Hablar por Hablar (23/12/2017 - Tramo de 04:00 a 04:30)

Voz 1 00:00 SER hablarporhablar Macarena Berlín

Voz 3 00:39 no

Voz 4 00:48 como tú

Voz 5 00:59 aún no sé si no va qué tal está prima de la víctima

Voz 7 01:21 sí es una hipótesis si lo una piña

Voz 4 01:36 no

Voz 5 01:40 eh eh

Voz 8 01:43 no

Voz 5 01:45 un maxi tiñe los unos o Maxi Espí esto

Voz 9 01:57 ah sí

Voz 10 02:04 yo Ubud

Voz 11 02:09 no

Voz 7 02:29 eh las sí ah sí sido

Voz 12 04:29 eh

Voz 10 04:33 sí

Voz 13 04:37 la de Antonio es una historia que ocurrió hace unos años y que encontramos muy divertida pese a que gira en torno a un robo ya Ángel fíjese Ángel Si le toca el Gordo de la Lotería de la vida

Voz 14 04:49 en buenas noches Ángel hola buenas noches gracias por llamar desde Talavera he contado a tu compañera

Voz 6 04:56 me dotarlas un modelo de otras bacterias

Voz 14 04:58 sí pues que yo

Voz 6 05:01 trabajaba en un bar Talavera nos tocó la lotería el gordo Talavera

Voz 14 05:06 así

Voz 6 05:08 si bueno fue el que te y cuatro chicles Bing en el caso que no es otro que el que convengan por la noche la noche antes de la lotería en lo relativo a la tienda a doscientas pesetas la peseta nave

Voz 14 05:37 oye sí claro está

Voz 6 05:40 hay entonces nada llego y cambio que no llegaban al querer de quinientas pesetas de camino a mi jefe que ella también de quinientas pesetas luego nosotros también por dinero lo teníamos la OIT mira y entonces bueno como en de quinientas pesetas por él no le voy a dar el número pero contar que lo regaló clienta pese el votos el número pues nada a nosotros pues ya pero sin ningún papel nada de palabra por por regaló dos botes local gordo o favor lo quitó de encontrar en toda UE el que que no dejó que presenta para ilegítimo ha por lo que sea que no me acuerdo yo me acuerdo debía tanto jarrero donde no me acuerdo finger no sé si eso habrá una papeleta hay algo pero a Bono crees que yo esas cosas no alguno me diga cómo voy a decir yo creo que sepan mucho menos es verdad que llevaba ello vendió todo oí yo no yo no me acuerdo colige es bueno porque claro no mercados de tuve que ir al casino a vender un total que lo aunque los medios

Voz 14 07:17 qué pena angel

Voz 6 07:20 era la única propina gorda que más habían dado justo

Voz 14 07:23 día qué pena yo

Voz 6 07:26 bueno aquí en la mar así

Voz 14 07:28 se hizo el también Ángel alguna vez pagan

Voz 6 07:31 se se me dio bien una una vez un compañero ya muerto porque jugábamos un aquí me la media de los lo me fui a la que lleva ahí me fui de viaje al Trujillo Si se quedó en Talavera claro si yo aquí me van en Trujillo Iker m ochenta pesetas cada uno Nos cortaba la guineana fue el Trujillo inició el domingo aquí ahora tengo cáncer y cuando no había pleno al quince

Voz 14 08:13 con esto nada mal Ángel no está nada mal ya suerte está de su lado

Voz 6 08:17 ya pero de lo que era la persona llegó hoy le llamó por tres por ello de Sarmiento Barral con él le oye que nos ha tocado por ahí tenemos Carlton se resultado en medio ganando que es verdad que no ha tocado lo que no sé lo que me ha tocado pero todo lo bueno algo que no tiene un máster en Broadway de cachondeo porque me colgó y al día siguiente pues yo paso por la mi canción pero vea ya está he cogido de vendáis componen que debían engañar de fueron buenos tocarlo los millones cuatrocientas mil personas

Voz 14 09:02 sí dos millones ochocientos mil pesetas

Voz 6 09:05 dos millones ochocientos está muy presente

Voz 14 09:09 angel imagino que ilusión hace

Voz 6 09:13 dirigió nace pero no creérselo y opte por lo tanto parecen entonces la ilusión del momento claro pero si yo de decirle darle que el te diría que tenemos cantor Filippo y ya está

Voz 14 09:31 recuerda usted Ángeles que invirtió ese dinero en que se lo gastó

Voz 6 09:35 fue sin embargo a ver una gracias que tuve con mi mujer que me llevaba romper fuera ahí me gasté mucho para eso pero bueno lo vi por bien hecho nada más que lo es es buen provecho

Voz 15 09:56 pero eh

Voz 6 09:58 que no que yo si hubiera sido como lo pueden rabia avisa al otro en Liquigas que hayamos siquiera cuando supe que el catorce de haberle dicho ya que lo echaban y lleva ya está se acabó

Voz 14 10:12 no

Voz 6 10:13 cien millones seiscientos mil pesetas pues vaya cada uno coma uno millones ochocientas

Voz 14 10:20 pues yo voy

Voz 6 10:23 el pasillo

Voz 14 10:25 lo hubiera podido vivir usted así fue muy honesto y leal

Voz 6 10:28 no hubiera me hubiera estado como un obviando la concienciar todavía

Voz 16 10:39 cheque Wayne vi me hay que te y me vi líquida de Indias pues Eve Pleiss una infancia y viví veo me examen en más Tube

Voz 17 11:01 sí

Voz 18 11:13 ah

Voz 19 11:17 y al teléfono tenemos Antonio Olano

Voz 14 11:19 buenas noches gracias por llamar vale pero es que no me atreví a todos ya no se atrevía a llamar

Voz 20 11:30 te vas

Voz 14 11:31 Moncloa donde tenía miedo de que el respeto el respeto a a hablar en público o a contar cosas que le pertenecen a uno

Voz 20 11:44 bueno es que a mi compañero no era el cumpleaños o no si yo no quiero decir mi nombre bueno muy bien me dice mira que me como polea llevamos vengo fui mimo

Voz 14 12:12 a los a los pinos a unos

Voz 20 12:16 bueno es que no fuimos si el coste de la guardia de la patrulla de la Guardia Civil nuestra amiga me decían la verdad e hice a mis Alessio a compañera dice que yo no hombre vamos a ver qué pasa

Voz 14 12:45 quién Antonio yo sé que usted pues claro que voy a estar haciendo una perdón pero no no no estoy escuchando con mucha opciones a ver fui su amigo el que les dijo a la gente a mí La Legión

Voz 20 13:00 no la Guardia Civil

Voz 14 13:03 la Guardia Civil pero si los guardia civiles no son legionarios no nosotros sí que ustedes son legionarios a nosotros vamos a había perdido eso detalló tan importante pero era una broma o es que necesitaban ayuda

Voz 20 13:21 no no hablar de la Guardia Civil sí

Voz 14 13:23 de acuerdo y entonces ustedes acudieron a la llamada de la Legión

Voz 20 13:27 no no lo he más bombas si tú quédate aquí pasa algo yo te lo pasas bien eh eh soy yo voy déjame quede Poza No es que me han robado la Guardia Civil habían robado

Voz 14 13:48 y necesito de su ayuda claro de la Legión

Voz 20 13:51 sí ahora yo llegué donde si le digo a mi compañera para te sale corriendo por lo acordado pues me parece Nat Tate corría ya yo te dice bueno aparece si un día no he eh al parecer porque se me aparece el pico chicos

Voz 14 14:24 igual de lo encontró quién lo tenía Antonio lo tenía a ver

Voz 20 14:30 bueno yo lo que dice es muy largo de explicar entonces yo venía andando no ya corriendo no contó muy claro andando tranquilo

Voz 14 14:46 pues

Voz 20 14:46 Diego me verás mi compañero nadie me escucha Romero compañeros de ese ya Diego tomo Anticristo ustedes señora me querían empezar a bordo de dormirte

Voz 14 15:05 qué querían que perdonen Antonio

Voz 20 15:07 que me bastaba

Voz 14 15:11 en señal de agradecimiento lo querían besar las manos

Voz 20 15:14 sé que esto ha terminado ahí tienes que eran reclutas de la Guardia Civil de comics que la próximo de que venga o cualquier persona eso a ver documentación es que igual guarden la distancia esto es mi manera ABC excusa

Voz 14 15:38 Antonio no otra cosa son las seguro

Voz 20 15:42 yo hice mi compañero tú sabes qué palabra me dijo que me dijo legionario me dice mira que querían muy esta palabra cuando él lo mismo a coger pero me paro

Voz 14 16:00 pero y qué palabra es esa que a usted no le sentó bien

Voz 20 16:04 la palabra que yo sé que ya es mi ideal no es todo a nadie

Voz 14 16:10 pero si querían ir sin el CES me que le habían robado

Voz 21 16:14 está a mi compañero de a pie no se mueve nadie

Voz 14 16:18 qué les les entró cobardía o quizá tenían urgencia por volver al cuartel tardaba mucho el hombre que estaba usted recuperando el CES ves que no se tarda en recuperar once quince minuto

Voz 21 16:28 es verdad y bueno usted no que no sabe lo que nos pasó sólo donar es cuartucho pero además les pasó encumbrados claro cuando cuerpos llegaban tarde

Voz 20 16:42 la tocas de retratar era las y las bien yo no sé Aimar y si llegamos tarde presenté martes mil todo guardia eh sin verá materias nuestra compañía de metido

Voz 21 17:01 mire usted como fan contarles algo Navas eh eh por la mañana por la mañana una historia ahora otra vez otra vez

Voz 6 17:18 bueno a mi seguridad

Voz 22 17:21 ya

Voz 23 17:23 eh

Voz 24 17:28 y en estos días de compras Inés Morán no sugiere regalos que podemos hacer estas navidades para concienciar sobre la perspectiva de género fomentando la igualdad con la llegada de las Navidades los caprichos crecen y el consumismo se apodera de las tiendas y centros comerciales en estas fechas elegir un buen regalo es en ocasiones un quebradero de cabeza emisión para algunos imposible y más si se trata de querer hacer un regalo que impacte visibilizar el feminismo se ha convertido en una de las palabras más buscadas este año dos mil diecisiete poco a poco la necesidad de hacer llegar la igualdad entre hombres y mujeres esta siendo un tema primordial en nuestra sociedad aquí te proponemos unas cuantas ideas para regalar con perspectiva de género empezamos con los más pequeños es en sus juguetes donde más se pueda apreciar los roles de género establecidos en la sociedad cocineras carritos y muñecas para las niñas coches superhéroes y videojuegos para los niños por eso de cara a la Navidad muchas comunidades han querido concienciar sobre el uso y la compra de juguetes no sexistas como el Ayuntamiento de Madrid que desde el área de género y diversidad lanzó la campaña libertad para jugar porque la imaginación no tiene género y los juguetes tampoco

Voz 25 18:56 el el día las niñas y los niños deben ser libres a la hora de jugar

Voz 14 19:38 y qué sería de unas navidades siempre

Voz 28 19:40 Allard libros a través de ellos enseñar es mucho más fácil sobre todo a los niños con libros como ceniza venta las pantuflas peluda donde el autor Davide Cali reinterpreta el clásico infantil libre de estereotipos o Rosa caramelo Un cuento de Adela Turín que relata la historia de Margarita la única elefanta del grupo incapaz de conseguir que su piel sea de color rosa caramelo una reflexión sobre la igualdad y la libertad

Voz 24 20:24 para los adultos podemos encontrar títulos como querida allí Well o cómo educar en el feminismo de la activista nigeriana Achim Amanda Dixie en él con un estilo claro y sugerente el autor explica en quince consejos como formará un hijo en la igualdad y el respeto o por ejemplo el cuento de la criada una novela de Margaret Atwood que aunque fue escrito en mil novecientos ochenta y cinco este año ha vuelto a convertirse en un éxito de ventas gracias a su referencia al feminismo contemporáneo la obra se centra en una distopía futurista en la que las mujeres están oprimidas por un gobierno totalitario las ilustraciones también se hacen hueco como las de Lola Vendetta más vale Lola que mal acompañada la ilustradora barcelonesa Raquel Rivas Rossi busca impulsar el empoderamiento femenino a través de sus frustraciones sexuales de machismo se encubiertos y conflictos de pareja y para que pueda disfrutarlo toda la familia también se puede optar por los juegos de mesa como es el caso de feminismo reunidos un trivial con preguntas y respuestas sobre la labor de las mujeres en los diferentes ámbitos de la cultura y la sociedad las luchas feministas y el colectivo

Voz 5 21:41 eh la ropa y la modestia en lanzado para reivindicar

Voz 24 21:48 la igualdad ahora se puede regalar ropa unisex como camisetas y sudaderas con mensajes de lucha y activismo como es el caso de las camisetas solidarias de Marta Lozano is with You donde el cien por cien de los beneficios obtenidos de su venta serán destinados a la Fundación Ana Bella contra la violencia de género a pocas semanas de terminar este año dos mil diecisiete Este ha sido un gran escenario de lucha Ibis civilización de las mujeres a nivel mundial con una implicación generacional que ha superado barreras pero que aún le quedan seguir concienciando es uno de los retos de dos mil dieciocho pero mientras tanto por qué no comenzar regalando mensajes potentes discursos que valoró dicen y respeten a las mujeres y mirando hacia la perspectiva de género y la igualdad

Voz 19 22:49 y una vez más le damos las gracias de corazón con las voces que han tejido nuestras últimas madrugadas nos despedimos deseando pues que tenga unas muy felices fiestas yo me coja unos días de vacaciones pero enseguida vuelvo y además como siempre se quedan con Adriana Mourelos y el resto del equipo de Hablar por hablar ojalá que la Navidad no se apodere qué le trate muy bien y que le lleve tan lejos como quiera llegar muchísimas gracias por su compañía ahí está pronto