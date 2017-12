Hablar por Hablar (21/12/2017 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 tiene una continuación porque una vez que

Voz 2 00:03 no se sabe qué pasó exactamente con el cadáver Se cuenta que en el Studio cincuenta y cuatro de Nueva York e una discoteca muy famosa justamente después de de esa profanación de la tumba Se dice que hubo una reunión en un en una sala privada yo quiero creer que Fassi a la que asistieron hubo Billy Richard Branson para el presidente de la Virgin entonces Dick Clark que era del mundo la espectáculo y entre otros Mick Jagger no la reunión entre otras cosas fue para deglutir es decir para consumo Mir para canalizar el cadáver del BID por medio una Presley no Home Burger entonces como una pero es que allí pues que se dice que comieron el cadáver de Luis Ike valía libra a la la la la libra

Voz 1194 00:46 circula el mito de que cuando profanar la tumba esta Kane la utilizaron

Voz 2 00:51 en una sala privada estará muy abierta Mick Jagger os imagináis la boca de Mick Jagger no lo comprendo saben lo mejor cuando nos saque pero el nivel género con carne picada o me hechada yo creo fue echada posiblemente nada no porque sí y esa es la

Voz 3 01:06 la historia de porque yo la última porque está salvando ha contado esto para nuestros e incluso está preparando o peor aún solucionadas loco de la historia con bacon huevos un plátano Manrique como te has ido a tu casa y les das eso lo vuelve a matar

Voz 1194 01:23 esto era lo que pedía él sí señor muy capaz y esto es lo que la gente aquí lo comprime gente que sigue el a Elvis Church tiene que tener preparado su nevera Elvi la historia la hostia eh graciosos es verdad queremos creer las señoras y señores el verbo se hace carne el verbo se hace carne te vas a comparecer por Navidad no te comas ahora navidad no no esto esto se lo voy a dejar aquí a Elvis ahora cuando él llegue al lado de Giba de la Shiva Ràpita destruida yo me voy a comer un sándwich con la carne símbolos a una hamburguesa con la carne simbólica del cuando la compra exigente ahora que lo teníamos también en el Upper señoras y señores de Cabezón de lo guardado durante un día en el que sólo el olor lo que estaba mal o no por la industria acto simbólico Navidad me parece además más simbólico por la industria en poco también por la industria adelante con la industria del espectáculo clases comprenderá señores señores por la Navidad

Voz 4 02:39 por qué el bueno se vuelva a ser carne que como dijera voy a Elvis canario Navidad

Voz 4 03:08 la compra un aplauso para Ignatius para crear el diccionario con vosotros

a la vida moderna es perder seguidores en Twitter y que tu madre venga y los encuentros

Voz 6 03:47 bonito enviando una mucho que aportar ahí cada día hay una

Voz 3 03:50 puso un día más para el Elvis canario el para qué

Voz 1194 03:52 la vida moderna

Voz 4 03:57 una plaza para Pablo para el oído

Voz 7 04:21 Madrid alguien pero bueno la cuestión es que muchas veces valoramos lo esposas muy poca entidad ya somos Moscoso

Voz 9 04:34 María nos recordó lo esencial lo verdaderamente importante al referirse al trasplante de hígado que acaba de recibir su hijo

Voz 10 04:43 mira en dieciséis trece de este mes

Voz 1292 04:46 sí

Voz 10 04:46 Autrán alma a mi hijo le tiene mucho aspirante te hígado hijo ahora mismo estoy en casa que está gozando de la gripe me ha tocado lado quería que mi hijo gustarle entonces qué es lo que ir a darle las gracias a hablarle mucho yo soy una mujer de setenta años que no que no me gusta pero me valgo porque irse hijos por ejemplo dijo Ángel que unen a cruza otras aunque esté consolidada estará muy bien que se tiene que tratar se tiene que hacer pero ha sido estupendo la tengo he hablado con él estando con él aún con mascarilla y todo porque todavía no de recibir los desmanes Luiz pero León lo técnico entonces quiero dar las gracias a todos los donantes quiero darle las gracias acto es la gente que participa conmigo en mi voy lleno porque es una gracia que he tenido que hijo ya estaba pues allá ahora está aquí esto es la Lotería que haya en el mundo que no hace falta que yo pensé yo en mil euros tenido mil euros Tina que hace falta es tener salud If en en el corazón y en la corazón de todos la gente donante maravillosa

Voz 11 06:32 no ponemos las navidades dos mil seis y toca la lotería que por cierto que en Sevilla El Ventorrillo Canario se vendió una gran cantidad tengo un cuñado que fue allí a la Ventorrillo Canario me pidió dinero porque era un cumpleaños de de uno de los nietos no tenía dinero he tenido dinero para para poder Topal que fue cuando vino y me dijo que había comprado el que lo que dijo el primero en la historia

Voz 12 06:59 vale pues toco si sacaba los puños

Voz 9 07:56 este peso no se lo quita de encima han esta herida no cicatriz

Voz 12 08:01 no opinó todo lo fía no sonaron mi selección también usted contó que estoy todos los días tongo tongo

a partir de este momento Nos disponemos a recibir palabras que nos quiten el sueño porque escucha al otro en ocasiones es ponerle palabras son lo tuyo puede suponer una revelación novecientos cien ochocientos nuestro número de teléfono gratuito que lo puede marcar con el prefijo internacional desde cualquier parte del mundo cero cero treinta y cuatro novecientos cien ochocientos el whatsapp del programa para enviarnos audios y notas de voz seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 14 09:09 me he con muestras esta mañana recuerdas algo de lo que ocurrió oye ya sea por esta vez por la noche caminos todo el día iba se en busca de a gritos brilla una sonrisa el pene más visto no tempo tienes que se dude eres consta que la ha

Voz 15 09:55 que aquí ya

Voz 14 10:02 como como ese anunciando anunciando fuera labios brilla una sonrisa que emprende traerlo más son ya sé que no está en ruta tú tienes que seguir tú debes conseguir ajena una atea Boomerang ya como tal como ha el sigue luchando el llanto eh

a hablarporhablar nuestra cuenta en Twitter buenas noches Pet unía

Voz 17 12:41 que era hastiados por estar aquí

Voz 9 12:43 Daniela Vázquez qué tal muy buenas noches almas Pixel buenas noches a Pokémon a Marisol García Antonio Rodríguez a Héctor Santana

Voz 18 12:55 está bueno aquí Bandolera Si Bandolera

Voz 9 13:00 bienvenida bienvenida Deep Phil buenas noches compañeros y compañeras Un saludo para todos los transportistas y las personas que hoy no pueden dormir

Voz 9 13:21 Dani Santos un saludo hoy será mi última noche de Curro por este año hasta el dos de enero no vuelvo es tiempo para disfrutar de la familia de los amigos

Voz 18 13:33 pocas Tofiño buenas noches Miss Sarajevo

quiere compartir sus comentarios nuestra cuenta en Twitter arroba Hablar por hablar

Voz 1509 13:57 hola Morán buenas noches buenas noches abrimos la madrugada del jueves con una pro una propuesta pues con la llegada de las fiestas navideñas celebran muchos momentos en familia con amigos en pareja pero hay circunstancias como la distancia que no permite hacer todo lo que nos gustaría con nuestros seres queridos por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística estima que dos coma cuatro millones de españoles viven en el extranjero muchos de ellos decide no regresar a casa por Navidad pues bien hoy el portal de noticias Verne ha hecho un estudio un listado de las nueve cosas que vives sillas emigrado y pasa es la Navidad fuera de casa alguna de las anécdotas y experiencias que recoge son intentar emular con éxito no os sin él las recetas familiares para sentirte un poco más cerca de casa y explicar a tus colegas extranjeros los beneficios de empezar los primeros segundos del año comiendo las doce uvas no sabes cómo acabas hablando de Ramón y su capa admitida o por ejemplo acabar adoptando tradiciones ajenas porque la Navidad no es igual en todos los países llega un momento en que asumes que no puedes llevarte las navidades españolas a cuestas Por qué no te animas a probar cosas nuevas

Voz 9 15:05 pues bien con ello queremos preguntarle a cómo

Voz 1509 15:07 afrontan el día de Navidad Nochevieja va a pasar las Navidades fuera de España o las ha pasado ya alguna vez acoge a alguien en su casa estas fechas cuéntenos

Voz 9 15:17 cómo afrontan las fiestas el veinticuatro el veinticinco el XXXI el uno

Voz 1509 15:26 de esas pasado alguna Navidad fuera John no pero recuerdo que mi hermana eh un año estaba en Dublín irreflexivo tomar las uvas vía Skype a ella pero probamos fue Emilio eso porque es que al final no no llega la voto el van velando no llegan poco más tarde grasa desde bueno pero al menos os estabais viéndose al menos llorando se llorando de emoción eh es un momento muy especial de las uvas no sí

Voz 18 15:56 tiene algo de catarsis

Voz 9 16:00 de hecho cuánto nos preocupamos por llegar a tiempo por tomarnos las todas a la vez incluso si no creemos en en aquello que dice que trae mala suerte no terminarlas

Voz 18 16:11 pero si es algo como que todo el mundo lo pone mucho empeño en que salga bien gracias Inés buenas noches

tú dice Ana Lazaro en la cuenta en Twitter arroba hablarporhablar buenos días desde Tailandia en especial a todos los que escuchan el paro

Voz 18 16:43 drama Un desde fuera de España a los que no pueden volver estas fiestas pero que están haciendo lo que les apasiona

Voz 9 16:55 Ana felices fiestas pues aquí estaremos Ana Si quieres conectar alguna madrugada con nosotras sentirte más cerca de España de esas fiestas

Voz 24 17:16 hola Rosa María buenas noches buenas noches muchísimas gracias por llamar

Voz 25 17:21 hala a a ustedes por lo que bueno yo quería comentar un poco lo que ha pasado lo que dijo al noche Antón

Voz 26 17:32 el canario es que él había pasado con él

Voz 25 17:34 añado si yo le diría algo que a mí me dejó un buen amigo hace un tiempo si pierdo es primero no pierdes nada si pierdes la salud ya pierde algo pero si pierdo nuestra pase lo pierdes todo el torneo que se plantó la espalda desde este punto de vista no tenía dinero antes de de ganar el premio

Voz 24 18:08 eh

Voz 25 18:09 bueno pues Rosell han dado pues era cambia de eso se ha dado cuenta se ha dado cuenta de de de ejemplar que era el cuñado es que perderé fue el cuidado

Voz 1292 18:26 puede que esté perdiendo algo de salud tanto darle vueltas

Voz 25 18:31 claro que se plantó y que le permiten a la que no tenía nada vamos que no tenía nada hasta entonces por lo que el dijo había ayudado a esa familia el que perdió por el cuñado que no se veces redentor por por la ahí Ny por la rabia y mucho menos para el obvia todo lo que hacemos los seres humanos antes o después vuelve hacia nosotros entonces me

Voz 24 19:01 entre vuelve yo creo que sí

Voz 25 19:04 antes y después vuelve a ciudadanos con el tiempo te das cuenta de que aquello que parecía estar horroroso era lo mejor que te podía pasar ayudas a alguien ese alguien te da la espalda y luego cuando menos te lo esperas alguien a quién apenas cobró Press te lo devuelve a manos llenas

Voz 24 19:27 lo ha experimentado alguna vez muy muchas veces muchos votos

Voz 25 19:34 eso es una experiencia que yo me recomendar tenía que que se desde del cuñado sea que sea el linde Isabel todo que no consienta que se abra una brecha en tres como jefe el deporte en papel se a nado el cuñado es que están tan triste que el dinero sea algo tan esencial Adán de hagamos de verdad

Voz 24 20:06 sí sí claro por supuesto

Voz 25 20:11 era hace unas semanas muy un de una amiga por un motivo y un funeral ya otra amiga de la madre de poner algo de otra amiga bueno pues aprovecho para coger la teoría aquí avión sitio que estaba cerrado pues pueda crearse bello lo cojo yo me dio las veinte euros fui apareció en vigor no cogerlo tú toca idea te la manta bueno pues no sólo abandonado Irán mandaron hacer para el décimo Hable con ella oye mira que no te lo he mandado que estaban número Mandame SL mandar una foto Le he dicho hielo cogido para que no me tengas que dar si te toca a ti porque Anbar sabemos caso abuelo le pasa eso una amiguismo al dar jugaran lotería juntos procura seguir una cáscara Farelo que eran caballerías nueve jornadas Silió frecuentar nuestro amigo hace falta tener mucha categoría claro bueno pero yo pesa caso he mandado la foto ya les he dicho a tu amigo que siempre me regaló un décimo yo aseveró el me lo mandó yo no seré mandado le mandaba trazó foto derecha que Candice sirve cuando tienes que venir a cobrarla aquí a Sepúlveda a y bueno pues nos toca pues pues benditas sean las nuevas toca pues que alguien depositó el piso para jazz muchísimo ello es pero siempre está la lectura porque eh el dinero es necesario la vida pero no es lo más importante no es lo más importante es un buen amigo ya no se compra con dinero la sala no se compra con dinero la paz ver no se compra con dinero el paro es levantarte por la mañana mirarse al espejo y Alarte Ascó no se compra con dinero ya lleva sin generar toda mi vida ya sobre menudo una de dos paso de gente cosa que les está o realmente soy capaz de vivir con lo que hay casi más a mí me han quitado lo que humanamente de hubiera correspondido pero pienso que es eso es cosa de las que me la han quitado nada a mí no Hungría que me lanzaba sea para nada eso es cosa de los que van quitar ya estoy convencida de que antes sólo después para este hombre más que que responder ante nuestra propia contigo liquidar los que no saben que Llorentes y los que somos creyentes delante de Dios osea era la historia siempre volvía hacia nosotras siempre así que no han canario vida todo el cupo de Abisinia que el mejor Despres que se desespera prefirió vale contó mujer vive feliz bastante dijera lo que Mora sobre tolerancia eh respecto yo no leo más han pasa a hablar después de tantas ayudas de estas haciendo marinado por favor a ver es que no merece la pena

Voz 24 23:59 desde la Perla Rosa María

Voz 1292 24:02 con eso nos quedamos cuando falte dinero que sobre amor tolerancia respeto muchísimas gracias por llamar

Voz 24 24:07 bueno en una vivaz a todos igualmente buenas noches buenas noches

Voz 28 24:31 bueno en que nada Coachella eh bueno decías que se veía aquí está aquí

Voz 27 24:45 eh eh

Voz 21 24:49 eh

arroba hablarporhablar Neil la piruleta buenas noches me gustaría mandar un saludo a los soldados a la soldados que pasarán las Navidades lejos de casa yo este año las afrontó

Voz 27 25:25 trabajando con ilusión

Voz 1292 25:29 te ha gustado a Christie las palabras de Rosa María Se dice que lo que siembras recoges enfermera saturada buenas noches la Nochebuena en la Nochevieja en el hospital se viven de manera diferente a todo formalmente con bastante trabajo Adif en Nochebuena le toca trabajar

Voz 4 26:04 con la radio

Voz 30 26:15 Keko Iglesias en el

Voz 1292 26:16 Pita se vive diferente como dice enfermeras saturada yo aquí en diálisis y ahí nunca y festivos los equipos ir etiquetan una fotografía donde se le ve a él con el auricular puesto el portátil abierto favorito vive Lula buen consejo el de Rosa María E pero llevarlo a la práctica hay llevarlo a la práctica eso es otra cosa Dani Santos el dinero no da la felicidad pero hay que ver lo que ayuda a conseguirla

Voz 24 27:16 hola buenas noches gracias por llamar adelante él escuchamos

Voz 31 27:23 gracias a ustedes Paul acompañaría toda la noche no vivirá estaba contando porque bueno viene todo el tema de el hombre de Antonio no a mi padre le pasa al revés mi madre en Argentina en el año setenta y cinco dentro en un supermercado y un chaval que trabajaba en la carnicería de pregunto si quería participar en un décimo le padre dijo que si decir que vaya para apuntar cierto muchas Yoigo vale dos aquí no cabe digo a la paz X no paso del P lo vivo no lo sé si este chico cuando fue el sorteo de Navidad cuando pactaron un premio pequeñito asimismo hace compró un par de estimó para año nuevo que Grael dos hermanos que mi padre eran ellos cuatro aquí les toca altamente el veintiocho veintiuno de diciembre le toca el Gordo con el número crece el número era el treinta y cinco mil tres Veintisiete padre cumplirá treinta y cinco años bendiciendo de

Voz 11 28:36 cuatro mi madre había

Voz 31 28:38 número había comprado de ser recíproco y le había dado la parte estos seres hermano llenar tres chavales que eran un barrio de chabolas gente muy humilde trabajadora pero con muy poquitos medios con toda la razón para guardar el dinero igual y no de la parte no de la de la tuyas así lo buscaron forzada ciudad mi madre debido a una fábrica de lejía no lo llamaba debido un apodo que anduvieron todo día por toda la ciudad preguntando por fin si el negro que el sexo tiene la fábrica de lejía que esto hasta que dieron con la casa de mi padre a las tres de la mañana el dos de enero daban tirando piedras en el balcón en la ventana del dormitorio y a grito pelado lo entre abrazado le decían negro o bajaba bajar que no ganamos la los de y le dieron la parte

Voz 24 29:42 momento impresionante Gabriel es como un cuento

Voz 9 29:48 un cuento con final feliz un cuento navideño

Voz 31 29:51 sí mira uno de los hermanos se de cómo cojo el dinero desapareció nunca nunca supo la decisivos nunca más en otro con Coró falta de formación de educación lo vio todo el dinero en un bolso Phone cabaré una noche robaron todo Protos no le quedó un duro el último en manos de que trabajaba la carnicería ayudó a todos los familiares que tenía alrededor a Don Juan Carlos se llama ojalá me escuchando en Argentina le mando un abrazo enorme porque eso hace quince años que no lo veo así este enviudó en el mismo barrio de chabolas donde vivido toda la vida lo único desde hizo una acantilado muy normal muy humilde pero sigue teniendo la misma mujer con la que perdió a sus hijos sigue trabajando igual que trabajó toda la vida viví para le tenía fábrica de lejía agrandó la fábrica compró un vehículo más para hacer más reparto aquí no fuimos de vacaciones éramos no me acuerdo de mi hacéis daños sin vida otra hermana bueno compró un coche nuevo en el parque de enorme con mi madre de mi SAU pie huelen visto bueno estoy muerto de vacaciones a Mar del Plata en la el mí

Voz 24 31:25 sí bueno

Voz 31 31:28 la de ya le había jodido el dinero y dice Orlando hay que comprar una carta porque lo que está al igual que otros y mi padre me parece era era muy cobarde no les gustaba arriesgar mi abuela Argentina que sí que le hizo comprar una casa de mi padre muy a regañadientes llama más pero miden que una letra enorme a ver cómo vamos a pagar esto yo como cuarenta años después de Ca la casa era espectacular mi abuela decía obtenga de ellos tranquilos que la Casa Palacio de problema que esto que los todo al Gadafi tenía Sort estoy condenado seis meses seis meses después el Gobierno con militar en Argentina bien una devaluación pero criminal de golpe y porrazo de un día para el otro les caros te dos al dinero que el hombre el anterior dueño de la casta cobraba por la letra de la casa no le daba para pagar un título de tres de cuatrocientos kilos bárbaro la casa le quedó gratis Grace pero ahí está mi padre y este muchacho siguieron siendo amigos hasta hace cinco años atrás miocardio Mi padre murió y estuvieron juntos hasta el último día sí estuvo al lado del al lado en Mi padre estaba vídeos no en Holanda sentado en la cama al lado del aquí conversaba conmigo y me decía no Gabi quédate tranquilo que está al igual que viejos está bien salir adelante que esto el otro si lo acompañó como así fue tocar palomas días decía mira eh la cuestión era muy simple dice cuando las cosas van bien todo el mundo es amigo tuyo sí ahora sí estamos mal esa fama dice ahora cuando vale la pena en tal sitio porque para antes no comer junto una cada una astado o lo que sea para eso sobran tiempo de hecho los tuvimos durante muchos años pero hay que estar ahí si tu papá lituano va pasar lo que tiene que pasar más de nieve lo día ha contado está muy mal de ella me dijo mira no venga porque no soluciona nada ahí aparte de base Raña debido a hacerlo años tu padre así estuvo hasta el último minuto al lado del Dios no sé el hombre hizo yo decía el ser humano es malo por naturaleza algo de razón debe serás pero yo calculo que siempre aparece alguno Aziz como este chaval como Juan Carlos Piera el el amigo de su padre que cuando conoce gente va a decir cómo no se te quedará colgado como dice no poder de todavía algunos quedan poquito Well pero claro la suerte yo siempre digo tuve la suerte de conocerlo detenerlo como común padre como un amigo si darte cuenta que a veces es bueno hay que dar el primer paso para para dos adecuada de las que en este caso pues de chico que dio el primer paso idea fue todo lo de Javi de la mano una costra trajo la otra los hijos se criaron junto con nosotros en Mi madre era amiga de la esposa del eran como hermana prácticamente no había secretos porque cuando pasaba algo que realmente cuando pasaba algo malo lo primero que hacía era levantar el teléfono llamarse unos a los otros es y mirad hacia pasa tal y cual cosa es una amistad que duró treinta y tantos año cuarenta así a mí personalmente ahora que tengo casi cincuenta años me da envidia porque claro digo que bueno serbias de me de poder encontrar alguna vez una persona así pero todos son los una todo no somos mala lo que pasa que por ahí lo que somos demasiado bueno no se esconde muy ponemos cara de malo pagué para que no va a ser unos todo todo malo no son todo no

Voz 1292 36:02 Gabriel es una historia preciosa muchísimas gracias por compartir la de generosidad de amistad y bueno que hace que nos reconcilia hemos precisamente con eso con con el ser humano pensando que que sí que hay gente generosa abril muchísimas gracias por haber llamado al programa

Voz 31 36:20 muchísimas gracias donde cual la Companyia toda la noche durante tantos años

Voz 24 36:25 un abrazo muy cariñoso

Voz 31 36:27 felicidades que lo pasen todo lindo todos los chico del programa

Voz 24 36:31 igualmente felices fiestas

dice Pokemon que el ser humano es capaz de lo peor y lo mejor cuestión de suerte ver con qué cara uno se enfrenta para Dani Santos al final va a ser cierto el eslogan de la lotería lo importante es compartirlo que se Christie que a pesar de todo a pesar de todos hay gente buena y Ángel López yo en estas fechas lo único que quiero es que terminen cuanto antes

Voz 1292 37:25 comparte a que si el dinero no nos salva de la muerte al menos que sea el amor el que nos salve de la vida qué tal gracias por llamar Toni mi adelante cuando quiera

Voz 26 39:10 yo veo ocho años sin poder pasar las había visto mi yo oí este año hoy bajo los extranjero fuera

Voz 1292 39:24 sí sí sí

Voz 26 39:27 iba a ser que lo bien

Voz 1292 39:34 este va a ser el primer año después de ocho

Voz 26 39:39 yo me pregunto qué es lo que ha pasado

Voz 1292 39:41 que han escuchado sus necesidades o es que se ha dado así por cuestiones de calendario

Voz 26 39:49 muy usado es cuestión de ver abajo y hay que impartir arriba vive propio bajamos si es lo que tenemos más tan solo si tramo induciendo eh espero que tengamos a meta no puede estallar bajo ocho años que no Emeterio que que componen polvorón plena en plena carretera tirados nevado o como él negoció pico facer en el año nuevo que es muy triste en la carretera pero te tiene que buscar que me gusta pero yo ya tengo cierta edad que que llevo ya treinta años León en el rosco si a uno le pero que me quedan cuatro añitos para poder jubilarme y yo espero que se imponga tardía pues eso pasa este año pues para mí va a ser un año muy especial porque Otxandio poder sacar gran hijo

Voz 1292 41:16 Toni porque está claro como usted lo ha vivido pero y ellos le han echado mucho en falta ha sido un problema en la familia al que usted opusiera para no pudiera pasar

Voz 24 41:26 en unas fechas tan señaladas como éstas con ellos

Voz 26 41:29 hombre pues sí tanto que casi un poco pues mil matrimonios sí bueno y perdonen la expresión pero bueno el año pasado tuvimos grande bueno pues pedimos salir pero claro pues prácticamente no los he visto siempre en la carretera que mujer pues la gran luchadora una mujer mira porque habría que acuerdo pero que eran tantas tantos días a primeras horas al volante muy bien íntimas no yo te llamo mujeres coraje yo te doy para aguantar tierras entiendo yo dormido amigo a mi mujer pero aquel lo mismo pero pero es que eran vilo muchísimo respeto para mí es todo esto qué es la puerta que para él y para podernos leer ella dijo porque es para enteros seis críos mundillo y en India el crío tiene diecisiete años ya y la actividad tiene veinticinco antiguamente casi nulo los equipos espero que de aquí pero tu buen rollito entre el pierde jubilado quiero estar el macho partido encontró los hay pero hay Helen perpetrando y espero que pueda treinta mil vivir y hacer que se sientan orgullo

Voz 1292 43:52 pues que así sea Toni que lo disfrute usted gracias por la llamada

Voz 26 43:58 sí soy un rápido buenas noches

Voz 24 44:02 igualmente gracias

Voz 1 44:22 Cristo ocho años son muchos años para pasarlos lejos de casa ojalá que nadie tuviera que pasar estas fechas tan señaladas alejado de sus seres queridos

Voz 34 44:36 en nadó P de es me no son mis en Romo los dos

seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco

Voz 36 45:17 mi experiencia me escribir una Navidad nunca ha sido uno en mi casa ha destacado su emoción

Voz 36 45:29 mi padre se quedó sin madre muy jovencito ahora simple hace diez años entonces la Navidad mi caso siempre está dividido de una manera muy corriente nunca ha dicho nada especia quiero decir que hay casos pues creo JUR fruto de Antoine acabas a su pasados movidas o hacen un pedazo de viaje increíble pero siempre como unas fechas como cualquier otras quizás Bono ponemos álbum o basta que sale de noche buena para Aznar lechazo eso hoy día San Clemente procuramos hacer ciudades más amenas mi padre porque temor

Voz 27 46:16 este año por fin he conseguido convencerlos

Voz 36 46:20 para irnos a pasar estas navidades a Asturias es la zona donde siempre muy Madrid y bueno debido a que hay niños está toda nuestra familia allí pues intentaremos que sean unas Navidades

Voz 27 46:37 más más felices somos bueno poseso de hecho por lo menos intentar muchas gracias Maricarmen

Voz 37 46:50 noches las primeras Navidades que pasé lejos de mi familia fueron en el año mil novecientos noventa estábamos en Copa gran Tailandia el día de Nochevieja en una playa tomando zumos tropicales y escuchando de fondo Julio Iglesias fueron unas navidades divertidas las críticas al año siguiente las pasé en Japón y en esta ocasión sí que eché de menos a mi familia gracias

Voz 27 47:23 gracias Marimar con la noche carente

Voz 38 47:28 todo esté casada con un señor peninsular ir mañana justo hacemos aniversario de boda mi cuarenta y tres años y entonces todo lo que mueve comemos las uvas primero con la la idea pues las de Canarias de verdad que lo pasamos bien porque no recordaba puede nuestra familia que de la península siempre Ortiz Icomos la de mi familia y ahora las tuyas la de Canarias también en te quiero decir que mi hermano justo en Tailandia Istanbul viene por una vida a Caffa como Arthur Road vestidito para todo inmutó felicidades Año nuevo juega inhábil las besito muchas veces Pepita muchísimas gracias enhorabuena Muchas

Voz 9 48:22 de ciudades por esos cuarenta y tres años

Voz 1292 48:25 Sada y que disfruten mucho la visita de su hermano las fiestas gracias Pepita por la generosidad

Voz 24 48:45 hola Fernando buenas noches algunas noches desde Madrid gracias por Gemma aquí adelante

Voz 39 48:53 el Madrid se sorprende lo bien que se lo pasa la gente Navidad me gusta mucho es la otra cara de la moneda y he pasado las Navidades practicamente siempre solo pero sobre todo el dieciocho años Líbano dieciocho dieciséis en prisión espero que me bien porque no pudo hablar muy alto son temas que que no se hablar muy alto el pasado no siempre salía imperaba entiendo las salí volvía a entrar jugaron diecisiete

Voz 24 49:41 y cómo es la Navidad en prisión Fernando

Voz 39 49:45 pues sí señor que unitaria que hay quién la tele graves como en todos los lados aquí en Alcalá Puerta pasar aplicarla a golpear la puerta de alegría feliz

Voz 25 50:02 en goza

Voz 39 50:04 yo sé como yo que el inmueble pero en un momentito The Daily vamos no me impactan un poco las la de pero en ningún tipo de ilusión inclusión tristes un poco miserable solidarias lógicamente encerrado quién tiene seres queridos reyes que siempre vivido sólo disidentes prácticamente todavía en proceso a poquitas personas viendo una Songhua muy pocas personas bueno entonces es más elige a una como compañero a veces te toca sin compañero porque a lo largo de mucho tiempo en prisión