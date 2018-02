Entre Tiempos (04/02/2018)

Voz 0142 00:00 tiempos hace ya unos cuantos programas quizás alguno lo recuerde fuimos capaces en entre tiempos de confundir uno de los goles más históricos de la historia del fútbol si confundimos la mano de Dios de Maradona con otro de sus goles en el mismo partido pues bien no hemos escarmentado y hoy nos vamos a meter en otro charco de deportes vamos a hacer un programa sobre la Super Bowl y claro formando parte del departamento de documentación de la SER no íbamos a recurrir a la Wikipedia lo que hemos hecho es pedir ayuda a José Antonio Ponseti así que nos ponemos las protecciones las hombreras el casco íbamos con ello además como en cada entre tiempo me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes llena Domínguez los ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos hola Ana Martínez Concejo

Voz 1 00:53 qué

Voz 2 01:08 síguenos en revés en Facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena ser en Twitter arroba entre tiempos ser en Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER

Voz 0142 01:34 así sonó en la SER la retransmisión de la Super Bowl el año pasado

Voz 4 01:50 sí

Voz 0142 02:01 hasta el Papa Francisco habló del día

Voz 5 02:04 los grandes eventos deportivos como el Super Bowl de hoy son sumamente simbólicos lo que demuestra que es posible construir una cultura del encuentro y un mundo el paz

Voz 0142 02:35 pues como hemos dicho al principio ya nos metimos en un charco hablando de deportes hace unos programas y como no hemos espabilado pues hoy vamos a hablar de la Super Bowl y claro ir a Wikipedia no para eso hemos buscado ayuda y hemos traído a Ponseti

Voz 1025 02:51 la esta es ojalá que hubiese dibujaban la Wikipedia que sabría iba muchísimo

Voz 0142 02:56 Nos tenemos que ilustrar vamos a empezar

Voz 1025 02:59 empecemos lo único que sabemos de la súper

Voz 0142 03:02 las tres que tienes ante el micro es que es el evento deportivo del año en Estados Unidos eh que hay unas cifras astronómicas en plan tiene una audiencia de televisión de ciento veinte millones de espectadores aquí hay cien va bien no

Voz 6 03:15 se calcula que se consumirán uno

Voz 0142 03:17 dos mil trescientos millones de alitas de pollo mientras el partido

Voz 1025 03:21 eso es una borradas una cifra exacta sacan todo el mundo sabes cuántos son militares

Voz 7 03:24 treinta millones de alitas de pollo

Voz 6 03:27 una al lado de otros sabes cuántas vueltas al mundo das las tres veces la vuelta a la Tierra entonces es una exageración no no es exactamente yo creo que no deben quedar pollos planeta pero bueno vale vamos a por ellos espérate que suman a eso catorce Toledo

Voz 0142 03:43 toneladas y media de patatas fritas y tres mil quinientas toneladas de guacamole

Voz 6 03:47 Monteys unas películas que acojonado ahí está empatado sabes que dicen que en el descanso de la Super Bowl que por favor no vaya a todo el mundo a la vez en el baño

Voz 1025 03:55 que se bloquean las cloacas de la mayoría de las ciudades exactamente

Voz 0142 03:58 eso también lo hemos leído doce Si todo esto son leyes

Voz 1025 04:01 las urbanas sinceramente en que no era escaso

Voz 0142 04:03 inventando aún más cositas que se paga por anuncio por treinta segundos de un anuncio unos cinco millones de dólares

Voz 6 04:09 cierto es son dos leyendas reitero que a la cadena de todo

Voz 0142 04:12 le les sale muy bien porque a cambio ingresa unos cuatros cien

Voz 1025 04:14 muy claro claro espeta que los anuncios de la Super Bowl son los más vistos en en EEUU ya desde hace bastantes años se hace es tradición hacer una especie de top de los diez anunciados más potentes a los que más les han gustado y tal pero saben todos es más un programa específico de los anuncios de la Super Bowl pasaba ahí estamos hay marcas como recuerdo hace estado jugando Dallas no no se hace cuántos años por ejemplo Reebok grabó en la primera mitad de la Super Bowl el anuncio dimitió en la segunda parte que eso ya es un ejercicio reducido a tope con imágenes directas de la

Voz 6 04:57 la primera parte de pero por eso lo los americanos digamos que es nuestros anuncios en Navidad vale sí sí esos se como el año eh bueno sí

Voz 1025 05:06 hay comparativa porque realmente en la comparativa porque aquí no hay Rankin el primer hacia no sé qué pero poco más allí es que los anuncios son historias tienen un montón de talento

Voz 6 05:17 con lo cual todo esto es lo que nosotros sabemos de la supone además hay hay bastante leyenda urbana entre lo que sabían allí hallado a primera pregunta hoy Besteiro a que se juega la Superbowl rugby fútbol americanos no

Voz 1025 05:32 bueno ya vamos mal no pisó un deporte apasionante que me fascina y que lo amo pero nada que ver tiene tiene algo de en los inicios inicios inicios tiene algo de base pero el fútbol americano lo primero es que los jugadores juegan con protecciones fincas con hombreras todos protecciones en los balones son distintos en el juego también Se trata de avanzar diez yardas en cuatro oportunidades y lo consigues avanza en otros diez yardas juegan once hombres en ataque

Voz 6 06:04 eso te vamos a preguntar cuántos fuera a mí eso no nada nada nada

Voz 1025 06:08 juegan once en ataque once en defensa pero no son los mismos veréis que no un en una banda de de un equipo de fútbol americano hay unos cincuenta hay tantos jugadores porque hay once ataque once defensa once equipos especiales los equipos especiales les diría yo fácil para vosotros es como por ejemplo cuando sacas de del centro del campo yo aquí es una para hacer una comparativa muy muy fácil no entonces hay un chador el Kicker porque se trata de cruzar el campo y anotar en el campo del contrario son cien yardas lo que mide un can com como os decía están divididas entre diez y cinco de lo que se trata es conseguir el talla vale que cedía el gol el tachaban valen seis puntos y te da opción a una nueva jugada más esta nueva jugar Ana tienes dos opciones una de chutar entre palos que sería un punto más por tanto que la tasa de siete puntos o jugarte la ida hacer una jugada extra que serían dos puntos entonces de de seis seis son ocho hasta aquí vamos viendo otras maneras de anotar puedes anotar lo que deseamos víricos

Voz 8 07:11 el tul

Voz 1025 07:14 que cómputo del campo intentar pasar el balón

Voz 9 07:16 palos esos son tres un feto

Voz 1025 07:20 luego la la defensa también pero en opción diez Si el quarterback que es el mariscal de campo que es el el el cerebro el que reparte juego en ataque lo placas o lo tumbas dentro del deseando todos lo está Jones esos son seis estivales

Voz 0142 07:38 Varela e ir por aquí lo de la figura del bloqueo que lo hemos leído por algún lado pero no tenemos ni idea

Voz 1025 07:42 lo que nombre queda bueno pues es pensar que aquí hay una línea de ataque que lo que quiere impedir es que los de Defensa le lleguen hasta el quarterback que es el que tiene el balón entonces ahí es donde están los bloqueos y donde se hace toda la estrategia pues para que unos consideran avanzan y otros impida

Voz 0142 07:59 a sus onces hay otra pregunta cuánto dura un partido

Voz 1025 08:04 son cuatro cuartos lo que pasa es que cuatro cuartos de quince minutos con un parón en el medio en la superó por ejemplo el parón de medios más largo porque están las actuaciones en Internet lejos famoso y me vais a decir bueno de faces no esto es un partido cualquiera de escuchas porque ahora sabe lo que es más largo de lo que pueda parecer mucho más realmente un partido normal te puede durar unas tres horas Éste en concreto mucho más porque arranca arrancar a doce y media de la noche hora española si no hay prórroga es lo que ellos llaman

Voz 6 08:41 terminaras horas aprox extraña quién ha llegado a la final

Voz 1025 08:46 este año he llegado New England Patriots que es un equipo que lleva un montón de años fondo lava llegando a Finaldi llevan en en los últimos veinticinco años han sido capaces de llegar a la final de conferencia llevan dieciocho años creo Tom Breivik que su gran estrella estando en en el en la cima porque es una especie de Messi sí digamos que los Patriot sería lo más comparable al Madrid o al Barcelona vale enfrente esta Filadelfia Eagles los Eagles años alguna vez a la Super Bowl perdón han ganado entonces bueno es digamos el el equipo respondón de a ver qué tal yo tengo esperanza ilusión de que puedan dar la sorpresa sorpresa ganarles no se no se sabe porque insisto los Patriots están haciendo historia jugó la iba antes juega quién juega en casa o cómo no no no bueno no todos los años se escoge un sitio donde jugar las ciudades pujan por ello este año es en Minnesota normalmente no se Juan zonas frías Minnesota la última vez que se jugó yo estuve precisamente en esa en esa su dinero no me acuerdo del año porque desde hace muchos años

Voz 6 10:00 bueno no pasa nada

Voz 1025 10:01 eh hacia un montón pero normalmente creo que ya están asignados los próximos años y no sé si hay Atlanta Miami Tampa creo hay dos en Florida pero bueno normalmente se busca zonas cálidas porque es es como un mega Chow que que arman en torno a todo esto

Voz 0142 10:20 allí nos han dicho que la el trofeo que no sé si es copa o que no son la entrega al capitán como el típico loco la imagen que tenemos aquí

Voz 1025 10:29 en fin no es es va pasando de año año como diría yo lo que se entrega para que nosotros entendamos más el premio es el mejor jugador del partido tienen normalmente coche incluso asignado entonces bueno pues digamos que de no no funciona igual el concepto como que en la Champions

Voz 0142 10:53 bueno pues ya centrándonos un poco en la en la parte el intermedio actuaciones tan espectaculares como es posible que se lleven a cabo esos montajes en tan poco tiempo ese desmonte en esa velocidad

Voz 1025 11:03 a veces eso ha ido mejorando a lo largo de los años y que lo tienen tremendamente en Sayago cuando te digo tremendamente llevan se

Voz 10 11:12 han

Voz 1025 11:13 ensayando cómo montan y desmontan el espectáculo como va a ser el espectáculo ahora mismo probablemente estén firmando ya a la persona que va a ser el año que viene la protagonista de ese tiempo de descanso la persona que canta

Voz 6 11:28 el himno extraños Olesquer Pink canta el himno y que Justin Timberlake vuelve al descanso Justin Timberlake que estaba vetado por qué porque era el pezón aquel contrato Jackson

Voz 1025 11:38 efectivamente pezón Gate que que provocó una serie de situaciones en Estados Unidos que a día de hoy hemos arrastrado y es el el Team Leite en la señal lo sea el retrasar la señal una serie de segundos para no colarse cosas aparte de la multa que luego fue que con la que se condenó a la cadena de televisión pero que luego se levantó por haber emitido eso entonces cuando Justin Timberlake vuelve pero no sé cómo será el show pero seguro que montan escenario a lo bestia insisto eh Zhang y semanas en ensayando la entrada y salida de todo esto

Voz 6 12:15 sí

Voz 1025 12:16 luego hay una parte de voluntarios que son los que hacen en todo el show en torno a eso hizo lo que sí que arman desde un año antes es cómo será escenario y cómo se va a mover el artista y como vana entrar ya salir porque al final tiene tienen quince minutos se ha alargado un poco más pero técnicamente hacen todo en quince minutos desde que los jugadores abandonaban el campo

Voz 0142 12:40 no

Voz 1025 12:40 ahí entran cientos de personas a montar

Voz 0142 12:43 que se lo que toca ir por cierto el actuación al final ha terminado por convertir un poco en un caramelo no deseado por todos los cantantes porque de alguna forma este demuestra que eres un cantante grande entre los grandes no sobre todo porque creo que

Voz 1025 12:57 vengo a la hora temiendo porque estoy hablando de memoria pero en el top diez de programas más vistos en Estados Unidos no sé si hay ocho siete Super Bowl es decir que el descanso TVE vientos partido Haro entonces en el descanso te venden EEUU ciento veinte millones pero a nivel mundial tebeos la infinita cantidad de gente entonces para ti y eso es un espaldarazo profesional tremenda cuando yo yo he visto a todos los grandes yo he saludado

Voz 6 13:27 yo saludado en Los Ángeles a Michael Jackson

Voz 1025 13:29 que se dice rápido que que son situaciones que dice no poder conocer porque todos ellos dan rueda de prensa hablan con la prensa sí hay hay un elemento tiene tanta importancia dentro de la cobertura por parte de los medios como el partido en sí entonces hay jornadas específicas dedicadas precisamente en el caso de Pink canta el himno que también la Marinera porque ha habido alguna responsabilidad se han estrellado con el himno y también tienen que coordinarse porque sabéis que ya no sólo te coordinadas con con la parte militar porque entran contigo y Fuerzas Armadas de de los distintos

Voz 10 14:10 sí

Voz 1025 14:11 de la Marina de la aire de tierra y tal sino que además hay un tipo a pie de estadio que está coordinando con lo que cantas al ritmo que vas para que cuando acabe pasen por encima del estadio y él lo sabía

Voz 6 14:25 con Mario para claro es que es una sincronización perfecta damos dando normalmente ahí un un teniente un capitán que expiloto en en dentro del estadio que es el que está coordinando con el himno para los tíos que estando en los aviones justo el auto así os lo cuento pues otra gran duda yo pero no está todo esta noche cuando veamos porque los veremos escaño prometemos que lo vamos a ver muy bien os vamos a escuchar a Peret estoy seguro igual no alguna duda de que necesitamos la semana que viene os ayudó a aprovechar para una cosita más

Voz 0142 15:06 esa no fácil para conceder tu deseo un venga decíamos que en el programa tenemos en la sección de boca Teka en la que la gente pide que le gustaría volver a escuchar de de nuestro archivo entonces te vamos a preguntar qué te gustaría escuchar del archivo las que te gustaría volver a escuchar au volver a reír

Voz 6 15:25 os lo voy a poner muy difícil porque creo que no existe bueno pues quiero escuchar el primer aventureros la madre que los parió creo que no está yo veces yo creo que no existe porque no sé ni en qué fecha pero si lo logra eh a lo mejor algún oyente lo tiene grabado y ha pues ahora ideas eran de primer será aventureros porque ya veinticinco años

Voz 1025 15:49 osea que aisló del eso es

Voz 6 15:51 vamos a intentar ir e imagínate que no está a mi me da pena por la señorita bueno

Voz 0142 15:55 quienes abierto una segunda una petición que se ha

Voz 1025 15:59 vuelvo y hoy da una segunda la segunda petición de la pensaba pero la primera Super

Voz 6 16:05 con el hacer venga venga venga vale adiós la vez nos apuntamos todo muchísimas gracias a vosotros por aquí y nada prometemos que el año que viene vamos a saber de esto ojalá encontréis Enzar aventureros un abrazo venga

Voz 3 16:31 los domingos a las cinco y media de la mañana con Ana Martínez bueno María pues ya que estás aquí no te vayas que comentan su sección y lo hacemos remontando

Voz 1473 16:42 hasta los años setenta aunque hay que puntualizar que todo esto del espectáculo del intermedio de la Super Bowl comenzó en mil novecientos sesenta y siete con bandas de música estatales algo que se mantuvo durante muchísimo tiempo hasta principios de los noventa pero y entonces el parón en los setenta porque hay una anécdota muy curiosa contada por el Washington Post se supone que en el año mil novecientos setenta fue el primer intermedio que tuvo una estrella como protagonista que fue la actriz de cine de Broadway Carol Channing hoy quién está pues mira hasta que suena de fondo

Voz 0142 17:19 oído cocina vale pues en esas Superbowl la cuarta bajo esa denominación estuvo cantando el clásico When the Silence Beaumarchais

Voz 1473 17:26 al menos eso dice ella espera

Voz 0142 17:29 al menos eso dice y así porque Channing

Voz 1473 17:32 asegura que cantó en ese intermedio pero aquí es donde nace la magia los centrar en el Washington Post estuvieron revisando los vídeos de aquella actuación Easy está la banda si está tocando la canción pero Carol Channing no aparece por ningún lado

Voz 0142 17:45 por entonces a lo inventó no sé si Céline

Voz 1473 17:47 eso sí mezcló fecha así se hizo un lío padre con su actuación de setenta y dos donde cantó junto a Ella Fitzgerald o que hubo una realización pésima que no grabó a la gran diva aunque los artículos de días posteriores que hablan del partido tampoco aparece por ningún lado aquí en la en la oportunidad pero bueno como dicen en el post quiénes somos nosotros para poner su historia en duda de lo que sí estamos segurísimo es de quiénes

Voz 0142 18:08 pero los encargados de poner banda sonora a la Superbowl del noventa y uno abriendo la veda a esto de las actuaciones estelares y quiénes pues pues no te va a hacer falta que te lo diga turnos a reconocer en cuestión de segundos los New Kids On The Block me siento como si me estuviera regalo de cumpleaños

Voz 1473 18:44 bueno sí vale lo que tú quieras pero calma porque en realidad la actuación de los New Kids se emitió en directo en Televisión integra Boys emitió después del partido porque durante el intermedio lo que los telespectadores vieron fue un boletín con las noticias sobre el desarrollo de la Guerra del Golfo con la reciente Operación Tormenta del deseo

Voz 0142 19:01 esto a maya que bajón era con mis New Kids hombre no había otro

Voz 3 19:07 pues remontamos

Voz 0142 19:16 pues yo creo que la de Michael Jackson en el noventa y tres fue una de las actuaciones más famosas del intermedio de la Super Bowl hasta yo me acuerdo pues

Voz 1473 19:27 duda porque fue la primera que consiguió más telespectadores que el propio partido y también por la puesta en escena que se rodeó de la friolera de tres mil quinientos niños en el césped del estadio pasamos a otra actuación digno de recordar y lo fue por la salida del estadio de Diana Ross que te has fijado en el título de la canción no Tate Mijallo

Voz 0142 19:54 lleva llame a lo más alto en la traducción más o menos lo entiendo

Voz 6 20:00 pues tan alto que se la llevaron porque

Voz 1473 20:02 te tomo al pie de la letra su canción en medio del estadio plantó un helicóptero

Voz 0142 20:06 que se subió desde el que puso fin a su actuación surcando los cielos minera y ahora vamos a acercarnos ya la barrera de los dos mil

Voz 1473 20:13 que podríamos definir como la década del popurrí porque sí sin sentido porque lo mismo te juntaban en el dos mil a Phil Collins con Christina Aguilera Enrique Iglesias y Toni Brixton que al año siguiente te metían en la misma actuación Aerosmith ya Britney Spears menuda mezcla explosiva pues para mezcla explosiva la actuación del dos mil cuatro que se convirtió en la actuación vamos que me vas a hablar de Beyoncé no no no no te olas de ellos de te hablaré más tarde no te libras y los oyentes pero el intermedio más famoso no es suyo

Voz 3 20:43 aquí la actuación más famosa la protagonizó un pezón Godín ya está aquí

Voz 1473 21:10 como ya comentábamos antes con Ponseti cuya dueña Janet Jackson que quedó a la vista de todos por un movimiento de Justin Timberlake es a día de hoy se sigue hablando de aquello como un fallo de vestuario el caso es que aquello levantó una polvareda descomunal los años siguientes prefirieron apostar por pesos pesados del rock como Prince Bruce Springsteen los Rolling Stones los jugó Ponseti nos contaba además que ante desde entonces hay un retardan la emisión para evitar situaciones similares en la carrera de Janet Jackson quedó tocada Se puede decir que de muerte con aquello curiosamente Justin Timberlake salió casi sin despeinarse líder tan airoso que este año repite con su autorizó a ver si cae algún diminuto a Jeanette que se acuerde un poco de ella

Voz 0142 21:51 no es la única actuación que atrae con proponer

Voz 1473 22:06 no porque en el dos mil doce Madonna invitó a su intermedio a Nicki Minaj a mía esta última armó la marimorena porque hizo una peineta a la Cámara para qué quieres más estos norteamericanos escandalizan con nada

Voz 0142 22:17 con íbamos es que al final hay que tirar de las

Voz 1473 22:20 ellas que nunca falla han quedado en Un paso en falso que rozan la perfección Marina al menos podías hacer el intento de disimular un poquito con tu obsesión por Beyoncé pero si es que no lo puedo evitar pues no batiese sellaba su intermedio estelares en parangón a sus compañeras de Destiny's Child es la mejor siempre la mejor hombre tu no les sorprenda exagera es lo que nos y fíjate en la penúltima Superbowl los encargados de intermedio fueron Coldplay bueno pues aparte de que dieron un espectáculo un poquito a medio fuelle encima cometieron el enorme error de invitar a Beyoncé

Voz 11 23:00 qué les quito todo el protagonismo bueno pues lo siento mucho pero es que ya se nos ha echado el tiempo encima hay que no voy a permitir que vuelvas a colar Mela y vale ya de Beyoncé elige otra actuación por imposición venga vale vamos

Voz 12 23:15 quedarnos con la actuación del año pasado el maravilloso espectáculo que dio Lady Gaga que por cierto ni corta ni perezosa se tiró desde lo más alto del estadio para comenzar su número seis que Lance hay divas hasta el infinito y más allá

Voz 3 23:27 amaba me prestó Newman fue os hablábamos que hubo falta a ver llega a esta hora

Voz 0142 24:41 pues ya entrando en tiempo de boca Teka hemos tenido allí una buscando rauda y veloz lo que nos ha pedido Ponseti gracias a sabéis Sánchez nuestro otro yo en Radio Barcelona el se encarga allí del archivo sonoro podemos ofrecer la Ponseti un fragmento de la primera retransmisión de la Super Bowl que hizo en cadena La Ser porque hay otra en catalán más antigua Nos vamos al veintiséis de enero de dos mil tres

Voz 13 25:05 señoras y señores bienvenidos el espectáculo de la Super Bowl la final de la liga de fútbol americano hoy tiene lugar la gran fiesta este es el momento más esperado no un momento esperado sino el momento esperado el americano que se precie y un total de más de mil millones de personas en todo el mundo están pendientes de este acontecimiento un país entero se paraliza y les aseguramos que no es una forma de hablar por primera vez una emisora de radio nuestro país retransmite para toda la nación el mayor espectáculo deportivo de carácter anual con todos sus puedes una hay treinta y un minutos en Canarias para que se hagan una idea en estos momentos Bin Laden podría pasear tranquilamente por Central Park que nadie repartían en el nadie ya que todos están frente a una televisión viendo la trigésimo séptima edición de la Super Bowl estén pendientes ustedes también porque tenemos camisetas originales de los Dragos de Barcelona uno de los mejores equipos de la Liga Europea de fútbol americano

Voz 14 26:02 pero lo que creo que podríamos hacer es que es el resumen también lo pudiéramos hacer con la gente que nos acompaña aquí en la cabina del estadio Qualcomm por José Antonio Ponseti por ejemplo José Antonio qué tal Sampedro

Voz 15 26:12 buenas noches buenas noches sólo Antonio a los oyentes de la Cadena Ser en en un día muy especial para para la Cadena SER aquí en California muchísimo calor hace un día excepcional para agradeció con gente que no te quejes calor dado ya sabéis que vivo en la costa este me venía al oeste para el mismo

Voz 16 26:30 pues estas y uno de los acontecía

Voz 1025 26:33 los deportivos más importantes así que recortes

Voz 0142 26:36 estas superó hoy traemos otro momento para completar nuestra de bocata y es que mientras buscaba cosas de Ponseti en de una crónica que quizá le haga ilusión escuchar recuerdan en este momento

Voz 17 26:50 los Oscar no ya Carlos por Dios

Voz 0142 26:55 es uno de los momentos más recordados de la trayectoria de Carlos Sainz corría el año mil novecientos noventa y ocho y Carlos y su copiloto Luis Moya tuvieron que abandonar el rally de Gran Bretaña cuando dos el les paró el coche a quinientos metros de la meta privando así de conseguir su tercer título mundial bien pues aquel día un emocionado Ponseti al borde de las lágrimas hablaba así en la SER de una de las averías más famosas de la historia de los rallys

Voz 18 27:22 sí la verdad es que si es difícil para mí también por fin la amistad que tengo con carros sí que por la manera que ha pasado todo no carros ha llegado ahora mismo aquí con con David Richards ha recogido a la familia bueno tan todos aquí junto sí la verdad es que no no pueden ni mirar a la cara nos hemos cruzado hoy ha sido muy muy duro no se lo hemos dicho todos no hay es increíble estás un año luchando un año corriendo para para bueno para intentamos final como te puedes quedar en el último tramo quinientos metros sin el primer día que estoy hasta para quinientos metros después de que hoy ni estaba corriendo estaba leyendo ahora simplemente para para llegar a final de cada tramo para que no hubiese problemas para que no sucediera nada y para bueno pues para para dar este rally por concluido para conseguir lo que hubiese sido su tercer título el mundo Tobey Maguire está en casa debe estar alucinado ahora mismo me imagino la cara de máquina en Finlandia que no se lo deben creer ni creer porque cuando se puede quiso fue me imagino que tan derrotado como está Carlos pero pero el que estás a quinientos metros al final del tramo de de conseguir el título campeón de mundo que el el motor de tu coche estalle es una pasada te digo acabo de visto a Carlos hace nada mientras he estado escuchando Martí ha llegado aquí con con el helicóptero Oliver Richards no no no fui a hablar estamos a medio centímetro Hinault suyo porque me lo ha dicho todo en una mirada Hay in No somos separado seguido por un lado porque no podía aguantar mirando yo tampoco y medio parado otro para poder hablar con vosotros porque os juro que estoy viviendo uno de los esfuerzos más grande se vivida yo creo que cualquier piloto prefiere cualquier cosa menos abandonar a quinientos metros de un título de campeón del mundo

Voz 1473 29:10 ya saben que seguimos atentas a sus peticiones en el Whatsapp

Voz 19 29:13 seis nueve seis seis dos cinco cero cero uno

Voz 0142 29:15 a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro que de hecho ya sus correos electrónicos en SER entre tiempos arroba gmail punto com pirómanos ese sonido de la fonética de la Ser que les apetece volver a escuchar lo bueno selección con pondremos nuestra evoca Teka de entretiempo Nos marchamos ya hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias Gina gracias Marcos se quedan con el boletín informativo y después serconsumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene

Voz 20 29:48 L

Voz 21 29:51 sí ha sido muy bien