Elecciones andaluzas 2018 (02/12/2018 - Tramo de 20:30 a 21:30)

Voz 1727 00:00 son las ocho y media de la tarde y Andalucía POTA todavía en algunos colegios electorales España mira expectante a esta comunidad de ocho millones de habitantes que tantas veces han determinado el devenir de nuestra historia aquí en esta comunidad nació el constitucionalismo español hace dos siglos aquí se acabó de dibujar el mapa de la España autonómica en mil novecientos ochenta aquí hoy se eligen si los ciento nueve diputados de su Parlamento autonómico del que saldrá el Gobierno regional pero aquí también se celebran las primeras elecciones después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa tras el cambio de líderes en el PP y con la incógnita de si la derecha española se ha roto en dos o en tres partes y los ultras de Vox entran en el Parlamento andaluz comienza una larga noche electoral les presento a quienes van acompañarme siga tinglado atento a los datos Aimar Bretos Icon o a la mesa llena de gráficos Pablo Simón buenas tardes la buenas tardes por qué podemos decir de la participación que es el único dato cierto que tenemos a las seis de la tarde

Voz 1671 01:29 hace teníamos cuarenta y seis coma cuatro por ciento de participación que suponen cinco puntos menos respecto a los comicios anteriores todo constante apuntaría una participación electoral por debajo del sesenta por ciento estaríamos hablando de que la más baja que ha habido en la historia es la de mil novecientos noventa en la cual una participación del cincuenta y cinco ahora estaríamos hablando en torno al cincuenta y siete cincuenta y ocho por ciento de participación que además no homogéneamente distribuida sino que ha caído en mayor medida en las zonas rurales y en los bastiones tradicionales de la izquierda especialmente los del PP

Voz 1727 01:59 con el contexto andaluz en la punta de la lengua Diego sus buenas tardes vamos a ver qué nos da la noche Diego tenemos la novedad de la jornada que a esta hora todavía se votan les decía en Andalucía en concreto en Sanlúcar de Barrameda la Junta Electoral prolongó la apertura de ellos porque esta mañana se retrasó la votación por falta de algunas papeletas iremos allí enseguida a Sanlúcar de Barrameda para saber cómo se estaba votando en este momento en la mesa del análisis acompañándonos en esta noche larga y emocionante Teodoro León Gross qué tal qué tal Pepa emocionante muy emoción ante María Esperanza Sánchez qué tal muy

Voz 2 02:40 bien expectante

Voz 1727 02:42 CDO quiero te llega la camisa al acuerdo venga no me llega Ángela Cañal periodista consultora de comunicación muy buenas tardes a su hijo a Marqués Un caballero subdirector del Grupo Joly que publica periódicos como el decano de la prensa andaluz a diario de Cádiz o el diario de Sevilla o Málaga hoy y que nos acompaña en cada ocasión que tenemos elecciones en Andalucía como estas Juan buenas tardes Pepa cómo estás expectante también

Voz 3 03:07 no expectantes esperando a los resultados Si yo creo que lo que ha apuntado Pablo es completamente cierto la abstención no no es sólo el dato de de bajada de Participació sino que completamente desigual en aquellos sitios donde el PSOE ha sido siempre mayoritariamente donde la gente no hay no

Voz 1727 03:28 bueno vamos a ver qué pasa con el resultado que como decía va a tardar un poco esta noche porque se está votando todavía en Sanlúcar de Barrameda en el colegio público maestra caridad Ruiz está nuestra compañera Ana Huguet hay colas Ana buenas tardes

Voz 4 03:45 buenas tardes Pepa Bueno colas no eh colas no hay ambiente porque eso luego en este colegio Maestra calidad Rubí en una zona agrícola la zona Algaida a las afueras Dukan nunca había habido tanta expectación casi una decena de puestos de directo para seguir las votaciones hasta que se cierren las urnas a las diez minutos de la noche en este colegio están llamados a votar para que os hagáis una idea dos mil setecientas personas han depositado la papeleta hasta ahora poco más de novecientas tretas estabais hablando de participación y la participación del treinta y cuatro por ciento ir desde luego hemos constatado que aquí no están las papeletas Deco laSexta alzaban esta mañana Almudena Rodríguez es la presidenta de la mesa número dos de este colegio flipa fue la persona que se percató de que no estaba en las papeletas Deco y a partir de ahí se constató de que no había llegado la candidatura de han ninguno de los dieciocho colegios de San Lucas la jornada electoral se paralizaba la hora es por eso por lo que se alarga bastante más ella lo contaba así

Voz 5 04:45 empezamos con estas papeletas para contar que estuvieran todo nos dimos cuenta que ofertaban entonces en ese momento empezamos a buscar en las cajas aquí venía hecha por el fondo Nos dimos cuenta que la papeleta ese partido jactancia llamamos a la Junta Electoral del Ayuntamiento una compañera entonces a partir de ahí empezaron a darse cuenta que que lo demás colegio tener acertada

Voz 4 05:07 por cierto como curiosidad Almudena Rodríguez va a ser la última que agote en estas elecciones andaluzas así es que bueno puede estamos pendientes aún del cierre de colegios en Sanlúcar pendientes de un censo de menos de cincuenta y cinco mil personas para poder empezar a conocer el escrutinio sufragio de más de seis millones de andaluces Pepa

Voz 1727 05:26 gracias Ana Huguet así que hasta las diez y cuarto tenemos una encuesta la encuesta de ABC que ha hecho la empresa demoscópica Gat tres es la única pista de la que disponemos para saber que han decidido que están decidiendo los andaluces todavía en esta jornada electoral encuesta no a pie de urna encuesta elaborada por llamadas telefónicas hasta el día treinta ir naturalmente corregida tocada hoy con el dato de participación encuesta que dice lo siguiente Aimar

Voz 0027 05:59 el PSOE ganaría las elecciones pero con una caída muy notable con treinta y seis XXXVIII escaños esto supondría una bajada de entre nueve y once parlamentarios desde los cuarenta y siete actuar es un desplome similar sufriría el Partido Popular que pasaría de los treinta y tres diputados que tiene ahora mismo a veintidós veintiséis en tercera posición quedaría ciudadanos que duplicaría su peso parlamentario en vivía entre diecinueve veintiún escaños viniendo de nueve cuarta posición adelanten a Lucía la suma de Podemos Izquierda Unida conseguiría en el mejor de los casos los mismos parlamentarios que tenía la legislatura pasada por separado juntos no crecería en cualquier caso se mantendrían o caerían por último leerlo son brutal que le pronóstico Le pronostica esta encuesta a Vox el partido de ultraderecha entraría por primera vez en España en un Parlamento lo harían el andaluz con entre ocho y diez escaños

Voz 3 06:46 yo adoro León Gross en algún momento podrías imaginar un resultado como éste se confirma me sigue costando imaginarlo todavía hora viendo el gráfico de la encuesta de ABC en el ordenador y en la pantalla de televisión me sigue resultando inverosímil que pueda llegar a diez escaños incluso ocho escaños uno por provincia digamos me me parece un resultado asombroso pero es verdad que cuando empezó la campaña nos parecía asombroso simplemente verlos ahí porque esos son los datos puros pero quiso

Voz 1727 07:13 bastaría esta este resultado hay más

Voz 0027 07:16 la encuesta deja abiertos todos los escenarios porque cabría la posibilidad de que el PSOE no no pudiera llegar a la mayoría absoluta incluso contando con Adelante Andalucía será un escenario remoto en el que socialistas y Adelante Andalucía obtuvieran los dos el peor resultado de su horquilla Si el PSOE consiguiera XXXVI parlamentarios Adelante Andalucía dieciocho sumarían cincuenta y cuatro que es uno menos de la mayoría absoluta pero claro tendrían que obtener las dos izquierdas el peor de esos resultados en la derecha pasa lo mismo PP y Ciudadanos solos no podrían gobernar de ninguna manera en todos los casos necesitarían a Vox pero es que además para superar en la franja de la mayoría absoluta necesitarían conseguir los tres partidos de derecha uno de los mejores resultados dentro de las horquillas claro

Voz 1727 07:56 esta cuesta cada una noche muy larga por delante ya lo venimos diciendo enseguida lo comentamos con toda la mesa porque primero primero nos desplegamos por las sedes donde esta noche se acumulan nervios y cuentas muchas cuentas tanto en el sur como en el centro de España empezamos claro en el sur en Andalucía la sede del PSOE que se ha instalado en esta jornada electoral en el Hotel Meliá de Sevilla con Manolo Arenas en la técnica está nuestra compañera Sara Armesto buenas tardes hará alguna referencia ahí a la encuesta de ABC

Voz 1874 08:32 hola buenas tardes pues de momento no hay ni fotos ni valoraciones públicas de ningún tipo en el cuartel electoral que han instalado los socialistas andaluces en este hotel

Voz 1727 08:40 Jano Susana Díaz aguarda desde hace tres cuartos de

Voz 1874 08:43 horas reunida con su equipo que lleguen los primeros datos de cómo ha ido la jornada pero no hemos visto a la candidata a la reelección por cantado a este hotel por otra puerta distinta a donde la esperábamos los periodistas los semblantes y los dirigentes y militantes socialistas que sí hemos visto ya hablan de preocupación por la caída de la

Voz 1727 08:58 participación sobretodo en provincias que históricamente

Voz 1874 09:01 han votado mayoritariamente por los socialistas como son Sevilla Jaén ya han intentado hasta última hora nos cuentan movilizar a su electorado hay también expectación inquietud por de cuánto será el margen de su esperada victoria la dirección del PSOE andaluz cuenta que pueden perder hasta cinco diputados y quedarse con cuarenta y dos pero no más bajar de esa cifra sobre todo de los cuarenta escaños como están dando las últimas encuestas como la de la la de ABC sería un mal resultado para ellos inquieta que las derechas puedan sumar mayoría de momento no hay tampoco comparecencias previstas para valorar la participación doscientos cuarenta profesionales de más de cincuenta medios acreditados esperamos a conocer Lábaro la valoración de esta noche electoral

Voz 1727 09:40 el Partido Popular andaluz se ha quedado en su sede regional en la calle San Fernando junto al Rectorado de la Universidad de Sevilla

Voz 1874 09:48 Paco Barrera la técnica

Voz 1727 09:49 está Ignacio San Martín buenas tardes Ignacio que dicen los populares

Voz 3 09:52 pues de momento dicen poco no hay valoraciones esperan en unos minutos eso sí al filo de las siete y media de la tarde llegaba el candidato popular Juan Manuel Moreno llegadas sonriente acompañado de su director de campaña Elías Bendodo Moreno se detenía para atender a los medios de comunicación para decir que sus sensaciones son positivas que todo está muy abierto y convencido de que la posibilidad de una mayoría de derechas Alternativa el PSOE es posible

Voz 0834 10:15 con positiva ir de luego o lo que es evidente que todo está muy abierto que la posibilidad del cambio es real y por tanto de Zamora todo pendientes de que se abran las urnas digamos que han decidido los andaluces no pero un escenario muy posibilita de un escenario que que evidentemente puede dar tía o a un cambio de gobierno

Voz 3 10:34 Manuel Moreno se ha dirigido directamente a la segunda planta de la sede popular donde sigue los resultados acompañado de sus más estrechos colaboradores de campaña en la sala de prensa cerca de doscientos periodistas de cincuenta medios siguen la evolución de la jornada

Voz 1727 10:47 Adelante Andalucía la confluencia de Podemos Izquierda Unida y otras formaciones pequeñas están las a la Cartuja de la Isla de la Cartuja a los mandos Rafa Gómez y Julio Camacho compañero buenas tardes qué ambiente tenías ahí

Voz 6 10:59 buenas tardes era pues en que tú adelantando Andalucía ya ha dicho que no se va a pronunciar sobre la encuesta alega tres para veces dicen desde el equipo de campaña que todavía están abiertos los colegios electorales en Sanlúcar de Barrameda como escuchábamos mano Huguet emplazan a más allá de las diez de la noche para hacer la primera valoración evidentemente esos resultados de la encuesta de ABC supondrían un varapalo para la confluencia de izquierdas que sea marcado en veinte parlamentarios su objetivo de mínimos según esa encuesta veinte sería el mejor resultado de los posibles recordemos que veinte parlamentarios sólo que hasta ahora tenían por separado Izquierda Unida

Voz 3 11:27 podemos por tanto todo lo conoce a subir de veinte serían

Voz 6 11:30 mal resultado hay un dato que ya no gusta Adelante Andalucía y es el bajo nivel de participación esta mañana Teresa Rodríguez cuando iba a votar llamaba a la movilización el implicación política y al llegar hace poco más de una hora actas la a la Cartuja ubicada en la isla de La Cartuja en Sevilla confiaba aún en que la participación repuntará

Voz 1727 11:45 desde las seis de la tarde

Voz 1480 11:48 cuenta con mucha ilusión muy satisfecho por la campaña que hemos hecho por el trabajo realizado nadar aspiraría desear que crezca la participación también porque bueno pues la convocatoria electoral en cuanto más fácil para sentirme no les apena sensacional buena sí pero de déficit desde el final de la campaña de tenemos buena buena sensación

Voz 6 12:08 como decimos al la que dice cierta inquietud porque la entrada de Vox puede modificar todos los cálculos que manejaba Adelante Andalucía en los días previos en cualquier caso aquí el equipo de la confluencia de izquierdas quiere mantener el optimismo porque repiten que había mucha volatilidad y que semana jugar varios escaños insisten en los retos en un puñado de votos y ahí creen que tiene mucho que ganar la confluencia gracias a ese momento

Voz 1727 12:28 los ciudadanos está en otro hotel en el hotel NH Collection en el barrio de Nervión y la SER ha enviado allí a Enrique Domínguez a Lucía Vallellano buenas tardes Lucía está ya Juan María están todos los líderes

Voz 1365 12:40 sí aquí están reunidos en una sala del cuartel general en este hotel sevillano la dirección de Ciudadanos que mantiene Hermida en esa sala prefiere de momento no comentar aunque está pero la novedad en estos momentos es la intervención del director de campaña y secretario de Comunicación Fernando de Páramo que va a hablar en estos momentos

Voz 0346 13:02 un cuarenta y cinco prácticamente de la tarde primero como no comparezco con el secretario de Organización y coordinador de campaña Fran Hervías para hacer una primera valoración como les digo de una jornada que está transcurriendo con normalidad Nos felicitamos de que la jornada está transcurriendo con esa normalidad podemos estar ante unos datos de participación bajos en este momento esperaremos a tener finalmente esos datos definitivos para hacer esa valoración de la participación porque con los datos que ustedes conocen en este momento podríamos estar en unos datos muy bajos de participación en este caso

Voz 1727 13:37 todos los políticos que han hablado se refieren a la participación confiando en que todavía el voto de los andaluces pueda mover claro mover algo desde luego que pueda mover la encuesta para aquellos que salen perjudicados nos queda la gran incógnita de la noche Vox el partido de la extrema derecha que según el CIS podría entrar en el Parlamento de Andalucía con un diputado al que esta encuesta de ABC le otorga nada menos que entre ocho iría diez Damián Yelmo y Javier Márquez están con ellos con los de Vox en el hotel Aire al lado de la Estación de Santa Justa en Sevilla Javier supongo que ahí sí han hecho comentarios específicos sobre la encuesta de Gap Tévez

Voz 6 14:16 sí ha sido una buena noche han sido una comparecencia escueta prefieres priman realmente un minuto lo que Rocío Monasterio la portavoz del Comité Electoral ha comparecido ante los medios de comunicación Bassi recibida por una treintena de personas con un aplauso cuando entraba en esta sala de prensa hay muchos nervios en la la eh o agrupación de Vox porque estimaba ya desde el primer momento que podían alcanzar hasta siete escaños y finalmente es horquilla de ocho a diez poles hace ser moderadamente optimista como ha dicho Rocío Monasterio a quién

Voz 3 14:46 agradecido

Voz 6 14:47 el apoyo a los votantes los apoderados los medios de comunicación a los cuerpos de seguridad del Estado e incluso Pepa a la fuerza

Voz 1727 14:54 Armada

Voz 7 14:55 hoy creemos que puede ser un día histórico pero siempre desde un moderado optimismo todavía hoy no tenemos los datos definitivos pero sí tenemos la esperanza de que las cosas

Voz 1 15:07 va a cambiar en Andalucía y por tanto en España

Voz 6 15:13 aquí en el hotel Aire principalmente nacionales solamente Andalucía por España está escrito sobre otra bandeja bandera rojigualda en la única alusión

Voz 1727 15:23 al hecho de que estemos en unas elecciones autonómicas María Esperanza Sánchez agradecidos a las fuerzas de seguridad el Estado estamos todos los españoles

Voz 2 15:30 hemos todos evidentemente me parece absolutamente fuera de lugar y me parece algo que da señales muy preocupantes no yo todavía espera

Voz 1727 15:38 lo que no se confirme los datos de esa

Voz 2 15:41 encuesta que nos tiene aquí un poquito preocupados a todos y supongo que a todos en sus casas también en todo caso la pregunta no es cómo se están haciendo todos porque hemos bajado

Voz 1727 15:52 no no hemos bajado qué pena qué tal no no tiene que ser porque hemos bajado la participación porque eso es lo que tienen que hacer todos los políticos a partir de ahora a ver si tenemos ocasión de hacérsela porque hoy los partidos se juegan en estas elecciones mucho más que su presencia en un Parlamento autonómico más mucho más en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid Inma Carretero a quién han puesto de guardia para analizar el resultado porque está Pedro Sánchez allá

Voz 1874 16:23 sí ha llegado antes de las ocho ha llegado recién aterrizado de Buenos Aires y está en la cuarta planta con los pesos pesados de su ejecutiva del Gobierno con Carmen Calvo José Luis Ábalos con la ministra andaluza de Hacienda María Jesús Montero esta noche electorales diferente aquí en Ferraz porque es el primer recuento que vive como presidente del Gobierno y además porque aquí somos menos periodistas que nunca en los últimos años os habéis sido todos a Sevilla ya que estamos

Voz 1727 16:46 un poco más de una buena aquí estamos ahí aquí estamos tan ricamente querida Inma en esta tierra que tan bien conoces poca expectación en esta serie

Voz 1874 16:54 con los miembros de la dirección federal con los que hemos podido hablar sí que nos trasladan su preocupación Pepa por el dato de participación coinciden en que no es un buen dato para el PSOE porque ha bajado sobre todo el número de votantes en feudos socialistas de toda forma más nos dicen que no creen que se vaya a producir una suma alternativa por la derecha han cree que no va a ser posible eso pero que es el PSOE queda por debajo de cuarenta escaños no será un buen resultado en clave interna no perdamos de vista esta noche que para lo bueno o para lo malo este resultado va a ser del PSOE andaluz que ha confeccionado las listas con manos libres y que ha diseñado también de forma autónoma la estrategia

Voz 1727 17:31 hay que interesante el análisis esta noche cuando tengamos el resultado en la calle Génova probablemente el líder nacional que más se juega personalmente esta noche porque ha hecho esta campaña como si fuera él el candidato y porque es su primera campaña como presidente del PP

Voz 1461 17:45 María Jesús Güemes buenas tardes está ahí ya Pablo Casado pues aquí en Génova anoche de máxima tensión y Casado ha llegado antes de las siete de la tarde con su equipo el líder del PP que como decía Se juega también hoy su liderazgo cruza los dedos para que su formación se mantenga en segunda posición evitando así el sorpasso de ciudadanos eso es clave para los populares lo venderán como un éxito aunque en las filas conservadoras temen que la entrada de Vox empañe ese mensaje porque según sus datos el partido Santiago Abascal va a entrar con mucha fuerza de todas formas aquí en la sede nacional ahora mismo lo que nos piden es prudencia dicen que está todo abierto que hay incertidumbre que el bloque de derechas podría sumar que eso sería un mazazo para Pedro Sánchez así que Pepa se aferran a esa posibilidad y mantiene la esperanza

Voz 1727 18:25 bueno pues veremos no es poco lo que también se juega podemos por muchas y múltiples razones porque su suma con Izquierda Unida en las generales del dos mil dieciséis Se acuerdan no dio el resultado que esperaban y use prueba esa confluencia aunque un poco más amplia que en Andalucía y por el perfil muy autónomo con respecto a la dirección nacional del proyecto de Teresa Rodríguez Mariela Rubio estará Iglesias esta noche allí

Voz 1450 18:47 bueno pues de momento no hemos visto entrar a Pablo Iglesias aunque desde el partido señalan como muy probable que se acerque a esta sería a lo largo de la tarde noche si están otros miembros de la ejecutiva como la portavoz María Vera a la que acompañarán esta noche otros dirigentes como Pablo Echenique o Rafa Mayoral miembros de la Ejecutiva reconocen en privado preocupación por el dato de participación pero restan importancia a los sondeos los resultados de hoy tú lo mencionabas tienen para Podemos además alto voltaje interno Adelante Andalucía fue bautizada como Proyecto supera por de Podemos que no lleva su nombre Se configuró con la resistencia de la dirección nacional en un pulso que Teresa Rodríguez ganó Iglesias por lo que los resultados tendrán obviamente su lectura interna en un momento además en el que Rodríguez reclama voz andaluza propia en el Congreso y las primarias del partido para las generales arrancarán formalmente en veinticuatro horas

Voz 1727 19:33 el para hablar de Albert Rivera Inés Arrimadas esta noche hay que a Sevilla porque están todos aquí con ellos Óscar García también Rivera Óscar ha puesto mucha carne en el asador del sorpasso en esta campaña

Voz 0027 19:45 ah eso es Pepa qué tal buenas noches Rivera se juega tanto en Andalucía que a esta hora como decías pues tiene cerrada la sede central de Ciudadanos en la calle Alcalá doscientos cincuenta y tres de Madrid así que su núcleo duro está aquí con él mismo algo no marcha bien para la dirección de Ciudadanos primero por esa baja participación lo que les perjudica claramente y así lo analiza ahora mismo en el hotel la dirección y segundo por Vox partido que dan por sentado que entrará con mucha fuerza de ahí de estos entiende la prudente valoración que acaba de hacer el director de campaña Fernando de Páramo de que Ciudadanos crece

Voz 0346 20:17 sí y es la certeza de que Ciudadanos es crecimiento es la certeza de todas esas encuestas y también de esa última de que cuando se abran las urnas en Andalucía Ciudadanos es crecimiento como les digo prudencia calma pero que es un momento ahora también de tranquilidad

Voz 0027 20:32 pues con prudencia con calma con tranquilidad veremos por tanto si Rivera logra al menos erigirse como líder de la derecha es su gran objetivo en el que tiene puestas las luces largas para hacer frente a eso que él denomina el Sanchis

Voz 1727 20:44 pues con esa misma prudencia estamos nosotros aquí valorando lo poco que tenemos encima de la mesa la participación Ángela Cañal Ilan cuesta de ABC una cosa está muy relacionado con la otra porque la participación luego veremos a quién beneficia a quién perjudica como debe está ahora mismo la sede de la Presidencia de la Junta Andalucía Ángela

Voz 8 21:03 pues con muchas alarmas encendida una empezar por decir que la la bajada participación pierde perdemos todos porque significa también que más ciudadanos no han acudido a las urnas eso también merece la reflexión ya sea a manos beneficia a un partido o a otro pero sin duda que estos datos de participaciones sobre todo cuando los analizamos territorialmente vemos en qué zonas se produce una mayor bajada pues observamos como comentábamos antes que se está produciendo más en territorios tradicionalmente de voto socialista y que esa bajada de participación en esos territorios tampoco parece como nos indica la encuesta que signifique un trasvase automático al que sería su alternativa en la izquierda como es Adelante Andalucía que que se quedaría según esa encuesta allí tenemos que ser muy prudentes casi más o menos como

Voz 1727 21:46 estaba Juanma de todo lo que vamos a aportando a lo largo de los modelos minutos después del impacto inicial ese día realmente el dato que significaría un cambio más profundo no porque si esto se confirma esto en estos términos o parecidos nos enfrentamos a un cambio de paradigma muy profundo que ha habido un movimiento de fondo que acaba de emerger

Voz 0672 22:11 lo que lo que ocurre yo creo Pepa que el el votante de Vox no ha nacido hoy ni nació ayer el votante de Vox estaba votando a un partido que era el Partido Popular lo que va a seguir en el Partido Popular cabía Death de unos socialdemócratas de teñido como Manolo Pimentel a la social liberales a conservadores católico a gente de derecha a nostálgicos del franquismo a demócratas Cristiano y agente de ultraderecha y ese partido ómnibus que era el Partido Popular pues acaba de romperse roto por parte de hizo por por parte de de Vox no obstante

Voz 9 22:48 yo el la el el sondeo de ABC cree no no termino de creer

Voz 0672 22:53 el lo no termino de creerme ese ascenso tan importante de The Box todo lo demás me parece normal sea yo me esperaba esta baja participación porque ha sido porque el Partido Socialista que es el gran movilizador del voto en Andalucía porque es el partido mayoritario que tiene terminales en todos los pueblos no se ha movido comenzó con una campaña electoral muy blandito abona es Susana Díaz no llamó a la participación hasta el undécimo día entonces eso se nota que hay una parte de de dirigentes del Partido Socialista de Andalucía que estuvieron con Pedro Sánchez que son el treinta por ciento en esta comunidad con los que no se ha contado todo eso se deja notar todo eso se deja notar no es que el ciudadano de repente diga a ya no me interesa no no al que no le interesa estas elecciones ha sido ha mucho votante del Partido Socialista no le interesa porque no lo han movilizado no lo han movilizado estoy estoy muy de acuerdo realmente no ha habido una campaña habido dos la primera semana y la segunda han sido dos campañas radicalmente distinta ser la primera Susana Díaz la encaró con una enorme cantidad de encuestas que básicamente a pesar de las lógicas diferencias ofrecían un paisaje bastante homogéneo donde el Partido Socialista quedaban un liderazgo muy muy bien definido convertía eso que Susana habían misma llamó tres contra uno en el cual uno quedaba como definitivo ganador y los otros tres competían por por digamos posiciones tácticas lo que ha pasado es que en mitad de la campaña el pasado fin de semana el fenómeno Vox y no sólo el fenómeno Vox empezaron a inquietar al Partido Socialista es decir empezaron los datos internos que empezaban a manejar los Kings les empezaron a dar señales muy negativas eso unido al elemento Vox que Susana Díaz crimen el debate como el elemento más fuerte es petando constantemente a sus rivales van ustedes apartarlo con Vox evidentemente cambia la segunda semana la campaña

Voz 1727 24:44 una noticia sorprendente para mí en esta noche con tanta incertidumbre y es que es están en fin los políticos de que no se juega nada las direcciones nacionales están muy disponibles para los medios importante no el gesto de querer estar aquí comentando vamos a hablar enseguida con Ander Gil senador del Partido Socialista y con Inés Arrimadas la portavoz nacional de ciudadanos

Voz 10 25:09 sí

Voz 1 28:02 así lo que pasa

Voz 1727 28:22 el precio de la luz a punto de dar las nueve de la noche las ocho en Canarias Cualquier otro día cualquier otra jornada electoral a esta hora Nos iríamos al centro datos nos dirían bueno pues el escrutinio está ya en el treinta por ciento buenos no podemos hacerlo en esta ocasión de saben que todavía se vota en colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda eso va a retrasar por la publicación del escrutinio no es que no se está haciendo se está haciendo pero nos hace público hasta tener garantías de que nadie está votando todavía y eso ocurrirá en torno a las dieciocho minutos de la noche y por lo tanto entorno a las diez y cuarto se hará público el escrutinio a esa hora que Pablo Simón será altísima

Voz 1671 29:13 tal ochenta ochenta y cinco por ciento Sanidad va a haber algún susto de repente pero va a venir todo el tirón que vamos a tener

Voz 1727 29:18 el resultado prácticamente De Gaulle te acuerdas

Voz 1671 29:21 todas las jornadas electorales están Bosé prudente cuidar de leer desde aquí pues han hace siempre te digo yo a partir de que el porcentaje podemos simplemente es decir dieciocho veinte ya está más claro pues aquí de

Voz 1727 29:31 pues hoy de golpe fin cuarto más o menos Ander Gil portavoz del PSOE en el Senado muy buenas noches ya total buenas noches buenas noches con los datos de participación que tenemos de las seis de la tarde estamos cuatro puntos casi cinco por debajo de las elecciones del dos mil quince Se decía en esta mesa hace unos minutos no sé si ha tenido ocasión de escucharnos querido

Voz 0027 29:52 dos campañas en Andalucía en realidad una primera campaña muy a tono muy plana por parte

Voz 21 29:57 del PSOE de Susana Díaz como sí

Voz 1727 30:00 el hubieran mucho interés en tensionar son las señales horarias de las nueve sino tuvieron mucho interés en tensionar la campaña

Voz 0672 30:07 mitad

Voz 1727 30:07 la empezaron una campaña muy diferente estimulando mucho el voto comparte este análisis

Voz 22 30:14 interpretaciones se pueden hacer muchas lo que sí puedo decir es que ha sido la campaña por parte del partido socialista en Andalucía muy centrada en Andalucía los problemas de los de los andaluces y andaluzas ahora es había otra campaña de aquellos que han utilizado Andalucía ya los andaluces para hacer campaña quizás para otras para otras selecciones no en ese sentido sí que comparto ese análisis de cabildos campana campañas desde luego una a no sé si ha sido con más o menos intensidad pero ha sido muy centrado en hablar de los problemas de los andaluces y de Andalucía una campaña con un acento clarísimo hace acento andaluz ha sido al Partido Socialista

Voz 1727 30:48 conoce me imagino Frank Cuesta de Gap tres para para ABC es si se confirmaran los extremos que recoge esta encuesta resultado ganando las elecciones sería histórico para para el PSOE no sé cuánto suelos caería por debajo de de de de lo que ha sido el apoyo que habitualmente ha tenido en esta Comunidad entre treinta y seis y XXXVIII escaños tenía cuarenta y siete Canalis hace de esta encuesta

Voz 22 31:14 bueno es una encuesta que fue hecha hace algunos días y no estoy mal informado y por lo tanto cabría analizarla desde esa óptica no es una encuesta ni mucho menos a pie de urna pero como esta hay otras encuestas eh hay que tomarlas con con prudencia así la la tomamos yo creo que el resultado final va a ser mucho

Voz 0027 31:32 por qué ese pero hasta ahora causa

Voz 22 31:35 el hay calma a esperar a ser recuento final en cualquier caso la valoraciones que de calma y de cautela con esta y otras encuestas

Voz 1727 31:42 ha hablado con Susana Díaz

Voz 1 31:44 no no he hablado con Susana Bier

Voz 1727 31:47 el otro dato espectacular que registra esta encuesta en la entrada de Bosch con entre ocho y diez escaños en el Parlamento andaluz esta me valora aunque todavía no tengamos escrutinio

Voz 22 31:59 bueno también me gustaría ser ser prudente sobre cuál va a ser finalmente consiguió ser la entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía en cualquier caso lo que sí puedo hacer es que desde hace mucho tiempo algunos en este país algunas fuerzas políticas de la derecha me refiero al Partido Popular ya ciudadanos vienen abonando un campo de cultivo de ideas un tanto extremistas no importadas de otras latitudes de Europa que al final

Voz 1671 32:24 vemos cómo está en germinado eh

Voz 22 32:27 cristalizando en una formación política que es vox es decir uno radicalizan y otros son los que rentabiliza o pueden rentabilizar electoralmente este tipo de ideas en cualquier caso sea cual sea la participación la irrupción en número de escaños que tenga Vox al Parlamento de Andalucía creo que no es una buena noticia que este tipo de ideas pues crezcan en nuestro país

Voz 1727 32:49 Ander Gil gracias buenas noches gente entornos Inés Arrimadas muy buenas noches hola buenas noches qué tal como está muy bien aquí

Voz 23 32:58 de esperando los resultados definitivos a ver qué tal

Voz 1727 33:00 de momento tenemos el dato cierto de la participación y a las seis de la tarde la cuatro casi cinco puntos por debajo de del año dos mil quince a que cree que se debe pues en primer lugar creo que nunca es una buena noticia

Voz 23 33:12 ya tener bajas participaciones

Voz 1727 33:14 sí hombre yo creo que ha sido una campaña

Voz 23 33:17 yo creo que al Partido Socialista al partido que ha gobernado Andalucía pues le ha le ha convenido dormir la utilizáramos un símil futbolístico como si hubieran dormido el partido dormido la campaña pensé no quizás que así nadie se iba a enterar que había elecciones lo que quizás del voto del cambio pues iba a estar menos motivado pero bueno en cualquier caso vamos a esperar cuáles son los resultados es verdad que una baja participación pues hace quizás más incierto el voto en muchas provincias estamos esperando ver cuál es el el escrutinio final pero bueno la verdad es que lo único qué podemos saber ciertamente es que ha habido baja participación que nunca es una buena noticia en democracia por otro lado pues tendencias tendencias de crecimiento de un partido como el de Ciudadanos y de otros que van a la a la baja pero insisto como está todo en un margen muy cerrado pueda haber alternativas mayorías pues deben cuestión de uno o dos tres escaños vamos a esperar a que haya resultado y haremos un análisis pues como como como merece hacerse una situación como esta

Voz 1727 34:13 efectivamente el único dato cierto es el de la participación pro conoce la encuesta de de ABC en la que su sólo dos partidos crecen uno de ellos es el suyo ese de ciudadanos que prácticamente no practicamente no que dobla según esa encuesta su presencia en el Parlamento andaluz pero se queda por debajo del PP han creado ustedes una expectativa al comienzo de esta campaña de manera que cuando decimos dobla dobla ciudadanos pero no tenemos que decir pero no supera al Partido Popular un resulta dado así lo firmaría ahora mismo Inés Arrimadas

Voz 23 34:47 bueno yo firmaría ahora mismo el poder tener un gobierno alternativo en Andalucía y poder tener un gobierno que haga que el Partido Socialista no se vaya a pasar cuarenta años en el Gobierno es que para mí es es el objetivo a mi me importa mucho lo que pasa en Andalucía esto no es sólo

Voz 0027 35:00 tema de lucha de partidos yo creo que el partido

Voz 23 35:02 hablar sí que quizás a empezó a enfocado esa campaña en en ver cómo quedaba respecto a otros partido nosotros a mi me importa mucho lo que pasa aquí Mis padres mis hermanos y sobrinos viven en Andalucía por tanto me importa que hay un cambio me importa que se que se pueda girar un poco el rumbo de la Junta de Andalucía y por tanto estamos esperando a ver si realmente pues hay mayorías alternativas que es lo más importante en cualquier caso ciudadanos crece cada vez que se abren las urnas ciudadanos va más eso estaba ha demostrado proyecto se consolida y hay otros que cada vez que las urnas pues van a menos y eso son tendencia generalizadas insisto que no hace falta saber el resultado exacto para conocerlas pero la verdad es que tendremos tiempo para hacer este tipo de análisis hoy pues prudencia hasta que se publique los resultados es verdad que se van a publicar un poquito más tarde de lo normal como comentabais va a ser todo muy de golpe en el resultado ha sido muy bien de de una vez por tanto pues mira después de tanto tiempo esperando yo creo que no pasa nada porque esperemos un poquito más para hacer un análisis un poco más concreto de la situación

Voz 1727 36:02 usted se cree que la extrema derecha de Vox puede tener entre ocho y diez escaños en el Parlamento andaluz

Voz 23 36:07 yo voy a esperar a los resultados definitivos voy a esperar a ver cómo se reparten los escaños insisto con una baja participación hay siempre

Voz 1727 36:15 es más incertidumbre porque además en Andalucía

Voz 23 36:17 teniendo ocho provincias pues el baile de los últimos escaños puede ser muy importante íbamos a esperar vamos a esperar a ver cuántos el resultado que tenemos cada uno pero insisto a mí me preocupa mucho

Voz 1727 36:26 no Andalucía y los andaluces

Voz 23 36:29 el pensar en que puede haber cuarenta y un años de gobierno socialista que es lo que sería si Gobierno en cuatro años más pues la verdad es que es un poco triste para para muchísimos andaluces así que vamos a ver si esa si esa situación es la que es o si hay alguna esperanza de

Voz 1727 36:43 yo me preocupa más que siga gobernando el PSOE a que entre la extrema derecha en el Parlamento andaluz

Voz 23 36:48 a mí me preocupa que sigamos liderando tasas de paro de fracaso escolar me preocupa en las listas de espera me preocupa la falta de oportunidades insisto porque a mí me duele porque yo también soy andaluz aborte de de catalana me preocupa además que España pues es esté gobernada con un partido como el del señor Torra que que tiene artículos llamando bestias paradas a va a los castellanohablantes o los catalanes no independentistas Un partido que gobierna el Gobierno es con el Gobierno de España que tiene una conselleira que dice que los andaluces y el resto de españoles que se fueron a Cataluña somos colonizadores lingüísticos me parece que el PSOE está muy interesado en que se hable de Vox para que se hable un poquito menos del radicalismo sus socios de gobierno por ejemplo acabar por ponerle un último ejemplo el señor Junquera que decide iba a decidir si va a haber Presupuestos generales en este país o no pues es un señor que firmó hace unos años un artículo hablando de las diferencias genéticas entre los catalanes y los españoles me parece que al Partido Socialista le interesa mucho más a hablar de Vox que del artículo genetista del señor Junquera o de los insultos constantes supremacía si xenófobos de sus socios de gobierno

Voz 1727 37:53 en esa Arrimadas cuando tengamos el golpe se de las diez y cuarto esperamos esperamos volver a hablar como usted no

Voz 23 38:02 esperemos a ver yo no sé si estaremos aquí lo que digan nuestros compañeros que organizan todas las las entrevistas nosotros estaremos aquí a vuestra disposición

Voz 1727 38:09 gracias muchas gracias venga adiós adiós Noelia Vera buenas noches buena noche hola buenas no se portavoz de Podemos de todo lo que vamos sabiendo esta noche tenemos el dato de participación tenemos esa encuesta de ABC a usted le ha sorprendido más

Voz 0305 38:26 bueno de momento el dato que es real que es el de la participación no que es el que nos dice un poco el el camino que que hemos cruzado durante todo este día sino preocupa Pepa no preocupa soberanamente creo que es una mala noticia absolutamente para para todo no hay para nosotros en concreto que venimos repitiendo lo a través de de nuestra compañera Teresa Rodríguez Antonio Maíllo desde que llegamos al Parlamento de Andalucía hay vecinos a Susana Díaz le decíamos que que había una desafección muy grande del pueblo andaluz con con la actual política andaluza que se podría traducir en una baja participación en las siguientes elecciones en la siguiente cita electoral y es lo que estamos viendo no preocupa esa bajada de siete puntos casi Man no tomará el dato porque la baila continuamente pero pero en provincias clave no para la izquierda para Sevilla

Voz 1874 39:13 para para Jaén para para Cádiz

Voz 0305 39:15 donde de donde yo soy enough preocupa evidentemente no creo que esa es una mala noticia para todo encuentro en las encuestas la única encuesta que tenemos el Deimos sobre el sitio

Voz 1727 39:24 lecturas sacaría podemos del hecho de que

Voz 0305 39:27 eh la suma otra vez la confluencia de Izquierda Unida y Podemos no creciera

Voz 1727 39:32 según la encuesta se mantiene tal cual o incluso cae dos

Voz 0305 39:35 imputados lo que te decía empezaba partiendo de eso que es tan obvio y que seguramente todo lo portavoz de políticos de todas las formaciones que comentan ya que evidentemente las encuestas son encuestas y además es que nosotros las encuestas a pie de urna previa a empezar a conocer resultado nunca nunca han aceptado con con nosotros en el dos mil quince Nos decían que que íbamos a ganar las elecciones y finalmente no lo hicimos muy bien

Voz 0027 39:58 a nuestro pesa no incluso cuando nos han tratado bien hemos sido hemos sido prudentes porque luego no

Voz 1727 40:03 el responden dieciséis en el XVI Gill la repetición electoral acuérdese que les daban ganadores si no

Voz 0305 40:10 exactamente no ha pasado el piano gozaban ganadores unos daban más perdedores de lo que realmente luego fue menos ha pasado en las dos direcciones y por eso somos tan prudente porque con nosotros realmente poquitas veces han acertado no entonces bueno ya estamos a puntito de conocer los resultados íbamos a ver en todo caso creo que siempre suma y esta coalición de de fuerzas que quieren construir una alternativa de izquierdas a las políticas muy derechona de de Susana Díaz porque tienen poco que ver con con las políticas que está asumiendo el camino que está sumiendo Pedro Sánchez a nivel estatal a través de de él bueno pues que es alternativa se vaya construyendo este el inicio y que y que se vaya construyendo hasta hasta donde el pueblo andaluz quiera que que no con lo que hemos no

Voz 1727 40:53 pero siempre suma si imagino que que que tampoco quiere profundizar mucho por tanto en el análisis de ese dato realmente sorprendente de ocho a diez escaños para vos

Voz 0305 41:03 a ver bueno sí sí te puedo decir un dato y es que no pone absolutamente los pelos de punta se cumple no se cumpla tenía un diputado tengan diez o tengan quince Nos preocupa que entren que aunque sea con un solo diputado en el Parlamento de Andalucía y en parte lo hemos dicho durante estas semanas de de campaña creemos que la responsabilidad la tiene muy buena medida la propia Susana vía que les ha abierto la puerta del Congreso hasta hace nada era una sombra era una sombra que estaba allí pero que no suponía ningún tipo de amenaza y la ido convirtiendo en una realidad y por desgracia se disputó ese discurso absolutamente machista xenófobo y franquista no bastante agresivo y peligroso diría que que estamos viendo The Box van entrar en el Parlamento de Andalucía enough preocupa a nivel andaluz Nos preocupa a nivel estatal porque esto evidentemente puede tener una traducción a nivel estatal pero creo que buena parte de la responsabilidad la tiene la propia Susana Díaz si esto pasa de toda forma queda media horita un acuerdo para ser

Voz 1727 42:05 el sitio web Pemán es decir para pensar que no que no me haga entraré que se van a quedar fuera con toda la sinceridad te te lo digo vamos a ver qué pasa porque dentro de una hora exactamente tendremos el resultado Noelia Vera gracias buenas noches la buenas noches a vosotros un saludo una noche intensa una noche larga una noche dramática para algunos esta noche sin ninguna duda de euforia para otros en la que hemos querido abrir La Ventana que Nos entre un poco de aire un poco de oxígeno Manu Sánchez buenas noches muchos de ustedes lo conocen de sobra humorista presentador de televisión alguien muy pegado al terreno Andalucía muy atento a la evolución de de la vida en general de la política en particular estás pensando escuchando lo que estamos escuchando esta noche

Voz 24 42:56 a prensa nórdica Pepa se está acabando es el está escapando lo de icono sexual que también me gusta ganar y especialmente en una jornada como la de hoy no icono sexual icono que Caravaggio gracias aproximan que parezca que sales de tu verás me hubiera tanta bueno pues la verdad

Voz 9 43:15 que no sea así poco sorprendido o

Voz 24 43:19 muy sorprendido porque creo que

Voz 9 43:21 se barruntaba un poquito en la

Voz 24 43:24 en esta campaña en la que efectivamente de acuerdo con una campaña que ha empezado tarde empezó una semana tarde pero cuando empezó empezó con un código muy nacional con protagonista muy nacionales con claves muy nacional y creo que es lo que vamos a recoger hoy es precisamente son más España y menos Andalucía creo que madrileña se lo come todo un gigante grandes

Voz 1727 43:42 Adri que madrileño a la actualidad

Voz 24 43:45 la compartidas de Madrid Cataluña estoy madrileña grande que al final hoy esto es sintomático el triunfo del centralismo no hablamos con Inés Arrimadas hablamos coprotagonista Nazionale la sede a nivel nacional están dispuestas hoy a entrar ya están predispuesta levantará el telón

Voz 9 44:00 de recibir llamadas la tendrá

Voz 24 44:02 los medio yo creo que quizá en lo que ha conseguido la derecha en este en este momento que tenía su líder nacionales muy fuerte frente a una izquierda que tenía su líderes nacionales pesando porque creo que Pablo Iglesias le pesa Teresa en Andalucía la disputa Pedro Sánchez Susana Díaz también pesa a que en Andalucía hace se han llevado un código nacional extrañamente los vamos a levantar con más España Andalucía en la jornada previa al cuatro de diciembre así que creo que lo han conseguido en lo que tenemos sobre la mesa para que iba me quedo además como sólo tenemos lo de ABC estoy contactando con todos los servicios de catering de Sevilla a qué partido en sede está echando para canapé y quiénes no lo que está pidiendo más Campa blanca nada de mariscos rojo y espero que no quieran pata negra estarnos casi en condiciones de hacer una ronda para comprobar

Voz 1727 44:53 sí efectivamente eso es así pues vamos a ver cómo va el catering en la sede de los partidos políticos en esta noche tan larguísima que están poniendo en la sede del PSOE en el hotel media de Sevilla Armesto

Voz 1874 45:18 hola bueno pues aquí que sigue el mutismo y no hay ningún movimiento entre el centenar de de periodistas

Voz 1461 45:23 tardamos noticias y valoraciones el movimiento que me

Voz 1874 45:26 he visto en los últimos minutos era de los camareros que estaban sirviendo el catering en las bandejas que hemos encontrado surtido de quesos acompañado de nuez es pasas pinchos de tortilla Montaditos cerveza vino y os puedo decir que todos los cámaras que estaban hay dispuesto para sus conexiones han venido también a esta zona donde donde estamos la radio fue arrestado las mesas en el centro así que sin noticias Mi ruedas de prensa pues estamos ganando Pepa gracias

Voz 1727 45:52 bueno como interpretamos esto este menú esto va para arriba pero

Voz 24 45:54 abajo entiendo que él hace de Vox nada de cangrejo un error la que se espera que llega

Voz 1727 46:01 la nazi una falta gracias a Martín que estáis tomando si es que estáis tomando algo en la sede regional del PP en la calle San Fernando de día

Voz 25 46:09 yo te cuento lo que hay ahora te cuento lo que tomamos que de momento poco que eso patea aceitunas ni patata frita me decía no acaban de tener un bocata de tortilla el único gran momento

Voz 3 46:19 catado hay mucho refresco mucha agua y hay quien dice que mejor llenar el estómago antes de que llegue un posible mal rato que no le ponemos el Katerin del PP

Voz 1727 46:28 Emmanuel lo aguanta aguanta aguanta tortilla española en Adelante Andalucía en la sala Cartuja Julio Camacho aquí vamos a ir con la cara

Voz 6 46:39 tenemos salmorejo bocadillos de jamón york queso tortilla de patatas patatas alioli y ensaladilla rusa donde analiza que está bastante variado está servida por el Katerin es curioso el nombre los cuñados de Pino Montano en Sevilla han venido seis personas del Katherine que también sirven bueno cerveza vino agua o refresco para bajar un poco toda esa comida han empezado a servir pasadas las ocho de la tarde pasan bandejas ausencia de declaraciones los Feriz Afganistán arremolinaron en unas mesas altas han dispuesto aquí en las que se está sirviendo

Voz 1727 47:06 bueno pues no vamos a a la sede de Vox Javier Márquez que tiene mucha curiosidad Manu Sánchez por saber que están poniendo que están poniendo

Voz 0027 47:13 los los resume muy fácil agua

Voz 24 47:18 sólo encargando champán y lo que sepan

Voz 6 47:22 no hacer para no hacer publicidad no digo la marca pero si el manantial de Fomento irá que donde procedente agua mineral de la provincia de Lugo no hemos visto ni un simple canapé así que los militantes y colaboradores que están llegando hasta el hotel Aire donde estará el cuartel general

Voz 0672 47:38 lo que están haciendo es acercarse al bar del hotel

Voz 6 47:40 lo que está ahora mismo

Voz 3 47:42 tal la misma que se suele decir

Voz 1727 47:45 Javier Márquez Olleros quedaba Ciudadanos no no sabemos que están poniendo en el Katerin Lucía Vallellano

Voz 1365 47:50 hola buenas noches bueno pues aquí de todo él Katherine muy variado desde tortilla de patata hasta uno de ahí pues ensaladilla rusa por ejemplo los periodistas están ahí en relax todo muy distendido contrasta pues bueno con esa tasa la donde está todo el equipo de Ciudadanos entendemos que analizando estos datos con esa prudencia con esa expectación con que escuchábamos primero a Fernando de Páramo ir después a Inés Arrimadas así que de momento aquí lo que hay es