Entre Tiempos: La danza, el arte más olvidado (03/12/2017)

Voz 0142 00:00 entretiempo es la danza el arte más olvidado lo cierto es que desde dos mil ocho los espectáculos de danza han caído más de un cincuenta y seis por ciento Se ha perdido la mitad de los espectadores y más del cincuenta y cinco por ciento de la recaudación sin embargo preparando el programa nos hemos dado cuenta de que para la Fonseca de la Ser el baile no es de segunda al revés podemos encontrar en nuestro archivo voces de bailarines de casi todas las épocas de muchos estilos también por tanto vamos a escucharlos también vamos a hablar con el bailarín Nicolás Rimbaud con Violeta Fatás que es bailarina y cofundadora de la compañía de danza inclusiva pares sueltos Icon Rosana López del Centro de Documentación de Música y Danza además como en cada entre tiempos me acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Ana más nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que si Enel este programa no sería posible Ana Martínez Concejo

Voz 0142 01:31 la casualidad ha querido que justo en esta semana en la que entre tiempos ha elegido el tema de la danza para amanecer este domingo hayamos conocido que el bailarín Nico el español Igor Yebra va a asumir la dirección artística del Ballet Nacional sobre de Uruguay por eso será su voz la que no saque a bailar hoy en una entrevista en verano de dos mil dieciséis Igor Nos contaba en Hoy por hoy porque quiso ser bailarín

Voz 3 01:55 hombre yo tuve la fortuna de que de que mis padres adoraba adoraba en la danza no llevaban a ver espectáculos de ballet para nosotros no no era una cosa ajena lo que yo por eso digo la educación quedamos nosotros a nuestros hijos en casa o a los que tengamos cerca de nosotros y eso es importantísimo no entonces pues bueno al igual que yo era un niño que quería jugar al fútbol jugaba al fútbol y le encantaba el fútbol pues bueno lanza no era ajeno y un día se cruzó en mi camino y un espectáculo que me maravilló que era Espartaco además muy varonil a Cayo quiero probar eso fue probarlo indeciso no sólo quiero probarlos sino que me quiero dedicar a ello alucinar con poco esa es la verdad

Voz 0142 02:37 bailarina y coreógrafa cubana Alicia Alonso en dos mil ocho hablaba en la ventana de su primer contacto con la danza que le pareció una disciplina dificilísima y sin embargo se enamoró de ella para siempre

Voz 4 02:49 el mi padre al nuevo una aquí de Cuba del Gobierno cubano era militar y lo mandaron para la para fomentar la cría y una de Cuba ponerlas con con los caballos árabes ahí fue donde fuimos yo recuerdo que eso fue lo peor mérito que aprendimos porque mi abuelo nos pidió que era español el Santander él lo dijo me trae los de allá que hace poco no lo veo me dijo no sólo a mi madre y eso fue lo que aprendimos mi y yo en cuanto a Cuba en la Sociedad Musical había abierto una escuela de baile privado para los socios los miembros de la sociedad y nosotros fuimos madera Mi Payán socio de esta entidad ido solo fuimos a tomar inmediata inmediatamente claro en cuanto yo me sentí en ese salón de Bali era el escenario del teatro trasladamos allí como una barra es una barra pusieron todo alrededor del salón para cómo Sagarra de ella parece ejercicio o oía me costó mucho trabajo porque no entendía bien pero como me gusto fue como un reto que me dio el vale esto lo que más me gusta mínimo

Voz 0142 04:15 los bailarines renuncian a su infancia que se llena de sacrificio y entrega a la profesión que han elegido Ángel Corella en dos mil diez recordaba así su jornada cuando decidió que la danza sería su vida

Voz 1968 04:28 o sea cuando eres bailarín tuvo empiezas a trabajar yo desde que me convertí en Bailén

Voz 5 04:31 profesional a partir de las doce trece años empezaba a las diez de la mañana y no terminaba hasta las doce de la noche porque trabajaba desde las diez hasta las seis y media a siete de la tarde y luego a las siete me tenía que ir al colegio al colegio anormal porque había un colegio especial para para chicos que que hacían cosas de elite por la mano

Voz 6 04:47 Ana bueno yo llevaba mi casa a las doce Hola una de la madrugada

Voz 0142 04:51 para los que piensan que dedicar tanto tiempo y energía la danza una renuncia recordamos estas palabras del bailarín Julio Bocca

Voz 7 05:01 me ha dado todo no me ha quitado nada al contrario le dije he hecho más de lo que esperaba y nada estoy más que feliz con con lo que vengo haciendo no y sobre todo bueno poder llegar al final bien que lo quiero quiero lograr uno de la última función sea una función de la gente salga feliz y recuerdes

Voz 8 05:24 un bailarín arriba del escenario muchos bailar

Voz 0142 05:26 Inés y coreógrafos al referirse a la danza hablan del amor de la pasión por este arte en muchas ocasiones son los buenos maestros los que hacen que nos enamoramos de una profesión Víctor Ullate tuvo la suerte de cruzarse con una maestra así la proceso

Voz 1968 05:41 hora de ballet María de Ávila bailando jotas luego flamenco porque quería ser bailarín flamenco hasta que bueno pues gente como Antonio Gades dijo que que varía muchísimo para ello lo que pasa es que claro como en Zaragoza no había una escuela

Voz 9 05:56 de de de de flamenco pues me llevara

Voz 1968 05:59 a la que había que era una escuela de clásico y entonces bueno pues María María de Ávila María de Ávila me hizo amar la danza a pesar de que yo durante unos meses estuvo un poco contrariado diciendo pero sí que no que no quiero esto porque tengo que subir la

Voz 10 06:14 dieron a Haidar Lincoln si lo que quiero está patear no

Voz 1968 06:17 pero en seguida una buena profesora un buen maestro es aquel que inculca al niño ese interés por la danza o por lo que sea y hace llamar lo que está haciendo bien está esta señora

Voz 11 06:31 Diego palabras mayores porque es una gran dama de la dan ha sido el ganador adaptar la cual las respecto la quiero y le agradezco el haber podido llegar hasta aquí

Voz 0142 06:40 tú ya te ha nombrado a Antonio Gades otro maestro que en dos mil dos reconocía no ser un bailarín vocacional y con humor contaba porque

Voz 6 06:48 había dejado de bailar yo no soy bailarín por acción sean me dicen que yo de esas cosas hay que yo traigo la danza Larreina por las venas te viada envía de hambre que vida sea del sorteo de la novena dinares jorobado de de la falta de cal entonces claro por eso hablo desde otra perspectiva presidente de yo no creo en el Olimpo di en blanco yo me verle tirado así de bailar en el escenario de un nombre retirado sino que me he quitado de baila sabe por qué no cuerpos porque yo bailaba Fuenteovejuna qué hacía el TAD y hay una escena donde estaba a lavar al río esto hace que la rodilla no se frondoso venga con ella coquetear que levanta ya empiezas a bailar un día me doble la rodilla en el mismo escenario le dije a ella muy bajito digo guapa yo tengo edad para comprar Arturo lavadora no pasa

Voz 12 08:00 para venir al mundo aquí de CD Vajda

Voz 0142 08:07 nadie debería poner en duda el poder transformador del arte y la cultura sin embargo en tantas ocasiones pasan a un segundo plano y en concreto la danza como en una ocasión dijo Víctor Ullate en La Ventana es tratada peor que una hermana pobre

Voz 1968 08:23 peor que la hermana podría si esa terrible considera como bueno como un lujo no que yo me así como pues es Francia Alemania Inglaterra Holanda Bélgica etc etc tienen otras inquietudes los niños los llevan al teatro los lo hacen que estos niños tengan una formación y una res yo respeto porque lo primero que aquí en nuestro país dice ser ex bailarines lo primero que te seguían es diciendo hoy este será maricón

Voz 0142 08:52 fíjate tú que en dos mil cinco Nacho Duato expresaba también su pena porque no haya una cultura de danza en nuestro país

Voz 1607 09:00 nosotros solemos llenar siempre aquí en la Zarzuela donde se está yendo muy bien y por toda España tenemos ahora deben de Bilbao donde hemos también tenido dos días de lleno lo que pasa que no interesa tanto no hay cultura de danza yo por ponerte un ejemplo todavía no tenemos titulación superior comparable con músico cuando estamos el teatro que estamos en la cantina antes de ir a a bailar al Real dicen director de orquesta y maestro de la orquesta cuerpo de baile al escenario y porque no nos dicen maestros de la danza porque dice maestros de la música cuerpo de baile como si fuésemos

Voz 1968 09:32 comparsa campeonato marineros

Voz 1607 09:37 si no lo cómo es eso no te pasa en Nueva York en Alemania yo perdón Arturo ejemplo para que más gente mayor en Alemania se buena en Alemania en Alemania una mayor con dices que son bailarines por más o menos como si fuese los catedrático entiendes una onda pero con estudios importantes te quedan todos asombrados ante Japón por ejemplo tienen una admiración a la danza aquí lo sabe muy bien lo que es lo mezclan todo lo que se pueden creer que estas eran un estuvieron a bailarina hay además a qué te dedicas donde en un espectáculo de José Luis Moreno algo así como me parecen también muy respetables pero

Voz 0142 10:14 lo sobre la salud de la danza en España hemos hablado en entre tiempos con Nicolas Rimbaud bailarín

Voz 8 10:20 el coreógrafo y pedagogo no creo que nada

Voz 13 10:22 enfrente enferman básicamente porque España es uno de los países que más tipos distintos de danza tiene Flores la tradición en el Ballet de la danza contemporánea lo moderno al hip hop hay muchos tipos de danza hay muchos tipos de público lo que sí creo que le falta la danza es promoción porque cuando la hay pues de golpe se llena los teatros así que lo primero gracias por dejarnos momento de hablar de la danza y eso que que creo que sí a Cristiano Ronaldo le quitamos quince minutos diarios para hablar de danza pues quizás estén no se arruine nosotros dejamos

Voz 8 11:01 poco más de de oportunidad para qué

Voz 13 11:04 sin los vea los escudos

Voz 0142 11:06 Nicolas que ahora está bailando en el Museo Thyssen cree en la unión de las artes

Voz 13 11:11 yo lo que deseo en la división básicamente creo que es la forma de escribir una forma de transmitir de la forma de contar que da igual que sea sobre un lienzo que esa con tu cuerpo que sea con palabras son técnicas distintas obviamente no es lo mismo escribir un libro que escribir una coreografía pero sí para lo que quiero transmitir lo que quiero contar necesito de otras artes me podía aprovechar de ellas incluido que pasa lo mismo cuando otros artistas jugando cineasta necesita contar una escena de danza pues obviamente a recorrer un coreógrafo que bueno creo que estamos en la época que no importa tanto encajó darse sí lo más bien transmitir hacer pasas una idea un mensaje un concepto o no solamente la sensación da igual con qué con qué medio lo hace

Voz 0142 12:05 la compañía aparte sueltos nacida en dos mil catorce de la inquietud personal y profesional de la actriz Leticia Solanas la bailarina Violeta Fatás por crear en Zaragoza un grupo de investigación y creación en artes escénicas en el que participen personas con y sin diversidad funcional con Violeta hemos hablado de este proyecto de danza inclusiva que como nos ha explicado enriquece el discurso artístico pone en marcha mecanismos de transformación social

Voz 14 12:33 se en Santa en las fronteras de Alarte porque para mí Alarte es comunicación pero también es romper esquemas ampliar mentalidades explorar qué es la belleza y entonces cuando nuevos cuerpos nuevas maneras de funcionar de moverse de afrontar la vida entran al discurso artístico pues entiendo que sean a los discursos se abren nuevas posibilidades nuevas estéticas también pero creo que sea enriquecer el arte de esa manera también igual que el nuestro objetivo no estará práctico pero entiendo que las consecuencias pueden ser terapéuticas para la gente nuestro objetivo en principio no es de sensibilización social pero desde luego también es un efecto de lo que hacemos porque la porque por desgracia no estamos acostumbrados a que nuestro a los ambientes nuestras actividades nuestros círculos del día a día sean inclusivo es muchas veces el cosa cuando la gente sin diversidad funcional sin discapacidad viene a nuestras actividades muchas veces es la primera vez que comporta que comparten un espacio de igual a igual con personas con diversidad funcional entonces también eso es una experiencia fuerte reveladora emocionante lo que sea para las personas sin discapacidad que bien

Voz 15 14:08 entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 14:15 les invitamos a que conozcan más este proyecto en la web pares sueltos punto o RG para que vean una magnífica forma de hacer arte accesible y libre de barreras arquitectónicas comunicativas de pensamiento llevamos ya muchos minutos hablando de danza mientras no se escuchan habrá quién haya tenido en la cabeza bailarines y bailarinas de ballet clásico y otros a bailaores o bailaoras de flamenco Guillermina Teodosio Martínez más conocida como María Emma fue una bailarina y coreógrafa fuck que allá por abril de mil novecientos setenta y cinco no se explicaba en la radio la diferencia entre Elba

Voz 16 15:00 la danza españolas pienso marítima que hay cierta confusión en los términos empleados la danza clásica o el ballet blanco es una cosa y otra la llamada danza española y me gustaría que nos hablará de este tema

Voz 17 15:15 de estas diferencias bueno uno no es tanta la diferencia lo que pasa es que es eso es curioso que la danza española bien entendida la que debe de servir para al Valley

Voz 18 15:30 cine quede tener toda la capacidad

Voz 10 15:34 de estudiar exactamente

Voz 17 15:37 como una bailarina clásica tiene que tengan una formación yo diría que la danza hoy se llama Valley la danza clásica se llamaba Lepe pero es en realidad Dan Air danza académica esa danza académica es como en la música el feo y sobre esa danza cada académica que podemos llamar el caña Mazo es donde hay que borda todas nuestras formas españolas que son las más importantes del mundo empezando porque lo que no se creían que lanza española es el folclor el foco forma una parte una de las formas también hay una una u otra forma muy interesante para fusionar con el baile clásico es la la escuela flamenca que la escuela flamenca bien entendida

Voz 0142 16:24 ya que nos ha dejado clara esta diferencia sigamos con espíritu investigador vayamos a una institución donde podríamos profundizar sobre el tema de hoy es el Centro de Documentación de Música y Danza que conserva estudia hay difunde información relativa a estas dos artes escénicas allí nos atendido Rosana López nos ha contado con qué fondos cuenta el centro

Voz 19 16:47 el recogemos sobre todo fundamentalmente en bases de datos la información de la vida de dan a nivel nacional entonces nosotros hacemos un vaciado de las programaciones y entonces yo incluimos en una base de datos vamos creando eh vamos encontrando de esas de de este esas programaciones vamos encontrando los estrenos que se van produciendo en al año cada título nuevo eh que yo veo que no lo tengo es la base lo lo abro oí Iggy completo lo que se llama la ficha artística y nada hay recogemos información sobre tenemos programas de mano de las compañías ese realizan grabaciones con una con con la supervisión de la unidad audiovisuales y entonces se recogen declaraciones de de lanzar entonces esas grabaciones se relacionan con los estrenos entonces están todas las las están relacionadas entonces hacemos un seguimiento pues eso de la actividad

Voz 8 17:42 a nivel nacional para terminar la primera

Voz 0142 17:44 a parte de nuestro entre tiempos de hoy vamos a volver al pasado para hablar de una legendaria pareja del baile español que fue la formada por Rosario y Antonio durante más de veinte años triunfaron en los escenarios aunque como cuenta Antonio sí hubo una vez en la que les abuchearon

Voz 20 18:02 pero al recordar tu presentación en Madrid yo quisiera recordar la pitada más grandes de tu vida

Voz 21 18:08 la pitada más grande osea la única pitada detenido Sauer aquí en el Madrid exactamente en el teatro Lope de Vega pero fue una pitada este era un recital de Rosario y Antonio que sin apenas anunció porque se ha acabado augurar el teatro y creo que lo inauguró Conchita Piquer con un espectáculo concierto Piqué de momento

Voz 20 18:30 la afónica el portero cuatro día no puede actuar

Voz 21 18:34 y el señor rusas reta empresario del teatro quería aquí diésemos Store militares y que otros años Arreta sin anunciar nadie bailar teatro no se preocupe que las emisoras de radio inmediatamente los anuncian iban al IVA era cómo se llena el teatro bueno el público impaciente había pateado ante había gritado tal pero yo creo excesivo acallar al momento de alzar el telón se alzó el telón salimos Rosario yo vestido blanco un traje precioso hacer la danza número cinco de Granado y hay que empieza una pitada de un abucheo Terme

Voz 0142 19:00 el era Antonio Ruiz Soler Rosario era el nombre artístico de la bailaora Florencia Pérez Padilla a la que en mil novecientos ochenta entrevistó José Luis pequeño y antes de que llegue María Romero con su música merece la pena recuperar un fragmento de aquella charla Ros Fabio

Voz 20 19:16 Antonio la pareja comienza sois unos chavalillos cómo pudiste triunfar porque pienso aquí vuestros bolos es decir las galas tendríais un éxito grande en toda Andalucía pero en fin no pensaría ni siquiera en presentarnos en Madrid en el teatro con tal va ni nada de aquello

Voz 22 19:35 en aquella época no pero te hubiera sido una cosa en el Año XXXIII vinimos a Madrid al teatro Fuencarral

Voz 0142 19:42 entre tiempos con Ana Martínez Concejo ola amarilla qué tal han yo me esperaba que entraras baila

Voz 23 19:49 algo anoche y conserven embarcando tengo movimiento no

Voz 0142 19:51 brazos y piernas a los que manda él

Voz 1473 19:54 no no se me ha ocurrido y mira que lo hubiera hecho vienen porque se muy una del madrileño no te cuento ya con dos cervezas de como como vocero no vengo con algo mejor es toda una Master Class de danza en clave cinematográfica

Voz 24 20:06 se eh jugara todo eso ya lo he visto yo diría ha empezado a tararear

Voz 1473 20:20 esta canción imaginado subiéndose una farola y marcándose luego ese paseíllo de claqueta Chapero de la imaginación a la realización hay un buen trecho que tener el dominio de baile que tenía Gene Kelly

Voz 0142 20:31 si no está al alcance vamos ya te digo

Voz 24 20:34 había esto sólo lo pueden imitar con maestría los bailarines de la Alain

Voz 8 20:45 esto es complicadísimo en la escena hay muchísima gente muchos pasos yo no puedo seguir el ritmo lo confieso eh ya no sé dónde está mi derecha ni mis pierda te iba a hacer la broma de que bailará es como el señor Vance en Los Simpson

Voz 25 21:01 sin es

Voz 0142 21:03 con más

Voz 25 21:05 tras chorros para smoking van FETE perdida

Voz 1473 21:09 me ofrezco algo mucho más fácil idealista que baila quizás era mejor cantarla es la escena de Pequeña Miss Sunshine en la que la niña Soliz trata de conquistar a los presentes en un concurso de belleza infantil con un baile tan poco ortodoxo que los padres el hermano y el tío deciden salvar los muebles y apoyarla sumándose a la danza es

Voz 8 21:36 muy tierno queda claro que de baile no tienen ideas aunque de unión familiar salen bastante pero bueno mi nivel no están y eso quiero más en esto de ser la directora del programa cuánto te gusta te dire

Voz 11 21:54 Junts

Voz 1473 22:00 pues a ver si eres capaz de reproducir este Twist que se enmarca en Uma Thurman John Travolta en Pulp Fiction

Voz 27 22:05 que siguen ahí

Voz 0142 22:08 de ese estilo no me gusta años

Voz 8 22:10 de bailar un poquito más pegada

Voz 1473 22:34 pues ahora sí que te estoy poniendo en bandeja el baile de tu vida este clásico de Dirty Dancing pelado por Patrick Swayze Jennifer Grey ves esto sí que me vuelve loca pero

Voz 0142 22:44 con ese asalto final que que no me veo capaz

Voz 1473 22:46 oye no hay problema tengo un baile más sencillo que forma parte de una película que es un símbolo en sí misma y da igual cuántas veces la juegan en la tele yo por lo menos la de siempre y esas guiris

Voz 0142 23:18 mira yo no sé si voy a pasar la prueba que me has puesto está el baile necesito muchas más tablas para ser la bailarina que sueños

Voz 1473 23:26 no es sólo hay un remedio es ponerte a entrenar no dientes demasiado a la suerte dejándose la piel y los delitos de los pies como hacía Jennifer Bill encarnando a la portentosa Alex Owens en una película icónica en esto el baile plasta

Voz 11 23:42 sí sí eh

Voz 8 24:12 sí ya está por aquí Ana más que nos cuentas o mejor dicho que nos cuentan los oyentes hola Ana bueno pues esta semana nos ha alegrado mucho ver que cada vez tenemos oyentes más jovenes nos ha dejado una nota de voz Eide que tan sólo tiene nueve años mide lo que nos cuenta

Voz 18 24:29 nueve años en el colegio hemos visto día sobre Ole Gloria Fuertes que me gustaría aprende supo escuchar por aumentar un nueve por una vez gracias Ana más Marcos María Ana Martín de parte mía

Voz 0142 24:48 bueno pues hemos rescatado para ti algunos fragmentos de una entrevista que le hacía a Gloria Fuertes Manuel Amado allá por el año mil novecientos setenta y seis lo primero que hemos querido es que la escucha recitando es ella misma que te habla de su vida en este poema autobiográfico Gloria fuera

Voz 0538 25:05 test nació el Madrid a los dos días de edad pues fue muy laborioso El parto de mi madre que si se descuida muere por vivir mi a los tres años ya sabía leer a los seis ya sabía Mis Labores yo era buena hay delegada alta y algo enferma a los nueve años me pillo un carro a los catorce me pilló la guerra a los quince y se murió mi madre se fue cuando más falta me hacía

Voz 8 25:38 aprendí a regatear en una entrevista

Voz 0136 25:41 la que trataron temas sin duda profundos pero vistos con su singular naturalidad y espontaneidad en este caso habla del amor

Voz 10 25:48 era el amor ni tú estarías hay preguntándome en el yo aquí contestando de esos señores técnicos mirándonos existe el amor yo creo lo he dicho muchas veces en mis múltiples poemas me gusta que me preguntéis esto constantemente que es la esencia al para mí yo creo que para todo el mundo lo que pasa que el mundo Keren to make money hacer dinero más negocios más coches más piscina más finca hice olvidan del amor se puede vivir sin todo menos sin amor y sin aire y aquí de la existencia de Dios en el sentido de Dios desde el más allá no sé pero el sentido de Dios del más acá me sugiere que Dios está en tus ojos en el humo de nuestros cigarros Dios está en todos los lados sentido de Dios es que les siento por eso tiene tanto sentido es que no sé yo lo he lo explico mejor con mis poemas Dios está en la risa llena el llanto en el niño en la madre y en el que odia no tanto lo acabo de improvisar claro

Voz 0136 26:55 idea algo tan de actualidad todavía hoy como el Día Internacional de la Mujer que supuso para ella

Voz 10 27:00 cuando una mujer llega en cualquier país del mundo a conseguir una fama ojo hay que quitarse el gorro y sino se tiene gorro el peluquero porque esa mujeres un fuera de serie el G una mujer triunfe en algo en cualquier país sobre todo en los latinos e es que vale un horror a un hombre le hubiera costado menos el llegar a tener esa

Voz 0142 27:26 esa fama o ese nombre Eide sabes cómo se llamaba a sí misma Gloria Fuertes escucha escucha

Voz 10 27:32 me llamaba isla porque yo escribía poemas a los dieciséis años Ícaro cargo era una isla estaba todavía no no no estaba rodeada de nada más que de agua eh luego a esta isla que has sido que es Gloria Fuertes da fueron descubriendo la fueron pisando y acariciando también hablaba

Voz 0136 27:53 como creaba sus poemas lo compara con un embarazo es incluso con un tos salen de pronto

Voz 10 27:59 esto

Voz 0136 28:00 pero seguramente inconscientemente and

Voz 10 28:02 ha sido no muy pero elaborados por mí porque hay días que vivo siento salgo entro veo gente me emociono río yo no he escrito ningún poema pero a Stein visiblemente a como un embarazo el mi hija en Munguía está elaborando el poema del día siguiente que nace como el hipo como un estornudo poesía nace como eso como una tos sin poderlo remediar

Voz 0142 28:32 de si se podía vivir escribiendo poesía

Voz 10 28:35 ay Dios mío me da pena decir qué harán no sé un par de años quizá no más paro dos o tres años que vivo de la poesía muy humildemente muy franciscana mente pero me da pena decir esto así en este gran público oyente de toda España y parte del extranjero me da pena decir que hay muchos poetas tan buenos como yo que no viven de la poesía que tienen otro o por el pluriempleo no otro empleo

Voz 0136 29:06 buen aire esperamos de haberse acercado un poco más la figura de Gloria Fuertes ahora que la estás estudiando en el cole y ustedes hagan como Eyre yo sigo atenta a lo que nos cuentan con sus notas de voz en el seiscientos noventa y seis seiscientos veinticinco cero cero uno con sus mensajes en el noventa y uno quinientos treinta y dos ochenta cero cuatro esos email ser entre tiempos arroba gmail punto com pidan Nos ese sonido que quieren volver a escuchar Is están nuestras manos sobretodo nuestra Fonseca ya saben que lo buscaremos e iremos haciendo así poco a poco nuestras particulares evoca bocata hasta la semana que viene Dana Andrews hasta luego María