Hablar por Hablar (23/12/2017 - Tramo de 03:00 a 04:00)

Voz 1 00:00 ser Hablar por hablar Macarena Berlín

Voz 7 01:09 qué hacían Prat Onda seis a Zapatero le cansa de todo un regalo para dárselo a tu padre cambien aquí

Voz 7 02:19 pero a partir de dos cientos tu Pedro ciento cerco cada cada día entero perdurará

Voz 8 04:03 dije que recordemos a Juan José es un joven en situación de desempleo que no sabe si seguir buscando un trabajo que no encuentra o aceptar la propuesta laboral que le haría trasladarse a Portugal dejando aquí familia y pareja subimos también que Fernando jamás se había sentido tan humillado como aquella vez que fue agredido por un compañero de profesión Ike Ismael se enamoró de una mujer cubana pasados los años ha llegado a la conclusión de que las barreras culturales a veces son difíciles de superar Ismael desde Madrid buenas noches

Voz 9 04:34 hola buenas noches gracias por llamar iba delante le escuchamos

Voz 10 04:39 fue mirarlo porque en en Cuenca con una situación igual que la de Francisco ella boyas historia si se asemeja la vía yo estuve primero pasó de alguna mujer de mala icono ese padre me fui a Cuba se me fui de vacaciones estuve ocho años en Cuba él conocía mi exmujer y madre de mi de mi hija y la verdad que bueno yo me case súper enamorado de la segunda B pero reconozco que que bueno la diferencia de edad yo con mi ex mujer son ocho años sí pero creo que don Francisco son veinte no

Voz 11 05:22 sí

Voz 10 05:23 las diferencias culturales son abismales él es un hombre de sesenta años au sesenta y cinco en el pavés no hombre no quiero catalogar a todo el mundo por igual no pero yo miro pues se yo me casé con mi mujer por poderes la traje de Cuba tuviera una hija preciosa que lo que más a este mundo vendí mi propia para comprarnos un piso trajimos a su otra hija que debería decir de un anterior matrimonio in

Voz 9 05:57 una vez que vinos su otra hija pues todo fueron complicaciones en qué sentido de qué manera se les complicó la vida

Voz 10 06:04 en qué sentido en que la otra niña viene de una sociedad ir de una cultura que su padre por desgracia no sólo mantenía el argentino bueno era un escritor de libros que se dedicaba a escribir libros no se ha preocupado de Suiza tenía su hija que la mantenía un grupo de Guajira era sólo un a ver como yo agricultores un matrimonio de la niña y a mí me daba pena porque su madre sepa pero un hijo no es fácil Moncofa que hicimos todo lo posible de euros es decir más de cuatro mil euros en abogados en Cuba mandaba dos mil euros no se podía no podía salir la niña de allí al final bueno lo conseguimos a través de una familia de los cubanos en España es más Tommy dinero trajimos a la niña y una vez que la niña está aquí pues como yo digo es de lo humano seguida por una complicación una complicación la situación cuál es porque después de tres años la niña aquí en España la madre representa mi mujer presenta una de separación en mi hija ya con ocho años yo me veo fuera de casa en un piso de alquiler porque hay una sentencia la mujer como es extranjero obtiene ingresos tiene dos hijas se queda en mi casa ya que se encuentra fuera de su casa si yo diría que está ver si me dijo al oído bien que tiene que pagar una pensión compensatoria no perseguirles inventarios a ver esto situaciones yo no digo que no se puede enamorar a una persona de otra de uno ya o de la que sea pero hay que entender que las culturas son diferentes que las edades son muy grandes sobre todo me parece que Francisco se llevado veinte años y entonces yo ahora mismo estoy hablando de mi apartamento cierta en unos meses ha dejado porque no me robaba de contrato me toca buscar un piso si fuera yo tengo una serie de gastos abismales ir creo que que este señor que pongo muy bonito Sea World es precioso el a el Chivas precioso allí el ambiente bueno en un torpedo en la la leche por decirlo de alguna manera no pero en cuando se bien aquí Mas Colell se diferenciará esa mujer que llevar tanto tiempo allí que él se cree que el ex yo puedo eso es lo que dice que no veo confiado en mi mujer y confío en mi ex mujer y confiaba no pedimos catorce juntos pero la diferencia cultural pues así ir a diferencia de lo que se piensa en esta vida pero nosotros nosotros occidentales hizo trabajos nuestro pisito yo tenía mi eso yo vendí mi piso no metimos a otro piso ella vive mi exmujer cubana con otra hija y vieja no presentan una serie de de problemas que al final no que que hay que repercute de sal que somos aquí luego yo estoy en contra todo tipo de violencia por supuesto no quiero hablar con él pero que Pekín cuando unas situaciones que dices cómo es posible que yo después de treinta y siete años trabajando que yo tenía de mi propiedad ella obtenía o sea que quería que quería crear una familia

Voz 11 09:43 veo la calle en la calle Ismael hace cuánto se separó

Voz 10 09:48 años mi hija tenía once si mi hijo me decía Papa metros al abuelo porque mamá como no tiene nada mi madre vive aquí en Madrid no sea no hija yo quiero pero la familia quiero hay una diferencia pero fue mi hija es una con un o una compilación no lo sé

Voz 4 10:22 sí sí sí son muchos entre el tú tú

Voz 14 10:52 no se olvida Ramonwere

Voz 4 10:56 que se chico dos Flood como la razón por la que yo he luchado contra toda la amabilidad

Voz 14 11:15 Mola sumábamos anchas

Voz 4 11:18 pero está claro Rajoy sólida todo el verso

Voz 15 12:50 ya no podemos

Voz 11 12:59 hola Fernando buenas noches

Voz 19 13:02 anoche gracias por llamar y adelante somos propone se somos camionero otro trabajamos en el transporte y la verdad que quería cortar algunas cosas que me han que me han sucedido yo no llevo mucho tiempo llevo un par de año más somero aquí y la verdad que lo que se pasa por ahí la vida que llevamos y lo que lo que tenemos que aguantar muchas veces porque

Voz 19 13:27 nos pasa una cosa tremenda aparte de que de que se espantó de menos tu familia como yo yo tengo dos hijos

Voz 11 13:35 sí sí la verdad que sí echó mucho

Voz 19 13:37 de menos nosotros estamos mucho tiempo la carretera no estamos ya pagados porque la verdad que este este oficio ya no está pagado como antes porque hacemos mucha extranjero tenemos problemas por el extranjero cara contaré un una cosa que me pasó hace una más aumentó un seis meses más o menos unos seis meses no hace mucho eh y otra cosa que me pasó el otro La Junquera que por eso te digo que muchas veces tenemos que aguantar tantas cosas yo estoy harto de ir al extranjero a Inglaterra Holanda Bélgica Francia yo jamás jamás jamás me me he metido en ningún problema con nadie y sobretodo en el extranjero yo soy una persona respetuosa no me meto nunca como nadie el otro día me sucedió un tema aquí en La Junquera llega la Junquera en la tortura de nosotros estamos ahí en La tortuga en un en un área de servicio ignora llegué allí aparque Mi camión si no se porque pero esa persona parece que me estaba esperando porque después me lo me lo comentaron allí los de los de lo del área de servicio porque yo llegué aparque en un sitio donde tenía un hueco para cara a aparcar el camión por lo visto no sé si le roce un poco el espejo una persona era una persona rumana abrió su ventanilla me dijo abre la ventanilla hice puso de esta persona se puso muy muy enfadado muy enfadado hablando así en rumano muy enfadado yo le dije que pasan no no hay ningún problema sirve rozó un poco la creo que no es nada él hizo así como quería cómo romper el espejo y les dije pero que están haciendo me dijo no unos año no sé qué me escupió a la cara

Voz 11 15:28 yo y violento

Voz 19 15:31 una persona que está en otro país a mí jamás jamás Cupido nadie la cara yo en ese momento no sabía no sabía cómo reaccionar porque me me sorprendió tanto

Voz 11 15:48 sí yo me escupieron

Voz 19 15:51 todas mal que que que que de verdad no sé cómo me aguanté porque claro piensas que yo tengo dos hijos que voy a hacer lo que voy a hacer

Voz 11 15:59 no claro no se buscó un problema final no gente que reacciona así es que no tienen nada que perder

Voz 19 16:05 claro es que te va a buscar la boca para que tú entras en una pelea por ejemplo después te denuncie con lo que se te saquen el dinero porque otra cosa a mí me lo dijeron allí porque yo fui les digo oye mira

Voz 20 16:16 a lo a los a los

Voz 19 16:19 luego de de la gasolinera gasolineras lo comenté les dije mira lo que me está pasando digo a mí esto no me ha pasado nunca al Mi vida e digo esta persona me me ha escupido a mí la tasa es que esto está junto a si esta gente y sobre todo rumano tenemos muchos problemas ellos Juan buscando eso no sé qué les digo pero qué hago llamó a la Policía dice si llama a policías para nada la Junquera deban la decir que pongan una denuncia no sé qué digo mira la verdad que no me apetece pone multa Mi poner a pero de verdad que me sentó tan mal que yo bueno yo a mami pensaba que una persona podría ser una cosa así porque yo voy al extranjero y de verdad yo me he comportado siempre en todos los sitios nunca Andre vio ningún premio

Voz 11 17:06 muy comprendo Macarena me pregunto frenándose a partir de algo así tan inesperado noi y que le hace sentir a uno muy vulnerable uno no sé si cogerle miedo pero empieza a tener más precaución con con otras personas Osés relaciona de otra manera

Voz 19 17:22 hombre la verdad es que sí

Voz 11 17:25 pero también conoció no

Voz 19 17:27 sí mucha más precaución lleva a mucha más gente suceder en unas cosa a mí lo otro que te quería comentar que me pasó a Suecia meses se nosotros llevamos muchos producto por ejemplo aquí de Huelva la fresa las naranja vamos mucho a Inglaterra a mí me pasó una cosa allí que yo eso lo escuchaba lo escuchaba decía bueno sí dicen que hay emigrantes que se meten los camiones no sé que yo eso lo veía tan lejos vivo eso me poder a Bassani alguna vez

Voz 22 18:01 pues me pasó Macarena no

Voz 2 18:23 gracias las manos son yacía

Voz 4 18:41 Donetsk

Voz 2 18:45 yo del mar son nuevos opinen de a quién con vida en la encontró ni Dae con

Voz 2 19:08 cuando lo haga sólo la El Pensamiento

Voz 8 22:11 y al teléfono tenemos a Juan José desde Sevilla buenas noches

Voz 21 22:14 hola buenas noches Macarena adelante gracias por llamar agradeció mucho de acuerdo mire yo llamo porque es que menos en Portugal día para irme ahora en Airbus bueno no no muy en café por qué perdón no no muy bueno y es se como gente de allí un piso compartido bueno de aquí me paré a mi familia que no conozco no no conozco idioma iría

Voz 20 23:03 entonces complicado pero aquí tampoco me sale nada sabes

Voz 21 23:10 y bueno hombre mi mi intención hombre me lo estoy pensando por qué me quiero sacar el carné de cerca en el autobús ahorro tampoco con el fue paga ningún fondo setecientos el Borne claro complicado tiene que vivir allí tiempo de ocio que hace allí cuando entraba ahorrar tampoco va a salir no

Voz 11 23:51 no Juan José esto lo ha comentado con su pareja por ejemplo sí Iker tal que que opina que

Voz 21 24:03 qué es lo que yo vea que saben que aquí no me sale nada no sabía nada nada la navegaba cuenta ella ama a Chaves llamaba claro

Voz 11 24:24 por esto la pareja que bueno en principio pues parece que le acompaña y Familia Juan José sus dos preocupaciones que opina la familia que le dice que le aconseja que las recomienda

Voz 21 24:37 los afable a lo que me vaya entonces hombre yo con lo que yo veas pero el tema es que cuanta o rail tampoco quiero operarme mi Ali intrínsecamente hombre el igual de igual bonito hombre pro muerto un poco que ya luego no cesaron eso sí que ahorra hombre también le quedó pero aunque llamarme yo tengo sin pueden puertas por pecado para hacer un euro cada vez que bien iba a Funcas renta o algo

Voz 11 25:36 y el trabajo que le ofrece Juan José le gusta

Voz 21 25:40 si no es de teleoperador que al parecer está muy bien más montamos para salir de España

Voz 25 25:54 sí es un

Voz 21 25:57 trabajo lo menos para mí porque me da igual porque no no Un cuento nada operador como autor ocupa más de mi tiempo de ocio como decía ir cargo

Voz 11 26:16 enterado

Voz 21 26:18 te das cuenta euro más o menos pero claro que eso con eso me va llega hoy a pabellones

Voz 9 26:34 la familia la pareja

Voz 11 26:37 el ocio son preocupaciones evidentes que tiene usted por otro lado bueno el trabajo le gusta que no cuenta nada en Madrid y aquí en en Portugal pues sí que he encontrado no sería un buen momento para para empezar arrancar Juan José cuantas preguntas no

Voz 21 26:55 eso eso llega aquí un título antes yo no sé nada que no porque bueno bueno yo me considero que tengo donde gente no el que sólo cae bien no porque entonces el problema que te conoce que no que no que no lo hago así su idioma es complicado

Voz 11 27:32 tiene que responder inmediatamente se puede tomar un tiempo

Voz 21 27:37 bueno un leído ya porque no ofrecieron para ya antes todos que el lujo de la zona roja porque porque tenía que esto es algo que no me llega hervidero país venir tanta ofrece sabes ni un roce el cual ritmos que no bueno ahora tengo a todas ayer día desearían lugar puede ríe

Voz 26 28:12 hombre aquí el domingo

Voz 30 28:33 no

Voz 2 29:23 qué tal vais cada Epi Arona eh yo creo que son reza así yo siempre pero no sé nada venido veía depre lo más café pero yo creo que son madre e yo siempre voy devolveremos desde siempre pero por qué siempre pasando o el brazo yo creo que eso no es así puedo por eh yo estoy ritmo moderado por it eh

Voz 8 32:53 esta semana en la Real Academia de la Lengua Española presentaba las modificaciones de su diccionario ya nosotras en los ocurrió preguntarle por la definición de usted mismo que le gustaría tener Juan Manuel lo Adrian nos contestaron esto

Voz 31 33:06 hola buenas noches eh soy Juan llamó desde Valencia y ahí me defino bueno creo que la palabra me de cine eh la palabra que mejor me define es soñador se soy un gran soñador porque al fin y al cabo que es esta vida que es la vida en sí sino las sombras sueño venga buenas noches

Voz 32 33:24 hola soy Manuel soy transportista rusa Louis enhorabuena por el programa Feliz Navidad China mi comentario era pues que la lotería hay cosas no es bueno jugar a medias porque las mayorías para romper el dinero muy malo yo recomendaría a la gente que cada uno eso tocar muchos millones oye si quieres compartir con la familia o que tomaran porque lo voy a los si Historias con con la familia y amigos el saludo hola Macarena buenas noches

Voz 33 34:15 mira me llamó Adrián y voy a ser muy breve en mi definición y te voy a decir versátil porque al final ha sido eso versatilidad y polivalencia ya que me he tenido que ir adaptando a distintos cambios en Mi vida Hay he tenido que saber hacerlo contra obstáculos que la Gameiro presentando y me he tenido que ir adaptando a ellos superamos los Granada buenas noches y hay que era mi definición

Voz 8 34:40 y seguíamos hablando de suerte de lotería cuando supimos que Antonio sólo juega en Navidad y que a una amiga suya le tocó el gordo que nunca la volvió a ver Juan Se define como un hombre sensible que llena su vacío con cultura hola Juan buenas noches

Voz 11 34:58 adelante desde Zaragoza gracias por llamar

Voz 34 35:02 gracias a vosotros sino dos Un pueblo tampoco quiero doctora todo que nos cuente Juan pues bueno lo primero que me ha gustado mucho la canción que ha dispuesto a haber Silvio Rodríguez

Voz 11 35:18 sí de Silvio ojalá sí

Voz 34 35:23 a mí me gusta mucho si morimos de Pablo Milanés porque es preciosas preciosa sobre lo que hablado el señor anterior toda la verdad es que no de dar toda la razón

Voz 25 35:38 la verdad que

Voz 34 35:40 sobre el hombre opinen porque como también yo los escucho atraviesa

Voz 20 35:44 el móvil vale

Voz 34 35:50 desde desde la web no me pongo los auriculares por la noche de insomnio y tal si ya son interesante no ir a hablar a la gente anónima lo que has dicho sobre el dinero o la verdad es que sí es cierto

Voz 20 36:08 sabrá él me lo sé dónde empezada yo creo que como siempre se ha dicho no el dinero no da la felicidad pero ayuda pero lo que yo Pina explicaron la sociedad a la que vamos que cada vez es más individual cada vez estamos más aislados al final tendemos a este consumo como para llenar ese vacío de la de la faltan afectiva que tenemos yo muchas veces compró cosas Poor por la ilusión de que me lo compró cosas por internas

Voz 11 36:45 por ejemplo que es lo último que ha comprado por esa ilusión curioso

Voz 20 36:51 ilusión de que Téllez de algo a casa no le quiere algo a casa pues mira un disco de rock de los Scorpions que me encanta me encantan ir a un videojuego de la película yo una camiseta ir el mero hecho no bueno Gozón como que reemplaza un poco cuando yo era Mazo chaval y te llamaban a casa los amigos ahora yo yo tengo treinta años y la verdad es que que esos echado de menos porque parece que todo se límite al Whatsapp creo que no estoy diciendo nada nuevo

Voz 9 37:40 cómo se define usted Juan

Voz 11 37:42 atendiendo a este ejercicio que que hoy le pedimos

Voz 20 37:46 sí bueno está en Twitter que estabais hablando de cómo me defino pues es una persona extrovertida pero que que está limitado por ciertos factores de salud y una persona que que prediquen más sensible de lo que quiera aceptar a mí me cosas que pasan desapercibidas está mucho que bueno claro uno tiende decir siempre las cosas buenas vino no cosas malas soy una persona bastante manía tica con el orden soy pero bueno no se intento llevar una vida humilde una vida pero bueno siempre que lleno en esos vacíos

Voz 34 38:37 yo los llenó escribiendo los llenó dibujando los cien no tocando escuchando música viendo cine

Voz 20 38:46 así define asimismo es muy difícil no esto quiere decir algo

Voz 11 38:50 ah

Voz 20 38:52 si tuviera zona enterrada en porten a radios más de diccionario no pero una entrada ciclo pedía que Peter definiera aquí una persona yo creo que como todos está trabajando por un tiempo con una de de transición social no estamos entre entre el viejo mundo corregirlas si yo era digital que tampoco sabemos muy bien adónde va de Islam miento que creo que la estamos viviendo muchos que al final acabamos refugio dándonos en en una pantalla bueno unos auriculares y al final yo creo que todo eso pasa factura en África

Voz 25 39:37 eso es algo muy complejo de de de las privadas no no soy bueno

Voz 19 39:49 no sé cómo no sé cómo explican las porque he hecho muy bien

Voz 11 39:53 se ha entendido Home esperan usted algo de su vida algo concreto

Voz 20 40:01 espero paz corrió me di cuenta de que en la sociedad occidental que tenemos la suerte de vivir en ella y no vivir en Bangladesh vivir en sitios como Monrovia pero yo lo que espero que la gente de dice no que es un estado de ánimo más más bonito más de ser un enamoramiento todo esto pero yo busco más guapa es retomar un poco las raíces de la naturaleza no si la pregunta me habías hecho de las que que busco O'Shea que que espero pues espero espero lo primero que no haya convulsiones sociales porque yo creo que eso es lo que más destruyeron las personas en todos los sentidos económicas políticas yo creo que estamos en un momento como el dicho de transición de que no sabemos qué pasará dentro de un año dentro de perder ni que decir en la que viene que está vamos a dos años no y también la sensación de estar en una especie de desde novelas de ciencia ficción sólo eso lo siento mucho yo soy aficionado a la ciencia ficción a la literatura libros que ha suscribieron hace cincuenta años híbrido que estamos quitando pos todo esto no venderle transporta hacia no inhábiles que viajaban a otras estrellas quitando eso siento que estamos dentro de una nube de humo pero en el lado negativo

Voz 2 41:46 a cada es el baile mira dentro ya inventado de niños son soñaba honores la mezcla

Voz 11 42:10 hola Antonio buenas noches hola buenos días

Voz 24 42:13 pero yo venga comentan algo bueno porque también veinte para ayer con el tema de la lotería bueno yo sólo compren lotería ahora en el resto del año no juego para nada estoy totalmente en contra de los del juego no me aburre la regla bueno ahora por qué compras de un décimo a lo mejor no me toma café en la empresa que trabaja con varios sitios por ahí que acude Si bueno por si acaso que a la realidad que es lo que toca gran cosa porque lo perverso de la vida eh claro al final acabo que con trescientos veinte mil euros que hoy en día me parece a mí que no creo que te resuelva para puedes dejarle trabajar

Voz 11 42:47 ya

Voz 24 42:49 pero bueno lo que sí tengo claro es que a veces me gustaría que me tocará porque lo repartiría yo con una pequeña cantidad me vale si llegado el caso porque con trabajo con lo que yo tengo Miguel estos los me sobran para ir viviendo ya está pero está claro que lo repartiría entre mis hijos y gente conocida que amigos dicen reconocida que hace que lo necesitas

Voz 11 43:11 Carmelo Anthony y esa parte para usted que haría que lo primero que haría con esa otra parte que no repartiría

Voz 24 43:20 pues hombre todavía conmigo mayor pero en que invertiría de invertiría para bueno pues un poco y poco de colchón para cuando me jubile pero nada más que no para no de casa tengo pero que tengo pagados tengo que te cito buena mano que me manejo bien con él inclusión el punto ya vista no necesito más para que más historia que de las cosas que hago por ejemplo hace otra yo me dio lo que otra gente que coge participan lo de las dos cestas de Navidad

Voz 11 43:52 sí lo tuvo desde hace

Voz 24 43:54 ahora que o no pues bueno me mato por ejemplo año pasado no ante pasado me tocó yo suelo repartir cero nada de fiestas que además tengo gente alguna familia en el edificio el yo vivo que siempre todos los años pues sí me en esta el trabajo o de extremismo que me toca pueblos recelo reparto a ellas porque digo que no se trata de porque la gente está ahí y con el dinero con lo que tiene no no no lo entiendo o tanto despistados rockabilly el día en estas fechas

Voz 11 44:32 a usted está claro que no le falta nada pero hizo operarle les sobra algo

Voz 24 44:37 pues por eso porque cuando le sobra pueblo doy yo por ejemplo ahora mismo eras no sólo hacer grandes compras en estas fechas lo normal creo que tampoco no es delito Liga yo lo que quiero comer algo lo puedes comer arrestó el año no pero como no no no de lo que el día que ciertas miras no me gustan entonces por desgracia gastó diversas pero muchas veces y me sobra comida pues por ejemplo lo que hago es esperar a que sea tirarla padrenuestro P hombre la como para que lo que hago es pues cojo una bolsita ido habló acumuló hicieron a estas personas pues le digo que no porque además está claro que la que el dinero cambiar a las personas y es que el año pasado lo mismo pues una liga de hace muchos años me por lo menos hace cuarenta años bueno pues estamos en contacto telefónicamente tan mira tú por dónde que le tocó la lotería desapareció

Voz 11 45:30 desapareció

Voz 24 45:32 sí sí que desaparecida estar en contra totalmente y además debería día bueno pues bueno pues le tocó porque me lo dijo pues bueno bueno pues a partir de entonces ella ya no serían ahora porque yo deba el dinero ni mucho menos pero hay que cambiar la gente de la forma

Voz 9 45:52 la verdad es que no lo entiendo

Voz 24 45:54 yo creo que hay mucho algoritmo envejece pues además no cuenta que la gente ya no es que el que tiene poco inédita dinero sino que el que tiene mucho tienes más regusto todavía

Voz 9 46:06 porque además lo estamos viendo ya habían el dinero llama al dinero

Voz 24 46:11 ya bueno el dinero llama dinero pero el problema es que tienes que no se desprenden del que es lo que hacen es amasada a Mozart o cuando lo que necesitan en su día a día no tan tanto dinero y no está claro es que de la cantidad de personas que se les podría ayudar el día por lo menos para que puedan comer ya no digo para otras necesidades bueno por lo menos para que puedan comer para que tengan el día a día Un poco solucionado ya que la vida les da a los reveses que les abajo pues lo digo que las sé yo veo que las personas y además hay una cosa que me enfada enfadado

Voz 19 46:44 sí me cabrea mucho en el caso que la gente despilfarra

Voz 24 46:47 de tanto en comida en regalo y tal cual y además personas que que realmente están es decir que se luego se van a ver a partir de enero es el problema que veo la cuesta de enero y ya nos cuesta de enero que tiran de tarjeta de préstamos eso es lo que uno se gaste lo que no tiene eso porque no tenía ninguna yo escuchaba que había subido mucho el consumo pesa sobre todo en préstamos si las tarjetas eso peligrosos

Voz 36 47:19 por eso hay que pagarlo caro se no sé eso no el villano el dinero contante y sonante que no tienen

Voz 8 47:28 en hablamos salud con Inés Morán Nos vamos a acercar al concepto de agricultura sostenible ya la forma en la que puede impactar en nuestra dieta entorno el sector agrícola

Voz 37 47:38 para más del setenta por ciento del consumo de agua en el mundo focalizando este dato en España actualmente nuestra encontramos en situación de alerta por sequía y la escasez de reservas de aguas superficiales y los embalses por debajo del treinta y siete por ciento de su capacidad alertan y ponen en valor la necesidad de un cultivo sostenible que preserve los recursos hídricos y permita agricultores ya consumidores un adecuado abastecimiento de las materias primas por este motivo se ha promovido una iniciativa de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente y la alimentación del campo a la mesa promovida por por la marca de Unilever que abandera el programa de agricultura sostenible esta noche hablamos con Diana Roig responsable de nutrición y salud de Unilever España porque es importante este tipo de iniciativas

Voz 38 48:21 bueno es importante justamente por lo que comentabas no situación de sequía hice precisa cada vez más alimentos con lo cual la superficie agrícola va aumentando con lo cual es necesario hacer algo y este algo es intentar pues y promover una agricultura sostenible es decir que sea respetuosa con el medio ambiente a que utilicen menos pesticidas se utilicen menos agua hice promueva posesión con un un un cultivo compatible con una situación de sequía que va a aumentar en los próximos años

Voz 37 48:58 cómo es posible llevar a cabo una agricultura sostenible en que se basa este programa

Voz 38 49:02 bueno es el programa menor se basa en once objetivos básicos que aplican todos los agricultores de Nora aquí en España tenemos agricultores en en Extremadura por ejemplo muy estos objetivos a estos once objetivos pues se basan en mejorar el la utilización del agua gracias a esto se reduce

Voz 39 49:25 ha sido un treinta por ciento la cantidad de agua utiliza

Voz 38 49:28 nada bien me dieron muy muy bien la cantidad de pesticidas como de insecticidas y abonos que se echan al campo para no ensuciar digamos para no contaminar e indebidamente el suelo hay otros factores como por ejemplo aumentar la biodiversidad no había simplemente on utilizar menos pesticidas ni promover la pues un cultivo más más amplio y más diverso se promueve la la diversidad del cultivo ya hay otras veces a otros muchos Objetivos Si pequeñas acciones no como por ejemplo que el pues que el agricultor se forme y pueda pueda aumentar su conocimiento eh su colaboración no pero es un programa muy amplio que lo que promueve es poder obtener alimentos sí o minimizando digamos el impacto en el medio ambiente como has comentado

Voz 37 50:32 a vosotros lo habéis implantado en vuestros cultivos de Noor que resultados estáis teniendo

Voz 38 50:36 a nivel mundial se ha implantado en treinta zonas de cultivo de productos a alimentos para no esto implica veinte mil agricultores que ocupan veintiocho millones de hectáreas que es el el tamaño equivalente a tres veces Irlanda no el hecho de que tantos agricultores si en tantas hectáreas de terreno se promueva una agricultura sostenible ha implicado un ahorro de agua muy importante pero no sólo de agua sino también de lo que comentábamos no de de pesticidas insecticidas con lo cual esto es un ahorro para el consumidor pero es un beneficio a perdón para el para el agricultor pero es un beneficio para el consumidor porque el consumidor va a a consumir alimentos igualmente buenos pero más saludables de alguna manera y aquí en España por ejemplo en los campos extremeños de que cultivan verduras para las para para no se ha conseguido un ahorro de agua de un treinta por cien que es equivalente a un millón y medio de litros por

Voz 19 51:44 me gustaría ni aún así

Voz 38 51:47 el endeudamiento de estos de los cultivos estos campos de de Extremadura que cultivan verduras paranoia ha aumentado un veinte por cien es decir que una agricultura sostenible no implica un rendimiento menor sino al contrario si se hace bien el rendimiento el campo es mayor

Voz 37 52:05 dentro de este programa de agricultura sostenible también fomenta desde el consumo de alimentos sostenibles para mejorar la salud y el bienestar de los consumidores ya habéis presentado de hecho el decálogo de la dieta sostenible como es una dieta sostenible en qué consiste

Voz 38 52:18 las viñetas sostenible es una dieta que es saludable pero AD eh es buena para el medioambiente es decir tiene un impacto menor para el medio ambiente ya hay diez puntos básicos que sería eh con que se tiene que consumir una amplia variedad de alimentos que sea equilibrada entrará en de las necesidades energéticas que se base sobre todo en alimentos vegetales y si puede ser integrales

Voz 39 52:44 con un consumo moderado de carne hice Cruz

Voz 37 52:47 no

Voz 38 52:49 en en toda la parte de vegetal pues también que promueva el consumo de semillas de frutos secos de civilizadas de aceites y grasas saturadas no que denominamos son los aceites y grasas líquido

Voz 20 53:04 sí sí

Voz 38 53:06 edades moderadas de pescado que procederá sobre todo de orígenes certificados y por último una dieta que priorice el agua como bebida habitual

Voz 20 53:17 no como vemos es una alimentación

Voz 38 53:19 lo que es saludable pero a la vez tiene en cuenta entre este otro aspecto y es que el impacto para el medio ambiente es menor no por esto vemos que está promoviendo una alimentación muy basada en lo vegetal menos se lo animal

Voz 37 53:35 ya en España cómo está siendo la acogida de esta dieta sostenible porque creo que en otros países ya existe

Voz 38 53:40 exacto es estaba tomando una mayor concienciación sobre la alimentación sostenible y aquí la verdad es que nos cuesta no así por ejemplo siguiéramos una dieta mediterránea e bien hecha la verdad es que per se es es bastante sostenible no como hay dietas en varios puntos del mundo que persigue son son son son bastante sostenibles lo que pasa que bueno tendemos a veces a a desvirtuar las vi a consumir más productos que no son tan sostenibles no como por ejemplo todo el mundo con todo era la la carne tercer menos sostenible que que los vegetales no dentro de la carne pues ahí a la ternera islandés menos sostenible quieren pollo etcétera no entonces ahí unos hábitos que que ha dado la de ahora la evolución de la población nos han llevado a veces a consumir demasiado de alimentos que no son tan sostenibles como los que se comían más Santar antaño no que que eran los basados en una alimentación muy muy vegetal por lo tanto en resumen en España el podríamos estar haciéndolo alimentación sostenible pero todavía nos falta cierto camino y cierta concienciación hasta hasta hacia lo que realmente es una alimentación sostén

Voz 37 55:07 pues Dean a ver si lo conseguimos con proyectos como el vuestro nada muchísimas gracias por participar esta noche

Voz 38 55:12 muchas gracias a vosotros encantada de de participar

Voz 37 55:15 buenas noches

Voz 40 55:18 en