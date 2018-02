Entre Tiempos (11/02/2018)

Voz 0142 00:00 entretiempo este domingo vamos a caer en el tópico de recurrir a esa frase de la vida es un carnaval y cómo era la vida y los carnavales en mil novecientos ochenta y ocho como contábamos en la SER eso hace treinta años vamos a recordarlo además hoy estamos especialmente atentos porque vamos de estreno de la mano de Almudena Serrano Motta directora del Archivo Histórico de Cuenca incorporamos a este entre tiempos una nueva sección que se llamará el Arca de tres llaves luego descubrirán porque como cada domingo también me acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos

Voz 0142 01:18 antes de ponernos los disfraces y sumergirnos en el carnaval de mil novecientos ochenta y ocho estaría bien recordar que pasaba aquel año sólo unas pinceladas en España en enero ETA anunciaba un alto el fuego de sesenta días a cambio del inicio de conversaciones con la mediación del Gobierno argelino

Voz 3 01:37 la opinión pública del País Vasco y la de toda España trata de interpretar hoy era alcance real del comunicado de ETA ofreciendo una tregua de sesenta días si se restablece los contactos cortados desde el Gobierno tras el brutal atentado de Zaragoza

Voz 0142 01:50 en verano Amedo y Domínguez ingresaron en prisión acusados de organizar los GAL así informaba Rafael Luque en la SER sobre la entrada en prisión de los dos policías

Voz 4 01:59 el subcomisario me doy el inspector Michel Domínguez duermen hasta ahora en la prisión de Logroño el juez Garzón les acusa de ser los principales promotores de los GAL

Voz 0142 02:06 Julio se suicidaba Rafael Escobedo que cumplía condena en la cárcel del Dueso en Cantabria por el crimen de los marqueses de Urquijo una huelga general el catorce de diciembre paralizó nuestro país para protestar contra la política económica del Gobierno

Voz 4 02:35 por otra parte la normalidad es la tónica dominante en el país por lo general se están respetando los servicios mínimos salvo algunas acciones aisladas que impiden esa normalidad la primer balón la monarquía

Voz 0142 02:44 la española estaba de celebración la Reina Sofía cumplía cincuenta años fue un año de visitas ilustres vino a España la reina Isabel Segunda de Inglaterra

Voz 5 02:53 vuestra visita tiene una especial significación por ser ésta la primera visita de Estado de un monarca británico a España llenándose así un vacío que por circunstancias históricas

Voz 6 03:05 aún persistía en la larga y rica tradición que une a nuestras dos naciones hacer echa a sus miembros CIF sumido en una vez

Voz 0142 03:24 también dieron conciertos en nuestro país Michael Jackson Whitney Houston y Pink Floyd

Voz 7 03:30 Floyd en concierto viernes veintidós de julio nueve y media de la noche en el estadio Vicente Calderón interpretando todos sus grandes éxitos incluidos los de su LP a la risa con entradas a la venta en disco Play nido Pink Floyd

Voz 0142 03:45 a mediados de febrero el número uno de Los cuarenta Principales era hasta caer y como cada año el calendario marcó el tiempo de carnaval y la noche del día doce de febrero Hora Veinticinco dedicaba su punto y aparte a esta fiesta tenemos que reconocer que este informativo es el que ha inspirado nuestro entre tiempos de hoy porque no nos hemos despegado de los cascos oyendo las crónicas que incluía de ellas podemos sacar un interesante retrato de la sociedad de la época por eso hemos decidido compartirlas con ustedes al final de aquel Hora Veinticinco Manuel Campo Vidal conectaba con varias localidades españolas y también con Brasil y con Portugal así comenzaba a qué tramo informativo

Voz 9 04:52 contra

Voz 3 04:57 los carnavales han estallado esta noche en muchas capitales y pueblos de España también en otras ciudades iríamos a ver qué ha sucedido en Río en Portugal en Madrid en Pontevedra en Barcelona en distintas localidades catalanas Reus Sitges Vilanova en Tenerife en San Sebastián

Voz 0142 05:13 Cádiz ciudad carnavalera por excelencia no pudo faltar a la cita

Voz 3 05:18 dejamos río ibamos a Cádiz estamos la la línea directa de nuestro punto y aparte de Ricardo Hidalgo vocal de festejos del Casino de Cádiz buenas noches hola buenas qué ambiente se vive en Cádiz en estos momentos

Voz 10 05:28 ambiente fenomenal descriptible para vivirlo

Voz 3 05:32 si ustedes realmente llegan está usted hablando y la escuchan desde todos los puntos de España puede detallar nos realmente como todas las familias son al menos varios miembros de cada familia participan en las distintas charangas los distintos grupos las comparsas que salen a la calle estas noches

Voz 10 05:48 efectivamente ha habido movimientos sobre todo en los últimos años a partir de de la historia de la democracia en la que bueno la la charanga dábamos chirigotas y comparsas pues ya no solamente es la que ha habido siempre la qué les llamamos profesionales sino que ahora pues está resurgiendo nueve jugadores resurgiendo momento popular

Voz 0142 06:13 en aquel mil novecientos ochenta y ocho del Carnaval catalán destacaron además de la fiesta en Sitges el entierro de la Sabrina como sí han oído bien el entierro de la Sabrina también la ley seca en Vilanova

Voz 11 06:27 pero para muchos es el paraíso gay por este motivo el martes de Carnaval los gays salen a la calle luciendo las ventilar las vestimentas más vistosas del pueblo y es que muchos de ellos sólo viven para ese día la novedad este año es la flota pirata que con la vestimenta como mandan los cánones de los siete mares recorrerán la costa para buscar un tesoro en la playa de la Iglesia en muchas localidades el Carnaval se celebró con batallas en plena calle como en el caso de la población tarraconense de Reus donde la pelea esa base de tomates donde el elemento básico sólo los merengues por cierto que la corporación municipal de esta localidad barcelonesa acordado que durante la celebración del Carnaval no se experta en bebidas alcohólicas para evitar disturbios una población hay que recordar que Vilanova es uno de los centros de atracción del Carnaval ya que el tradicional paseo Rambla arriba Rambla abajo se ha convertido en consustancial para muchos catalanes para terminar una curiosidad en Lleida dicen que se celebrará el entierro de las Sabrina en lugar del entierro de la sardina una ceremonia de la que de momento no sean facilita

Voz 12 07:21 hola

Voz 0142 07:29 bien Madrid aquella noche ya estaban en plena fiesta después del pregón de P

Voz 13 07:33 Pedro Almodóvar el que nace de dietas será porque no quiera esta es mi consejo pasábamos mucho de que nos pase nada con estas palabras Pedro Almodóvar el pregonero

Voz 14 07:41 los carnavales de Madrid daba por comenzada la fiesta hacia las ocho de la tarde este año los madrileños parece lanzados en la Plaza Mayor se han congregado cientos de personas que moviéndose al ritmo de músicas Pachón LLeras manifestaban sus ganas de divertirse mañana a partir de las diecinueve horas iniciará el tradicional desfile de Carnaval que saldrá de la plaza de Emilio Castelar y Herminia de la de Cibeles alrededor de las nueve de la noche la musa Norma Duval se paseará envuelta en pieles sobre una carroza diseñada por los humoristas Gallego y Rey pasacalles concursos actuaciones musicales entre las que destaca la del grupo haced Cámera bailes de carnaval animarán calles y locales madrileños hasta el triste Entierro de la Sardina el próximo día diecisiete

Voz 0142 08:18 en Santa Cruz de Tenerife el desfile de Carnaval con sus máscaras lentejuelas y maquillajes quería batir un récord Guinness

Voz 15 08:26 mire usted personas recorren esta noche las calles de Santa Cruz de Tenerife participando en la cabalgata anunciadora del Carnaval comparsas rondallas murgas grupos disfraces y coreográficos carrozas y máscaras conforme al río humano que invade las principales casco con dirección a la Plaza de España centro neurálgico de grandes concentraciones humanas el año pasado aquí irrumpieron a bailar doscientos cincuenta mil personas récord europeo según el libro Guinness vice pretende superar ese tope para lograr la máxima marca mundial el Carnaval de Tenerife se vive en el cuadrilátero cerca del puerto en la plaza de toros donde Radio Club organiza bailes Zimmer en este año dos grandes orquestas americanas la villa Caracas Boys de Venezuela ayer Gran Combo de Puerto Rico además de la década prodigiosa Maracaibo y Caña Dulce hoy la isla entra en la semana grande de esta fiesta con un ritmo imparable que las unidades móviles de Radio Club

Voz 12 09:20 la noche disfraces se remató con un viaje al corazón del Carnaval Donostiarra

Voz 16 09:25 ante las dietas amenazaron ayer con una buena ración de yo había que hacerlo contando el pregón ofrecido este año por el humorista donostiarra José María González más conocido por hecho mucho bien lo cierto es que hoy el ambiente ha subido varios grados a pesar de que en estos momentos los termómetros registran poco más de seis grados desde primeras horas de la tarde en la ciudad así ido llenando de cientos de personas ataviadas con los más originales disfraces eso sí casi siempre procurando que fueran abrigados intriga

Voz 0142 09:48 a todos los domingos a las cinco y media de la mañana con Ana Martínez Concejo

Voz 12 09:55 cerca de tres Llabrés con Almudena Serrano como les decía al principio hoy estamos de estreno en un programa donde la Fonteta

Voz 0142 10:06 es tan importante para viajar entre pasado y presente teníamos ganas de incorporar a alguien del mundo de los archivos para compartir historias para eso hemos fichado si me permiten y me permite ella el simil futbolístico Almudena Serrano Motta ella es la directora del Archivo Histórico de Cuenca ahí pueden seguirla en Twitter en la cuenta Almudena SEM guión bajo les aseguro que es muy interesante todo lo que se puede aprender con ella en su Time Line además antes de saludarla tengo que darle las gracias a nuestro compañero de SER Cuenca Paco Auñón al que vamos a robar a ratito Almudena porque ella es también colaboradora del Hoy por hoy Cuenca donde habla de historia en la sección así dicen los documentos les invito también a qué pasó en por la web de La Ser de Castilla La Mancha donde podrán escuchar esta sección bueno pues bienvenida entre tiempos Almudena o muchas gracias dos días después de mucha tormenta de ideas estos días y de mucha reflexión hemos bautizado tu sección como el Arca de tres llaves y claro lo primero que deberíamos hacer es explicar qué es el Arca de tres llaves bueno el Arca de tres llaves fue el mueble

Voz 17 11:24 todo para conservar documentos desde la Edad

Voz 0142 11:27 día hice uso tanto en archivos públicos como en eclesiásticos fue muy utilizada cuando porque es empiezan a utilizar estas Arcas

Voz 17 11:36 qué autorización de estas arcas fue debida a que los hilos de la Edad Media no existían edificios destinados a concejo Ayuntamiento de modo que las arcas pues se podían llevar de un lado para otro dependiendo del lugar de celebración de reuniones con perfiles reales eclesiásticas cualquiera

Voz 0142 11:55 osea que la poca cantidad de documentos favorecía el uso de estos muebles no

Voz 17 12:00 claro efectivamente es que entonces eran aún escasos los documentos producidos por todas aquellas instituciones en la Cancillería Real por ejemplo uso las arcas mientras la Corte real fue itinerante los documentos por supuesto eran imprescindibles y siempre tenían que acompañaría a estar presente en todas las tomas de decisiones tan trascendentales

Voz 0142 12:23 algunos ejemplos de uso de estas arcas durante la Edad Media en las ciudades de entonces me puedes dar sí

Voz 17 12:29 ah bueno podemos cuenta de algunos ejemplos del uso dado a todo este mobiliario e por ejemplo en Sevilla se utilizaron varias arcas descritas como el Arca chapas de hierro de tres llaves ay no siempre se la denominaba como Arca en Orense por ejemplos de la llamaba Arquette on en Ciudad Real o en Segovia cofre en Al Baida Caixa Jan Burgos arca mayor de lo que claro podemos deducir que había arcas más P

Voz 0142 12:59 en algún Estado lo del arco mayor me encanta los cuales son las referencias más antiguas de Arcas de tres llaves que podemos encontrar

Voz 17 13:06 bueno sabemos que en la Corona de Castilla y en la Corona de Aragón ya hubo arcas desde principios del siglo XIV y además tenemos varios ejemplos para que conozcan los oyentes por ejemplo en Manresa hay una un arca documentada desde el año mil trescientos dieciséis sí muy antigua en Valladolid del año mil trescientos setenta y cinco en Burgos pues la noble Burgas en el año mil trescientos noventa y ocho sí que hay que remontarse en el tiempo

Voz 0142 13:35 cuando se hizo más frecuentes sus uso

Voz 17 13:37 bueno pues claro lógicamente según avanzan los siglos sobre todo a partir del siglo XV las referencias a este inmobiliario se vuelven más abundantes sobre todo gracias a que las disposiciones que otorgaron los Reyes Católicos fueron difundiendo Se con ellas la obligación de el uso de este arca como sistema de instalación de documentos en los ayuntamientos claro hay en algunas ciudades pues tuvieron varias arcas debido a la gran cantidad de documentos que se iban a multando hace falta más de un claro claro claro las instituciones y pues aumentan su documentación en base a las funciones que tienen entonces bueno esto genera la cantidad de documentos por ejemplo en Madrid tenemos documentada eh un arca el año mil cuatrocientos ochenta y ocho que se tuvo que comprar un arca nueva que costó al Concejo madrileño veintiocho reales

Voz 0142 14:28 echar será mucho dinero la época entonces

Voz 17 14:30 bueno no no era no era mucho dinero y en estas arcas sólo se guardaban documentos bueno las arcas eh se aprovecharon también para guardar de objetos y dinero no solamente no solamente documentos así ocurrió por ejemplo en en muchas ciudades eh en Indias que fueron encargando estos muebles como dice un documento con los baúles o arcas a lo largo de las paredes Arca de tres llaves para los caudales del Rey Arca de tres llaves para los bienes de difuntos Arca de tres llaves parabienes de propios Arca de tres llaves para los papeles del Cabildo

Voz 0142 15:08 ajá unas cuantas art tres para todo para lo más importante suponemos que hasta avanzado entonces el siglo XVI no dispusieron de de aquellas Arcas

Voz 17 15:19 Cangas Tsartas claro efectivamente en el año mil quinientos cuarenta y nueve ya las tenían en Indias por ejemplo las tenían en Lima y en Santiago de Chile hay un poco más tarde en La Habana en el año mil quinientos sesenta

Voz 0142 15:31 ahora el charco entonces la como tantas

Voz 17 15:33 cosas de ida y vuelta

Voz 0142 15:36 mire aquí allí y bueno en el siglo XVIII

Voz 17 15:39 eso aún se Sigrid siguieron comprando arcas como ocurrió por ejemplo en Alzira

Voz 1473 15:45 en el año mil setecientos ochenta y cuatro

Voz 17 15:47 dónde encargaron una que se describía así una horquilla de madera forrada Icon las armas de la villa capaz para introducir dichos papeles cerrados y custodiados con las llaves correspondientes custodiar

Voz 0142 15:59 canta venga si entendemos entonces o por lo menos la imaginación nos lleva a pensar que eran arcas de madera y alguna otra característica reseñable

Voz 17 16:12 claro por lo general las arcas serán rectangulares que efectivamente de madera por lo común de de madera de nogal y claro con asas para transportarlos además debían tener un tamaño tal que lógicamente permitiese poderlas mover aunque estuviesen llenas de documentos que es el fin también que ese pudiesen transportar y cambiar de un sitio a otro hay algunas como hemos visto la de la de Alzira pues que lo tenían tenían grabado el escudo de la ciudad y algunas se han perdurado a lo largo del tiempo Si sí

Voz 0142 16:45 afortunadamente

Voz 17 16:48 en su momento claro fueron construidas con tanta pericia allí eran tan cuidadas por sus poseedores que por supuesto lógicamente podían durar siglos como otros muchos objetos de mobiliario y es una maravilla Sara

Voz 0142 17:00 a las era verdad

Voz 17 17:03 a todos los ratones de biblioteca que andamos fuera aquí sí bueno fíjate si existen casos de Arcas que llegaron hasta el siglo XIX como como la derribará Villa que en el año mil ochocientos setenta y se utilizaba para conservar varios planos para la obra de edificios o cuatro barcas que que ese que en el año mil novecientos cuarenta y siete si usaban para guardar los caminos del archivo de y bueno

Voz 0142 17:29 hoy la inmensa mayoría de documentos Serván en edificios destinados a su uso como como bien sabes muchos de ellos espléndidos además con excelentes profesionales encargados de su custodia y difusión gracias pues nada este este ha sido el estreno del Arca de tres llaves puesto que que les haya gustado a los oyentes seguro que habrá alguno porque esto sí que es un término archivístico pero seguro que o espero al menos que algún oyente haya descubierto qué es eso del Arca de tres llaves claro y me despido hasta dentro de

Voz 17 18:02 en un par de semanas Almudena muchísimas gracias estupendo fenomenal muchas gracias

Voz 18 18:08 no no no

Voz 7 18:16 no no no

Voz 1 18:19 eso

Voz 13 18:23 ella está por aquí María qué tal cómo ha dormido me enteré que hoy creo que lo ha pasado un poco regular le ha pillado el bajón musical y no ha estado excesivamente creativa con la lista de la ACB y mira tanto que me voy

Voz 1473 18:34 dice nuestras pero cuántas canciones conoces no pues mire se ve que no las suficientes porque con la música de Carnaval no encontraba halló la inspiración voy a tener que ponerme las pilas al respecto entonces qué hacemos

Voz 0142 18:45 quedamos en blanco no hacemos nada estamos al personal la semana que llevamos no es Nano lo lo que a pesar de todo sabes que yo cumplo Yago de la necesidad virtud de mi falta de vergüenza en este

Voz 1473 18:56 programa mi salvación Gekas y ni corta ni perezosa pues me he ido a los a lo más sencillo que es dejarme sorprender buscando canciones que se titula en eso Carnaval

Voz 12 19:06 estival de creación venido

Voz 1473 19:09 espera que aunque no te lo puedes creer ha salido una lista bastante curiosa usted que yo descubierto muchas canciones que desconocía aunque otras claro era las que te podías imaginar

Voz 12 19:34 y claro dietas por lo seguro lo marchó soy muy propio de esta fiesta en este caso es Georgie Dann

Voz 1473 19:41 pero no te piensas que todo es alegría y jolgorio cuando hablamos de Carnaval porque ya tienes a Camilo Sesto para recordar que tu vida

Voz 12 19:47 amorosa también puede ser una fiesta un tanto particular

Voz 20 19:52 a su modo

Voz 21 20:32 poquito más con la letra después de ellos vamos

Voz 1473 20:35 ya te digo pero te lo permito porque es Camilo Sexto constata triple Camilo Sesto quería decir pues mira cómo te ha gustado que claro como para no gusta RTE quién se resiste a Camilo Sesto fue esté traigo otra de esas voces de las que siempre tienen hueco en esta sección

Voz 12 20:50 con cantándole a la brasileña Mañana de carnaval

Voz 22 20:57 un dúo

Voz 23 21:05 Eli

Voz 12 21:12 qué te ha parecido pues me ha gustado mucho como todo lo que entonar Rafael que me parece una preciosidad

Voz 1473 21:18 pues espera que todavía se puede mejorar con una versión con tan sólo una guitarra y una voz prodigiosa como la de Estrella Morente tarareando la canción

Voz 24 21:25 sí

Voz 25 21:44 cuánta belleza pero se instala un poco en la melancolía no bueno pues no te preocupes que encaramos la recta final con otro color por ejemplo marcando los su el diferente con toques indie rockeros que viene encabezado por los Sidonie

Voz 12 22:07 por fin ya era hora de que trajera se Leire de pura fiesta que hacía falta pues redobló esfuerzos y mira aprovechando que sacaba de terminar Operación Triunfo vamos a recuperar a una banda que vio la primera edición del concurso que fue Fórmula Abierta pese va a ser el ritmo de ritmo bien de bailoteo también bien pero mujer ya que estamos hablando de OT igual me podías haber traído algo de la última edición algo más actual a qué quieres algo actual pues tus deseos ordenes eh

Voz 1473 23:12 Miley Posada no sé si me arrepiento un poco porque la canción bueno bien camino

Voz 12 23:17 para el humana me gusta que es demasiado temprano para esta no

Voz 1473 23:20 me gusta demasiado y menos de final musical no te preocupes porque lo cerramos con él y es que si hoy hablábamos de Carnaval teníamos que hacer un cierre muy obvio pero tan tan bueno que es que ni molesta tanta falta dar ninguna pista para saber de quién y qué canción son estas protagonistas finales pero por si alguien lo duda que sepan que cerramos con Celia Cruz recordando que la vida es un carnaval

Voz 26 23:44 bueno

pues entrando ya en tiempo de boca Teka hola hola aprovechando que hoy era el primer día de Almudena Serrano hemos preguntado

Voz 0142 24:54 qué le gustaría recuperar de nuestro archivo y hablando con ella nos ha dicho que quería volver a escuchar la noticia de la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo en la noche del veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y dos la destrucción de esta biblioteca supuso una incalculable pérdida entre sus muros se conservaban incunables manuscritos de época otomana y otras rarezas bibliográficas que se redujeron a cenizas mientras caían las bombas bajo el fuego de los francotiradores aquella noche ciudadanos anónimos salieron a la calle y se adentraron entre las llamas para intentar salvar alguno de aquellos irremplazable esta Soros no conservamos en nuestra fondo Teka la crónica de aquella noche aciaga sin embargo sí tenemos emisiones de la Ser relacionadas con el asedio Sarajevo en concreto en febrero de mil novecientos noventa y cuatro nuestros servicios informativos realizaron una programación especial en solidaridad con esta ciudad de aquel día podemos escuchar algunos fragmentos

Voz 1473 26:02 nos vamos ahora Gore porque nuestro

Voz 28 26:04 su compañero Ernesto Estévez enviado especial a la zona está ahora con el coronel jefe de la Agrupación Madrid con Luis Carvajal resto

Voz 29 26:12 sí casi quinientos cascos azules españoles se encuentran a esta hora inmovilismo tanto en toda Bosnia Herzegovina cumpliendo sus misiones de ayuda humanitaria al frente de todos ellos de la agrupación Madrid el coronel Luis Carvajal desde su despacho desde donde les hablamos Se ven los blindados preparados para partir en el interior la bandera española y los estandartes de la agrupación el ir de la Brigada Paracaidista presidan Pacho junto a mí se encuentra el coronel Carvajal coronel buenos días las noticias que llegan de Sarajevo imagino que tranquilizan el ambiente entre los cascos azules españoles buenos días pues sí tranquiliza Navidad cierto optimismo cómo echar las campanas al vuelo pero confiamos en que todo se solucione por los medios no

Voz 30 26:57 un saludo desde Madrid nos parece

Voz 31 27:00 que usted Sarajevo es hoy la capital de la Cadena SER anoche el líder de los serbios de Bosnia el psiquiatra Radovan Karadzic anunciaba que la guerra había terminado en esa ciudad que retiraban a sus armas lo decía Karachi después de haber sido convencido por las autoridades rusas en una ofensiva diplomática que ha culminado con un Boris Yeltsin como abanderado de la paz sin embargo los bosnio musulmanes de Sarajevo no se fían vamos hasta Sarajevo Antonio García Ferreras como suena a estas horas Sarajevo y cuál es el color hoy en aquella ciudad

Voz 32 27:28 la expedir de lo hacemos una Eloy con más vida a las gente sacuden a los mercados a las desabastecida tiendas con la secreta esperanza de que poco a poco la amenaza Serbia abandone sus montañas el miedo sigue siendo palpable no abandonado las esquinas ni los edificios destruidos pero una muy ligera sensación de desahogo comienza a notarse entre bastantes ciudadanos bosnios no habría hoy el sol ha llovido incluso ligeramente pero el terrible frío de la ciudad se nota algo menos en la mirada de muchos ciudadanos de Bosnia

Voz 1473 27:54 sí de mil novecientos noventa y cuatro tenemos también otra joya un Réquiem de Mozart que la Orquesta Filarmónica el coro de la Catedral de Sarajevo interpretaron entre las ruinas de la destruida biblioteca que antes de ser bombardeada e incendiada había sido

Voz 12 28:08 uno de los edificios más emblemáticos de la historia de Yugoslavia

Voz 8 28:39 ah

ya saben que seguimos atentas a sus peticiones en el Whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno a sus mensajes de contestador en el noventa y uno cinco XXXII ochenta cero cuatro esos correos electrónicos entre tiempos arroba gmail punto com y animen por favor te lo dice tiranos ese sonido de la Fonteta de la Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka de entretiempo