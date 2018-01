Entre Tiempos (28/01/2018)

Voz 1 00:00 entre tiempos se cumplen veinte años

Voz 0142 00:02 desde el escándalo Bill Clinton Monica Lewinsky en enero de mil novecientos noventa y ocho Se supo de las relaciones entre el entonces presidente de Estados Unidos y una becaria de la Casa Blanca la historia tenía morbo mezclaba sexo poder política una combinación que sin redes sociales como ahora llenó horas de radio y televisión ríos de tinta corrieron sobre el tema abismal y vergonzosa fue la diferencia de trato hacia él y hacia ella a la que se llamó de todo promiscua fresca oportunista zorra de todo el sin embargo salió más airoso del trance recordaremos todo este capítulo con sonidos de la fonética de la SER Icon este repaso les invitamos a reflexionar acerca de cómo se habría tratado todo este tema actualmente además como cada domingo me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que Senel este programa no sería posible comenzamos

Voz 0142 01:37 esta historia comienza con una traición la traición de una amiga de Monica Lewinsky que filtró unas conversaciones telefónicas privadas en las que la joven hablaba de su relación con Bill Clinton

Voz 5 01:52 tú has dicho Face Time pero yo estoy bien para con ella hay figuras

Voz 0142 02:07 de vacaciones en las que Mónica confesaba su amor por el presidente conversaciones con una amiga en la que confías por ejemplo en este fragmento que hemos escuchado decía literalmente que era estúpido albergar esos sentimientos hacia el presidente de Estados Unidos y en un arranque de sinceridad confesaba que el primer día que conoció a Clinton en miró a los ojos descubrió una persona muy diferente a la que esperaba en la moto tras esta filtración la prensa publica entonces que Clinton había tenido una relación sexual con la becaria de la Casa Blanca Mónica Lewinsky tiene veintidós años y pasa por la vergüenza de que se hagan públicas esas grabaciones y transcripciones palabras robadas como ella misma definen la humillación pública se hace casi insoportable la vida se hace casi insoportable llega a decir la joven años después

Voz 1473 02:56 pues si no es no

Voz 6 02:57 pues excluirse quieren Lay fue es o más

Voz 0142 03:01 al el presidente empieza negando tajantemente que haya existido tal relación

Voz 7 03:07 que Bate o no el gran asunto sobre la naturaleza de la relación entre sobres y sugería alguien que no dijera la verdad es simplemente falso

Voz 0142 03:16 pasan los días y Clinton en un ejercicio de auténtico cinismo sigue negándolo

Voz 8 03:21 los paraguas los sedimentos agua han con ellas siguen ADE Kowalski han hecho a seis meses en acto Word

Voz 0142 03:46 y aunque parezca increíble Hillary Clinton sale a escena para defender a su marido

Voz 1473 03:51 no me parece mejor todo el mundo me dice cómo puede estar tan tranquila ir por ahí como si no te importara me imagino que he pasado por esto tantas veces había minas han acusado de todo incluso de homicidio los mismos que están detrás de estas acusaciones así que desde mi punto de vista esto forma parte de la continua campaña política contra

Voz 0142 04:12 a mi marido pero las rueda es imparable y empiezan a conocerse detalles de lo sucedido entre ambos sale a la luz el famoso vestido azul con manchas de semen y en agosto una prueba de ADN confirma efectivamente que entre Clinton y Lewinsky hubo algún tipo de relación sexual y claro ante la evidencia Bill Clinton admite ante el gran jurado que tuvo una relación impropia dice con Lewinsky a continuación se dirige al país en un mensaje televisado en el que admite por fin que mintió

Voz 8 04:43 es una o que el teatro pues esas clases sociales

Voz 7 04:51 en relación a la declaración que el pasado enero acerca al mismo relaciones con Monica Lewinsky El manifiesto que las respuestas que digno fueron legalmente exacta que hagan ofrece toda la información mantuve una relación con la señora de tarde en whisky que no fue apropia además que de hecho estuvo constituyó un error de juicio y un fallo personal por mi parte del que soy el único responsable y una en ningún momento he pedido a nadie que mienta en que oculte o que destruya pruebas o que lleve a cabo alguna acción ilegal sé que el silencio en este asunto ha dado una falsa impresión engaña a la gente incluso a mi propia mujer y lo siento profundamente

Voz 8 05:34 Irma Aguado

Voz 0142 05:39 después de entonar el mea culpa Clinton hace un punto y seguido en su mensaje y pide que se acabe con su linchamiento que se olvide el tema

Voz 8 05:46 ah eres

Voz 7 05:53 ha llegado el momento de tener la persecución para destruir mi para entrometerse en nuestras vidas privadas y es momento de continuar con nuestra villa de país porque esta cuestión no está distraído durante demasiado tiempo yo asumo mi parte de responsabilidad en todo esto es todo lo que puedo hacer ahora llegado el momento de mirar hacia adelante tenemos un importante trabajo que hacer auténticas oportunidades que aprovechar problemas tan reales que resolver verdaderas cuestiones de cantar esta noche les pido a ustedes que dejen a un lado el espectáculo de los pasados siete meses para en el tejido de nuestro discurso nacional y pongamos nuestra atención en todos los retos en las promesas del próximo gracias por escucharme y buenas noches Watchmen pero Clinton

Voz 0142 06:44 bajo juramento había negado su relación con Monica Lewinsky así que en diciembre de mil novecientos noventa y ocho la Cámara de Representantes decide acusar formalmente al presidente de perjurio

Voz 1473 06:55 por obstrucción a la justicia

Voz 0142 06:57 gracias si el camino del impeachment para destituirlo aunque el investigador jefe del Partido Demócrata entonces no ve motivos para iniciar este procedimiento

Voz 9 07:08 si las mentiras de Nixon sobre esos impuestos no fueron base para un impeachment en mil novecientos setenta y cuatro por qué entonces iban a hacerlo las mentiras sobre las relaciones privadas sexuales de Clinton con Monica Lewinsky en mil novecientos noventa y ocho clowns indie

Voz 0142 07:24 los asesores de Clinton insisten en que el caso Lewinsky debe olvidarse el congresista demócrata Eliot Angel critica que se haya gastado mucho dinero en un simple escándalo sexual

Voz 10 07:35 eso es eso es que el presidente debe seguir en su cargo a la gente la les gusta la caza de brujas del fiscal contra él piensa que está haciendo un buen trabajo como presidente ese informe sólo para los que piensan que merece la pena gastarse cuatro millones de dólares en una siempre escándalo sexual creo que ese dinero se podría haber hasta un algo más productivo para los americanos exacto cinco

Voz 0142 07:55 el abogado de Clinton David Kendall cree que las acusaciones que califica de escabrosas tienen como única misión ridiculizar al presidente

Voz 10 08:05 pues estas acusaciones escabrosas el informe tiene como única intención liar ridiculizar políticamente al presidente que crítico de forma veraz exacta

Voz 11 08:19 Clinton sigue pidiendo perdón por haber pecado si si eso dice por haber pecado

Voz 0142 08:24 con tono las I continúa disculpándose

Voz 11 08:27 Se para intentar curar las heridas familiares y lavar su imagen

Voz 10 08:34 verdad sé que me vino a decir que he pecado es importante para mí que aquellos a los que he hecho daño sepan que el arrepentimiento que siento es auténtico en primer lugar pidió perdón a mi familia también a mis amigos con los que trabaja conmigo a los miembros del Gobierno a Monica Lewinsky y a su familia y a los americanos para crear

Voz 0142 09:00 por cierto vaya sonido telefónico tienen estos cortes verdad Marcos iba a decir que en esto hemos mejorado mucho en las dio desde aquel mil novecientos noventa y ocho pero a pesar de que la tecnología ahora acompaña de vez en cuando por culpa de los móviles metemos en algunas y componían Antena y claro eso luego queda para la posteridad en nuestro archivo con este sonido espantoso

Voz 0142 09:44 el siete de enero de mil novecientos noventa y nueve el Senado inicia oficialmente el juicio contra el presidente

Voz 12 09:50 el ex hombre más pendiente

Voz 13 09:53 a William Jefferson Clinton ha socavado la integridad de su cargo ha roto la reputación de Super

Voz 11 09:59 evidencia su partido las reglas de la ley de la justicia además de injuriar al vuelo de los Estados Unidos por ello por semejante conducta merece la destitución el juicio ser apartado del cargo aquí dejar de disfrutar cualquier honor confianza o beneficio los Estados Unidos Brown recibió una herida aunque Mónica

Voz 0142 10:25 aquí comparece a puerta cerrada ante el Senado Se permite la difusión de los vídeos de esta declaración es decir que su imagen y sus palabras recorren las televisiones de medio mundo se las somete así a una nueva humillación a escala global mientras incomprensiblemente Bill Clinton suben los índices de aprobación y popularidad en febrero llega el veredicto

Voz 12 10:48 había mucha fuerza en frase dio una vez States es Naki estar en entredicho

Voz 0142 10:54 el presidente es absuelto de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia que pesaban contra él ni siquiera es admitida una solicitud de los demócratas de votar una sanción moral a Clinton poco después el tres de marzo de mil novecientos noventa y nueve Monica Lewinsky concede una entrevista a la Ivy sin que bate récords de audiencia

Voz 6 11:23 el otro Guancha en ancho y espera

Voz 14 11:29 hay mucho tiempo para poder expresar al país lo mucho que siento lo que ha pasado por la parte que me toca en la pesadilla de el último años por supuesto ya ha pedido perdón en privado han hija a mí le avisaron going pero me gustaría reconocer públicamente que soy consciente del dolor y el sufrimiento que han sentido oportuno este no se me ocurre ni por ensoñación pedir a la señora Clinton o a Chelsea que me perdonen pero quiero pedirles que sepan lo mucho que siento lo que ha pasado lo que ellas han tenido que pasa

Voz 6 12:00 hay varias te Aragón a Uruguay

Voz 0142 12:06 era la primera vez que la ex becaria de la Casa Blanca hablaba públicamente sobre la relación que había mantenido con Clinton al final de la conversación escuchen la presentadora Barbara Walters le pregunta Lewinsky cuando tengas hijos que les dirá sobre lo sucedido con Clinton la joven responde mamá cometió un gran error a contigo

Voz 15 12:29 nación Walters mira a la cámara se dirige a los espectadores dice este es el eufemismo del año pone así fin a la entrevista escuchemos el momento del año

Voz 6 12:46 Fahmi Meira te te

Voz 16 12:53 tras ese antes de llega

Voz 1473 12:57 señores and Roses

Voz 0142 12:59 después de todo esto desde entre tiempos dejamos en el aire algunas preguntas como si hubiera vivido una historia si actualmente con las redes sociales imaginan el linchamiento al que se habría sometido a Mónica Lewinsky alguien sin embargo es optimista y cree que con el despertar del feminismo que vivimos se hubiera tratado a esta mujer de otra forma

Voz 1473 13:21 sí

Voz 7 13:22 les invito a que reflexionen

Voz 17 13:32 aquí no tenemos diría tan muy Queen eh eh eh es sí no han visto y para más aliviado después somos más

Voz 1473 15:23 hola María buenos días gana el tema de hoy

Voz 0142 15:25 es un poquito truculento la verdad hemos indagado en aquel episodio explosivo del escándalo Lewinsky que bueno lo llamamos así pero en esta historia como decía al principio hay dos partes de la de la becaria Ilha del presidente

Voz 1473 15:38 sí sin embargo estamos con lo de siempre quedándonos con esa idea de la mujer como culpable de lo ocurrido el hombre queda en un segundo plano mucho más difuminado pobrecito practicamente pasaba por allí se encontró el percal todos los hombres iguales los entramos en ella en la que iban a la rompe matrimonios Line consciente que no sabe lo que está rompiendo

Voz 0142 15:56 vamos que en el tratamiento de este caso el machismo resumo por todas partes

Voz 1473 16:00 vamos ya te digo incluida la faceta musical es curioso cómo se quedó grabado el episodio completo pero sobretodo el nombre de Mónica Lewinsky que terminó convertida en una burla una mofa hemos podido encontrar en un buen puñado de canciones si no hay haber empezado con esta te tiene que haber dolido especialmente si billón se mete la Dama de vez en cuando en el disco en el que se declaraba feminista pues la verdad es que se coronó aunque es difícil entenderlo y traducirlo presten atención este fragmentos

Voz 19 16:32 equipo apto para el libro Rambla Mesquida Mc Guire

Voz 1473 16:39 a grandes rasgos bien a ser que me saltó todos los botones y me arrancó la blusa hice Monica Lewinsky SEO embestido en clara referencia aquella mancha innombrable en el vestido de la ex becaria

Voz 0142 16:50 bueno pero aquí hay un error garrafal que el que se espera que a ver si me sale también como te ha salido Athina Mónica Lewinsky SEO pero que no fue Lewinsky en todo caso fue un momento de Bill Clinton NO despacio haciendo es madre ni sí

Voz 1473 17:08 básicamente eso es lo que le dijo Monica Lewinsky la cantante porque se sintió muy dolida oye si vas hasta hace referencias en la vida billón tía que sean correcta pues claro del vestido tiene leyenda propia en realidad pues mira caddie y Kanye West sacando a relucir el puñetero trajes

Voz 20 17:23 de los físico ubicarla era Spotify vanas cuestiones Chevy Chase Inter como tampoco a M N bilbainos y macho sigue evita hace water with Hispania del ente UPN dos

Voz 1473 17:39 no hay que detalle el suyo de recordarle que la ropa se lava eh es que toda la historias como para meter la cabeza de arena inmoral pero todavía puede ser peor como esta canción de mil

Voz 21 17:49 el sacar a él como fue hace menos de que en el hecho de no he después de UCLA después del hito de Cármenes chicle desataron después de un mes en viste los dos vagones

Voz 1473 18:03 a aquellos que ya hablamos de palabras mayores porque Eminem hace referencia a ciertos actos entre la pareja cuajada si la expresión no es como para traducirlo también qué obsesión no en el mundo cuántas canciones en las que se hace referencia a la pobre muchacha fue mira la propia Mónica Lewinsky pensaba que eran alrededor de unas cuarenta pero resulta que en el medio de Cat hicieron otro cruce de búsquedas y descubrieron que no que se queda bastante corta que aparece en más de un centenar a me pero con reinterpretaciones del nombre sólo con el apellido o ya para rematar con el nombre completo como título de la canción

Voz 22 18:40 mal mal estado vale y el electorado

Voz 1473 18:52 el sentimiento de salir en todas las canciones como objeto de burla por un error que cometí usted con otra persona pero con el que prácticamente ha cargado tu en soledad debe ser terrible no quiero ni imaginarlo pues hasta que llega alguien como la que da la vuelta a la tortilla en esto de utilizar en hombre de Monica Lewinsky como simil sexual y de humillación y lo convierte en un ejercicio de empoderamiento como explican bien en The Cat

Voz 23 19:16 en un chat mio este año litros condenar el crimen como Anne ahí

Voz 1473 19:24 no hombre según el recuento que han hecho Nicki Minaj se refiere a sí misma como Niki de Veïns que en doce de sus temas y en este en concreto friki Girls pues deja caer que aquí no hay hombre que se le resista no importa lo poderoso que sea porque ella conoce el poder de su sexualidad y lo puedo utilizar como le ven durante el sí que sí que el centeno y Asik widgets como siempre una mujer encargada de poner los puntos sobre las si es resolver la injusticia de cualquier forma la verdad es que estamos llegando al final de sección no conozco

Voz 20 19:58 edad y con cierto cabreo y cama

Voz 1473 20:01 sí sí yo también lo estoy notando así que vamos a cortar por lo sano íbamos a apostar por lo clásico lo divertido y lo español porque de todos los escándalos este es el mejor

Voz 20 20:36 Nos vemos para mes y amor el Trimble suerte Lil Wayne sí ha sido nubes

Voz 26 22:46 en nuestro blog que cree

Voz 1473 23:45 pues esta semana tenemos el correo que nos mandaba José Luis Fernández y en el que nos decía eso o la entretiempo soy José Luis yo os escribo desde Madrid

Voz 0142 23:55 soy súper fan de Tony Aguilar y me preguntaba sin vuestra Foro Teka tenéis a Tony hablando de sus comienzos presentando Fanclub que me encantaba

Voz 1473 24:03 pues claro pues José Luis claro que tenemos lo que nos pide es empezamos cumpliendo tu primer deseo rescatamos a Tony recordando el concurso de Dj's con el que quedó ganador por Radio Barcelona por el que pudo conseguir un contrato como Dj en Los cuarenta Principales

Voz 27 24:17 pues claro claro que sí que tenemos grandes recuerdos el concurso de disc jockeys yo creo que era la forma más rápida la más inmediata por no decir la única de entrar en contacto directamente con el trabajo que todos mirábamos que era de cuarenta Principales eh yo durante muchos años pues quise presentarme hasta que bueno por fin en el año noventa apareció el disco el Network y me di con ganas de de enviar mitin Tita y así que en por la ciudad de Barcelona entonces de esa manera ya pasaba a la final que se realizaba en Madrid en ese caso en el año noventa y uno fue la discoteca de o yo recuerdo que tuvimos primero un viaje los ganadores de todas las provincias hasta Londres donde estuvimos allí viviendo conciertos incluso vimos al y tú donde asistimos a un montón de de programaciones de directos de Londres y después a la vuelta ya era la final en la discoteca de recabó y allí pues imaginamos el doble de nervios no únicamente por ser un concurso sino por además estar hablando para los cuarenta principales sabías que este domingo iban a poner tu grabación en el gran musical desde aquí me gustaría animar a toda la gente que está escuchando y que le gustaría algún día ser dicho quede cuarenta Principales que no pierdan la oportunidad hay que se presenten a nuestro concurso porque es la mejor forma de trabajar con nosotros

Voz 0142 25:25 Toni es un ejemplo de vocación por la música en la radio en dos mil cinco le hicimos una entrevista aquí en La Ser en A vivir que son dos días donde contaba que ya desde pequeño tenía claro que quería dedicarse

Voz 27 25:37 yo desde pequeño ya quería quería ser discjockey de la radio quería ser locutor de los cuarenta principales yo jugaba eso de pequeño en mi casa le robaba el radio Caseta Mi madre cogía la antena así en forma de micrófono subía y bajaba las cintas de los Beatles y presentaba las canciones así que desde muy pequeño fui bastante cabezón hasta que por fin conseguí más oyentes que no fueron sólo mi madre y mi hermano se sentaban ahí oír

Voz 1473 25:57 aquel mismo día le preguntábamos qué margen tiene un locutor de radiofórmula para plasmar su personalidad para crear un estilo propio y esto era lo que respondía

Voz 27 26:06 eso tiene que imprimir su personalidad y su forma de de de comunicar aunque tú puedas sonó decidir la canción que va sonar en todo momento no en este momento por ejemplo en Los cuarenta Principales estamos haciendo una radiofórmula rayo de los éxitos que piensa más en las canciones que los artistas que en este momento no tenemos la posibilidad

Voz 11 26:26 nosotros programar como en otros tiempos hemos hecho no

Voz 0142 26:30 Nos pedía José Luis algún fragmento de la etapa de Tony Fanclub traemos uno de dos mil emitido desde la capital de Madrid

Voz 20 26:43 pero ahora vamos a presentarles la actuación esta noche aquí en capital como ártica con los cuarenta Principales con Juan Cruz no veintitrés punto nueve

Voz 5 26:54 con toda esta gente claro

Voz 20 26:59 luego unas chicas que han cantado una de las canciones que más se oyen durante este verano estamos en la Sama Bari cruzas Sam ha dicho que la fiesta del verano del año dos mil diez días a todas horas salen en televisión cantando ahí por esa certeza que sabía si así por dentro señoras señores quiero que les un fuerte aplauso Cronos tías geniales que se llaman

Voz 1473 27:24 Piatti pero que

Voz 28 27:32 no podemos olvidarnos de su etapa al frente de del cuarenta al uno vamos a escuchar el veintidós de octubre de dos mil dieciséis justo el sábado después de conocerse que había ganado un Ondas

Voz 30 27:51 gracias por estar aquí bueno es evidente que

Voz 20 27:54 hoy que estamos

Voz 5 27:55 de enhorabuena es evidente que estamos felices estamos contentos y muy agradecido sobre todo porque lo mejor resto poder compartirlo

Voz 1473 28:04 tanto pero no habéis traído aquí para hacer esta sección hombre Gina en jaque alegría así fintas puesto delante del micro sí pero echo de menos mis unidad de presentación es verdad Marcos que falló todo procede ahora si os traigo en regalazo a vosotros y a los oyentes de entre tiempos en especial a José Luis Fernández

Voz 27 28:23 qué bien qué tal compañeros entre tiempos cómo estáis bueno pues saludó lo primero José Luis Fernández de Madrid gracias por el interés por la parte que nos toca ir estoy feliz de que tira ahí se recordar cosas mías hace algunos años pero recordó que yo sigo aquí eh que hoy es domingo y que hoy tengo los cuarenta global show a partir de las siete de la tarde las seis en Canarias aquí en España y en doce países de toda América era un fuerte abrazo y feliz domingo

Voz 1473 28:51 bueno bueno nuestro primer saludo y nada menos que con el mismísimo rey de las ondas musicales con Tony Aguilar ahí que ilusión nos ha hecho esto que nos ha grabado gracias Toni Moha ya saben que seguimos atentas a sus peticiones en el whatsapp seis nueve seis seis dos cinco cero cero uno a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro

Voz 0142 29:10 pero que a sus correos electrónicos el ser entre tiempos arroba gmail punto com

Voz 1473 29:14 ya saben pida no es ese sonido de la fonética de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra época Teka de entretiempo

Voz 0142 29:23 pues Nos marchamos ya hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy gracias María

Voz 1473 29:27 próxima canción Gracias llena

Voz 0142 29:30 gracias Marcos todo se quedan con el boletín informativo después serconsumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene

