Lotería del Niño (06/01/2018)

Voz 1 00:00 esto los niños tirándose en trineo todos los días buenos días es lo primero que nos hemos encontrado al llegar aquí

Voz 2 00:05 Mourinho que es eh el alzado por tenía el lienzo norte por la ladera han salido ahora a los niños de San Ildefonso que cuando se los encargados de ir cantando los números de este sorteo de El Niño

Voz 1 00:17 a saludan al público que llena por completo este Palacio de Congresos de unos decían que caben novecientas personas

Voz 1136 00:23 unas novecientos personas es la capacidad de este auditorio un sorteo muy mecánico nada que ver con el de el sorteo de Lotería de Navidad porque ahí el azar te hace estar pendiente del relevo continuamente Lourdes para saber cuándo va a salir el gordo cuando va a salir el segundo aquí está todo muy delimitado muy fijado se sigue un orden muy estricto es el sistema de bombos múltiples cinco bombos decenas de millar unidad de Millar centenas decenas y unidades salen los números Isabel hemos que premio es el que corresponde a cada número se lo vamos a contar aquí en la SER a partir de esos momentos en el sorteo extraordinario del Niño

Voz 3 01:00 cinco

Voz 4 01:04 Indy Mac ahora la gripe no está de resaca darle una compran un poco más tranquiliza Teno me emborracharse hasta después de perder no sólo eso sino que encima me antes trabajar después de los Reyes Magos es que no me dejan de abrirlos jugó de Tito pero que Pepa querer republicana así que deja los DIN dos ya abre la ginebra que tenemos en la madrugada del domingo al lunes a la una y media especial Globos de Oro fuentes ginebra con tónica lleva hasta tres Hildebrand católica una de las otras dos hay que portarse bien esta noche y con retransmisión envidio If Facebook dos mirando no puede olvidar la cámara encima voy a tener que venir vestida de etiqueta de negro en protesta por el acoso a las mujeres de Hollywood nuestro hashtag es La Script Black

Voz 5 01:48 el cine en la SER con la escribe

Voz 6 01:54 eh

Voz 8 02:12 seguimos en directo este sorteo del Niño estamos en Ávila estamos con José Vicente Dorado con Pedro Blanco con David Nieto ya ha empezado

Voz 1136 02:22 está empezando en estos momentos están los bombos dando vueltas para las primeras extracciones Pedro de las decenas que son cinco extracciones cinco extracciones son cuarenta euros al décimo

Voz 9 02:34 pero he visto cuarenta entre cuarenta y tres

Voz 1136 02:39 esto significa que si su número termina en cuarenta y tres pues ya tiene cuarenta euros multiplicado por dos la inversión no es mucho buenas cañas siga es el doble el doble de lo que has invertido no estamos hablando de un premio de un sorteo hay una emisión de mil millones de euros destina premios setecientos millones de euros recuerda el veinte por ciento que se quedó Hacienda por encima de los premios tres mil quinientos euros cuarenta y tres cuarenta dos pues podemos ir cuenta atrás como digo está saliendo seguidos ha visto el azar es así Lourdes ha salido el cuarenta y tres ahora el cuarenta y dos cuarenta euros como salga el cuarenta y uno vamos a empezar a mosquea

Voz 10 03:23 sacó un teléfono como en los viejos tiempos

Voz 1136 03:25 sí

Voz 10 03:28 bueno vamos a por la tercera extracción

Voz 9 03:31 eh veinticinco veinticinco

Voz 10 03:38 otros cuarenta euros para quien tenga un décimo que determinen veinticinco

Voz 8 03:43 habitualmente se reinvierte en la pedrea del sorteo de Navidad en la del niño en esa es la tradición también bueno eso sí cuando a mí no me gente dijo nada le tocó algo de la Lotería de Navidad pero más allá de la pena como ves Lourdes el ritmo frenético yo prefiero la cantinela de Navidad tampoco eh

Voz 1136 04:08 es diferente completamente este sorteo no sólo por el sistema éste de los bombos múltiples sino por porque ya sabes lo que lo que va a ocurrir iba con este

Voz 11 04:17 el ritmo avanzando poco a poco

Voz 1136 04:21 es un libro extradición Richmond en el

Voz 9 04:25 que bueno

Voz 1136 04:29 bueno pues ya están no las cinco extra que si cuatro-cinco ya tenemos las cinco extracciones de dos murgas decenas y ahora vamos a pasar a las extracciones de mil euros al billete cien euros al día

Voz 10 04:43 pues mira seguiré las repasamos el cuarenta y tres el cuarenta y dos el XXV el cincuenta y uno y el uno cero uno si sus décimos acaban en cualquiera de esas combinaciones cuarenta euros

Voz 1136 04:56 ahora vamos a tener a oyentes más contentos porque ganarán cien euros

Voz 9 05:03 el si te cientos noventa y siete trescientos noventa y siete

Voz 1136 05:10 ahí tenemos cien euritos para los décimos que terminen en trescientos noventa y siete son catorce extracciones que van a hacer a continuación con esta misma cuantía

Voz 10 05:23 reconoce Lourdes siempre ha soñado con venir a retransmitir sorteo

Voz 8 05:27 ya estoy esperando que alguna vez a los que restó menos la decisión por favor gracias pero si es en Cádiz

Voz 1 05:35 la joven en un sitio donde haya fue ya Barakaldo donde haya menos lo de nieve

Voz 9 05:40 el siete he ciento setenta y uno de ciento setenta y nueve

Voz 1136 05:47 ciento setenta y nueve este sorteo del Niño sólo ha salido dos veces de Madrid en el año dos mil doce salió a Cádiz por el bicentenario de la Constitución de la Pepa y este año ha salido a Ávila por el año de el jubileo sino que se está celebrando hoy ha sido la causa por la que los bombos han viajado bajo la nevada porque llegaron ayer ayer y empezó la nevada noche vamos a muchos de los niños han llegado esta mañana seiscientos setenta y dos ha votado todos nos pregunta Lourdes ahí tenemos que tener esto aquí apuntado

Voz 8 06:22 también está apuntando escuchando con mucha atención cómo funciona todo esto porque a mí me parece endiablado me lo explican de un año a año a año y lo olvido completamente somos la letra los niños son los mismos que en el sorteo de Navidad

Voz 10 06:37 es que no sabemos quiénes son porque no nos han dado los nombres comentando antes Aeroport

Voz 1136 06:41 ahora no me suena ninguno de los que estuvieron en el Teatro Real ha dado los nombres con lo cual no podremos decir quiénes son los que canten los premios más importantes ellos han venido en un autobús pues una hora y pico antes si el sorteo salido a desayunar

Voz 10 06:56 bueno primeros han tirado bolas de nieve en primer Santiago bolas de nieve

Voz 1136 06:59 el que atravesar una

Voz 8 07:01 mañana de Reyes con con nevadas en todo en la parte norte del país no oí en Ávila y donde estáis a un manto blanco en en la ciudad en realidad el camino que hemos hecho estaban en el ochenta por ciento lo hemos hecho con sí

Voz 1136 07:17 menos mal que los señores de los camiones de la los camiones que van abriendo el camino en la carretera estaban trabajando y hemos podido venir despacio precaución por favor semana carretera porque no ha parado de nevar desde que hemos llegado a la sierra de Madrid hasta Ávila no paradón llevaría que está llevando la última combinación que sabido es el ciento cincuenta y ocho su décimo

Voz 10 07:38 termina en esas tres cifras gana neurogénesis Fina vamos consiguiendo

Voz 9 07:47 ocho eh

Voz 12 07:52 ochocientos ochenta ochocientos ochenta

Voz 8 07:56 quiero decir a los niños que canten así los números dicen normal así que hablando un poquito la risa no

Voz 1 08:05 hombre no Lourdes sueño dos cosas en tu vida que has venido retransmitió el sorteo el niño ser niños de foso cantara si las obras por ejemplo el Ali Omar los dos

Voz 9 08:24 no

Voz 14 08:26 cuatro dos uno vamos aprovechar para recordarles que este es el sorteo del Niño en la Cadena Ser

Voz 3 08:34 el cinco

Voz 15 08:42 escuchas la SER que ímpetu Radio en tu móvil imputable en tu ordenador y ahora también en diez de tu televisor sintoniza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España era de mando escucha tu radio la Cadena Ser en octubre escucha

Voz 4 09:06 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 10 09:17 en estos segundos que queremos no nos hemos escuchado ha salido otro número sobre la terminación de tres cifras bastante por siete cinco siete cinco

Voz 9 09:29 que el cuatrocientos cuarenta y nueve Cuatro sí

Voz 1136 09:35 ya tenemos una nueva terminación cuatrocientos cuarenta y nueve ya saben que va a ganar cien euros por cada décimo que tenga que termine en esta terminación

Voz 8 09:46 seguimos en directo el sorteo de El Niño en la Cadena Ser

Voz 10 09:49 desde Ávila los bombos no

Voz 1136 09:53 para de girar los tres bombos que están trabajando en estos momentos las bolas azules en su interior

Voz 14 09:59 tanto botes los números en blanco hasta que sale una de esas bolas ya que están

Voz 9 10:05 eh entre quinientos treinta y nueve

Voz 1 10:11 quinientos nueve yo de momento nada de nada sin que por el décimo encima de la mesa es decir el número pero de momento no de te gana terminan siete eso sí lo podemos

Voz 1136 10:23 decir no termina siete sí sí sí eso es podemos decir es la segunda terminación que más salen el primer premio del VII mira la primeras el cero históricamente ha salido veintiuna veces

Voz 9 10:35 dos eh uno doscientos once doscientos

Voz 10 10:44 doscientos son los quedan tres extracciones de centenas pasado tendremos dos

Voz 1136 10:52 dos extracciones más de cuatro cifras esto ya son premios de trescientos cincuenta euros al décimo va incrementándose la emoción por lo tanto de es casi preferible que te salga al final sea que tu décimo salga al final

Voz 10 11:05 lo tuve todo lo cual tranquilo frío que sea el último estos poco dinero

Voz 9 11:12 ochocientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y cinco

Voz 1136 11:18 ochocientos cincuenta y cinco están saliendo casi todas terminaciones en este tipo de extracciones de tres cifras uno cinco de los nueve

Voz 10 11:30 Nos quedan dos de las certeras cien euros si coinciden las tres últimas cifras de su décimo

Voz 9 11:43 y cinco ocho

Voz 12 11:47 cuatrocientos cincuenta y ocho cuatrocientos cincuenta y ocho

Voz 10 11:52 si te toca Pedro lo vas a decir o no eres tan discreto no nos diré pero cuando acabe este sorteo ya sólo quedarán dos cosas por hacer antes de retirarme que es el Carrusel deportivo bueno tres el hablar contigo y los toros los toros también bueno cuatro te quedan muchas cosas Pedro vamos ya con la última de las extracciones

Voz 9 12:16 el cinco

Voz 12 12:19 con ochocientos cincuenta y seis ochocientos cincuenta y seis en la vivir tampoco lo has hecho

Voz 8 12:28 ver cosas y te queda

Voz 1136 12:32 perfecto pues aquí finaliza esta fase del sorteo de El Niño que estamos transmitiendo desde Ávila este Sorteo viajero que ha venido este seis de enero esta mañana tan bonita en los hogares españoles pues nosotros nos hemos venido Ávila a abrir el paquete de de los bombos en este caso no abrir el paquete de la suerte que se está repartiendo en estos momentos vamos ya a la siguiente fase que son dos extracciones de cuatro cifras por tanto unidades de millar Xicoy

Voz 10 12:59 pide con las últimas cuatro cifras de su número trescientos cincuenta euros

Voz 9 13:04 el cuatro mil novecientos cuarenta y seis cuatro mil novecientos cuarenta y seis

Voz 1136 13:12 este es el primer número la primera las percibe la primera extracción de de cuatro cifras tres mil quinientas horas no esto es si al billete trescientos cincuenta aldea muy ofendida compra billetes entes que ya controla bueno la emisión de este sorteo ha sido de cincuenta series de cien mil billetes cada una son cinco series más que que el año pasado con lo cual va in crescendo poco a poco porque ha estado dos años con principios ayer

Voz 9 13:43 que el cuatro siete siete mil quinientos sesenta y ocho

Voz 10 13:52 bueno pues estas dos extracciones por las que le puede haber tocado trescientos cincuenta euros es el cuatro mil novecientos cuarenta y seis siete mil cuatrocientos sesenta y ocho a partir de aquí al para mayores ahora vamos ya por el tercer pero

Voz 1136 14:07 el mío ya estamos hablando de veinticinco mil euros al décimo que tenga este número que va a salir a continuación ya están los cinco bombos funcionando en estos momentos aquí ya hay que tributar a Hacienda Pedro ya veinticinco mil euros hay que tributar el veinte por ciento

Voz 8 14:25 ahí a matizan la alegría ella Gemma matizando la alegría se que pagar por esto tampoco importarle mucho vamos para allá

Voz 16 14:36 esto es un spoiler

Voz 10 14:40 eliminando efectivamente momento que tenía a Xabi poderes ha visto es que les visto lo visto

Voz 9 14:48 entre eh eh

Voz 4 14:54 Baby

Voz 17 14:56 dos cientos cincuenta a mí le uno

Voz 18 15:00 todos pues ahí lo tienen el XXIII

Voz 1136 15:02 mil doscientos ochenta y dos es

Voz 2 15:06 el premio tercer premio de este sorteo se ha vendido donde se ha vendido a Murcia a Murcia entiendo que de manera íntegra porque

Voz 1136 15:19 me hizo el anuncio número uno efectivamente de Yecla en Murcia lo muestran en este momento la rutina de este sorteo está muy marcada hay tres niños trabajando en los bombos y hay dos líneas que son las que cantan en número y el premio que como confirmación final que ahora mismo están mostrando los números al público al auditorio a las televisiones a las radios que estamos aquí desplazadas a este Palacio de Exposiciones y Congresos de Ávila donde hoy bajo un manto de nieve preciosa estaban es que no no no se me va la imagen esto de los niños con los trineos el lienzo de muralla de Ávila justo detrás

Voz 10 16:00 vamos a recordar al tercer premio del sorteo del Niño veintitrés mil doscientos ochenta y dos veinticinco mil euros Biden décimo

Voz 8 16:08 hacia número uno de Yecla en Murcia

Voz 10 16:11 de manera íntegra en Yecla Murcia pasador ya han pasado los Reyes han en esa localidad vamos con el segundo premio

Voz 1136 16:19 es un premio de setenta y cinco mil euros al décimo menos el veinte por ciento que su banco no le va a entregar porque directamente se lo van a detraer cuando vaya usted a cobrar el décimo

Voz 10 16:32 aquí termina también en dos mil dos sí sí sí es verdad segundo término Andoni empieza en uno es que sí creo es que lo están mostrando digo menos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos percaté

Voz 16 16:46 el spoiler spoiler asiste a bailaban una cifra

Voz 9 16:50 es uno de los cuatro el cuatro uno dieciocho

Voz 19 16:58 mi padre ciento cuarenta y dos

Voz 1136 17:01 en esta de Águilas el tercero y el segundo en dos

Voz 17 17:04 no

Voz 10 17:05 aquí tocan setenta y cinco mil euros por cada

Voz 2 17:08 por donde saben dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos segundo premio del sorteo del Niño dos mil dieciocho

Voz 1136 17:17 he leído en muchos sitios

Voz 16 17:19 esto es imposible de ver desde aquí a Alicante

Voz 10 17:22 Murias Badajoz

Voz 1136 17:25 y también en Barcelona en Moncada y en San Andrés de la Barca

Voz 8 17:34 pues en casa m Pedro Paz un abuelo entre lo que te queda por hacer lo que te a mí que me hacía ilusión decir vendido ven hizo incapaz y lo cuenta ella Carboneras Almería en Vitoria es que no te crees tú que están puedo ir está muy repartido por lo que me parece que bien me encanta cuando esta vendí cuando se ha vendido en diferentes localidades

Voz 10 17:59 se ha vendido en Asturias en la provincia de Badajoz vendido al Barcelona en la de Alicante en Almería

Voz 20 18:07 cinco mil novecientos diez de Carboneras Almería

Voz 10 18:10 irán estabilizando el número cinco de Vitoria

Voz 20 18:13 en Álava el receptor cincuenta y ocho mil cero setenta y cinco en Cabaña quince en cabaña Quinta Asturias en el cincuenta y siete mil novecientos sesenta de cavaron a Asturias en la administración número cuatro de paredes en Asturias en el receptor ocho mil seiscientos setenta y cinco de Badajoz en el siete mil treinta de Puebla de Obando Badajoz en el trece mil setenta y cinco de Moncada Barcelona en el doce mil ciento cincuenta de Sant Andreu de la Barca también Barcelona

Voz 8 18:45 eh

Voz 20 18:48 la el dieciocho mil cien de Burgos en la administración número uno de Vida Sana de Mena Burgos en el receptor veintiun mil ciento cinco de Cádiz en el veintidós mil XXXV de San Fernando también Cádiz veintiséis mil seiscientos treinta Villarrubia de los Ojos Ciudad Real en el veintisiete mil doscientos veinticinco fuente de Palmera Córdoba en la Administración cuarenta y cuatro de La Coruña

Voz 1136 19:13 en el receptor treinta mil cuatrocientos comparamos aprovechar mientras están recordando unos todos los lugares de España donde aquellos este número para decirles que estamos claro que sí

Voz 4 19:33 el hollín que de un programa juvenil de Tour de Cadena Ser punto com tienen derecho a saber en

Voz 21 19:39 qué registro género se les dirige el periodista para deducir si los contenidos tienen un sesgo personal del periodista mayor o menor

Voz 1 19:47 en antena estilos de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 8 19:57 corren nuevos tiempos

Voz 14 19:59 vamos a escucharnos

Voz 7 20:05 el letrero de Quel

Voz 8 20:08 seguimos en directo el sorteo del Niño ya sólo queda el número del primer número agraciado de de esta lotería del Niño estamos compartiendo esta mañana de Reyes con José Vicente Dorado con Pedro Blanco con David Nieto

Voz 1 20:22 que hace posible esta conexión es y seguimos pendientes de ese primer premio es que aquí siguen cantando los números da tocando segundo premio todavía siguen Madrid en Navarra en Murcia ha salpicado en todo el mapa todavía sin el segundo premio digamos

Voz 22 20:39 el primero enseguida de hecho si si subimos

Voz 1 20:43 lo vimos quinientos

Voz 20 20:44 quince de Granadilla de Abona visitó también en Santa Cruz de Tenerife en el sesenta y ocho mil cuatrocientos diez las al mer Las Américas en Adeje también en Santa Cruz de Tenerife en el sesenta y siete mil tres

Voz 1136 20:55 bueno ahí sí sí sí vamos a recordar que es el dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos el segundo premio de la Lotería del Niño dos mil dieciocho son setenta y cinco mil euros al décimo los que le corresponden a todas estas personas en toda España casi hubieran terminado diciendo dónde nos ha vendido seis

Voz 8 21:17 recordemos que el ha salido el tercer premio ya lo hemos dado el veintitrés mil doscientos ochenta y dos son veinticinco mil euros décimo lo he hecho bien trastoca dicho murciano claro y además tengo que deciros que el tío de un compañero es el el lotero que si se de que va a haber está serio aquí

Voz 2 21:41 ganaba yo creo que no

Voz 1 21:43 ahora está

Voz 1136 21:45 les han vuelto a depositar dentro del bombo y las bolas con los números correspondientes en dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos

Voz 8 21:52 tenemos ahora a al al tío de Ángel buenas latía Se llama Alejandra Villaescusa eh que bueno vamos a no sé si vamos a esperar a que salga el primer tren vamos que yo creo que saludar basando todo en dos minutos yo creo que ya están ahí a vamos a esperar

Voz 1136 22:07 tan vamos a poner el primer premio los bombos girando atención atención porque ahora es el momento de espera sea pero este es el primer premio estamos hablando de doscientos mil euros al décimo ha vez no terminan vidas empieza ni en el tercero verdad no admitan poco o Pedro no terminan cinco termina el cinco bueno pues nada queda vamos a hacer extraños era es un número corto empieza por cero

Voz 14 22:41 de esos que la gente suele decir que son financiados

Voz 9 22:46 el seis eh eh

Voz 19 22:50 sí cinco mil seiscientos ochenta y cinco

Voz 18 22:56 sí

Voz 1 22:57 pues ahí está el primer premio

Voz 2 23:00 ahí lo tenemos uno de esos números que hay gente que dice que su número cero estos números cortos pero que ya en el sorteo especial de Navidad también vamos los nuevos turismos un número corto Bioy así los cinco mil seiscientos ochenta

Voz 10 23:13 cinco doscientos mil euros por cada décimo es lo que gana

Voz 1 23:17 quien lo haya comprado en Bilbao íntegramente a Bilbao Bilbao verdad es es el móvil

Voz 1136 23:24 perfecto si a ver si estoy diciendo un sitio sin gafas facilidad pero has visto Bilbao verdad no ve el número de administración eso sí ahora lo diera hay una aproximación al número anterior y posterior de doce mil euros al billete cada una con lo cual al cinco mil seiscientos ochenta y cuatro y al cinco mil seiscientos ochenta y tres

Voz 20 23:44 ha habido premio de mil euros cada uno los noventa y nueve billetes de cada serie terminados en seiscientos ochenta y cinco premio de mil euros cada uno novecientos noventa y nueve billetes de cada serie terminados en ochenta y cinco reintegro de doscientos euros los nueve mil novecientos noventa y nueve billetes también de cada serie cuya última cifra es cinco siempre a excepción del número cinco mil seiscientos ochenta y cinco que ha obtenido el primer premio este número ha sido consignado en la administración número diecinueve de Bilbao Vizcaya

Voz 23 24:14 todo ahí todo vendido en la número diecinueve débil

Voz 1 24:18 da

Voz 2 24:19 del cinco mil seiscientos ochenta y cinco Primer premio de la Lotería del Niño ahora puede saludar a la lotera si quieres Lourdes

Voz 24 24:25 ya podemos saludar a Alejandra Villaescusa qué tal buenos días

Voz 25 24:29 hola muy buenos días qué buen regalo de Reyes no haber dado el tercer premio Liga pues la verdad es que es increíble yo estoy ahora mismo temblando porque es que estaba viendo el sorteo sangre quien pesaba aberzales los números y cuando ya avisa el nombre completo porque es un número abonado que lo tenemos abonado todos los sorteos del año completo pero no lo sabemos nosotras lo de todos los sorteos del año

Voz 10 24:54 Illa ha vendido todo

Voz 25 24:55 ha habido algo de devolución por en el niño cuantas ferias pero está vendido en la inmensa mayoría y además todo lo que ha tocado Henze

Voz 8 25:02 es que lleva jugando el mismo número

Voz 25 25:05 cincuenta sesenta años

Voz 2 25:07 euro está cata de entrar acabo Colera

Voz 1 25:12 qué cálculo de dinero de que repartido Yecla más o menos

Voz 2 25:15 fue fue ahora uno tengo que mirar

Voz 25 25:17 lo que se ha vendido pero son doscientos cincuenta mil euros por serie son cincuenta billetes no sé exactamente lo que habrá habido debo luchar que no ha habido demasiados

Voz 2 25:28 esa son algunas que el gasto el además hizo sí que me acuerdo cuando lo que puedo sí oye visteis el primer premio no también mía

Voz 25 25:39 antepasados porque nosotros en una administración de las más antiguas de España que pertenece a la misma familia ven mi tatarabuelo trajo el primer premio de El Gordo de la Lotería de Navidad la primera vez que tocó en la Región de Murcia

Voz 2 25:55 el nulo por comenta el número uno por el cual el y seis

Voz 24 26:00 vaya pues nada historia el que se ha vuelto a repetir hoy con el tercero del sorteo

Voz 8 26:05 el niño Alejandra Villaescusa muchísimas gracias

Voz 25 26:08 pues sí ya vengo con muchas gracias a disfrutarlo a vosotros Grace

Voz 1136 26:12 los entrar si hablábamos podemos decir ya las terminaciones que son los reintegros de un ritmo Por otro avión es un reintegro yo también

Voz 8 26:20 anda apaga las y las cañas en Ghana

Voz 2 26:23 vertidos Belloch el siglo X termina uno de estos tres cifras te devuelven lo que habíamos gastado los novios invertido en este sorteo

Voz 1136 26:38 extraordinario del niño bueno si te parece vamos a repasar los principales para

Voz 2 26:43 Ellos las terminaciones de decenas centenares y millares no en la página web de la no van a poder repasar una por una pero el tercer premio el tercer premio ha sido el veintitrés mil doscientos ochenta y dos

Voz 8 26:59 que es ardió en Yecla este es una de Instrucción número uno de Yecla en la estación de la tía de Angelo Villaescusa nuestro mundial al más bonito valle en dejadme decir el segundo venga dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos muy bien Lourdes clara donde sabe donde se ha vendido en Gaza bético queréis me queda con basalto aleatorio a media España se ha vendido en casi toda España afortunadamente ha sido un número muy repartido un premio muy repartido setenta y cinco mil euros en cada vez

Voz 1 27:28 el primer número el cinco mil seiscientos ochenta y cinco y ese es el primer presidido íntegramente a Bilbao íntegramente hábil

Voz 8 27:39 sí

Voz 1136 27:39 bueno pues el año pasado fue Torrent en la provincia de Valencia la ciudad agraciada fue íntegramente a esta localidad del cinturón urbano de Valencia este año la tocado a Bilbao capital con lo cual en Bilbao están ya contentas muchísimas personas que están disfrutando si tienen un décimo de cinco mil seiscientos ochenta y cinco pues porque tienen dos cientos mil euros en el bolsillo

Voz 8 28:06 pues ha sido un placer compartir estas trenca con vosotros chicos si queréis el año que viene repetimos

Voz 1 28:11 bueno sí bueno o no yo creo que yo en los pasajeros el sorteo de la Champions podemos la brote verde el sorteo además sorteos hay ahora hay uno extraordinario de Navidad la semana que viene pero pero dijo no estaré extraordinario como este loca previo se refiere con lo cual no lo vamos a mirar yo me lo pasé muy bien yo he quedado con Sada vítores compañera a comer un chuleta vamos a quedar a comer aquí así que oye cuidadito que no os tengáis que quedar ahí yo vuelvo el tren Sevilla habrá volverá con

Voz 1136 28:43 yo vuelvo en coche con lo cual si me quedo tenían corresponsal de lujo la fila para contaros cómo está la cosa

Voz 8 28:51 pues hasta aquí el sorteo de niño en la Cadena SER Si quieren consultar más en detalle los de los de los números las terminaciones en fin en Cadena Ser punto con lo tienen ha sido un placer compartir con todos ustedes esta mañana de Reyes eh chicos pues eso que éste acabe bien el día y en Ávila

Voz 1136 29:10 vamos a darles un besito