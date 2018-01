Entre Tiempos (14/01/2018)

Voz 1 00:00 entre tiempos las hay de invierno y de verano aunque en una y otra época la esencia es la misma comprar comprar y comprar ofertas llamativos descuentos tarjetas de crédito que echan

Voz 0142 00:11 no montones de ropa y sobretodo gente mucha gente en tiendas y centros comerciales hoy vamos a hablar de rebajas de su historia también si les apetece les contaremos cómo se inventó la caja registradora imprescindible en cualquier comercio además como cada domingo me acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Ana más nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 2 00:41 eh

Voz 3 00:56 síguenos en retenes en Facebook facebook punto com barra entretiempo tiempos pena ser en Twitter arroba entre tiempos ser en Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Capello

Voz 4 01:09 así

Voz 5 01:13 carreras practicando en nuestro balance anual inauguramos hoy una gran venta extraordinaria de noventa poso balance que consideramos del mayor interés para usted en los actuales momentos le agradecemos que nos honra con su visita a

Voz 6 01:26 no se de guías carrera esto

Voz 0142 01:29 el texto del anuncio que cedería carretas utilizó como reclamo el dos de enero de mil novecientos cuarenta para anunciar sus primeras rebajas la idea tuvo mucho éxito días después de comenzar esta venta post balance es carretas celebraba la gran acogida de la campaña y que las señoras llenaran la tienda todos los días estos almacenes embrión de Galerías Preciados situados en la calle del mismo nombre en el centro de Madrid fueron fundados por el empresario asturiano Pepín Fernández a su regreso

Voz 7 02:00 Cuba en los años treinta tiempo después real

Voz 0142 02:04 sonó el Corte Inglés cuyo fundador también había conocido en Cuba esta práctica de descuentos y empezó a utilizar la palabra rebajas entonces la feroz competencia entre el Corte Inglés Galerías Preciados

Voz 7 02:16 popularizó las rebajas en la Fonteta de la SER conservamos una entrevista Ramón Areces presidente de El Corte Inglés en mil novecientos setenta y dos en ella

Voz 0142 02:26 José Luis peques le preguntaba por las rebajas

Voz 8 02:30 quién inventó las rebajas don Ramón Puig cien lo sabe desde los fenicios ya existían rebajas no podemos olvidar olvidar que el comerciante tiene que vender lo nuestro lo que nace nunca lo que y entonces en nuestra de nuestro poder en nuestras casas nuestros almacenes las mercancías cada día pierden valor pierde valor porque salen nuevas creaciones nuevas modas y nosotros tenemos siempre que estar a lo que en hacia lo que sale ir rebajando desvalorizó dando lo que tenemos en casa entonces lo que no venden las rebajas lo tira se vuelva a rebajar más inclusive enloquecer ser regala pero pero tenemos como norma como principio que ninguna mercancía esté en nuestros almacenes más de un año usted limpio en las estanterías como las plazas de toros limpian los corrales Exactamente mentes que

Voz 9 03:17 ese vende más todos los años

Voz 8 03:19 hombre en vez se vende más enero diciembre enero y en el verano junio y luego el que menos ponerlo es tiempo en el mes de febrero porque es un es un mes está es está entre invierno verán lo que unos no hay ninguno de las temporales es una cosa indefinida entonces el ves el mes peor para la es el mes de febrero

Voz 0142 03:36 la rebaja se convirtieron en todo un fenómeno social del que incluso se hablaba en el nodo en enero de mil novecientos sesenta y siete estas serán las ofertas

Voz 4 03:45 las rebajas quema

Voz 10 03:48 estos palabras mágicas que han convertido la cuesta de enero en una carrera de obstáculos para reponer los armarios con prendas flamantes por poco dinero los precios están a la vista aquí no engaña a nadie el que quiera picar que Piqué televisores desde siete mil quinientas pero más baratos aún están los trajes de novia el anzuelo tiene cebo de gangas en los grandes almacenes las señoras aguantan con abnegación empujones codazos y nervios para la mejor administración del presupuesto familiar así se evita que el dineros los en los bolsillos de Alvarito como hemos

Voz 0142 04:22 los oido tradicionalmente esto de las compras se ha relacionado con las mujeres por eso en tiempo de rebajas allá por mil novecientos noventa y dos podíamos ver en televisión un anuncio de Galerías Preciados como este dorados

Voz 12 04:36 dormía dormido conmigo pero amañadas levantado Maribel donde quiera que estés por favor llámame Ésta es María si alguien la conoce Valle la veo a alguien que se ha ido

Voz 14 05:04 Mario cuanto más lo será a partir de mañana muchas mujeres abandonarán su hogar comienzan las enormes rebajas de galerías y sólo mañana con precios irrepetibles y cantidades muy limitadas despide de Tolo

Voz 0142 05:19 en cada época las canciones de moda han sido la sintonía de los anuncios en tiempos de rebajas además los personajes más populares los más influyentes la serie son las películas de moda han puesto cara y voz a su publicidad por ejemplo este fue el spot que protagonizó la actriz Carmen Maura

Voz 6 05:38 lo que sí yo sino que no

Voz 15 05:42 con el años que deje de llover porque no me llamen por teléfono en el ascensor señores y taxis mío que se abren los semáforos que se ha participado ocho verde que separen la tierra

Voz 6 05:53 qué tengo que ir un rival incluso Iñaki Gabilondo participó

Voz 0142 05:58 en un anuncio de rebajas en mil novecientos ochenta y ocho

Voz 9 06:01 para la familia Sánchez ha estado en las rebajas no me diga doña Rosa que no ha comprado nada en las rebajas de verano de El Corte Inglés por supuesta Iñaki que yo también me he comprado Aldo de como siempre menos de lo que ella quisiera es que el Corte Inglés no sabe dónde Mínguez hay tanta variedad los precios están tan rebajados abandonan las rebajas los ojos las reincidir

Voz 4 06:19 vamos a ver vamos a dígame qué cosas le han llamado más la

Voz 9 06:21 mención pues las faldas los conjuntos las luces que selló la base promulga minifalda y quedaba muy bien sí sueño con tantos largos diseños colores adornaron algunos sabes que decidir

Voz 6 06:33 los precios ayudan a tomar esta difícil decisión

Voz 9 06:36 los precios menos que nada porque estaba todo partícipes hay faldas y blusas desde mil novecientos noventa y cinco el bermudas y unos pantalones muy ahí siempre pensando en lo dices que es verdad y tan baratos mil cuatrocientos noventa y cinco

Voz 16 06:49 bien que la sentaban por qué porque a mi mujer todas sienta muy bien lo que les sientan bien las blusas preciosas y que combinan con todo mira las ahí quizás con lunares con flores tropicales

Voz 9 07:01 bueno no vale que vais ocurrió el señor Gabilondo no no no no se preocupe a mi me gusta entrenar medios todo a Iñaki que amables este pues mire en la planta de señoras en un estanque a ella la derecha vimos unos conjuntos que para que contarle había allí una señora muy Gordan no se la imagina

Voz 18 07:22 así son los mejores del año en El Corte Inglés ni punto de comparación

Voz 0142 07:26 que citas como el Black Friday o el Cyber Monday empiezan a quitarle protagonismo a las tradicionales rebajas baten récords cada año un par de datos estadísticos los españoles gastamos en rebajas en tiempo de rebajas un tercio del presupuesto anual destinado a ropa además siete de cada diez consumidores confiesa que durante esta época de descuentos adquiere artículos que no tenía pensado comprar el Boss

Voz 20 08:11 hablando de rebajas

Voz 0142 08:12 tiendas consideramos que es un buen momento para conocer la historia de la caja registradora porque a alguien se imagina cómo se organizaban las tiendas y en ella pues hasta principios del siglo XIX lo que se iba recaudando se echaba un cajón y la contabilidad se hacía a mano un método poco fea hablé ya que el registro de las ventas estaba a expensas de numerosos errores y abundaban los hurtos de los empleados que fácilmente se guardaban el dinero en el bolsillo y no quedaba rastro alguno del delito vamos que ese algunos empleados tenían las manos demasiado largas era una ruina harto de que le robaran en su negocio el tabernero estadounidense James Viti veo la forma de registrar de manera mecánica precisa las operaciones de venta de su tienda la primera máquina que inventó era una especie de reloj con un teclado en el que las manecillas marcaban cantidades de dinero una marcaba dolares y la otra los centavos este prototipo no no tuvo mucho éxito pero Brit y lo mejoró quitando el reloj y añadiendo teclas con las cantidades exactas de dinero el inventos a patentó con el nombre atención de cajero incorruptible y eso fue en mil ochocientos setenta y nueve

Voz 7 09:36 en mil ocho

Voz 0142 09:37 cientos ochenta y dos un hombre llamado John Patterson compró dos registradoras para su tienda minorista en seis meses consiguió no sólo reducir su deuda sino un beneficio de cinco mil dólares así que decidió junto a su hermano comprar la fábrica las patentes de ritmo Patterson además mejoró el invento añadió la máquina un rollo de papel que fuese registrando todas las operaciones así cuando se pulsa una tecla aparecía una tarjeta con un precio perforada el rollo de papel marcado con columnas para los dólares también para los centavos

Voz 4 10:11 no lo ha entendido para que quede más claro con una

Voz 0142 10:13 ejemplo cinco agujeros en la columna de un dolar indicaban que se habían hecho cinco ventas por esa cantidad de dinero ahora más claro verdad difícil entenderlo se puede decir que las máquinas registradoras se vendieron como churros Patterson acabó convirtiéndose en un nuevo mesías de los negocios

Voz 7 10:34 se puso como meta vender una registradora por cada cuatrocientas personas y para ello

Voz 0142 10:39 se ideó nuevos métodos comerciales que incluían un manual de ventas la formación específica de sus vendedores y por supuesto la baza de la publicidad los anuncios de la época mostraban un chimpancé y un caballo operan con una caja registradora para demostrar lo fácil que rechazarlas en fin lejos quedan aquellos primitivos artefactos que ya son sólo objeto de museo hoy en día gracias a la tecnología ya son aparatos electrónicos con lectores de códigos de barras escáner detectores de billetes falsos e incluso con contadores de dinero en efectivo por peso

Voz 21 11:27 tú tema está hoy en voz los White Juan que más Dei el Dow tú eres Pedro este empleo

Voz 22 14:15 síguenos en redes en Facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser pianista Instagram Instagram punto com barra entre tiempos cada vez

Voz 6 14:28 hace ya están por aquí María buenas

Voz 0142 14:31 a la que hoy se lo hemos puesto un poco complicado porque una recopilación musical relacionada con las rebajas pues no es fácil de conseguir

Voz 1473 14:38 es anime da pero por las señorito y a pesar de todo resuelva la jugada y te traigo una lista de canciones que no hablan de rebajas pero recogen el espíritu dio mucho ya hizo conocido en todo comercio que se precie que es el dos por uno como como como el dos por uno musical sí sí porque te traigo canciones que bien valen por dos porque cuentan con Sampe Els con fragmentos de otras canciones aunque mira para ser sincera esta idea la rapiña y un poco de aquí no

Voz 9 15:02 el técnico Marcos Granado Marcos saluda

Voz 1473 15:04 yo raíles vienen porque yo no sé si te acuerdas

Voz 6 15:07 hace un par de programas antes de vacaciones puse esta vez me acuerdo me acuerdo una canción muy potente verdad

Voz 4 15:16 bueno pues cuando acabó el programa Marcos me comentó que un fragmento del tema concretamente

Voz 23 15:22 los parte de esta canción de Ekin

Voz 4 15:38 amiga de ahí lo del dos por uno la canción de Kanye conteniendo el Samper de Crimson aquí incluso te puedo decir que es un tres Pocholo Lolo entendido porque buscan información pues resulta que ese coro femenino que suena de fondo también nace de otra canción de un grupo que se llama continente Numbers IQS solo que un poquito más acelerada oye pues la idea me gusta bastante dame más ejemplos la verdad es que muchísimos de por sí hay una página dedicada a esto usa Apple que señala cuáles son esos fragmentos y que como curiosidad dice que la canción más empleada de la historia el y miembro desde de Winston sea empleado la friolera de dos mil setecientos noventa y cinco veces en serio entonces creo que terminaremos antes diciendo en qué canciones no aparece pues mira como tampoco queremos aburrir al personal vamos a pasar a otro ejemplo muy reciente el de este ex de Miller cantado por Riera

Voz 24 16:36 va a buena Baixas dos bala quieres va va va

Voz 4 16:45 bueno pues yo uy estoy guitarra la conozco yo o porque forma parte del archiconocido María María era como yo

Voz 20 16:56 de Carlos Santana

Voz 4 17:07 pero si hay unos reyes del empleado eso son claras

Voz 26 17:11 alguien

Voz 0142 17:19 sin vuelves a traer a tu robots favoritos del programa y todavía no me han traído cantidad

Voz 4 17:23 y lo que te queda en fin no sé si canción de edad Fang que no tenga base en otros temas islote a poner un ejemplo la voz robótica de esto que suena Technologies es una pequeña reforma hecha al Video Games de Ronnie Jones

Voz 27 17:40 realmente

Voz 4 17:45 hablando de Video Games sabes que Lana del Rey también tiene una canción que se llama así

Voz 28 17:51 eh sí

Voz 4 18:03 sí fue una de las canciones que la lanzaron al estrellato bueno pues otro grupo que también te presenta el momento monarquía hicieron una versión muy curiosa porque no es que incluyeran un santo el suyo es que a una de sus canciones propias definir alive le quitaron su letra le añadieron la del videoclips de Lana del Rey que casaba a la perfección y les quedó una versión más que reseñable entonces a este caso ya no se le puede considerar samplers nótese decir yo creo que no que entraría un poco más en la categoría de Mashad que es la unión de varios temas en uno solo para poner el ejemplo más claro te traigo a un duo electrónico británico llamado insólita que mezclaron a las después Chari con las cantantes brandy Mónica y este resultado me encanta creo que encaramos Un final de sección en plan bailó para los que estén yendo ahora la cama o los que estén despertando pues que lo hagan por todo lo alto que vamos a ver a Nat tú eres discotequera mientras no me pongas reggaetón si me gusta lo has bailado todo desde toda la estancia bueno sino todo un noventa por ciento polvos entonces esto te va a encantar porque seguro que lo has dado todo con esta canción

Voz 6 19:56 por supuesto yo con corona me dejado los pies y las caderas

Voz 4 20:00 hay que eh pues después de Corona seguro que más de una vez ha sonado snacks a mí me ponen esto bailando íbamos el combo perfecto pues entonces el tema con el que cerremos hoy te viene como anillo al dedo porque ese como existe vamos ya te digo mira ya te lo han dicho Obregón unas improvisaciones Fathi lonas para recuperar la voz del cantante después de una temporada pachucho les llevaron a hacer la combinación perfecta entre los dos temas de Corona ellos nace el resultado se llama of the night y la banda que obró el milagro Bastidas

Voz 20 20:53 inicio el punto com hazlo Rice tú

Voz 6 23:15 ya está bien ya está abierto

Voz 13 23:19 eh

Voz 0142 23:21 ya está por aquí Ana más hola Ana hola qué tal que es sonido recuperamos hoy en esta semana Ana venimos muy literarios de de ser el efecto de todos los libros que nos han dejado los Reyes Magos por eso queremos hacer un pequeño homenaje a Umberto Eco que esta semana cumpliría ochenta y seis comenzamos entonces con un perfil que hacía Joan Solés del escritor con motivo de su fallecimiento el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis

Voz 0946 23:45 con Berto eco empezó a escribir artículos de prensa muy joven con el seudónimo de da luz a lo largo de su vida publicó siete novelas cinco obras infantil miles Junio será de ensayos contrariamente a Chente Pope pague al contrario de lo que la gente pueda pensar explicó en su última entrevista que concedió hace unos tres meses mis libros no han inspirado los artículos crédito en élite nutrido Mis libros con la experiencia de mi actividad periodística que podía ejercer libremente es en rigor academicista recopilando ideas y observando fenómenos todo ello alimentó mis libros debidamente filtrado el trato es pitor culto auto irónico y a menudo irreverente su último libro año cero es precisamente una crítica feroz a la labor periodística que ejerció durante sesenta y cinco años

Voz 0142 24:36 tema que parecía interesarle a eco era el de Internet y las nuevas tecnologías de las que hablaba así