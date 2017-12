Hablar por Hablar (23/12/2017 - Tramo de 02:00 a 03:00)

Voz 1 00:00 Cortés no venga traigo el bombo quitamos pero siempre lo que no no para para para para para Antonio para para mí creo que mira mejor no lo que nos hemos sorteo no no no no lo hagamos pero tenemos tuyo tuyo tuyo pero qué haces en Nochebuena todo no tengo nada Caser quieres cenar conmigo no se define esa casa prepara una cena bonita

Voz 2 00:26 pero sin homosexual mismos no te preocupes bueno

Voz 1 00:30 la que pasaría tampoco pasa nada bueno para acabar hace yo me voy a casa vale como termina la cena eh te vas pero no tengo coche luego como pues te lleva mi chófer o el helicóptero de la Cadena Ser el que usaba Gabilondo han bueno cenaremos juntos Marco Antonio y queridos oyentes Renate también vosotros con quién os de la gana Sato Hinault os quejáis mucho porque a ver la lápida tampoco es tan horrible algunos dicen que no les gusta

Voz 2 00:57 eso es lo que dice esto yo no lo he dicho que en la gente desea invencible pero habrá otros que no les guste de verdad un fuerte abrazo queridos amigos y volveremos el viernes que viene abrigado que hace hace frío

Voz 3 01:13 no

Voz 1 01:15 les

Voz 4 01:31 hoy

Voz 5 01:36 hablar por hablar

Voz 6 01:41 Macarena Berlín

Voz 10 02:29 no

Voz 11 02:55 un grupo hubo

Voz 13 03:10 esta noche Mary's dividido avenida aquí a ponerle cola para el sorteo de la Navidad para mí un eros hoy inalcanzable ahora mismo estamos delante y detrás porque detrás de de Teatro Real hay como una cincuenta personas Si me parece poco

Voz 14 03:28 aquí hay pese a los once y me hizo posible pero no sé qué pasa aquí el que tengan

Voz 13 03:36 Mora pues que hay un grupo que que son de Medina del Campo otros de José lona

Voz 14 03:41 en Valencia y estamos siendo baile para matar es frío conversando oí no a la cuestión

Voz 15 03:49 me sin conocerlo de nada

Voz 13 03:51 estamos conociendo de toda una vida

Voz 14 03:54 la experiencia porque la gente gente de todas las no solamente también que mayor X dos una Bruce momento Corporación yo como desde pequeña guía o Mi madre nos inculcó lo tengo en la duda sobre todo por la mañana siempre y ayer le cumplirlos pero goles

Voz 13 04:16 llego aquí al ambiente que hay de verdad de verdad que merece la

Voz 14 04:20 tiene resulte hiciera daño da la casualidad siete años y nunca me ha dado la viva pero como esta vez no puede vieja para allá mostraba

Voz 13 04:31 en la de que creo que sería con que era conveniente está ellos con ella igual que mi mi hijo que estuviera con el padre de intentamos punto pero que tuviera uno con el otro claro porque cuando paro en Kamen y me pareció una idea maravillosa me he recorrido en mitad de un punto a otro de Madrid Camina

Voz 16 04:53 también la parte ambos

Voz 15 04:56 espiando solamente por

Voz 17 04:58 vivir el espíritu de la Navidad que lo me encanta

Voz 18 05:03 qué tal muy buenas noches Si gracias por esperarnos Éstas son algunas de las palabras que ayer nos trajo la madrugada de Hablar por hablar el equipo del programa a su disposición con Adriana Mourelos e inesperada en la producción ICO en Yeray Martínez en la dirección técnica es sábado es veintitrés de diciembre empezamos

Voz 19 05:22 no

Voz 21 05:34 el vacío perverso que ya hace demasiado que desafía muy universo estoy perdido y su en cuanto a cada de que lo piensa no sabe qué hará eh eh eh eh

Voz 18 08:39 a partir de este momento repasamos las llamadas más destacadas de estas últimas madrugadas en la del miércoles por ejemplo Óscar habló de la importancia de recuperar el valor que tiene la vida a través de la dignidad María nos recordó lo esencial lo verdaderamente importante al referirse al trasplante de hígado que acaba de recibir su hijo y aquella madrugada también nos detuvimos en las Navidades del dos mil dieciséis entonces Antonio jugaba a medias con su cuñado un décimo ganador que nunca cobre

Voz 22 09:09 buenas noches Antonio gracias por llamar

Voz 23 09:13 bueno pues como que detuvo escuchando hubo hablando poco de los premios la Navidad tal entonces no queman viento leer llamamiento a todas las personas que estén jugando la lotería de Navidad sobre todo ponerlo

Voz 24 09:35 es de la localidad de todo el año sobre todo porque la gente juega te quiero mucho

Voz 25 09:43 unía o vamos a ver si un día

Voz 24 09:45 no

Voz 25 09:46 ocurría en ese gasto

Voz 23 09:48 dieron mucho con él

Voz 24 09:51 modo jugamos a media tal a todo hombre y eso ha sido bueno haya nada afirma o como ven Picasso por ejemplo

Voz 23 10:03 pues pasa lo que pasa que el dinero cuando tenemos en nuestros mal no tienen hoy día no hay nada él

Voz 24 10:14 entonces me llevan viento a toda persona que si gana media con algún familiar o en Togo con cualquiera que esté que esto muy bonito muy muy listo porque después vienen los festivales

Voz 26 10:30 empezar el componente Kaplan

Voz 22 10:32 Antonio creo que usted le ha pasado algo al respecto voy va a comer si Iker es lo que pasó

Voz 24 10:40 o el de la lotería de Navidad del dos mil seis nos ponemos en el dos mil seis a poco hace ya quince once años ya pues bueno no año bueno pues aún estoy malo bueno no ponemos las Navidad dos mil seis y toca la lotería que por cierto en Sevilla es curioso yo te voy aquí en Sevilla en el Ventorrillo Canario se vendió una gran cantidad tengo un cuñado que fue allí a la Ventorrillo Canario me pidió dinero porque era el cumpleaños de uno de los nietos no tenía dinero he tenido dinero para para poder para que fue cuando vino me dijo que había comprado el dinero o la Historia topo si sacamos los junio ya no hay no hay nada que decía que no había tocado nada Hay yo como que no va a pasar nada que no ven hoy que no y que no y que no yo no fui a Ventorrillo Obama ha habido estuvo hablando con el personal no sabía vendió ningún otra no menos del veinte mil doscientos noventa y a ninguno de los números estaba claro el Airbus un abogado sino el abogado de oficio luego está el tiempo dándome paso hasta que al final me dijo que él no se hacía cargo porque ponen nombre se basa en que como mínimo no quería ser detenido porque Leo es el único testigo que yo tenía era mi mujer que está en la que él vio que yo le estaba dando el dinero que estábamos repartiendo juguetes eluden el décimo Alex el abogado decía que no que no que ya no lo cual no pasaron por lo menos con el que yo que me has pedido al Colegio de Abogados al final algo vicios Pablo Pin abogado nada este elementos mi aparecido para apareció parecido una abogada de pasto no puedo por tu parte lo que yo ya no tenía nada que me buscarse un abogado de de pago cosa que yo no en mi pueblo porque me piden muchísimo dinero y bueno con poco pelo bueno eso es ahí el llamamiento a ese dinero

Voz 27 12:57 cómo lo humano la razón son muy muy malo como malo porque te exigió a ese elemento

Voz 24 13:03 se vino de Barcelona con lo puesto y quitado mucha hambre a os pido porque el dinero supuestamente lo puso nombre de los digo yo hace hace CIO yo ya consta que nada que ahí estoy con la espina esa que yo creo que Gómez doce cualquier día esto

Voz 22 13:27 se lo quita de encima esta herida no cicatrices

Voz 26 13:30 no aún de tenis cuando opinó poco lo día se hagan lo que quieran no solo

Voz 24 13:36 Aaron y es que esto esto no lo hacía tongo tongo no es que no hay ni un día que yo no tenga este problema ningún un día ya tengo la cuando tuvo un accidente de tráfico que fue a cuenta de esto un poquito también me metí en el coche ya

Voz 22 14:00 a consecuencia de esta traición

Voz 24 14:04 yo me perdí un poco de la Familia junto en una historia como jugaba pero bueno es yo con mi señora ahí estoy yo vivo en mi casa Amis digo yo que no estamos estamos en buena armonía no y a la mala de la cama robados vio el castillo es como lo cierto porque yo vivo con la hermana de la quemarropa en hilera tras esto digo que es partidario de que una cosa viaria con uno por que las Navidades puñado pues sí pues sí los cuñado que en principio no se lo creía cuando yo tampoco me lo creía que era yo no me lo creía creer que ya empecé a darme cuenta de que a los cinco negocio no estaban todo con bueno a que debe ahí sí sin Linden ideal que ha sacado a la familiar

Voz 28 15:12 exactamente con respecto a Elio vuelve a los hijos

Voz 24 15:16 a mi familia con con mimo

Voz 22 15:19 vengo queriendo

Voz 24 15:20 que tampoco y yo me avergüenza alegaron Vélez buenista de de yo jugaba por lo menos hasta octubre

Voz 28 15:31 pero bueno que me que me encima está está poco a veces poco afables bajo

Voz 24 15:39 el teme por ejemplo ponen en Lotería de Navidad dos mil seis y esa relación donde tocó no como como el derbi burgalés lo en mi carta porque cada vez que hay algún problemilla monetario ya por entonces un primo papeles provocada por muy grande que es lo pongo ahí en una grabación también Gavà porque lo grave es que tengo varias cosas pero que eso cuando logras ves va a él es dos mil siete logró existe una Gavà

Voz 26 16:26 la esposa pero

Voz 24 16:27 en la valga os decía que esta prueba que esto no es ficción no tenían testigo que que da prueba ésta de la grabación de Palomares

Voz 21 17:00 me eran estáis despiertos

Voz 7 17:20 a medida que quieran al que decía acto

Voz 30 18:43 ellos tras

Voz 7 19:02 sí

Voz 31 20:13 hola María muy buenas noches

Voz 15 20:15 dice así vale mucho

Voz 31 20:19 Adán

Voz 15 20:20 como mucho mira en dieciséis trece

Voz 22 20:26 sí

Voz 15 20:27 a mi hijo le hicieron un trasplante de hígado Ilya vi ido Elda sólo dimitan entre

Voz 32 20:39 sí

Voz 15 20:40 entonces yo quiero dar las gracias a la Cadena SER a vosotros as la institución que le he hizo la operación fue en Valladolid dijo ahora mismo está en casa está agotando de la gripe me ha tocado la lotería porque me hijos Tadeo y entonces es lo que quiero darle a los que la canciones es muy bonita pero vida vale mucho yo soy una mujer de setenta años que no que no me molesta pero me valgo porque se hijos por ejemplo dijo Ángel que unen salud ahora claro que esté controlada esta muy bien se tiene que tratar se tiene que hacer pero todo ha sido estupendo lo tengo he hablado con él he estado con él aún con mascarilla y todo porque todavía no puedo pedir las velas eso es abrazos desmadre

Voz 26 22:01 no

Voz 15 22:02 entonces quiero dar las gracias a todos los donantes las gracias a toda esa gente que participa conmigo en mi lleno de hacer dos Laia porque suena a que he tenido he tenido que dijo ya estaba pues allá llore hasta aquí esto es la Lotería que haya en el noventa que no hace falta que es lo que me yo tenerse en mi mil euros tenido mil euros Pina lo que hace falta es tener salud y fuerza fuerza en el corazón y en el corazón de todo la gente donantes maravedíes están escuchando

Voz 22 22:59 Antich atención María

Voz 15 23:03 pues es lo que que quiero decir llama ella otro día hay muchísima gente esperando y no pude hablar con vosotros pero ir Adriana bueno es coger el teléfono oye quiero darle las gracias señor meramente pues para agradeceros ante el que sois vi compañía yo no duermo por las noches yo estoy siempre es invitada quiero que beata gente que que les toca que tienen ver seguirá años hay problemas que no vale la pena eso no desde la pena lo que merezcan la pena es la vida la vida de una persona e hirió un hijo como cuarenta años no ha ido dado destrozaba no se lo hayan implantado que estoy estupenda ver entre y quiero darle las gracias a Andrés que él creó debieron de Valladolid un rapidamente

Voz 7 24:19 a nadie

Voz 15 24:22 creo que sí

Voz 33 24:24 vídeos al lado de nada

Voz 30 24:34 medio dos

Voz 7 24:42 pero eh

Voz 34 24:58 en las multitud

Voz 7 25:01 eh

Voz 34 25:05 y que

Voz 35 25:11 hacía de

Voz 7 25:14 me ha dado me ha dado todos unidos y Planas Darío martillos toro piscinas no yo me eh eh mira qué bien Beto madre amigo hermano pero no me ha dado ver a llamar Benayas si así se oye tío B claro si ampliara eh

Voz 37 28:08 de de

Voz 18 28:30 suena nuestro número de teléfono desde un país en Oriente Medio desde Omán

Voz 22 28:35 hola Óscar buenas noches buenas noches Macarena muchísimas gracias por llamar

Voz 38 28:41 los no estábamos escuchando con el tema de la canciller después por el valor de la vida y bueno pues que Nara te ha comentado estuvimos presentía que pues que hemos dado un poco a la vida a algunas personas Matos bueno tenemos Encinas han en sanitario intentamos una persona que habla en inglés y árabe hicieron una empresa española que digamos que digamos pues a echar a alguien de de un campo de refugiados actuación pero lo hemos conseguido

Voz 31 29:19 es que

Voz 38 29:21 una persona personas un matrimonio la persona que que la titulación el periódico la mujer es un y bueno hasta hace unos años serían la familia con una normalidad total exhibía llevan ya dos años ayudarán en cuidados voy Julia pues los es casi un mes están trabajando con nosotros en el normal y bueno pues quieras que no deseamos o no los no los hemos envuelto ha vuelto a tener un poco de dignidad sunís experiencia es porque era una familia

Voz 31 30:00 de lo más normal he

Voz 38 30:03 tuvieron que está de corriendo a su país con lo que poco que llegaban han estado dos años pues viviendo en en muy malas condiciones y sin techo Silvia cuando cobren está claro pero mientras tanto pues de momento les hemos ayudado a volver a tener una vida digna

Voz 22 30:24 no Oscar me pregunto si ha sido muy compleja la burocracia para que estas personas entrarán a trabajar otra vez recuperaran

Voz 38 30:36 realmente sí sí que por Dios de una ONG ningún parte y a partir de las creencias eh pero sí que nos han ayudado el ha conseguido acabar el el los trámites pero ha sido complicado porque esto llevamos ya casi un año el proyecto

Voz 26 31:00 bueno ya tengo unos técnicos trabajando en el tema

Voz 38 31:03 la que un nuestra intención dentro de construir e intentar conseguir alguien me estás contando

Voz 26 31:10 ayudar al menos os te han sido complicados no de dónde es usted

Voz 38 31:19 yo soy una persona en el mundo

Voz 26 31:23 pero nada en España

Voz 38 31:25 sí sin rindió nacido invitó a día digo por cuestiones de corazón pero la cuestiones que de corazón no de San Lucas pero bueno la cuestión es que un solo

Voz 26 31:40 los dos partidos mono que Ence no Man

Voz 38 31:44 trabajar no no kilos por delante que no quiero

Voz 31 31:54 no es culpa mía

Voz 38 31:57 es el relacionada con este sistema sanitario la persona está pues el técnico sanitario

Voz 31 32:04 pues bueno

Voz 26 32:07 se lo que nos hacía falta persona recibía era un buen técnico

Voz 31 32:16 señora

Voz 38 32:17 era de momento pues vivíamos por trabajando pero ojalá pueda conseguir trabajo aquí también en lo suyo pero por lo menos que la familia que son un matrimonio con dos niños yo ellos aquí yo he vuelto ayer a ver los locales mañana para toda España y la verdad es que bueno que la la satisfacción que me recuperar a Abidal el valor de la vida

Voz 31 32:47 importante importante

Voz 22 32:49 recuperar el valor de la vida recuperar la dignidad

Voz 38 32:53 sí es que yo pienso a cualquier cosa de nosotros un dentro de una maleta de hace un mes en los años en de estampado sin aseos y unos barracones au invade tamaña ni aquí mal yo creo que la situación cualquiera que no han salido los padres son familias normales normales él sí de de hora que te cuenten las historias y luego en eso que que cambie para Claver hornada muchas veces valoramos las cosas muy por por por por entidad

Voz 39 33:39 ya lo hemos conseguido

Voz 40 33:50 yo corriendo por la delgadez era más a los ciudadanos usted en el hebreos de aquella durante dos teclas eh no sí Guido a dos hombres en las primeras tropas estas guías fría eh

Voz 41 36:13 eh

Voz 40 36:54 por Dios ella

Voz 0020 37:02 ver si esta semana hemos hablado mucho de la lotería de Navidad

Voz 18 37:05 Lourdes Nos contagió de su ilusión y su alegría Fernando nos contó desde Alemania que jamás juega quizá por miedo a engancharse e Isabel varían enviaron un mensaje de voz al seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para compartir su suerte o la Lourdes buenas noches

Voz 26 37:23 buenas noches Macarena desde Madrid gracias establece la vía igualmente que no es comida

Voz 42 37:32 pues nada que yo no me ha tocado nunca a los la lotería pero me encontré el otro día asume una participación de dos cincuenta de que Iker con los de dos cincuenta euros Diesel veintiocho digo anda o cómo me encontraba el veintiocho del compran veintiocho

Voz 26 37:52 me a comprar un número que que se parece

Voz 22 37:55 sí

Voz 42 37:57 pero era lo que me tocó en el lado la ONCE que lo tiene en ACB pero bueno ante hacían el el concurso antes de la tele de de la ONU

Voz 26 38:07 sí que por ejemplo dudan

Voz 42 38:10 sí si coincidía tu teléfono con el número de Ayrault de Luis llamada corriendo a Telecinco Si se cogían el teléfono comprobar si era tu teléfono

Voz 26 38:22 ah ajá qué haría si sí cuál era el premio

Voz 42 38:27 el premio era que yo por ejemplo me preguntaron que qué hago yo le dije que haría bien Arias había un abrigo de visón

Voz 43 38:35 ah

Voz 42 38:36 sí ya fue por una pregunta que me hicieron ciento cincuenta mil pesetas eso fue en año mil novecientos

Voz 22 38:44 el Barça ganó usted un abrigo ciento cincuenta mil pesetas

Voz 42 38:47 que se queda en mil novecientos noventa y uno años entera Salguero

Voz 26 38:52 sí sí me puse contento y no me extraña el barrido no me extraña nada

Voz 42 39:01 así que decidió extremo me puse muy contentos Luis así que esto quería cantó la canción sí aporta al estilo al otro

Voz 22 39:14 bueno usted respire caliente la voz se lo necesita mira yo ya te las no me extraña a esta hora de la mañana pues son casi las tres y media y media en Canarias

Voz 26 39:27 a ver qué hago cuando estoy en El Prado

Voz 42 39:29 jamás de Hablar por hablar de quiero felicitar a Iglesias le a todos vosotros que no os dais el muchacho mitiga

Voz 22 39:38 de de ánimo

Voz 42 39:40 el ahora me han de Anne

Voz 26 39:43 te da no es bella

Voz 22 39:54 me ha gustado la matización Lourdes eso sí te más de tono de rape no que va a ser dentro de tres días y además bien lo que sí hemos quedado muy bien Lourdes precisó que vamos improvisado usted un Villalón sí

Voz 24 40:05 no no no

Voz 27 40:09 bueno nunca

Voz 42 40:10 con humor foto pero me encanta vea hoy lo oído pueblo noches así que en casa siempre hacemos hoy no lo pongo y me encanta no sé hay mucha me dais mucha felicidad y mucha tranquilidad el tope chica hablar que el escucha les necesitan que la escuchen

Voz 22 40:27 muchas gracias está usted en Madrid dice usted que es andaluza como va a pasar la Nochebuena cuéntenos en familias en marcha para ya

Voz 42 40:34 sí en familia con su hermana sí

Voz 22 40:37 sí aquí en Madrid

Voz 42 40:38 sí ya que más de ella se dio visto aquí en Chamberí y ella ya en marcha un poquito más allá te yo nada yo lo que me quiero comprar sin siempre toca

Voz 26 40:48 día hubiese oído con calefacción

Voz 42 40:50 se vio lo tiene claro

Voz 22 40:53 pasa frío no hay que poner ésta de las tufo eso poquitos rollo no se dentro

Voz 44 41:00 en la eh el gente que enseres

Voz 26 41:25 hola Fernando buenas noches buenas noches Macarena desde Alemania nos llama verdad sea muy bien desde donde desde qué ciudad así como estar Fernando

Voz 32 41:42 bien bien llamado por el tema de la lotería

Voz 26 41:46 sí que os yo de hecho no

Voz 32 41:48 me gusta jugar bueno yo no juego de quinielas loterías todos lo que pasa es que mis padres que viven en España siempre mi hermana y a mí que vivos nosotros aquí en Alemania siempre cuando juegan en para el Gordo siempre nos compra a nosotros también nos lo manda porque dicen que si toca uno que tocaron todos

Voz 26 42:13 vamos aunque no sin que bueno

Voz 22 42:17 eso está bien

Voz 32 42:19 no la verdad es que es se bueno ya no hace falta si os toca a vosotros ya nos toca a nosotros también

Voz 22 42:26 es verdad que el resto de cariño sí

Voz 32 42:29 es que desde el año pasado yo creo que el año pasado que aquí también en Alemania anuncia la lotería española

Voz 26 42:37 de hecho

Voz 22 42:39 es cierto sí

Voz 32 42:43 me resulta muy escurrido son muy religioso no

Voz 22 42:45 curioso ver el spot en en alemán Fernando es diferente no no es el de la lotería

Voz 32 42:51 no no no no es un poco totalmente alemán

Voz 22 42:54 que todo eso pero siempre donde la alumno

Voz 32 42:57 haría más antigua la más famosa del mundo y bueno pues es conocidas ya hay mucha gente que a veces me comenta esa pues tú juegas a pues no la verdad es que no no me gusta jugar

Voz 22 43:12 esa mente por qué porque no les gusta porque bueno no sé si te ha hecho mucha reflexión en torno a esto lo de porque no le gusta jugar

Voz 32 43:20 sí es más que más que nada por reflexión porque incluso las máquinas tragaperras y todo eso lo veo para mí no sé si es que tengo miedo en caer en la tentación en el en el que más

Voz 22 43:35 bueno engancharse a la al juego algo Compludo apatía

Voz 32 43:39 exactamente exactamente entonces por no intentarlo por por reflejar reflexionaba digo pues no pienso es más podría quedar en cancha hoy no prefiero no arriesgarme ir pienso que que la suerte si me vaya más me va a llegar otras formas de hecho a mí me ha tocado la lotería sólo por el hecho Alemania porque yo estoy feliz

Voz 38 43:58 eh

Voz 32 44:00 pienso que fue la mejor decisión de mi vida no tiene sentido no no me quejo no me quejo pero las acciones pienso que las mejoras toma un hoy es bueno si se busca la suerte al final la puede conseguir tan bien no hay que rasgarse también

Voz 22 44:19 si le tocase Fernando si le toca ese décimo que comparten sus padres con con ustedes que haría un poquito

Voz 32 44:29 yo bueno mi gran pasión yo que viajo muchísimo ellos son muy muy viajero lo de calidad seguramente viajes

Voz 26 44:39 bueno seguro segurísimo París donde iría Fernando Valverde que me quedan por el primero que le apetezca cuál podría ser que es que hay tantos sí

Voz 32 44:51 pero bueno viajado ya por no sé ciento treinta de muchos países no ya en pozas y cada vez se me va quedando menos algunos o en varias veces falta es si me gustan eh Velandia México Indonesia y Estados Unidos están muchos está un montón de veces pero hay tanto que ver sin increíbles

Voz 38 45:14 por ningún por nunca se acaba cabo los los

Voz 32 45:17 los sitios

Voz 22 45:19 casi al contrario verdad Fernando cuando uno una viaja Un país de repente tiene necesidades

Voz 45 45:25 nuevas dejará a otros países sí

Voz 32 45:28 sí sí eso sí que me produce una especie de obsesión que cada vez cuanto más viajo más una una manía ya bueno te crea comentar también que sólo una vez jugo una una vez en un casino la razón es porque entonces me me han mentido hubo ex me bueno cuando tenía cumpleaños yo yo dije mira esto cumpleaños mañana vamos al sitio que tú quieras al teatro siquiera un restaurante yo yo invito yo te pago pero por donde quieras

Voz 26 46:10 y me dijo bueno pues nos vamos al Casino yo con las pocas ganas que a mí me hacía le hacía ilusión no me atrevo a ella yo de hecho ahora estoy con tengo la distancia no

Voz 43 46:25 no me acuerdo

Voz 32 46:28 se entonces estaba con una mujer bueno estaba casado también con una mujer

Voz 26 46:34 sí en entonces me dijo

Voz 32 46:37 ya que bueno pues vamos a casi no porque sabía que que yo si no no hubiera ido no entonces me puse pues eso la pajarita el traje porque además el muy bien ante cerca de Frankfurt entonces fuimos de hecho yo jugar a la ruleta ficha que puse tocó

Voz 26 46:57 mejor sería el cambio de ahora no se unos

Voz 32 47:00 cuántos de cientos de euros vuelve a poner ficha más para que pase otra vez todo no para que me pierda más lo que he ganado pues no juega lo que tú quieras yo miro yo te acompaño vamos dando por aquí pero yo no

Voz 22 47:21 y no le puede la curiosidad Fernando ya que sabe que tiene buena mano que tiene suerte

Voz 32 47:26 no pero es que esas la la la yo creo que la la suerte el tonto no

Voz 46 47:33 una vez me toca pero no que no soy de Wim demasiado

Voz 47 47:43 sí estoy otra de veracidad cada cosa eh

Voz 48 48:16 sí

Voz 49 48:35 hola buenas noches desde Victoria sabe que actualmente os habéis que trabajo por la noche sigo escuchando vuestro programa Peña pues yo que en Dundee medio metro cuerdas lotería que cuando falleció mi marido tan lustroso de tres días no era gran cantidad que pero para mí suficiente en aquel momento fueron cincuenta mil pesetas más o menos trescientos euros no que buena después de toda la tristeza que uno tenía pues también te hace mucha ilusión lo mejor de todo es que que solíamos ser abonados en en una panadería yo llevaba como ya ocho días sin sin bajar a la panadería por bueno pues por la situación que me tocó vivir en ese momento de el fallecimiento el Madrid que recuerdo que bueno ya digo entre toda mi tristeza me dio alegría en mucho en o en los Dios aprieta pero no ahoga caries sí me tocaría Vueling Euromillón pues sacaría cuatro cositas que tengo por ahí ayudaría mucho a la gente mayor aquí a los niños en mi devoción es para para esa gente por supuesto también a todas las personas que realmente lo necesitan no para eso tendría que haber mucha suerte tocar buen Euromillón una buena Primitiva aunque a veces con menos también se puede ayudar pero en la vida es está muy difícil os deseo unas felices fiestas para todos un próspero año nuevo que sea mejor que el que hemos dejado para todos un beso

Voz 50 50:31 hola buenas noches las voces desde María desde Valencia soy Marian pues a mí cosa de cinco años por ahí en la primitiva me salieron cien euros cuando voy a la a la administración e hice cien es casi me da un ataque por cien euros por una taquilla fijos si se empieza a Dios mío géneros seleccionando Ipiña amo me miraba y no para ser madre mía bueno estaba alucinada luego hablaba con mis con con mis amigas y echan padre envía pues yo he hecho esta reacción con cien euros simuló han salido mucho más pues nada yo comparto con amigas lotería y mi marido no compra nada nada soy yo la que compró porque él dice que es sólo una esa de los ahorrar pues yo lo compró en estas fechas lo compró más también me salió una vez que otras veces pero fíjate eran pesetas la primera vez que me enseña mi cuñada jugar y me salieron diez mil pesetas y también que has esas antes cundido más que ahora se hutus pero nada ya te digo yo digo similar a la salida algo un poquito fuerte me da un ataque pero nada quería decir

Voz 19 51:43 estos buenas noches hasta luego y felices fiestas a todos

Voz 47 51:49 sí

Voz 51 52:00 este año también en en las fiestas truncó pues lo que ya el cupo enero coge un rasca hay me tocaron once euros ahora en pocos días me voy a ir con con las dos amigas que estaban en ese momento a a cenar por ahí es lo más lógico

Voz 18 52:28 con Adriana Mourelos en la llamada de la Historia nos fijamos en la vida en la obra de Johanna expire la creadora de la tierna Heidi

Voz 0020 52:40 nací en una pequeña aldea de los Alpes de ahí parto yo parte mucho de mí incluso lo que me hizo conocida aunque mi vocación llegó tarde porque en un primer momento de mi vida me dedique sólo a estudiar primero en una pequeña escuela del pueblo donde el profesor confundía una niña tímida con una niña vaga por lo que mis padres padres de cinco niños más que yo me cambiaron de colegio tras el colegio grande llegó el internado y luego de vuelta a casa para ayudar a educar a mis hermanos pequeños fue en este lamentó cuando confirmen mi pasión por la música primero tocando el violín y luego cuando pude conseguir fascinada tocar el arpa fue gracias a una amiga vimos un arpa un escaparate y entre las dos ahorramos para comprarla luego establecimos una especie de custodia para turno del instrumento en casa de una de la otra de uno de mis hermanos llegó precisamente mi cambio de vida fue a través de un amigo suyo que me presentó los enamoramos nos casamos por cuestiones laborales nos fuimos a vivir a Zurich lejos de las montañas donde se había desarrollado tanto mi infancia como mi adolescencia y me costó mucho el cambio empecé a echar de menos el aire los árboles el cielo despejado prácticamente caí en una depresión de la que afortunadamente me rescató mi hijo recién nacido sólo cuando cumplí cuarenta años empecé a escribir el primer libro fue editado para recaudar fondos para la Cruz Roja Internacional que en aquellos años colaboraba para ayudar a los heridos de guerra en aquellos momentos también empecé a entretener a mi hijo contándole historias basadas en mi propia vivencia mil ochocientos ochenta y cuatro fue un año terrible perdí a mi hijo primero y a mi marido después sólo me quedo cambiarme de casa hay dedicarme todavía más ayudar a otros a través de historias cuando tuvieron éxito estas narraciones me abrumó ser reconocida lo que hacía era intentar de todas maneras evitar hablar con los lectores no dure muchísimo más pero mis escritos me hicieron de alguna manera inmortal

Voz 52 54:41 eh tú