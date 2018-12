Elecciones andaluzas 2018 (02/12/2018 - Tramo de 21:30 a 22:30)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser Especial elecciones andaluzas con ETA

Voz 1727 00:24 toda la redacción de la Cadena SER tanto en Andalucía como en Madrid pendientes de la evolución de una noche electoral distinta a las noches electores habitual es porque hay una circunstancia extraordinaria que yo al menos no recordaba no sé si alguien esta mesa recuerde recuerda una campaña electoral una perdón una jornada electoral una noche electoral en la que el resultado del escrutinio se aplaza su publicación porque es está votando no sé si alguien lo recuerdan esta mes que está llena de veteranos periodistas que han asistido a muchas noches electorales así que así las cosas a esta hora está en marcha el escrutinio por ejemplo que el colegio distrito norte del barrio de Pino Montano de Sevilla donde está Paco García porque ahí se van contando los votos verdad Paco

Voz 0697 01:15 sí sí estamos en el recuento de voto comenzaba blando en el programa del momento más emocionante si te puedo decir que lo he vivido in situ porque he venido a votar aquí voto yo ya me he quedado para hacer esta conexión cerraba el colegio electoral a las ocho en punto de la tarde han pasado por aquí de los seis mil cuatrocientos treinta y cinco personas que podían votar en este colegio el cincuenta y nueve coma noventa y cinco por ciento eh poquito después de las ocho de la tarde una vez que se sumaron a las urnas los votos por correo votaron los componentes de la mesa pues comenzó un escrutinio de esos votos que ya está prácticamente finalizado yo tengo por delante ha echado ojo avizor para tener los datos de cuatro mesas el restringe

Voz 1727 01:57 mira tira

Voz 0697 01:59 mira te diría la primera tengo por delante empataría en en el primer puesto Ciudadanos PSOE con sesenta y cuatro votos en tercer lugar Podemos con cincuenta y nueve el PP tendría veintisiete votos hubiera obtenido en esa mesa obtenido veinticinco votos y al resto de formaciones bueno pues son el dato minoritarios vamos a la segunda mesa gana la segunda mesa Podemos con ciento trece votos en segundo lugar sería el PSOE con ochenta y tres el tercer lugar a que Ciudadanos supera con mucho al ciudadano con sesenta y cinco en cuarto lugar el Partido Popular con veintiocho quinto lugar Vox con veintidós votos el pack Man también tendría que ir veinte votos en esta mesa la tercera hit

Voz 1727 02:55 la tercera

Voz 0697 02:57 María es la tercera urna Podemos con ciento cincuenta y un votos segundo lugar ciudadanos con ochenta y cinco tercero el PSOE con setenta y nueve atención este dato cuarto Vox con cuarenta y un votos quinto el PP con veintisiete la última que tengo por delante no sitúa a la primera posición Podemos con ciento treinta y cuatro votos el PSOE ciento cinco votos en tercer lugar ciudadano setenta y ocho el PP XXXV treinta y cuatro así que es hubo veto o cero uno ya ya

Voz 1727 24:19 la primera cita está en el centro de datos porque comparece ya la Junta para ofrecer resultados para decir que Mercedes Díaz ha comparecido la consejera de Interior para decir que

Voz 1541 24:29 en unos instantes van a aparecer ya los primeros datos de estas elecciones andaluzas de dos mil dieciocho el unos segundos van a estar en las pantallas esos primeros datos porque han recibido autorización de la Junta Electoral Central de momento en el ordenador todavía no vemos absolutamente nada pero la consejera en quince segundos ha informado que la Junta Electoral autoriza al centro de datos a la Junta de Adif de Andalucía a difundirlos desde este momento

Voz 1727 24:59 gracias Mercedes yo hay algo que no acabo de entenderlo Pablo Simón por muy bien que lo haya explicado por Piqué era impensable hace sólo dos horas que los datos ofrecieran a las veintidós quince porque había que esperar a que terminara la última mesa

Voz 1671 25:16 ahora es posible que no sentí la Junta Electoral el arresto porque es que a rectificar rectifico eso es simplemente un dato además Si se van igual de rápido recortando que en las elecciones anteriores para las diez menos diez ya estaba el ochenta por ciento escrutado o sea que vamos a ver si han ido igual de rápido sonó sabido algún trastorno pero en cualquier caso ya hablaríamos aquí un porcentaje de escrutinio muy significativo ya podríamos empezar a ver al menos la estructura del orden

Voz 0672 25:40 aquí acordados que a partir del veinte por ciento Scrooge

Voz 1671 25:42 todo normalmente el orden ya si hay grandes diferencias entre los partidos no se mueve empiezan a bailar esos restos que claro y están muy ajustados por abajo si pueden ser muy decisivos noise Si para Vox también pero bueno

Voz 1727 25:53 pero creo que esto va a entrar pero lo que ha habido aquí es una rectificación clara pues no hay ninguna razón objetiva que explique este cambio de criterio en dos horas era posible ignora no era posible y ahora lo es bueno mejor la noche electoral se adelanta decía Juanjo Marqués la irrupción de de Vox si se confirma ya enseguida lo vamos a ver si se confirma estimula Pedro Sánchez al anticipo electoral

Voz 0672 26:14 yo creo que la la irrupción de la extrema derecha es un acicate para voz para votar al Partido Socialista

Voz 20 26:20 cuando se acusa desde algunos partidos a sus a sus a la DYA de que sacó a voz

Voz 0672 26:27 o sea yo creo que no lo hizo lo suficiente si el votante tradicional del Partido Socialista hubiera presentado que Vox crecía esta Tabanera hoy habría ido mucha gente a votar entonces yo creo que a nivel nacional le puede venir muy bien al Partido Socialista porque se enfrenta a una derecha que vamos a ver qué está fragmentada en tres casi a partes iguales por lo tanto el momento para convocar elecciones generales para Pedro Sánchez es muy buena y si por el contrario tuviera un presupuesto aprobado o de Cataluña tranquilizado bueno pues entonces podía aguantar pero para que va a aguantar si es que no tiene nada hecho yo creo que sí que hay un una posibilidad muy muy grande de que estas elecciones sean en marzo y atención porque a Susana Díaz le vendría de maravilla de maravilla porque ahora viene un proceso de negociación con Adelante Andalucía muy duro si las elecciones son en marzo podría todavía el Parlamento andaluz no habría tomado la decisión de quién es el presidente eso aclararía mucho la alianza en Andalucía quizá sea abriera la de ciudadanas

Voz 0027 27:35 tenemos datos electorales los primeros un ochenta y dos por ciento del voto ya escrutado el Partido Socialista ganaría las elecciones pero con una caída muy notable hasta los treinta y tres diputados tenía cuarenta y siete caería a XXXIII el Partido Popular que haría en segunda posición con veintiséis parlamentarios tercera fuerza ciudadanos que obtendría veintiuno Adelante Andalucía la suma de Podemos Izquierda Unida caería de los veinte que tenía antes a los diecisiete y atención Vox el partido ultraderecha entraría en el Parlamento andaluz con doce diputados

Voz 1671 28:08 XXXIII el PSOE

Voz 0027 28:09 veintiséis el Partido Popular veintiuno ciudadanos diecisiete Adelante Andalucía doce boxes

Voz 1671 28:16 no me da miedo suma la derecha estamos hablando del ochenta y dos por ciento los votos tenemos el juego de los restos aquí ahora ya empieza el juego de los restos que pueden bailar entre los bloques y no necesariamente comen del bloque de enfrente es decir puede que haya por ejemplo alguno que Weill entre PSOE Adelante Andalucía está de momento

Voz 0672 28:32 esto es la estructura de botes la estructura del voto y del orden

Voz 0027 28:37 no solo suma la derecha sino que suma muy holgadamente porque recordemos que la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz está en los cincuenta y cinco diputados ahora mismo PP más ciudadanos más están en cincuenta y nueve cuatro por encima de la mayoría

Voz 1727 28:49 y quedan los restos dice Pablo Simón bueno esto sí que es en fin un terremoto no sé cómo calificarlo

Voz 0672 28:56 sí echando al Partido Socialista de fue de treinta años

Voz 1727 28:59 Ángela Cañal es mucho más que un terremoto político

Voz 5 29:01 bueno un terremoto además nos nos asoma a lo que ninguna encuesta absolutamente ninguna de todas las que se han ido publicando estos meses había anticipado hablaban de bueno de una subida de Vox hablaban de una subida Ciudadanos ninguna encuesta había anticipado externas nuevos datos

Voz 0027 29:17 sí en provincias concretas por ejemplo en Almería gana el Partido Popular con el veintisiete por ciento de los votos pero es que Vox es tercera fuerza con el diecisiete por ciento de los votos en la provincia de Almería

Voz 1727 29:30 resultados provisionales al qué porcentaje

Voz 0027 29:33 con dos con tres por ciento que estilo

Voz 1727 29:35 no es altísimo ya es altísimo Sevilla Weiss El baile de los restos del baile de los restos pero pero no se va a mover eh

Voz 0672 29:45 ya lo lo hemos comentado antes cuando comenzaba la tertulia Almería era

Voz 1727 29:48 el gran granero de Vox pero hasta el dieciséis

Voz 0672 29:51 el presidente era casi impensable es un eso

Voz 21 29:53 en su mazazo en este momento digamos eso

Voz 0672 29:56 aldabonazo a todo lo anterior

Voz 21 29:58 llegar a cero nuevas preguntas preguntas ya no sirven

Voz 1727 30:01 son las diez de la noche las nueve en Canarias ya está ahora disponemos de los primeros datos publicados del resultado de las elecciones un décimas elecciones al Parlamento de Andalucía a las ocho de la tarde no sorprendía una encuesta una simple encuesta de ABC nos acaba de dejar con la boca abierta el escrutinio porque está muy alto al ochenta y dos por ciento ya crece cinco ochenta y cinco por ciento y lo que recoge ese escrutinio es un vuelco muy profundo de la política en Andalucía

Voz 0027 30:55 la derecha ganaría ahora mismo conseguiría sacar adelante una investidura a pesar de que el PSOE gana las elecciones las gana con treinta y tres diputados son catorce menos que en las últimas elecciones un desplome brutal del Partido Socialista que mantendría la primera posición en segundo lugar el Partido Popular con veintiséis diputados caería también de los XXXIII que tenía antes cinco en no siete perdón obtendría veintiséis tercera posición Ciudadanos veintiuno más que duplica su anterior marca Adelante Andalucía conseguiría diecisiete es una caída respecto a la suma de Podemos e Izquierda Unida en las anteriores elecciones Vox el partido de ultraderecha Vox doce diputados es el primer parlamento español en el que entra Vox entraría con doce diputados el diez por ciento del voto en toda la comunidad autónoma los tres partidos de derecha insistimos sumarían ahora mismo los veintiséis escaños del PP más los veintiuno de ciudadanos más los doce de Vox obtendría el cincuenta y nueve que son cuatro más que el lo que marca la mayoría absoluta en en el Parlamento andaluz la Izquierda incluso sumando PSOE y Adelante Andalucía Secretaria muy lejos a cuatro diputados de la mayoría solo

Voz 1727 32:02 este resultado es con el ochenta y cinco con treinta y nueve por ciento del voto escrutado ustedes saben que abusa Samos a usamos mucho el adjetivo histórico pero este momento Si este dato llega al final de la noche estamos en un momento histórico en la democracia en España en primer lugar en España es un momento histórico para Andalucía es noticia europea sin ninguna duda porque todos los países del sur menos Portugal ven entrar en sus instituciones y con fuerza a la extrema derecha pero la noticia en Andalucía es que treinta y seis años se cumplen de gobiernos socialistas si esto se confirma ahora se acabó es vox quién saca al PSOE del poder

Voz 0672 32:44 es la ultraderecha la que ha terminado sacando el partido socialista no lo consiguió Javier Arenas con una con una postura moderada llegó a alcanzar cincuenta cincuenta escaño

Voz 20 32:53 yo lo que no esperábamos que irrumpiera estaban era un partido o una idea

Voz 0672 32:59 cogía incluso que no estaba presente en Andalucía

Voz 20 33:02 en ningún sitio ni en los ayuntamientos ni ni ni en el sentido

Voz 0672 33:07 propio del andaluz pero claro este resultado es que el batacazo del Partido Socialista tremendo de cuarenta y siete a treinta años

Voz 1727 33:14 vez es sino lo han visto

Voz 0672 33:17 eso sí no lo han visto sino la han palpado es lo que decía Ángeles Campanario a la y se lo han dicho Juanma

Voz 4 33:22 tiene treinta y tres

Voz 0672 33:27 la XXXIII lo que han visto son treinta y nueve Quart interpreta bien estaban viendo una caigo perdió entonces la compañía sigamos vamos a ver una equivocación grave por supuesto lo hemos comentado antes es decir de repente quería quería en una campaña cotizada al principio no creen que sea agitar nada

Voz 0027 33:46 treinta y uno treinta y cuatro tiene ahora mismo el Partido Socialista con el ochenta y seis porción

Voz 4 33:50 el voto escrutado le roba un escaño que estaba adjudicado hasta ahora a ciudad

Voz 0027 33:54 Nos obtiene XXXIV el PSOE que sería una caída de trece escaños respecto asombrar

Voz 1727 33:59 te baile va a seguir no va a continuar todavía eh sí perdona

Voz 0672 34:02 no no en todo caso bueno yo digo yo creo que lo estaban viendo hoy han estado muy nervioso yo puedo podría enseñarnos ahora Whatsapp en lo que estaban hablando en todo el todo durante todo el día ellos mismos estaban hablando de treinta y tantos es decir hoy hoy la cesación la sensación era de una gran caída pero desde luego no hasta XXXIII que batacazo absolutamente monumental unido a que vemos que que hasta ahora hasta la encuesta de ABC casi nadie daba porque perdiera escaños con respecto a su situación anterior gran veinte hice ha estado elogiando como la mejor campaña un extraordinario acierto un discurso magnífico la bandera blanca y verde etc bueno pues podemos ir Izquierda Unidad tienen un retroceso

Voz 1727 34:42 también fundó no crecen no suman sino que pierden un escaño a los noventa pero la maldición del 26J explica

Voz 1671 34:50 sumas que restan parece claro que Podemos es cuando va en coalición con Izquierda Unida incluso manteniendo los mismos escaños habría perdido votos pues en este contexto pierde

Voz 1727 34:58 a esto hay hay que contextualizar lo que no todo el mundo nos acordamos como tú que te refieres a las elecciones que se repitieron a nivel nacional

Voz 1671 35:06 en ochenta y cuatro mil votos perdió la suma de Podemos seis de junio de dos mil parece que no ha terminado de conjurar ese ese España

Voz 1727 35:14 sí que había dicho yo que habían perdido no han perdido tres si esto se confirma tres con respecto

Voz 5 35:18 aún puede bailar con respecto fijaros que que no sólo va a entrar Vox en la en el Parlamento por primera vez en España sino que van puede entrar puede entrar en un gobierno un partido que propugna el final de las autonomías el cierre de las autonomías entrarían una autonomía histórica como Andalucía

Voz 0672 35:34 eso yo creo que con esos resultado pueden tener un senador de designación autonómica

Voz 1727 35:39 qué harán cultural curso porque ellos pretenden la disolución de las autonomías y su entrada en las instituciones es en una autonomía con y con y en el Gobierno probablemente que el Parlamento tiene el Gobierno pero no están solos en eso eh casado también lo dicho en la devolución de competencias de la devolución de centralizar centralización

Voz 0672 35:59 en cualquier caso yo creo que convendría enfatizar que la evolución de Vox en esta campaña Pepa ayer Andalucía en general está mucho más vinculada al asunto catalán que a la inmigración como se está interpretando me parece erróneamente demasiado desde otras desde otras zonas

Voz 1727 36:13 España son las dieciséis minutos de la de la noche la las nueve y seis en Canarias y hace pocos minutos que que tenemos sobre la mesa datos reales escrutinio real nos vamos a ir a las sedes pero antes de irme Aimar recordemos lo que hay ahora mismo

Voz 0672 36:29 por acaba de aumentar el escrutinio estamos ya en el

Voz 0027 36:32 ochenta y ocho con setenta y cinco por ciento del voto dado con este voto la derecha gobernaría Andalucía porque la izquierda no tendría manera de conservar el Gobierno de la Junta de Andalucía el Partido Socialista ganaría con treinta y cuatro diputados serían trece menos que en las últimas elecciones venía de cuarenta y siete tendría treinta y cuatro veintiséis el Partido Popular serían siete menos que en las últimas ciudadanos B Intel serían once más que en las de dos mil quince Adelante Andalucía diecisiete supondría una caída en tres puntos respecto a la suma de dos mil quince de Podemos e Izquierda Unida IU Vox entraría en el Parlamento andaluz con doce diputados así que ahora mismo el PSOE y Adelante Andalucía una hipotética suma de izquierdas se quedaría en cincuenta y uno escaños a cuatro de la mayoría absoluta por lo tanto una investidura en tentada por el partido de la derecha más votado que sería el Partido Popular y apoyada por Ciudadanos y Vox si saldría

Voz 1727 37:25 ante ahora Ciudadanos tendrá que explicar mucho esto también luego su electorado un discurso centrista en el resto de España complicado todo con qué porcentaje de escrutinio

Voz 0027 37:33 con el ochenta y ocho coma setenta y cinco por ciento

Voz 1727 37:42 ahora sí ahora ya lo que estemos en la sede de ese ese es casi definitivo no Sara Armesto en la sede del PSOE de Sevilla que caras hay que anuncios de comparecencia

Voz 0133 37:55 los aquí no hay ni valoraciones en anuncios se comparecencia de momento pero los primeros datos oficiales de las votaciones que estamos contando han caído como una bomba en este cuartel de los socialistas andaluces las mesas del catering se han vaciado el silencio se ha hecho ante lo que apunta el esquí

Voz 0806 38:08 Putin dio toda una hecatombe para el PSOE andaluz quede

Voz 0133 38:10 haría el poder en Andalucía tras treinta y seis años ininterrumpidos gobernando la Junta de Andalucía había preocupación por la pérdida de escaños como apuntábamos pero este escenario de la suma de las derechas era la opción inconcebible él concebible para los socialistas andaluces

Voz 1727 38:25 pues a la sede del PP a la sede regional del PP en Sevilla que está en la calle San Fernando Nos vamos ahora Ignacio Martín Ignacio San Martín que dicen

Voz 22 38:33 pues de momento no dicen nada pero eso sí las caras han vuelto algo más sonrientes el candidatos equipo continúan encerrados en la segunda planta de la sede del partido el Partido Popular que ha venido diciendo durante toda la campaña Juan Manuel Moreno sabía que el solo no iba a sumar pero confiaba en el desgaste del PSOE y la subida de ciudadanos para conformar una mayoría alternativa de Vox nunca llegado a pronunciarse en campaña pero tampoco ha rechazado la confluencia con el partido de Santiago Abascal Juan Manuel Moreno puede ser presidente de la Junta de Andalucía con los peores resultados del partido desde que el aspirante del PP fuera Gabino Puche mil novecientos noventa

Voz 1727 39:08 no vamos a ver Teo sana y salva los muebles Pablo Casado

Voz 0672 39:13 bueno yo creo que todo esto están inesperado lo acaban lo acaban de decir el peor resultado histórico del Partido Popular volver a los años ochenta algo catastrófico que en cualquier circunstancia de no perder la izquierda el Gobierno supondría la la la defenestración de Moreno Bonilla y casado casa da caza difería el andaluz pues claro es decir si Juanma Moreno Bonilla presidirá cojo que salva los muebles Pablo Casado dice tres meses después de llegar al liderazgo del Partido Popular hemos conquistado la región imposible ver la medalla verdaderamente extraordinaria

Voz 1727 39:48 que si para él y para decía yo para ciudadanos va a tener más difícil la explicación porque el PP al final consigue cambiar encabezaron el Gobierno en Andalucía

Voz 4 40:00 pero

Voz 1727 40:00 danos está obligado a ser comparsa otra vez asumirá ese papel para ellos para ciudadanos es complicado me Pablo Casado dice yo le he dado la vuelta a la situación en Andalucía tiene un rédito un rédito político que presentar que decir jugaba mal

Voz 0672 40:15 bueno que que que que que coincido contigo ciudadanos tiene ahora

Voz 1727 40:17 el difícil papel de momento lo que ha hecho ciudadanos así

Voz 0027 40:20 a recuperar ese escaño que que le había quitado el Partido Socialista esta Ciudadanos en veintiuno el PSOE cae hasta los treinta y tres con el noventa con cinco por ciento del voto escrutado PSOE XXXIII PP veintiséis ciudadanos XXI Adelante Andalucía diecisiete doce la suma de las derechas cincuenta nueve

Voz 1727 40:40 habíamos estado ya en la sede del PSOE en la sede del PP vamos a la sede de Ciudadanos Lucía Vallellano buenas noches veintiún diputados ha arrancado o los primeros aplausos aquí en el cuartel general de Ciudadanos los militantes están muy pendientes de las pantallas arremolinaron Si el gesto ha sido de mucha sorpresa por ese resultado que arroja estos primeros datos que desde luego desborda todas las previsiones de ciudadanos que hasta hace unos minutos descartaban la suma de las derechas aquí muchos aplausos alguna bandera agitada de emoción y las caras que eran de nerviosismo y expectación antes de conocer estos datos pues están tornando de euforia casi por poder ver esa mayoría alternativa valoraciones de momento no hay pero los rostros aquí de los militantes lo dicen todo como titular de la noches que el PSOE es el partido más votado pero estas elecciones en Andalucía las ha ganado la derecha son los triunfadores de la noche sin ningún género de dudas porque ni la encuesta más optimista para ello

Voz 1671 41:45 este resultado paros imán así es de hecho se han desviado bastante del promedio porque Vox sí que ha conseguido sacar muchos mejores resultados y y el PSOE mucho peores pero la moraleja de esto es recordad ya han importa ser primero segundo que lo importante es poder sumar después y al final del día el bloque de la derecha tiene los suficientes escaños para no Aznar así que casi seguro habrá alternancia de hecho las encuestas han sido muy precisas con el Partido Popular y conciudadanos el gran fenómeno son los doce de Vox

Voz 0672 42:12 cierto en Almería ahora mismo está por delante de Ciudadanos

Voz 1727 42:15 imaginen ustedes una noche electoral en un periódico imaginen una noche electoral en muchos periódicos imaginen una noche electoral en la que el resultado no lo vio nadie antes Juanma Márquez se tiene que ir

Voz 4 42:27 la histórica llame

Voz 1727 42:30 por qué es el subdirector del Grupo Joly que es un medio es un grupo de referencia en Andalucía que publica periódicos importantísimos aquí como el diario de Cádiz nada menos el decano de la prensa andaluza así que Juanma Marqués dejando un titular antes de irte a estar atento otros periódicos

Voz 0672 42:47 al la la derecha gana en en el en lo que fue el feudo del Partido Socialista en España

Voz 4 42:53 gracias compañeros Gadafi hasta las próximas elecciones un abrazo novedades Aimar

Voz 0027 42:57 sí que aumente el escrutinio en el noventa y dos por ciento ya prácticamente definitivo o difícilmente variable del Partido Socialista XXXIII diputados PP veintiséis ciudadanos XXI Adelante Andalucía diecisiete

Voz 1727 43:10 los parlamentarios nos quedaba irnos a la a la sede de Adelante Andalucía a la Isla de la Cartuja de Sevilla la a la que se llama así sea sala Cartuja más resultado para la confluencia de Izquierda Unida y Podemos con otros con otras formaciones más pequeñitas mal resultado de momento con un escrutinio es tan alto pierden tres diputados Julio Camacho y Pirri

Voz 23 43:35 dos Si perdería más de trescientos mil votos nadie habla ni comparece aquí pero bueno las caras hablan por sí solas incertidumbre también caras desencajadas en la sede de Adelante Andalucía estupefacción absoluta porque nadie se esperaba esto había cierto bullicio hasta los primeros datos aquí en la sala y ahora la Sala está prácticamente en silencio desde que se han publicado los primeros resultados que son malos malísimos datos para la confluencia hace un escenario que ni siquiera se contemplaba aquí porque Adelante Andalucía defendía que Vox ni siquiera iba entrar en el Parlamento lo fían todo ahora mismo a los restos a ver si pueden salvar los muebles que sería un objetivo de mínimos veinte parlamentarios pero ahora mismo el escrutinio más del noventa por ciento lo daría diecisiete y la cosa está muy complicados podéis imaginar las carpetas

Voz 1727 44:13 puede mover algo todavía lo que queda por escrutar palos

Voz 1671 44:16 el Mailer un par de como mucho más espera también el voto Cera porque nos falta el voto del exterior que suele ser más de izquierdas que el voto conservador pero ya te digo que esto ya

Voz 1727 44:26 escrutinio genio en noventa y dos

Voz 0027 44:28 el siete por ciento PSOE XXXIII PP veintiséis ciudadanos veintiuno Adelante Andalucía diecisiete

Voz 1727 44:35 sus doce la derecha la derecha gana las elecciones en Andalucía la suma de las derechas gana las elecciones en Andalucía y entra en el Parlamento andaluz no sabemos si en un Gobierno Vox Javier Márquez el ambiente que el hotel de Sevilla donde lo están celebrando algo más calmado pero ha conmovido

Voz 0694 44:54 auténtica euforia cuando se dieron a conocer los doce escaños que conseguía por razones de aforo incluso los simpatizantes y seguidores que están en este salón donde van a comparecer Santiago Abascal y el cabeza de lista por Andalucía Francisco Serrano Press han recogido todas las silla una doscientas ya que estaban repartidas en este salón para que haya más espacio disponible ante la previsión de que lleguen más personas aquí están ondeando banderas ahora mismo sí están callados pero pues han tocado Palma han dado vivas a España y Andalucía han cantado el tradicional Viva Azaña por fin tenemos voz han dicho también iba han cantado su salida de un ratón todos insisto enarbolando banderas de España aplaudiendo cada vez que se conoció un dato bien provincial o bien general bien autonómico

Voz 4 45:39 bueno pues euforia desmedida en estos momentos en el aire en la SER gracias Javier si Pablo

Voz 1671 45:44 el dato de caída de las izquierdas es importantísimo han pasado de cincuenta y siete por ciento juntas al cuarenta y cinco por ciento doce puntos pierde las izquierdas en Andalucía no se ha podido ir toda la abstención ha tenido que haber también algún tipo de trasvase entre

Voz 0027 45:57 es lo que datos Aymán en escaños se quedaría en cincuenta cinco por debajo de la mayoría absoluta ha aumentado el escrutinio está ya en el noventa y tres con cuarenta y tres por ciento y el reparto de los escaños es igual PSOE XXXIII PP veintiséis ciudadanos veintiuno Adelante Andalucía diecisiete

Voz 1727 46:12 doce María esperanzas aquí no es que me río

Voz 4 46:15 es curioso porque vamos a ver cuando un partido entran en situación de crisis como la que entró el Partido Popular al perder el Gobierno cuando un partido pierde el Gobierno suele en fin a ver por delante un tiempo de travesía del desierto travesía del desierto que no buenos si todo sigue por aquí sien unas elecciones en España esto sigue por aquí el Partido Popular se ha librado de esta travesía del desierto lo cual también es histórico realmente no

Voz 1727 46:43 habrá superando parece ser que va superó

Voz 4 46:45 su crisis en un momento no habrá que nadie

Voz 1727 46:48 palma con calma habrá que analizar qué factores además de la propia gestión de un gobierno que es la que se somete en teoría a escrutinio en unas elecciones autonómicas que factores de la política nacional han tenido incidencia en este resultado por ejemplo la crisis catalana la crisis territorial es decir hay muchos factores en nuestra vida pública que sin ninguna duda han tenido

Voz 4 47:11 alguna influencia en el movimiento del

Voz 1727 47:13 dotó en Andalucía habrá que analizar porqué porque porque es verdad que la gestión de los gobiernos que es lo que se dirime unas elecciones bueno está obviamente sobrepasada sobrepasada por esta campaña electoral por el momento histórico que vivimos en este en este país

Voz 5 47:30 sí bueno yo es que tengo curiosidad por ver un poco también las reacciones de esta noche por ver el veintisiete de diciembre constituye el Parlamento y a partir de ahí tienen que presentarse candidato a la investidura yo quiero ver qué va a hacer el Partido Socialista que sigue siendo pese a estos resultados tan pésimo el partido más votado que candidatos a presentar por parte de la derecha porque es verdad que aunque el PP está por delante de Ciudadanos ha tenido la bajada grandísima hay ciudadanos podría tener la tentación de reivindicar esa subida tan espectacular para querer proponer a su propio candidato vamos a ver cómo se organiza también las derechas

Voz 1727 48:01 fíjate yo insisto en que teniendo un resultado tan espectacular como el que tiene Ciudadanos porque sus resultados espectaculares que dobla su representación eh pero no consigue el sorpasso tiene que explicar en el resto de España que va a sostener un Gobierno donde para en fin cuál es cuál es la suma de PP Ciudadanos

Voz 0027 48:19 suma de PP y Ciudadanos veintiséis más veintiuno ahora mismo serían cuarenta y siete escaños cuarenta y siete bueno pues

Voz 1727 48:25 si no sólo para aprobar cosas en el Congreso el Parlamento sino para constituir un gobierno que tenga cierta estabilidad van a necesitar de Vox el jovencito

Voz 0672 48:37 bueno con el arco ideológico se ha acabado ya no eso eso está claro lo hemos dicho antes Pepa de Cataluña por supuesto teniendo una gran importancia si es verdad que hay que entrar en el análisis concreto es imposible no es especulativo pero Catalunya sin duda ha tenido una una gran importancia en cualquier caso lo que es más difícil de explicar es cómo puede estar Vox a una distancia tan cercana de Adelante Andalucía de la suma de Podemos Izquierda Unidas es que uno tiene el diez por ciento y otro el diecisiete quiero decir cien mil votos de diez

Voz 0027 49:07 sí ahora mismo adelanta Andalucía tiene quinientos cincuenta mil votos Vox tiene trescientos setenta y un mil en porcentajes esto quiere decir que Adelante Andalucía la suma de Podemos Izquierda Unida son dieciséis por ciento dieciséis coma quince por ciento Vox un diez con ochenta y nueve por ciento

Voz 1727 49:20 así que efectivamente tío no se queda uno muy cerca