada Maradona iraquí quería residente tiempos me podía echar una manita iraquí ponerme un cachito de sonidos relacionados con el creía que podría igual las muchas gracias qué cara tiene

Voz 0142 25:55 pues claro que podemos echarle una manita Pablo Mira hemos recuperado la llegada del jugador al aeropuerto de Barcelona cuando le fichó el Barça así hablaba de su incorporación al equipo culé

Voz 5 26:06 sí sí por supuesto frecuentemente de que me voy a esperarle

Voz 27 26:12 si esa camiseta sabes que se trate del mucho que vienes con una gran respuesta

Voz 5 26:16 María sobre espaldas sí soy consciente pero también soy consciente de que mi compañero también tienen que dar todo el Bores Sor sobre todo poniendo un poquito vamos a hacer el Barcelona campeón a mí

Voz 0136 26:30 un fichaje polémico por lo caro que fue aunque a Maradona parecía no importarle demasiado

Voz 5 26:35 José trabajo crear nace a Armando Maradona por el hecho de que hayas costado ser como mil millones de pesetas que forzó rendimiento futbolístico esto es una cosa que te preocupa no le impresionó lo pongo yo así que yo estoy tranquilo de la cabeza es de tranquilo esto no tengo un problema yo simplemente y si tengo que jugar pero ese contrato

Voz 0142 26:56 está claro que el futbolista daba mucha importancia al trabajo en equipo

Voz 5 27:00 seguro sobre yo creo que como jugador no no gana un partido y yo les doy yo doy importancia mis compañeros porque no no creo en el jugador de fútbol malo no creo en jugador de fútbol que tengo envidia yo creo de que el jugador de fútbol es esa ni

Voz 0136 27:17 en esta entrevista en el aeropuerto no faltó la nota de humor cuando los periodistas le preguntaron sobre su vestuario

Voz 5 27:22 Diego y tal como venido vestido más con futbolista aparece es una ejecutiva de una nada me vista a veces lo que pasa que te va cansado un poco del del bus el vestido casi todos los días que estuve ocasiones tuve un bar de zapato nada andaba de Simenon decidí ponerme esto no no ejecutivas

Voz 0142 27:53 es inevitable hablar de Maradona y no recordar su gol en aquel Mundial del ochenta y seis La mano de Dios el nombre con el que se conoce aquel primer gol anotado por el futbolista argentino en el partido entre Argentina e Inglaterra en los cuartos de final era el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y seis el partido terminó con la victoria de los argentinos por dos goles a uno gracias al llamado gol del siglo también marcado por el Pelusa Maradona

Voz 0136 28:19 europeo Diego Maradona declaró que el gol lo había marcado un poco la cabeza hay un poco con la mano de Dios y a partir de ahí la prensa mundial bautizó al gol como la mano de Dios escuchamos la narración

Voz 12 28:30 hasta luego

Voz 28 28:37 no

Voz 29 28:45 y precisamente si hablaban jugador de su expediente

Voz 0142 28:47 en el Mundial

Voz 5 28:50 podemos podemos mirarnos a la cara lo que estuvimos adentro de de de esa concentración de los partidos porque sabemos que hicimos poner todo dentro de la cancha de los lo dimos hubo mejores que nosotros hubo pudo cosas al margen del fútbol que que no perjudicaron Líbano ya ya está ya pasó oí saludaremos de de seguir aunque en el ochenta y seis con conocer

Voz 0142 29:12 pues ya saben si ustedes quieren hacer como Pablo y dejarnos tu petición pueden dejarnos una nota de voz en el seiscientos noventa y seis seiscientos veinticinco cero cero uno mensaje en el noventa y uno quinientos treinta y dos ochenta cero cuatro nuestro contestador o escribirlos a ser entre tiempos arroba gmail punto com ya saben que si está en nuestras manos encontraremos ese sonido e iremos conformando así nuestra particular evoca hasta la semana que viene Ana adiós gracias María Romero y hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy se quedan con el boletín informativo y después serconsumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene

Voz 24 29:47 eh