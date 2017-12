Boletin Informativo [03:00:00] (23/12/2017)

Voz 0055

01:16

la nómina de imputados asciende hasta veintiocho en la macro causa del Tribunal Supremo la investigación ya no afecta sólo al Govern destituido de Puigdemont también a los partidos políticos independentistas los nuevos imputados son Marta Rueda de Esquerra Marta Pascal del PDeCAT Mireia Boya ya Anna Gabriel ambas de la CUP y también al ex president Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Obreras todos dice el juez basándose en un informe de la Guardia Civil contribuyeron decisivamente en el desarrollo del proceso independentista están imputados que todavía no tienen fecha para declarar quién si la tienes Oriol Junqueras cabeza de lista de Esquerra hace unos días que el jueves cuatro de enero volverá al Tribunal Supremo para pedir su excarcelación ante la Sala de lo Penal los jueces no son los únicos que han movido ficha en las últimas horas la Fiscalía ha pedido al juez que impute también al ex mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por entender que sus agentes no hicieron nada por ejemplo para impedir el referéndum ilegal del uno de octubre preguntando también que por qué ese día los Mossos comunicaron todo lo que tenían que decir por teléfono móvil no por los canales habituales