Elecciones andaluzas 2018 (02/12/2018 - Tramo de 22:30 a 23:30)

Voz 1727 00:00 son las diez y media nueve y media en Canarias vamos a recorrer las sedes nacionales de los partidos hemos estado ya en el PSOE como empiezan a analizar este resultado en la sede del PP no comparece en el centro de datos los responsables de la Junta de Andalucía Mercedes Díaz

Voz 1 00:24 sonido en directo y los comparece el vicepresidente de un relato de participación del escrutinio están momento en el que se iba desarrollando el noventa coma noventa y siete y por tanto decirle que el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía ha conseguido novecientos ochenta entre mil cero noventa y ocho votos aquí el veintiocho coma diez por ciento XXXIII es que al Partido Popular setecientos veinticinco setecientos veinticinco mil ciento sesenta y ocho el veinte coma setenta y tres yp veintiséis escaños Ciudadanos Partido de la Ciudadanía seiscientos treinta y seis mil trescientos setenta y nueve votos dieciocho coma diecinueve y veintiuno escaños Adelante Andalucía Podemos Izquierda Unida Primavera Andaluza Izquierda Andalucista quinientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta entre el dieciséis coma dieciséis por ciento diecisiete escaños tres ciento ochenta y dos mil cero setenta y seis el diez coma noventa ido ido este es el resultado al noventa y seis coma noventa y siete de del Gobierno andaluz queremos felicitar a todo voy a cada una de la formación política que han obtenido representación parlamentar París citarle por los resultado de estas elecciones estamos cerrando una jornada electoral en la que los andaluces la andaluza en el libre ejercicio de derecho a voto han elegido democráticamente un nuevo Parlamento sin más dilación le voy a dar la palabra a la consejera de Justicia e Interior que será quién le ofrezca los datos provincial Izar gracias también a los medios de comunicación en este caso pues espera que por haber trasladado toda la información que han obtenido a lo largo de las

Voz 1836 02:27 y como ha dicho el vicepresidente voy a pasar a informarle de los resultado de esta jornada electoral a esta hora en cada una de la provincia andaluza en este momento en Almería con una participación del cincuenta y siete coma treinta y dos por ciento El Partido Popular ha obtenido sesenta y nueve mil ciento diez votos el veintisiete coma veintinueve por ciento el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía ha obtenido sesenta y cinco mil setecientos dieciocho voto el veinticinco coma noventa y cinco por ciento Con ha obtenido cuarenta y dos mil seiscientos setenta voto con el dieciséis coma ochenta y cinco por ciento

Voz 2 03:36 dos escaños tercera fuerza en Almería Vox lo cuenta Rosa Aguilar la consejera de Interior y dejó

Voz 1727 03:42 el día después de que el vicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios hubiera felicitado a los andaluces porque esta jornada democrática dándole la bienvenida a los partidos que han obtenido escaño por primera vez

Voz 3 03:56 en un momento de enorme debacle

Voz 1727 03:59 política para quiénes están ahora mismo ofreciendo estos resultados primera fuerza política PP en Almería segundo a PSOE tercer atención en Almería Vox que entra de esta manera en el Parlamento andaluz con doce escaños en total en una fuerza una fuerza inesperada Aimar el escrutinio definitivamente terminado

Voz 0027 04:22 estaba en el noventa y siete con sesenta y cuatro por ciento y se mantiene como decíamos PSOE XXXIII PP XXVI ciudadanos veintiuno Adelante Andalucía diecisiete Vox doce la suma de las derechas cincuenta y nueve que serían cuatro más que lo exigido por lo mayoría

Voz 1727 04:35 habíamos iniciado un recorrido por las sedes nacionales de los partidos cuando nos ha sorprendido la comparecencia de los responsables de la Junta vamos a seguir recorriendo

Voz 4 04:44 las sedes en Madrid que están esta noche tomando nota de cada detalle de este resultado histórico de verdad

Voz 1727 04:59 hemos dicho todos los periodistas durante la campaña que Pablo Casado Se jugaba mucho que se jugaba el liderazgo que era la primera ocasión en el que se sometía a las urnas después de conseguir la presidencia del Partido Popular lo que el candidato de aquí no era su candidato pero aún así el había estado muy presente en la campaña Se jugaba mucho bien ha perdido escaños ha perdido votos pero está en condiciones de liderar el famoso cambio en Andalucía imagino que por ahí van los análisis vienes aquí dice

Voz 1461 05:32 en qué le ha salido muy bien la implicación en Andalucía el PP es verdad que ha perdido siete escaños Ibooks les ha hecho daño pero en Génova están contentísimos el bloque de derechas puede sumar y Juan Manuel Moreno puede convertirse como decíais antes en el nuevo presidente de la Junta así que esperan que el partido Santiago Abascal y ciudadanos están dispuestos a pactar los dicen que en eso confía Casado que está con su equipo en la séptima planta salvo los portavoces esos no han venido los ídolos de Ignacio Cosidó pero bueno los que se encuentran con él en su despacho Nos dicen que ha vivido la jornada la noche bueno al borde del infarto siguiendo los resultados hablan ya de la euforia del cambio porque es un sería un resultado histórico nos cuentan que casado ya ha hablado con Moreno por teléfono y le ha pedido que lidere ese proceso en Andalucía por cierto que no se descarta que esta misma noche salga el presidente de los conservadores aquí a valorar los resultados ya está convocado el comité ejecutivo nacional para mañana a las doce Además el líder del PP va a comer con los barones así que si todo se cierra como estaba previsto aquí habrá celebración con aplausos para Moreno para Casado porque verás y reforzado su liderazgo

Voz 1727 06:30 así es la política hay sin embargo el PP Aimar cuántos escaños y cuánto porcentaje de voto perdido en Andalucía en estas elecciones

Voz 0027 06:36 el PP ha perdido siete escaños y pasado en porcentaje de voto del veintiséis por ciento

Voz 1450 06:42 veinte por ciento pero la nueva realidad política

Voz 1727 06:45 española la fragmentación parlamentaria la suma de los próximos ideológicamente le va a permitir presentarse como líder del cambio en Andalucía esa es la política en España en el dos mil dieciocho y más les vale a todos empezar a ponerse este traje que es el traje que parece que vamos a llevar en la siguiente temporada larga temporada análisis que se hace en la sede de Ciudadanos Óscar García

Voz 5 07:13 bueno pues cómo han cambiado las cosas Pepa esos dirigentes que nos decían hace unos minutos que descartaban ya toda suma les veíamos incluso lo las caras de pesar de desánimo pues ahora están con caras de no creérselo casi es un éxito nos decían incluso algún dirigente de Madrid lo reconocía que su pronóstico era de diecinueve escaños veintiuno Tiana la Flecha verde la flecha verde en los decía esa química que Ciudadanos crece en fin la historia está cambiando repentinamente aquí en el cuartel general de Ciudadanos en Sevilla a este salón no para de entrar gente hay aplausos abrazos gritos de ahora sí

Voz 6 07:49 Juan Marini Albert Rivera nos dicen

Voz 5 07:51 que van a salir a comparecer aquí ante la prensa ante la gente que se concentra en este salón en unos minutos

Voz 1727 07:58 pensábamos que iba a ser una noche de comparecencias muy tardías no al haber quedado tan claro todo puede que se produzcan de un minuto a otro por cierto Aimar hay alguna alternativa de suma

Voz 5 08:09 promesa con la calculadora no la hay no hay una alternativa

Voz 0027 08:12 es una porque la izquierda hemos hecho que suma PSOE PSOE y Adelante Andalucía no suma tres que incluso PSOE Ciudadanos XXXIII más veintiuno quedarían en cincuenta y cuatro uno menos de la mayoría absoluta

Voz 1727 08:23 Pablo Simón cuando estaremos en condiciones de de analizar bien los trasvases ollas

Voz 1671 08:27 no no no no podemos hacerlo todavía esto Daniel José Morales y necesitamos datos a nivel de sección censal tenemos algunas intuiciones decir tenemos bastante claro que no se puede ir bebido toda la abstención en el caso el Partido Socialista tiene que haber habido flujo a ciudadanos más del que estimamos en las preelectorales seguro y otro elemento también interesante Bosch que sospechábamos que podía estar comiendo también de ciudadanos gente desencantada del PP que iba a ir a ciudadanos y que ahora se llama Vox pues no parece que esto no ha sido así o los flujos han compensado mutuamente

Voz 1727 08:55 por ejemplo también adónde habrán ido parar los tres escaños que pierde Adelante Andalucía la suma de Podemos Izquierda Unida Mariela Rubio en la sede central de Podemos afín algún análisis ya

Voz 1450 09:07 bueno aquí se puede cortar el ambiente ingleses llegaba a esta sede antes de conocer los resultados ahora está reunido con prácticamente toda la ejecutiva en la que acompaña a parte de la dirección de Izquierda Unida con Alberto Garzón a la cabeza ambos líderes valorarán aquí los resultados Nos dicen después de que el Vaughan los líderes de Adelante Andalucía entorno a las once La noche es fúnebre Pepa el fantasma de que hay sumas que restan ese millón que se dejaron en las segundas generales que corre como Paul da como la pólvora entre los grupos de telegramas de la formación morada miedo que también se extiende entre la dirección que sea la gente joven la que se haya que

Voz 1727 09:38 dado en casa un votante dicen que meses más

Voz 1450 09:41 a fin y que consideran especialmente sensible a la tentación de la abstención la autonomía reclamada por Rodríguez para su marca propia no ha pasado el examen yeso aseguren algunos desde la dirección refuerza en cierta manera qué paradoja a Iglesias en clave interna pero lo que nadie discute es que este escenario es un varapalo para ambos con el que ni Rodríguez ni Iglesias

Voz 1727 10:11 hemos analizado mucho la crisis de la socialdemocracia en en la Cadena Ser los medios el general en los últimos años decíamos ojo ahora tenemos que aprender a analizar la crisis de la derecha que se fracción a a la que les sale el hermano extremo que tiene que redefinir qué es el centro bueno claro hacer ese análisis cuando tienes posibilidad de gobernar una Comunidad como Andalucía mucho más fácil

Voz 1671 10:34 desde luego fíjate si algo va a ocurrir te acuerdas esto de los pactos entre perdedores y en los despachos oscuros pues eso creo que va a desaparecer del debate de la derecha española porque ya vais a ver cómo no va a haber ningún problema si la suma Day Vox Lara la la investidura gratis al candidato que presente el Partido Popular seguro porque aquí statu quo es el PSOE si tiene oportunidad la alternancia lo harán pues vamos a ver cómo ahora de repente a la derecha pues también lo usan multipartito

Voz 1727 10:59 yo creo que llevaron a presenta de incluso una iniciativa en el Congreso que no salió adelante no

Voz 0027 11:03 pocas semanas antes de que Susana Díaz disolviera la cámara aquí en Andalucía el PSOE registró una proposición de ley para hacer obligatorio el hecho de que gobernará la lista más votada después a lo largo de la campaña preguntado por estos decía Pablo Casado

Voz 3 11:16 el te dice que eso es el PP

Voz 0027 11:19 Pablo Casado decía pero bueno sino has sacado adelante esto si el resto de partidos no nos apoyado no vamos a salir a competir con una mano toda la espaldas

Voz 1727 11:27 os hasta hace cuatro días querían hacer las modificaciones legales necesarias para que una coalición de perdedores no gobernará una comunidad autónoma

Voz 1452 11:37 dos maneras de decir una fantasía si éste fuera un país del norte de Europa acostumbrado a hacer pactos en fin no necesariamente con afines ideológicamente pues podríamos tener un un un gobierno con sesenta y uno escaños en el Parlamento con PSOE ya sé que esto es una fantasía y que es imposible seguramente pero PSOE XXXIII Ciudadanos veintiuno y adelante diecisiete cada uno tendría que renunciar a cosas muy muy importantes pero bueno

Voz 1671 12:08 el del Sánchez en su momento y no salió pueden la lógica buena bueno pone ya

Voz 1727 12:13 no sé si yo preguntaba si había una alternativa y María Esperanza me dice hay una hay una alternativa si esto fuera Dinamarca claro sería una pena

Voz 1452 12:21 ya mete habría una alternativa por eso

Voz 1727 12:24 te atan escéptica Teodoro León Gross bueno no no es que

Voz 7 12:27 que Podemos y Ciudadanos llevan dos años recordando que son incompatibles entre sí quiero decir podemos fantasear

Voz 1452 12:32 no pero son incompatibles pero después de sentarse en una mesa de negociación con el tiempo por delante

Voz 7 12:37 danza Ciudadanos en esta campaña ha enfatizado constantemente que si había posibilidad de cambio lo haría por tanto digamos es una fantasía por supuesto viento hacía hacia nuevos la

Voz 0027 12:51 si dentro de esa fantasía abría un escenario posible

Voz 7 12:55 las sería que Ciudadanos no votaran a nadie

Voz 0027 12:57 en ese caso ganaría la izquierda con una abstención de Ciudadanos la suma de la derecha quedaría por debajo de las

Voz 1727 13:04 decir eso sí creo que eso me parece mucho más ciencia ficción que llegado un momento algún partido de la derecha dijera pero cómo vamos a gobernar con quienes llevan en su programa electoral la disolución de esta institución que nos acoge claro claro pues hay que ir más lejos siguen más lejos pero que es un argumento importante pero parece que no

Voz 1671 13:24 con la derecha suele tener dos vías posibles la vía danesa que tienes a la derecha en coalición gobernando con la abstención de la extrema derecha que me deja la vía austriaca

Voz 0027 13:33 que mete a la extrema derecha en el Gobierno o la

Voz 1671 13:35 la sueca que en la que la derecha no quiere saber nada con la extrema derecha vamos saber dónde se ubica que el nuevo panorama para PP Ciudadanos yo creo que no van a tener ningún problema en acercarse anoche se porque estando el contexto como el que está habiendo una investidura gratis

Voz 1727 13:48 Ángela Cañal exactamente a ese segundo debate

Voz 8 13:51 en Televisión Española que en el primer debate Susana Díaz Sevilla centrado en van ustedes a bloquear la formación de gobierno en este segundo debate la pregunta que hizo por tres o cuatro veces es si suman ustedes con Vox y lo harán harán un gobierno ya eran un pacto esa pregunta no respondió pero creo que está respondiendo esta noche Ángela

Voz 7 14:09 hay una cosa más es decir no solamente no quisieron responder a Susana Díaz sobre si estarían con Vox sino que claramente cuando le han preguntado es vox un partido de extrema derecha ni siquiera han querido definirlo es decir hay un blanqueo necesario de Vox previo pacto

Voz 1452 14:23 todas maneras el riesgo de que Vox naturalmente si si llegan a un acuerdo está en el Gobierno o en el Parlamento apoyando al que al que sea presidente al que forme gobierno no puede ser que eso espabila a a Ciudadanos y Partido Popular

Voz 2 14:40 el BERD Juan Marín Inés Arrimadas comparecen a esta hora vamos a escuchar lo que están diciendo quién está hablando Alves Rivera

Voz 1727 14:59 Especial Elecciones Andalucía La Ser escuchamos a Albert Rivera que está en el uso de la palabra ya en Sevilla ya está ahora se incorporan a este programa los oyentes de ser más que han estado escuchando el Alavés Sevilla que ha acabado con empate a uno por lo que el Sevilla deja de ser líder bueno pues además les contamos el resultado de las elecciones Aimar

Voz 0027 15:21 ya casi con la totalidad de del escrutinio con el noventa y ocho coma cinco por ciento el PSOE gana las elecciones pero no podrá gobernar las gana con treinta y tres diputados el PP XXVI segunda fuerza cae cae siete escaños pero es el único partido ahora mismo en disposición de gobernar ciudadanos tercera fuerza con veintiún parlamentarios Adelante Andalucía diecisiete el partido de ultraderecha Vox entra en el Parlamento andaluz con doce escaños

Voz 1727 15:49 pues vamos a ver qué está pasando en la sede de Ciudadanos quién está en el uso de la palabra

Voz 5 15:55 ahora mismo el candidato que está dando las gracias a las decenas y decenas de personas que se concentró que esa concentraron en este cuartel general de Ciudadanos lo escuchamos a endurecer

Voz 1855 16:07 pero

Voz 9 16:32 decía que quiero dar las gracias a todos eso andaluces que creían que realmente este cambio era posible después de cuarenta años gracias de corazón porque le hemos dado una gran oportunidad de esta tierra iremos dando una gran oportunidad nuestros hijos así que

Voz 1855 16:47 muy agradecido y espero y deseo que hoy Andalucía fea Feli mira Pedimos

Voz 9 17:03 hemos pedido durante esta campaña a los andaluces

Voz 10 17:07 votos para el cambio hoy

Voz 9 17:11 hay diputados que suman para ese cambio que el cambio

Voz 11 17:16 ha llegado a Andalucía

Voz 12 17:19 me parece muy surcos de este sondeo sitúa este es un éxito

Voz 1727 17:23 tengo con muchos padres realmente no este es un éxito que cada una de las partes de la derecha se va a atribuir claramente vamos a escuchar a Juan Marín

Voz 1855 17:31 vamos

Voz 9 17:33 ha llegado además ha llegado por la puerta grande ciudadanos hace cuatro años tenía cero escaños no estábamos en el Parlamento andaluz trabajamos duro hicimos creer a los andaluces que ese cambio empezaba en dos mil quince y hoy cuatro años después hemos pasado de nueve a veintiuno escaños eh

Voz 1855 18:03 ha sido un trabajo de equipo quiero dar las gracias a todos los compañeros de un trabajo de equipo

Voz 7 18:19 Cataluña ves el peso el efecto Vox el enorme subida Ciudadanos son doce escaños cada uno doce Bosch que irrumpe doce que su vez ciudadanas con respecto a las nueve de la vez anterior veinticuatro escaños Cataluña

Voz 3 18:33 bueno pues comparece también ya el líder del PP en Andalucía Moreno Bonilla está a punto de

Voz 1727 18:41 a iniciar su discurso creo que podemos escucharlo

Voz 5 18:44 está a punto de comparecer Juan Manuel Moreno que ha sido recibido la sala de prensa

Voz 13 18:49 hombre yo los gritos de Sí sí sí el cambio ya está aquí antes se las sedes la segunda planta se ha podido escuchar también los gritos de presidente presidente está en el uso de la palabra Ignacio de una ciudad maravillosa sí si no no se acaba de ir el el audio desde La Habana piensa pero estábamos nosotros por aquí ya digo estaba a punto de colocarse delante del micrófono Juan Manuel Moreno que como decíamos Sally además temprano mucho antes que en dos mil quince A

Voz 1223 19:17 a hablar de recuperar buenas noches estamos preparados estamos todo preparado está molesto no bueno buena noche a todo de manera muy especial buenas noches a todos mis paisanos de Andalucía

Voz 6 19:31 a lo que quiero evidentemente

Voz 1223 19:33 que felicitar y agradecer por la participación de la jornada que hemos tenido en el día de hoy jornada electoral jornada histórica en Andalucía quiero no obviamente desear y agradecer en Mi primera palabra a todo aquello ciudadanos que han votado al Partido Popular de Andalucía y que han confiado en esa formación política que durante muchos años lleva trabajando en esta tierra para configurar una alternancia para configurar un cambio en definitiva para hacer otra Andalucía diferente iniciamos esta campaña electoral hace ya escasamente unas ocho semana convocando a los andaluces a un gran referéndum un referéndum en el que les dijimos a los andaluces que había que optar por Torras por dos cosas o por la continuidad o por el cambio pues a lo largo de toda esta semana hemos visto expresiones de de muchos vecino de muchas vecina de muchas personas que querían el cambio bueno pues hoy podemos decir sabiendo que está escrutado ya prácticamente al noventa y nueve por ciento que nosotros proponíamos un cambio que nosotros garantizamos en cambio yo y sabemos que Andalucía quiere cambio y por tanto va a tener cambio

Voz 12 20:58 Juan Manuel Moreno Bonilla el líder del PP andaluz hipotéticamente el llamado intentar la investidura porque es el partido más votado de las tres derechas en este como en estas elecciones aplaudido por los suyos con un tiro no muy eufórico por cierto no se comparece

Voz 1727 21:14 no porque sabe que también tiene no es fácil has perdido

Voz 1223 21:18 muchísimos voto largo vamos a escucharlos década donde ya se notaba un cansancio y un hastío por parte de la población que buscaba una alternativa que buscaba un nuevo Gobierno para Andalucía primer minuto nosotros hemos sido como formación política muy honesto diciendo que representamos precisamente esa garantía de cambio en Andalucía por eso preso a esta hora podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Andalucía ha votado ese cambio y por eso yo hoy puedo decir también que el cambio ha ganado las elecciones en Andalucía

Voz 12 22:06 los padecidos e la Ciudadanos en la sede del PP cada uno arrojándose

Voz 1727 22:13 la autoría de los andaluces ha sido no

Voz 1223 22:16 he tenido completamente nítido el mandato de los andaluces en estas elecciones autonómica del dos de diciembre ha sido que quieren cambiar que quieren un nuevo gobierno en Andalucía un gobierno diferente al Gobierno que hemos tenido durante estas cuatro décadas de gobierno socialista nosotros hemos dicho yo personalmente como candidato ha dicho que el cambio lo que suponía precisamente es hacer funcionar Andalucía hacer funcionar la economía andaluza para que haya más empleo para todos los andaluces puesto que es nuestro principal problema con un millón de parados hacer funcionar los servicios públicos esenciales esa educación pública la sanidad pública hacer funcionar todo lo que son los instrumentos administrativos para que ese sector agroalimentario para que ese sector turístico para que todas esas maravillas y potencialidad de que tengan Andalucía puedan aflorar en definitiva los andaluces tengamos una cuota de bienestar mucho más alta de la que hemos disfrutado hasta ahora eso sí

Voz 2 23:14 sin duda os vamos a la sede de Ciudadanos porque está en el uso de la palabra Albert Rivera el presidente de la formación naranja

Voz 5 23:21 acaba de decir Pepa que habéis vuelto a hacer historia hoy Ciudadanos ha hecho historia continúa esta interpretó en directo

Voz 9 23:26 Nos decían que nos fuéramos a nuestra tierra como si Andalucía no fuera nuestra tierra y España no fuera nuestro país yo quiero las gracias a todos los andaluces que sí han creído en el cambio porque cuando empezó este proyecto hace once años en Cataluña los dijeron que nunca iba a haber un cambio que nunca se podría derrotar al nacionalismo que nunca se podría derrotar al Partido Socialista Andalucía y que nunca podríamos gobernar España pero os digo una cosa esas tres cosas se han cumplido ya dos ciudadanos y aquí está Inés Arrimadas ganó a los separatistas en las urnas de Cataluña

Voz 12 24:05 aplausos para el de Riviera que está el Sevilla está en la misma sede en la que está su candidato

Voz 9 24:10 pero lo a los separatistas después de veintisiete años sí y hoy vamos a echar al Partido Socialista la Junta no

Voz 5 24:17 qué

Voz 2 24:18 eufórico Albert Rivera nos vamos a la sede de Adelante Andalucía porque está en el uso de la palabra ya la candidata

Voz 1921 24:24 Teresa Rodríguez pueblo ciudad

Voz 14 24:27 aquí Teresa Rodríguez que también ha comentado que no le preocupa que tenga tres diputados más o menos diputados menos con lo que suma sino que le va a pasar Andalucía a partir de mañana

Voz 1490 24:37 de lo último contra los penúltimo himno negamos a hacerles el favor los poderosos de este país de esta tierra nos negamos a hacerle el favor de dividir a los de abajo en favor de los de arriba de los que se benefician de nuestra de nuestro enfrentamiento en los tajos de nuestros enfrentamiento los pueblos de nuestro enfrentamiento en los barrios de Andalucía esa va a ser la gran labor de Adelante Andalucía a partir es de mañana vamos a denunciar con claridad cada seguidismo que haga los que se llaman de la derecha formal de la derecha del estado de los discurso de la extrema derecha ante cada palabra de racimo ante cada palabra de machismo ante cada palabra de TRAM fobia ante cada palabra de homofobia no van a tener delante noto la toleraremos que se decida que conviertan a nuestra sociedad en algo peor de lo que de aquello en lo que lo han convertido después de diez años

Voz 3 25:42 sí sí recorte neoliberal que quería es decir Mateo

Voz 1727 25:46 bueno estamos leyendo en una de las pantallas que Juan Marín dice que el cambio sí pero

Voz 7 25:50 no tiene que liderar el partido que crece que son ellos

Voz 1727 25:53 así que por supuesto no va a ser lineal ahora viene una pelea aquí el partido que crece o el partido más votado difícil pelea esa no obstante seguimos escuchando a Teresa Rodríguez que por cierto no ha hecho ninguna mención Julio Camacho a la realidad de haber perdido tres escaños

Voz 14 26:10 sí bueno ha dicho que no le preocupa esa realidad de perder tres escaños que es algo puntual que van a seguir con eh responsabilidad acusado otra vez a Susana Díaz a hacerle la campaña a la extrema derecha

Voz 1490 26:21 aquí tenemos una mirada larga que es la de conseguir una Andalucía donde nuestros hijos recuperen derecho donde sean solidarios iguales defiendan a la mayoría social frente a quienes se lo llevan todo ir p'alante que nos queda mucho curro

Voz 5 26:37 también ha hablado Teresa Rodríguez es recuperar dice el sentido común del 15M las calles y las plazas de esas Signes han querido dejar aquí ante Hungría nave evidente pesimismo

Voz 1727 26:47 no sé es un largo desierto electoral porque esto horarios atreve a a decirlo no pretil la izquierda la izquierda española en general la andaluza en particular María Esperanza Sánchez una profunda reflexión que hacer a partir de ahora

Voz 1452 26:58 me fundí Cinema profundísima lo lo primero que tiene que plantearse es que tiene que cambiar el discurso que tiene que cambiar el discurso lo tiene que cambiar la derecha en fin la la la democracia la la la Izquierda Democrática digamos la la socialdemocracia lo tiene que cambiar y lo tiene que cambiar la izquierda a la izquierda de

Voz 1727 27:21 socialdemocracia el el discurso de Teresa Rodríguez

Voz 1452 27:23 en este momento es en fin de no haber aprendido nada en fin lo irá aprendiendo con el tiempo pero ya tenía que haber dado alguna señal Isère ya la primera que intentara o que o que se partiera la cara por intentar sí es que naturalmente ella piensa que que gobierna la izquierda es bueno intentar una aproximación a Susana Díaz decir y además voy a aceptar condiciones para que la izquierda pues pueda seguir gobernando ese creo yo que debería ser tiene esté

Voz 1727 27:53 venga Ángela Cañal un larguísimo recorrido por delante

Voz 8 27:56 a la izquierda en Andalucía la yo creo que la reflexión ante lo que ha pasado esta noche tiene que hacer a la ligera pero también la derecha porque la irrupción de Vox que ahora les puede dar el Gobierno a Andalucía tiene un recorrido también es que hay a la ultraderecha acaba devorando a los partido más a su izquierda represión lo tiene en casa

Voz 12 28:13 no sé si está haciendo alguna mención Alves Rivero vamos a escucharlo porque siguen el uso de la palabra con aplausos alguna menos

Voz 5 28:23 de momento no Pepa Sierra está ahora con el discurso catalán dice señor Sánchez los andaluces le han dado la espalda Le pido que convoque elecciones España necesita un proyecto de país no es gratis pactar con Torra Puigdemont

Voz 9 28:35 esta tierra es mucho más que el Partido Socialista esta tierras de los andaluces señor Sánchez Díaz así que se la vamos a devolver a los andaluces

Voz 12 28:55 a pocas jornadas electorales que yo recuerde ha habido aplausos y sensación de euforia entre formaciones

Voz 1727 29:02 claro pero es verdad

Voz 12 29:04 entre

Voz 1727 29:06 vaya a donde vaya la derecha parece que es lo que ha ganado no había quedado clara pero nada

Voz 1671 29:10 es que hay sumas que restan ya hay divisiones que multiplican

Voz 1727 29:13 explica que bueno hemos visto en el caso de

Voz 1671 29:15 de la fusión de Adelante Andalucía que ha sido la suma de dos partidos menos votos debido una división dentro de la izquierda de la derecha perdón en tres partidos distintos que sin embargo le ha permitido movilizar suficientes para poder conformar gobierno que es de lo que se trata al final del día

Voz 1727 29:30 escuchamos a Albert Rivera y ahora no

Voz 9 29:33 hay que apoyar les digo que vamos a presentar como ha hecho Juan Marín nuestra candidatura para que el Partido Popular y el parquet

Voz 5 29:49 era un anuncio Pepa que ya había dicho en campaña que Ciudadanos iba a presentar la investidura

Voz 15 29:54 Juan Marín inacabada Nozar Alves revela señor Urra

Voz 9 29:56 hoy aunque no queríamos apoyarle porque este país necesita un Gobierno nosotros apoyamos en su día a Susana Díaz o Cristina Cifuentes porque necesitaban gobiernos me pueden decir cuál es el motivo

Voz 1727 30:08 por que el cual no tenemos la situación Juan Marín de ciudadanos sin Moreno Bonilla los dos van a presentar candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía uno porque es el más votado de la derecha otro porque es el que más crece está a punto de salir Susana Díaz me dicen en el PSOE Sara Armesto si ese

Voz 1461 30:29 dije ya a la a la sala de prensa junto a la a su Ejecutiva Regional así que va a tomar la palabra en tan sólo unos minutos la vemos ya dirigirse con todo su equipo rodeada de una nube de cámaras de televisión fotógrafos que está llevaban varios minutos esperándola hay a los pies de la escalera porque como podéis imaginar hay mucha expectación por cuándo y cómo aparecía la todavía presidenta de la Junta y candidata a la reelección Susana Díaz vamos seis está dirigiendo ya a los micrófonos Pepa las llaves las que en cuanto empieza hablar

Voz 1727 31:03 la escuchamos está rodeada por todo el equipo

Voz 1461 31:05 si toda su su ejecutiva estamos viendo bajar también las escaleras de la entreplanta donde han seguido el recuento de votos a un amplio grupo de de militantes dirigentes cargos medios que sabían dirigido a este hotel sevillano donde el PSOE andaluz ha instalado su cuartel general por las caras que vemos el informe Caritas como acuñó un histórico dirigente socialista es caras bastante largas la escuchamos Pepa

Voz 1921 31:28 esta noche a pesar de haber ganado las elecciones es una noche triste para los socialistas estoy convencida que no sólo para los socialistas de Andalucía sino para el conjunto de la organización a pesar como decía de haber sido el partido más votado de haber ganado en siete de las ocho provincia de haber ganado por siete puntos al partido segundo partido hoy por diez al tercero es evidente que el retroceso de la izquierda en general que hemos perdido entre las dos fuerzas políticas de izquierda trece puntos siete de los cuales son del Partido Socialista y cinco y medio de adelante ahí un retroceso real de la Izquierda en Andalucía pero lo más grave que hay ha entrado en este nuevo ciclo político electoral en España la extrema derecha ya entrado en primer lugar en el Parlamento de Andalucía ese fenómeno lo que se estaba produciendo en el resto de Europa en el mundo digo que entra en en España y entra en el Parlamento de Andalucía yo me comprometí en hecho de tiempo a lo largo del periodo electoral que sí contaba con la confianza de los andaluces el día después abriría un proceso de diálogo con toda la fuerza política sabiendo como decía que hemos tenido la confianza mayoritaria pero que hay una realidad en el arco parlamentario que intra e extrema derecha algún llamamiento a toda la fuerza política que hay decimos que somos constitucionalistas que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía yo al menos lo voy a intentar

Voz 12 33:11 el animal Politico que Susana Díaz sigue siendo un animal político a pesar del resultado esta noche

Voz 1855 33:17 asumiendo

Voz 12 33:21 envite el billete a los partidos constitucionalistas

Voz 1921 33:28 digo asumiendo asumiendo que hay mucho hombres y mujeres en Andalucía que se han quedado en casa porque esa bajada de la participación viendo la bajada que hemos tenido la fuerza de izquierda y he dicho con claridad siete punto que ha bajado el PSOE de Andalucía pero cuando la mayoría en Andalucía ha dicho que el primer partido sea el PSOE y hay además un partido de extrema derecha Un partido que defiende la quiebra de la convivencia Un partido que supone un cambio estructural en la democracia española de puede cuarenta año y a día de que se celebre ese cuarenta aniversario nosotros como Partido Socialista vamos a asumir esa responsabilidad de llamar al resto de fuerza política y que cada uno diga en este proceso que lo que quiere Si quieren vincular sus votos a la extrema derecha o si en cambio quieren impedir que la extrema derecha entre con contundencia a ser la llave del Gobierno va a Andalucía yo sólo tendremos que decidir cada uno de nosotros y digo que sin paños calientes que nosotros asumimos yo como candidata que a pesar de ganar hemos bajado en siete punto nuestra confianza porque muchos de los ciudadanos se han quedado en su casa pero ganando las elecciones también se tiene la responsabilidad de intentar ofrecer una alternativa a los andaluces que no pase por condicionar el Gobierno va a Andalucía a un partido de extrema derecha de un discurso xenófobo que justifica la violencia hacia la mujer y que justifica el enfrentamiento y la violencia entre los ciudadanos a partir de mañana como decía el Partido Socialista hay yo como candidata el PSOE abrirá el diálogo con todas las fuerzas política si el reto de fuerza política prefieren sumar sus votos con la extrema derecha y abrir un escenario para el resto del ciclo electoral que vienen en el conjunto de España de que su futuro va ir ligado a los votos de la extrema derecha que lo digan que digan a partir de mañana que ya lo importante no es quién gane las elecciones sino que se está dispuesto a que la mayoría parlamentaria la condición e insisto un partido de extrema derecha en la víspera del cuarenta aniversario de la Constitución española sin ningún paño caliente decía hemos ganado las elecciones les sacamos siete puntos al segundo iría al tercero pero sabemos que es una noche triste porque muchos ciudadanos han quedado en su casa hemos perdido siete puntos de participación pero cuando uno se presenta a las elecciones se presenta con la responsabilidad de saber que no siempre es lo que pasa que no siempre lo que querría y que tiene que reconocer que ha habido gente que no ha querido confiar en nosotros ha preferido quedarse en casa decía que para mí no es una buena noticia que la izquierda haya bajado de hecha manera en Andalucía pero si es una responsabilidad será el dique de contención de la extrema derecha en Andalucía para que eso no se reproduzca en el reto de proceso electoral a lo que nos vamos a enfrentar y a partir de ahora cada uno que diga lo que quiere hacer si está dispuesto a cualquier cosa y a sumar su voto con la extrema derecha para ir contra el Partido Socialista porque que lo digan si alguno echan dispuesto a que el Gobierno de Andalucía sea un ejemplo de lo que quieren hacer en todo sitio de sumar condicionar la gobernabilidad a la extrema derecha o que se lo digan también a los andaluces y con toda la humildad con toda la generosidad como decía la responsabilidad del PSOE de Andalucía de puede tener la confianza mayoritaria de los andaluces aunque menos de lo que no habría gustado bastante menos de lo que no habría hucha a partir de mañana abrir el diálogo con todas las fuerzas políticas para intentar Airbus

Voz 1727 37:10 Ana Díaz dando dando testimonio de que está tocada evidentemente las caras la puesta en escena lo dicen todo el reconocimiento de la derrota de la izquierda pero dos detalles uno esto este llamamiento a los constitucionalistas sabe que no va a ir a ningún sitio probablemente pero pone frente a la primera contradicción a la derecha que no es extrema derecha frente a la primera contradice segundo

Voz 4 37:35 en su primera frase ha dicho que esta este es un día triste para toda la organización del PSOE no sólo para el PSOE andaluz para toda la organización en Ferraz sigue Inma Carretero va a comparecer

Voz 0806 37:51 se Luis Sara valorar José Luis Ábalos secretario de Organización Nos dicen aquí en Ferraz que será él quien comparezca una vez que que ya ha salido Susana Díaz es son los dicen también Pepa podemos anticipar el que es el debate que ya se está planteando en el PSOE estamos consultando algunos integrantes de la dirección federal Nos dicen que por ellos convocaban las elecciones generales mañana mismo o Presupuestos o elecciones nos dicen que que los grupos catalanes que decidan y eso es textual si quieren arriesgarse a un gobierno de PP Ciudadanos y Vox o quieren apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez en cualquier caso opinan que ahora en este momento con el impacto que hay en la cerda por el ascenso de la ultraderecha se puede producir una gran movilización y que es el momento que el electorado eh en Andalucía no se movilizado después de treinta y seis años de gobierno del PSOE pero que sería distinto creen esas fuentes el comportamiento en Andalucía después de haber visto lo que ha ocurrido esta noche salida durante el día de hoy en estas elecciones así que hay quién cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones generales veremos si hay posibilidad de hacer preguntas a José Luis Ábalos en la rueda de prensa que va en la comparecencia no sabemos si es que comparecencia rueda de prensa en la sede socialista por cierto que también nos confirman en La Moncloa que el presidente del Gobierno mantiene el viaje que tenía previsto para mañana para asistir en

Voz 1461 39:10 Polonia a las nueve y media de la mañana tiene que esto

Voz 0806 39:12 por allí para asistir a la cumbre de cambio climático de no

Voz 1727 39:16 ya que gracias Inma bien interesante por cierto este este detalle no se constituya el Parlamento andaluz el veintisiete de diciembre verdad es día podemos Si como se decide a convocar el presidente del Gobierno en marzo tener toda la campaña electoral para las generales con la constitución del Gobierno con la extrema derecha en Andalucía habla Pablo Iglesias en la sede de Podemos

Voz 1450 39:36 las organizaciones de pensionistas toca movilizarse para defender las libertades para defender la justicia social para defender la fraternidad y en última instancia la democracia lo vamos a decir muy claro no tenemos ningún miedo a la extrema derecha y frente a la extrema derecha vamos a presentar compromiso y antifascista militante

Voz 16 40:00 que no vuelvan que no vuelvan nunca más

Voz 1450 40:02 la España feminista la España republicana la España trabajadora la España democrática debe estar alerta para defender las libertades que nos dejaron nuestros padres y madres nuestras abuelas y abuelos estas elecciones en Andalucía van a pasar a la historia por la irrupción de una fuerza de extrema derecha por franquistas sin complejos una fuerza neoliberal una fuerza política machista contra las mujeres y con la gente y contra la gente trabajadora de nuestro país la irrupción de esta fuerza de extrema derecha Se explica yo esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo por los discursos del Partido Popular Ivo han normalizado Jan blanqueado los discursos de extrema derecha y ahora tienen junto a ellos probablemente con voluntad de gobernar junto a ellos a una fuerza abiertamente de extrema derecha que ha sido saludada nada más y nada menos que por Marine Le Pen tampoco ayudado que en esta campaña electoral la señora Susana Díaz en lugar de hablar de Andalucía haya estado hablando fundamentalmente de esta fuerza de extrema derecha el Partido Popular y el Partido Socialista los partidos viejos han tenido el peor resultado de toda su historia en Andalucía Nuestro resultado ha estado por debajo de las expectativas pero quiero felicitar a Antonio Maíllo ya Teresa Rodríguez quiero decir que Teresa Rodríguez es la mejor líder que podría tener Podemos y que en esta campaña ha demostrado que podemos necesita en Andalucía a Teresa Rodríguez

Voz 16 41:38 al frente

Voz 1450 41:39 te quiero dar las gracias a todos los militantes de Adelante Andalucía de Podemos e Izquierda Unida de Primavera Andaluza de izquierda

Voz 1727 41:47 de felicitar a Teresa Rodríguez pese a día de Homo pese a que evidentemente el resultado electoral no es de lejos el que esperaban no Parking siquiera la suma suma sino que en este caso como apuntaba Pablo Simón

Voz 7 42:01 si en el catálogo de de de éxitos y fracasos el Partido Socialista todavía puede exhibir que es el primer partido del Parlamento el Partido Popular puede exhibir en su desastre que tiene la posibilidad de sumar una mayoría ciudadanos sube muchísimo pero ya Adelante Andalucía que puede presentar es decir ha perdido escaños ha perdido los votos no ha cuajado su discurso ha conectado Pablo Iglesias si quieres puedes felicitar a Antonio Maíllo y a Teresa Rodríguez pero lo cierto es que ha sido un fracaso en toda regla

Voz 1727 42:29 Nos vamos a la sede de Vox porque vemos que empieza a ver agitación ahí ese anuncia ya Javier Márquez la comparecencia de los líderes del partido de la extrema derecha

Voz 15 42:40 en el escenario de este salón del hotel Aire unos quinientos persona aproximadamente están reunidos en seguido todas las comparecencias a través de una gran pantalla han abucheado a la líder de Adelante Andalucía han gritado unánimemente adiós Susan adiós cuando ha salido la

Voz 10 43:00 esto al presidente de Andalucía y ahora comparecen

Voz 15 43:03 Rocío Monasterio la presidenta del Comité Electoral ciclos gana el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Vox Santiago Abascal ha estado esperando a que termine la comparecencia de todos los candidatos a la Presidencia de la Junta en Andalucía y en ese instante va a comenzar la alocución la palabra de Vox el partido Vox a sus militantes a sus simpatizantes que como insisto se congregan aquí ya desde hace bastante minuto toda España

Voz 2 43:37 banderas constitucionales no se todo va constitucionales y quién va a tomar la palabra en primer lugar decías

Voz 15 43:45 pues ahí está hablando ya roza una feria como líder

Voz 2 43:51 bueno volveremos cuando alguno de de Cándida

Voz 1727 43:54 dato o Santiago Abascal tome la palabra realmente estamos en el inicio de una nueva etapa lo preguntaba prime a primera hora de la noche Pablo Simón con el el resultado de una encuesta que se quedaba corta con respecto al resultado real es decir la extrema derecha entre las instituciones hipotéticamente un Gobierno como apuntaba Ángela Cañal la pregunta es esto es un episodio este es un fenómeno que vamos a ir ver crecer

Voz 1671 44:23 esto va a crecer es decir éste es el nuevo multi partidismo que se configura a partir de ahora con la emergencia de bosque además va a conseguir sin lugar a dudas representación en diría que prácticamente todas las asambleas autonómicas a partir de mayo ibamos a ver un efecto ahora inmediato que es que esto para Vox es lo que fue para Podemos la entrada en las europeas en dos mil catorce es decir vamos a ver cómo esto eleva dispar

Voz 1660 44:44 por en las encuestas a nivel estatal va a empezar

Voz 1671 44:47 a ganar presencia mediática y por lo tanto va a comenzar a crecer con mucho más vigor del que está teniendo ahora mismo

Voz 7 44:53 sí yo yo yo también lo creo me preguntaba si de verdad de verdad se pensaba que que le siquiera quiere golpe de Estado no se le llamen Concapa y me da igual pero que lo ocurrido en Cataluña el uno de octubre no iba a tener consecuencias en el mapa político español en el mapa electoral de verdad alguien pensó que esto a la larga no tendría algún efecto incluso me preguntaba si de verdad alguien creía que que hacer apuestas del tipo la de Franco iba a calmar las el estado de ánimo de una sociedad en la sociedad andaluza hay un treinta y ocho coma cinco de población amenazada por la pobreza y de verdad con Franco con sacar a Franco se creía que que algo así queda perfectamente neutralizado entonces yo creo que hay muchas preguntas que hacerse pero lo que está claro es que el llamamiento a las fuerzas constitucionalistas con el partido socialista en La Moncloa apoyado por las fuerzas independentistas era una fuerza relativa con respecto a las expectativas que se puede hacer Susana Díaz quien está en el uso de la palabra hacker marqué francés acaba de empezar sólo pudo Francisco Serrano que era el candidato de Vox

Voz 1727 46:02 la Lucía

Voz 10 46:04 es April se reúne hoy la auténtica Andalucía por el cambio porque ya estaba bien de entrar en bucle nosotros somos lo que vamos a propiciar el cambio la mejoría la reconquista nosotros somos los que hemos llegado aquí para decir primero que existimos y ahora vamos a enterarse el resto de España no ya vosotros que lo sabéis quiénes somos porque nosotros somos un partido regenerador Hinault lo que cuentan por ahí que somos nosotros ahora es el momento de decir alto y fuerte quiénes somos y que era hemos llegado para pagar no

Voz 15 47:04 repítelo grito de España España pocas alusiones

Voz 1727 47:08 lo del pocos símbolos lo vamos a contar Javier Márquez tienes el juez Serrano este hombre que está en el uso de la palabra porque probablemente muchos lugares de de España desconocen completamente el perfil de este candidato que ha presentado la extrema derecha en Andalucía bueno

Voz 15 47:24 ese un magistrado durante muchos años estuvo ejerciendo como juez de Familia terminó siendo inhabilitado al modificar un régimen de visita de una familia separada y el régimen de visitas que le correspondía a uno de lo dos miembro buena a raíz de eso tuvo una inhabilitación durante bastante años después el Supremo levantó esa inhabilitación pero quizás su carrera ha estado marcada pues protege

Voz 2 47:58 donde es el hombre que está en el uso de la palabra es el portavoz del extrema

Voz 10 48:02 hecha a partir de que se constituya el Parlamento

Voz 1727 48:05 Andalus trabajadores en esa cama

Voz 10 48:08 mal que ha depositado esa confianza que nos decía no nos defraude es pues no les vamos a defraudar os lo aseguro eh

Voz 2 48:21 el todo eso una un personaje una personalidad conocida y muy conocida en la vida pública andaluza Ángela cañí si no solamente por este episodio

Voz 8 48:30 que comentaba a Javier sino que es un es un personaje que se ha destacado muy especialmente con un discurso

Voz 1452 48:36 muy radical en relación con la violencia de género la bien

Voz 8 48:38 Asia machista haciendo mucho hincapié en la en la denuncias falsas haciendo mucho hincapié en equiparar la violencia sobre las mujeres con la los casos de violencia que puedan ser víctimas los hombres sino un discurso

Voz 1727 48:50 muy radical en este sentido y además de las cuatro cuestiones básicas que repiten en todos los los mítines Aimar Bretos que lleva que lleva en en su en su ideario Vox que dicen en su página web que propuestas tiene

Voz 0027 49:06 medidas como ésta y es literal lo voy a leer un Estado sin autonomías el aborto fuera de la Seguridad Social eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales cierre de las mezquitas fundamentalistas suspender el espacio Schengen deportar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen de levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla derogar la ley de violencia de género permitir el uso de la fuerza para defender el hogar agravar las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica con el escrutinio

Voz 1727 49:40 no a esta hora qué porcentaje de voto obtenido este partido

Voz 0027 49:44 en el escrutinio en el noventa y nueve coma setenta y tres por ciento Vox ha conseguido el diez por ciento de los votos en Andalucía dos años es cuatro

Voz 1727 49:53 dos alguien tienen los trescientos noventa y cuatro

Voz 0027 49:56 novecientos votos cuatrocientos mil pesetas

Voz 1727 49:59 cuatrocientos mil votos probablemente mucha de la gente que le ha votado no sea leído en la página en la página en la página web el resultado son las once de la noche veinte minutos a las diez y veinte minutos en Canarias en esta noche que va a ser larga porque es esperan comparecencias de de los líderes nacionales ya está Pablo Iglesias en el uso de la palabra acabamos de de escuchar su intervención sigue en la sede de Podemos en Madrid pero aún tiene que comparecer José Luis Ábalos que es el ministro de Fomento probablemente una de las personas que ejerce mayor influencia sobre el Prestige entre el Gobierno el ministro con el discurso más político y uno de los convencidos de la necesidad del anticipo electoral en contra incluso de la opinión del presidente Sánchez que es de los partidarios de aguantar hasta donde sea posible nos ha dado tiempo a comentar lo que nos anticipaba Inma Carretero desde la sede del PSOE aprovechen este momento de pánico en la izquierda para convocar elecciones en en España en el mes de marzo porque la campaña además transcurría prácticamente en paralelo con la constitución de un gobierno en Andalucía de las tres derechas reunidas parece un movimiento obvio a Pablo

Voz 1671 51:18 bueno pero todo tiene su presión contra porque ella el PSOE no tiene fecha óptima pensar que desde la el el decreto de disolución pasan cincuenta y cuatro días y no sólo lo que pasa en Andalucía importa es que las negociaciones para formar gobierno en España podrían contaminar las elecciones Gemma

Voz 1727 51:31 cuerdas de esa idea que las noches electorales son así porque está hablando Javier Márquez ya Santiago Abascal

Voz 10 51:37 somos de extrema necesidad así ha terminado su discurso Francisco Serrano ahora empieza el presidente de Vox muy poco tiempo hace tres años estábamos en Sevilla subidos encima de un banco con un megáfono en los escuchaban quince o veinte personas estábamos convencidos de que decíamos lo correcto de que decíamos lo que creían muchos españoles que todavía no nos escuchaban algunos se reían de nosotros es verdad que la escena era cómica pero nunca tiramos la toalla

Voz 1660 52:10 precisamente por eso porque ninguno de vosotros

Voz 10 52:12 esta es la toalla hoy estamos aquí todos así que en primer lugar

Voz 17 52:26 en primer lugar permitidme que da las gracias

Voz 10 52:31 a esos cuatrocientos mil

Voz 1223 52:33 andaluces

Voz 10 52:35 que hoy nos han respaldado esos cuatrocientos Milan

Voz 17 52:38 a luces a esos cuatro cientos mil andaluces que habéis sido sistemáticamente insultado durante esta campaña ya los que se ha dicho desde el régimen socialista que no cabía AIS en Andalucía pues bien esos andaluces

Voz 10 53:02 a los que se les decía que no cabían en su propia tierra tierra

Voz 17 53:05 en Hoy las llaves de San Telmo para expulsar a la corrupción socialista

Voz 1855 53:13 a esos andaluces

Voz 10 53:21 queremos darles una respuesta algo que nos han preguntado en tantos actos públicos no nos vais a defraudar por supuesto

Voz 17 53:31 que no os vamos a defraudar y que vamos a ir hasta el final para defender las ideas con las que nos hemos comprometido y que todos vosotros habéis votado

Voz 2 53:41 esto no no vamos a defraudar verdad tantas veces lo hemos escuchado a lo largo de la historia pero lo que me llama la atención es que no acabo de escuchar un algo concreto no

Voz 10 53:50 y es que Vox es solo

Voz 17 53:55 un instrumento al servicio de España por eso nosotros no pedimos papeletas verdes pedimos papeletas rojigualdas que era lo verdaderamente esencial

Voz 10 54:05 eh

Voz 17 54:09 a durante estas semanas y les hemos dicho a los andaluces que era posible