Entre Tiempos (07/01/2018)

Voz 0142 01:02 tenemos fácil el comienzo de nuestro pequeño homenaje a la radio para niños vamos a empezar por los clásicos los cuentos infantiles de los años cincuenta que se emitían a través de Radio Madrid a las cinco de la tarde la adaptación de estos clásicos era de Vicente Marco la interpretación del cuadro de actores dicen los que los escucharon que entre los más recordados están La lechera Caperucita o los tres ositos

Voz 4 01:27 érase un hermoso valle todo cubierto de farragosos bosques

Voz 5 01:31 han recogido y silencioso únicamente rompía este silencio el piar de algún pajarito o Si CEO de la fresca brisa en el Ramajo el lo más intrincado de aquel laberinto de árboles en un claro tenía una hermosa casita toda una familia de osos pardos juguetona y alegres y en su organizada vida todo su entretenimiento aparte de comer los tiernos retoños de los arbolitos era dar conciertos con su corneta violín y tambor

Voz 7 02:05 se diga lo de hoy en día para bañarnos en el arroyo Carlos luego al sol como

Voz 8 02:17 obligando

Voz 7 02:21 qué te parece Satur que toma qué te parece

Voz 9 02:28 la magnífica idea de nuestro pequeño le pareció buena la idea pero llega con retraso son que yo ya he hecho la sopa allí en la sala de lo que se deduce que las ideas de nuestro hijo son fiel reflejo de las mías y no se parece en nada hoy si tomamos a la mesa de tu padre se ponen sufrir

Voz 7 02:52 por lo menos te baldeo y a la mesa que yo también tengo mucha hambre pues yo tampoco soy más tripa ambos lados a Koné Icon gana

Voz 0142 03:09 alegría y contento tambor se emitía por Radio Barcelona para toda la Cadena SER quince minutos diarios que entre mil novecientos cincuenta y cinco y mil novecientos setenta y dos alegraron el medio día de los niños de la época así sonaba su sintonía en los años cincuenta

Voz 10 03:25 también por por tambores tambor higo

Voz 11 03:28 digo en Lincoln y eso el inicio Piolín personas humor Uribe y chico amigo nuestro amigo yo no soy el brillo violín personas a bordo

Voz 0142 03:43 su creador fue Armando Matías Guiu al que Joan Manuel Serrat entrevistó en una ocasión para el programa de Radio Nacional el gato con botas o IU recordaba la ingente cantidad de guiones que con inagotable imaginación escribió día tras día cuentos

Voz 12 03:58 tienes escribió usted escribí seis mil novecientos tanto de diecisiete años a uno cada día

Voz 13 04:06 qué menos estos días que no se sido tambor curiosamente votarían sino que coincidía que llevaba que admitió guapo tío día de Viernes Santo que único día osea mana que no se ha llevado año que él

Voz 0142 04:20 lo cuento llegados a este punto estaría bien escuchar la voz de un maestro de la radio como Antonio Calderón en mil novecientos noventa y uno hablaba de la programación infantil de los años cuarenta recordaba a Pototo Boliches los personajes que en las ondas hicieron las delicias de los pequeños de la época

Voz 14 04:39 con lo más trascendente de cara al futuro fue la creación de dos personajes que se amaron en principio de acuerdo con la idea jauja aquella empanadillas IPI nulo empanadillas era polifacético Eduardo lidera las aquí Pirlo el recién llegado Manolo no aquella en misión cumplió su función tuvo un ciclo vuelve a repetirse lo importante es que estos dos personajes Eduardo y Manolo significaron mucho en aquellos primeros momentos hasta el punto de que con ellos y sobre todo por iniciativa del golpe de Verdasco nació lo que futuro yo pretendía aquí conseguí después de mucho trabajo que se convirtiese departamento sección de producción o de realización puesto que Eduardo fue el primer realizador que hubo en la guerra y ellos estos dos personajes se convirtieron luego empató Toy Boliches fueron los presentadores autores realizadores totales de una nueva etapa de programa infantil sin duda mucho mejor que la Primitiva y titubeante jauja

Voz 0142 06:04 en Radio Barcelona tenemos el estudio autores esquí en honor al nombre artístico de Jusep Torres un famoso cómico y ventrílocuo que después de un periplo por América se incorporó a la incipiente Radio Barcelona cómico y rapsoda en diversos espacios emisiones infantiles recitado de poesía publicidad su popularidad creció cuando se convirtió en locutor oficial de la emisora sobretodo cuando creó al personaje de Emilio un niño de ocho años muy travieso que inventaba palabras y mantenía diálogos humorísticos contó esquí mili de ayudó en su labor benéfica durante diez años llegando a recaudar más de dos millones de las antiguas pesetas más de doscientas mil más

Voz 4 06:46 estas miles de juguetes y otros donativos llega apellido atraen leer dio cafre rinde cuéntale algo retire yo diría hoy es la Richter ayer el amor ya ya bello miro ordenó Terol Suter por me levanté agarró el globo terráqueo real la mezcla del maestro aquí quiero Lacan

Voz 0142 07:15 el Super Baby es el mítico programa infantil de los años ochenta que además fue el primer espacio musical para los más pequeños se emitía los sábados por la mañana y coincidió en el tiempo con el éxito y el boom de grupos y cantantes infantiles como parchís Enrique y Torrebruno botones pitos o Teresa Rabal en mil novecientos ochenta y dos presentaba el Super Baby Pepe Cañaveras y una mañana de enero contó con la actuación de la aclamado Torrebruno

Voz 0684 07:43 bueno quiero recordaros atención niños de toda España que seguimos esperando vuestros chistes en el apartado doscientos veintidós de Madrid ponéis Super baby apartado doscientos veintidós Madrid Nos contáis un chiste en una carta en una tarjeta postal podéis ganar muchísimos premios por ejemplo es un disco LP Un juguete llegáis a la gran final pues un televisor portátil en blanco y negro o un vídeo juego Phillies o un fin de semana con vuestros padres en cualquier punto de España animaros enviarme cuanto antes vuestros chistes a Super baby apartado doscientos veintidós Madrid

Voz 16 08:17 ya cecina cogerme siempre en el armario en las aulas estos va musicada Torrebruno que hoy será el invitado de su papel peli se fina tiene Perseo conmigo del cajones de de vamos a ver escenario el ganó uno

Voz 17 08:46 sí está

Voz 0684 08:49 a Torrebruno que hoy va a cantar para todos los niños hola venga Un besito para Torre Penélope que tú eres la presentadora Iván

Voz 18 08:58 cómo te lo juro Jose perdóname

Voz 0684 09:02 oye Torrebruno asestó hombre ha visto que presentadora más guapa me buscó Penélope eh bueno

Voz 19 09:08 Torre exime qué tal en Italia se están Italia tú en Italia así que has hecho con los niños de Italia saludar a todas las niñas detalle cuántos niños tenemos hoy en que viene a mí me dicha Revel que me va a contratar cuando hay sequía me llama porque estoy junto festivos a ver qué hago yo aquí

Voz 0142 09:25 el super Baby con José Antonio Abellán arrancaba con la peculiar sintonía de ladrido de un perro

Voz 20 09:50 los días once y seis minutos a través de la Cadena SER como cada sábado concretamente este once de enero de mil novecientos ochenta y seis segundos veinte años comenzamos pues hasta el súper baby estaremos juntos hasta mediodía serán entonces las once en Canarias para todo aquel que vaya olvidado ya que llevamos por este estudio en Madrid muchas semanas concretamente yo semanas el nuestros teléfonos el dos treinta y dos ochenta cero cero dos tres dos ocho cero cero cero con el prefijo noventa y uno si es que llaman desde fuera de Madrid hablando de discos favoritos de artistas favoritos yo creo que no hay duda el artista Vollard Pita este caso que más gusta a los chavales en España se llama mandón

Voz 21 10:43 ah

Voz 0142 10:53 así se podía escuchar a Madonna en el programa no era solo o música infantil la que sonaban el Super Baby también por ejemplo la música de moda en la lista de los cuarenta Principales incluso se hacían versiones de los temas más populares para promocionar el espacio algunos recordamos todavía el teléfono que había que marcar para hablar con el Super Baby

Voz 4 11:35 el prefijo noventa y siete buena madre

Voz 0142 11:39 al que se podía acudir como público en los estudios de la Gran Vía madrileña también cuando el programa salía al exterior por ejemplo el día del padre

Voz 17 12:00 no

Voz 1704 12:09 es una canción de siete de los pitos tú cómo te llamas vaya Bernard María del Mar ya Papa que las reglado fue

Voz 10 12:15 Insulza ni ser hay una muñeca que es un llavero una muñeca va pero bueno yo eso que sé a medio a Irujo me llamo Beatriz ni una botella de Cañada

Voz 1704 12:27 una botella de coñac papá por ejemplo Avery yo quiero saber regalos raros regalos raros tú que las regalado a papá yo le un reloj y como cuánto tiempos estaba ahorrando para comprar un reloj fue hace mucho tiempo Rando sin haber por ejemplo por ejemplo por ejemplo tú tuvo de llamas el ejercito José Francisco José ya Papa que las regalo yo trepidante en Tele Tabak tres paquetes más de lo mismo

Voz 0142 12:52 cómo han cambiado los tiempos Un niño contando en la radio que le ha regalado a su padre tabaco esto ahora sería impensable ningún escándalo

Voz 23 13:05 los tiempos con Ana Martínez Concejo pocas muestras de radio infantil o de radio dirigida a los niños podemos encontrar actualmente

Voz 0142 13:17 Baby Radio es una de estas rara avis hemos hablado con su CEO Juan José Flor que no se ha explicado que es baby Radio

Voz 24 13:25 pues mira me yo es una idea de que la sede los padres que vuelva

Voz 25 13:31 el mercado porque fuimos padre en ese momento allá por dos mil diez justo al mundo de la radio y ahí aparece nos dedicamos tenemos otro negocio relacionado con el tema educativo y de ocio de los niños nos dimos cuenta que no existía garra de infantil y al principio la verdad además a estos se suman buscamos el término Baby Radio hoy y que recaba que no estaba cogida en Internet la web ligada a los hombres honestos y si a partir de ahí pues fue prácticamente un año de creación de todas las la programación y todo lo que envuelve el Universo y Radio y desde entonces hasta ahora pues estamos con el con el proyecto

Voz 0142 14:12 considera que es importante la radio para los niños

Voz 25 14:14 tenemos dicho que frente a la tele la diferencia es que despierta la imaginación imagina sin niño que quién tiene entonces creemos que que emitir recursos para los niños M este medio y es importantísimo después hemos entrado también en el mundo multimedia no porque uno tiene que adaptarse a a la realidad pero pero creemos que que a través del sonido se puede estimular muchísimo a lo que sólo Aspe

Voz 0142 14:41 cuál es la audiencia de Baby Radio

Voz 25 14:44 ahora mismo tenemos fresco estamos en FM tanto en en la bahía de Cádiz como el Sevilla como el Madrid desde hace un año aproximadamente entre eso y las redes sociales próximamente a prácticamente un millón de de familia en España porque también me metí mojón el uso oralidad M me dijo estamos aproximadamente en trescientos megabytes

Voz 0142 15:03 Juan José Nos ha contado además que baby Radio es un recurso para las familias

Voz 25 15:07 que somos un recurso para la familia porque nosotros durante lo de esa programación acompañamos lo que es la rutina del niño me una herramienta educativa y de ocio para el pequeño para lo fue también somos una herramienta útil para el padre por qué porque al acompañaron a la rutina los padres con todos los que son padre saben que lo momento de la comida del bañito de de irse a dormir son un poco más complicado sobretodo con con niños más pequeños dentro lo que tratamos de nuestra programación acompañarle en ese momento servirle de ayuda para que para que un momento un poco más complicado sea más sencillo

Voz 0142 15:44 otro ejemplo actual de radio para niños pero además hecha por niños es la radio del cole que se emite en Onda Madrid los sábados en entre tiempos hemos hablado con Daniel Ortuño subdirector y presentador Él nos ha contado cómo surgió el proyecto

Voz 24 15:59 el proyecto de ley sobre el de unos talleres de radio quedaban colegio eh bueno pues cada quince días bueno durante unos cuantos meses el último día de curso e hicimos un programa especial ya emitiendo por streaming con participación de las familias será un día que había pasiones en el colegio yo tenía en el estudio que montaban y un aula a unos niños que la mis colaboradores tenía otras dos reporteros por el colegio con micrófono y bueno pues según términos al programa que que no había hecho un programa con niños había hecho un pedazo de programa con mis colaboradores sí lo habían hecho pues exactamente igual que unos buenos profesionales de forma pues muy natural y muy intuitiva incluso en las retransmisiones de las reporteras que estaba por ahí en ese momento me dije que había que saques que llevarlo a otro sitio que había que hacerlo bueno que que la gente tiene que escucharlo

Voz 0142 16:59 qué les aporta a los niños el universo radiofónico

Voz 24 17:02 la radio para los niños que es algo muy desconocido para muchísimos adultos les aporta un espacio de comunicación completamente diferente es diferente a estar en el mono en la pizarra en el pupitre diferente la comunicación en el patio de la comunicación en casa de la radio crea tienen muchísima magia aquí brillos impidió que es un poco el photoshop el sonido las permite ser un poco mejores es más divertido ser más ser más guay y desde luego crearon mundos imaginarios fantástico

Voz 0142 17:35 el beneficio es recíproco porque como nos explica Dani en la experiencia de trabajar con niños en este medio es impagable

Voz 24 17:42 ver ver las caras de los niños poder ver cómo disfrutan poder ver que de algo que no conocen a que les fascina es es increíble es un alimento es es es mucho mejor que cualquier alimento económico ir siempre les qué voy a los a los niños a los que les gusta mucho ya los que no les gusta a los niños a los que no les gusta o les gusta regular estaba días literalmente en muchas ocasiones bastantes ocasiones me dicen espontáneamente al término de programa que es la mejor una una de las mejor las experiencias de su vida que un niño espontáneamente cuando termines algo que no sabía que acaba para descubrir te diga es una de las mejores experiencias de mi vida es algo que no se paga con dinero

Voz 0142 18:26 hoy nos hemos preguntado porque casi no hay radio dirigida a los más pequeños iraní Daniel ha reflexionado con nosotros sobre esto

Voz 24 18:34 al no sólo la radio la radio infantil nunca ha sido muy abundante pero es que al menos hubo tiempos donde había programación infantil pero es que hoy en día no es cuando no te paras a pensar la gente que no es para pensar piensa que los niños tienen mucha programación si te gusta aprobación pero series y dibujos películas que nada más no existen programas para niños en la televisión no sé si contadas con los dedos de una mano eh es simplemente que no se presta atención a los niños niños en los medios de comunicación y opinión os él es infantilismo se les quiere llevar a la edad adulta o a la adolescencia es muy difícil encontrar programas de televisión de radio en los medios donde a los niños State consuela

Voz 0142 19:18 el como empezó en la radio el

Voz 24 19:20 el maravilloso en la radio como oyente con una radio que un que me regalado mi madre hermanos camión a cada uno ir Milla pues eso con once de once años ya escuchábamos un programa de radio hecho por niños separar a niños en en en Asturias todo lo conducía la la actual vienen a España doña Letizia que Irak pasamos de ser oyentes a participar en el programa petición colaboraciones en hacer ahí también uno está mi hermano mayor yo una sección del móvil para mí fue algo fascinante era la ilusión de la semana

Voz 0142 19:53 Daniel nos ha recordado los primeros pasos de la Reina Letizia en este medio allá por mil novecientos ochenta y cuatro en Asturias siendo una niña presentaba junto a su hermana Telma y otras compañeras de Cole un programa matinal infantil los sábados que se llamaba el columpio y que sonaba así

Voz 26 20:10 muy buenas pequeñina te Antena tres Asturias comienza el columpio Grenoble hoy de Marte y Telma tenemos dos bajas como veis os saluda Letizia cuando es precisamente la de Montserrat Caballé ya sé que la juerga ayer buenos días cómo te llamas

Voz 10 20:28 el a ver si adivinos estuvo el enigma la última llamada el todo o hola María catalana

Voz 0142 20:39 bueno y vamos justitos de tiempo así que directas al grano efectivamente hoy pisamos el acelerador ponemos nostálgicos rescatando el disco patitos feos publicado en dos mil dos en el que catorce grupos de artistas breves sonaron clásicos infantiles sí fue grabado con el muy noble cometido de ayudará a acabar con el maltrato infantil de por si parte de los beneficios se destinaron a tal causa pues dame unas

Voz 4 21:00 de horitas musicales de las mira empezamos con usted

Voz 27 21:03 infantil televisivo que es la banda sonora de Vicky el vikingo

Voz 4 21:06 que adaptaron con este puntito rock los que todavía fueran El Canto del Loco me encanta Nos salimos en la tele no nos quedamos con la adaptación dibujada del Quijote de Cervantes y con su tema principal registrado por Mago de Oz di de pareja en pareja y porque te tocan en este caso los que ponen voz a una de las canciones más tiernas de la animación infantil con los piratas en su versión de mimo Noda medio y y un bolo pasamos a un correcaminos al que ponen banda sonora Siniestro Total dejemos los dibujos terrenos no estaríamos en la tele y es que pereza fueron los encargados de recuperar el clásico tema que daba paso a la bruja avería hablando de clásicos

Voz 17 22:23 ha sido blanco

Voz 4 22:37 ese es Antonio Vega no si imponiendo

Voz 0142 22:40 la voz abaratará que es de esas canciones que lo sabes cuando aprendí esté no sabes quién te la enseño en Irán

Voz 4 22:45 dónde viene pero lleno sale de tu cabeza exactamente lo mismo que pasa con nuestra tema de cierre para el que no hace falta ni decir el título de la canción quédense con que la canta Javier Álvarez disfruten la

Voz 17 23:04 con todo muy bien

Voz 0142 23:18 muchas ya están por aquí Ana más buena ola que nos han contado esta semana a los oyentes esta semana nos detenemos en el correo que nos mandaba Silvia Sánchez a ser entre tiempos arroba gmail punto com y en el que nos decía esto All entretiempo soy Silvia os escribo desde Madrid soy una enamorada de Rosa Regàs y me gustaría preguntaros si poder rescatar alguna entrevista de vuestra fondo Teka en la que hable de su parte más personal gracias un abrazo pues si Silvia en nuestra forma Ateca guardamos varias entrevistas a Rosa Regàs pero hemos elegido para ti algunos fragmentos de una maravillosa entrevista que le hacía Juan Cruz en dos mil seis este comenzamos por la parte en la que habla de su infancia Joe

Voz 1846 23:57 a una niña

Voz 18 24:00 con el pelo pelirrojo muy pelirrojo

Voz 1846 24:04 creo que tenía bastante mal genio el sentir no genio me llamaban Speak Fire que me estallaba inmediatamente me enfadaba o me entusiasmaba rápidamente luego se me pasaba hay fui una niña que aprendió la mayoría de las cosas que se yo creo que las aprendí como todos el mundo en los dos o tres primeros años de mi vida cuando esto

Voz 10 24:29 un internado en

Voz 1846 24:31 en San Pol de vamos en el sur de Francia la época de la guerra española bueno era un internado bastante curioso en el que lo natural y lo pacífico o tenía preponderancia sobre todo lo demás la educación la instrucción se hacía así lo que te he contado de este libro que repasaba con el dedo era fue mi manera de aprender a escribir pero también aprendí o mi manera de aprender las letras pero también aprendí otras cosas por ejemplo aprendí que cuando haces una cosa que no está bien y no se trata de que te castiguen sino que de alguna manera te conviertes en una persona distinta de los demás que si hacen lo que tienen que hacer en este sentido de me gusta mucho recordar la anécdota del flan en el plato en el reverso del plato cuando hacíamos algo mal nos ponían el flan en el reverso del plato como para dar a entender que bueno no se trataba de castigar sino simplemente de de llamar la atención sobre que habíamos sido en un momento determinado distintos a lo que se esperaba de nosotros

Voz 0142 25:36 también hablaba de su familia ella dice no haber tenido una familia normal de pequeña por eso anhelaba tanto tener una familia propia algo que ella valora mucho no hay nada más que escucharla

Voz 1846 25:47 bueno yo yo no he tenido familia propiamente dicha cuando era pequeña hay supongo que esta ausencia de familia y digamos que tenía una familia intermitente pero no normal esta ausencia de Familia me hizo desear tener una familia Éste fue uno de mis grandes objetivos en la vida hay gente que me pregunta y tú porque era empezaste a escribir antes pusieron empecé a escribir porque tenía otras vocaciones que cumplir una de ellas era tener una familia que esto da muchísimo trabajo la ventaja que tuve es que como no he tenido modelo familiar pues me la he tenido que inventar Ivo no me inventa o la familia hay como tuve los hijos tan joven pues los tuve que educar al mismo tiempo que me educaban yo soy fui aprendiendo al mismo tiempo que les enseñaba no con lo cual hemos creado una un tipo de relación que todavía dura que yo creo que es seguramente lo más lo más más fantástico que tenido la vida no más que el éxito más que todo no allí no hay cosa que se pueda comparar a un paisaje de tu vida como el que yo tengo bueno por lo menos para mí para mi yo no lo cambiaría por nada

Voz 0142 27:03 también hemos seleccionado para Haití una parte más literaria donde hablaba de sus primeras lecturas mías

Voz 1846 27:09 se fueron haciendo los libros que leí cuando era pequeña yo tenía en la biblioteca de mi abuelo dónde íbamos a pasar los quince días en verano mes del verano había el abuelo había recogida en esta biblioteca pues todas las bibliotecas de de mis padres cuando se fueron al exilio de un tío que había muerto de de su madre de las novelas por entregas que debía de comprar su madre y entonces buscando en este libro recuerdo hay una deuda muy graciosa que hundía ahí estaba leyendo El idiota de Dostoievski o Cream Many castigo no me acuerdo yo debía tener doce años un libro encontré allí lo estaba leyendo entonces vino mi abuelo horrorizado parece mentira hasta es leyendo esto no se puede leer Mi abuelo que hablaba siempre de sí mismo en tercera persona decía El abuelo te dará el libro que tienes que leer y entonces empecé a buscar premia vuelo no había leído más que biografías de los hombres y célebres de Cataluña no había leído muchas cosas más de esto si éstos lo sabía todos pero entonces empezó a buscar empieza a buscar y entonces encontró un libro en francés que había traído mi padre que había que había vuelto del exilio había traído con sus cosas y que era Le Clézio que es uno de los libros más anti cristianos de la humanidad pero del como de las llaves de Sampedro le pareció que era un libro que yo podía leer ir me hizo una gracia tremenda porque empecé a darme cuenta de los intríngulis de de las sobretodo de las me enteré de muchos asuntos sexuales entre hombres por ejemplo por este libro que yo no tenía ni idea yo tenía trece catorce años informó me enteré de esta manera un poco confusa que uno se enteraba de las cosas cuando no tenía una base de conocimientos adecuados sí sí me de Roger D P Fire entonces empecé a leer y a todos los libros de Roser de Periférica encontré pero mi abuelo se estaba convencido de que me había abierto las llaves del paraíso con este libro

Voz 0142 29:11 Silvia esperamos que te haya gustado nuestra selección de sonido de Rosa Regàs ustedes ya saben hagan como Silvia Escribano Sasser entre tiempos

Voz 4 29:18 estaba gmail punto com digieren en una nota de voz en el seiscientos noventa y seis seiscientos veinticinco cero cero uno o un mensaje en el noventa y uno quinientos treinta

