Entre Tiempos: Moda, ¿frivolidad o cultura? (26/11/2017)

Voz 0142 00:00 entre tiempos el mundo de la moda lleva irremediablemente asociado el estigma de la frivolidad hoy nosotras queremos sin embargo otorgarle el valor cultural artístico sociológico y económico que conlleva también sí así pues hablaremos de moda sin necesidad de subirnos a una pasarela

Voz 1 00:18 en o de mirar hacia la prensa rosa además como en cada entre tiempos me acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Ana más los ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos Ana Martínez Concejo

Voz 2 00:36 claro síguenos en de facebook facebook punto com barra entretiempo hosca pena téngase en Twitter arroba entre tiempos ser en Instagram Instagram punto com barra entre tiempos que apenas eh

Voz 3 01:09 no

Voz 0142 01:10 Nos consta que son muchos los que ven el mundo de la moda como algo trivial la minusvalora han por su carácter frívolo pero lo cierto es que la ropa la vestimenta el atuendo o como queramos denominarlo ha sido y es importante en una sociedad

Voz 4 01:26 sí

Voz 0142 01:26 Juan Gutiérrez es el responsable de colecciones de indumentaria del siglo XX del Museo del Traje de Madrid entre tiempos hemos hablado con él y nos ha explicado por qué cree que la moda es cultura

Voz 5 01:38 la moda es cultura y vamos a ver culturas cualquier acción humana dentro el contexto mire el desarrollo de la civilización pero en particular además eso creo que habría que no

Voz 6 01:52 bueno habría que tener en cuenta no yo creo que ya es una noción cada vez más extendida al hecho de que la moda no sólo forma parte de la cultura sino que tienen los valores una

Voz 7 02:03 las propiedades interesantísimas para el análisis del desarrollo social contemporánea y luego con otro lado bueno ha sido muy bien acogida por parte de instituciones culturales y de todo el mundo de la cultura pues por esa parte creativa tan importante que sobre todo a lo largo del siglo XX con con ya los diseñadores asentado es un poco como como creadores e a situación similar a la de los artistas pues pues bueno aportan esa importante perspectiva artística o creativa que hace donde se convierta en un objeto muy interesante a nivel estético a de todas las consideraciones de tipo sociológico antropológico que van aparejadas a las bodas

Voz 0142 02:46 que para la diseñadora Amaya Arzuaga

Voz 8 02:48 es industria o cultura estos que

Voz 0142 02:51 en Aba en dos mil ocho yo creo que es la

Voz 9 02:53 dos cosas es es industria porque eh para menos arte en el momento arte haces una colección para vender esa colección en el mercado no funciona pues creo que debes dedicarte a otra cosa

Voz 0142 03:05 efectivamente la industria textil es parte muy importante de la historia de nuestro país Juan Gutiérrez defiende el reconocimiento de este patrimonio

Voz 5 03:14 creemos que rescatar esa historia de tanta gente que estuvo trabajando desde una perspectiva empresarial económica yendo desde una perspectiva más creativa pues es importante a la hora de carros de una posición e inmerecida desarrollo histórico de la dura concretamente de la española que es nuestro caso quizá el principal objetivo no recuperar un poco la historia de la moda añora

Voz 0142 03:40 Economía moda van de la mano en una sociedad de consumo como la nuestra la creatividad no es suficiente el diseñador Custo Dalmau lo explicaba muy bien en dos mil diez

Voz 0449 03:51 bueno a ver la moda la moda es un sector es una industria que parece que es creativa cuando empezamos nosotros en esto hace veintinueve años sí que tenía un el trabajo el proyecto que tenía un perfil ampliamente creativo hoy en día yo te diría que la creatividad desplazada aún mucho desplazada por por por por la la la logística por el marketing no entonces es una industria mucho más compleja ahora que cuando empezamos entonces era suficiente con ser creativo con con ser imaginativo la gente debería buscar que hoy en día pues no es esto es mucho más complicado pues puede ser un gran creativo puedes tener una gran colección Un gran producto pero sino tienes la logística del marketing de saber vender de llegar a muchísimos mercados que con con un mercado local es imposible sobrevivir en un proyecto de moda hoy es todavía es obligatorio ser global pues pues es es que es es complicado no el proyecto

Voz 0142 04:46 por tanto hace falta más que talento la moda es negocio cómo concluye Juan Gutiérrez

Voz 7 04:52 creador puede ser damnificados excelente en muchos casos de creadores verdaderamente dos sigue habiendo que salen de las escuelas de diseño con una capacidad estupendo para interpretar lo que son las formas inventario pero claro eso tiene que ir aparejado con desarrollo empresarial comercial que a muchas creadores que normalmente cuando no no no atienden tanto a estas cuestiones pues generan enormes problemas en todo han frustrado muchísimos alimentos debido a esa complejidad a esa necesidad que tiene pues prácticamente cualquier marca de moda de esperar detrás un emporio económico fuerte que pueda tener pues esa creatividad es un poco como el mundo del cine no que requiere también de una intriga muy potente detrás de uno puede ser un director muy talentoso pero bueno haya un productor que ponga el dinero aquello nunca va a llegar

Voz 0142 05:40 en la trastienda del negocio de la moda y del consumo de masas están la poca conciencia ecológica y la explotación laboral hay un antes y un después de la ropa barata

Voz 6 05:50 por supuesto ahí además es un factor muy importante en relación con lo que me preguntabas antes y la moda es cultura o esquivo ligadas ahí está claro que históricamente se ha producido con la polución bastante peculiar que está muy marcada precisamente por por el abaratamiento de la producción textil no a partir del siglo XIX ya con el desarrollo industrial los tejidos paulatinamente haciéndose cada vez más barato es cada vez más asequibles esto en facilita por un lado permiten que la moda sea ya democratizado pero por otro lado ha hecho olvidar mucho la importancia enorme que tuvo el textil como como materia puro lujo no pensar que hasta el siglo XVIII prácticamente todos los tejidos será hablar es anales y una tela pues será tan apreciado tan costosa como como vamos el más caro de los bienes encontrose consideraban los tejidos prácticamente como bonos una manifestación o la principal casi manifestación de la riqueza de de los individuos y en la actualidad dos bueno eso lo ha cambiado muchísimo oí parte de la Funke aunque cumplimos también el museos de implantar en la hora de de valorar la moda como una forma cultural etcétera es volver a hacer entender al público no vamos al consumidor actual que está acostumbrado a ir a Sara levantar todos los las doy tocar todo lo demás pues va a hacerle ver que en otro momento de otros momentos de la historia eh eso no es no era tan accesible no no era tan fácil y pues bueno tener tanta tela para para jugar a ser los diseños etcétera

Voz 0142 07:27 tradicionalmente la moda sea considerado cosa de mujeres y como muestra un botón al entrevistar allá por el año mil novecientos sesenta y cinco al diseñador francés ya que las preguntas que le hacíamos en la SER tenían que ver únicamente con las clientas no se hablaba en masculino hay mucho

Voz 10 07:45 la señora que son Eide elegantísima se puede decirnos recuerda usted señor ya que lo cual ha sido la mujer más singular por su belleza o por su elegancia española la señora es una cuestión muy peligrosa que pongamos sólo tantas en plural empleadas sí hay muchas señoras Christian muy elegantes como a día de la señora la condesa de él la marquesa de Diana a la duquesa de Fernán Núñez is señoras Christian de la de las familias muy conocidas en España como los de Fierro de Urquijo

Voz 0449 08:27 qué contraste ofrece la mujer española con la mujer francesa en cuanto a la moda

Voz 10 08:31 yo creo que las señoras que siguen la moda de verdad la moda de gusto Idi simplicidad son muy parecidas en todos los los países la la Molas se diferencia cuando se trata de excentricidad

Voz 11 08:50 las cosas de mal gusto

Voz 1473 08:53 pero si no yo creo que

Voz 11 08:55 no hay mucha diferencia

Voz 0142 08:57 esa etiqueta de para mujeres es para Juan Gutiérrez una de las razones que ha contribuido a que la moda se vea como algo superficial considerarlo algo femenino le ha restado valor una pena que tantas veces lo femenino se vea como algo de poco mérito

Voz 6 09:12 al final es la cuestión de frivolizar la moda yo personalmente creo que tiene un sesgo de género bastante marcado el si lo que se ha hecho es restarle importancia a la moda en atención a su relación con con con los usos Si aficiones ni como toda vez que el hombre en el siglo XIX digamos que renuncia al hombre empresario no ese hombre ya que tiendo al capitalismo renunció a estas cuestiones relativas al apariencia cosa que ocupaban muchísimo hasta el siglo XVIII

Voz 7 09:44 pero a partir de te pues el hombre parece que se desentiende de todo lo que tiene que ver con la apariencia que empieza a verse como modo sin embargo se muy

Voz 6 09:52 el a esa toque ese aparato de disminución se vuelcan en el mundo de de la mujer la Funds

Voz 7 09:58 dónde de distinción son estaban sigue siendo

Voz 6 10:01 imprescindible dentro de la organización de la estructura de la sociedad pero sin embargo parece bueno pues eso que es una cosa que que en realidad sólo preocupa a las mujeres cuando cuando eso no deja de ser una a una falseadas bastante importante

Voz 0142 10:16 Modesto Lomba en mayo de dos mil siete pasaba por el programa La Ventana reflexionaba en torno a la idea de que la moda sirve para exportar imagen de país y le daba incluso un papel político al considerar que los diseñadores hacían país pero los que no

Voz 12 10:31 vamos en el día a día en los que no los vemos tampoco con esa espada de cada cuatro años a renovar que llevamos muchos años y seguiremos muchos años hemos pasado y pasaremos muchos gobiernos pues al final somos los que realmente hacemos país no la moda tienes es es elemento que es indiscutible no que los italianos lo han sacado la máxima y alta rentabilidad no que los americanos con nervios lo están haciendo ahora no es que países que históricamente lo han hecho desde París como con la moda no en España pues también tenemos toda la parte creativa que los podría permitir saques

Voz 0449 11:12 que muchos decir yo a veces me siento un poquito

Voz 12 11:15 custodiado porque no la tratamos

Voz 0449 11:17 es el cariño que deberíamos

Voz 12 11:20 por por las rentabilidades que tendría ni sí ni les sacamos todo el partido que tendrían la moda española la gran capacidad creativa que tenemos varias que tenemos de artistas de creativos la moda en dos mil siete en la SER

Voz 0142 11:36 Roberto Verino ahondaba en el mismo argumento le preguntamos si los modistos se sentían apoyados por el Gobierno de turno Ozzy como el cine por ejemplo se consideraba un sector castigado y poco valorado fueron

Voz 1828 11:48 nosotros creemos que la mejor manera de apoyar la moda como muchas otras actividades es buscar no las subvenciones directas sino la forma de que podemos hacerle frente pues a esa competencia tan enorme que tenemos de esos países que van por delante que tienen muchos más medios y que sobretodo que tiene mucha más experiencia nos pues intentando facilitarnos al menos que nuestra presencia en el mercado internacional no sea a través de un puro y duro ejercicio eh digamos de ponerlo todo por nuestra parte no eh el el el mundo de la moda tiene un enorme potencial de comunicación yo existía que la ventaja no solamente tienen creer que lo que a moda en lo que a vender países refiere que es la clave del país en todos los otros ámbitos que la moda es capaz de de comunicar yo creo que él lo retornos de las inversiones que se puedan hacer for apoyar la moda están siempre garantizados y en ese sentido obviamente siempre ha habido una enorme preocupación por todas las administraciones para apoyar para apoyar la moda y creo que la que la administración actual es muy sensible ciertamente creo en buena en al menos con buenas intenciones para que aquellos proyectos que sean de de verdad atractivos puedan tener el apoyo de la amistad

Voz 13 13:16 entre tiempos

Voz 0142 13:17 con Ana Martínez Concejo

Voz 2 13:19 los suministros

Voz 0142 13:23 es innegable la influencia de la coyuntura económica o del momento histórico en la forma de vestir de nuevo hemos recurrido a Juan Gutiérrez al que hoy hemos convertido en nuestro asesor desde el Museo del Traje

Voz 6 13:34 los estudios ahí son muy diversos sí que es verdad que suelen apuntar digamos ciertas Generalidad equipo pues bueno cuando son épocas de bonanza la económica parece que hay más tendencia a acortar los largos de las faldas un poquito más pero bueno esto es en general yo creo que son los estudios difíciles de comprobar difícil de de establecer una red la acción directa entre la situación económica y las formas de la talla en cualquier caso aclaró que la coyuntura socio económica en el sentido más amplio sí que determina pues bueno ciertas tendencias abierta y devolución de la forma del espiado

Voz 0142 14:20 en tiempos de crisis como ha salido a flote el mundo de la moda Ángel Schlesser nos dio la fórmula para la supervivencia del sector en dos mil diez

Voz 14 14:28 pues la moda en tiempos de crisis es como siempre hay dosis de imaginación dosis de realismo y pragmatismo siempre un cóctel de de de ilusión de realidad yo no no sé si realmente está terriblemente conectada a la situación económica con esa Historia de las faldas que suben y bajan no pero casualmente con la crisis yo creo que hemos vuelto a a mirar en esos años noventa en realidad pero sí realistas para mí francamente practico Si sensatos los más de las últimas décadas probablemente tenga algo que ver si se vuelve a no al básico pero sí a lo sencillo sea lo que perdura en el tiempo por concepto de calidad que cambia ambas era un accesorio en base a una combinación diferente

Voz 0142 15:19 como guinda a esta primera parte del programa vamos a escuchar al viejo profesor en uno de sus bandos en mayo de mil novecientos ochenta y cuatro Enrique Tierno Galván se dirigió a los madrileños para recordar que las buenas costumbres piden comedimiento y mesura en el vestir

Voz 4 15:36 el viejo decir poético con varia fortuna repetido que con la llegada de la primavera la naturaleza se viste con sus mejores galas encubriendo la más Ghraib seca desnudez del invierno con brillante copioso saludar no no tiene fundamento y como tal se repite la humana es pese que a veces con claridad repele lo que Natura lejos de cubrir descubre lo que ha la tapado de estafa se quede el más alegre descuidado gozoso vivir a que el tiempo invita nada atenta al alcalde que hacer respecto en dar a los orla ilegítima inclinación al discrepante es la quimérica confusión que ya dijimos dan despojarse como comparte estipular de escrupulosa atención ha observado el alcalde de Estadilla de conocí niños quimio reales y otras prendas que por respeto no se nombra no faltando poco en algunos casos para que tanto mozas como menos mozas en carnes que de no ocasionan se de este modo graves y super futuros daños pues quiénes es el pescado ante los coches Vivian alejan la atención de su principal menester arrastrados por el invencible decía de mirar con menoscabo de Haciendas peligro para la vida y aumento de la común confusión sucede más que el gran de polvo que la ciudad produce particularmente en el estío la quema donde el sol el revivir de las simientes y otros vegetales materias en la Urbana atmósfera amén de los humores a cuya expulsión la desnudes promueve ocasionan al pulidos llagas pos temas accesos plan parones males que según los físicos del concejo empobrecen Los suaves miembros y gentil Square por sus las vecinas de esta corte conviene por último añadida lo que ya he dicho que las buenas costumbres piden comedimiento mesura en cuanto al destaparse toca pues en esos lugares de común recreación ir flojo se que son las públicas piscinas como natural Angelo triste ya apetece los la ley Table exageran se los destapa vientos nos cuenta el decoro que cada unas impropio debe pide el respeto que la tranquilidad de los demás merece también a veces a caerse cuando los estivales calores son inmigrantes que alguno nuestros visitantes para libios descanso ya alegre al gazares regodeo se meten en cueros vivos el agua que llenan las plazas de las fuentes públicas monumentales de este ejemplo faltarían tazas sobrarían visitantes con perjuicio notorio para el buen equilibrado proceso de las vidas de esta Cor amén de con con estos medios según a esta Alcaldía el alcanza Rosales Lores lejos de bajar aumentan por lo que se conmina a moradores y visitantes a que no practiquen tan arañazos Giza en desuso confía pues el alcalde que durante el presente es tío visitantes andantes en Cor deidades vecinas y vecinos de esta villa de cualesquiera edad condición que sean salvo los ancianos de cansada y molida senectud tengan el debido cuidado en cuanto a lo que en este bandos aconseja sin caer en impropias moje baterías exageraciones ni afectación de estos Madrid a veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro el alcalde de la mili corto

Voz 2 19:31 sí que no se enreda en Facebook

Voz 1828 19:34 a punto com barra entre tiempos cadena

Voz 15 19:36 SER en Twitter arroba entre tiempos ser ir en Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena Ser

Voz 0142 19:45 la María tú eres una de las tantas que me ha convencido para hacer este programa eres muy defensora del la además así que vas a tener que traerme una lista a la altura de las circunstancias

Voz 1473 19:58 siempre además te trae una recopilación que recoge las últimas tendencias en esta de las uniones entre músicos y moda vamos ya te digo además traigo una pincelada de historias sobre los orígenes de todo esta cuenta en un artículo Magnífico de fashionistas uno de los medios más reputados nuestro de la moda eso análisis cuentan con ese gesto esto de las colaboraciones de las estrellas con la industria de la del se remontan hasta mil ochocientos cincuenta cuando se puso a la venta merchandising conformado por guantes sombreros impuso se cosas por el estilo con el nombre de la cantante sueca de ópera Jenny Lin que era todo un fenómeno en Estados Unidos vendía entradas como churros y te lo crees entonces fue ella

Voz 0142 20:37 la primera famosa que tuvo su propia línea

Voz 1473 20:40 no porque no queda claro que ya estuviera detrás de aquel merchandising si así fuera primera estrella en tener su propia línea de ropa allá por mil novecientos diez fue la bailarina y actriz de cine mudo Irene Castel considerada la mujer que mejor vestida de América Rolo el que fueron dos cantantes

Voz 0142 20:56 las que marcaron el camino de las estrellas musicales metidas a diseñadoras de las que hoy nos vas a hablar

Voz 1473 21:01 por si empezamos por una que le ha ido también en esto de la moda que ha dejado el faranduleo sicario les estamos hablando de la Spice pija Victoria Beckham que sí levantó en su momento recelos por su incursión en la industria textil pues se los quitó de encima de un plumazo yo ahora mismo su marca de moda es muy reputada incluso entre las celebrities y otro que también tiene su propio tinglado como diseñador Kanye West

Voz 2 21:35 que nadie pena

Voz 1473 21:42 al rapero estadounidense también le picó el gusanillo de la moda y aunque sus diseños hacen fruncir el ceño a más de uno pues mira ya ha presentado varias colecciones en desfiles por todo lo alto quizás la mejor canción del que no me esperaba para

Voz 16 21:54 nada que si hubiera lanzado al mundillo fashion esto siguiente canta

Voz 17 22:00 sí

Voz 1473 22:14 las nunca habría pensado que el tendría estas aspiraciones pero sí Liam Gallagher vocalista de Oasis vio el éxito que tenía su banda tanto en lo sólo como en lo estético ya que mucha gente imitaba sus atuendos y fue avispado y en dos mil nueve sacó la marca de ropa Pretty Green que no la escasos de lo está inventando

Voz 16 22:47 ya me extraña va a mí que nos sacadas a Beyoncé ya ya

Voz 1473 22:53 más tiempo no agradece que todavía no he hecho un programa hablando exclusivamente de ella por el momento te contaré que junto a su madre tuvo una línea llamada House Otirio con pero supongo que las cosas no debían ir muy bien porque cerraron la firma por la puerta de atrás en dos mil doce Eso sí millón se repitió el año pasado lanzó su primera firma de ropa deportiva llamada a Equipark y a su hija que se llama Ivy Blue ropa deportivas dicho es bastante habitual no este tipo de colaboraciones en el mundillo de la música hay pocos cantantes que no hayan hecho sus pinitos al menos poniendo nombre algún producto como por ejemplo las zapatillas de deporte por cierto los primeros músicos en conseguir un contrato de ese estilo que les permitió lanzar un modelo justo amenazado fueron Randy Annecy gracias a su canción

Voz 16 23:34 Veracruz civiles vidas

Voz 18 23:43 os creéis OC

Voz 1473 23:48 que digo yo que si ellos consiguieron un contrato con Adidas nosotras podamos componer una canción que se llama My Euromillón y oye que a lo mejor creo que esto no funciona así iría en fin una película como cerramos hoy la sesión pues con una cantante que colaboración de moda que toca colaboración que convierte en oro sólo hay que preguntar a los jefazos de fuma que la convirtieron en directora creativa de la marca deportiva o al célebre Manolo Blahnik vio como el deseo por los zapatos que llevaban el nombre de la cantante de Barbados llegaron a bloquear la web el día que se lanzó la colección limitada acuñada por los dos Illa

Voz 0142 24:21 sólo en el plano textil porque tengo entendido que el archivado que acaba de lanzar una línea de maquillaje Fenty Beauty que está siendo un exitazo total

Voz 1473 24:31 ya te digo que es la reina en estas lides que hoy también es la reina de esta lista musical que

Voz 16 24:35 eran nuevos en todo lo romántico estamos hablando de Rihanna

Voz 1473 24:38 esto es Love hombre no

Voz 16 24:41 Love on the Brain a mí me da pero por la señorita

Voz 0142 25:39 ya está por aquí Ana más hola Ana la OIT de tienes en algo que está muy ligado al tema de la moda la verdad eso es que mientras nuestro comentábamos para el programa de hoy nos dimos cuenta que por supuesto en el departamento de documentación teníamos guardado el momento en el que Pilar del Castillo ministra de Educación y Cultura entonces hablaba de sus intentos

Voz 16 25:58 dones de crear un Museo de la Moda lo recordamos una introducción general cuando una app

Voz 20 26:03 sensación de indumentaria de diferentes épocas estilos y procedencias geográficas pondrá el acento sobre la importancia que para los hombres ha tenido su propio envoltorio de alguna manera en todos los tiempos y lugares su riqueza y su variedad

Voz 16 26:21 como manifestación cultural pero más que en este momento

Voz 0142 26:24 queremos detenernos en la polémica que trajo asociada a este museo trescientos antropólogos y expertos firmaron un documento contra su creación así hablaba José Luis García catedrático de Antropología de la Complutense sobre el proyecto

Voz 21 26:39 no sé si esos que el Museo de Antropología que es el antiguo Museo del Pueblo Español pues obviamente viene trabajando con una metodología que se ajusta a los materiales que trata el Museo de la Moda pues nosotros no sabemos exactamente cómo va a hacerlo y como tiene que Bin plantarse si lo que se pretende es una integración de esos fondos una integración del personal una integración de las colecciones en el museo de de la moda pues no pues ahí están mezclando churras con merinas

Voz 1473 27:08 algo a lo que respondía así Joaquín Puig

Voz 0142 27:10 la Bellacasa director general de Bellas Artes

Voz 21 27:13 el Museo va a exponer sus colecciones de la mejor manera posible dando resaltando las piezas los conjuntos de las colecciones más importantes no es un museo de la moda es decir el Museo del Pueblo Español nunca ha sido Musée de la Moda no sé a quién se le ha ocurrido las prisa el Museo de la Moda porque nadie la usado ni siquiera a efectos coloquiales en esta casa

Voz 0142 27:34 aprovechando que en el programa hemos hablado con Juan Gutiérrez del Museo del Traje le hemos preguntado sobre el desprecio de los antropólogos hacia la moda

Voz 7 27:43 heredamos un poco esa esa concepción no porque es curioso cuando en realidad si aquí en nuestro país los estudios de con la indumentaria comenzaron de mano de antropólogos de grandes folcloristas de los años anteriores a la Guerra Civil como Luis de Hoyos que con los creadores realmente de la colección del museo descubrieron que el traje en la caso concretamente los trajes regionales adicionales eh bueno pues Geranín objetos interesantísimo de estudio no revelaban una cantidad de información que no otros objetos que a lo mejor habían despertado más interés hasta ese momento pues no se encontraba tan fácilmente entonces claro es curioso que luego con el desarrollo del siglo I a medida que la antropología hace la especializando en otras cuestiones que la moda va cogiendo fuerza como una industria autónoma ahí bueno con todos esos rasgos ascensos que que se le han dado entonces los antropólogos estas connotaciones relacionadas con la frivolidad está feminización que sea hecho de de de la ida del vestir etcétera Nos antropólogos encontraron con que aquello era una materia poco seria no

Voz 0142 28:53 está claro Ana que afortunadamente los tiempos han cambiado y hoy las cosas de manera diferente el Museo del Traje sigue en marcha y cada vez con mayor actividad casi catorce años después esto ha sido un inciso pero ganas sigues pendiente no de las peticiones de los oyentes hombre por supuesto no piensa en que desatiende sus peticiones sigo atenta a lo que nos cuenten con sus notas de voz

Voz 1828 29:14 N seiscientos noventa y seis seiscientos veinticinco cero cero uno seiscientos noventa y seis seiscientos veinte

Voz 0142 29:20 cinco cero cero uno también pueden dejar su mensaje en el contestador en el noventa y uno quinientos treinta y dos ochenta cero cuatro o escribirnos a ser entre tiempos arroba gmail punto com tiran los ese sonido que les apetece volver a escuchar y si está en nuestras manos y sobre todo en nuestra zona Uteca lo encontraremos e iremos conformando así nuestra particular evoca Teka hasta la semana que viene Adiós Ana hasta luego María hasta la próxima canción hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy se quedan con el boletín informativo serconsumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene

Voz 22 29:53 una